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失譯人名今附秦錄 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 失譯人名今附秦錄

如是所說，有人生陰處，捨五陰受中陰五陰。問曰：云何知有中陰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是所說，有人生陰處，捨五陰受中陰五陰。問曰：云何知有中陰？

曰：何所疑？答曰：有諸部說無中陰。何以故？道處不說故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：何所疑？答曰：有諸部說無中陰。何以故？道處不說故。

佛語舍利弗：地獄我知，人往地獄我亦知，可往地獄道我亦知，乃至眾生往到涅槃我亦知。佛不說我知中間有，不說我知眾生往中間有，不說道可往中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語舍利弗：地獄我知，人往地獄我亦知，可往地獄道我亦知，乃至眾生往到涅槃我亦知。佛不說我知中間有，不說我知眾生往中間有，不說道可往中間有，如是。

彼諸部見佛此修多羅中不說，是故見無中陰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸部見佛此修多羅中不說，是故見無中陰。

復次生處佛不記故。生五處佛悉記，如佛記調達應入地獄，記都提婆羅門生畜生處，記姑羅柯生餓鬼處，記給孤獨氏生天，記儴佉王生人處，如是等記。不記一人生中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次生處佛不記故。生五處佛悉記，如佛記調達應入地獄，記都提婆羅門生畜生處，記姑羅柯生餓鬼處，記給孤獨氏生天，記儴佉王生人處，如是等記。不記一人生中間有。

彼諸部見佛不記五生處，是故諸部見無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸部見佛不記五生處，是故諸部見無中間有。

復次佛說業故。此業應受地獄，此業應受畜生餓鬼人天五道。如是等五道生處，佛說業中間有，佛不說業。是故彼諸部見無中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛說業故。此業應受地獄，此業應受畜生餓鬼人天五道。如是等五道生處，佛說業中間有，佛不說業。是故彼諸部見無中間有，如是。

復次佛說此定是實，有五道故。此是地獄畜生餓鬼人天等，不說此定是中間有。彼諸部見佛不說定中間有，是故諸部見無中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛說此定是實，有五道故。此是地獄畜生餓鬼人天等，不說此定是中間有。彼諸部見佛不說定中間有，是故諸部見無中間有，如是。

復次生無間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次生無間故。

佛言：人造五逆罪，身壞直入無間地獄。若有中間有者，佛不應說直入無間地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛言：人造五逆罪，身壞直入無間地獄。若有中間有者，佛不應說直入無間地獄。

彼諸部見佛說直入無間地獄故，是故諸部見無中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸部見佛說直入無間地獄故，是故諸部見無中間有，如是。

復次無定故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次無定故。

若死生有處，是其中間，名為中間有者，中間有於生有處，其間復應有中間有。是故諸部見無中間有，如是。復次無用故。言有中陰者，此言無用。何以故？中間有處無長短壽，病不病亦無，受苦不受苦業亦無，愛不愛色聲香味觸亦無，服飾莊嚴亦無。是故若言有中間有者，此言無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若死生有處，是其中間，名為中間有者，中間有於生有處，其間復應有中間有。是故諸部見無中間有，如是。復次無用故。言有中陰者，此言無用。何以故？中間有處無長短壽，病不病亦無，受苦不受苦業亦無，愛不愛色聲香味觸亦無，服飾莊嚴亦無。是故若言有中間有者，此言無用。

復次同法生、不同法生故。若中間有共生一法者，是其生有，非是中間有。若不同法生，成別道名，如八正道。如是同法、不同法成過，是故無中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次同法生、不同法生故。若中間有共生一法者，是其生有，非是中間有。若不同法生，成別道名，如八正道。如是同法、不同法成過，是故無中間有，如是。

復次不說相故。佛說有五道相，中間有相佛不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次不說相故。佛說有五道相，中間有相佛不說。

彼諸部見不說相故，是故無中間有，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸部見不說相故，是故無中間有，如是。

復次自身生故。佛說有眾生，從其身落無間，一念中受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次自身生故。佛說有眾生，從其身落無間，一念中受生。

佛說一念受生，不說中間有處可生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說一念受生，不說中間有處可生。

