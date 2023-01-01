四諦論卷第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論卷第四

婆藪跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別道諦品第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別道諦品第六

經說道諦云何？此言何所因起？若道能滅渴愛，則不應說行至苦盡。若不爾者，是言相違。若俱滅集苦，云何經中不具足說？若道能盡苦，修道辦人應無品苦。若不爾者，則不應言行至苦盡。若有為法於無為中無有行至，云何說言行至苦盡正行義。言正行者八聖道是，決言何用聖名何義。云何但說道名為聖，不說餘助道？若道異分應說其相。若言道唯是分，則具分與分無有差別，道名何義？云何此經說於具分，餘經不具？若道是有為，云何佛說本昔已有？若是無為，云何說言有為？若道是一，一人修時餘人應得，譬如衣等；若不爾者，則不應說由此一道。若諸聖人同得一道，云何智慧不同？若智慧不同，云何解脫平等？若道非心，無情等物亦應有道。若心非心法，修則不具；若是心法，諸相違法云何一心並有？若道至除惑，則相違法一心並有；若不至者，於他相續云何不除？若分俱起則有多作意，若次第起則但有一分，云何止立八分不增不減？云何不取欲等餘法？云何一法作三種說？中道能滅福惡行至盡苦，云何說正見為初？云何說先行正見，有何義？見者既無，孰為能見？正見與十善正見兩異，云何？若由正見一時見諦，應有多境；若不爾者，非念念滅。若正見已了諸諦，餘分何用？正覺何義？云何三法成一？若依二定證得流盡，正覺不具，道分有闕，此義應救。正言何義？若有語言，道修無定。何以故？佛說定以聲為刺。若無不成道分，正業何義？一切分皆是正業，云何說一名為正業？若離名正業，離則非作，云何成業？離撾打等，云何不說名為道分？正業正命與十善正業正命兩異，云何？正命何義？正命若身口業攝，云何別立？何者正精進？何相、何用、何緣、何義？若但滅惡是善，則無二精進；若非善者，滅諦則非善。若一心修正勤即具足者，則無四正勤。若次第修者，則助道修不具。何者正念？何相、何用、何緣、何義？諸有為法剎那不住，云何成念？何以故？他見他憶，無此義故。若一切諸法皆是念處，念根即是念處，則義不相應。若念猶自不能守一法者，云何經說有念一守？云何有時能憶、有時不憶？何者三摩提？何相、何用、何緣、何義？正定若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾者，則違道理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說道諦云何？此言何所因起？若道能滅渴愛，則不應說行至苦盡。若不爾者，是言相違。若俱滅集苦，云何經中不具足說？若道能盡苦，修道辦人應無品苦。若不爾者，則不應言行至苦盡。若有為法於無為中無有行至，云何說言行至苦盡正行義。言正行者八聖道是，決言何用聖名何義。云何但說道名為聖，不說餘助道？若道異分應說其相。若言道唯是分，則具分與分無有差別，道名何義？云何此經說於具分，餘經不具？若道是有為，云何佛說本昔已有？若是無為，云何說言有為？若道是一，一人修時餘人應得，譬如衣等；若不爾者，則不應說由此一道。若諸聖人同得一道，云何智慧不同？若智慧不同，云何解脫平等？若道非心，無情等物亦應有道。若心非心法，修則不具；若是心法，諸相違法云何一心並有？若道至除惑，則相違法一心並有；若不至者，於他相續云何不除？若分俱起則有多作意，若次第起則但有一分，云何止立八分不增不減？云何不取欲等餘法？云何一法作三種說？中道能滅福惡行至盡苦，云何說正見為初？云何說先行正見，有何義？見者既無，孰為能見？正見與十善正見兩異，云何？若由正見一時見諦，應有多境；若不爾者，非念念滅。若正見已了諸諦，餘分何用？正覺何義？云何三法成一？若依二定證得流盡，正覺不具，道分有闕，此義應救。正言何義？若有語言，道修無定。何以故？佛說定以聲為刺。若無不成道分，正業何義？一切分皆是正業，云何說一名為正業？若離名正業，離則非作，云何成業？離撾打等，云何不說名為道分？正業正命與十善正業正命兩異，云何？正命何義？正命若身口業攝，云何別立？何者正精進？何相、何用、何緣、何義？若但滅惡是善，則無二精進；若非善者，滅諦則非善。若一心修正勤即具足者，則無四正勤。若次第修者，則助道修不具。何者正念？何相、何用、何緣、何義？諸有為法剎那不住，云何成念？何以故？他見他憶，無此義故。若一切諸法皆是念處，念根即是念處，則義不相應。若念猶自不能守一法者，云何經說有念一守？云何有時能憶、有時不憶？何者三摩提？何相、何用、何緣、何義？正定若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾者，則違道理。

汝問，經說道諦云何？此言何所因起者。答：此問不為開智人說。何以故？由聞其名已了義故。從大悲所起，辯涅槃道顯隱覆義，欲廣說言燈，為分別智弟子，故佛自問。何以故？由先問後解多有利益。廣辯緣起，已如前說。復次受化弟子問諸外道、聞種種道，未能決了是道邪正，為除疑倒無明等心故，佛自問自答。何者為道？是八聖道，如疑路人導之善道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，經說道諦云何？此言何所因起者。答：此問不為開智人說。何以故？由聞其名已了義故。從大悲所起，辯涅槃道顯隱覆義，欲廣說言燈，為分別智弟子，故佛自問。何以故？由先問後解多有利益。廣辯緣起，已如前說。復次受化弟子問諸外道、聞種種道，未能決了是道邪正，為除疑倒無明等心故，佛自問自答。何者為道？是八聖道，如疑路人導之善道。

汝問，若道能滅渴愛，則不應說行至苦盡；若不爾者，是言相違者。答：聖人從初發心，是修行用欲除滅苦。為此起道故，說行至苦盡。是苦盡由因滅得成，是故除因，譬如師子。復次諸佛觀一切眾生墮於苦難，發心修道，為除他苦。是修行用，如《國譬經》說。又餘經說：苦盡是出家修梵行用，如《七車譬經》。又如來出世為三事故，令他苦盡是最第一，故言行至苦盡。復次一切有為無常故苦，離有為法故說苦盡，如《筏喻經》說：法尚應捨，何況非法。復次由八聖道能除取陰，是故通說二滅，言不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道能滅渴愛，則不應說行至苦盡；若不爾者，是言相違者。答：聖人從初發心，是修行用欲除滅苦。為此起道故，說行至苦盡。是苦盡由因滅得成，是故除因，譬如師子。復次諸佛觀一切眾生墮於苦難，發心修道，為除他苦。是修行用，如《國譬經》說。又餘經說：苦盡是出家修梵行用，如《七車譬經》。又如來出世為三事故，令他苦盡是最第一，故言行至苦盡。復次一切有為無常故苦，離有為法故說苦盡，如《筏喻經》說：法尚應捨，何況非法。復次由八聖道能除取陰，是故通說二滅，言不相違。

汝問，若俱滅集苦，云何經中不具足說者。答：是渴愛滅，由苦盡得顯。復次因盡非是正用，以苦盡為正。復次聖道能滅有為及與取陰，故說苦盡通渴愛滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若俱滅集苦，云何經中不具足說者。答：是渴愛滅，由苦盡得顯。復次因盡非是正用，以苦盡為正。復次聖道能滅有為及與取陰，故說苦盡通渴愛滅。

汝問，若道能盡苦，修道辦人應無品苦；若不爾者，則不應言行至苦盡者。答：依因緣盡故說苦盡，如說火盡名為灰盡，亦如根滅說為樹滅。復次聖道能滅邪分別苦，而不除宿業報苦及界地及苦，譬如氣噓旃陀羅及優波斯那等。復次聖道於有餘涅槃能滅心苦，於無餘涅槃能滅身苦。復次聖道能滅後有陰苦，但宿行所作隨逐未滅，如輪及箭。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道能盡苦，修道辦人應無品苦；若不爾者，則不應言行至苦盡者。答：依因緣盡故說苦盡，如說火盡名為灰盡，亦如根滅說為樹滅。復次聖道能滅邪分別苦，而不除宿業報苦及界地及苦，譬如氣噓旃陀羅及優波斯那等。復次聖道於有餘涅槃能滅心苦，於無餘涅槃能滅身苦。復次聖道能滅後有陰苦，但宿行所作隨逐未滅，如輪及箭。

