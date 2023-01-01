解脫道論卷第六阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第六阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行門品之三

問：云何虛空一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：虛空一切入，有二種：有虛空離色、有虛空不離色。虛空入處相，所謂離色虛空。井穴虛空相，此謂不離色虛空。彼修此想，心住不亂，此謂修。於虛空想放意為相，不離虛空想為味，作意無二為處。何功德者，不共二功德，於虛空入，障礙處所不能礙。若牆壁山等，身行無礙，自在無畏。云何取其相者，於虛空入取虛空相，若作處、若自然處，舊坐禪人於自然處取相，能於處處見，或於孔穴、或欞窓間、或樹枝間。從彼常見，隨樂不樂，即見彼分虛空相即起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處。彼坐禪人，或於屋內、或於屋外不障礙處，作圓孔穴作虛空想，以三行取相：以等觀、以方便、以離亂。於虛空一切入，生四禪五禪，餘如初廣說(虛空一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何虛空一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：虛空一切入，有二種：有虛空離色、有虛空不離色。虛空入處相，所謂離色虛空。井穴虛空相，此謂不離色虛空。彼修此想，心住不亂，此謂修。於虛空想放意為相，不離虛空想為味，作意無二為處。何功德者，不共二功德，於虛空入，障礙處所不能礙。若牆壁山等，身行無礙，自在無畏。云何取其相者，於虛空入取虛空相，若作處、若自然處，舊坐禪人於自然處取相，能於處處見，或於孔穴、或欞窓間、或樹枝間。從彼常見，隨樂不樂，即見彼分虛空相即起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處。彼坐禪人，或於屋內、或於屋外不障礙處，作圓孔穴作虛空想，以三行取相：以等觀、以方便、以離亂。於虛空一切入，生四禪五禪，餘如初廣說(虛空一切入已竟)。

問：云何識一切入？答：曰識處定，此謂識一切入，餘如初廣說(十一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何識一切入？答：曰識處定，此謂識一切入，餘如初廣說(十一切入已竟)。

問：於是一切入，云何散句？答：若一相得自在，一切餘相隨其作意。若於一處一切入，於初禪得自在。堪任餘一切入，能起第二禪。如是第二禪得自在，能起第三禪。第三禪得自在，能起第四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於是一切入，云何散句？答：若一相得自在，一切餘相隨其作意。若於一處一切入，於初禪得自在。堪任餘一切入，能起第二禪。如是第二禪得自在，能起第三禪。第三禪得自在，能起第四禪。

問：於諸一切入，云何最勝？答：四色一切入是為最勝，成解脫故，得除入故，曰一切入勝。作光明故，心得自在。於八一切入及於八定，以入十六行安詳而起。隨所樂處，其所樂定隨意無障，次第上次第下，次第上下令一一增長，或俱令增長，或中少、或分少、或事少、或分事少、或分俱、或事俱、或分事俱。隨其所樂處者，或於村、或於阿蘭若，是斯所樂處入於三昧。如所樂者，是其所樂禪，入於禪定如其所樂。時者，隨意所樂時入於三昧，或多時入正受。次第上者，於初禪入定次第，乃至非非想處。次第下者，從初入非非想定，次第乃至初禪。次第上下者，越於往還，從初禪入第三禪，從第三禪入第二禪，從第二禪入第四禪，如是乃至入非非想定。令一一增長者，以次第入第四禪，或上或下。俱令增長者，入第四禪，從此虛空入第三禪，如是二種入定。中少者，已入初禪，從此入非非想處，從此入第二禪，從此入無所有處。如是現入正受，能辨虛空處。分少者，一禪於八一切入入定。事少者，於三一切入入於八定分。事少者，所謂二定及一切入。分俱者，於三一切入入二二禪。事俱者，於二二一切入入二禪。分事俱者，是此二句(散句已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於諸一切入，云何最勝？答：四色一切入是為最勝，成解脫故，得除入故，曰一切入勝。作光明故，心得自在。於八一切入及於八定，以入十六行安詳而起。隨所樂處，其所樂定隨意無障，次第上次第下，次第上下令一一增長，或俱令增長，或中少、或分少、或事少、或分事少、或分俱、或事俱、或分事俱。隨其所樂處者，或於村、或於阿蘭若，是斯所樂處入於三昧。如所樂者，是其所樂禪，入於禪定如其所樂。時者，隨意所樂時入於三昧，或多時入正受。次第上者，於初禪入定次第，乃至非非想處。次第下者，從初入非非想定，次第乃至初禪。次第上下者，越於往還，從初禪入第三禪，從第三禪入第二禪，從第二禪入第四禪，如是乃至入非非想定。令一一增長者，以次第入第四禪，或上或下。俱令增長者，入第四禪，從此虛空入第三禪，如是二種入定。中少者，已入初禪，從此入非非想處，從此入第二禪，從此入無所有處。如是現入正受，能辨虛空處。分少者，一禪於八一切入入定。事少者，於三一切入入於八定分。事少者，所謂二定及一切入。分俱者，於三一切入入二二禪。事俱者，於二二一切入入二禪。分事俱者，是此二句(散句已竟)。

