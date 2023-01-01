解脫道論卷第八阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第八阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行門品之五

問：云何慈？何修？何相？何味？何起？何功德？云何修行？答：如父母唯有一子，情所愛念，見子起慈、起饒益心。如是於一切眾生，慈心、饒益心，此謂慈。彼修住不亂，此謂修。令起饒益為相，愛念為味，無嗔恚為起。若修行慈，成得十一功德：安眠、安覺、不見惡夢、為人所愛念、為非人所愛念、諸天守護、火毒刀杖不加其身、使心得速定、面色悅澤、命終不亂、若未得勝法生梵世。云何修行？初坐禪人樂修行慈，初觀忿恨過患及忍辱功德，心應受持忍辱。云何當觀忿恨過患？若人初起忿恨，焚燒慈心令其心濁，從此增長面目嚬蹙、從此增長口說惡語、從此增長觀於四方、從此增長手捉刀杖、從此增長嗔忿吐血、從此增長散擲財物、從此增長打壞諸物、從此增長或殺他或自殺。復次若人恒忿恨，或殺父母、或殺阿羅漢、或破僧、或惡心出佛身血，如是作可畏事。如是當觀。復次如是當觀，我名聲聞，若不斷忿恨成可羞慚。我憶鋸喻脩多羅中所說。我樂善法，若我今忿恨增長，成可憎惡，如人樂浴還入不淨。我自多聞，若未伏忿恨，人所棄薄，猶如醫師還自霍亂。我為世所為貴，若我不除忿恨，人所棄薄，猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽。若人有智慧而猶起忿恨，如人故食雜毒。何以故？從此忿恨，最可棄薄，成苦果報。如人為毒蛇所嚙，自有毒藥而不肯服，彼人可知樂苦、不樂樂。如是比丘，若忿恨起不速制伏，彼比丘可知樂苦、不樂樂。何故？從此忿恨最為可畏。復次當觀忿恨。忿恨者，為怨家所笑、為親友慚愧，雖有深德復被輕賤，本所貴重翻成輕易，若已得稱譽咸被譏毀、若求樂成苦、若不動成令動、若有眼成盲、若聰明成無智。如是當觀忿恨過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何慈？何修？何相？何味？何起？何功德？云何修行？答：如父母唯有一子，情所愛念，見子起慈、起饒益心。如是於一切眾生，慈心、饒益心，此謂慈。彼修住不亂，此謂修。令起饒益為相，愛念為味，無嗔恚為起。若修行慈，成得十一功德：安眠、安覺、不見惡夢、為人所愛念、為非人所愛念、諸天守護、火毒刀杖不加其身、使心得速定、面色悅澤、命終不亂、若未得勝法生梵世。云何修行？初坐禪人樂修行慈，初觀忿恨過患及忍辱功德，心應受持忍辱。云何當觀忿恨過患？若人初起忿恨，焚燒慈心令其心濁，從此增長面目嚬蹙、從此增長口說惡語、從此增長觀於四方、從此增長手捉刀杖、從此增長嗔忿吐血、從此增長散擲財物、從此增長打壞諸物、從此增長或殺他或自殺。復次若人恒忿恨，或殺父母、或殺阿羅漢、或破僧、或惡心出佛身血，如是作可畏事。如是當觀。復次如是當觀，我名聲聞，若不斷忿恨成可羞慚。我憶鋸喻脩多羅中所說。我樂善法，若我今忿恨增長，成可憎惡，如人樂浴還入不淨。我自多聞，若未伏忿恨，人所棄薄，猶如醫師還自霍亂。我為世所為貴，若我不除忿恨，人所棄薄，猶如畫瓶內盛不淨而不覆蔽。若人有智慧而猶起忿恨，如人故食雜毒。何以故？從此忿恨，最可棄薄，成苦果報。如人為毒蛇所嚙，自有毒藥而不肯服，彼人可知樂苦、不樂樂。如是比丘，若忿恨起不速制伏，彼比丘可知樂苦、不樂樂。何故？從此忿恨最為可畏。復次當觀忿恨。忿恨者，為怨家所笑、為親友慚愧，雖有深德復被輕賤，本所貴重翻成輕易，若已得稱譽咸被譏毀、若求樂成苦、若不動成令動、若有眼成盲、若聰明成無智。如是當觀忿恨過患。

問：云何觀忍辱功德？答：忍辱是力、是鎧，能護身、能除忿恨，是稱譽，智人所嘆；是樂，令不退；是守護，令護一切具足；是曉了、令觀諸義，是名為起慚愧。復次當觀，我已剃頭，唯應忍辱，是我所受。我已受國施，以忍辱心，令彼施主有大果報。我持聖形飾，我此忍辱是作聖行。我有瞋恚，令無瞋恚。我名聲聞，今實名聲聞。彼檀越施我雜物，以此忍辱，令彼施主得大果報。我有信，此忍辱是我信處。我有智慧，此忍辱是智慧處。我有忿恨毒，此忍辱是我却毒藥。如是觀忿恨過患及忍辱功德，令心受持。我當向忍辱，人有惡罵，我當忍辱。我當軟，無憍慢。如是坐禪人向忍辱樂，作自饒益，入寂寂處，不亂心，從初其身令滿。我復樂樂，心不耐苦。云何我無怨家、無瞋恚，樂離諸煩閙，成就一切功德。彼坐禪人制伏其心，作軟心、作堪受持心。若心成軟，堪受持事，從此應修行慈，於一切眾生如其自身。若坐禪人修行慈，於一切眾生從初不能修慈，於怨家中人、惡人、無功德人、亡人處起慈。彼坐禪人所貴重人，為起慚愧，不為輕賤、不為所中，為饒益故起慈，於彼不起嫉、不瞋恚，是彼人處初當修慈。初當念其饒益功德、貴重功德，如是以性成就、以稱譽成就、以聞成就、以戒成就、以定成就、以慧成就，我所貴重。如是以施、以愛語、以利益、以同事成就，是我饒益。如是善念所重功德及饒益功德，令起重想及親友想，於彼人處當修行慈、當作饒益，心常覺觀，願無怨心、願無瞋恚，成於安樂。願離一切閙、願成就一切功德、願得善利、願有稱譽、願有信、願有樂、願有戒、願有聞慧、願有施、願有慧、願得安眠、願安覺、願不見惡夢、願人所愛敬、願非人所愛敬、願諸天守護、願火毒刀杖等不著身、願速得定心、願面色和悅、願生中國、願值善人、願自身具足、願無疾病、願得長壽、願恒得安樂。復次如是應思惟：於彼不善法，若未生願令不生，若已生願滅斷；彼善法未生願生，若已生願增長。復次彼不愛念法願不生，若已生願滅；彼可愛念法未生，彼由慈心得信。彼坐禪人以信自在取心，以取自在令念住。以念自在、以取自在、以信自在成不亂心。彼現知不亂，以此門以此行，於彼人修慈心，修已多修。彼坐禪人現知不亂，以此門以此行，於彼人修已多修慈心，以軟心、受持心，次第於愛中人修慈想。於所愛人已修慈想，次第於中人當修慈想。於中人已修慈想，次第於怨家當修慈想。如是於一切眾生，猶如自身，令滿作分別。若如是修行慈，若中人處彼慈不行，若坐禪人暫不起慈，當作厭患於我不善不可愛，我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何觀忍辱功德？答：忍辱是力、是鎧，能護身、能除忿恨，是稱譽，智人所嘆；是樂，令不退；是守護，令護一切具足；是曉了、令觀諸義，是名為起慚愧。復次當觀，我已剃頭，唯應忍辱，是我所受。我已受國施，以忍辱心，令彼施主有大果報。我持聖形飾，我此忍辱是作聖行。我有瞋恚，令無瞋恚。我名聲聞，今實名聲聞。彼檀越施我雜物，以此忍辱，令彼施主得大果報。我有信，此忍辱是我信處。我有智慧，此忍辱是智慧處。我有忿恨毒，此忍辱是我却毒藥。如是觀忿恨過患及忍辱功德，令心受持。我當向忍辱，人有惡罵，我當忍辱。我當軟，無憍慢。如是坐禪人向忍辱樂，作自饒益，入寂寂處，不亂心，從初其身令滿。我復樂樂，心不耐苦。云何我無怨家、無瞋恚，樂離諸煩閙，成就一切功德。彼坐禪人制伏其心，作軟心、作堪受持心。若心成軟，堪受持事，從此應修行慈，於一切眾生如其自身。若坐禪人修行慈，於一切眾生從初不能修慈，於怨家中人、惡人、無功德人、亡人處起慈。彼坐禪人所貴重人，為起慚愧，不為輕賤、不為所中，為饒益故起慈，於彼不起嫉、不瞋恚，是彼人處初當修慈。初當念其饒益功德、貴重功德，如是以性成就、以稱譽成就、以聞成就、以戒成就、以定成就、以慧成就，我所貴重。如是以施、以愛語、以利益、以同事成就，是我饒益。如是善念所重功德及饒益功德，令起重想及親友想，於彼人處當修行慈、當作饒益，心常覺觀，願無怨心、願無瞋恚，成於安樂。願離一切閙、願成就一切功德、願得善利、願有稱譽、願有信、願有樂、願有戒、願有聞慧、願有施、願有慧、願得安眠、願安覺、願不見惡夢、願人所愛敬、願非人所愛敬、願諸天守護、願火毒刀杖等不著身、願速得定心、願面色和悅、願生中國、願值善人、願自身具足、願無疾病、願得長壽、願恒得安樂。復次如是應思惟：於彼不善法，若未生願令不生，若已生願滅斷；彼善法未生願生，若已生願增長。復次彼不愛念法願不生，若已生願滅；彼可愛念法未生，彼由慈心得信。彼坐禪人以信自在取心，以取自在令念住。以念自在、以取自在、以信自在成不亂心。彼現知不亂，以此門以此行，於彼人修慈心，修已多修。彼坐禪人現知不亂，以此門以此行，於彼人修已多修慈心，以軟心、受持心，次第於愛中人修慈想。於所愛人已修慈想，次第於中人當修慈想。於中人已修慈想，次第於怨家當修慈想。如是於一切眾生，猶如自身，令滿作分別。若如是修行慈，若中人處彼慈不行，若坐禪人暫不起慈，當作厭患於我不善不可愛，我

