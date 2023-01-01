四諦論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論卷第一

婆藪跋摩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆藪跋摩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

思擇品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 思擇品第一

般若遍諸法， 大悲攝眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 般若遍諸法， 大悲攝眾生，

無相說正道， 頂禮人天尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無相說正道， 頂禮人天尊。

大聖栴延論， 言略義深廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大聖栴延論， 言略義深廣，

大德佛陀蜜， 廣說言及義， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大德佛陀蜜， 廣說言及義，

有次第莊嚴， 廣略義相稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有次第莊嚴， 廣略義相稱，

名理互相攝。 我見兩論已， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名理互相攝。 我見兩論已，

今則捨廣略， 故造中量論， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今則捨廣略， 故造中量論，

利益說受者， 正法得久住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益說受者， 正法得久住。

若人達四諦， 四信處難動， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人達四諦， 四信處難動，

不更視他面， 永離四惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不更視他面， 永離四惡道，

八等人天識， 後必至苦際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八等人天識， 後必至苦際，

故造四諦論， 不由求慢等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故造四諦論， 不由求慢等。

緣起義多種， 句味前後次， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起義多種， 句味前後次，

他難及救義， 總別相應理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他難及救義， 總別相應理，

證義及譬喻， 依此說四諦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證義及譬喻， 依此說四諦，

願眾生知此， 得天道涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願眾生知此， 得天道涅槃。

聖諦有四，此言是經。何因何緣佛世尊說如此經？云何聖諦有四，不增不減？云何聖義及與諦義？若以聖故名為諦者，前二不應名諦；若言聖家諦故名為諦，義則不定。復有經說：諦唯是一無有第二。云何四義而不破壞？復有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四諦義不成。復次《增一》中說：安立諸法，從一至二乃至眾多。云何諦義獨不增一？復次四相既其不同，云何一時而得並觀？復次四相婆羅門諦，及與聖諦，有何差別？持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖諦有四，此言是經。何因何緣佛世尊說如此經？云何聖諦有四，不增不減？云何聖義及與諦義？若以聖故名為諦者，前二不應名諦；若言聖家諦故名為諦，義則不定。復有經說：諦唯是一無有第二。云何四義而不破壞？復有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四諦義不成。復次《增一》中說：安立諸法，從一至二乃至眾多。云何諦義獨不增一？復次四相既其不同，云何一時而得並觀？復次四相婆羅門諦，及與聖諦，有何差別？持散偈曰：

云何四聖諦， 非諦不定境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何四聖諦， 非諦不定境，

唯二增並觀， 淨聖諦何別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 唯二增並觀， 淨聖諦何別。

云何諸佛於四諦中同有一意？云何唯以四諦為諸佛上品正說？云何同觀四諦為境，智慧平等而果有差別？云何阿羅漢於四諦中智圓無餘，不同諸佛得一切智？若不同者，於四諦中應有無明。若一切法四諦中攝，《勝奢波葉譬經》應須救解，若不救解應有五諦，若無五諦餘法非諦。若苦等四名聖諦者，又說一苦具足聖諦，如是等經則不須說。若四諦智說名為苦，是義不然。若知一諦亦知餘諦者，說後三諦則為無用。云何在先說於苦諦？若未說因先說果者，何得不違一二緣生？云何說滅諦後說道諦？持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諸佛於四諦中同有一意？云何唯以四諦為諸佛上品正說？云何同觀四諦為境，智慧平等而果有差別？云何阿羅漢於四諦中智圓無餘，不同諸佛得一切智？若不同者，於四諦中應有無明。若一切法四諦中攝，《勝奢波葉譬經》應須救解，若不救解應有五諦，若無五諦餘法非諦。若苦等四名聖諦者，又說一苦具足聖諦，如是等經則不須說。若四諦智說名為苦，是義不然。若知一諦亦知餘諦者，說後三諦則為無用。云何在先說於苦諦？若未說因先說果者，何得不違一二緣生？云何說滅諦後說道諦？持散偈曰：

一意上果異， 一切智葉譬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一意上果異， 一切智葉譬，

四違一無用， 先苦因緣滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四違一無用， 先苦因緣滅。

聖諦有四，云何佛世尊說此經？答：有諸弟子應得聖道，先在外道稟受邪法，或事常行外道，或不住一處道、護命道、相違道、老聲聞道、思瞿曇道、鳥翅衣道、事水道、編髮道、事火道、裸形道等，如是諸道各讚己法。唯有我法真實無餘、諦不相違、無死為果，他法不爾。聞此言已無決定智，如是等法何者真實？何者不實？是諸弟子於諦非諦起無明惑，為顯實諦，是故大仙說如是經。譬如有人為偽瓔珞之所欺張，令其得見真實瓔珞。復次有諸別法說如此義：若捨俗飾持沙門相，住阿蘭若處行頭陀法，值遇白法減捨財物，守護慚羞登上戒車、控制根馬、磨練聞仗被服定鎧。因此等行，自謂我等是真沙門。是諸人等起沙門增上慢，令其得見真實沙門故，佛世尊說如是經。為顯此義、為通達四諦，於聖法中成實沙門，不由餘行。如《沙門經》說：若有如此具如經說實沙門者，由四諦觀故得成立，不由世間修行究竟共得有流而名沙門。如裸形偈說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖諦有四，云何佛世尊說此經？答：有諸弟子應得聖道，先在外道稟受邪法，或事常行外道，或不住一處道、護命道、相違道、老聲聞道、思瞿曇道、鳥翅衣道、事水道、編髮道、事火道、裸形道等，如是諸道各讚己法。唯有我法真實無餘、諦不相違、無死為果，他法不爾。聞此言已無決定智，如是等法何者真實？何者不實？是諸弟子於諦非諦起無明惑，為顯實諦，是故大仙說如是經。譬如有人為偽瓔珞之所欺張，令其得見真實瓔珞。復次有諸別法說如此義：若捨俗飾持沙門相，住阿蘭若處行頭陀法，值遇白法減捨財物，守護慚羞登上戒車、控制根馬、磨練聞仗被服定鎧。因此等行，自謂我等是真沙門。是諸人等起沙門增上慢，令其得見真實沙門故，佛世尊說如是經。為顯此義、為通達四諦，於聖法中成實沙門，不由餘行。如《沙門經》說：若有如此具如經說實沙門者，由四諦觀故得成立，不由世間修行究竟共得有流而名沙門。如裸形偈說。

復次已免九難。前佛已生其厭離因法，以善根香熏習其心，已長聖道資糧、意行俱淨，應通達聖諦。是勤行心，為令服聖諦智藥故，佛世尊而說是經。如可治病，醫則施藥。復次聞惡道苦最極難忍生厭怖心，為如此人顯不墮惡道因緣，故說此經。何以故？八地獄中受生眾生，六方火焰之所圍遶，舉體洞然如融金色，其出入息皆是火焰受燒熱苦。復有諸人飢食鐵丸、渴飲銅汁，或剉或斫、或破或抽受種種苦，有眾色狗及鐵嘴鳥等之所噉食。或受餓鬼，生飢渴苦恒隨逼身。咽如針孔，恒欲食飲，終無飽足；渴行求水，宿業所逼，若近河邊便見河燥，或見膿血屎尿臭穢遍滿；值花果樹變成空林。如偈說言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次已免九難。前佛已生其厭離因法，以善根香熏習其心，已長聖道資糧、意行俱淨，應通達聖諦。是勤行心，為令服聖諦智藥故，佛世尊而說是經。如可治病，醫則施藥。復次聞惡道苦最極難忍生厭怖心，為如此人顯不墮惡道因緣，故說此經。何以故？八地獄中受生眾生，六方火焰之所圍遶，舉體洞然如融金色，其出入息皆是火焰受燒熱苦。復有諸人飢食鐵丸、渴飲銅汁，或剉或斫、或破或抽受種種苦，有眾色狗及鐵嘴鳥等之所噉食。或受餓鬼，生飢渴苦恒隨逼身。咽如針孔，恒欲食飲，終無飽足；渴行求水，宿業所逼，若近河邊便見河燥，或見膿血屎尿臭穢遍滿；值花果樹變成空林。如偈說言：

月炙如夏日， 風觸如火焰， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月炙如夏日， 風觸如火焰，

雨渧如洋湯， 履地如熱灰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雨渧如洋湯， 履地如熱灰。

是故餓鬼受苦最劇。或生畜生道，恒被籠繫斫破鞭打，互相吞食更相疑畏，心恒不安，受如此苦。或生脩羅，怨結慳悋慢觸犯，受是等苦。佛諸弟子聞諸惡道有如是苦，畏自墮彼；欲顯四諦知見不是墮因緣，故說此經。如人應墮海底，施以船筏令其得濟。如經中說：若有眾生於如是苦能如實見，則得解脫四種惡道及生老病一切諸苦。復次為令眾生遠離五種邪欺誑語，一能生眾惡、二惡人受行、三賢人遠離、四能發起煩惱、五欺誑為體。為令他說利益眾生五分正語，一自德相應、二善人受行、三生長善根、四令離生死蕀刺稠林、五令至實樂。離五邪言、行五正語，故說此經，譬如令捨偽寶取真寶。如經中說：莫說實邪惡言。若僧聚集應行兩事，一聖默然、二聖正法言。復次有諸凡夫，各自執著諸別異諦，我執是實、他執為非，由此執故互相鬪諍，如生盲見象。欲顯最勝無死、鬪諍無更起、無顛倒是聖諦智慧，故說此經。為現此意，執著斷常說我諸人互相鬪諍，見四諦人則不如是，了達真空故。如《佉多柯經》說。復次依正師長住空閑處，受頭陀行減損生具，守護六根節量飲食，初後夜覺樂一心聽，如理思量正說及誦，端坐寂定數息觀門，由此因緣成熟相續，心地靜細或聚動弱。為如是人令得通達，故說此經，如潤滑人施其利藥。若真實義，唯以智根名為通達，應知此根緣四聖諦。是通達經，此中應說。復次為破四惑、顯兩方便，故說此經。如偈所說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故餓鬼受苦最劇。或生畜生道，恒被籠繫斫破鞭打，互相吞食更相疑畏，心恒不安，受如此苦。或生脩羅，怨結慳悋慢觸犯，受是等苦。佛諸弟子聞諸惡道有如是苦，畏自墮彼；欲顯四諦知見不是墮因緣，故說此經。如人應墮海底，施以船筏令其得濟。如經中說：若有眾生於如是苦能如實見，則得解脫四種惡道及生老病一切諸苦。復次為令眾生遠離五種邪欺誑語，一能生眾惡、二惡人受行、三賢人遠離、四能發起煩惱、五欺誑為體。為令他說利益眾生五分正語，一自德相應、二善人受行、三生長善根、四令離生死蕀刺稠林、五令至實樂。離五邪言、行五正語，故說此經，譬如令捨偽寶取真寶。如經中說：莫說實邪惡言。若僧聚集應行兩事，一聖默然、二聖正法言。復次有諸凡夫，各自執著諸別異諦，我執是實、他執為非，由此執故互相鬪諍，如生盲見象。欲顯最勝無死、鬪諍無更起、無顛倒是聖諦智慧，故說此經。為現此意，執著斷常說我諸人互相鬪諍，見四諦人則不如是，了達真空故。如《佉多柯經》說。復次依正師長住空閑處，受頭陀行減損生具，守護六根節量飲食，初後夜覺樂一心聽，如理思量正說及誦，端坐寂定數息觀門，由此因緣成熟相續，心地靜細或聚動弱。為如是人令得通達，故說此經，如潤滑人施其利藥。若真實義，唯以智根名為通達，應知此根緣四聖諦。是通達經，此中應說。復次為破四惑、顯兩方便，故說此經。如偈所說：

