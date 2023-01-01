解脫道論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫道論卷第一

阿羅漢優波底沙梁言大光造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢優波底沙梁言大光造

梁扶南三藏僧伽婆羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梁扶南三藏僧伽婆羅譯

因緣品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因緣品第一

禮世尊、應供、正遍知！ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禮世尊、應供、正遍知！

戒定智慧， 無上解脫， 隨覺此法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 戒定智慧， 無上解脫， 隨覺此法，

有稱瞿曇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有稱瞿曇。

若人脫眾難，已得離諸著，成就於勝分，心畏生老死，樂善樂解脫，令到涅槃樂；未到有彼岸，亦令得具足。廣問修多羅、毘曇、毘尼事。此解脫道我今當說。諦聽。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人脫眾難，已得離諸著，成就於勝分，心畏生老死，樂善樂解脫，令到涅槃樂；未到有彼岸，亦令得具足。廣問修多羅、毘曇、毘尼事。此解脫道我今當說。諦聽。

問：云何為戒？答：戒者威儀義，定者不亂義，慧者知覺義，解脫者離縛義，無上者無漏義，隨覺者知得義，此法者四聖法義，瞿曇者姓義，有稱者世尊義。以戒定慧解脫殊勝功德，能到最勝名稱無量。解脫道者何義？解脫者五解脫：伏解脫、彼分解脫、斷解脫、猗解脫、離解脫。云何伏解脫？現修行初禪伏諸蓋，此謂伏解脫。彼分解脫者，現修達分定，諸見解脫，此謂彼分解脫。斷解脫者，修出世間道能滅餘結，此謂斷解脫。猗解脫者，如得果時樂心猗，此謂猗解脫。離解脫者，是無餘涅槃，此謂離解脫。此解脫道為得解脫，是具足道，以戒定慧謂解脫道。解脫道者我今當說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何為戒？答：戒者威儀義，定者不亂義，慧者知覺義，解脫者離縛義，無上者無漏義，隨覺者知得義，此法者四聖法義，瞿曇者姓義，有稱者世尊義。以戒定慧解脫殊勝功德，能到最勝名稱無量。解脫道者何義？解脫者五解脫：伏解脫、彼分解脫、斷解脫、猗解脫、離解脫。云何伏解脫？現修行初禪伏諸蓋，此謂伏解脫。彼分解脫者，現修達分定，諸見解脫，此謂彼分解脫。斷解脫者，修出世間道能滅餘結，此謂斷解脫。猗解脫者，如得果時樂心猗，此謂猗解脫。離解脫者，是無餘涅槃，此謂離解脫。此解脫道為得解脫，是具足道，以戒定慧謂解脫道。解脫道者我今當說。

問：何用說解脫道？答：有善人樂得解脫，不聞說解脫故，又不伏解脫故，又不正伏解脫故，如盲人無導獨遊遠國，唯嬰眾苦不得解脫，欲得解脫而無所因。何以故解脫是因？如佛所說：若有眾生塵勞微細，不聞法故終亦退轉。又如佛說：諸比丘有二因二緣能生正見。云何為二？一、從他聞；二、自正念。是故說解脫。不伏解脫者，為生厭離，故說解脫。不正伏解脫者，為除不正道、為得禪解脫道，故說解脫。如遠行人得善示導。是伏解脫道，三陰成滿。何等為三？謂戒陰、定陰、慧陰。云何戒陰？正語、正業、正命及種類所攝，或戒陰種種戒功德聚。云何定陰？正精進、正念、正定及種類定陰所攝，或種種定功德聚。云何慧陰？正見、正思惟及種類所攝，或種種慧功德聚。此三陰成滿，是伏解脫道。當學三學，謂增上戒學、增上心學、增上慧學。有戒、有增上戒學，有定、有增上心學，有慧、有增上慧學。復次有戒戒學、有戒增上戒學，有定心學、有定學增上心學，有慧慧學、有慧增上慧學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：何用說解脫道？答：有善人樂得解脫，不聞說解脫故，又不伏解脫故，又不正伏解脫故，如盲人無導獨遊遠國，唯嬰眾苦不得解脫，欲得解脫而無所因。何以故解脫是因？如佛所說：若有眾生塵勞微細，不聞法故終亦退轉。又如佛說：諸比丘有二因二緣能生正見。云何為二？一、從他聞；二、自正念。是故說解脫。不伏解脫者，為生厭離，故說解脫。不正伏解脫者，為除不正道、為得禪解脫道，故說解脫。如遠行人得善示導。是伏解脫道，三陰成滿。何等為三？謂戒陰、定陰、慧陰。云何戒陰？正語、正業、正命及種類所攝，或戒陰種種戒功德聚。云何定陰？正精進、正念、正定及種類定陰所攝，或種種定功德聚。云何慧陰？正見、正思惟及種類所攝，或種種慧功德聚。此三陰成滿，是伏解脫道。當學三學，謂增上戒學、增上心學、增上慧學。有戒、有增上戒學，有定、有增上心學，有慧、有增上慧學。復次有戒戒學、有戒增上戒學，有定心學、有定學增上心學，有慧慧學、有慧增上慧學。

問：云何戒學？答：謂有相戒是名戒學，謂達分戒是增上戒學。復次凡夫戒是名戒學，聖戒是增上戒學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何戒學？答：謂有相戒是名戒學，謂達分戒是增上戒學。復次凡夫戒是名戒學，聖戒是增上戒學。

問：云何心學？答：所謂欲定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何心學？答：所謂欲定。

問：云何增上心學。答：色定及無色定，此謂增上心學。復次有相定，心學；達分定及道定，是謂增上心學。云何慧學？謂世間智是名慧學；四諦相似智及道智，是謂增上慧學。如世尊為鈍根人說增上戒學、為中根人說增上心學、為利根人說增上慧學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何增上心學。答：色定及無色定，此謂增上心學。復次有相定，心學；達分定及道定，是謂增上心學。云何慧學？謂世間智是名慧學；四諦相似智及道智，是謂增上慧學。如世尊為鈍根人說增上戒學、為中根人說增上心學、為利根人說增上慧學。

