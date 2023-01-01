四諦論
婆藪跋摩造 陳 真諦譯4卷CBETA T1647大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 3 卷
四諦論卷第三
四諦論卷第三
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婆藪跋摩造
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陳天竺三藏真諦譯
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分別滅諦品第五
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經說苦滅，云何此言？何所因起？何法為滅？何相、何事、何緣？滅名何義？無餘滅。離滅捨斷棄，此七義何異？云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等？若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦，渴愛盡者應名集滅。云何說苦滅？若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人即應無苦；現見有苦，此理云何？十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成？十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅？持散偈曰：
經說苦滅，云何此言？何所因起？何法為滅？何相、何事、何緣？滅名何義？無餘滅。離滅捨斷棄，此七義何異？云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等？若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦，渴愛盡者應名集滅。云何說苦滅？若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人即應無苦；現見有苦，此理云何？十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成？十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅？持散偈曰：
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何節及前義， 七義與念滅，
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界他滅羅漢， 十結十二滅。
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汝問，經說苦滅云何？此言何所因起者。答：由是法生故是法有，是法滅故是法無，譬如燈。復次已說苦諦渴愛為因，今說由渴愛盡故顯苦滅，譬如病緣滅故疾病不起。復次是渴愛流遍滿三有，無始時起，欲對治有故，故阿羅漢無渴愛滅。為破外道如此邪執，故說苦滅云何。
汝問，經說苦滅云何？此言何所因起者。答：由是法生故是法有，是法滅故是法無，譬如燈。復次已說苦諦渴愛為因，今說由渴愛盡故顯苦滅，譬如病緣滅故疾病不起。復次是渴愛流遍滿三有，無始時起，欲對治有故，故阿羅漢無渴愛滅。為破外道如此邪執，故說苦滅云何。
