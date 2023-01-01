解脫道論卷第五阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第五阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行門品之二

此明求第二禪。思惟初禪過患、二禪功德，爾時坐禪人欲樂起第二禪已，於初禪身得自在。何以故？若於初禪未得自在，雖復思惟欲除覺觀、望得二禪，還復退失，遂不堪起第二禪定，亦復不能入於初禪。如世尊說：為諸比丘作山犢喻。山犢愚癡不知食處，未解行步，欲詣嶮遠。便自作念：「我今當往未甞至處，噉未甞草、飲未甞水。」前足未立復舉後脚，蹉搖不安莫能前進，遂不得至未甞至處，亦不得噉未甞食草，及不得飲未甞之水。更復思惟：「既不能去，政當資昔飲食。」如是比丘愚癡未達，不知所行處，不解離欲入於初禪，不修此法不多學習，輒自作念：「欲入第二禪。離於覺觀。」不解自安，復更思惟：「我不能得入第二禪離於覺觀，欲退入初禪離欲。」愚癡比丘，如彼山犢不解行步。是故應修初禪令心得自在，於未食時及食後時，初夜後夜隨心所樂，隨欲久近隨意無礙。為起入觀，若從一時乃至多時；多入多出，若從一時乃至多時，於彼初禪成得自在。得自在樂，起第二禪越於初禪。復更思惟：此初禪麁、第二禪細，於初禪見有過患、於第二禪見有功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此明求第二禪。思惟初禪過患、二禪功德，爾時坐禪人欲樂起第二禪已，於初禪身得自在。何以故？若於初禪未得自在，雖復思惟欲除覺觀、望得二禪，還復退失，遂不堪起第二禪定，亦復不能入於初禪。如世尊說：為諸比丘作山犢喻。山犢愚癡不知食處，未解行步，欲詣嶮遠。便自作念：「我今當往未甞至處，噉未甞草、飲未甞水。」前足未立復舉後脚，蹉搖不安莫能前進，遂不得至未甞至處，亦不得噉未甞食草，及不得飲未甞之水。更復思惟：「既不能去，政當資昔飲食。」如是比丘愚癡未達，不知所行處，不解離欲入於初禪，不修此法不多學習，輒自作念：「欲入第二禪。離於覺觀。」不解自安，復更思惟：「我不能得入第二禪離於覺觀，欲退入初禪離欲。」愚癡比丘，如彼山犢不解行步。是故應修初禪令心得自在，於未食時及食後時，初夜後夜隨心所樂，隨欲久近隨意無礙。為起入觀，若從一時乃至多時；多入多出，若從一時乃至多時，於彼初禪成得自在。得自在樂，起第二禪越於初禪。復更思惟：此初禪麁、第二禪細，於初禪見有過患、於第二禪見有功德。

問：云何初禪過患？答：近五蓋怨，令覺觀動，身成懈怠、心成散亂，其一切法是為麁定，不任為神通證。既樂初禪不成勝分，是初禪過患，第二禪功德是其對治。已觀初禪過患，復見第二禪功德，是一切入相作意修行第二禪事，不作意和合初禪、不作意於覺、不作意於觀，以從定生喜樂自在，令心受持。彼坐禪人如是作意，不久覺觀成滅，以定所起喜樂自在令心安住。此明二禪四枝義。彼坐禪人覺觀滅故，成其內信，心成一性，無覺無觀，從定生喜樂入第二禪。是地一切入功德。覺觀滅者，以善分別。覺觀滅亦名斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何初禪過患？答：近五蓋怨，令覺觀動，身成懈怠、心成散亂，其一切法是為麁定，不任為神通證。既樂初禪不成勝分，是初禪過患，第二禪功德是其對治。已觀初禪過患，復見第二禪功德，是一切入相作意修行第二禪事，不作意和合初禪、不作意於覺、不作意於觀，以從定生喜樂自在，令心受持。彼坐禪人如是作意，不久覺觀成滅，以定所起喜樂自在令心安住。此明二禪四枝義。彼坐禪人覺觀滅故，成其內信，心成一性，無覺無觀，從定生喜樂入第二禪。是地一切入功德。覺觀滅者，以善分別。覺觀滅亦名斷。

問：云何為覺觀滅？答：亦是初禪覺觀過患，及一切覺觀根覺觀過患，及覺觀根與覺觀併除故，成覺觀滅。復次以斷下麁禪得上勝禪，復令現次第滅。內者，現證名內。內有三種：一內內、二內定、三內行處。云何為內內？謂六內入。內定者，於自觀身，此謂內定。內行處者，於內自思，意不出外，攝義是性，是謂內行處。於此經中，內內是可樂。信者，信正信，思惟增長信，此謂信於內定，是謂內信。內信者，何相？何味？何起？何處？不亂為內信相，寂寂為味，不濁是起，覺觀為處。心成一性者，謂心住正定，此謂心成一性。心成一性者何義？心者是意。一者說於念。名性者，如聲論說生性。性者說自然義。此第二禪一心，能滅覺觀，以一性得起，此謂心成一性。心成一性者，何相？何味？何起？何處？專正為相，寂寂為味，無浪為起，覺觀滅為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為覺觀滅？答：亦是初禪覺觀過患，及一切覺觀根覺觀過患，及覺觀根與覺觀併除故，成覺觀滅。復次以斷下麁禪得上勝禪，復令現次第滅。內者，現證名內。內有三種：一內內、二內定、三內行處。云何為內內？謂六內入。內定者，於自觀身，此謂內定。內行處者，於內自思，意不出外，攝義是性，是謂內行處。於此經中，內內是可樂。信者，信正信，思惟增長信，此謂信於內定，是謂內信。內信者，何相？何味？何起？何處？不亂為內信相，寂寂為味，不濁是起，覺觀為處。心成一性者，謂心住正定，此謂心成一性。心成一性者何義？心者是意。一者說於念。名性者，如聲論說生性。性者說自然義。此第二禪一心，能滅覺觀，以一性得起，此謂心成一性。心成一性者，何相？何味？何起？何處？專正為相，寂寂為味，無浪為起，覺觀滅為處。

問：信及心成一性，何故非初禪所攝？答：初禪以覺觀為浪動，故成濁，內信、心成一性者成不清淨，如水有風浪，見於面像不復清淨。如是初禪覺觀為浪，浪動濁故，內信及心一性成不清淨，是故以禪枝，非初禪所攝。無覺無觀者，謂斷覺無覺、離觀無觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：信及心成一性，何故非初禪所攝？答：初禪以覺觀為浪動，故成濁，內信、心成一性者成不清淨，如水有風浪，見於面像不復清淨。如是初禪覺觀為浪，浪動濁故，內信及心一性成不清淨，是故以禪枝，非初禪所攝。無覺無觀者，謂斷覺無覺、離觀無觀。

