解脫道論
優波底沙造 梁 僧伽婆羅譯12卷CBETA T1648大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 10 卷
解脫道論卷第十
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阿羅漢優波底沙梁言大光造
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梁扶南三藏僧伽婆羅譯
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五方便品第十一之一
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於是初坐禪人，樂脫老死、樂除生死因、樂除無明闇、樂斷愛繩、樂得聖慧，於五處當起方便，所謂陰方便、入方便、界方便、因緣方便、聖諦方便。
於是初坐禪人，樂脫老死、樂除生死因、樂除無明闇、樂斷愛繩、樂得聖慧，於五處當起方便，所謂陰方便、入方便、界方便、因緣方便、聖諦方便。
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問：云何陰方便？答：五陰，色陰、受陰、想陰、行陰、識陰。
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問：云何色陰？答：四大、四大所造色。云何四大？地界、水界、火界、風界。云何地界？堅性堅相，此謂地界。云何水界？水濕和合色，此謂水界。云何火界？火煖熟色，此謂火界。云何風界？風持色，此謂風界。初坐禪人以二行取諸蓋，以略、以廣，如說觀四大，如是可知。云何四大所造色？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，色入、聲入、香入、味入，女根、男根、命根，身作、口作，虛空界色、輕色、軟色、堪受持色、增長色、相續色、生色、老色、無常揣食處色、眠色。云何眼入？以是見色有對，依彼眼識起，此謂眼入。復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓，於肉血風痰唾五重內住，如半芥子，大如蟣子頭，初業所成、四大所造、火大最多，此清淨色謂為眼入。如大德舍利弗所說：以眼識清淨，見諸色，或小或微，如牖柯喻。云何耳入？以是聞聲，於是聲有對，依耳識起，此謂耳入。復次於二孔赤毛為邊，依膜住，如青豆莖，初業所造、空大最多，四大所造清淨色，此謂耳入。云何鼻入？以是聞香，於是香有對，依鼻識起，此謂鼻入。復次於鼻孔中三和合，依細孔住，如拘毘陀羅形，初業所造、風大最多，四大所造清淨色，此謂鼻入。云何舌入。以是知味。於是味有對。依舌識起。此謂舌入？復次於舌肉上，兩指大住，如欝波羅花形，初業所造、水大最多，四大所造清淨色，此謂舌入。云何身入？以是覺觸，於是觸有對，依身識起，此謂身入。復次除毛髮爪齒，所餘不受。於一切受身，初業所造、地大最多，四大所造清淨色，此謂身入。是可見色，此謂色入。是有對聲，是謂聲入。是有對香，此謂香入。是有對味，此謂味入。是女性是女根、是男性是男根，是隨守護業所成色，此謂命根。是以身令現諸行名行，此謂身作。是以口令現諸行名行，此謂口作。是色分別此謂虛空界。是色輕性此謂色輕，是色輕性此謂色軟，是色堪受持性此謂色堪受持，此三種是身不懈怠性。是諸入聚，此謂色聚。是色聚，此謂色相續。是色令起，此謂色生。是令色熟，此謂色老。是色敗壞，所謂色無常。以氣味眾生得立，此謂氣味揣食。色依界及意識界起，此謂界處色。是諸界懈怠，此謂睡眠色。此二十六所造色及四大，成三十色。
問：云何色陰？答：四大、四大所造色。云何四大？地界、水界、火界、風界。云何地界？堅性堅相，此謂地界。云何水界？水濕和合色，此謂水界。云何火界？火煖熟色，此謂火界。云何風界？風持色，此謂風界。初坐禪人以二行取諸蓋，以略、以廣，如說觀四大，如是可知。云何四大所造色？眼入、耳入、鼻入、舌入、身入，色入、聲入、香入、味入，女根、男根、命根，身作、口作，虛空界色、輕色、軟色、堪受持色、增長色、相續色、生色、老色、無常揣食處色、眠色。云何眼入？以是見色有對，依彼眼識起，此謂眼入。復次依眼睛肉揣白黑眼珠三圓，於肉血風痰唾五重內住，如半芥子，大如蟣子頭，初業所成、四大所造、火大最多，此清淨色謂為眼入。如大德舍利弗所說：以眼識清淨，見諸色，或小或微，如牖柯喻。云何耳入？以是聞聲，於是聲有對，依耳識起，此謂耳入。復次於二孔赤毛為邊，依膜住，如青豆莖，初業所造、空大最多，四大所造清淨色，此謂耳入。云何鼻入？以是聞香，於是香有對，依鼻識起，此謂鼻入。復次於鼻孔中三和合，依細孔住，如拘毘陀羅形，初業所造、風大最多，四大所造清淨色，此謂鼻入。云何舌入。以是知味。於是味有對。依舌識起。此謂舌入？復次於舌肉上，兩指大住，如欝波羅花形，初業所造、水大最多，四大所造清淨色，此謂舌入。云何身入？以是覺觸，於是觸有對，依身識起，此謂身入。復次除毛髮爪齒，所餘不受。於一切受身，初業所造、地大最多，四大所造清淨色，此謂身入。是可見色，此謂色入。是有對聲，是謂聲入。是有對香，此謂香入。是有對味，此謂味入。是女性是女根、是男性是男根，是隨守護業所成色，此謂命根。是以身令現諸行名行，此謂身作。是以口令現諸行名行，此謂口作。是色分別此謂虛空界。是色輕性此謂色輕，是色輕性此謂色軟，是色堪受持性此謂色堪受持，此三種是身不懈怠性。是諸入聚，此謂色聚。是色聚，此謂色相續。是色令起，此謂色生。是令色熟，此謂色老。是色敗壞，所謂色無常。以氣味眾生得立，此謂氣味揣食。色依界及意識界起，此謂界處色。是諸界懈怠，此謂睡眠色。此二十六所造色及四大，成三十色。
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問：四大及四大所造色云何差別？答：四大依四大共生，四大所造色依四大生。四大所造色非四大所依，亦非四大所造色所依。如三杖得倚，如是四大可知；如三杖影倚，如是四大所造色可知，此謂差別。於是坐禪人此三十色，以五行可知所勝，如是以令起、以聚、以生、以種種、以一。
問：四大及四大所造色云何差別？答：四大依四大共生，四大所造色依四大生。四大所造色非四大所依，亦非四大所造色所依。如三杖得倚，如是四大可知；如三杖影倚，如是四大所造色可知，此謂差別。於是坐禪人此三十色，以五行可知所勝，如是以令起、以聚、以生、以種種、以一。
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問：云何以令起？答：九色，業因緣所起，所謂眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、女根、男根、命根、處色。二色，心因緣所起，所謂身作、口作。一色，時節心所起，所謂聲入。四色，時心食因緣所起，所謂色輕、色軟、色堪受持、眠色。十二色，四因緣所起，所謂色入、香入、味入、虛空界色、聚色、相續色、色生揣食四界。二色，無有所起，所謂色老、色無常。復次生緣老、老緣無常，如是以令起，所勝可知。
問：云何以令起？答：九色，業因緣所起，所謂眼入、耳入、鼻入、舌入、身入、女根、男根、命根、處色。二色，心因緣所起，所謂身作、口作。一色，時節心所起，所謂聲入。四色，時心食因緣所起，所謂色輕、色軟、色堪受持、眠色。十二色，四因緣所起，所謂色入、香入、味入、虛空界色、聚色、相續色、色生揣食四界。二色，無有所起，所謂色老、色無常。復次生緣老、老緣無常，如是以令起，所勝可知。