問：云何增長相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：增長相者，滿一切處。猶如排囊滿中臭穢死屍，此謂膖脹。於膖脹相以正智知，此謂膖脹想。彼修此想心住不亂，此謂修。於膖脹想相隨觀為相，厭膖脹想為味，臭穢不淨作意為處。何功德者，膖脹想有九功德：得念內身、得無常想、得死相、多厭患伏婬欲、斷色憍、斷無病憍、向善趣、向醍醐。云何取其相者，新坐禪人現取膖脹不淨想，以無二行，以念不動不愚癡、以諸根內入、以心不出外，以往彼處。是處不淨有諸死屍，住於彼處離於逆風，對不淨相不遠不近，或倚或坐。彼坐禪人，若倚若坐近不淨處，若石若土埵、或樹或杌或藤，為作相作事思惟：此石不淨。此不淨相。此石，如是土埵等，已為作相、已作事。以十行膖脹不淨相，從其自性修行當觀：以色、以男女形、以方、以處、以分別、以節、以穴、以坑、以平地，以平等觀於一切處。以色者，若黑以觀黑，若不黑不白以觀不黑不白，若白以觀白，若臭皮觀以臭皮。以形者，若女形若男形，隨觀若少若長若老。隨觀者，若長以長，若短以短，若肥以肥，若小以小隨而觀之。以方者，於此方擲頭，於此方擲手，於此方以脚，於此方以背，於此方以腹，於此方我所坐，於此方不淨相。如是隨觀以光明處，於此光明處是擲手處，於此光明是擲脚處，於此光明是擲頭處，於此光明是我坐處，於此光明是不淨相處。以分別觀，從頭至足、從下至頭，髮皮為邊，是一屎聚。以分別觀觀以節者，於二手六節，於二脚六節，髖節、項節，此謂十四大節。以空穴者，謂口或開或閉，隨觀眼或開或閉，隨觀手間脚間孔穴。以坑以平等地者，不淨相隨其處所，或於空處或於地上，是處隨觀。復次我在空處，不淨相地上，或不淨相在下，我於地上隨觀，以一切處從我，不取近遠若二尋三尋隨觀。彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相，善哉善哉，如是受持，以善自安。彼坐禪人已善取相、已善受持、已善自安，一無二行，以念不動，心不愚癡，諸根內入，心不出外。去來道路若行若坐，觀彼不淨心常受持。無二行者何義？為得身寂寂。令念不動者，以不愚癡，以諸根內入心不出外。去來道路者何義？為得身寂寂。離逆風者何義？為離臭氣。坐不取遠近者何義？若取遠不成除相，若取近不成其厭，不見其性。以不見其性，彼相不起，是故不取遠不取近。坐遍觀一切相者何義？為不愚癡，名不愚癡。若坐禪人入寂寂處，見不淨相如在其前，心起驚怖。是故坐禪人，若死屍起逐，不起心思惟，如是已知念正智受持。已觀相遍，是其遍相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何增長相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：增長相者，滿一切處。猶如排囊滿中臭穢死屍，此謂膖脹。於膖脹相以正智知，此謂膖脹想。彼修此想心住不亂，此謂修。於膖脹想相隨觀為相，厭膖脹想為味，臭穢不淨作意為處。何功德者，膖脹想有九功德：得念內身、得無常想、得死相、多厭患伏婬欲、斷色憍、斷無病憍、向善趣、向醍醐。云何取其相者，新坐禪人現取膖脹不淨想，以無二行，以念不動不愚癡、以諸根內入、以心不出外，以往彼處。是處不淨有諸死屍，住於彼處離於逆風，對不淨相不遠不近，或倚或坐。彼坐禪人，若倚若坐近不淨處，若石若土埵、或樹或杌或藤，為作相作事思惟：此石不淨。此不淨相。此石，如是土埵等，已為作相、已作事。以十行膖脹不淨相，從其自性修行當觀：以色、以男女形、以方、以處、以分別、以節、以穴、以坑、以平地，以平等觀於一切處。以色者，若黑以觀黑，若不黑不白以觀不黑不白，若白以觀白，若臭皮觀以臭皮。以形者，若女形若男形，隨觀若少若長若老。隨觀者，若長以長，若短以短，若肥以肥，若小以小隨而觀之。以方者，於此方擲頭，於此方擲手，於此方以脚，於此方以背，於此方以腹，於此方我所坐，於此方不淨相。如是隨觀以光明處，於此光明處是擲手處，於此光明是擲脚處，於此光明是擲頭處，於此光明是我坐處，於此光明是不淨相處。以分別觀，從頭至足、從下至頭，髮皮為邊，是一屎聚。以分別觀觀以節者，於二手六節，於二脚六節，髖節、項節，此謂十四大節。以空穴者，謂口或開或閉，隨觀眼或開或閉，隨觀手間脚間孔穴。以坑以平等地者，不淨相隨其處所，或於空處或於地上，是處隨觀。復次我在空處，不淨相地上，或不淨相在下，我於地上隨觀，以一切處從我，不取近遠若二尋三尋隨觀。彼坐禪人如是一切正隨觀見彼相，善哉善哉，如是受持，以善自安。彼坐禪人已善取相、已善受持、已善自安，一無二行，以念不動，心不愚癡，諸根內入，心不出外。去來道路若行若坐，觀彼不淨心常受持。無二行者何義？為得身寂寂。令念不動者，以不愚癡，以諸根內入心不出外。去來道路者何義？為得身寂寂。離逆風者何義？為離臭氣。坐不取遠近者何義？若取遠不成除相，若取近不成其厭，不見其性。以不見其性，彼相不起，是故不取遠不取近。坐遍觀一切相者何義？為不愚癡，名不愚癡。若坐禪人入寂寂處，見不淨相如在其前，心起驚怖。是故坐禪人，若死屍起逐，不起心思惟，如是已知念正智受持。已觀相遍，是其遍相。

如是作意，是名不愚癡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是作意，是名不愚癡。

問：取十種行相何義？答：為於心縛。觀去來道路者何義？為起次第法。名次第法者，若坐禪人入寂寂處，有時心亂，以不常觀不起不淨相，是故坐禪人攝一切心，當觀去來道路、當觀於坐禪處、當觀遍相、當觀十種取相。彼坐禪人如是數數現觀，復更起相，如以眼見，此謂起次第法。初坐禪人於此死屍成珍寶想，如是歡喜心得受持，心常修行滅於諸蓋，禪分成起。彼坐禪人已離欲、已離不善法，有覺有觀寂寂所成，有喜樂入初禪定及膖脹相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：取十種行相何義？答：為於心縛。觀去來道路者何義？為起次第法。名次第法者，若坐禪人入寂寂處，有時心亂，以不常觀不起不淨相，是故坐禪人攝一切心，當觀去來道路、當觀於坐禪處、當觀遍相、當觀十種取相。彼坐禪人如是數數現觀，復更起相，如以眼見，此謂起次第法。初坐禪人於此死屍成珍寶想，如是歡喜心得受持，心常修行滅於諸蓋，禪分成起。彼坐禪人已離欲、已離不善法，有覺有觀寂寂所成，有喜樂入初禪定及膖脹相。

問：何故以不淨行起於初禪，非起餘禪？答：此行未作觀故、此成縛處故，常隨覺觀。覺觀恒現其相得起，非離覺觀其心得安，是故初禪起非餘禪。復說：此不淨相色形等，以不一行思惟令起，於行思惟者，是覺觀事不能堪任離於覺觀為思惟行，是故唯初禪起非餘禪。復說：此不淨相不可耐事，於不耐事不能舉心。於不淨處，心由喜樂故，除覺觀方便。以覺觀方便力，是時修行由如臭屎，是故唯初禪起非餘禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故以不淨行起於初禪，非起餘禪？答：此行未作觀故、此成縛處故，常隨覺觀。覺觀恒現其相得起，非離覺觀其心得安，是故初禪起非餘禪。復說：此不淨相色形等，以不一行思惟令起，於行思惟者，是覺觀事不能堪任離於覺觀為思惟行，是故唯初禪起非餘禪。復說：此不淨相不可耐事，於不耐事不能舉心。於不淨處，心由喜樂故，除覺觀方便。以覺觀方便力，是時修行由如臭屎，是故唯初禪起非餘禪。