問：覺觀滅、無覺無觀，此二種斷覺觀，何故說二？答：覺觀滅者為現內信，心一性為因；無覺無觀為現寂寂所成喜樂妙相。復次覺觀滅者，以此覺觀見覺觀過患，斷彼過患法；無覺無觀者，斷色界覺觀。復次無覺無觀者有二種：一不以覺觀滅無覺無觀，以覺觀滅無覺無觀，於是五識及第三禪等，不以覺觀滅成無覺無觀。第二禪以方便寂寂故，以覺觀滅成無覺無觀。是說二義。從定生者名定，初禪從彼智生，第二禪成從初禪定生。復次定者，於第二禪與一心共生故，定生喜樂。喜樂者，初已分別。第二禪者，依初得名。此第二禪入正受者，謂入第二禪。禪者內信、喜、樂、一心，是名為禪。入正受住者，成得第二禪，離於二枝，成就二枝三種善十相具足。二十三功德相應，是天住是功德，生光耀天。如初廣說。天住者，從定生喜樂，越人住故名為天住。是故世尊告比丘言：如池生水，非四方來亦非雨出，無有時節，是從泉出，清冷浸灌盈溢流遠。如是比丘，此身從定生喜樂。令得清涼無不潤澤。從定生喜周遍身心，猶如泉水。彼坐禪人入第二禪，其身可知。如不從四方無流水來、無天雨水，如是覺觀滅可知。如是從泉出流，令身成滿不起波浪。如是從定生喜樂，此名色身令滿不起亂心。如以冷水令身清涼遍一切處，如是從定生喜樂。一切名色身成滿足修定果報，如是天居生光耀功德。此第二禪有三種，下、中、上。是坐禪人修下禪，命終生少光天，壽命二劫。修中禪生無量光天，壽命四劫。修上禪生光耀天，壽命八劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：覺觀滅、無覺無觀，此二種斷覺觀，何故說二？答：覺觀滅者為現內信，心一性為因；無覺無觀為現寂寂所成喜樂妙相。復次覺觀滅者，以此覺觀見覺觀過患，斷彼過患法；無覺無觀者，斷色界覺觀。復次無覺無觀者有二種：一不以覺觀滅無覺無觀，以覺觀滅無覺無觀，於是五識及第三禪等，不以覺觀滅成無覺無觀。第二禪以方便寂寂故，以覺觀滅成無覺無觀。是說二義。從定生者名定，初禪從彼智生，第二禪成從初禪定生。復次定者，於第二禪與一心共生故，定生喜樂。喜樂者，初已分別。第二禪者，依初得名。此第二禪入正受者，謂入第二禪。禪者內信、喜、樂、一心，是名為禪。入正受住者，成得第二禪，離於二枝，成就二枝三種善十相具足。二十三功德相應，是天住是功德，生光耀天。如初廣說。天住者，從定生喜樂，越人住故名為天住。是故世尊告比丘言：如池生水，非四方來亦非雨出，無有時節，是從泉出，清冷浸灌盈溢流遠。如是比丘，此身從定生喜樂。令得清涼無不潤澤。從定生喜周遍身心，猶如泉水。彼坐禪人入第二禪，其身可知。如不從四方無流水來、無天雨水，如是覺觀滅可知。如是從泉出流，令身成滿不起波浪。如是從定生喜樂，此名色身令滿不起亂心。如以冷水令身清涼遍一切處，如是從定生喜樂。一切名色身成滿足修定果報，如是天居生光耀功德。此第二禪有三種，下、中、上。是坐禪人修下禪，命終生少光天，壽命二劫。修中禪生無量光天，壽命四劫。修上禪生光耀天，壽命八劫。

念二禪過患，爾時坐禪人已修第二禪身得自在，第二禪麁、三禪寂寂。知二禪過患、見三禪功德，起第三禪。云何二禪過患？謂近覺觀是定之怨。與喜滿相應故禪成麁，以喜成滿心大踊躍，不能起餘禪枝。若著於喜是則為失，若知是失則成不失。若不堪作神通證，若樂二禪不成勝分，是知第二禪過患。見第三禪功德，是其對治。已觀二禪過患，復見三禪功德，是依一切入相作意，令喜心滅。以由喜樂受持心，如是作意，不久以無喜樂令心得安解三禪枝。彼坐禪人不染喜故，得捨念智，以身受樂。是聖所說，得捨念智，樂住第三禪正受，是地一切入功德不染喜故。喜者先已分別。不染者，斷喜得捨住。云何為捨？是捨是護。不退不進是心平等，此謂捨。於是捨有八種，謂受捨、精進捨、見捨、菩提覺捨、無量捨、六分捨、禪枝捨、清淨捨。五根為受捨。有時不作意捨相，為精進捨。苦集我今當斷成得捨，為見捨。修菩提覺，是為菩提捨。慈悲喜捨，是為無量捨。以眼見色不苦不喜成捨，是為六分捨。無染故成捨住者，是禪枝捨。捨念清淨，是清淨捨。於此八捨，除受捨，餘七捨法，是為平等捨。復次有三種捨：一相應乘、二少經營、三無經營。於一切禪行，是禪平等方便。不急疾不遲緩，是名相應乘捨，此下捨近第二禪，能斷大踊躍心。若心無經營，是名少經營捨，此捨近第三禪，是其能斷一切踊躍心。以不動身心，無經營事心，是名無事捨，此捨近第四禪。捨者何相？何味？何起？何處？平等為相，無所著為味，無經營為起，無染為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念二禪過患，爾時坐禪人已修第二禪身得自在，第二禪麁、三禪寂寂。知二禪過患、見三禪功德，起第三禪。云何二禪過患？謂近覺觀是定之怨。與喜滿相應故禪成麁，以喜成滿心大踊躍，不能起餘禪枝。若著於喜是則為失，若知是失則成不失。若不堪作神通證，若樂二禪不成勝分，是知第二禪過患。見第三禪功德，是其對治。已觀二禪過患，復見三禪功德，是依一切入相作意，令喜心滅。以由喜樂受持心，如是作意，不久以無喜樂令心得安解三禪枝。彼坐禪人不染喜故，得捨念智，以身受樂。是聖所說，得捨念智，樂住第三禪正受，是地一切入功德不染喜故。喜者先已分別。不染者，斷喜得捨住。云何為捨？是捨是護。不退不進是心平等，此謂捨。於是捨有八種，謂受捨、精進捨、見捨、菩提覺捨、無量捨、六分捨、禪枝捨、清淨捨。五根為受捨。有時不作意捨相，為精進捨。苦集我今當斷成得捨，為見捨。修菩提覺，是為菩提捨。慈悲喜捨，是為無量捨。以眼見色不苦不喜成捨，是為六分捨。無染故成捨住者，是禪枝捨。捨念清淨，是清淨捨。於此八捨，除受捨，餘七捨法，是為平等捨。復次有三種捨：一相應乘、二少經營、三無經營。於一切禪行，是禪平等方便。不急疾不遲緩，是名相應乘捨，此下捨近第二禪，能斷大踊躍心。若心無經營，是名少經營捨，此捨近第三禪，是其能斷一切踊躍心。以不動身心，無經營事心，是名無事捨，此捨近第四禪。捨者何相？何味？何起？何處？平等為相，無所著為味，無經營為起，無染為處。

問：何故說此捨於此禪，非第二禪及初禪？答：是處喜滿未滅心著。以緣喜樂是故未滅，以大踊躍充遍身心，是故於二種禪不說捨，以不滿故。於此第三禪無喜染故，以滅相著故成起禪枝，以由禪枝自在故說捨念正智。云何為念？念隨念，彼念覺憶持不忘。念者，念根、念力、正念，此謂念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說此捨於此禪，非第二禪及初禪？答：是處喜滿未滅心著。以緣喜樂是故未滅，以大踊躍充遍身心，是故於二種禪不說捨，以不滿故。於此第三禪無喜染故，以滅相著故成起禪枝，以由禪枝自在故說捨念正智。云何為念？念隨念，彼念覺憶持不忘。念者，念根、念力、正念，此謂念。

