彰所知論序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彰所知論序

元正奉大夫同知行宣政院事廉復譔 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元正奉大夫同知行宣政院事廉復譔

夫出三界者惟佛，佛以大事因緣故出現於世，憫化群生，此亘古不磨之善也。大元帝師，洞徹三乘、性行如春，仁而穆穆不可量。裕皇潛邸，久知師之正傳，敬詣請師敷教於躬。師篤施靜志，弘揚帝緒、大播宗風，彰其所知、造其所論，究其文理、推其法義，皎如日月、廣於天地。蓋如來之事，非聖者孰能明之？總統雪巖翁，英姿間世、聽授過人，久侍師之法席，默譯此論，見傳於世。公昔與予會閩，交情相照、愛同昆仲，公固肯予為序。予抗塵幻海、絕筆踈硯，豈足發正教之光耶？公笑之曰：汝何謙哉！予不敢辭，遂序焉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 夫出三界者惟佛，佛以大事因緣故出現於世，憫化群生，此亘古不磨之善也。大元帝師，洞徹三乘、性行如春，仁而穆穆不可量。裕皇潛邸，久知師之正傳，敬詣請師敷教於躬。師篤施靜志，弘揚帝緒、大播宗風，彰其所知、造其所論，究其文理、推其法義，皎如日月、廣於天地。蓋如來之事，非聖者孰能明之？總統雪巖翁，英姿間世、聽授過人，久侍師之法席，默譯此論，見傳於世。公昔與予會閩，交情相照、愛同昆仲，公固肯予為序。予抗塵幻海、絕筆踈硯，豈足發正教之光耶？公笑之曰：汝何謙哉！予不敢辭，遂序焉。

彰所知論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彰所知論卷上

元帝師發合思巴造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 元帝師發合思巴造

宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 宣授江淮福建等處釋教總統法性三藏弘教佛智大師沙羅巴譯

敬禮金剛上師 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮金剛上師

敬禮諸佛菩薩 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬禮諸佛菩薩

遍知見所知，憐憫示群生，敬禮最上智，當演彰所知。謂器情世界，道法與果法，并諸無為法，略攝列為五。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍知見所知，憐憫示群生，敬禮最上智，當演彰所知。謂器情世界，道法與果法，并諸無為法，略攝列為五。

器世界品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 器世界品第一

謂器世界所成之體，即四大種，種具生故。地堅、水濕、火煖、風動。是等大種，最極微細者曰極微塵，亦名隣虛塵，不能具釋。彼七隣虛為一極微，彼七極微為一微塵，彼七微塵為一透金塵，彼七透金塵為一透水塵，彼七透水塵為一兔毛塵，彼七兔毛塵為一羊毛塵，彼七羊毛塵為一牛毛塵，彼七牛毛塵為一遊隙塵，彼七遊隙塵為一蟣量，彼七蟣量為一蝨量，彼七蝨量為一麥量，彼七麥量為一指節，三節為一指，二十四指橫布為一肘量，四肘為一弓，五百弓量成一俱盧舍，八俱盧舍成一由旬。此是度量世界身相。成世界因，由一切有情共業所感。云何成耶？從空界中十方風起，互相衝擊堅密不動，為妙風輪。其色青白，極大堅實，深十六洛叉由旬，廣量無數。由暖生雲名曰金藏，降澍大雨，依風而住，謂之底海，深十一洛叉二萬由旬，廣十二洛叉三千四百半由旬。其水搏擊，上結成金，如熟乳停上凝成膜，即金地輪，故水輪減，唯厚八洛叉。餘轉成金，厚三洛叉二萬由旬。金輪廣量與水輪等，周圍即成三倍，合三十六洛叉一萬三百五十由旬。其前風輪娑婆界底，地、水二輪四洲界底。於地輪上復澍大雨，即成大海。被風鑽擊，精妙品聚成妙高山，中品聚集成七金山，下品聚集成輪圍山，雜品聚集成四洲等。其妙高體，東銀、南瑠璃、西玻瓈珂、北金所成；餘七唯金；四洲地等雜品所成；彼輪圍山唯鐵所成。其妙高量，入水八萬緰繕那，比於餘山皆悉高妙，名曰妙高。然後次第七金山者，一踰乾陀羅山，高四萬由旬。二伊沙陀羅山，高二萬由旬。三佉得羅柯山，高一萬由旬。四修騰娑羅山，高五千由旬。五阿輸割那山，高二千五百由旬。六毘泥怛迦那山，高千二百五十由旬。七居民陀羅山，高六百二十五由旬(藏論疏云：一持雙山、二持軸山、三檐木山、四善見山、五馬耳山、六象鼻山、七魚嘴山)。四大洲外有輪圍山，高三百一十二由旬半，彼等廣量各各自與出水量同。七金山間諸龍王等遊戲之處，名曰戲海。八山間七海近妙高者，一踰乾陀羅海，廣八萬由旬；二伊沙陀羅海，廣四萬由旬；三佉得羅柯海，廣二萬由旬；四修騰娑羅海，廣一萬由旬；五阿輸割那海，廣五千由旬；六毘尼怛迦那海，廣二千五百由旬；七尼民陀羅海，一千二百五十由旬，盈八功德水。八山七海其相咸方，外海味醎。尼民陀羅至輪圍山，二山相去三洛叉二萬二千由旬，其外海水雖無有分，由妙高色東海色白、南海色青、西海色紅、北海色黃，現是等色，故稱四海。是彼周邊三十六洛叉七百五十由旬。外輪圍山周圍三十六洛叉二千六百二十五由旬。其外海 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂器世界所成之體，即四大種，種具生故。地堅、水濕、火煖、風動。是等大種，最極微細者曰極微塵，亦名隣虛塵，不能具釋。彼七隣虛為一極微，彼七極微為一微塵，彼七微塵為一透金塵，彼七透金塵為一透水塵，彼七透水塵為一兔毛塵，彼七兔毛塵為一羊毛塵，彼七羊毛塵為一牛毛塵，彼七牛毛塵為一遊隙塵，彼七遊隙塵為一蟣量，彼七蟣量為一蝨量，彼七蝨量為一麥量，彼七麥量為一指節，三節為一指，二十四指橫布為一肘量，四肘為一弓，五百弓量成一俱盧舍，八俱盧舍成一由旬。此是度量世界身相。成世界因，由一切有情共業所感。云何成耶？從空界中十方風起，互相衝擊堅密不動，為妙風輪。其色青白，極大堅實，深十六洛叉由旬，廣量無數。由暖生雲名曰金藏，降澍大雨，依風而住，謂之底海，深十一洛叉二萬由旬，廣十二洛叉三千四百半由旬。其水搏擊，上結成金，如熟乳停上凝成膜，即金地輪，故水輪減，唯厚八洛叉。餘轉成金，厚三洛叉二萬由旬。金輪廣量與水輪等，周圍即成三倍，合三十六洛叉一萬三百五十由旬。其前風輪娑婆界底，地、水二輪四洲界底。於地輪上復澍大雨，即成大海。被風鑽擊，精妙品聚成妙高山，中品聚集成七金山，下品聚集成輪圍山，雜品聚集成四洲等。其妙高體，東銀、南瑠璃、西玻瓈珂、北金所成；餘七唯金；四洲地等雜品所成；彼輪圍山唯鐵所成。其妙高量，入水八萬緰繕那，比於餘山皆悉高妙，名曰妙高。然後次第七金山者，一踰乾陀羅山，高四萬由旬。二伊沙陀羅山，高二萬由旬。三佉得羅柯山，高一萬由旬。四修騰娑羅山，高五千由旬。五阿輸割那山，高二千五百由旬。六毘泥怛迦那山，高千二百五十由旬。七居民陀羅山，高六百二十五由旬(藏論疏云：一持雙山、二持軸山、三檐木山、四善見山、五馬耳山、六象鼻山、七魚嘴山)。四大洲外有輪圍山，高三百一十二由旬半，彼等廣量各各自與出水量同。七金山間諸龍王等遊戲之處，名曰戲海。八山間七海近妙高者，一踰乾陀羅海，廣八萬由旬；二伊沙陀羅海，廣四萬由旬；三佉得羅柯海，廣二萬由旬；四修騰娑羅海，廣一萬由旬；五阿輸割那海，廣五千由旬；六毘尼怛迦那海，廣二千五百由旬；七尼民陀羅海，一千二百五十由旬，盈八功德水。八山七海其相咸方，外海味醎。尼民陀羅至輪圍山，二山相去三洛叉二萬二千由旬，其外海水雖無有分，由妙高色東海色白、南海色青、西海色紅、北海色黃，現是等色，故稱四海。是彼周邊三十六洛叉七百五十由旬。外輪圍山周圍三十六洛叉二千六百二十五由旬。其外海