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汝問，何法為滅？何相、何事、何緣者。答：滅有多種，一中間滅、二念念滅、三相違滅、四無生滅等。中間滅者，如施戒定三摩跋提能滅三有，由此施等隨得免離所對治法，謂貪瞋等暫時不起，名中間滅。念念滅者，一切有為隨剎那謝，名念念滅。相違滅者，此有為法與相違因其性相乖，相續滅故，名相違滅。此三名相似滅。無生滅者，有因滅盡故，五陰應生不復得生，此名真滅。又餘師說：因及有因，渴愛後有不生名滅。復次與渴共除，煩惱愛業苦不生名滅。復次是真實用，經無所有離有離無，是般涅槃，名為滅諦，如瞿曇傳說。復次滅有二種，一非擇滅、二擇滅。非擇滅者，有為諸法自性破壞，名非擇滅，如空石墮。擇滅者，由智火故惑薪燒，是名擇滅，如因火薪盡。復次滅有三種，一未有滅、二伏離滅、三永離滅。若惑未生未得緣地，名未有滅。若惑已生已得緣地，由世出世道現時不起，名伏離滅。若惑已伏、離滅因，滅無餘故，未來決不生，是名永離滅。如經言：未生欲欲未來永不復生，亦知此滅。又分別部說：滅有三種，一念念滅、二相違滅、三無餘滅譬如燈滅。又餘師說：滅有四種，一自性滅、二無生滅、三中間滅、四永離滅。不由因滅，名自性滅。如偈言：
汝問，何法為滅？何相、何事、何緣者。答：滅有多種，一中間滅、二念念滅、三相違滅、四無生滅等。中間滅者，如施戒定三摩跋提能滅三有，由此施等隨得免離所對治法，謂貪瞋等暫時不起，名中間滅。念念滅者，一切有為隨剎那謝，名念念滅。相違滅者，此有為法與相違因其性相乖，相續滅故，名相違滅。此三名相似滅。無生滅者，有因滅盡故，五陰應生不復得生，此名真滅。又餘師說：因及有因，渴愛後有不生名滅。復次與渴共除，煩惱愛業苦不生名滅。復次是真實用，經無所有離有離無，是般涅槃，名為滅諦，如瞿曇傳說。復次滅有二種，一非擇滅、二擇滅。非擇滅者，有為諸法自性破壞，名非擇滅，如空石墮。擇滅者，由智火故惑薪燒，是名擇滅，如因火薪盡。復次滅有三種，一未有滅、二伏離滅、三永離滅。若惑未生未得緣地，名未有滅。若惑已生已得緣地，由世出世道現時不起，名伏離滅。若惑已伏、離滅因，滅無餘故，未來決不生，是名永離滅。如經言：未生欲欲未來永不復生，亦知此滅。又分別部說：滅有三種，一念念滅、二相違滅、三無餘滅譬如燈滅。又餘師說：滅有四種，一自性滅、二無生滅、三中間滅、四永離滅。不由因滅，名自性滅。如偈言：
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諸行悉無常， 生滅是其法，
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若有生還滅， 此寂滅是樂。
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又經言：若法有生是法必滅。不由功用，如物輕重自然浮沈，名自性滅。由因無故果不得生，名無生滅，如經言：由無明滅故三行不起。如七流中種芽，因壞果則不生，名無生滅。由定力者名中間滅，如經言：伏離上心惑，名有時心解脫。九種次第滅，如難提柯比丘緣事為證，名中間滅。由八聖道滅，名永離滅，如經言：若人修無常想，能滅一切結及隨眠惑，以明生故無明永滅，名永離滅，猶如覆器及被燃炬。此論正辯永離滅。何相、何事、何緣者。無所有為滅相，心不燒熱為事，通達實際為緣。大德說寂靜為相，心安止為事，極解脫知見為緣。
又經言：若法有生是法必滅。不由功用，如物輕重自然浮沈，名自性滅。由因無故果不得生，名無生滅，如經言：由無明滅故三行不起。如七流中種芽，因壞果則不生，名無生滅。由定力者名中間滅，如經言：伏離上心惑，名有時心解脫。九種次第滅，如難提柯比丘緣事為證，名中間滅。由八聖道滅，名永離滅，如經言：若人修無常想，能滅一切結及隨眠惑，以明生故無明永滅，名永離滅，猶如覆器及被燃炬。此論正辯永離滅。何相、何事、何緣者。無所有為滅相，心不燒熱為事，通達實際為緣。大德說寂靜為相，心安止為事，極解脫知見為緣。
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汝問，滅名何義者。答：此滅名尼盧陀，尼者訓無盧、陀訓遮障，渴愛等法能障，此中永無故，名尼盧陀，相違法生起故。渴愛流永不更生，如熟燒坏赤色生故，本青色相永不更生。
汝問，滅名何義者。答：此滅名尼盧陀，尼者訓無盧、陀訓遮障，渴愛等法能障，此中永無故，名尼盧陀，相違法生起故。渴愛流永不更生，如熟燒坏赤色生故，本青色相永不更生。