問：念者何相？何味？何起？何處？答：隨念為相，不忘為味，守護為起，四念為處。云何為智？知解為慧，是正智此謂為智。於是正智有四種：有義智、自相智、不愚癡智、行處智。於是有義智者，有四威儀。自相智者，入於空處。不愚癡智者，知於世間八法。行處智者，謂於事處。於此經中，行處智是可取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：念者何相？何味？何起？何處？答：隨念為相，不忘為味，守護為起，四念為處。云何為智？知解為慧，是正智此謂為智。於是正智有四種：有義智、自相智、不愚癡智、行處智。於是有義智者，有四威儀。自相智者，入於空處。不愚癡智者，知於世間八法。行處智者，謂於事處。於此經中，行處智是可取。

問：智者何相？何味？何起？何處？答：不愚癡為相，緣著為味，擇取諸法為起，正作意為處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：智者何相？何味？何起？何處？答：不愚癡為相，緣著為味，擇取諸法為起，正作意為處。

問：何故此念正智一切處不妙？答：若人失念不起正智，不堪起禪外行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此念正智一切處不妙？答：若人失念不起正智，不堪起禪外行。

問：何故說第三禪，不說第二禪及初禪？答：於此喜為首，麁禪枝滅故、正定細故。此定入細處，以此正智堪能起第三禪，是故以禪枝自在。復次此禪易起到彼樂處，最氣味地，亦作愚心，是名著處。是故於此禪，知得自在堪為斷喜。又說喜樂者共為親友，是故此念智分別，無喜有樂於事成住。如彼犢子隨逐其母，不捉兩耳觸突隨母。如是無喜有樂，以念智分別樂得住行處。若不緩分別，反入於喜，成禪退分。以此禪枝自在，故說念智。以此捨念智成就，是故說有捨念智以身受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說第三禪，不說第二禪及初禪？答：於此喜為首，麁禪枝滅故、正定細故。此定入細處，以此正智堪能起第三禪，是故以禪枝自在。復次此禪易起到彼樂處，最氣味地，亦作愚心，是名著處。是故於此禪，知得自在堪為斷喜。又說喜樂者共為親友，是故此念智分別，無喜有樂於事成住。如彼犢子隨逐其母，不捉兩耳觸突隨母。如是無喜有樂，以念智分別樂得住行處。若不緩分別，反入於喜，成禪退分。以此禪枝自在，故說念智。以此捨念智成就，是故說有捨念智以身受樂。

問：云何心樂？答：心攝受是心樂，從心觸生攝受是心樂受，是謂為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何心樂？答：心攝受是心樂，從心觸生攝受是心樂受，是謂為樂。

問：云何身？答：想陰、行陰、識陰，此謂為身。此樂以身受，謂身受樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何身？答：想陰、行陰、識陰，此謂為身。此樂以身受，謂身受樂。

問：何故此樂無喜，非以身為受？答：於第三禪樂根滅。何故世尊說於第三禪樂根滅？是樂聖人所說。聖者佛及弟子，開合制教分別顯示，此謂聖所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此樂無喜，非以身為受？答：於第三禪樂根滅。何故世尊說於第三禪樂根滅？是樂聖人所說。聖者佛及弟子，開合制教分別顯示，此謂聖所說。

問：何故聖說於此身，非餘處？答：此第三禪易起到彼樂處，彼無受樂；聖者向於樂住，是聖人成就，是故聖人說此禪勝成捨。有念樂住者捨念樂，此已分別成就，入住第三禪。第三者，依第二名為第三。第三禪者，是捨念、正智、樂、一心，此謂禪成就。入住者，彼已得第二禪，離一分五分，成就三種善十相具足，二十二功德相應天居，生遍淨天。如初禪廣說。天居者，無喜樂住，越人住名天居。是故世尊告諸比丘：如是比丘，於欝波羅池花、分陀利池花，若欝波羅花、波頭摩花、分陀利花，水生水增長，從水起住水中，從根至首以令水滿其中。如是比丘，此身以無喜樂令滿潤澤，以無喜之樂遍滿身心。於是如欝多羅、波頭摩、分陀利花從水而起。如是入第三禪，其身當知如藕生水，從根至首一切皆滿。如是入第三禪，其身以無喜之樂遍滿身心，修定果報如是天居生遍淨天功德。此第三禪亦成三種，謂上、中、下。於是坐禪人修行下禪，命終生少淨天，彼壽命十六劫。修行中禪生無量淨天，彼天壽命三十二劫。修行上禪生遍淨天，壽命六十四劫。念三禪過，爾時坐禪人如是已作，第三禪身得自在樂，起第四禪越第三禪。第三禪麁、第四禪妙，見第三禪過患，復見第四禪功德。云何三禪過患？謂近喜為怨。正定以樂枝麁，不能堪忍為得神通，第三禪不成勝分。如是見第三禪過患，見第四禪功德是其對治。彼坐禪人如是已見第三禪過患、見第四禪功德，唯彼作一切入相作意，令現滅樂滅。以由捨心受持，如是作意不久，以由捨心得安解四禪枝。彼坐禪人斷樂故，先已斷苦故，以初喜憂盡故，不苦不樂捨念清淨成就，住第四禪。是地一切入功德。斷樂者名身樂斷，斷苦者名身苦斷。前喜憂滅者，喜名心樂、憂名心苦，皆盡滅也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故聖說於此身，非餘處？答：此第三禪易起到彼樂處，彼無受樂；聖者向於樂住，是聖人成就，是故聖人說此禪勝成捨。有念樂住者捨念樂，此已分別成就，入住第三禪。第三者，依第二名為第三。第三禪者，是捨念、正智、樂、一心，此謂禪成就。入住者，彼已得第二禪，離一分五分，成就三種善十相具足，二十二功德相應天居，生遍淨天。如初禪廣說。天居者，無喜樂住，越人住名天居。是故世尊告諸比丘：如是比丘，於欝波羅池花、分陀利池花，若欝波羅花、波頭摩花、分陀利花，水生水增長，從水起住水中，從根至首以令水滿其中。如是比丘，此身以無喜樂令滿潤澤，以無喜之樂遍滿身心。於是如欝多羅、波頭摩、分陀利花從水而起。如是入第三禪，其身當知如藕生水，從根至首一切皆滿。如是入第三禪，其身以無喜之樂遍滿身心，修定果報如是天居生遍淨天功德。此第三禪亦成三種，謂上、中、下。於是坐禪人修行下禪，命終生少淨天，彼壽命十六劫。修行中禪生無量淨天，彼天壽命三十二劫。修行上禪生遍淨天，壽命六十四劫。念三禪過，爾時坐禪人如是已作，第三禪身得自在樂，起第四禪越第三禪。第三禪麁、第四禪妙，見第三禪過患，復見第四禪功德。云何三禪過患？謂近喜為怨。正定以樂枝麁，不能堪忍為得神通，第三禪不成勝分。如是見第三禪過患，見第四禪功德是其對治。彼坐禪人如是已見第三禪過患、見第四禪功德，唯彼作一切入相作意，令現滅樂滅。以由捨心受持，如是作意不久，以由捨心得安解四禪枝。彼坐禪人斷樂故，先已斷苦故，以初喜憂盡故，不苦不樂捨念清淨成就，住第四禪。是地一切入功德。斷樂者名身樂斷，斷苦者名身苦斷。前喜憂滅者，喜名心樂、憂名心苦，皆盡滅也。

