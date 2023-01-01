辟支佛因緣論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 辟支佛因緣論卷上

失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

波羅㮏國王悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅㮏國王悟辟支佛緣

輔相蘇摩悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輔相蘇摩悟辟支佛緣

月愛大臣悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月愛大臣悟辟支佛緣

波羅㮈國王悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 波羅㮈國王悟辟支佛緣

歸命一切智世尊， 了達三世大燈明， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命一切智世尊， 了達三世大燈明，

歸命無上出要法， 并及應真諸勝僧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命無上出要法， 并及應真諸勝僧。

我聞寂靜辟支佛， 悟解因緣之所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我聞寂靜辟支佛， 悟解因緣之所行，

心無瑕穢除煩惱， 善護禁戒常清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心無瑕穢除煩惱， 善護禁戒常清淨。

譬如秋天無雲翳， 淡泊自守林藪間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如秋天無雲翳， 淡泊自守林藪間，

今我渴仰彼功德， 誠心敬順生信樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我渴仰彼功德， 誠心敬順生信樂。

雖於彼所欲懷疑， 彼力感我強令信， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雖於彼所欲懷疑， 彼力感我強令信，

孰聞快士清真行， 而不生於敬信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 孰聞快士清真行， 而不生於敬信心。

我今將說辟支佛， 功德妙行之少分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今將說辟支佛， 功德妙行之少分，

昔從先師相傳聞， 唯述正言無偽說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔從先師相傳聞， 唯述正言無偽說，

大象行道象子隨， 是故我今開顯示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大象行道象子隨， 是故我今開顯示。

問曰：辟支佛以何因緣，默然自守恒入捨心，住於山林幽谷河側寂靜之處，心行寂故亦無言說，譬如犀角獨一之行。何故如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：辟支佛以何因緣，默然自守恒入捨心，住於山林幽谷河側寂靜之處，心行寂故亦無言說，譬如犀角獨一之行。何故如是？

又問：辟支佛有何功德？答曰：宿舊諸師咸作是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又問：辟支佛有何功德？答曰：宿舊諸師咸作是說。

昔佛於三十三天宮殿說法，將欲來下還閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昔佛於三十三天宮殿說法，將欲來下還閻浮提。

爾時帝釋勅毘首羯磨，為佛作三道寶階還閻浮提，此三道階下柱僧尸沙國。如來爾時從彼天宮乘階而下，時釋梵天王與其眷屬雨華供養。時蓮華比丘尼見佛來下，即便化作轉輪聖王威儀形像、七寶導從。時眾人等覩其如是，咸皆生疑，怪未曾有，各作是言：「頗復有能神力超絕踰勝於彼比丘尼不？」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時帝釋勅毘首羯磨，為佛作三道寶階還閻浮提，此三道階下柱僧尸沙國。如來爾時從彼天宮乘階而下，時釋梵天王與其眷屬雨華供養。時蓮華比丘尼見佛來下，即便化作轉輪聖王威儀形像、七寶導從。時眾人等覩其如是，咸皆生疑，怪未曾有，各作是言：「頗復有能神力超絕踰勝於彼比丘尼不？」

爾時世尊見諸時眾覩三道階深生奇特，復見蓮華比丘尼作此神變咸生渴仰，為欲增長彼信心故，即告時會：「有辟支佛，神力過於彼比丘尼。云何名勝？彼快士者，佛未出世則於中出，為諸眾生而作利益。示其色相，現有飢渴，受取衣食為作福田。莊嚴法行，清淨寂滅，調伏離欲，令諸眾生得見之者，惡心永息、捨離刀仗。猶如犀角獨一之行。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時世尊見諸時眾覩三道階深生奇特，復見蓮華比丘尼作此神變咸生渴仰，為欲增長彼信心故，即告時會：「有辟支佛，神力過於彼比丘尼。云何名勝？彼快士者，佛未出世則於中出，為諸眾生而作利益。示其色相，現有飢渴，受取衣食為作福田。莊嚴法行，清淨寂滅，調伏離欲，令諸眾生得見之者，惡心永息、捨離刀仗。猶如犀角獨一之行。」

