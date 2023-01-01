四諦論
婆藪跋摩造 陳 真諦譯4卷CBETA T1647大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 2 卷
四諦論卷第二婆藪跋摩造
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陳天竺三藏真諦譯
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分別苦諦品第三之二
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齒落相等不皆遍有，苦非不遍，云何說老是苦聖諦者。答：遍滿三界諸行變異，說名為老，是苦聖諦，如壽命滅。如經言：一切眾生以老為法。復次諸天身形微妙稍損變害，前後異故，非無有老，細故難知，猶如其身。復次住前後異，是有為相遍滿諸行，說名為老，如牛同異。
齒落相等不皆遍有，苦非不遍，云何說老是苦聖諦者。答：遍滿三界諸行變異，說名為老，是苦聖諦，如壽命滅。如經言：一切眾生以老為法。復次諸天身形微妙稍損變害，前後異故，非無有老，細故難知，猶如其身。復次住前後異，是有為相遍滿諸行，說名為老，如牛同異。
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有為不住，念念滅故，云何有老者。答：一切有為法，剎那剎那滅，實無有住。依相續住，故說老相，如江、燈、雨。是江水流，念念不住，見相續不斷，世人說言此江流急，或言江長。燈、雨亦爾。復次生死中間說名為老。何以故？初五陰起是名為生，最後陰壞是名為死，是二中間諸陰變異，病對治故、死生挍具故，說病為苦。
有為不住，念念滅故，云何有老者。答：一切有為法，剎那剎那滅，實無有住。依相續住，故說老相，如江、燈、雨。是江水流，念念不住，見相續不斷，世人說言此江流急，或言江長。燈、雨亦爾。復次生死中間說名為老。何以故？初五陰起是名為生，最後陰壞是名為死，是二中間諸陰變異，病對治故、死生挍具故，說病為苦。
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若由病故身恒苦者，云何不違此偈：無病第一利等。答：冷熱等病來逼迫故，說身恒病；免癩漏等重疾病故、遊戲威儀讀誦思修有力有能，故依此身說於無病為第一利。復次行苦火所燃故，說身恒病；暫離苦故，說無病為第一利。復次恒治助故說常病；身界暫調故，說無病為第一利。
若由病故身恒苦者，云何不違此偈：無病第一利等。答：冷熱等病來逼迫故，說身恒病；免癩漏等重疾病故、遊戲威儀讀誦思修有力有能，故依此身說於無病為第一利。復次行苦火所燃故，說身恒病；暫離苦故，說無病為第一利。復次恒治助故說常病；身界暫調故，說無病為第一利。
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若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。答：陰生為苦，遍滿三界，是天道病。如經中說：色生是苦生，諸病依處故。如色，餘陰亦爾。又經說：比丘！若說病者，是五陰別名，乃至癰刺等。又餘師說：天將退時，身心麁動，是名天病。
若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。答：陰生為苦，遍滿三界，是天道病。如經中說：色生是苦生，諸病依處故。如色，餘陰亦爾。又經說：比丘！若說病者，是五陰別名，乃至癰刺等。又餘師說：天將退時，身心麁動，是名天病。
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《正道論》說：病為業果，是業果苦非苦聖諦者。答：是業果報不離愛果，是故說業果報即說愛果，貪愛不離業故，如燈與光。業愛我見識果，苦為性故，苦諦所攝故，不相違佛說苦名為病。
《正道論》說：病為業果，是業果苦非苦聖諦者。答：是業果報不離愛果，是故說業果報即說愛果，貪愛不離業故，如燈與光。業愛我見識果，苦為性故，苦諦所攝故，不相違佛說苦名為病。
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又偈說飢為第一病，如此二說云何為異者。答：若說病苦，重中輕病皆悉被攝，飢則不爾，故二說有異。復次不可治故，說飢為第一病。何以故？飢苦難治，治不窮故，如間日瘧病；若眼病等則不如此。復次無止際故，是飢病者，從生至終永無暫息；餘病不爾。復次飢病恒須治故，如朽弊屋相似無病、如怨詐親遍一切處故。揣食眾生並患飢苦，如地獄品說，是故飢病最為第一。
又偈說飢為第一病，如此二說云何為異者。答：若說病苦，重中輕病皆悉被攝，飢則不爾，故二說有異。復次不可治故，說飢為第一病。何以故？飢苦難治，治不窮故，如間日瘧病；若眼病等則不如此。復次無止際故，是飢病者，從生至終永無暫息；餘病不爾。復次飢病恒須治故，如朽弊屋相似無病、如怨詐親遍一切處故。揣食眾生並患飢苦，如地獄品說，是故飢病最為第一。
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云何為死者。答：命根斷絕說名為死，遍一切眾生故。由有火大能消飲食，身界毒蛇相乖違故，其性盡滅；由此滅故，諸根無食隨火而滅。心及心法根為上緣，以根滅故心法隨滅，暖命及識捨離身根，是時名死。如偈說：
云何為死者。答：命根斷絕說名為死，遍一切眾生故。由有火大能消飲食，身界毒蛇相乖違故，其性盡滅；由此滅故，諸根無食隨火而滅。心及心法根為上緣，以根滅故心法隨滅，暖命及識捨離身根，是時名死。如偈說：
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煖命及意識， 若捨離於身，
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眠尸委在地， 如枯木無知。
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復次同聚所得陰界入等相續斷絕，是名為死。死有二種，一自性死、二橫死。自性死者復有二種，一由業盡、二由命盡。橫死亦有二種，一者自橫、二者他橫。復次死有三種，一隨剎那死、二橫死、三因盡死。隨剎那死者，從託胎以來，乃至柯羅邏等十一位，無眴無息剎那謝。如偈說：
復次同聚所得陰界入等相續斷絕，是名為死。死有二種，一自性死、二橫死。自性死者復有二種，一由業盡、二由命盡。橫死亦有二種，一者自橫、二者他橫。復次死有三種，一隨剎那死、二橫死、三因盡死。隨剎那死者，從託胎以來，乃至柯羅邏等十一位，無眴無息剎那謝。如偈說：
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從初夜眾生， 愛託住於胎，
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無礙自然去， 一向往不迴。