問：樂苦憂已斷，何處滅？答：初禪時滅。於此第四禪，佛說苦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：樂苦憂已斷，何處滅？答：初禪時滅。於此第四禪，佛說苦滅。

問：何處苦根起無餘時滅？答：佛告比丘：初禪成就離欲，是處苦根起無餘時滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何處苦根起無餘時滅？答：佛告比丘：初禪成就離欲，是處苦根起無餘時滅。

問：何故於初禪苦根滅？答：以喜滿故身樂，身樂故苦根滅，以斷對治故，是故於初禪苦根滅。於第二禪憂根滅，成斷憂根。如佛所說：何處喜根起無餘時滅？於此比丘覺觀滅故。第三禪正受住，是處憂根起無餘時滅。何故第二禪憂根滅？若有覺觀久隨覺觀，成身懈怠、成心懶惰，若心懶惰憂根即起。於第二禪覺觀滅，說憂根滅。於第三禪是處樂滅。如世尊說：何處樂根起無餘時滅？於此比丘厭於喜故，第三禪入正受住，是處樂根已起無餘時滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故於初禪苦根滅？答：以喜滿故身樂，身樂故苦根滅，以斷對治故，是故於初禪苦根滅。於第二禪憂根滅，成斷憂根。如佛所說：何處喜根起無餘時滅？於此比丘覺觀滅故。第三禪正受住，是處憂根起無餘時滅。何故第二禪憂根滅？若有覺觀久隨覺觀，成身懈怠、成心懶惰，若心懶惰憂根即起。於第二禪覺觀滅，說憂根滅。於第三禪是處樂滅。如世尊說：何處樂根起無餘時滅？於此比丘厭於喜故，第三禪入正受住，是處樂根已起無餘時滅。

問：何故於第三禪樂根滅？答：喜滅故。喜為因，樂成滅，是故於第三禪樂根滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故於第三禪樂根滅？答：喜滅故。喜為因，樂成滅，是故於第三禪樂根滅。

問：若苦樂憂於三禪處已滅，何故於此四禪說滅？答：三禪是四禪道路，於三禪已滅受，是故於第四禪說滅。復次以不苦不樂受為現對治，是故說苦樂對治不苦不樂受。復次四禪共對治受收合故。復次捨煩惱現無餘斷。不苦不樂受者，意不攝受、心不棄捨，此謂不苦不樂受。不苦不樂受者，何相？何味？何起？何處？中間為相，住中為味，除是起喜滅是處。云何捨念清淨者？是謂中性為捨，此謂為捨。念者，謂念、隨念、正念，此謂為念。以捨為念，成分明清白，此謂捨念清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若苦樂憂於三禪處已滅，何故於此四禪說滅？答：三禪是四禪道路，於三禪已滅受，是故於第四禪說滅。復次以不苦不樂受為現對治，是故說苦樂對治不苦不樂受。復次四禪共對治受收合故。復次捨煩惱現無餘斷。不苦不樂受者，意不攝受、心不棄捨，此謂不苦不樂受。不苦不樂受者，何相？何味？何起？何處？中間為相，住中為味，除是起喜滅是處。云何捨念清淨者？是謂中性為捨，此謂為捨。念者，謂念、隨念、正念，此謂為念。以捨為念，成分明清白，此謂捨念清淨。

問：何故此念以捨分明清白？答：此捨離一切煩惱故、受相似相應故，成不動無經營，以此無經營與捨相應故。此念至無動成無經營，是故此念已捨成分明清白。四者，依彼三禪，此第四成就。入定者，此謂四禪捨念一心，此謂禪成就。入住者，成得彼第四禪，離一分三分，成就三種善十相具足，二十二功德相應，報居天上，生果實天。功德如初廣說。天居者，捨樂住出於人住，此謂天居。是故世尊告諸比丘：有人坐，以白疊覆身，從頭至足一切身分無處不著。如以白疊無不覆處，如是比丘以清白心令滿一切身分。以清白心無所不著，譬如有人白疊自覆，是坐禪人亦復如是，離一切上煩惱，在第四禪可知。如以白疊覆身從頭至足，不寒不熱，時節調和身心清淨。如是入第四禪不苦不樂，是為捨樂。令滿於身修定果報，如是天居生果實天功德。修第四禪命終凡夫，生果實天。若心厭患，生無想天，壽命五十劫。若沙門，或生果實天、或生五淨居處。如是果實功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故此念以捨分明清白？答：此捨離一切煩惱故、受相似相應故，成不動無經營，以此無經營與捨相應故。此念至無動成無經營，是故此念已捨成分明清白。四者，依彼三禪，此第四成就。入定者，此謂四禪捨念一心，此謂禪成就。入住者，成得彼第四禪，離一分三分，成就三種善十相具足，二十二功德相應，報居天上，生果實天。功德如初廣說。天居者，捨樂住出於人住，此謂天居。是故世尊告諸比丘：有人坐，以白疊覆身，從頭至足一切身分無處不著。如以白疊無不覆處，如是比丘以清白心令滿一切身分。以清白心無所不著，譬如有人白疊自覆，是坐禪人亦復如是，離一切上煩惱，在第四禪可知。如以白疊覆身從頭至足，不寒不熱，時節調和身心清淨。如是入第四禪不苦不樂，是為捨樂。令滿於身修定果報，如是天居生果實天功德。修第四禪命終凡夫，生果實天。若心厭患，生無想天，壽命五十劫。若沙門，或生果實天、或生五淨居處。如是果實功德。