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汝問，無餘、滅、離、滅、捨、斷、棄，此七義何異者。答：此皆是涅槃別名。此七名依器故說，如涅槃有六十別名。復次上心及隨眠俱盡，如樹拔根，名無餘滅。次第滅盡，如斧柯喻，故名為滅。昔縛著處，由道力故無有縛著，如富貴人不著貧賤，是名為離。勝異昔退，如聖人離惡盡，故名為滅。又如前義名尼盧陀，是名為滅。若法與惑相離，譬如捨物，是名為捨，現世是與，未來永不相續，譬如內根，是名為斷滅。不更取，如覆水器，是名為棄。復次一切渴愛品類淨盡，故名無餘。漸壞名滅。由觀過去不起著心，名為遠離。行斷結盡，緣起亦無，故名為滅。解脫煩惱，是名為捨。緣智初惑永滅，是名為斷。先取我執今則置捨，故名為棄。
汝問，無餘、滅、離、滅、捨、斷、棄，此七義何異者。答：此皆是涅槃別名。此七名依器故說，如涅槃有六十別名。復次上心及隨眠俱盡，如樹拔根，名無餘滅。次第滅盡，如斧柯喻，故名為滅。昔縛著處，由道力故無有縛著，如富貴人不著貧賤，是名為離。勝異昔退，如聖人離惡盡，故名為滅。又如前義名尼盧陀，是名為滅。若法與惑相離，譬如捨物，是名為捨，現世是與，未來永不相續，譬如內根，是名為斷滅。不更取，如覆水器，是名為棄。復次一切渴愛品類淨盡，故名無餘。漸壞名滅。由觀過去不起著心，名為遠離。行斷結盡，緣起亦無，故名為滅。解脫煩惱，是名為捨。緣智初惑永滅，是名為斷。先取我執今則置捨，故名為棄。
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汝問，云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等者。答：由無餘滅故，未來苦不更生，不由念念滅等，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑，念念滅等則不如是。復次隨屬道故、勝餘法故、真實善故、不共得故、煩惱不能壞故、不違言故、安心緣故，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。
汝問，云何盡無餘名為滅諦，不說念念滅等者。答：由無餘滅故，未來苦不更生，不由念念滅等，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。若觀無餘滅寂靜等相能滅諸惑，念念滅等則不如是。復次隨屬道故、勝餘法故、真實善故、不共得故、煩惱不能壞故、不違言故、安心緣故，故說無餘名為苦滅，不說念念滅等。
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汝問，若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦者。答：餘論師說，清淨梵行果故，故煩惱滅名為滅諦。一切假名滅，名無餘涅槃。此論所說無餘涅槃界是真滅諦。何以故？為得此滅修淨梵行，如富樓那七車譬經中說。諸阿羅漢惑盡無餘，而老病死、寒熱飢渴、害縛等苦猶尚未免，是故無餘涅槃界是真滅諦。此真滅諦由因盡故得，故說渴愛盡是真滅諦。優波及多《道理足論》說：能令至無餘涅槃界故，故貪愛盡得名滅諦。雖然，有餘、無餘二涅槃界皆名滅諦。何以故？因滅名為有餘，果滅名為無餘。由因滅故，故有因滅，如燈盡故光盡，是故二滅皆名滅諦。
汝問，若渴愛滅名為滅諦，無餘涅槃則非滅諦者。答：餘論師說，清淨梵行果故，故煩惱滅名為滅諦。一切假名滅，名無餘涅槃。此論所說無餘涅槃界是真滅諦。何以故？為得此滅修淨梵行，如富樓那七車譬經中說。諸阿羅漢惑盡無餘，而老病死、寒熱飢渴、害縛等苦猶尚未免，是故無餘涅槃界是真滅諦。此真滅諦由因盡故得，故說渴愛盡是真滅諦。優波及多《道理足論》說：能令至無餘涅槃界故，故貪愛盡得名滅諦。雖然，有餘、無餘二涅槃界皆名滅諦。何以故？因滅名為有餘，果滅名為無餘。由因滅故，故有因滅，如燈盡故光盡，是故二滅皆名滅諦。
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汝問，渴愛盡者應名集滅，云何說苦滅者。答：苦火以渴愛為薪，若無渴愛苦薪，苦火即滅，如薪盡火滅。復次苦諦以愛食得住，由愛食斷故苦諦即盡，故說苦滅。復次耆舊師說：不為離過去及現在苦，於世尊所修淨梵行。何以故？過去自性已滅，與現在決應相離；未來有苦為令不生，於世尊所修淨梵行，是苦不生。由渴愛盡故，約後際苦盡，說愛斷苦滅。
