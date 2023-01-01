金剛針論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金剛針論

法稱菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法稱菩薩造

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳教大師臣法天奉 詔譯

如婆羅門言：眾典之內，四圍陀正。又於此中念為其正，又此念中能所詮正，又於此中能詮為正。唯此最上無法過此。世若無此，業云何作？由此能詮，若愛若恚從此而生。如一切姓婆羅門上，今此言詮亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如婆羅門言：眾典之內，四圍陀正。又於此中念為其正，又此念中能所詮正，又於此中能詮為正。唯此最上無法過此。世若無此，業云何作？由此能詮，若愛若恚從此而生。如一切姓婆羅門上，今此言詮亦復如是。

此理不然。所以者何？彼婆羅門何姓何命？復云何知？行業云何？如何得此婆羅門名？又此圍陀，云何稱正？帝釋元因，云何傍生？傍生云何生於月天、日天元因，復生傍生風天、火天、水天元因，展轉往來？云何如是？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此理不然。所以者何？彼婆羅門何姓何命？復云何知？行業云何？如何得此婆羅門名？又此圍陀，云何稱正？帝釋元因，云何傍生？傍生云何生於月天、日天元因，復生傍生風天、火天、水天元因，展轉往來？云何如是？

又彼妄執，天中死已復生天中，人中死已復生人中，傍生亦然。四圍陀內作此說者，皆非正理。此命是何？何因名命？婆羅門等亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼妄執，天中死已復生天中，人中死已復生人中，傍生亦然。四圍陀內作此說者，皆非正理。此命是何？何因名命？婆羅門等亦復如是。

又汝外道婆羅門言：正典所說，婆囉帝山產七禽獸，那娑囉陀及別鹿迦陵惹哩山，彼山所有鸚鵡鷺𪆗鵝鹿之類，生在人中俱嚕乞曬(二合，此云福地)，從彼死已生在婆羅門中，解四圍論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又汝外道婆羅門言：正典所說，婆囉帝山產七禽獸，那娑囉陀及別鹿迦陵惹哩山，彼山所有鸚鵡鷺𪆗鵝鹿之類，生在人中俱嚕乞曬(二合，此云福地)，從彼死已生在婆羅門中，解四圍論。

此等禽獸鹿鵝鴛鴦出生人中，彼獸之命，是婆羅門、非婆羅門？所以者何？彼命若是，而非禽獸；彼命若非，彼生婆羅。此言非理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等禽獸鹿鵝鴛鴦出生人中，彼獸之命，是婆羅門、非婆羅門？所以者何？彼命若是，而非禽獸；彼命若非，彼生婆羅。此言非理。

婆羅門執，四圍陀論是萬法本，亦號真如，非於餘姓而許受食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 婆羅門執，四圍陀論是萬法本，亦號真如，非於餘姓而許受食。

於首陀處數數受利，正違自宗，何名淨行？由此亦非真婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於首陀處數數受利，正違自宗，何名淨行？由此亦非真婆羅門。

又四圍陀婆羅門法，妄執正命及於正法婆羅門種。亦復非理。云何正法？種姓間雜何名最上？所以者何？非最間雜，其事云何？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又四圍陀婆羅門法，妄執正命及於正法婆羅門種。亦復非理。云何正法？種姓間雜何名最上？所以者何？非最間雜，其事云何？