汝問，若有為法於無為中無有行至，云何說言行至苦盡者。答：涅槃無行道亦無行，雖俱不由歸向涅槃，令得涅槃故說行至苦盡，譬如國路。復次是方便言，如說諸流行沒水渧行盡。流及水渧於盡中無行，而世說有行，行至苦盡亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若有為法於無為中無有行至，云何說言行至苦盡者。答：涅槃無行道亦無行，雖俱不由歸向涅槃，令得涅槃故說行至苦盡，譬如國路。復次是方便言，如說諸流行沒水渧行盡。流及水渧於盡中無行，而世說有行，行至苦盡亦復如是。

汝問，正行何義。答：由此了知實義，故說正行。又以進趣為行，如說行一切處道。又能往安隱處，故說為正行。復次正是不背義，行是歸向義，由此不背歸向涅槃故名正行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正行何義。答：由此了知實義，故說正行。又以進趣為行，如說行一切處道。又能往安隱處，故說為正行。復次正是不背義，行是歸向義，由此不背歸向涅槃故名正行。

汝問，正行者是八聖道，是決言何用者。答：為反餘道，為成立一切處行道，為顯不往餘處。復次能窮一切道苦、能遮一切煩惱業報燒熱、能除自他惡罵重罰惡道死等怖畏、能除積骨如毘富羅山、能乾乳血淚，以此功用故說決言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正行者是八聖道，是決言何用者。答：為反餘道，為成立一切處行道，為顯不往餘處。復次能窮一切道苦、能遮一切煩惱業報燒熱、能除自他惡罵重罰惡道死等怖畏、能除積骨如毘富羅山、能乾乳血淚，以此功用故說決言。

汝問，聖名何義者。答：由體無流一味解脫眾生，依此相續得名聖人，譬如善法。如經中說：是聖正見。復次聖人所行，故名為聖，譬如王路。復次聖人所說，故名為聖，譬如師路。復次聖眾所事，故名為聖，譬如牛路。復次令至極聖，故名為聖，譬如國路。如經說：聖正解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，聖名何義者。答：由體無流一味解脫眾生，依此相續得名聖人，譬如善法。如經中說：是聖正見。復次聖人所行，故名為聖，譬如王路。復次聖人所說，故名為聖，譬如師路。復次聖眾所事，故名為聖，譬如牛路。復次令至極聖，故名為聖，譬如國路。如經說：聖正解脫。

汝問，云何但道名為聖，不說餘助道者。答：同一相故，皆名為聖，譬如火性。復次同一解脫味故，譬如海水同一醎味。復次八道最為上首，能攝餘助道，如《象跡譬經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何但道名為聖，不說餘助道者。答：同一相故，皆名為聖，譬如火性。復次同一解脫味故，譬如海水同一醎味。復次八道最為上首，能攝餘助道，如《象跡譬經》說。

汝問，若道異分，應說其相。若言道唯是分，則具分與分無有差別者。答：是具分與分差別之相，亦可見可說，譬如五分三昧。亦如五分比丘住五分處，道亦如是。與分有異、是分平等，說名為道。何以故？是八種分若至平等位能除煩惱，若沈若起則不除惑，猶如調絃。復次是分圓滿說名為道，能辦事故，譬之如車。雖然，若真實義分中說具分，譬如五分音樂及五分定。道亦如是，唯分為道。今論所說，唯分是道，六義證成。一說道，經言：五根是道，行至涅槃。此五根即是道分，故知唯分為道。二為，經言，三身攝道、三身唯分。三由滅，經言：正見行於滅，離道無滅。四由除，經言：若修習正見，能除欲等，若離於道則不能除。五由出離，經言：正見等諸分能出離此，若非道不能出離。六由清淨道，經言：般若是道，為得清淨。般若即正見，故知分是道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道異分，應說其相。若言道唯是分，則具分與分無有差別者。答：是具分與分差別之相，亦可見可說，譬如五分三昧。亦如五分比丘住五分處，道亦如是。與分有異、是分平等，說名為道。何以故？是八種分若至平等位能除煩惱，若沈若起則不除惑，猶如調絃。復次是分圓滿說名為道，能辦事故，譬之如車。雖然，若真實義分中說具分，譬如五分音樂及五分定。道亦如是，唯分為道。今論所說，唯分是道，六義證成。一說道，經言：五根是道，行至涅槃。此五根即是道分，故知唯分為道。二為，經言，三身攝道、三身唯分。三由滅，經言：正見行於滅，離道無滅。四由除，經言：若修習正見，能除欲等，若離於道則不能除。五由出離，經言：正見等諸分能出離此，若非道不能出離。六由清淨道，經言：般若是道，為得清淨。般若即正見，故知分是道。

汝問，道名何義。答：道以求覓為義。何以故？由此能得真實義故，亦以行為義故。亦以行為義者，如世間言：此道行向舍衛國等。道亦如是，歸向涅槃。復次真實義門方便行生理，如此等皆是道義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，道名何義。答：道以求覓為義。何以故？由此能得真實義故，亦以行為義故。亦以行為義者，如世間言：此道行向舍衛國等。道亦如是，歸向涅槃。復次真實義門方便行生理，如此等皆是道義。

汝問，云何此經說於具分，餘經不具者。答：《法藏論》說：假名有二種，一自在假名、二依他假名。說自體諸分名，是自在假名，如正見等道分。依他假者，如念等門及餘助道分。何以故？此道品修，非是散修。復次為勝逼故，念處等中隨一法勝逼故。念處等中隨一法勝，餘同一名，譬如醎酸等味，有諸餘味，隨勝得名。又如諸界隨一勝故，餘隨得名。復次於欲界中說道具分。色無色界或五或四，為滅自體四對治故，餘或增減，隨界地故。以此義故，有具不具。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何此經說於具分，餘經不具者。答：《法藏論》說：假名有二種，一自在假名、二依他假名。說自體諸分名，是自在假名，如正見等道分。依他假者，如念等門及餘助道分。何以故？此道品修，非是散修。復次為勝逼故，念處等中隨一法勝逼故。念處等中隨一法勝，餘同一名，譬如醎酸等味，有諸餘味，隨勝得名。又如諸界隨一勝故，餘隨得名。復次於欲界中說道具分。色無色界或五或四，為滅自體四對治故，餘或增減，隨界地故。以此義故，有具不具。

汝問，若道是有為，云何佛說是古昔道；若是無為，云何復說是有為法者。答：由此古言道是有為。何以故？有為之法有新有故，譬如穀等。若是無為，不應此言，譬如虛空及以涅槃。如說身是昔業而非無為，如說聖種及法諸師，是故由此古言道非無為。今論所辯道是有為。何以知之？由廣分別故。如《諦相應經》及答達磨塵那問。由有為相故，如經言：依正思惟，若道未生得生、已生得增長。有生長故知是有為。由捨除故，又如經言：法尚應捨，何況非法。滅是無為則不可捨。緣內起故，如經言：是道依內起，此歸依難得。若是無為，不依內起。由業名故，如經言：是道非黑白業，能滅諸業。若是業者，非無為法。由有食故，如經言：七菩提分以食為因。若無為者不須食因，以此義故道是有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道是有為，云何佛說是古昔道；若是無為，云何復說是有為法者。答：由此古言道是有為。何以故？有為之法有新有故，譬如穀等。若是無為，不應此言，譬如虛空及以涅槃。如說身是昔業而非無為，如說聖種及法諸師，是故由此古言道非無為。今論所辯道是有為。何以知之？由廣分別故。如《諦相應經》及答達磨塵那問。由有為相故，如經言：依正思惟，若道未生得生、已生得增長。有生長故知是有為。由捨除故，又如經言：法尚應捨，何況非法。滅是無為則不可捨。緣內起故，如經言：是道依內起，此歸依難得。若是無為，不依內起。由業名故，如經言：是道非黑白業，能滅諸業。若是業者，非無為法。由有食故，如經言：七菩提分以食為因。若無為者不須食因，以此義故道是有為。

汝問，若道是一，一人修時餘人應得，譬如衣等；若不爾者，則不應說由此一道者。答：多道非一。何以故？果不同故。由道異故，故果有異，如路異故行異。復次體異故道異，謂見道修道等，亦如四苦樂遲速。復次根異故道異，謂九學、九無學、辟支佛、佛，由根差別，是故有異。依種性故說由一道，如世說一穀，如經言：三世諸佛若觀若說是此四諦，而苦等三諦體實不常。由一道言亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道是一，一人修時餘人應得，譬如衣等；若不爾者，則不應說由此一道者。答：多道非一。何以故？果不同故。由道異故，故果有異，如路異故行異。復次體異故道異，謂見道修道等，亦如四苦樂遲速。復次根異故道異，謂九學、九無學、辟支佛、佛，由根差別，是故有異。依種性故說由一道，如世說一穀，如經言：三世諸佛若觀若說是此四諦，而苦等三諦體實不常。由一道言亦復如是。