南贍部洲者，狀若車廂，狹向鐵圍三由旬半，餘三邊者各二千由旬，周圍六千三由旬半。有二中洲，東遮摩羅(此云猫牛)，西婆羅摩羅(此云勝猫牛)。贍部中央摩竭陀國，三世諸佛所生之處。次此向北度九黑山，有大雪山名具吉祥，其山北邊有香醉山。是二山間有大龍王，名曰無熱，所居之池曰阿耨達(此云無熱)。其狀四方，面各五十由旬，周圍二百由旬，池內遍滿八功德水。從此池內出四大河，東𮀚伽河，從象口中流出銀沙，共五百河流歸東海；南辛渡河，從牛口中流出瑠璃沙，共五百河流歸南海；西縛芻河，從馬口中流出玻瓈珂沙，共五百河流歸西海；北悉怛河，從獅子口流出金沙，共五百河流歸北海。是彼四河，從無熱池右遶七匝隨方而流。是香山北度二十由旬，彼處有巖名難陀巖，面各五十由旬，周圍二百由旬，高三由旬半。又有八千小巖，其巖北邊度二十由旬，有娑羅樹王名曰善住，其根入地四十弓量，高八十弓量，七重行樹羅列圍遶。東邊度二十由旬，有緩流池，其狀圓相，廣五十由旬，周圍一百五十由旬。又有八千小池，盈八功德水，內有蓮華，葉若牛皮、其莖如軸、華若車輪、味美如蜜。是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住，與八千象，寒四月時住金巖所，熱四月時住善住所，雨四月時住緩流池。無熱池側有贍部樹，果實味美其量如甕，熟時墮水出贍部音。龍化為魚吞噉是果，殘者遇流成贍部金，由此樹名故號贍部。此洲向西有烏佃國，大金剛宮持種所居，金剛乘法從彼而傳。南海之中山曰持船，觀音菩薩居止其頂，聖多羅母居止山下。東有五峯，文殊菩薩居止其上，有十六大國、千數小國，又有三百六十種人，有七百二十種異音。其外海東洲曰勝身，狀若半月，對妙高邊三百五十由旬，餘邊六十由旬，周圍六千三百五十由旬。其洲二邊有二中洲，北提訶(此云身)、南毘提訶(此云勝身)。是彼三洲，越餘洲等七多羅樹，或曰洲人相貌端嚴，其身勝故名曰勝身。其外海北洲曰鳩婁，其狀四角畟方相似，邊各二千由旬，周圍八千由旬。其洲二邊有二中洲，一名鳩婁(此云有勝)、二高羅娑(此云有勝邊)。彼洲人等所有受用出如意樹，臨歿七日其如意樹出不美音，報曰當七日死。或曰洲人卑舌，即割食肉鬼音，故曰鳩婁是不美音。其外海西州曰牛貨，形如滿月，徑二千五百由旬，周圍七千五百由旬。有二中洲，南舍𢮎(此云具諂)、北嗢怛羅曼怛哩拏(此云儀上)。彼洲人等多寶牛貨，故曰牛貨洲。海山等向下皆悉八萬由旬，近金地故。近贍部洲、星割棘洲、金洲、月洲等者，係贍部洲。餘大洲等小 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 南贍部洲者，狀若車廂，狹向鐵圍三由旬半，餘三邊者各二千由旬，周圍六千三由旬半。有二中洲，東遮摩羅(此云猫牛)，西婆羅摩羅(此云勝猫牛)。贍部中央摩竭陀國，三世諸佛所生之處。次此向北度九黑山，有大雪山名具吉祥，其山北邊有香醉山。是二山間有大龍王，名曰無熱，所居之池曰阿耨達(此云無熱)。其狀四方，面各五十由旬，周圍二百由旬，池內遍滿八功德水。從此池內出四大河，東𮀚伽河，從象口中流出銀沙，共五百河流歸東海；南辛渡河，從牛口中流出瑠璃沙，共五百河流歸南海；西縛芻河，從馬口中流出玻瓈珂沙，共五百河流歸西海；北悉怛河，從獅子口流出金沙，共五百河流歸北海。是彼四河，從無熱池右遶七匝隨方而流。是香山北度二十由旬，彼處有巖名難陀巖，面各五十由旬，周圍二百由旬，高三由旬半。又有八千小巖，其巖北邊度二十由旬，有娑羅樹王名曰善住，其根入地四十弓量，高八十弓量，七重行樹羅列圍遶。東邊度二十由旬，有緩流池，其狀圓相，廣五十由旬，周圍一百五十由旬。又有八千小池，盈八功德水，內有蓮華，葉若牛皮、其莖如軸、華若車輪、味美如蜜。是處又有帝釋臨戰所乘象王名曰善住，與八千象，寒四月時住金巖所，熱四月時住善住所，雨四月時住緩流池。無熱池側有贍部樹，果實味美其量如甕，熟時墮水出贍部音。龍化為魚吞噉是果，殘者遇流成贍部金，由此樹名故號贍部。此洲向西有烏佃國，大金剛宮持種所居，金剛乘法從彼而傳。南海之中山曰持船，觀音菩薩居止其頂，聖多羅母居止山下。東有五峯，文殊菩薩居止其上，有十六大國、千數小國，又有三百六十種人，有七百二十種異音。其外海東洲曰勝身，狀若半月，對妙高邊三百五十由旬，餘邊六十由旬，周圍六千三百五十由旬。其洲二邊有二中洲，北提訶(此云身)、南毘提訶(此云勝身)。是彼三洲，越餘洲等七多羅樹，或曰洲人相貌端嚴，其身勝故名曰勝身。其外海北洲曰鳩婁，其狀四角畟方相似，邊各二千由旬，周圍八千由旬。其洲二邊有二中洲，一名鳩婁(此云有勝)、二高羅娑(此云有勝邊)。彼洲人等所有受用出如意樹，臨歿七日其如意樹出不美音，報曰當七日死。或曰洲人卑舌，即割食肉鬼音，故曰鳩婁是不美音。其外海西州曰牛貨，形如滿月，徑二千五百由旬，周圍七千五百由旬。有二中洲，南舍𢮎(此云具諂)、北嗢怛羅曼怛哩拏(此云儀上)。彼洲人等多寶牛貨，故曰牛貨洲。海山等向下皆悉八萬由旬，近金地故。近贍部洲、星割棘洲、金洲、月洲等者，係贍部洲。餘大洲等小

