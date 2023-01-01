解脫道論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第三

阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

分別行品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別行品第六

爾時依止阿闍梨，以數日觀其行。其行相應行處，應當教於是行者十四行：欲行、瞋恚行、癡行、信行、意行、覺行、欲瞋恚行、欲癡行、瞋癡行、等分行、信意行、信覺行、意覺行、等分行。復次愛見慢等種種行可知。於是貪欲意使行性樂著，無異於是義，由行故成十四人：欲行人、嗔行人、癡行人、信行人、意行人、覺行人、欲瞋行人、欲癡行人、瞋癡行人、等分行人、信意行人、信覺行人、意覺行人、等分行人。於是欲欲、欲使、欲性、欲樂，此謂欲行人。其欲常行增上欲，是謂欲行。如是一切當分別。爾時此十四人略成七人：如是欲行人、信行人成一；瞋行人、意行人成一；癡行人、覺行人成一；欲瞋行人、信意行人成一；欲癡行人、信覺行人成一；瞋癡行人、意覺行人成一；二等分行人成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時依止阿闍梨，以數日觀其行。其行相應行處，應當教於是行者十四行：欲行、瞋恚行、癡行、信行、意行、覺行、欲瞋恚行、欲癡行、瞋癡行、等分行、信意行、信覺行、意覺行、等分行。復次愛見慢等種種行可知。於是貪欲意使行性樂著，無異於是義，由行故成十四人：欲行人、嗔行人、癡行人、信行人、意行人、覺行人、欲瞋行人、欲癡行人、瞋癡行人、等分行人、信意行人、信覺行人、意覺行人、等分行人。於是欲欲、欲使、欲性、欲樂，此謂欲行人。其欲常行增上欲，是謂欲行。如是一切當分別。爾時此十四人略成七人：如是欲行人、信行人成一；瞋行人、意行人成一；癡行人、覺行人成一；欲瞋行人、信意行人成一；欲癡行人、信覺行人成一；瞋癡行人、意覺行人成一；二等分行人成一。

問：何故欲行人、信行人成一？答：欲行人於善朋增長信行欲，親覲功德故。復次以三行欲及信，此句成一相，有愛念義、覓功德義，非捨義。於是欲者念欲、信者念善，欲者覓欲功德、信者覓善功德，欲者不捨非可愛為相、信者不捨可愛為相，是故欲行及信行成一相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故欲行人、信行人成一？答：欲行人於善朋增長信行欲，親覲功德故。復次以三行欲及信，此句成一相，有愛念義、覓功德義，非捨義。於是欲者念欲、信者念善，欲者覓欲功德、信者覓善功德，欲者不捨非可愛為相、信者不捨可愛為相，是故欲行及信行成一相。

問：何故瞋恚行及意行成一？答：瞋行人於善朋增長智行瞋，親覲功德故。復次以三行瞋恚及智成一相，非愛念故、覓瞋故捨故。於是瞋人非安愛念、智者非安行念，瞋恚人覓瞋、智者覓行過患，瞋人安捨、智者安捨行，是故瞋行人及意行成一相，等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故瞋恚行及意行成一？答：瞋行人於善朋增長智行瞋，親覲功德故。復次以三行瞋恚及智成一相，非愛念故、覓瞋故捨故。於是瞋人非安愛念、智者非安行念，瞋恚人覓瞋、智者覓行過患，瞋人安捨、智者安捨行，是故瞋行人及意行成一相，等故。