問：何故於三禪處，下中上說果地勝，不說第四禪？答：依三禪所得有麁有妙，是故以勝枝說果地勝。此第四禪已到妙枝彼岸，從此更無妙枝，是故於此無勝果地念四禪過。爾時坐禪人，於第四禪已得自在樂，遊虛空定越於色界。復更思惟，色定麁、虛空定細。彼坐禪人見色過患，復見虛空定功德。云何色過患？如取器仗相打鬪諍、兩舌妄語、截手脚等種種諸事，眼痛疾患寒熱飢渴諸苦，是謂色欲過患。云何第四禪過患？此近喜成怨，依於色事，是名為麁。於是著樂，不成勝分，依虛空寂寂解脫。於此定成麁，於色見第四禪過患，見虛空定功德，是其對治。彼坐禪人如是已見於色及見第四禪過患，已見虛空定功德，念入第四禪明無邊虛空定。從此定起除地一切入相，修虛空定地相成失。於虛空所作事無邊作意，若如此現作意不久地相成失。從地相心起成越於虛空，以虛空入相自在心得安。彼坐禪人已起一切色相有對想滅，於種種想不作意故，正受入住無邊空處。一切者，說於無餘起。色相者，云何色相？入色界定想智正智，此謂色相。越者，從此起有對想滅者。云何是有對想？色想、聲想、香想、味想、觸想，此謂有對想。滅者，彼種種想盡不作意者。云何種種想？不入定人，或意界和合、或意識界和合想智正智，此謂種種想。此種種想不作意，此謂種種想不作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故於三禪處，下中上說果地勝，不說第四禪？答：依三禪所得有麁有妙，是故以勝枝說果地勝。此第四禪已到妙枝彼岸，從此更無妙枝，是故於此無勝果地念四禪過。爾時坐禪人，於第四禪已得自在樂，遊虛空定越於色界。復更思惟，色定麁、虛空定細。彼坐禪人見色過患，復見虛空定功德。云何色過患？如取器仗相打鬪諍、兩舌妄語、截手脚等種種諸事，眼痛疾患寒熱飢渴諸苦，是謂色欲過患。云何第四禪過患？此近喜成怨，依於色事，是名為麁。於是著樂，不成勝分，依虛空寂寂解脫。於此定成麁，於色見第四禪過患，見虛空定功德，是其對治。彼坐禪人如是已見於色及見第四禪過患，已見虛空定功德，念入第四禪明無邊虛空定。從此定起除地一切入相，修虛空定地相成失。於虛空所作事無邊作意，若如此現作意不久地相成失。從地相心起成越於虛空，以虛空入相自在心得安。彼坐禪人已起一切色相有對想滅，於種種想不作意故，正受入住無邊空處。一切者，說於無餘起。色相者，云何色相？入色界定想智正智，此謂色相。越者，從此起有對想滅者。云何是有對想？色想、聲想、香想、味想、觸想，此謂有對想。滅者，彼種種想盡不作意者。云何種種想？不入定人，或意界和合、或意識界和合想智正智，此謂種種想。此種種想不作意，此謂種種想不作意。

問：何故止說越想，不說受行識？答：若越於想，彼一切皆亦成越。何以故？若不離想，心不得越。復次世尊欲說越色事，說越色想，一切定事皆由想故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故止說越想，不說受行識？答：若越於想，彼一切皆亦成越。何以故？若不離想，心不得越。復次世尊欲說越色事，說越色想，一切定事皆由想故。

問：若不爾，入色定有對想種種想非為無也。答：有人入色界定，有對想有種種想以斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若不爾，入色定有對想種種想非為無也。答：有人入色界定，有對想有種種想以斷故。

問：何故於彼不修道？答：為厭於色，是故於彼不滅、於彼不盡故。入初禪，聲是其刺如是。佛所說於此為厭色以修行道，是故於此成斷。於此斷故，無色定不動行想。寂寂解脫想，如迦蘭欝頭藍弗入無想定，五百車從前去來不見不聞，是故說於處滅。於是起一切色想，說斷色界法有對想、滅種種想。不作意者，說斷欲界法。復次越一切色想者，說得無色界。有對想滅者，說斷彼定外亂，為顯現無動種種想。不作意者說斷定內亂，說顯現寂寂解脫相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故於彼不修道？答：為厭於色，是故於彼不滅、於彼不盡故。入初禪，聲是其刺如是。佛所說於此為厭色以修行道，是故於此成斷。於此斷故，無色定不動行想。寂寂解脫想，如迦蘭欝頭藍弗入無想定，五百車從前去來不見不聞，是故說於處滅。於是起一切色想，說斷色界法有對想、滅種種想。不作意者，說斷欲界法。復次越一切色想者，說得無色界。有對想滅者，說斷彼定外亂，為顯現無動種種想。不作意者說斷定內亂，說顯現寂寂解脫相。

問：無邊虛空者，云何為空？答：是空入空界空穴，不為四大所觸，此謂為空。於空正安心令滿無邊，此謂無邊。無邊空者，是無邊空入，入虛空處心心數法，此謂虛空入。虛空入者何義？是虛空無邊性。是無邊性空處，此說虛空義。如住天處名天處，彼虛空處定，此謂虛空處入。正住者，得虛空處定，越色事三分，成就三種善，十相具足，二十二功德相應，寂寂居住修定果報。此功德生虛空處，如初廣說。功德生虛空者，已修虛空處，命終生虛空天，壽命二千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：無邊虛空者，云何為空？答：是空入空界空穴，不為四大所觸，此謂為空。於空正安心令滿無邊，此謂無邊。無邊空者，是無邊空入，入虛空處心心數法，此謂虛空入。虛空入者何義？是虛空無邊性。是無邊性空處，此說虛空義。如住天處名天處，彼虛空處定，此謂虛空處入。正住者，得虛空處定，越色事三分，成就三種善，十相具足，二十二功德相應，寂寂居住修定果報。此功德生虛空處，如初廣說。功德生虛空者，已修虛空處，命終生虛空天，壽命二千劫。

念虛空定過，爾時彼坐禪人於虛空處已得自在樂，起識一切入定，越虛空一切入。思惟虛空定麁、見識處細，復見虛空過患、復見識處功德。云何虛空過患？此定近色為怨，於虛空定是事成麁。與有對想種種想不相遠離，成彼念著不得勝分。如是見虛空過患，是識一切入功德是其對治，明無邊識定治。彼坐禪人已見如是虛空過患、已見識處功德，安詳念入安祥念起，修虛空識令滿作意，令識無邊。由識處想心受持，如是現作意，不久從虛空處想心起越於識處，由識處想而心得安。彼坐禪人起一切虛空故，思惟無邊識，成就入正受，於一切識處住。一切者，說於無餘。越虛空處者，越虛空處。越者謂正度，是謂越一切虛空處。無邊識者，唯彼虛空以識作意令滿無邊，是謂無邊識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念虛空定過，爾時彼坐禪人於虛空處已得自在樂，起識一切入定，越虛空一切入。思惟虛空定麁、見識處細，復見虛空過患、復見識處功德。云何虛空過患？此定近色為怨，於虛空定是事成麁。與有對想種種想不相遠離，成彼念著不得勝分。如是見虛空過患，是識一切入功德是其對治，明無邊識定治。彼坐禪人已見如是虛空過患、已見識處功德，安詳念入安祥念起，修虛空識令滿作意，令識無邊。由識處想心受持，如是現作意，不久從虛空處想心起越於識處，由識處想而心得安。彼坐禪人起一切虛空故，思惟無邊識，成就入正受，於一切識處住。一切者，說於無餘。越虛空處者，越虛空處。越者謂正度，是謂越一切虛空處。無邊識者，唯彼虛空以識作意令滿無邊，是謂無邊識處。

問：色非色法，云何執為無邊？答：唯無色法故成無邊。何以故？非色之法無有邊際，不可得故。復次虛空無邊，故說無邊。無邊者，作無邊意，故成無邊。是故不妨識。入處者，是入識處。心心數法，此謂識處。識處者何義？是識無邊，此謂識無邊。識處者，如天住處名天處。此識已受持定，此謂識處定。入正受處者，得彼於識處定者，越虛空事，三分成就，以三種善十相具足，二十二功德相應，住於寂寂修定果報。是功德生識處，如初廣說。生識入功德者，修行識處入，命終生識處天，壽命四千劫(識入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：色非色法，云何執為無邊？答：唯無色法故成無邊。何以故？非色之法無有邊際，不可得故。復次虛空無邊，故說無邊。無邊者，作無邊意，故成無邊。是故不妨識。入處者，是入識處。心心數法，此謂識處。識處者何義？是識無邊，此謂識無邊。識處者，如天住處名天處。此識已受持定，此謂識處定。入正受處者，得彼於識處定者，越虛空事，三分成就，以三種善十相具足，二十二功德相應，住於寂寂修定果報。是功德生識處，如初廣說。生識入功德者，修行識處入，命終生識處天，壽命四千劫(識入已竟)。