彼諸部見一念從其身落受生，是故無中間有，如是。從因等故，諸部見無中間有，如是此說受五陰中間有處，是諸部執滅中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼諸部見一念從其身落受生，是故無中間有，如是。從因等故，諸部見無中間有，如是此說受五陰中間有處，是諸部執滅中間有。

問曰：若為遣所執、若為因成有中間有？曰：聽今所說。如諸部所執滅中間有，欲令是因還有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若為遣所執、若為因成有中間有？曰：聽今所說。如諸部所執滅中間有，欲令是因還有中間有。

難曰：如諸部所說，五道處不說故，無中間有。答曰：不說五道處乘故，是故佛不說中間有，非是無中間有故。如從此城往彼城，不說乘應至彼處，不可以不說乘應至彼處言無乘；中間有亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難曰：如諸部所說，五道處不說故，無中間有。答曰：不說五道處乘故，是故佛不說中間有，非是無中間有故。如從此城往彼城，不說乘應至彼處，不可以不說乘應至彼處言無乘；中間有亦如是。

復次如諸部所說生處，佛不說故無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說生處，佛不說故無中間有。

不住處故，佛不記中間有。是處眾生命根苦樂法非法交關勝處，是佛所記，是故佛不記中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住處故，佛不記中間有。是處眾生命根苦樂法非法交關勝處，是佛所記，是故佛不記中間有。

復次如諸部所說，佛說業故，無中間有。是人積聚造業，應受六道、生色界無色界，是其所向道。以此業成中間有，乘至受生，是故佛不說中間有業。佛不說中間有業故，是故無中間有，不應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，佛說業故，無中間有。是人積聚造業，應受六道、生色界無色界，是其所向道。以此業成中間有，乘至受生，是故佛不說中間有業。佛不說中間有業故，是故無中間有，不應爾。

復次如諸部所說，佛說此定是實，有五道故。無中間有，應說不說故。如佛語葉波國人：應多有所告，而我不說。不可以佛不定說故，言無法可說。是故佛不定說中間有故，是故不可說無中間有，可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，佛說此定是實，有五道故。無中間有，應說不說故。如佛語葉波國人：應多有所告，而我不說。不可以佛不定說故，言無法可說。是故佛不定說中間有故，是故不可說無中間有，可知。

復次如諸部所說，生無間故無中間有。斷異道故，佛說無間，是故不可說無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，生無間故無中間有。斷異道故，佛說無間，是故不可說無中間有。

復次如諸部所說，無定故無中間有。如佛所說，有中間禪，非是不定，如第一第二禪是其中處。佛說有中間禪，中間禪中佛不說更有中間禪。如是應知，中間有非不定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，無定故無中間有。如佛所說，有中間禪，非是不定，如第一第二禪是其中處。佛說有中間禪，中間禪中佛不說更有中間禪。如是應知，中間有非不定。

復次如諸部所說，無用故無中間有，應到彼故。有用，用中間有故往彼受生，是故中間有非無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，無用故無中間有，應到彼故。有用，用中間有故往彼受生，是故中間有非無用。

復次如諸部所說，同法生、不同法生故，無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，同法生、不同法生故，無中間有。

二處生故，生中間有處，往受生處。此二處同法不同法。云何同法？同界故。云何不同法？乘與生處異故。是故不可言無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二處生故，生中間有處，往受生處。此二處同法不同法。云何同法？同界故。云何不同法？乘與生處異故。是故不可言無中間有。

復次如諸部所說，不說相故，無中間有。多論處不應說此語。若佛說有中間有生多論處，不應間有中間有、無中間有，是故不可說無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，不說相故，無中間有。多論處不應說此語。若佛說有中間有生多論處，不應間有中間有、無中間有，是故不可說無中間有。

復次如諸部所說，自身生故，無中間有。未生彼故，是其身應生彼，而未至生，中間有成生，從種類中落，受空處中間有。自見其身細微細滑，如在地無異，彼隨愛制故，依願樂其身。是故以此語不斷中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如諸部所說，自身生故，無中間有。未生彼故，是其身應生彼，而未至生，中間有成生，從種類中落，受空處中間有。自見其身細微細滑，如在地無異，彼隨愛制故，依願樂其身。是故以此語不斷中間有。