汝問，若諸聖人同得一道，云何智慧不同？若智慧不同，云何解脫平等者。答：觀一切一切種境界得成正覺，是故佛道不同二乘。如經言：若人當知一切一切種境界，當知是人名為世尊，通達平等道故。唯滅本惑三乘人等，如經言：解脫五陰與解脫無異，如多種火各燒然薪灰盡無異，由火不同熱觸光明威德有異。如是智慧差別，所滅惑除解脫是同，故佛定智威德及恩，由道差別難可思量。如《大輪經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若諸聖人同得一道，云何智慧不同？若智慧不同，云何解脫平等者。答：觀一切一切種境界得成正覺，是故佛道不同二乘。如經言：若人當知一切一切種境界，當知是人名為世尊，通達平等道故。唯滅本惑三乘人等，如經言：解脫五陰與解脫無異，如多種火各燒然薪灰盡無異，由火不同熱觸光明威德有異。如是智慧差別，所滅惑除解脫是同，故佛定智威德及恩，由道差別難可思量。如《大輪經》說。

汝問，若道非心法，無情等物亦應有道。若心非心法，修則不具；若是心法，諸相違法云何一心並有者。答：心是生死分、是世間法，道是出世法，兩不相應。如法非法故，說道非心法。依境名心，求能名道，兩若一體則自性自知；為免此失，故說道非心法。譬如壽命及無想、無心等定，雖非心法，而壁等中無，道亦如是。道雖有心，非心處位，達皆有故，無不具修。復次修有三種，謂守、習、研，故無不具。然道亦可說是心法。何以故？與正思惟同生滅故，譬如一心。如經言：以心作增上故得一心，是名心定，即是道分。同一出離、同成一事，故共一心而不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道非心法，無情等物亦應有道。若心非心法，修則不具；若是心法，諸相違法云何一心並有者。答：心是生死分、是世間法，道是出世法，兩不相應。如法非法故，說道非心法。依境名心，求能名道，兩若一體則自性自知；為免此失，故說道非心法。譬如壽命及無想、無心等定，雖非心法，而壁等中無，道亦如是。道雖有心，非心處位，達皆有故，無不具修。復次修有三種，謂守、習、研，故無不具。然道亦可說是心法。何以故？與正思惟同生滅故，譬如一心。如經言：以心作增上故得一心，是名心定，即是道分。同一出離、同成一事，故共一心而不相違。

汝問，若道至除惑，則相違法一心並有；若不至者，於他相續云何不除者。答：道不至惑而能除惑。如道不至破戒，能除自破戒、不除他破戒，除惑亦爾。於自他相續雖俱不至，但除自惑，不能除他惑。分別部說：非至非不至，此時除惑，以不生為滅故。譬如治病，苦受已至，醫不能治。何以故？不可轉苦為樂故。苦受未至，醫亦不治。何以故？無所有故。若爾，為何所治？但作違緣，令未生苦永不得起。道能除惑，亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若道至除惑，則相違法一心並有；若不至者，於他相續云何不除者。答：道不至惑而能除惑。如道不至破戒，能除自破戒、不除他破戒，除惑亦爾。於自他相續雖俱不至，但除自惑，不能除他惑。分別部說：非至非不至，此時除惑，以不生為滅故。譬如治病，苦受已至，醫不能治。何以故？不可轉苦為樂故。苦受未至，醫亦不治。何以故？無所有故。若爾，為何所治？但作違緣，令未生苦永不得起。道能除惑，亦復如是。

汝問，若分俱起則有多作意，若次第起則但有一分者。答：由成一事故得俱起，非緣別境故，無多意相雜俱起，由功能故差別可見，譬如欲等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若分俱起則有多作意，若次第起則但有一分者。答：由成一事故得俱起，非緣別境故，無多意相雜俱起，由功能故差別可見，譬如欲等。

汝問，云何止立八分不增不減者。答：此問不窮，是故置答。復次對治八邪分，故說八分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何止立八分不增不減者。答：此問不窮，是故置答。復次對治八邪分，故說八分。

復次為攝三身。復次為對治三刺、三結、三火、三毒，故說八分。復次藏論中說：能成八功德心，故說八分。由得正見故心清淨，由得正覺故心鮮潔，由得正言故心平但，由得正業故心無悔，由得正命故心軟滑，由得正精進故心隨教，由得正念故心安住，由得正定故心不動。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次為攝三身。復次為對治三刺、三結、三火、三毒，故說八分。復次藏論中說：能成八功德心，故說八分。由得正見故心清淨，由得正覺故心鮮潔，由得正言故心平但，由得正業故心無悔，由得正命故心軟滑，由得正精進故心隨教，由得正念故心安住，由得正定故心不動。

汝問，云何不取欲等餘法者。答：但取勝法，或取強用、或取能任重擔、或俱攝盡正言正業正命，是須陀洹分，信為三攝故。須陀洹具四智信，欲即是信。復次此信亦正見攝，須陀洹人得智信故。喜猗捨正定所攝。是故八分攝諸分盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何不取欲等餘法者。答：但取勝法，或取強用、或取能任重擔、或俱攝盡正言正業正命，是須陀洹分，信為三攝故。須陀洹具四智信，欲即是信。復次此信亦正見攝，須陀洹人得智信故。喜猗捨正定所攝。是故八分攝諸分盡。

汝問，云何一法作三種說，或說中道能滅福惡行至盡苦者。答：由三勝事故。譬如日能破闇名光，能分別晝夜名日，能分別剎那等故名時本。聖道亦爾，能離二邊故名中道，能除黑白二業名滅福惡，拔除身心苦故故說行至苦盡。或除三世道，故說行至苦盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何一法作三種說，或說中道能滅福惡行至盡苦者。答：由三勝事故。譬如日能破闇名光，能分別晝夜名日，能分別剎那等故名時本。聖道亦爾，能離二邊故名中道，能除黑白二業名滅福惡，拔除身心苦故故說行至苦盡。或除三世道，故說行至苦盡。

汝問，云何說正見為初者。答：為上首故，譬於王，如經言：一切有為法中般若最勝。復次能作勝功德故，若智慧勝，諸德皆勝，如舍利弗由正見故不觀他面，如首羅長者由正見故其心難動，如阿輸柯王由此正見他不能引，如質多羅長者能拔除災橫本故。如經言：由明起故，無明滅盡。是故正見為初。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何說正見為初者。答：為上首故，譬於王，如經言：一切有為法中般若最勝。復次能作勝功德故，若智慧勝，諸德皆勝，如舍利弗由正見故不觀他面，如首羅長者由正見故其心難動，如阿輸柯王由此正見他不能引，如質多羅長者能拔除災橫本故。如經言：由明起故，無明滅盡。是故正見為初。

汝問，云何說先行者。答：由得正見，餘分得出世、得無流、得不共。或說由正見力，餘分得解脫道名。如經言：比丘！是正見人，身口意業為得可愛勝美果故，如經廣說。故以正見為先行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何說先行者。答：由得正見，餘分得出世、得無流、得不共。或說由正見力，餘分得解脫道名。如經言：比丘！是正見人，身口意業為得可愛勝美果故，如經廣說。故以正見為先行。

汝問，正見有何義者。答：謂不倒證照為見，自所依止真實種類無倒證照。復次真如名正，觀名為見，如實觀聖諦故名正見。復次正者可讚歎義，見者光明義，可讚光明故名正見。如經言：諸光明中此光最勝，所謂正見。復次勝德境智行，是名正見。何以故？是正定位說名正見，如《種子譬經》說。復次《理足論》說：由境正故智正，不由智正故境正。有為有流相相應，故一切唯苦。決定知此，是名正見，如佛為大迦旃延說。又藏論說：對治無智、疑智、倒智，能度苦等，真實此智名為正見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正見有何義者。答：謂不倒證照為見，自所依止真實種類無倒證照。復次真如名正，觀名為見，如實觀聖諦故名正見。復次正者可讚歎義，見者光明義，可讚光明故名正見。如經言：諸光明中此光最勝，所謂正見。復次勝德境智行，是名正見。何以故？是正定位說名正見，如《種子譬經》說。復次《理足論》說：由境正故智正，不由智正故境正。有為有流相相應，故一切唯苦。決定知此，是名正見，如佛為大迦旃延說。又藏論說：對治無智、疑智、倒智，能度苦等，真實此智名為正見。

汝問，見者既無，孰為能見者。答：眾緣聚集共成此見，無別一物為其見者，譬如花果。又如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，見者既無，孰為能見者。答：眾緣聚集共成此見，無別一物為其見者，譬如花果。又如偈說：