問：於不耐事云何起喜樂？答：不耐事非因，為起喜樂。復次善斷蓋熱故、以修心自在故，起喜樂行。餘如初廣說(膖脹相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於不耐事云何起喜樂？答：不耐事非因，為起喜樂。復次善斷蓋熱故、以修心自在故，起喜樂行。餘如初廣說(膖脹相已竟)。

問：云何青淤相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：青淤者，或死一宿、或二三宿，成青淤相。如青所染色隨生，此謂青淤相。彼青淤，是謂青相。以正智知，此謂青淤相，心住不亂此謂修，受持青相為相，厭為味，作意不耐為處，等膖脹相功德。修其相者，如初廣說(青淤相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何青淤相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：青淤者，或死一宿、或二三宿，成青淤相。如青所染色隨生，此謂青淤相。彼青淤，是謂青相。以正智知，此謂青淤相，心住不亂此謂修，受持青相為相，厭為味，作意不耐為處，等膖脹相功德。修其相者，如初廣說(青淤相已竟)。

問：云何潰爛相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：潰爛者，或死二三宿潰爛膿出，猶如灌酪，身成潰爛，此謂潰爛。於潰爛相以正智知，是謂潰爛相。心住不亂此謂修，受持潰爛為相，厭為味，作意不耐為處，等膖脹相功德。取相如初廣說(潰爛相可知，潰爛相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何潰爛相？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：潰爛者，或死二三宿潰爛膿出，猶如灌酪，身成潰爛，此謂潰爛。於潰爛相以正智知，是謂潰爛相。心住不亂此謂修，受持潰爛為相，厭為味，作意不耐為處，等膖脹相功德。取相如初廣說(潰爛相可知，潰爛相已竟)。

問：云何斬斫離散相？何修？何相？何味？何？處何功德？云何取其相？答：斬斫離散者，或以刀劍斬斫身體離散。復說所擲死屍，此謂斬斫離散。於斬斫離散是正智知，此謂斬斫離散想。心住不亂此謂修，斬斫離散想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹相功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何斬斫離散相？何修？何相？何味？何？處何功德？云何取其相？答：斬斫離散者，或以刀劍斬斫身體離散。復說所擲死屍，此謂斬斫離散。於斬斫離散是正智知，此謂斬斫離散想。心住不亂此謂修，斬斫離散想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹相功德。

問：云何取其相？答：於兩耳二指作片片想、作斬斫離散想，如是取相。於一二上取其空相，餘如初廣說(斬斫離散相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何取其相？答：於兩耳二指作片片想、作斬斫離散想，如是取相。於一二上取其空相，餘如初廣說(斬斫離散相已竟)。

問：云何食噉想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：食噉者，或烏鵲鵄梟雕鷲、猪狗狐狼虎豹食噉死屍，此謂食噉。於彼食噉是相。以正智知，此謂食噉想。心住不亂此謂修，食噉想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。餘如初廣說(食噉相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何食噉想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：食噉者，或烏鵲鵄梟雕鷲、猪狗狐狼虎豹食噉死屍，此謂食噉。於彼食噉是相。以正智知，此謂食噉想。心住不亂此謂修，食噉想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。餘如初廣說(食噉相已竟)。

問：云何棄擲想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：棄擲者，於處處方散擲手足，此謂棄擲。於棄擲想，是正智知，此謂棄擲想。心住不亂此謂修，受持棄擲想為想，厭為味，作意不淨為處，膖脹想等功德。云何取其相者，一切身分聚在一處，安諸分節相離二寸，安已作棄擲想取相，餘如初廣說(棄擲想已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何棄擲想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：棄擲者，於處處方散擲手足，此謂棄擲。於棄擲想，是正智知，此謂棄擲想。心住不亂此謂修，受持棄擲想為想，厭為味，作意不淨為處，膖脹想等功德。云何取其相者，一切身分聚在一處，安諸分節相離二寸，安已作棄擲想取相，餘如初廣說(棄擲想已竟)。

問：云何殺戮棄擲想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：被殺棄擲者，或以刀杖、或以弓箭，於處處斬斫殺戮死屍，此謂殺戮棄擲。於殺戮棄擲，是想是正智知，此謂殺戮棄擲想。心住不亂此謂修，受持殺戮棄擲想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹功德。云何取其相者，如初廣說(殺戮棄擲想已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何殺戮棄擲想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：被殺棄擲者，或以刀杖、或以弓箭，於處處斬斫殺戮死屍，此謂殺戮棄擲。於殺戮棄擲，是想是正智知，此謂殺戮棄擲想。心住不亂此謂修，受持殺戮棄擲想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹功德。云何取其相者，如初廣說(殺戮棄擲想已竟)。

問：云何血塗染想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：血塗染者，或斬截手足形分，出血塗身，此謂血塗染。於血塗染相，是正智知，此謂血塗染想。心住不亂此謂修，受持血塗染想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(血塗染相已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何血塗染想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：血塗染者，或斬截手足形分，出血塗身，此謂血塗染。於血塗染相，是正智知，此謂血塗染想。心住不亂此謂修，受持血塗染想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(血塗染相已竟)。

問：云何虫臭想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：虫臭者，諸虫生滿其身，猶如白珠純是虫聚，此謂虫臭。於虫臭想，以正智知，此謂虫臭想。心住不亂此謂修，受持虫臭想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(虫臭想已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何虫臭想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：虫臭者，諸虫生滿其身，猶如白珠純是虫聚，此謂虫臭。於虫臭想，以正智知，此謂虫臭想。心住不亂此謂修，受持虫臭想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(虫臭想已竟)。

問：云何骨想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：骨者，謂鉤鎖相連、或肉血筋脈所縛、或無血肉但有筋纏、或無肉血，此謂骨。於此骨想，以正智知，此謂骨想。心住不亂此謂修，受持骨想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(骨想已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何骨想？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：骨者，謂鉤鎖相連、或肉血筋脈所縛、或無血肉但有筋纏、或無肉血，此謂骨。於此骨想，以正智知，此謂骨想。心住不亂此謂修，受持骨想為相，厭為味，作意不淨為處，等膖脹想功德。云何取其相者，如初廣說(骨想已竟)。