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又如經說：比丘！汝等剎那剎那生老及死。是名隨剎那死。橫死者，毒火刀杖等，自作或他作，因此命根斷，是名橫死。因盡死者，感長壽業盡滅無餘，是死貞實，唯羅漢有，猶如燈盡。是名因盡死。
又如經說：比丘！汝等剎那剎那生老及死。是名隨剎那死。橫死者，毒火刀杖等，自作或他作，因此命根斷，是名橫死。因盡死者，感長壽業盡滅無餘，是死貞實，唯羅漢有，猶如燈盡。是名因盡死。
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云何死相、云何死事、云何死緣。答：命根斷絕，是名死相。捨離本道，是名死事。生為死緣。
云何死相、云何死事、云何死緣。答：命根斷絕，是名死相。捨離本道，是名死事。生為死緣。
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云何死苦者。答：怖畏苦故，是人臨終為死金剛之所破壞，應往他方，非所究悉，將離親友，我之愛熱所護身屋崩破壞時，永離所作生重怖畏，故說死苦。復次火燒熱故，若人曾經作惡不樂行善，將命終時破戒因故，見未來生惡道相現，起大憂悔身心焦惱，如《死法經》說，故名死苦。復次劇胎苦故，是人在胎中時恒受重苦，或母飲食相違威儀疲極，他所逼苦，雖受大苦而不失命。若死苦來，頓奪前苦，命根即絕。出胎亦爾，雖受大苦亦不失命。死苦若來，奪此生苦，命根即滅。復次在少壯位，受用六塵不知厭足，與所愛親共住未久，由少壯無病、性力自在、財物勝故，恒起醉慢。是時若死，其苦無比。若人過少壯位，財寶巨富穀帛資生皆悉具足，或被王重罰、或遭困病，作是思惟：我必應死。其心已決，眼滿熱淚咽喉噤塞，觀愛親屬目不暫眴。死王將去，何苦劇此？是死至者如大山來，行四方便亦不能制，如大力怨不可摧伏，食噉一切如馬口火，燒曝一切如劫末日，一切眾生所不能度。如海水動不能過岸，如金剛霹靂碎五陰山，如大猛風拔倒身樹，如伽樓羅吞噉陰龍，如飲味鬼伺人過失，如大怨賊恒奪命寶，如重罪人心無安樂，如惡國王重罰難謝，如春等時必定當有，以是義故說死名苦。
云何死苦者。答：怖畏苦故，是人臨終為死金剛之所破壞，應往他方，非所究悉，將離親友，我之愛熱所護身屋崩破壞時，永離所作生重怖畏，故說死苦。復次火燒熱故，若人曾經作惡不樂行善，將命終時破戒因故，見未來生惡道相現，起大憂悔身心焦惱，如《死法經》說，故名死苦。復次劇胎苦故，是人在胎中時恒受重苦，或母飲食相違威儀疲極，他所逼苦，雖受大苦而不失命。若死苦來，頓奪前苦，命根即絕。出胎亦爾，雖受大苦亦不失命。死苦若來，奪此生苦，命根即滅。復次在少壯位，受用六塵不知厭足，與所愛親共住未久，由少壯無病、性力自在、財物勝故，恒起醉慢。是時若死，其苦無比。若人過少壯位，財寶巨富穀帛資生皆悉具足，或被王重罰、或遭困病，作是思惟：我必應死。其心已決，眼滿熱淚咽喉噤塞，觀愛親屬目不暫眴。死王將去，何苦劇此？是死至者如大山來，行四方便亦不能制，如大力怨不可摧伏，食噉一切如馬口火，燒曝一切如劫末日，一切眾生所不能度。如海水動不能過岸，如金剛霹靂碎五陰山，如大猛風拔倒身樹，如伽樓羅吞噉陰龍，如飲味鬼伺人過失，如大怨賊恒奪命寶，如重罪人心無安樂，如惡國王重罰難謝，如春等時必定當有，以是義故說死名苦。
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放逸死、破戒死、生緣死，此三何異者。答：慧命斷故，名放逸人死。戒清淨命破壞失故，名破戒人死。壽命根斷故，名生緣死。復次退惰正法名放逸死，失比丘性名破戒死，退聚同分名生緣死。
放逸死、破戒死、生緣死，此三何異者。答：慧命斷故，名放逸人死。戒清淨命破壞失故，名破戒人死。壽命根斷故，名生緣死。復次退惰正法名放逸死，失比丘性名破戒死，退聚同分名生緣死。
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又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其相云何。答：行善凡夫、聖及菩薩，正起憶念捨壽命根，名有覺死；異此名無覺死。破戒人死名有悔死，持戒人死名無悔死。由五醉故，不恭敬行法律學處，名放逸死；異此名不放逸死。於父母妻子等起愛著心而捨壽命，名有著死；異此名無著死。阿羅漢等在六恒住調伏六根，捨壽命根，名調伏死；行惡凡夫散漫心死，名不調伏死；有學聖人捨壽命根，名少分調伏死。
又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其相云何。答：行善凡夫、聖及菩薩，正起憶念捨壽命根，名有覺死；異此名無覺死。破戒人死名有悔死，持戒人死名無悔死。由五醉故，不恭敬行法律學處，名放逸死；異此名不放逸死。於父母妻子等起愛著心而捨壽命，名有著死；異此名無著死。阿羅漢等在六恒住調伏六根，捨壽命根，名調伏死；行惡凡夫散漫心死，名不調伏死；有學聖人捨壽命根，名少分調伏死。
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五陰念念自滅，他害等死云何得成。答：諸陰實念念滅，相續恒流。依相續故，他害等死得成，如約相續，故說燈滅。復次諸根無事能故，譬如破瓶。復次壽命根壞故。有人說言：壽命根非剎那剎那滅。何以故？若念念滅，壽命亦無。時死、非時死、他害死等皆不得成，三種病亦不得成，是故命根非念念滅。
五陰念念自滅，他害等死云何得成。答：諸陰實念念滅，相續恒流。依相續故，他害等死得成，如約相續，故說燈滅。復次諸根無事能故，譬如破瓶。復次壽命根壞故。有人說言：壽命根非剎那剎那滅。何以故？若念念滅，壽命亦無。時死、非時死、他害死等皆不得成，三種病亦不得成，是故命根非念念滅。
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云何為怨憎會者。答：怨憎親愛不定故。若塵是所憎怨，是其聚會亦是所憎，如人於猪食。外曰：若爾，苦諦不成立，以不定故。答：不為怨親塵不定故，怨憎會所生苦不定。如境界不定，生善則定，惡亦如是，怨憎會苦亦復如是。復次宿世惡業相似果聚集，名怨憎會，立名為苦。復次怨憎會苦者，約苦受及資糧說。何以故？一切眾生愛樂憎苦故，是受會，名怨憎會。復次惡友共聚多過失故，名怨憎會苦。如偈所說：
云何為怨憎會者。答：怨憎親愛不定故。若塵是所憎怨，是其聚會亦是所憎，如人於猪食。外曰：若爾，苦諦不成立，以不定故。答：不為怨親塵不定故，怨憎會所生苦不定。如境界不定，生善則定，惡亦如是，怨憎會苦亦復如是。復次宿世惡業相似果聚集，名怨憎會，立名為苦。復次怨憎會苦者，約苦受及資糧說。何以故？一切眾生愛樂憎苦故，是受會，名怨憎會。復次惡友共聚多過失故，名怨憎會苦。如偈所說：
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與惡友共聚， 非聚多過失，
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是功德最大， 離則無憂悔。
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善友共聚價， 我思難判決，
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分離時是苦， 是共聚等價。