生起滅離闇， 種種諸邪執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生起滅離闇， 種種諸邪執，

六十二種見， 因果中無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六十二種見， 因果中無明。

為破此等惑， 欲顯不動理， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為破此等惑， 欲顯不動理，

及繫解脫緣， 故佛說此經。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及繫解脫緣， 故佛說此經。

復次梵等、諸天仙等、諸人婆利等、脩羅道龍等、說藥叉等、神閻摩等，猶不見四聖諦故，不出三界獄，如蠶處繭。迴轉六道猶如車輪，漫走闇中墮深坑嶮受大燒熱。若見四聖諦則破無明闇、得智光明，解脫四惡道，則不仰觀諸道。由是四聖諦真實無二、無倒無諍，能成如來出世勝用。欲顯此義，故說此經。論主欲顯四諦義無與等者，故說首盧柯： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次梵等、諸天仙等、諸人婆利等、脩羅道龍等、說藥叉等、神閻摩等，猶不見四聖諦故，不出三界獄，如蠶處繭。迴轉六道猶如車輪，漫走闇中墮深坑嶮受大燒熱。若見四聖諦則破無明闇、得智光明，解脫四惡道，則不仰觀諸道。由是四聖諦真實無二、無倒無諍，能成如來出世勝用。欲顯此義，故說此經。論主欲顯四諦義無與等者，故說首盧柯：

知外諦不離， 律理行勝負， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知外諦不離， 律理行勝負，

不能度生老， 死憂悲大海， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能度生老， 死憂悲大海，

則此聖智人， 貪瞋引鬪諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 則此聖智人， 貪瞋引鬪諍。

智者求解脫， 外諦不應知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者求解脫， 外諦不應知，

若人見聖諦， 免惡道勝法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人見聖諦， 免惡道勝法，

離過無染濁， 常行四等心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離過無染濁， 常行四等心。

眾苦所遍滿， 解脫三界獄， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾苦所遍滿， 解脫三界獄，

聰慧求涅槃， 應須見聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧求涅槃， 應須見聖諦。

持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持散偈曰：

弟子及沙門， 免難畏惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 弟子及沙門， 免難畏惡道，

過失與邪執， 師尊破顯梵。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過失與邪執， 師尊破顯梵。

云何聖諦唯有四種，不減不增？答：此問非問，一切處如是無窮故。復次身見、斷見、常見、無事見，為對治此四，是故聖諦有四。復次為對治四倒故說四諦，猶如四念處。復次為離四種邪執事故，由一切眾生有四種邪執。何者為四？謂果、因、解脫、方便邪執。一、果邪執者，我見念愛業所生陰界入等，不淨臭穢猶如死狗，三苦火隨燒、無常金剛之所破壞，我我所者、使作者、受者、使受者之所遠離，此中淨樂常我執是果邪執。為離此執，故說苦聖諦。二、因邪執者，謂世主梵王自在人，雙時自性定自然，非因宿業亡尊曰宿藥、地水火風、隣虛空等。此非因、不平等因執為生因，是名因邪執。為離此執，故說集諦。三、解脫邪執者，歸五入毘紐體、極入空，至世俗住無苦上獨存離我德、三定果暫捨永捨，如是等執解脫者，非定非永名解脫執。為破此執，故說滅諦。四、方便邪執者，謂遠離五塵、飲食衣服臥具住處，風水花果根芽枝葉米麵油滓牛糞，以此等物為飲食故；樹皮茅藤板編草青鹿皮，用此等物以為衣服；或復捨此，地上並杵板刺灰聚，臥此等上；或首下脚上、或隨向日熱炙身，恒著濕衣、恒住水中，大行投巖赴火永沒水，依時節業盡無因，由此等行謂得涅槃，是名方便邪執。為離此執，故說道諦。以事四故，故說四諦，猶如聖道。復次為分別希有法故。聖諦有四。何以故？取陰是眾生依著處故，說苦應知不可依著。由貪愛故無有寂靜，貪愛滅故則有寂滅。苦滅者我慢寂滅，心苦對治故。由修道故無明寂滅，道能對治無明故。復次一切求解脫人，滅苦得樂是其勝用。滅苦云何？由集滅故。得樂由修道故、聖諦有故。復次經論師說：若人觀見生死過失、觀涅槃功德，則入正定聚。生死過失云何？謂受生識起失。此識起因即是貪愛。涅槃功德云何？謂識不起樂。此識不起方便，即是聖道。故說四諦。復次分別世出世因果，故說四諦。復次通達四種故。復次依住四種故說四諦。復次別相四種故說四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何聖諦唯有四種，不減不增？答：此問非問，一切處如是無窮故。復次身見、斷見、常見、無事見，為對治此四，是故聖諦有四。復次為對治四倒故說四諦，猶如四念處。復次為離四種邪執事故，由一切眾生有四種邪執。何者為四？謂果、因、解脫、方便邪執。一、果邪執者，我見念愛業所生陰界入等，不淨臭穢猶如死狗，三苦火隨燒、無常金剛之所破壞，我我所者、使作者、受者、使受者之所遠離，此中淨樂常我執是果邪執。為離此執，故說苦聖諦。二、因邪執者，謂世主梵王自在人，雙時自性定自然，非因宿業亡尊曰宿藥、地水火風、隣虛空等。此非因、不平等因執為生因，是名因邪執。為離此執，故說集諦。三、解脫邪執者，歸五入毘紐體、極入空，至世俗住無苦上獨存離我德、三定果暫捨永捨，如是等執解脫者，非定非永名解脫執。為破此執，故說滅諦。四、方便邪執者，謂遠離五塵、飲食衣服臥具住處，風水花果根芽枝葉米麵油滓牛糞，以此等物為飲食故；樹皮茅藤板編草青鹿皮，用此等物以為衣服；或復捨此，地上並杵板刺灰聚，臥此等上；或首下脚上、或隨向日熱炙身，恒著濕衣、恒住水中，大行投巖赴火永沒水，依時節業盡無因，由此等行謂得涅槃，是名方便邪執。為離此執，故說道諦。以事四故，故說四諦，猶如聖道。復次為分別希有法故。聖諦有四。何以故？取陰是眾生依著處故，說苦應知不可依著。由貪愛故無有寂靜，貪愛滅故則有寂滅。苦滅者我慢寂滅，心苦對治故。由修道故無明寂滅，道能對治無明故。復次一切求解脫人，滅苦得樂是其勝用。滅苦云何？由集滅故。得樂由修道故、聖諦有故。復次經論師說：若人觀見生死過失、觀涅槃功德，則入正定聚。生死過失云何？謂受生識起失。此識起因即是貪愛。涅槃功德云何？謂識不起樂。此識不起方便，即是聖道。故說四諦。復次分別世出世因果，故說四諦。復次通達四種故。復次依住四種故說四諦。復次別相四種故說四諦。

問：聖義及諦義云何？答：聖義有八。一、自在，若繫屬他則不自在，名為僕隷，不名為聖。諸佛及弟子，於心及法二處自在，故名為聖。二、免貪愛好，如許自在人出家。三、聖種生故，名為聖人，如生婆羅門種。四、於聖地生，地者謂真實無生，譬如生中國地。五、行離生死，如婆羅門。六、不乘生死車，如捨則無著。七、不更生故，猶如陳種。八、恭敬應往，以福德故，猶如皇帝。持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：聖義及諦義云何？答：聖義有八。一、自在，若繫屬他則不自在，名為僕隷，不名為聖。諸佛及弟子，於心及法二處自在，故名為聖。二、免貪愛好，如許自在人出家。三、聖種生故，名為聖人，如生婆羅門種。四、於聖地生，地者謂真實無生，譬如生中國地。五、行離生死，如婆羅門。六、不乘生死車，如捨則無著。七、不更生故，猶如陳種。八、恭敬應往，以福德故，猶如皇帝。持散偈曰：

自在離貪奴， 聖種聖地生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在離貪奴， 聖種聖地生，

行離不乘車， 不生恭敬往。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行離不乘車， 不生恭敬往。

諦義有七。一、不倒是諦義，譬如火相。二、實有是諦義，如經中說。三、無變異是諦義。四、無二行是諦義，譬如樹提伽蛇耶達多行。五、不更起是諦義，從此智不更起，不同火輪智。六、不相違是諦義，譬如業及聖戒。七、文義相稱是諦義。何以故？言苦者必苦為義。由此七義，故名為諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諦義有七。一、不倒是諦義，譬如火相。二、實有是諦義，如經中說。三、無變異是諦義。四、無二行是諦義，譬如樹提伽蛇耶達多行。五、不更起是諦義，從此智不更起，不同火輪智。六、不相違是諦義，譬如業及聖戒。七、文義相稱是諦義。何以故？言苦者必苦為義。由此七義，故名為諦。