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問：云何以聚？答：九聚業所起，九聚心所起，六聚時節所起，三聚食所起。
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問：云何九聚業所起？答：所謂眼十、耳十、鼻十、舌十、身十、女根十、男根十、處十、命根九。
問：云何九聚業所起？答：所謂眼十、耳十、鼻十、舌十、身十、女根十、男根十、處十、命根九。
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問：云何名眼十？答：眼清淨四界是其處。復依四界、色、香、味、觸、命根，眼清淨。此十法共生、不相離，此謂聚。是謂眼十。此起是生、此熟謂老、此壞是無常，此分別是虛空界，此四法彼聚共起。此眼依於十老時，生第二眼十，彼二種十聚此謂聚。彼隨逐此謂相續。此六法彼共起，彼復第二眼十依於老時，生第三眼十，是第二及第三眼十。此謂聚。唯彼法隨逐，此謂相續。初十散壞，第二十老，第三十起，彼成一剎那。如是所起眼十，彼間不可知，剎那輕速故，不現世間知。有彼坐禪人見眼相續，如江流、如燈焰相續，此謂眼十。如是耳十、鼻十、舌十、身十、女根十、男根十、命根九，以廣可知。
問：云何名眼十？答：眼清淨四界是其處。復依四界、色、香、味、觸、命根，眼清淨。此十法共生、不相離，此謂聚。是謂眼十。此起是生、此熟謂老、此壞是無常，此分別是虛空界，此四法彼聚共起。此眼依於十老時，生第二眼十，彼二種十聚此謂聚。彼隨逐此謂相續。此六法彼共起，彼復第二眼十依於老時，生第三眼十，是第二及第三眼十。此謂聚。唯彼法隨逐，此謂相續。初十散壞，第二十老，第三十起，彼成一剎那。如是所起眼十，彼間不可知，剎那輕速故，不現世間知。有彼坐禪人見眼相續，如江流、如燈焰相續，此謂眼十。如是耳十、鼻十、舌十、身十、女根十、男根十、命根九，以廣可知。
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問：云何九聚心所起？答：清淨八義：清淨身作九、清淨口作七、清淨輕九、輕身作十、輕口作十一、清淨眼九、眼身作十、眼口作十一。
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問：云何名清淨八心所起？答：四界依界，色香味觸，此八法共生不相離，彼十是名清淨八。彼起是生、彼熟是老、彼壞是無常、彼分別是虛空界，此四法彼隨起。彼清淨八，於壞時與第二心共起。第二清淨八初清淨壞，第二清淨起，於一剎那起，此非展轉為聚，以與三所起所聚。如是清淨輕九及清淨眼九，六作聚非初壞，非第二起，無一剎那。何故？不一心二作令起，餘如初說。
問：云何名清淨八心所起？答：四界依界，色香味觸，此八法共生不相離，彼十是名清淨八。彼起是生、彼熟是老、彼壞是無常、彼分別是虛空界，此四法彼隨起。彼清淨八，於壞時與第二心共起。第二清淨八初清淨壞，第二清淨起，於一剎那起，此非展轉為聚，以與三所起所聚。如是清淨輕九及清淨眼九，六作聚非初壞，非第二起，無一剎那。何故？不一心二作令起，餘如初說。
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問：云何六聚時節所起？答：清淨八、清淨聲九、清淨輕九、輕聲十、清淨眼九、眼聲十，外聚成二清淨八及聲九。
問：云何六聚時節所起？答：清淨八、清淨聲九、清淨輕九、輕聲十、清淨眼九、眼聲十，外聚成二清淨八及聲九。
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問：云何三聚食所起？答：清淨八、清淨輕九、清淨眼九，時節食所起聚相續業處，相似可知，餘如初說。命九天聚，於欲界、於業處所成。八聚以壽命活。鼻、舌、身、男女根，如是輕等三及眠，此於色界無有命九天聚。無想、梵天，於其身一切入，以是得活，如是以聚。
問：云何三聚食所起？答：清淨八、清淨輕九、清淨眼九，時節食所起聚相續業處，相似可知，餘如初說。命九天聚，於欲界、於業處所成。八聚以壽命活。鼻、舌、身、男女根，如是輕等三及眠，此於色界無有命九天聚。無想、梵天，於其身一切入，以是得活，如是以聚。
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問：云何以生？答：如男女入胎，於剎那生三十色起，所謂處十、身十、或女根十或男根十。不男不女二十色起，所謂處十、身十。於欲界化生，滿根入男女，於生剎那七十色起，所謂處十、身十、眼十、耳十、鼻十、舌十、或女根十或男根十。或於惡趣化生生盲女人男人，於其生剎那六十色起，除眼十。如是生聾人六十色起，除耳十。生盲聾人五十色起，除眼十、耳十。惡趣化生滿根入，或非男或非女。及劫初人，於其生剎那六十色起，除男女根。於彼盲及非男非女，五十色起，除眼根十、除非男非女根。或聾非男非女，亦五十色起，除耳十及非男非女根。或盲聾非男非女，四十色起，處十、身十、鼻十、舌十。梵天於其生剎那，四十九色起，處十、眼十、耳十、身十、命根九。無想天眾生於其生剎那，九色起，命根九。如是以生可知。
問：云何以生？答：如男女入胎，於剎那生三十色起，所謂處十、身十、或女根十或男根十。不男不女二十色起，所謂處十、身十。於欲界化生，滿根入男女，於生剎那七十色起，所謂處十、身十、眼十、耳十、鼻十、舌十、或女根十或男根十。或於惡趣化生生盲女人男人，於其生剎那六十色起，除眼十。如是生聾人六十色起，除耳十。生盲聾人五十色起，除眼十、耳十。惡趣化生滿根入，或非男或非女。及劫初人，於其生剎那六十色起，除男女根。於彼盲及非男非女，五十色起，除眼根十、除非男非女根。或聾非男非女，亦五十色起，除耳十及非男非女根。或盲聾非男非女，四十色起，處十、身十、鼻十、舌十。梵天於其生剎那，四十九色起，處十、眼十、耳十、身十、命根九。無想天眾生於其生剎那，九色起，命根九。如是以生可知。
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問：云何以種種？答：一切色成二種，所謂大、細。於是十二色大，內外色入，以有對義；餘十八色細，以無對義。復二種色，所謂內、外。於是五色成內眼等五入，以有境界義；餘二十五外色，以無境界義。復有二種色，命根、不命根。於是八色名根，五內、女根、男根、命根，以依義；餘二十二非命根，以無依義。一切色成三種，所謂受色、非受色、有壞色。於是九色有受，八根及處色，以業報所成義；九色不受，聲入、身作、口作色、輕色、軟色、堪受持色、老色。無常及眠，非業報所成義；餘十二色有壞，彼以二種義。復有三種色，所謂可見有對、非可見有對、不可見無對。於是一色可見有對，所謂色入，以見義、以觸義；十一色不可見有對，除色入餘大色，以不見義、以觸義。十八色不可見無對，餘細色，不可見義、不可觸義。一切色成四種，所謂自性色、形色、相色、分別色。於是十九自性色。餘十二大色，女根、男根、命根、水界揣食處色、眠色，以畢竟義。七形色，所謂身作口作色、輕色、軟色、堪受持色、受色、相續自性色，以變。三相色，色生、色老、色無常，以有為相義。一色，分別色，所謂虛空界，以聚分別義。於是自性色，彼成分別，餘無分別。如是以種種分別。