問：於不淨處，云何散句？答：初坐禪人有重煩惱，於不種類不應取相。不種類者，如男女身。若不淨業人，不淨相不應作意。何故？常觀事故不成厭。於畜生身，不起淨想。以一骨起起相自在，於骨取亦復如是。若不淨相以色起，由一切入當觀。若以空起以界當觀者，以不淨起以不淨當觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於不淨處，云何散句？答：初坐禪人有重煩惱，於不種類不應取相。不種類者，如男女身。若不淨業人，不淨相不應作意。何故？常觀事故不成厭。於畜生身，不起淨想。以一骨起起相自在，於骨取亦復如是。若不淨相以色起，由一切入當觀。若以空起以界當觀者，以不淨起以不淨當觀。

問：何故十不淨不多不少？答：身失有十種故。復由十人故成十想：欲人當修膖脹想，色愛欲人當修青淤想，如淨欲人當修壞爛想，餘亦可知。復次不淨相不可得故、一切不淨想欲對治故。若欲行人是其所得，彼當取相，是故說一切不淨為十種不淨想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故十不淨不多不少？答：身失有十種故。復由十人故成十想：欲人當修膖脹想，色愛欲人當修青淤想，如淨欲人當修壞爛想，餘亦可知。復次不淨相不可得故、一切不淨想欲對治故。若欲行人是其所得，彼當取相，是故說一切不淨為十種不淨想。

問：何故不令增長？答：若人樂厭欲，令起自性身想。何故？若有自性身想，於想速得厭，彼分故。已令增長不淨想，是其身相得除。已除自身想，不速得厭，是故不應令增長。又說若得無欲，為修大心成令增長。如阿毘曇說：處離欲等，初禪正受住膖脹，及起無量事。如大德摨狗父說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故不令增長？答：若人樂厭欲，令起自性身想。何故？若有自性身想，於想速得厭，彼分故。已令增長不淨想，是其身相得除。已除自身想，不速得厭，是故不應令增長。又說若得無欲，為修大心成令增長。如阿毘曇說：處離欲等，初禪正受住膖脹，及起無量事。如大德摨狗父說偈：

比丘佛家財， 於怖畏林處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 比丘佛家財， 於怖畏林處，

既已修骨想， 普令滿此地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 既已修骨想， 普令滿此地；

我知彼比丘， 速當斷欲染(十不淨已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我知彼比丘， 速當斷欲染(十不淨已竟)。

問：云何念佛？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答：佛者，世尊自然無師，於未聞法正覺正諦，能知一切得力自在，此謂為佛。念佛世尊正遍知道菩提功德，念、隨念、念持、念不忘、念根、念力、正念，此謂念佛。心住不亂此謂修，令起佛功德為相，恭敬為味，增長信為處。若修行念佛，成得十八功德：信增長、念增長、慧增長、恭敬增長、功德增長、多歡喜、堪任苦行、離於怖畏、於受惡法得生慚愧、常與師共住、心樂佛地、行向善趣、最後醍醐。如說修多羅涅底里句。若人欲念佛、其可恭敬如佛像處。云何修行？初坐禪人，往寂寂處攝心不亂。以不亂心念如來，世尊、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。於是彼者到一切功德彼岸。世尊者，得世稱譽故名世尊、復得妙法故名世尊、復得供養故名世尊、得福具足故名世尊、道法之主故名世尊，以是因故得名世尊。以彼因故受供養，名阿羅漢。殺煩惱怨，名阿羅漢。折生死輪輻，名阿羅漢。正遍知者，以一切行正知一切諸法，名正遍覺。復殺無明，名正遍覺。以獨覺無上菩提，名正遍覺。明行足者，明者三明：宿命智明、眾生生死智明、漏盡智明。世尊以宿命智明，斷殺過去無明；以眾生生死智明，斷殺未來無明；以漏盡智明，斷殺現在無明。已斷殺過去無明故，以一切行一切過去法，世尊應念即現；已斷殺未來無明故，以一切行一切未來法，世尊應念即現；已斷殺現在無明故，以一切行一切現在法，世尊應念即現。行者，戒定足具。戒者，謂一切善法處，故言明行。足者，謂一切神通處，故名明行足。具者，謂一切定。於是世尊以一切智、以三明、以行得大慈悲，以作世間饒益。明得自在，以知處故，以起論道，無人能勝。滅諸煩惱，以清淨正行，以明具足成世間眼，現饒益不饒益故。以行具足成世間依，作救怖畏。以明解脫，於第一義已得通達。以行成濟渡，作世間義，於一切事自然無師，所行平等得無上寂寂。以明行足世尊成就，此謂明行具足。善逝者，到善路故，名曰善逝。不復更來到。於醍醐界，無為涅槃，故名善逝。復說法不顛倒，故名善逝。復說法不僻，故名善逝。復說法無過患，故名善逝。復說法不多不少，故名善逝。世間解者，世間有二種，謂眾生世間、行世間。世尊以一切行，知眾生世間，以知眾生種種欲樂。以根差別，以宿命、以天眼、以從去來、以和合、以成就、以種種可化、以種種堪不堪、以種種生、以種種趣、以種種地、以種種業、以種種煩惱、以種種果報、以種種善惡、以種種縛解，以 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念佛？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答：佛者，世尊自然無師，於未聞法正覺正諦，能知一切得力自在，此謂為佛。念佛世尊正遍知道菩提功德，念、隨念、念持、念不忘、念根、念力、正念，此謂念佛。心住不亂此謂修，令起佛功德為相，恭敬為味，增長信為處。若修行念佛，成得十八功德：信增長、念增長、慧增長、恭敬增長、功德增長、多歡喜、堪任苦行、離於怖畏、於受惡法得生慚愧、常與師共住、心樂佛地、行向善趣、最後醍醐。如說修多羅涅底里句。若人欲念佛、其可恭敬如佛像處。云何修行？初坐禪人，往寂寂處攝心不亂。以不亂心念如來，世尊、應供、正遍知、明行足、善逝、世間解、無上士、調御丈夫、天人師、佛世尊。於是彼者到一切功德彼岸。世尊者，得世稱譽故名世尊、復得妙法故名世尊、復得供養故名世尊、得福具足故名世尊、道法之主故名世尊，以是因故得名世尊。以彼因故受供養，名阿羅漢。殺煩惱怨，名阿羅漢。折生死輪輻，名阿羅漢。正遍知者，以一切行正知一切諸法，名正遍覺。復殺無明，名正遍覺。以獨覺無上菩提，名正遍覺。明行足者，明者三明：宿命智明、眾生生死智明、漏盡智明。世尊以宿命智明，斷殺過去無明；以眾生生死智明，斷殺未來無明；以漏盡智明，斷殺現在無明。已斷殺過去無明故，以一切行一切過去法，世尊應念即現；已斷殺未來無明故，以一切行一切未來法，世尊應念即現；已斷殺現在無明故，以一切行一切現在法，世尊應念即現。行者，戒定足具。戒者，謂一切善法處，故言明行。足者，謂一切神通處，故名明行足。具者，謂一切定。於是世尊以一切智、以三明、以行得大慈悲，以作世間饒益。明得自在，以知處故，以起論道，無人能勝。滅諸煩惱，以清淨正行，以明具足成世間眼，現饒益不饒益故。以行具足成世間依，作救怖畏。以明解脫，於第一義已得通達。以行成濟渡，作世間義，於一切事自然無師，所行平等得無上寂寂。以明行足世尊成就，此謂明行具足。善逝者，到善路故，名曰善逝。不復更來到。於醍醐界，無為涅槃，故名善逝。復說法不顛倒，故名善逝。復說法不僻，故名善逝。復說法無過患，故名善逝。復說法不多不少，故名善逝。世間解者，世間有二種，謂眾生世間、行世間。世尊以一切行，知眾生世間，以知眾生種種欲樂。以根差別，以宿命、以天眼、以從去來、以和合、以成就、以種種可化、以種種堪不堪、以種種生、以種種趣、以種種地、以種種業、以種種煩惱、以種種果報、以種種善惡、以種種縛解，以