汝問，渴愛盡者應名集滅，云何說苦滅者。答：苦火以渴愛為薪，若無渴愛苦薪，苦火即滅，如薪盡火滅。復次苦諦以愛食得住，由愛食斷故苦諦即盡，故說苦滅。復次耆舊師說：不為離過去及現在苦，於世尊所修淨梵行。何以故？過去自性已滅，與現在決應相離；未來有苦為令不生，於世尊所修淨梵行，是苦不生。由渴愛盡故，約後際苦盡，說愛斷苦滅。
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汝問，若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人則應無苦；現見有苦，此理云何者。答：憂悔熱苦寂靜故，如手長者經說。復次永離心病故，如已拔心刺。復次求欲苦斷故，如富足六塵。由渴愛滅故，諸阿羅漢永離心苦，故不違理。復次非過去未來現在苦名為苦諦，亦非聖道所破。何以故？過去已盡、未來未有，與現世決定應相離故。但由通達實際故，渴愛滅盡。由離渴愛故，為後際苦不生修八聖道，以是義故說阿羅漢無苦，如渴病譬。
汝問，若由渴愛盡故苦滅者，無渴愛人則應無苦；現見有苦，此理云何者。答：憂悔熱苦寂靜故，如手長者經說。復次永離心病故，如已拔心刺。復次求欲苦斷故，如富足六塵。由渴愛滅故，諸阿羅漢永離心苦，故不違理。復次非過去未來現在苦名為苦諦，亦非聖道所破。何以故？過去已盡、未來未有，與現世決定應相離故。但由通達實際故，渴愛滅盡。由離渴愛故，為後際苦不生修八聖道，以是義故說阿羅漢無苦，如渴病譬。
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汝問，十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成者。答：貪愛有四種，須陀洹果道等所破。由此滅故，餘結共起一時俱盡，說名滅諦。是故安立四果，於理不失。復次同一相一味故，若說渴愛盡則說一切結盡。如說八聖道即說一切道品，以同相故、共成一事故。復次有諸餘惑亦能立集諦相，而渴愛正能續未來生、能令後有，以是義故獨說渴愛名為集諦。如是一切惑盡皆入滅諦相，但有因滅盡是渴愛滅，名為滅諦。
汝問，十結惑中但說渴愛滅為滅諦，安立四果云何得成者。答：貪愛有四種，須陀洹果道等所破。由此滅故，餘結共起一時俱盡，說名滅諦。是故安立四果，於理不失。復次同一相一味故，若說渴愛盡則說一切結盡。如說八聖道即說一切道品，以同相故、共成一事故。復次有諸餘惑亦能立集諦相，而渴愛正能續未來生、能令後有，以是義故獨說渴愛名為集諦。如是一切惑盡皆入滅諦相，但有因滅盡是渴愛滅，名為滅諦。
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汝問，十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅者。答：如前問，此難自遣。復次如道、斷、愛盡、欲滅、涅槃，此五名義一但更互相顯，是故由說渴愛盡故即說十二道斷。復次渴愛盡為通滅，十二道等滅名為別滅。問：涅槃別名有六十六句，其義云何？答：無為等一切句，相貌讚歎因立對治違反等，應廣解釋何因如此？是涅槃無生無長無滅，非因緣所作，違反有為，故說無為(其一)。高出三界、離於偏低，無與等者，故說無下(其二)。永離諸流，諸流不生，非流跡處，故說無流(其三)。非虛妄、非顛倒、非相違，故說真諦(其四)。不疑諸界毒蛇怖畏，窮三有際捨功用處，度生死海，故說彼岸(其五)。極智所了，故說聽細(其六)。如優曇花世間希遇，故說難見(其七)。不老不破，故說無壞(其八)。無動本有，故說恒在無爭(其九)。對治除，法體不虧，故說無失(其十)。過眼境界，無法與等，故說無譬(其十一)。無有貪愛諸見慢執，故無戲論(其十二)。惑火滅盡，故說寂靜(十三)。過死王界，故說甘露(十四)。是極美味寂靜可愛，故說極妙(十五)。寂靜無苦，故說為止(十六)。真實善法，故說為安(十七)。無燒熱渴，故說愛盡(十八)。生他歎訝，故說希有(十九)。於生死中未至此德，說未曾得(二十)。老等諸橫所不能害，故說無枉(二十一)。內無所少、外無惡障，故說無災(二十二)。無後有生苦，究竟安樂，故說涅槃(二十三)。異有無相，故說難思(二十四)。