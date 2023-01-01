解脫道論
優波底沙造 梁 僧伽婆羅譯12卷CBETA T1648大于一万字 15 h
向佛经 GPT 提问
第 7 卷
解脫道論卷第七阿羅漢優波底沙梁言大光造
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梁扶南三藏僧伽婆羅譯
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行門品之四
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問曰：云何念安般？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答曰：安者入，般者出。於出入相，彼念、隨念、正念，此謂念安般。心住不亂，此謂修。令起安般想為相，觸思惟為味，斷覺為處。何功德者，若人修行念安般，成寂寂、成勝妙、成莊嚴，可愛、自娛樂。若數數起惡不善法令除滅，身成不懈怠，眼亦不懈怠，身成不動不搖，心成不動不搖，令滿四念處、令滿七覺意、令滿解脫。世尊所嘆，聖所住止，梵所住止，如來所住止。云何修者，初坐禪人，若往阿蘭若、若往樹下、若往寂寂處，結跏趺坐，正身在前。彼坐禪人，念入息、念出息。念出息若長出息，我息長出，如是知之。若長息入，我長息入，如是知之。若短息入，我短息入，如是知之。若短息出，我短息出，如是知之。我入息如是覺，我出息如是覺，知喜知樂、知心所行，令滅心行、令歡喜心、令教化心、令解脫心，見無常、見無欲、見滅、見出離，如是覺見出離。我出息如是覺見出離，我出入息如是，於是現前令學安者。謂繫念住於鼻端、或於口脣。是出入息所緣處。彼坐禪人以安念此處，入息出息於鼻端口脣以念觀觸。或現念令息入、現念令息出。現於息入時不作意，於出時亦不作意。是出入息所觸鼻端口脣，以念觀知所觸，現念令入現念出息。如人觸材以緣鋸力，亦不作意鋸去來想。如是坐禪人，於入出息亦不作意入出息想，所觸鼻端口脣以念觀知，現念令入息、現念令出息。若坐禪人於入出息作意內外，其心成亂。若心起亂，其身及心成懈怠動搖，此是過患。若最長息、若最短息，不應作意。若作處最長、最短息，其身及心皆成懈怠動搖，此是過患。由出入息種種相故，不應作著。若如是作心，餘緣成亂。若心亂，其身及心皆成懈怠動搖，如是過患無邊。起出入息，以無邊懈故，應作想如是心不亂。若心遲緩、若心利疾，不當精進。若作遲緩精進，成懈怠睡眠；若作利疾精進，成起調。若坐禪人，若與懈怠睡眠共起、若與調共起，其身及心成懈怠成動搖，此是過患。彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息，彼相得起。名相者，如抽綿、抽古貝觸身成樂觸，如涼風觸身成樂觸。如見入出息風觸鼻口脣，念作風想，不由形色，此謂相。若坐禪人，以修多修相成增長，若鼻端增長，於眉間、於額成多處住，成滿頭風。從此增長，滿身猗樂，此謂具足。復有坐禪人，從初見異相，如煙如霧、如塵如碎金，猶如針刺、如蟻所嚙，見種種色。若坐禪人心不明了，於彼異相心作異想成顛倒，不成出入息想。若明了坐禪人，不作異意想，念現入息、念現出息，離作
問曰：云何念安般？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答曰：安者入，般者出。於出入相，彼念、隨念、正念，此謂念安般。心住不亂，此謂修。令起安般想為相，觸思惟為味，斷覺為處。何功德者，若人修行念安般，成寂寂、成勝妙、成莊嚴，可愛、自娛樂。若數數起惡不善法令除滅，身成不懈怠，眼亦不懈怠，身成不動不搖，心成不動不搖，令滿四念處、令滿七覺意、令滿解脫。世尊所嘆，聖所住止，梵所住止，如來所住止。云何修者，初坐禪人，若往阿蘭若、若往樹下、若往寂寂處，結跏趺坐，正身在前。彼坐禪人，念入息、念出息。念出息若長出息，我息長出，如是知之。若長息入，我長息入，如是知之。若短息入，我短息入，如是知之。若短息出，我短息出，如是知之。我入息如是覺，我出息如是覺，知喜知樂、知心所行，令滅心行、令歡喜心、令教化心、令解脫心，見無常、見無欲、見滅、見出離，如是覺見出離。我出息如是覺見出離，我出入息如是，於是現前令學安者。謂繫念住於鼻端、或於口脣。是出入息所緣處。彼坐禪人以安念此處，入息出息於鼻端口脣以念觀觸。或現念令息入、現念令息出。現於息入時不作意，於出時亦不作意。是出入息所觸鼻端口脣，以念觀知所觸，現念令入現念出息。如人觸材以緣鋸力，亦不作意鋸去來想。如是坐禪人，於入出息亦不作意入出息想，所觸鼻端口脣以念觀知，現念令入息、現念令出息。若坐禪人於入出息作意內外，其心成亂。若心起亂，其身及心成懈怠動搖，此是過患。若最長息、若最短息，不應作意。若作處最長、最短息，其身及心皆成懈怠動搖，此是過患。由出入息種種相故，不應作著。若如是作心，餘緣成亂。若心亂，其身及心皆成懈怠動搖，如是過患無邊。起出入息，以無邊懈故，應作想如是心不亂。若心遲緩、若心利疾，不當精進。若作遲緩精進，成懈怠睡眠；若作利疾精進，成起調。若坐禪人，若與懈怠睡眠共起、若與調共起，其身及心成懈怠成動搖，此是過患。彼坐禪人以九小煩惱清淨心現念入息，彼相得起。名相者，如抽綿、抽古貝觸身成樂觸，如涼風觸身成樂觸。如見入出息風觸鼻口脣，念作風想，不由形色，此謂相。若坐禪人，以修多修相成增長，若鼻端增長，於眉間、於額成多處住，成滿頭風。從此增長，滿身猗樂，此謂具足。復有坐禪人，從初見異相，如煙如霧、如塵如碎金，猶如針刺、如蟻所嚙，見種種色。若坐禪人心不明了，於彼異相心作異想成顛倒，不成出入息想。若明了坐禪人，不作異意想，念現入息、念現出息，離作
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餘想。若如是作意，異相即滅。是坐禪人得微妙相，心不放逸，念現入息、念現出息，彼相自在。以相自在，欲起修行。由欲自在，念現入息、念現出息，起喜。已喜自在、已欲自在，念現入息、念現出息，起捨。彼已捨自在、已欲自在、已喜自在，念現入息、念現出息，其心不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分起。此坐禪人已得寂滅勝四禪定，如初廣說。復次先師說四種修念安般，所謂算、隨逐、安置、隨觀。
