提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論

提波菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提波菩薩造

後魏北印度三藏菩提流支譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後魏北印度三藏菩提流支譯

問曰：何者外道所謂涅槃？答曰：外道所說涅槃有二十種，是諸外道等虛妄分別。如是等因能生六道，如來為遮是等邪見，故說涅槃因果正義。何等二十？一者小乘外道論師、二者方論師、三者風論師、四者違陀論師、五者伊賒那論師、六者裸形外道論師、七者毘世師論師、八者苦行論師、九者女人眷屬論師、十者行苦行論師、十一者淨眼論師、十二者摩陀羅論師、十三者尼犍子論師、十四者僧佉論師、十五者摩醯首羅論師、十六者無因論師、十七者時論師、十八者服水論師、十九者口力論師、二十者本生安荼論師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者外道所謂涅槃？答曰：外道所說涅槃有二十種，是諸外道等虛妄分別。如是等因能生六道，如來為遮是等邪見，故說涅槃因果正義。何等二十？一者小乘外道論師、二者方論師、三者風論師、四者違陀論師、五者伊賒那論師、六者裸形外道論師、七者毘世師論師、八者苦行論師、九者女人眷屬論師、十者行苦行論師、十一者淨眼論師、十二者摩陀羅論師、十三者尼犍子論師、十四者僧佉論師、十五者摩醯首羅論師、十六者無因論師、十七者時論師、十八者服水論師、十九者口力論師、二十者本生安荼論師。

問曰：何者外道說諸受陰盡，如燈火滅、種壞風止名涅槃？答曰：第一小乘外道論師說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何者外道說諸受陰盡，如燈火滅、種壞風止名涅槃？答曰：第一小乘外道論師說。

問曰：何等外道說方名涅槃？答曰：第二外道方論師說，最初生諸方，從諸方生世間人，從人生天地，天地滅沒還入彼處名為涅槃。是故方論師說方是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說方名涅槃？答曰：第二外道方論師說，最初生諸方，從諸方生世間人，從人生天地，天地滅沒還入彼處名為涅槃。是故方論師說方是常名涅槃因。

問曰：何等外道說風為涅槃因？答曰：第三外道風仙論師說，風能生長命物、能殺命物，風造萬物、能壞萬物，名風為涅槃。是故風仙論師說風為常是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說風為涅槃因？答曰：第三外道風仙論師說，風能生長命物、能殺命物，風造萬物、能壞萬物，名風為涅槃。是故風仙論師說風為常是涅槃因。

問曰：何等外道說梵天是涅槃因？答曰：第四外道圍陀論師說，從那羅延天臍中生大蓮華，從蓮華生梵天祖公。彼梵天作一切命、無命物，從梵天口中生婆羅門，兩臂中生剎利，兩髀中生毘舍，從兩脚跟生首陀，一切大地是修福德戒場，生一切華草以為供養。化作山野禽獸、人中猪羊驢馬等，於界場中殺害供養梵天，得生彼處名涅槃。是故違陀論師說梵天名常是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說梵天是涅槃因？答曰：第四外道圍陀論師說，從那羅延天臍中生大蓮華，從蓮華生梵天祖公。彼梵天作一切命、無命物，從梵天口中生婆羅門，兩臂中生剎利，兩髀中生毘舍，從兩脚跟生首陀，一切大地是修福德戒場，生一切華草以為供養。化作山野禽獸、人中猪羊驢馬等，於界場中殺害供養梵天，得生彼處名涅槃。是故違陀論師說梵天名常是涅槃因。

問曰：何等外道說不見分別見常無常是涅槃？答曰：第五外道伊賒那論師眷屬作如是說。伊賒那論師尊者形相不可見、遍一切處，以無形相而能生諸有命無命一切萬物，名為涅槃。是故伊賒那論師眷屬作如是說，伊賒那是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說不見分別見常無常是涅槃？答曰：第五外道伊賒那論師眷屬作如是說。伊賒那論師尊者形相不可見、遍一切處，以無形相而能生諸有命無命一切萬物，名為涅槃。是故伊賒那論師眷屬作如是說，伊賒那是常名涅槃因。

問曰：何等外道分別見種種異相名涅槃？答曰：第六裸形外道論師說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道分別見種種異相名涅槃？答曰：第六裸形外道論師說。