問：學者何義？答：學可學、學增上學、學無學名學。如是學此三學，謂伏解脫道，以三種學成就清淨，所謂戒清淨、心清淨、見清淨，於是戒是戒清淨，定是心清淨，慧是見清淨。戒者洗犯戒垢、定洗纏垢，是謂心清淨。慧除無知垢，此謂見清淨。復次戒除惡業垢、定除纏垢、慧除使垢，如是以三清淨是伏解脫道。又以三種善伏道，謂初、中、後善。以戒為初，以定為中，以慧為後。云何戒為初善？有精進人成就不退，以不退故喜，以喜故踊躍，以踊躍故身猗，以身猗故樂，以樂故心定，此謂初善。定為中善者，以定如實知見，此謂中善。慧為後善者，已如實知見厭患，以厭患故離欲，以離欲故解脫，以解脫故成自知。如是成就三善道已伏解脫道，得三種樂，謂無過樂、寂滅樂、正覺樂。彼以戒得無過樂，以定得寂滅樂，以慧得正覺樂。如是成就得三種樂，是伏解脫道，遠離二邊得中道具足。以此戒善除諸欲著，於無過樂情生欣樂；以定除身羸，於寂滅樂而增喜樂；以慧分別四諦中道具足，於正覺樂深懷愛樂。如是遠離二邊得中道具足，是伏解脫道。以戒除惡趣，以定除欲界，以慧除一切有。於戒多修、於定慧少修，成須陀洹、斯陀含。於戒定多修、於慧少修，成阿那含。修三種滿，成阿羅漢無上解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：學者何義？答：學可學、學增上學、學無學名學。如是學此三學，謂伏解脫道，以三種學成就清淨，所謂戒清淨、心清淨、見清淨，於是戒是戒清淨，定是心清淨，慧是見清淨。戒者洗犯戒垢、定洗纏垢，是謂心清淨。慧除無知垢，此謂見清淨。復次戒除惡業垢、定除纏垢、慧除使垢，如是以三清淨是伏解脫道。又以三種善伏道，謂初、中、後善。以戒為初，以定為中，以慧為後。云何戒為初善？有精進人成就不退，以不退故喜，以喜故踊躍，以踊躍故身猗，以身猗故樂，以樂故心定，此謂初善。定為中善者，以定如實知見，此謂中善。慧為後善者，已如實知見厭患，以厭患故離欲，以離欲故解脫，以解脫故成自知。如是成就三善道已伏解脫道，得三種樂，謂無過樂、寂滅樂、正覺樂。彼以戒得無過樂，以定得寂滅樂，以慧得正覺樂。如是成就得三種樂，是伏解脫道，遠離二邊得中道具足。以此戒善除諸欲著，於無過樂情生欣樂；以定除身羸，於寂滅樂而增喜樂；以慧分別四諦中道具足，於正覺樂深懷愛樂。如是遠離二邊得中道具足，是伏解脫道。以戒除惡趣，以定除欲界，以慧除一切有。於戒多修、於定慧少修，成須陀洹、斯陀含。於戒定多修、於慧少修，成阿那含。修三種滿，成阿羅漢無上解脫。

分別戒品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別戒品第二

問：云何戒？何相？何味？何起？何足處？何功德？何戒義、戒行？何差別？幾戒？何所起？何戒初中後？幾法障礙戒道？幾戒因？幾種戒？云何令戒清淨？幾因以是戒住？答：云何戒者，謂思戒、威儀戒、不越戒。何者為思戒？我不作惡，作者自受。何者威儀戒？離於犯處。云何不越戒？若有戒人，身口無過。復次斷義威儀，一切善法是戒。如阿毘曇說：以出離法斷於欲欲，是戒能離惡。思戒、護戒、威儀戒，以不瞋恚斷滅瞋恚、以光明相斷於睡眠、以不散亂斷於調戲、以見法起斷於疑悔、以智斷無明、以喜斷無可樂，以初禪斷五蓋、以二禪斷覺觀、以三禪斷喜、以四禪斷樂，以空入定斷於色想乃至瞋恚及種種想、以識入定斷虛空、以無所有定斷識入想、以非想非非想定斷無所有，以無常見斷於常想、以苦見斷樂想、以無我見斷我想、以不淨見斷淨想，以過患見斷於愛想、以無染見斷於欲想、以滅見斷集、以消見斷厚、以分見斷聚、以生滅見斷常，以無相見斷相、以無作見斷作、以空見斷入，以增上慧見斷執著、以如實知見斷無明執、以過患見而斷居執、以彼觀見斷不彼觀、以轉散見斷和合執，以須陀洹道斷見一處煩惱、以斯陀含道斷麁煩惱、以阿那含道斷細煩惱、以阿羅漢道斷一切煩惱。此謂不越戒、思戒、護戒、威儀戒。此謂戒。何戒相者？威儀除非威儀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何戒？何相？何味？何起？何足處？何功德？何戒義、戒行？何差別？幾戒？何所起？何戒初中後？幾法障礙戒道？幾戒因？幾種戒？云何令戒清淨？幾因以是戒住？答：云何戒者，謂思戒、威儀戒、不越戒。何者為思戒？我不作惡，作者自受。何者威儀戒？離於犯處。云何不越戒？若有戒人，身口無過。復次斷義威儀，一切善法是戒。如阿毘曇說：以出離法斷於欲欲，是戒能離惡。思戒、護戒、威儀戒，以不瞋恚斷滅瞋恚、以光明相斷於睡眠、以不散亂斷於調戲、以見法起斷於疑悔、以智斷無明、以喜斷無可樂，以初禪斷五蓋、以二禪斷覺觀、以三禪斷喜、以四禪斷樂，以空入定斷於色想乃至瞋恚及種種想、以識入定斷虛空、以無所有定斷識入想、以非想非非想定斷無所有，以無常見斷於常想、以苦見斷樂想、以無我見斷我想、以不淨見斷淨想，以過患見斷於愛想、以無染見斷於欲想、以滅見斷集、以消見斷厚、以分見斷聚、以生滅見斷常，以無相見斷相、以無作見斷作、以空見斷入，以增上慧見斷執著、以如實知見斷無明執、以過患見而斷居執、以彼觀見斷不彼觀、以轉散見斷和合執，以須陀洹道斷見一處煩惱、以斯陀含道斷麁煩惱、以阿那含道斷細煩惱、以阿羅漢道斷一切煩惱。此謂不越戒、思戒、護戒、威儀戒。此謂戒。何戒相者？威儀除非威儀。