樂得善法信心出家。我復說言，依大師故，饒益眾生起大慈悲。於一中人不起慈心，何況於怨家！若如是厭患瞋恚不滅，彼坐禪人為修慈，不應精進。以餘方便應修行，於彼人為除嗔恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂得善法信心出家。我復說言，依大師故，饒益眾生起大慈悲。於一中人不起慈心，何況於怨家！若如是厭患瞋恚不滅，彼坐禪人為修慈，不應精進。以餘方便應修行，於彼人為除嗔恚。

問：云何方便除瞋恚？答：與彼應作周旋，應思惟其功德恩、自業所作負債解脫，親族自身罪過不應作意，自現苦諸根自性念滅，知念應當觀空、應作攝受。彼人雖生瞋恚，若有所乞隨宜施與。若彼有所施，亦隨宜取與，常共善語，彼所作事亦當隨從。如是攝受因，彼此瞋恚成滅。於功德者，若見其功德，是功德應思惟，不為非功德。如水有草，除草取水。若彼無功德，應起慈。此人無功德，當向惡趣。恩者應思惟彼恩。若人作不愛敬，令起恩。於彼若已作不愛敬，應作功德。復次已令滅不善是善趣，彼怨成作恩可知。自業所作者，是人所作惡法、是人所瞋處，於彼惡業當生觀。負債解脫者，若人罵我害我，是初惡業，彼負債解脫。我今作證以觀當作歡喜。親族者，於生死眾生相續，是我親族。已憶，應令起親族想。自身罪過者，其作我相，彼瞋恚從我生，為彼得非功德。我成相，令起自罪過相。不應作意者，無嗔恚相，不應作意，如人不樂見色閉眼。苦者，為自苦無障礙，應令起相。何故？如愚癡人，以慈不正憶自作苦，因得心苦。如是觀可知。於有怨家處，從彼應離其處，使不見不聞，於處當住諸根。自性者，取可愛非可愛境界諸根自性，於此我瞋恚，因是不正憶。如是當觀。念滅者，以彼生苦彼得苦，此一切法於一心剎那得滅，我何故與彼非瞋處我當作瞋？如是當觀。和合者，內外不一分和合故生苦，我於一分處不堪作瞋恚心。如是當觀。空者，是人作苦，是人受苦，彼第一義不可得。此身因緣所生，無眾生、無我界聚草聚等。如是當觀。是故世尊說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何方便除瞋恚？答：與彼應作周旋，應思惟其功德恩、自業所作負債解脫，親族自身罪過不應作意，自現苦諸根自性念滅，知念應當觀空、應作攝受。彼人雖生瞋恚，若有所乞隨宜施與。若彼有所施，亦隨宜取與，常共善語，彼所作事亦當隨從。如是攝受因，彼此瞋恚成滅。於功德者，若見其功德，是功德應思惟，不為非功德。如水有草，除草取水。若彼無功德，應起慈。此人無功德，當向惡趣。恩者應思惟彼恩。若人作不愛敬，令起恩。於彼若已作不愛敬，應作功德。復次已令滅不善是善趣，彼怨成作恩可知。自業所作者，是人所作惡法、是人所瞋處，於彼惡業當生觀。負債解脫者，若人罵我害我，是初惡業，彼負債解脫。我今作證以觀當作歡喜。親族者，於生死眾生相續，是我親族。已憶，應令起親族想。自身罪過者，其作我相，彼瞋恚從我生，為彼得非功德。我成相，令起自罪過相。不應作意者，無嗔恚相，不應作意，如人不樂見色閉眼。苦者，為自苦無障礙，應令起相。何故？如愚癡人，以慈不正憶自作苦，因得心苦。如是觀可知。於有怨家處，從彼應離其處，使不見不聞，於處當住諸根。自性者，取可愛非可愛境界諸根自性，於此我瞋恚，因是不正憶。如是當觀。念滅者，以彼生苦彼得苦，此一切法於一心剎那得滅，我何故與彼非瞋處我當作瞋？如是當觀。和合者，內外不一分和合故生苦，我於一分處不堪作瞋恚心。如是當觀。空者，是人作苦，是人受苦，彼第一義不可得。此身因緣所生，無眾生、無我界聚草聚等。如是當觀。是故世尊說偈：

