四諦論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論卷第三

婆藪跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別滅諦品第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別滅諦品第五

經說苦滅，云何此言？何所因起？何法為滅？何相、何事、何緣？滅名何義？無餘滅。離滅捨斷棄，此七義何異？云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等？若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦，渴愛盡者應名集滅。云何說苦滅？若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人即應無苦；現見有苦，此理云何？十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成？十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅？持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說苦滅，云何此言？何所因起？何法為滅？何相、何事、何緣？滅名何義？無餘滅。離滅捨斷棄，此七義何異？云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等？若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦，渴愛盡者應名集滅。云何說苦滅？若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人即應無苦；現見有苦，此理云何？十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成？十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅？持散偈曰：

何節及前義， 七義與念滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何節及前義， 七義與念滅，

界他滅羅漢， 十結十二滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界他滅羅漢， 十結十二滅。

汝問，經說苦滅云何？此言何所因起者。答：由是法生故是法有，是法滅故是法無，譬如燈。復次已說苦諦渴愛為因，今說由渴愛盡故顯苦滅，譬如病緣滅故疾病不起。復次是渴愛流遍滿三有，無始時起，欲對治有故，故阿羅漢無渴愛滅。為破外道如此邪執，故說苦滅云何。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，經說苦滅云何？此言何所因起者。答：由是法生故是法有，是法滅故是法無，譬如燈。復次已說苦諦渴愛為因，今說由渴愛盡故顯苦滅，譬如病緣滅故疾病不起。復次是渴愛流遍滿三有，無始時起，欲對治有故，故阿羅漢無渴愛滅。為破外道如此邪執，故說苦滅云何。

汝問，何法為滅？何相、何事、何緣者。答：滅有多種，一中間滅、二念念滅、三相違滅、四無生滅等。中間滅者，如施戒定三摩跋提能滅三有，由此施等隨得免離所對治法，謂貪瞋等暫時不起，名中間滅。念念滅者，一切有為隨剎那謝，名念念滅。相違滅者，此有為法與相違因其性相乖，相續滅故，名相違滅。此三名相似滅。無生滅者，有因滅盡故，五陰應生不復得生，此名真滅。又餘師說：因及有因，渴愛後有不生名滅。復次與渴共除，煩惱愛業苦不生名滅。復次是真實用，經無所有離有離無，是般涅槃，名為滅諦，如瞿曇傳說。復次滅有二種，一非擇滅、二擇滅。非擇滅者，有為諸法自性破壞，名非擇滅，如空石墮。擇滅者，由智火故惑薪燒，是名擇滅，如因火薪盡。復次滅有三種，一未有滅、二伏離滅、三永離滅。若惑未生未得緣地，名未有滅。若惑已生已得緣地，由世出世道現時不起，名伏離滅。若惑已伏、離滅因，滅無餘故，未來決不生，是名永離滅。如經言：未生欲欲未來永不復生，亦知此滅。又分別部說：滅有三種，一念念滅、二相違滅、三無餘滅譬如燈滅。又餘師說：滅有四種，一自性滅、二無生滅、三中間滅、四永離滅。不由因滅，名自性滅。如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何法為滅？何相、何事、何緣者。答：滅有多種，一中間滅、二念念滅、三相違滅、四無生滅等。中間滅者，如施戒定三摩跋提能滅三有，由此施等隨得免離所對治法，謂貪瞋等暫時不起，名中間滅。念念滅者，一切有為隨剎那謝，名念念滅。相違滅者，此有為法與相違因其性相乖，相續滅故，名相違滅。此三名相似滅。無生滅者，有因滅盡故，五陰應生不復得生，此名真滅。又餘師說：因及有因，渴愛後有不生名滅。復次與渴共除，煩惱愛業苦不生名滅。復次是真實用，經無所有離有離無，是般涅槃，名為滅諦，如瞿曇傳說。復次滅有二種，一非擇滅、二擇滅。非擇滅者，有為諸法自性破壞，名非擇滅，如空石墮。擇滅者，由智火故惑薪燒，是名擇滅，如因火薪盡。復次滅有三種，一未有滅、二伏離滅、三永離滅。若惑未生未得緣地，名未有滅。若惑已生已得緣地，由世出世道現時不起，名伏離滅。若惑已伏、離滅因，滅無餘故，未來決不生，是名永離滅。如經言：未生欲欲未來永不復生，亦知此滅。又分別部說：滅有三種，一念念滅、二相違滅、三無餘滅譬如燈滅。又餘師說：滅有四種，一自性滅、二無生滅、三中間滅、四永離滅。不由因滅，名自性滅。如偈言：