洲亦爾。次上空中四萬由旬，純淨無礙，勝堅風輪從右而旋，日月星宿空居天等依止而住。日輪者，火珠所成，徑五十一由旬，周圍百五十三由旬，厚六由旬零十八分。上有金緣，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等秀成四角。日天子等所居宮殿，由風運行，一晝一夜遶四大洲。日行向北時日即長，南行時短，行南北間時晝夜停。由遊處光即有寒暑，為冬夏際。北行六月、南行六月，行至中道曰日月迴星輪，歷遍謂曰一歲。月輪者，水珠所成，徑五十由旬，周圍百五十由旬，厚六由旬零十八分，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等秀成四角。月天子等所居宮殿，是彼日月相去遠近自影增減，由增一分即生上半，十五分畢謂曰圓滿，由減一分即生下半。自影覆彼十五分畢曰不圓滿，由增減故名曰宿空，由一晝夜名曰宿地。如是三十，名曰一月。諸星宿者，空居天宮諸寶所成，其狀皆圓，小一牛吼、中三牛吼、大六牛吼，周圍三倍係四王眾。其妙高山有四層級，始從水際向上相去十千由旬，即初層級；從妙高山傍出十六千由旬，向上相去一萬由旬，即二層級；傍出八千由旬，向上相去一萬由旬，即三層級；傍出四千由旬，向上相去一萬由旬，即四層級。傍出二千由旬，彼妙高山其頂四角各秀一峯，高四由旬半，廣百二十五由旬，周圍五百由旬，有藥叉神於中止住。是山頂上三十三天中央，城曰善見，純金所成，高一由旬半，面各二千五百由旬，周萬由旬。其城體金，俱用百一雜寶嚴飾。其地柔軟如兜羅綿。是城四面，有一萬六千寶柱寶桴、寶椽寶簷。四面四門，又有千數闕一小門，四大衢道有諸小衢。其四門側五百天子，皆服堅鎧守護是門。城中有帝釋殿，曰最勝處亦曰殊勝殿，其狀四方，高四百由旬半，面各二百五十由旬，周千由旬。百一却敵，一一却敵各有七樓，一一寶樓各七小樓，一一小樓各七池沼，一一池沼各七蓮華，一一華上各有七數童男童女，奏種種樂歌舞歡娛。善見城東有諸所乘曰眾車苑，高千由旬；南臨戰處曰麁惡苑，西諸行處曰相雜苑，北游戲處曰歡喜苑，縱廣同前。其苑等外度二十由旬，有善地曰眾車麁惡，相雜歡喜，量同四苑。善見東北有如意樹，名波利闍多亦名圓生樹，根深五十由旬，高百由旬，枝條傍布五十由旬，能施欲樂。下有盤石，曰阿㗚(二合)摩麗歌，色白如㲲，面各五十由旬，周二百由旬。善見西南諸天集處，名善法堂，周九百由旬，其狀圓相。是堂中央有帝釋座，純金所成，其座周圍有三十二輔臣之座，咸皆布列三十三天。向上度八萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成離諍天宮，量若妙高山頂 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 洲亦爾。次上空中四萬由旬，純淨無礙，勝堅風輪從右而旋，日月星宿空居天等依止而住。日輪者，火珠所成，徑五十一由旬，周圍百五十三由旬，厚六由旬零十八分。上有金緣，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等秀成四角。日天子等所居宮殿，由風運行，一晝一夜遶四大洲。日行向北時日即長，南行時短，行南北間時晝夜停。由遊處光即有寒暑，為冬夏際。北行六月、南行六月，行至中道曰日月迴星輪，歷遍謂曰一歲。月輪者，水珠所成，徑五十由旬，周圍百五十由旬，厚六由旬零十八分，其上復有金、銀、瑠璃、玻瓈珂等秀成四角。月天子等所居宮殿，是彼日月相去遠近自影增減，由增一分即生上半，十五分畢謂曰圓滿，由減一分即生下半。自影覆彼十五分畢曰不圓滿，由增減故名曰宿空，由一晝夜名曰宿地。如是三十，名曰一月。諸星宿者，空居天宮諸寶所成，其狀皆圓，小一牛吼、中三牛吼、大六牛吼，周圍三倍係四王眾。其妙高山有四層級，始從水際向上相去十千由旬，即初層級；從妙高山傍出十六千由旬，向上相去一萬由旬，即二層級；傍出八千由旬，向上相去一萬由旬，即三層級；傍出四千由旬，向上相去一萬由旬，即四層級。傍出二千由旬，彼妙高山其頂四角各秀一峯，高四由旬半，廣百二十五由旬，周圍五百由旬，有藥叉神於中止住。是山頂上三十三天中央，城曰善見，純金所成，高一由旬半，面各二千五百由旬，周萬由旬。其城體金，俱用百一雜寶嚴飾。其地柔軟如兜羅綿。是城四面，有一萬六千寶柱寶桴、寶椽寶簷。四面四門，又有千數闕一小門，四大衢道有諸小衢。其四門側五百天子，皆服堅鎧守護是門。城中有帝釋殿，曰最勝處亦曰殊勝殿，其狀四方，高四百由旬半，面各二百五十由旬，周千由旬。百一却敵，一一却敵各有七樓，一一寶樓各七小樓，一一小樓各七池沼，一一池沼各七蓮華，一一華上各有七數童男童女，奏種種樂歌舞歡娛。善見城東有諸所乘曰眾車苑，高千由旬；南臨戰處曰麁惡苑，西諸行處曰相雜苑，北游戲處曰歡喜苑，縱廣同前。其苑等外度二十由旬，有善地曰眾車麁惡，相雜歡喜，量同四苑。善見東北有如意樹，名波利闍多亦名圓生樹，根深五十由旬，高百由旬，枝條傍布五十由旬，能施欲樂。下有盤石，曰阿㗚(二合)摩麗歌，色白如㲲，面各五十由旬，周二百由旬。善見西南諸天集處，名善法堂，周九百由旬，其狀圓相。是堂中央有帝釋座，純金所成，其座周圍有三十二輔臣之座，咸皆布列三十三天。向上度八萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成離諍天宮，量若妙高山頂

二倍。上度一億六萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成兜率天宮，量如離諍，縱廣二倍。上度三洛叉二萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成化樂天宮，量如兜率，縱廣二倍。上度六洛叉四萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成他化自在天宮，量同化樂，縱廣二倍。此即欲界。上有初禪，如是四洲、七山、妙高、輪圍、欲界六天并初禪等，謂四洲界，一數至千為小千界，一小鐵圍山圍遶。此小千界一數至千，為中千界，一中鐵圍山圍遶。此中千界一數至千，為三千大千世界，一大鐵圍山圍遶。如是有百億數四洲界等，皆悉行布。鐵圍山等諸洲山間黑暗之處，無有晝夜，舉手無見。初禪天量等四洲界，二禪天量等小千界，三禪天量等中千界，四禪天量等三千大千世界，其相去量皆倍倍增，謂曰色界。無色界者，無別處所，若有生者何處命終即彼生處，住無色定故曰無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二倍。上度一億六萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成兜率天宮，量如離諍，縱廣二倍。上度三洛叉二萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成化樂天宮，量如兜率，縱廣二倍。上度六洛叉四萬由旬，於空界中依風而住，諸寶所成他化自在天宮，量同化樂，縱廣二倍。此即欲界。上有初禪，如是四洲、七山、妙高、輪圍、欲界六天并初禪等，謂四洲界，一數至千為小千界，一小鐵圍山圍遶。此小千界一數至千，為中千界，一中鐵圍山圍遶。此中千界一數至千，為三千大千世界，一大鐵圍山圍遶。如是有百億數四洲界等，皆悉行布。鐵圍山等諸洲山間黑暗之處，無有晝夜，舉手無見。初禪天量等四洲界，二禪天量等小千界，三禪天量等中千界，四禪天量等三千大千世界，其相去量皆倍倍增，謂曰色界。無色界者，無別處所，若有生者何處命終即彼生處，住無色定故曰無色。