且如父名那洛乞叉，其子乃名兵誐羅仙。又如父名阿誐悉帝，其子亦名阿誐悉帝(二合)。又如父名布沙野(二合)左，其子乃名嬌尸迦。又如其父名俱舍子，其子名為僧薩多(二合)誐。又如父名迦癡那，其子亦名迦癡那。又如父名婆左虞臘麼(二合)，其子乃名嬌怛麼。又如父名迦羅舍(引)，其子乃名訥嚕(二合)拏左哩野(二合)。又如父名底逸底哩，其子乃名底帝哩𠯆(尼所引)迦。又如父名捺囉(二合)𤚥，子名仙覺。又如母名野鹿採魚人生，其子乃名嚩野(二合)僧子覺乞曬(二合引)。父首陀姓，其子乃名尾濕(二合)彌怛覽(二合)。母是氈陀羅，子名嚩瑟姹(二合)。母名烏哩嚩(二合)尸，天所生女，非婆羅門。如上所說，何因固執言婆羅門人間最上？又如所執戌嚕(二合)底經正亦非理，是故所有婆羅門法道理亦非。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 且如父名那洛乞叉，其子乃名兵誐羅仙。又如父名阿誐悉帝，其子亦名阿誐悉帝(二合)。又如父名布沙野(二合)左，其子乃名嬌尸迦。又如其父名俱舍子，其子名為僧薩多(二合)誐。又如父名迦癡那，其子亦名迦癡那。又如父名婆左虞臘麼(二合)，其子乃名嬌怛麼。又如父名迦羅舍(引)，其子乃名訥嚕(二合)拏左哩野(二合)。又如父名底逸底哩，其子乃名底帝哩𠯆(尼所引)迦。又如父名捺囉(二合)𤚥，子名仙覺。又如母名野鹿採魚人生，其子乃名嚩野(二合)僧子覺乞曬(二合引)。父首陀姓，其子乃名尾濕(二合)彌怛覽(二合)。母是氈陀羅，子名嚩瑟姹(二合)。母名烏哩嚩(二合)尸，天所生女，非婆羅門。如上所說，何因固執言婆羅門人間最上？又如所執戌嚕(二合)底經正亦非理，是故所有婆羅門法道理亦非。

又如所執婆羅門法，新肉紫礦及鹽等物，戌陀應受，汝婆羅門勿宜受之。今何不爾？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如所執婆羅門法，新肉紫礦及鹽等物，戌陀應受，汝婆羅門勿宜受之。今何不爾？

又如彼計，乳賣婆羅門行虛空，墮落非婆羅門。食肉墮空，非理亦爾。是故應知，買賣乳肉婆羅門，非戌陀之法。由此當知，一切非食肉乳等人及非買賣，皆總得名婆羅門邪。是故應知，乳肉計賣非婆羅門，妄執非法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彼計，乳賣婆羅門行虛空，墮落非婆羅門。食肉墮空，非理亦爾。是故應知，買賣乳肉婆羅門，非戌陀之法。由此當知，一切非食肉乳等人及非買賣，皆總得名婆羅門邪。是故應知，乳肉計賣非婆羅門，妄執非法。

又世間姓妄執最上，亦非正法。如剎帝利，毘舍，戌達各執最上，應皆總名婆羅門姓。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又世間姓妄執最上，亦非正法。如剎帝利，毘舍，戌達各執最上，應皆總名婆羅門姓。

又執苦身名婆羅門，諸有苦身，一切總應名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又執苦身名婆羅門，諸有苦身，一切總應名婆羅門。

又彼妄執殺婆羅門而獲罪重，害彼眷屬獲罪亦爾。復執彼從淨天口生，剎帝利姓彼天身上，毘舍首陀身足而生。若殺於彼，故獲重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼妄執殺婆羅門而獲罪重，害彼眷屬獲罪亦爾。復執彼從淨天口生，剎帝利姓彼天身上，毘舍首陀身足而生。若殺於彼，故獲重罪。

彼執非理。所以者何？應殺餘姓，其罪非有，害餘眷屬非有亦然。由是妄執，不契正理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼執非理。所以者何？應殺餘姓，其罪非有，害餘眷屬非有亦然。由是妄執，不契正理。

又彼所執，破壞彼行、破壞檀行，及彼受施，若智若身皆獲重罪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼所執，破壞彼行、破壞檀行，及彼受施，若智若身皆獲重罪。

此不應然。所以者何？身智之中何者得名號婆羅門？應首陀等皆有身智，悉應得名婆羅門邪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此不應然。所以者何？身智之中何者得名號婆羅門？應首陀等皆有身智，悉應得名婆羅門邪。

又彼妄執，解四圍陀及彌𤚥婆，并僧佉論尾世史迦，乃至諸論皆悉了達，名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼妄執，解四圍陀及彌𤚥婆，并僧佉論尾世史迦，乃至諸論皆悉了達，名婆羅門。

此理亦非，如首陀等亦解彼論、曉了彼義，應皆得名婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此理亦非，如首陀等亦解彼論、曉了彼義，應皆得名婆羅門邪？

若修苦行名婆羅門，彼首陀等亦能行之，應亦得名婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若修苦行名婆羅門，彼首陀等亦能行之，應亦得名婆羅門邪？

解諸術數名婆羅門，彼採魚人及諸樂人，了解術數種種差別，亦可得名婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解諸術數名婆羅門，彼採魚人及諸樂人，了解術數種種差別，亦可得名婆羅門邪？