如是等行，世尊悉知眾生世間。復說行世間者，世尊亦知。以一切業，亦知諸行，以定相、以隨其自相因緣、善不善無記、以種種陰、以種種界、以種種入、以智明了、以無常苦無我、以生不生，如是等行，世尊悉知世間諸行，此謂世間解。無上者，世無有上，此謂無上。復次無人與等，復次最勝無比，餘不能過，故名無上。調御丈夫者，有三種人，或聞法即悟，或說因緣，或說宿命。世尊御八解脫道，調伏眾生故，名調御丈夫。天人師者，世尊能度天人，從生老死怖畏園林，故名天人師。復次教誡見思惟道，名天人師。如是以此門、以此行，當念如來。復次如本師說：以四種行修念世尊，本昔因緣、以起自身、以得勝法、以作世間饒益。從初所願乃至最後，生於此中間久遠之時，二十阿僧祇劫。一百千億觀凡夫根，念根所初，慈哀世間：我已得脫，當令彼脫。我已得調，當令彼調。我已得安，當令彼安。我已入涅槃，當令彼得入涅槃。施、戒、出、忍、諦、受持、慈、捨、精進、智慧，皆令滿足，為得菩提。世尊為菩薩時，說本生因緣，作兔子身，常行布施，當念可護生；戒摩瞿頻陀生，當念出離生、忍辱生，當念忍普明生，當念實語、當念噁蹇生，當念受持、當念帝釋慈悲、當念毛竪捨、當念商主正真、當念麋生、當念長壽生、逐父語當念六牙白象恭敬仙人、當念白馬生往羅剎國渡諸眾生、當念鹿生護彼壽命捨自壽命、當念猴生令得解脫所屬大苦。復次當念猴生，見人落坑以慈心拔出，設樹根菓以為供養。彼人樂肉以破我頭，以慈悲說法語其善道。如是以眾願門，當念世尊本生功德。云何當念世尊自拔身功德？世尊有如是等本生具足，為年少時斷一切居止著、斷兒婦父母親友著，以捨難捨，獨住空閑無所有處，欲求無為泥洹寂滅，於摩伽陀國渡尼連禪河，坐菩提樹，降伏魔王及諸鬼兵，於初夜時自憶宿命，於中夜分修得天眼，於後夜中知苦斷集，得證醍醐界。修行八正道，分作證漏盡，得菩提覺。從於世間拔出自身，住第一清淨漏盡之地。如是以眾行門，當念世尊自拔身功德。云何當念世尊得勝法功德？如是世尊有解脫、心解脫，以如來十力、以十四佛智慧、以十八佛法，已與不一禪法成就，到自在彼岸當念。云何世尊成就十力？如來知是處非處，如實而知；如來知過去未來現在善業因緣，以戒以因，若果報等，如實而知；如來知至一切處具足，如實而知；如來知不以一戒、種種戒世間，如實而知；如來知眾生種種欲樂，如實而知；如來知眾生種種諸根，如實而知；如來知禪解脫定正受有煩惱無煩惱，如實而知；如來知宿命 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等行，世尊悉知眾生世間。復說行世間者，世尊亦知。以一切業，亦知諸行，以定相、以隨其自相因緣、善不善無記、以種種陰、以種種界、以種種入、以智明了、以無常苦無我、以生不生，如是等行，世尊悉知世間諸行，此謂世間解。無上者，世無有上，此謂無上。復次無人與等，復次最勝無比，餘不能過，故名無上。調御丈夫者，有三種人，或聞法即悟，或說因緣，或說宿命。世尊御八解脫道，調伏眾生故，名調御丈夫。天人師者，世尊能度天人，從生老死怖畏園林，故名天人師。復次教誡見思惟道，名天人師。如是以此門、以此行，當念如來。復次如本師說：以四種行修念世尊，本昔因緣、以起自身、以得勝法、以作世間饒益。從初所願乃至最後，生於此中間久遠之時，二十阿僧祇劫。一百千億觀凡夫根，念根所初，慈哀世間：我已得脫，當令彼脫。我已得調，當令彼調。我已得安，當令彼安。我已入涅槃，當令彼得入涅槃。施、戒、出、忍、諦、受持、慈、捨、精進、智慧，皆令滿足，為得菩提。世尊為菩薩時，說本生因緣，作兔子身，常行布施，當念可護生；戒摩瞿頻陀生，當念出離生、忍辱生，當念忍普明生，當念實語、當念噁蹇生，當念受持、當念帝釋慈悲、當念毛竪捨、當念商主正真、當念麋生、當念長壽生、逐父語當念六牙白象恭敬仙人、當念白馬生往羅剎國渡諸眾生、當念鹿生護彼壽命捨自壽命、當念猴生令得解脫所屬大苦。復次當念猴生，見人落坑以慈心拔出，設樹根菓以為供養。彼人樂肉以破我頭，以慈悲說法語其善道。如是以眾願門，當念世尊本生功德。云何當念世尊自拔身功德？世尊有如是等本生具足，為年少時斷一切居止著、斷兒婦父母親友著，以捨難捨，獨住空閑無所有處，欲求無為泥洹寂滅，於摩伽陀國渡尼連禪河，坐菩提樹，降伏魔王及諸鬼兵，於初夜時自憶宿命，於中夜分修得天眼，於後夜中知苦斷集，得證醍醐界。修行八正道，分作證漏盡，得菩提覺。從於世間拔出自身，住第一清淨漏盡之地。如是以眾行門，當念世尊自拔身功德。云何當念世尊得勝法功德？如是世尊有解脫、心解脫，以如來十力、以十四佛智慧、以十八佛法，已與不一禪法成就，到自在彼岸當念。云何世尊成就十力？如來知是處非處，如實而知；如來知過去未來現在善業因緣，以戒以因，若果報等，如實而知；如來知至一切處具足，如實而知；如來知不以一戒、種種戒世間，如實而知；如來知眾生種種欲樂，如實而知；如來知眾生種種諸根，如實而知；如來知禪解脫定正受有煩惱無煩惱，如實而知；如來知宿命