情世界品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 情世界品第二

謂情世界總有六種，一者地獄、二者餓鬼、三者傍生、四者人、五者非天、六者天。此等六種名義云何？謂斫壞肢體故曰地獄，飢渴所逼故曰餓鬼，傍覆而行故曰傍生，意多分別故名曰人。摩㝹沙義，身及受用雖與天同，微分鄙劣，或由無酒故曰非天。阿修羅義，從梵身生，遊戲娛樂，或應供養，故謂曰天，是提婆義。地獄者，贍部洲下過二萬由旬，曠廓四方二萬由旬，純鐵所成火焰洞然。有八熱獄，一曰更活、二曰黑繩、三曰眾合、四曰號叫、五曰大號叫、六曰炎熱、七曰大炎熱、八曰無間。更活獄者，生彼有情先業所感，執眾器仗互起冤憎遞相斫害，段段墮落悶絕暫死。空音更活，彼等有情即便更活，復相斫害。彼壽量者，四天王天一生之期為一晝夜，如是算數壽五百歲，受是苦楚。黑繩獄者，其獄卒等，於有情身從頂至足拼界黑繩，以火鋸鉞解斫肢體。由先業力，解下上生。彼壽量者，忉利天一生之期為一晝夜，如是算數壽一千歲，受是苦楚。眾合獄者，生彼有情以鐵追打，或二鐵山猶如羊頭，二山相合研磕摧壞，二山開時復自然活，又被摧壞。彼壽量者，離諍天一生之期為一晝夜，如是算數壽二千歲，受是苦楚。號叫獄者，生彼有情怖熱鐵池入稠林中，火焰熾盛永歲焚燒。由先業力，其舌縱廣千由旬量。有一大牛鐵角鐵甲，架鐵犁鏵，火焰熾盛耕犁其舌。彼壽量者，兜率天一生之期為一晝夜，如是算數壽四千歲，受是苦楚。大號叫獄者，亦與前同，其苦倍增。彼壽量者，化樂天一生之期為一晝夜，如是算數壽八千歲，受是苦楚。炎熱獄者，三重鐵城火焰洞徹內受苦楚。彼壽量者，他化自在天一生之期為一晝夜，如是壽數萬六千歲，受是苦楚。極炎熱獄者，亦同其前，其苦倍增。彼壽量者，等半中劫，受是苦楚。無間獄者，於鐵室內身一聚焰受極苦楚。彼壽量者，等一中劫。十六增獄者，八熱獄傍面各四所。一煻煨增，深皆沒膝，有情遊彼纔下足時，皮肉與血俱燋爛墜，餘剩其骨。舉足還生，平復如本。二屍糞增，不淨淤泥沒有情腰，於中多有攘矩吒蟲，嘴利如針，鑽皮透骨𠯗食其髓。三峯刃增，復有三種：一刀刃路，謂於此中仰布刀刃以為大道，有情游彼纔下足時，皮肉與血俱斷碎墜，舉足還生平復如本；二劍葉林，謂此林樹純以銛利劍刀為葉，有情遊彼風吹葉墜，斬刺肢體骨肉零落，有烏駮狗䶥掣食之；三鐵刺林，名銛摩利，謂此林樹有利鐵刺長十六指，有情被逼上下樹時，其刺銛利上下鑱刺，是等有情血肉皮等掛染刺上，唯剩觔骨。有鐵嘴烏，探啄有情眼睛腦髓，爭競而食。刀刃路等三種雖殊，而鐵仗同，故一增 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂情世界總有六種，一者地獄、二者餓鬼、三者傍生、四者人、五者非天、六者天。此等六種名義云何？謂斫壞肢體故曰地獄，飢渴所逼故曰餓鬼，傍覆而行故曰傍生，意多分別故名曰人。摩㝹沙義，身及受用雖與天同，微分鄙劣，或由無酒故曰非天。阿修羅義，從梵身生，遊戲娛樂，或應供養，故謂曰天，是提婆義。地獄者，贍部洲下過二萬由旬，曠廓四方二萬由旬，純鐵所成火焰洞然。有八熱獄，一曰更活、二曰黑繩、三曰眾合、四曰號叫、五曰大號叫、六曰炎熱、七曰大炎熱、八曰無間。更活獄者，生彼有情先業所感，執眾器仗互起冤憎遞相斫害，段段墮落悶絕暫死。空音更活，彼等有情即便更活，復相斫害。彼壽量者，四天王天一生之期為一晝夜，如是算數壽五百歲，受是苦楚。黑繩獄者，其獄卒等，於有情身從頂至足拼界黑繩，以火鋸鉞解斫肢體。由先業力，解下上生。彼壽量者，忉利天一生之期為一晝夜，如是算數壽一千歲，受是苦楚。眾合獄者，生彼有情以鐵追打，或二鐵山猶如羊頭，二山相合研磕摧壞，二山開時復自然活，又被摧壞。彼壽量者，離諍天一生之期為一晝夜，如是算數壽二千歲，受是苦楚。號叫獄者，生彼有情怖熱鐵池入稠林中，火焰熾盛永歲焚燒。由先業力，其舌縱廣千由旬量。有一大牛鐵角鐵甲，架鐵犁鏵，火焰熾盛耕犁其舌。彼壽量者，兜率天一生之期為一晝夜，如是算數壽四千歲，受是苦楚。大號叫獄者，亦與前同，其苦倍增。彼壽量者，化樂天一生之期為一晝夜，如是算數壽八千歲，受是苦楚。炎熱獄者，三重鐵城火焰洞徹內受苦楚。彼壽量者，他化自在天一生之期為一晝夜，如是壽數萬六千歲，受是苦楚。極炎熱獄者，亦同其前，其苦倍增。彼壽量者，等半中劫，受是苦楚。無間獄者，於鐵室內身一聚焰受極苦楚。彼壽量者，等一中劫。十六增獄者，八熱獄傍面各四所。一煻煨增，深皆沒膝，有情遊彼纔下足時，皮肉與血俱燋爛墜，餘剩其骨。舉足還生，平復如本。二屍糞增，不淨淤泥沒有情腰，於中多有攘矩吒蟲，嘴利如針，鑽皮透骨𠯗食其髓。三峯刃增，復有三種：一刀刃路，謂於此中仰布刀刃以為大道，有情游彼纔下足時，皮肉與血俱斷碎墜，舉足還生平復如本；二劍葉林，謂此林樹純以銛利劍刀為葉，有情遊彼風吹葉墜，斬刺肢體骨肉零落，有烏駮狗䶥掣食之；三鐵刺林，名銛摩利，謂此林樹有利鐵刺長十六指，有情被逼上下樹時，其刺銛利上下鑱刺，是等有情血肉皮等掛染刺上，唯剩觔骨。有鐵嘴烏，探啄有情眼睛腦髓，爭競而食。刀刃路等三種雖殊，而鐵仗同，故一增