於村林中住， 諸苦樂所觸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於村林中住， 諸苦樂所觸，

非從自他燒， 依煩惱得觸； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非從自他燒， 依煩惱得觸；

若無煩惱心， 誰能觸細滑？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若無煩惱心， 誰能觸細滑？

彼坐禪人如是嗔恚滅，方便明了，於自親友、中人、怨家，已作分別、已得自在心，次第起慈想，當修住處種類。比丘從彼當修住處，僧眾從彼當修自住處，諸天從彼當修自住處，眾生從彼當修自住處外村，如是從村至村、從國至國，從彼當修一方。彼坐禪人以慈心已令滿一方，從彼二方、從彼三方、從彼四方、從彼四維上下，於一切眾生放慈悲。一切世間以慈心最大無量，無怨無嗔恚令滿。彼坐禪人如是修行慈，以三種令安禪，以總攝眾生、以總攝村田、以總攝方。以一眾生令安慈禪，如是二三眾生，乃至眾多。於一村田眾生令安慈禪，乃至多村。於一方作一眾生令安慈禪，如是乃至四方。於是若依一眾生修行慈，若其眾生死，其事成失，以失事不堪起慈。是故應廣修慈心，乃至廣行，是時成妙修行、成大果、成大功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼坐禪人如是嗔恚滅，方便明了，於自親友、中人、怨家，已作分別、已得自在心，次第起慈想，當修住處種類。比丘從彼當修住處，僧眾從彼當修自住處，諸天從彼當修自住處，眾生從彼當修自住處外村，如是從村至村、從國至國，從彼當修一方。彼坐禪人以慈心已令滿一方，從彼二方、從彼三方、從彼四方、從彼四維上下，於一切眾生放慈悲。一切世間以慈心最大無量，無怨無嗔恚令滿。彼坐禪人如是修行慈，以三種令安禪，以總攝眾生、以總攝村田、以總攝方。以一眾生令安慈禪，如是二三眾生，乃至眾多。於一村田眾生令安慈禪，乃至多村。於一方作一眾生令安慈禪，如是乃至四方。於是若依一眾生修行慈，若其眾生死，其事成失，以失事不堪起慈。是故應廣修慈心，乃至廣行，是時成妙修行、成大果、成大功德。

問：慈者，何根？何起？何具足？何非具足？何事？答：不貪為根、不嗔恚為根、不癡為根，欲為根、正作意為根。何起者，是根令起。何具足者，若慈成就，殺除瞋恚、除不善愛，令身口意業清淨，此謂具足。何非具足者，以二因失慈：以自朋生怨，以不善愛；以對治生怨，以起瞋恚，此謂非具足。何事者，於眾生為事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：慈者，何根？何起？何具足？何非具足？何事？答：不貪為根、不嗔恚為根、不癡為根，欲為根、正作意為根。何起者，是根令起。何具足者，若慈成就，殺除瞋恚、除不善愛，令身口意業清淨，此謂具足。何非具足者，以二因失慈：以自朋生怨，以不善愛；以對治生怨，以起瞋恚，此謂非具足。何事者，於眾生為事。

問：不然。第一義眾生不可得，云何說眾生為事？答：依諸根種，於世假說眾生。爾時菩薩摩訶薩修慈流，於一切眾生遍滿十波羅蜜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：不然。第一義眾生不可得，云何說眾生為事？答：依諸根種，於世假說眾生。爾時菩薩摩訶薩修慈流，於一切眾生遍滿十波羅蜜。

問：何故然？答：菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，緣饒益成攝受眾生，施於無畏，如是滿檀波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，成無苦，不失法用，如父於子。如是滿戒波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益一切眾生，成無貪意，出離非饒益，向禪向出家。如是滿出波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益一切眾生，成多思惟，饒益非饒益如義說，方便明了，為除惡、為得善。如是滿般若波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依取饒益不捨精進，一切時堅精進相應。如是滿精進波羅蜜。菩薩摩訶薩行慈於一切眾生，依饒益彼眾生，惡語罵詈，成忍辱不忿恨。如是滿忍辱波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，說實語於實住受持實。如是滿實諦波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，乃至失命誓不捨願，成堅受持誓願。如是滿受持波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生以自相饒益，滿慈波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生修慈，於親友、中人、怨家平等，心離瞋恚愛。如是滿捨波羅蜜。如是菩薩摩訶薩修行慈，成滿十波羅蜜。明慈滿四受持。爾時菩薩摩訶薩修慈已滿，十波羅蜜成，令滿四受持，所謂諦受持、施受持、寂寂受持、慧受持。於是諦波羅蜜、受持波羅蜜、精進波羅蜜，令滿諦波羅蜜。施波羅蜜、戒波羅蜜、出離波羅蜜，令滿施受持。忍辱波羅蜜、慈波羅蜜、捨波羅蜜，令滿寂寂受持。慧波羅蜜，令滿慧受持。如是菩薩摩訶薩已修慈遍滿，滿十波羅蜜，令滿四受持，令滿二法，所謂奢摩他、毘婆舍那。於是諦受持、施受持、寂寂受持，令滿奢摩他。慧受持，令滿毘婆舍那。已滿奢摩他，令滿一切禪解脫定正受，令起雙變定及大悲定。已滿毘婆舍那，令滿一切神通。辯、力、無畏已滿，令起自然智、一切智。如是菩薩摩訶薩修行慈，次第令滿佛地(慈已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故然？答：菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，緣饒益成攝受眾生，施於無畏，如是滿檀波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，成無苦，不失法用，如父於子。如是滿戒波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益一切眾生，成無貪意，出離非饒益，向禪向出家。如是滿出波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益一切眾生，成多思惟，饒益非饒益如義說，方便明了，為除惡、為得善。如是滿般若波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依取饒益不捨精進，一切時堅精進相應。如是滿精進波羅蜜。菩薩摩訶薩行慈於一切眾生，依饒益彼眾生，惡語罵詈，成忍辱不忿恨。如是滿忍辱波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，說實語於實住受持實。如是滿實諦波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生行慈，依饒益於一切眾生，乃至失命誓不捨願，成堅受持誓願。如是滿受持波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生以自相饒益，滿慈波羅蜜。菩薩摩訶薩於一切眾生修慈，於親友、中人、怨家平等，心離瞋恚愛。如是滿捨波羅蜜。如是菩薩摩訶薩修行慈，成滿十波羅蜜。明慈滿四受持。爾時菩薩摩訶薩修慈已滿，十波羅蜜成，令滿四受持，所謂諦受持、施受持、寂寂受持、慧受持。於是諦波羅蜜、受持波羅蜜、精進波羅蜜，令滿諦波羅蜜。施波羅蜜、戒波羅蜜、出離波羅蜜，令滿施受持。忍辱波羅蜜、慈波羅蜜、捨波羅蜜，令滿寂寂受持。慧波羅蜜，令滿慧受持。如是菩薩摩訶薩已修慈遍滿，滿十波羅蜜，令滿四受持，令滿二法，所謂奢摩他、毘婆舍那。於是諦受持、施受持、寂寂受持，令滿奢摩他。慧受持，令滿毘婆舍那。已滿奢摩他，令滿一切禪解脫定正受，令起雙變定及大悲定。已滿毘婆舍那，令滿一切神通。辯、力、無畏已滿，令起自然智、一切智。如是菩薩摩訶薩修行慈，次第令滿佛地(慈已竟)。