有見無能見， 何法為見者？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有見無能見， 何法為見者？

從緣和合生， 見色言是虛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從緣和合生， 見色言是虛。

是法集時見， 合散無能見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是法集時見， 合散無能見，

但因緣所作， 如戾人無者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但因緣所作， 如戾人無者。

法從緣生，不可說屬一，如佛為破求那說：我不說識為能識。何以故？此名具分假名所作故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法從緣生，不可說屬一，如佛為破求那說：我不說識為能識。何以故？此名具分假名所作故。

汝問，正見與十善正見兩異云何者。答：俗智在十善，真智在八正。能感後生，以苦為果，觀業為境，如此正見在十善法。能滅三有，涅槃為果，緣諦為境，如此正見在八聖道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正見與十善正見兩異云何者。答：俗智在十善，真智在八正。能感後生，以苦為果，觀業為境，如此正見在十善法。能滅三有，涅槃為果，緣諦為境，如此正見在八聖道。

汝問，若由正見一時見諦，應有多境；若不爾者非念念滅者。答：一時能成四事，故說一時，不為境異故。《理足論》說：修觀行人，以聖智慧通達毛孔，能斷諸惑。又餘經說：若通觀三受，諸事已辦，無更所作。由通相法諦無我相，是故一時通觀四諦。如次第觀中，緣無常苦無我一時通苦諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若由正見一時見諦，應有多境；若不爾者非念念滅者。答：一時能成四事，故說一時，不為境異故。《理足論》說：修觀行人，以聖智慧通達毛孔，能斷諸惑。又餘經說：若通觀三受，諸事已辦，無更所作。由通相法諦無我相，是故一時通觀四諦。如次第觀中，緣無常苦無我一時通苦諦。

汝問，若正見已了諸諦餘分何用者。答：一切諸分能滅自對治，各各有用，如吐下方。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若正見已了諸諦餘分何用者。答：一切諸分能滅自對治，各各有用，如吐下方。

復次一切諸分。於自事中各為上首共成一事。譬如車分及車車分。各有自事共成運載。道分及道亦復如是。汝問。正覺何義者。答未曾有計今日如生。是名正覺。復次是平等法，由想行緣起故。復次體相境界果共相扶合，故名正覺。復次如見隨擇不捨，名為正覺，如牛呞食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次一切諸分。於自事中各為上首共成一事。譬如車分及車車分。各有自事共成運載。道分及道亦復如是。汝問。正覺何義者。答未曾有計今日如生。是名正覺。復次是平等法，由想行緣起故。復次體相境界果共相扶合，故名正覺。復次如見隨擇不捨，名為正覺，如牛呞食。

汝問，云何三法成一者。答：同一相故，如餘道分。復次善聽，計平等故，譬如定分。復次緣涅槃為境，如無相定，故三成一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何三法成一者。答：同一相故，如餘道分。復次善聽，計平等故，譬如定分。復次緣涅槃為境，如無相定，故三成一。

汝問，若依二定證得流盡，正覺不具，道分有闕，此義應救者。答：若依二定修八正道，但無初定覺觀分，非無道分中覺，譬如初定及三摩提無有覺觀。復次由事成，故說有正覺，不由體在故，如有學五根。復次能拔除對治故，說有正覺，譬如正言。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若依二定證得流盡，正覺不具，道分有闕，此義應救者。答：若依二定修八正道，但無初定覺觀分，非無道分中覺，譬如初定及三摩提無有覺觀。復次由事成，故說有正覺，不由體在故，如有學五根。復次能拔除對治故，說有正覺，譬如正言。

汝問，正言何義者。答：永受誓不破，名為正言，如瞿師羅傳。復次是言清淨，由除願取垢滅故。復次法然所得永善行，是名正言。正言戒有二種：一不令知，如經言：是人離妄語等。二令知，如經言：是人時語實語等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正言何義者。答：永受誓不破，名為正言，如瞿師羅傳。復次是言清淨，由除願取垢滅故。復次法然所得永善行，是名正言。正言戒有二種：一不令知，如經言：是人離妄語等。二令知，如經言：是人時語實語等。

汝問，若有語言，道修無定。何以故？如佛說定以聲為刺。若無，不成道分者。答：道分故非刺，譬如正覺喜覺分等。復次聲刺不定，如見女人。經言：數見女人為修梵行刺。然非阿羅漢刺，已除刺故。又經言：大象說在定，行立等亦靜。若觀行人正思說法，心則有定，不由有言故無定。經部師說：但離四言即是正言。如世間說：已離如正作。如說：此馬快行、此人善續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若有語言，道修無定。何以故？如佛說定以聲為刺。若無，不成道分者。答：道分故非刺，譬如正覺喜覺分等。復次聲刺不定，如見女人。經言：數見女人為修梵行刺。然非阿羅漢刺，已除刺故。又經言：大象說在定，行立等亦靜。若觀行人正思說法，心則有定，不由有言故無定。經部師說：但離四言即是正言。如世間說：已離如正作。如說：此馬快行、此人善續。

汝問，正業何義者。答：經說：離身惡業，名為正業。又經說：是身業不析、不流、不頒，自在無取，能生寂靜，是名正業。復次由觀過失遠離殺生，不作不行、遮止不樂，是名正業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正業何義者。答：經說：離身惡業，名為正業。又經說：是身業不析、不流、不頒，自在無取，能生寂靜，是名正業。復次由觀過失遠離殺生，不作不行、遮止不樂，是名正業。

汝問，一切分皆是正業，云何說一名為正業者。答：若離此名別名不顯，如法界法入等。非眼識等所緣故，不令他知，說名正業。一切諸業所依止故，譬如業基。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，一切分皆是正業，云何說一名為正業者。答：若離此名別名不顯，如法界法入等。非眼識等所緣故，不令他知，說名正業。一切諸業所依止故，譬如業基。

汝問，若說離作名為正業，離則非作，云何成業者。答：不作故起惡業、作守護善，應知是業。如經言：我說作，我說不作。復次能除黑白二業，故說不作。能作對治業，故說名作。復次正業亦名正業除，由此名故，作不作義此名得成。譬如由眼說見，由眼亦說不見。若不作，云何知有此業？答：有多因緣此業可知。由經言：色有三種，一有見有礙、二無見有礙、三無見無礙。又說有無流色。又說由七福德利故。又說由教他亦有十業道。又說比丘有法非十一入攝，謂無見無礙，不說無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若說離作名為正業，離則非作，云何成業者。答：不作故起惡業、作守護善，應知是業。如經言：我說作，我說不作。復次能除黑白二業，故說不作。能作對治業，故說名作。復次正業亦名正業除，由此名故，作不作義此名得成。譬如由眼說見，由眼亦說不見。若不作，云何知有此業？答：有多因緣此業可知。由經言：色有三種，一有見有礙、二無見有礙、三無見無礙。又說有無流色。又說由七福德利故。又說由教他亦有十業道。又說比丘有法非十一入攝，謂無見無礙，不說無色。

