四諦論卷第二婆藪跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論卷第二婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

分別苦諦品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別苦諦品第三之二

齒落相等不皆遍有，苦非不遍，云何說老是苦聖諦者。答：遍滿三界諸行變異，說名為老，是苦聖諦，如壽命滅。如經言：一切眾生以老為法。復次諸天身形微妙稍損變害，前後異故，非無有老，細故難知，猶如其身。復次住前後異，是有為相遍滿諸行，說名為老，如牛同異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 齒落相等不皆遍有，苦非不遍，云何說老是苦聖諦者。答：遍滿三界諸行變異，說名為老，是苦聖諦，如壽命滅。如經言：一切眾生以老為法。復次諸天身形微妙稍損變害，前後異故，非無有老，細故難知，猶如其身。復次住前後異，是有為相遍滿諸行，說名為老，如牛同異。

有為不住，念念滅故，云何有老者。答：一切有為法，剎那剎那滅，實無有住。依相續住，故說老相，如江、燈、雨。是江水流，念念不住，見相續不斷，世人說言此江流急，或言江長。燈、雨亦爾。復次生死中間說名為老。何以故？初五陰起是名為生，最後陰壞是名為死，是二中間諸陰變異，病對治故、死生挍具故，說病為苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有為不住，念念滅故，云何有老者。答：一切有為法，剎那剎那滅，實無有住。依相續住，故說老相，如江、燈、雨。是江水流，念念不住，見相續不斷，世人說言此江流急，或言江長。燈、雨亦爾。復次生死中間說名為老。何以故？初五陰起是名為生，最後陰壞是名為死，是二中間諸陰變異，病對治故、死生挍具故，說病為苦。

若由病故身恒苦者，云何不違此偈：無病第一利等。答：冷熱等病來逼迫故，說身恒病；免癩漏等重疾病故、遊戲威儀讀誦思修有力有能，故依此身說於無病為第一利。復次行苦火所燃故，說身恒病；暫離苦故，說無病為第一利。復次恒治助故說常病；身界暫調故，說無病為第一利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若由病故身恒苦者，云何不違此偈：無病第一利等。答：冷熱等病來逼迫故，說身恒病；免癩漏等重疾病故、遊戲威儀讀誦思修有力有能，故依此身說於無病為第一利。復次行苦火所燃故，說身恒病；暫離苦故，說無病為第一利。復次恒治助故說常病；身界暫調故，說無病為第一利。

若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。答：陰生為苦，遍滿三界，是天道病。如經中說：色生是苦生，諸病依處故。如色，餘陰亦爾。又經說：比丘！若說病者，是五陰別名，乃至癰刺等。又餘師說：天將退時，身心麁動，是名天病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。答：陰生為苦，遍滿三界，是天道病。如經中說：色生是苦生，諸病依處故。如色，餘陰亦爾。又經說：比丘！若說病者，是五陰別名，乃至癰刺等。又餘師說：天將退時，身心麁動，是名天病。

《正道論》說：病為業果，是業果苦非苦聖諦者。答：是業果報不離愛果，是故說業果報即說愛果，貪愛不離業故，如燈與光。業愛我見識果，苦為性故，苦諦所攝故，不相違佛說苦名為病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《正道論》說：病為業果，是業果苦非苦聖諦者。答：是業果報不離愛果，是故說業果報即說愛果，貪愛不離業故，如燈與光。業愛我見識果，苦為性故，苦諦所攝故，不相違佛說苦名為病。

又偈說飢為第一病，如此二說云何為異者。答：若說病苦，重中輕病皆悉被攝，飢則不爾，故二說有異。復次不可治故，說飢為第一病。何以故？飢苦難治，治不窮故，如間日瘧病；若眼病等則不如此。復次無止際故，是飢病者，從生至終永無暫息；餘病不爾。復次飢病恒須治故，如朽弊屋相似無病、如怨詐親遍一切處故。揣食眾生並患飢苦，如地獄品說，是故飢病最為第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又偈說飢為第一病，如此二說云何為異者。答：若說病苦，重中輕病皆悉被攝，飢則不爾，故二說有異。復次不可治故，說飢為第一病。何以故？飢苦難治，治不窮故，如間日瘧病；若眼病等則不如此。復次無止際故，是飢病者，從生至終永無暫息；餘病不爾。復次飢病恒須治故，如朽弊屋相似無病、如怨詐親遍一切處故。揣食眾生並患飢苦，如地獄品說，是故飢病最為第一。

云何為死者。答：命根斷絕說名為死，遍一切眾生故。由有火大能消飲食，身界毒蛇相乖違故，其性盡滅；由此滅故，諸根無食隨火而滅。心及心法根為上緣，以根滅故心法隨滅，暖命及識捨離身根，是時名死。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為死者。答：命根斷絕說名為死，遍一切眾生故。由有火大能消飲食，身界毒蛇相乖違故，其性盡滅；由此滅故，諸根無食隨火而滅。心及心法根為上緣，以根滅故心法隨滅，暖命及識捨離身根，是時名死。如偈說：

煖命及意識， 若捨離於身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煖命及意識， 若捨離於身，

眠尸委在地， 如枯木無知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眠尸委在地， 如枯木無知。

復次同聚所得陰界入等相續斷絕，是名為死。死有二種，一自性死、二橫死。自性死者復有二種，一由業盡、二由命盡。橫死亦有二種，一者自橫、二者他橫。復次死有三種，一隨剎那死、二橫死、三因盡死。隨剎那死者，從託胎以來，乃至柯羅邏等十一位，無眴無息剎那謝。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次同聚所得陰界入等相續斷絕，是名為死。死有二種，一自性死、二橫死。自性死者復有二種，一由業盡、二由命盡。橫死亦有二種，一者自橫、二者他橫。復次死有三種，一隨剎那死、二橫死、三因盡死。隨剎那死者，從託胎以來，乃至柯羅邏等十一位，無眴無息剎那謝。如偈說：

從初夜眾生， 愛託住於胎， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從初夜眾生， 愛託住於胎，

無礙自然去， 一向往不迴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙自然去， 一向往不迴。

又如經說：比丘！汝等剎那剎那生老及死。是名隨剎那死。橫死者，毒火刀杖等，自作或他作，因此命根斷，是名橫死。因盡死者，感長壽業盡滅無餘，是死貞實，唯羅漢有，猶如燈盡。是名因盡死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如經說：比丘！汝等剎那剎那生老及死。是名隨剎那死。橫死者，毒火刀杖等，自作或他作，因此命根斷，是名橫死。因盡死者，感長壽業盡滅無餘，是死貞實，唯羅漢有，猶如燈盡。是名因盡死。

云何死相、云何死事、云何死緣。答：命根斷絕，是名死相。捨離本道，是名死事。生為死緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何死相、云何死事、云何死緣。答：命根斷絕，是名死相。捨離本道，是名死事。生為死緣。