與離生過失樂相應，故說不生(二十五)。四魔不至，故說無跡(二十六)。不由因成，故說非作(二十七)。非悲行處，故說無憂(二十八)。一得不退，故說名住(二十九)。無法能似，故說無等(三十)。永離取欲，故說無求(三十一)。無前後際，故說無邊(三十二)。難可通達，故說微細(三十三)。無有可逼，故說無損(三十四)。無惑染著，故說離欲(三十五)。無諸過失，故說名淨(三十六)。結縛皆斷，故說解脫(三十七)。離依止，故說非住(三十八)。無有二法，故說非對(三十九)。無等等，故說為等(四十)。諸入沒處，故說無害(四十一)。外人不得，故說甚深(四十二)。離佛正教不可了知，故說難解(四十三)。觀此功德令到彼岸，故說能度(四十四)。上法之定上，故說無上(四十五)。攢搜法海所獲貞實，上人所得，故說為勝(四十六)。萬行所得最上無價，故說聖果(四十七)。離恐怖因，故說無畏(四十八)。聖愛堅固，故說不捨(四十九)。凡聖等有，故說遍滿(五十)
汝問，十二緣生中說滅有十二種，云何但說渴愛盡為滅者。答：如前問，此難自遣。復次如道、斷、愛盡、欲滅、涅槃，此五名義一但更互相顯，是故由說渴愛盡故即說十二道斷。復次渴愛盡為通滅，十二道等滅名為別滅。問：涅槃別名有六十六句，其義云何？答：無為等一切句，相貌讚歎因立對治違反等，應廣解釋何因如此？是涅槃無生無長無滅，非因緣所作，違反有為，故說無為(其一)。高出三界、離於偏低，無與等者，故說無下(其二)。永離諸流，諸流不生，非流跡處，故說無流(其三)。非虛妄、非顛倒、非相違，故說真諦(其四)。不疑諸界毒蛇怖畏，窮三有際捨功用處，度生死海，故說彼岸(其五)。極智所了，故說聽細(其六)。如優曇花世間希遇，故說難見(其七)。不老不破，故說無壞(其八)。無動本有，故說恒在無爭(其九)。對治除，法體不虧，故說無失(其十)。過眼境界，無法與等，故說無譬(其十一)。無有貪愛諸見慢執，故無戲論(其十二)。惑火滅盡，故說寂靜(十三)。過死王界，故說甘露(十四)。是極美味寂靜可愛，故說極妙(十五)。寂靜無苦，故說為止(十六)。真實善法，故說為安(十七)。無燒熱渴，故說愛盡(十八)。生他歎訝，故說希有(十九)。於生死中未至此德，說未曾得(二十)。老等諸橫所不能害，故說無枉(二十一)。內無所少、外無惡障，故說無災(二十二)。無後有生苦，究竟安樂，故說涅槃(二十三)。異有無相，故說難思(二十四)。與離生過失樂相應，故說不生(二十五)。四魔不至，故說無跡(二十六)。不由因成，故說非作(二十七)。非悲行處，故說無憂(二十八)。一得不退，故說名住(二十九)。無法能似，故說無等(三十)。永離取欲，故說無求(三十一)。無前後際，故說無邊(三十二)。難可通達，故說微細(三十三)。無有可逼，故說無損(三十四)。無惑染著，故說離欲(三十五)。無諸過失，故說名淨(三十六)。結縛皆斷，故說解脫(三十七)。離依止，故說非住(三十八)。無有二法，故說非對(三十九)。無等等，故說為等(四十)。諸入沒處，故說無害(四十一)。外人不得，故說甚深(四十二)。離佛正教不可了知，故說難解(四十三)。觀此功德令到彼岸，故說能度(四十四)。上法之定上，故說無上(四十五)。攢搜法海所獲貞實，上人所得，故說為勝(四十六)。萬行所得最上無價，故說聖果(四十七)。離恐怖因，故說無畏(四十八)。聖愛堅固，故說不捨(四十九)。凡聖等有，故說遍滿(五十)
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。功德難稱，故說無量(五十一)。不屬六道，故說無數(五十二)。體極貞固，故說不破(五十三)。諸法無首，故說為尊(五十四)。最淨可稱，故說應讚(五十五)。眾聖所栖，故說為舍(五十六)。能救眾苦，故說歸依(五十七)。戰鬪寂靜，故說無爭(五十八)。本有非作，故說無假(五十九)。離欲瞋癡，故說無垢(六十)。除無明闇，故說為燈(六十一)。諸受寂靜，故說為樂(六十二)。免色等墜，故說無墮(六十三)。四流不沒，故說為洲(六十四)。散心不證，故說不動(六十五)。遣蕩十相，說無所有(六十六)。無所依故，說名無著。經部問曰：何法名思擇滅？答：結離名思擇滅。問：結離何法？答：是思擇滅。若爾，此二互相釋，終不能顯二法體相。是故應別方便說其體相。