餘想。若如是作意，異相即滅。是坐禪人得微妙相，心不放逸，念現入息、念現出息，彼相自在。以相自在，欲起修行。由欲自在，念現入息、念現出息，起喜。已喜自在、已欲自在，念現入息、念現出息，起捨。彼已捨自在、已欲自在、已喜自在，念現入息、念現出息，其心不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分起。此坐禪人已得寂滅勝四禪定，如初廣說。復次先師說四種修念安般，所謂算、隨逐、安置、隨觀。
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問曰：云何名算？答曰：初坐禪人，從初出息乃至入息，從一至十，過十不算。復說：從一至五，過五不算，不令意誤，是時當算。乃至離算，從入出息事念住，此謂名算。隨逐者，攝算，以念無間逐出入息，此謂隨逐。名安置者，或鼻端、或於脣，是入出息所觸處，於彼作風相令念住，此謂安置。名隨觀者，由觸自在，當隨觀相；於此所起喜樂等法，應當隨觀，此謂隨觀。彼算為覺滅，令得出離覺。隨逐者，為滅麁覺。於出入息作念無間安置，為斷於亂，作不動想。隨觀者，為受持想、為知勝法。若長入息、若短出息，於短入息如是學之者，方便所作；過於其性，此謂長。性者，現智智，為現不愚癡事。
問曰：云何名算？答曰：初坐禪人，從初出息乃至入息，從一至十，過十不算。復說：從一至五，過五不算，不令意誤，是時當算。乃至離算，從入出息事念住，此謂名算。隨逐者，攝算，以念無間逐出入息，此謂隨逐。名安置者，或鼻端、或於脣，是入出息所觸處，於彼作風相令念住，此謂安置。名隨觀者，由觸自在，當隨觀相；於此所起喜樂等法，應當隨觀，此謂隨觀。彼算為覺滅，令得出離覺。隨逐者，為滅麁覺。於出入息作念無間安置，為斷於亂，作不動想。隨觀者，為受持想、為知勝法。若長入息、若短出息，於短入息如是學之者，方便所作；過於其性，此謂長。性者，現智智，為現不愚癡事。
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問曰。云何不愚癡事？答曰：初坐禪人得身心倚，以入出息念現作住，其出入息成細。出入息細故，成不可取。時坐禪人若長息隨觀作長，乃至相起住。若相已起住，以性應作意，此謂不愚癡。復次當為心消息，有時作長、有時作短，如是當修。復次坐禪人，以事令分明相起，是事當修。知一切身我入息，如是學者以二種行知一切身，不愚癡故、以事故。
問曰。云何不愚癡事？答曰：初坐禪人得身心倚，以入出息念現作住，其出入息成細。出入息細故，成不可取。時坐禪人若長息隨觀作長，乃至相起住。若相已起住，以性應作意，此謂不愚癡。復次當為心消息，有時作長、有時作短，如是當修。復次坐禪人，以事令分明相起，是事當修。知一切身我入息，如是學者以二種行知一切身，不愚癡故、以事故。
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問曰：云何無愚癡知一切身？答曰：若坐禪人念安般定，身心喜樂觸成滿。由喜樂觸滿，一切身成不愚癡。
問曰：云何無愚癡知一切身？答曰：若坐禪人念安般定，身心喜樂觸成滿。由喜樂觸滿，一切身成不愚癡。
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問曰：云何以事知一切身？答曰：出入息者，所謂一處住色身。出入息事心心數法名身，此色身名身，此謂一切身。彼坐禪人，如是以見知一切身。雖有身，無眾生、無命。如是學者，謂三學：一增上戒學、二增上心學、三增上慧學。如實戒，此謂增上戒學；如實定，此謂增上心學；如實慧，此謂增上慧學。彼坐禪人，此三學，於彼事以念作意學之，修已多修，此謂學之令滅身行，我入息如是學。云何名身行者，此謂出入息。以如是身行曲申，形隨申動踊振搖。如是於身行，現令寂滅。復次於麁身行現令寂滅，以細身行修行初禪，從彼以最細修第二禪，從彼最細修行學第三禪，令滅無餘修第四禪。
問曰：云何以事知一切身？答曰：出入息者，所謂一處住色身。出入息事心心數法名身，此色身名身，此謂一切身。彼坐禪人，如是以見知一切身。雖有身，無眾生、無命。如是學者，謂三學：一增上戒學、二增上心學、三增上慧學。如實戒，此謂增上戒學；如實定，此謂增上心學；如實慧，此謂增上慧學。彼坐禪人，此三學，於彼事以念作意學之，修已多修，此謂學之令滅身行，我入息如是學。云何名身行者，此謂出入息。以如是身行曲申，形隨申動踊振搖。如是於身行，現令寂滅。復次於麁身行現令寂滅，以細身行修行初禪，從彼以最細修第二禪，從彼最細修行學第三禪，令滅無餘修第四禪。
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問曰：若無餘，滅出入息，云何修行念安般？答曰：善取初相故。以滅出入息，其相得起，成修行相。何以故？諸禪相知喜為事、知我入息，如是學者，彼念現入息、念現出息，於二禪處起喜。彼喜以二行成知，以不愚癡故、以事故。於是坐禪人入定成知喜，不以愚癡，以觀故、以對治故、以事故，成知樂我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息，於三禪處起樂。彼樂以二行成知，以不愚癡故、以事故。如初所說，知心行我息入，如是學者說心行，是謂想受。於四禪處起彼彼心行，以二行成知，以不愚癡故、以事故。以如初說，令寂滅心行我息入，如是學者說心行，是謂想受。於麁心行令寂滅，學之如初所說，知心我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息。其心入出事，以二行成所知，以不愚癡、以事故。如初所說，令歡喜心我入息，如是學者說令歡喜說喜，於二禪處以喜令心踊躍，學之如初所說。令教化心我入息。如是學者，彼坐禪人，現念入息、現念出息，以念以作意，彼心於事令住令專，一心教化以彼心住，學之令解脫心我入出息。如是學者，彼坐禪人，現念入息、現念出息，若心遲緩，從懈怠令解脫；若心利疾，從調令解脫學之；若心高，從染令解脫學之；若心下，從嗔恚令解脫學之；若心穢污，從小煩惱令解脫學之。