問：何故癡行人及覺行人成一？答：癡行人為得善，增長覺行癡，親覲功德故、信慧動離故。復次以二行，癡覺成一相，不自定故、動故。於是癡安亂故不安、覺種種覺憶故成不安，癡無所趣向成動、覺輕安故成動，是故癡行及覺行成一相，等故。以此方便，餘行當分別，如是此成七人。於此七人云何速修行？云何遲修行？欲行人速修行，以安可教化，信力故、癡覺薄故。瞋行人速修行，安可教化，有意力故、癡覺薄故。癡行人遲修行，難可教化，有癡覺力故、信意薄故。欲瞋行人速修行，安可教化，有信意力故、癡覺薄故。欲癡行人遲修行，難可教化，不安信故、癡覺力故。瞋癡行人遲修行，難可教化，不安意故、癡覺力故。等分行人遲修行，難可教化，不安住意故、有癡覺力故。爾時此七人，由本煩惱成三：欲行人、嗔恚行人、癡行人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何故癡行人及覺行人成一？答：癡行人為得善，增長覺行癡，親覲功德故、信慧動離故。復次以二行，癡覺成一相，不自定故、動故。於是癡安亂故不安、覺種種覺憶故成不安，癡無所趣向成動、覺輕安故成動，是故癡行及覺行成一相，等故。以此方便，餘行當分別，如是此成七人。於此七人云何速修行？云何遲修行？欲行人速修行，以安可教化，信力故、癡覺薄故。瞋行人速修行，安可教化，有意力故、癡覺薄故。癡行人遲修行，難可教化，有癡覺力故、信意薄故。欲瞋行人速修行，安可教化，有信意力故、癡覺薄故。欲癡行人遲修行，難可教化，不安信故、癡覺力故。瞋癡行人遲修行，難可教化，不安意故、癡覺力故。等分行人遲修行，難可教化，不安住意故、有癡覺力故。爾時此七人，由本煩惱成三：欲行人、嗔恚行人、癡行人。

問：此三行何因緣？云何可知此欲行人、此瞋行人、此癡行人。云何行受衣、乞食、坐臥行處威儀？答：初所造因緣、諸行界為因緣、過患為因緣。云何諸行初所造因緣？於初可愛方便故，多善業成欲行人。復從天堂落生於此，多起殺割桁械怨業，成瞋行人。不愛業所覆，從地獄從龍生墮落生此。初多飲酒離間成癡行人，從畜生墮落生此。如是行，初造因緣。云何界為因緣？二界最近故成癡行人，所謂地界、水界。二界最近故成瞋行人，所謂火界、風界。四界等故成欲行人。如是諸行，界為因緣。云何過患為因緣？最多淡成欲行人，最多瞻成瞋行人，最多風成癡行人。復有說：最多淡成癡行人，最多風成欲行人。如是過患為因緣。云何可知此人欲行、此人瞋行、此人癡行？答：以七行可知。如是以事、以煩惱、以行、以受取、以食、以業、以臥。云何以事可知？欲行人見所有事。未常見而見，既見。恒觀於真實過患不作意，於小功德成不難，不從此欲解脫。既觀不能捨行，知於餘事。諸如是行，欲行可知，嗔行人者，見所有如是事，如倦不能久看，隨取過患多毀人，於多功德非不難。從此不捨，唯以過患得已便，知行餘事亦如是，行瞋行可知。癡行人見所有如是事，於功德過患成信他，聞他人所薄亦薄、聞他所讚歎亦讚歎，自不知故。以如是行於外事，癡行可知。如是以事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此三行何因緣？云何可知此欲行人、此瞋行人、此癡行人。云何行受衣、乞食、坐臥行處威儀？答：初所造因緣、諸行界為因緣、過患為因緣。云何諸行初所造因緣？於初可愛方便故，多善業成欲行人。復從天堂落生於此，多起殺割桁械怨業，成瞋行人。不愛業所覆，從地獄從龍生墮落生此。初多飲酒離間成癡行人，從畜生墮落生此。如是行，初造因緣。云何界為因緣？二界最近故成癡行人，所謂地界、水界。二界最近故成瞋行人，所謂火界、風界。四界等故成欲行人。如是諸行，界為因緣。云何過患為因緣？最多淡成欲行人，最多瞻成瞋行人，最多風成癡行人。復有說：最多淡成癡行人，最多風成欲行人。如是過患為因緣。云何可知此人欲行、此人瞋行、此人癡行？答：以七行可知。如是以事、以煩惱、以行、以受取、以食、以業、以臥。云何以事可知？欲行人見所有事。未常見而見，既見。恒觀於真實過患不作意，於小功德成不難，不從此欲解脫。既觀不能捨行，知於餘事。諸如是行，欲行可知，嗔行人者，見所有如是事，如倦不能久看，隨取過患多毀人，於多功德非不難。從此不捨，唯以過患得已便，知行餘事亦如是，行瞋行可知。癡行人見所有如是事，於功德過患成信他，聞他人所薄亦薄、聞他所讚歎亦讚歎，自不知故。以如是行於外事，癡行可知。如是以事。