傳從諸師得聞此事。聞何事耶？我昔曾聞，迦葉佛時有人出家，於十千歲修行梵行、護持正戒，修行忍辱，逕常精勤。以修行故，眾多比丘皆來親近。時諸比丘咸作是言：「當教授我。」以教習故，是等比丘心皆甘樂。以眾閙故不得見諦，臨終之時而作是念：「我見十力其所說法，微妙深遠難可得聞。然我得聞，以放逸故不獲道果。我雖清淨持戒、能行忍辱，以教化眾人憒閙之故侵毀定心，如彼霜雹害於善苗，是故令我不獲道果。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 傳從諸師得聞此事。聞何事耶？我昔曾聞，迦葉佛時有人出家，於十千歲修行梵行、護持正戒，修行忍辱，逕常精勤。以修行故，眾多比丘皆來親近。時諸比丘咸作是言：「當教授我。」以教習故，是等比丘心皆甘樂。以眾閙故不得見諦，臨終之時而作是念：「我見十力其所說法，微妙深遠難可得聞。然我得聞，以放逸故不獲道果。我雖清淨持戒、能行忍辱，以教化眾人憒閙之故侵毀定心，如彼霜雹害於善苗，是故令我不獲道果。」即說偈言：

「我今溺三有， 眾惡煩惱中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今溺三有， 眾惡煩惱中，

猶如老瘦象， 沒於深淤泥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如老瘦象， 沒於深淤泥。

如彼辟支佛， 獨處於林間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如彼辟支佛， 獨處於林間，

譬如犀一角， 遠離諸徒眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如犀一角， 遠離諸徒眾，

如避猛熾火， 應當獨修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如避猛熾火， 應當獨修行，

遠離於憒閙。 願我常遠離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遠離於憒閙。 願我常遠離，

徒黨眾憒閙。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 徒黨眾憒閙。」

發是誓願，命終生天天上受樂。福盡命終，生迦尸國波羅㮏城中梵摩達王第一夫人胎中。入胎之時，夫人身體譬如清池有柔軟花。爾時夫人覺有娠已，以偈白王： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發是誓願，命終生天天上受樂。福盡命終，生迦尸國波羅㮏城中梵摩達王第一夫人胎中。入胎之時，夫人身體譬如清池有柔軟花。爾時夫人覺有娠已，以偈白王：

「我覺有娠來， 歡悅生恩惠， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我覺有娠來， 歡悅生恩惠，

此必是兒志， 宜應赦有罪。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此必是兒志， 宜應赦有罪。」

時王聞歡喜， 尋即赦天下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王聞歡喜， 尋即赦天下。

又復白王言： 「復應廣布施。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又復白王言： 「復應廣布施。」

王聞益歡喜， 尋即開庫藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王聞益歡喜， 尋即開庫藏，

賑賜貧窮人， 無不充足者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 賑賜貧窮人， 無不充足者。

爾時夫人生太子已，端政殊特如似滿月，年始八歲聰明慈仁。其父王崩，國人愛樂如盛滿月。時有輔相名曰言說，言說輔相即立太子以紹王位。雖復年稚，本誓願力不作眾惡，體性賢善，於諸眾生有深悲愍。雖處王宮志求閑靜，雖處華堂猶如塚間，雖處憒閙修行禪思，厭患生死稱量其過，以道修心棄捨王務。諸臣諫曰：「今日大王專行道行、不理國事。若如是者，眾惡必起，敗王風化。譬如渡海，若無船師，必為諸難之所敗壞。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時夫人生太子已，端政殊特如似滿月，年始八歲聰明慈仁。其父王崩，國人愛樂如盛滿月。時有輔相名曰言說，言說輔相即立太子以紹王位。雖復年稚，本誓願力不作眾惡，體性賢善，於諸眾生有深悲愍。雖處王宮志求閑靜，雖處華堂猶如塚間，雖處憒閙修行禪思，厭患生死稱量其過，以道修心棄捨王務。諸臣諫曰：「今日大王專行道行、不理國事。若如是者，眾惡必起，敗王風化。譬如渡海，若無船師，必為諸難之所敗壞。」即說偈言：