念無邊識定過患，爾時坐禪人已得識處，自在欲起無所有處定，越於識處。復更思惟，識處定麁、無所有處定細，復見識處過患、復見無所有處定功德。云何識處過患？此定近虛空為怨，識事為麁，以思惟無邊想成彼念著不得勝分，無所有處功德是其對治。彼坐禪人如是已見識處過患、復見無所有處功德，從識處定安詳而起，彼識不復修行，不復分別，成失彼識。已見無所有處相自在，心願受持，如是現作意，不久從識處想起。以由無所有處想其心得安。彼明無邊識定坐禪人越一切識處，見無所有入正受處住。一切者，說於無餘。越識處者，成越此識超入正度，此謂越一切識處。無所有者，不復修行、不復分別、成失彼識、但見無所有，此謂無所有處。入無所有處定心心數法，此謂無所有處。無所有處者何義？是識無性，是無所有。無所有處者，說受持言，無所有受持正定，此謂無所有處定。入正受住者，成得無所有定，越識事三分，成就三種善，十相具足，二十二功德相應，住於寂寂修定果報。是功德生無所有處，如初廣說。生無所有功德者，修行無所有處定，命終生無所有天，壽命六千劫(無所有定竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念無邊識定過患，爾時坐禪人已得識處，自在欲起無所有處定，越於識處。復更思惟，識處定麁、無所有處定細，復見識處過患、復見無所有處定功德。云何識處過患？此定近虛空為怨，識事為麁，以思惟無邊想成彼念著不得勝分，無所有處功德是其對治。彼坐禪人如是已見識處過患、復見無所有處功德，從識處定安詳而起，彼識不復修行，不復分別，成失彼識。已見無所有處相自在，心願受持，如是現作意，不久從識處想起。以由無所有處想其心得安。彼明無邊識定坐禪人越一切識處，見無所有入正受處住。一切者，說於無餘。越識處者，成越此識超入正度，此謂越一切識處。無所有者，不復修行、不復分別、成失彼識、但見無所有，此謂無所有處。入無所有處定心心數法，此謂無所有處。無所有處者何義？是識無性，是無所有。無所有處者，說受持言，無所有受持正定，此謂無所有處定。入正受住者，成得無所有定，越識事三分，成就三種善，十相具足，二十二功德相應，住於寂寂修定果報。是功德生無所有處，如初廣說。生無所有功德者，修行無所有處定，命終生無所有天，壽命六千劫(無所有定竟)。

念無所有處過患，爾時坐禪人於無所有處已得自在，欲起非想非非想處定越無所有處。復更思惟無所有處麁、見非想非非想處細，復見無所有處過患，復見非想非非想處定功德。云何無所有定過患？此定近識為怨，與分明想共故成麁，成彼念著不得勝上。如是見無所有處過患，復見非想非非想入功德是其對治。復次見此想是患、是癰、是刺，無想是政、是寂寂、是妙，所謂非想非非想。彼坐禪人如是已見，念入無所有處安詳而起。彼無所有處寂寂作意修行餘定，如是現作意，不久從無所有處想心起，由非非想處想而心得安。彼明非非想定坐禪人，越一切無所有處故，成就入住非非相處。一切者，說於無餘。越無所有處者，成越無所有處超入正度，此謂越一切無所有處。非非想者，彼無所有處寂寂作意修行餘定，此謂非非想處。非非想處者，入非非想處心心數法，是謂非非想處。非非想處者何義？滅分明想故成於無想，細想有餘故，成非想非非想是其處，是謂非非想。入正住者，成得非非想處定，越無所有處，三分成就三種善，十相具足，二十二功德相應，住於寂寂明修定果報。以是功德生非非想天，如初廣說。是功德生非非想天者，修行非非想處定，命終生非非想天，壽命八萬四千劫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念無所有處過患，爾時坐禪人於無所有處已得自在，欲起非想非非想處定越無所有處。復更思惟無所有處麁、見非想非非想處細，復見無所有處過患，復見非想非非想處定功德。云何無所有定過患？此定近識為怨，與分明想共故成麁，成彼念著不得勝上。如是見無所有處過患，復見非想非非想入功德是其對治。復次見此想是患、是癰、是刺，無想是政、是寂寂、是妙，所謂非想非非想。彼坐禪人如是已見，念入無所有處安詳而起。彼無所有處寂寂作意修行餘定，如是現作意，不久從無所有處想心起，由非非想處想而心得安。彼明非非想定坐禪人，越一切無所有處故，成就入住非非相處。一切者，說於無餘。越無所有處者，成越無所有處超入正度，此謂越一切無所有處。非非想者，彼無所有處寂寂作意修行餘定，此謂非非想處。非非想處者，入非非想處心心數法，是謂非非想處。非非想處者何義？滅分明想故成於無想，細想有餘故，成非想非非想是其處，是謂非非想。入正住者，成得非非想處定，越無所有處，三分成就三種善，十相具足，二十二功德相應，住於寂寂明修定果報。以是功德生非非想天，如初廣說。是功德生非非想天者，修行非非想處定，命終生非非想天，壽命八萬四千劫。

問：何故說非非想處？何故不說為識處？答：離無邊執故、起想細故，不成識處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故說非非想處？何故不說為識處？答：離無邊執故、起想細故，不成識處。

問：何故依此定不成漏盡？答：離分明想，不堪得見道。復次此定最細微，非非想不能分別，是故不成漏盡處(非非想定已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故依此定不成漏盡？答：離分明想，不堪得見道。復次此定最細微，非非想不能分別，是故不成漏盡處(非非想定已竟)。

重明上義。問：於是定處，云何散句？答：所謂滅聲。顛倒起越外行覺受疑不應得。滅者，入初禪語言斷；入第四禪出入息斷。次第滅聲者，若人入定，聞有音聲，不得言說。何以故？是入定人耳識不和合故。復次入色定人，是聲成亂。如世尊所說：入禪人聲是其刺。顛倒者，入地一切入，於非地想而作地想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 重明上義。問：於是定處，云何散句？答：所謂滅聲。顛倒起越外行覺受疑不應得。滅者，入初禪語言斷；入第四禪出入息斷。次第滅聲者，若人入定，聞有音聲，不得言說。何以故？是入定人耳識不和合故。復次入色定人，是聲成亂。如世尊所說：入禪人聲是其刺。顛倒者，入地一切入，於非地想而作地想。