問：云何以煩惱可知？答：欲行人五煩惱，多行嫉、慳、幻、諂、欲，此謂五。瞋恚行人五煩惱，多行忿、恨、覆、慳、瞋，此謂五。癡行人五煩惱，多行懶、懈怠、疑、悔、無明是五。如是以煩惱可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以煩惱可知？答：欲行人五煩惱，多行嫉、慳、幻、諂、欲，此謂五。瞋恚行人五煩惱，多行忿、恨、覆、慳、瞋，此謂五。癡行人五煩惱，多行懶、懈怠、疑、悔、無明是五。如是以煩惱可知。

問：云何以行？答：欲行人見行以性，舉脚疾行平，舉脚平，下脚不廣，舉脚可愛行。如是以行，欲行可知。嗔恚行人見行以性，急起脚急下，相觸以半脚入地。如是已行，瞋恚人可知。癡行人見行以性，起脚摩地亦摩下，以脚觸脚行。以如是行，癡行人可知。如是以行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以行？答：欲行人見行以性，舉脚疾行平，舉脚平，下脚不廣，舉脚可愛行。如是以行，欲行可知。嗔恚行人見行以性，急起脚急下，相觸以半脚入地。如是已行，瞋恚人可知。癡行人見行以性，起脚摩地亦摩下，以脚觸脚行。以如是行，癡行人可知。如是以行。

問：云何以著衣欲行人？答：欲行人若捉衣以性，不多見不寬著衣太下，周正圓，種種可愛可見。瞋行人著衣以性，大急太上，不周正不圓，不種種可愛，不可觀。癡行人若著衣以性，多寬，不周正不圓，非種種可愛可觀。如是以著衣可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以著衣欲行人？答：欲行人若捉衣以性，不多見不寬著衣太下，周正圓，種種可愛可見。瞋行人著衣以性，大急太上，不周正不圓，不種種可愛，不可觀。癡行人若著衣以性，多寬，不周正不圓，非種種可愛可觀。如是以著衣可知。

問：云何以食可知？答：欲行人樂肥甜，瞋恚行人樂酢，癡行人不定樂。復次欲行人食時，自量相應中適取揣食，亦知氣味，不速食，若得少味成大歡喜。瞋行人見食，多取揣食滿口食，若得少味太瞋惱。癡行人見食，不圓小揣食不中適，少取以食塗染其口，半揣入口、半墮盤器，亂心不思惟食。如是以欲可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以食可知？答：欲行人樂肥甜，瞋恚行人樂酢，癡行人不定樂。復次欲行人食時，自量相應中適取揣食，亦知氣味，不速食，若得少味成大歡喜。瞋行人見食，多取揣食滿口食，若得少味太瞋惱。癡行人見食，不圓小揣食不中適，少取以食塗染其口，半揣入口、半墮盤器，亂心不思惟食。如是以欲可知。

問：云何以事知？欲行人掃地，平身捉掃箒，不駃不知土沙而能清淨。瞋行人若掃地，急捉掃箒，兩邊駃除去土沙，急聲，雖淨潔而不平等。愚癡行人若掃地，寬捉掃箒，輾轉看盡處處不淨，亦不平等。如是浣染縫等，一切事平等作不與心，是欲人瞋行人。於一切事不平等作不與心。癡行人亂心，多作不成。如是以事可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以事知？欲行人掃地，平身捉掃箒，不駃不知土沙而能清淨。瞋行人若掃地，急捉掃箒，兩邊駃除去土沙，急聲，雖淨潔而不平等。愚癡行人若掃地，寬捉掃箒，輾轉看盡處處不淨，亦不平等。如是浣染縫等，一切事平等作不與心，是欲人瞋行人。於一切事不平等作不與心。癡行人亂心，多作不成。如是以事可知。