，如實而知；如來知眾生生死，如實而知；如來知漏盡，如實而知。以此十力，世尊成就。云何世尊成就十四佛智慧？謂苦智、集智、滅智、道智、義辯智、法辯智、辭辯智、樂說辯智、諸根智、眾生欲樂煩惱使智、雙變智、大慈悲定智、一切智、不障礙智。以此十四智，世尊成就。云何世尊成就十八法？於過去佛智不障礙，未來佛智不障礙，現在佛智不障礙，隨於佛智遍起身業，隨於佛智遍起口業，隨於佛智遍起意業。以此六法世尊成就，欲無退、精進無退、念無退、定無退、慧無退、解脫無退。以此十二法，世尊成就，無可疑事、無誣師事、無不分明、無有急事、無隱覆處、無不觀捨。無可疑事者，無有威儀為於狡獪。誣師事者，無急速威儀。無不分明者，以知無不觸。無急事者，無威儀以急事。無隱覆者，心行無有非不憶智。無不觀捨者，無有不知捨。以此十八佛法，世尊成就。復次世尊以四無畏、以四念處、以四正勤、以四如意足、以五根、以五力、以六神通、以七菩提分、以八聖道分、以八除入、以八解脫、以九次第定、以十聖居止、以十漏盡力、以餘不一善法，世尊成就到自在彼岸。如是以此門、以此行，當念世尊得勝法功德。云何當念世尊作饒益世間功德？世尊成就一切行，到一切功德彼岸，為慈悲眾生所轉法輪，世間所不能轉。以密護無內外，開醍醐門。已作無量天人於沙門果，無量眾生得功德分，能令功德具足。以三種變，身變、說變、教變，令世間信。已伏邪見諸相呪師、已覆惡道、已開善趣、已往天上得解脫果、已安聲聞住聲聞法、已制諸戒、已說波羅提木叉、已得勝利養、得佛勝法、已得自在遍滿世間，一切眾生恭敬尊重，乃至天人皆悉聞知。安住不動，慈悲世間，饒益世間所作，世尊已作。以此門此行，當念世尊已作世間饒益功德。彼坐禪人以此門此行，已此功德現念如來，其心成信。以信自在、以念自在，心常不亂。若心不亂，滅蓋禪分起，內行禪成住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，如實而知；如來知眾生生死，如實而知；如來知漏盡，如實而知。以此十力，世尊成就。云何世尊成就十四佛智慧？謂苦智、集智、滅智、道智、義辯智、法辯智、辭辯智、樂說辯智、諸根智、眾生欲樂煩惱使智、雙變智、大慈悲定智、一切智、不障礙智。以此十四智，世尊成就。云何世尊成就十八法？於過去佛智不障礙，未來佛智不障礙，現在佛智不障礙，隨於佛智遍起身業，隨於佛智遍起口業，隨於佛智遍起意業。以此六法世尊成就，欲無退、精進無退、念無退、定無退、慧無退、解脫無退。以此十二法，世尊成就，無可疑事、無誣師事、無不分明、無有急事、無隱覆處、無不觀捨。無可疑事者，無有威儀為於狡獪。誣師事者，無急速威儀。無不分明者，以知無不觸。無急事者，無威儀以急事。無隱覆者，心行無有非不憶智。無不觀捨者，無有不知捨。以此十八佛法，世尊成就。復次世尊以四無畏、以四念處、以四正勤、以四如意足、以五根、以五力、以六神通、以七菩提分、以八聖道分、以八除入、以八解脫、以九次第定、以十聖居止、以十漏盡力、以餘不一善法，世尊成就到自在彼岸。如是以此門、以此行，當念世尊得勝法功德。云何當念世尊作饒益世間功德？世尊成就一切行，到一切功德彼岸，為慈悲眾生所轉法輪，世間所不能轉。以密護無內外，開醍醐門。已作無量天人於沙門果，無量眾生得功德分，能令功德具足。以三種變，身變、說變、教變，令世間信。已伏邪見諸相呪師、已覆惡道、已開善趣、已往天上得解脫果、已安聲聞住聲聞法、已制諸戒、已說波羅提木叉、已得勝利養、得佛勝法、已得自在遍滿世間，一切眾生恭敬尊重，乃至天人皆悉聞知。安住不動，慈悲世間，饒益世間所作，世尊已作。以此門此行，當念世尊已作世間饒益功德。彼坐禪人以此門此行，已此功德現念如來，其心成信。以信自在、以念自在，心常不亂。若心不亂，滅蓋禪分起，內行禪成住。

問：何故念佛起內行非安？答：佛功德者，於第一義深智行處。第一義事於深智行處，心不得安，以細微故。復次當念不一功德。若坐禪人憶念不一功德，心種種緣作意共起，心成不安，是相為一切外行行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故念佛起內行非安？答：佛功德者，於第一義深智行處。第一義事於深智行處，心不得安，以細微故。復次當念不一功德。若坐禪人憶念不一功德，心種種緣作意共起，心成不安，是相為一切外行行處。

問：若念不一功德，心既不一，外行禪不當成；若專一心，外行禪成住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若念不一功德，心既不一，外行禪不當成；若專一心，外行禪成住。

答：若念如來功德，及念佛成一心，是故無過。復說以念佛，四禪亦起(念佛已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答：若念如來功德，及念佛成一心，是故無過。復說以念佛，四禪亦起(念佛已竟)。