問：云何以種種？答：一切色成二種，所謂大、細。於是十二色大，內外色入，以有對義；餘十八色細，以無對義。復二種色，所謂內、外。於是五色成內眼等五入，以有境界義；餘二十五外色，以無境界義。復有二種色，命根、不命根。於是八色名根，五內、女根、男根、命根，以依義；餘二十二非命根，以無依義。一切色成三種，所謂受色、非受色、有壞色。於是九色有受，八根及處色，以業報所成義；九色不受，聲入、身作、口作色、輕色、軟色、堪受持色、老色。無常及眠，非業報所成義；餘十二色有壞，彼以二種義。復有三種色，所謂可見有對、非可見有對、不可見無對。於是一色可見有對，所謂色入，以見義、以觸義；十一色不可見有對，除色入餘大色，以不見義、以觸義。十八色不可見無對，餘細色，不可見義、不可觸義。一切色成四種，所謂自性色、形色、相色、分別色。於是十九自性色。餘十二大色，女根、男根、命根、水界揣食處色、眠色，以畢竟義。七形色，所謂身作口作色、輕色、軟色、堪受持色、受色、相續自性色，以變。三相色，色生、色老、色無常，以有為相義。一色，分別色，所謂虛空界，以聚分別義。於是自性色，彼成分別，餘無分別。如是以種種分別。
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問：云何以一種當分別？答：一切色非因非無因，因不相應，有緣有為，世所攝，有漏、有縛、有結、有流、有厄、有蓋，所觸有趣，有煩惱。無記無事，非心數，心不相應。小欲界繫不定非乘，不與樂共起、不與苦共起，不苦不樂共起，不令聚非不令聚，非學非非學，非見所斷、非思惟所斷。如是以一種所勝可知。此謂色陰。
問：云何以一種當分別？答：一切色非因非無因，因不相應，有緣有為，世所攝，有漏、有縛、有結、有流、有厄、有蓋，所觸有趣，有煩惱。無記無事，非心數，心不相應。小欲界繫不定非乘，不與樂共起、不與苦共起，不苦不樂共起，不令聚非不令聚，非學非非學，非見所斷、非思惟所斷。如是以一種所勝可知。此謂色陰。
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問：云何受陰？答：以相一受，以彼心受持成一。由處二受，所謂身受、意受。由自性三受，樂受、苦受、不苦不樂受。由法四受，善受、不善受、報受、事受。由根五受，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。由黑白六受，有漏樂受、無漏樂受、有漏苦受、無漏苦受、有漏不苦不樂受、無漏不苦不樂受。由門七受，從眼觸生受、從耳觸生受、從鼻觸生受、從舌觸生受、從身觸生受、從意界觸生受。從意識界觸生受，以廣成一百八受，六依愛起受、六依出離起受、六依愛憂起受、六依出離憂起受、六依愛捨起受、六依出離捨起受。此六六成三十六，於三時三三十六，此謂受陰。
問：云何受陰？答：以相一受，以彼心受持成一。由處二受，所謂身受、意受。由自性三受，樂受、苦受、不苦不樂受。由法四受，善受、不善受、報受、事受。由根五受，樂根、苦根、喜根、憂根、捨根。由黑白六受，有漏樂受、無漏樂受、有漏苦受、無漏苦受、有漏不苦不樂受、無漏不苦不樂受。由門七受，從眼觸生受、從耳觸生受、從鼻觸生受、從舌觸生受、從身觸生受、從意界觸生受。從意識界觸生受，以廣成一百八受，六依愛起受、六依出離起受、六依愛憂起受、六依出離憂起受、六依愛捨起受、六依出離捨起受。此六六成三十六，於三時三三十六，此謂受陰。
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問：云何想陰？答：以想一相，以心知事。以黑白二相，謂顛倒想、不顛倒想。以由不善三想，謂欲想、瞋恚想、害想。以由善三想，謂出離想、不瞋恚想、不害想。以不知義性處門四想，謂不淨淨想、於苦樂想、於無常常想、於無我我想。以由知義性處四想，不淨想、苦想、無常想、無我想。以由毘尼五想，於不淨淨想、於不淨不淨想、於淨不淨想、於淨淨想、疑想。以由事六想，色想、聲想、香想、味想、觸想、法想。以由門七想，從眼觸生想、從耳觸生想、從鼻觸生想、從舌觸生想、從身觸生想、從意界觸生想、從意識界觸生想。如是種種想可知，此謂想陰。
問：云何想陰？答：以想一相，以心知事。以黑白二相，謂顛倒想、不顛倒想。以由不善三想，謂欲想、瞋恚想、害想。以由善三想，謂出離想、不瞋恚想、不害想。以不知義性處門四想，謂不淨淨想、於苦樂想、於無常常想、於無我我想。以由知義性處四想，不淨想、苦想、無常想、無我想。以由毘尼五想，於不淨淨想、於不淨不淨想、於淨不淨想、於淨淨想、疑想。以由事六想，色想、聲想、香想、味想、觸想、法想。以由門七想，從眼觸生想、從耳觸生想、從鼻觸生想、從舌觸生想、從身觸生想、從意界觸生想、從意識界觸生想。如是種種想可知，此謂想陰。
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問：云何行陰？答：觸、思、覺、觀、喜心、精進念、定、慧、命根、蓋、不貪、不瞋、慚、愧、猗、欲、解脫、捨、作意、貪、瞋恚、無明、慢、見、調戲、疑、懈怠、無慚、無愧，除受想一切心數法，行陰。於是觸者，是心觸事。如日光觸壁，是其想處。思者是心動，如作宅足種法，是其事門足處。覺者，是口行，如以心誦經，是彼想足處。觀者，是心觀事，如隨思義，是其覺足處。喜者，是心歡喜，如人得物，是其踊躍足處。心者，是心清，如呪令水清，彼四須陀洹分足處。精進者，是心勇猛，如壯牛堪重，彼八事處足處。念者，是心守護，如持油鉢，彼四念處足處。定者，是心專一，如殿裏燈，彼四禪足處。慧者，是心見，如人有眼，彼四聖諦足處。命根者，是無色法、是壽命，如欝波羅水，彼名色足處。蓋者，是心惡止離。如人樂命離毒。彼四禪行足處。不貪者是心捨著。如得脫責。彼離出足處。不瞋者是心不瞋怒如猫皮。彼四無量足處。慚者是心羞恥於作惡，如憎惡屎尿，彼自身依足處。愧者，是心畏於作惡，如畏官長，彼世依足處。猗者，是心動搖滅，如夏熱人冷水洗浴，彼喜足處。欲者，樂作善，如有信檀越，彼四如意足處。解脫者，是心屈曲，如水流深處，彼覺觀足處。捨者，是心不去來，如人執稱，彼精進等足處。作意者，是心令起法則，如人執施，彼善不善足處。貪者，是心攝受，如我鳥，彼可愛可樂色足處。瞋恚者，是心踊躍，如瞋毒蛇，彼十瞋恚處足處。無明者，是心無所見，如盲人，彼四顛倒足處。慢者，是心舉，如共相撲，彼三種足處。見者，是心取執，如盲人摸象，彼從他聞聲不正憶足處。調者，是心不寂寂，猶如沸水，彼速精進足處。悔者，是心退，如愛不淨，彼以作惡善退足處。疑者，是心不一取執，如人行遠國或於二道，彼不正作意足處。懈怠者，是心懶墮，如蛇藏蟄，彼八懶處足處。無慚者，是心於作惡無羞恥，如栴陀羅人，彼不恭敬足處。無愧者，是心於作惡無畏，如惡王，彼六不恭敬足處。此謂行陰。