聖人無分別證智所知，是其體相，如是可說為善異於餘物，或說名結離，或說思擇滅。諸經師說：一切無為，非是物有。何以故？不如色受有於別物。何者？唯以無觸名為虛空。如經言：闇中無礙無覆名為虛空。由般若力與現在隨眠惑體性相違，餘後不生，名思擇滅。離此思擇，因緣不具餘不得生，是名非思擇滅，譬如一期中間橫死殘果不續。異部師說：隨眠煩惱後不得生，是思擇力故，名思擇滅。由緣不具後苦不生，是中思擇無力，故說非思擇滅。論曰：是義不然。若離思擇此滅不成故，知屬思擇滅。又諸部說：若法已生、生後自滅，自性滅故，名非思擇滅。若如此執非思擇滅，應是無常。何以故？法未壞時未有滅故。難曰：若爾，思擇滅亦應無常。何以故？思擇在先，後得滅故。答：此滅不以思擇為先。何以故？未生法不生，在思擇後無此義故。所以者何？未思擇時，未生不生法本來已有，是法應生，思擇正起後不得生。由思擇力，此惑昔來未有生障，今斷其生。思擇力，外曰：若定以不生為涅槃者，云何通釋《國譬經》？經云：修數習多行信等五根，能滅過去現在未來苦。滅者名涅槃不生，唯屬未來非現在過去。答：有如此經，義不如文。何以故？能緣三世苦惑滅，故說苦滅。如餘經說：汝等應捨是色愛欲。由愛欲滅，汝等色陰則滅離，乃至識陰亦爾。以此義故，滅三世苦其義應爾。外曰：若說苦滅，其義可然。又《國譬經》云：修習五根能滅過去現在未來世惑。云何不違此經？答：如前解釋。又有別解，過去惑者宿世所攝，現世惑者今生所攝。此二世惑，於相續中已成種子，能生未來惑芽。由此種子滅故，故說三世惑滅。如果報盡，說業因盡。是未來苦及惑，由種子無故永不更生，是故經中說三世惑滅。若不如此，過去現
。功德難稱，故說無量(五十一)。不屬六道，故說無數(五十二)。體極貞固，故說不破(五十三)。諸法無首，故說為尊(五十四)。最淨可稱，故說應讚(五十五)。眾聖所栖，故說為舍(五十六)。能救眾苦，故說歸依(五十七)。戰鬪寂靜，故說無爭(五十八)。本有非作，故說無假(五十九)。離欲瞋癡，故說無垢(六十)。除無明闇，故說為燈(六十一)。諸受寂靜，故說為樂(六十二)。免色等墜，故說無墮(六十三)。四流不沒，故說為洲(六十四)。散心不證，故說不動(六十五)。遣蕩十相，說無所有(六十六)。無所依故，說名無著。經部問曰：何法名思擇滅？答：結離名思擇滅。問：結離何法？答：是思擇滅。若爾，此二互相釋，終不能顯二法體相。是故應別方便說其體相。聖人無分別證智所知，是其體相，如是可說為善異於餘物，或說名結離，或說思擇滅。諸經師說：一切無為，非是物有。何以故？不如色受有於別物。何者？唯以無觸名為虛空。如經言：闇中無礙無覆名為虛空。由般若力與現在隨眠惑體性相違，餘後不生，名思擇滅。離此思擇，因緣不具餘不得生，是名非思擇滅，譬如一期中間橫死殘果不續。異部師說：隨眠煩惱後不得生，是思擇力故，名思擇滅。由緣不具後苦不生，是中思擇無力，故說非思擇滅。論曰：是義不然。若離思擇此滅不成故，知屬思擇滅。又諸部說：若法已生、生後自滅，自性滅故，名非思擇滅。若如此執非思擇滅，應是無常。何以故？法未壞時未有滅故。難曰：若爾，思擇滅亦應無常。何以故？思擇在先，後得滅故。答：此滅不以思擇為先。何以故？未生法不生，在思擇後無此義故。所以者何？未思擇時，未生不生法本來已有，是法應生，思擇正起後不得生。由思擇力，此惑昔來未有生障，今斷其生。思擇力，外曰：若定以不生為涅槃者，云何通釋《國譬經》？經云：修數習多行信等五根，能滅過去現在未來苦。滅者名涅槃不生，唯屬未來非現在過去。答：有如此經，義不如文。何以故？能緣三世苦惑滅，故說苦滅。如餘經說：汝等應捨是色愛欲。由愛欲滅，汝等色陰則滅離，乃至識陰亦爾。以此義故，滅三世苦其義應爾。外曰：若說苦滅，其義可然。又《國譬經》云：修習五根能滅過去現在未來世惑。云何不違此經？答：如前解釋。又有別解，過去惑者宿世所攝，現世惑者今生所攝。此二世惑，於相續中已成種子，能生未來惑芽。由此種子滅故，故說三世惑滅。如果報盡，說業因盡。是未來苦及惑，由種子無故永不更生，是故經中說三世惑滅。若不如此，過去現