問：云何念法？何修？何相？何味？何處？云何修行？答：法者，謂泥洹及修行至泥洹。云何泥洹？滅一切行，出離一切煩惱，滅愛、無染、寂滅，此謂泥洹。云何修行至泥洹？謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道分，此謂修行至泥洹。念法出離功德乘功德，彼念、隨念、正念，此謂念法。彼心住不亂此謂修，起功德法為相，擇法為味，解義為處，念佛功德等。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心念法者，善說世尊法，現證無時節、來見乘無時節、來見乘相應、智慧人現證可知。善說世尊法者，離兩邊故，名為善說。不異故，名為善說。不謬故、三種善故，名善說。滿清淨故，名善說。令現泥洹及修行至泥洹，故名善說。現證者，次第得道果，故名現證。作證泥洹及道果，故為現證。無時節者，不異時得果，故名現證。來見者，汝來我處，見我善法性堪教他，是名來見。乘相應者，若人受降伏，成入醍醐界，名為乘相應。向沙門果，名乘相應。智慧人現證可知者，若人受降伏不受他教，起於滅智、無生智、解脫智，是名智慧現證。以餘行當念法者，是眼、是智、是安樂、是醍醐乘門，是出離、是方便、是至滅、是至醍醐，無有墮落是醍醐。無為寂寂微妙，非相師所行，是妙智人所知。濟渡彼岸，是歸依處。彼坐禪人以此門、以此行、以此功德，現念於法，其心成信。由其信念，心住不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分得起，外行禪成住。餘如初廣說(念法已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念法？何修？何相？何味？何處？云何修行？答：法者，謂泥洹及修行至泥洹。云何泥洹？滅一切行，出離一切煩惱，滅愛、無染、寂滅，此謂泥洹。云何修行至泥洹？謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、七覺分、八正道分，此謂修行至泥洹。念法出離功德乘功德，彼念、隨念、正念，此謂念法。彼心住不亂此謂修，起功德法為相，擇法為味，解義為處，念佛功德等。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心念法者，善說世尊法，現證無時節、來見乘無時節、來見乘相應、智慧人現證可知。善說世尊法者，離兩邊故，名為善說。不異故，名為善說。不謬故、三種善故，名善說。滿清淨故，名善說。令現泥洹及修行至泥洹，故名善說。現證者，次第得道果，故名現證。作證泥洹及道果，故為現證。無時節者，不異時得果，故名現證。來見者，汝來我處，見我善法性堪教他，是名來見。乘相應者，若人受降伏，成入醍醐界，名為乘相應。向沙門果，名乘相應。智慧人現證可知者，若人受降伏不受他教，起於滅智、無生智、解脫智，是名智慧現證。以餘行當念法者，是眼、是智、是安樂、是醍醐乘門，是出離、是方便、是至滅、是至醍醐，無有墮落是醍醐。無為寂寂微妙，非相師所行，是妙智人所知。濟渡彼岸，是歸依處。彼坐禪人以此門、以此行、以此功德，現念於法，其心成信。由其信念，心住不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分得起，外行禪成住。餘如初廣說(念法已竟)。

問：云何念僧？何相？何味？何處？何功德？云何為修？答：僧者，聖人和合，此謂為僧。現念僧修行功德，彼念、隨念、正念，此謂念僧。彼念住不亂此謂修，念起僧功德為相，心恭敬為味，歡喜和合功德為處，念佛功德等。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心念想，善能修行。世尊沙門眾隨從軟善，世尊沙門眾隨從如法，世尊聖眾隨從和合，世尊聖眾所謂四雙八輩，世尊沙門眾堪可恭敬供養、堪可合掌、無上世間福田，於是善修行。世尊沙門眾者隨從善說法故，名修行隨從。為自他饒益故，名修行隨從。已至具足故，名修行隨從。無怨具足故，名修行隨從。離二邊中具足故，名修行隨從。離幻諂故，名軟善。離身口邪曲惡故，名軟善。隨從如者，八正聖道。彼隨從故，名如隨從。復次如者謂泥洹，為隨從得泥洹故如修行。世尊所說四聖諦，隨從如智故，名如修行。隨從和合者，隨從沙門和合具足故，名隨從和合。若如是隨從作和合事成大果，大功德如是隨從，故名隨從和合。四雙八輩者，住須陀洹道及住其果故為一雙，住斯陀含道及住其果故為一雙，住阿那含道及住其果故為一雙，住阿羅漢道及住其果故為一雙。此謂四雙者，彼住道及道果，故名四雙。八輩者，四向四果，此謂八輩。沙門者，從聞成就，故名沙門。僧者，聖和合眾，可請、可供養、可施、可恭敬，無上世間福田。可請者，堪受請，名為可請。可供養者，於眾施成大果，堪受供養。可施者，若於眾施，得大果報。可恭敬者，堪受恭敬事，名可恭敬。無上者，最多功德，故名無上。世間福田者，是眾生功德處故，名世間福田。以餘行當念眾生，如是勝眾真實眾是名醍醐，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足。彼坐禪人以此門以此行，以現念眾功德。如是現念眾功德，其心成信，由於信念心成不亂，以不亂心能滅諸蓋，禪分得起，外禪成住，如初廣說(念僧已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念僧？何相？何味？何處？何功德？云何為修？答：僧者，聖人和合，此謂為僧。現念僧修行功德，彼念、隨念、正念，此謂念僧。彼念住不亂此謂修，念起僧功德為相，心恭敬為味，歡喜和合功德為處，念佛功德等。云何修者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心念想，善能修行。世尊沙門眾隨從軟善，世尊沙門眾隨從如法，世尊聖眾隨從和合，世尊聖眾所謂四雙八輩，世尊沙門眾堪可恭敬供養、堪可合掌、無上世間福田，於是善修行。世尊沙門眾者隨從善說法故，名修行隨從。為自他饒益故，名修行隨從。已至具足故，名修行隨從。無怨具足故，名修行隨從。離二邊中具足故，名修行隨從。離幻諂故，名軟善。離身口邪曲惡故，名軟善。隨從如者，八正聖道。彼隨從故，名如隨從。復次如者謂泥洹，為隨從得泥洹故如修行。世尊所說四聖諦，隨從如智故，名如修行。隨從和合者，隨從沙門和合具足故，名隨從和合。若如是隨從作和合事成大果，大功德如是隨從，故名隨從和合。四雙八輩者，住須陀洹道及住其果故為一雙，住斯陀含道及住其果故為一雙，住阿那含道及住其果故為一雙，住阿羅漢道及住其果故為一雙。此謂四雙者，彼住道及道果，故名四雙。八輩者，四向四果，此謂八輩。沙門者，從聞成就，故名沙門。僧者，聖和合眾，可請、可供養、可施、可恭敬，無上世間福田。可請者，堪受請，名為可請。可供養者，於眾施成大果，堪受供養。可施者，若於眾施，得大果報。可恭敬者，堪受恭敬事，名可恭敬。無上者，最多功德，故名無上。世間福田者，是眾生功德處故，名世間福田。以餘行當念眾生，如是勝眾真實眾是名醍醐，戒具足、定具足、慧具足、解脫具足、解脫知見具足。彼坐禪人以此門以此行，以現念眾功德。如是現念眾功德，其心成信，由於信念心成不亂，以不亂心能滅諸蓋，禪分得起，外禪成住，如初廣說(念僧已竟)。