復次於事若心不著樂，令著學之，常見無常我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息，其入出息及入出息事心心數法，見其生滅學之，常見無欲我入息。如是學者，現念入息、現念出息，彼無常法彼法無欲，是泥洹入息學之，常見滅我入息。如是學者，彼無常法如實見其過患，彼我滅是泥洹，以寂寂見學之，常見出離我入息。如是學者，彼無常法如實見其過患，於彼過患現捨，居止寂滅泥洹，使心安樂學之。如是寂寂、如是妙，所謂一切行寂寂、一切煩惱出離，愛滅、無欲、寂滅泥洹。於此十六處，初十二處成沙摩他毘婆舍那，見初無常；後四處唯成毘婆舍那。如是以沙摩他、毘婆舍那可知。復次彼一切四種，一謂如是修令起觀具足，有時見現念入息、現念出息，此謂修知長短，令滅身行、令滅心行、令心歡喜、令教化心、令解脫心。此謂令起知一切身、知樂、知心所行。知心者，此謂觀具足。常見無常所初四行，此謂有時見。復次修者，以念安般受持地是修。是安般念受持地，是受持、是有覺，彼有覺有觀有觀地。知喜者是二禪地，知樂者是第三禪地，知心者是第四禪地。復次彼一切成二種，謂修及滿。於是修行，唯彼名滿者，十六行不減。修者如種，功德因故。名滿者，猶如花菓，從相似出故。
問曰：若無餘，滅出入息，云何修行念安般？答曰：善取初相故。以滅出入息，其相得起，成修行相。何以故？諸禪相知喜為事、知我入息，如是學者，彼念現入息、念現出息，於二禪處起喜。彼喜以二行成知，以不愚癡故、以事故。於是坐禪人入定成知喜，不以愚癡，以觀故、以對治故、以事故，成知樂我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息，於三禪處起樂。彼樂以二行成知，以不愚癡故、以事故。如初所說，知心行我息入，如是學者說心行，是謂想受。於四禪處起彼彼心行，以二行成知，以不愚癡故、以事故。以如初說，令寂滅心行我息入，如是學者說心行，是謂想受。於麁心行令寂滅，學之如初所說，知心我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息。其心入出事，以二行成所知，以不愚癡、以事故。如初所說，令歡喜心我入息，如是學者說令歡喜說喜，於二禪處以喜令心踊躍，學之如初所說。令教化心我入息。如是學者，彼坐禪人，現念入息、現念出息，以念以作意，彼心於事令住令專，一心教化以彼心住，學之令解脫心我入出息。如是學者，彼坐禪人，現念入息、現念出息，若心遲緩，從懈怠令解脫；若心利疾，從調令解脫學之；若心高，從染令解脫學之；若心下，從嗔恚令解脫學之；若心穢污，從小煩惱令解脫學之。復次於事若心不著樂，令著學之，常見無常我入息。如是學者，彼現念入息、現念出息，其入出息及入出息事心心數法，見其生滅學之，常見無欲我入息。如是學者，現念入息、現念出息，彼無常法彼法無欲，是泥洹入息學之，常見滅我入息。如是學者，彼無常法如實見其過患，彼我滅是泥洹，以寂寂見學之，常見出離我入息。如是學者，彼無常法如實見其過患，於彼過患現捨，居止寂滅泥洹，使心安樂學之。如是寂寂、如是妙，所謂一切行寂寂、一切煩惱出離，愛滅、無欲、寂滅泥洹。於此十六處，初十二處成沙摩他毘婆舍那，見初無常；後四處唯成毘婆舍那。如是以沙摩他、毘婆舍那可知。復次彼一切四種，一謂如是修令起觀具足，有時見現念入息、現念出息，此謂修知長短，令滅身行、令滅心行、令心歡喜、令教化心、令解脫心。此謂令起知一切身、知樂、知心所行。知心者，此謂觀具足。常見無常所初四行，此謂有時見。復次修者，以念安般受持地是修。是安般念受持地，是受持、是有覺，彼有覺有觀有觀地。知喜者是二禪地，知樂者是第三禪地，知心者是第四禪地。復次彼一切成二種，謂修及滿。於是修行，唯彼名滿者，十六行不減。修者如種，功德因故。名滿者，猶如花菓，從相似出故。
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若如是修行念安般，成滿四念處。修四念處，滿七菩提分。修七菩提分，滿明解脫。
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問曰：云何得如此？答曰：長出入息所初四處，成身念處。知起所初成受念處，知心所初成心念處，見無常所初成法念處。如是修念安般成滿四念處。云何以修四念處成滿七菩提分？修念處時於念成住不愚癡，此謂念覺分。彼坐禪人如是念住，知擇苦無常行，此謂擇法菩提分。如是現擇法行精進不遲緩，此謂精進覺分。由行精進起喜無煩惱，此謂喜覺分。由歡喜心其身及心成猗，是謂猗覺分。由身猗有樂其心成定，此謂定覺分。如是定心成捨，此謂捨覺分。以修四念處，成滿七菩提覺分。云何以修七菩提覺分成滿明解脫？如是多修行七覺分，於剎那道成明滿，於剎那果成解脫滿。如是修七菩提分，成明解脫滿。
問曰：云何得如此？答曰：長出入息所初四處，成身念處。知起所初成受念處，知心所初成心念處，見無常所初成法念處。如是修念安般成滿四念處。云何以修四念處成滿七菩提分？修念處時於念成住不愚癡，此謂念覺分。彼坐禪人如是念住，知擇苦無常行，此謂擇法菩提分。如是現擇法行精進不遲緩，此謂精進覺分。由行精進起喜無煩惱，此謂喜覺分。由歡喜心其身及心成猗，是謂猗覺分。由身猗有樂其心成定，此謂定覺分。如是定心成捨，此謂捨覺分。以修四念處，成滿七菩提覺分。云何以修七菩提覺分成滿明解脫？如是多修行七覺分，於剎那道成明滿，於剎那果成解脫滿。如是修七菩提分，成明解脫滿。
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問曰：一切諸行由地成有覺無覺，如是念安般，何故唯說念安般為除覺，不說餘耶？答曰：不依如此說覺。不住者，是禪障礙，是故除覺依此義說。何故於風樂觸？由心樂著如覺，乾闥婆聞聲隨著，是故斷覺。復次如行堤塘，以心專念倚不動故，是故說念安般為除覺(念安般已竟)。
問曰：一切諸行由地成有覺無覺，如是念安般，何故唯說念安般為除覺，不說餘耶？答曰：不依如此說覺。不住者，是禪障礙，是故除覺依此義說。何故於風樂觸？由心樂著如覺，乾闥婆聞聲隨著，是故斷覺。復次如行堤塘，以心專念倚不動故，是故說念安般為除覺(念安般已竟)。