攝。四烈河增，名曰無渡，遍滿極熱烈灰汁水，有情入中、或浮或沒、或逆或順、或橫或竪，被蒸被煮骨肉糜爛，如大鑊中滿成灰汁，置稻米等猛火下然，米等於中上下迴轉舉體糜爛，有情亦然。設欲逃避，於兩岸上有諸獄卒，手執刀槍禦捍令迴，無由得出。此河如塹，前三似苑。彼等名曰近邊地獄。八寒獄者，一曰水疱、二曰疱裂、三阿吒吒、四阿波波、五嘔喉喉、六裂如欝鉢羅花(此云青蓮華)、七裂如蓮花、八裂如大蓮花。水疱獄者，生寒水間，極甚嚴寒隨身生疱，曰水疱獄。彼壽量者，摩伽陀國所有大斛八十斛麻，百年除一，若芝麻盡彼壽亦爾。疱裂獄者，由極嚴寒，其疱而裂黃水漏流。彼壽量者，倍前二十。阿吒吒獄者，由大嚴寒，咬齒忍耐。彼壽量者，倍前二十。阿波波獄者，忍寒音聲。彼壽量者，倍前二十。嘔喉喉獄者，由寒號泣，出是苦聲。彼壽量者，倍前二十。裂如欝鉢羅花獄者，嚴寒身裂，如欝鉢羅花葉。彼壽量者，倍前二十。裂如蓮花獄者，嚴寒身裂，如蓮花開。彼壽量者，倍前二十。裂如大蓮花獄者，身裂越前，如大蓮花開敷多葉。彼壽量者，倍前二十。孤獨獄者，在贍部提曠野山間，一晝一夜受苦受樂相雜受故。八熱地獄、八寒地獄、近邊、孤獨，如是名為十八地獄。餓鬼者，王舍城下過五百由旬，有餓鬼城，名曰黃白亦云慘淡。彼鬼王曰閻羅法王，共三十六眷屬等居。其類有四，一者外障、二者內障、三者飲食障、四者障飲食。一外障者，飲食音聲亦不得聞。二內障者，獲微飲食，口若針竅不能得入；設能入口，咽如馬尾無能得過；設若過咽，腹若山廓不能飽滿；雖滿腹中，脛如草莖無能舉動，受此大苦。三飲食障者，見飲食時，無量獄卒執諸器仗守禦無獲。四障飲食者，食飲食時由業所感，鐵丸銅汁瀉置口中，從下流出。如是四種皆是餓鬼。彼壽量者，人間一月為一晝夜，如是算數壽五百歲，即當人間一萬五千歲。或居人間寒林等處、食血肉等，皆餓鬼類。三、傍生者，多居河海，亦如酒糟混漫而住，以大食小、以小食大，互相驚怖。由海波濤住所不定，或處人天。彼壽量者，長如龍王，壽半中劫；短如蜹等，壽一剎那。身量無定。四、人者，住四大洲、八中洲等及諸小洲。彼壽量者，如贍部洲人，初成劫時其壽無量，次後漸減，今六十歲，次後漸減至十歲間，復次漸增，無有定量。北鳩婁人定壽千歲，東勝身人壽五百歲，西牛貨人壽二百五十歲。除北鳩婁，餘有夭橫。彼等受用，北鳩婁洲食自然稻，衣服瓔珞出如意樹；餘三洲者，食穀肉等，資寶受用。彼等身量，贍部提人肘量八肘，西牛貨人 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝。四烈河增，名曰無渡，遍滿極熱烈灰汁水，有情入中、或浮或沒、或逆或順、或橫或竪，被蒸被煮骨肉糜爛，如大鑊中滿成灰汁，置稻米等猛火下然，米等於中上下迴轉舉體糜爛，有情亦然。設欲逃避，於兩岸上有諸獄卒，手執刀槍禦捍令迴，無由得出。此河如塹，前三似苑。彼等名曰近邊地獄。八寒獄者，一曰水疱、二曰疱裂、三阿吒吒、四阿波波、五嘔喉喉、六裂如欝鉢羅花(此云青蓮華)、七裂如蓮花、八裂如大蓮花。水疱獄者，生寒水間，極甚嚴寒隨身生疱，曰水疱獄。彼壽量者，摩伽陀國所有大斛八十斛麻，百年除一，若芝麻盡彼壽亦爾。疱裂獄者，由極嚴寒，其疱而裂黃水漏流。彼壽量者，倍前二十。阿吒吒獄者，由大嚴寒，咬齒忍耐。彼壽量者，倍前二十。阿波波獄者，忍寒音聲。彼壽量者，倍前二十。嘔喉喉獄者，由寒號泣，出是苦聲。彼壽量者，倍前二十。裂如欝鉢羅花獄者，嚴寒身裂，如欝鉢羅花葉。彼壽量者，倍前二十。裂如蓮花獄者，嚴寒身裂，如蓮花開。彼壽量者，倍前二十。裂如大蓮花獄者，身裂越前，如大蓮花開敷多葉。彼壽量者，倍前二十。孤獨獄者，在贍部提曠野山間，一晝一夜受苦受樂相雜受故。八熱地獄、八寒地獄、近邊、孤獨，如是名為十八地獄。餓鬼者，王舍城下過五百由旬，有餓鬼城，名曰黃白亦云慘淡。彼鬼王曰閻羅法王，共三十六眷屬等居。其類有四，一者外障、二者內障、三者飲食障、四者障飲食。一外障者，飲食音聲亦不得聞。二內障者，獲微飲食，口若針竅不能得入；設能入口，咽如馬尾無能得過；設若過咽，腹若山廓不能飽滿；雖滿腹中，脛如草莖無能舉動，受此大苦。三飲食障者，見飲食時，無量獄卒執諸器仗守禦無獲。四障飲食者，食飲食時由業所感，鐵丸銅汁瀉置口中，從下流出。如是四種皆是餓鬼。彼壽量者，人間一月為一晝夜，如是算數壽五百歲，即當人間一萬五千歲。或居人間寒林等處、食血肉等，皆餓鬼類。三、傍生者，多居河海，亦如酒糟混漫而住，以大食小、以小食大，互相驚怖。由海波濤住所不定，或處人天。彼壽量者，長如龍王，壽半中劫；短如蜹等，壽一剎那。身量無定。四、人者，住四大洲、八中洲等及諸小洲。彼壽量者，如贍部洲人，初成劫時其壽無量，次後漸減，今六十歲，次後漸減至十歲間，復次漸增，無有定量。北鳩婁人定壽千歲，東勝身人壽五百歲，西牛貨人壽二百五十歲。除北鳩婁，餘有夭橫。彼等受用，北鳩婁洲食自然稻，衣服瓔珞出如意樹；餘三洲者，食穀肉等，資寶受用。彼等身量，贍部提人肘量八肘，西牛貨人

