解脫道論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第四

阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

行門品第八之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行門品第八之一

問：云何地一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？一切入者何義？幾種地？何地取相？云何作曼陀羅法？何修地法？答：是心依地相生，此謂地一切入。心不亂住，是名為修。善樂著地想為相。不捨為味。意無異念為處。何功德者，謂有十二功德，從地一切入是相易得，於一切時、於一切行心行無礙，如意神通，履水遊空如地，受種種色辯，初念宿命辯，及天耳界辯，隨行善趣甘露為邊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何地一切入？何修？何相？何味？何處？何功德？一切入者何義？幾種地？何地取相？云何作曼陀羅法？何修地法？答：是心依地相生，此謂地一切入。心不亂住，是名為修。善樂著地想為相。不捨為味。意無異念為處。何功德者，謂有十二功德，從地一切入是相易得，於一切時、於一切行心行無礙，如意神通，履水遊空如地，受種種色辯，初念宿命辯，及天耳界辯，隨行善趣甘露為邊。

問：一切入何義？答：謂周普一切入。如佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一切入何義？答：謂周普一切入。如佛說偈言：

若人念佛德， 生喜充遍身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人念佛德， 生喜充遍身，

觀地一切入， 周滿閻浮提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀地一切入， 周滿閻浮提，

此觀緣地生， 心喜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此觀緣地生， 心喜亦如是。

修如是觀，見曼陀羅遍一切入。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修如是觀，見曼陀羅遍一切入。

問：地幾種？何地取相可修？答：地有二種，一自相地、二造作地。堅為自相地界，是謂自相地。若手自掘、若教人掘，造作所成，是謂作地。成四種色，謂白、黑、赤及如明色。於是坐禪人，於自相地不應作意，應除白、黑、赤。何以故？若觀自相地，從此不起彼分相。若取白、黑、赤色，成修色一切入。何以故？觀自相地離白黑赤，若作不作當取其相，如明相現當取其相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：地幾種？何地取相可修？答：地有二種，一自相地、二造作地。堅為自相地界，是謂自相地。若手自掘、若教人掘，造作所成，是謂作地。成四種色，謂白、黑、赤及如明色。於是坐禪人，於自相地不應作意，應除白、黑、赤。何以故？若觀自相地，從此不起彼分相。若取白、黑、赤色，成修色一切入。何以故？觀自相地離白黑赤，若作不作當取其相，如明相現當取其相。

問：云何名不作地？答：處處平坦，離於草莽，無諸株杌，於其眼境當令起心，是名地想，是謂不作地。若舊坐禪，隨樂不樂，即見彼分地相，住於不退。新學初禪，取作地相作曼陀羅，不觀非作地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名不作地？答：處處平坦，離於草莽，無諸株杌，於其眼境當令起心，是名地想，是謂不作地。若舊坐禪，隨樂不樂，即見彼分地相，住於不退。新學初禪，取作地相作曼陀羅，不觀非作地。

問：云何作曼陀羅？答？若坐禪人欲於地作曼陀羅，初從當觀寂寂，或於寺舍，或在石室，或在樹下，不住幽闇無日光處非人行路，於如是處皆遠一尋，洒掃清潔當令地燥。掃於處所如明相現時土色，使與地性得相發起。籌量調適威儀恭敬，取於器物以水和土，刪去草杌却除糞芥，取其衣帊濟漉泥滓，於淨潔地障蔽坐處，遮斷光明安置禪窟。不近不遠以規作圓，圓內平滿無有痕跡，然後以泥泥地不雜餘色，以別色不雜於地應安，乃至未燥當覆守護。若至燥時以異色界，其外或如米篩大、或如搔牢大，或圓或方或三角四角，應當分別。本師所說，最勝圓作曼陀羅。若於衣、若於板、若於壁處，皆作曼陀羅，於地最勝。如是先師所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何作曼陀羅？答？若坐禪人欲於地作曼陀羅，初從當觀寂寂，或於寺舍，或在石室，或在樹下，不住幽闇無日光處非人行路，於如是處皆遠一尋，洒掃清潔當令地燥。掃於處所如明相現時土色，使與地性得相發起。籌量調適威儀恭敬，取於器物以水和土，刪去草杌却除糞芥，取其衣帊濟漉泥滓，於淨潔地障蔽坐處，遮斷光明安置禪窟。不近不遠以規作圓，圓內平滿無有痕跡，然後以泥泥地不雜餘色，以別色不雜於地應安，乃至未燥當覆守護。若至燥時以異色界，其外或如米篩大、或如搔牢大，或圓或方或三角四角，應當分別。本師所說，最勝圓作曼陀羅。若於衣、若於板、若於壁處，皆作曼陀羅，於地最勝。如是先師所說。

問：云何修地法？答：若坐禪人欲修地一切入，從初當觀欲過患，復應觀出離功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何修地法？答：若坐禪人欲修地一切入，從初當觀欲過患，復應觀出離功德。

問：何故應觀欲過患？答：欲者少氣味，故多憂苦，於是處多過患。欲者如骨，喻少氣味。欲者如肉揣喻，以多屬故。欲者如逆風把火喻，隨燒故。欲者如炎炭喻，大小故。欲者如夢喻，倏忽無故。欲者如借物喻，勢不得久故。欲者如樹果喻，為人所折故。欲者如刀喻，以斬斫故。欲者如槊喻，以為槊故。欲者如毒蛇頭喻，可怖畏故。欲者如風吹綿喻，不可守護故。欲者如幻喻，惑癡人故。欲者是暗，無所見故。欲者是障礙路，礙諸善法故。欲者是癡，失正念故。欲者如熟，以爛故。欲者是械，相駐縛故。欲者是盜，功德物故。欲者是怨家，起鬪爭故。欲者是苦，造諸過患故。如是已觀欲過患，應觀出離功德。名出離者，謂初禪從初出家修諸善，是名出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故應觀欲過患？答：欲者少氣味，故多憂苦，於是處多過患。欲者如骨，喻少氣味。欲者如肉揣喻，以多屬故。欲者如逆風把火喻，隨燒故。欲者如炎炭喻，大小故。欲者如夢喻，倏忽無故。欲者如借物喻，勢不得久故。欲者如樹果喻，為人所折故。欲者如刀喻，以斬斫故。欲者如槊喻，以為槊故。欲者如毒蛇頭喻，可怖畏故。欲者如風吹綿喻，不可守護故。欲者如幻喻，惑癡人故。欲者是暗，無所見故。欲者是障礙路，礙諸善法故。欲者是癡，失正念故。欲者如熟，以爛故。欲者是械，相駐縛故。欲者是盜，功德物故。欲者是怨家，起鬪爭故。欲者是苦，造諸過患故。如是已觀欲過患，應觀出離功德。名出離者，謂初禪從初出家修諸善，是名出離。