問：云何行陰？答：觸、思、覺、觀、喜心、精進念、定、慧、命根、蓋、不貪、不瞋、慚、愧、猗、欲、解脫、捨、作意、貪、瞋恚、無明、慢、見、調戲、疑、懈怠、無慚、無愧，除受想一切心數法，行陰。於是觸者，是心觸事。如日光觸壁，是其想處。思者是心動，如作宅足種法，是其事門足處。覺者，是口行，如以心誦經，是彼想足處。觀者，是心觀事，如隨思義，是其覺足處。喜者，是心歡喜，如人得物，是其踊躍足處。心者，是心清，如呪令水清，彼四須陀洹分足處。精進者，是心勇猛，如壯牛堪重，彼八事處足處。念者，是心守護，如持油鉢，彼四念處足處。定者，是心專一，如殿裏燈，彼四禪足處。慧者，是心見，如人有眼，彼四聖諦足處。命根者，是無色法、是壽命，如欝波羅水，彼名色足處。蓋者，是心惡止離。如人樂命離毒。彼四禪行足處。不貪者是心捨著。如得脫責。彼離出足處。不瞋者是心不瞋怒如猫皮。彼四無量足處。慚者是心羞恥於作惡，如憎惡屎尿，彼自身依足處。愧者，是心畏於作惡，如畏官長，彼世依足處。猗者，是心動搖滅，如夏熱人冷水洗浴，彼喜足處。欲者，樂作善，如有信檀越，彼四如意足處。解脫者，是心屈曲，如水流深處，彼覺觀足處。捨者，是心不去來，如人執稱，彼精進等足處。作意者，是心令起法則，如人執施，彼善不善足處。貪者，是心攝受，如我鳥，彼可愛可樂色足處。瞋恚者，是心踊躍，如瞋毒蛇，彼十瞋恚處足處。無明者，是心無所見，如盲人，彼四顛倒足處。慢者，是心舉，如共相撲，彼三種足處。見者，是心取執，如盲人摸象，彼從他聞聲不正憶足處。調者，是心不寂寂，猶如沸水，彼速精進足處。悔者，是心退，如愛不淨，彼以作惡善退足處。疑者，是心不一取執，如人行遠國或於二道，彼不正作意足處。懈怠者，是心懶墮，如蛇藏蟄，彼八懶處足處。無慚者，是心於作惡無羞恥，如栴陀羅人，彼不恭敬足處。無愧者，是心於作惡無畏，如惡王，彼六不恭敬足處。此謂行陰。
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問：云何識陰？答：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意界意識界。於是眼識者，依眼緣色生識，是謂眼識。耳識者，依耳緣聲生識，是謂耳識。鼻識者，依鼻緣香生識，是謂鼻識。舌識者，依舌緣味生識，是謂舌識。身識者，依身緣觸生識，是謂身識。意界者，依處五事依二事。五識若前後次第生識，此謂意界。意識界者，除此六識，餘心，此謂意識界。此七識以三行所勝可知。如是以處事、以事、以法。
問：云何識陰？答：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意界意識界。於是眼識者，依眼緣色生識，是謂眼識。耳識者，依耳緣聲生識，是謂耳識。鼻識者，依鼻緣香生識，是謂鼻識。舌識者，依舌緣味生識，是謂舌識。身識者，依身緣觸生識，是謂身識。意界者，依處五事依二事。五識若前後次第生識，此謂意界。意識界者，除此六識，餘心，此謂意識界。此七識以三行所勝可知。如是以處事、以事、以法。
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問：云何以處事？答：五識種種處、種種事，意界及意識界一處，意界五事、意識界六事。五識者，內法內處外事意界、內法外處外事意識界、內法外處內事亦外事。六識者，初生處、初生事意識界。於入體剎那共生處，初以生處，於無色有無處一切事。如是以處事可知。
問：云何以處事？答：五識種種處、種種事，意界及意識界一處，意界五事、意識界六事。五識者，內法內處外事意界、內法外處外事意識界、內法外處內事亦外事。六識者，初生處、初生事意識界。於入體剎那共生處，初以生處，於無色有無處一切事。如是以處事可知。
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問：云何以事？答：五識一一受其境界，非一一次第生，不前不後生不散起。以五識不知所有法，除初起。以意界不知所有法，除意轉。以六識不安威儀，以迅速安之。以六識不受持身業口業，以六識不受善不善法，以迅速受之。以六識不入定不安詳起，以迅速入定，以後分安詳。以六識不終不生，或以後分或以彼事終，以果報意識界生。以六識不眠不覺不見夢，以後分眠以轉意覺，以迅速夢見。如是以事可知。
問：云何以事？答：五識一一受其境界，非一一次第生，不前不後生不散起。以五識不知所有法，除初起。以意界不知所有法，除意轉。以六識不安威儀，以迅速安之。以六識不受持身業口業，以六識不受善不善法，以迅速受之。以六識不入定不安詳起，以迅速入定，以後分安詳。以六識不終不生，或以後分或以彼事終，以果報意識界生。以六識不眠不覺不見夢，以後分眠以轉意覺，以迅速夢見。如是以事可知。
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問：云何以法？答：五識有覺有觀，意界有覺有觀，意識界設有覺有觀、設無覺少觀、設無覺無觀。五識與捨共行，身識設與樂共行、設與苦共行，意識界設與喜共行、設與憂共行、設與捨共行。五識果報，意界設果報、設方便，意識界設善設不善、設果報、設方便。六識無因無起。世間法有漏有結、有縛有流、有厄有蓋、所觸有取有煩惱，不以見所斷、不以思惟所斷、非為聚非非為聚、非學非非學，少欲界繫，不定非乘，意識界一切壞。如是以法勝可知，此謂識陰、此謂五陰。
問：云何以法？答：五識有覺有觀，意界有覺有觀，意識界設有覺有觀、設無覺少觀、設無覺無觀。五識與捨共行，身識設與樂共行、設與苦共行，意識界設與喜共行、設與憂共行、設與捨共行。五識果報，意界設果報、設方便，意識界設善設不善、設果報、設方便。六識無因無起。世間法有漏有結、有縛有流、有厄有蓋、所觸有取有煩惱，不以見所斷、不以思惟所斷、非為聚非非為聚、非學非非學，少欲界繫，不定非乘，意識界一切壞。如是以法勝可知，此謂識陰、此謂五陰。
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復次此五陰，以四行所勝可知。如是以句義、以相、以分別、以攝。
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問：云何以句義？答：色者現義，受者可受義，想者知義，行者作義，識者解義，陰者種類集義。如是以句義可知。
問：云何以句義？答：色者現義，受者可受義，想者知義，行者作義，識者解義，陰者種類集義。如是以句義可知。
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問：云何以想？答：色者自色相如見刺，彼四大足處。受者彼受相，如癩惡病，彼觸足處。想者持相為相，如作像貌，彼觸足處。行者和合為相，如轉輪，彼觸足處。識者謂知相，如知味，彼名色足處。如是以相可知。
問：云何以想？答：色者自色相如見刺，彼四大足處。受者彼受相，如癩惡病，彼觸足處。想者持相為相，如作像貌，彼觸足處。行者和合為相，如轉輪，彼觸足處。識者謂知相，如知味，彼名色足處。如是以相可知。
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問：云何以分別？答：三種陰分別，五陰、五受陰、五法陰。於是五陰者，一切有為法。五受陰者，一切有漏法。五法陰者，戒陰、定陰、慧陰、解脫陰、解脫知見陰，於此五受陰是可樂。如是以分別可知。
問：云何以分別？答：三種陰分別，五陰、五受陰、五法陰。於是五陰者，一切有為法。五受陰者，一切有漏法。五法陰者，戒陰、定陰、慧陰、解脫陰、解脫知見陰，於此五受陰是可樂。如是以分別可知。
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問：云何以攝？答：三種攝，入攝、界攝諦、攝。於是色陰十一入所攝，三陰法入所攝，識陰意入所攝。色陰十一界所攝，三陰法界所攝，識陰七界所攝。戒陰定陰慧陰解脫知見陰，法入及法界所攝；解脫陰，法入及意入及法界意識界所攝。五陰，或諦所攝、或非諦所攝。五受陰，苦諦及習諦所攝。戒陰定陰慧陰，道諦所攝；解脫陰，非諦所攝；解脫知見陰，苦諦所攝。有法是陰所攝非諦所攝、有法是諦所攝非陰所攝、有法是陰所攝亦諦所攝。有法非陰所攝亦非諦所攝。於是非根所縛色及與道相應沙門果，是陰所攝非諦所攝。泥洹是諦所攝非陰所攝。三諦是陰所攝亦諦所攝。制者非陰所攝亦非諦所攝。如是以行，於陰知分別方便。此謂陰方便(陰方便已竟)。