問：云何名非威儀？答：謂破法。破法有三種：一、破波羅提木叉法；二、破緣法；三、破根法。云何破波羅提木叉法？謂無慚無愧，於如來離信。云何破緣法？答：命與形飾相應，離於知足。云何破根法？不閉六根門，離於念慧。以此三覆非威儀，是名戒相。何味者、起者、足處者？無過樂是味，無憂是起，三善行是足處。復次悅勝為味，不悔為起，覆諸根為足處。何戒功德者？不悔是戒功德。如世尊告阿難：不悔戒善是功德義。復次名戒者，是無過樂、是眾姓上、是財為富貴、是處為佛地、是浴無水、是香普薰、是影隨形、是繖覆可覆、是聖種、是學無上、是善趣道。若人有戒，為有戒故，成就無畏、榮顯親友、聖所怜愍，是親友依、是善莊嚴、是領諸行、是功德處、是供養處、是可貴同學處，於諸善法不畏不退，成一切意願清淨雖死不忘，成伏解脫樂方便，如是無邊戒功德。戒者何義？答：冷義、增上義、行義、自性義、苦樂性相應義。復次頭義、冷義、安義。云何頭為戒義？答：如人無頭，一切諸根不復取塵，是時名死。如是比丘以戒為頭，若頭斷已失諸善法，於此佛法謂之為死。是戒為頭義。何者冷為戒義？如摩勝冷栴檀則除身熱、成就歡喜。如是戒為勝冷栴檀，能滅犯戒恐畏心熱、成就歡喜，是冷為戒義。何者安為戒義？答：若人有戒，風儀整肅不生恐畏，是安為戒義。行何差別者？修行精進受持頭陀，是行非戒；戒亦名行，戒名威儀，受亦名行。幾戒者？謂三種戒：善戒、不善戒、無記戒。云何善戒？謂善身口業及正命，無過患故，果報可愛。云何不善戒？謂惡身口業及邪命，有過患故，果報不可愛。云何無記戒？無漏身口業及清淨命，無有過患亦無果報。云何起戒者？善心所起善戒，不善心所起不善戒，無記心所起無記戒。何戒初中後者？受戒是初，不越是中，歡喜是後。戒有幾法障礙？幾戒因？答：三十四法是障礙道，三十四法是戒因。所謂忿、惱、覆、熱、慳、嫉、幻、諂、恨、競、慢、增上慢、傲慢、放逸、懶惰、貪欲、不知足、不從智、不正念、惡口、惡友、惡智、惡見、不忍、不信、無慚、無愧、營身口味、狎俗、親近女人、不敬師學、不攝諸根、於食不節、初夜後夜墮不禪誦。此三十四法是障礙道。若二障礙，戒不成滿；若不成滿，必還退失。若反是法三十四種，是名戒因。戒有幾種者？謂有二種、三種、四種。云何二種？謂性戒、制戒。以身口所行，佛斷不行，是名性戒。身口可行，佛斷不行，是名制戒。性戒以信、精進能令具足。制戒以信、念持能令具足。復次戒有二種：退戒、得戒。云何名 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名非威儀？答：謂破法。破法有三種：一、破波羅提木叉法；二、破緣法；三、破根法。云何破波羅提木叉法？謂無慚無愧，於如來離信。云何破緣法？答：命與形飾相應，離於知足。云何破根法？不閉六根門，離於念慧。以此三覆非威儀，是名戒相。何味者、起者、足處者？無過樂是味，無憂是起，三善行是足處。復次悅勝為味，不悔為起，覆諸根為足處。何戒功德者？不悔是戒功德。如世尊告阿難：不悔戒善是功德義。復次名戒者，是無過樂、是眾姓上、是財為富貴、是處為佛地、是浴無水、是香普薰、是影隨形、是繖覆可覆、是聖種、是學無上、是善趣道。若人有戒，為有戒故，成就無畏、榮顯親友、聖所怜愍，是親友依、是善莊嚴、是領諸行、是功德處、是供養處、是可貴同學處，於諸善法不畏不退，成一切意願清淨雖死不忘，成伏解脫樂方便，如是無邊戒功德。戒者何義？答：冷義、增上義、行義、自性義、苦樂性相應義。復次頭義、冷義、安義。云何頭為戒義？答：如人無頭，一切諸根不復取塵，是時名死。如是比丘以戒為頭，若頭斷已失諸善法，於此佛法謂之為死。是戒為頭義。何者冷為戒義？如摩勝冷栴檀則除身熱、成就歡喜。如是戒為勝冷栴檀，能滅犯戒恐畏心熱、成就歡喜，是冷為戒義。何者安為戒義？答：若人有戒，風儀整肅不生恐畏，是安為戒義。行何差別者？修行精進受持頭陀，是行非戒；戒亦名行，戒名威儀，受亦名行。幾戒者？謂三種戒：善戒、不善戒、無記戒。云何善戒？謂善身口業及正命，無過患故，果報可愛。云何不善戒？謂惡身口業及邪命，有過患故，果報不可愛。云何無記戒？無漏身口業及清淨命，無有過患亦無果報。云何起戒者？善心所起善戒，不善心所起不善戒，無記心所起無記戒。何戒初中後者？受戒是初，不越是中，歡喜是後。戒有幾法障礙？幾戒因？答：三十四法是障礙道，三十四法是戒因。所謂忿、惱、覆、熱、慳、嫉、幻、諂、恨、競、慢、增上慢、傲慢、放逸、懶惰、貪欲、不知足、不從智、不正念、惡口、惡友、惡智、惡見、不忍、不信、無慚、無愧、營身口味、狎俗、親近女人、不敬師學、不攝諸根、於食不節、初夜後夜墮不禪誦。此三十四法是障礙道。若二障礙，戒不成滿；若不成滿，必還退失。若反是法三十四種，是名戒因。戒有幾種者？謂有二種、三種、四種。云何二種？謂性戒、制戒。以身口所行，佛斷不行，是名性戒。身口可行，佛斷不行，是名制戒。性戒以信、精進能令具足。制戒以信、念持能令具足。復次戒有二種：退戒、得戒。云何名