是故應知，行非婆羅門、業非婆羅門、檀行受者非婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故應知，行非婆羅門、業非婆羅門、檀行受者非婆羅門。

彼剎帝利、毘舍、首陀亦能行之，應皆得名婆羅門邪？是故應知，非族、非業、非行、非生，乃至於德名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼剎帝利、毘舍、首陀亦能行之，應皆得名婆羅門邪？是故應知，非族、非業、非行、非生，乃至於德名婆羅門。

彼因何立日如軍那花？亦似白月，離一切染、善修勝行，威儀無缺、戒行具足，善伏諸根，除斷煩惱，無我無人、離諸執著，及貪瞋癡悉皆遠離，如是乃名真婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼因何立日如軍那花？亦似白月，離一切染、善修勝行，威儀無缺、戒行具足，善伏諸根，除斷煩惱，無我無人、離諸執著，及貪瞋癡悉皆遠離，如是乃名真婆羅門。

又離愛染乃至畜生，不生貪著，修清淨行，名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又離愛染乃至畜生，不生貪著，修清淨行，名婆羅門。

是故得知此速骨嚕(二合)大仙所說，此婆羅門非姓非業、非德非行、亦非工巧。如旃陀羅，善四圍陀、工巧藝能德行具足，應可得名婆羅門邪？是故應知，非命、非姓、非智、非身，亦非業行，名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故得知此速骨嚕(二合)大仙所說，此婆羅門非姓非業、非德非行、亦非工巧。如旃陀羅，善四圍陀、工巧藝能德行具足，應可得名婆羅門邪？是故應知，非命、非姓、非智、非身，亦非業行，名婆羅門。

又如首陀，苦行修學解四圍陀，獲五通仙。汝婆羅門云何奉事此下種姓？又彼仙道四姓皆得，云何餘姓名非最上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如首陀，苦行修學解四圍陀，獲五通仙。汝婆羅門云何奉事此下種姓？又彼仙道四姓皆得，云何餘姓名非最上？

又如帝釋，往修善業得生彼天，本下種姓。彼經正文作如是說：此婆伽晚及於帝釋，彼下種姓。如是徵詰，一准於前。又彼所說，大自在天及於天后口中，生彼帝釋諸天及器世間，非從世間生大自在及生天后。本能生末、非末生本，是故此言違彼正說。本下種姓，云何妄執從彼而生？故知非理。又如首陀命終生彼大自在天，汝婆羅門云何奉事彼下種姓？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如帝釋，往修善業得生彼天，本下種姓。彼經正文作如是說：此婆伽晚及於帝釋，彼下種姓。如是徵詰，一准於前。又彼所說，大自在天及於天后口中，生彼帝釋諸天及器世間，非從世間生大自在及生天后。本能生末、非末生本，是故此言違彼正說。本下種姓，云何妄執從彼而生？故知非理。又如首陀命終生彼大自在天，汝婆羅門云何奉事彼下種姓？

又如汝說婆羅門法，服氣餌藥、苦行絕食名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如汝說婆羅門法，服氣餌藥、苦行絕食名婆羅門。

彼首陀等亦能行之，此應得名婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼首陀等亦能行之，此應得名婆羅門邪？

又彼所執，於首陀處手中受食經於一月，現身變為首陀之身，後報生中決定作狗。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又彼所執，於首陀處手中受食經於一月，現身變為首陀之身，後報生中決定作狗。

又婆羅門娶首陀女以為其妻，父母家神皆悉遠離，死入地獄。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又婆羅門娶首陀女以為其妻，父母家神皆悉遠離，死入地獄。

此執非理，婆羅門姓與彼首陀有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此執非理，婆羅門姓與彼首陀有何差別？

如迦癡那大仙，從於鹿胎而生，苦行修學乃證仙道。此仙豈可從婆羅門而乃生邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如迦癡那大仙，從於鹿胎而生，苦行修學乃證仙道。此仙豈可從婆羅門而乃生邪？

如嚩野(二合)娑大仙，從採魚女之所生故，苦行修學而成仙道。此仙豈是婆羅門姓？是故妄執不契正理。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如嚩野(二合)娑大仙，從採魚女之所生故，苦行修學而成仙道。此仙豈是婆羅門姓？是故妄執不契正理。