問：云何以攝？答：三種攝，入攝、界攝諦、攝。於是色陰十一入所攝，三陰法入所攝，識陰意入所攝。色陰十一界所攝，三陰法界所攝，識陰七界所攝。戒陰定陰慧陰解脫知見陰，法入及法界所攝；解脫陰，法入及意入及法界意識界所攝。五陰，或諦所攝、或非諦所攝。五受陰，苦諦及習諦所攝。戒陰定陰慧陰，道諦所攝；解脫陰，非諦所攝；解脫知見陰，苦諦所攝。有法是陰所攝非諦所攝、有法是諦所攝非陰所攝、有法是陰所攝亦諦所攝。有法非陰所攝亦非諦所攝。於是非根所縛色及與道相應沙門果，是陰所攝非諦所攝。泥洹是諦所攝非陰所攝。三諦是陰所攝亦諦所攝。制者非陰所攝亦非諦所攝。如是以行，於陰知分別方便。此謂陰方便(陰方便已竟)。
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問：云何入方便？答：十二入，眼入色入、耳入聲入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法入。於是眼入者，是界清淨，以是見色。色入者，界色形摸是眼境界。耳入者，是界清淨，以是聞聲。聲入者，是界鳴耳境界。鼻入者，是界清淨，以是嗅香。香入者，界香鼻境界。舌入者，是界清淨，以是知味。味入者，是界氣味舌境界。身入者，是界清淨，以是觸細滑。觸入者，是地界水界火界風界堅軟冷煖身境界。意入者，是七識界。法入者，是三無色陰及十八細色及泥洹。此謂十二入。復次此十二入，以五行所勝可知。如是以句義、以境界以緣、以彼夾勝心起、以攝。
問：云何入方便？答：十二入，眼入色入、耳入聲入、鼻入香入、舌入味入、身入觸入、意入法入。於是眼入者，是界清淨，以是見色。色入者，界色形摸是眼境界。耳入者，是界清淨，以是聞聲。聲入者，是界鳴耳境界。鼻入者，是界清淨，以是嗅香。香入者，界香鼻境界。舌入者，是界清淨，以是知味。味入者，是界氣味舌境界。身入者，是界清淨，以是觸細滑。觸入者，是地界水界火界風界堅軟冷煖身境界。意入者，是七識界。法入者，是三無色陰及十八細色及泥洹。此謂十二入。復次此十二入，以五行所勝可知。如是以句義、以境界以緣、以彼夾勝心起、以攝。
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問：云何以句義？答：眼者見義，色者現義；耳者聞義，聲者鳴義；鼻者嗅義，香者芳義；舌者甞義，味者氣味為義；身者正持義，觸者可觸義；意者知義，法者無命義。入者無色法門義，處義受持義。如是以句義可知。
問：云何以句義？答：眼者見義，色者現義；耳者聞義，聲者鳴義；鼻者嗅義，香者芳義；舌者甞義，味者氣味為義；身者正持義，觸者可觸義；意者知義，法者無命義。入者無色法門義，處義受持義。如是以句義可知。
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問：云何以境界？答：眼耳不至境界，鼻舌身至境界，意俱境界。復有說：耳者至境界。何故？唯有近障不聞聲，如說呪術。復說眼者於其自境界至境界。何故？壁外不見。如是以境界可知。
問：云何以境界？答：眼耳不至境界，鼻舌身至境界，意俱境界。復有說：耳者至境界。何故？唯有近障不聞聲，如說呪術。復說眼者於其自境界至境界。何故？壁外不見。如是以境界可知。
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問：云何以緣？答：緣眼色光，作意生眼識。於是眼者為眼識，以四緣成緣。初生依根有緣色者，以三緣成緣。初生事有緣光者，以三緣成緣。初生依有緣作意者，以二緣成緣。次第非有緣。緣耳聲空，作意得生耳識，以此分別當分別。緣鼻香風作意，得生鼻識。緣舌味水作意，得生舌識。緣身觸作意，得生身識。緣意法解脫作意，得生意識。於是意者是後分心，法者是法事，此成四種：六內入過去現在未來第一種，五外入過去未來現在離除非入根是第二種，法入第三種。十一種制名者，所謂眾生、方時、犯罪、頭陀、一切相、無所有、入定事、滅、禪定、實思惟、不實思惟，是第四種，此謂法事。專心者，心隨如昱作意者，於意門轉。意識者速心，於是意者為意識，以依緣成緣；法者以事緣成緣；解脫者以依緣成緣；作意者以二緣成緣，次第緣、有緣。如是以緣可知。
問：云何以緣？答：緣眼色光，作意生眼識。於是眼者為眼識，以四緣成緣。初生依根有緣色者，以三緣成緣。初生事有緣光者，以三緣成緣。初生依有緣作意者，以二緣成緣。次第非有緣。緣耳聲空，作意得生耳識，以此分別當分別。緣鼻香風作意，得生鼻識。緣舌味水作意，得生舌識。緣身觸作意，得生身識。緣意法解脫作意，得生意識。於是意者是後分心，法者是法事，此成四種：六內入過去現在未來第一種，五外入過去未來現在離除非入根是第二種，法入第三種。十一種制名者，所謂眾生、方時、犯罪、頭陀、一切相、無所有、入定事、滅、禪定、實思惟、不實思惟，是第四種，此謂法事。專心者，心隨如昱作意者，於意門轉。意識者速心，於是意者為意識，以依緣成緣；法者以事緣成緣；解脫者以依緣成緣；作意者以二緣成緣，次第緣、有緣。如是以緣可知。
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問：云何以夾勝心起？於眼門成三種，除夾上中下。於是上事，以夾成七心，無間生阿毘地獄，從有分心、轉見心、所受心、分別心、令起心、速心、彼事心。於是有分心者，是於此有根心如牽縷。轉心者，於眼門色事夾緣故，以緣展轉諸界，依處有分心成起。有分心次第，彼為見色事成轉生轉心，轉心次第依眼應轉，現得見生見心。見心次第已見，以心現受生受心。受心次第以受義現分別生分別心，分別心次第以分別義現令起生令起心，令起心次第以令起義由業心速行，速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心，從彼更度有分心。
問：云何以夾勝心起？於眼門成三種，除夾上中下。於是上事，以夾成七心，無間生阿毘地獄，從有分心、轉見心、所受心、分別心、令起心、速心、彼事心。於是有分心者，是於此有根心如牽縷。轉心者，於眼門色事夾緣故，以緣展轉諸界，依處有分心成起。有分心次第，彼為見色事成轉生轉心，轉心次第依眼應轉，現得見生見心。見心次第已見，以心現受生受心。受心次第以受義現分別生分別心，分別心次第以分別義現令起生令起心，令起心次第以令起義由業心速行，速行心次第以速行義不以方便生彼事果報心，從彼更度有分心。
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問：何譬喻？答：如王殿上閉城門臥，傴女摩王足，夫人坐，大臣及直閣列在王前，聾人守門依城門住。時守園人取菴羅果打門，王聞聲覺，王勅僂女：汝當開門。僂女即奉命，以相貌語聾人言。聾人解意，即開城門，見菴羅菓。王捉刀，女受菓將入，現於大臣。大臣授與夫人，夫人洗淨，或熟或生各安一處，然後奉王。王得食之，食已即說彼功德非功德，還復更眠。如是如王臥，如有分心可知。如守園人取菴羅菓打門，如是於眼門色事夾可知。如王聞彼聲王覺，教傴女開門，如是以緣展轉界，依處有分心起可知。如傴女以相貌教聾人開門，如是轉心可知。如聾人開門見菴羅菓，如是眼識可知。如捉刀女受彼菓將現大臣，如是受持心可知。如大臣取菓授與夫人，如是分別心可知。如夫人洗淨，或熟或生各安一處，然後與王，如是令起心可知。如王食彼菓，如是速心可知。如王食已說彼功德非功德利，如是彼事果報心可知。如王更眠，如是有分心度可知。於是眼門以中事夾。速心無間度彼有心，以夾下事令起心無間度有分心。如是餘於門可知。於意門無事夾，以作意緣、以解脫行，於意門成取事。於是於上事三心生，有分心、轉心、速心。彼事心於中及下事二心生，轉心及速心。於是可愛不可愛中事，以種種緣、種種受可知。以正作意非正作意，緣種種善不善可知。如是彼夾勝心起可知。