云何死苦者。答：怖畏苦故，是人臨終為死金剛之所破壞，應往他方，非所究悉，將離親友，我之愛熱所護身屋崩破壞時，永離所作生重怖畏，故說死苦。復次火燒熱故，若人曾經作惡不樂行善，將命終時破戒因故，見未來生惡道相現，起大憂悔身心焦惱，如《死法經》說，故名死苦。復次劇胎苦故，是人在胎中時恒受重苦，或母飲食相違威儀疲極，他所逼苦，雖受大苦而不失命。若死苦來，頓奪前苦，命根即絕。出胎亦爾，雖受大苦亦不失命。死苦若來，奪此生苦，命根即滅。復次在少壯位，受用六塵不知厭足，與所愛親共住未久，由少壯無病、性力自在、財物勝故，恒起醉慢。是時若死，其苦無比。若人過少壯位，財寶巨富穀帛資生皆悉具足，或被王重罰、或遭困病，作是思惟：我必應死。其心已決，眼滿熱淚咽喉噤塞，觀愛親屬目不暫眴。死王將去，何苦劇此？是死至者如大山來，行四方便亦不能制，如大力怨不可摧伏，食噉一切如馬口火，燒曝一切如劫末日，一切眾生所不能度。如海水動不能過岸，如金剛霹靂碎五陰山，如大猛風拔倒身樹，如伽樓羅吞噉陰龍，如飲味鬼伺人過失，如大怨賊恒奪命寶，如重罪人心無安樂，如惡國王重罰難謝，如春等時必定當有，以是義故說死名苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何死苦者。答：怖畏苦故，是人臨終為死金剛之所破壞，應往他方，非所究悉，將離親友，我之愛熱所護身屋崩破壞時，永離所作生重怖畏，故說死苦。復次火燒熱故，若人曾經作惡不樂行善，將命終時破戒因故，見未來生惡道相現，起大憂悔身心焦惱，如《死法經》說，故名死苦。復次劇胎苦故，是人在胎中時恒受重苦，或母飲食相違威儀疲極，他所逼苦，雖受大苦而不失命。若死苦來，頓奪前苦，命根即絕。出胎亦爾，雖受大苦亦不失命。死苦若來，奪此生苦，命根即滅。復次在少壯位，受用六塵不知厭足，與所愛親共住未久，由少壯無病、性力自在、財物勝故，恒起醉慢。是時若死，其苦無比。若人過少壯位，財寶巨富穀帛資生皆悉具足，或被王重罰、或遭困病，作是思惟：我必應死。其心已決，眼滿熱淚咽喉噤塞，觀愛親屬目不暫眴。死王將去，何苦劇此？是死至者如大山來，行四方便亦不能制，如大力怨不可摧伏，食噉一切如馬口火，燒曝一切如劫末日，一切眾生所不能度。如海水動不能過岸，如金剛霹靂碎五陰山，如大猛風拔倒身樹，如伽樓羅吞噉陰龍，如飲味鬼伺人過失，如大怨賊恒奪命寶，如重罪人心無安樂，如惡國王重罰難謝，如春等時必定當有，以是義故說死名苦。

放逸死、破戒死、生緣死，此三何異者。答：慧命斷故，名放逸人死。戒清淨命破壞失故，名破戒人死。壽命根斷故，名生緣死。復次退惰正法名放逸死，失比丘性名破戒死，退聚同分名生緣死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放逸死、破戒死、生緣死，此三何異者。答：慧命斷故，名放逸人死。戒清淨命破壞失故，名破戒人死。壽命根斷故，名生緣死。復次退惰正法名放逸死，失比丘性名破戒死，退聚同分名生緣死。

又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其相云何。答：行善凡夫、聖及菩薩，正起憶念捨壽命根，名有覺死；異此名無覺死。破戒人死名有悔死，持戒人死名無悔死。由五醉故，不恭敬行法律學處，名放逸死；異此名不放逸死。於父母妻子等起愛著心而捨壽命，名有著死；異此名無著死。阿羅漢等在六恒住調伏六根，捨壽命根，名調伏死；行惡凡夫散漫心死，名不調伏死；有學聖人捨壽命根，名少分調伏死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其相云何。答：行善凡夫、聖及菩薩，正起憶念捨壽命根，名有覺死；異此名無覺死。破戒人死名有悔死，持戒人死名無悔死。由五醉故，不恭敬行法律學處，名放逸死；異此名不放逸死。於父母妻子等起愛著心而捨壽命，名有著死；異此名無著死。阿羅漢等在六恒住調伏六根，捨壽命根，名調伏死；行惡凡夫散漫心死，名不調伏死；有學聖人捨壽命根，名少分調伏死。

五陰念念自滅，他害等死云何得成。答：諸陰實念念滅，相續恒流。依相續故，他害等死得成，如約相續，故說燈滅。復次諸根無事能故，譬如破瓶。復次壽命根壞故。有人說言：壽命根非剎那剎那滅。何以故？若念念滅，壽命亦無。時死、非時死、他害死等皆不得成，三種病亦不得成，是故命根非念念滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五陰念念自滅，他害等死云何得成。答：諸陰實念念滅，相續恒流。依相續故，他害等死得成，如約相續，故說燈滅。復次諸根無事能故，譬如破瓶。復次壽命根壞故。有人說言：壽命根非剎那剎那滅。何以故？若念念滅，壽命亦無。時死、非時死、他害死等皆不得成，三種病亦不得成，是故命根非念念滅。

云何為怨憎會者。答：怨憎親愛不定故。若塵是所憎怨，是其聚會亦是所憎，如人於猪食。外曰：若爾，苦諦不成立，以不定故。答：不為怨親塵不定故，怨憎會所生苦不定。如境界不定，生善則定，惡亦如是，怨憎會苦亦復如是。復次宿世惡業相似果聚集，名怨憎會，立名為苦。復次怨憎會苦者，約苦受及資糧說。何以故？一切眾生愛樂憎苦故，是受會，名怨憎會。復次惡友共聚多過失故，名怨憎會苦。如偈所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為怨憎會者。答：怨憎親愛不定故。若塵是所憎怨，是其聚會亦是所憎，如人於猪食。外曰：若爾，苦諦不成立，以不定故。答：不為怨親塵不定故，怨憎會所生苦不定。如境界不定，生善則定，惡亦如是，怨憎會苦亦復如是。復次宿世惡業相似果聚集，名怨憎會，立名為苦。復次怨憎會苦者，約苦受及資糧說。何以故？一切眾生愛樂憎苦故，是受會，名怨憎會。復次惡友共聚多過失故，名怨憎會苦。如偈所說：

與惡友共聚， 非聚多過失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與惡友共聚， 非聚多過失，

是功德最大， 離則無憂悔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是功德最大， 離則無憂悔。

善友共聚價， 我思難判決， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善友共聚價， 我思難判決，

分離時是苦， 是共聚等價。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分離時是苦， 是共聚等價。

復次修淨戒人，觀細失、怖畏犯，受惡戒事是其怨憎，生悔熱故，惡覺觀起。是修行人，憎怨能枯滅善法故，煩惱燒燃是聖人怨，能逆心靜故。此中說惡業法煩惱果相應，是名怨憎會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次修淨戒人，觀細失、怖畏犯，受惡戒事是其怨憎，生悔熱故，惡覺觀起。是修行人，憎怨能枯滅善法故，煩惱燒燃是聖人怨，能逆心靜故。此中說惡業法煩惱果相應，是名怨憎會。