有中間有。何以故？斷間故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有中間有。何以故？斷間故。

如佛語摩樓柯子：是時汝見聞覺知而已，汝爾時不在彼世界、不在此世界、不在中間處，是名苦盡。我等見佛遣中間處，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛語摩樓柯子：是時汝見聞覺知而已，汝爾時不在彼世界、不在此世界、不在中間處，是名苦盡。我等見佛遣中間處，是故有中間有。

復次有中間有，如佛說跋蹉耶那修多羅。爾時佛語跋蹉耶那：捨此身未生彼處，是時意生身愛取合故，我說名為眾生。我等見佛說跋蹉耶那修多羅，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有中間有，如佛說跋蹉耶那修多羅。爾時佛語跋蹉耶那：捨此身未生彼處，是時意生身愛取合故，我說名為眾生。我等見佛說跋蹉耶那修多羅，是故有中間有。

復次有中間有，中間入涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有中間有，中間入涅槃故。

佛語諸比丘：五種人名龍駒馬。何等五種人？中間入涅槃是名第一人，生入涅槃是名第二人，行入涅槃是名第三人，不行入涅槃是名第四人，上行入涅槃是名第五人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛語諸比丘：五種人名龍駒馬。何等五種人？中間入涅槃是名第一人，生入涅槃是名第二人，行入涅槃是名第三人，不行入涅槃是名第四人，上行入涅槃是名第五人。

我等見佛說中間入涅槃故，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見佛說中間入涅槃故，是故有中間有。

復次身不至故，識無身不至彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次身不至故，識無身不至彼。

我等見身不至彼，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見身不至彼，是故有中間有。

復次天眼力故。佛言：我天眼見眾生落生，如是一切。若無中間有者，佛不說我天眼見眾生落生。我等見佛說，天眼見眾生落生，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次天眼力故。佛言：我天眼見眾生落生，如是一切。若無中間有者，佛不說我天眼見眾生落生。我等見佛說，天眼見眾生落生，是故有中間有。

復次如佛說揵闥婆處故。佛言：三處合時然後度入胎。何等三處合？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如佛說揵闥婆處故。佛言：三處合時然後度入胎。何等三處合？

父母和合、揵闥婆來至前立，三事合時然後度入胎，是名三處合。若無中間有，佛不說揵闥婆處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 父母和合、揵闥婆來至前立，三事合時然後度入胎，是名三處合。若無中間有，佛不說揵闥婆處。

我等見佛說揵闥婆處，是故有中間有。復次得相關故。柯羅羅作本，乃至老無中間色得相關。我等見得相關故，應有道度處，從死有受中間有，應有相關可成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見佛說揵闥婆處，是故有中間有。復次得相關故。柯羅羅作本，乃至老無中間色得相關。我等見得相關故，應有道度處，從死有受中間有，應有相關可成。

復次稻苗譬故。從稻生苗、從苗生稻，是色定法。何等為稻？前生有為稻。何等為苗？中間有為苗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次稻苗譬故。從稻生苗、從苗生稻，是色定法。何等為稻？前生有為稻。何等為苗？中間有為苗。

又生有為稻。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又生有為稻。

我等見稻苗譬故，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我等見稻苗譬故，是故有中間有。

復次光明世間故。如阿難所說：我聞世尊為菩薩時，從兜率天上憶念智明下降母胎，是時一切世界光明普照。菩薩是時在中間有處光曜遍照，然後入胎。我等見光明世間故，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次光明世間故。如阿難所說：我聞世尊為菩薩時，從兜率天上憶念智明下降母胎，是時一切世界光明普照。菩薩是時在中間有處光曜遍照，然後入胎。我等見光明世間故，是故有中間有。