問：何譬喻？答：如王殿上閉城門臥，傴女摩王足，夫人坐，大臣及直閣列在王前，聾人守門依城門住。時守園人取菴羅果打門，王聞聲覺，王勅僂女：汝當開門。僂女即奉命，以相貌語聾人言。聾人解意，即開城門，見菴羅菓。王捉刀，女受菓將入，現於大臣。大臣授與夫人，夫人洗淨，或熟或生各安一處，然後奉王。王得食之，食已即說彼功德非功德，還復更眠。如是如王臥，如有分心可知。如守園人取菴羅菓打門，如是於眼門色事夾可知。如王聞彼聲王覺，教傴女開門，如是以緣展轉界，依處有分心起可知。如傴女以相貌教聾人開門，如是轉心可知。如聾人開門見菴羅菓，如是眼識可知。如捉刀女受彼菓將現大臣，如是受持心可知。如大臣取菓授與夫人，如是分別心可知。如夫人洗淨，或熟或生各安一處，然後與王，如是令起心可知。如王食彼菓，如是速心可知。如王食已說彼功德非功德利，如是彼事果報心可知。如王更眠，如是有分心度可知。於是眼門以中事夾。速心無間度彼有心，以夾下事令起心無間度有分心。如是餘於門可知。於意門無事夾，以作意緣、以解脫行，於意門成取事。於是於上事三心生，有分心、轉心、速心。彼事心於中及下事二心生，轉心及速心。於是可愛不可愛中事，以種種緣、種種受可知。以正作意非正作意，緣種種善不善可知。如是彼夾勝心起可知。
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問：云何以攝？答：三種攝，陰攝、界攝、諦攝。於是十入，色陰所攝。意入，識陰所攝。法入，除泥洹，四陰所攝。十一入，十一界所攝。意入，七界所攝。五內入，苦諦所攝。五外入，或苦諦所攝、或非苦諦所攝。意入，或苦諦所攝、或非苦諦所攝。法入，或四諦所攝、或非苦諦所攝。如是所攝可知。如是以此行，於入智令起方便，此謂入方便(入方便已竟)。
問：云何以攝？答：三種攝，陰攝、界攝、諦攝。於是十入，色陰所攝。意入，識陰所攝。法入，除泥洹，四陰所攝。十一入，十一界所攝。意入，七界所攝。五內入，苦諦所攝。五外入，或苦諦所攝、或非苦諦所攝。意入，或苦諦所攝、或非苦諦所攝。法入，或四諦所攝、或非苦諦所攝。如是所攝可知。如是以此行，於入智令起方便，此謂入方便(入方便已竟)。
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問：云何界方便？答：十八界，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。於是眼清淨眼界，色形色界，眼識眼識界。如是餘可知。於五門轉事。意界受果報，意界唯法入，除法界六識界，餘心意識界。餘如入廣說。於是十界，色陰所攝。法界除泥洹，四陰所攝。七界，識陰所攝。十一界，十一入所攝。七界，意入所攝。十一界，苦諦所攝。五界，或苦諦所攝、或非諦所攝。法界，四諦所攝、或非諦所攝。意識界，或苦諦所攝、或非諦所攝。
問：云何界方便？答：十八界，眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。於是眼清淨眼界，色形色界，眼識眼識界。如是餘可知。於五門轉事。意界受果報，意界唯法入，除法界六識界，餘心意識界。餘如入廣說。於是十界，色陰所攝。法界除泥洹，四陰所攝。七界，識陰所攝。十一界，十一入所攝。七界，意入所攝。十一界，苦諦所攝。五界，或苦諦所攝、或非諦所攝。法界，四諦所攝、或非諦所攝。意識界，或苦諦所攝、或非諦所攝。
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問：云何說化境界？答：唯此法陰入界為境界，諸說法種類和合相為陰，說門相為入，說自性相為界。復次世尊為利根人以陰門說苦諦，為中根人以入門說苦諦，為鈍根人以界門說苦諦。復次於名著相人以略說色，以分別名說陰。為著色相人以分別色以略說名說入，於名色著相人以名色分別說界。復次說自性處，說陰，說處事，說入，以處事說心起、說界。以如是等行界分別方便，此謂界方便(界方便已竟)。
問：云何說化境界？答：唯此法陰入界為境界，諸說法種類和合相為陰，說門相為入，說自性相為界。復次世尊為利根人以陰門說苦諦，為中根人以入門說苦諦，為鈍根人以界門說苦諦。復次於名著相人以略說色，以分別名說陰。為著色相人以分別色以略說名說入，於名色著相人以名色分別說界。復次說自性處，說陰，說處事，說入，以處事說心起、說界。以如是等行界分別方便，此謂界方便(界方便已竟)。
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問：云何因緣方便？答：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是皆苦陰起。唯以無明滅則行滅，以行滅則識滅，以識滅則名色滅，以名色滅則六入滅，以六入滅則觸滅，以觸滅則受滅，以受滅則愛滅，以愛滅則取滅，以取滅則有滅，以有滅則生滅，以生滅則老死憂悲苦惱滅，如是苦陰皆成滅。於是無明者，不知四諦。行者，身口意業。識者，入胎一念心名識。名色者，共相續心起心數法，及迦羅邏色。六入者，六內入。觸者，六觸身。受者，六受身。愛者，六愛身。取者，四取。有者，是業能起欲、色、無色有。生者，於有陰起。老者，陰熟。死者，陰散壞。
問：云何因緣方便？答：無明緣行，行緣識，識緣名色，名色緣六入，六入緣觸，觸緣受，受緣愛，愛緣取，取緣有，有緣生，生緣老死憂悲苦惱，如是皆苦陰起。唯以無明滅則行滅，以行滅則識滅，以識滅則名色滅，以名色滅則六入滅，以六入滅則觸滅，以觸滅則受滅，以受滅則愛滅，以愛滅則取滅，以取滅則有滅，以有滅則生滅，以生滅則老死憂悲苦惱滅，如是苦陰皆成滅。於是無明者，不知四諦。行者，身口意業。識者，入胎一念心名識。名色者，共相續心起心數法，及迦羅邏色。六入者，六內入。觸者，六觸身。受者，六受身。愛者，六愛身。取者，四取。有者，是業能起欲、色、無色有。生者，於有陰起。老者，陰熟。死者，陰散壞。
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問：何故無明緣行？何故生緣老死？答：於此無間凡夫，於四諦不知故，五受陰長夜樂著我物，成彼所觸，此我物、此我身，如是有樂著樂，和合為有思惟。彼思惟使，非智所處，為得有成住於有，如種在耕熟田。無彼識為有滅。此謂無明緣行。彼無明所起行，思入有著於有相事成為聚，於轉有起相續。識於有隨心非斷，是故行緣識。如除日無光明，住地增長。如是除識無名色，於無體住增長，如荻相猗展轉相依。是故識緣名色。依處餘名共生起，意入增長；依名命四大及食時緣，餘五入起增長。非餘此緣，是故名色緣六入。餘根境界識和合起觸，是故六入緣觸。以觸受或苦、或樂、或不苦不樂。非所觸，是故觸緣受。癡凡夫受樂成著，復更覓受苦，彼對治覓樂。若受不苦不樂受捨，是故受緣愛。以渴愛急取愛處，是故愛緣取。彼有取作事為有種，是故取緣有。以如業所勝生於諸趣，是故有生。以生成老死，是故生緣老死。如穀為種緣，如是無明緣行可知。如種為牙緣，如是行緣識可知。如牙為葉緣，如是識緣名色可知。如葉為枝緣，如是名色緣六入可知。如枝為樹緣，如是六入緣觸可知。如樹為花緣，如是觸緣受可知。如花為汁緣，如是受緣愛可知。如汁為米緣，如是愛緣取可知。如米為種緣，如是取緣有可知。如種為牙緣，有如是緣生可知。如是起種種相續，如是前際不可知、後際亦不可知。如是生無明為初因緣相續，其前際不可知、後際亦不可知。
