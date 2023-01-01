解脫道論卷第十二阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第十二阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別諦品第十二之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別諦品第十二之二

彼坐禪人如是現觀滅，以由觀滅成，畏陰因亦畏陰生，畏三有、五趣、七識住、九眾生居成畏，彼如惡人捉刀可畏，如毒蛇、如火聚。如是以由觀滅成，畏陰因、畏陰生，畏三有、五趣、七識住、九眾生居。以無常現作意令畏想，以安隱令起無想。以苦現作意成畏生，以安隱令起無生。以無我現作意成畏相及生，以安隱令起無相及無生。觀過患觀厭離軟隨相似忍，是其總語(令起智怖已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼坐禪人如是現觀滅，以由觀滅成，畏陰因亦畏陰生，畏三有、五趣、七識住、九眾生居成畏，彼如惡人捉刀可畏，如毒蛇、如火聚。如是以由觀滅成，畏陰因、畏陰生，畏三有、五趣、七識住、九眾生居。以無常現作意令畏想，以安隱令起無想。以苦現作意成畏生，以安隱令起無生。以無我現作意成畏相及生，以安隱令起無相及無生。觀過患觀厭離軟隨相似忍，是其總語(令起智怖已竟)。

彼坐禪人，以怖現修行令起智，樂解脫智生。彼陰相是怖者，樂解脫智起。陰生為怖者，樂解脫智起。三有、五趣、七識住、九眾生居此怖者，樂解脫智起。如火所圍鳥，從彼樂解脫。如人為賊所圍，從彼樂解脫。如是彼坐禪人陰因、陰生、三有五趣七識住九眾生居此畏怖者，樂解脫智起。以無常現作意畏因，以苦現作意畏生，以無我現作意畏因及生，樂解脫智起。於是凡夫人及學人，於樂解脫智二種引心，或觀歡喜。於是現觀，於上成通達現觀歡喜。心成憂惱成修行障礙。成通達難見思惟行，捨中隨相似忍，此是總語言(樂解脫智已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼坐禪人，以怖現修行令起智，樂解脫智生。彼陰相是怖者，樂解脫智起。陰生為怖者，樂解脫智起。三有、五趣、七識住、九眾生居此怖者，樂解脫智起。如火所圍鳥，從彼樂解脫。如人為賊所圍，從彼樂解脫。如是彼坐禪人陰因、陰生、三有五趣七識住九眾生居此畏怖者，樂解脫智起。以無常現作意畏因，以苦現作意畏生，以無我現作意畏因及生，樂解脫智起。於是凡夫人及學人，於樂解脫智二種引心，或觀歡喜。於是現觀，於上成通達現觀歡喜。心成憂惱成修行障礙。成通達難見思惟行，捨中隨相似忍，此是總語言(樂解脫智已竟)。

彼坐禪人如是現修行樂解脫智，從一切諸行樂解脫泥洹諸行，唯作一相，欲令起解脫門相似智起。以三行得相似智，以三行越正聚，於五陰無常現見得相似智。五陰滅常泥洹，如是現見越正聚。於五陰以苦現見得相似智，五陰滅樂泥洹，現見越正聚。於五陰以無我現見得相似智，五陰滅第一義泥洹，現見越正聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼坐禪人如是現修行樂解脫智，從一切諸行樂解脫泥洹諸行，唯作一相，欲令起解脫門相似智起。以三行得相似智，以三行越正聚，於五陰無常現見得相似智。五陰滅常泥洹，如是現見越正聚。於五陰以苦現見得相似智，五陰滅樂泥洹，現見越正聚。於五陰以無我現見得相似智，五陰滅第一義泥洹，現見越正聚。

問：云何以智現越正聚？云何以智已越正聚？答：以性除智現越正聚，以道智已越正聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以智現越正聚？云何以智已越正聚？答：以性除智現越正聚，以道智已越正聚。

問：相似智者何義？答：相似者，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道分，以彼相似，此謂相似智總語言。無怨見利相似忍，此是相似智總語言(相似智已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：相似智者何義？答：相似者，四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道分，以彼相似，此謂相似智總語言。無怨見利相似忍，此是相似智總語言(相似智已竟)。

相似智無間次第，從一切諸行相起，作泥洹事，生性除智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似智無間次第，從一切諸行相起，作泥洹事，生性除智。

問：云何義名性除？答：除凡夫法名性除，非凡夫法所除亦名性除。性者是泥洹。復次種殖泥洹者名性除。如阿毘曇所說，除生名性除，度無生亦名性除。復除生因名性除，度無生無相名性除。於泥洹是初引路，從外起轉慧，此性除總語言(性除智已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何義名性除？答：除凡夫法名性除，非凡夫法所除亦名性除。性者是泥洹。復次種殖泥洹者名性除。如阿毘曇所說，除生名性除，度無生亦名性除。復除生因名性除，度無生無相名性除。於泥洹是初引路，從外起轉慧，此性除總語言(性除智已竟)。

性智無間次第，現知苦、現斷集、現作證滅、現修道，生須陀洹道智及一切菩提法。彼坐禪人於此時以寂寂，現見有邊無為醍醐戒。於一剎那以一智，非初非後分別四諦，以知苦分別、以斷集分別、以作滅證分別、以修道分別，成分別。如譬喻偈所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性智無間次第，現知苦、現斷集、現作證滅、現修道，生須陀洹道智及一切菩提法。彼坐禪人於此時以寂寂，現見有邊無為醍醐戒。於一剎那以一智，非初非後分別四諦，以知苦分別、以斷集分別、以作滅證分別、以修道分別，成分別。如譬喻偈所說：

如人捨此岸， 以船度彼岸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人捨此岸， 以船度彼岸，

於彼度諸物， 乘舡者除漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼度諸物， 乘舡者除漏。

如船度水，非初非後於一剎那作四事，捨此岸、除漏、到彼岸、度物。如捨此岸，如是智分別苦。如除漏，如是分別斷集。如度彼岸，如是作證分別滅。如以船度物，如是修道分別。如燈共生，於一剎那不初不後作四事，如小燈炷、除闇、令油消、令光明起。如日共生，非初非後於一剎那作四事，令現色、除闇、令滅寒、令起光明。如令現色，如是智分別苦。如除闇，如是分別斷集。如令滅寒，如是作證分別滅。如令起光明，如是修道分別。如日，如是聖智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如船度水，非初非後於一剎那作四事，捨此岸、除漏、到彼岸、度物。如捨此岸，如是智分別苦。如除漏，如是分別斷集。如度彼岸，如是作證分別滅。如以船度物，如是修道分別。如燈共生，於一剎那不初不後作四事，如小燈炷、除闇、令油消、令光明起。如日共生，非初非後於一剎那作四事，令現色、除闇、令滅寒、令起光明。如令現色，如是智分別苦。如除闇，如是分別斷集。如令滅寒，如是作證分別滅。如令起光明，如是修道分別。如日，如是聖智。