云何怨憎會相、云何怨憎會事、云何怨憎會緣者。答：非所愛聚為相，心憂為事，業煩惱為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何怨憎會相、云何怨憎會事、云何怨憎會緣者。答：非所愛聚為相，心憂為事，業煩惱為緣。

云何怨憎會苦者。答：逼惱為體故，如惡隣里。為苦因故，如獸見狼。逼身心故，如毒刺在體。瞋恚緣故，如見本怨。無安因故，如無憂王傳。復次與種種重苦品類相應能害自身故，如阿難宿傳。非愛相應多生求欲，求欲因緣生種種苦，如偈言：愛苦人求。復次由惡友故生大驚怖，如鹿見獵師。如人坐臥天衣所覆寶床，燒赤鐵針以刺其身，身心戰動生大困苦，是故名為怨憎會苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何怨憎會苦者。答：逼惱為體故，如惡隣里。為苦因故，如獸見狼。逼身心故，如毒刺在體。瞋恚緣故，如見本怨。無安因故，如無憂王傳。復次與種種重苦品類相應能害自身故，如阿難宿傳。非愛相應多生求欲，求欲因緣生種種苦，如偈言：愛苦人求。復次由惡友故生大驚怖，如鹿見獵師。如人坐臥天衣所覆寶床，燒赤鐵針以刺其身，身心戰動生大困苦，是故名為怨憎會苦。

若怨憎類有聚會者，永不相離，此義應至者。答：一時境界性用相續，共相連知諸法恒相聚會。怨憎聚會異此義故，難不得成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若怨憎類有聚會者，永不相離，此義應至者。答：一時境界性用相續，共相連知諸法恒相聚會。怨憎聚會異此義故，難不得成。

復次苦受是名怨憎，此受不離於心，如是義者順難。答：如經中說，如攝有多種，會義亦然。如持散偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次苦受是名怨憎，此受不離於心，如是義者順難。答：如經中說，如攝有多種，會義亦然。如持散偈言：

一分具分心， 道用類相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一分具分心， 道用類相應，

類處及自性， 經說名法攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 類處及自性， 經說名法攝。

如攝有多種，會亦如是。謂一境不相離、相對、相著等，是故此難違順皆得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如攝有多種，會亦如是。謂一境不相離、相對、相著等，是故此難違順皆得。

云何為親愛離者。答：是親愛塵，或名眾生或非眾生，與其別離，名親愛離。復次少壯，無病壽命家色形富貴自在親友相離，亦名愛別離。復次善業果報六入觸攝，是退失，名愛別離，如退天道。復次樂受破壞，名愛別離。何以故？此樂受是愛著處，由此愛著於色等境亦生愛著。是樂受伴，謂想行識等，亦所愛著。若論實義，唯樂受壞名愛別離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為親愛離者。答：是親愛塵，或名眾生或非眾生，與其別離，名親愛離。復次少壯，無病壽命家色形富貴自在親友相離，亦名愛別離。復次善業果報六入觸攝，是退失，名愛別離，如退天道。復次樂受破壞，名愛別離。何以故？此樂受是愛著處，由此愛著於色等境亦生愛著。是樂受伴，謂想行識等，亦所愛著。若論實義，唯樂受壞名愛別離。

云何親愛離相、云何親愛離事、云何親愛離緣者。答：離愛類為相，心憂悲為事，遭敗為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何親愛離相、云何親愛離事、云何親愛離緣者。答：離愛類為相，心憂悲為事，遭敗為緣。

云何親愛離苦者。答：因愛別離，是諸眾生憂悲內然，猶如空樹野火燒腹。如經說：若天退墮，愛別離苦劇於地獄，如目連宿傳。復次若眾生疑聞見憶念親愛別離，憂悲苦生，是故名愛別離苦。復次父母妻子所愛眷屬別離因故，如併失財懊悔失心、如著鬼狂漫語啼哭悶絕戰掉、如臨死人、如失王位重苦所逼、如無識無知癡亂默然、如船舶破沒憂悲海，故名愛別離苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何親愛離苦者。答：因愛別離，是諸眾生憂悲內然，猶如空樹野火燒腹。如經說：若天退墮，愛別離苦劇於地獄，如目連宿傳。復次若眾生疑聞見憶念親愛別離，憂悲苦生，是故名愛別離苦。復次父母妻子所愛眷屬別離因故，如併失財懊悔失心、如著鬼狂漫語啼哭悶絕戰掉、如臨死人、如失王位重苦所逼、如無識無知癡亂默然、如船舶破沒憂悲海，故名愛別離苦。

老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說者。答：老等聚會、少壯等離，如此二苦羅漢亦有，唯無憎會。如偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說者。答：老等聚會、少壯等離，如此二苦羅漢亦有，唯無憎會。如偈：

若一切永無， 怨憎及親愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若一切永無， 怨憎及親愛，

無憂無染心， 是人得涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無憂無染心， 是人得涅槃。

以此義故，不名重說。復次由老病等無分別苦，與羅漢共，如前偈說：惡老汝可患等。怨憎會苦及愛別離，因分別起，皆屬心苦，未離欲人則有此苦。復由老病等名依內苦，怨會愛離名依外苦，故非重說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此義故，不名重說。復次由老病等無分別苦，與羅漢共，如前偈說：惡老汝可患等。怨憎會苦及愛別離，因分別起，皆屬心苦，未離欲人則有此苦。復由老病等名依內苦，怨會愛離名依外苦，故非重說。

何所求不得者。答：遠離苦與苦不會，則得歡樂與不相離；求此不得，名求不得苦。復次與生中老病死等諸苦求不相會而不能得，是生定法故，故名求不得苦。復次求與怨憎不會、親愛不離，既不能得故，名求不得苦。外曰：此苦在前二苦已顯現，何用重說？答：非所愛共聚名怨憎會，是所愛分離名愛別離，今求怨不會、求親不離，翻前二種立此為苦，故非重說。復次已得未捨、與所憎塵共聚，名怨憎會。已得未捨、與所愛塵不得共聚，名愛別離。未得未捨、是所愛塵求不能得，名求不得苦。由三世安立，故非重說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何所求不得者。答：遠離苦與苦不會，則得歡樂與不相離；求此不得，名求不得苦。復次與生中老病死等諸苦求不相會而不能得，是生定法故，故名求不得苦。復次求與怨憎不會、親愛不離，既不能得故，名求不得苦。外曰：此苦在前二苦已顯現，何用重說？答：非所愛共聚名怨憎會，是所愛分離名愛別離，今求怨不會、求親不離，翻前二種立此為苦，故非重說。復次已得未捨、與所憎塵共聚，名怨憎會。已得未捨、與所愛塵不得共聚，名愛別離。未得未捨、是所愛塵求不能得，名求不得苦。由三世安立，故非重說。