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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在有何所滅？何以故？於已滅法及向滅法，功用何施？外曰：《上勝經》說：一切有為無為法中，是離欲法因是不有。云何不有？勝餘不有。答：我不說無為定是不有。如我前說，如是故有。如世人言：聲有先無，聲有後無。不由此有言使無物成有，當知無為其義亦爾。雖同是無，而有無可讚勝於餘。無如一切災橫畢竟不生，此無為勝最可讚歎。為受化者起願求心，故佛讚歎。外曰：若無為唯是無法，是滅則成聖諦。何以故？無所有故。答：若爾，諦是何義？外曰：無顛倒是諦義。答：是二法，聖人觀皆無顛倒苦。如相苦相，無如無相，以是義故何乖聖諦？外曰：云何無物為第三諦？答：立為聖諦，已如前說，依第二後次說故為第三。外曰：若無為唯是無法智緣，虛空及與涅槃則無境界。答：我不說一切智以有法為境。若緣有為非去來世，則有物為境；若緣餘法，則無法為境。外曰：若汝許無為有物，何所有？答：若我許無為有物，何所有？外曰：若汝許者，我義被守。答：諸天應守，若許可守，汝許不實。何以故？是無為法不如色受其性可證，不如眼等其事可見。是物是滅，云何可別？是無為與有為事不相關。何以故？互非因果故。但違反渴愛是其道理，如說是惑本無，名曰無為。外曰：若立無為是有，由此惑至得斷故，可說此滅是此惑滅。若說無為是無法者，此無為何因能決至得？經言：是比丘已至得現法涅槃。若涅槃是無，何可至得？答：由對治起得相續，與惑後生畢竟相違，故說至得現法涅槃。又諸阿含說：唯以無法是名涅槃。經言：是苦滅、無餘、捨、窮盡。及離欲苦不來續不生，是靜是妙。何者捨？一切取并渴愛盡及般涅槃。外曰：何故不許於中餘物不生，說此不生名為涅槃？答：我見此執無有勝能。汝謂於中餘物不生者，為是有故餘物不生？為由得故餘物不生？若是有故餘物不生，涅槃恒有，三有應永不生。若由得故餘物不生，諸阿羅漢得證此時，陰即應滅。若如汝執有此過失，故知但無所有名為涅槃。如偈說：譬是正道理。偈言：譬如燈光滅，心解脫亦爾。如燈光滅非是有物，佛心解脫亦復如是。
在有何所滅？何以故？於已滅法及向滅法，功用何施？外曰：《上勝經》說：一切有為無為法中，是離欲法因是不有。云何不有？勝餘不有。答：我不說無為定是不有。如我前說，如是故有。如世人言：聲有先無，聲有後無。不由此有言使無物成有，當知無為其義亦爾。雖同是無，而有無可讚勝於餘。無如一切災橫畢竟不生，此無為勝最可讚歎。為受化者起願求心，故佛讚歎。外曰：若無為唯是無法，是滅則成聖諦。何以故？無所有故。答：若爾，諦是何義？外曰：無顛倒是諦義。答：是二法，聖人觀皆無顛倒苦。如相苦相，無如無相，以是義故何乖聖諦？外曰：云何無物為第三諦？答：立為聖諦，已如前說，依第二後次說故為第三。外曰：若無為唯是無法智緣，虛空及與涅槃則無境界。答：我不說一切智以有法為境。若緣有為非去來世，則有物為境；若緣餘法，則無法為境。外曰：若汝許無為有物，何所有？答：若我許無為有物，何所有？外曰：若汝許者，我義被守。答：諸天應守，若許可守，汝許不實。何以故？是無為法不如色受其性可證，不如眼等其事可見。是物是滅，云何可別？是無為與有為事不相關。何以故？互非因果故。但違反渴愛是其道理，如說是惑本無，名曰無為。外曰：若立無為是有，由此惑至得斷故，可說此滅是此惑滅。若說無為是無法者，此無為何因能決至得？經言：是比丘已至得現法涅槃。若涅槃是無，何可至得？答：由對治起得相續，與惑後生畢竟相違，故說至得現法涅槃。又諸阿含說：唯以無法是名涅槃。經言：是苦滅、無餘、捨、窮盡。及離欲苦不來續不生，是靜是妙。何者捨？一切取并渴愛盡及般涅槃。外曰：何故不許於中餘物不生，說此不生名為涅槃？答：我見此執無有勝能。汝謂於中餘物不生者，為是有故餘物不生？為由得故餘物不生？若是有故餘物不生，涅槃恒有，三有應永不生。若由得故餘物不生，諸阿羅漢得證此時，陰即應滅。若如汝執有此過失，故知但無所有名為涅槃。如偈說：譬是正道理。偈言：譬如燈光滅，心解脫亦爾。如燈光滅非是有物，佛心解脫亦復如是。
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分別滅諦品竟。
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四諦論卷第三
四諦論卷第三
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