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問曰：云何念死？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修？答：壽命行斷，此謂為死。彼念住不亂，此謂為修。自壽命斷為相，厭患為味，無難為處。何功德者，若修行念死，於上善法成不放逸、成憎不善法，於諸服飾不多受畜、心不慳悋，見身壽命心不貪著，作無常想、苦想、無我想皆令成滿，成向善趣向於醍醐，臨命將終心不謬誤。云何修行？初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，以不亂心念眾生死，我入死法、向於死趣、不過死法，如涅底履波陀脩多羅中說。若人樂觀死，當觀被殺人見死因緣。於是念死有四種：憂相應、驚相應、中人相應、智相應。如喪愛子心生緣念，此謂憂相應；悲念童子卒暴命終，此謂驚相應念；如闍維人念離生故，此謂中相應念；常觀世間心生厭患，此謂智相應念。於是坐禪人，憂相應、驚相應、中相應不應修行。何以故不能除過患？唯智相應勤修行能除過患。死者有三種：等死、斷死、念念死。云何名等死？依修眾生，此謂等死。名斷死者，謂阿羅漢，煩惱已斷。名念念死者，諸行念念滅。復次死有二種：不時節死、時節死。或自殺、或他殺、或以病、或無因緣中間死，此謂不時節死。或壽命盡乃至老死，此謂時節死。應念此二種死。復次以八行，先師所說修念死。如兇惡人逐、以無因緣、以本取、以身多屬、以壽命無力故、以久遠分別、以無相故、以剎那故。
問曰：云何念死？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修？答：壽命行斷，此謂為死。彼念住不亂，此謂為修。自壽命斷為相，厭患為味，無難為處。何功德者，若修行念死，於上善法成不放逸、成憎不善法，於諸服飾不多受畜、心不慳悋，見身壽命心不貪著，作無常想、苦想、無我想皆令成滿，成向善趣向於醍醐，臨命將終心不謬誤。云何修行？初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，以不亂心念眾生死，我入死法、向於死趣、不過死法，如涅底履波陀脩多羅中說。若人樂觀死，當觀被殺人見死因緣。於是念死有四種：憂相應、驚相應、中人相應、智相應。如喪愛子心生緣念，此謂憂相應；悲念童子卒暴命終，此謂驚相應念；如闍維人念離生故，此謂中相應念；常觀世間心生厭患，此謂智相應念。於是坐禪人，憂相應、驚相應、中相應不應修行。何以故不能除過患？唯智相應勤修行能除過患。死者有三種：等死、斷死、念念死。云何名等死？依修眾生，此謂等死。名斷死者，謂阿羅漢，煩惱已斷。名念念死者，諸行念念滅。復次死有二種：不時節死、時節死。或自殺、或他殺、或以病、或無因緣中間死，此謂不時節死。或壽命盡乃至老死，此謂時節死。應念此二種死。復次以八行，先師所說修念死。如兇惡人逐、以無因緣、以本取、以身多屬、以壽命無力故、以久遠分別、以無相故、以剎那故。
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問曰：云何以兇惡逐修行念死？答曰：如被殺人將往殺處，以兇惡人拔刀隨逐。彼見兇惡人拔刀隨後，如是思惟：此人殺我，何時我當死？我行一一步，於何步當死？我去必死，我住必死，我坐必死，我眠必死。如是坐禪人以兇惡人逐故，當修念死。
問曰：云何以兇惡逐修行念死？答曰：如被殺人將往殺處，以兇惡人拔刀隨逐。彼見兇惡人拔刀隨後，如是思惟：此人殺我，何時我當死？我行一一步，於何步當死？我去必死，我住必死，我坐必死，我眠必死。如是坐禪人以兇惡人逐故，當修念死。
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問曰：云何以無因緣故修念死？答曰：無因緣無方便以生能令不死，如日月出無因緣無方便能令不沒，如是無因緣故修念死。
問曰：云何以無因緣故修念死？答曰：無因緣無方便以生能令不死，如日月出無因緣無方便能令不沒，如是無因緣故修念死。
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問曰：云何以本取故修念死？答曰：彼先多財王、大乘王、大神力大善見王、頂生王等，彼一切王皆入死法。復次昔諸仙人，大神通大神力，毘沙蜜多闍摩達梨仙人身出水火，復入死法。復次先聲聞，有大智慧有大神通有大神力，舍利弗、目犍連等，彼入死法。復次諸緣覺人，自生無師，一切功德成就，亦入死法。復次諸如來、應供、正覺，無量無上明行具足，到功德彼岸，亦入死法。何況於我少時壽命，不當入死法？如是以先取故修念死。
問曰：云何以本取故修念死？答曰：彼先多財王、大乘王、大神力大善見王、頂生王等，彼一切王皆入死法。復次昔諸仙人，大神通大神力，毘沙蜜多闍摩達梨仙人身出水火，復入死法。復次先聲聞，有大智慧有大神通有大神力，舍利弗、目犍連等，彼入死法。復次諸緣覺人，自生無師，一切功德成就，亦入死法。復次諸如來、應供、正覺，無量無上明行具足，到功德彼岸，亦入死法。何況於我少時壽命，不當入死法？如是以先取故修念死。
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問曰：云何以身多屬故修念死？答曰：以風痰和合成於死法，或諸虫種和合、或飲食不調成入死法，或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠嚙成入死法，或師子虎豹龍牛等兌成入死法，或人非人所殺成入死法。此身如是，多所屬故，修念死法。
問曰：云何以身多屬故修念死？答曰：以風痰和合成於死法，或諸虫種和合、或飲食不調成入死法，或毒蛇蜈蚣射蚰蜒鼠嚙成入死法，或師子虎豹龍牛等兌成入死法，或人非人所殺成入死法。此身如是，多所屬故，修念死法。
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問曰：云何以壽無力故修念死？答：以二行，以壽命無力故修於念死，處無力故、依無力故，成壽命無力。
問曰：云何以壽無力故修念死？答：以二行，以壽命無力故修於念死，處無力故、依無力故，成壽命無力。
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問曰：云何處無力故壽命無力？答曰：此身無自性，如水泡喻、如芭蕉喻、如水沫喻，無有真實，離真實故。如是處無力故，成壽命無力。
問曰：云何處無力故壽命無力？答曰：此身無自性，如水泡喻、如芭蕉喻、如水沫喻，無有真實，離真實故。如是處無力故，成壽命無力。