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復次修淨戒人，觀細失、怖畏犯，受惡戒事是其怨憎，生悔熱故，惡覺觀起。是修行人，憎怨能枯滅善法故，煩惱燒燃是聖人怨，能逆心靜故。此中說惡業法煩惱果相應，是名怨憎會。
復次修淨戒人，觀細失、怖畏犯，受惡戒事是其怨憎，生悔熱故，惡覺觀起。是修行人，憎怨能枯滅善法故，煩惱燒燃是聖人怨，能逆心靜故。此中說惡業法煩惱果相應，是名怨憎會。
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云何怨憎會相、云何怨憎會事、云何怨憎會緣者。答：非所愛聚為相，心憂為事，業煩惱為緣。
云何怨憎會相、云何怨憎會事、云何怨憎會緣者。答：非所愛聚為相，心憂為事，業煩惱為緣。
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云何怨憎會苦者。答：逼惱為體故，如惡隣里。為苦因故，如獸見狼。逼身心故，如毒刺在體。瞋恚緣故，如見本怨。無安因故，如無憂王傳。復次與種種重苦品類相應能害自身故，如阿難宿傳。非愛相應多生求欲，求欲因緣生種種苦，如偈言：愛苦人求。復次由惡友故生大驚怖，如鹿見獵師。如人坐臥天衣所覆寶床，燒赤鐵針以刺其身，身心戰動生大困苦，是故名為怨憎會苦。
云何怨憎會苦者。答：逼惱為體故，如惡隣里。為苦因故，如獸見狼。逼身心故，如毒刺在體。瞋恚緣故，如見本怨。無安因故，如無憂王傳。復次與種種重苦品類相應能害自身故，如阿難宿傳。非愛相應多生求欲，求欲因緣生種種苦，如偈言：愛苦人求。復次由惡友故生大驚怖，如鹿見獵師。如人坐臥天衣所覆寶床，燒赤鐵針以刺其身，身心戰動生大困苦，是故名為怨憎會苦。
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若怨憎類有聚會者，永不相離，此義應至者。答：一時境界性用相續，共相連知諸法恒相聚會。怨憎聚會異此義故，難不得成。
若怨憎類有聚會者，永不相離，此義應至者。答：一時境界性用相續，共相連知諸法恒相聚會。怨憎聚會異此義故，難不得成。
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復次苦受是名怨憎，此受不離於心，如是義者順難。答：如經中說，如攝有多種，會義亦然。如持散偈言：
復次苦受是名怨憎，此受不離於心，如是義者順難。答：如經中說，如攝有多種，會義亦然。如持散偈言：
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一分具分心， 道用類相應，
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類處及自性， 經說名法攝。
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如攝有多種，會亦如是。謂一境不相離、相對、相著等，是故此難違順皆得。
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云何為親愛離者。答：是親愛塵，或名眾生或非眾生，與其別離，名親愛離。復次少壯，無病壽命家色形富貴自在親友相離，亦名愛別離。復次善業果報六入觸攝，是退失，名愛別離，如退天道。復次樂受破壞，名愛別離。何以故？此樂受是愛著處，由此愛著於色等境亦生愛著。是樂受伴，謂想行識等，亦所愛著。若論實義，唯樂受壞名愛別離。
云何為親愛離者。答：是親愛塵，或名眾生或非眾生，與其別離，名親愛離。復次少壯，無病壽命家色形富貴自在親友相離，亦名愛別離。復次善業果報六入觸攝，是退失，名愛別離，如退天道。復次樂受破壞，名愛別離。何以故？此樂受是愛著處，由此愛著於色等境亦生愛著。是樂受伴，謂想行識等，亦所愛著。若論實義，唯樂受壞名愛別離。
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云何親愛離相、云何親愛離事、云何親愛離緣者。答：離愛類為相，心憂悲為事，遭敗為緣。
云何親愛離相、云何親愛離事、云何親愛離緣者。答：離愛類為相，心憂悲為事，遭敗為緣。
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云何親愛離苦者。答：因愛別離，是諸眾生憂悲內然，猶如空樹野火燒腹。如經說：若天退墮，愛別離苦劇於地獄，如目連宿傳。復次若眾生疑聞見憶念親愛別離，憂悲苦生，是故名愛別離苦。復次父母妻子所愛眷屬別離因故，如併失財懊悔失心、如著鬼狂漫語啼哭悶絕戰掉、如臨死人、如失王位重苦所逼、如無識無知癡亂默然、如船舶破沒憂悲海，故名愛別離苦。
云何親愛離苦者。答：因愛別離，是諸眾生憂悲內然，猶如空樹野火燒腹。如經說：若天退墮，愛別離苦劇於地獄，如目連宿傳。復次若眾生疑聞見憶念親愛別離，憂悲苦生，是故名愛別離苦。復次父母妻子所愛眷屬別離因故，如併失財懊悔失心、如著鬼狂漫語啼哭悶絕戰掉、如臨死人、如失王位重苦所逼、如無識無知癡亂默然、如船舶破沒憂悲海，故名愛別離苦。
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老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說者。答：老等聚會、少壯等離，如此二苦羅漢亦有，唯無憎會。如偈：
老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說者。答：老等聚會、少壯等離，如此二苦羅漢亦有，唯無憎會。如偈：
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若一切永無， 怨憎及親愛，
若一切永無， 怨憎及親愛，
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無憂無染心， 是人得涅槃。
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以此義故，不名重說。復次由老病等無分別苦，與羅漢共，如前偈說：惡老汝可患等。怨憎會苦及愛別離，因分別起，皆屬心苦，未離欲人則有此苦。復由老病等名依內苦，怨會愛離名依外苦，故非重說。
以此義故，不名重說。復次由老病等無分別苦，與羅漢共，如前偈說：惡老汝可患等。怨憎會苦及愛別離，因分別起，皆屬心苦，未離欲人則有此苦。復由老病等名依內苦，怨會愛離名依外苦，故非重說。
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何所求不得者。答：遠離苦與苦不會，則得歡樂與不相離；求此不得，名求不得苦。復次與生中老病死等諸苦求不相會而不能得，是生定法故，故名求不得苦。復次求與怨憎不會、親愛不離，既不能得故，名求不得苦。外曰：此苦在前二苦已顯現，何用重說？答：非所愛共聚名怨憎會，是所愛分離名愛別離，今求怨不會、求親不離，翻前二種立此為苦，故非重說。復次已得未捨、與所憎塵共聚，名怨憎會。已得未捨、與所愛塵不得共聚，名愛別離。未得未捨、是所愛塵求不能得，名求不得苦。由三世安立，故非重說。