問：如實現見苦，知苦、斷集、證滅、修道。此相云何？若不見苦，四顛倒生。爾時如所說，有邊無為醍醐戒，以寂寂現見，以一智非初非後分別四諦。此義云何？答：於生滅智，是時未成見苦滿，及至如實見諸行過患，從諸行相令起心於無行成度，是故如實見諸行過患。從諸行相以令起心於無行成度，是處見苦漏，到最後故。復說若如是以寂寂、以性除智，成分別諦。性除智者，從行相起成度無行。若性除智從行相起成度於無行，成度於泥洹，唯著因是其事，以著事得定心。若不得定，不生奢摩他、毘婆舍那，亦不得菩提法滿，是故以性除智成分別諦。從彼性除智，無間道智成生，於此時得於泥洹定。心得定，成起奢摩他、毘婆舍那，成滿菩提分法。是故唯以道智成分別諦。如人從燒城出，脚跨門閫。從城已出一脚，是時未名出。如是性除智，從彼行相起成度無行，是時未名度煩惱，諸法未滿故。如人從所燒城，兩脚已出，是時名出燒城。如是性除智無間成生道智起，是時名從煩惱城出，諸法滿故。是故以性除智成分別諦。分別諦者何義？答：四聖諦於一剎那說和合，名分別諦。於此時道智和合依義，諸根成平等不動義、力義、乘義，菩提分因義，道分令住義，念處勝義，正勤便義，如意足實義，諦不亂義，奢摩他隨觀義、毘婆舍那義、不相離義、雙義、覆義，戒清淨不亂義，心性淨見義、見清淨義、脫義，解脫通達義、明捨義、脫斷義，滅智根義、欲令起義，作意平等義，觸受滅出離義、現前義，定依義，念真實義，慧深勝義，醍醐最後義，泥洹最後平等義。坐禪人如是現智，如是現見斷三結，所謂身見、疑、戒取，及彼相應煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：如實現見苦，知苦、斷集、證滅、修道。此相云何？若不見苦，四顛倒生。爾時如所說，有邊無為醍醐戒，以寂寂現見，以一智非初非後分別四諦。此義云何？答：於生滅智，是時未成見苦滿，及至如實見諸行過患，從諸行相令起心於無行成度，是故如實見諸行過患。從諸行相以令起心於無行成度，是處見苦漏，到最後故。復說若如是以寂寂、以性除智，成分別諦。性除智者，從行相起成度無行。若性除智從行相起成度於無行，成度於泥洹，唯著因是其事，以著事得定心。若不得定，不生奢摩他、毘婆舍那，亦不得菩提法滿，是故以性除智成分別諦。從彼性除智，無間道智成生，於此時得於泥洹定。心得定，成起奢摩他、毘婆舍那，成滿菩提分法。是故唯以道智成分別諦。如人從燒城出，脚跨門閫。從城已出一脚，是時未名出。如是性除智，從彼行相起成度無行，是時未名度煩惱，諸法未滿故。如人從所燒城，兩脚已出，是時名出燒城。如是性除智無間成生道智起，是時名從煩惱城出，諸法滿故。是故以性除智成分別諦。分別諦者何義？答：四聖諦於一剎那說和合，名分別諦。於此時道智和合依義，諸根成平等不動義、力義、乘義，菩提分因義，道分令住義，念處勝義，正勤便義，如意足實義，諦不亂義，奢摩他隨觀義、毘婆舍那義、不相離義、雙義、覆義，戒清淨不亂義，心性淨見義、見清淨義、脫義，解脫通達義、明捨義、脫斷義，滅智根義、欲令起義，作意平等義，觸受滅出離義、現前義，定依義，念真實義，慧深勝義，醍醐最後義，泥洹最後平等義。坐禪人如是現智，如是現見斷三結，所謂身見、疑、戒取，及彼相應煩惱。

問：云何身見？答：於此無聞凡夫見色為我，我有色、色為我所，於色我。如是受想行識為我，我有識、識為我所，於識我。此謂身見。此身已斷，彼斷故六十二見亦斷，為身見所初六十二見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何身見？答：於此無聞凡夫見色為我，我有色、色為我所，於色我。如是受想行識為我，我有識、識為我所，於識我。此謂身見。此身已斷，彼斷故六十二見亦斷，為身見所初六十二見。

問：云何疑？答：或於苦、或於集、或於滅、或於道、或於佛法僧、或初邊或後邊、或初後邊疑，或於因緣所起法彼疑惑，此謂疑。彼亦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何疑？答：或於苦、或於集、或於滅、或於道、或於佛法僧、或初邊或後邊、或初後邊疑，或於因緣所起法彼疑惑，此謂疑。彼亦斷。

問：云何戒盜？答：戒盜二種，渴愛及癡。我以此戒、以此行、以此苦行、以此梵行，我當上天，我皆當生一一天處。此謂渴愛戒盜。從此外沙門婆羅門，以戒、以清淨、以清淨戒行，彼如是見。此謂癡戒盜。彼亦斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何戒盜？答：戒盜二種，渴愛及癡。我以此戒、以此行、以此苦行、以此梵行，我當上天，我皆當生一一天處。此謂渴愛戒盜。從此外沙門婆羅門，以戒、以清淨、以清淨戒行，彼如是見。此謂癡戒盜。彼亦斷。

問：云何彼一處住煩惱？答：彼令往惡趣，婬欲瞋恚癡，此謂彼一處住煩惱亦斷。於此間為須陀洹果，作證成向。未得須陀洹，住須陀洹向地，或第八地，或見地，或定從兩起轉慧。此須陀洹道智總語言。須陀洹無間次第，三結斷故，作無為事，與道等法無異方便起須陀洹果智果心。或二或三生無間，彼次第度。後分心從後分起，觀道、觀果、觀泥洹，觀已斷煩惱。觀餘煩惱，此謂須陀洹。不退法定向、菩提向，未來果欲分別，是世尊胸生、口生、法生、法所造，得法分不與物分，此謂見具足善。修行通達聖法，至醍醐門住，見具足到此妙法。見此妙法已，覺智成就。已覺明成就，入法流聖通達慧，開醍醐門住。是故說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何彼一處住煩惱？答：彼令往惡趣，婬欲瞋恚癡，此謂彼一處住煩惱亦斷。於此間為須陀洹果，作證成向。未得須陀洹，住須陀洹向地，或第八地，或見地，或定從兩起轉慧。此須陀洹道智總語言。須陀洹無間次第，三結斷故，作無為事，與道等法無異方便起須陀洹果智果心。或二或三生無間，彼次第度。後分心從後分起，觀道、觀果、觀泥洹，觀已斷煩惱。觀餘煩惱，此謂須陀洹。不退法定向、菩提向，未來果欲分別，是世尊胸生、口生、法生、法所造，得法分不與物分，此謂見具足善。修行通達聖法，至醍醐門住，見具足到此妙法。見此妙法已，覺智成就。已覺明成就，入法流聖通達慧，開醍醐門住。是故說此偈：