復次若無此業，八分聖道則不具足。何以故？正入觀時不行三業故。難曰：是義不然。何以故？在方便中已修三業故。如經言：是人如是見、如是知是正見，得修圓滿及正覺、精進、正念、正定。先時正言、正業、正命先已清淨。答：依世間離欲道戒，故說此言。復次波羅提木叉戒亦不應有。何以故？當受時有，後在異心，不應說名比丘比丘尼。又經說：此業名為堤塘，能遮破戒故。若無，不能止惡。經部師說：此證殊多。甚為希有義不如此。何以故？汝言，由說三色故，知有無作者。是義不然。諸觀行師目連、阿尼樓馱等說，有定境色由定力得，此色非眼根境界故說無見，不障處所故名無礙。若汝言：若爾，云何名色者？此與無作等故，還難汝義。汝言：由說無流色，知有無作者。是義不然。此色亦是定力生，由定無流，故色亦無流。又諸師解阿羅漢色亦是無流，非流依止故。難曰：此義不然。如經言：何者有流法？謂一切眼、一切色等。此色非流對治，故說有流。若爾，此色或有流或無流。答：若爾，何有？難曰：相相雜故。答：如有流相、無流相，不知有何相雜？復次若色入一向有流，云何經中偏簡擇說不通途說？經曰：有流色者，謂有取心堅覆藏所依故，名有流色。汝言，由七福德利故知有無作者。此義不然，經部師說：如汝受用施主施物，由受者功德被利益故，施主雖在異心，由前施作意熏修相續次第轉勝，由此勝故能生未來隨多少報，依此相續說施主功德生長。若汝言，由他相續勝負及隨用故，若在異心是相續轉勝，云何得成者。是義不然。何以故？與無作等故。汝執無作，由他相續勝負，及隨用因他相續，云何得成？問：不增長福德種類中無教，云何恒生？答：由數習緣戒定作意故，乃至眼中增長隨逐。問：若爾，《郁伽長者經》其義云何？經言：若比丘持戒行善，受用施主衣食等，已修無量心定，身證此定入林中住，由此受用，施主福德善樂增流無量，應當信知。此中有何作意，故知相續轉勝是正道理？汝言，若無作無教如他作業業道，云何得成者。經部師亦作此說，由此教故，他或離或受殺害等苦，故能教者於微細相續善惡增勝，由此轉勝能生未來隨多少報。若人自作，隨事成時相續轉勝，名為業道。是義應知，果假因名故。是身口事果，假身口名義亦如是，如意身口無教。有大德說：依眾生取陰，由三時作意，得殺生罪，謂當為我殺、正殺、殺已。此解亦不然。雖有三意，業道未必得成。何以故？未斷母等命根，起三意，人無逆罪故。若人自害他命，由此三意，得罪可然。難曰：等不可見。何故憎嫉誹謗， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若無此業，八分聖道則不具足。何以故？正入觀時不行三業故。難曰：是義不然。何以故？在方便中已修三業故。如經言：是人如是見、如是知是正見，得修圓滿及正覺、精進、正念、正定。先時正言、正業、正命先已清淨。答：依世間離欲道戒，故說此言。復次波羅提木叉戒亦不應有。何以故？當受時有，後在異心，不應說名比丘比丘尼。又經說：此業名為堤塘，能遮破戒故。若無，不能止惡。經部師說：此證殊多。甚為希有義不如此。何以故？汝言，由說三色故，知有無作者。是義不然。諸觀行師目連、阿尼樓馱等說，有定境色由定力得，此色非眼根境界故說無見，不障處所故名無礙。若汝言：若爾，云何名色者？此與無作等故，還難汝義。汝言：由說無流色，知有無作者。是義不然。此色亦是定力生，由定無流，故色亦無流。又諸師解阿羅漢色亦是無流，非流依止故。難曰：此義不然。如經言：何者有流法？謂一切眼、一切色等。此色非流對治，故說有流。若爾，此色或有流或無流。答：若爾，何有？難曰：相相雜故。答：如有流相、無流相，不知有何相雜？復次若色入一向有流，云何經中偏簡擇說不通途說？經曰：有流色者，謂有取心堅覆藏所依故，名有流色。汝言，由七福德利故知有無作者。此義不然，經部師說：如汝受用施主施物，由受者功德被利益故，施主雖在異心，由前施作意熏修相續次第轉勝，由此勝故能生未來隨多少報，依此相續說施主功德生長。若汝言，由他相續勝負及隨用故，若在異心是相續轉勝，云何得成者。是義不然。何以故？與無作等故。汝執無作，由他相續勝負，及隨用因他相續，云何得成？問：不增長福德種類中無教，云何恒生？答：由數習緣戒定作意故，乃至眼中增長隨逐。問：若爾，《郁伽長者經》其義云何？經言：若比丘持戒行善，受用施主衣食等，已修無量心定，身證此定入林中住，由此受用，施主福德善樂增流無量，應當信知。此中有何作意，故知相續轉勝是正道理？汝言，若無作無教如他作業業道，云何得成者。經部師亦作此說，由此教故，他或離或受殺害等苦，故能教者於微細相續善惡增勝，由此轉勝能生未來隨多少報。若人自作，隨事成時相續轉勝，名為業道。是義應知，果假因名故。是身口事果，假身口名義亦如是，如意身口無教。有大德說：依眾生取陰，由三時作意，得殺生罪，謂當為我殺、正殺、殺已。此解亦不然。雖有三意，業道未必得成。何以故？未斷母等命根，起三意，人無逆罪故。若人自害他命，由此三意，得罪可然。難曰：等不可見。何故憎嫉誹謗，

無教而信受，相續轉勝。答：無此憎嫉，但由心運，身業道事成。若謂行者有別法異心，我所不喜。由心加行，是事得成。此事成故，相續轉勝。是義可喜。何以故？由心相續果得成故。汝言，法入佛不說無色，知有無教者。此義已答，如定境界色。汝言，若無此業八道不成，故知有無教者。此義應辯，朋友汝應為說，入諦觀人正言正業正命云何得有？此人在觀，為有言說作業求覓四事，故有此三；為當不爾？答：不然。何者？正在觀時，得此三種無教。由此得故，若出觀後不在邪言等中，但住正言等。是故因中假得果名，故說無教名正言等。論主答：是中何不執如此。若正在觀中，離於無教，得在如是意、得如是依。由得此故，後出觀時不在邪言等中，但住正言等。是故因中假得果名，故說相續轉勝名正言等。以此義故，道有八分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無教而信受，相續轉勝。答：無此憎嫉，但由心運，身業道事成。若謂行者有別法異心，我所不喜。由心加行，是事得成。此事成故，相續轉勝。是義可喜。何以故？由心相續果得成故。汝言，法入佛不說無色，知有無教者。此義已答，如定境界色。汝言，若無此業八道不成，故知有無教者。此義應辯，朋友汝應為說，入諦觀人正言正業正命云何得有？此人在觀，為有言說作業求覓四事，故有此三；為當不爾？答：不然。何者？正在觀時，得此三種無教。由此得故，若出觀後不在邪言等中，但住正言等。是故因中假得果名，故說無教名正言等。論主答：是中何不執如此。若正在觀中，離於無教，得在如是意、得如是依。由得此故，後出觀時不在邪言等中，但住正言等。是故因中假得果名，故說相續轉勝名正言等。以此義故，道有八分。

又上座部說：但不作惡，名為三分。何以故？由聖道力法決定不作，依止無流道，故名無流。未必一切處被數法皆真實有，如八世法。謂得不得、名無名、譽毀、樂苦。是中不得，更無別法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又上座部說：但不作惡，名為三分。何以故？由聖道力法決定不作，依止無流道，故名無流。未必一切處被數法皆真實有，如八世法。謂得不得、名無名、譽毀、樂苦。是中不得，更無別法。

又餘師說：波羅提木叉戒是三道分。依先方法作信受意，由此作意能防身口、遮所作惡，說名波羅提木叉戒。若汝言，人在異心則無守護者。是義不然，由數習故，犯戒緣來，作意即至。說此作意，名為堤塘。何以故？由憶先誓差不作惡，為有此用故須受戒。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又餘師說：波羅提木叉戒是三道分。依先方法作信受意，由此作意能防身口、遮所作惡，說名波羅提木叉戒。若汝言，人在異心則無守護者。是義不然，由數習故，犯戒緣來，作意即至。說此作意，名為堤塘。何以故？由憶先誓差不作惡，為有此用故須受戒。

復次若如汝立，有別無教能遮破戒者。則不應有失念犯戒，不須廣辯。若爾不爾，決定應知。八正道中戒有三分，為道基故，譬之如地；以先行故，譬如王；能度生死蕀刺稠林，故譬足。可愛香故如天檀葉，清淨傳傳能到涅槃，如七車譬。又餘師說：引經為證，是道果故、恭敬利養因緣故、非守護對治故、翻令知所得故，知有此戒。又餘師說：云何無教是色而非身受？答：無教屬身口業，為色所攝。身受者與心相應，為名所攝。復次無教是身業故屬身，受是心法故屬心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若如汝立，有別無教能遮破戒者。則不應有失念犯戒，不須廣辯。若爾不爾，決定應知。八正道中戒有三分，為道基故，譬之如地；以先行故，譬如王；能度生死蕀刺稠林，故譬足。可愛香故如天檀葉，清淨傳傳能到涅槃，如七車譬。又餘師說：引經為證，是道果故、恭敬利養因緣故、非守護對治故、翻令知所得故，知有此戒。又餘師說：云何無教是色而非身受？答：無教屬身口業，為色所攝。身受者與心相應，為名所攝。復次無教是身業故屬身，受是心法故屬心。

復次無教亦戒亦色，色陰所攝。身受心法，受陰所攝。今論所辯，此法心業所依故，由身口成就假得其名。此法與受何異？答：受陰所攝，此法通諸陰攝。何以故？依相續故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次無教亦戒亦色，色陰所攝。身受心法，受陰所攝。今論所辯，此法心業所依故，由身口成就假得其名。此法與受何異？答：受陰所攝，此法通諸陰攝。何以故？依相續故。