何所求不得者。答：遠離苦與苦不會，則得歡樂與不相離；求此不得，名求不得苦。復次與生中老病死等諸苦求不相會而不能得，是生定法故，故名求不得苦。復次求與怨憎不會、親愛不離，既不能得故，名求不得苦。外曰：此苦在前二苦已顯現，何用重說？答：非所愛共聚名怨憎會，是所愛分離名愛別離，今求怨不會、求親不離，翻前二種立此為苦，故非重說。復次已得未捨、與所憎塵共聚，名怨憎會。已得未捨、與所愛塵不得共聚，名愛別離。未得未捨、是所愛塵求不能得，名求不得苦。由三世安立，故非重說。
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云何求不得相、云何求不得事、云何求不得緣者。答：求不得者，違逆意欲為相，以憂渴為事，現無功用宿不作善為緣。云何求不得苦者？猶如如意瓶等破故，失求王位等願。復次苦因緣故，是所求欲五塵由不能得，欲火所然，如述波伽等燒然成灰，故名求不得苦。復次三時中能生苦故，是所求利我應不得、今不得、已不得，由此生憂悲等苦故，名求不得苦。
云何求不得相、云何求不得事、云何求不得緣者。答：求不得者，違逆意欲為相，以憂渴為事，現無功用宿不作善為緣。云何求不得苦者？猶如如意瓶等破故，失求王位等願。復次苦因緣故，是所求欲五塵由不能得，欲火所然，如述波伽等燒然成灰，故名求不得苦。復次三時中能生苦故，是所求利我應不得、今不得、已不得，由此生憂悲等苦故，名求不得苦。
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命塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦者。答：以不定故，得者未必皆苦。何以故？若得信根不名為苦。復次是厭憂依止故，求不得者能生求者厭惡憂惱心，得五塵利則不如是，是樂想故。復次如少壯身老為後故，說名為苦。如是得五塵利敗，為後說名為苦。如取陰為苦，依止說名為苦；得五塵利說名為苦，義亦如是。
命塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦者。答：以不定故，得者未必皆苦。何以故？若得信根不名為苦。復次是厭憂依止故，求不得者能生求者厭惡憂惱心，得五塵利則不如是，是樂想故。復次如少壯身老為後故，說名為苦。如是得五塵利敗，為後說名為苦。如取陰為苦，依止說名為苦；得五塵利說名為苦，義亦如是。
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以何因緣求之不得者。答：因緣不具故。譬如種子若無有緣，芽不得生。由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因，今求不得，如欝多羅比丘等宿傳。因惡法故，離苦受樂求不能得，譬如阿鼻地獄眾生。求不得者，略說三因，一無宿世善、二自無功用、三他不愛敬。
以何因緣求之不得者。答：因緣不具故。譬如種子若無有緣，芽不得生。由宿世慳悋嫉妬邪見瞋故壞大家因，今求不得，如欝多羅比丘等宿傳。因惡法故，離苦受樂求不能得，譬如阿鼻地獄眾生。求不得者，略說三因，一無宿世善、二自無功用、三他不愛敬。
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云何略說五陰為苦？答：為攝初中後苦故。生為初苦，死為後苦，老等憂悲等名為中苦。復次為攝有間苦故，有間苦者如老病死等，無間苦者恒隨一切有分。復次為攝各各自相無邊眾苦故，故說五取陰名通相苦。何以故？諸苦別類無邊故，假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡。復次生等諸苦如火，五取陰如薪，如《燒然經》說。復次五取陰為生等諸苦田地。何以故？取陰生苦名生取陰，變異苦名老取陰，逼惱苦名病取陰，破壞苦名死取陰，非愛聚苦名怨憎會取陰，親離散苦名愛別離取陰，所須不遂名求不得。略義云何？答：有三種，一多、二異、三一處。謂三世分散種類不同，攝在一處，故名為略。復次略有二種，一義略，以一義攝多義，譬如真寶；二名句偈略，能攝略義，如真寶器。如是苦有多義多名，但以一義一名攝之，皆盡說名為略。問：諸陰何相？陰義云何？諸陰同一行相，云何不立一陰？陰及取陰二種云何？答：如是等問，《五陰論．思擇品》中已廣分別。問：云何說取陰名苦，不直名陰苦？答：欲分別諦有四相故，說取陰為苦。若直說陰是苦，則二諦不成。何以故？明陰戒定等五陰皆成苦諦故。問：取陰何義？答：愛欲是取義：此陰能生取，為取所生與取相應，取所隨逐能有取故，故名取陰。問：隨觀一苦則通達苦諦，何用廣分別諸苦相耶？答：行人須廣觀眾苦生厭離心，生厭心已能觀通苦得入正觀，為此用故應須廣說。復次為分別生老等苦生思擇智，得此智已觀苦一義，決無分別智因此得生，此智以平等為境，不勞功用自然而流無有覺觀，名第八智，依法境生，如寶象譬。問：如經中說名為樂是樂依止，云何而說取陰為苦？答：如偈言：
云何略說五陰為苦？答：為攝初中後苦故。生為初苦，死為後苦，老等憂悲等名為中苦。復次為攝有間苦故，有間苦者如老病死等，無間苦者恒隨一切有分。復次為攝各各自相無邊眾苦故，故說五取陰名通相苦。何以故？諸苦別類無邊故，假使如來於無量劫廣說苦相亦不能盡。復次生等諸苦如火，五取陰如薪，如《燒然經》說。復次五取陰為生等諸苦田地。何以故？取陰生苦名生取陰，變異苦名老取陰，逼惱苦名病取陰，破壞苦名死取陰，非愛聚苦名怨憎會取陰，親離散苦名愛別離取陰，所須不遂名求不得。略義云何？答：有三種，一多、二異、三一處。謂三世分散種類不同，攝在一處，故名為略。復次略有二種，一義略，以一義攝多義，譬如真寶；二名句偈略，能攝略義，如真寶器。如是苦有多義多名，但以一義一名攝之，皆盡說名為略。問：諸陰何相？陰義云何？諸陰同一行相，云何不立一陰？陰及取陰二種云何？答：如是等問，《五陰論．思擇品》中已廣分別。問：云何說取陰名苦，不直名陰苦？答：欲分別諦有四相故，說取陰為苦。若直說陰是苦，則二諦不成。何以故？明陰戒定等五陰皆成苦諦故。問：取陰何義？答：愛欲是取義：此陰能生取，為取所生與取相應，取所隨逐能有取故，故名取陰。問：隨觀一苦則通達苦諦，何用廣分別諸苦相耶？答：行人須廣觀眾苦生厭離心，生厭心已能觀通苦得入正觀，為此用故應須廣說。復次為分別生老等苦生思擇智，得此智已觀苦一義，決無分別智因此得生，此智以平等為境，不勞功用自然而流無有覺觀，名第八智，依法境生，如寶象譬。問：如經中說名為樂是樂依止，云何而說取陰為苦？答：如偈言：
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執對治樂故， 顛倒欲故樂，
執對治樂故， 顛倒欲故樂，
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經說為苦故， 正見故無樂。