於地一國王， 於天堂一王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於地一國王， 於天堂一王，

領一切世間， 須陀洹果勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 領一切世間， 須陀洹果勝。

彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作斯陀含果證，作見生滅所初現觀，如初所說。現修行如已見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是修行，向滅斷麁欲瞋恚及彼一處住煩惱，從彼道無間作證須陀洹果。彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作阿那含果證，作見生滅為初現見，如初所說。現修行如見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱，從彼彼道無間，作證阿那含果。彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作證阿羅漢果，作見生滅為初現見，如初所說，現修行如己見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是向斷色欲、無色欲、慢調、無明，餘煩惱無餘斷。從彼坐禪人作證阿羅漢果，彼觀道、觀果泥洹、觀斷煩惱，比丘成阿羅漢，滅漏所作、以立置擔、到妙義、斷有結，正智、解脫、離五分六分、成就一守護、不為死所繫、除餘諦等滅、信覓無濁、思惟猗身，行善解脫、心善解脫。慧梵行已立，成丈夫、最勝丈夫，得第一所得。此謂除瞋恚者、度岸者、離煩惱者、無結礙者、得聖翻者、除擔者、不相應者、沙門者、婆羅門者、已浴者、度韋陀者、最上婆羅門者、阿羅漢者、度者、脫者、伏者、寂寂者、令寂者，是阿羅漢總語言。於是若須陀洹，從其生於上，不更作精進，以三種得見三種須陀洹：一七生、家家須陀洹、一生須陀洹。於是鈍根成七生，中根成家家，利根成一生。七生者，七時往天堂來，此作苦邊。家家須陀洹，或二時或三時往彼家已，往作苦邊。一生須陀洹，已令生人有作苦邊。若斯陀含人，從其生於上不作精進，一時來此世作苦邊。若阿那含，從其生於上，不作精進，從此終生淨居。彼由諸根勝，以五種得見，成五阿那含：中間般涅槃、生般涅槃、不行般涅槃、行般涅槃、上流往阿迦尼吒天。於是名中間般涅槃者，未至所著無間中間，依壽命時為除殘結使，令起聖道。生般涅槃者，越中壽命，為除殘結使，已生令起聖道。不行般涅槃者，無異行，為除殘結使，令起聖道。行般涅槃者，無異行，為除殘結使，令起聖道。上流阿迦尼吒天，從不煩終往不熱，從不熱終往善見，從善見終往善現，從善現終生阿迦尼吒天，於阿迦尼吒為除殘結使起聖道。於是不煩天萬劫壽命，不熱天二萬劫壽命，善見天四萬劫壽命，善現天八萬劫壽命，阿迦尼吒天十六萬劫壽命。於四地成五五人，於阿迦尼吒四人，無上流人，如是彼成二十四人。阿羅漢已斷一切煩惱無餘故，不成後有因。因無故，阿羅漢已免壽形命。行滅此苦斷，不起餘苦，此謂苦邊。是故說此偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作斯陀含果證，作見生滅所初現觀，如初所說。現修行如已見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是修行，向滅斷麁欲瞋恚及彼一處住煩惱，從彼道無間作證須陀洹果。彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作阿那含果證，作見生滅為初現見，如初所說。現修行如見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是向滅斷細欲瞋恚及彼一處住煩惱，從彼彼道無間，作證阿那含果。彼坐禪人於此地住，於上作精進，為作證阿羅漢果，作見生滅為初現見，如初所說，現修行如己見道，依諸根、力、菩提、覺，如是分別諦。彼如是向斷色欲、無色欲、慢調、無明，餘煩惱無餘斷。從彼坐禪人作證阿羅漢果，彼觀道、觀果泥洹、觀斷煩惱，比丘成阿羅漢，滅漏所作、以立置擔、到妙義、斷有結，正智、解脫、離五分六分、成就一守護、不為死所繫、除餘諦等滅、信覓無濁、思惟猗身，行善解脫、心善解脫。慧梵行已立，成丈夫、最勝丈夫，得第一所得。此謂除瞋恚者、度岸者、離煩惱者、無結礙者、得聖翻者、除擔者、不相應者、沙門者、婆羅門者、已浴者、度韋陀者、最上婆羅門者、阿羅漢者、度者、脫者、伏者、寂寂者、令寂者，是阿羅漢總語言。於是若須陀洹，從其生於上，不更作精進，以三種得見三種須陀洹：一七生、家家須陀洹、一生須陀洹。於是鈍根成七生，中根成家家，利根成一生。七生者，七時往天堂來，此作苦邊。家家須陀洹，或二時或三時往彼家已，往作苦邊。一生須陀洹，已令生人有作苦邊。若斯陀含人，從其生於上不作精進，一時來此世作苦邊。若阿那含，從其生於上，不作精進，從此終生淨居。彼由諸根勝，以五種得見，成五阿那含：中間般涅槃、生般涅槃、不行般涅槃、行般涅槃、上流往阿迦尼吒天。於是名中間般涅槃者，未至所著無間中間，依壽命時為除殘結使，令起聖道。生般涅槃者，越中壽命，為除殘結使，已生令起聖道。不行般涅槃者，無異行，為除殘結使，令起聖道。行般涅槃者，無異行，為除殘結使，令起聖道。上流阿迦尼吒天，從不煩終往不熱，從不熱終往善見，從善見終往善現，從善現終生阿迦尼吒天，於阿迦尼吒為除殘結使起聖道。於是不煩天萬劫壽命，不熱天二萬劫壽命，善見天四萬劫壽命，善現天八萬劫壽命，阿迦尼吒天十六萬劫壽命。於四地成五五人，於阿迦尼吒四人，無上流人，如是彼成二十四人。阿羅漢已斷一切煩惱無餘故，不成後有因。因無故，阿羅漢已免壽形命。行滅此苦斷，不起餘苦，此謂苦邊。是故說此偈：