問：云何悲？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：如父母唯有一子，心所愛念，見子得苦，心起悲惱：苦哉如是。於一切眾生起慈憐愍，此謂為悲。悲住不亂，此謂修。不現非饒益為相，樂為味，不害為起，與慈等功德。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心，見彼得病得老得貧，若見若聞如是作意：彼眾生得苦，云何方便從苦當得解脫？復次若見其顛倒，為煩惱纏所縛入於無明，或有功德人而不修學。若見若聞，如是作意：眾生得苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？復次若見不善法相應、善法不相應，以不可愛法相應、可愛法不相應。若見若聞，如是作意：彼眾生得苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？彼坐禪人以此門以此行，於彼人修行悲心多修行。彼坐禪人以此門以此行，於彼人已修悲心已多修悲心，心成和軟堪能受持。彼次第修行於中人，從彼修行於怨人，餘如初廣說，乃至滿於四方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何悲？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：如父母唯有一子，心所愛念，見子得苦，心起悲惱：苦哉如是。於一切眾生起慈憐愍，此謂為悲。悲住不亂，此謂修。不現非饒益為相，樂為味，不害為起，與慈等功德。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心，見彼得病得老得貧，若見若聞如是作意：彼眾生得苦，云何方便從苦當得解脫？復次若見其顛倒，為煩惱纏所縛入於無明，或有功德人而不修學。若見若聞，如是作意：眾生得苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？復次若見不善法相應、善法不相應，以不可愛法相應、可愛法不相應。若見若聞，如是作意：彼眾生得苦，當生惡趣，云何方便從苦得脫？彼坐禪人以此門以此行，於彼人修行悲心多修行。彼坐禪人以此門以此行，於彼人已修悲心已多修悲心，心成和軟堪能受持。彼次第修行於中人，從彼修行於怨人，餘如初廣說，乃至滿於四方。

問：何悲具足？何悲不具足？答：若悲成就，除於殺害，不起憂惱，除不善愛。以二因緣失悲：以自親生怨，以憂惱行；以對治生忿，以起恐怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何悲具足？何悲不具足？答：若悲成就，除於殺害，不起憂惱，除不善愛。以二因緣失悲：以自親生怨，以憂惱行；以對治生忿，以起恐怖。

問：苦者不於一切眾生有，不一切時有，云何於一切眾生修於悲？答：眾生已得苦，善取相故。已取彼相，成一切處修悲。復次生死之苦，一切眾生共有，由彼成一切處修行(悲已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：苦者不於一切眾生有，不一切時有，云何於一切眾生修於悲？答：眾生已得苦，善取相故。已取彼相，成一切處修悲。復次生死之苦，一切眾生共有，由彼成一切處修行(悲已竟)。

問：云何喜？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：猶如父母唯有一子，心所愛念，見子得樂，心生歡喜：善哉如是。一切眾生心生歡喜，此謂為喜。喜住不亂，此謂為修。欣悅為相，無怖為味，除無樂為喜，與慈等功德。云何為修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心。其人性所敬重，見得安樂心生歡喜，若見若聞如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得歡喜。復次若見與不善法不相應與善法相應與，不可愛法不相應與可愛相應，若見若聞，如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得歡喜。彼坐禪人以此門以此行，於彼人修喜心，以多修行。彼坐禪人以此門以此行，於彼人已修喜心，已多修行，成和軟心，堪能受持。從彼次第修行於中人，從彼修行於怨人，餘如初廣說，乃至喜滿四方。喜何具足何不具足？若喜成就除不樂，不起不善愛除綺語。以二因失喜：以自親生怨，以戲笑起行；以對治生怨，以不樂起。如初廣說(喜已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何喜？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：猶如父母唯有一子，心所愛念，見子得樂，心生歡喜：善哉如是。一切眾生心生歡喜，此謂為喜。喜住不亂，此謂為修。欣悅為相，無怖為味，除無樂為喜，與慈等功德。云何為修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心。其人性所敬重，見得安樂心生歡喜，若見若聞如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得歡喜。復次若見與不善法不相應與善法相應與，不可愛法不相應與可愛相應，若見若聞，如是作意：善哉善哉！願彼眾生長得歡喜。彼坐禪人以此門以此行，於彼人修喜心，以多修行。彼坐禪人以此門以此行，於彼人已修喜心，已多修行，成和軟心，堪能受持。從彼次第修行於中人，從彼修行於怨人，餘如初廣說，乃至喜滿四方。喜何具足何不具足？若喜成就除不樂，不起不善愛除綺語。以二因失喜：以自親生怨，以戲笑起行；以對治生怨，以不樂起。如初廣說(喜已竟)。

問：云何捨？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：猶如父母於一子，非可念非不可念成捨。於彼成中心，如是於一切眾生捨護中心，此謂捨。捨住不亂，此謂修。無所著為相，平等為味，伏恚愛為起，與慈等功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何捨？何修？何相？何味？何起？何功德？云何為修？答：猶如父母於一子，非可念非不可念成捨。於彼成中心，如是於一切眾生捨護中心，此謂捨。捨住不亂，此謂修。無所著為相，平等為味，伏恚愛為起，與慈等功德。

問：云何為修？答：坐禪人從初與慈俱起、與悲俱起、與喜俱起、已起第三禪，彼坐禪人已得第三禪，自在見慈悲喜過患，愛恚近故，與戲俱起、與踊躍歡喜共起。以過患對治，見捨功德。彼坐禪人如是已見慈悲喜過患、已見捨功德，從初於非可愛念非不可愛念人，已與捨俱起念，令心滿足，捨心增長。已修多修，心成和軟，堪能受持。彼次第於怨人修行，從彼於親友人修行，餘如初廣說可知，乃至滿四方。彼坐禪人如是修行，與捨俱起第四禪以三種令安：已總攝眾生、已總攝村田、已總攝諸方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為修？答：坐禪人從初與慈俱起、與悲俱起、與喜俱起、已起第三禪，彼坐禪人已得第三禪，自在見慈悲喜過患，愛恚近故，與戲俱起、與踊躍歡喜共起。以過患對治，見捨功德。彼坐禪人如是已見慈悲喜過患、已見捨功德，從初於非可愛念非不可愛念人，已與捨俱起念，令心滿足，捨心增長。已修多修，心成和軟，堪能受持。彼次第於怨人修行，從彼於親友人修行，餘如初廣說可知，乃至滿四方。彼坐禪人如是修行，與捨俱起第四禪以三種令安：已總攝眾生、已總攝村田、已總攝諸方。

問：若坐禪人現修行捨，於諸眾生云何作意？答：作意所說，於慈悲喜是當作意。於諸眾生除作歡喜、行歡喜，作意樂中。如人親友久遠別離，初見榮侍心生喜樂，共住已後其心成中。如是住慈悲喜，久復成捨攝受。如是作意修行於捨。復有人說：眾生眾生者如是作意。云何捨具足、捨不具足？若捨成就，殺除瞋愛，不起無明。以二因失捨：以自親生怨，以起無明；以對治生怨，以嗔愛起(捨已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若坐禪人現修行捨，於諸眾生云何作意？答：作意所說，於慈悲喜是當作意。於諸眾生除作歡喜、行歡喜，作意樂中。如人親友久遠別離，初見榮侍心生喜樂，共住已後其心成中。如是住慈悲喜，久復成捨攝受。如是作意修行於捨。復有人說：眾生眾生者如是作意。云何捨具足、捨不具足？若捨成就，殺除瞋愛，不起無明。以二因失捨：以自親生怨，以起無明；以對治生怨，以嗔愛起(捨已竟)。