問：何故無明緣行？何故生緣老死？答：於此無間凡夫，於四諦不知故，五受陰長夜樂著我物，成彼所觸，此我物、此我身，如是有樂著樂，和合為有思惟。彼思惟使，非智所處，為得有成住於有，如種在耕熟田。無彼識為有滅。此謂無明緣行。彼無明所起行，思入有著於有相事成為聚，於轉有起相續。識於有隨心非斷，是故行緣識。如除日無光明，住地增長。如是除識無名色，於無體住增長，如荻相猗展轉相依。是故識緣名色。依處餘名共生起，意入增長；依名命四大及食時緣，餘五入起增長。非餘此緣，是故名色緣六入。餘根境界識和合起觸，是故六入緣觸。以觸受或苦、或樂、或不苦不樂。非所觸，是故觸緣受。癡凡夫受樂成著，復更覓受苦，彼對治覓樂。若受不苦不樂受捨，是故受緣愛。以渴愛急取愛處，是故愛緣取。彼有取作事為有種，是故取緣有。以如業所勝生於諸趣，是故有生。以生成老死，是故生緣老死。如穀為種緣，如是無明緣行可知。如種為牙緣，如是行緣識可知。如牙為葉緣，如是識緣名色可知。如葉為枝緣，如是名色緣六入可知。如枝為樹緣，如是六入緣觸可知。如樹為花緣，如是觸緣受可知。如花為汁緣，如是受緣愛可知。如汁為米緣，如是愛緣取可知。如米為種緣，如是取緣有可知。如種為牙緣，有如是緣生可知。如是起種種相續，如是前際不可知、後際亦不可知。如是生無明為初因緣相續，其前際不可知、後際亦不可知。
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問：無明何緣？答：唯無明為無明緣，使為纏緣、纏為使緣，初為初、後為後。復次一切諸煩惱成無明緣。如佛所說：從漏集起無明集。復次如一心法，以眼見色，癡人起愛。於此時淨樂者心癡，此謂無明。思著，是無明緣行。心著，此行緣識。知相應心數法及彼所造色，是識緣名色。從受生喜，緣喜故、喜色緣故諸根清淨，是名色緣六入。無明觸是六入緣，觸喜觸緣受欲。受緣愛，以著取淨樂。是愛緣取，以著思是取緣，有彼法起，是有緣生。住已是老，念散壞是死。如是於一剎那成十二因緣。
問：無明何緣？答：唯無明為無明緣，使為纏緣、纏為使緣，初為初、後為後。復次一切諸煩惱成無明緣。如佛所說：從漏集起無明集。復次如一心法，以眼見色，癡人起愛。於此時淨樂者心癡，此謂無明。思著，是無明緣行。心著，此行緣識。知相應心數法及彼所造色，是識緣名色。從受生喜，緣喜故、喜色緣故諸根清淨，是名色緣六入。無明觸是六入緣，觸喜觸緣受欲。受緣愛，以著取淨樂。是愛緣取，以著思是取緣，有彼法起，是有緣生。住已是老，念散壞是死。如是於一剎那成十二因緣。
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問：彼十二因緣分，幾名煩惱？幾名業？幾果報？幾過去？幾未來？幾現在？幾因緣？幾已起？云何因緣？云何因緣法？此二何差別？何因緣染性？答：三煩惱，無明、愛、取。二業，行、有。餘七，果報。於是名煩惱者，成因為有後生，如畫師色。其事不自生，如畫師色事。煩惱令起，有緣得生，如種種色。二過去，無明及行。二未來，生、老死。餘八現在。如是以取三時，無始生死相續可知。十二分因緣者不應說，除十二因緣亦不應說。爾時云何因緣？此十二法如次第展轉因故，此謂因緣。起十二因緣分，已起法。此二何差別者，因緣者諸行異，非成就不可說，或有為或無為不應說。以起因緣法行，已成就有為，此二法差別。何因緣染性者，以是行、以是相，成無明行。緣彼行、彼相、彼性，彼聖人不他緣，以慧明通達。如是一切，此謂因緣染性。復次此因緣，以七行可知。如是以三節、以四略、以二十行、以輪、以牽、以分別、以相攝。云何以三節？諸行及識，其間第一節；受及愛，彼間第二節；有及生，彼間第三節。於過去以業煩惱緣現在果報，是第一節；以現在果報緣現在煩惱，第二節；以現在煩惱緣未來果報，第三節。第一及第三因果節及有節，第二節果因節非有節。有節者何義？答：終無間未度陰入界，以初業煩惱緣故。於諸趣更有生，此謂有生節。
問：彼十二因緣分，幾名煩惱？幾名業？幾果報？幾過去？幾未來？幾現在？幾因緣？幾已起？云何因緣？云何因緣法？此二何差別？何因緣染性？答：三煩惱，無明、愛、取。二業，行、有。餘七，果報。於是名煩惱者，成因為有後生，如畫師色。其事不自生，如畫師色事。煩惱令起，有緣得生，如種種色。二過去，無明及行。二未來，生、老死。餘八現在。如是以取三時，無始生死相續可知。十二分因緣者不應說，除十二因緣亦不應說。爾時云何因緣？此十二法如次第展轉因故，此謂因緣。起十二因緣分，已起法。此二何差別者，因緣者諸行異，非成就不可說，或有為或無為不應說。以起因緣法行，已成就有為，此二法差別。何因緣染性者，以是行、以是相，成無明行。緣彼行、彼相、彼性，彼聖人不他緣，以慧明通達。如是一切，此謂因緣染性。復次此因緣，以七行可知。如是以三節、以四略、以二十行、以輪、以牽、以分別、以相攝。云何以三節？諸行及識，其間第一節；受及愛，彼間第二節；有及生，彼間第三節。於過去以業煩惱緣現在果報，是第一節；以現在果報緣現在煩惱，第二節；以現在煩惱緣未來果報，第三節。第一及第三因果節及有節，第二節果因節非有節。有節者何義？答：終無間未度陰入界，以初業煩惱緣故。於諸趣更有生，此謂有生節。
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問：云何成？答：彼入無明愛相應，以造功德。惡業凡夫，彼於此時謂死。以死受苦，臥置死人處，不見此世、不見彼世，失念不得念，是時受生苦。意念智成退、身勇猛成退，諸根漸漸失。從身或上或下，命根失、燥失，如多羅葉燥。於此時如眠夢，以葉四法起業、業相、趣、趣相。云何業？是其所造，或功德或非功德，或重或輕、或多或少。如近其初所造，彼業即起。業相者，彼處所依造業，彼處即起業伴侶。業相起，彼於時或如現作業。趣者，以功德緣善趣起，以非功德緣惡趣起。名趣相者，入胎時三事和合得生，化生者依處處生，是其所生處起，或宮殿或坐處、或山或樹或江，隨其趣及共取相起。彼於此時往彼，或倚或坐或臥，見彼或取。彼於此時，初所造業及業相，或趣及趣相作事，以速心現起滅，命終去速心無間，共命根滅成終。終心無間次第，以速心起，唯彼業或彼業相，或趣或取相作事。果報心處度於後有，如燈燃燈，如從火珠出火。彼節心起，故如伴侶。於母腹依父母不淨，三十色業所成成起，處身有十。彼於老剎那無心過節，四十六色成起。業所造三十食節所成二色及八無心過節色，於老剎那共第二心，五十四色成起。業所成三十食時所成三色及八如是起，識緣名色、名色緣識。如是成有節，於是成三節可知。
問：云何成？答：彼入無明愛相應，以造功德。惡業凡夫，彼於此時謂死。以死受苦，臥置死人處，不見此世、不見彼世，失念不得念，是時受生苦。意念智成退、身勇猛成退，諸根漸漸失。從身或上或下，命根失、燥失，如多羅葉燥。於此時如眠夢，以葉四法起業、業相、趣、趣相。云何業？是其所造，或功德或非功德，或重或輕、或多或少。如近其初所造，彼業即起。業相者，彼處所依造業，彼處即起業伴侶。業相起，彼於時或如現作業。趣者，以功德緣善趣起，以非功德緣惡趣起。名趣相者，入胎時三事和合得生，化生者依處處生，是其所生處起，或宮殿或坐處、或山或樹或江，隨其趣及共取相起。彼於此時往彼，或倚或坐或臥，見彼或取。彼於此時，初所造業及業相，或趣及趣相作事，以速心現起滅，命終去速心無間，共命根滅成終。終心無間次第，以速心起，唯彼業或彼業相，或趣或取相作事。果報心處度於後有，如燈燃燈，如從火珠出火。彼節心起，故如伴侶。於母腹依父母不淨，三十色業所成成起，處身有十。彼於老剎那無心過節，四十六色成起。業所造三十食節所成二色及八無心過節色，於老剎那共第二心，五十四色成起。業所成三十食時所成三色及八如是起，識緣名色、名色緣識。如是成有節，於是成三節可知。