譬如槌打鐵， 火星流入水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如槌打鐵， 火星流入水，

次第成寂滅， 彼趣不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次第成寂滅， 彼趣不可知。

如是正解脫， 已度欲縛漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是正解脫， 已度欲縛漏，

至於無動樂， 彼趣不可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於無動樂， 彼趣不可知。

問：於此有師說，次第修道、次第斷煩惱、次第分別諦。答：或以十二、或以八、或以四道智作證果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於此有師說，次第修道、次第斷煩惱、次第分別諦。答：或以十二、或以八、或以四道智作證果。

問：云何於此見不相應？答：若次第修行、次第斷煩惱，是故次第作證。以是次第作證果可樂，與道果相應故。若如是可樂，一須陀洹果者成耶？若如是不可樂，次第修道、次第斷煩惱者亦然。復次第二過，若以見苦見苦所斷煩惱，滅斷可樂。是故已見苦、見苦所斷煩惱已斷，作證四分須陀洹果。作證應可樂，方便成就故。若如是可樂，作證四分須陀洹，四分七時生、四分家家生、四分一生、四分住於果，於此不相應。若如是不可樂，以見苦、見苦所斷煩惱斷耶？此不相應。復次第三過，若以見苦、見苦所斷煩惱斷者所樂，是以現見苦，四分須陀洹道住、四分信行、四分法行成，應可樂，不見餘三諦。若此所樂住於四須陀洹道，成四信行、成四法行，於此不相應。若如是不可樂，以見苦、見苦所斷煩惱斷。復次第四過，亦不相應。若現見道成向、以見道成住果，此可樂，以是現見苦成向，以見故成住果，應可樂，見一種故。若如是，可樂向及住果成多過，於此此不相應。若如是不可樂，現見道成證，以見道成住於果，此亦不相應。復次第五過，若以見道作證果，未見苦集滅，成作證果可樂者，以見苦集苦滅是無義。復次第六過，若以十二、或以八或、以四道智作證須陀洹果可樂者，以是作證，或十二、或八、或四，須陀洹果應成可樂者，成道智無果。若如是可樂地以成過，於此此不相應。若如是可樂，或以十二、或以八、或以四道智作證須陀洹果者耶？此亦不相應。復次第七過，若或十二、若八、若四道智令起一須陀洹果者可樂，此亦不相應，多事令起一果，如多菴婆菓令生一果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何於此見不相應？答：若次第修行、次第斷煩惱，是故次第作證。以是次第作證果可樂，與道果相應故。若如是可樂，一須陀洹果者成耶？若如是不可樂，次第修道、次第斷煩惱者亦然。復次第二過，若以見苦見苦所斷煩惱，滅斷可樂。是故已見苦、見苦所斷煩惱已斷，作證四分須陀洹果。作證應可樂，方便成就故。若如是可樂，作證四分須陀洹，四分七時生、四分家家生、四分一生、四分住於果，於此不相應。若如是不可樂，以見苦、見苦所斷煩惱斷耶？此不相應。復次第三過，若以見苦、見苦所斷煩惱斷者所樂，是以現見苦，四分須陀洹道住、四分信行、四分法行成，應可樂，不見餘三諦。若此所樂住於四須陀洹道，成四信行、成四法行，於此不相應。若如是不可樂，以見苦、見苦所斷煩惱斷。復次第四過，亦不相應。若現見道成向、以見道成住果，此可樂，以是現見苦成向，以見故成住果，應可樂，見一種故。若如是，可樂向及住果成多過，於此此不相應。若如是不可樂，現見道成證，以見道成住於果，此亦不相應。復次第五過，若以見道作證果，未見苦集滅，成作證果可樂者，以見苦集苦滅是無義。復次第六過，若以十二、或以八或、以四道智作證須陀洹果可樂者，以是作證，或十二、或八、或四，須陀洹果應成可樂者，成道智無果。若如是可樂地以成過，於此此不相應。若如是可樂，或以十二、或以八、或以四道智作證須陀洹果者耶？此亦不相應。復次第七過，若或十二、若八、若四道智令起一須陀洹果者可樂，此亦不相應，多事令起一果，如多菴婆菓令生一果。

問：若以一智一剎那無前無後成分別四諦，一智應成四見取事。若以見苦成見四諦，四諦成苦諦。若此二義無，此不相應一剎那以一智無前無後成分別四諦。答：非一智成四見取事，亦非四諦成苦諦。坐禪人唯從初四諦，種種相一相，以前分別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若以一智一剎那無前無後成分別四諦，一智應成四見取事。若以見苦成見四諦，四諦成苦諦。若此二義無，此不相應一剎那以一智無前無後成分別四諦。答：非一智成四見取事，亦非四諦成苦諦。坐禪人唯從初四諦，種種相一相，以前分別故。

爾時以聖行苦諦如是相以通達，成通達四諦。如其相四諦，以如義成一相。如五陰種種相一相，以前分別為色陰，以無常已見五陰無常，亦常見無常，非色陰為五陰。如是入界，如是於此可知。於是散法可知。如是觀覺喜受地根，解脫煩惱正受二定。於是觀者二觀，禪觀、燥觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時以聖行苦諦如是相以通達，成通達四諦。如其相四諦，以如義成一相。如五陰種種相一相，以前分別為色陰，以無常已見五陰無常，亦常見無常，非色陰為五陰。如是入界，如是於此可知。於是散法可知。如是觀覺喜受地根，解脫煩惱正受二定。於是觀者二觀，禪觀、燥觀。