汝問，離撾打等云何不說為道分者。答：有學聖人未寂靜故，譬如制罪。以不遍故，如非梵行。以不定故，如布踈陀分。為資糧故，譬如施等。今論所辯分明八戒，此中說名三聖道分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，離撾打等云何不說為道分者。答：有學聖人未寂靜故，譬如制罪。以不遍故，如非梵行。以不定故，如布踈陀分。為資糧故，譬如施等。今論所辯分明八戒，此中說名三聖道分。

汝問，正業正命與十善正業正命有異云何者。答：可壞除、不可壞除。從出世正見起，無流甘露為果；從世正見起，有流取陰為果。能生福德是名業道，能離福德名為道分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正業正命與十善正業正命有異云何者。答：可壞除、不可壞除。從出世正見起，無流甘露為果；從世正見起，有流取陰為果。能生福德是名業道，能離福德名為道分。

汝問，正命何義者。答：正命有二種，一白衣離五種販賣、二出家人出離五種邪命。復次依理求覓受用衣食等四緣。復次知足無失聖種所攝，及守護身口。復次先因智慧遠離身心邪具，是名正命。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正命何義者。答：正命有二種，一白衣離五種販賣、二出家人出離五種邪命。復次依理求覓受用衣食等四緣。復次知足無失聖種所攝，及守護身口。復次先因智慧遠離身心邪具，是名正命。

汝問，正命若身口業攝，云何別立者。答：通在二攝，由義異故別立可知。譬如諸陰通是行攝，由義異故別立四陰。復次體有二故，譬如身觀，經言：於身觀身住。復次正命異前二分，譬如惑數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正命若身口業攝，云何別立者。答：通在二攝，由義異故別立可知。譬如諸陰通是行攝，由義異故別立四陰。復次體有二故，譬如身觀，經言：於身觀身住。復次正命異前二分，譬如惑數。

汝問，何為精進者。答：行於處處，隨地差別，為得種種善法，策起身心不捨荷負。復次為滅惡法證於善法，常行勇猛，是名精進。復次修行是處不倒身心勤力，是名精進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何為精進者。答：行於處處，隨地差別，為得種種善法，策起身心不捨荷負。復次為滅惡法證於善法，常行勇猛，是名精進。復次修行是處不倒身心勤力，是名精進。

汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：策起身心為相，不退墮為用，起精進類為緣。藏論中說：精進者勇猛為相，不沈為用，四正勤為緣，勝利行為義。若懈怠人行，無勝利行。復次難勝力故。若人有精進，於煩惱戰鬪有難勝力，若懶惰人則無此事。復次此行能散破除捨，是精進義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：策起身心為相，不退墮為用，起精進類為緣。藏論中說：精進者勇猛為相，不沈為用，四正勤為緣，勝利行為義。若懈怠人行，無勝利行。復次難勝力故。若人有精進，於煩惱戰鬪有難勝力，若懶惰人則無此事。復次此行能散破除捨，是精進義。

汝問，若滅惡是善，則無二精進；若非善者，滅諦則非善。答：滅惡者唯是無物，善則不爾，故精進有二。復次滅惡名真實善，所餘即三善。何以故？有四善故。離破戒臭名為滅惡，戒香發起名為生善，譬如熱靜異於冷生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若滅惡是善，則無二精進；若非善者，滅諦則非善。答：滅惡者唯是無物，善則不爾，故精進有二。復次滅惡名真實善，所餘即三善。何以故？有四善故。離破戒臭名為滅惡，戒香發起名為生善，譬如熱靜異於冷生。

汝問，若一心修正勤即具足者，則無四正勤；若次第修者，則助道修不具。答：一心得修四正勤，譬如一心通觀四諦。何以故？由此修故，未生諸惡不得生，已生諸惡不得住，善法未生得生，已生得堅住。是故精進由體故一，由用故四。又分別部說：若持戒觀行人，為除定對治修四正勤，已生之惡能障定，由精進故滅。未生破戒後不得生，未生定得生，已有淨戒得堅固住。以是義故，精進唯一，事用有四。復次有說：四正勤次第起，譬如得定。何以故？有正勤但能破上心惑，有餘正勤能拔隨眠惑，又有正勤能生未生根，又有正勤能令已生堅固。故道品修非是散修，有正勤故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若一心修正勤即具足者，則無四正勤；若次第修者，則助道修不具。答：一心得修四正勤，譬如一心通觀四諦。何以故？由此修故，未生諸惡不得生，已生諸惡不得住，善法未生得生，已生得堅住。是故精進由體故一，由用故四。又分別部說：若持戒觀行人，為除定對治修四正勤，已生之惡能障定，由精進故滅。未生破戒後不得生，未生定得生，已有淨戒得堅固住。以是義故，精進唯一，事用有四。復次有說：四正勤次第起，譬如得定。何以故？有正勤但能破上心惑，有餘正勤能拔隨眠惑，又有正勤能生未生根，又有正勤能令已生堅固。故道品修非是散修，有正勤故。

汝問，何者正念者。答：不忘先所知境，是名正念，猶熟取相。如經言：心悎心繫等，是名為念。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何者正念者。答：不忘先所知境，是名正念，猶熟取相。如經言：心悎心繫等，是名為念。

汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：境界後憶為相，心境不離為用，六念為緣，自憶令憶名為念義，譬如菩提自覺令覺。復次藏論說：心澄淨為相，不忘失，若失還現。復次能守境界是智依止，故名為念。復次念有四種，一隨執名句味、二能隨所執義、三能隨所思義、四能隨通達所思義。今論所辯正明第四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：境界後憶為相，心境不離為用，六念為緣，自憶令憶名為念義，譬如菩提自覺令覺。復次藏論說：心澄淨為相，不忘失，若失還現。復次能守境界是智依止，故名為念。復次念有四種，一隨執名句味、二能隨所執義、三能隨所思義、四能隨通達所思義。今論所辯正明第四。

汝問，諸有為法剎那不住，念云何成。何以故？他見他憶，無此義故者。答：若知者異，念則不成，如張見王憶。若智相續異，念亦不成，如見牛不憶馬等。若智一念亦不成，無後智故。及此三義則名為念。又釋，若不相關，則他見他不得憶，如此人見彼人不憶。若因緣相關，則他見他得憶，譬如童子少壯老弱智，念得隨逐生。復次譬如種子，不相關故，麥種不生穀芽。若因果相關而有異者，是穀類等種子，芽莖支節葉位得隨逐生。若一念亦不成，因果不立故，如種子恒一芽則不生。由相關不異不一，故念得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，諸有為法剎那不住，念云何成。何以故？他見他憶，無此義故者。答：若知者異，念則不成，如張見王憶。若智相續異，念亦不成，如見牛不憶馬等。若智一念亦不成，無後智故。及此三義則名為念。又釋，若不相關，則他見他不得憶，如此人見彼人不憶。若因緣相關，則他見他得憶，譬如童子少壯老弱智，念得隨逐生。復次譬如種子，不相關故，麥種不生穀芽。若因果相關而有異者，是穀類等種子，芽莖支節葉位得隨逐生。若一念亦不成，因果不立故，如種子恒一芽則不生。由相關不異不一，故念得成。

汝問，若一切諸法皆是念處，念根即是念處，則義不相應。答：今論所辯念根，即四念處，但不以境界分別根故，譬如智根智量。復次念處有三種，一自性念處，但生憶念，譬如王。二雜念處，若法能助於念亦名為念，如王臣佐亦得王名。三境界念處，由念緣此起亦得名念，如王住處。是故念根即是念處，義不相違。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若一切諸法皆是念處，念根即是念處，則義不相應。答：今論所辯念根，即四念處，但不以境界分別根故，譬如智根智量。復次念處有三種，一自性念處，但生憶念，譬如王。二雜念處，若法能助於念亦名為念，如王臣佐亦得王名。三境界念處，由念緣此起亦得名念，如王住處。是故念根即是念處，義不相違。

汝問，若念獨自不能守一法者，云何經說有念一守者。答：念是守護中第一增上緣，故說一守，譬如王勝。如經言：一切諸法念為增上緣，為守護故。復次一念能護一切行，故說一守。如經言：是念行一切處。復次一切念能守六根，如當門人。復次是念能錄一心，如人手捻陰陽筒口。復次能守一相續故名一守，如護一子。復次六根被繫於一念柱不散住自境，如六眾生同繫一柱。是故經言：有念一守。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若念獨自不能守一法者，云何經說有念一守者。答：念是守護中第一增上緣，故說一守，譬如王勝。如經言：一切諸法念為增上緣，為守護故。復次一念能護一切行，故說一守。如經言：是念行一切處。復次一切念能守六根，如當門人。復次是念能錄一心，如人手捻陰陽筒口。復次能守一相續故名一守，如護一子。復次六根被繫於一念柱不散住自境，如六眾生同繫一柱。是故經言：有念一守。