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問曰：云何依無力故成壽無力？答曰：此名出入息所縛、四大所縛、飲食所縛、四威儀所縛、緩所縛，如是依無力故成壽命無力。如是以此二行，以壽命無力故，修念於死。
問曰：云何依無力故成壽無力？答曰：此名出入息所縛、四大所縛、飲食所縛、四威儀所縛、緩所縛，如是依無力故成壽命無力。如是以此二行，以壽命無力故，修念於死。
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問曰：云何以遠分別修念死？答曰：從於久遠一切已生，於現在世不過百年，皆入死法，所謂久遠分別故修念死。復次當修，我於日夜詎能得活？日夜思惟：世尊諸法我得大恩，如是一日我詎能活？或復半日我詎能活？或復少時我詎能活？或一食時或半食時我詎能活？或四五揣我詎能活？或入息時我詎能至出息時？或出息時我詎能至入息時？以久遠分別，故修念死。
問曰：云何以遠分別修念死？答曰：從於久遠一切已生，於現在世不過百年，皆入死法，所謂久遠分別故修念死。復次當修，我於日夜詎能得活？日夜思惟：世尊諸法我得大恩，如是一日我詎能活？或復半日我詎能活？或復少時我詎能活？或一食時或半食時我詎能活？或四五揣我詎能活？或入息時我詎能至出息時？或出息時我詎能至入息時？以久遠分別，故修念死。
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問曰：云何以無相故修念於死？答曰：以無有相死無有時，以無相故修念於死。
問曰：云何以無相故修念於死？答曰：以無有相死無有時，以無相故修念於死。
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問曰：云何以剎那故修念死？答曰：以不數過去未來，但數現在緣，眾生壽命於一念時住，從彼無二念住，一切眾生於剎那心沒。如阿毘曇中說：於過去心，無已生、無當生、無現生。於未來心，無已生、無現生、無當生。於現在心剎那，無已生、無當生、有現生。復如說偈：
問曰：云何以剎那故修念死？答曰：以不數過去未來，但數現在緣，眾生壽命於一念時住，從彼無二念住，一切眾生於剎那心沒。如阿毘曇中說：於過去心，無已生、無當生、無現生。於未來心，無已生、無現生、無當生。於現在心剎那，無已生、無當生、有現生。復如說偈：
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壽命及身性， 苦樂及所有，
壽命及身性， 苦樂及所有，
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與一心相應， 剎那速生起。
與一心相應， 剎那速生起。
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於未生無生， 於現在有生，
於未生無生， 於現在有生，
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心斷故世死， 已說世盡故。
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如是以剎那故修念死。彼坐禪人以此門以此行，如是現修念死，起其厭患。由厭患自在，以念自在成心不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分成，起外行禪得住。
如是以剎那故修念死。彼坐禪人以此門以此行，如是現修念死，起其厭患。由厭患自在，以念自在成心不亂。若心不亂，諸蓋滅，禪分成，起外行禪得住。
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問曰：無常想、念死，此二何差別？答曰：陰生滅事名無常想，念諸根壞名為念死。以修無常相、無我相，為除憍慢；以修念死，無常相及苦相成住，以壽斷心滅。此謂差別(念死已竟)。
問曰：無常想、念死，此二何差別？答曰：陰生滅事名無常想，念諸根壞名為念死。以修無常相、無我相，為除憍慢；以修念死，無常相及苦相成住，以壽斷心滅。此謂差別(念死已竟)。
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問：云何念身？何修？何相？何味？何功德？云何修？答：修念身性，彼念、隨念、正念，此謂念身。此念住不亂，此謂修。令起身性為相，厭患為味，見無實為起。何功德者，以修念身成堪耐，堪受怖畏、堪任寒熱等，無常想、無我想、不淨想、過患想，彼想成滿，成隨意得四禪，以分明諸法，修令滿足，向於善趣、向於醍醐。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心唯修心性。云何修心性？所謂此身髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨髓、腦、肝、心、脾胇、膽、胃、肪膏、腦膜、大腸、小腸、屎、尿、膿血、淡污、涎、淚、涕唾不淨。初坐禪人，於此三十二行，初次第上以次第下。善哉以口語言，應常說常觀。善哉以常觀口語言，是時以一一四行，唯以心當覺以色、以行、以形、以處、以分別所起麁相，或一或二或多，善取相應。彼坐禪人如是以三種覺成起，以色、以厭、以空。若坐禪人以色起相，彼坐禪人由色一切入自在應作意；若坐禪人以厭起相，彼坐禪人以不淨應作意；若坐禪人以空起相，彼坐禪人以界應作意。若坐禪人依一切入起於四禪，若坐禪人依不淨事起初禪，若坐禪人依界事起外行禪。於是瞋恚行人以色起相，貪欲行人以厭起相，慧行人以界起相。復次瞋恚行人以色當作意，貪欲行人以厭當作意，慧行人以界當作意。復次以十三行當念身性，如是以種、以處、以緣、以流、以次第、以形、以虫種、以安處、以聚、以憎、以不淨、以處、以不知恩、以有邊。