問：云何出離功德？答：無蓋心自在住寂寂樂，堪忍苦樂住不忘失，曠濟眾事得大果地，堪受供養，二處饒益，是大智慧、是一切善處，名超三界。復次名出離者，彼出離婬欲，是寂寂諸蓋，是樂無垢，是處最勝地，是道為得最勝，是清淨心垢。此是功德修行所造，是樂內所修行。欲是麁，出是勝妙。欲者有煩惱，出離者是無煩惱。欲者是下，出離者是上。欲者有嗔恚，出離者無嗔恚。欲者非可愛果，出離者是可愛果。欲者有怖畏，出離者無怖畏。如是已觀婬欲過患及觀出離功德，依出離生欲樂，心生信、生恭敬，觀可作非可作，依節量食安置衣鉢，身不懈惓心無怠惰，當小行脚。小行脚已坐洗手足，應念佛菩提念法念僧。修善行念已，當令歡喜。我能如此得具足。若我不得出離，復不久安精進，是故應作勇猛。去曼陀羅不遠不近，如軛如尋遠，應安坐具對曼陀羅結跏趺坐。令身平正，內心起念閉眼小時，除身心亂，攝一切心成一心。小開眼，髣髴令觀曼陀羅。彼坐禪人現觀曼陀羅形，以三行取相：以等觀、以方便、以離亂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何出離功德？答：無蓋心自在住寂寂樂，堪忍苦樂住不忘失，曠濟眾事得大果地，堪受供養，二處饒益，是大智慧、是一切善處，名超三界。復次名出離者，彼出離婬欲，是寂寂諸蓋，是樂無垢，是處最勝地，是道為得最勝，是清淨心垢。此是功德修行所造，是樂內所修行。欲是麁，出是勝妙。欲者有煩惱，出離者是無煩惱。欲者是下，出離者是上。欲者有嗔恚，出離者無嗔恚。欲者非可愛果，出離者是可愛果。欲者有怖畏，出離者無怖畏。如是已觀婬欲過患及觀出離功德，依出離生欲樂，心生信、生恭敬，觀可作非可作，依節量食安置衣鉢，身不懈惓心無怠惰，當小行脚。小行脚已坐洗手足，應念佛菩提念法念僧。修善行念已，當令歡喜。我能如此得具足。若我不得出離，復不久安精進，是故應作勇猛。去曼陀羅不遠不近，如軛如尋遠，應安坐具對曼陀羅結跏趺坐。令身平正，內心起念閉眼小時，除身心亂，攝一切心成一心。小開眼，髣髴令觀曼陀羅。彼坐禪人現觀曼陀羅形，以三行取相：以等觀、以方便、以離亂。

問：云何以等觀？答：坐禪人現觀曼陀羅，非大開眼、非大閉眼，如是當觀。何以故？若大開眼，其眼成惓。曼陀羅自性現見自性，彼分想不起。若最閉眼，見曼陀羅成闇，亦不見彼相便生懈怠。是故應離大開眼、大閉眼，唯專心住曼陀羅。為心住故，當觀如人映鏡見其面像，依鏡見面面從鏡生。彼坐禪人觀曼陀羅，見其定相依曼陀羅起，是故當觀等觀取相，為心住故。如是以等觀取相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以等觀？答：坐禪人現觀曼陀羅，非大開眼、非大閉眼，如是當觀。何以故？若大開眼，其眼成惓。曼陀羅自性現見自性，彼分想不起。若最閉眼，見曼陀羅成闇，亦不見彼相便生懈怠。是故應離大開眼、大閉眼，唯專心住曼陀羅。為心住故，當觀如人映鏡見其面像，依鏡見面面從鏡生。彼坐禪人觀曼陀羅，見其定相依曼陀羅起，是故當觀等觀取相，為心住故。如是以等觀取相。

問：云何以方便？答：謂四作意方便。一謂內隔、二滿方、三轉、四遍滿。是時見相出散無隔，是時當作內隔作意。是時見小相、或見半曼陀羅，是時作令滿曼陀羅已，方滿令作意。是時心散亂及心懈懶，是時應當策課如陶家輪。是時若心得住，是時令見曼陀羅遍滿無虧，當觀捨。如是以方便可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以方便？答：謂四作意方便。一謂內隔、二滿方、三轉、四遍滿。是時見相出散無隔，是時當作內隔作意。是時見小相、或見半曼陀羅，是時作令滿曼陀羅已，方滿令作意。是時心散亂及心懈懶，是時應當策課如陶家輪。是時若心得住，是時令見曼陀羅遍滿無虧，當觀捨。如是以方便可知。

問：云何以離亂？答：離亂有四種，一最速作精進、二最遲作精進、三最高、四最下。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以離亂？答：離亂有四種，一最速作精進、二最遲作精進、三最高、四最下。

問：云何速作精進？答：謂急疾作意不待時節，早坐晚罷乃至身疲，是謂速作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何速作精進？答：謂急疾作意不待時節，早坐晚罷乃至身疲，是謂速作。

問：云何遲作精進？答：謂離作意方便，雖見曼陀羅，不恭敬作意，數起數眠。若速作精進，則成身懶心退，心出外緣起諸調戲。若遲作精進，身心成懶懈怠，起諸睡眠。最高者，其心退起諸調亂，於所行處成不樂。若不樂於初戲笑言語，以由欲心成高。復次若得諸相行，由喜樂欲心成高。最下者，退調緣故，於業處成不樂。若不樂，於初行處所作嗔處，由嗔恚心成下。復次久惓覺觀，從勝退落其心，由憂受心成下。是坐禪人，若心速作退墮調處，以念根、定根攝伏令捨調。若心進作退墮懶處，以念根、精進根攝伏令捨懈懶。若高心者退墮欲處，成現知令捨欲。若下心者退墮於嗔恚，成現知令捨瞋恚。於此四處成清淨心、成專一心，此明因三行定心成，隨意得見曼陀羅形。若專一心想成，起名相者有二種，謂取相、彼分相。云何名取相？若坐禪人以不散心現觀曼陀羅，從曼陀羅起想，如於虛空所見，或時遠或時近、或時左或時右、或時大或時小、或時醜或時好、或時多或時少，不以眼觀曼陀羅，以作意方便取相起，是名取相。從彼作多故，彼分相起，名彼分相者。若作意時隨心即現，非見曼陀羅後生心念，但作心閉眼如先所觀，若遠作意亦即遠見，若近、左右、前後、內外上下亦復如是，隨心即現，此謂彼分相。相者何義？謂因義、相義。如佛教比丘，彼諸惡不善法有相起是因緣義。復說智義、相義。如佛說以作想當捨，是謂智義。復說像義、相義。如自見面像想像。彼分無異義。爾時得相，坐禪人於其師所起恭敬心，取於勝相應當守護，若不守護是則當失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何遲作精進？答：謂離作意方便，雖見曼陀羅，不恭敬作意，數起數眠。若速作精進，則成身懶心退，心出外緣起諸調戲。若遲作精進，身心成懶懈怠，起諸睡眠。最高者，其心退起諸調亂，於所行處成不樂。若不樂於初戲笑言語，以由欲心成高。復次若得諸相行，由喜樂欲心成高。最下者，退調緣故，於業處成不樂。若不樂，於初行處所作嗔處，由嗔恚心成下。復次久惓覺觀，從勝退落其心，由憂受心成下。是坐禪人，若心速作退墮調處，以念根、定根攝伏令捨調。若心進作退墮懶處，以念根、精進根攝伏令捨懈懶。若高心者退墮欲處，成現知令捨欲。若下心者退墮於嗔恚，成現知令捨瞋恚。於此四處成清淨心、成專一心，此明因三行定心成，隨意得見曼陀羅形。若專一心想成，起名相者有二種，謂取相、彼分相。云何名取相？若坐禪人以不散心現觀曼陀羅，從曼陀羅起想，如於虛空所見，或時遠或時近、或時左或時右、或時大或時小、或時醜或時好、或時多或時少，不以眼觀曼陀羅，以作意方便取相起，是名取相。從彼作多故，彼分相起，名彼分相者。若作意時隨心即現，非見曼陀羅後生心念，但作心閉眼如先所觀，若遠作意亦即遠見，若近、左右、前後、內外上下亦復如是，隨心即現，此謂彼分相。相者何義？謂因義、相義。如佛教比丘，彼諸惡不善法有相起是因緣義。復說智義、相義。如佛說以作想當捨，是謂智義。復說像義、相義。如自見面像想像。彼分無異義。爾時得相，坐禪人於其師所起恭敬心，取於勝相應當守護，若不守護是則當失。