「王承祖先嗣， 籍地如法得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「王承祖先嗣， 籍地如法得，

唯垂理萬民， 願莫放捨國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯垂理萬民， 願莫放捨國。

若王正法治， 諸善無過者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若王正法治， 諸善無過者，

人帝應當知， 護國福最勝。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人帝應當知， 護國福最勝。」

爾時其王聞是語已，歎息思惟，說偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時其王聞是語已，歎息思惟，說偈答言：

「我若不理國， 吾國必當敗； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我若不理國， 吾國必當敗；

我力能護國， 邊惡不敢侵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我力能護國， 邊惡不敢侵。

我若治國者， 王務塵我心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我若治國者， 王務塵我心，

若有犯罪者， 必須加毀害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有犯罪者， 必須加毀害，

當言繫閉彼， 當截彼手足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當言繫閉彼， 當截彼手足，

彼應入死罪， 彼應挑其眼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼應入死罪， 彼應挑其眼。

如今濁惡世， 必當須刑戮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如今濁惡世， 必當須刑戮，

若行刑戮者， 即是栴陀羅。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若行刑戮者， 即是栴陀羅。」

時王即告所親愛臣：「汝今且聽，吾所食者不過一味，吾所衣者不過一襲，所坐臥處不過容身。自此而觀，何用多求而無厭足？王位所以稱尊號者，以其教令必行無不承肅，唯有此事取異眾庶。」又告輔相：「王者所重，唯此一事，我今付汝。汝今應當畏於後世，正法治國，賦斂依舊莫違常限。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王即告所親愛臣：「汝今且聽，吾所食者不過一味，吾所衣者不過一襲，所坐臥處不過容身。自此而觀，何用多求而無厭足？王位所以稱尊號者，以其教令必行無不承肅，唯有此事取異眾庶。」又告輔相：「王者所重，唯此一事，我今付汝。汝今應當畏於後世，正法治國，賦斂依舊莫違常限。」即說偈言：

「我雖生王宮， 承籍祖先後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我雖生王宮， 承籍祖先後，

而我未習學， 刑戮撾罰事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而我未習學， 刑戮撾罰事。

我今怖畏故， 不能造此業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今怖畏故， 不能造此業，

汝今莫效我， 但當育民庶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今莫效我， 但當育民庶。

世人皆愚癡， 各自作愆過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世人皆愚癡， 各自作愆過，

於所犯罪中， 復生其恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於所犯罪中， 復生其恐怖。

汝當以正法， 撫育施無畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝當以正法， 撫育施無畏，

當依於正法， 化導於民庶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當依於正法， 化導於民庶。」

時王說偈已，即便以國付此大臣。而此大臣既得國已，於二年中寬縱無度，不恤萬民、恣心極意作諸非法，漸漸經久，榮位深重便生憍逸行諸非法，如河暴涱多所損壞，城中富有一切稅奪。時城內人皆諫之曰：「莫為此事。」聞他忠言倍生瞋恚，顰蹙作色而作是言：「汝等何敢發如是語？」諸人懼畏，不敢應王。由是之故，所行無道日日轉盛，如火得乾薪其炎轉熾，婬荒暴亂所為勃逆，王所愛婦亦復妻掠。時王夫人見其如是，懊惱垂淚而往白王。瞋心猛盛脣口𥌎動，言不解了猶如嬰見，以此情事具向王說。王聞是已即召令來，而語之言：「我之妃后汝尚隱忍能行非法，況復萬民。」王即教誡：「自今已後更莫如是。」時彼輔相見王嫌已并民厭患，即便棄國逃至他土，將彼國王及其軍眾，還向本國䂓欲討伐。時本國中諸舊輔相將兵逆拒，破其軍眾生擒將還。舊輔相等復白王言：「彼人侵毀於王。」即將彼臣詣于王所。時王見其顏色既變有慚懼相。王曰：「怪哉生死。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王說偈已，即便以國付此大臣。而此大臣既得國已，於二年中寬縱無度，不恤萬民、恣心極意作諸非法，漸漸經久，榮位深重便生憍逸行諸非法，如河暴涱多所損壞，城中富有一切稅奪。時城內人皆諫之曰：「莫為此事。」聞他忠言倍生瞋恚，顰蹙作色而作是言：「汝等何敢發如是語？」諸人懼畏，不敢應王。由是之故，所行無道日日轉盛，如火得乾薪其炎轉熾，婬荒暴亂所為勃逆，王所愛婦亦復妻掠。時王夫人見其如是，懊惱垂淚而往白王。瞋心猛盛脣口𥌎動，言不解了猶如嬰見，以此情事具向王說。王聞是已即召令來，而語之言：「我之妃后汝尚隱忍能行非法，況復萬民。」王即教誡：「自今已後更莫如是。」時彼輔相見王嫌已并民厭患，即便棄國逃至他土，將彼國王及其軍眾，還向本國䂓欲討伐。時本國中諸舊輔相將兵逆拒，破其軍眾生擒將還。舊輔相等復白王言：「彼人侵毀於王。」即將彼臣詣于王所。時王見其顏色既變有慚懼相。王曰：「怪哉生死。」即說偈言：