云何求不得相、云何求不得事、云何求不得緣者。答：求不得者，違逆意欲為相，以憂渴為事，現無功用宿不作善為緣。云何求不得苦者？猶如如意瓶等破故，失求王位等願。復次苦因緣故，是所求欲五塵由不能得，欲火所然，如述波伽等燒然成灰，故名求不得苦。復次三時中能生苦故，是所求利我應不得、今不得、已不得，由此生憂悲等苦故，名求不得苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何求不得相、云何求不得事、云何求不得緣者。答：求不得者，違逆意欲為相，以憂渴為事，現無功用宿不作善為緣。云何求不得苦者？猶如如意瓶等破故，失求王位等願。復次苦因緣故，是所求欲五塵由不能得，欲火所然，如述波伽等燒然成灰，故名求不得苦。復次三時中能生苦故，是所求利我應不得、今不得、已不得，由此生憂悲等苦故，名求不得苦。

命塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦者。答：以不定故，得者未必皆苦。何以故？若得信根不名為苦。復次是厭憂依止故，求不得者能生求者厭惡憂惱心，得五塵利則不如是，是樂想故。復次如少壯身老為後故，說名為苦。如是得五塵利敗，為後說名為苦。如取陰為苦，依止說名為苦；得五塵利說名為苦，義亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 命塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦者。答：以不定故，得者未必皆苦。何以故？若得信根不名為苦。復次是厭憂依止故，求不得者能生求者厭惡憂惱心，得五塵利則不如是，是樂想故。復次如少壯身老為後故，說名為苦。如是得五塵利敗，為後說名為苦。如取陰為苦，依止說名為苦；得五塵利說名為苦，義亦如是。

以何因緣求之不得者。答：因緣不具故。譬如種子若無有緣，芽不得生。由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因，今求不得，如欝多羅比丘等宿傳。因惡法故，離苦受樂求不能得，譬如阿鼻地獄眾生。求不得者，略說三因，一無宿世善、二自無功用、三他不愛敬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以何因緣求之不得者。答：因緣不具故。譬如種子若無有緣，芽不得生。由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因，今求不得，如欝多羅比丘等宿傳。因惡法故，離苦受樂求不能得，譬如阿鼻地獄眾生。求不得者，略說三因，一無宿世善、二自無功用、三他不愛敬。

云何略說五陰為苦？答：為攝初中後苦故。生為初苦，死為後苦，老等憂悲等名為中苦。復次為攝有間苦故，有間苦者如老病死等，無間苦者恒隨一切有分。復次為攝各各自相無邊眾苦故，故說五取陰名通相苦。何以故？諸苦別類無邊故，假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡。復次生等諸苦如火，五取陰如薪，如《燒然經》說。復次五取陰為生等諸苦田地。何以故？取陰生苦名生取陰，變異苦名老取陰，逼惱苦名病取陰，破壞苦名死取陰，非愛聚苦名怨憎會取陰，親離散苦名愛別離取陰，所須不遂名求不得。略義云何？答：有三種，一多、二異、三一處。謂三世分散種類不同，攝在一處，故名為略。復次略有二種，一義略，以一義攝多義，譬如真寶；二名句偈略，能攝略義，如真寶器。如是苦有多義多名，但以一義一名攝之，皆盡說名為略。問：諸陰何相？陰義云何？諸陰同一行相，云何不立一陰？陰及取陰二種云何？答：如是等問，《五陰論．思擇品》中已廣分別。問：云何說取陰名苦，不直名陰苦？答：欲分別諦有四相故，說取陰為苦。若直說陰是苦，則二諦不成。何以故？明陰戒定等五陰皆成苦諦故。問：取陰何義？答：愛欲是取義：此陰能生取，為取所生與取相應，取所隨逐能有取故，故名取陰。問：隨觀一苦則通達苦諦，何用廣分別諸苦相耶？答：行人須廣觀眾苦生厭離心，生厭心已能觀通苦得入正觀，為此用故應須廣說。復次為分別生老等苦生思擇智，得此智已觀苦一義，決無分別智因此得生，此智以平等為境，不勞功用自然而流無有覺觀，名第八智，依法境生，如寶象譬。問：如經中說名為樂是樂依止，云何而說取陰為苦？答：如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何略說五陰為苦？答：為攝初中後苦故。生為初苦，死為後苦，老等憂悲等名為中苦。復次為攝有間苦故，有間苦者如老病死等，無間苦者恒隨一切有分。復次為攝各各自相無邊眾苦故，故說五取陰名通相苦。何以故？諸苦別類無邊故，假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡。復次生等諸苦如火，五取陰如薪，如《燒然經》說。復次五取陰為生等諸苦田地。何以故？取陰生苦名生取陰，變異苦名老取陰，逼惱苦名病取陰，破壞苦名死取陰，非愛聚苦名怨憎會取陰，親離散苦名愛別離取陰，所須不遂名求不得。略義云何？答：有三種，一多、二異、三一處。謂三世分散種類不同，攝在一處，故名為略。復次略有二種，一義略，以一義攝多義，譬如真寶；二名句偈略，能攝略義，如真寶器。如是苦有多義多名，但以一義一名攝之，皆盡說名為略。問：諸陰何相？陰義云何？諸陰同一行相，云何不立一陰？陰及取陰二種云何？答：如是等問，《五陰論．思擇品》中已廣分別。問：云何說取陰名苦，不直名陰苦？答：欲分別諦有四相故，說取陰為苦。若直說陰是苦，則二諦不成。何以故？明陰戒定等五陰皆成苦諦故。問：取陰何義？答：愛欲是取義：此陰能生取，為取所生與取相應，取所隨逐能有取故，故名取陰。問：隨觀一苦則通達苦諦，何用廣分別諸苦相耶？答：行人須廣觀眾苦生厭離心，生厭心已能觀通苦得入正觀，為此用故應須廣說。復次為分別生老等苦生思擇智，得此智已觀苦一義，決無分別智因此得生，此智以平等為境，不勞功用自然而流無有覺觀，名第八智，依法境生，如寶象譬。問：如經中說名為樂是樂依止，云何而說取陰為苦？答：如偈言：