問：云何應守護？答：以三種行應守護相，如是以離惡故、以修行善故、以常作故。云何離不善？樂於作務、樂種種語戲、樂睡眠、樂聚會、樂狎俗，不守護諸根、不節於食、初夜後夜不起禪習、不敬所學、多惡親友、修不行處、應離不好時節食臥坐、不彼對治。是善，應常作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何應守護？答：以三種行應守護相，如是以離惡故、以修行善故、以常作故。云何離不善？樂於作務、樂種種語戲、樂睡眠、樂聚會、樂狎俗，不守護諸根、不節於食、初夜後夜不起禪習、不敬所學、多惡親友、修不行處、應離不好時節食臥坐、不彼對治。是善，應常作。

問：云何以常作？答：彼坐禪人善取此相，常觀其功德，如珍寶想，常歡喜行，常修多修，或晝夜多修行，或倚坐臥心樂攀緣，處處放心。取相已取，取已令起，起已觀隨，觀已修，修有時，時觀曼陀羅。如是以常作見相。彼如是現守護相，或得自在、若相隨心得禪外行。若外行從心者，由是得安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以常作？答：彼坐禪人善取此相，常觀其功德，如珍寶想，常歡喜行，常修多修，或晝夜多修行，或倚坐臥心樂攀緣，處處放心。取相已取，取已令起，起已觀隨，觀已修，修有時，時觀曼陀羅。如是以常作見相。彼如是現守護相，或得自在、若相隨心得禪外行。若外行從心者，由是得安。

問：云何禪外行？答：此事從心作意不亂，以伏諸蓋，但未修行覺、觀、喜、樂、一心及信等五根，雖得定力念念猶起，是禪外行。安者，從此外行是法，由心得修行力，是覺信等法於事不動，是名為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何禪外行？答：此事從心作意不亂，以伏諸蓋，但未修行覺、觀、喜、樂、一心及信等五根，雖得定力念念猶起，是禪外行。安者，從此外行是法，由心得修行力，是覺信等法於事不動，是名為安。

問：外行及安有何差別？答：若伏五蓋是其外行，以伏此五故成安。以禪外行得勝定，若得勝定是名為安。若於身心未得寂寂，於外定心動如船在浪。若於身心已得寂寂，處安不動如船無風在水，諸根無力故。於所為事外禪行不久住，如小童子，諸根有力故；於事安靜久住，如有力人。修不自在，故禪外行成不和合，如人誦經久廢則忘；以修自在，故成安和合，如人誦經恒習不忘。若不善伏蓋，猶如盲人，於禪外行成盲。如是等不清淨教。若善伏蓋成不盲，於成安定如是等清淨教。從相自在所初，乃至性除，名為外行。性除無間，是名為安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：外行及安有何差別？答：若伏五蓋是其外行，以伏此五故成安。以禪外行得勝定，若得勝定是名為安。若於身心未得寂寂，於外定心動如船在浪。若於身心已得寂寂，處安不動如船無風在水，諸根無力故。於所為事外禪行不久住，如小童子，諸根有力故；於事安靜久住，如有力人。修不自在，故禪外行成不和合，如人誦經久廢則忘；以修自在，故成安和合，如人誦經恒習不忘。若不善伏蓋，猶如盲人，於禪外行成盲。如是等不清淨教。若善伏蓋成不盲，於成安定如是等清淨教。從相自在所初，乃至性除，名為外行。性除無間，是名為安。

問：外行者何義？答：禪近故是名外行，如路近村是謂村路，義一名異。安者何義？安為和合義，如到曼陀羅。出離、禪安無異義。於是坐禪人住於外行，應令增長一切入，或於安定或於初禪當令增長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：外行者何義？答：禪近故是名外行，如路近村是謂村路，義一名異。安者何義？安為和合義，如到曼陀羅。出離、禪安無異義。於是坐禪人住於外行，應令增長一切入，或於安定或於初禪當令增長。

問：云何應令增長？答：謂從初相如手四指節，當令漸增。如是作意、如是得自在、如是次第，如輪如蓋、如樹影、如福田、如隣如村、如郭如城，如是次第，漸令漸長遍此大地。若江山高下、樹木棘刺諸不平正，如是一切不作意。乃至大海作意地想，乃至增長，時心所行成最勝定。若坐禪人得禪外行，不能得安定，此坐禪人以二行應令起安定方便：一以因緣、二以受持。以十行從因緣起安定方便：一令觀處明淨、二遍起觀諸根、三曉了於相、四制心令調、五折伏懈怠、六心無味著、七心歡喜、八心定成捨、九離不學定人親近學定人、十樂著安定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何應令增長？答：謂從初相如手四指節，當令漸增。如是作意、如是得自在、如是次第，如輪如蓋、如樹影、如福田、如隣如村、如郭如城，如是次第，漸令漸長遍此大地。若江山高下、樹木棘刺諸不平正，如是一切不作意。乃至大海作意地想，乃至增長，時心所行成最勝定。若坐禪人得禪外行，不能得安定，此坐禪人以二行應令起安定方便：一以因緣、二以受持。以十行從因緣起安定方便：一令觀處明淨、二遍起觀諸根、三曉了於相、四制心令調、五折伏懈怠、六心無味著、七心歡喜、八心定成捨、九離不學定人親近學定人、十樂著安定。