「愚癡覆蔽心， 不覺後大苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「愚癡覆蔽心， 不覺後大苦，

為小樂緣故， 今受此慚恥。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為小樂緣故， 今受此慚恥。

譬如上善食， 色香皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如上善食， 色香皆具足，

其中雜毒藥， 愚人不觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中雜毒藥， 愚人不觀察，

貪味故取食， 食消則成害。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪味故取食， 食消則成害。」

王告諸輔相：「彼之愆過雖復尤重，然我意者不欲加害。」復說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 王告諸輔相：「彼之愆過雖復尤重，然我意者不欲加害。」復說偈言：

「一切皆愛壽， 宜速赦彼罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切皆愛壽， 宜速赦彼罪。

不見害他命， 而得安樂者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見害他命， 而得安樂者，

犯罪深重者， 應向生慈心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 犯罪深重者， 應向生慈心。

彼自招罪害， 當宜生哀矜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼自招罪害， 當宜生哀矜，

若害於彼命， 自毀所愛法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若害於彼命， 自毀所愛法。」

諸舊臣等即白王言：「我等今者雖違王勅，必當加害，終不縱捨。」即於王前拔劍斬之。王見殺已即生厭惡，見前境界便見過去，修忍之心尋時開解，悟辟支佛道，如優鉢羅花開敷之時。踊身虛空，一切臣佐合掌仰瞻。辟支佛厭生死者，證道如是，我今所得持戒果報。即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸舊臣等即白王言：「我等今者雖違王勅，必當加害，終不縱捨。」即於王前拔劍斬之。王見殺已即生厭惡，見前境界便見過去，修忍之心尋時開解，悟辟支佛道，如優鉢羅花開敷之時。踊身虛空，一切臣佐合掌仰瞻。辟支佛厭生死者，證道如是，我今所得持戒果報。即說偈言：

「我雖服瓔珞， 心修淨梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我雖服瓔珞， 心修淨梵行，

檢身調伏根， 淡泊常寂滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 檢身調伏根， 淡泊常寂滅。

於一切人所， 而捨兵刀杖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切人所， 而捨兵刀杖，

修於獨一行， 如犀牛一角。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修於獨一行， 如犀牛一角。」

說是偈已鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟，尋即飛空詣雪山中。時彼山中有辟支佛，而問之言：「汝處王位，厭惡何事悟斯道跡？」即說上偈而用答之。是故如來為不能修行忍故，故說忍辱因緣。以貪親近憒閙故，故說不親近因緣。欲使解辟支佛功德故，故說辟支佛因緣。佛為諸天於善法堂上說辟支佛因緣。佛於三十三天，使諸天生厭惡故，故說斯事。婆四咤辟支佛，於毘舍離說捨身入涅槃，今現有塔，名優陀耶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟，尋即飛空詣雪山中。時彼山中有辟支佛，而問之言：「汝處王位，厭惡何事悟斯道跡？」即說上偈而用答之。是故如來為不能修行忍故，故說忍辱因緣。以貪親近憒閙故，故說不親近因緣。欲使解辟支佛功德故，故說辟支佛因緣。佛為諸天於善法堂上說辟支佛因緣。佛於三十三天，使諸天生厭惡故，故說斯事。婆四咤辟支佛，於毘舍離說捨身入涅槃，今現有塔，名優陀耶。