復次人欲受生轉變故。是人是其可往道近其邊，其人欲受生心轉變，不轉變不受生。如人從般稠摩偷羅國落，還從中生。何以故？不見異生道故無轉變。若無中間有，不成轉變，不應見其所往道，是其所依處。是處見其所往道，如天眼見遊空如神通。我等見人欲受生轉變故，是故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次人欲受生轉變故。是人是其可往道近其邊，其人欲受生心轉變，不轉變不受生。如人從般稠摩偷羅國落，還從中生。何以故？不見異生道故無轉變。若無中間有，不成轉變，不應見其所往道，是其所依處。是處見其所往道，如天眼見遊空如神通。我等見人欲受生轉變故，是故有中間有。

說曰：如前所說，斷間故有中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說曰：如前所說，斷間故有中間有。

斷三縛故是。是時三處中是處斷，三縛無此。無此有何義？曰：不著內門無彼。無彼有何義？曰：不著外門、不著中間。不著中間有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷三縛故是。是時三處中是處斷，三縛無此。無此有何義？曰：不著內門無彼。無彼有何義？曰：不著外門、不著中間。不著中間有何義？

曰：不著六識。是佛所說，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：不著六識。是佛所說，不明中間有。

復次如前所說，跋蹉耶那修多羅故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，跋蹉耶那修多羅故。

說三界故。佛已說三界，捨此身有何義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說三界故。佛已說三界，捨此身有何義？

曰：捨欲界。未生彼有何義？曰：未生色界。是時有何義？曰：生色界。意生身愛取合有何義？曰：著禪味愛相合。是佛所說，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曰：捨欲界。未生彼有何義？曰：未生色界。是時有何義？曰：生色界。意生身愛取合有何義？曰：著禪味愛相合。是佛所說，不明中間有。

復次如前所說，中間入涅槃故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，中間入涅槃故。

行過去，若說中間入涅槃者，成生中間有。恐如是行入涅槃者，成生共勇猛。是語不應，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行過去，若說中間入涅槃者，成生中間有。恐如是行入涅槃者，成生共勇猛。是語不應，不明中間有。

復次如前所說，身不至故。曰：影現摸像，如人映井面像影現，如死受生處。如是不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，身不至故。曰：影現摸像，如人映井面像影現，如死受生處。如是不明中間有。

復次如前所說，天眼力故。曰細道故，有道細微餘人不能見，天眼力樂見，是故說天眼力。不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，天眼力故。曰細道故，有道細微餘人不能見，天眼力樂見，是故說天眼力。不明中間有。

復次如前所說，如揵闥婆處故，曰向道故。是人先造善惡道，臨死時隨善惡業道向其人。曰：是故佛說揵闥婆處，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，如揵闥婆處故，曰向道故。是人先造善惡道，臨死時隨善惡業道向其人。曰：是故佛說揵闥婆處，不明中間有。

復次如前所說，得相關故。曰：何故？如汝言，從此死有生中間有相關，如我從死有受生有相關，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，得相關故。曰：何故？如汝言，從此死有生中間有相關，如我從死有受生有相關，不明中間有。

復次如前所說，稻苗譬故。曰：道不勝故。何以故？稻苗為譬，道成不勝。何以故？稻性生苗，既生苗已復能生稻。從人落起中間有，不能生人而已。是故此譬殊險，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，稻苗譬故。曰：道不勝故。何以故？稻苗為譬，道成不勝。何以故？稻性生苗，既生苗已復能生稻。從人落起中間有，不能生人而已。是故此譬殊險，不明中間有。

復次如前所說，光明世間故。曰：間過故。此語阿難已說言：我聞世尊為菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，光明照曜一切世間。恐如是，如此曜照，在菩薩成佛中間光明，非成佛時光明。此語不應，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，光明世間故。曰：間過故。此語阿難已說言：我聞世尊為菩薩得阿耨多羅三藐三菩提時，光明照曜一切世間。恐如是，如此曜照，在菩薩成佛中間光明，非成佛時光明。此語不應，不明中間有。

復次如前所說，人欲受生轉變故。曰：夢見故。如人夢在般稠摩偷羅國，倚見摩偷羅北界所領國，如是無中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如前所說，人欲受生轉變故。曰：夢見故。如人夢在般稠摩偷羅國，倚見摩偷羅北界所領國，如是無中間有。

人欲受生轉變亦如是，不明中間有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 人欲受生轉變亦如是，不明中間有。