問：云何作明淨處觀？答：以三種行得作分明處，謂能修調適食樂、修時節樂、修威儀樂，遍起諸根。觀者，謂信等五根不令消滅、無作懈怠，如快馬乘車。曉了於相者，善捉意想不急不寬，如巧師繩墨平等無偏，善解作意急離不離。制心令調者，有二種行，以二種行成心調：一多起精進、二心過度處成心調。或住婬處及種種相處，增長亂意成於心調。於坐禪人若多起精進，過度處成心調，以二行應制伏心，以令精進起每中調適。若往婬處及種種相，增長調心，以二行折伏，以觀覓眾苦及惡果報。制伏懈心者，以二行成懈怠心。以不得勝定，令心無味，故成懈怠，若多懈怠則欲睡眠。是坐禪人若不得勝定，心無味著故成懈怠。以二行當折伏，謂觀功德以起精進。若懈怠睡眠懶心，以四種行能伏。若多食者取懈怠想，轉行四威儀，以自作意於光明相、住於露處，令心歡喜無所復著。以三行成無味，少方便故、以鈍慧故、以不得寂寂樂故。於是坐禪人心若無味，以二種行令得歡喜：一以恐怖、二以歡喜。若觀生老死及四惡趣，見諸可畏心生愁惱；若念佛法僧戒施天，見六行功德心生歡喜。心定成捨者，以二行成於禪外地定，以斷諸蓋，心成定。或於所得地以起禪枝，故成心定。是坐禪人心定有二行，當捨非成住故、中方便調適故，離不學定人，或安定、或外行定、或威儀定。彼人無此，不修不學，不應供養修。學人者，若有安定、有外行定及威儀定，應從修學亦應供養。樂著安者，此坐禪人，如彼深源、如彼奔泉、如彼低樹，常樂恭敬多所修行。行此十事因緣生於安定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何作明淨處觀？答：以三種行得作分明處，謂能修調適食樂、修時節樂、修威儀樂，遍起諸根。觀者，謂信等五根不令消滅、無作懈怠，如快馬乘車。曉了於相者，善捉意想不急不寬，如巧師繩墨平等無偏，善解作意急離不離。制心令調者，有二種行，以二種行成心調：一多起精進、二心過度處成心調。或住婬處及種種相處，增長亂意成於心調。於坐禪人若多起精進，過度處成心調，以二行應制伏心，以令精進起每中調適。若往婬處及種種相，增長調心，以二行折伏，以觀覓眾苦及惡果報。制伏懈心者，以二行成懈怠心。以不得勝定，令心無味，故成懈怠，若多懈怠則欲睡眠。是坐禪人若不得勝定，心無味著故成懈怠。以二行當折伏，謂觀功德以起精進。若懈怠睡眠懶心，以四種行能伏。若多食者取懈怠想，轉行四威儀，以自作意於光明相、住於露處，令心歡喜無所復著。以三行成無味，少方便故、以鈍慧故、以不得寂寂樂故。於是坐禪人心若無味，以二種行令得歡喜：一以恐怖、二以歡喜。若觀生老死及四惡趣，見諸可畏心生愁惱；若念佛法僧戒施天，見六行功德心生歡喜。心定成捨者，以二行成於禪外地定，以斷諸蓋，心成定。或於所得地以起禪枝，故成心定。是坐禪人心定有二行，當捨非成住故、中方便調適故，離不學定人，或安定、或外行定、或威儀定。彼人無此，不修不學，不應供養修。學人者，若有安定、有外行定及威儀定，應從修學亦應供養。樂著安者，此坐禪人，如彼深源、如彼奔泉、如彼低樹，常樂恭敬多所修行。行此十事因緣生於安定。

問：云何以受持能生安定方便？答：彼坐禪人善解緣起入寂寂處，其所解相，於所修定隨心自在，生其欲樂令心得起，從此身意堪任有用令得受持，從生歡喜心得受持，從生適樂身心得受持，從生光明心得受持，從生悲傷心得受持。以是悲傷令心得靜，善取靜心心得受持。如是善取，令捨心得受持。從無邊煩惱，心得解脫成就受持，以解脫故彼成一法味，以一味心得受持修行，是故從此勝妙心得增長。如是住受持，起安定方便。如是善解緣起及心受持，不久起定。彼坐禪人離欲不善法，有覺有觀，於寂靜處心所成就，有喜有樂得於初禪。是地一切入功德。於是離欲者，離有三種，謂身離、心離、煩惱離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以受持能生安定方便？答：彼坐禪人善解緣起入寂寂處，其所解相，於所修定隨心自在，生其欲樂令心得起，從此身意堪任有用令得受持，從生歡喜心得受持，從生適樂身心得受持，從生光明心得受持，從生悲傷心得受持。以是悲傷令心得靜，善取靜心心得受持。如是善取，令捨心得受持。從無邊煩惱，心得解脫成就受持，以解脫故彼成一法味，以一味心得受持修行，是故從此勝妙心得增長。如是住受持，起安定方便。如是善解緣起及心受持，不久起定。彼坐禪人離欲不善法，有覺有觀，於寂靜處心所成就，有喜有樂得於初禪。是地一切入功德。於是離欲者，離有三種，謂身離、心離、煩惱離。

問：云何身離？答：遠離諸惱，出處山野。云何心離？以清淨心到勝善處。云何煩惱離？無結累人，無生死行處。復次離有五種，謂伏離、彼分離、斷離、猗離、出離。云何伏離？謂修初禪伏於五蓋。云何彼分離？謂修達分定伏於諸見。云何斷離？謂修出世間道斷諸煩惱。云何猗離？謂得果時樂。云何出離？謂涅槃也。欲者有二種，一者處欲、二者欲煩惱。天堂及人所愛色香味觸，此謂欲處。於此欲處起欲染思惟，是謂欲煩惱。從此欲以心別離、以伏別離，是遠離、是出離、是解脫、是不相應，是謂離欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何身離？答：遠離諸惱，出處山野。云何心離？以清淨心到勝善處。云何煩惱離？無結累人，無生死行處。復次離有五種，謂伏離、彼分離、斷離、猗離、出離。云何伏離？謂修初禪伏於五蓋。云何彼分離？謂修達分定伏於諸見。云何斷離？謂修出世間道斷諸煩惱。云何猗離？謂得果時樂。云何出離？謂涅槃也。欲者有二種，一者處欲、二者欲煩惱。天堂及人所愛色香味觸，此謂欲處。於此欲處起欲染思惟，是謂欲煩惱。從此欲以心別離、以伏別離，是遠離、是出離、是解脫、是不相應，是謂離欲。

問：云何離不善法？答：謂不善根有三種，一貪、二瞋、三癡，與彼相應受想行識及身口意業，此謂不善法。說不善有三種：一自性、二相應、三生緣性。是三不善根，謂貪嗔癡，是名自性。與彼相應受想行識，是名相應。所起身口意業，此謂緣性。以此三不善法，是為遠離、是出、是脫、是不相應，是謂離不善法。復次離欲者，離貪欲蓋。離不善法者，謂離餘蓋。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何離不善法？答：謂不善根有三種，一貪、二瞋、三癡，與彼相應受想行識及身口意業，此謂不善法。說不善有三種：一自性、二相應、三生緣性。是三不善根，謂貪嗔癡，是名自性。與彼相應受想行識，是名相應。所起身口意業，此謂緣性。以此三不善法，是為遠離、是出、是脫、是不相應，是謂離不善法。復次離欲者，離貪欲蓋。離不善法者，謂離餘蓋。