退？能滅非戒。云何名得？得眾善法。除諸非戒如斷光影，以斷非戒離於惡趣，以得正戒能趣善道，以斷非戒成就住分。復次戒有二種：世戒、出世戒。云何出世戒？如聖道果之所得戒是出世戒，所餘世戒。以世戒成就，故有具足。以出世戒成就，故有解脫。復次戒有二種：有量、無量。不具足戒，是名有量。若具足戒，以佛所斷，是名無量。復次戒有二種：有邊、無邊。云何有邊？若人為世利、為勝、為親友、為身、為命、為越所依而行受戒，彼戒利養為邊、稱譽為邊、身有為邊、命有為邊。云何無邊？此比丘為出利、為勝、為身、為命，如法受戒不起犯心，何況故犯，此謂無邊戒。復次戒有二種：有依、無依。云何有依？有相應戒依愛，戒盜相應戒依見，自譽毀他相應戒依慢，此有依戒。若成就解脫資用，是無依戒。若有依戒，非慧人所樂。若無依戒，是慧人所樂。復次戒有二種：梵行之初學微細戒。云何梵行之初？正業、正語、正命所攝戒，此謂梵行之初。有餘學戒，此謂輕戒。復次戒有二種：有心相應、無心相應。云何有心？謂初學梵行。云何無心？謂餘輕戒。聲聞於梵行之初堅戒上戒，於此輕戒得犯得起。何以故？佛不說此障於解脫。復次有二種戒，謂無犯戒、清淨戒。云何無犯？謂聲聞戒。云何清淨戒？佛及緣覺戒。復次戒有二種，謂時分戒及盡形戒。少時暫受不俱形命，謂時分戒。從師始誓乃至捨壽，謂盡形戒。時分戒者，果報有時。盡形戒者，果報無時。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退？能滅非戒。云何名得？得眾善法。除諸非戒如斷光影，以斷非戒離於惡趣，以得正戒能趣善道，以斷非戒成就住分。復次戒有二種：世戒、出世戒。云何出世戒？如聖道果之所得戒是出世戒，所餘世戒。以世戒成就，故有具足。以出世戒成就，故有解脫。復次戒有二種：有量、無量。不具足戒，是名有量。若具足戒，以佛所斷，是名無量。復次戒有二種：有邊、無邊。云何有邊？若人為世利、為勝、為親友、為身、為命、為越所依而行受戒，彼戒利養為邊、稱譽為邊、身有為邊、命有為邊。云何無邊？此比丘為出利、為勝、為身、為命，如法受戒不起犯心，何況故犯，此謂無邊戒。復次戒有二種：有依、無依。云何有依？有相應戒依愛，戒盜相應戒依見，自譽毀他相應戒依慢，此有依戒。若成就解脫資用，是無依戒。若有依戒，非慧人所樂。若無依戒，是慧人所樂。復次戒有二種：梵行之初學微細戒。云何梵行之初？正業、正語、正命所攝戒，此謂梵行之初。有餘學戒，此謂輕戒。復次戒有二種：有心相應、無心相應。云何有心？謂初學梵行。云何無心？謂餘輕戒。聲聞於梵行之初堅戒上戒，於此輕戒得犯得起。何以故？佛不說此障於解脫。復次有二種戒，謂無犯戒、清淨戒。云何無犯？謂聲聞戒。云何清淨戒？佛及緣覺戒。復次戒有二種，謂時分戒及盡形戒。少時暫受不俱形命，謂時分戒。從師始誓乃至捨壽，謂盡形戒。時分戒者，果報有時。盡形戒者，果報無時。

何者為三？謂止惡不犯、受不犯、斷不犯。云何止惡不犯？雖未受受至，非所行處，心不生犯，是謂止惡不犯。云何受不犯？從受受已，終不復犯，是謂受不犯。云何斷不犯？聖人以聖道斷諸惡因，是謂斷不犯。復次戒有三種，謂觸戒、不觸戒、猗戒。云何為觸？有為相初見愛為觸。是凡夫善戒，資用入道，是謂無觸戒。云何猗戒？謂阿羅漢戒。復次有三種，謂依世戒、依身戒、依法戒。何者依世戒？若人有恐怖，將護世意除諸惡法，是名依世。何者依身戒？若人有恐懼，將護於身命除諸惡法，是名依身。何者依法戒？若人驚畏，將護於正法除諸不善，是名依法。復次戒有三種，謂所願不等、所願等、無所願。云何所願不等？惱他受戒，此謂所願不等。云何所願等？戒受戒為現有樂及未來解脫樂，是謂所願等。云何無所願？戒受戒不悔，為饒益他，此謂無所願。復次戒有三種，謂清淨戒、不清淨戒、有疑戒。云何清淨戒？以二因緣戒成清淨：一不犯、二犯已能悔，此謂清淨戒。以二因緣成不清淨：一自故犯、二犯不悔，此謂不清淨。云何有疑戒？以三因故成就有疑：一以不分別處、二不分別犯、三不分別不正行，此謂有疑戒。若坐禪人戒不清淨，深生慚悔成清淨樂。又有疑惑，令現知罪得成安樂。復次戒有三種，謂學，無學，非學非無學。云何為學？七學人戒。云何無學？阿羅漢戒。云何非學非無學？凡夫人戒。復次戒有三種，謂畏戒、憂戒、癡戒。云何為畏？有人畏罪不敢為惡，斯謂畏戒。云何為憂？若人念離親友暫生愁苦，以愁苦故不起諸惡，斯謂憂戒。云何癡戒？有人受牛戒狗戒，斯謂癡戒。癡戒若成則為牛狗，若復不成則墮地獄。復次戒有三種，謂下、中、上。云何為下？謂上煩惱、上上煩惱、大煩惱所觸，不知足所染，此謂下戒。云何為中？細煩惱所觸，知足所染，此謂中戒。云何為上？無所觸，知足所染，此謂上戒。下戒成滿令人具足，中戒成滿令天具足，上戒成滿令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者為三？謂止惡不犯、受不犯、斷不犯。云何止惡不犯？雖未受受至，非所行處，心不生犯，是謂止惡不犯。云何受不犯？從受受已，終不復犯，是謂受不犯。云何斷不犯？聖人以聖道斷諸惡因，是謂斷不犯。復次戒有三種，謂觸戒、不觸戒、猗戒。云何為觸？有為相初見愛為觸。是凡夫善戒，資用入道，是謂無觸戒。云何猗戒？謂阿羅漢戒。復次有三種，謂依世戒、依身戒、依法戒。何者依世戒？若人有恐怖，將護世意除諸惡法，是名依世。何者依身戒？若人有恐懼，將護於身命除諸惡法，是名依身。何者依法戒？若人驚畏，將護於正法除諸不善，是名依法。復次戒有三種，謂所願不等、所願等、無所願。云何所願不等？惱他受戒，此謂所願不等。云何所願等？戒受戒為現有樂及未來解脫樂，是謂所願等。云何無所願？戒受戒不悔，為饒益他，此謂無所願。復次戒有三種，謂清淨戒、不清淨戒、有疑戒。云何清淨戒？以二因緣戒成清淨：一不犯、二犯已能悔，此謂清淨戒。以二因緣成不清淨：一自故犯、二犯不悔，此謂不清淨。云何有疑戒？以三因故成就有疑：一以不分別處、二不分別犯、三不分別不正行，此謂有疑戒。若坐禪人戒不清淨，深生慚悔成清淨樂。又有疑惑，令現知罪得成安樂。復次戒有三種，謂學，無學，非學非無學。云何為學？七學人戒。云何無學？阿羅漢戒。云何非學非無學？凡夫人戒。復次戒有三種，謂畏戒、憂戒、癡戒。云何為畏？有人畏罪不敢為惡，斯謂畏戒。云何為憂？若人念離親友暫生愁苦，以愁苦故不起諸惡，斯謂憂戒。云何癡戒？有人受牛戒狗戒，斯謂癡戒。癡戒若成則為牛狗，若復不成則墮地獄。復次戒有三種，謂下、中、上。云何為下？謂上煩惱、上上煩惱、大煩惱所觸，不知足所染，此謂下戒。云何為中？細煩惱所觸，知足所染，此謂中戒。云何為上？無所觸，知足所染，此謂上戒。下戒成滿令人具足，中戒成滿令天具足，上戒成滿令得解脫。