問：云何禪觀？已得定，以定力伏蓋。以名比分別色觀見禪分，奢摩他為初，修毘婆舍那。燥觀者，以分別力伏蓋，以色比分別名見觀諸行，毘婆舍那為初，修行奢摩他覺者燥觀。初禪及觀者，觀道及果成有覺，於三禪毘婆舍那乃至性除成有覺，道及果成無覺，於覺地道成八分道，於無覺地七分除思惟。喜者燥觀得苦行，具足毘婆舍那相似智，成無苦起，性除道及果共起喜。燥觀得樂行具足，於二禪毘婆舍那及道果共起喜。於第三禪、於第四禪，毘婆舍那道及果不共起喜。於喜地道及果七覺分起，於無喜地六菩提覺，除喜菩提覺。受者燥觀得苦行，具足毘婆舍那乃至相似智，共捨起，性除道及果共喜起。燥觀得樂行具足，於三禪毘婆舍那道果共喜起，於第四禪毘婆舍那道果共捨起。地者二地，見地、思惟地。於是須陀洹道見地，餘三道四沙門果思惟地。未甞見今見名見地。如是見、如是修是思惟地。復次二地，學地、不學地。於是四道三沙門果，學地；阿羅漢果，無學地。根者，三出世間根：未知我當知根、已知根、知已根。於是須陀洹道智、初未知今知者，成未知智；三道智、三果智，已知法更知知根，阿羅漢果智無餘。已知法知者，已知根。解脫者，三解脫：無相解脫、無作解脫、空解脫。於是道相似智，不作相是無相解脫、不作願是無作解脫、不作執是空解脫。復次此三解脫，以觀見成於種種道，以得成於一道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何禪觀？已得定，以定力伏蓋。以名比分別色觀見禪分，奢摩他為初，修毘婆舍那。燥觀者，以分別力伏蓋，以色比分別名見觀諸行，毘婆舍那為初，修行奢摩他覺者燥觀。初禪及觀者，觀道及果成有覺，於三禪毘婆舍那乃至性除成有覺，道及果成無覺，於覺地道成八分道，於無覺地七分除思惟。喜者燥觀得苦行，具足毘婆舍那相似智，成無苦起，性除道及果共起喜。燥觀得樂行具足，於二禪毘婆舍那及道果共起喜。於第三禪、於第四禪，毘婆舍那道及果不共起喜。於喜地道及果七覺分起，於無喜地六菩提覺，除喜菩提覺。受者燥觀得苦行，具足毘婆舍那乃至相似智，共捨起，性除道及果共喜起。燥觀得樂行具足，於三禪毘婆舍那道果共喜起，於第四禪毘婆舍那道果共捨起。地者二地，見地、思惟地。於是須陀洹道見地，餘三道四沙門果思惟地。未甞見今見名見地。如是見、如是修是思惟地。復次二地，學地、不學地。於是四道三沙門果，學地；阿羅漢果，無學地。根者，三出世間根：未知我當知根、已知根、知已根。於是須陀洹道智、初未知今知者，成未知智；三道智、三果智，已知法更知知根，阿羅漢果智無餘。已知法知者，已知根。解脫者，三解脫：無相解脫、無作解脫、空解脫。於是道相似智，不作相是無相解脫、不作願是無作解脫、不作執是空解脫。復次此三解脫，以觀見成於種種道，以得成於一道。

問：云何以觀見成於種種道？答：已觀見無常，成無相解脫；以觀見苦，成無作解脫；以觀見無我，成空解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以觀見成於種種道？答：已觀見無常，成無相解脫；以觀見苦，成無作解脫；以觀見無我，成空解脫。

問：云何以觀見無常成無相解脫？答：以無常現作意，以滅諸行起心，成多解脫，得信根及四根。彼種類如實智相，彼種類一切諸行成無常起，令起相怖畏，從相行生智。從相心起，於無相心越，以無相解脫身得脫。如是以觀無常成無相解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以觀見無常成無相解脫？答：以無常現作意，以滅諸行起心，成多解脫，得信根及四根。彼種類如實智相，彼種類一切諸行成無常起，令起相怖畏，從相行生智。從相心起，於無相心越，以無相解脫身得脫。如是以觀無常成無相解脫。

問：云何以觀見苦成無作解脫？答：以苦現作意，以怖畏諸行令起心，成心多寂寂，得定根及四根。彼種類如實知生，以彼種類一切諸行成苦所見，以怖畏生令起生智。從生心起，於無生心越，以無作解脫身得脫。如是以觀見苦成無作解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以觀見苦成無作解脫？答：以苦現作意，以怖畏諸行令起心，成心多寂寂，得定根及四根。彼種類如實知生，以彼種類一切諸行成苦所見，以怖畏生令起生智。從生心起，於無生心越，以無作解脫身得脫。如是以觀見苦成無作解脫。

問：云何以觀見無我成空解脫？答：以無我現作意，以空令起諸行，心成多厭惡，得慧根及四根。彼種類如實知相及生，以彼種類一切諸法成無我可見，以怖畏令起相及生，依相及生智唯起。從相及生心成離，於無相無生滅，泥洹心越，以空解脫身得脫。如是以觀見無我成空解脫。如是此三解脫，以觀成於種種道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以觀見無我成空解脫？答：以無我現作意，以空令起諸行，心成多厭惡，得慧根及四根。彼種類如實知相及生，以彼種類一切諸法成無我可見，以怖畏令起相及生，依相及生智唯起。從相及生心成離，於無相無生滅，泥洹心越，以空解脫身得脫。如是以觀見無我成空解脫。如是此三解脫，以觀成於種種道。