汝問，云何有時能憶、有時不憶者。答：有三因緣故能生念，一數習，由數習身口意如夢中見；二相，由順逆相憶似不似境；三澄清，由心澄淨念即得起，如淨器水得見面像。若反此三則不得憶。又臨死及初生重苦所逼，忘失本念，故不憶宿命。復次有六因緣能生於念。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何有時能憶、有時不憶者。答：有三因緣故能生念，一數習，由數習身口意如夢中見；二相，由順逆相憶似不似境；三澄清，由心澄淨念即得起，如淨器水得見面像。若反此三則不得憶。又臨死及初生重苦所逼，忘失本念，故不憶宿命。復次有六因緣能生於念。如偈言：

順逆及數習， 一處共會聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順逆及數習， 一處共會聚，

定力及因力， 此六為念因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定力及因力， 此六為念因。

順者，如見他似兒便憶自子。逆者，由觸熱故憶昔時冷。數習者，如所串行事自然憶。一處會聚者，如人見菴羅樹憶其酸味。定力者，如得三明人憶宿住事。因力者，猶如聖人及大行善人憶過去生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順者，如見他似兒便憶自子。逆者，由觸熱故憶昔時冷。數習者，如所串行事自然憶。一處會聚者，如人見菴羅樹憶其酸味。定力者，如得三明人憶宿住事。因力者，猶如聖人及大行善人憶過去生。

汝問，何者三摩提。答：經說心定住靜名三摩提。又阿毘達磨藏說：能攝法不散，名三摩提。復次是心相續，煩惱惡風所不能動，如密室燈。復次三摩提有二種，謂世間、出世間。世間者，能生世間果報，與覺分相離，能伏上心惑。出世間者，能令度離世間，與覺分相應，能拔隨眠惑。今論所辯是出世定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何者三摩提。答：經說心定住靜名三摩提。又阿毘達磨藏說：能攝法不散，名三摩提。復次是心相續，煩惱惡風所不能動，如密室燈。復次三摩提有二種，謂世間、出世間。世間者，能生世間果報，與覺分相離，能伏上心惑。出世間者，能令度離世間，與覺分相應，能拔隨眠惑。今論所辯是出世定。

汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：心定住為相，伏對治為用，依心學為緣。復次藏論說：一心為相，不散為用，四定為緣，安心令直為義，如箭師調簳。世間說為三摩提箭，此言調直箭。如是調直心相續，名三摩提。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何相、何用、何緣、何義者。答：心定住為相，伏對治為用，依心學為緣。復次藏論說：一心為相，不散為用，四定為緣，安心令直為義，如箭師調簳。世間說為三摩提箭，此言調直箭。如是調直心相續，名三摩提。如偈言：

心跳擲散動， 難守亦難遮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心跳擲散動， 難守亦難遮，

智人使調直， 如箭師調簳。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人使調直， 如箭師調簳。

復次能安心平等，譬如馭車取平坦路避嶮曲道。觀行人亦如是，能安置心於平等處門境相行，能遮不平等惡故，名三摩提。復次五蓋病銷，如人不病名三摩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次能安心平等，譬如馭車取平坦路避嶮曲道。觀行人亦如是，能安置心於平等處門境相行，能遮不平等惡故，名三摩提。復次五蓋病銷，如人不病名三摩提。

汝問，正定若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾，則違道理者。答，所對治定在，由得果故驗其得定，譬如五根。復次專心向定故，譬如蜂雖繫穢處心慕蓮花，故知恒在花處。聖人亦爾，雖處欲塵，心樂寂靜，故知恒在定。復次如須陀洹人，無明雖在而明不失。復次如佛婆伽婆，雖有覺觀不出散心，恒在定故。須陀洹人定亦爾，故不違理。問：聖道八分次第云何？答：由能依理觀聖諦故，先立正見。於所觀法執視不捨，次立正覺。從此次立正言、正業、正命。於所觀法為離為得，次立精進。於所離得永不忘失，次立正念。由念不失，於所見境心不散動，次立正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，正定若是定，須陀洹人應無欲瞋；若不爾，則違道理者。答，所對治定在，由得果故驗其得定，譬如五根。復次專心向定故，譬如蜂雖繫穢處心慕蓮花，故知恒在花處。聖人亦爾，雖處欲塵，心樂寂靜，故知恒在定。復次如須陀洹人，無明雖在而明不失。復次如佛婆伽婆，雖有覺觀不出散心，恒在定故。須陀洹人定亦爾，故不違理。問：聖道八分次第云何？答：由能依理觀聖諦故，先立正見。於所觀法執視不捨，次立正覺。從此次立正言、正業、正命。於所觀法為離為得，次立精進。於所離得永不忘失，次立正念。由念不失，於所見境心不散動，次立正定。

復次若八法俱起則無次第，而次第說不無道理。若人欲起涅槃，應先求正見，如人欲行必須有眼。如所見理執視簡擇，次立正覺。如所擇說次立正言。何以故。若有語言，依覺觀故。如言而行，次立正業。此二清淨，次立正命。是人住戒，若起勤策，次立精進。有精進故則念不失，次立正念。由有念故心一不散，次立正定。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若八法俱起則無次第，而次第說不無道理。若人欲起涅槃，應先求正見，如人欲行必須有眼。如所見理執視簡擇，次立正覺。如所擇說次立正言。何以故。若有語言，依覺觀故。如言而行，次立正業。此二清淨，次立正命。是人住戒，若起勤策，次立精進。有精進故則念不失，次立正念。由有念故心一不散，次立正定。

復次阿毘達磨藏說：此行以智慧為根本。何以故？四諦境深，非智不了，故先立正見。心觸此境，次立正覺。由此二分，於四諦中對自令知，次立正言。由前二分，如言發行，次立正業。由前兩分，口說身行受用四諦，次立正命。身心勤策為進諦理，次立精進。由此精進，於四諦境心用澄淨，次立正念。由此正念，於四諦境心及諸法永不散動，次立正定。復次由正見故，是觀行人不墮增上慢中，能如實分別自所得故。由正覺發起正言，是自所得能傳至他。由此正言能立能破能決，令他信有智慧。由有正業，寧捨壽命不犯非法，故令他信有聖所愛戒。依法如量求用四緣故，由正命令他信有聖種知足。復次由正見、正覺及因正言，能師子吼。由正業、正命能顯所說義。由正精進，未得令得、未滅令滅。由有正念，沈起平時不忘三相，故定無障。由有正定滅除定障，能引六通諸德，故後俱解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次阿毘達磨藏說：此行以智慧為根本。何以故？四諦境深，非智不了，故先立正見。心觸此境，次立正覺。由此二分，於四諦中對自令知，次立正言。由前二分，如言發行，次立正業。由前兩分，口說身行受用四諦，次立正命。身心勤策為進諦理，次立精進。由此精進，於四諦境心用澄淨，次立正念。由此正念，於四諦境心及諸法永不散動，次立正定。復次由正見故，是觀行人不墮增上慢中，能如實分別自所得故。由正覺發起正言，是自所得能傳至他。由此正言能立能破能決，令他信有智慧。由有正業，寧捨壽命不犯非法，故令他信有聖所愛戒。依法如量求用四緣故，由正命令他信有聖種知足。復次由正見、正覺及因正言，能師子吼。由正業、正命能顯所說義。由正精進，未得令得、未滅令滅。由有正念，沈起平時不忘三相，故定無障。由有正定滅除定障，能引六通諸德，故後俱解脫。

復次阿毘達磨藏說：由正見故說信根、信力及欲。何以故？由有智慧，信欲成故。由精進故，能攝正勤及精進、根、力、覺分。由正定故，攝心如意足及定根、定力、喜猗捨定覺分等。以是義故，當知三十七品是八道內攝。復次正見及正念，是毘婆舍那分，由此滅無明故，慧解脫為果。所餘道分屬奢摩他分，由此離欲故，心解脫為果。是故略說道有二分，一毘婆舍那、二奢摩他。復次藏論說：正言、業、命三為戒聚，由有此戒，拔除瞋惡根本。正覺、精進、正定三為定聚，由此拔除貪欲惡根。正見、正念二為慧聚，由此拔除無明惡根。以此義故，道有三分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次阿毘達磨藏說：由正見故說信根、信力及欲。何以故？由有智慧，信欲成故。由精進故，能攝正勤及精進、根、力、覺分。由正定故，攝心如意足及定根、定力、喜猗捨定覺分等。以是義故，當知三十七品是八道內攝。復次正見及正念，是毘婆舍那分，由此滅無明故，慧解脫為果。所餘道分屬奢摩他分，由此離欲故，心解脫為果。是故略說道有二分，一毘婆舍那、二奢摩他。復次藏論說：正言、業、命三為戒聚，由有此戒，拔除瞋惡根本。正覺、精進、正定三為定聚，由此拔除貪欲惡根。正見、正念二為慧聚，由此拔除無明惡根。以此義故，道有三分。