復次戒有四種，謂退分、住分、勝分、達分。云何退分？不除道障礙、離精進人，知而故犯、犯已覆藏，此謂退分。云何住分？於戒成就不起放逸，不生寂見，成就住分。於戒定成滿不起放逸，不生寂見，成就勝分。於戒定成滿不起放逸，以生寂見，成就達分。復次戒有四種：比丘戒、比丘尼戒、不具足戒、白衣戒。云何比丘戒？波羅提木叉威儀，是比丘戒。比丘尼戒波羅提木叉威儀，是比丘尼戒。沙彌、沙彌尼十戒，式叉摩尼戒，是謂不具足戒。優婆塞、優婆姨五戒及八戒，是白衣戒。復次戒有四種，謂性戒、行戒、法志戒、初因戒。云何性戒？欝單越戒，此謂性戒。云何行戒？如姓族國土外道等法，是謂行戒。云何法志戒？菩薩入胎戒，是謂法志戒。云何初因戒？菩薩及摩訶迦葉戒，是謂初因戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次戒有四種，謂退分、住分、勝分、達分。云何退分？不除道障礙、離精進人，知而故犯、犯已覆藏，此謂退分。云何住分？於戒成就不起放逸，不生寂見，成就住分。於戒定成滿不起放逸，不生寂見，成就勝分。於戒定成滿不起放逸，以生寂見，成就達分。復次戒有四種：比丘戒、比丘尼戒、不具足戒、白衣戒。云何比丘戒？波羅提木叉威儀，是比丘戒。比丘尼戒波羅提木叉威儀，是比丘尼戒。沙彌、沙彌尼十戒，式叉摩尼戒，是謂不具足戒。優婆塞、優婆姨五戒及八戒，是白衣戒。復次戒有四種，謂性戒、行戒、法志戒、初因戒。云何性戒？欝單越戒，此謂性戒。云何行戒？如姓族國土外道等法，是謂行戒。云何法志戒？菩薩入胎戒，是謂法志戒。云何初因戒？菩薩及摩訶迦葉戒，是謂初因戒。

復次戒有四種，戒戒、集戒、滅戒、滅道具足。云何戒？戒者有二種，善戒、不善戒，此謂戒。云何戒集？善心集善戒。不善心集不善戒。云何滅戒？得善戒滅不善戒，得阿羅漢滅善戒。云何滅道具足戒？謂四正勤，此謂滅道具足戒。如是分別曉了四法，是謂精進非真持戒，是名正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次戒有四種，戒戒、集戒、滅戒、滅道具足。云何戒？戒者有二種，善戒、不善戒，此謂戒。云何戒集？善心集善戒。不善心集不善戒。云何滅戒？得善戒滅不善戒，得阿羅漢滅善戒。云何滅道具足戒？謂四正勤，此謂滅道具足戒。如是分別曉了四法，是謂精進非真持戒，是名正勤。