問：云何以得三解脫成於一道？答：已得無相解脫，成得三解脫。何故？是人以無相，其心得脫。雖解脫彼已作，以執其已得無作解脫，三解脫成所得。何故？以作其心得脫、以解脫。彼以相以執得空解脫，三解脫亦得。何故？若其以執心得脫，以解脫、以相、以作。如是已得三解脫成於一道。解脫者、解脫門者何差別？答：唯彼道智，從煩惱脫，名解脫。以入醍醐門義，名解脫門。復次解脫者唯道智；彼事為泥洹，此謂解脫門。煩惱者，一百三十四煩惱，如是三不善根、三覓、四漏、四結、四流、四厄、四取、四惡趣行、五慳、五蓋、六諍根、七使世間、八法、九慢、十煩惱處、十不善業道、十結、十邪邊、十二顛倒、十二不善心起。於是三不善根者，貪、瞋、癡。於此三，瞋者以二道成薄，以阿那含無餘滅。貪癡者以三道成薄，以阿羅漢道無餘滅。三覓者，欲覓、有覓、梵行覓。於此三中，梵行覓者以須陀洹道無餘滅，欲覓者以阿那含道滅，有覓者以阿羅漢道滅。四漏者，欲漏、有漏、見漏、無明漏。於此，見漏者以須陀洹道滅，欲漏者以阿那含道滅，有漏、無明漏者以阿羅漢道滅。四結者，貪欲身結、瞋恚身結、戒盜身結、此諦執身結。於此，戒盜身結者、此諦執身結，以須陀洹道滅；瞋恚身結以阿那含道滅；貪身結以阿羅漢道滅。四流者，欲流、有流、見流、無明流。四厄者，欲厄、有厄、見厄、無明厄。如初所說滅。四取者，欲取、見取、戒取、我語取。於此三取以須陀洹道滅，欲取以阿羅漢道滅。四惡趣行：欲惡趣行、瞋惡趣行、怖畏惡趣行、癡惡趣行，此四以須陀洹道滅。五慳者，住處慳、家慳、利養慳、色慳、法慳，此五以阿那含道滅。五蓋者，欲欲、瞋恚、懈怠、睡眠、調慢疑。於此，疑者以須陀洹道滅，欲欲、瞋恚、慢，以阿那含道滅；懈怠、調，以阿羅漢道滅；睡眠隨色。六諍根者，忿、覆、嫉、諂、惡樂、見觸。於此，諂、惡樂、見觸，以須陀洹道滅；忿、覆、嫉，以阿那含道滅。七使者，欲染使、瞋恚使、慢使、見使、疑使、有欲使、無明使。於此，見使、疑使，以須陀洹道滅；欲染使、瞋恚使，以阿那含道滅；慢使、有使、無明使，以阿羅漢道滅。世間八世法者，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。於此，四不愛處瞋恚，以阿那含道滅；於四愛處使，以阿羅漢道滅。九慢者，從彼勝我勝生慢、與勝我等生慢、從勝我下生慢、從等我等生慢、從等我下生慢、從下我勝生慢、從下我等生慢、從下我下生慢。九慢者以阿羅漢道滅。十惱處者，貪、瞋、癡、慢、見、疑、懈怠、調、無慚、無愧。於此，見、 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以得三解脫成於一道？答：已得無相解脫，成得三解脫。何故？是人以無相，其心得脫。雖解脫彼已作，以執其已得無作解脫，三解脫成所得。何故？以作其心得脫、以解脫。彼以相以執得空解脫，三解脫亦得。何故？若其以執心得脫，以解脫、以相、以作。如是已得三解脫成於一道。解脫者、解脫門者何差別？答：唯彼道智，從煩惱脫，名解脫。以入醍醐門義，名解脫門。復次解脫者唯道智；彼事為泥洹，此謂解脫門。煩惱者，一百三十四煩惱，如是三不善根、三覓、四漏、四結、四流、四厄、四取、四惡趣行、五慳、五蓋、六諍根、七使世間、八法、九慢、十煩惱處、十不善業道、十結、十邪邊、十二顛倒、十二不善心起。於是三不善根者，貪、瞋、癡。於此三，瞋者以二道成薄，以阿那含無餘滅。貪癡者以三道成薄，以阿羅漢道無餘滅。三覓者，欲覓、有覓、梵行覓。於此三中，梵行覓者以須陀洹道無餘滅，欲覓者以阿那含道滅，有覓者以阿羅漢道滅。四漏者，欲漏、有漏、見漏、無明漏。於此，見漏者以須陀洹道滅，欲漏者以阿那含道滅，有漏、無明漏者以阿羅漢道滅。四結者，貪欲身結、瞋恚身結、戒盜身結、此諦執身結。於此，戒盜身結者、此諦執身結，以須陀洹道滅；瞋恚身結以阿那含道滅；貪身結以阿羅漢道滅。四流者，欲流、有流、見流、無明流。四厄者，欲厄、有厄、見厄、無明厄。如初所說滅。四取者，欲取、見取、戒取、我語取。於此三取以須陀洹道滅，欲取以阿羅漢道滅。四惡趣行：欲惡趣行、瞋惡趣行、怖畏惡趣行、癡惡趣行，此四以須陀洹道滅。五慳者，住處慳、家慳、利養慳、色慳、法慳，此五以阿那含道滅。五蓋者，欲欲、瞋恚、懈怠、睡眠、調慢疑。於此，疑者以須陀洹道滅，欲欲、瞋恚、慢，以阿那含道滅；懈怠、調，以阿羅漢道滅；睡眠隨色。六諍根者，忿、覆、嫉、諂、惡樂、見觸。於此，諂、惡樂、見觸，以須陀洹道滅；忿、覆、嫉，以阿那含道滅。七使者，欲染使、瞋恚使、慢使、見使、疑使、有欲使、無明使。於此，見使、疑使，以須陀洹道滅；欲染使、瞋恚使，以阿那含道滅；慢使、有使、無明使，以阿羅漢道滅。世間八世法者，利、衰、毀、譽、稱、譏、苦、樂。於此，四不愛處瞋恚，以阿那含道滅；於四愛處使，以阿羅漢道滅。九慢者，從彼勝我勝生慢、與勝我等生慢、從勝我下生慢、從等我等生慢、從等我下生慢、從下我勝生慢、從下我等生慢、從下我下生慢。九慢者以阿羅漢道滅。十惱處者，貪、瞋、癡、慢、見、疑、懈怠、調、無慚、無愧。於此，見、