輔相蘇摩悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輔相蘇摩悟辟支佛緣

堅持禁戒不毀行， 諸有智者得解脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅持禁戒不毀行， 諸有智者得解脫，

不從他學不惱彼， 獨一之行如犀角。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不從他學不惱彼， 獨一之行如犀角。

曾從諸師聞如是說。迦葉佛時有一比丘，於十千歲修行梵行、坐禪得忍，修持禁戒、離於憒閙、具頭陀行。命終生天，於天宮中受五欲樂。從天壽盡，生婆翅多城輔相夫人提婆胎中。爾時夫人說偈白夫： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曾從諸師聞如是說。迦葉佛時有一比丘，於十千歲修行梵行、坐禪得忍，修持禁戒、離於憒閙、具頭陀行。命終生天，於天宮中受五欲樂。從天壽盡，生婆翅多城輔相夫人提婆胎中。爾時夫人說偈白夫：

「我今有娠， 心甚愛樂， 必有福人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今有娠， 心甚愛樂， 必有福人，

來為我子。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 來為我子。」

由是之故，乃於一切常生悲愍。「又我今者放逸心息，更無欲意，譬如海中摩梨大山能截水波，今我欲息亦復如是。我今畏於妄語、常思實語，又如功德善人畏於缺失，今我慎懼亦復如是。我今見酒如覩毒藥，畏他財物如畏火聚，如是眾惡今悉捨離，皆由我胎福德之子。婬欲既除用為快樂？」爾時輔相即語婦言：「今恣汝意修行五戒。」夫人爾時修行眾善，滿十月已而生其子，字曰蘇摩。漸漸長大，一切經論、六十四藝無不明達，端正殊妙猶如滿月，能使父母情願滿足。遂至盛年，輔相請王：「我今年老，當為後世聽我修福。」時王答言：「我今不能於汝修福而為障礙。汝以汝子蘇摩，使代汝處以供給我，任汝修善。」輔相歡喜，王以蘇摩用為輔相，給賜爵賞倍勝於父。眾人愛敬，同於往古牛王大臣，能生一切女人愛敬。時王夫人愛著蘇摩，語蘇摩言：「汝今若能稱我願者，能使舉國并及於王盡隨從汝。又能使汝不得惡名，其所施教與王無異。」爾時蘇摩執志堅固而不怯弱，以偈答言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由是之故，乃於一切常生悲愍。「又我今者放逸心息，更無欲意，譬如海中摩梨大山能截水波，今我欲息亦復如是。我今畏於妄語、常思實語，又如功德善人畏於缺失，今我慎懼亦復如是。我今見酒如覩毒藥，畏他財物如畏火聚，如是眾惡今悉捨離，皆由我胎福德之子。婬欲既除用為快樂？」爾時輔相即語婦言：「今恣汝意修行五戒。」夫人爾時修行眾善，滿十月已而生其子，字曰蘇摩。漸漸長大，一切經論、六十四藝無不明達，端正殊妙猶如滿月，能使父母情願滿足。遂至盛年，輔相請王：「我今年老，當為後世聽我修福。」時王答言：「我今不能於汝修福而為障礙。汝以汝子蘇摩，使代汝處以供給我，任汝修善。」輔相歡喜，王以蘇摩用為輔相，給賜爵賞倍勝於父。眾人愛敬，同於往古牛王大臣，能生一切女人愛敬。時王夫人愛著蘇摩，語蘇摩言：「汝今若能稱我願者，能使舉國并及於王盡隨從汝。又能使汝不得惡名，其所施教與王無異。」爾時蘇摩執志堅固而不怯弱，以偈答言：

「請聽所說， 莫見嫌責。 我聞此語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「請聽所說， 莫見嫌責。 我聞此語，

如滲入地。 譬如羸馬， 困乏之時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如滲入地。 譬如羸馬， 困乏之時，

騎入戰陣， 不堪前進。 我見他婦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 騎入戰陣， 不堪前進。 我見他婦，

情無染著， 心意不開， 如夜藕花。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情無染著， 心意不開， 如夜藕花。

凡在所敬， 與母無異； 況在夫人， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡在所敬， 與母無異； 況在夫人，

是我所尊。 我堅持心， 敬事所尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是我所尊。 我堅持心， 敬事所尊，