復次戒有四種：波羅提木叉威儀戒、命清淨戒、根威儀戒、緣修戒。云何波羅提木叉威儀戒？於此比丘波羅提木叉威儀所覆住行，行處具足，畏於細罪，正受學可學戒。此者，於此師法。比丘者，有凡夫善。復次有學無學不動法波羅提木叉者，是戒是起、是初、是行、是護、是威儀、是脫、是無縛、是諸法面，為正受善法，名波羅提木叉義。不越身口業，是威儀所覆者。以此波羅提木叉威儀成就住者，護四威儀。眾行具足者，復有行、有非行。云何非行？若有比丘，於彼一人，或施杖竹，或施花葉果實，或施楊枝澡浴，或販弄美惡，或為調戲，或諂諛自進，或恣驅馳遠招會賓。如此諸行佛之所制，謂邪命自活，此為非行。復次二種非行：身、口非行。云何身非行？若有比丘，以陵慢心往至僧中，排觸大德叨佷自前，或猗或行先坐上位推大於下，或坐猗排調、或拍肩笑語，上座徒跣、自著革屣，耆德下路、己行高陌，以眾異緣故相輕惱，或以勝待少、推劣與長，或於浴室燒諸薪木，關閉門戶皆無諮問，或詣水邊輒自先入，嬌身擊搏現諸鄙相，若入他舍超越前後、行坐無次，或在屏處戲弄女人及諸僮女、摩觸其首。如是等過，謂身非行。云何口非行？若有比丘，心無敬畏不諮宿望輒自說法、或說波羅提木叉，或拍肩而語，或入他家顧問女人：何所姓字？有可食物不？有者現我我欲得食。如是等語，為口非行。一切犯戒此謂非行。云何為行？反於非行。復次比丘有恭敬慚愧，成就威儀無所乏少，攝護諸根能節飲食，初夜後夜未甞睡眠，成就智慧少欲知足，不狎世務起勇猛心，於同學所深生敬重，此謂為行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次戒有四種：波羅提木叉威儀戒、命清淨戒、根威儀戒、緣修戒。云何波羅提木叉威儀戒？於此比丘波羅提木叉威儀所覆住行，行處具足，畏於細罪，正受學可學戒。此者，於此師法。比丘者，有凡夫善。復次有學無學不動法波羅提木叉者，是戒是起、是初、是行、是護、是威儀、是脫、是無縛、是諸法面，為正受善法，名波羅提木叉義。不越身口業，是威儀所覆者。以此波羅提木叉威儀成就住者，護四威儀。眾行具足者，復有行、有非行。云何非行？若有比丘，於彼一人，或施杖竹，或施花葉果實，或施楊枝澡浴，或販弄美惡，或為調戲，或諂諛自進，或恣驅馳遠招會賓。如此諸行佛之所制，謂邪命自活，此為非行。復次二種非行：身、口非行。云何身非行？若有比丘，以陵慢心往至僧中，排觸大德叨佷自前，或猗或行先坐上位推大於下，或坐猗排調、或拍肩笑語，上座徒跣、自著革屣，耆德下路、己行高陌，以眾異緣故相輕惱，或以勝待少、推劣與長，或於浴室燒諸薪木，關閉門戶皆無諮問，或詣水邊輒自先入，嬌身擊搏現諸鄙相，若入他舍超越前後、行坐無次，或在屏處戲弄女人及諸僮女、摩觸其首。如是等過，謂身非行。云何口非行？若有比丘，心無敬畏不諮宿望輒自說法、或說波羅提木叉，或拍肩而語，或入他家顧問女人：何所姓字？有可食物不？有者現我我欲得食。如是等語，為口非行。一切犯戒此謂非行。云何為行？反於非行。復次比丘有恭敬慚愧，成就威儀無所乏少，攝護諸根能節飲食，初夜後夜未甞睡眠，成就智慧少欲知足，不狎世務起勇猛心，於同學所深生敬重，此謂為行。

行處者，謂有行處、有非行處。云何非行處？若有比丘，入於婬舍、寡婦舍、處女舍、不男舍、比丘尼舍及諸酒肆，親近國王、大臣、外道沙門、非法伴侶，如是等輩無信樂心，常於四眾不生饒益、甚可厭患，此謂非行處。如佛所說：比丘行非梵行處。云何行非梵行處？謂販賣女色。行處可知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行處者，謂有行處、有非行處。云何非行處？若有比丘，入於婬舍、寡婦舍、處女舍、不男舍、比丘尼舍及諸酒肆，親近國王、大臣、外道沙門、非法伴侶，如是等輩無信樂心，常於四眾不生饒益、甚可厭患，此謂非行處。如佛所說：比丘行非梵行處。云何行非梵行處？謂販賣女色。行處可知。

復次三種行處：依行處、守護行處、繫縛行處。云何依行處？謂十處功德成就善友，依此功德，未聞得聞，若已聞聞已令其增廣，斷除疑悔正見清白，能隨法學深信勇猛，以戒聞施慧念念增長，此謂依行處。云何守護行處？若有比丘，須入他舍及行村里，看地而前不踰尋仞，威容整肅人所瞻敬，不看象馬車乘及男女遊會，不看宮第巷陌仰觀四望，此謂守護行處。云何繫縛行處？如佛所說：若有比丘觀其家境界，此謂繫縛行處。是名為行。以此行處成就故，曰具足行處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次三種行處：依行處、守護行處、繫縛行處。云何依行處？謂十處功德成就善友，依此功德，未聞得聞，若已聞聞已令其增廣，斷除疑悔正見清白，能隨法學深信勇猛，以戒聞施慧念念增長，此謂依行處。云何守護行處？若有比丘，須入他舍及行村里，看地而前不踰尋仞，威容整肅人所瞻敬，不看象馬車乘及男女遊會，不看宮第巷陌仰觀四望，此謂守護行處。云何繫縛行處？如佛所說：若有比丘觀其家境界，此謂繫縛行處。是名為行。以此行處成就故，曰具足行處。

畏於細罪者，我於所學畢故敢造，謂畏細罪。復次有說：若起不善心，是謂微過。於此微過心生避遠，見過患畏見出離，此謂於微過見畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 畏於細罪者，我於所學畢故敢造，謂畏細罪。復次有說：若起不善心，是謂微過。於此微過心生避遠，見過患畏見出離，此謂於微過見畏。

正受學可學者，可學何名？謂七聚威儀正受一切隨逐，此謂正受學可學。此謂波羅提木叉威儀戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正受學可學者，可學何名？謂七聚威儀正受一切隨逐，此謂正受學可學。此謂波羅提木叉威儀戒。