問：若然，何故不成顛倒？答：此四顛倒想不異故，知此地想是其相，是故不成顛倒。起者，以五因緣從於定起：以威儀苦、以最多境界、以障礙起、以方便不平等、以隨意。若入無色定，以最多境界不得起，住不動故。入滅禪定及入果定，以初作行得起，不以餘因。越者，越有二種：分越、事越。從色禪越色定，是謂分越。從色禪越無色定，復從無色定越無色定，是謂事越。外行者，一切定外行成就五分。覺者，第二禪等性，除無間成無覺觀。受者，第四禪等性，除無間共捨起。有人樂相似無間。疑者，未斷一切貪欲等蓋，住非非想處，說於有餘，如畏毒蛇上樹。有四種人不得起定，必墮惡趣：無因作五逆邪見(散句已竟，地一切入已滿)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若然，何故不成顛倒？答：此四顛倒想不異故，知此地想是其相，是故不成顛倒。起者，以五因緣從於定起：以威儀苦、以最多境界、以障礙起、以方便不平等、以隨意。若入無色定，以最多境界不得起，住不動故。入滅禪定及入果定，以初作行得起，不以餘因。越者，越有二種：分越、事越。從色禪越色定，是謂分越。從色禪越無色定，復從無色定越無色定，是謂事越。外行者，一切定外行成就五分。覺者，第二禪等性，除無間成無覺觀。受者，第四禪等性，除無間共捨起。有人樂相似無間。疑者，未斷一切貪欲等蓋，住非非想處，說於有餘，如畏毒蛇上樹。有四種人不得起定，必墮惡趣：無因作五逆邪見(散句已竟，地一切入已滿)。

問：云何水一切入？何修？何相？何味？何起？何功德？云何取其相？答：心緣水相，此謂水一切入。心住不亂，此謂修行。於水一切入專意為相，不除水想是味，心不作二意是處。於水一切入不共五功德：於地出沒自在、於地出宮殿、令動令降雨、令身能起水、令化江海。於地一切入所說功德，亦共有明修水一切入，處處皆見水。云何取其相者，若取水一切入，於水現取相，若自然水、若自作水。於是舊坐禪人於非水處取水相，彼人處處見水，若於井於瓶、若於池沼江湖淮海，是其所觀隨意即見，彼分水相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處明修水一切入方便。彼坐禪人從初以觀，如是寂寂處，若寺舍、若石室、若樹下，是處不闇、不日光炙，無塵無風、無蚊蚋等，無諸障礙。於如是處，若鉢若瓫埋淨地中，令與地平，周迴一尋盛以兩水，不雜以餘色水，令滿鉢瓫。應於此處作意水想，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂，餘事如地一切入。廣說至非非想處(水一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何水一切入？何修？何相？何味？何起？何功德？云何取其相？答：心緣水相，此謂水一切入。心住不亂，此謂修行。於水一切入專意為相，不除水想是味，心不作二意是處。於水一切入不共五功德：於地出沒自在、於地出宮殿、令動令降雨、令身能起水、令化江海。於地一切入所說功德，亦共有明修水一切入，處處皆見水。云何取其相者，若取水一切入，於水現取相，若自然水、若自作水。於是舊坐禪人於非水處取水相，彼人處處見水，若於井於瓶、若於池沼江湖淮海，是其所觀隨意即見，彼分水相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處明修水一切入方便。彼坐禪人從初以觀，如是寂寂處，若寺舍、若石室、若樹下，是處不闇、不日光炙，無塵無風、無蚊蚋等，無諸障礙。於如是處，若鉢若瓫埋淨地中，令與地平，周迴一尋盛以兩水，不雜以餘色水，令滿鉢瓫。應於此處作意水想，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂，餘事如地一切入。廣說至非非想處(水一切入已竟)。

問：云何火一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：心於火相，此謂火一切入。彼時心住不亂，此謂修行。火相巧於放意為相，不除火想為味，作意無雙為處。何功德者，不共五功德：於火一切入經營、起煙炎以光明想起、滅餘色光、隨意所燒、以作光明曉了於火界，如地一切入所說功德。因修火一切入，處處皆見火。云何取其相者，若現取火一切入，於火取相，或於自作處、或自然處。於是舊坐禪人取於自然相，彼處處見，或草火、或薪火、或林火、或屋火，熾燃焰盛。從此為初，以作於觀。或自樂不樂，即見彼分火相得起，不如新坐禪人。新坐禪人唯於作處取相，不能於非作處；彼修火一切入方便。新坐禪人從初經營，斷截樵薪，於清淨處積聚焚燒，或日出時、或日入時，從下焚燒，於草薪皆不作意，於上生烟火皆不作意，於聚焰中現作火想。以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂，如初廣說(火一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何火一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：心於火相，此謂火一切入。彼時心住不亂，此謂修行。火相巧於放意為相，不除火想為味，作意無雙為處。何功德者，不共五功德：於火一切入經營、起煙炎以光明想起、滅餘色光、隨意所燒、以作光明曉了於火界，如地一切入所說功德。因修火一切入，處處皆見火。云何取其相者，若現取火一切入，於火取相，或於自作處、或自然處。於是舊坐禪人取於自然相，彼處處見，或草火、或薪火、或林火、或屋火，熾燃焰盛。從此為初，以作於觀。或自樂不樂，即見彼分火相得起，不如新坐禪人。新坐禪人唯於作處取相，不能於非作處；彼修火一切入方便。新坐禪人從初經營，斷截樵薪，於清淨處積聚焚燒，或日出時、或日入時，從下焚燒，於草薪皆不作意，於上生烟火皆不作意，於聚焰中現作火想。以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂，如初廣說(火一切入已竟)。

問：云何風一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於風相，此謂風一切入。修心住不亂，此謂修風一切入。放意為相，不除風想為味，作意無雙為處。何功德者，不同三功德，於風一切入風行自在、能令風起、作意受持令清涼。如地一切入所說功德，修風一切入方便。云何取其相者，新坐禪人現取風一切入，以二行取於風相，或見、或觸。云何以見取相？彼坐禪人，或甘蔗園、或於竹林、或多草處，以風鼓動。彼已見，作風想，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如是已見取相。云何以觸取相？新坐禪人如是寂寂坐處作意想，隨風來處是處穿壁作孔，竹荻為筒安置其內，當筒處坐，使風觸其身，作意取風相。如是以觸取相。若舊坐禪人於處處分即見風相起，若行住坐臥風觸其身，隨風所動於初已作觀，若自樂不樂，即見彼分風相得起。不如新坐禪人(風一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何風一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於風相，此謂風一切入。修心住不亂，此謂修風一切入。放意為相，不除風想為味，作意無雙為處。何功德者，不同三功德，於風一切入風行自在、能令風起、作意受持令清涼。如地一切入所說功德，修風一切入方便。云何取其相者，新坐禪人現取風一切入，以二行取於風相，或見、或觸。云何以見取相？彼坐禪人，或甘蔗園、或於竹林、或多草處，以風鼓動。彼已見，作風想，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如是已見取相。云何以觸取相？新坐禪人如是寂寂坐處作意想，隨風來處是處穿壁作孔，竹荻為筒安置其內，當筒處坐，使風觸其身，作意取風相。如是以觸取相。若舊坐禪人於處處分即見風相起，若行住坐臥風觸其身，隨風所動於初已作觀，若自樂不樂，即見彼分風相得起。不如新坐禪人(風一切入已竟)。