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此義如《五陰論》廣說，於輕品苦中及苦對治中起於樂想，實唯是苦。問：此經中云何說略，餘經廣辯色為苦？答：為多聞慧人，是故略說取陰為苦。若無聞慧，則為廣說色取等為苦。如是為見光未見光人，故廣略說。問：云何說取陰為苦？答：苦盛逼故。如人處七寶樓種種嚴飾，可愛五塵能悅其心生大歡樂；小針所刺即生苦受，忘失前樂如醎酸味。復次苦最多故。謂老病死、愛別離、怨憎會、求不得，憂悲苦惱、覓守失苦、逼害苦等，取陰中最多樂少，虛妄如壞井水。問：略說八苦，其義云何？答：眾苦依止，故生名苦。能令變壞，故老名苦。能逼困身，故病名苦。能滅諸根，故死名苦。非愛共聚，故怨憎會名苦。可愛相遠，故愛別名苦。悕望不遂，故求不得名苦。是眾苦相，故取陰名苦，譬如射堋。復次有者是真實苦，有即是生。生是何法？謂名及色。色為老病死所害，名為別離、怨憎會、求不得苦所害，取陰為眾苦所害。復次老病死名為身苦，以無分別故；愛別離等三名為心苦，由分別起故；生及取陰是身心二苦。復次由生說行苦，由死說壞苦，所餘五句說名苦苦，此三苦以取陰為因。復次取陰有起名生，六道出現故。身變熟名老，以萎悴故。身界不平等及增長名病，令相違故。命終陰壞名死，離本道故。非愛受因共聚，怨憎會，乖意相應故。愛受因相遠，名愛別離，與愛不共故。所欲不遂，名求不得，如願不成故。為一切苦種本田故，取陰名苦。諸苦自生，無功用故。婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟。
此義如《五陰論》廣說，於輕品苦中及苦對治中起於樂想，實唯是苦。問：此經中云何說略，餘經廣辯色為苦？答：為多聞慧人，是故略說取陰為苦。若無聞慧，則為廣說色取等為苦。如是為見光未見光人，故廣略說。問：云何說取陰為苦？答：苦盛逼故。如人處七寶樓種種嚴飾，可愛五塵能悅其心生大歡樂；小針所刺即生苦受，忘失前樂如醎酸味。復次苦最多故。謂老病死、愛別離、怨憎會、求不得，憂悲苦惱、覓守失苦、逼害苦等，取陰中最多樂少，虛妄如壞井水。問：略說八苦，其義云何？答：眾苦依止，故生名苦。能令變壞，故老名苦。能逼困身，故病名苦。能滅諸根，故死名苦。非愛共聚，故怨憎會名苦。可愛相遠，故愛別名苦。悕望不遂，故求不得名苦。是眾苦相，故取陰名苦，譬如射堋。復次有者是真實苦，有即是生。生是何法？謂名及色。色為老病死所害，名為別離、怨憎會、求不得苦所害，取陰為眾苦所害。復次老病死名為身苦，以無分別故；愛別離等三名為心苦，由分別起故；生及取陰是身心二苦。復次由生說行苦，由死說壞苦，所餘五句說名苦苦，此三苦以取陰為因。復次取陰有起名生，六道出現故。身變熟名老，以萎悴故。身界不平等及增長名病，令相違故。命終陰壞名死，離本道故。非愛受因共聚，怨憎會，乖意相應故。愛受因相遠，名愛別離，與愛不共故。所欲不遂，名求不得，如願不成故。為一切苦種本田故，取陰名苦。諸苦自生，無功用故。婆藪跋摩法師分別苦諦品究竟。
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思量集諦品第四
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說苦諦已，云何次第說於集諦？集者何義？云何自問及答？是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣？是渴愛是言勝義，云何渴愛即集此言自足？說渴愛已，何用復說能感後有？能感後有其義云何？能感後有決定憙欲相，隨處處愛著。云何作多種說憙欲？何義隨義？云何處處愛著重言？云何有諸別惑能作集相？云何但說渴愛為集？何因獨說渴愛為集，不說諸業？若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但苦集耶？無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何？已說四大觸名色各為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違？渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何？憙欲、欲欲等，其義云何？藤林等是貪別名，其義云何？
說苦諦已，云何次第說於集諦？集者何義？云何自問及答？是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣？是渴愛是言勝義，云何渴愛即集此言自足？說渴愛已，何用復說能感後有？能感後有其義云何？能感後有決定憙欲相，隨處處愛著。云何作多種說憙欲？何義隨義？云何處處愛著重言？云何有諸別惑能作集相？云何但說渴愛為集？何因獨說渴愛為集，不說諸業？若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但苦集耶？無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何？已說四大觸名色各為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違？渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何？憙欲、欲欲等，其義云何？藤林等是貪別名，其義云何？
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汝問，說苦諦已，云何次第說集者。答：已決心信果，未識信因，令識信因故次說集，為顯苦諦隨屬因緣。復次為受化者迷十二緣生，故說苦諦依因緣生。復次苦諦猶如機關，隨屬因緣故，自性羸弱及無我相。復次世間貪愛堅鎖之所繫縛，不能出離生死牢獄，故顯所縛能縛。復次有諸眾生作如是計：此苦諦者無有始終，難可除滅。由此執故不修正勤，是故佛說苦雖無始，由因緣生，故可除滅，譬如種子。故應修正勤。
汝問，說苦諦已，云何次第說集者。答：已決心信果，未識信因，令識信因故次說集，為顯苦諦隨屬因緣。復次為受化者迷十二緣生，故說苦諦依因緣生。復次苦諦猶如機關，隨屬因緣故，自性羸弱及無我相。復次世間貪愛堅鎖之所繫縛，不能出離生死牢獄，故顯所縛能縛。復次有諸眾生作如是計：此苦諦者無有始終，難可除滅。由此執故不修正勤，是故佛說苦雖無始，由因緣生，故可除滅，譬如種子。故應修正勤。
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汝問，集何義者。答：平等、聚、生是名為集，離此三義則不成因。復次令起有本泉源，能成能現，遮因緣是名集義。
汝問，集何義者。答：平等、聚、生是名為集，離此三義則不成因。復次令起有本泉源，能成能現，遮因緣是名集義。
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汝問，云何自問及答者。有諸弟子不解怯畏定心，護此三事故。佛自答者，為破難邪因、顯立正因。有諸異執，謂梵王自在及天人時性四大空隣虛等，以為正因。為破邪執、欲顯正因，故佛自答。復次於十二緣生等諸經已說多種集，有諸弟子未知此經定以何法為苦集，故佛自答，為欲令得決定智力。復次為覆智受化不通達略教中義，為令開覺，故佛自答。復次為勝智受化覺觀多故不執持，令智堅固，故佛自答。復次為了智受化令得決定智力，故佛自答。復次為分別智弟子令得了別，猶如燃燈，故佛自答。
汝問，云何自問及答者。有諸弟子不解怯畏定心，護此三事故。佛自答者，為破難邪因、顯立正因。有諸異執，謂梵王自在及天人時性四大空隣虛等，以為正因。為破邪執、欲顯正因，故佛自答。復次於十二緣生等諸經已說多種集，有諸弟子未知此經定以何法為苦集，故佛自答，為欲令得決定智力。復次為覆智受化不通達略教中義，為令開覺，故佛自答。復次為勝智受化覺觀多故不執持，令智堅固，故佛自答。復次為了智受化令得決定智力，故佛自答。復次為分別智弟子令得了別，猶如燃燈，故佛自答。