汝問，若以聖故名為諦者，前二不應名諦；又若言聖家諦故名為諦者，義則不定者。答：諦是聖因，能生聖故，譬如梵住。故名聖諦。如經中說：四足為聖，與義相應。復次聖人所說，故名聖諦，如導師路。如經中說：若諸如來已正當說，皆說四諦。問：若以聖說名聖諦者，凡夫亦說應名凡諦。答：承佛神力說故、成立佛正教故，非凡諦，如舍利弗行因緣。復次聖人故、先所了故，譬如仙藥。復次聖人依真實見，故名聖諦，譬如世諦。問：凡夫依不實義見，應非聖非諦。答：無清淨眼則不能見，譬如生盲擇真似寶、如翳眼人謬見多月。凡夫醉狂不得見，此譬如草頭百象。復次《智習論》說：以體聖故，故說聖諦，譬如烏蛇赤米。復次經中說：無上聖慧所照了故，故說聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若以聖故名為諦者，前二不應名諦；又若言聖家諦故名為諦者，義則不定者。答：諦是聖因，能生聖故，譬如梵住。故名聖諦。如經中說：四足為聖，與義相應。復次聖人所說，故名聖諦，如導師路。如經中說：若諸如來已正當說，皆說四諦。問：若以聖說名聖諦者，凡夫亦說應名凡諦。答：承佛神力說故、成立佛正教故，非凡諦，如舍利弗行因緣。復次聖人故、先所了故，譬如仙藥。復次聖人依真實見，故名聖諦，譬如世諦。問：凡夫依不實義見，應非聖非諦。答：無清淨眼則不能見，譬如生盲擇真似寶、如翳眼人謬見多月。凡夫醉狂不得見，此譬如草頭百象。復次《智習論》說：以體聖故，故說聖諦，譬如烏蛇赤米。復次經中說：無上聖慧所照了故，故說聖諦。

汝問，復有經說諦唯是一，無有第二。云何四義而不破壞者。答：以無倒義故一，品類異故四，譬如四倒。復次由諦義故一，譬如聖道；事用異故四，譬如道分。復次法相通故一，譬如色；相別故四，譬如四大。復次無我平等故一，無我者一切平等，譬如同異。復次無變異故，依心解脫說諦唯一，更無第二。何以故？苦等聖諦皆有變異。如經中說：一切有為空虛，是破壞法。是一。真實無壞心解脫，如變異相相應皆實不虛。四義亦爾，是故聖諦有四。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，復有經說諦唯是一，無有第二。云何四義而不破壞者。答：以無倒義故一，品類異故四，譬如四倒。復次由諦義故一，譬如聖道；事用異故四，譬如道分。復次法相通故一，譬如色；相別故四，譬如四大。復次無我平等故一，無我者一切平等，譬如同異。復次無變異故，依心解脫說諦唯一，更無第二。何以故？苦等聖諦皆有變異。如經中說：一切有為空虛，是破壞法。是一。真實無壞心解脫，如變異相相應皆實不虛。四義亦爾，是故聖諦有四。

汝問，復有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四義不成者。答：分別部說意，一切有為法無常故苦，不由第一諦義故苦。為離此故，於世尊所修清淨梵行，是名苦諦。後當廣說。是故四義不壞。復次三苦種說種經：一切有為分分攝，有為苦者說具足分。如依苦苦說苦種、苦根、苦界、苦受等。依壞行苦說亦如是。依一切受說苦。若無常是苦，故說一切有為。或依行苦說生起是苦，有生是苦，色生即是苦生。或說是苦諦，以種種意說苦，是故皆不相違。復次無變異故，依涅槃說一切有為苦，苦田故、苦相相應故。故苦四諦義不失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，復有經說：一切行法是名為苦。故唯二諦，四義不成者。答：分別部說意，一切有為法無常故苦，不由第一諦義故苦。為離此故，於世尊所修清淨梵行，是名苦諦。後當廣說。是故四義不壞。復次三苦種說種經：一切有為分分攝，有為苦者說具足分。如依苦苦說苦種、苦根、苦界、苦受等。依壞行苦說亦如是。依一切受說苦。若無常是苦，故說一切有為。或依行苦說生起是苦，有生是苦，色生即是苦生。或說是苦諦，以種種意說苦，是故皆不相違。復次無變異故，依涅槃說一切有為苦，苦田故、苦相相應故。故苦四諦義不失。

汝問，復次《增一》中說：安立諸法，從一至二乃至眾多。云何諦義獨不增一者。答：義真實故、無顛倒故，佛說一切皆名為諦。雖一二三名為增一，諦無增一，為分別諦觀故說有四，為安立智及相故，如四念處。如前因緣成立四諦，是義應知為知聖諦故四。知苦有因，即得見法，如經中說：若人見十二緣生名為見法，通達出世十六相，皆由見諦故。繫屬因緣是無常義，譬如鼓聲，以難陀經為證。若無常是苦，若苦是無我，若無我是空。若人知此，則得見法，通達十六相，得滅惑離苦。以是義故，聖諦有四。復次最上品故、不共智境界故，故無增一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，復次《增一》中說：安立諸法，從一至二乃至眾多。云何諦義獨不增一者。答：義真實故、無顛倒故，佛說一切皆名為諦。雖一二三名為增一，諦無增一，為分別諦觀故說有四，為安立智及相故，如四念處。如前因緣成立四諦，是義應知為知聖諦故四。知苦有因，即得見法，如經中說：若人見十二緣生名為見法，通達出世十六相，皆由見諦故。繫屬因緣是無常義，譬如鼓聲，以難陀經為證。若無常是苦，若苦是無我，若無我是空。若人知此，則得見法，通達十六相，得滅惑離苦。以是義故，聖諦有四。復次最上品故、不共智境界故，故無增一。

如問：復次四相不同，云何一時而得並觀者。答：由想故，經中說：修習無常想，拔除一切貪愛。是想境界即是苦諦，一切貪愛即是集諦，拔除即是滅諦，無常想即是道諦。以是義故，雖四不同，一時得見。復次由思擇故，如經言：因無常等想，思擇五陰，貪愛未生不得生、已生則滅。此中五陰即是苦諦，貪愛即集諦，不生及滅即是滅諦，無常等思擇即是道諦。以是義故，一時得見四諦。復次由觀失故，如經言：觀結處過失貪愛即滅。結處即苦諦，貪愛即集諦，滅即滅諦，過失觀即是道諦。以是義故，一時見諦。復次一時見諦，譬如火。火者是可燒等物，一時燒熟熱照；觀者亦爾，害生靜出各各自相，離滅證修同在一時。復次譬如日，日者是可乾等物，謂水種闇花各各異相，乾熟破開同在一時；觀諦亦爾。復次譬如燈，燈者是可燒等物，謂炷油闇物各各異相，燒乾破照皆是一時；觀諦亦爾。復次譬如船，船者是可到等不同相物，謂彼此兩岸物流到離載斷皆在一時；觀諦亦爾。分別部說：若聚苦相觀達生滅，心厭有為，修無願解脫門。若觀有為唯有生滅，不見餘法，修空解脫門。若觀寂靜，不見有為及生滅相，修無相解脫門。此中苦相即是苦諦，相生是煩惱業即是集諦，相滅即是滅諦，是法能令心離相見無相即是道諦。若見無為法寂離生滅，四義一時成；異此無為寂靜是名苦諦。由除此故，無為法寂靜是名集諦，無為法即是滅諦，能觀此寂靜及見無為即是道諦。以是義故，四相雖別得一時觀，後更思量，故不廣說。持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如問：復次四相不同，云何一時而得並觀者。答：由想故，經中說：修習無常想，拔除一切貪愛。是想境界即是苦諦，一切貪愛即是集諦，拔除即是滅諦，無常想即是道諦。以是義故，雖四不同，一時得見。復次由思擇故，如經言：因無常等想，思擇五陰，貪愛未生不得生、已生則滅。此中五陰即是苦諦，貪愛即集諦，不生及滅即是滅諦，無常等思擇即是道諦。以是義故，一時得見四諦。復次由觀失故，如經言：觀結處過失貪愛即滅。結處即苦諦，貪愛即集諦，滅即滅諦，過失觀即是道諦。以是義故，一時見諦。復次一時見諦，譬如火。火者是可燒等物，一時燒熟熱照；觀者亦爾，害生靜出各各自相，離滅證修同在一時。復次譬如日，日者是可乾等物，謂水種闇花各各異相，乾熟破開同在一時；觀諦亦爾。復次譬如燈，燈者是可燒等物，謂炷油闇物各各異相，燒乾破照皆是一時；觀諦亦爾。復次譬如船，船者是可到等不同相物，謂彼此兩岸物流到離載斷皆在一時；觀諦亦爾。分別部說：若聚苦相觀達生滅，心厭有為，修無願解脫門。若觀有為唯有生滅，不見餘法，修空解脫門。若觀寂靜，不見有為及生滅相，修無相解脫門。此中苦相即是苦諦，相生是煩惱業即是集諦，相滅即是滅諦，是法能令心離相見無相即是道諦。若見無為法寂離生滅，四義一時成；異此無為寂靜是名苦諦。由除此故，無為法寂靜是名集諦，無為法即是滅諦，能觀此寂靜及見無為即是道諦。以是義故，四相雖別得一時觀，後更思量，故不廣說。持散偈曰：

相思擇過失， 火日燈船譬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相思擇過失， 火日燈船譬，

苦相脫門故， 一時觀四諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦相脫門故， 一時觀四諦。

汝問，婆羅門諦及聖諦有何差別者。答：世尊真聖、真婆羅門，此諦故無差別，譬如釋與、天帝與。復次婆羅門諦，道諦所攝。聖諦者道果，對治道境界所攝。復次一向善是婆羅門諦，善惡無記是聖諦。復次唯道是婆羅門諦，道果是名聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，婆羅門諦及聖諦有何差別者。答：世尊真聖、真婆羅門，此諦故無差別，譬如釋與、天帝與。復次婆羅門諦，道諦所攝。聖諦者道果，對治道境界所攝。復次一向善是婆羅門諦，善惡無記是聖諦。復次唯道是婆羅門諦，道果是名聖諦。