疑以須陀洹道滅，瞋恚以阿那含道滅，餘七以阿羅漢道滅。十惱處者，此人於我已作現作當作非義生惱；我所愛念人，彼人已作現作當作其非義生惱；我所不愛念人，彼人已作現作當作者，於非處生惱。十惱處以阿那含道滅。十不善業道者，殺生、不與取、邪行、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪、瞋、邪見。於此，殺生、不與取、邪行、妄語、邪見，以須陀洹道滅；惡口、兩舌、瞋，以阿那含道滅；綺語、貪，以阿羅漢道滅。十使者，欲染使、瞋恚使、慢使、見使、疑使、戒取使、有染使、嫉使、慳使、無明使。於此，見、疑、戒取使，以須陀洹道滅；欲染、瞋恚、嫉、慳使，以阿那含道滅；慢、有染、無明使，以阿羅漢道滅。十邪邊者，邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定、邪智、邪解脫。於此，邪見、邪語妄語、業、邪命、邪智、邪解脫，以須陀洹道滅；邪思惟、邪語惡語兩舌，以阿那含道滅。邪語綺語、邪精進、邪念、邪定，以阿羅漢道滅。十二顛倒者，於無常常想顛倒、心顛倒、見顛倒，如是於苦樂、於不淨淨、於無我我。於此，無常常三顛倒、於無我我者三顛倒、於不淨淨者見顛倒、於苦樂者見顛倒，以須陀洹道滅；於不淨淨者想顛倒、心顛倒，以阿那含道滅；於苦樂者想顛倒、心顛倒，以阿羅漢道滅。十二不善心起者，與喜共起見相應無行心起、有行心起，與喜共起見不相應無行心起、有行心起，與捨共起見相應無行心起、有行心起，與捨共起見不相應無行心起、有行心起，與憂共起瞋恚相應無行心起、有行心，與調共起心起、與疑共起心起。於此，四見相應心起、與疑共起心起，以須陀洹道滅；二共起心起，以二道成薄，以阿那含道無餘滅；四見心不相應起及調共起心起，以三道成薄，以阿羅漢道無餘滅。二正受者，二正受不與凡夫共，及果成就想受滅正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 疑以須陀洹道滅，瞋恚以阿那含道滅，餘七以阿羅漢道滅。十惱處者，此人於我已作現作當作非義生惱；我所愛念人，彼人已作現作當作其非義生惱；我所不愛念人，彼人已作現作當作者，於非處生惱。十惱處以阿那含道滅。十不善業道者，殺生、不與取、邪行、妄語、惡口、兩舌、綺語、貪、瞋、邪見。於此，殺生、不與取、邪行、妄語、邪見，以須陀洹道滅；惡口、兩舌、瞋，以阿那含道滅；綺語、貪，以阿羅漢道滅。十使者，欲染使、瞋恚使、慢使、見使、疑使、戒取使、有染使、嫉使、慳使、無明使。於此，見、疑、戒取使，以須陀洹道滅；欲染、瞋恚、嫉、慳使，以阿那含道滅；慢、有染、無明使，以阿羅漢道滅。十邪邊者，邪見、邪思惟、邪語、邪業、邪命、邪精進、邪念、邪定、邪智、邪解脫。於此，邪見、邪語妄語、業、邪命、邪智、邪解脫，以須陀洹道滅；邪思惟、邪語惡語兩舌，以阿那含道滅。邪語綺語、邪精進、邪念、邪定，以阿羅漢道滅。十二顛倒者，於無常常想顛倒、心顛倒、見顛倒，如是於苦樂、於不淨淨、於無我我。於此，無常常三顛倒、於無我我者三顛倒、於不淨淨者見顛倒、於苦樂者見顛倒，以須陀洹道滅；於不淨淨者想顛倒、心顛倒，以阿那含道滅；於苦樂者想顛倒、心顛倒，以阿羅漢道滅。十二不善心起者，與喜共起見相應無行心起、有行心起，與喜共起見不相應無行心起、有行心起，與捨共起見相應無行心起、有行心起，與捨共起見不相應無行心起、有行心起，與憂共起瞋恚相應無行心起、有行心，與調共起心起、與疑共起心起。於此，四見相應心起、與疑共起心起，以須陀洹道滅；二共起心起，以二道成薄，以阿那含道無餘滅；四見心不相應起及調共起心起，以三道成薄，以阿羅漢道無餘滅。二正受者，二正受不與凡夫共，及果成就想受滅正受。

問：云何果正受？何故名果正受？誰修？誰令起？何故修？云何修？云何作意？彼成就幾緣？幾緣住？幾緣為起？此正受世間耶？出世間耶？答：云何果正受者，此沙門果，心於泥洹安，此謂果正受。何故果正受者，非善非不善，非事出世道果報所成，是故此果正受，阿羅漢及阿那含，於此定作滿。復有說一切聖人得令起。如毘曇所說：為得須陀洹道，除生名性除。如是一切。復說一切聖人成就於此定作滿，唯彼令起。如長老那羅陀說：諸比丘！如是長老於山林井，於彼無繩取水。爾時人來，為日所曝，熱乏渴愛。彼人見井知有水，彼不以身觸住。如是我長老有滅為泥洹，如實正智善見，我非阿羅漢漏盡。何故令起者，答：為現見法樂住令起。如世尊教阿難，是時阿難如來不作意，一切諸相唯一受滅，無相心定令起住，是時阿難如來身成安隱。云何以令起者，答：彼坐禪人入寂寂住，或住或臥，樂得果正受。作生滅見所初觀諸行，乃至性除智，性除智無間於泥洹果正受令安，依其禪成修道是。是禪成所作，是名果正受。云何作意者，答：無為醍醐界以寂作意。彼成就幾緣？幾緣為住？幾緣為起？答：彼正受二緣，不作意一切諸相，於無相界作意。三緣為住：不作意一切諸相，於無相界作意，及初行。二緣為起：作意一切相，及無相界不作意。云何此定世間出世間耶？答：此出世正受，非世間正受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何果正受？何故名果正受？誰修？誰令起？何故修？云何修？云何作意？彼成就幾緣？幾緣住？幾緣為起？此正受世間耶？出世間耶？答：云何果正受者，此沙門果，心於泥洹安，此謂果正受。何故果正受者，非善非不善，非事出世道果報所成，是故此果正受，阿羅漢及阿那含，於此定作滿。復有說一切聖人得令起。如毘曇所說：為得須陀洹道，除生名性除。如是一切。復說一切聖人成就於此定作滿，唯彼令起。如長老那羅陀說：諸比丘！如是長老於山林井，於彼無繩取水。爾時人來，為日所曝，熱乏渴愛。彼人見井知有水，彼不以身觸住。如是我長老有滅為泥洹，如實正智善見，我非阿羅漢漏盡。何故令起者，答：為現見法樂住令起。如世尊教阿難，是時阿難如來不作意，一切諸相唯一受滅，無相心定令起住，是時阿難如來身成安隱。云何以令起者，答：彼坐禪人入寂寂住，或住或臥，樂得果正受。作生滅見所初觀諸行，乃至性除智，性除智無間於泥洹果正受令安，依其禪成修道是。是禪成所作，是名果正受。云何作意者，答：無為醍醐界以寂作意。彼成就幾緣？幾緣為住？幾緣為起？答：彼正受二緣，不作意一切諸相，於無相界作意。三緣為住：不作意一切諸相，於無相界作意，及初行。二緣為起：作意一切相，及無相界不作意。云何此定世間出世間耶？答：此出世正受，非世間正受。

問：阿那含人為果定現觀，何故性除無隔，阿羅漢道不生？答：非樂處故不生觀見，無力故。於是二種勝果可知，成有道及性除果。現作證道無間果現，成無道及性除果。成入果定，成無道及性除果。從滅定起，成無道無性除果(果正受已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：阿那含人為果定現觀，何故性除無隔，阿羅漢道不生？答：非樂處故不生觀見，無力故。於是二種勝果可知，成有道及性除果。現作證道無間果現，成無道及性除果。成入果定，成無道及性除果。從滅定起，成無道無性除果(果正受已竟)。