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汝問，是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣者。答：是諸眾生恒觀有為法功德，依有用資糧心無厭足，故名渴愛，如飲醎水。如人盛夏晝日光照熱渴所逼，周遍覓水來飲醎海，醎海有竭此渴無盡。如是世間凡夫，常為生死資糧愛欲焦然其心，邪妄分別令生熱渴，一向專求五欲快樂，眼耳身識及心憶持所受用物，已得未得永無厭足，故說此法名為渴愛。復次不知厭足名為渴愛，如火草薪果蘇蠟等是所燒燃，於取類中無有厭足。世間凡夫貪愛然心，於人天中上妙五塵念念受用不知厭足，如項生王。復次渴愛，類、見、性別異故，各為二種。類異者，於取陰中起我執我愛，是名緣內類貪；於非取類中起我所執，是資糧愛，名緣外類貪。見異者，依因有見、願有勝生，是名有愛；依無有見、願樂我斷，名無有愛。性異者，貪愛倒起覆藏為事，猶如雲網，故名上心；貪愛隨眠隨逐為事，猶如躡毒，名離心愛。復次渴愛，因、依、緣、業別異故，各為三種。因異者，願樂未曾得塵，是愛名求覓苦因；於已得塵心生貪著，是愛名守護苦因；於已失塵心生懊惱，此愛名憂悲內熱苦因。依異者，謂眾生、處所、受具。眾生者，樂得未來陰，求欲生故，名依眾生愛；處所者，樂三有道，常求此處，名依處所愛；樂好聲觸色味香等塵境界，求欲受用，名依受具愛。緣異者，謂貪愛能作煩惱業苦緣，及緣此三起。業異者，謂平等、不平等、相續渴愛。平等愛者，依道理求覓受用，名平等愛；翻此名不平等愛；相續愛者，隨眠貪愛無始相逐，名相續愛。復次渴愛，取、道對治、資糧別異故，各為四種。取異者，於欲界中欲憙迷悶渴愛貪著，名為欲取。於我、言、見、戒等中渴愛著亦爾。道對治異者，謂四聖性所對治故。資糧異者，謂飲食衣服臥具醫藥。復次渴愛依三受別異故為五種，於樂受中生二種愛，謂聚集愛及不相離愛；於苦受中亦生二種，謂不聚會愛及相離愛；於捨受中起無明愛。復次渴愛以事異故離為五種，謂未得求得以願為事、二生願樂已求覓為事、三求覓得已增長為事、四增長已守護為事、五既守護已後時失壞憂悲為事。復次渴愛依五陰故五、依六根故六，依六根各有三受故成十八。復次依結及離結故三十六。如是等是貪愛樹，隨眠為根，我愛資糧，受為身幹，三界貪愛為其高大，六愛聚為枝，愛行為茂葉，百八愛為花，生等為惡果。如此渴愛為苦集因，為苦生因名為渴愛。此中應知渴愛相者，心憙為相。事者，無厭足等十一種為事。緣者，觀有為功德為緣。
汝問，是渴愛何者？渴愛何相、何事、何緣者。答：是諸眾生恒觀有為法功德，依有用資糧心無厭足，故名渴愛，如飲醎水。如人盛夏晝日光照熱渴所逼，周遍覓水來飲醎海，醎海有竭此渴無盡。如是世間凡夫，常為生死資糧愛欲焦然其心，邪妄分別令生熱渴，一向專求五欲快樂，眼耳身識及心憶持所受用物，已得未得永無厭足，故說此法名為渴愛。復次不知厭足名為渴愛，如火草薪果蘇蠟等是所燒燃，於取類中無有厭足。世間凡夫貪愛然心，於人天中上妙五塵念念受用不知厭足，如項生王。復次渴愛，類、見、性別異故，各為二種。類異者，於取陰中起我執我愛，是名緣內類貪；於非取類中起我所執，是資糧愛，名緣外類貪。見異者，依因有見、願有勝生，是名有愛；依無有見、願樂我斷，名無有愛。性異者，貪愛倒起覆藏為事，猶如雲網，故名上心；貪愛隨眠隨逐為事，猶如躡毒，名離心愛。復次渴愛，因、依、緣、業別異故，各為三種。因異者，願樂未曾得塵，是愛名求覓苦因；於已得塵心生貪著，是愛名守護苦因；於已失塵心生懊惱，此愛名憂悲內熱苦因。依異者，謂眾生、處所、受具。眾生者，樂得未來陰，求欲生故，名依眾生愛；處所者，樂三有道，常求此處，名依處所愛；樂好聲觸色味香等塵境界，求欲受用，名依受具愛。緣異者，謂貪愛能作煩惱業苦緣，及緣此三起。業異者，謂平等、不平等、相續渴愛。平等愛者，依道理求覓受用，名平等愛；翻此名不平等愛；相續愛者，隨眠貪愛無始相逐，名相續愛。復次渴愛，取、道對治、資糧別異故，各為四種。取異者，於欲界中欲憙迷悶渴愛貪著，名為欲取。於我、言、見、戒等中渴愛著亦爾。道對治異者，謂四聖性所對治故。資糧異者，謂飲食衣服臥具醫藥。復次渴愛依三受別異故為五種，於樂受中生二種愛，謂聚集愛及不相離愛；於苦受中亦生二種，謂不聚會愛及相離愛；於捨受中起無明愛。復次渴愛以事異故離為五種，謂未得求得以願為事、二生願樂已求覓為事、三求覓得已增長為事、四增長已守護為事、五既守護已後時失壞憂悲為事。復次渴愛依五陰故五、依六根故六，依六根各有三受故成十八。復次依結及離結故三十六。如是等是貪愛樹，隨眠為根，我愛資糧，受為身幹，三界貪愛為其高大，六愛聚為枝，愛行為茂葉，百八愛為花，生等為惡果。如此渴愛為苦集因，為苦生因名為渴愛。此中應知渴愛相者，心憙為相。事者，無厭足等十一種為事。緣者，觀有為功德為緣。
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汝問，是渴愛是言勝義，云何渴愛即集，此言自足者。答：渴愛多種，若能感後生乃是定集，餘則不取；若不爾者，聞正法等亦應為集。復次是渴愛能感未來，若不能感則非所取。復次是渴愛若與憙欲相隨則名為集，若不爾者則非所取。復次為欲簡除似集諦法故，言是渴愛。復次是守為顯證量，如現世苦因渴愛生，證量所得，當知去苦。生不離渴愛，如《郁伽長者經》說。
汝問，是渴愛是言勝義，云何渴愛即集，此言自足者。答：渴愛多種，若能感後生乃是定集，餘則不取；若不爾者，聞正法等亦應為集。復次是渴愛能感未來，若不能感則非所取。復次是渴愛若與憙欲相隨則名為集，若不爾者則非所取。復次為欲簡除似集諦法故，言是渴愛。復次是守為顯證量，如現世苦因渴愛生，證量所得，當知去苦。生不離渴愛，如《郁伽長者經》說。
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汝問，說渴愛已，何用復說能感後有者。答：渴愛者，此言未了，故說能感後有，顯定渴愛。若但說渴愛是集，則阿羅漢渴愛水等亦應是集。若有渴愛能為滅渴愛依止，亦應成集。
汝問，說渴愛已，何用復說能感後有者。答：渴愛者，此言未了，故說能感後有，顯定渴愛。若但說渴愛是集，則阿羅漢渴愛水等亦應是集。若有渴愛能為滅渴愛依止，亦應成集。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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汝問，能感後有，其義云何者。答：能令識等陰著後有故。何以故？我及我所是所執處，如是渴愛能令識等執著此處，如塵著濕衣種子著濕田。復次能生未來有故，如母生子。復次能為未來生食故，如識食、觸食。復次能引能愛故，故說能感後有。又有往昔耆舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有：一、能使相緣，如經言：隨眠貪愛未被拔除，是苦恒生恒續，猶如龍池。二、能攝諸道故，如經言：比丘！若於色等境界起貪欲愛著，是識隨依色住，受想行亦如是。三、能結能續，如經言：能結能縫不捨境故，令未來世三有得生。四、能令受生，如經：於此四食處若有愛欲，名色即生。