汝問，云何諸佛於聖諦中同有一慧者。答：通達無餘法相平等故，譬如淨眼觀色。復次證見法故，譬如火熱明，此事世間一慧所共證故。復次熟磨法鏡故，諸佛通達法界，知此一切三世皆如現在，譬如眾多水鏡月面影一。持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何諸佛於聖諦中同有一慧者。答：通達無餘法相平等故，譬如淨眼觀色。復次證見法故，譬如火熱明，此事世間一慧所共證故。復次熟磨法鏡故，諸佛通達法界，知此一切三世皆如現在，譬如眾多水鏡月面影一。持散偈曰：

兩人一無異， 道善果故異， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 兩人一無異， 道善果故異，

無餘證見故， 法鏡故同慧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無餘證見故， 法鏡故同慧。

汝問，云何唯以四諦為諸佛上品正說者。答：能拔眾生度生死海，譬如出世法。復次諦中最勝故，譬如諦勝。復次能攝一切諸法真實故，猶如勝奢波葉譬。復次梵釋等諸天不曾見故，樂行健力毘搜紐天等智足未履故，智勤遠行諸外仙人所得故。復次無分別智境界故，若能知此一切功德之所莊嚴，如舍利弗等及佛世尊。復次義具足故，由不共故此說功德最勝。是故四諦名上品正說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何唯以四諦為諸佛上品正說者。答：能拔眾生度生死海，譬如出世法。復次諦中最勝故，譬如諦勝。復次能攝一切諸法真實故，猶如勝奢波葉譬。復次梵釋等諸天不曾見故，樂行健力毘搜紐天等智足未履故，智勤遠行諸外仙人所得故。復次無分別智境界故，若能知此一切功德之所莊嚴，如舍利弗等及佛世尊。復次義具足故，由不共故此說功德最勝。是故四諦名上品正說。

汝問，云何同觀四諦為境故，智慧平等而果有差別者。答：不由境同故智慧同，譬如定及貪欲等。復次由智慧差別故，故果有差別，譬由業差別故，果有差別。復次修道異故，故得果不同，譬如種子不同，果有差別。復次觀過失下中上品故，故得果不同。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何同觀四諦為境故，智慧平等而果有差別者。答：不由境同故智慧同，譬如定及貪欲等。復次由智慧差別故，故果有差別，譬由業差別故，果有差別。復次修道異故，故得果不同，譬如種子不同，果有差別。復次觀過失下中上品故，故得果不同。

汝問，若阿羅漢於四諦中智圓無餘，與一切智則應無異；若不然者，於四諦中應有無明者。答：阿羅漢不知四諦外諸佛境界，非是無明。所以者何？但有說故。若阿羅漢不知四諦外言說非是無明，如《勝奢波葉譬經》說。復次佛世尊已決判故，於苦等諦不知是名無明，不知四諦外四皮陀皮陀分等不名無明。復次正對，諦智對治煩惱說名無明，非是不知一切智者四種別說為無明。何以故？自苦一分識相續各各異，依約無始生死，阿羅漢亦不能見是心。如是已生，由如此增上緣緣等，及思惟等、善惡無記等，如是因所生、緣所攝。在如此地跡位時中，次復第二心、次復中後心。如此方法，始自剎那、羅婆牟休多、日夜半月一月時節年數，生變及滅自相續中，阿羅漢亦不能見，何況能見一切一切種自苦。若自苦尚其不見，何況能見他苦？是故阿羅漢不能見一切智境界、四諦中總別，非是無明。復次離四諦無明對治智境界外，復有餘法在，聲聞境界有阿羅漢亦不能見。如舍利弗言：我不見有人天能見知我入初定觀，及稱量我、令我退起，唯揀世尊。此寂定名，乃至目連亦不能解是舍利弗所入所起。乃至化度陀難蛇耶婆羅門，及其外生優波低舍。如定，智慧辯說修習等，他不能及。如舍利弗，迦葉波亦爾。是故離四諦無明等對治，是名非智，非是無明。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若阿羅漢於四諦中智圓無餘，與一切智則應無異；若不然者，於四諦中應有無明者。答：阿羅漢不知四諦外諸佛境界，非是無明。所以者何？但有說故。若阿羅漢不知四諦外言說非是無明，如《勝奢波葉譬經》說。復次佛世尊已決判故，於苦等諦不知是名無明，不知四諦外四皮陀皮陀分等不名無明。復次正對，諦智對治煩惱說名無明，非是不知一切智者四種別說為無明。何以故？自苦一分識相續各各異，依約無始生死，阿羅漢亦不能見是心。如是已生，由如此增上緣緣等，及思惟等、善惡無記等，如是因所生、緣所攝。在如此地跡位時中，次復第二心、次復中後心。如此方法，始自剎那、羅婆牟休多、日夜半月一月時節年數，生變及滅自相續中，阿羅漢亦不能見，何況能見一切一切種自苦。若自苦尚其不見，何況能見他苦？是故阿羅漢不能見一切智境界、四諦中總別，非是無明。復次離四諦無明對治智境界外，復有餘法在，聲聞境界有阿羅漢亦不能見。如舍利弗言：我不見有人天能見知我入初定觀，及稱量我、令我退起，唯揀世尊。此寂定名，乃至目連亦不能解是舍利弗所入所起。乃至化度陀難蛇耶婆羅門，及其外生優波低舍。如定，智慧辯說修習等，他不能及。如舍利弗，迦葉波亦爾。是故離四諦無明等對治，是名非智，非是無明。

汝問，若一切法四諦中攝，《勝奢波葉譬經》應須救解，若不救解應有五諦，若無五諦餘法非諦者。答：自然滅等不出諦外，識境界故、非所觀故。云何非所觀？若知此法不得流盡及苦盡故，不離仰視外道面故非諸見，不能動如帝釋幢。若通達此，不得稱為微細通達，如射破髮端不可遍行故，是故不須修學。復次餘論師說：一切法由相故皆入諦攝。雖然皮陀及皮陀分宿傳世本量判，僧佉愉伽實廣論、欲塵論，鞞世師論、醫方論、相論、算數論、時智論、獸論、鴉域論、明論、歌舞莊嚴論、人舞論、天舞論、天仙王傳等論。外道論，常行外道等乃至九十六種。復有草藥藤樹等、皮根心花果葉等、力熟德味等。復有世間不可思議希有四大變異業果報等。有論能分別此，佛依此論說勝奢波葉譬。如是等義不為汝說，不生功德故、能起諸惑故、增長有為故，是故不說，譬如毒藥相憎藥反質。呪幻化皮多羅論等，以損惱他故，佛所不說，非為四諦外故所以不說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若一切法四諦中攝，《勝奢波葉譬經》應須救解，若不救解應有五諦，若無五諦餘法非諦者。答：自然滅等不出諦外，識境界故、非所觀故。云何非所觀？若知此法不得流盡及苦盡故，不離仰視外道面故非諸見，不能動如帝釋幢。若通達此，不得稱為微細通達，如射破髮端不可遍行故，是故不須修學。復次餘論師說：一切法由相故皆入諦攝。雖然皮陀及皮陀分宿傳世本量判，僧佉愉伽實廣論、欲塵論，鞞世師論、醫方論、相論、算數論、時智論、獸論、鴉域論、明論、歌舞莊嚴論、人舞論、天舞論、天仙王傳等論。外道論，常行外道等乃至九十六種。復有草藥藤樹等、皮根心花果葉等、力熟德味等。復有世間不可思議希有四大變異業果報等。有論能分別此，佛依此論說勝奢波葉譬。如是等義不為汝說，不生功德故、能起諸惑故、增長有為故，是故不說，譬如毒藥相憎藥反質。呪幻化皮多羅論等，以損惱他故，佛所不說，非為四諦外故所以不說。

汝問，若苦等四名聖諦者，又說是苦具足聖諦，如是等經則不須說。又若汝言於苦諦是名苦者，是義不然。答：是經說智為苦諦，如境無分別故，如說四量。復次由境界安立故，智得成立，譬如六識。復次由功能故，智體唯一，約能為四，如四正勤，智亦如是。復次四聖諦智為總故，於四諦觀說智為勝。由此義故，說智如境。復次欲顯決定出離是四諦功德故，隨說一苦具足聖諦、與義相應。若了義說者，苦等是了義諦。何以故？佛說苦等有生等相故、安立四種觀故。若不如此，唯有一觀名為修習。若取此經分別諸諦，唯有一諦，所謂道諦，謂說無為諦故。是經非證此義，依阿毘達磨及藏論故得成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若苦等四名聖諦者，又說是苦具足聖諦，如是等經則不須說。又若汝言於苦諦是名苦者，是義不然。答：是經說智為苦諦，如境無分別故，如說四量。復次由境界安立故，智得成立，譬如六識。復次由功能故，智體唯一，約能為四，如四正勤，智亦如是。復次四聖諦智為總故，於四諦觀說智為勝。由此義故，說智如境。復次欲顯決定出離是四諦功德故，隨說一苦具足聖諦、與義相應。若了義說者，苦等是了義諦。何以故？佛說苦等有生等相故、安立四種觀故。若不如此，唯有一觀名為修習。若取此經分別諸諦，唯有一諦，所謂道諦，謂說無為諦故。是經非證此義，依阿毘達磨及藏論故得成立。