問：云何以臥坐？欲行人眠不駃，眠先拼擋臥處令周正平等，安隱置身屈臂眠，夜中有喚即起，如有所疑即答。瞋行人若眠駃，隨得所安置，身面目頻蹙，於夜若有人喚即起瞋答。癡人若眠臥，處不周正，放手脚覆身而臥，夜中若有人喚，應聲噫噫久時方答。如是以臥可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以臥坐？欲行人眠不駃，眠先拼擋臥處令周正平等，安隱置身屈臂眠，夜中有喚即起，如有所疑即答。瞋行人若眠駃，隨得所安置，身面目頻蹙，於夜若有人喚即起瞋答。癡人若眠臥，處不周正，放手脚覆身而臥，夜中若有人喚，應聲噫噫久時方答。如是以臥可知。

問何行何法用受衣、乞食、坐臥行處？若欲行人，衣麁不下色可憎，是與其衣當著。瞋行人衣精細，衣淨潔好色下可愛，是應當著。癡行人衣隨所得當著。欲行人乞食，麁不淨潔、無美氣味，少乞食。瞋行人乞食，肥美淨潔、好氣味，如意所得。癡行人乞食，隨所得有節。欲行人臥坐於樹影水間，於小遠村處，復於未成寺。於無臥具處，是其當眠坐。瞋行人坐臥樹影水邊，成就平正，於寺已成，臥具具足，成其坐臥處。癡行人依師親覲當住。欲行人行處，麁飯飲食處，若入聚落應向日而行，於惡人處是其當行。瞋恚行人處，於飯水飲食具足，逐日而入，多信向人處是其當入。癡行人隨所得處。欲行人威儀多行脚處，瞋行人依坐臥，癡行人依行處。於是散向，欲者依可愛境界為信，瞋恚者不可愛境界為信，癡者不觀為因。欲者如奴，瞋恚者如主，癡者如毒。貪者少過患斷無染，瞋恚大過患使無染，癡者大過患斷無染。欲行人樂色，瞋行人樂諍，癡行人樂懈怠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問何行何法用受衣、乞食、坐臥行處？若欲行人，衣麁不下色可憎，是與其衣當著。瞋行人衣精細，衣淨潔好色下可愛，是應當著。癡行人衣隨所得當著。欲行人乞食，麁不淨潔、無美氣味，少乞食。瞋行人乞食，肥美淨潔、好氣味，如意所得。癡行人乞食，隨所得有節。欲行人臥坐於樹影水間，於小遠村處，復於未成寺。於無臥具處，是其當眠坐。瞋行人坐臥樹影水邊，成就平正，於寺已成，臥具具足，成其坐臥處。癡行人依師親覲當住。欲行人行處，麁飯飲食處，若入聚落應向日而行，於惡人處是其當行。瞋恚行人處，於飯水飲食具足，逐日而入，多信向人處是其當入。癡行人隨所得處。欲行人威儀多行脚處，瞋行人依坐臥，癡行人依行處。於是散向，欲者依可愛境界為信，瞋恚者不可愛境界為信，癡者不觀為因。欲者如奴，瞋恚者如主，癡者如毒。貪者少過患斷無染，瞋恚大過患使無染，癡者大過患斷無染。欲行人樂色，瞋行人樂諍，癡行人樂懈怠。

分別行處品第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別行處品第七

爾時依止師觀其所行，授三十八行，當復教示令二行相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 爾時依止師觀其所行，授三十八行，當復教示令二行相應。

問：云何三十八行處？答：謂十一切入：地、水、火、風、青、黃、赤、白、空處、識處一切入。又十不淨想：膖脹想、青淤想、爛想、棄擲想、鳥獸食噉想、身肉分張想、斬斫離散想、赤血塗染想、虫臭想、骨想。又十念：念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、念死、念身、念數息、念寂寂。又四無量心：慈、悲、喜、捨。觀四大、食不淨想、無所有處、非非想處。斯謂三十八行處。此三十八行處，以九行當知最勝。一以禪、二以正越、三以增長、四以緣、五以事、六以勝、七以地、八以取、九以人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何三十八行處？答：謂十一切入：地、水、火、風、青、黃、赤、白、空處、識處一切入。又十不淨想：膖脹想、青淤想、爛想、棄擲想、鳥獸食噉想、身肉分張想、斬斫離散想、赤血塗染想、虫臭想、骨想。又十念：念佛、念法、念僧、念戒、念施、念天、念死、念身、念數息、念寂寂。又四無量心：慈、悲、喜、捨。觀四大、食不淨想、無所有處、非非想處。斯謂三十八行處。此三十八行處，以九行當知最勝。一以禪、二以正越、三以增長、四以緣、五以事、六以勝、七以地、八以取、九以人。