問：云何想受滅正受？誰令起？幾力成就令起？幾行所除令起？幾初事？何義為起？云何起？云何從彼起？云何心以起？以起心何所著？幾觸所觸？云何初起諸行？死人及入滅想受定何差別？此定有為無為？答：不生心心數法，此謂滅想受定。誰令起定者，答：阿羅漢及阿那含，於此定作滿。誰不令起者，答：凡夫人及須陀洹、斯陀含，及生無色界人，於是非其境界故。凡夫不能起煩惱障礙定，未斷故。須陀洹、斯陀含不能起，為更起。非其處故，入無色界不能起。幾力成就令起者，答：以二力成就令起，以奢摩他力、以毘婆舍那力。於是以奢摩他力者，由八定得自在；以毘婆舍那力者，由自在隨七觀。云何七隨觀？無常觀、苦觀、無我觀、厭患觀、無染觀、滅觀、出離觀。奢摩他力為滅禪分，及為不動解脫；毘婆舍那力為見生過患，及為無生解脫。幾行所除令起定？答：以除三行令起定，口行、身行、心行。於是入二禪覺觀，口行成所除；入第四禪出息入息，身行成所除；入滅想受定人，想受心行成所除。初幾事者，答：初四事，一縛、不亂、遠分別、觀事非事。於是名一縛者，鉢袈裟一處𭞴受持。不亂者，以所有方便，此身願莫生亂受持。遠分別者，稱其身力，以日作分別受持，於此久遠過期當起。觀事非事者，未至時分別。或眾僧為事和合，以彼聲我當起受持。於是一縛者，為守護袈裟。不亂者及久遠分別，為守護身。觀事非事者，為不妨眾僧和合，住無所有處，或初作事入初禪。何故令起？答：為現法樂住者，是聖人最後無動定。復為起神通入廣定。如長老正命羅漢，為守護身。如長老舍利弗、如長老白鷺子底沙。云何令起者，彼坐禪人入寂寂住，或坐或臥，樂滅意樂滅入初禪，入已安詳出，無間見彼禪無常苦無我，乃至行捨智。如第二禪、第三禪、第四禪、虛空處、識處、無所有處，入已安詳出，無間見正定無常苦無我，乃至行捨智。爾時無間入非非想處，從彼或二或三，令起非非想心。起已令心滅，心滅已不生不現入。此謂入滅想受定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何想受滅正受？誰令起？幾力成就令起？幾行所除令起？幾初事？何義為起？云何起？云何從彼起？云何心以起？以起心何所著？幾觸所觸？云何初起諸行？死人及入滅想受定何差別？此定有為無為？答：不生心心數法，此謂滅想受定。誰令起定者，答：阿羅漢及阿那含，於此定作滿。誰不令起者，答：凡夫人及須陀洹、斯陀含，及生無色界人，於是非其境界故。凡夫不能起煩惱障礙定，未斷故。須陀洹、斯陀含不能起，為更起。非其處故，入無色界不能起。幾力成就令起者，答：以二力成就令起，以奢摩他力、以毘婆舍那力。於是以奢摩他力者，由八定得自在；以毘婆舍那力者，由自在隨七觀。云何七隨觀？無常觀、苦觀、無我觀、厭患觀、無染觀、滅觀、出離觀。奢摩他力為滅禪分，及為不動解脫；毘婆舍那力為見生過患，及為無生解脫。幾行所除令起定？答：以除三行令起定，口行、身行、心行。於是入二禪覺觀，口行成所除；入第四禪出息入息，身行成所除；入滅想受定人，想受心行成所除。初幾事者，答：初四事，一縛、不亂、遠分別、觀事非事。於是名一縛者，鉢袈裟一處𭞴受持。不亂者，以所有方便，此身願莫生亂受持。遠分別者，稱其身力，以日作分別受持，於此久遠過期當起。觀事非事者，未至時分別。或眾僧為事和合，以彼聲我當起受持。於是一縛者，為守護袈裟。不亂者及久遠分別，為守護身。觀事非事者，為不妨眾僧和合，住無所有處，或初作事入初禪。何故令起？答：為現法樂住者，是聖人最後無動定。復為起神通入廣定。如長老正命羅漢，為守護身。如長老舍利弗、如長老白鷺子底沙。云何令起者，彼坐禪人入寂寂住，或坐或臥，樂滅意樂滅入初禪，入已安詳出，無間見彼禪無常苦無我，乃至行捨智。如第二禪、第三禪、第四禪、虛空處、識處、無所有處，入已安詳出，無間見正定無常苦無我，乃至行捨智。爾時無間入非非想處，從彼或二或三，令起非非想心。起已令心滅，心滅已不生不現入。此謂入滅想受定。

云何從彼起者，彼非如是作意：我當起已。至於初時，所作分別成。云何心以起者，若阿那含人以阿那含果心起，若阿羅漢人以阿羅漢心起。起已彼心何所著？答：心專緣寂寂。幾觸所觸者，答：三觸所觸，以空觸、無相觸、無作觸。云何初起諸行？彼從身行、從彼口行。死人及入滅想定人何差別者，死人，三行沒無現，壽命斷、煖斷、諸根斷。入受想定人，三行斷沒，壽命不斷、煖不斷、諸根不異。此彼差別。云何此定有為無為者，答：不可說此定有為無為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何從彼起者，彼非如是作意：我當起已。至於初時，所作分別成。云何心以起者，若阿那含人以阿那含果心起，若阿羅漢人以阿羅漢心起。起已彼心何所著？答：心專緣寂寂。幾觸所觸者，答：三觸所觸，以空觸、無相觸、無作觸。云何初起諸行？彼從身行、從彼口行。死人及入滅想定人何差別者，死人，三行沒無現，壽命斷、煖斷、諸根斷。入受想定人，三行斷沒，壽命不斷、煖不斷、諸根不異。此彼差別。云何此定有為無為者，答：不可說此定有為無為。

問：何故此定不可說有為無為？答：有為法於此定無有，無為法入出不可知，是故不可說此定有為無為(滅禪定已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此定不可說有為無為？答：有為法於此定無有，無為法入出不可知，是故不可說此定有為無為(滅禪定已竟)。

解脫分別諦十二品已竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫分別諦十二品已竟。

於此品數：因緣、戒、頭陀、定、求善友、分別行、行處、行門、五神通、分別慧、五方便、分別諦，此十二品，是解脫道品次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此品數：因緣、戒、頭陀、定、求善友、分別行、行處、行門、五神通、分別慧、五方便、分別諦，此十二品，是解脫道品次第。

無邊無稱不可思， 無量善才善語言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊無稱不可思， 無量善才善語言，

於此法中誰能知， 唯坐禪人能受持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此法中誰能知， 唯坐禪人能受持，

微妙勝道為善行， 於教不惑離無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 微妙勝道為善行， 於教不惑離無明。