問：云何念戒？何修？何相？何？味何處？何功德？云何修行？答：以功德念清淨戒，彼念、隨念、正念，此謂念戒。念戒住不亂，此謂修。令起戒功德為相，見過患怖為味，歡喜無過樂是處。若人修行念戒成，得十二功德成，尊重師、重法、重僧、重戒學、重供養、重不放逸、於細微過患常見憂怖、護自身亦護他、從此世怖畏解脫、彼世怖畏解脫、多歡喜可愛。一切戒功德，是念戒功德。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心念，自身戒無偏、無穿、無點、無垢、無雜、自在智慧所嘆、無所觸令起定。若無偏是無穿，若無穿是不點，如是一切可知。復次若滿清淨戒，是善法住處故，名不偏不穿。作姓稱譽故，名無點無垢。以斷愛故，名為自在。聖所樂故，無有過患。智慧所嘆離戒盜故，故名無所觸。成不退處，故令起定。以餘行當念戒。名戒者，是樂無過患、是姓可貴，以財物自在。如先所說戒功德，如是廣說可知。彼坐禪人以此門以此行以此功德，現念戒，由信念心不亂，以不亂心滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。餘如初廣說(念戒已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念戒？何修？何相？何？味何處？何功德？云何修行？答：以功德念清淨戒，彼念、隨念、正念，此謂念戒。念戒住不亂，此謂修。令起戒功德為相，見過患怖為味，歡喜無過樂是處。若人修行念戒成，得十二功德成，尊重師、重法、重僧、重戒學、重供養、重不放逸、於細微過患常見憂怖、護自身亦護他、從此世怖畏解脫、彼世怖畏解脫、多歡喜可愛。一切戒功德，是念戒功德。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心念，自身戒無偏、無穿、無點、無垢、無雜、自在智慧所嘆、無所觸令起定。若無偏是無穿，若無穿是不點，如是一切可知。復次若滿清淨戒，是善法住處故，名不偏不穿。作姓稱譽故，名無點無垢。以斷愛故，名為自在。聖所樂故，無有過患。智慧所嘆離戒盜故，故名無所觸。成不退處，故令起定。以餘行當念戒。名戒者，是樂無過患、是姓可貴，以財物自在。如先所說戒功德，如是廣說可知。彼坐禪人以此門以此行以此功德，現念戒，由信念心不亂，以不亂心滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。餘如初廣說(念戒已竟)。

問：云何念施？何修？何相？何味？何處？何功德？云何為修？答：施者，為利他故，樂饒益他。為他人得，捨自財物，此謂施。以念施功德現念捨，彼念、隨念、正念，此謂念施。彼念住不亂，此謂修。令起施功德為相，不蓄為味，不慳為處。若人修行念施，成得十功德。如是施隨樂無慳無貪意，為多人念，善取他意，於眾不畏，多歡喜慈悲心，向善趣，向醍醐。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心自念施，以所捨物我有利、我善得利。世人為慳垢所牽，我住無慳垢心，我常施與、常樂行施、常供給、常分布。彼坐禪人以此門以此行以此功德，現念施，彼心成信。由信由念故，心常不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。餘如初廣說(念施已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念施？何修？何相？何味？何處？何功德？云何為修？答：施者，為利他故，樂饒益他。為他人得，捨自財物，此謂施。以念施功德現念捨，彼念、隨念、正念，此謂念施。彼念住不亂，此謂修。令起施功德為相，不蓄為味，不慳為處。若人修行念施，成得十功德。如是施隨樂無慳無貪意，為多人念，善取他意，於眾不畏，多歡喜慈悲心，向善趣，向醍醐。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心，不亂心自念施，以所捨物我有利、我善得利。世人為慳垢所牽，我住無慳垢心，我常施與、常樂行施、常供給、常分布。彼坐禪人以此門以此行以此功德，現念施，彼心成信。由信由念故，心常不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。餘如初廣說(念施已竟)。

問：云何念天？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答：依生天功德，念自身功德。彼念、隨念、正念，此謂念天。彼念住不亂，此謂修。令起自身功德、天功德等為相，於功德愛敬為味，信功德果為處。若人修行念天，成得八功德。如是彼人五法增長，所謂信、戒、聞、施、慧，成天人所念愛敬。於說功德果報，大歡喜踊躍，自重其身，及天人所貴。念戒念施以入其內，向善趣、向醍醐。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心，念天有四王天、有三十三天、有焰摩天、有兜率天、有化樂天、有他化自在天，有梵身天、有天常生。以信成就，諸天從此生彼；我復如是有信。如是戒、如是聞、如是施、如是慧，成就彼諸天，從此生彼；我復如是有慧。當念其身、當念諸天，信、戒、聞、施、慧。彼坐禪人以此門以此行以功德現念天，彼心成信。以由信由念，心成不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何念天？何修？何相？何味？何處？何功德？云何修行？答：依生天功德，念自身功德。彼念、隨念、正念，此謂念天。彼念住不亂，此謂修。令起自身功德、天功德等為相，於功德愛敬為味，信功德果為處。若人修行念天，成得八功德。如是彼人五法增長，所謂信、戒、聞、施、慧，成天人所念愛敬。於說功德果報，大歡喜踊躍，自重其身，及天人所貴。念戒念施以入其內，向善趣、向醍醐。云何修行者，初坐禪人入寂寂坐，攝一切心。以不亂心，念天有四王天、有三十三天、有焰摩天、有兜率天、有化樂天、有他化自在天，有梵身天、有天常生。以信成就，諸天從此生彼；我復如是有信。如是戒、如是聞、如是施、如是慧，成就彼諸天，從此生彼；我復如是有慧。當念其身、當念諸天，信、戒、聞、施、慧。彼坐禪人以此門以此行以功德現念天，彼心成信。以由信由念，心成不亂。以不亂心，滅於諸蓋，禪分成起，外行禪成住。

問：何故念天功德，不念人功德？答：諸天功德最妙、生最妙、地成妙處、心於妙處修行成妙，是故念天功德，不念人功德。餘如初廣說(念天已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故念天功德，不念人功德？答：諸天功德最妙、生最妙、地成妙處、心於妙處修行成妙，是故念天功德，不念人功德。餘如初廣說(念天已竟)。