汝問，若知一諦亦知餘諦，說後三諦則為無用者。答：我不說見苦諦即見餘諦，我說一時見四諦，一時離、一時除、一時得、一時修故。說餘諦非為無用，譬如說苦諦。復有為境界數量故，如說道數量。復次四中隨知一已即通餘諦，如知一粒則通餘粒。是故四諦並皆有用。復次入觀門故，觀取陰即離捨愛念，如知怨家。取陰者是苦諦，愛念即集諦，離捨即滅諦，知是道諦。依苦觀門，其義如此。知貪愛已即捨，由此苦不生。貪愛即集諦，所貪愛即苦諦。苦不生即滅諦，知即道諦，依集諦觀門如此。知有為寂滅已，若人證此，無明即滅，有為貪渴即寂靜，有為寂滅即是滅諦。此所離法即是苦諦，無明貪愛即是集諦，知即道諦，依滅諦觀門如此。知助道法即生修習，煩惱障與其相違即捨，由捨此故有更生。助道者是道諦，有即苦諦，煩惱業即集諦，捨此及有不生是即滅諦，依道諦觀門如此。由諸諦觀門故，雖復觀一，說於餘諦非為無用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若知一諦亦知餘諦，說後三諦則為無用者。答：我不說見苦諦即見餘諦，我說一時見四諦，一時離、一時除、一時得、一時修故。說餘諦非為無用，譬如說苦諦。復有為境界數量故，如說道數量。復次四中隨知一已即通餘諦，如知一粒則通餘粒。是故四諦並皆有用。復次入觀門故，觀取陰即離捨愛念，如知怨家。取陰者是苦諦，愛念即集諦，離捨即滅諦，知是道諦。依苦觀門，其義如此。知貪愛已即捨，由此苦不生。貪愛即集諦，所貪愛即苦諦。苦不生即滅諦，知即道諦，依集諦觀門如此。知有為寂滅已，若人證此，無明即滅，有為貪渴即寂靜，有為寂滅即是滅諦。此所離法即是苦諦，無明貪愛即是集諦，知即道諦，依滅諦觀門如此。知助道法即生修習，煩惱障與其相違即捨，由捨此故有更生。助道者是道諦，有即苦諦，煩惱業即集諦，捨此及有不生是即滅諦，依道諦觀門如此。由諸諦觀門故，雖復觀一，說於餘諦非為無用。

汝問，云何在先說苦諦者。答：為止息苦修四諦觀，及出家住於梵行，故先說苦。復次生老死等眾苦無邊、念念恒逼，行人觀此求覓苦因，譬如師子。復次外緣不能治，無始時節是根本病，行人觀此求覓病因，譬如醫師。復次遍滿三界災橫疾惱，行人觀此求覓其因，如尋毒樹。復次麁故、失故、厭惡依止故、驚怖處所故，故先說苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何在先說苦諦者。答：為止息苦修四諦觀，及出家住於梵行，故先說苦。復次生老死等眾苦無邊、念念恒逼，行人觀此求覓苦因，譬如師子。復次外緣不能治，無始時節是根本病，行人觀此求覓病因，譬如醫師。復次遍滿三界災橫疾惱，行人觀此求覓其因，如尋毒樹。復次麁故、失故、厭惡依止故、驚怖處所故，故先說苦。

汝問，若未說因先說果者，何得不違十二緣生者。答：生次第故，十二緣生先因後果；思擇次第故，於四諦中先果後因，是故二說皆不相違。復次果中有迷，緣因計果，如經言：若此有彼亦有，由此生彼亦生。若因中有迷，緣果計因，如經言：老死等有何法令有？由此義故，各有所破，皆不相違。逆順說故，二說不同。逆說緣生，是名四諦，是故不違十二緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，若未說因先說果者，何得不違十二緣生者。答：生次第故，十二緣生先因後果；思擇次第故，於四諦中先果後因，是故二說皆不相違。復次果中有迷，緣因計果，如經言：若此有彼亦有，由此生彼亦生。若因中有迷，緣果計因，如經言：老死等有何法令有？由此義故，各有所破，皆不相違。逆順說故，二說不同。逆說緣生，是名四諦，是故不違十二緣生。

汝問，云何先說滅諦後說道諦者。答：有二種義，一順、二逆。如經中說：戒清淨為心清淨，心清淨者為慧清淨，乃至解脫知見及明解脫。是名順說。逆說者，解脫者以離欲為緣，離欲者厭惡為緣，厭惡者以實見為緣，乃至無憂悔者以戒清淨為緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，云何先說滅諦後說道諦者。答：有二種義，一順、二逆。如經中說：戒清淨為心清淨，心清淨者為慧清淨，乃至解脫知見及明解脫。是名順說。逆說者，解脫者以離欲為緣，離欲者厭惡為緣，厭惡者以實見為緣，乃至無憂悔者以戒清淨為緣。

四諦論思擇品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論思擇品究竟。

四諦論略說品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論略說品第二

問：四諦次第云何？答： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：四諦次第云何？答：

麁橫重結所， 依道怖事果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 麁橫重結所， 依道怖事果，

病火怨依債， 熱毒逼害境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 病火怨依債， 熱毒逼害境。

欲顯麁大境故說苦諦。得苦相已，此法何因生？故說集。此法盡何處？次說滅。此法因何得？故次說道。復次無始橫網是名苦，橫根名集，永離橫根是名為滅，能拔除者說名為道。復次極重名苦，執重名集，捨名滅，能滅執名道。復次結處名苦，是結名集，結盡名滅，觀過名道。復次取亦如是。復次依處名苦，世間凡夫雖為取陰所害，猶起依著，如依怨家謬為親友。依所安愛名集，因此安愛住三有獄不求出離，譬如狂囚。無依愛名滅，無方所依止故。如《瞿提經》說：能滅依愛名道，觀依過故，如觀燒屋。復次六道名苦，以無樂故，猶如穢廁。業煩惱名集，為道因故。離道名滅，無假名物故，譬如火滅。如《鹿頭經》說：能引出諸道，故名為道。如《婆羅呵馬王經》說。復次怖畏名苦，我愛名集，無畏處名滅，上實樂故運至無畏處名道。復次作事名苦，事因名集，拔除事因名滅，能拔名道。復次似果名苦，似種子名集，似種子壞名滅，似種子壞因名道。復次苦如病，集如病因，滅如無病，道如治病藥。復次苦如火，集如薪，滅如火盡，道如火盡因。復次似怨名苦，結恨名集，除結恨名滅，能除因名道。復次似衣名苦，似塵名集，塵淨名滅，淨因名道。復次苦如債，集如貧，滅如離貧，道如財物。復次苦如燒熱，集如燒熱因，滅如清涼，道如涼具。復次苦毒發，集諦如毒，滅如離毒，道如阿伽陀。復次苦如逼惱，集如能惱，滅如離惱，道如離惱因。復次苦如殺害，集如能害者，滅如離殺，道如離殺因。復次苦應知，集應除，滅應得，為此三事故修聖道。次第如此。四諦體相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲顯麁大境故說苦諦。得苦相已，此法何因生？故說集。此法盡何處？次說滅。此法因何得？故次說道。復次無始橫網是名苦，橫根名集，永離橫根是名為滅，能拔除者說名為道。復次極重名苦，執重名集，捨名滅，能滅執名道。復次結處名苦，是結名集，結盡名滅，觀過名道。復次取亦如是。復次依處名苦，世間凡夫雖為取陰所害，猶起依著，如依怨家謬為親友。依所安愛名集，因此安愛住三有獄不求出離，譬如狂囚。無依愛名滅，無方所依止故。如《瞿提經》說：能滅依愛名道，觀依過故，如觀燒屋。復次六道名苦，以無樂故，猶如穢廁。業煩惱名集，為道因故。離道名滅，無假名物故，譬如火滅。如《鹿頭經》說：能引出諸道，故名為道。如《婆羅呵馬王經》說。復次怖畏名苦，我愛名集，無畏處名滅，上實樂故運至無畏處名道。復次作事名苦，事因名集，拔除事因名滅，能拔名道。復次似果名苦，似種子名集，似種子壞名滅，似種子壞因名道。復次苦如病，集如病因，滅如無病，道如治病藥。復次苦如火，集如薪，滅如火盡，道如火盡因。復次似怨名苦，結恨名集，除結恨名滅，能除因名道。復次似衣名苦，似塵名集，塵淨名滅，淨因名道。復次苦如債，集如貧，滅如離貧，道如財物。復次苦如燒熱，集如燒熱因，滅如清涼，道如涼具。復次苦毒發，集諦如毒，滅如離毒，道如阿伽陀。復次苦如逼惱，集如能惱，滅如離惱，道如離惱因。復次苦如殺害，集如能害者，滅如離殺，道如離殺因。復次苦應知，集應除，滅應得，為此三事故修聖道。次第如此。四諦體相云何？偈曰：