我為臣子， 不應為逆。 又我情欲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我為臣子， 不應為逆。 又我情欲，

發動之時， 見他婦女， 自然休息。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發動之時， 見他婦女， 自然休息。

彼瀑水起， 多諸波涌； 我如秋水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼瀑水起， 多諸波涌； 我如秋水，

自然潔清。」 爾時夫人， 心自念言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自然潔清。」 爾時夫人， 心自念言：

「彼若斷我， 親昵意者， 我必於彼， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「彼若斷我， 親昵意者， 我必於彼，

而生誹謗。」 即白王言： 「輔相蘇摩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 而生誹謗。」 即白王言： 「輔相蘇摩，

興意無理， 欲侵辱我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 興意無理， 欲侵辱我。」

時王意惑疑，審爾不爾？時蘇摩往至園苑，見兩牛耕槅在項上極大疲苦，生厭惡心。時王本惑信夫人讒言，即便遣使往殺蘇摩。爾時蘇摩如馬被射箭徹于骨，即自思惟：「人當貴時，所愛之色盡來在前，如雜毒食極為香美，食欲消時身則敗壞。如人貪五欲，其味甚尠。譬如金屋為火所燒，人貪其色入中被害，命欲盡時心意擾亂。」即自安慰而自念言：「我持淨戒無有毀缺。我之持戒，知犛牛愛尾。我守禁戒，猶如貧人得地伏藏勤加守護。」而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時王意惑疑，審爾不爾？時蘇摩往至園苑，見兩牛耕槅在項上極大疲苦，生厭惡心。時王本惑信夫人讒言，即便遣使往殺蘇摩。爾時蘇摩如馬被射箭徹于骨，即自思惟：「人當貴時，所愛之色盡來在前，如雜毒食極為香美，食欲消時身則敗壞。如人貪五欲，其味甚尠。譬如金屋為火所燒，人貪其色入中被害，命欲盡時心意擾亂。」即自安慰而自念言：「我持淨戒無有毀缺。我之持戒，知犛牛愛尾。我守禁戒，猶如貧人得地伏藏勤加守護。」而說偈言：

「麁澁嶮惡道， 我已得度之， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「麁澁嶮惡道， 我已得度之，

我遭厄急事， 護戒而不捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我遭厄急事， 護戒而不捨，

猶如大海潮， 不失於期限， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如大海潮， 不失於期限，

今我守持戒， 其事亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我守持戒， 其事亦如是。」

說是偈已，爾時諸天并諸善神見此輔相誓願如是皆生歡喜。時諸惡鬼尋著夫人，夫人狂發，即於王前為鬼所著而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說是偈已，爾時諸天并諸善神見此輔相誓願如是皆生歡喜。時諸惡鬼尋著夫人，夫人狂發，即於王前為鬼所著而說偈言：

「我今自壞破， 我應身受死； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今自壞破， 我應身受死；

彼是純善人， 不應加傷害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼是純善人， 不應加傷害。

我之癡嬰愚， 口吹須彌山， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我之癡嬰愚， 口吹須彌山，

不能令動搖； 彼實無穢行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能令動搖； 彼實無穢行，

我妄生是謗。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我妄生是謗。」

時彼輔相於園苑中思惟厭惡，得辟支佛，踊昇虛空鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟。爾時諸人勸請之言：「願莫捨我而上天上。」時辟支佛說如上偈以答諸人。飛至雪山，見諸辟支佛，亦以上事而具說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼輔相於園苑中思惟厭惡，得辟支佛，踊昇虛空鬚髮自落，時淨居天即奉袈裟。爾時諸人勸請之言：「願莫捨我而上天上。」時辟支佛說如上偈以答諸人。飛至雪山，見諸辟支佛，亦以上事而具說之。