又如嚩斯瑟吒(二合)大仙，從於烏哩嚩(二合)尸天女所生，苦行修學乃獲仙道。此仙豈是婆羅門生？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如嚩斯瑟吒(二合)大仙，從於烏哩嚩(二合)尸天女所生，苦行修學乃獲仙道。此仙豈是婆羅門生？

又如鹿角大仙，生於鹿胎，修習苦行而成仙道。此仙豈是婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如鹿角大仙，生於鹿胎，修習苦行而成仙道。此仙豈是婆羅門邪？

又如尾濕嚩(二合)彌怛嚕(二合)大仙，從於旃陀羅家女之所生。此仙豈是婆羅門耶？是故應知，調伏諸根、不執我人、勤修梵行、遠離染欲、永息諸惑，由此方名真婆羅門，而非從彼族姓而生。如何妄執婆羅門姓世間最上、戒行清潔、族姓無雜，以此妄執非最為最。是故當知彼婆羅門，非姓非命、非族非行、非業非生名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如尾濕嚩(二合)彌怛嚕(二合)大仙，從於旃陀羅家女之所生。此仙豈是婆羅門耶？是故應知，調伏諸根、不執我人、勤修梵行、遠離染欲、永息諸惑，由此方名真婆羅門，而非從彼族姓而生。如何妄執婆羅門姓世間最上、戒行清潔、族姓無雜，以此妄執非最為最。是故當知彼婆羅門，非姓非命、非族非行、非業非生名婆羅門。

又如多人本下種姓，持戒修福而得生天。何因族姓乃生天邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如多人本下種姓，持戒修福而得生天。何因族姓乃生天邪？

又如汝宗迦癡曩大仙、尾野(二合)娑大仙、嚩尸瑟吒(二合)大仙、覺善大仙、尾濕嚩(二合)大仙、彌怛囉(二合)大仙、曩囉那大仙，此等大仙皆從下姓種族而生，苦行修因乃獲仙道。何故妄執種姓非雜世間最上？是故虛言應非信受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如汝宗迦癡曩大仙、尾野(二合)娑大仙、嚩尸瑟吒(二合)大仙、覺善大仙、尾濕嚩(二合)大仙、彌怛囉(二合)大仙、曩囉那大仙，此等大仙皆從下姓種族而生，苦行修因乃獲仙道。何故妄執種姓非雜世間最上？是故虛言應非信受。

又如彼執，婆羅門姓梵王口生、剎帝利姓梵天臂生、毘舍種姓梵天髀生、從於梵足乃生首陀，是故虛妄多作是執。又執苦行堅守其志名婆羅門，應採魚人、染師皮作及首陀等堅志苦行，應皆總名婆羅門邪？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彼執，婆羅門姓梵王口生、剎帝利姓梵天臂生、毘舍種姓梵天髀生、從於梵足乃生首陀，是故虛妄多作是執。又執苦行堅守其志名婆羅門，應採魚人、染師皮作及首陀等堅志苦行，應皆總名婆羅門邪？

又執彼形編其髻髮，腰帶索繫，手執木杖，衣素儉食名婆羅門。餘戌陀等亦能行之，應此總名婆羅門邪？又執四姓皆從梵生，如何父一，子姓乃別？應可首陀乃至餘族，一父所生子姓應殊。此既不爾，彼云何然？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又執彼形編其髻髮，腰帶索繫，手執木杖，衣素儉食名婆羅門。餘戌陀等亦能行之，應此總名婆羅門邪？又執四姓皆從梵生，如何父一，子姓乃別？應可首陀乃至餘族，一父所生子姓應殊。此既不爾，彼云何然？

又婆羅門從一梵天口中而生，姊妹兄弟自相交契，世所呵厭。汝能行之，云何清淨？是故妄執非淨稱淨。如一父母而生四子，非可別姓，如何妄執，此婆羅門、此剎帝利、此是毘舍、此是首陀。云何一父子姓各別？是故四姓妄執差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又婆羅門從一梵天口中而生，姊妹兄弟自相交契，世所呵厭。汝能行之，云何清淨？是故妄執非淨稱淨。如一父母而生四子，非可別姓，如何妄執，此婆羅門、此剎帝利、此是毘舍、此是首陀。云何一父子姓各別？是故四姓妄執差別。