汝問，能感後有，其義云何者。答：能令識等陰著後有故。何以故？我及我所是所執處，如是渴愛能令識等執著此處，如塵著濕衣種子著濕田。復次能生未來有故，如母生子。復次能為未來生食故，如識食、觸食。復次能引能愛故，故說能感後有。又有往昔耆舊諸師釋佛說渴愛有四因緣能感後有：一、能使相緣，如經言：隨眠貪愛未被拔除，是苦恒生恒續，猶如龍池。二、能攝諸道故，如經言：比丘！若於色等境界起貪欲愛著，是識隨依色住，受想行亦如是。三、能結能續，如經言：能結能縫不捨境故，令未來世三有得生。四、能令受生，如經：於此四食處若有愛欲，名色即生。
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汝問，能感後有，決定憙欲相隨處處愛著，云何作多種說者。答：此三句皆是渴愛別名，譬如人手名為頞悉多、亦名柯羅、亦名波尼。復次果、伴、境界別異，是故多說。能施未來果故，說能感後有。憙欲為伴故，說憙欲相隨。取種種境故，說處處愛著。復次有法但感後有，不與喜欲相隨，如隨眠貪愛。有法但與喜欲相隨，不能生有，如不墮界貪，故應具說多名。
汝問，能感後有，決定憙欲相隨處處愛著，云何作多種說者。答：此三句皆是渴愛別名，譬如人手名為頞悉多、亦名柯羅、亦名波尼。復次果、伴、境界別異，是故多說。能施未來果故，說能感後有。憙欲為伴故，說憙欲相隨。取種種境故，說處處愛著。復次有法但感後有，不與喜欲相隨，如隨眠貪愛。有法但與喜欲相隨，不能生有，如不墮界貪，故應具說多名。
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汝問，喜欲何義者。答：喜者於有資糧中心生安樂，說名為喜樂；此中生欲，名為喜欲，譬如色欲。復次喜種類，欲名為喜欲，譬如寶瓶。復次是樂有染名喜、心著名欲，合此二種故名喜欲，譬如名色。復次喜欲更互相生，故名喜欲，如菴羅子等。
汝問，喜欲何義者。答：喜者於有資糧中心生安樂，說名為喜樂；此中生欲，名為喜欲，譬如色欲。復次喜種類，欲名為喜欲，譬如寶瓶。復次是樂有染名喜、心著名欲，合此二種故名喜欲，譬如名色。復次喜欲更互相生，故名喜欲，如菴羅子等。
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汝問，相隨義云何者。答：共義名隨。此隨眠與上心為伴，能生後有。復次外愛共行故，說內愛與喜相隨，譬如愛取。復次隨者，得地為義。復次分別部說：相隨有四種，一境界相隨、二相應相隨、三間雜相隨、四緣起相隨。境界相隨者，如經說：若人起覺觀分別與色相隨。相應相隨者，如經言：此心與慈相隨。間雜相隨者，如經言：是人修習信根與慈相隨。復次有經說：染著憎恚相隨、思惟相隨。緣起相隨者，如經言：修習正見與無放逸相隨。此論所明喜欲，即是間雜相隨。
汝問，相隨義云何者。答：共義名隨。此隨眠與上心為伴，能生後有。復次外愛共行故，說內愛與喜相隨，譬如愛取。復次隨者，得地為義。復次分別部說：相隨有四種，一境界相隨、二相應相隨、三間雜相隨、四緣起相隨。境界相隨者，如經說：若人起覺觀分別與色相隨。相應相隨者，如經言：此心與慈相隨。間雜相隨者，如經言：是人修習信根與慈相隨。復次有經說：染著憎恚相隨、思惟相隨。緣起相隨者，如經言：修習正見與無放逸相隨。此論所明喜欲，即是間雜相隨。
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汝問，處處愛著，重言云何者。答：於三有中愛著種種諸界，於諸界中愛著種種生處，於諸生處愛著種種眾生聚，於眾生聚中愛著種種諸根，於諸根中愛著種種諸塵，於諸塵中愛著種種諸業。復次心猴行境不定，恒樂取塵，隨逐渴愛種種諸有及有資糧，由隨攝捨處處愛著。復次觀著求處行不定故，如偷稻牛。復次棄取餘塵亦不離欲，譬如五囚人母欲說處處愛著。
汝問，處處愛著，重言云何者。答：於三有中愛著種種諸界，於諸界中愛著種種生處，於諸生處愛著種種眾生聚，於眾生聚中愛著種種諸根，於諸根中愛著種種諸塵，於諸塵中愛著種種諸業。復次心猴行境不定，恒樂取塵，隨逐渴愛種種諸有及有資糧，由隨攝捨處處愛著。復次觀著求處行不定故，如偷稻牛。復次棄取餘塵亦不離欲，譬如五囚人母欲說處處愛著。
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汝問，有諸別惑能作集相，云何但說渴愛為集者。答：為最勝故。若渴愛王所至之處，一切惑眾皆同聚集。復次由渴愛攝故，若渴愛不令餘惑噉味，餘惑則滅。若諸惑不起，貪愛亦不起。何以故？無分別依故。復次設無餘惑但有貪愛，生死亦起，如手摶濕沙。復次難分別故，由此渴愛亦入善法，但觀口故如內怨家。復次至門不入故，如阿那含至涅槃門，由貪愛故不能得入成上流人。問：無明亦勝，何故不立？答：不然。無明盲人由渴愛故墮陰坑苦，譬如盲象。求欲後生故受來報，不由無明，譬如生盲入諸門。以是義故，故說渴愛為集。
汝問，有諸別惑能作集相，云何但說渴愛為集者。答：為最勝故。若渴愛王所至之處，一切惑眾皆同聚集。復次由渴愛攝故，若渴愛不令餘惑噉味，餘惑則滅。若諸惑不起，貪愛亦不起。何以故？無分別依故。復次設無餘惑但有貪愛，生死亦起，如手摶濕沙。復次難分別故，由此渴愛亦入善法，但觀口故如內怨家。復次至門不入故，如阿那含至涅槃門，由貪愛故不能得入成上流人。問：無明亦勝，何故不立？答：不然。無明盲人由渴愛故墮陰坑苦，譬如盲象。求欲後生故受來報，不由無明，譬如生盲入諸門。以是義故，故說渴愛為集。
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汝問，何因獨說渴愛為集，不說諸業者。答：煩惱勝故。何以故？貪愛等是實生因，業不如此。云何知耶？業雖具在，為貪愛盡故，諸阿羅漢無復後生。前來已說有真似集，貪愛等能為有因故是實集諦，業為引有因故說為相似集。復次貪等由道所滅，業則不爾。何以故？諸佛等究竟修道已，猶聞有殘業在。復次業不墮界故，不名真集。
汝問，何因獨說渴愛為集，不說諸業者。答：煩惱勝故。何以故？貪愛等是實生因，業不如此。云何知耶？業雖具在，為貪愛盡故，諸阿羅漢無復後生。前來已說有真似集，貪愛等能為有因故是實集諦，業為引有因故說為相似集。復次貪等由道所滅，業則不爾。何以故？諸佛等究竟修道已，猶聞有殘業在。復次業不墮界故，不名真集。
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汝問，若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但為苦集者。答：有如是義，此中為立四諦，故說為苦集。何以故？於聖諦中簡擇真實因故，說渴愛等為苦諦集。復次有及生陰渴愛為集，是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集，不如渴愛獨為苦集，故但說渴愛為苦諦集。復次定以隨眠渴愛為苦諦集，為顯此義，佛說偈言：
汝問，若貪愛等亦是業煩惱集，云何說但為苦集者。答：有如是義，此中為立四諦，故說為苦集。何以故？於聖諦中簡擇真實因故，說渴愛等為苦諦集。復次有及生陰渴愛為集，是渴愛於現世中與生等諸緣共作煩惱業集，不如渴愛獨為苦集，故但說渴愛為苦諦集。復次定以隨眠渴愛為苦諦集，為顯此義，佛說偈言：