問：以說離不善法，欲是不善已在其中，何故別說離婬欲？答：婬欲是出對治。佛所說欲，能除煩惱。離欲者，佛說為出。如得初禪，欲想相應作意成起，此退分法。是故以欲和合煩惱。欲若別離，一切煩惱皆亦別離，是故別說離欲。復次離欲者，已得出，成離欲。離不善法者，若得不嗔，成離於嗔。若得明相，成離懈怠睡眠。若得不亂，成離調戲。若得不悔，成離於悔。若得安定，成離於疑。若得智慧，成離無明。若得正思惟，成離邪念。若得歡喜，成離不樂。若心得樂，成離於苦。若得一切善法，則離一切不善。如三藏說。以不貪滿故，成就離欲；以不嗔不癡滿故，成就離不善法。復次離欲者，是說身離；不善法者，是說心離。復次離欲者，是說斷欲覺；離不善法者，是說斷嗔恚害覺。復次離欲者，是說避欲樂；離不善法者，是說避著身懈怠。復次離欲者，是說斷於六戲笑及歡喜樂；離不善法者，是說斷戲覺及憂苦等，亦說斷於戲笑及捨。復次離欲者，是現得樂出於欲樂；離不善法者，是現得樂心無過患。復次離欲者，謂超出欲流；離不善法者，所餘煩惱應生欲有而生色界，是名超越。有覺觀者，云何為覺？謂種種覺思惟安思想，心不覺知入正思惟，此謂為覺。此覺成就，故初禪有覺。復次入地一切入，依地相無間成覺思惟，是名為覺，如心誦經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以說離不善法，欲是不善已在其中，何故別說離婬欲？答：婬欲是出對治。佛所說欲，能除煩惱。離欲者，佛說為出。如得初禪，欲想相應作意成起，此退分法。是故以欲和合煩惱。欲若別離，一切煩惱皆亦別離，是故別說離欲。復次離欲者，已得出，成離欲。離不善法者，若得不嗔，成離於嗔。若得明相，成離懈怠睡眠。若得不亂，成離調戲。若得不悔，成離於悔。若得安定，成離於疑。若得智慧，成離無明。若得正思惟，成離邪念。若得歡喜，成離不樂。若心得樂，成離於苦。若得一切善法，則離一切不善。如三藏說。以不貪滿故，成就離欲；以不嗔不癡滿故，成就離不善法。復次離欲者，是說身離；不善法者，是說心離。復次離欲者，是說斷欲覺；離不善法者，是說斷嗔恚害覺。復次離欲者，是說避欲樂；離不善法者，是說避著身懈怠。復次離欲者，是說斷於六戲笑及歡喜樂；離不善法者，是說斷戲覺及憂苦等，亦說斷於戲笑及捨。復次離欲者，是現得樂出於欲樂；離不善法者，是現得樂心無過患。復次離欲者，謂超出欲流；離不善法者，所餘煩惱應生欲有而生色界，是名超越。有覺觀者，云何為覺？謂種種覺思惟安思想，心不覺知入正思惟，此謂為覺。此覺成就，故初禪有覺。復次入地一切入，依地相無間成覺思惟，是名為覺，如心誦經。

問：覺者何想？何味？何起？何處？答：覺者，修猗想為味，下心作念為起，想為行處。云何為觀？於修觀時隨觀所擇，心住隨捨，是謂為觀。以此相應，成初禪有觀。復次入地一切入定人，從修地相心之所觀，如觀諸義為觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：覺者何想？何味？何起？何處？答：覺者，修猗想為味，下心作念為起，想為行處。云何為觀？於修觀時隨觀所擇，心住隨捨，是謂為觀。以此相應，成初禪有觀。復次入地一切入定人，從修地相心之所觀，如觀諸義為觀。

問：觀何相？何味？何起？何處？答：觀者，隨擇是相，令心猗是味，隨見覺是處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：觀何相？何味？何起？何處？答：觀者，隨擇是相，令心猗是味，隨見覺是處。

問：覺、觀何差別？答：猶如打鈴，初聲為覺，後聲為觀。復次如心所緣，初為覺，後為觀。復次求禪為覺，守護為觀。復次憶是覺，不捨是觀。復次麁心受持為覺，細心受持為觀。若處有覺，是處有觀；若處有觀，於處或有覺或無覺。如三藏所說。初安心於事是覺，得覺未定是觀。如遠見來人不識男女，及識男女如是色如是形為覺。從此當觀有戒無戒、富貧貴賤為觀。覺者求引將來，觀者守持隨逐，如鳥陵虛奮翅為覺，遊住為觀。初教為覺，久教為觀。以覺守護，以觀搜擇。以覺思惟，以觀隨思惟。覺行不念惡法，觀行受持於禪。如人有力，默而誦經，隨念其義是觀。如覺所覺，覺已能知。觀於辭辯及樂說辯是覺，義辯、法辯是觀。心解於勝是覺，心解分別是觀。是為覺觀差別。寂寂所成。名寂寂者，謂離五蓋是名寂寂。復次色界善根。復說初禪外行，復說禪心從此心生，是謂寂寂所成，如地水生花名地水花。喜樂者，心於是時大歡喜戲笑，心滿清涼，此名為喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：覺、觀何差別？答：猶如打鈴，初聲為覺，後聲為觀。復次如心所緣，初為覺，後為觀。復次求禪為覺，守護為觀。復次憶是覺，不捨是觀。復次麁心受持為覺，細心受持為觀。若處有覺，是處有觀；若處有觀，於處或有覺或無覺。如三藏所說。初安心於事是覺，得覺未定是觀。如遠見來人不識男女，及識男女如是色如是形為覺。從此當觀有戒無戒、富貧貴賤為觀。覺者求引將來，觀者守持隨逐，如鳥陵虛奮翅為覺，遊住為觀。初教為覺，久教為觀。以覺守護，以觀搜擇。以覺思惟，以觀隨思惟。覺行不念惡法，觀行受持於禪。如人有力，默而誦經，隨念其義是觀。如覺所覺，覺已能知。觀於辭辯及樂說辯是覺，義辯、法辯是觀。心解於勝是覺，心解分別是觀。是為覺觀差別。寂寂所成。名寂寂者，謂離五蓋是名寂寂。復次色界善根。復說初禪外行，復說禪心從此心生，是謂寂寂所成，如地水生花名地水花。喜樂者，心於是時大歡喜戲笑，心滿清涼，此名為喜。