諸行悉無常， 生滅是其法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸行悉無常， 生滅是其法，

若有生還滅， 此寂滅是樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有生還滅， 此寂滅是樂。

又經言：若法有生是法必滅。不由功用，如物輕重自然浮沈，名自性滅。由因無故果不得生，名無生滅，如經言：由無明滅故三行不起。如七流中種芽，因壞果則不生，名無生滅。由定力者名中間滅，如經言：伏離上心惑，名有時心解脫。九種次第滅，如難提柯比丘緣事為證，名中間滅。由八聖道滅，名永離滅，如經言：若人修無常想，能滅一切結及隨眠惑，以明生故無明永滅，名永離滅，猶如覆器及被燃炬。此論正辯永離滅。何相、何事、何緣者。無所有為滅相，心不燒熱為事，通達實際為緣。大德說寂靜為相，心安止為事，極解脫知見為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又經言：若法有生是法必滅。不由功用，如物輕重自然浮沈，名自性滅。由因無故果不得生，名無生滅，如經言：由無明滅故三行不起。如七流中種芽，因壞果則不生，名無生滅。由定力者名中間滅，如經言：伏離上心惑，名有時心解脫。九種次第滅，如難提柯比丘緣事為證，名中間滅。由八聖道滅，名永離滅，如經言：若人修無常想，能滅一切結及隨眠惑，以明生故無明永滅，名永離滅，猶如覆器及被燃炬。此論正辯永離滅。何相、何事、何緣者。無所有為滅相，心不燒熱為事，通達實際為緣。大德說寂靜為相，心安止為事，極解脫知見為緣。

汝問，滅名何義者。答：此滅名尼盧陀，尼者訓無盧、陀訓遮障，渴愛等法能障，此中永無故，名尼盧陀，相違法生起故。渴愛流永不更生，如熟燒坏赤色生故，本青色相永不更生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，滅名何義者。答：此滅名尼盧陀，尼者訓無盧、陀訓遮障，渴愛等法能障，此中永無故，名尼盧陀，相違法生起故。渴愛流永不更生，如熟燒坏赤色生故，本青色相永不更生。

汝問，無餘、滅、離、滅、捨、斷、棄，此七義何異者。答：此皆是涅槃別名。此七名依器故說，如涅槃有六十別名。復次上心及隨眠俱盡，如樹拔根，名無餘滅。次第滅盡，如斧柯喻，故名為滅。昔縛著處，由道力故無有縛著，如富貴人不著貧賤，是名為離。勝異昔退，如聖人離惡盡，故名為滅。又如前義名尼盧陀，是名為滅。若法與惑相離，譬如捨物，是名為捨，現世是與，未來永不相續，譬如內根，是名為斷滅。不更取，如覆水器，是名為棄。復次一切渴愛品類淨盡，故名無餘。漸壞名滅。由觀過去不起著心，名為遠離。行斷結盡，緣起亦無，故名為滅。解脫煩惱，是名為捨。緣智初惑永滅，是名為斷。先取我執今則置捨，故名為棄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，無餘、滅、離、滅、捨、斷、棄，此七義何異者。答：此皆是涅槃別名。此七名依器故說，如涅槃有六十別名。復次上心及隨眠俱盡，如樹拔根，名無餘滅。次第滅盡，如斧柯喻，故名為滅。昔縛著處，由道力故無有縛著，如富貴人不著貧賤，是名為離。勝異昔退，如聖人離惡盡，故名為滅。又如前義名尼盧陀，是名為滅。若法與惑相離，譬如捨物，是名為捨，現世是與，未來永不相續，譬如內根，是名為斷滅。不更取，如覆水器，是名為棄。復次一切渴愛品類淨盡，故名無餘。漸壞名滅。由觀過去不起著心，名為遠離。行斷結盡，緣起亦無，故名為滅。解脫煩惱，是名為捨。緣智初惑永滅，是名為斷。先取我執今則置捨，故名為棄。