重明四無量義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重明四無量義。

云何無量散句？四無量以一眾生事起，依餘處修行，如母念兒隨其時節。如是於畜生、於犯戒人、於具戒人、於厭欲人、於聲聞人、於緣覺、於正遍知、歸依勝處，成勝無量可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無量散句？四無量以一眾生事起，依餘處修行，如母念兒隨其時節。如是於畜生、於犯戒人、於具戒人、於厭欲人、於聲聞人、於緣覺、於正遍知、歸依勝處，成勝無量可知。

問：於慈悲喜，何故三禪起，非第四禪？答：眾生憂惱所起，瞋恚害不樂。彼憂惱以對治，與喜俱生心修行慈悲喜，是故三禪生，非第四禪。復次捨地是第四禪，以二捨成就故，所謂受捨、法中捨。於捨地住，於眾生取饒益成捨。由地故，三無量三禪生，非第四禪。復說於四無量四禪生。如世尊所說：於四無量，汝比丘當修。此定有覺有觀，汝當修有覺無觀，汝當修無覺無觀，汝當修與喜俱生，汝當修與樂俱生，汝當修與捨俱生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於慈悲喜，何故三禪起，非第四禪？答：眾生憂惱所起，瞋恚害不樂。彼憂惱以對治，與喜俱生心修行慈悲喜，是故三禪生，非第四禪。復次捨地是第四禪，以二捨成就故，所謂受捨、法中捨。於捨地住，於眾生取饒益成捨。由地故，三無量三禪生，非第四禪。復說於四無量四禪生。如世尊所說：於四無量，汝比丘當修。此定有覺有觀，汝當修有覺無觀，汝當修無覺無觀，汝當修與喜俱生，汝當修與樂俱生，汝當修與捨俱生。

問：此四無量何故說四，非三非五？答：若然，一切所疑。復次為瞋恚害無樂，瞋愛對治故成四無量。復說此四唯慈，由人多起瞋恚害惱，為除故以四門成勝。捨者，慈悲喜清淨，瞋愛對治故。四無量一性，種種相可知。如是過患對治故、眾生事故、饒益意故，成一相。復說：法勝故、取事勝故、取饒益勝故，成種種相。如世尊說於黃衣脩多羅中，於清淨處慈為第一，於虛空處悲為第一，於識處喜為第一，於無所有處捨為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四無量何故說四，非三非五？答：若然，一切所疑。復次為瞋恚害無樂，瞋愛對治故成四無量。復說此四唯慈，由人多起瞋恚害惱，為除故以四門成勝。捨者，慈悲喜清淨，瞋愛對治故。四無量一性，種種相可知。如是過患對治故、眾生事故、饒益意故，成一相。復說：法勝故、取事勝故、取饒益勝故，成種種相。如世尊說於黃衣脩多羅中，於清淨處慈為第一，於虛空處悲為第一，於識處喜為第一，於無所有處捨為第一。

問：云何得知？答：由依彼近故，其義可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何得知？答：由依彼近故，其義可知。

問：何故？答：修慈心於一切眾生，隨從其意。以常隨從，於青黃一切入現令作意，以小方便令心得安。是眾生種類事，或色界清淨，一切入放意。彼坐禪人是時色界得第四禪，是故說慈於清淨第一。彼坐禪人依色界第四禪慈，是時得越彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故？答：修慈心於一切眾生，隨從其意。以常隨從，於青黃一切入現令作意，以小方便令心得安。是眾生種類事，或色界清淨，一切入放意。彼坐禪人是時色界得第四禪，是故說慈於清淨第一。彼坐禪人依色界第四禪慈，是時得越彼。

問：此淺云何？答：以修慈故，心知色界過患。何故？見眾生苦，彼為色因生慈。從此以心知色界過患，於色出離現令作意，於虛空處以小方便，其得心安，以得依故。是故說悲於虛空第一。彼坐禪人依喜越虛空處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此淺云何？答：以修慈故，心知色界過患。何故？見眾生苦，彼為色因生慈。從此以心知色界過患，於色出離現令作意，於虛空處以小方便，其得心安，以得依故。是故說悲於虛空第一。彼坐禪人依喜越虛空處。

問：此義云何？答：已修喜故，心無所著，常取無邊識事。何故？此喜於無所著無邊識處安眾生事，從此心無所著，常取無邊識事。離色著於虛空，無邊識現令起作意，以小方便其心得安，種類事故。是故說識處為喜第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此義云何？答：已修喜故，心無所著，常取無邊識事。何故？此喜於無所著無邊識處安眾生事，從此心無所著，常取無邊識事。離色著於虛空，無邊識現令起作意，以小方便其心得安，種類事故。是故說識處為喜第一。

問：彼坐禪人依捨越識處。此義云何？答：已修捨故，心成離著。何故？不以修捨得著。此眾生得樂得苦，或由喜或由樂。從彼以心離著，離無所著無所有處，現令心喜，以小方便其心成安，不著種種事。何故？於無所有處而不得著或識或無邊。是故說無所有處捨為第一(散句已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：彼坐禪人依捨越識處。此義云何？答：已修捨故，心成離著。何故？不以修捨得著。此眾生得樂得苦，或由喜或由樂。從彼以心離著，離無所著無所有處，現令心喜，以小方便其心成安，不著種種事。何故？於無所有處而不得著或識或無邊。是故說無所有處捨為第一(散句已竟)。

問：云何觀四大？何修？何相？何味？何起？何功德？云何修？答：擇智自相內四大，此謂觀四大。彼心住不亂，此謂修。隨觀四大為相，通達空為味，除眾生想為起。何功德者，成得八功德。若修行觀四大成，能堪恐怖樂不樂，於可愛非可愛成平等心，除男女意思，成大智慧，向善趣、向醍醐，其所有明分法，彼一切成滿修行。云何修彼者，初坐禪人以二行取諸大：以略、以廣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何觀四大？何修？何相？何味？何起？何功德？云何修？答：擇智自相內四大，此謂觀四大。彼心住不亂，此謂修。隨觀四大為相，通達空為味，除眾生想為起。何功德者，成得八功德。若修行觀四大成，能堪恐怖樂不樂，於可愛非可愛成平等心，除男女意思，成大智慧，向善趣、向醍醐，其所有明分法，彼一切成滿修行。云何修彼者，初坐禪人以二行取諸大：以略、以廣。