似真理足品， 有為相影識， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 似真理足品， 有為相影識，

虛妄一切三， 逼有等十二。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛妄一切三， 逼有等十二。

有諸法師說真似二諦：生者貪愛果，故名為真苦；道者業果，名為似苦。生因貪愛，名為真集；牽六道業；名為似集。生因愛盡，名為真滅；六道因盡，名為似滅。能滅生因正智，名為真道；戒等方便能離道因，說名似道。又理足論師說：識為真苦，與此相應色等亦名為苦；自愛名真集，與此相應業等亦名為集；自愛盡為真滅，由此盡故餘盡亦名為滅；正見名真道，若此不生餘不至滅，由此生故餘亦名道。又假名部說：諦有三種，一苦品、二品諦、三聖諦。苦品者，謂五取陰苦。品諦者，逼惱為相苦。聖諦者，是苦一味。集品者謂貪愛集，品諦者能生為相，集聖諦是集一味。滅品者謂沙門果，滅品諦者寂靜為相，滅聖諦者一味為相。道品者謂八分聖道，道諦者直離為相，道聖諦者一味為相。又分別部說：一切有為皆苦，由無常故，非初諦故苦。為離此故，於世尊所修淨梵行，是苦聖諦。一切因皆名集，以能生故，非第二諦故集。為斷此故，於世尊所修淨梵行，是集聖諦。一切有為寂離名滅，由寂靜故，非第三諦故滅。為證此滅，於世尊所修淨梵行，是滅聖諦。一切善法皆是道，能出離故，非第四諦故道。為習此道，於世尊所修淨梵行，是名聖諦。又說執相為煩惱，煩惱及煩惱所起業名集，若從此有有名集聖諦，有生名苦聖諦，如此從第二諦生第一諦。若心捨離執相達無相界，由此因故煩惱，煩惱所起業斷，由此斷故無復因緣，有不更生，此不更生名滅聖諦。此法能令心捨離執相證無相界，是正見等名滅道聖諦。如執相，餘影似道妄分別等亦如是。又《分別論》中說：世尊不依一切苦假說苦諦。若爾，何為為顯無記果？執取陰性體相故假說苦諦、假說苦因法。為別離此故，於世尊所修淨梵行，是真苦諦。不依一切因假說集諦，為顯能生後有因性體相故，假說集諦、假說集因法。為斷此故，於世尊所修淨梵行，是真集諦。不依一切滅假說滅諦，為顯輪轉道斷性體相故，假說滅諦、假說滅因法。為證至故，於世尊所修淨梵行，是真滅諦。不依一切道假說道諦，為顯能除惑道性體相故，假說道諦因法。為修此故，於世尊所修淨梵行，是真道諦。又《藏論》說：略明苦有二種，一與憎會、二與愛離。此二二處，一身、二心。因愛三種故，則成三苦。集諦有三，愛、見及業。愛見二惑名為後集，由此已有業麁妙集。滅諦有三，一見一處惑滅、二欲一處惑滅、三有一處惑滅。道諦有三，一見道、二修道、三成守道，此三即三根。復說：苦者逼相，集者生相，滅者寂靜相，道者能出離相。復說：苦者有相，集者能有相，滅者離相，道者能離相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有諸法師說真似二諦：生者貪愛果，故名為真苦；道者業果，名為似苦。生因貪愛，名為真集；牽六道業；名為似集。生因愛盡，名為真滅；六道因盡，名為似滅。能滅生因正智，名為真道；戒等方便能離道因，說名似道。又理足論師說：識為真苦，與此相應色等亦名為苦；自愛名真集，與此相應業等亦名為集；自愛盡為真滅，由此盡故餘盡亦名為滅；正見名真道，若此不生餘不至滅，由此生故餘亦名道。又假名部說：諦有三種，一苦品、二品諦、三聖諦。苦品者，謂五取陰苦。品諦者，逼惱為相苦。聖諦者，是苦一味。集品者謂貪愛集，品諦者能生為相，集聖諦是集一味。滅品者謂沙門果，滅品諦者寂靜為相，滅聖諦者一味為相。道品者謂八分聖道，道諦者直離為相，道聖諦者一味為相。又分別部說：一切有為皆苦，由無常故，非初諦故苦。為離此故，於世尊所修淨梵行，是苦聖諦。一切因皆名集，以能生故，非第二諦故集。為斷此故，於世尊所修淨梵行，是集聖諦。一切有為寂離名滅，由寂靜故，非第三諦故滅。為證此滅，於世尊所修淨梵行，是滅聖諦。一切善法皆是道，能出離故，非第四諦故道。為習此道，於世尊所修淨梵行，是名聖諦。又說執相為煩惱，煩惱及煩惱所起業名集，若從此有有名集聖諦，有生名苦聖諦，如此從第二諦生第一諦。若心捨離執相達無相界，由此因故煩惱，煩惱所起業斷，由此斷故無復因緣，有不更生，此不更生名滅聖諦。此法能令心捨離執相證無相界，是正見等名滅道聖諦。如執相，餘影似道妄分別等亦如是。又《分別論》中說：世尊不依一切苦假說苦諦。若爾，何為為顯無記果？執取陰性體相故假說苦諦、假說苦因法。為別離此故，於世尊所修淨梵行，是真苦諦。不依一切因假說集諦，為顯能生後有因性體相故，假說集諦、假說集因法。為斷此故，於世尊所修淨梵行，是真集諦。不依一切滅假說滅諦，為顯輪轉道斷性體相故，假說滅諦、假說滅因法。為證至故，於世尊所修淨梵行，是真滅諦。不依一切道假說道諦，為顯能除惑道性體相故，假說道諦因法。為修此故，於世尊所修淨梵行，是真道諦。又《藏論》說：略明苦有二種，一與憎會、二與愛離。此二二處，一身、二心。因愛三種故，則成三苦。集諦有三，愛、見及業。愛見二惑名為後集，由此已有業麁妙集。滅諦有三，一見一處惑滅、二欲一處惑滅、三有一處惑滅。道諦有三，一見道、二修道、三成守道，此三即三根。復說：苦者逼相，集者生相，滅者寂靜相，道者能出離相。復說：苦者有相，集者能有相，滅者離相，道者能離相。

四諦論分別苦諦品第三之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四諦論分別苦諦品第三之一

何者為苦諦？略說如此已，云何廣分別？於苦聚中云何說生為初？云何為生？云何生相？云何生事？云何生緣？生云何苦？若生是苦，三種樂生義則不成。生之與起云何為異？阿羅漢五陰未滅，云何說生已盡？云何為老？云何老相？云何老事？云何老緣？云何老苦？齒落相等不皆遍有，苦非不遍。云何說老是苦聖諦？有為不住，念念滅故，云何有老？持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者為苦諦？略說如此已，云何廣分別？於苦聚中云何說生為初？云何為生？云何生相？云何生事？云何生緣？生云何苦？若生是苦，三種樂生義則不成。生之與起云何為異？阿羅漢五陰未滅，云何說生已盡？云何為老？云何老相？云何老事？云何老緣？云何老苦？齒落相等不皆遍有，苦非不遍。云何說老是苦聖諦？有為不住，念念滅故，云何有老？持散偈曰：

分別初四生， 苦三及差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別初四生， 苦三及差別，

盡四老并苦， 齒落等念滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡四老并苦， 齒落等念滅。

云何為病？云何病相？云何病事？云何病緣？云何病苦？若由病故身恒苦者，云何不違此偈？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為病？云何病相？云何病事？云何病緣？云何病苦？若由病故身恒苦者，云何不違此偈？

無病第一利， 知足為勝財， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無病第一利， 知足為勝財，

無疑為上親， 涅槃無比樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無疑為上親， 涅槃無比樂。

若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。《正道論》說：病為業果。是業果苦，非苦聖諦，佛說苦名為病。又偈說飢為第一病，如此二說云何為異？云何為死？云何死相？云何死事？云何死緣？云何死苦？放逸死、破戒死、生緣死，此三何異？又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其義云何？五陰念念自滅，他害等死云何得成？云何為怨憎會？云何怨憎會相？云何怨憎會事？云何怨憎會緣？云何怨憎會苦？若怨憎類有聚會者，永不相離此義應至。云何為親愛離？云何親愛離相？云何親愛離事？云何親愛離緣？云何親愛離苦？老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說耶？云何所求不得？云何求不得相？云何求不得事？云何求不得緣？云何求不得苦？欲塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦？以何因緣求之不得？云何略說五取陰為苦，略義云何？諸陰何相？陰有何義？是色識等同有為相，云何說五陰與取陰？云何為異？云何說取陰為苦，陰不名苦，陰者何義？隨正見一苦已即通達苦諦，何用廣說諸苦相耶？經中亦說：色樂亦在樂處。若取陰是苦，經則相違。云何此經獨說略言，餘經說色苦乃至識苦取陰？復何因緣苦，總略義云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若天道無病，一切眾生以病為法，此言應救。《正道論》說：病為業果。是業果苦，非苦聖諦，佛說苦名為病。又偈說飢為第一病，如此二說云何為異？云何為死？云何死相？云何死事？云何死緣？云何死苦？放逸死、破戒死、生緣死，此三何異？又有覺無覺死、有悔無悔死、有放逸無放逸死、有著無著死、有調伏不調伏死少分調伏死，其義云何？五陰念念自滅，他害等死云何得成？云何為怨憎會？云何怨憎會相？云何怨憎會事？云何怨憎會緣？云何怨憎會苦？若怨憎類有聚會者，永不相離此義應至。云何為親愛離？云何親愛離相？云何親愛離事？云何親愛離緣？云何親愛離苦？老等聚會即怨憎會，少壯等離即親愛離，更說怨會愛離，云何非重說耶？云何所求不得？云何求不得相？云何求不得事？云何求不得緣？云何求不得苦？欲塵即苦、至得亦苦，求之不得云何為苦？以何因緣求之不得？云何略說五取陰為苦，略義云何？諸陰何相？陰有何義？是色識等同有為相，云何說五陰與取陰？云何為異？云何說取陰為苦，陰不名苦，陰者何義？隨正見一苦已即通達苦諦，何用廣說諸苦相耶？經中亦說：色樂亦在樂處。若取陰是苦，經則相違。云何此經獨說略言，餘經說色苦乃至識苦取陰？復何因緣苦，總略義云何？

汝問，何者為苦諦，略說如此已，云何廣分別者。答：有諸弟子樂略正教，如舍利弗等開智受化，是故略說。有諸弟子樂聞廣說，如難陀及弗迦婆等廣分別智，故為廣說。復次有諸弟子因力最強，如大迦葉，已增長善根，故為略說。緣力弱者，如莎提等，未增長善根，故為廣說。復次利根，如鴦崛摩羅等，故為略說。鈍根受化，如蛇奴等，故為廣說。復次多聞弟子，如阿難等，能持聞藏，是故略說。少聞弟子，如周羅般陀等，智慧鈍弱，故廣分別說。復次富聖言勝德，如離婆多等，數習內觀，故為略說。未有聖言及勝德，如闡那等，未習內觀，為廣分別說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，何者為苦諦，略說如此已，云何廣分別者。答：有諸弟子樂略正教，如舍利弗等開智受化，是故略說。有諸弟子樂聞廣說，如難陀及弗迦婆等廣分別智，故為廣說。復次有諸弟子因力最強，如大迦葉，已增長善根，故為略說。緣力弱者，如莎提等，未增長善根，故為廣說。復次利根，如鴦崛摩羅等，故為略說。鈍根受化，如蛇奴等，故為廣說。復次多聞弟子，如阿難等，能持聞藏，是故略說。少聞弟子，如周羅般陀等，智慧鈍弱，故廣分別說。復次富聖言勝德，如離婆多等，數習內觀，故為略說。未有聖言及勝德，如闡那等，未習內觀，為廣分別說。