月愛大臣悟辟支佛緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月愛大臣悟辟支佛緣

海潮不過限， 犛牛守尾死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 海潮不過限， 犛牛守尾死，

如月性自冷， 不可變令熱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如月性自冷， 不可變令熱。

調伏諸根者， 守護戒亦爾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調伏諸根者， 守護戒亦爾，

是名獨一行， 如犀角無二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名獨一行， 如犀角無二。

往昔諸大師， 展轉相教授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 往昔諸大師， 展轉相教授，

我從先勝聞， 今欲顯說之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我從先勝聞， 今欲顯說之。

過去世時有辟支佛名曰月愛，於婆伽婆迦葉佛所，種諸善根善修戒行，恒以智慧觀於諸陰皆悉無常，於彼佛所竟不獲得沙門道果。於彼命終即生天上，以宿善力受天快樂。天壽盡已下還人間，生瞻婆國中大長者家。初生沖雅，恒依戒禁而自修身。觀其善行過於宿老，亦不輕躁、無有瞋嫌，所有資財周給貧乏，隨家豐儉與眾共分，以戒瓔珞而自莊嚴。其父命終，順法治家。彼城人民見其忠謹，深生敬信同於師長。其年盛壯姿貌端政，諸少婦女一切見者無不耽愛，諸商估客以其忠實咸來依附。于時北方有諸估客，多乘好馬至瞻婆國，時瞻婆國王盡取其馬。王心暴虐不依正法，王自思惟：「我今多取彼馬，云何當得不與價直而得其馬？」即與佞臣集議此事，佞臣白王言：「若酬其價，庫藏竭盡。」王即答言：「我於今者若不與直，我之惡名流布天下，一切國民當患於我，復當斷絕四方商估。」佞臣復言：「為王計者，不須錢財而得其馬，復能令王惡名不出國民不患。今王國內月愛大臣，為一切人之所體信。彼若來索，王但當言：『我遣月愛送金付汝。』時彼估客有萬匹馬，其一一馬各直一萬金錢。若王但言『月愛大臣與其直』者，國內人民必生疑惑，或疑於王、或疑月愛。王之惡名不必彰露，亦復不為萬民厭患。」諸商估人來白王言：「歸我馬價，我欲還家。」王即答言：「我先不使月愛償爾價耶？寧可再過與爾直乎！」諸估客等即答王言：「此月愛者，從先已來實不與我馬之價直。而彼忠信，寧捨身命終不妄語言與我價。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去世時有辟支佛名曰月愛，於婆伽婆迦葉佛所，種諸善根善修戒行，恒以智慧觀於諸陰皆悉無常，於彼佛所竟不獲得沙門道果。於彼命終即生天上，以宿善力受天快樂。天壽盡已下還人間，生瞻婆國中大長者家。初生沖雅，恒依戒禁而自修身。觀其善行過於宿老，亦不輕躁、無有瞋嫌，所有資財周給貧乏，隨家豐儉與眾共分，以戒瓔珞而自莊嚴。其父命終，順法治家。彼城人民見其忠謹，深生敬信同於師長。其年盛壯姿貌端政，諸少婦女一切見者無不耽愛，諸商估客以其忠實咸來依附。于時北方有諸估客，多乘好馬至瞻婆國，時瞻婆國王盡取其馬。王心暴虐不依正法，王自思惟：「我今多取彼馬，云何當得不與價直而得其馬？」即與佞臣集議此事，佞臣白王言：「若酬其價，庫藏竭盡。」王即答言：「我於今者若不與直，我之惡名流布天下，一切國民當患於我，復當斷絕四方商估。」佞臣復言：「為王計者，不須錢財而得其馬，復能令王惡名不出國民不患。今王國內月愛大臣，為一切人之所體信。彼若來索，王但當言：『我遣月愛送金付汝。』時彼估客有萬匹馬，其一一馬各直一萬金錢。若王但言『月愛大臣與其直』者，國內人民必生疑惑，或疑於王、或疑月愛。王之惡名不必彰露，亦復不為萬民厭患。」諸商估人來白王言：「歸我馬價，我欲還家。」王即答言：「我先不使月愛償爾價耶？寧可再過與爾直乎！」諸估客等即答王言：「此月愛者，從先已來實不與我馬之價直。而彼忠信，寧捨身命終不妄語言與我價。」即說偈言：