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問：云何以四略？答：無明、行於過去業煩惱略，識、名色、六入、觸、受於現在果報略，愛、取、有於現在業煩惱略，生、老死於未來果報略。如是以四略可知。
問：云何以四略？答：無明、行於過去業煩惱略，識、名色、六入、觸、受於現在果報略，愛、取、有於現在業煩惱略，生、老死於未來果報略。如是以四略可知。
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問：云何以二十行？答：以取無明過去愛及取，以煩惱相成所取；以取行過去有，以業相成所取；以取識名色六入觸受現在，以果報相生及老死成所取；以取愛取現在，以煩惱相成所取；以取有現在行，以業相成所取；以取生老死未來識名色六入觸受成所取。此二十四法，以取其成就成二十。如阿毘曇所說：於初業有癡是無明，聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五法於此生有，初所作業是其緣。不了識入癡是無明，聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五法於此業有，為未來生時緣、未來生時識度，是名色清淨。是入所觸是觸、取是受，此二法於未來生有，於此所作業是其緣。如是以二十行可知。云何以輪？無明緣行，行緣識，乃至生緣老死，如是皆苦陰起。於此皆苦陰無知，此謂無明。無明緣行者，復如是以輪可知。云何以牽？二牽，所謂無明所初及老死所初於是。
問：云何以二十行？答：以取無明過去愛及取，以煩惱相成所取；以取行過去有，以業相成所取；以取識名色六入觸受現在，以果報相生及老死成所取；以取愛取現在，以煩惱相成所取；以取有現在行，以業相成所取；以取生老死未來識名色六入觸受成所取。此二十四法，以取其成就成二十。如阿毘曇所說：於初業有癡是無明，聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五法於此生有，初所作業是其緣。不了識入癡是無明，聚是行，著是愛，覓是取，思是有，此五法於此業有，為未來生時緣、未來生時識度，是名色清淨。是入所觸是觸、取是受，此二法於未來生有，於此所作業是其緣。如是以二十行可知。云何以輪？無明緣行，行緣識，乃至生緣老死，如是皆苦陰起。於此皆苦陰無知，此謂無明。無明緣行者，復如是以輪可知。云何以牽？二牽，所謂無明所初及老死所初於是。
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問：云何無明所初？答：是說次第。云何老死所初：是度次第。復次無明所初，是有邊際面未來知道。老死所初者，初邊際面過去知道。如是以牽可知。
問：云何無明所初？答：是說次第。云何老死所初：是度次第。復次無明所初，是有邊際面未來知道。老死所初者，初邊際面過去知道。如是以牽可知。
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問：云何以分別？答：二種因緣，世間因緣及出世因緣。於是無明所初，是世因緣。
問：云何以分別？答：二種因緣，世間因緣及出世因緣。於是無明所初，是世因緣。
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問：云何出世因緣？答：苦依苦、信依信、喜依喜、踊躍依踊躍、倚依倚、樂依樂、定依定、如實知見依如實知見、厭患依厭患、無欲依無欲、解脫依解脫滅智，此謂出世因緣。復說四種因緣：業煩惱為因，種為因，有作、共業為因。
問：云何出世因緣？答：苦依苦、信依信、喜依喜、踊躍依踊躍、倚依倚、樂依樂、定依定、如實知見依如實知見、厭患依厭患、無欲依無欲、解脫依解脫滅智，此謂出世因緣。復說四種因緣：業煩惱為因，種為因，有作、共業為因。
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問：云何業煩惱為因？答：無明所初。云何種為因？如種牙相續。云何有作？如化色。云何共業為因？如地雪山海日月。復有說：非此共業因，是諸色心法，時節為因，無有共業。如世尊說偈：
問：云何業煩惱為因？答：無明所初。云何種為因？如種牙相續。云何有作？如化色。云何共業為因？如地雪山海日月。復有說：非此共業因，是諸色心法，時節為因，無有共業。如世尊說偈：
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業不與他共， 是藏他不偷，
業不與他共， 是藏他不偷，
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人所作功德， 其自得善報。
人所作功德， 其自得善報。
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如是分別可知。
如是分別可知。
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問：云何以相攝？答：四種相攝，陰相攝、入相攝、界相攝、諦相攝。於是無明、行、觸、愛、取、有，行陰所攝。識，識陰所攝。名色，四陰所攝。六入，二陰所攝。受，受陰所攝。生、老死，色陰所攝及行陰所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、老死法，入所攝。識意，入所攝。名色，五內入所攝。六入，六內入所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、老死，法界所攝。識意，識界所攝。名色，五界所攝。六入，十二諦所攝。無明、愛、取，十諦所攝。餘九苦諦所攝。出世因緣，道分，道諦所攝。因緣滅，滅諦所攝。如是以相攝可知。如是以行因緣方便可知。此謂因緣方便(因緣方便已竟)。
問：云何以相攝？答：四種相攝，陰相攝、入相攝、界相攝、諦相攝。於是無明、行、觸、愛、取、有，行陰所攝。識，識陰所攝。名色，四陰所攝。六入，二陰所攝。受，受陰所攝。生、老死，色陰所攝及行陰所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、老死法，入所攝。識意，入所攝。名色，五內入所攝。六入，六內入所攝。無明、行、觸、受、愛、取、有、生、老死，法界所攝。識意，識界所攝。名色，五界所攝。六入，十二諦所攝。無明、愛、取，十諦所攝。餘九苦諦所攝。出世因緣，道分，道諦所攝。因緣滅，滅諦所攝。如是以相攝可知。如是以行因緣方便可知。此謂因緣方便(因緣方便已竟)。
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解脫道論卷第十
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