難曰：若無中間有者，佛不應說。告諸比丘：如二屋多有門戶，唯一大本門有一人立，守此門，見人出入。如是我以天眼見眾生落生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難曰：若無中間有者，佛不應說。告諸比丘：如二屋多有門戶，唯一大本門有一人立，守此門，見人出入。如是我以天眼見眾生落生。

若無中間有，與修多羅所說相違。若以天眼見眾生往還，應無眾生可見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無中間有，與修多羅所說相違。若以天眼見眾生往還，應無眾生可見。

復次若無中間有者，不應從人落生餘道。何以故？此生滅時，是其生異處，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若無中間有者，不應從人落生餘道。何以故？此生滅時，是其生異處，如是。

若無中間有，天眼不應知。此人造善惡業生善惡道，不應知。佛前已說，我以天眼見眾生落生，如是一切。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無中間有，天眼不應知。此人造善惡業生善惡道，不應知。佛前已說，我以天眼見眾生落生，如是一切。

是故我見從人落有處可依受生，是故我見定有中間有。中間有既定，我今更有所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故我見從人落有處可依受生，是故我見定有中間有。中間有既定，我今更有所說。

問曰：如上所說，有人捨五陰生有處，受五陰中間有處，彼人若為？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如上所說，有人捨五陰生有處，受五陰中間有處，彼人若為？

答曰：人初凡夫未厭欲界，五陰具足，五界受柯羅羅處，彼柯羅羅處無空界。彼處有二門，身門、意門。化生處在六界六門，彼化生處不聾不盲，如是應可知。有九善根不善根，於三界七見諦煩惱、七思惟煩惱，如是十四。九十八使煩惱，在三界五種如是。第二凡夫離欲界生無想天處，受二陰、五界、五門。彼處無合陰，依意界門下彼處有，如厭離欲界應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：人初凡夫未厭欲界，五陰具足，五界受柯羅羅處，彼柯羅羅處無空界。彼處有二門，身門、意門。化生處在六界六門，彼化生處不聾不盲，如是應可知。有九善根不善根，於三界七見諦煩惱、七思惟煩惱，如是十四。九十八使煩惱，在三界五種如是。第二凡夫離欲界生無想天處，受二陰、五界、五門。彼處無合陰，依意界門下彼處有，如厭離欲界應知。

第三凡夫厭離色界，從色界下生欲界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三凡夫厭離色界，從色界下生欲界。

問曰：如從無色界落，昔所造業與禪定合，色界處生有想天處。何以故不如是？前所造業共無想三摩提合，從無色界落生無想天處，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如從無色界落，昔所造業與禪定合，色界處生有想天處。何以故不如是？前所造業共無想三摩提合，從無色界落生無想天處，如是。

答曰：以是故，無處可說從無色界落生無想天處。是故應思惟，在此欲界毀想，生色界無想天。如是別有處毀、欲毀、覺毀、喜毀，樂從無色界落生色界有想天處。如是別有處毀想，從無色界落生色界無想天處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：以是故，無處可說從無色界落生無想天處。是故應思惟，在此欲界毀想，生色界無想天。如是別有處毀、欲毀、覺毀、喜毀，樂從無色界落生色界有想天處。如是別有處毀想，從無色界落生色界無想天處。

如所說言，餘人生勝處可說，應當知，如是。從無色界落生色界無想天，無處說，應可知。難曰：有想三摩提處業相異，無想三摩提處業相異，是故覓說處可知第四阿羅漢。問曰：如是人欲受生轉變故，復無道故，無人不受生。何以故？作此說，斷九十八使，無人受使生處，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如所說言，餘人生勝處可說，應當知，如是。從無色界落生色界無想天，無處說，應可知。難曰：有想三摩提處業相異，無想三摩提處業相異，是故覓說處可知第四阿羅漢。問曰：如是人欲受生轉變故，復無道故，無人不受生。何以故？作此說，斷九十八使，無人受使生處，如是。

答曰：三有，生有、業有、死有，是名三有。此中生有所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：三有，生有、業有、死有，是名三有。此中生有所說。