執對治樂故， 顛倒欲故樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 執對治樂故， 顛倒欲故樂，

經說為苦故， 正見故無樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 經說為苦故， 正見故無樂。

此義如《五陰論》廣說，於輕品苦中及苦對治中起於樂想，實唯是苦。問：此經中云何說略，餘經廣辯色為苦？答：為多聞慧人，是故略說取陰為苦。若無聞慧，則為廣說色取等為苦。如是為見光未見光人，故廣略說。問：云何說取陰為苦？答：苦盛逼故。如人處七寶樓種種嚴飾，可愛五塵能悅其心生大歡樂；小針所刺即生苦受，忘失前樂如醎酸味。復次苦最多故。謂老病死、愛別離、怨憎會、求不得，憂悲苦惱、覓守失苦、逼害苦等，取陰中最多樂少，虛妄如壞井水。問：略說八苦，其義云何？答：眾苦依止，故生名苦。能令變壞，故老名苦。能逼困身，故病名苦。能滅諸根，故死名苦。非愛共聚，故怨憎會名苦。可愛相遠，故愛別名苦。悕望不遂，故求不得名苦。是眾苦相，故取陰名苦，譬如射堋。復次有者是真實苦，有即是生。生是何法？謂名及色。色為老病死所害，名為別離、怨憎會、求不得苦所害，取陰為眾苦所害。復次老病死名為身苦，以無分別故；愛別離等三名為心苦，由分別起故；生及取陰是身心二苦。復次由生說行苦，由死說壞苦，所餘五句說名苦苦，此三苦以取陰為因。復次取陰有起名生，六道出現故。身變熟名老，以萎悴故。身界不平等及增長名病，令相違故。命終陰壞名死，離本道故。非愛受因共聚，怨憎會，乖意相應故。愛受因相遠，名愛別離，與愛不共故。所欲不遂，名求不得，如願不成故。為一切苦種本田故，取陰名苦。諸苦自生，無功用故。婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此義如《五陰論》廣說，於輕品苦中及苦對治中起於樂想，實唯是苦。問：此經中云何說略，餘經廣辯色為苦？答：為多聞慧人，是故略說取陰為苦。若無聞慧，則為廣說色取等為苦。如是為見光未見光人，故廣略說。問：云何說取陰為苦？答：苦盛逼故。如人處七寶樓種種嚴飾，可愛五塵能悅其心生大歡樂；小針所刺即生苦受，忘失前樂如醎酸味。復次苦最多故。謂老病死、愛別離、怨憎會、求不得，憂悲苦惱、覓守失苦、逼害苦等，取陰中最多樂少，虛妄如壞井水。問：略說八苦，其義云何？答：眾苦依止，故生名苦。能令變壞，故老名苦。能逼困身，故病名苦。能滅諸根，故死名苦。非愛共聚，故怨憎會名苦。可愛相遠，故愛別名苦。悕望不遂，故求不得名苦。是眾苦相，故取陰名苦，譬如射堋。復次有者是真實苦，有即是生。生是何法？謂名及色。色為老病死所害，名為別離、怨憎會、求不得苦所害，取陰為眾苦所害。復次老病死名為身苦，以無分別故；愛別離等三名為心苦，由分別起故；生及取陰是身心二苦。復次由生說行苦，由死說壞苦，所餘五句說名苦苦，此三苦以取陰為因。復次取陰有起名生，六道出現故。身變熟名老，以萎悴故。身界不平等及增長名病，令相違故。命終陰壞名死，離本道故。非愛受因共聚，怨憎會，乖意相應故。愛受因相遠，名愛別離，與愛不共故。所欲不遂，名求不得，如願不成故。為一切苦種本田故，取陰名苦。諸苦自生，無功用故。婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟。

思量集諦品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思量集諦品第四

說苦諦已，云何次第說於集諦？集者何義？云何自問及答？是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣？是渴愛是言勝義，云何渴愛即集此言自足？說渴愛已，何用復說能感後有？能感後有其義云何？能感後有決定憙欲相，隨處處愛著。云何作多種說憙欲？何義隨義？云何處處愛著重言？云何有諸別惑能作集相？云何但說渴愛為集？何因獨說渴愛為集，不說諸業？若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但苦集耶？無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何？已說四大觸名色各為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違？渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何？憙欲、欲欲等，其義云何？藤林等是貪別名，其義云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說苦諦已，云何次第說於集諦？集者何義？云何自問及答？是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣？是渴愛是言勝義，云何渴愛即集此言自足？說渴愛已，何用復說能感後有？能感後有其義云何？能感後有決定憙欲相，隨處處愛著。云何作多種說憙欲？何義隨義？云何處處愛著重言？云何有諸別惑能作集相？云何但說渴愛為集？何因獨說渴愛為集，不說諸業？若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但苦集耶？無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何？已說四大觸名色各為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違？渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何？憙欲、欲欲等，其義云何？藤林等是貪別名，其義云何？

汝問，說苦諦已，云何次第說集者。答：已決心信果，未識信因，令識信因故次說集，為顯苦諦隨屬因緣。復次為受化者迷十二緣生，故說苦諦依因緣生。復次苦諦猶如機關，隨屬因緣故，自性羸弱及無我相。復次世間貪愛堅鎖之所繫縛，不能出離生死牢獄，故顯所縛能縛。復次有諸眾生作如是計：此苦諦者無有始終，難可除滅。由此執故不修正勤，是故佛說苦雖無始，由因緣生，故可除滅，譬如種子。故應修正勤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，說苦諦已，云何次第說集者。答：已決心信果，未識信因，令識信因故次說集，為顯苦諦隨屬因緣。復次為受化者迷十二緣生，故說苦諦依因緣生。復次苦諦猶如機關，隨屬因緣故，自性羸弱及無我相。復次世間貪愛堅鎖之所繫縛，不能出離生死牢獄，故顯所縛能縛。復次有諸眾生作如是計：此苦諦者無有始終，難可除滅。由此執故不修正勤，是故佛說苦雖無始，由因緣生，故可除滅，譬如種子。故應修正勤。

汝問，集何義者。答：平等、聚、生是名為集，離此三義則不成因。復次令起有本泉源，能成能現，遮因緣是名集義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，集何義者。答：平等、聚、生是名為集，離此三義則不成因。復次令起有本泉源，能成能現，遮因緣是名集義。

汝問，云何自問及答者。有諸弟子不解怯畏定心，護此三事故。佛自答者，為破難邪因、顯立正因。有諸異執，謂梵王自在及天人時性四大空隣虛等，以為正因。為破邪執、欲顯正因，故佛自答。復次於十二緣生等諸經已說多種集，有諸弟子未知此經定以何法為苦集，故佛自答，為欲令得決定智力。復次為覆智受化不通達略教中義，為令開覺，故佛自答。復次為勝智受化覺觀多故不執持，令智堅固，故佛自答。復次為了智受化令得決定智力，故佛自答。復次為分別智弟子令得了別，猶如燃燈，故佛自答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何自問及答者。有諸弟子不解怯畏定心，護此三事故。佛自答者，為破難邪因、顯立正因。有諸異執，謂梵王自在及天人時性四大空隣虛等，以為正因。為破邪執、欲顯正因，故佛自答。復次於十二緣生等諸經已說多種集，有諸弟子未知此經定以何法為苦集，故佛自答，為欲令得決定智力。復次為覆智受化不通達略教中義，為令開覺，故佛自答。復次為勝智受化覺觀多故不執持，令智堅固，故佛自答。復次為了智受化令得決定智力，故佛自答。復次為分別智弟子令得了別，猶如燃燈，故佛自答。