汝問，於苦聚中云何說生為初者。答曰：苦始故，老病死等諸苦，生為最初，譬如無悔等，世出世法以戒為初。如是老病死等，生為足所，故說生為初，不相離故。復次由生能故，若生已有老病死等，能害身根心等，譬如火，若火已成則有燒熟照等，非不有火；生亦如此，是故先說。復次不相離故，假使眾生得離老病，決不離生，以行苦故、是愛果故、道所治故，故先說生。復次平等過失故，一切眾生同受生害，譬如無常殺鬼。復次隨逐一切有分故，生者遍無明等十二有分，譬如毒乳。復次遍三界故，生者遍三界，如牛同異，故先說生。復次苦根故，生者根苦，老病死等為枝葉苦，如經中說：一切諸苦以生為本、以生為因。如經廣辯，故先說生。持散偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝問，於苦聚中云何說生為初者。答曰：苦始故，老病死等諸苦，生為最初，譬如無悔等，世出世法以戒為初。如是老病死等，生為足所，故說生為初，不相離故。復次由生能故，若生已有老病死等，能害身根心等，譬如火，若火已成則有燒熟照等，非不有火；生亦如此，是故先說。復次不相離故，假使眾生得離老病，決不離生，以行苦故、是愛果故、道所治故，故先說生。復次平等過失故，一切眾生同受生害，譬如無常殺鬼。復次隨逐一切有分故，生者遍無明等十二有分，譬如毒乳。復次遍三界故，生者遍三界，如牛同異，故先說生。復次苦根故，生者根苦，老病死等為枝葉苦，如經中說：一切諸苦以生為本、以生為因。如經廣辯，故先說生。持散偈曰：

苦始能不離， 等失隨有分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦始能不離， 等失隨有分，

遍三界苦根， 是故先說生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍三界苦根， 是故先說生。

云何為生者？答：偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為生者？答：偈言：

生五經等說， 得陰初續心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生五經等說， 得陰初續心，

生分與諸伴， 胎位及五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生分與諸伴， 胎位及五種。

釋曰：如經、阿毘達磨藏論十二緣生等、心思擇論中廣說生應知。復次業增長品，隨眠為伴，引接生因緣法，聚集所得種種眾生處，得陰入界等，是名為生。復次臨續生時，初識受生，是名為生。如經說：由識入故，名色和合。若說生次第，識初起名生。復次餘論師說：生分初識與伴俱起，是名為生。復次生有多種，謂柯羅等胎位差別，乃至出胎，如《受生經》說。復次生有五種，如偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如經、阿毘達磨藏論十二緣生等、心思擇論中廣說生應知。復次業增長品，隨眠為伴，引接生因緣法，聚集所得種種眾生處，得陰入界等，是名為生。復次臨續生時，初識受生，是名為生。如經說：由識入故，名色和合。若說生次第，識初起名生。復次餘論師說：生分初識與伴俱起，是名為生。復次生有多種，謂柯羅等胎位差別，乃至出胎，如《受生經》說。復次生有五種，如偈言：

得聖法名生， 胎位姓家成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得聖法名生， 胎位姓家成，

聚同異及有， 唯有名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聚同異及有， 唯有名為生。

釋曰：得聖法名生，如經中說：已免奴位，從我口生。復次有已生聖法律中，如《鴦崛摩羅經》說。復次住胎位名生，謂柯羅囉、頞浮陀、伽訶那等，譬如種子芽莖枝等。復次姓家成名生，如金寶等剎利等生。復次聚同異類名為生，形相有異，謂人象馬等，譬如婆羅多羅等樹。復次有名為生，謂陰入界等有，是名為生，如說有花有子等。此論唯說有為生。何以故？本故、貪愛果故，故言唯有名為生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：得聖法名生，如經中說：已免奴位，從我口生。復次有已生聖法律中，如《鴦崛摩羅經》說。復次住胎位名生，謂柯羅囉、頞浮陀、伽訶那等，譬如種子芽莖枝等。復次姓家成名生，如金寶等剎利等生。復次聚同異類名為生，形相有異，謂人象馬等，譬如婆羅多羅等樹。復次有名為生，謂陰入界等有，是名為生，如說有花有子等。此論唯說有為生。何以故？本故、貪愛果故，故言唯有名為生。

云何為生相？云何為生事？云何為生緣者。答：有顯是生相，種種苦為事業有為生緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為生相？云何為生事？云何為生緣者。答：有顯是生相，種種苦為事業有為生緣。

云何苦者。答：三苦，火所燒故。是受生處，非所愛樂、非福行果、聚同異類苦苦所燒；所受生處，是所愛樂、是福行果、聚同異類壞苦所燒；所受生處，不動行果，聚同異類行苦所燒。譬如野火燒繞大樹，故說生苦。復次眾苦所依故，若有生者身心眾苦之所依集，非不生時，譬如鹿苑眾仙所依。復次陰入界等有顯，名生處。處生已，斫破刺擘解析分離墮失等苦平等隨生，以無常怨不可遮故，如王子境及以坏器，故說生苦。復次生者是諸苦藏，憂悲惱生非苦根本，老死因緣諸病發起，痛入失類，諸惡依止，礙壞所踐，疲極城門，怨具庫府，煩惱續流。此生是闇非燈可治，深坑難出，無火大燒，是怨難覺，是抂不疑。是痛無藥，是縛非繩，蕀林無導，無有光火，嬰兒讚歎、慧人毀訾，樂有所愛，諸佛菩薩引大悲因，有學所離、無學除盡、諸佛自覺，立名為苦。故說生為苦。復次胎位苦故，臨受生時赤白和合，有識來託受雜穢苦，次柯羅囉、頞浮陀、伽那、卑尸等位，受轉熟苦，如癰熟苦。既堅實已身分生時，受迫大苦，如大家苦。在胎臥時兩藏重逼，譬如罪人下蒸上壓受大困。由母飲食威儀失度，若走若跨若行泅水、伸屈役力被打痛惱、服相違食，由此威儀飲食故，支節如解受種種苦，如犯王法受諸拷楚，故生為苦。臨出胎時，其身柔軟如芭蕉心，產門迮逼如壓油車，受壓迮苦。又初出胎時身如新瘡，手水衣觸如熱灰灌、如刀劍解，受難忍苦，故說生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦者。答：三苦，火所燒故。是受生處，非所愛樂、非福行果、聚同異類苦苦所燒；所受生處，是所愛樂、是福行果、聚同異類壞苦所燒；所受生處，不動行果，聚同異類行苦所燒。譬如野火燒繞大樹，故說生苦。復次眾苦所依故，若有生者身心眾苦之所依集，非不生時，譬如鹿苑眾仙所依。復次陰入界等有顯，名生處。處生已，斫破刺擘解析分離墮失等苦平等隨生，以無常怨不可遮故，如王子境及以坏器，故說生苦。復次生者是諸苦藏，憂悲惱生非苦根本，老死因緣諸病發起，痛入失類，諸惡依止，礙壞所踐，疲極城門，怨具庫府，煩惱續流。此生是闇非燈可治，深坑難出，無火大燒，是怨難覺，是抂不疑。是痛無藥，是縛非繩，蕀林無導，無有光火，嬰兒讚歎、慧人毀訾，樂有所愛，諸佛菩薩引大悲因，有學所離、無學除盡、諸佛自覺，立名為苦。故說生為苦。復次胎位苦故，臨受生時赤白和合，有識來託受雜穢苦，次柯羅囉、頞浮陀、伽那、卑尸等位，受轉熟苦，如癰熟苦。既堅實已身分生時，受迫大苦，如大家苦。在胎臥時兩藏重逼，譬如罪人下蒸上壓受大困。由母飲食威儀失度，若走若跨若行泅水、伸屈役力被打痛惱、服相違食，由此威儀飲食故，支節如解受種種苦，如犯王法受諸拷楚，故生為苦。臨出胎時，其身柔軟如芭蕉心，產門迮逼如壓油車，受壓迮苦。又初出胎時身如新瘡，手水衣觸如熱灰灌、如刀劍解，受難忍苦，故說生苦。

若生是苦，三種樂生義則不成者。答：為分別業報異故、為安三界差別故、為顯有三受故。由此應知三安樂生。行苦所攝故、是苦諦故、苦所逼故、苦眾多故，故生是苦。復次有福行果故，有三樂生。如偈說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若生是苦，三種樂生義則不成者。答：為分別業報異故、為安三界差別故、為顯有三受故。由此應知三安樂生。行苦所攝故、是苦諦故、苦所逼故、苦眾多故，故生是苦。復次有福行果故，有三樂生。如偈說：

福德果報樂， 隨意得成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德果報樂， 隨意得成就，

速得最寂靜， 如願般涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 速得最寂靜， 如願般涅槃。

無常惡毒所雜故，苦如雜毒食，雖具百味色香觸好，若有食者決得死報。一切生死亦如是，雜無常毒故說為苦。復次為生時樂、住時樂故說樂生，此安樂生壞時苦故，聖人厭此壞苦如憎糞穢，故說生苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無常惡毒所雜故，苦如雜毒食，雖具百味色香觸好，若有食者決得死報。一切生死亦如是，雜無常毒故說為苦。復次為生時樂、住時樂故說樂生，此安樂生壞時苦故，聖人厭此壞苦如憎糞穢，故說生苦。

生之與起云何為異者。答：化生一名起，餘三名生。復次入胎名生，出胎名起。復次有分次第生名生，一時具生名起。藏論中說：生者屬識，託胎種子故。起者屬業，能散置識諸道中故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生之與起云何為異者。答：化生一名起，餘三名生。復次入胎名生，出胎名起。復次有分次第生名生，一時具生名起。藏論中說：生者屬識，託胎種子故。起者屬業，能散置識諸道中故。

阿羅漢五陰未滅，云何說生已盡者。答：有既滅故，說生已盡。復次因緣滅故，此生無後生法，故說生盡，譬如由貪愛滅故說苦諦滅。復次為拔除生根本說已盡，譬如有樹已斷根故，雖富花葉等亦說已滅，生盡亦爾。復次當來應盡故說生盡，譬如山頂棄擲坏器，雖未至地已說其破，生盡亦爾。故說羅漢生盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿羅漢五陰未滅，云何說生已盡者。答：有既滅故，說生已盡。復次因緣滅故，此生無後生法，故說生盡，譬如由貪愛滅故說苦諦滅。復次為拔除生根本說已盡，譬如有樹已斷根故，雖富花葉等亦說已滅，生盡亦爾。復次當來應盡故說生盡，譬如山頂棄擲坏器，雖未至地已說其破，生盡亦爾。故說羅漢生盡。