第五二人，一人七死七生，須陀洹；一人斯陀含。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五二人，一人七死七生，須陀洹；一人斯陀含。

第六一人，中間入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六一人，中間入般涅槃。

第七二人，一人生已入般涅槃，一人行入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七二人，一人生已入般涅槃，一人行入般涅槃。

如是第八，不行入般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是第八，不行入般涅槃。

無色界，此示面而已，不具足說。如是人處所說，一切凡夫不執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無色界，此示面而已，不具足說。如是人處所說，一切凡夫不執。

十三種人可作。云何十三人？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十三種人可作。云何十三人？

第一，凡夫，未厭欲界。第二，凡夫，厭欲界。第三，凡夫，厭色界。第四，七死七生。第五，斯陀含。第六，家家、斯陀含。第七，一間斯陀含。第八，厭欲界阿那含上生。第九，三人，生已入涅槃、行入涅槃、不行入涅槃。第十，中間入涅槃。第十一，厭色界上生。第十二，生行入涅槃。第十三，阿羅漢。如是。彼第一凡夫二種生，善處、惡處。第二凡夫二種生，欲界、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一，凡夫，未厭欲界。第二，凡夫，厭欲界。第三，凡夫，厭色界。第四，七死七生。第五，斯陀含。第六，家家、斯陀含。第七，一間斯陀含。第八，厭欲界阿那含上生。第九，三人，生已入涅槃、行入涅槃、不行入涅槃。第十，中間入涅槃。第十一，厭色界上生。第十二，生行入涅槃。第十三，阿羅漢。如是。彼第一凡夫二種生，善處、惡處。第二凡夫二種生，欲界、色界。

第三凡夫三種生，欲界、色界、無色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三凡夫三種生，欲界、色界、無色界。

世尊聲聞未厭欲界有二種生，人、天二處。厭欲界有二種生，欲界、色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊聲聞未厭欲界有二種生，人、天二處。厭欲界有二種生，欲界、色界。

厭色界三種生，欲界、色界、無色界。如是阿羅漢三種生，欲界、色界、無色界。彼凡夫未厭欲界，五陰處一切具有，五陰、界、處八種。曰：云何爾？答：欲界一切中間有處，五陰、六界、六門，是故作中有驗竟。生有，我等今說。有人捨六界生有處，受六界生有處，復捨六界受六界生有處，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭色界三種生，欲界、色界、無色界。如是阿羅漢三種生，欲界、色界、無色界。彼凡夫未厭欲界，五陰處一切具有，五陰、界、處八種。曰：云何爾？答：欲界一切中間有處，五陰、六界、六門，是故作中有驗竟。生有，我等今說。有人捨六界生有處，受六界生有處，復捨六界受六界生有處，如是。

第二，捨五界生有處，六六界生有處，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二，捨五界生有處，六六界生有處，如是。

第三，捨六界生有處，受五六界，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三，捨六界生有處，受五六界，如是。

第四，捨六受六五，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四，捨六受六五，如是。

第五，捨五受五六，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五，捨五受五六，如是。

第六，捨五受六五，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六，捨五受六五，如是。

第七，捨六受五五，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七，捨六受五五，如是。

第八，捨五受五五，如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八，捨五受五五，如是。

彼第一云何？從具足根體有落，從化生有度化生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼第一云何？從具足根體有落，從化生有度化生有。

第二，從柯羅羅、阿浮陀、伽那、肉團落，從化生有度化生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二，從柯羅羅、阿浮陀、伽那、肉團落，從化生有度化生有。

第三，從具足根體有落，從柯羅羅等度化生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三，從具足根體有落，從柯羅羅等度化生有。

第四，從具足根體有落，從化生有度柯羅羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四，從具足根體有落，從化生有度柯羅羅。

第五，從柯羅羅等落，從柯羅羅等度化生有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五，從柯羅羅等落，從柯羅羅等度化生有。

第六，從柯羅羅等落，從化生有度柯羅羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六，從柯羅羅等落，從化生有度柯羅羅。

第七，從具足根體有落，從柯羅羅等度柯羅羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七，從具足根體有落，從柯羅羅等度柯羅羅。