汝問，是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣者。答：是諸眾生恒觀有為法功德，依有用資糧心無厭足，故名渴愛，如飲醎水。如人盛夏晝日光照熱渴所逼，周遍覓水來飲醎海，醎海有竭此渴無盡。如是世間凡夫，常為生死資糧愛欲焦然其心，邪妄分別令生熱渴，一向專求五欲快樂，眼耳身識及心憶持所受用物，已得未得永無厭足，故說此法名為渴愛。復次不知厭足名為渴愛，如火草薪果蘇蠟等是所燒燃，於取類中無有厭足。世間凡夫貪愛然心，於人天中上妙五塵念念受用不知厭足，如項生王。復次渴愛，類、見、性別異故，各為二種。類異者，於取陰中起我執我愛，是名緣內類貪；於非取類中起我所執，是資糧愛，名緣外類貪。見異者，依因有見、願有勝生，是名有愛；依無有見、願樂我斷，名無有愛。性異者，貪愛倒起覆藏為事，猶如雲網，故名上心；貪愛隨眠隨逐為事，猶如躡毒，名離心愛。復次渴愛，因、依、緣、業別異故，各為三種。因異者，願樂未曾得塵，是愛名求覓苦因；於已得塵心生貪著，是愛名守護苦因；於已失塵心生懊惱，此愛名憂悲內熱苦因。依異者，謂眾生、處所、受具。眾生者，樂得未來陰，求欲生故，名依眾生愛；處所者，樂三有道，常求此處，名依處所愛；樂好聲觸色味香等塵境界，求欲受用，名依受具愛。緣異者，謂貪愛能作煩惱業苦緣，及緣此三起。業異者，謂平等、不平等、相續渴愛。平等愛者，依道理求覓受用，名平等愛；翻此名不平等愛；相續愛者，隨眠貪愛無始相逐，名相續愛。復次渴愛，取、道對治、資糧別異故，各為四種。取異者，於欲界中欲憙迷悶渴愛貪著，名為欲取。於我、言、見、戒等中渴愛著亦爾。道對治異者，謂四聖性所對治故。資糧異者，謂飲食衣服臥具醫藥。復次渴愛依三受別異故為五種，於樂受中生二種愛，謂聚集愛及不相離愛；於苦受中亦生二種，謂不聚會愛及相離愛；於捨受中起無明愛。復次渴愛以事異故離為五種，謂未得求得以願為事、二生願樂已求覓為事、三求覓得已增長為事、四增長已守護為事、五既守護已後時失壞憂悲為事。復次渴愛依五陰故五、依六根故六，依六根各有三受故成十八。復次依結及離結故三十六。如是等是貪愛樹，隨眠為根，我愛資糧，受為身幹，三界貪愛為其高大，六愛聚為枝，愛行為茂葉，百八愛為花，生等為惡果。如此渴愛為苦集因，為苦生因名為渴愛。此中應知渴愛相者，心憙為相。事者，無厭足等十一種為事。緣者，觀有為功德為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣者。答：是諸眾生恒觀有為法功德，依有用資糧心無厭足，故名渴愛，如飲醎水。如人盛夏晝日光照熱渴所逼，周遍覓水來飲醎海，醎海有竭此渴無盡。如是世間凡夫，常為生死資糧愛欲焦然其心，邪妄分別令生熱渴，一向專求五欲快樂，眼耳身識及心憶持所受用物，已得未得永無厭足，故說此法名為渴愛。復次不知厭足名為渴愛，如火草薪果蘇蠟等是所燒燃，於取類中無有厭足。世間凡夫貪愛然心，於人天中上妙五塵念念受用不知厭足，如項生王。復次渴愛，類、見、性別異故，各為二種。類異者，於取陰中起我執我愛，是名緣內類貪；於非取類中起我所執，是資糧愛，名緣外類貪。見異者，依因有見、願有勝生，是名有愛；依無有見、願樂我斷，名無有愛。性異者，貪愛倒起覆藏為事，猶如雲網，故名上心；貪愛隨眠隨逐為事，猶如躡毒，名離心愛。復次渴愛，因、依、緣、業別異故，各為三種。因異者，願樂未曾得塵，是愛名求覓苦因；於已得塵心生貪著，是愛名守護苦因；於已失塵心生懊惱，此愛名憂悲內熱苦因。依異者，謂眾生、處所、受具。眾生者，樂得未來陰，求欲生故，名依眾生愛；處所者，樂三有道，常求此處，名依處所愛；樂好聲觸色味香等塵境界，求欲受用，名依受具愛。緣異者，謂貪愛能作煩惱業苦緣，及緣此三起。業異者，謂平等、不平等、相續渴愛。平等愛者，依道理求覓受用，名平等愛；翻此名不平等愛；相續愛者，隨眠貪愛無始相逐，名相續愛。復次渴愛，取、道對治、資糧別異故，各為四種。取異者，於欲界中欲憙迷悶渴愛貪著，名為欲取。於我、言、見、戒等中渴愛著亦爾。道對治異者，謂四聖性所對治故。資糧異者，謂飲食衣服臥具醫藥。復次渴愛依三受別異故為五種，於樂受中生二種愛，謂聚集愛及不相離愛；於苦受中亦生二種，謂不聚會愛及相離愛；於捨受中起無明愛。復次渴愛以事異故離為五種，謂未得求得以願為事、二生願樂已求覓為事、三求覓得已增長為事、四增長已守護為事、五既守護已後時失壞憂悲為事。復次渴愛依五陰故五、依六根故六，依六根各有三受故成十八。復次依結及離結故三十六。如是等是貪愛樹，隨眠為根，我愛資糧，受為身幹，三界貪愛為其高大，六愛聚為枝，愛行為茂葉，百八愛為花，生等為惡果。如此渴愛為苦集因，為苦生因名為渴愛。此中應知渴愛相者，心憙為相。事者，無厭足等十一種為事。緣者，觀有為功德為緣。

汝問，是渴愛是言勝義，云何渴愛即集，此言自足者。答：渴愛多種，若能感後生乃是定集，餘則不取；若不爾者，聞正法等亦應為集。復次是渴愛能感未來，若不能感則非所取。復次是渴愛若與憙欲相隨則名為集，若不爾者則非所取。復次為欲簡除似集諦法故，言是渴愛。復次是守為顯證量，如現世苦因渴愛生，證量所得，當知去苦。生不離渴愛，如《郁伽長者經》說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，是渴愛是言勝義，云何渴愛即集，此言自足者。答：渴愛多種，若能感後生乃是定集，餘則不取；若不爾者，聞正法等亦應為集。復次是渴愛能感未來，若不能感則非所取。復次是渴愛若與憙欲相隨則名為集，若不爾者則非所取。復次為欲簡除似集諦法故，言是渴愛。復次是守為顯證量，如現世苦因渴愛生，證量所得，當知去苦。生不離渴愛，如《郁伽長者經》說。

汝問，說渴愛已，何用復說能感後有者。答：渴愛者，此言未了，故說能感後有，顯定渴愛。若但說渴愛是集，則阿羅漢渴愛水等亦應是集。若有渴愛能為滅渴愛依止，亦應成集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，說渴愛已，何用復說能感後有者。答：渴愛者，此言未了，故說能感後有，顯定渴愛。若但說渴愛是集，則阿羅漢渴愛水等亦應是集。若有渴愛能為滅渴愛依止，亦應成集。

汝問，能感後有，其義云何者。答：能令識等陰著後有故。何以故？我及我所是所執處，如是渴愛能令識等執著此處，如塵著濕衣種子著濕田。復次能生未來有故，如母生子。復次能為未來生食故，如識食、觸食。復次能引能愛故，故說能感後有。又有往昔耆舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有：一、能使相緣，如經言：隨眠貪愛未被拔除，是苦恒生恒續，猶如龍池。二、能攝諸道故，如經言：比丘！若於色等境界起貪欲愛著，是識隨依色住，受想行亦如是。三、能結能續，如經言：能結能縫不捨境故，令未來世三有得生。四、能令受生，如經：於此四食處若有愛欲，名色即生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，能感後有，其義云何者。答：能令識等陰著後有故。何以故？我及我所是所執處，如是渴愛能令識等執著此處，如塵著濕衣種子著濕田。復次能生未來有故，如母生子。復次能為未來生食故，如識食、觸食。復次能引能愛故，故說能感後有。又有往昔耆舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有：一、能使相緣，如經言：隨眠貪愛未被拔除，是苦恒生恒續，猶如龍池。二、能攝諸道故，如經言：比丘！若於色等境界起貪欲愛著，是識隨依色住，受想行亦如是。三、能結能續，如經言：能結能縫不捨境故，令未來世三有得生。四、能令受生，如經：於此四食處若有愛欲，名色即生。