問：喜何相？何味？何起？何處？幾種喜？答：喜者謂欣悅遍滿為相，歡適是味，調伏亂心是起，踊躍是處。幾種喜？六種喜，從欲生、從信生、從不悔生、從寂寂生、從定生，及菩提分生喜。云何從欲生？貪欲染著心喜，是名欲生喜。云何從信生？多信人心喜，及見陶師等生喜。云何從不悔生喜？清淨持戒人多生歡喜。云何從寂寂生？入初禪人喜。云何從定生？入二禪生喜。云何菩提分生喜？於第二禪修出世間道喜。復次說喜五種，謂笑喜、念念喜、流喜、越喜、滿喜。笑喜者，如細雨沾身，令毛皆竪。念念喜者，生滅不住，如夜時雨。流喜者，如油下流，久灌其身終不周遍。越喜者，周匝一切心生歡喜，不久便失，如貧人見伏藏。滿喜者，身住用滿，如雷有雨。於是小喜及念念喜，以信起於外行。流喜者，有力起於外行。越喜者，於曼陀羅正與不正皆起處處方便。滿喜者，生於安處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：喜何相？何味？何起？何處？幾種喜？答：喜者謂欣悅遍滿為相，歡適是味，調伏亂心是起，踊躍是處。幾種喜？六種喜，從欲生、從信生、從不悔生、從寂寂生、從定生，及菩提分生喜。云何從欲生？貪欲染著心喜，是名欲生喜。云何從信生？多信人心喜，及見陶師等生喜。云何從不悔生喜？清淨持戒人多生歡喜。云何從寂寂生？入初禪人喜。云何從定生？入二禪生喜。云何菩提分生喜？於第二禪修出世間道喜。復次說喜五種，謂笑喜、念念喜、流喜、越喜、滿喜。笑喜者，如細雨沾身，令毛皆竪。念念喜者，生滅不住，如夜時雨。流喜者，如油下流，久灌其身終不周遍。越喜者，周匝一切心生歡喜，不久便失，如貧人見伏藏。滿喜者，身住用滿，如雷有雨。於是小喜及念念喜，以信起於外行。流喜者，有力起於外行。越喜者，於曼陀羅正與不正皆起處處方便。滿喜者，生於安處。

問：云何為樂？答：是時可受心樂心觸所成，此謂為樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為樂？答：是時可受心樂心觸所成，此謂為樂。

問：樂何相？何味？何起？何處？幾種樂？喜樂何差別？答：味為相，緣愛境是愛味，攝受是起，其猗是處。幾種樂者，有五種，謂因樂、資具樂、寂寂樂、無煩惱樂、受樂。云何名因樂？如佛所說：戒樂耐老。此謂因樂，是樂功德。資具樂者，如佛所說：佛生世樂。寂寂樂者，謂生定捨及滅禪定。無煩惱樂者，如佛所說：第一涅槃受樂，所謂受樂也。於此論中，受樂是可樂。喜樂何差別者，心踊躍是喜，心柔軟是樂。心猗是樂，心定是喜。麁喜，細樂。喜行陰所攝，樂受陰所攝。是處有喜，有樂；是處有樂，或有喜或無喜。初者形，第二為名。外行成就入初禪禪枝，謂覺、觀、喜、樂、一心也。禪者何義？謂於事平等思惟也、奮迅五蓋也、思惟對治也。入初禪得正受者，已得、已觸、已作證住。復次離欲不善法者，從欲界地說初禪為勝相；從有覺觀說第二禪為勝相，以寂寂所成有喜有樂，從寂寂所成喜樂說為勝相。復次離欲不善法者，謂能斷對治。有覺觀者，謂說禪相寂寂所成。喜樂者，謂說相似禪正受。入住者，謂得初禪離於五分，成就五分三善，十相具足，二十五功德相應，以此福善上生梵天勝妙居處。離五分者，謂離五蓋。云何為五？謂貪欲、瞋恚、懈怠睡眠、調悔、疑。貪欲者，謂於五塵心生愛染。瞋恚者，謂行十惱處。懈怠者，謂心懶墮。睡眠者，謂身悶重欲得寤寐。眠有三種：一從食生、二從時節生、三從心生。若從心生，以思惟斷。若從飲食及時節生，是羅漢眠，不從心生，無所蓋故。若眠從食及時節生者，以精進能斷。如阿㝹樓馱所說：我初盡漏，得不從心眠，于今五十五歲，於其中間斷食時節臥，已二十五年。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：樂何相？何味？何起？何處？幾種樂？喜樂何差別？答：味為相，緣愛境是愛味，攝受是起，其猗是處。幾種樂者，有五種，謂因樂、資具樂、寂寂樂、無煩惱樂、受樂。云何名因樂？如佛所說：戒樂耐老。此謂因樂，是樂功德。資具樂者，如佛所說：佛生世樂。寂寂樂者，謂生定捨及滅禪定。無煩惱樂者，如佛所說：第一涅槃受樂，所謂受樂也。於此論中，受樂是可樂。喜樂何差別者，心踊躍是喜，心柔軟是樂。心猗是樂，心定是喜。麁喜，細樂。喜行陰所攝，樂受陰所攝。是處有喜，有樂；是處有樂，或有喜或無喜。初者形，第二為名。外行成就入初禪禪枝，謂覺、觀、喜、樂、一心也。禪者何義？謂於事平等思惟也、奮迅五蓋也、思惟對治也。入初禪得正受者，已得、已觸、已作證住。復次離欲不善法者，從欲界地說初禪為勝相；從有覺觀說第二禪為勝相，以寂寂所成有喜有樂，從寂寂所成喜樂說為勝相。復次離欲不善法者，謂能斷對治。有覺觀者，謂說禪相寂寂所成。喜樂者，謂說相似禪正受。入住者，謂得初禪離於五分，成就五分三善，十相具足，二十五功德相應，以此福善上生梵天勝妙居處。離五分者，謂離五蓋。云何為五？謂貪欲、瞋恚、懈怠睡眠、調悔、疑。貪欲者，謂於五塵心生愛染。瞋恚者，謂行十惱處。懈怠者，謂心懶墮。睡眠者，謂身悶重欲得寤寐。眠有三種：一從食生、二從時節生、三從心生。若從心生，以思惟斷。若從飲食及時節生，是羅漢眠，不從心生，無所蓋故。若眠從食及時節生者，以精進能斷。如阿㝹樓馱所說：我初盡漏，得不從心眠，于今五十五歲，於其中間斷食時節臥，已二十五年。

問：若眠成色法，何故為心數煩惱？答：色者一向成心數惱煩。如我見人飲酒及食，是則可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若眠成色法，何故為心數煩惱？答：色者一向成心數惱煩。如我見人飲酒及食，是則可知。