汝問，云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等者。答：由無餘滅故，未來苦不更生，不由念念滅等，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑，念念滅等則不如是。復次隨屬道故、勝餘法故、真實善故、不共得故、煩惱不能壞故、不違言故、安心緣故，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等者。答：由無餘滅故，未來苦不更生，不由念念滅等，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑，念念滅等則不如是。復次隨屬道故、勝餘法故、真實善故、不共得故、煩惱不能壞故、不違言故、安心緣故，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。

汝問，若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦者。答：餘論師說，清淨梵行果故，故煩惱滅名為滅諦。一切假名滅，名無餘涅槃。此論所說無餘涅槃界是真滅諦。何以故？為得此滅修淨梵行，如富樓那七車譬經中說。諸阿羅漢惑盡無餘，而老病死、寒熱飢渴、害縛等苦猶尚未免，是故無餘涅槃界是真滅諦。此真滅諦由因盡故得，故說渴愛盡是真滅諦。優波及多《道理足論》說：能令至無餘涅槃界故，故貪愛盡得名滅諦。雖然，有餘、無餘二涅槃界皆名滅諦。何以故？因滅名為有餘，果滅名為無餘。由因滅故，故有因滅，如燈盡故光盡，是故二滅皆名滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦者。答：餘論師說，清淨梵行果故，故煩惱滅名為滅諦。一切假名滅，名無餘涅槃。此論所說無餘涅槃界是真滅諦。何以故？為得此滅修淨梵行，如富樓那七車譬經中說。諸阿羅漢惑盡無餘，而老病死、寒熱飢渴、害縛等苦猶尚未免，是故無餘涅槃界是真滅諦。此真滅諦由因盡故得，故說渴愛盡是真滅諦。優波及多《道理足論》說：能令至無餘涅槃界故，故貪愛盡得名滅諦。雖然，有餘、無餘二涅槃界皆名滅諦。何以故？因滅名為有餘，果滅名為無餘。由因滅故，故有因滅，如燈盡故光盡，是故二滅皆名滅諦。

汝問，渴愛盡者應名集滅，云何說苦滅者。答：苦火以渴愛為薪，若無渴愛苦薪，苦火即滅，如薪盡火滅。復次苦諦以愛食得住，由愛食斷故苦諦即盡，故說苦滅。復次耆舊師說：不為離過去及現在苦，於世尊所修淨梵行。何以故？過去自性已滅，與現在決應相離；未來有苦為令不生，於世尊所修淨梵行，是苦不生。由渴愛盡故，約後際苦盡，說愛斷苦滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，渴愛盡者應名集滅，云何說苦滅者。答：苦火以渴愛為薪，若無渴愛苦薪，苦火即滅，如薪盡火滅。復次苦諦以愛食得住，由愛食斷故苦諦即盡，故說苦滅。復次耆舊師說：不為離過去及現在苦，於世尊所修淨梵行。何以故？過去自性已滅，與現在決應相離；未來有苦為令不生，於世尊所修淨梵行，是苦不生。由渴愛盡故，約後際苦盡，說愛斷苦滅。

汝問，若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人則應無苦；現見有苦，此理云何者。答：憂悔熱苦寂靜故，如手長者經說。復次永離心病故，如已拔心刺。復次求欲苦斷故，如富足六塵。由渴愛滅故，諸阿羅漢永離心苦，故不違理。復次非過去未來現在苦名為苦諦，亦非聖道所破。何以故？過去已盡、未來未有，與現世決定應相離故。但由通達實際故，渴愛滅盡。由離渴愛故，為後際苦不生修八聖道，以是義故說阿羅漢無苦，如渴病譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人則應無苦；現見有苦，此理云何者。答：憂悔熱苦寂靜故，如手長者經說。復次永離心病故，如已拔心刺。復次求欲苦斷故，如富足六塵。由渴愛滅故，諸阿羅漢永離心苦，故不違理。復次非過去未來現在苦名為苦諦，亦非聖道所破。何以故？過去已盡、未來未有，與現世決定應相離故。但由通達實際故，渴愛滅盡。由離渴愛故，為後際苦不生修八聖道，以是義故說阿羅漢無苦，如渴病譬。