問：云何為禪？答：謂十行處成禪外行。又十一行處成就初禪。又三行處成就三禪。又一行處成就四禪。又九行處成就四禪五禪。又四行處成就無色四禪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為禪？答：謂十行處成禪外行。又十一行處成就初禪。又三行處成就三禪。又一行處成就四禪。又九行處成就四禪五禪。又四行處成就無色四禪。

問：云何十行處成禪外行？答：除數息及觀身，餘八念及觀四大、食不淨想，是謂十外行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何十行處成禪外行？答：除數息及觀身，餘八念及觀四大、食不淨想，是謂十外行。

問：云何十一行處初禪所攝？答：十不淨想及觀身，是謂初禪所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何十一行處初禪所攝？答：十不淨想及觀身，是謂初禪所攝。

問：云何三行處，三禪所攝？答：謂慈、悲、喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何三行處，三禪所攝？答：謂慈、悲、喜。

問：云何一行處四禪所攝？答：謂捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何一行處四禪所攝？答：謂捨。

問：云何九行處，四禪五禪所攝？答：除空一切入、識一切入，餘殘八一切入及數息念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何九行處，四禪五禪所攝？答：除空一切入、識一切入，餘殘八一切入及數息念。

問：云何四行處，四無色所攝？答：虛空一切入、識一切入、無所有處、非非想處，是名四行。如是以禪可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何四行處，四無色所攝？答：虛空一切入、識一切入、無所有處、非非想處，是名四行。如是以禪可知。

問：云何以正越？答：入行處成為越色，除無色一切入，餘八一切入。餘三十行處，不成為越色。又三行處成為越事，二無色一切入及無所有處。餘三十五行處，不成為越事。又一行處成為越想受，所謂非非想處。餘三十七行，不成為越想受。如是以越可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以正越？答：入行處成為越色，除無色一切入，餘八一切入。餘三十行處，不成為越色。又三行處成為越事，二無色一切入及無所有處。餘三十五行處，不成為越事。又一行處成為越想受，所謂非非想處。餘三十七行，不成為越想受。如是以越可知。

問：云何以增長？答：十四行處可令增長，所謂十一切入及四無量心。餘二十四行處，不應令增長。如是以增長可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以增長？答：十四行處可令增長，所謂十一切入及四無量心。餘二十四行處，不應令增長。如是以增長可知。

問：云何為緣？答：九行處為神通緣，除無色一切入。八一切入，及分別虛空一切入。餘三十行，不成神通緣。三十七行處成為毘婆舍那緣，除非非想處。又一行處不成毘婆舍那緣，所謂非非想處。如是以緣可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為緣？答：九行處為神通緣，除無色一切入。八一切入，及分別虛空一切入。餘三十行，不成神通緣。三十七行處成為毘婆舍那緣，除非非想處。又一行處不成毘婆舍那緣，所謂非非想處。如是以緣可知。

問：云何為事？答：二十一行處是分別事，十二行處是為實事，五行處不應說分別事、實事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為事？答：二十一行處是分別事，十二行處是為實事，五行處不應說分別事、實事。

問：云何二十一行處是分別事？答：除識一切入，餘九一切入，十不淨想及念數息、念身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何二十一行處是分別事？答：除識一切入，餘九一切入，十不淨想及念數息、念身。

問：云何十二實事？答：識一切入、非非想處，及十禪外行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何十二實事？答：識一切入、非非想處，及十禪外行。