復次道有四，一方便道者，由此無礙道生，無礙道前皆名方便。二無礙道者，正能除障礙對治故、惑不礙故，名為無礙。三解脫道者，解脫無礙道所礙之惑，初起名為解脫。四勝道者，從解脫道後所餘諸道，皆名勝道。問：此四云何名為道？答：由此進至涅槃，故名為道。若爾，解脫及勝云何名道？答：道種類故、轉勝故、令前至後故、能至無餘涅槃故，說名為道。復次道有四種，一苦道遲智、二苦道速智、三樂道遲智、四樂道速智樂道者。謂依止四定具分故、定慧平等故、無功用行故，以是義故，名為樂道；離此皆名苦道，謂依止未來定、中間定、三空定等，不具分故、定慧不等故、有功用行故。未來定者有慧少定，三空有定少慧，中間定者分不具故，定慧皆少，以是義故名為苦道。此之二道，若信根人得名為遲行，若智根人得名為速行。是八分聖道，約定約根故有四行。復次聖道或說三十七助覺。何法為覺？以盡智、無生智名之為覺。由三種人成三品覺，謂聲聞菩提、辟支菩提、無上菩提，能滅無明令無餘故。是自事已作不復更作，如實覺故，是名為覺。助者，三十七法，隨從盡智、無生智，故名為助。由名故說三十七，不由於體。今論所辯體唯有十，謂信、精進、念、定、慧、喜、輕安、捨、戒、覺。阿毘達磨師說：體有十一，即開戒為二，所謂身、口。復有阿毘達磨師說：體有十三，謂足欲及心故。經一切所得法，皆是助覺，但此十既勝，故偏舉之。言三十七者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、八聖道、七覺分。問：此七科助覺安立何處？答：凡有四位，一初發行位、二通達位、三見位、四修位。問：次第云何？答：是觀行人已住於戒，已能了別生死過失、涅槃功德，離四諦觀無別方便，能了知此過失功德，為攝多境散心令住一處，為生對治伏四顛倒，令心如理入四諦觀，是故在先觀四念處。由四念觀已別諸法可取可捨，為取善捨惡故，次修行正勤。因四念觀正勤得成，由正勤觀惑障已淨，助法已立心隨意住故，次立四如意足。由此定力，於不疑境心有增上。由此信故，於不懈怠心有增上。由此精進所得善心，有助無障，於不忘境心有增上，由此念故攝在一境，於無散中心有增上。由此定故，如實觀境心有增上，由當體增上故，於不退位心有增上，由不退故於通達分心有增上，故次立五根。是五根增長至最上上品故、下惑不能破故、餘世間法不能勝故、無流心次第緣故、不退聖位故，以是義故，次立五力。已見彼此得失、已得真路、已得決心、已得眼、已得足，由五力故得出世行，故次立八聖道。由八聖道 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次道有四，一方便道者，由此無礙道生，無礙道前皆名方便。二無礙道者，正能除障礙對治故、惑不礙故，名為無礙。三解脫道者，解脫無礙道所礙之惑，初起名為解脫。四勝道者，從解脫道後所餘諸道，皆名勝道。問：此四云何名為道？答：由此進至涅槃，故名為道。若爾，解脫及勝云何名道？答：道種類故、轉勝故、令前至後故、能至無餘涅槃故，說名為道。復次道有四種，一苦道遲智、二苦道速智、三樂道遲智、四樂道速智樂道者。謂依止四定具分故、定慧平等故、無功用行故，以是義故，名為樂道；離此皆名苦道，謂依止未來定、中間定、三空定等，不具分故、定慧不等故、有功用行故。未來定者有慧少定，三空有定少慧，中間定者分不具故，定慧皆少，以是義故名為苦道。此之二道，若信根人得名為遲行，若智根人得名為速行。是八分聖道，約定約根故有四行。復次聖道或說三十七助覺。何法為覺？以盡智、無生智名之為覺。由三種人成三品覺，謂聲聞菩提、辟支菩提、無上菩提，能滅無明令無餘故。是自事已作不復更作，如實覺故，是名為覺。助者，三十七法，隨從盡智、無生智，故名為助。由名故說三十七，不由於體。今論所辯體唯有十，謂信、精進、念、定、慧、喜、輕安、捨、戒、覺。阿毘達磨師說：體有十一，即開戒為二，所謂身、口。復有阿毘達磨師說：體有十三，謂足欲及心故。經一切所得法，皆是助覺，但此十既勝，故偏舉之。言三十七者，謂四念處、四正勤、四如意足、五根、五力、八聖道、七覺分。問：此七科助覺安立何處？答：凡有四位，一初發行位、二通達位、三見位、四修位。問：次第云何？答：是觀行人已住於戒，已能了別生死過失、涅槃功德，離四諦觀無別方便，能了知此過失功德，為攝多境散心令住一處，為生對治伏四顛倒，令心如理入四諦觀，是故在先觀四念處。由四念觀已別諸法可取可捨，為取善捨惡故，次修行正勤。因四念觀正勤得成，由正勤觀惑障已淨，助法已立心隨意住故，次立四如意足。由此定力，於不疑境心有增上。由此信故，於不懈怠心有增上。由此精進所得善心，有助無障，於不忘境心有增上，由此念故攝在一境，於無散中心有增上。由此定故，如實觀境心有增上，由當體增上故，於不退位心有增上，由不退故於通達分心有增上，故次立五根。是五根增長至最上上品故、下惑不能破故、餘世間法不能勝故、無流心次第緣故、不退聖位故，以是義故，次立五力。已見彼此得失、已得真路、已得決心、已得眼、已得足，由五力故得出世行，故次立八聖道。由八聖道

破見諦惑已，得近盡智、無生智故，轉此道名七覺分。是故次第立三十七。四念處觀是初發行位即解脫分，四正勤名忍位，四如意足是名位，五根名相位，五力名第一法位，此四通名決了位。八聖道名見位，七覺分名修位，盡智、無生智名究竟位，是果非因，故不立為道。復次此道或說名梵輪。梵輪者，佛世尊及弟子所轉故。此聖道有六種義，譬之如輪。一速疾行，謂或一心、或十二心、或十五心，遍行三界四諦，故名速疾。二捨此到彼，謂捨世間到出世間等。三上下行故，謂或在法忍，或在類忍等。四從此至彼，謂從師師相續解，至弟子相續解。五轂輻輞相似故。戒有三分為轂，正見、正覺、正精進、正念為輻，正定為輞。六聖王輪，未伏能伏、已伏能守護。由無礙道能伏，解脫道能守，以是義故名為梵輪。復次此八聖，正見有五分。戒有六種，謂三業教無教。精進有九分。正念有八分。正定亦八分。此聖道若廣說則有三十七分，若中說則有八分，若略說或三分，或二分。偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 破見諦惑已，得近盡智、無生智故，轉此道名七覺分。是故次第立三十七。四念處觀是初發行位即解脫分，四正勤名忍位，四如意足是名位，五根名相位，五力名第一法位，此四通名決了位。八聖道名見位，七覺分名修位，盡智、無生智名究竟位，是果非因，故不立為道。復次此道或說名梵輪。梵輪者，佛世尊及弟子所轉故。此聖道有六種義，譬之如輪。一速疾行，謂或一心、或十二心、或十五心，遍行三界四諦，故名速疾。二捨此到彼，謂捨世間到出世間等。三上下行故，謂或在法忍，或在類忍等。四從此至彼，謂從師師相續解，至弟子相續解。五轂輻輞相似故。戒有三分為轂，正見、正覺、正精進、正念為輻，正定為輞。六聖王輪，未伏能伏、已伏能守護。由無礙道能伏，解脫道能守，以是義故名為梵輪。復次此八聖，正見有五分。戒有六種，謂三業教無教。精進有九分。正念有八分。正定亦八分。此聖道若廣說則有三十七分，若中說則有八分，若略說或三分，或二分。偈言：

若人求涅槃， 滅止及妙離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人求涅槃， 滅止及妙離，

應常行精進， 聽思修四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應常行精進， 聽思修四諦。