汝問，十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成者。答：貪愛有四種，須陀洹果道等所破。由此滅故，餘結共起一時俱盡，說名滅諦。是故安立四果，於理不失。復次同一相一味故，若說渴愛盡則說一切結盡。如說八聖道即說一切道品，以同相故、共成一事故。復次有諸餘惑亦能立集諦相，而渴愛正能續未來生、能令後有，以是義故獨說渴愛名為集諦。如是一切惑盡皆入滅諦相，但有因滅盡是渴愛滅，名為滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成者。答：貪愛有四種，須陀洹果道等所破。由此滅故，餘結共起一時俱盡，說名滅諦。是故安立四果，於理不失。復次同一相一味故，若說渴愛盡則說一切結盡。如說八聖道即說一切道品，以同相故、共成一事故。復次有諸餘惑亦能立集諦相，而渴愛正能續未來生、能令後有，以是義故獨說渴愛名為集諦。如是一切惑盡皆入滅諦相，但有因滅盡是渴愛滅，名為滅諦。

汝問，十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅者。答：如前問，此難自遣。復次如道、斷、愛盡、欲滅、涅槃，此五名義一但更互相顯，是故由說渴愛盡故即說十二道斷。復次渴愛盡為通滅，十二道等滅名為別滅。問：涅槃別名有六十六句，其義云何？答：無為等一切句，相貌讚歎因立對治違反等，應廣解釋何因如此？是涅槃無生無長無滅，非因緣所作，違反有為，故說無為(其一)。高出三界、離於偏低，無與等者，故說無下(其二)。永離諸流，諸流不生，非流跡處，故說無流(其三)。非虛妄、非顛倒、非相違，故說真諦(其四)。不疑諸界毒蛇怖畏，窮三有際捨功用處，度生死海，故說彼岸(其五)。極智所了，故說聽細(其六)。如優曇花世間希遇，故說難見(其七)。不老不破，故說無壞(其八)。無動本有，故說恒在無爭(其九)。對治除，法體不虧，故說無失(其十)。過眼境界，無法與等，故說無譬(其十一)。無有貪愛諸見慢執，故無戲論(其十二)。惑火滅盡，故說寂靜(十三)。過死王界，故說甘露(十四)。是極美味寂靜可愛，故說極妙(十五)。寂靜無苦，故說為止(十六)。真實善法，故說為安(十七)。無燒熱渴，故說愛盡(十八)。生他歎訝，故說希有(十九)。於生死中未至此德，說未曾得(二十)。老等諸橫所不能害，故說無枉(二十一)。內無所少、外無惡障，故說無災(二十二)。無後有生苦，究竟安樂，故說涅槃(二十三)。異有無相，故說難思(二十四)。與離生過失樂相應，故說不生(二十五)。四魔不至，故說無跡(二十六)。不由因成，故說非作(二十七)。非悲行處，故說無憂(二十八)。一得不退，故說名住(二十九)。無法能似，故說無等(三十)。永離取欲，故說無求(三十一)。無前後際，故說無邊(三十二)。難可通達，故說微細(三十三)。無有可逼，故說無損(三十四)。無惑染著，故說離欲(三十五)。無諸過失，故說名淨(三十六)。結縛皆斷，故說解脫(三十七)。