問：云何五不應說分別事及實事？答：謂四無量心及無所有處。復次二行處，內營事內事。又二行處，內營事外事。又一行處，外營事內事。又二十一行處，外營事外事。又四行處，內營事內事設外事。又四行處，設內營事設外營事外事。又二行處，設內營事設外營事設內事設外事。又一行處，內外營事內事。又一行處，內營事不應說及內事外事。於是二行處內營事內事者，謂識一切入及非非想處。又二行處內營事外事者，所謂念數息、念身。又一行處外營事內事者，所謂念死。又二十一行處外營事外事者，謂十不淨想、四無量心、四色一切入、虛空一切入及念佛念僧。又四行處內營事內事設外事者，謂念戒、念施、觀於四大及不淨食想。又四行處設內營事設外營事說外事，謂四色一切入。又二行處設內營事設外營事設內事設外事，謂念法念寂寂。又一行處內外營事內事，謂為念天。又一行處內營事內事外事不應說，謂無所有處。又二行處過去事，謂識一切入及非非想處。又一行處於未來事，所謂念死。又一行處於現在事，所謂念天。又六行處設過去事設未來事設現在事，謂念佛念僧念戒念施，及觀四大不淨食想。又二行處設過去事設現在事設不應說過去未來者，所謂念法、念寂寂。又二十六行處不應設三世事，謂九一切入、十不淨想、四無量心，及念數息、念身、無所有處。又四行處動事，謂火一切入、風一切入，及虫爛想，及念數息，其處則動，其相不動。餘三十四不動事。如是以事可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何五不應說分別事及實事？答：謂四無量心及無所有處。復次二行處，內營事內事。又二行處，內營事外事。又一行處，外營事內事。又二十一行處，外營事外事。又四行處，內營事內事設外事。又四行處，設內營事設外營事外事。又二行處，設內營事設外營事設內事設外事。又一行處，內外營事內事。又一行處，內營事不應說及內事外事。於是二行處內營事內事者，謂識一切入及非非想處。又二行處內營事外事者，所謂念數息、念身。又一行處外營事內事者，所謂念死。又二十一行處外營事外事者，謂十不淨想、四無量心、四色一切入、虛空一切入及念佛念僧。又四行處內營事內事設外事者，謂念戒、念施、觀於四大及不淨食想。又四行處設內營事設外營事說外事，謂四色一切入。又二行處設內營事設外營事設內事設外事，謂念法念寂寂。又一行處內外營事內事，謂為念天。又一行處內營事內事外事不應說，謂無所有處。又二行處過去事，謂識一切入及非非想處。又一行處於未來事，所謂念死。又一行處於現在事，所謂念天。又六行處設過去事設未來事設現在事，謂念佛念僧念戒念施，及觀四大不淨食想。又二行處設過去事設現在事設不應說過去未來者，所謂念法、念寂寂。又二十六行處不應設三世事，謂九一切入、十不淨想、四無量心，及念數息、念身、無所有處。又四行處動事，謂火一切入、風一切入，及虫爛想，及念數息，其處則動，其相不動。餘三十四不動事。如是以事可知。

問：云何為勝？答：八一切入、四無色定，是名勝，真實事故。以八一切入是名定勝故，彼第四禪得勝地故。四無色定成勝。十不淨想及食不淨想是名想勝，以色、以形、以空、以方、以分別、以和合、以執著故、以不淨想事故。以十念處是名勝念，微細故、隨念故。四無量心以無過為勝，受饒益故。觀四大是名慧勝，以執著空故。如是以勝可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為勝？答：八一切入、四無色定，是名勝，真實事故。以八一切入是名定勝故，彼第四禪得勝地故。四無色定成勝。十不淨想及食不淨想是名想勝，以色、以形、以空、以方、以分別、以和合、以執著故、以不淨想事故。以十念處是名勝念，微細故、隨念故。四無量心以無過為勝，受饒益故。觀四大是名慧勝，以執著空故。如是以勝可知。

問：云何以地？答：十二行處不生於天上，謂十不淨及念身、食不淨想。又十三行處不生於色有，初十二及數息念不生色有。除四無色處，餘行處不生於無色有。如是以地可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以地？答：十二行處不生於天上，謂十不淨及念身、食不淨想。又十三行處不生於色有，初十二及數息念不生色有。除四無色處，餘行處不生於無色有。如是以地可知。