云何為老者。答：少壯滅失，次第度位，四大衰損，諸行變異，身緩節疎、色形麁醜、諸根羸弱、念識智行無所能為，歸向死門，是名為老。復次微細過根遍入物中，後時方了減損變異，此法名老。何以故？老若入齒則現落相，若入皮中皮則緩皺百種黎黮，若入毛髮則現脫白，若入四大大則疎弱，若入根門則根無力，若入身形形體戰動舉止不安，若入於心心則掉蕩忘失憶智，若入背脊則僂屈，若入支節支節蹉戾，少壯軟滑悉皆失故，現故壞相。復次老有二種，一依減失、二能依減失。一、依減失者，諸大血肉膏骨髓等稍就減失，由此減失得相似果，謂走跳跨駟申屈去來勤力擔負等並皆損失。二、能依減失者，謂眼耳等根、見聞等用皆不分明，由不分明得相似果，念智意滅心地勤力擔負等並皆損失。如經及藏論十二緣生論中廣說，是名為老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何為老者。答：少壯滅失，次第度位，四大衰損，諸行變異，身緩節疎、色形麁醜、諸根羸弱、念識智行無所能為，歸向死門，是名為老。復次微細過根遍入物中，後時方了減損變異，此法名老。何以故？老若入齒則現落相，若入皮中皮則緩皺百種黎黮，若入毛髮則現脫白，若入四大大則疎弱，若入根門則根無力，若入身形形體戰動舉止不安，若入於心心則掉蕩忘失憶智，若入背脊則僂屈，若入支節支節蹉戾，少壯軟滑悉皆失故，現故壞相。復次老有二種，一依減失、二能依減失。一、依減失者，諸大血肉膏骨髓等稍就減失，由此減失得相似果，謂走跳跨駟申屈去來勤力擔負等並皆損失。二、能依減失者，謂眼耳等根、見聞等用皆不分明，由不分明得相似果，念智意滅心地勤力擔負等並皆損失。如經及藏論十二緣生論中廣說，是名為老。

云何老相、云何老事、云何老緣者。答：減變熟壞故等，名為老相。少壯損失、軟滑去離、憎惡事來，名為老事。陰界入生，是名老緣。此老又為憂悲等之處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何老相、云何老事、云何老緣者。答：減變熟壞故等，名為老相。少壯損失、軟滑去離、憎惡事來，名為老事。陰界入生，是名老緣。此老又為憂悲等之處。

云何老苦者。答：此老能生眾生憎惡相已，奪可愛色、勤力憶智，引就死王。如犯王法禁伺劓刖付殺者處，老亦如是，故說老苦。復次眾生辯言身力根能取持思量棄擲，識及智力無間無眴，老日逼奪。如熱時日解脫五翳，盛光普照小坑淺水皆悉乾竭，老亦如是，故說老苦。復次老者，令色形醜陋能奪愛德，除滅少壯及無病樂，勤力擔負念智忍門思識悉能損奪，諸根羸弱無復勢用，如羅剎女吸人精氣趣向死處，故說老苦。復次少身蓮華親心所愛，色形端政悅他心眼，為老霹靂之所變異卷縮破壞，自心不悅他人憎惡，故說老苦。復次能壞身根念智，故說老苦。由身壞故，行住坐臥屈申轉側等皆不自在；由根壞故，見聞嗅甞觸等皆不分明。又有說言：我聞不明還似嬰兒，由念壞故更事不憶，不了所說曾見不識本，故說為老猶如行相。又跋私弗部說有為諸法實有暫住，此住有異，是有為相，說名為老。如經中說：此身得住百年。或說有四識住。以是義故說名為老。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何老苦者。答：此老能生眾生憎惡相已，奪可愛色、勤力憶智，引就死王。如犯王法禁伺劓刖付殺者處，老亦如是，故說老苦。復次眾生辯言身力根能取持思量棄擲，識及智力無間無眴，老日逼奪。如熱時日解脫五翳，盛光普照小坑淺水皆悉乾竭，老亦如是，故說老苦。復次老者，令色形醜陋能奪愛德，除滅少壯及無病樂，勤力擔負念智忍門思識悉能損奪，諸根羸弱無復勢用，如羅剎女吸人精氣趣向死處，故說老苦。復次少身蓮華親心所愛，色形端政悅他心眼，為老霹靂之所變異卷縮破壞，自心不悅他人憎惡，故說老苦。復次能壞身根念智，故說老苦。由身壞故，行住坐臥屈申轉側等皆不自在；由根壞故，見聞嗅甞觸等皆不分明。又有說言：我聞不明還似嬰兒，由念壞故更事不憶，不了所說曾見不識本，故說為老猶如行相。又跋私弗部說有為諸法實有暫住，此住有異，是有為相，說名為老。如經中說：此身得住百年。或說有四識住。以是義故說名為老。

若有為法實念念滅，少壯不成亦無命根，云何為病者。答曰：身界不平等生長，乖違不平等生長時，說名身病。若平等時說名無病，如佛世尊因耆婆說：如來身界今至平等。復次自性更互相違、不識恩養，身界毒蛇觸忤名病。復次病有二種，一身、二心。身病復有二種，一因界相違，名緣內起；二因他逼觸，名緣外起。是身病者，由名、因、處有差別故，品類多種。名差別者，謂漏癩癰疽氣[病-丙+(朿*欠)]腫癖瘧風狂等。因差別者，謂痰風膽及等分病，或單或二或三或四，如是痰等有六十二為病家因。處差別者，謂頭眼耳喉心腹等。是名身病。若廣解者有四百四。心病者因邪妄起，謂憂煩等。此病亦有二種，一緣內境，名內門惑；二緣外為境，名外門惑。由名、因、處有差別故，品類多種。名差別者，謂貪瞋慢癡見疑諂曲欺誑等。因差別者，謂淨相失相有無等相為心病因。處差別者，謂色等六塵。如經說：色愛乃至法愛。此中所明，但論身病不說心病。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有為法實念念滅，少壯不成亦無命根，云何為病者。答曰：身界不平等生長，乖違不平等生長時，說名身病。若平等時說名無病，如佛世尊因耆婆說：如來身界今至平等。復次自性更互相違、不識恩養，身界毒蛇觸忤名病。復次病有二種，一身、二心。身病復有二種，一因界相違，名緣內起；二因他逼觸，名緣外起。是身病者，由名、因、處有差別故，品類多種。名差別者，謂漏癩癰疽氣[病-丙+(朿*欠)]腫癖瘧風狂等。因差別者，謂痰風膽及等分病，或單或二或三或四，如是痰等有六十二為病家因。處差別者，謂頭眼耳喉心腹等。是名身病。若廣解者有四百四。心病者因邪妄起，謂憂煩等。此病亦有二種，一緣內境，名內門惑；二緣外為境，名外門惑。由名、因、處有差別故，品類多種。名差別者，謂貪瞋慢癡見疑諂曲欺誑等。因差別者，謂淨相失相有無等相為心病因。處差別者，謂色等六塵。如經說：色愛乃至法愛。此中所明，但論身病不說心病。

云何病相、云何病事、云何病緣者。答：病者逼惱身為相，苦憂為事，本界不平等是緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何病相、云何病事、云何病緣者。答：病者逼惱身為相，苦憂為事，本界不平等是緣。

云何病苦者。答：世間聰明人，隨其自能欲有造作，由疾病故並不成就，違願故苦，是故疾病能為苦因。如火為燒因、日為光因，老死等亦爾，為苦因故苦。復次能害本故，故說病苦，譬如蕉竹蘆葦。復次生痛受故，能害命際，令壽終故，如火毒伏，故說病苦。復次苦苦所攝故，生及相續中，眾生不能忍受，譬如象子落野火中，是故病苦。復次不得自在故，若人遭病，於四威儀及想皆不自在，其身低垂不能申屈行動等事，譬如木人關戾斷絕。復次能捨壽命故，如人遭病不能忍痛，求火毒伏自捨壽命，譬如陀尼柯羅漢。復次一切方便不可療治來，命必終故，故說病苦，譬如頞底仙人斷痢湯藥。復次所憎厭故，逼害為性起，長無明故、智慧恐種故、困苦為體故、不安依處故，無學情忘。由智壞故，選擇取捨之所遠離，不識是事非事，猶如愚人。以此義故，故說老苦。如大德佛陀蜜說：諸佛世尊無量數劫生長善根，具足十力、有十自在，勝破四魔、得四無畏，平等能觀一切方便，秋時淨空圓月可愛，那羅延堅固身節身力，形皮膚等相為老所損，故說老苦。此義佛在阿羅毘國，優陀夷比丘依佛說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何病苦者。答：世間聰明人，隨其自能欲有造作，由疾病故並不成就，違願故苦，是故疾病能為苦因。如火為燒因、日為光因，老死等亦爾，為苦因故苦。復次能害本故，故說病苦，譬如蕉竹蘆葦。復次生痛受故，能害命際，令壽終故，如火毒伏，故說病苦。復次苦苦所攝故，生及相續中，眾生不能忍受，譬如象子落野火中，是故病苦。復次不得自在故，若人遭病，於四威儀及想皆不自在，其身低垂不能申屈行動等事，譬如木人關戾斷絕。復次能捨壽命故，如人遭病不能忍痛，求火毒伏自捨壽命，譬如陀尼柯羅漢。復次一切方便不可療治來，命必終故，故說病苦，譬如頞底仙人斷痢湯藥。復次所憎厭故，逼害為性起，長無明故、智慧恐種故、困苦為體故、不安依處故，無學情忘。由智壞故，選擇取捨之所遠離，不識是事非事，猶如愚人。以此義故，故說老苦。如大德佛陀蜜說：諸佛世尊無量數劫生長善根，具足十力、有十自在，勝破四魔、得四無畏，平等能觀一切方便，秋時淨空圓月可愛，那羅延堅固身節身力，形皮膚等相為老所損，故說老苦。此義佛在阿羅毘國，優陀夷比丘依佛說偈：

惡老汝可患， 侵污愛妙色， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡老汝可患， 侵污愛妙色，

是身悅眾心， 由汝故變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是身悅眾心， 由汝故變異。