離依止，故說非住(三十八)。無有二法，故說非對(三十九)。無等等，故說為等(四十)。諸入沒處，故說無害(四十一)。外人不得，故說甚深(四十二)。離佛正教不可了知，故說難解(四十三)。觀此功德令到彼岸，故說能度(四十四)。上法之定上，故說無上(四十五)。攢搜法海所獲貞實，上人所得，故說為勝(四十六)。萬行所得最上無價，故說聖果(四十七)。離恐怖因，故說無畏(四十八)。聖愛堅固，故說不捨(四十九)。凡聖等有，故說遍滿(五十) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅者。答：如前問，此難自遣。復次如道、斷、愛盡、欲滅、涅槃，此五名義一但更互相顯，是故由說渴愛盡故即說十二道斷。復次渴愛盡為通滅，十二道等滅名為別滅。問：涅槃別名有六十六句，其義云何？答：無為等一切句，相貌讚歎因立對治違反等，應廣解釋何因如此？是涅槃無生無長無滅，非因緣所作，違反有為，故說無為(其一)。高出三界、離於偏低，無與等者，故說無下(其二)。永離諸流，諸流不生，非流跡處，故說無流(其三)。非虛妄、非顛倒、非相違，故說真諦(其四)。不疑諸界毒蛇怖畏，窮三有際捨功用處，度生死海，故說彼岸(其五)。極智所了，故說聽細(其六)。如優曇花世間希遇，故說難見(其七)。不老不破，故說無壞(其八)。無動本有，故說恒在無爭(其九)。對治除，法體不虧，故說無失(其十)。過眼境界，無法與等，故說無譬(其十一)。無有貪愛諸見慢執，故無戲論(其十二)。惑火滅盡，故說寂靜(十三)。過死王界，故說甘露(十四)。是極美味寂靜可愛，故說極妙(十五)。寂靜無苦，故說為止(十六)。真實善法，故說為安(十七)。無燒熱渴，故說愛盡(十八)。生他歎訝，故說希有(十九)。於生死中未至此德，說未曾得(二十)。老等諸橫所不能害，故說無枉(二十一)。內無所少、外無惡障，故說無災(二十二)。無後有生苦，究竟安樂，故說涅槃(二十三)。異有無相，故說難思(二十四)。與離生過失樂相應，故說不生(二十五)。四魔不至，故說無跡(二十六)。不由因成，故說非作(二十七)。非悲行處，故說無憂(二十八)。一得不退，故說名住(二十九)。無法能似，故說無等(三十)。永離取欲，故說無求(三十一)。無前後際，故說無邊(三十二)。難可通達，故說微細(三十三)。無有可逼，故說無損(三十四)。無惑染著，故說離欲(三十五)。無諸過失，故說名淨(三十六)。結縛皆斷，故說解脫(三十七)。離依止，故說非住(三十八)。無有二法，故說非對(三十九)。無等等，故說為等(四十)。諸入沒處，故說無害(四十一)。外人不得，故說甚深(四十二)。離佛正教不可了知，故說難解(四十三)。觀此功德令到彼岸，故說能度(四十四)。上法之定上，故說無上(四十五)。攢搜法海所獲貞實，上人所得，故說為勝(四十六)。萬行所得最上無價，故說聖果(四十七)。離恐怖因，故說無畏(四十八)。聖愛堅固，故說不捨(四十九)。凡聖等有，故說遍滿(五十)