問：若眠身法、懈怠心數法，何故二法合成一蓋？答：此二種法，一事一相，所謂疲懈共為一。調者心不寂寂，悔者心恨不定，其相既等故成一蓋。疑者心執不一。有四種疑：一者奢摩他難、二者毘婆舍那難、三者二俱難、四者於諸非難。於是具足為得奢摩他，或於此疑；或於身疑，我堪得寂寂、為不得寂寂？若於彼成疑，此謂奢摩他難。或於四聖諦、或於三世疑，此謂毘婆舍那難。或於佛法僧疑，此二俱難。或於國城道路、或於男女名姓，是謂非法難。於此經中，疑為寂寂難，是可取。蓋者何義？謂障礙乘義。覆義、煩惱義、縛義，此無異義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若眠身法、懈怠心數法，何故二法合成一蓋？答：此二種法，一事一相，所謂疲懈共為一。調者心不寂寂，悔者心恨不定，其相既等故成一蓋。疑者心執不一。有四種疑：一者奢摩他難、二者毘婆舍那難、三者二俱難、四者於諸非難。於是具足為得奢摩他，或於此疑；或於身疑，我堪得寂寂、為不得寂寂？若於彼成疑，此謂奢摩他難。或於四聖諦、或於三世疑，此謂毘婆舍那難。或於佛法僧疑，此二俱難。或於國城道路、或於男女名姓，是謂非法難。於此經中，疑為寂寂難，是可取。蓋者何義？謂障礙乘義。覆義、煩惱義、縛義，此無異義。

問：有諸細結，謂覆惱等，何故但說五蓋耶？答：以集執取成五。復次以婬欲執著，能攝一切貪欲。以瞋恚執著，能攝一切不善法。以懈怠睡眠調悔疑執著，能攝一切癡不善法。如是以五蓋執著，能攝一切煩惱，以此相故成五蓋。五分成就者，謂覺、觀、喜、樂、一心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：有諸細結，謂覆惱等，何故但說五蓋耶？答：以集執取成五。復次以婬欲執著，能攝一切貪欲。以瞋恚執著，能攝一切不善法。以懈怠睡眠調悔疑執著，能攝一切癡不善法。如是以五蓋執著，能攝一切煩惱，以此相故成五蓋。五分成就者，謂覺、觀、喜、樂、一心。

問：若說初禪成就五枝為禪，不應更復別說其枝為禪。若別說枝，何故初禪說五枝相應？答：依禪枝成禪，不離禪枝有禪。無別異禪。如依一一車分說車，離分無車。如依軍分說軍，非離軍分有軍。如是依禪枝名禪，非離枝有禪。以一種名禪，以可分名枝。說事名禪，說功德名枝。以說依制名禪，以說依性制名枝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若說初禪成就五枝為禪，不應更復別說其枝為禪。若別說枝，何故初禪說五枝相應？答：依禪枝成禪，不離禪枝有禪。無別異禪。如依一一車分說車，離分無車。如依軍分說軍，非離軍分有軍。如是依禪枝名禪，非離枝有禪。以一種名禪，以可分名枝。說事名禪，說功德名枝。以說依制名禪，以說依性制名枝。

問：於有念精進等法，何故但說五枝耶？答：以執著成五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：於有念精進等法，何故但說五枝耶？答：以執著成五。

問：云何為執相？答：覺者隨於事，心而得自安。觀者隨於持心，覺觀不雜，起於方便。若方便具足喜樂生，若起方便具足得生，喜心增長樂心成滿。以此四功德心成就不亂。若心不亂得定，是名執相。如是執著成五。復次蓋對治故成五。初蓋對治初禪，乃至五蓋對治五禪。覺者初禪為勝枝，以覺除欲。若覺入正定，餘枝亦起。觀者於五枝，第二禪是初起，喜者於第三禪是初起，樂者於第四禪是初起，一心者於第五禪是初起。如是以勝枝成五。復次以五蓋對治成五。如三藏所說：一心是婬欲對治，歡喜是嗔恚對治，覺是懈怠眠對治，樂是調悔對治，觀是疑對治。以蓋從對治，是故成五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為執相？答：覺者隨於事，心而得自安。觀者隨於持心，覺觀不雜，起於方便。若方便具足喜樂生，若起方便具足得生，喜心增長樂心成滿。以此四功德心成就不亂。若心不亂得定，是名執相。如是執著成五。復次蓋對治故成五。初蓋對治初禪，乃至五蓋對治五禪。覺者初禪為勝枝，以覺除欲。若覺入正定，餘枝亦起。觀者於五枝，第二禪是初起，喜者於第三禪是初起，樂者於第四禪是初起，一心者於第五禪是初起。如是以勝枝成五。復次以五蓋對治成五。如三藏所說：一心是婬欲對治，歡喜是嗔恚對治，覺是懈怠眠對治，樂是調悔對治，觀是疑對治。以蓋從對治，是故成五。

問：此坐禪人作意於一切地相，何故乃起喜樂耶？答：地一切入相，非起喜樂因，離五蓋熱隨性修故，是以法子應起喜樂。又問：若然，法子何故不於第四禪起喜樂？答：非其處故，又得第四禪已斷喜樂故。復次初已起喜樂，以方便伏斷，見有過患已，貪著最寂寂捨樂，是故不起喜樂。三種善者，謂初、中、後善。以清淨修行為初善，以捨增長為中善，以歡喜為後善。云何清淨修行？謂諸善資具。云何捨增長？是謂安定。云何為歡喜？是謂為觀。如是初禪成三種善，十相具足。以清淨修行三相，以捨增長三相，以令歡喜四相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此坐禪人作意於一切地相，何故乃起喜樂耶？答：地一切入相，非起喜樂因，離五蓋熱隨性修故，是以法子應起喜樂。又問：若然，法子何故不於第四禪起喜樂？答：非其處故，又得第四禪已斷喜樂故。復次初已起喜樂，以方便伏斷，見有過患已，貪著最寂寂捨樂，是故不起喜樂。三種善者，謂初、中、後善。以清淨修行為初善，以捨增長為中善，以歡喜為後善。云何清淨修行？謂諸善資具。云何捨增長？是謂安定。云何為歡喜？是謂為觀。如是初禪成三種善，十相具足。以清淨修行三相，以捨增長三相，以令歡喜四相。

問：以清淨修行云何三相？答：是禪障礙從彼心清淨，以清淨故心得中奢摩他相，以得故於彼心跳擲，此謂以修清淨三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：以清淨修行云何三相？答：是禪障礙從彼心清淨，以清淨故心得中奢摩他相，以得故於彼心跳擲，此謂以修清淨三相。

問：云何以捨增長三相？答：若心清淨成捨，若得寂寂成捨，一向住成捨而捨增長，此謂三相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以捨增長三相？答：若心清淨成捨，若得寂寂成捨，一向住成捨而捨增長，此謂三相。