非如象馬牛羊駝鹿師子虎狼形足各異，此是牛跡乃至象跡可分差別。又如一樹出生花果可無有異，非餘花卉，生處不同非可令同。汝今四姓，道理亦然。若婆羅門、若剎帝利乃至首陀，皆從一父之所生故，云何妄執四姓差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非如象馬牛羊駝鹿師子虎狼形足各異，此是牛跡乃至象跡可分差別。又如一樹出生花果可無有異，非餘花卉，生處不同非可令同。汝今四姓，道理亦然。若婆羅門、若剎帝利乃至首陀，皆從一父之所生故，云何妄執四姓差別？

復有天王名喻地瑟致(二合)囉，虔恭合掌來詣仙人吠娑波灑，頭面禮足而白大仙：云何得名婆羅門德？復云何名婆羅門相？差別之相復有幾種？願今演說令我了解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有天王名喻地瑟致(二合)囉，虔恭合掌來詣仙人吠娑波灑，頭面禮足而白大仙：云何得名婆羅門德？復云何名婆羅門相？差別之相復有幾種？願今演說令我了解。

時彼仙人吠娑波灑乃告王言：忍辱、精進、靜慮、般若，此乃名為婆羅門德。遠離貪瞋及諸殺害一切有情，是名第一婆羅門相。於他所有一切財物而非貪受，是名第二婆羅門相。遠離暴惡性行溫和，不封我人，捨離繫縛及諸欲染，是名第三婆羅門相。於人天女乃至傍生恒離染著，是名第四婆羅門相。又復成熟一切有情恒起悲愍，調伏諸根清淨最勝，是名第五婆羅門相。如是五種悉皆具足，名婆羅門。若封彼我非具五相，皆名首陀。仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：非族非姓及修苦行成婆羅門，彼旃陀等具足五相亦得名為真婆羅門。由如是理，彼婆羅門亦名首陀，首陀亦名真婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時彼仙人吠娑波灑乃告王言：忍辱、精進、靜慮、般若，此乃名為婆羅門德。遠離貪瞋及諸殺害一切有情，是名第一婆羅門相。於他所有一切財物而非貪受，是名第二婆羅門相。遠離暴惡性行溫和，不封我人，捨離繫縛及諸欲染，是名第三婆羅門相。於人天女乃至傍生恒離染著，是名第四婆羅門相。又復成熟一切有情恒起悲愍，調伏諸根清淨最勝，是名第五婆羅門相。如是五種悉皆具足，名婆羅門。若封彼我非具五相，皆名首陀。仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：非族非姓及修苦行成婆羅門，彼旃陀等具足五相亦得名為真婆羅門。由如是理，彼婆羅門亦名首陀，首陀亦名真婆羅門。

彼喻地瑟恥(二合)囉白仙人言：彼婆羅門行不殺行獲果清淨，此乃少分名婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼喻地瑟恥(二合)囉白仙人言：彼婆羅門行不殺行獲果清淨，此乃少分名婆羅門。

仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：此四姓別，皆由過去宿業因緣。猶如世間胎生有情，一切皆從穢處根生，有何差別？是故戒行復修德業，名婆羅門。乃至首陀修於德行，成婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：此四姓別，皆由過去宿業因緣。猶如世間胎生有情，一切皆從穢處根生，有何差別？是故戒行復修德業，名婆羅門。乃至首陀修於德行，成婆羅門。

若婆羅門不修德業，此亦得名下劣首陀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若婆羅門不修德業，此亦得名下劣首陀。

又此五根能起惡業，恒應調伏。猶如大海沈溺有情，應求濟度令超彼岸。爾時喻地瑟恥(二合)囉王聞仙所說，了解踊躍，以此所聞迴施一切無邊有情，悉令曉悟，非為自身及貪己命。我今日夜修習忍辱，遠離眷屬及於嫉妬，一切欲境更不耽著，趣求解脫恒修淨行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此五根能起惡業，恒應調伏。猶如大海沈溺有情，應求濟度令超彼岸。爾時喻地瑟恥(二合)囉王聞仙所說，了解踊躍，以此所聞迴施一切無邊有情，悉令曉悟，非為自身及貪己命。我今日夜修習忍辱，遠離眷屬及於嫉妬，一切欲境更不耽著，趣求解脫恒修淨行。

仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：不殺有情、遠離貪瞋、清淨無比，如是名為婆羅門行。調伏諸根、布施忍辱、真實梵行、悲念愍護一切有情、修習智慧，如是名為婆羅門行。離邪苦行、應有情機所有眾苦，如是名為婆羅門行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：不殺有情、遠離貪瞋、清淨無比，如是名為婆羅門行。調伏諸根、布施忍辱、真實梵行、悲念愍護一切有情、修習智慧，如是名為婆羅門行。離邪苦行、應有情機所有眾苦，如是名為婆羅門行。

又婆羅門誐野怛哩(二合)經呪中說：苦行離執調伏諸根，四時行施愛念有情，捨離睡眠恒修淨行經於千劫，方得名為真婆羅門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又婆羅門誐野怛哩(二合)經呪中說：苦行離執調伏諸根，四時行施愛念有情，捨離睡眠恒修淨行經於千劫，方得名為真婆羅門。

仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：若人解了四圍陀論，名婆羅門，稱姓最上。餘首陀姓亦能了解，何非最上？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 仙人復告喻地瑟恥(二合)囉言：若人解了四圍陀論，名婆羅門，稱姓最上。餘首陀姓亦能了解，何非最上？

譬如四姓同遊聖境，所有蹤跡不可分別此人之蹤非彼人跡。一姓四姓亦復如是，由假施設本無差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如四姓同遊聖境，所有蹤跡不可分別此人之蹤非彼人跡。一姓四姓亦復如是，由假施設本無差別。

又如世間牛馬等形，相狀雖異，男女二根同類不殊。彼婆羅門與剎帝利、毘舍、首陀，一姓四姓相望亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間牛馬等形，相狀雖異，男女二根同類不殊。彼婆羅門與剎帝利、毘舍、首陀，一姓四姓相望亦然。

又如一人血肉屎尿手足諸根，與眾多人所有血肉同類亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如一人血肉屎尿手足諸根，與眾多人所有血肉同類亦然。

又如蓮花、剎怛哩花，月螺光色可分差別。於餘四姓色相無異，如何差別？又如牛馬乃至象鹿行於染欲，而非交契可分差別。今婆羅門與剎帝利、毘舍、首陀互相交契而行染欲，皆同胎生，有何差別？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如蓮花、剎怛哩花，月螺光色可分差別。於餘四姓色相無異，如何差別？又如牛馬乃至象鹿行於染欲，而非交契可分差別。今婆羅門與剎帝利、毘舍、首陀互相交契而行染欲，皆同胎生，有何差別？

又如婆羅門所生之女，對餘婆羅門同姓姊妹，云何交契？姊妹兄弟夫妻乃爾，世間首陀非行此法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如婆羅門所生之女，對餘婆羅門同姓姊妹，云何交契？姊妹兄弟夫妻乃爾，世間首陀非行此法。

譬如世間憂曇鉢樹，花果枝葉雖復眾多，根身無異，非能分別此彼之花。汝婆羅門亦復如是，非可交會同姓姊妹，世所呵厭非可行之。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如世間憂曇鉢樹，花果枝葉雖復眾多，根身無異，非能分別此彼之花。汝婆羅門亦復如是，非可交會同姓姊妹，世所呵厭非可行之。

又如捨離身語不善，恒修淨業，名婆羅門。彼毘舍等亦能行之，得彼大仙名嚩私瑟姹(二合)。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如捨離身語不善，恒修淨業，名婆羅門。彼毘舍等亦能行之，得彼大仙名嚩私瑟姹(二合)。

又如世間之火能燒柴薪而無分別，今婆羅門對餘諸姓無異亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間之火能燒柴薪而無分別，今婆羅門對餘諸姓無異亦然。

又如彼宗彌野(二合)娑大仙，本是採魚父之所生，亦非是彼婆羅門生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如彼宗彌野(二合)娑大仙，本是採魚父之所生，亦非是彼婆羅門生。

又如半拏嚩王，兄弟五人同一母生，父乃各別。此由宿業同母別父，非由於姓。而妄執別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如半拏嚩王，兄弟五人同一母生，父乃各別。此由宿業同母別父，非由於姓。而妄執別。

又如世間鹽處於水，形雖可隱鹽味非無。宿業隨身，隱顯亦然。如是妄執，諸有智人應當審悉，非可依信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又如世間鹽處於水，形雖可隱鹽味非無。宿業隨身，隱顯亦然。如是妄執，諸有智人應當審悉，非可依信。