問：云何念身？何修？何相？何味？何功德？云何修？答：修念身性，彼念、隨念、正念，此謂念身。此念住不亂，此謂修。令起身性為相，厭患為味，見無實為起。何功德者，以修念身成堪耐，堪受怖畏、堪任寒熱等，無常想、無我想、不淨想、過患想，彼想成滿，成隨意得四禪，以分明諸法，修令滿足，向於善趣、向於醍醐。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心唯修心性。云何修心性？所謂此身髮、毛、爪、齒、皮、肉、筋、骨髓、腦、肝、心、脾胇、膽、胃、肪膏、腦膜、大腸、小腸、屎、尿、膿血、淡污、涎、淚、涕唾不淨。初坐禪人，於此三十二行，初次第上以次第下。善哉以口語言，應常說常觀。善哉以常觀口語言，是時以一一四行，唯以心當覺以色、以行、以形、以處、以分別所起麁相，或一或二或多，善取相應。彼坐禪人如是以三種覺成起，以色、以厭、以空。若坐禪人以色起相，彼坐禪人由色一切入自在應作意；若坐禪人以厭起相，彼坐禪人以不淨應作意；若坐禪人以空起相，彼坐禪人以界應作意。若坐禪人依一切入起於四禪，若坐禪人依不淨事起初禪，若坐禪人依界事起外行禪。於是瞋恚行人以色起相，貪欲行人以厭起相，慧行人以界起相。復次瞋恚行人以色當作意，貪欲行人以厭當作意，慧行人以界當作意。復次以十三行當念身性，如是以種、以處、以緣、以流、以次第、以形、以虫種、以安處、以聚、以憎、以不淨、以處、以不知恩、以有邊。
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問：云何以種當念身性？答：如毒種所生茱萸、拘沙、多紀等一切生，如是此身從父母不淨生。不淨種生，此身成不淨。如是以種當念心性。
問：云何以種當念身性？答：如毒種所生茱萸、拘沙、多紀等一切生，如是此身從父母不淨生。不淨種生，此身成不淨。如是以種當念心性。
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問：云何以處當念身性？答：此身不從欝多羅花生，非拘牟陀、分陀利迦花生，於母腹生，不淨臭穢迫迮處生、從生熟兩藏生、從左右脇胞囊所纏依脊骨住，是處不淨，身成不淨。如是以處當念身性。
問：云何以處當念身性？答：此身不從欝多羅花生，非拘牟陀、分陀利迦花生，於母腹生，不淨臭穢迫迮處生、從生熟兩藏生、從左右脇胞囊所纏依脊骨住，是處不淨，身成不淨。如是以處當念身性。
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問：云何以緣當念身性？答：此不淨身若增長住，不以金銀珠等能得增長，復不以栴檀多伽羅沈香等緣能得增長。此身從母腹生，母所食噉，涕唾涎淚相雜。母胎所生，臭食流液得增長住。從如是出，其所噉食飯乳䉽豆，涕唾涎淡共相和雜。此身以臭不淨流得增長住。如是以緣當念身自性。
問：云何以緣當念身性？答：此不淨身若增長住，不以金銀珠等能得增長，復不以栴檀多伽羅沈香等緣能得增長。此身從母腹生，母所食噉，涕唾涎淚相雜。母胎所生，臭食流液得增長住。從如是出，其所噉食飯乳䉽豆，涕唾涎淡共相和雜。此身以臭不淨流得增長住。如是以緣當念身自性。
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問曰：云何以流當念身自性？答：如皮囊盛滿屎尿，以多穿故不淨流出。此身亦然，盛滿屎尿。如是此身所甞飲食，及雜涕唾屎尿臭穢，種種不淨，從九孔流溢，以多穿故、不成滿故。如是以流應念身自性。
問曰：云何以流當念身自性？答：如皮囊盛滿屎尿，以多穿故不淨流出。此身亦然，盛滿屎尿。如是此身所甞飲食，及雜涕唾屎尿臭穢，種種不淨，從九孔流溢，以多穿故、不成滿故。如是以流應念身自性。
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問：云何以次第形當念身自性？答：此身以初業次第立，初七日成迦羅邏，二七日成阿浮陀，三七日成俾尸，四七日成阿那，五七日成五節，六七日成四節，七七日復生四節，八七日復生二十八節，九七日及十七日復生脊骨，十一七日復生三百骨，十二七日復生八百節，十三七日復生九百筋，十四七日復生百肉丸，十五七日復生血，十六七日生膜，十七七日生皮，十八七日成皮色，十九七日業所生風遍處處，二十七日成九竅，二十五七日生一萬七千湊，二十六七日成堅身，二十七七日有力，二十八七日生九萬九千毛孔，二十九七日成一切身分具足。
問：云何以次第形當念身自性？答：此身以初業次第立，初七日成迦羅邏，二七日成阿浮陀，三七日成俾尸，四七日成阿那，五七日成五節，六七日成四節，七七日復生四節，八七日復生二十八節，九七日及十七日復生脊骨，十一七日復生三百骨，十二七日復生八百節，十三七日復生九百筋，十四七日復生百肉丸，十五七日復生血，十六七日生膜，十七七日生皮，十八七日成皮色，十九七日業所生風遍處處，二十七日成九竅，二十五七日生一萬七千湊，二十六七日成堅身，二十七七日有力，二十八七日生九萬九千毛孔，二十九七日成一切身分具足。
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復說：七七日有體，依母背下頭蹲踞坐，四十二七日以業所生風，轉脚向上、頭向下向產門。此時生世，說假名人。如是以次第形當念身性。
復說：七七日有體，依母背下頭蹲踞坐，四十二七日以業所生風，轉脚向上、頭向下向產門。此時生世，說假名人。如是以次第形當念身性。
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問：云何以虫種當念身性？答：此身八萬戶虫之所食噉。依髮之虫名髮鐵，依髑髏虫名耳腫，依腦之虫名顛狂下。顛狂復有四種：一名塸拘霖婆、二名濕婆羅、三名陀羅呵、四名陀阿尸邏。依目之虫名舐眼，依耳之虫名蚔耳。依鼻之虫名蚔鼻，復有三種：一名樓扣母可、二名阿樓扣、三名摩那樓母可。依舌之虫名勿伽，依舌根虫名母但多，依齒之虫名狗婆，依齒根之虫名優婆拘婆，依喉之虫名阿婆離呵。依頸之虫有二種：一名虜呵羅、二毘虜呵羅。依毛之虫名蚔毛，依爪之虫名蚔爪。依皮之虫有二種：一名兜那、二名兜難多。依膜之虫復有二種：一名鞞藍婆、二名摩諀藍婆。依肉之虫復有二種：一名阿羅婆、二名羅婆。依血之虫復有二種：一名婆羅、二名婆多羅。依筋之虫復有四種：一名賴多虜、二名喜多婆、三名婆羅婆多羅、四名羅那婆羅那。依脈之虫名架栗俠那。依脈根之虫復有二種：一名尸婆羅、二名優婆尸尸羅。依骨之虫復有四種：一名遏褫(除里反)毘馱、二名安那毘馱、三名殆(塗履反)履拕毘拕、四名遏褫絙可羅。依髓之虫復有二種：一名弭(亡比反)社、二名弭社尸羅。依脾之虫復有二種：一名尼羅、二名比多。依心之虫復有二種：一名死毘多、二名優鉢拕毘多。依心根之虫復有二種：一名滿可、二名尸羅。