汝問，能感後有，決定憙欲相隨處處愛著，云何作多種說者。答：此三句皆是渴愛別名，譬如人手名為頞悉多、亦名柯羅、亦名波尼。復次果、伴、境界別異，是故多說。能施未來果故，說能感後有。憙欲為伴故，說憙欲相隨。取種種境故，說處處愛著。復次有法但感後有，不與喜欲相隨，如隨眠貪愛。有法但與喜欲相隨，不能生有，如不墮界貪，故應具說多名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，能感後有，決定憙欲相隨處處愛著，云何作多種說者。答：此三句皆是渴愛別名，譬如人手名為頞悉多、亦名柯羅、亦名波尼。復次果、伴、境界別異，是故多說。能施未來果故，說能感後有。憙欲為伴故，說憙欲相隨。取種種境故，說處處愛著。復次有法但感後有，不與喜欲相隨，如隨眠貪愛。有法但與喜欲相隨，不能生有，如不墮界貪，故應具說多名。

汝問，喜欲何義者。答：喜者於有資糧中心生安樂，說名為喜樂；此中生欲，名為喜欲，譬如色欲。復次喜種類，欲名為喜欲，譬如寶瓶。復次是樂有染名喜、心著名欲，合此二種故名喜欲，譬如名色。復次喜欲更互相生，故名喜欲，如菴羅子等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，喜欲何義者。答：喜者於有資糧中心生安樂，說名為喜樂；此中生欲，名為喜欲，譬如色欲。復次喜種類，欲名為喜欲，譬如寶瓶。復次是樂有染名喜、心著名欲，合此二種故名喜欲，譬如名色。復次喜欲更互相生，故名喜欲，如菴羅子等。

汝問，相隨義云何者。答：共義名隨。此隨眠與上心為伴，能生後有。復次外愛共行故，說內愛與喜相隨，譬如愛取。復次隨者，得地為義。復次分別部說：相隨有四種，一境界相隨、二相應相隨、三間雜相隨、四緣起相隨。境界相隨者，如經說：若人起覺觀分別與色相隨。相應相隨者，如經言：此心與慈相隨。間雜相隨者，如經言：是人修習信根與慈相隨。復次有經說：染著憎恚相隨、思惟相隨。緣起相隨者，如經言：修習正見與無放逸相隨。此論所明喜欲，即是間雜相隨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，相隨義云何者。答：共義名隨。此隨眠與上心為伴，能生後有。復次外愛共行故，說內愛與喜相隨，譬如愛取。復次隨者，得地為義。復次分別部說：相隨有四種，一境界相隨、二相應相隨、三間雜相隨、四緣起相隨。境界相隨者，如經說：若人起覺觀分別與色相隨。相應相隨者，如經言：此心與慈相隨。間雜相隨者，如經言：是人修習信根與慈相隨。復次有經說：染著憎恚相隨、思惟相隨。緣起相隨者，如經言：修習正見與無放逸相隨。此論所明喜欲，即是間雜相隨。

汝問，處處愛著，重言云何者。答：於三有中愛著種種諸界，於諸界中愛著種種生處，於諸生處愛著種種眾生聚，於眾生聚中愛著種種諸根，於諸根中愛著種種諸塵，於諸塵中愛著種種諸業。復次心猴行境不定，恒樂取塵，隨逐渴愛種種諸有及有資糧，由隨攝捨處處愛著。復次觀著求處行不定故，如偷稻牛。復次棄取餘塵亦不離欲，譬如五囚人母欲說處處愛著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，處處愛著，重言云何者。答：於三有中愛著種種諸界，於諸界中愛著種種生處，於諸生處愛著種種眾生聚，於眾生聚中愛著種種諸根，於諸根中愛著種種諸塵，於諸塵中愛著種種諸業。復次心猴行境不定，恒樂取塵，隨逐渴愛種種諸有及有資糧，由隨攝捨處處愛著。復次觀著求處行不定故，如偷稻牛。復次棄取餘塵亦不離欲，譬如五囚人母欲說處處愛著。

汝問，有諸別惑能作集相，云何但說渴愛為集者。答：為最勝故。若渴愛王所至之處，一切惑眾皆同聚集。復次由渴愛攝故，若渴愛不令餘惑噉味，餘惑則滅。若諸惑不起，貪愛亦不起。何以故？無分別依故。復次設無餘惑但有貪愛，生死亦起，如手摶濕沙。復次難分別故，由此渴愛亦入善法，但觀口故如內怨家。復次至門不入故，如阿那含至涅槃門，由貪愛故不能得入成上流人。問：無明亦勝，何故不立？答：不然。無明盲人由渴愛故墮陰坑苦，譬如盲象。求欲後生故受來報，不由無明，譬如生盲入諸門。以是義故，故說渴愛為集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，有諸別惑能作集相，云何但說渴愛為集者。答：為最勝故。若渴愛王所至之處，一切惑眾皆同聚集。復次由渴愛攝故，若渴愛不令餘惑噉味，餘惑則滅。若諸惑不起，貪愛亦不起。何以故？無分別依故。復次設無餘惑但有貪愛，生死亦起，如手摶濕沙。復次難分別故，由此渴愛亦入善法，但觀口故如內怨家。復次至門不入故，如阿那含至涅槃門，由貪愛故不能得入成上流人。問：無明亦勝，何故不立？答：不然。無明盲人由渴愛故墮陰坑苦，譬如盲象。求欲後生故受來報，不由無明，譬如生盲入諸門。以是義故，故說渴愛為集。

汝問，何因獨說渴愛為集，不說諸業者。答：煩惱勝故。何以故？貪愛等是實生因，業不如此。云何知耶？業雖具在，為貪愛盡故，諸阿羅漢無復後生。前來已說有真似集，貪愛等能為有因故是實集諦，業為引有因故說為相似集。復次貪等由道所滅，業則不爾。何以故？諸佛等究竟修道已，猶聞有殘業在。復次業不墮界故，不名真集。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何因獨說渴愛為集，不說諸業者。答：煩惱勝故。何以故？貪愛等是實生因，業不如此。云何知耶？業雖具在，為貪愛盡故，諸阿羅漢無復後生。前來已說有真似集，貪愛等能為有因故是實集諦，業為引有因故說為相似集。復次貪等由道所滅，業則不爾。何以故？諸佛等究竟修道已，猶聞有殘業在。復次業不墮界故，不名真集。