問：云何名清淨戒？答：謂不犯邪命。云何邪命？懈怠諂曲示相、以瞋罵示相，以施望施。云何懈怠？懈怠有三處：思計欲得、惡他四事，假肅威儀普自稱說。若比丘心懷惡欲貪樂財利，讓勝衣食趣求麁弊，如不欲得、有若愍他，如此四事，此謂緣計懈怠。若有比丘，惡欲貪利，詐現威儀我入禪定，要引供施讀誦經典，此謂威儀懈怠。若有比丘，貪欲諂誑，向人有言：我得聖法栖止閑寂，有若禪習所說深微。示過人相，貪利向己廣自宣揚，是謂懈怠。諂曲者，如其心念，虛相推舉善言稱讚，販弄好惡為調要利，排諧相悅引利自向，此謂諂曲。云何示相？依有利者而為說法，要利為己心不能普，此謂示相。瞋罵示相者，或罵他令畏、或空相毀薄、或加打觸怖人要利，此謂嗔罵示相。云何以施望施者？好為輕施輒要厚答，此謂以施望施。以是諸惡，謂為邪命。復有邪命，或施杖竹、或施花葉果實、或施楊枝澡浴，或占相夢悟、觀察星宿、善解禽獸音聲等業，推步吉凶、惡言離散，燒花事火，商旅販賣，將領軍眾蓄銳兵刃。如是種種，此謂邪命。若不犯者，名清淨戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何名清淨戒？答：謂不犯邪命。云何邪命？懈怠諂曲示相、以瞋罵示相，以施望施。云何懈怠？懈怠有三處：思計欲得、惡他四事，假肅威儀普自稱說。若比丘心懷惡欲貪樂財利，讓勝衣食趣求麁弊，如不欲得、有若愍他，如此四事，此謂緣計懈怠。若有比丘，惡欲貪利，詐現威儀我入禪定，要引供施讀誦經典，此謂威儀懈怠。若有比丘，貪欲諂誑，向人有言：我得聖法栖止閑寂，有若禪習所說深微。示過人相，貪利向己廣自宣揚，是謂懈怠。諂曲者，如其心念，虛相推舉善言稱讚，販弄好惡為調要利，排諧相悅引利自向，此謂諂曲。云何示相？依有利者而為說法，要利為己心不能普，此謂示相。瞋罵示相者，或罵他令畏、或空相毀薄、或加打觸怖人要利，此謂嗔罵示相。云何以施望施者？好為輕施輒要厚答，此謂以施望施。以是諸惡，謂為邪命。復有邪命，或施杖竹、或施花葉果實、或施楊枝澡浴，或占相夢悟、觀察星宿、善解禽獸音聲等業，推步吉凶、惡言離散，燒花事火，商旅販賣，將領軍眾蓄銳兵刃。如是種種，此謂邪命。若不犯者，名清淨戒。

問：云何守護根威儀戒？答：於見聞覺知色聲香味觸法煩惱相著，及受持不犯，此謂守護根威儀戒。此守護根戒，以九行成滿：以惡為相斷諸根故、彼對治不作意故、如救頭然終不暫捨故、如見難陀以威儀故、伏惡心故、於定相心自在故、不守護根人遠離故、於守護根人和合故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何守護根威儀戒？答：於見聞覺知色聲香味觸法煩惱相著，及受持不犯，此謂守護根威儀戒。此守護根戒，以九行成滿：以惡為相斷諸根故、彼對治不作意故、如救頭然終不暫捨故、如見難陀以威儀故、伏惡心故、於定相心自在故、不守護根人遠離故、於守護根人和合故。

問：云何修行四事戒？答：以此八行已觀修行乞食。一者不為兇險行、不為自高行；二者不為裝束、不為莊嚴；三者為此身住、為自調護；四者為除飢渴；五者為攝受梵行；六常自思惟，飲食為除先病、不起新疾；七當以少自安；八無過貪住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何修行四事戒？答：以此八行已觀修行乞食。一者不為兇險行、不為自高行；二者不為裝束、不為莊嚴；三者為此身住、為自調護；四者為除飢渴；五者為攝受梵行；六常自思惟，飲食為除先病、不起新疾；七當以少自安；八無過貪住。

問：云何不兇險行、不自高行？答：我以貪食勇健、兇險戲暴爭競馳走，是兇險行。高慢自舉不知厭足，如嗔者打撲。不裝束莊嚴者，為身分充滿面貌肥悅，令人愛樂情無厭足，是有欲人。為此身住、為自調護者，貪身安住如轂須膏。除飢渴者，常資少食，如是修行猶瘡塗藥。攝受梵行者，依少食力樂得聖道，如是修行猶食子想。為除先病不起新疾者，不少不多，如是修習如服湯藥。以少自安者，以少功德自安己身，常應習行如看病人。無過者，以少自安，如是修行不令身無，是智慧所歎，是故無過安住。若食調適未甞懈怠，初中後夜亦不眠睡，成就安隱。如是以此八行，已觀修行乞食，當如是修。復次此八行略為四觀，謂可斷觀、事觀、以少自安觀、以少功德觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何不兇險行、不自高行？答：我以貪食勇健、兇險戲暴爭競馳走，是兇險行。高慢自舉不知厭足，如嗔者打撲。不裝束莊嚴者，為身分充滿面貌肥悅，令人愛樂情無厭足，是有欲人。為此身住、為自調護者，貪身安住如轂須膏。除飢渴者，常資少食，如是修行猶瘡塗藥。攝受梵行者，依少食力樂得聖道，如是修行猶食子想。為除先病不起新疾者，不少不多，如是修習如服湯藥。以少自安者，以少功德自安己身，常應習行如看病人。無過者，以少自安，如是修行不令身無，是智慧所歎，是故無過安住。若食調適未甞懈怠，初中後夜亦不眠睡，成就安隱。如是以此八行，已觀修行乞食，當如是修。復次此八行略為四觀，謂可斷觀、事觀、以少自安觀、以少功德觀。

問：云何可斷觀？答：不為兇險行、不為自高、不為先身、不為嚴首，此謂可斷觀。為此身住、為正調護、為除飢渴、為攝受梵行，此謂事觀。我當除先病不起新疾者，此謂以少自安觀。我當以少自安無過成安樂住，此謂少功德觀。此四觀。此四觀已略成三，謂斷二邊得中具足。以斷觀斷欲樂著，謂除飢渴斷於本疾不起新疾，又以此觀斷著身疲，餘中具足觀應當修行。又觀衣服，為除風寒暑蚊虻蟻觸，為生慚恥遮覆醜露，於具足觀如是修行。又觀服藥乃至疾病。若如此說，當何時觀？於乞食服藥一飡時觀。又於衣服臥具及初得時觀。又於日日時時中觀我命由他，是故當觀。如是一切，皆成觀行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何可斷觀？答：不為兇險行、不為自高、不為先身、不為嚴首，此謂可斷觀。為此身住、為正調護、為除飢渴、為攝受梵行，此謂事觀。我當除先病不起新疾者，此謂以少自安觀。我當以少自安無過成安樂住，此謂少功德觀。此四觀。此四觀已略成三，謂斷二邊得中具足。以斷觀斷欲樂著，謂除飢渴斷於本疾不起新疾，又以此觀斷著身疲，餘中具足觀應當修行。又觀衣服，為除風寒暑蚊虻蟻觸，為生慚恥遮覆醜露，於具足觀如是修行。又觀服藥乃至疾病。若如此說，當何時觀？於乞食服藥一飡時觀。又於衣服臥具及初得時觀。又於日日時時中觀我命由他，是故當觀。如是一切，皆成觀行。