問：云何以令歡喜四相？答：謂於此十相生法隨逐修行令成歡喜，於此諸根以為一味成令歡喜，隨行精進乘成令歡喜，以能修行成令歡喜，此謂四相。如是初禪十相具足，二十五功德相應者，謂初禪覺、觀、喜、樂、一心具足，信、精進、念、定、慧具足，初、中、後具足，斂攝具足修行具足、寂寂具足、依具足、攝受具足、從具足、觀具足、修具足、力具足、解脫具足、清淨具足。最勝清淨修成住二十五功德相應，是天勝居從寂寂生，謂喜樂住，超越人間，天居勝處。如佛世尊教諸比丘：如勤浴師浴師弟子，以好銅槃盛豆米屑，以水和攪合而為丸，浸潤內外相著不散。如是比丘身心寂寂，能生喜樂灌令遍濕，無所不著。如以寂寂所生喜樂，於其身心無不著處，是勤浴師及浴師弟子。坐禪之人亦復如是。如是銅槃一切入相如是可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以令歡喜四相？答：謂於此十相生法隨逐修行令成歡喜，於此諸根以為一味成令歡喜，隨行精進乘成令歡喜，以能修行成令歡喜，此謂四相。如是初禪十相具足，二十五功德相應者，謂初禪覺、觀、喜、樂、一心具足，信、精進、念、定、慧具足，初、中、後具足，斂攝具足修行具足、寂寂具足、依具足、攝受具足、從具足、觀具足、修具足、力具足、解脫具足、清淨具足。最勝清淨修成住二十五功德相應，是天勝居從寂寂生，謂喜樂住，超越人間，天居勝處。如佛世尊教諸比丘：如勤浴師浴師弟子，以好銅槃盛豆米屑，以水和攪合而為丸，浸潤內外相著不散。如是比丘身心寂寂，能生喜樂灌令遍濕，無所不著。如以寂寂所生喜樂，於其身心無不著處，是勤浴師及浴師弟子。坐禪之人亦復如是。如是銅槃一切入相如是可知。

問：一切入何等相耶？答：如銅槃浴屑處堅細光焰。善取一切入相，成堅生喜、成細清淨故光焰。心心數法以成事故，是謂銅槃等一切入相，心心數法如浴屑，如是可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：一切入何等相耶？答：如銅槃浴屑處堅細光焰。善取一切入相，成堅生喜、成細清淨故光焰。心心數法以成事故，是謂銅槃等一切入相，心心數法如浴屑，如是可知。

問：云何浴屑等心心數法性？答：如麁浴屑，既不和合隨風飛散。如是心心數法性，離喜樂成麁，離定不和合，與五蓋風共飛，此謂是浴屑等心心數法性。云何水等？謂喜樂定如水，令浴屑濕軟為丸。如是喜樂令心心數法濕軟為定，如是水等喜樂定，如欲水攪令相著，如是覺觀可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何浴屑等心心數法性？答：如麁浴屑，既不和合隨風飛散。如是心心數法性，離喜樂成麁，離定不和合，與五蓋風共飛，此謂是浴屑等心心數法性。云何水等？謂喜樂定如水，令浴屑濕軟為丸。如是喜樂令心心數法濕軟為定，如是水等喜樂定，如欲水攪令相著，如是覺觀可知。

問：云何丸等？答：謂覺觀如欲使，以浴屑置於銅槃中，以水撓攪以手作丸。若作丸已，合諸濕屑，共作於丸，不令散失，置銅槃中。如是坐禪人心心數法，貯於事中能生寂寂。初禪以喜樂為水，以覺觀為手，以攪作丸，能生寂寂。所成心心數法，喜樂相隨成一丸，禪心不散亂，置於禪事。如是丸等，覺觀如浴屑，內外遍濕相著不散。如是坐禪人，初禪於身上下，從頭至足，從足至髑髏、皮髮，內外喜樂遍滿，住於不退，如是成住梵天。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何丸等？答：謂覺觀如欲使，以浴屑置於銅槃中，以水撓攪以手作丸。若作丸已，合諸濕屑，共作於丸，不令散失，置銅槃中。如是坐禪人心心數法，貯於事中能生寂寂。初禪以喜樂為水，以覺觀為手，以攪作丸，能生寂寂。所成心心數法，喜樂相隨成一丸，禪心不散亂，置於禪事。如是丸等，覺觀如浴屑，內外遍濕相著不散。如是坐禪人，初禪於身上下，從頭至足，從足至髑髏、皮髮，內外喜樂遍滿，住於不退，如是成住梵天。

問：名喜樂，非色法、無有對相，何以遍住於身？答：名者依色，色依名色，是故若名已成喜，色亦成喜；若名已成樂，色亦成樂。復次色從樂生令身起猗，一切身成彼色猗樂，是故無礙令生梵天功德者。初禪成有三種，謂下、中、上。若觀勝緣，不善除五蓋，不至如意自在，是謂下禪。若觀勝緣，善除五蓋，至如意自在，是謂中禪。若觀勝緣，善除五蓋，至如意自在，是謂上禪。於是坐禪人，若修下初禪，命終生於梵天種類，彼壽命一劫三分。若修中初禪，命終生於梵天，壽半劫。若修上初禪，命終生大梵天，壽命一劫。是生梵天功德成有四種，有人成退分、有人成住分、有人成勝分、有人成達分。是鈍根人，欲住放逸作意相隨，成起此禪，故成退分。復次以三禪行成於退分，最大纏故令不精進。若人從初已起惡覺不能消除，以此大纏故成速退。其於樂禪事業、樂話語、樂睡眠，不住精進，是故成退。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：名喜樂，非色法、無有對相，何以遍住於身？答：名者依色，色依名色，是故若名已成喜，色亦成喜；若名已成樂，色亦成樂。復次色從樂生令身起猗，一切身成彼色猗樂，是故無礙令生梵天功德者。初禪成有三種，謂下、中、上。若觀勝緣，不善除五蓋，不至如意自在，是謂下禪。若觀勝緣，善除五蓋，至如意自在，是謂中禪。若觀勝緣，善除五蓋，至如意自在，是謂上禪。於是坐禪人，若修下初禪，命終生於梵天種類，彼壽命一劫三分。若修中初禪，命終生於梵天，壽半劫。若修上初禪，命終生大梵天，壽命一劫。是生梵天功德成有四種，有人成退分、有人成住分、有人成勝分、有人成達分。是鈍根人，欲住放逸作意相隨，成起此禪，故成退分。復次以三禪行成於退分，最大纏故令不精進。若人從初已起惡覺不能消除，以此大纏故成速退。其於樂禪事業、樂話語、樂睡眠，不住精進，是故成退。

問：誰退？何以退？答：有說，若急疾煩惱成，起退失。復說悠悠煩惱故退。復說若失奢摩他成退。復說於有相久不修行，於彼彼處不能令起，以不得定成退分。若鈍根人住不放逸，得彼法念，成禪住分。利根人住不放逸，隨意得第二禪，無覺作意相隨，起成彼禪勝分。利根人住不放逸，隨意得毘婆舍那，隨逐厭患想作意成，起隨意無染，成禪達分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：誰退？何以退？答：有說，若急疾煩惱成，起退失。復說悠悠煩惱故退。復說若失奢摩他成退。復說於有相久不修行，於彼彼處不能令起，以不得定成退分。若鈍根人住不放逸，得彼法念，成禪住分。利根人住不放逸，隨意得第二禪，無覺作意相隨，起成彼禪勝分。利根人住不放逸，隨意得毘婆舍那，隨逐厭患想作意成，起隨意無染，成禪達分。