問：云何以略取諸大？答：彼坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心。此身以四大可稱，於此身一切見界：濕性是水界、熱性是火界、持性是地界、動性是風界。如是此身唯有界，無眾生、無命。如是以略取諸界。復有說：彼坐禪人，以略取諸界，以身依膜分別，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人已略取諸界，依膜分別一切身性，或以色、或以形、或以處、或以分別。依肉分別此身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依肉已分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依脈分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依脈已分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。從此復依骨分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人於此四行，以此四行伏心，令伏作軟心，令心受持。彼坐禪人於此四行，以四行伏心已、作軟已，令受持。於此四行，有堅性是地界知之，有濕性是水界知之，有熱性是火界知之，有動性是風界知之。彼坐禪人於此四行，唯有界，無眾生、無命。以比餘行成住。如是以略取諸界。云何以廣取諸界？以二十行廣取地界。於此身，髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、脈、骨、髓、腎、心、肝、胇、脾、胃、大腸、小腸、胞、屎、腦。以十二行廣取水界，此身有於膽、唾、膿、血、汗、脂、淚、肪、水、唾涕、涎、尿。以四行廣取火界，以是熱、以是暖、以是溫、以是平等消飲食噉甞，此謂火界。以六行廣取風界，向上風、向下風、依腹風、依背風、依身分風、出入息風。如是以四十二行見此身，唯有界，無眾生、無命。如是已廣取諸界。復次先師說：以十行當觀四大，所謂以語言義、以事、以聚、以散、以無所著、以緣、以相、以種類非種類、以一義種種義。以界釋第一，以言語義章。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以略取諸大？答：彼坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心。此身以四大可稱，於此身一切見界：濕性是水界、熱性是火界、持性是地界、動性是風界。如是此身唯有界，無眾生、無命。如是以略取諸界。復有說：彼坐禪人，以略取諸界，以身依膜分別，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人已略取諸界，依膜分別一切身性，或以色、或以形、或以處、或以分別。依肉分別此身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依肉已分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依脈分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人依脈已分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。從此復依骨分別一切身，或以色、或以形、或以處、或以分別。彼坐禪人於此四行，以此四行伏心，令伏作軟心，令心受持。彼坐禪人於此四行，以四行伏心已、作軟已，令受持。於此四行，有堅性是地界知之，有濕性是水界知之，有熱性是火界知之，有動性是風界知之。彼坐禪人於此四行，唯有界，無眾生、無命。以比餘行成住。如是以略取諸界。云何以廣取諸界？以二十行廣取地界。於此身，髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、脈、骨、髓、腎、心、肝、胇、脾、胃、大腸、小腸、胞、屎、腦。以十二行廣取水界，此身有於膽、唾、膿、血、汗、脂、淚、肪、水、唾涕、涎、尿。以四行廣取火界，以是熱、以是暖、以是溫、以是平等消飲食噉甞，此謂火界。以六行廣取風界，向上風、向下風、依腹風、依背風、依身分風、出入息風。如是以四十二行見此身，唯有界，無眾生、無命。如是已廣取諸界。復次先師說：以十行當觀四大，所謂以語言義、以事、以聚、以散、以無所著、以緣、以相、以種類非種類、以一義種種義。以界釋第一，以言語義章。

問：云何以語言分別諸界？答：二界語言同，所謂同言、勝言。於是四大，此同言。地界、水界、火界、風界，此謂勝言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以語言分別諸界？答：二界語言同，所謂同言、勝言。於是四大，此同言。地界、水界、火界、風界，此謂勝言。

問：此四大何義？答：大生名大。有大非實義令現實義，是故名大。大者，鬼等形名大。云何大生名大？諸界大生。如世尊所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此四大何義？答：大生名大。有大非實義令現實義，是故名大。大者，鬼等形名大。云何大生名大？諸界大生。如世尊所說偈：

略說地相， 有二十萬， 四那由他； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說地相， 有二十萬， 四那由他；

水四十萬， 八那由他； 風住虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水四十萬， 八那由他； 風住虛空，

乃九十萬， 六那由他； 世界所住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 乃九十萬， 六那由他； 世界所住，

亦以火成， 世界之中， 有諸光焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦以火成， 世界之中， 有諸光焰，

上至梵世， 乃極七日。 如是大生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上至梵世， 乃極七日。 如是大生，

是故名大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故名大。

問：云何大非實義令現實義？答：名大界者，非男非女，以男女色可見。界者非長非短，以長短色可見。界者非樹非山，以樹山色可見。如是大非實義令現為實義名大。云何諸鬼等異形？如鬼入人身成其身，以鬼形成起四行，或身強、或尿熱、或輕動。如是於身以火界和合成起四行，以地界和合成堅、以水界和合成流、以火界和合成熱、以風界和合成輕動。如是鬼形等名大，大者是語言義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何大非實義令現實義？答：名大界者，非男非女，以男女色可見。界者非長非短，以長短色可見。界者非樹非山，以樹山色可見。如是大非實義令現為實義名大。云何諸鬼等異形？如鬼入人身成其身，以鬼形成起四行，或身強、或尿熱、或輕動。如是於身以火界和合成起四行，以地界和合成堅、以水界和合成流、以火界和合成熱、以風界和合成輕動。如是鬼形等名大，大者是語言義。

問：地界水界火界風界者何義？答：廣大名地義，可飲守護是水義，令光明是火義，去來是風義。界者何義？持自相為義。復次地自性是地界，水自性是水界，火自性是火界，風自性是風界。云何地自性？是堅性、強性、厚性、不動性、安性、持性，此謂地性。云何水性？濕性、澤性、流性、出性、滿性、增長性、喜性、結著性，此謂水性。云何火性？熱性、暖性、蒸性、熟性、燒性、取性，此謂火性。云何風性？持性、冷性、去來性、輕動性、低性、取性，此謂風性。此界義如是，以語言義應觀界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：地界水界火界風界者何義？答：廣大名地義，可飲守護是水義，令光明是火義，去來是風義。界者何義？持自相為義。復次地自性是地界，水自性是水界，火自性是火界，風自性是風界。云何地自性？是堅性、強性、厚性、不動性、安性、持性，此謂地性。云何水性？濕性、澤性、流性、出性、滿性、增長性、喜性、結著性，此謂水性。云何火性？熱性、暖性、蒸性、熟性、燒性、取性，此謂火性。云何風性？持性、冷性、去來性、輕動性、低性、取性，此謂風性。此界義如是，以語言義應觀界。

問：云何以事觀界？答：地界持為事，水界結著為事，火界令熟為事，風界遮為事。復次地界立為事，水界下入為事，火界令上為事，風界動轉為事。復次二界近故成舉初步，復次二界近故成舉後步。二界近故成初坐臥，復次二界近故成後行立。二界近故成初懈怠睡眠，二界近故成後精進勇猛。二界近故成初重，二界近故成後輕。如是以事觀四大。云何以聚觀四大？聚者，地界水界火界風界，依此界成色香味觸。此八法或多共生住不相離，此合和名聚。彼復成四種，地聚水聚火聚風聚。於是地聚，地界成最多，水界火界風界次第成最少。於水聚，水界成最多，地界風界火界成最少。於火聚，火界成最多，地界風界水界成最少。於風聚，風界成最多，火界水界地界次第成最少。如是以聚觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以事觀界？答：地界持為事，水界結著為事，火界令熟為事，風界遮為事。復次地界立為事，水界下入為事，火界令上為事，風界動轉為事。復次二界近故成舉初步，復次二界近故成舉後步。二界近故成初坐臥，復次二界近故成後行立。二界近故成初懈怠睡眠，二界近故成後精進勇猛。二界近故成初重，二界近故成後輕。如是以事觀四大。云何以聚觀四大？聚者，地界水界火界風界，依此界成色香味觸。此八法或多共生住不相離，此合和名聚。彼復成四種，地聚水聚火聚風聚。於是地聚，地界成最多，水界火界風界次第成最少。於水聚，水界成最多，地界風界火界成最少。於火聚，火界成最多，地界風界水界成最少。於風聚，風界成最多，火界水界地界次第成最少。如是以聚觀諸界。

問：云何以散觀四大？答：觀於地界，從於最細隣空微塵生，此地為水所和故不散，為火所熟成不臭，為風所持成轉。如是觀。復先師說：中人身地界碎之為塵，成一斛二升，是時以水和合，成六升五合，以火令熟，隨風起迴轉。如是以散觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以散觀四大？答：觀於地界，從於最細隣空微塵生，此地為水所和故不散，為火所熟成不臭，為風所持成轉。如是觀。復先師說：中人身地界碎之為塵，成一斛二升，是時以水和合，成六升五合，以火令熟，隨風起迴轉。如是以散觀諸界。