「假使月雨火， 日雨於冷水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「假使月雨火， 日雨於冷水，

壓沙得膏油， 鑽水而得酥， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 壓沙得膏油， 鑽水而得酥，

火中生蓮花， 欲令彼月愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 火中生蓮花， 欲令彼月愛，

作麁獷妄語， 終無有是處。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作麁獷妄語， 終無有是處。」

諸估客等復白王言：「人中之天！設使月愛審如王勅言與我者，我終不恨。」時王即召月愛而語之言：「汝先不在我前，我與汝金償一估客耶？」王即動目現作詭相，汝不從我，我定殺汝。時月愛臣私自思惟：「我於今日，為從實語？為用王言？」復自惟忖：「為取法身勝耶？此身勝也？」即自決計：「我今寧捨此身，終不捨於戒法身。」即說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸估客等復白王言：「人中之天！設使月愛審如王勅言與我者，我終不恨。」時王即召月愛而語之言：「汝先不在我前，我與汝金償一估客耶？」王即動目現作詭相，汝不從我，我定殺汝。時月愛臣私自思惟：「我於今日，為從實語？為用王言？」復自惟忖：「為取法身勝耶？此身勝也？」即自決計：「我今寧捨此身，終不捨於戒法身。」即說偈言：

「我今自思惟， 於此二身中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今自思惟， 於此二身中，

為當捨何身？ 復諦自觀察， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為當捨何身？ 復諦自觀察，

寧捐鄙穢形， 終不捨戒律； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 寧捐鄙穢形， 終不捨戒律；

若當捨法身， 惡名即流布。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若當捨法身， 惡名即流布。

我處眾善手， 為彼所携持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我處眾善手， 為彼所携持，

若我為惡者， 我自不甘樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我為惡者， 我自不甘樂，

心生悔熱火， 捨此穢身已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心生悔熱火， 捨此穢身已，

當趣於地獄。 自毀禁戒行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當趣於地獄。 自毀禁戒行，

終不得安樂。 但為一形樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 終不得安樂。 但為一形樂，

虧損無量身； 若當護戒者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虧損無量身； 若當護戒者，

無量身安樂。 是故我應當， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量身安樂。 是故我應當，

覆護於法身， 不令有毀壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆護於法身， 不令有毀壞，

為利正法故， 當斷於妄語。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為利正法故， 當斷於妄語。」

月愛大臣即白王言：「願王開恩，莫忿於我，我實不憶見王與彼價。」時王即大怒，扣劍而言：「云何不見？」月愛大臣自定其意而作是念： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月愛大臣即白王言：「願王開恩，莫忿於我，我實不憶見王與彼價。」時王即大怒，扣劍而言：「云何不見？」月愛大臣自定其意而作是念：

「寧為聖法死， 不為愚癡生； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「寧為聖法死， 不為愚癡生；

一切諸有生， 誰有不死者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸有生， 誰有不死者。

我今若受死， 為法故喪身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我今若受死， 為法故喪身，

決定生天上， 何足生驚畏。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定生天上， 何足生驚畏。」

即答王言：「假使王今切割我身碎如胡麻，所受禁戒終不放捨。今我住於仙聖道中，若以此舌作妄語者，非我所宜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即答王言：「假使王今切割我身碎如胡麻，所受禁戒終不放捨。今我住於仙聖道中，若以此舌作妄語者，非我所宜。

「我今若當為王故作妄語，後墮地獄，何所恃怙？」王時羞愧倍增瞋忿，怒眼視之如熾然火。月愛爾時心生歡喜：「今正是我生定意時，今正是我秉持法時，更於何處欲求聞法？今日此即為我說法。今我為法乃至捨命，今王於我真大親友。」如是念法即時開悟，得辟支佛，踊身虛空，令破戒者見其如是皆生慚愧，為修善者增長信行，為實語者現實事果。於虛空中鬚髮自落，時淨居天奉其法服。飛往香山，與諸辟支佛共集一處，說偈如上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「我今若當為王故作妄語，後墮地獄，何所恃怙？」王時羞愧倍增瞋忿，怒眼視之如熾然火。月愛爾時心生歡喜：「今正是我生定意時，今正是我秉持法時，更於何處欲求聞法？今日此即為我說法。今我為法乃至捨命，今王於我真大親友。」如是念法即時開悟，得辟支佛，踊身虛空，令破戒者見其如是皆生慚愧，為修善者增長信行，為實語者現實事果。於虛空中鬚髮自落，時淨居天奉其法服。飛往香山，與諸辟支佛共集一處，說偈如上。