身十六肘，北鳩婁人三十二肘。人等面相亦如洲狀。其小洲人亦如大洲，身各減半，故如是說。五、非天者，妙高水際下過一萬一千由旬，山曠廓間光明城內，阿修羅王曰羅睺羅(此云攝腦)，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，星鬘城內，阿修羅王名曰項鬘，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，堅牢城內，阿修羅王名曰妙鎮又曰大力，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，甚深城內，阿修羅王名曰毘摩質多羅(此云絲種種亦云紋身)，眾眷屬居，常共帝釋比對鬪諍。城曰具金，殿名奏樂，如意樹王名即怛鉢栗，聚集之處名曰賢財，石名善賢，苑名普喜、妙喜、最喜、甚喜善，地亦名普喜、妙喜、最喜、甚喜，臨戰所乘象名無能敵，遊戲所乘象名壘雪，馬曰峭脖。是等非天，共三十三天諍須陀味及修羅女。為戰諍故，從山廓出，身服金、銀、瑠璃、玻瓈珂等堅固鎧甲，手執劍槊標槍弓箭，領四部軍。彼阿修羅王，羅睺羅、項鬘、妙鎮、毘摩質多羅等，或前三來或四皆來。是時帝釋五守護眾，一住戲海願樂白法龍王等眾，與非天軍鬪戰令迴。龍若不勝，去堅首所，共二守護，復與修羅鬪戰。又若不勝，去持鬘所，共三守護，復與鬪戰。又若不勝，去恒憍所，共四守護，復與鬪戰。又若不勝，去四王所，共五守護，復與鬪戰。四大天王率四軍眾，服寶堅鎧執諸戈仗，鬪戰多分四天王勝。若不能却，去忉利天前，白帝釋曰：我等守護不能迴彼阿修羅眾，王應却敵。如是白已，天主帝釋乘善住象，告三十三天眾等曰：汝等應知，今修羅軍至妙高頂，當服堅鎧、取所乘車與修羅戰。說是語已，彼諸天子各服寶鎧、執持戈仗，去眾車苑取所乘車，入麁惡苑轉身心惡，出善見城共彼修羅相敵鬪戰。若修羅勝，侵至城內；若天得勝，逐修羅軍至第一海。鬪戰之時，天與非天斷其脛腰，彼等即死；手足若斷，復生如本。若薄伽梵、辟支佛、轉輪聖王住世間時，諸阿修羅不起諍心，設若相持諸天必勝。世間善增天眾亦勝，世不善增阿修羅勝，是故諸天護持善事。天者，欲界六天、色界十七、無色界四。欲界六天者，蘇迷盧山第一層級堅首眾居，第二層級持鬘眾居，第三層級恒憍眾居。持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝，多聞天王藥叉眾居。如是東方城名賢上，有大天王名曰持國，乾闥眾居。西方有城名曰眾色，有大天王名曰廣目，龍神眾居。南方有城名曰增長，有大天王名曰增長，焰鬘眾居。餘四層級七金山等，日月星宿、鐵圍輪山、贍部洲山多羅樹所，四王部眾亦住止住，咸屬四王，是謂一部。彼壽量者，人五十歲為一晝夜，如是壽量經五百年。若其身量，一俱盧舍 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身十六肘，北鳩婁人三十二肘。人等面相亦如洲狀。其小洲人亦如大洲，身各減半，故如是說。五、非天者，妙高水際下過一萬一千由旬，山曠廓間光明城內，阿修羅王曰羅睺羅(此云攝腦)，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，星鬘城內，阿修羅王名曰項鬘，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，堅牢城內，阿修羅王名曰妙鎮又曰大力，眾眷屬居。又過一萬一千由旬，甚深城內，阿修羅王名曰毘摩質多羅(此云絲種種亦云紋身)，眾眷屬居，常共帝釋比對鬪諍。城曰具金，殿名奏樂，如意樹王名即怛鉢栗，聚集之處名曰賢財，石名善賢，苑名普喜、妙喜、最喜、甚喜善，地亦名普喜、妙喜、最喜、甚喜，臨戰所乘象名無能敵，遊戲所乘象名壘雪，馬曰峭脖。是等非天，共三十三天諍須陀味及修羅女。為戰諍故，從山廓出，身服金、銀、瑠璃、玻瓈珂等堅固鎧甲，手執劍槊標槍弓箭，領四部軍。彼阿修羅王，羅睺羅、項鬘、妙鎮、毘摩質多羅等，或前三來或四皆來。是時帝釋五守護眾，一住戲海願樂白法龍王等眾，與非天軍鬪戰令迴。龍若不勝，去堅首所，共二守護，復與修羅鬪戰。又若不勝，去持鬘所，共三守護，復與鬪戰。又若不勝，去恒憍所，共四守護，復與鬪戰。又若不勝，去四王所，共五守護，復與鬪戰。四大天王率四軍眾，服寶堅鎧執諸戈仗，鬪戰多分四天王勝。若不能却，去忉利天前，白帝釋曰：我等守護不能迴彼阿修羅眾，王應却敵。如是白已，天主帝釋乘善住象，告三十三天眾等曰：汝等應知，今修羅軍至妙高頂，當服堅鎧、取所乘車與修羅戰。說是語已，彼諸天子各服寶鎧、執持戈仗，去眾車苑取所乘車，入麁惡苑轉身心惡，出善見城共彼修羅相敵鬪戰。若修羅勝，侵至城內；若天得勝，逐修羅軍至第一海。鬪戰之時，天與非天斷其脛腰，彼等即死；手足若斷，復生如本。若薄伽梵、辟支佛、轉輪聖王住世間時，諸阿修羅不起諍心，設若相持諸天必勝。世間善增天眾亦勝，世不善增阿修羅勝，是故諸天護持善事。天者，欲界六天、色界十七、無色界四。欲界六天者，蘇迷盧山第一層級堅首眾居，第二層級持鬘眾居，第三層級恒憍眾居。持雙山上北方有城名阿那迦嚩帝，多聞天王藥叉眾居。如是東方城名賢上，有大天王名曰持國，乾闥眾居。西方有城名曰眾色，有大天王名曰廣目，龍神眾居。南方有城名曰增長，有大天王名曰增長，焰鬘眾居。餘四層級七金山等，日月星宿、鐵圍輪山、贍部洲山多羅樹所，四王部眾亦住止住，咸屬四王，是謂一部。彼壽量者，人五十歲為一晝夜，如是壽量經五百年。若其身量，一俱盧舍