問：云何以不相離觀四大？答：地界，水所攝、火所熟、風所持，如是三界和合。水界者，住於地處、火所熟、風所持，如是三界所攝。火界者，住於地處、水所攝、風所持，如是三界所熟。風界，住於地處，水所攝、火所熟，如是三界所持。於地住三界，水所攝三界不散，火所熟三界成不臭，風所持三界得轉直住不散。如是此四界，依展轉成住不散。如是以不離觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以不相離觀四大？答：地界，水所攝、火所熟、風所持，如是三界和合。水界者，住於地處、火所熟、風所持，如是三界所攝。火界者，住於地處、水所攝、風所持，如是三界所熟。風界，住於地處，水所攝、火所熟，如是三界所持。於地住三界，水所攝三界不散，火所熟三界成不臭，風所持三界得轉直住不散。如是此四界，依展轉成住不散。如是以不離觀諸界。

問：云何以緣觀諸界？答：四因、四緣為起諸界。云何四？所謂業、心、時、食。云何業？從業所生。四界以二緣成緣，以生緣、以業緣，餘界以依緣成緣。心者，從心所生。四界以六緣成緣，以生緣、以共生緣、以依緣、以食緣、以根緣、以有緣成其緣，餘界以緣、以依緣、以有緣，於入胎時心。諸色以七緣成緣，共生緣、展轉緣、依緣、食緣、根緣、報緣、有緣，後生心為初生。身以三緣成緣，所謂後生緣、依緣、有緣，此時為時所成。四大以二緣成緣，生緣、有緣；餘界以二緣成緣，依緣、有緣。此食從為食所成。四大以三緣成緣，生緣、食緣、有緣；餘界以二緣成緣，所謂依緣、有緣。於是從業生四界。共生界展轉以四緣成緣，所謂共生緣、展轉緣、依緣、有緣；餘界以緣成緣，所謂依緣、有緣。如是從心生、從時生、從食生可知。地界者，為餘界住處緣成緣，水界者為餘界作結著緣成緣，火界者為餘界作熟緣成緣，風界者為餘界作持緣成緣。如是以緣觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以緣觀諸界？答：四因、四緣為起諸界。云何四？所謂業、心、時、食。云何業？從業所生。四界以二緣成緣，以生緣、以業緣，餘界以依緣成緣。心者，從心所生。四界以六緣成緣，以生緣、以共生緣、以依緣、以食緣、以根緣、以有緣成其緣，餘界以緣、以依緣、以有緣，於入胎時心。諸色以七緣成緣，共生緣、展轉緣、依緣、食緣、根緣、報緣、有緣，後生心為初生。身以三緣成緣，所謂後生緣、依緣、有緣，此時為時所成。四大以二緣成緣，生緣、有緣；餘界以二緣成緣，依緣、有緣。此食從為食所成。四大以三緣成緣，生緣、食緣、有緣；餘界以二緣成緣，所謂依緣、有緣。於是從業生四界。共生界展轉以四緣成緣，所謂共生緣、展轉緣、依緣、有緣；餘界以緣成緣，所謂依緣、有緣。如是從心生、從時生、從食生可知。地界者，為餘界住處緣成緣，水界者為餘界作結著緣成緣，火界者為餘界作熟緣成緣，風界者為餘界作持緣成緣。如是以緣觀諸界。

問：云何以相觀諸界？答：堅相地界，濕相水界，熱相火界，冷相風界。如是以相觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以相觀諸界？答：堅相地界，濕相水界，熱相火界，冷相風界。如是以相觀諸界。

問：云何以類非類觀諸界？答：地界、水界一種類，以重故。火界、風界一種類，以輕故。水界、火界非類，水界能滅，火界令燥，是故非類。地界、風界展轉非種類，地界障、風界行，風界能滅地界，是故非種類。復次或四界展轉種類，以展轉緣故；或展轉非種類，以自相故。如是以種類非種類觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以類非類觀諸界？答：地界、水界一種類，以重故。火界、風界一種類，以輕故。水界、火界非類，水界能滅，火界令燥，是故非類。地界、風界展轉非種類，地界障、風界行，風界能滅地界，是故非種類。復次或四界展轉種類，以展轉緣故；或展轉非種類，以自相故。如是以種類非種類觀諸界。

問：云何一性種種性觀諸界？答：從業生四界，以從業生，所謂一性。以相種種性，如是從心生、從時生、從食生可知。四因緣地界，以相一性、以因，所謂種種相。如是四因緣風界、火界。風界可知。四界以界一性、以大一性、以法一性、以無常一性、以苦一性、以無我一性，以相種種性、以事種種性、以業種種性。以心種種性，成種種性；以時種種性，成種種性；以食種種性，成種種性。以種種性，成種種性。以地種種性，成種種性；以生種種性，成種種性；以趣種種性，成種種性。如是，以一性種種性觀諸界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何一性種種性觀諸界？答：從業生四界，以從業生，所謂一性。以相種種性，如是從心生、從時生、從食生可知。四因緣地界，以相一性、以因，所謂種種相。如是四因緣風界、火界。風界可知。四界以界一性、以大一性、以法一性、以無常一性、以苦一性、以無我一性，以相種種性、以事種種性、以業種種性。以心種種性，成種種性；以時種種性，成種種性；以食種種性，成種種性。以種種性，成種種性。以地種種性，成種種性；以生種種性，成種種性；以趣種種性，成種種性。如是，以一性種種性觀諸界。

問：云何以觀界隷？答：如巧隷師，以材木作人，一切身分具足，隨逐行走，內繩所連，外假泥飾。形色如人，寶衣莊嚴，或男或女。以人牽繩，或行或舞、或倚或坐。如是此界隷名身。以初煩惱為隷師所作，身分具足，為筋繩所連，以肉為泥，以皮為色，虛空為孔，寶衣莊嚴名為男女。以其心事為風界所牽，或行或住、或去或來、或申或縮、或語或說。此界隷人與識界共生，以憂惱因緣成憂悲苦惱，或笑或戲、或相拍肩等。食者支持界隷。命根者受持界隷，以命終界隷分散。若有業煩惱，復更起新界隷。如是生界隷，其初不可知、其後不可知。如是以界隷觀諸界。彼坐禪人，如是以此門以此行，唯觀此身以界隷，無眾生、無壽命。是時觀以界事，以生心數法受想行識。彼坐禪人已觀名色，從彼觀名色是苦、是貪愛、是苦集。觀貪愛滅是苦滅，觀八正道是苦滅具足。彼坐禪人已廣觀四諦，是時見苦過患，以無常、以苦、以無我，常思惟不散。以慧見苦滅功德，以寂寂、以妙離。彼坐禪人如是現見苦過患、見滅功德，正安於根力覺分，從行相心起證醍醐界(觀四大已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以觀界隷？答：如巧隷師，以材木作人，一切身分具足，隨逐行走，內繩所連，外假泥飾。形色如人，寶衣莊嚴，或男或女。以人牽繩，或行或舞、或倚或坐。如是此界隷名身。以初煩惱為隷師所作，身分具足，為筋繩所連，以肉為泥，以皮為色，虛空為孔，寶衣莊嚴名為男女。以其心事為風界所牽，或行或住、或去或來、或申或縮、或語或說。此界隷人與識界共生，以憂惱因緣成憂悲苦惱，或笑或戲、或相拍肩等。食者支持界隷。命根者受持界隷，以命終界隷分散。若有業煩惱，復更起新界隷。如是生界隷，其初不可知、其後不可知。如是以界隷觀諸界。彼坐禪人，如是以此門以此行，唯觀此身以界隷，無眾生、無壽命。是時觀以界事，以生心數法受想行識。彼坐禪人已觀名色，從彼觀名色是苦、是貪愛、是苦集。觀貪愛滅是苦滅，觀八正道是苦滅具足。彼坐禪人已廣觀四諦，是時見苦過患，以無常、以苦、以無我，常思惟不散。以慧見苦滅功德，以寂寂、以妙離。彼坐禪人如是現見苦過患、見滅功德，正安於根力覺分，從行相心起證醍醐界(觀四大已竟)。