依肪之虫復有二種：一名哿羅、二名哿羅尸羅。依膀胱之虫復有二種：一名弭哿羅、二名摩訶哿羅。依膀胱根復有二種：一名哿羅、二名哿羅尸羅。依胞之虫復有二種：一名娑婆羅、二名摩訶沙婆羅。依胞根之虫復有二種：一名賴多、二名摩訶賴多。依小腸之虫復有二種：一名帚賴多、二名摩訶賴多。依腸根之虫復有二種：一名波、二名摩訶死波。依大腸根虫復有二種：一名安那婆呵、二名[巾*尃]果婆呵。依胃之虫復有四種：一名優受哿、二名優社婆、三名知社婆、四名先市婆。依熟藏之虫復有四種：一名婆呵那、二名摩訶婆呵那、三名陀那槃、四名粉那母可。依膽之虫名必多離訶，依唾之虫名纖呵，依汗之虫名隨陀離呵，依脂之虫名弭陀離呵。依強之虫復有二種：一名藪婆呵母、二名社摩契多。依彊根虫復有三種：一名處呵母珂、二名陀虜呵母珂、三名娑那母珂。有五種虫，依於身前食於身前、依於身後食於身後、依於身左食於身左、依於身右食於身右，虫名栴陀、死羅、脣呵、死羅不、偷羅等。依下二孔有三種虫：一名拘樓拘羅唯喻、二名遮羅喻、三名寒頭波拕。如是以虫居止當念身性。
問：云何以虫種當念身性？答：此身八萬戶虫之所食噉。依髮之虫名髮鐵，依髑髏虫名耳腫，依腦之虫名顛狂下。顛狂復有四種：一名塸拘霖婆、二名濕婆羅、三名陀羅呵、四名陀阿尸邏。依目之虫名舐眼，依耳之虫名蚔耳。依鼻之虫名蚔鼻，復有三種：一名樓扣母可、二名阿樓扣、三名摩那樓母可。依舌之虫名勿伽，依舌根虫名母但多，依齒之虫名狗婆，依齒根之虫名優婆拘婆，依喉之虫名阿婆離呵。依頸之虫有二種：一名虜呵羅、二毘虜呵羅。依毛之虫名蚔毛，依爪之虫名蚔爪。依皮之虫有二種：一名兜那、二名兜難多。依膜之虫復有二種：一名鞞藍婆、二名摩諀藍婆。依肉之虫復有二種：一名阿羅婆、二名羅婆。依血之虫復有二種：一名婆羅、二名婆多羅。依筋之虫復有四種：一名賴多虜、二名喜多婆、三名婆羅婆多羅、四名羅那婆羅那。依脈之虫名架栗俠那。依脈根之虫復有二種：一名尸婆羅、二名優婆尸尸羅。依骨之虫復有四種：一名遏褫(除里反)毘馱、二名安那毘馱、三名殆(塗履反)履拕毘拕、四名遏褫絙可羅。依髓之虫復有二種：一名弭(亡比反)社、二名弭社尸羅。依脾之虫復有二種：一名尼羅、二名比多。依心之虫復有二種：一名死毘多、二名優鉢拕毘多。依心根之虫復有二種：一名滿可、二名尸羅。依肪之虫復有二種：一名哿羅、二名哿羅尸羅。依膀胱之虫復有二種：一名弭哿羅、二名摩訶哿羅。依膀胱根復有二種：一名哿羅、二名哿羅尸羅。依胞之虫復有二種：一名娑婆羅、二名摩訶沙婆羅。依胞根之虫復有二種：一名賴多、二名摩訶賴多。依小腸之虫復有二種：一名帚賴多、二名摩訶賴多。依腸根之虫復有二種：一名波、二名摩訶死波。依大腸根虫復有二種：一名安那婆呵、二名[巾*尃]果婆呵。依胃之虫復有四種：一名優受哿、二名優社婆、三名知社婆、四名先市婆。依熟藏之虫復有四種：一名婆呵那、二名摩訶婆呵那、三名陀那槃、四名粉那母可。依膽之虫名必多離訶，依唾之虫名纖呵，依汗之虫名隨陀離呵，依脂之虫名弭陀離呵。依強之虫復有二種：一名藪婆呵母、二名社摩契多。依彊根虫復有三種：一名處呵母珂、二名陀虜呵母珂、三名娑那母珂。有五種虫，依於身前食於身前、依於身後食於身後、依於身左食於身左、依於身右食於身右，虫名栴陀、死羅、脣呵、死羅不、偷羅等。依下二孔有三種虫：一名拘樓拘羅唯喻、二名遮羅喻、三名寒頭波拕。如是以虫居止當念身性。
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云何以安當念身自性？於足骨脛骨安住，脛骨於髀骨安住，髀骨於髂骨安住，髂骨於脊骨安住，脊骨於脾骨安住，脾骨於臂骨安住，臂骨於項骨安住，項骨於頭骨安住，頭骨於頰骨安住，頰骨於齒骨安住。如是此身骨節纏裹，以皮覆上，成此穢身。從行業生，非餘能造。如是以安當念身自性。
云何以安當念身自性？於足骨脛骨安住，脛骨於髀骨安住，髀骨於髂骨安住，髂骨於脊骨安住，脊骨於脾骨安住，脾骨於臂骨安住，臂骨於項骨安住，項骨於頭骨安住，頭骨於頰骨安住，頰骨於齒骨安住。如是此身骨節纏裹，以皮覆上，成此穢身。從行業生，非餘能造。如是以安當念身自性。
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云何以聚當念身自性？九頭骨、兩頰骨、三十二齒骨、七項骨、十四胸骨、二十四脇骨、十八脊骨、兩髂骨、六十四手骨、六十四足骨、依肉六十四軟骨，此三百骨、八百節、九百筋纏、九百肉丸、一萬七千湊、八百萬髮、九萬九千毛、六十間、八萬虫種，膽唾腦各一波賴他，梁言重四兩。血一阿咃，梁言以三升。如是等不可稱計種種形，唯是屎聚屎集名身。如二聚，當念身自性。
云何以聚當念身自性？九頭骨、兩頰骨、三十二齒骨、七項骨、十四胸骨、二十四脇骨、十八脊骨、兩髂骨、六十四手骨、六十四足骨、依肉六十四軟骨，此三百骨、八百節、九百筋纏、九百肉丸、一萬七千湊、八百萬髮、九萬九千毛、六十間、八萬虫種，膽唾腦各一波賴他，梁言重四兩。血一阿咃，梁言以三升。如是等不可稱計種種形，唯是屎聚屎集名身。如二聚，當念身自性。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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云何以憎當念身自性？彼所重物第一清淨所愛服飾，如是花香塗身，衣服莊嚴，眠坐隱囊，枕褥𣰽毺㲩𣰆床帳臥具等，種種飲食住止供養，心生愛重後成憎惡。如是以憎惡，當念身自性。
云何以憎當念身自性？彼所重物第一清淨所愛服飾，如是花香塗身，衣服莊嚴，眠坐隱囊，枕褥𣰽毺㲩𣰆床帳臥具等，種種飲食住止供養，心生愛重後成憎惡。如是以憎惡，當念身自性。
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云何以不清淨當念身自性？如是衣物種種服飾，已不淨潔，可更浣治還得清淨。何故？以性清淨故。此身不淨，不能令淨。復次以香塗身、以香水洗浴不能令淨。何以故？性不淨故。如是以不清淨念身自性。
云何以不清淨當念身自性？如是衣物種種服飾，已不淨潔，可更浣治還得清淨。何故？以性清淨故。此身不淨，不能令淨。復次以香塗身、以香水洗浴不能令淨。何以故？性不淨故。如是以不清淨念身自性。