四分之一。三十三天妙高頂上，天主帝釋住最勝處，共非天女名曰妙安，同眾天女受諸欲樂無有厭足。復有臨戰所乘象王名曰善住，遊戲苑中所乘象王名曰藹羅筏拏(此云持地子)，二象周圍各七由旬，各以八千小象眾居。又有馬王名迅疾風，與八千馬居。天主輔臣數三十三，是故名曰三十三天。諸天子等耽五欲樂，若放逸時有大天鼓，鼓聲出音警諸天曰：諸行無常，有漏皆苦，諸法無我，寂滅為樂。與修羅軍鬪戰之時，出除苦音警曰：天願得勝，願修羅敗。宮殿城池樹集石等，如前所辨。彼天壽量，人間百歲為一晝夜，如是算數壽一千歲。其天身量，半踰闍那。焰摩天者，三十三天共非天諍，此離諍故，名離諍天。彼天壽量，人二百歲為一晝夜，如是算數壽二千歲。其天身量，二踰闍那。兜率陀天者，有慈氏尊紹世出世法王之位，受大法樂，謂曰兜率，是俱樂義。人間四百年彼天一晝夜，壽四千歲，身量四踰闍那。化樂天者，自化受用謂曰化樂。人間八百年彼天一晝夜，壽八千歲，身量八踰闍那。他化自在天者，受用他化，謂曰他化自在。彼中天王威德自在，即是魔主。人間千六百年，彼天一晝夜，壽量萬六千歲，身量十六踰闍那。下從無間至他化自在天，謂之欲界。耽著欲樂所食段食，故如是說。色界一十七天者，四靜慮攝。初禪三天者，謂梵眾、梵輔、大梵。彼天壽量，梵眾半劫、梵輔一劫、大梵一劫半。彼天身量，次第半由旬、一由旬、一由旬半。二禪三天者，謂少光、無量光、極光。彼天壽量，少光二劫(以上四天四十中劫為一大劫，以下諸天八十中劫為一大劫)、無量光四劫、極光八劫。彼天身量，少光二由旬、無量光四由旬、極光八由旬。三禪三天者，少善、無量善、廣善。彼天壽量，少善一十六劫、無量善三十二劫、廣善六十四劫。彼天身量，少善十六由旬、無量善三十二由旬、廣善六十四由旬。四禪八天者，無雲、福生、廣果，三是凡居；無煩、無熱、善現、善見、色究竟，五是聖居，名曰五淨居。彼天壽量，無雲百二十五劫、福生二百五十劫、廣果五百劫、無煩一千劫、無熱二千劫、善現四千劫、善見八千劫、色究竟一萬六千劫。彼天身量，無雲一百二十五由旬、福生二百五十由旬、廣果五百由旬、無煩一千由旬、無熱二千由旬、善現四千由旬善見八千由旬、色究竟一萬六千由旬。始從梵眾至色究竟，皆名色界。出離欲樂、非離色故，故名色界。無色界四天者，無有身色亦無處所，從定分四，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。彼天壽量，空無邊處二萬大劫壽量、識無邊處四萬大劫、無所有處 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四分之一。三十三天妙高頂上，天主帝釋住最勝處，共非天女名曰妙安，同眾天女受諸欲樂無有厭足。復有臨戰所乘象王名曰善住，遊戲苑中所乘象王名曰藹羅筏拏(此云持地子)，二象周圍各七由旬，各以八千小象眾居。又有馬王名迅疾風，與八千馬居。天主輔臣數三十三，是故名曰三十三天。諸天子等耽五欲樂，若放逸時有大天鼓，鼓聲出音警諸天曰：諸行無常，有漏皆苦，諸法無我，寂滅為樂。與修羅軍鬪戰之時，出除苦音警曰：天願得勝，願修羅敗。宮殿城池樹集石等，如前所辨。彼天壽量，人間百歲為一晝夜，如是算數壽一千歲。其天身量，半踰闍那。焰摩天者，三十三天共非天諍，此離諍故，名離諍天。彼天壽量，人二百歲為一晝夜，如是算數壽二千歲。其天身量，二踰闍那。兜率陀天者，有慈氏尊紹世出世法王之位，受大法樂，謂曰兜率，是俱樂義。人間四百年彼天一晝夜，壽四千歲，身量四踰闍那。化樂天者，自化受用謂曰化樂。人間八百年彼天一晝夜，壽八千歲，身量八踰闍那。他化自在天者，受用他化，謂曰他化自在。彼中天王威德自在，即是魔主。人間千六百年，彼天一晝夜，壽量萬六千歲，身量十六踰闍那。下從無間至他化自在天，謂之欲界。耽著欲樂所食段食，故如是說。色界一十七天者，四靜慮攝。初禪三天者，謂梵眾、梵輔、大梵。彼天壽量，梵眾半劫、梵輔一劫、大梵一劫半。彼天身量，次第半由旬、一由旬、一由旬半。二禪三天者，謂少光、無量光、極光。彼天壽量，少光二劫(以上四天四十中劫為一大劫，以下諸天八十中劫為一大劫)、無量光四劫、極光八劫。彼天身量，少光二由旬、無量光四由旬、極光八由旬。三禪三天者，少善、無量善、廣善。彼天壽量，少善一十六劫、無量善三十二劫、廣善六十四劫。彼天身量，少善十六由旬、無量善三十二由旬、廣善六十四由旬。四禪八天者，無雲、福生、廣果，三是凡居；無煩、無熱、善現、善見、色究竟，五是聖居，名曰五淨居。彼天壽量，無雲百二十五劫、福生二百五十劫、廣果五百劫、無煩一千劫、無熱二千劫、善現四千劫、善見八千劫、色究竟一萬六千劫。彼天身量，無雲一百二十五由旬、福生二百五十由旬、廣果五百由旬、無煩一千由旬、無熱二千由旬、善現四千由旬善見八千由旬、色究竟一萬六千由旬。始從梵眾至色究竟，皆名色界。出離欲樂、非離色故，故名色界。無色界四天者，無有身色亦無處所，從定分四，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。彼天壽量，空無邊處二萬大劫壽量、識無邊處四萬大劫、無所有處

六萬大劫、非想非非想處八萬大劫。彼等四處謂無色界，非離定色、出離麁色，故無名色。彼等壽量，謂歲、劫、時。其量云何？時最少者名為剎那，百二十剎那為一怛剎那，六十怛剎那為一羅婆，三十羅婆為一牟休多(此云須臾)，三十牟休多為一晝夜，三十晝夜即為一月，十二箇月即是一年。劫有六種，一中劫(或名別劫)、二成劫、三住劫、四壞劫、五空劫、六大劫。一中劫者，或贍部人從無量歲，漸漸減至八萬歲時，即成劫攝。從八萬歲，減至十歲，謂中劫初。復增八萬歲，減至十歲，為一轆轤。如是增減十八數者，為十八中劫。然後十歲至八萬歲，中劫後際前後中間，十八轆轤為二十中從。二成劫者，始從風輪至無間獄，生一有情器世界成，經一中劫，如前已說。情世界者，此三千界，火壞後成。從極光天天人命終生大梵處，孤生疲倦：嗚呼！若有同分生此界者，有何不可。發如是心，雖非念力，極光天人有命終者即生彼處。先生之心而作是念：由我貪生。故世咸稱人祖大梵。如次梵輔、梵眾、他化自在，乃至四王次第而生；北鳩婁洲、西牛貨洲、東勝身洲、南贍部洲次第而生。時贍部洲人壽無量歲，飲食喜樂，有色意成，身帶光明騰空自在，如色界天。有如是類地味漸生，其味甘美、色白如蜜、其香馥郁。時有一人稟性耽味，嗅香起愛，取𭋌便食，亦告餘人，隨學取食。食段食故，身光隱沒。由眾業感，日月便出照耀四洲，次地味隱。復生地餅，其味甘美、色紅如蜜，競耽食之，地餅復隱。次林藤生，競耽食故，林藤復隱。有非耕種自然稻生，眾共取食，此食麁故即餘滓穢，根道俱出。爾時諸人隨食早晚取香稻食。後時有人稟性懶惰，長取香稻儲宿為食，餘亦隨學，香稻隱沒，隨共分田，慮防遠盡。於己分田生悋護心，於他分田有懷侵奪，故生爭競。是時眾人議一有德，封分田主。眾所許故，謂曰大三末多王(此云眾所許)。王多有子，相續紹王，嫡子號曰光妙，彼子善帝，彼子最善，彼子靜齋，是等謂曰成劫五王。靜齋王子名曰頂生，彼子妙帝，彼子近妙，彼子具妙，彼子嚴妙，是等謂曰五轉輪王。嚴妙王子名曰捨帝，彼子捨雙，彼子捨固尼，彼子固室，彼子善見，彼子大善見，彼子除礙，彼子金色，彼子具分，彼子離惡，彼子妙高，彼子定行，彼子甚吼音，彼子大甚吼音，彼子能安，彼子方主，彼子賢塵，彼子能廣，彼子大天，此王種族五千相承，其最後子七千相承，曰阿思摩迦王。最後子八千相承，曰鳩婁王，其最後子曰具頭王。有九千王，其最後子名曰龍音。有一萬王，其最後子怛彌留怛，一萬五千，其 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六萬大劫、非想非非想處八萬大劫。彼等四處謂無色界，非離定色、出離麁色，故無名色。彼等壽量，謂歲、劫、時。其量云何？時最少者名為剎那，百二十剎那為一怛剎那，六十怛剎那為一羅婆，三十羅婆為一牟休多(此云須臾)，三十牟休多為一晝夜，三十晝夜即為一月，十二箇月即是一年。劫有六種，一中劫(或名別劫)、二成劫、三住劫、四壞劫、五空劫、六大劫。一中劫者，或贍部人從無量歲，漸漸減至八萬歲時，即成劫攝。從八萬歲，減至十歲，謂中劫初。復增八萬歲，減至十歲，為一轆轤。如是增減十八數者，為十八中劫。然後十歲至八萬歲，中劫後際前後中間，十八轆轤為二十中從。二成劫者，始從風輪至無間獄，生一有情器世界成，經一中劫，如前已說。情世界者，此三千界，火壞後成。從極光天天人命終生大梵處，孤生疲倦：嗚呼！若有同分生此界者，有何不可。發如是心，雖非念力，極光天人有命終者即生彼處。先生之心而作是念：由我貪生。故世咸稱人祖大梵。如次梵輔、梵眾、他化自在，乃至四王次第而生；北鳩婁洲、西牛貨洲、東勝身洲、南贍部洲次第而生。時贍部洲人壽無量歲，飲食喜樂，有色意成，身帶光明騰空自在，如色界天。有如是類地味漸生，其味甘美、色白如蜜、其香馥郁。時有一人稟性耽味，嗅香起愛，取𭋌便食，亦告餘人，隨學取食。食段食故，身光隱沒。由眾業感，日月便出照耀四洲，次地味隱。復生地餅，其味甘美、色紅如蜜，競耽食之，地餅復隱。次林藤生，競耽食故，林藤復隱。有非耕種自然稻生，眾共取食，此食麁故即餘滓穢，根道俱出。爾時諸人隨食早晚取香稻食。後時有人稟性懶惰，長取香稻儲宿為食，餘亦隨學，香稻隱沒，隨共分田，慮防遠盡。於己分田生悋護心，於他分田有懷侵奪，故生爭競。是時眾人議一有德，封分田主。眾所許故，謂曰大三末多王(此云眾所許)。王多有子，相續紹王，嫡子號曰光妙，彼子善帝，彼子最善，彼子靜齋，是等謂曰成劫五王。靜齋王子名曰頂生，彼子妙帝，彼子近妙，彼子具妙，彼子嚴妙，是等謂曰五轉輪王。嚴妙王子名曰捨帝，彼子捨雙，彼子捨固尼，彼子固室，彼子善見，彼子大善見，彼子除礙，彼子金色，彼子具分，彼子離惡，彼子妙高，彼子定行，彼子甚吼音，彼子大甚吼音，彼子能安，彼子方主，彼子賢塵，彼子能廣，彼子大天，此王種族五千相承，其最後子七千相承，曰阿思摩迦王。最後子八千相承，曰鳩婁王，其最後子曰具頭王。有九千王，其最後子名曰龍音。有一萬王，其最後子怛彌留怛，一萬五千，其