。功德難稱，故說無量(五十一)。不屬六道，故說無數(五十二)。體極貞固，故說不破(五十三)。諸法無首，故說為尊(五十四)。最淨可稱，故說應讚(五十五)。眾聖所栖，故說為舍(五十六)。能救眾苦，故說歸依(五十七)。戰鬪寂靜，故說無爭(五十八)。本有非作，故說無假(五十九)。離欲瞋癡，故說無垢(六十)。除無明闇，故說為燈(六十一)。諸受寂靜，故說為樂(六十二)。免色等墜，故說無墮(六十三)。四流不沒，故說為洲(六十四)。散心不證，故說不動(六十五)。遣蕩十相，說無所有(六十六)。無所依故，說名無著。經部問曰：何法名思擇滅？答：結離名思擇滅。問：結離何法？答：是思擇滅。若爾，此二互相釋，終不能顯二法體相。是故應別方便說其體相。聖人無分別證智所知，是其體相，如是可說為善異於餘物，或說名結離，或說思擇滅。諸經師說：一切無為，非是物有。何以故？不如色受有於別物。何者？唯以無觸名為虛空。如經言：闇中無礙無覆名為虛空。由般若力與現在隨眠惑體性相違，餘後不生，名思擇滅。離此思擇，因緣不具餘不得生，是名非思擇滅，譬如一期中間橫死殘果不續。異部師說：隨眠煩惱後不得生，是思擇力故，名思擇滅。由緣不具後苦不生，是中思擇無力，故說非思擇滅。論曰：是義不然。若離思擇此滅不成故，知屬思擇滅。又諸部說：若法已生、生後自滅，自性滅故，名非思擇滅。若如此執非思擇滅，應是無常。何以故？法未壞時未有滅故。難曰：若爾，思擇滅亦應無常。何以故？思擇在先，後得滅故。答：此滅不以思擇為先。何以故？未生法不生，在思擇後無此義故。所以者何？未思擇時，未生不生法本來已有，是法應生，思擇正起後不得生。由思擇力，此惑昔來未有生障，今斷其生。思擇力，外曰：若定以不生為涅槃者，云何通釋《國譬經》？經云：修數習多行信等五根，能滅過去現在未來苦。滅者名涅槃不生，唯屬未來非現在過去。答：有如此經，義不如文。何以故？能緣三世苦惑滅，故說苦滅。如餘經說：汝等應捨是色愛欲。由愛欲滅，汝等色陰則滅離，乃至識陰亦爾。以此義故，滅三世苦其義應爾。外曰：若說苦滅，其義可然。又《國譬經》云：修習五根能滅過去現在未來世惑。云何不違此經？答：如前解釋。又有別解，過去惑者宿世所攝，現世惑者今生所攝。此二世惑，於相續中已成種子，能生未來惑芽。由此種子滅故，故說三世惑滅。如果報盡，說業因盡。是未來苦及惑，由種子無故永不更生，是故經中說三世惑滅。若不如此，過去現 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。功德難稱，故說無量(五十一)。不屬六道，故說無數(五十二)。體極貞固，故說不破(五十三)。諸法無首，故說為尊(五十四)。最淨可稱，故說應讚(五十五)。眾聖所栖，故說為舍(五十六)。能救眾苦，故說歸依(五十七)。戰鬪寂靜，故說無爭(五十八)。本有非作，故說無假(五十九)。離欲瞋癡，故說無垢(六十)。除無明闇，故說為燈(六十一)。諸受寂靜，故說為樂(六十二)。免色等墜，故說無墮(六十三)。四流不沒，故說為洲(六十四)。散心不證，故說不動(六十五)。遣蕩十相，說無所有(六十六)。無所依故，說名無著。經部問曰：何法名思擇滅？答：結離名思擇滅。問：結離何法？答：是思擇滅。若爾，此二互相釋，終不能顯二法體相。是故應別方便說其體相。聖人無分別證智所知，是其體相，如是可說為善異於餘物，或說名結離，或說思擇滅。諸經師說：一切無為，非是物有。何以故？不如色受有於別物。何者？唯以無觸名為虛空。如經言：闇中無礙無覆名為虛空。由般若力與現在隨眠惑體性相違，餘後不生，名思擇滅。離此思擇，因緣不具餘不得生，是名非思擇滅，譬如一期中間橫死殘果不續。異部師說：隨眠煩惱後不得生，是思擇力故，名思擇滅。由緣不具後苦不生，是中思擇無力，故說非思擇滅。論曰：是義不然。若離思擇此滅不成故，知屬思擇滅。又諸部說：若法已生、生後自滅，自性滅故，名非思擇滅。若如此執非思擇滅，應是無常。何以故？法未壞時未有滅故。難曰：若爾，思擇滅亦應無常。何以故？思擇在先，後得滅故。答：此滅不以思擇為先。何以故？未生法不生，在思擇後無此義故。所以者何？未思擇時，未生不生法本來已有，是法應生，思擇正起後不得生。由思擇力，此惑昔來未有生障，今斷其生。思擇力，外曰：若定以不生為涅槃者，云何通釋《國譬經》？經云：修數習多行信等五根，能滅過去現在未來苦。滅者名涅槃不生，唯屬未來非現在過去。答：有如此經，義不如文。何以故？能緣三世苦惑滅，故說苦滅。如餘經說：汝等應捨是色愛欲。由愛欲滅，汝等色陰則滅離，乃至識陰亦爾。以此義故，滅三世苦其義應爾。外曰：若說苦滅，其義可然。又《國譬經》云：修習五根能滅過去現在未來世惑。云何不違此經？答：如前解釋。又有別解，過去惑者宿世所攝，現世惑者今生所攝。此二世惑，於相續中已成種子，能生未來惑芽。由此種子滅故，故說三世惑滅。如果報盡，說業因盡。是未來苦及惑，由種子無故永不更生，是故經中說三世惑滅。若不如此，過去現