問：云何青一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於青相，此謂青一切入。修彼心住不亂，此謂修。於青相放意為相，不除青想為味，作意無雙為處。何功德者，不同五功德，於青一切入心緣隨逐得淨解脫，得青除入如青花，心受持令化種種青色。修青一切入，處處皆見青。云何取其相者，取青一切入相，若作處、若自然處，舊坐禪人取不作處相。彼坐禪人於處處見，或青花、或青衣、或青色，於其目前常見，隨若樂若不樂，即見彼分青相得起，不如新坐禪人。新坐禪人取於作處相，不能取非作處修青一切入方便。彼坐禪人於衣於板於壁處，以阿多思花色青色，以此色作曼陀羅花，或三角或四角，以異色繞其外。於此作青相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。餘如初廣說(青一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何青一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於青相，此謂青一切入。修彼心住不亂，此謂修。於青相放意為相，不除青想為味，作意無雙為處。何功德者，不同五功德，於青一切入心緣隨逐得淨解脫，得青除入如青花，心受持令化種種青色。修青一切入，處處皆見青。云何取其相者，取青一切入相，若作處、若自然處，舊坐禪人取不作處相。彼坐禪人於處處見，或青花、或青衣、或青色，於其目前常見，隨若樂若不樂，即見彼分青相得起，不如新坐禪人。新坐禪人取於作處相，不能取非作處修青一切入方便。彼坐禪人於衣於板於壁處，以阿多思花色青色，以此色作曼陀羅花，或三角或四角，以異色繞其外。於此作青相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。餘如初廣說(青一切入已竟)。

問：云何黃一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：心於黃相，此謂黃一切入。修彼心住不亂，此謂修。於黃一切入放意是相，不除黃想為味，作意無雙為處。何功德者，不同五功德，於黃一切入心隨逐得淨解脫，得黃除入作意，如金花種種黃色，修黃一切入處處皆見黃。云何取彼相者，現取黃一切入，取於黃相，若自作處、若自然處，於是取非作處相。彼坐禪人於處處見，或黃花、或黃衣黃色，從此常見，隨樂不樂即見彼分黃相得起，非如新坐禪人。新坐禪者取於已作處相，不能於非作處修黃一切入方便。彼坐禪人或衣或板或壁，以迦尼羅花色黃色，作曼陀羅花，或三角或四角，異色繞其外。於彼作黃相，以三行取相：以平等觀、以方便、以除亂。餘如初廣說(黃一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何黃一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取相？答：心於黃相，此謂黃一切入。修彼心住不亂，此謂修。於黃一切入放意是相，不除黃想為味，作意無雙為處。何功德者，不同五功德，於黃一切入心隨逐得淨解脫，得黃除入作意，如金花種種黃色，修黃一切入處處皆見黃。云何取彼相者，現取黃一切入，取於黃相，若自作處、若自然處，於是取非作處相。彼坐禪人於處處見，或黃花、或黃衣黃色，從此常見，隨樂不樂即見彼分黃相得起，非如新坐禪人。新坐禪者取於已作處相，不能於非作處修黃一切入方便。彼坐禪人或衣或板或壁，以迦尼羅花色黃色，作曼陀羅花，或三角或四角，異色繞其外。於彼作黃相，以三行取相：以平等觀、以方便、以除亂。餘如初廣說(黃一切入已竟)。

問：云何赤一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於赤相，此謂赤一切入。彼修心住不亂，此謂修。於赤相放意為相，不離赤想為味，作意無二為處。何功德者，不共四功德，於赤一切入隨心得淨解脫，得赤除入，化種種赤色。不共功德者，如說於地一切入。修赤一切入，處處皆見赤。云何取其相者，現取赤一切入，取於赤相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，於處處見相，或赤花、或赤衣、或赤色，從此為初常見，隨樂不樂，即見彼分赤相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處修赤一切入方便。彼坐禪人，或衣處或板或壁處，如槃偷時婆花生赤色，或以朱丹作曼陀羅花，或三角或四角，以異色界其外。於此作赤相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(赤一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何赤一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於赤相，此謂赤一切入。彼修心住不亂，此謂修。於赤相放意為相，不離赤想為味，作意無二為處。何功德者，不共四功德，於赤一切入隨心得淨解脫，得赤除入，化種種赤色。不共功德者，如說於地一切入。修赤一切入，處處皆見赤。云何取其相者，現取赤一切入，取於赤相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，於處處見相，或赤花、或赤衣、或赤色，從此為初常見，隨樂不樂，即見彼分赤相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處修赤一切入方便。彼坐禪人，或衣處或板或壁處，如槃偷時婆花生赤色，或以朱丹作曼陀羅花，或三角或四角，以異色界其外。於此作赤相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(赤一切入已竟)。

問：云何白一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於白相，此謂白一切入。彼修心住不亂，此謂修。於白相放意為相，不離白想為味，作意無二為處。何功德者，不共八功德，於白一切入隨心得淨解脫，得白除入，伏懈怠眠，除闇作明，白一切入得起天眼。餘功德如地一切入所說。修白一切入，處處皆見白。云何取其相者，現取白一切入，於白取相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，彼於處處見相，或白花、或白衣、或白色，或月光、或日光、或星色、或鏡圓，從彼為初常見，隨樂不樂，即見彼分白相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，非不作處取相修白一切入方便。彼坐禪人，或於衣處或板或壁處，以太白星等色，以此色作曼陀羅花，或三角四角，以異色界其外。於此作白相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(白一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何白一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心於白相，此謂白一切入。彼修心住不亂，此謂修。於白相放意為相，不離白想為味，作意無二為處。何功德者，不共八功德，於白一切入隨心得淨解脫，得白除入，伏懈怠眠，除闇作明，白一切入得起天眼。餘功德如地一切入所說。修白一切入，處處皆見白。云何取其相者，現取白一切入，於白取相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，彼於處處見相，或白花、或白衣、或白色，或月光、或日光、或星色、或鏡圓，從彼為初常見，隨樂不樂，即見彼分白相得起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，非不作處取相修白一切入方便。彼坐禪人，或於衣處或板或壁處，以太白星等色，以此色作曼陀羅花，或三角四角，以異色界其外。於此作白相，以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(白一切入已竟)。

問：云何光明一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心作光明相，此謂光明一切入。彼修心住不亂，此謂修。光明放意為相，不離光明想為味，作意無二為處。何功德者，與白功德等，修光明一切入處處見光明。云何取其相者，現取光明一切入，於光明取相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，彼於處處見相，或月光、或日光、或燈光、或珠光，從彼初常見，隨樂不樂，即見彼分光明即起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處修光明一切入方便。彼坐禪人，如是或作東西壁，坐令水滿鉢，安置日光所至處。從彼水光起曼陀羅，從曼陀羅光起著壁光，於此見光明相。以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(光明一切入已竟)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何光明一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？云何取其相？答：心作光明相，此謂光明一切入。彼修心住不亂，此謂修。光明放意為相，不離光明想為味，作意無二為處。何功德者，與白功德等，修光明一切入處處見光明。云何取其相者，現取光明一切入，於光明取相，若作處、若自然處。舊坐禪人於自然處取相，彼於處處見相，或月光、或日光、或燈光、或珠光，從彼初常見，隨樂不樂，即見彼分光明即起，不如新坐禪人。新坐禪人於作處取相，不能於非作處修光明一切入方便。彼坐禪人，如是或作東西壁，坐令水滿鉢，安置日光所至處。從彼水光起曼陀羅，從曼陀羅光起著壁光，於此見光明相。以三行取相：以平等觀、以方便、以離亂。如初廣說(光明一切入已竟)。