汝問，若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但為苦集者。答：有如是義，此中為立四諦，故說為苦集。何以故？於聖諦中簡擇真實因故，說渴愛等為苦諦集。復次有及生陰渴愛為集，是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集，不如渴愛獨為苦集，故但說渴愛為苦諦集。復次定以隨眠渴愛為苦諦集，為顯此義，佛說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但為苦集者。答：有如是義，此中為立四諦，故說為苦集。何以故？於聖諦中簡擇真實因故，說渴愛等為苦諦集。復次有及生陰渴愛為集，是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集，不如渴愛獨為苦集，故但說渴愛為苦諦集。復次定以隨眠渴愛為苦諦集，為顯此義，佛說偈言：

如樹根未拔， 雖斷猶更生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如樹根未拔， 雖斷猶更生，

隨眠愛未除， 苦體恒相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨眠愛未除， 苦體恒相續。

約緣內渴愛，說緣愛起取；約緣外渴愛，說緣取起求覓業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 約緣內渴愛，說緣愛起取；約緣外渴愛，說緣取起求覓業。

汝問，無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何者。答：經說無明為愛，緣此愛為煩惱緣起。經說觀味親境起常邪等見，因此起愛，是愛為業緣起。經說由貪愛故得三種受，是愛為受緣起。復次一切煩惱無明為緣，此貪愛緣無明起故，說緣無明愛。一切諸見為諸業緣，緣此諸見起貪愛，此愛名業緣愛。一切諸苦三受為體，緣此起愛名苦緣愛。復次不信了為因，名緣無明愛。觀有為法樂常等味邪智為因，名緣觀味愛。餘類為因，名緣愛愛。此愛為緣起，及界有三，由境界有六。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何者。答：經說無明為愛，緣此愛為煩惱緣起。經說觀味親境起常邪等見，因此起愛，是愛為業緣起。經說由貪愛故得三種受，是愛為受緣起。復次一切煩惱無明為緣，此貪愛緣無明起故，說緣無明愛。一切諸見為諸業緣，緣此諸見起貪愛，此愛名業緣愛。一切諸苦三受為體，緣此起愛名苦緣愛。復次不信了為因，名緣無明愛。觀有為法樂常等味邪智為因，名緣觀味愛。餘類為因，名緣愛愛。此愛為緣起，及界有三，由境界有六。

汝問，已說四大觸名色，名為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違者。答：為顯有因故，說渴愛有已；為顯等分因，故說四大；為顯種種因，故說於觸，為觸不一故受有三。為堅信因，故說名色，如《大緣生經》說：阿難！若識不託母胎，是迦羅囉得結實不？不得。世尊！阿難！若無迦羅囉，是識能託胎不？不能。世尊！由此二法更互相持，故得堅住。復次無始時因名渴愛；一期因，謂四大剎那因，謂觸及名色；具二因，謂宿世因及現功用因。復次五陰宿世因，謂渴愛於受生中四大為初因，如迦羅囉為頞浮陀等因，俱起因名觸，先時及俱起因名為色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，已說四大觸名色，名為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違者。答：為顯有因故，說渴愛有已；為顯等分因，故說四大；為顯種種因，故說於觸，為觸不一故受有三。為堅信因，故說名色，如《大緣生經》說：阿難！若識不託母胎，是迦羅囉得結實不？不得。世尊！阿難！若無迦羅囉，是識能託胎不？不能。世尊！由此二法更互相持，故得堅住。復次無始時因名渴愛；一期因，謂四大剎那因，謂觸及名色；具二因，謂宿世因及現功用因。復次五陰宿世因，謂渴愛於受生中四大為初因，如迦羅囉為頞浮陀等因，俱起因名觸，先時及俱起因名為色。

汝問，渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何。答：渴愛為無別異因，業為別異因，食為引持苦因，無明及我慢為一切因。復次渴愛能為有因，業為道因，食為平等因，無明及我慢為更互因。復次渴愛為苦真正因，是苦根本故；所餘因為資糧，集助貪愛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何。答：渴愛為無別異因，業為別異因，食為引持苦因，無明及我慢為一切因。復次渴愛能為有因，業為道因，食為平等因，無明及我慢為更互因。復次渴愛為苦真正因，是苦根本故；所餘因為資糧，集助貪愛故。

汝問，喜欲欲等，其義云何。答：塵已到故心生歡喜，由喜生愛故名喜欲。求未得塵名欲，因此生愛名為欲欲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，喜欲欲等，其義云何。答：塵已到故心生歡喜，由喜生愛故名喜欲。求未得塵名欲，因此生愛名為欲欲。

汝問，藤林等是貪別名，其義云何。答：欲塵為境界，能染於心，故說欲染。貪著四定及果，是名色欲。貪著三摩跋提及果，是名有欲。能障涅槃行說名為刺，能燒熱心說名欲火，能垢污心說名欲塵，能令心濁說名欲垢，能纏繞心說名欲辮，無思計故說名欲縛，令癡迷故說名欲悶。心沈名欲著，隨有行故說名隨流，常悕望故說名無厭，得無飽足故說名為貪，障出離故說名為蓋，能覆藏故說名煩惱，令不離有故說名為結，不正思惟所觸惱故說名為錐，能縈朿刺故說名為藤，向上轉增故說名大，欲周普界道叢根塵勝樂等故說名為遍，著種種塵起種種著說名愛著，於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無厭，積聚欲塵利養名為渴愛，如是方便輪迴送引不離生死說名欲將，遊煩惱水結愛行繩說名欲網，從上下流入生死海說名愛河，譬如變異渴病所逼入塵海。由此無有飽足故名渴，如海吞流、如火燒薪等此惑無滿，說名無休。能結死生前後無間，故名為縫。此渴愛在，能令生死相續不斷，或由自由他能受六道生死故，於餘惑中說名為集。具如大有品中廣說。此品解貪愛有十一種應知，一名、二義、三體、四用、五因、六對治、七淨、八不淨、九生次第、十立難、十一救義。若行人識此起觀，自行教他不迷道理，故說此義。思量集諦品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，藤林等是貪別名，其義云何。答：欲塵為境界，能染於心，故說欲染。貪著四定及果，是名色欲。貪著三摩跋提及果，是名有欲。能障涅槃行說名為刺，能燒熱心說名欲火，能垢污心說名欲塵，能令心濁說名欲垢，能纏繞心說名欲辮，無思計故說名欲縛，令癡迷故說名欲悶。心沈名欲著，隨有行故說名隨流，常悕望故說名無厭，得無飽足故說名為貪，障出離故說名為蓋，能覆藏故說名煩惱，令不離有故說名為結，不正思惟所觸惱故說名為錐，能縈朿刺故說名為藤，向上轉增故說名大，欲周普界道叢根塵勝樂等故說名為遍，著種種塵起種種著說名愛著，於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無厭，積聚欲塵利養名為渴愛，如是方便輪迴送引不離生死說名欲將，遊煩惱水結愛行繩說名欲網，從上下流入生死海說名愛河，譬如變異渴病所逼入塵海。由此無有飽足故名渴，如海吞流、如火燒薪等此惑無滿，說名無休。能結死生前後無間，故名為縫。此渴愛在，能令生死相續不斷，或由自由他能受六道生死故，於餘惑中說名為集。具如大有品中廣說。此品解貪愛有十一種應知，一名、二義、三體、四用、五因、六對治、七淨、八不淨、九生次第、十立難、十一救義。若行人識此起觀，自行教他不迷道理，故說此義。思量集諦品究竟。