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云何以處當念身自性？如花依池生、如果依果處生，如是此身從種種煩惱疾患故生。如是眼痛、耳痛、鼻痛、舌痛、身痛、頭痛、口痛、齒痛，患嗽急氣、寒熱腹痛、心悶癎狂、風病霍亂、癩癭吐血、癬瘡疥瘑、痳𤵘寒病等，此身有無邊過患。如是以處當念身自性。
云何以處當念身自性？如花依池生、如果依果處生，如是此身從種種煩惱疾患故生。如是眼痛、耳痛、鼻痛、舌痛、身痛、頭痛、口痛、齒痛，患嗽急氣、寒熱腹痛、心悶癎狂、風病霍亂、癩癭吐血、癬瘡疥瘑、痳𤵘寒病等，此身有無邊過患。如是以處當念身自性。
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云何以不知恩當念身自性？其人雖復料理自身以最勝飲食，或洗浴摩香眠坐衣帔以自莊嚴，此毒樹身反不知恩，向老向病向死，如親友不知恩。如是以不知恩，當念身自性。
云何以不知恩當念身自性？其人雖復料理自身以最勝飲食，或洗浴摩香眠坐衣帔以自莊嚴，此毒樹身反不知恩，向老向病向死，如親友不知恩。如是以不知恩，當念身自性。
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云何以有邊當念身自性？此身或可闍維、或可噉食、或可破壞、或可磨滅，此身有邊。如是以有邊，當念身自性。彼坐禪人以此門以此行以自性，當念此身。以念自在、以慧自在，成不亂心。若不亂心，諸蓋滅，禪分起，隨其所樂成得勝(念身已竟)。
云何以有邊當念身自性？此身或可闍維、或可噉食、或可破壞、或可磨滅，此身有邊。如是以有邊，當念身自性。彼坐禪人以此門以此行以自性，當念此身。以念自在、以慧自在，成不亂心。若不亂心，諸蓋滅，禪分起，隨其所樂成得勝(念身已竟)。
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問：云何念寂寂？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修？答：寂寂者，滅身心動亂。已伏斷故，此謂寂寂。現念寂寂，彼念、隨念、正念，此謂念寂寂。以念住不亂，此謂修。令起不動功德為相，不調為味，妙解脫為處。何功德者，若修行念寂寂，成安眠安覺、成寂寂。諸根寂寂心願具足，成可愛慚愧具足，常為人所貴重，向善趣、向醍醐。云何修彼者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心不起亂心。如彼比丘諸根寂寂，心寂寂樂、一處寂寂。以相應住，彼比丘以身口意若見若聞，以寂寂念、以寂寂功德。如世尊所說：彼比丘戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足。若比丘得見彼比丘，我說彼大種大恩。若聞彼比丘，我說大恩。若往彼，我說大恩。若視供養彼、若念彼、若隨出家，我說彼大得恩。何故？如是等諸比丘聞其說法，得二離憒閙，所謂身離憒閙、心離憒閙。彼比丘入初禪，以寂寂念諸蓋滅：若入第二禪，念彼覺觀滅；若入第三禪，念彼喜滅；若入第四禪，念彼樂滅；若入虛空定，念色想、瞋恚想、種種想滅；若入識定，念彼虛空滅；若入無所有定，念彼識入想滅；若入非想非非想定，念彼無所有想滅；若入想受滅，念彼想受滅。若得須陀洹果，念見一處煩惱滅；若得斯陀洹果，念麁婬欲瞋恚煩惱滅；若得阿那含，念細煩惱婬欲瞋恚滅；若得阿羅漢果，念彼一切煩惱滅。若入泥洹，以寂寂念，一切皆滅。彼坐禪人，以此門以此行，如是以功德念寂寂，彼心成信。以信自在、以念自在，心成不亂。若不亂心，諸蓋滅，禪分起外行禪成住念。寂寂已竟(十念已竟)。
問：云何念寂寂？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修？答：寂寂者，滅身心動亂。已伏斷故，此謂寂寂。現念寂寂，彼念、隨念、正念，此謂念寂寂。以念住不亂，此謂修。令起不動功德為相，不調為味，妙解脫為處。何功德者，若修行念寂寂，成安眠安覺、成寂寂。諸根寂寂心願具足，成可愛慚愧具足，常為人所貴重，向善趣、向醍醐。云何修彼者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心不起亂心。如彼比丘諸根寂寂，心寂寂樂、一處寂寂。以相應住，彼比丘以身口意若見若聞，以寂寂念、以寂寂功德。如世尊所說：彼比丘戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足。若比丘得見彼比丘，我說彼大種大恩。若聞彼比丘，我說大恩。若往彼，我說大恩。若視供養彼、若念彼、若隨出家，我說彼大得恩。何故？如是等諸比丘聞其說法，得二離憒閙，所謂身離憒閙、心離憒閙。彼比丘入初禪，以寂寂念諸蓋滅：若入第二禪，念彼覺觀滅；若入第三禪，念彼喜滅；若入第四禪，念彼樂滅；若入虛空定，念色想、瞋恚想、種種想滅；若入識定，念彼虛空滅；若入無所有定，念彼識入想滅；若入非想非非想定，念彼無所有想滅；若入想受滅，念彼想受滅。若得須陀洹果，念見一處煩惱滅；若得斯陀洹果，念麁婬欲瞋恚煩惱滅；若得阿那含，念細煩惱婬欲瞋恚滅；若得阿羅漢果，念彼一切煩惱滅。若入泥洹，以寂寂念，一切皆滅。彼坐禪人，以此門以此行，如是以功德念寂寂，彼心成信。以信自在、以念自在，心成不亂。若不亂心，諸蓋滅，禪分起外行禪成住念。寂寂已竟(十念已竟)。
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於十念處，此散句。若念過去未來佛功德，此謂修念佛；如是念緣覺功德。若念善說一法，是謂修念法。若念一聲聞修行功德，此謂修念僧。念彼戒，此謂修念戒。念彼施，此謂修念施。若欲樂念施，施於有功德人，當取受相。若有人受施未施，乃至一摶，悉不應食。念天者，成就信。有五法當修念天。
於十念處，此散句。若念過去未來佛功德，此謂修念佛；如是念緣覺功德。若念善說一法，是謂修念法。若念一聲聞修行功德，此謂修念僧。念彼戒，此謂修念戒。念彼施，此謂修念施。若欲樂念施，施於有功德人，當取受相。若有人受施未施，乃至一摶，悉不應食。念天者，成就信。有五法當修念天。
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解脫道論卷第七
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