第八，從柯羅羅等落，從柯羅羅等柯羅羅。如是門處八種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第八，從柯羅羅等落，從柯羅羅等柯羅羅。如是門處八種。

善根處，第一，一切處九。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善根處，第一，一切處九。

第二，無人捨善根生有處，受九九生有處，如是。復從地獄從斷善根有落、從共善根有落，從共善根有度共善根有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二，無人捨善根生有處，受九九生有處，如是。復從地獄從斷善根有落、從共善根有落，從共善根有度共善根有。

如是應作第五五種，無第七第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是應作第五五種，無第七第八。

有諸師說，唯斷善根人，從地獄復生地獄，是故八種可作如是不善根處，使處一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸師說，唯斷善根人，從地獄復生地獄，是故八種可作如是不善根處，使處一種。

厭欲界五陰處，第一，一切五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭欲界五陰處，第一，一切五。

第二，捨二陰生有處，受五生有處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二，捨二陰生有處，受五生有處。

如此復有人從無想天有落，從有想天有度有想天。有如是五種應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此復有人從無想天有落，從有想天有度有想天。有如是五種應作。

有諸師說，如如是逐先所作業積聚，與禪定合，復復無間生有想天處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸師說，如如是逐先所作業積聚，與禪定合，復復無間生有想天處。

如是逐先所作業積聚、無想定合，復復無間生無想天處。是故八種可作如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是逐先所作業積聚、無想定合，復復無間生無想天處。是故八種可作如是。

如是界門處共二門四種。云何四種？捨六入生有處，受六二如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是界門處共二門四種。云何四種？捨六入生有處，受六二如是。

第二種，捨六受五二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二種，捨六受五二。

第三，捨五受六二。第四，捨五受五二。從前說應可知。以是故，凡夫胎處不至厭，是故四種可作，如是。共善根、共不善根、共使，第五可作五種，無第七第八。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三，捨五受六二。第四，捨五受五二。從前說應可知。以是故，凡夫胎處不至厭，是故四種可作，如是。共善根、共不善根、共使，第五可作五種，無第七第八。

厭色界陰處五種，如是。共六界五種。云何二種，共五若為？答：有人捨一界生有處，受一五生有處；捨六受一五，如是。共入七種，共二入二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭色界陰處五種，如是。共六界五種。云何二種，共五若為？答：有人捨一界生有處，受一五生有處；捨六受一五，如是。共入七種，共二入二種。

如是，善根處、不善根處、使處十一種。七死七生五陰處，一切五界處門處，五種善根等處一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，善根處、不善根處、使處十一種。七死七生五陰處，一切五界處門處，五種善根等處一種。

如是，斯陀含不善根處，一切七。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，斯陀含不善根處，一切七。

使處，一切十長家家。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 使處，一切十長家家。

陰處，一種。界門處，八種。善根等處，如斯陀含。一間陰處，一種。界門處，四種。善根處，一種。不善根處、使處，斯陀含二種。厭欲界陰處，一種。界門處，二種。上生善根等處，一種。行成等二種，如是。厭色界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陰處，一種。界門處，八種。善根等處，如斯陀含。一間陰處，一種。界門處，四種。善根處，一種。不善根處、使處，斯陀含二種。厭欲界陰處，一種。界門處，二種。上生善根等處，一種。行成等二種，如是。厭色界。

阿羅漢五陰處，二種。界門處，三種。善根處，三種。不善根處、使處，四種。如是中間有處，應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢五陰處，二種。界門處，三種。善根處，三種。不善根處、使處，四種。如是中間有處，應當知。

如是，初有處、第二有處，未離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是，初有處、第二有處，未離欲。

第三處離欲，初有處離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三處離欲，初有處離欲。

第二第三處，離欲。如是，應當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二第三處，離欲。如是，應當知。

如是共十八界，十二門有漏陰如是，應當知如是陰展轉共因緣起。是故若欲除陰滅陰，因當勤正精進如法修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是共十八界，十二門有漏陰如是，應當知如是陰展轉共因緣起。是故若欲除陰滅陰，因當勤正精進如法修行。

依說論竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依說論竟。