最後子名瞿曇氏，此即甘蔗裔。彼子相承，甘蔗王種一千一百數，其最後子甘蔗種王名曰增長(即懿師摩王)。王有四子，一名面光、二名象食、三名調伏象、四名嚴鐲，稱釋迦氏。嚴鐲有子名曰嚴鐲足，彼子致所，彼子牛居，彼子師子頰王。有四子，一名淨飯、二名白飯、三名斛飯、四名甘露飯。淨飯王子即婆伽梵，次名難陀。白飯王二子，一名帝沙調達、二名難提迦。斛飯王二子，一名阿尼婁駄、一名跋提梨迦。甘露飯王二子，一名阿難、一名提婆達多。婆伽梵子名羅睺羅，釋迦種族至斯終矣。又別種王依法興教。如來滅度後二百年，中印土國有王名曰無憂。法王於贍部提，王即多分中結集時而為施主，興隆佛教。後三百年，贍部西北方有王名曰割尼尸割，三結集時而為施主，廣興佛教。梵天竺國、迦濕彌羅國、勒國、龜茲(音丘慈)、捏巴辣國、震旦國、大理國、西夏國等諸法王眾，各於本國興隆佛法。如來滅度後千餘年，西番國中初有王曰呀乞㗚贊普，二十六代有王名曰祫陀朵㗚思顏贊，是時佛教始至。後第五代有王名曰雙贊思甘普時班彌達，名阿達陀。譯主名曰端美三波羅，翻譯教法，修建袷薩等處精舍，流傳教法。後第五代有王名曰乞㗚雙提贊，是王召請善海大師、蓮華生上師、迦摩羅什、羅班彌達眾成就人等，共毘盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教法。餘班彌達共諸譯主廣翻教法，三種禁戒興流在國。後第三代有王名曰乞㗚倈巴贍，是王界廣，時有積那彌多并濕連怛羅菩提班彌達等，共思割幹吉祥積酌羅龍幢等，已翻校勘、未翻而翻，廣興教法。西番王種至今有在，班彌達等翻譯譯主、善知識眾廣多有故，教法由興。北蒙古國，先福果熟生王名曰成吉思(二合)。始成吉思，從比方王多音國，如鐵輪王。彼子名曰幹果戴，時稱可罕，紹帝王位，疆界益前。有子名曰古偉，紹帝王位成吉思皇帝。次子名朵羅，朵羅長子名曰蒙哥亦紹王位，王弟名曰忽必烈紹帝王位，降諸國土疆界豐廣，歸佛教法依化民，佛教倍前光明熾盛。帝有三子，長曰真金豐足如天法寶莊嚴，二曰厖各刺，三曰納麻賀，各具本德係嗣亦爾。茲是始從釋迦王種，至今王種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最後子名瞿曇氏，此即甘蔗裔。彼子相承，甘蔗王種一千一百數，其最後子甘蔗種王名曰增長(即懿師摩王)。王有四子，一名面光、二名象食、三名調伏象、四名嚴鐲，稱釋迦氏。嚴鐲有子名曰嚴鐲足，彼子致所，彼子牛居，彼子師子頰王。有四子，一名淨飯、二名白飯、三名斛飯、四名甘露飯。淨飯王子即婆伽梵，次名難陀。白飯王二子，一名帝沙調達、二名難提迦。斛飯王二子，一名阿尼婁駄、一名跋提梨迦。甘露飯王二子，一名阿難、一名提婆達多。婆伽梵子名羅睺羅，釋迦種族至斯終矣。又別種王依法興教。如來滅度後二百年，中印土國有王名曰無憂。法王於贍部提，王即多分中結集時而為施主，興隆佛教。後三百年，贍部西北方有王名曰割尼尸割，三結集時而為施主，廣興佛教。梵天竺國、迦濕彌羅國、勒國、龜茲(音丘慈)、捏巴辣國、震旦國、大理國、西夏國等諸法王眾，各於本國興隆佛法。如來滅度後千餘年，西番國中初有王曰呀乞㗚贊普，二十六代有王名曰祫陀朵㗚思顏贊，是時佛教始至。後第五代有王名曰雙贊思甘普時班彌達，名阿達陀。譯主名曰端美三波羅，翻譯教法，修建袷薩等處精舍，流傳教法。後第五代有王名曰乞㗚雙提贊，是王召請善海大師、蓮華生上師、迦摩羅什、羅班彌達眾成就人等，共毘盧遮那羅佉怛及康龍尊護等七人翻譯教法。餘班彌達共諸譯主廣翻教法，三種禁戒興流在國。後第三代有王名曰乞㗚倈巴贍，是王界廣，時有積那彌多并濕連怛羅菩提班彌達等，共思割幹吉祥積酌羅龍幢等，已翻校勘、未翻而翻，廣興教法。西番王種至今有在，班彌達等翻譯譯主、善知識眾廣多有故，教法由興。北蒙古國，先福果熟生王名曰成吉思(二合)。始成吉思，從比方王多音國，如鐵輪王。彼子名曰幹果戴，時稱可罕，紹帝王位，疆界益前。有子名曰古偉，紹帝王位成吉思皇帝。次子名朵羅，朵羅長子名曰蒙哥亦紹王位，王弟名曰忽必烈紹帝王位，降諸國土疆界豐廣，歸佛教法依化民，佛教倍前光明熾盛。帝有三子，長曰真金豐足如天法寶莊嚴，二曰厖各刺，三曰納麻賀，各具本德係嗣亦爾。茲是始從釋迦王種，至今王種。