在有何所滅？何以故？於已滅法及向滅法，功用何施？外曰：《上勝經》說：一切有為無為法中，是離欲法因是不有。云何不有？勝餘不有。答：我不說無為定是不有。如我前說，如是故有。如世人言：聲有先無，聲有後無。不由此有言使無物成有，當知無為其義亦爾。雖同是無，而有無可讚勝於餘。無如一切災橫畢竟不生，此無為勝最可讚歎。為受化者起願求心，故佛讚歎。外曰：若無為唯是無法，是滅則成聖諦。何以故？無所有故。答：若爾，諦是何義？外曰：無顛倒是諦義。答：是二法，聖人觀皆無顛倒苦。如相苦相，無如無相，以是義故何乖聖諦？外曰：云何無物為第三諦？答：立為聖諦，已如前說，依第二後次說故為第三。外曰：若無為唯是無法智緣，虛空及與涅槃則無境界。答：我不說一切智以有法為境。若緣有為非去來世，則有物為境；若緣餘法，則無法為境。外曰：若汝許無為有物，何所有？答：若我許無為有物，何所有？外曰：若汝許者，我義被守。答：諸天應守，若許可守，汝許不實。何以故？是無為法不如色受其性可證，不如眼等其事可見。是物是滅，云何可別？是無為與有為事不相關。何以故？互非因果故。但違反渴愛是其道理，如說是惑本無，名曰無為。外曰：若立無為是有，由此惑至得斷故，可說此滅是此惑滅。若說無為是無法者，此無為何因能決至得？經言：是比丘已至得現法涅槃。若涅槃是無，何可至得？答：由對治起得相續，與惑後生畢竟相違，故說至得現法涅槃。又諸阿含說：唯以無法是名涅槃。經言：是苦滅、無餘、捨、窮盡。及離欲苦不來續不生，是靜是妙。何者捨？一切取并渴愛盡及般涅槃。外曰：何故不許於中餘物不生，說此不生名為涅槃？答：我見此執無有勝能。汝謂於中餘物不生者，為是有故餘物不生？為由得故餘物不生？若是有故餘物不生，涅槃恒有，三有應永不生。若由得故餘物不生，諸阿羅漢得證此時，陰即應滅。若如汝執有此過失，故知但無所有名為涅槃。如偈說：譬是正道理。偈言：譬如燈光滅，心解脫亦爾。如燈光滅非是有物，佛心解脫亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在有何所滅？何以故？於已滅法及向滅法，功用何施？外曰：《上勝經》說：一切有為無為法中，是離欲法因是不有。云何不有？勝餘不有。答：我不說無為定是不有。如我前說，如是故有。如世人言：聲有先無，聲有後無。不由此有言使無物成有，當知無為其義亦爾。雖同是無，而有無可讚勝於餘。無如一切災橫畢竟不生，此無為勝最可讚歎。為受化者起願求心，故佛讚歎。外曰：若無為唯是無法，是滅則成聖諦。何以故？無所有故。答：若爾，諦是何義？外曰：無顛倒是諦義。答：是二法，聖人觀皆無顛倒苦。如相苦相，無如無相，以是義故何乖聖諦？外曰：云何無物為第三諦？答：立為聖諦，已如前說，依第二後次說故為第三。外曰：若無為唯是無法智緣，虛空及與涅槃則無境界。答：我不說一切智以有法為境。若緣有為非去來世，則有物為境；若緣餘法，則無法為境。外曰：若汝許無為有物，何所有？答：若我許無為有物，何所有？外曰：若汝許者，我義被守。答：諸天應守，若許可守，汝許不實。何以故？是無為法不如色受其性可證，不如眼等其事可見。是物是滅，云何可別？是無為與有為事不相關。何以故？互非因果故。但違反渴愛是其道理，如說是惑本無，名曰無為。外曰：若立無為是有，由此惑至得斷故，可說此滅是此惑滅。若說無為是無法者，此無為何因能決至得？經言：是比丘已至得現法涅槃。若涅槃是無，何可至得？答：由對治起得相續，與惑後生畢竟相違，故說至得現法涅槃。又諸阿含說：唯以無法是名涅槃。經言：是苦滅、無餘、捨、窮盡。及離欲苦不來續不生，是靜是妙。何者捨？一切取并渴愛盡及般涅槃。外曰：何故不許於中餘物不生，說此不生名為涅槃？答：我見此執無有勝能。汝謂於中餘物不生者，為是有故餘物不生？為由得故餘物不生？若是有故餘物不生，涅槃恒有，三有應永不生。若由得故餘物不生，諸阿羅漢得證此時，陰即應滅。若如汝執有此過失，故知但無所有名為涅槃。如偈說：譬是正道理。偈言：譬如燈光滅，心解脫亦爾。如燈光滅非是有物，佛心解脫亦復如是。

分別滅諦品竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別滅諦品竟。