先師所說四種受用，謂盜受用、負債受用、家財受用、主受用。云何盜受用？謂犯戒人受用。云何負債受用？謂無慚無愧邪命人受用。云何家財受用？謂精進人受用。云何為主受用？謂聖人受用。復有二種受用，謂穢污受用、清白受用。云何污穢？有慚愧人而不能觀，是名污穢。云何清白？有慚愧人觀知自節，有厭惡想，此謂清白。以清白故，常當修習。四事可知。此謂修行四事戒。於是律儀戒者，以深信應令滿。命清淨戒者，以深精進應令滿。根威儀戒者，以深信應令滿。修行四事者，以深慧應令滿。於此命清淨戒，是隨從律儀。何以故？不為壽命而斷。諸事安者，所作得身口業威儀。此二種戒，是隨從根威儀。何以故？謂於善以守護心。善守護身口業，修行四事，是根威儀。何以故？已知集相依處，違厭正念正定如此。世尊所說：若有比丘，能知揣食及知五欲，具足於此律儀及命清淨，是戒陰所攝，根律儀戒是定陰所攝，修行四事戒是慧陰所攝。何者令受戒清淨？若比丘初受禪法，於七聚中觀於自身，若具犯波羅夷，斷比丘法，住不具足戒。若住具足戒，當得勝法。是先師所說。若見犯僧伽婆尸沙，以眾事懺悔。若見犯餘罪，於其所犯向一人懺。若見犯邪命，於其所犯作相應懺，如此悔已我不更作。見如是受持犯根威儀及修行四事，我不更作。若受持者，當得未來勝上威儀。彼人如是從清淨戒，所有身口業可作現作。當觀彼彼作善除惡，當觀朝夕住清淨戒。若如是者令戒清淨。何戒清淨相者？成相應，及諸煩惱不起退悔，得定成滿，謂清淨相戒。幾行住者？以二戒住：一稱量犯戒過患、二稱量戒功德。何等稱量過患？若人犯戒成非功德，成諸惡處畏於四眾，疑難智人有戒棄避，不可教禪，天人鄙穢、眾所憎薄，思所犯戒，見人讚歎持戒功德心悔不信，於四眾中每生忿諍，於其親友多起嫌怨，背有戒人成惡朋黨，不復堪得殊勝定法，雖假嚴飾而故醜陋。猶如屎尿人所憎惡，如模範等尠有所堪，如瘀泥等於現未來無所饒益，常生憂悴。若已作罪追生慚悔心不安隱，如盜在獄心不樂聖，如旃陀羅無欲王位。其有聞慧樂說功德，人不貴敬，猶如糞火。生不如處、死時惛忘，神行惡道。如此等過是可稱量，若變此惡成戒功德亦可稱量。如是稱量。其犯戒者，心意粗屈、情悉退散。其有戒者，唯深精進，倍生信敬，成精進人、成信敬人，一心護戒如蟻守卵、如犛牛愛尾、如護一子、如護一眼、如巫師護身、如貧人護寶、如海師護舶，此諸護中我所修戒最應敬護。如是受持心被擁衛，安住禪定戒得守護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 先師所說四種受用，謂盜受用、負債受用、家財受用、主受用。云何盜受用？謂犯戒人受用。云何負債受用？謂無慚無愧邪命人受用。云何家財受用？謂精進人受用。云何為主受用？謂聖人受用。復有二種受用，謂穢污受用、清白受用。云何污穢？有慚愧人而不能觀，是名污穢。云何清白？有慚愧人觀知自節，有厭惡想，此謂清白。以清白故，常當修習。四事可知。此謂修行四事戒。於是律儀戒者，以深信應令滿。命清淨戒者，以深精進應令滿。根威儀戒者，以深信應令滿。修行四事者，以深慧應令滿。於此命清淨戒，是隨從律儀。何以故？不為壽命而斷。諸事安者，所作得身口業威儀。此二種戒，是隨從根威儀。何以故？謂於善以守護心。善守護身口業，修行四事，是根威儀。何以故？已知集相依處，違厭正念正定如此。世尊所說：若有比丘，能知揣食及知五欲，具足於此律儀及命清淨，是戒陰所攝，根律儀戒是定陰所攝，修行四事戒是慧陰所攝。何者令受戒清淨？若比丘初受禪法，於七聚中觀於自身，若具犯波羅夷，斷比丘法，住不具足戒。若住具足戒，當得勝法。是先師所說。若見犯僧伽婆尸沙，以眾事懺悔。若見犯餘罪，於其所犯向一人懺。若見犯邪命，於其所犯作相應懺，如此悔已我不更作。見如是受持犯根威儀及修行四事，我不更作。若受持者，當得未來勝上威儀。彼人如是從清淨戒，所有身口業可作現作。當觀彼彼作善除惡，當觀朝夕住清淨戒。若如是者令戒清淨。何戒清淨相者？成相應，及諸煩惱不起退悔，得定成滿，謂清淨相戒。幾行住者？以二戒住：一稱量犯戒過患、二稱量戒功德。何等稱量過患？若人犯戒成非功德，成諸惡處畏於四眾，疑難智人有戒棄避，不可教禪，天人鄙穢、眾所憎薄，思所犯戒，見人讚歎持戒功德心悔不信，於四眾中每生忿諍，於其親友多起嫌怨，背有戒人成惡朋黨，不復堪得殊勝定法，雖假嚴飾而故醜陋。猶如屎尿人所憎惡，如模範等尠有所堪，如瘀泥等於現未來無所饒益，常生憂悴。若已作罪追生慚悔心不安隱，如盜在獄心不樂聖，如旃陀羅無欲王位。其有聞慧樂說功德，人不貴敬，猶如糞火。生不如處、死時惛忘，神行惡道。如此等過是可稱量，若變此惡成戒功德亦可稱量。如是稱量。其犯戒者，心意粗屈、情悉退散。其有戒者，唯深精進，倍生信敬，成精進人、成信敬人，一心護戒如蟻守卵、如犛牛愛尾、如護一子、如護一眼、如巫師護身、如貧人護寶、如海師護舶，此諸護中我所修戒最應敬護。如是受持心被擁衛，安住禪定戒得守護。