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如樹根未拔， 雖斷猶更生，
如樹根未拔， 雖斷猶更生，
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隨眠愛未除， 苦體恒相續。
隨眠愛未除， 苦體恒相續。
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約緣內渴愛，說緣愛起取；約緣外渴愛，說緣取起求覓業。
約緣內渴愛，說緣愛起取；約緣外渴愛，說緣取起求覓業。
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汝問，無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何者。答：經說無明為愛，緣此愛為煩惱緣起。經說觀味親境起常邪等見，因此起愛，是愛為業緣起。經說由貪愛故得三種受，是愛為受緣起。復次一切煩惱無明為緣，此貪愛緣無明起故，說緣無明愛。一切諸見為諸業緣，緣此諸見起貪愛，此愛名業緣愛。一切諸苦三受為體，緣此起愛名苦緣愛。復次不信了為因，名緣無明愛。觀有為法樂常等味邪智為因，名緣觀味愛。餘類為因，名緣愛愛。此愛為緣起，及界有三，由境界有六。
汝問，無明緣觀味、緣三受、緣等愛，其異云何者。答：經說無明為愛，緣此愛為煩惱緣起。經說觀味親境起常邪等見，因此起愛，是愛為業緣起。經說由貪愛故得三種受，是愛為受緣起。復次一切煩惱無明為緣，此貪愛緣無明起故，說緣無明愛。一切諸見為諸業緣，緣此諸見起貪愛，此愛名業緣愛。一切諸苦三受為體，緣此起愛名苦緣愛。復次不信了為因，名緣無明愛。觀有為法樂常等味邪智為因，名緣觀味愛。餘類為因，名緣愛愛。此愛為緣起，及界有三，由境界有六。
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汝問，已說四大觸名色，名為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違者。答：為顯有因故，說渴愛有已；為顯等分因，故說四大；為顯種種因，故說於觸，為觸不一故受有三。為堅信因，故說名色，如《大緣生經》說：阿難！若識不託母胎，是迦羅囉得結實不？不得。世尊！阿難！若無迦羅囉，是識能託胎不？不能。世尊！由此二法更互相持，故得堅住。復次無始時因名渴愛；一期因，謂四大剎那因，謂觸及名色；具二因，謂宿世因及現功用因。復次五陰宿世因，謂渴愛於受生中四大為初因，如迦羅囉為頞浮陀等因，俱起因名觸，先時及俱起因名為色。
汝問，已說四大觸名色，名為諸陰因，復說渴愛為因，此二說云何不相違者。答：為顯有因故，說渴愛有已；為顯等分因，故說四大；為顯種種因，故說於觸，為觸不一故受有三。為堅信因，故說名色，如《大緣生經》說：阿難！若識不託母胎，是迦羅囉得結實不？不得。世尊！阿難！若無迦羅囉，是識能託胎不？不能。世尊！由此二法更互相持，故得堅住。復次無始時因名渴愛；一期因，謂四大剎那因，謂觸及名色；具二因，謂宿世因及現功用因。復次五陰宿世因，謂渴愛於受生中四大為初因，如迦羅囉為頞浮陀等因，俱起因名觸，先時及俱起因名為色。
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汝問，渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何。答：渴愛為無別異因，業為別異因，食為引持苦因，無明及我慢為一切因。復次渴愛能為有因，業為道因，食為平等因，無明及我慢為更互因。復次渴愛為苦真正因，是苦根本故；所餘因為資糧，集助貪愛故。
汝問，渴愛、無明、我慢、業、食皆為苦因，此等異相云何。答：渴愛為無別異因，業為別異因，食為引持苦因，無明及我慢為一切因。復次渴愛能為有因，業為道因，食為平等因，無明及我慢為更互因。復次渴愛為苦真正因，是苦根本故；所餘因為資糧，集助貪愛故。
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汝問，喜欲欲等，其義云何。答：塵已到故心生歡喜，由喜生愛故名喜欲。求未得塵名欲，因此生愛名為欲欲。
汝問，喜欲欲等，其義云何。答：塵已到故心生歡喜，由喜生愛故名喜欲。求未得塵名欲，因此生愛名為欲欲。
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汝問，藤林等是貪別名，其義云何。答：欲塵為境界，能染於心，故說欲染。貪著四定及果，是名色欲。貪著三摩跋提及果，是名有欲。能障涅槃行說名為刺，能燒熱心說名欲火，能垢污心說名欲塵，能令心濁說名欲垢，能纏繞心說名欲辮，無思計故說名欲縛，令癡迷故說名欲悶。心沈名欲著，隨有行故說名隨流，常悕望故說名無厭，得無飽足故說名為貪，障出離故說名為蓋，能覆藏故說名煩惱，令不離有故說名為結，不正思惟所觸惱故說名為錐，能縈朿刺故說名為藤，向上轉增故說名大，欲周普界道叢根塵勝樂等故說名為遍，著種種塵起種種著說名愛著，於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無厭，積聚欲塵利養名為渴愛，如是方便輪迴送引不離生死說名欲將，遊煩惱水結愛行繩說名欲網，從上下流入生死海說名愛河，譬如變異渴病所逼入塵海。由此無有飽足故名渴，如海吞流、如火燒薪等此惑無滿，說名無休。能結死生前後無間，故名為縫。此渴愛在，能令生死相續不斷，或由自由他能受六道生死故，於餘惑中說名為集。具如大有品中廣說。此品解貪愛有十一種應知，一名、二義、三體、四用、五因、六對治、七淨、八不淨、九生次第、十立難、十一救義。若行人識此起觀，自行教他不迷道理，故說此義。思量集諦品究竟。
汝問，藤林等是貪別名，其義云何。答：欲塵為境界，能染於心，故說欲染。貪著四定及果，是名色欲。貪著三摩跋提及果，是名有欲。能障涅槃行說名為刺，能燒熱心說名欲火，能垢污心說名欲塵，能令心濁說名欲垢，能纏繞心說名欲辮，無思計故說名欲縛，令癡迷故說名欲悶。心沈名欲著，隨有行故說名隨流，常悕望故說名無厭，得無飽足故說名為貪，障出離故說名為蓋，能覆藏故說名煩惱，令不離有故說名為結，不正思惟所觸惱故說名為錐，能縈朿刺故說名為藤，向上轉增故說名大，欲周普界道叢根塵勝樂等故說名為遍，著種種塵起種種著說名愛著，於生死資糧未得及得心生歡喜說名喜欲無厭，積聚欲塵利養名為渴愛，如是方便輪迴送引不離生死說名欲將，遊煩惱水結愛行繩說名欲網，從上下流入生死海說名愛河，譬如變異渴病所逼入塵海。由此無有飽足故名渴，如海吞流、如火燒薪等此惑無滿，說名無休。能結死生前後無間，故名為縫。此渴愛在，能令生死相續不斷，或由自由他能受六道生死故，於餘惑中說名為集。具如大有品中廣說。此品解貪愛有十一種應知，一名、二義、三體、四用、五因、六對治、七淨、八不淨、九生次第、十立難、十一救義。若行人識此起觀，自行教他不迷道理，故說此義。思量集諦品究竟。
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四諦論卷第二
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