問：云何於食不耐想？何修？何相？何味？何處？何起？何功德？云何為修？答：以所噉甞飲食，彼作意悉不耐，彼想知正知，此謂不耐食想。彼想住不亂，此謂修。於食取過患為相，厭為味，伏氣味愛為起。何功德者，成得八功德。若修不耐食想，知揣食想、知五欲具足、知色陰、知不淨想、在身念成修滿、從氣味愛縮、離彼心、向善趣向醍醐。云何修彼者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心，以所噉甞飲食作不耐意。如是種種百味經營，清淨人所貴重、色香具足所堪大貴，如此飲食入身變成不淨，成不耐、成臭腐、成可憎惡。以五行修行不耐食想，所謂以經營、以散用、以處、以流、以聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何於食不耐想？何修？何相？何味？何處？何起？何功德？云何為修？答：以所噉甞飲食，彼作意悉不耐，彼想知正知，此謂不耐食想。彼想住不亂，此謂修。於食取過患為相，厭為味，伏氣味愛為起。何功德者，成得八功德。若修不耐食想，知揣食想、知五欲具足、知色陰、知不淨想、在身念成修滿、從氣味愛縮、離彼心、向善趣向醍醐。云何修彼者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心，以所噉甞飲食作不耐意。如是種種百味經營，清淨人所貴重、色香具足所堪大貴，如此飲食入身變成不淨，成不耐、成臭腐、成可憎惡。以五行修行不耐食想，所謂以經營、以散用、以處、以流、以聚。

問：云何以經營修行不耐食想？此坐禪人，見諸眾生為經營飲食困，行種種惡法，或殺害、或偷盜。亦見彼眾生受種種苦，知彼所殺害、所縛。亦見眾生造種種惡事，或乞索、或欺誑、詐現精進。見食如是，令起厭患，以不清淨屎尿流溢，飲食為因，彼作惡業如是。復見出家人，住清淨山林，種種花香禽獸吟嘯，善人所造，或於田野莊嚴具足，樹影林水取他人意，平舒淨妙無諸高下，人見驚訝無諸喧雜。是出家人修菩提處，等梵天居，如是住處心無貪著，常行禪誦樂修善事。或於寒熱風塵泥雨諸山嶮處，為經營食，因於捉鉢入家乞食。彼見如是心起厭患，飲食不淨屎尿流出。此經營食，是彼因故。如是當捨，求第一樂。復次見出家人修行，為乞食，或於馬象惡獸中、或狗野猪處、或惡人所、或不淨處踐踏泥屎。於他家門少時默住，以衣護身，為得揣食生疑。或見彼食猶如狗食，於食起厭。此經營食，最可憎惡，何用經營？但從他乞。如是以經營修行食不耐想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以經營修行不耐食想？此坐禪人，見諸眾生為經營飲食困，行種種惡法，或殺害、或偷盜。亦見彼眾生受種種苦，知彼所殺害、所縛。亦見眾生造種種惡事，或乞索、或欺誑、詐現精進。見食如是，令起厭患，以不清淨屎尿流溢，飲食為因，彼作惡業如是。復見出家人，住清淨山林，種種花香禽獸吟嘯，善人所造，或於田野莊嚴具足，樹影林水取他人意，平舒淨妙無諸高下，人見驚訝無諸喧雜。是出家人修菩提處，等梵天居，如是住處心無貪著，常行禪誦樂修善事。或於寒熱風塵泥雨諸山嶮處，為經營食，因於捉鉢入家乞食。彼見如是心起厭患，飲食不淨屎尿流出。此經營食，是彼因故。如是當捨，求第一樂。復次見出家人修行，為乞食，或於馬象惡獸中、或狗野猪處、或惡人所、或不淨處踐踏泥屎。於他家門少時默住，以衣護身，為得揣食生疑。或見彼食猶如狗食，於食起厭。此經營食，最可憎惡，何用經營？但從他乞。如是以經營修行食不耐想。

云何散用修食不耐想？彼坐禪人，如是所得經營飲食，於彼坐食，以濕鮭相雜和軟，以手為簸、以口為臼、以脣收聚、以齒為杵、以舌翻轉、以涎唾淡血共相和合，最可厭惡，如狗嘔吐不可見故。如是以散用修行不耐食想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何散用修食不耐想？彼坐禪人，如是所得經營飲食，於彼坐食，以濕鮭相雜和軟，以手為簸、以口為臼、以脣收聚、以齒為杵、以舌翻轉、以涎唾淡血共相和合，最可厭惡，如狗嘔吐不可見故。如是以散用修行不耐食想。

問：云何以處修行不耐食想？答：如是此食所吞入腹，與不淨和合住生熟藏，以百虫種之所噉食，以煖所熟，成第一厭，如人嘔吐置不淨器。如是以處修行不耐食想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以處修行不耐食想？答：如是此食所吞入腹，與不淨和合住生熟藏，以百虫種之所噉食，以煖所熟，成第一厭，如人嘔吐置不淨器。如是以處修行不耐食想。

問：云何以流修行不耐食想？答：此食煖所熟，與新故不淨和合，如酒置破杯器。如是一切身流，隨流入於脈腠面目，九孔九萬九千毛孔皆悉流滿。此食如是流成五分：一分諸虫所噉、一分火所銷、一分支持身、一分成尿、一分成體。如是修行不耐食想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以流修行不耐食想？答：此食煖所熟，與新故不淨和合，如酒置破杯器。如是一切身流，隨流入於脈腠面目，九孔九萬九千毛孔皆悉流滿。此食如是流成五分：一分諸虫所噉、一分火所銷、一分支持身、一分成尿、一分成體。如是修行不耐食想。

問：云何以聚修行不耐食想？答：此流食成身髮毛爪等，令起百一身分；若不成流，令起百一病惱。如是以聚修行不耐食想。彼坐禪人，以此門以此行，如是修行不耐食想，成住厭食。以厭自在心，成不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分起，外行禪成住(不耐食想已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以聚修行不耐食想？答：此流食成身髮毛爪等，令起百一身分；若不成流，令起百一病惱。如是以聚修行不耐食想。彼坐禪人，以此門以此行，如是修行不耐食想，成住厭食。以厭自在心，成不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分起，外行禪成住(不耐食想已竟)。

無所有處及非非想處，如初地一切入門所說。於是說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無所有處及非非想處，如初地一切入門所說。於是說偈：

坐禪人行處， 所說唯面形， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 坐禪人行處， 所說唯面形，

如人善示導， 波利弗多國。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人善示導， 波利弗多國。

略說得知廣， 曉了其前後， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說得知廣， 曉了其前後，

恒觀如非如， 於此已廣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒觀如非如， 於此已廣說。

如是具足相， 彼一切功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是具足相， 彼一切功德，

如法當分別， 解脫道行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如法當分別， 解脫道行處。

(三十八行品已竟) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 (三十八行品已竟)