問：云何以取？答：謂十七行處，以見應取相。除風一切入及無色一切入，餘七一切入、十不淨想。又一行處以觸應取相，謂念數息。又一行處，或以見或以觸應取，謂風一切入。餘十九行處，以聞分別應取。又五行處，初坐禪人不應修行，四無色及捨。餘二十三，初學禪人應取。如是以取可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以取？答：謂十七行處，以見應取相。除風一切入及無色一切入，餘七一切入、十不淨想。又一行處以觸應取相，謂念數息。又一行處，或以見或以觸應取，謂風一切入。餘十九行處，以聞分別應取。又五行處，初坐禪人不應修行，四無色及捨。餘二十三，初學禪人應取。如是以取可知。

問：云何以人？答：欲行人，四無量不應修行，以淨相故。何以故？欲行人作意淨想非其所行，如痰病人多食肥腴非其所宜。瞋行人十不淨想不應修行，瞋恚想故，瞋恚作意非其所行。如瞻病人飲食沸熱非其所宜。癡行人未增長智，不應令起修行處，離方便故。若離方便，其精進無果，如人騎象無鉤。欲行人應修不淨想及觀身，是其欲對治故。瞋行人應修四無量心，是瞋對治故；或當修色一切入，心隨逐故。信行人當修六念處，念佛為初信定故。意行人當修觀四大、於食不淨想、念死、念寂寂，深處故。復次意行人於一切行處無所妨礙。覺行人當修念數息，以斷覺故。癡行人以言問法、以時聞法、以恭敬法與師共住，令智增長。於三十八行隨其所樂，應當修念死及觀四大最勝。復說於分別行處，我見彼勝。六人於所分別，略而為三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何以人？答：欲行人，四無量不應修行，以淨相故。何以故？欲行人作意淨想非其所行，如痰病人多食肥腴非其所宜。瞋行人十不淨想不應修行，瞋恚想故，瞋恚作意非其所行。如瞻病人飲食沸熱非其所宜。癡行人未增長智，不應令起修行處，離方便故。若離方便，其精進無果，如人騎象無鉤。欲行人應修不淨想及觀身，是其欲對治故。瞋行人應修四無量心，是瞋對治故；或當修色一切入，心隨逐故。信行人當修六念處，念佛為初信定故。意行人當修觀四大、於食不淨想、念死、念寂寂，深處故。復次意行人於一切行處無所妨礙。覺行人當修念數息，以斷覺故。癡行人以言問法、以時聞法、以恭敬法與師共住，令智增長。於三十八行隨其所樂，應當修念死及觀四大最勝。復說於分別行處，我見彼勝。六人於所分別，略而為三。

問：若然，於初有妨。答：二欲行人，謂鈍根、利根。為鈍根欲人修不淨觀，為其欲對治，是所應教，行修得除欲。利根欲人，初信增長，當修念處，是所應教，行修得除欲。二瞋行人，謂鈍根、利根。為鈍根瞋恚行人，修四無量，是其瞋恚對治，是所應教，行修得除瞋。利根瞋恚行人，以智增長修行，勝處是所教，修得除瞋。二癡行人，謂無根、鈍根。為無根癡行人，不應教修行處。為鈍根癡行人，為除覺，應教修念數息。如是以略，唯成三人，是故無妨。於是法，一切入及數息，以空增長，無妨成一切行。若已得勝功德，勝一切行所行之處，故成不妨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：若然，於初有妨。答：二欲行人，謂鈍根、利根。為鈍根欲人修不淨觀，為其欲對治，是所應教，行修得除欲。利根欲人，初信增長，當修念處，是所應教，行修得除欲。二瞋行人，謂鈍根、利根。為鈍根瞋恚行人，修四無量，是其瞋恚對治，是所應教，行修得除瞋。利根瞋恚行人，以智增長修行，勝處是所教，修得除瞋。二癡行人，謂無根、鈍根。為無根癡行人，不應教修行處。為鈍根癡行人，為除覺，應教修念數息。如是以略，唯成三人，是故無妨。於是法，一切入及數息，以空增長，無妨成一切行。若已得勝功德，勝一切行所行之處，故成不妨。