問曰：何等外道說見一切法自相同相名涅槃？答曰：第七外道毘世師論師作如是說，謂地、水、火、風、虛空、微塵、物、功德、業、勝等十種法常故，和合而生一切世間知無知物。從二微塵次第生一切法。無彼者無和合者，無和合者即是離散，散者即是涅槃。是故毘世師論師說，微塵是常能生一切物是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說見一切法自相同相名涅槃？答曰：第七外道毘世師論師作如是說，謂地、水、火、風、虛空、微塵、物、功德、業、勝等十種法常故，和合而生一切世間知無知物。從二微塵次第生一切法。無彼者無和合者，無和合者即是離散，散者即是涅槃。是故毘世師論師說，微塵是常能生一切物是涅槃因。

問曰：何等外道說身盡福德盡名為涅槃？答曰：第八苦行論師說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說身盡福德盡名為涅槃？答曰：第八苦行論師說。

問曰：何等外道說自性人命轉變名涅槃？答曰：第九外道女人眷屬論師說，摩醯首羅作八女人，一名阿提𠊷、二名提𠊷、三名蘇羅婆、四名毘那多、五名迦毘羅、六名摩㝹、七名伊羅、八名歌頭。阿提𠊷生諸天，提𠊷作阿脩羅，蘇羅婆生諸龍，毘那多生諸鳥，迦毘羅生四足，摩㝹生人，伊羅生一切穀子，歌頭生一切蛇蝎蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等，如是知者名為涅槃。是故女人眷屬論師說，女人是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說自性人命轉變名涅槃？答曰：第九外道女人眷屬論師說，摩醯首羅作八女人，一名阿提𠊷、二名提𠊷、三名蘇羅婆、四名毘那多、五名迦毘羅、六名摩㝹、七名伊羅、八名歌頭。阿提𠊷生諸天，提𠊷作阿脩羅，蘇羅婆生諸龍，毘那多生諸鳥，迦毘羅生四足，摩㝹生人，伊羅生一切穀子，歌頭生一切蛇蝎蚊虻蠅蚤蚰蜒百足等，如是知者名為涅槃。是故女人眷屬論師說，女人是常名涅槃因。

問曰：何等外道說罪福盡德亦盡故名涅槃？答曰：第十外道行苦行論師說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說罪福盡德亦盡故名涅槃？答曰：第十外道行苦行論師說。

問曰：何等外道說煩惱盡故依智名涅槃？答曰：第十一外道淨眼論師作如是說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說煩惱盡故依智名涅槃？答曰：第十一外道淨眼論師作如是說。

問曰：何等外道說見自在天造作眾生名涅槃？答曰：第十二外道摩陀羅論師言，那羅延論師說：我造一切物，我於一切眾生中最勝，我生一切世間有命無命物，我是一切山中大須彌山王，我是一切水中大海，我是一切藥中穀，我是一切仙人中迦毘羅牟尼。若人至心以水草華果供養我，我不失彼人、彼人不失我。摩陀羅論師說，那羅延論師言：一切物從我作生、還沒彼處名為涅槃，是故名常是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說見自在天造作眾生名涅槃？答曰：第十二外道摩陀羅論師言，那羅延論師說：我造一切物，我於一切眾生中最勝，我生一切世間有命無命物，我是一切山中大須彌山王，我是一切水中大海，我是一切藥中穀，我是一切仙人中迦毘羅牟尼。若人至心以水草華果供養我，我不失彼人、彼人不失我。摩陀羅論師說，那羅延論師言：一切物從我作生、還沒彼處名為涅槃，是故名常是涅槃因。

問曰：何等外道說眾生遞共因生名涅槃？答曰：第十三外道尼犍子論師作如是說，初生一男共一女，彼二和合能生一切有命無命等物。後時離散還沒彼處，名為涅槃。是故尼犍子論師說，男女和合生一切物名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說眾生遞共因生名涅槃？答曰：第十三外道尼犍子論師作如是說，初生一男共一女，彼二和合能生一切有命無命等物。後時離散還沒彼處，名為涅槃。是故尼犍子論師說，男女和合生一切物名涅槃因。

問曰：何等外道說證諦道名涅槃因？答曰：第十四外道僧佉論師說，二十五諦，自性因生諸眾生是涅槃因。自性是常，故從自性生大，從大生意，從意生智，從智生五分，從五分生五知根，從五知根生五業根，從五業根生五大。是故論中說，隨何等何等性修行二十五諦，如實知從自性生還入自性，能離一切生死得涅槃。如是從自性生一切眾生，是故外道僧佉說，自性是常能生諸法是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說證諦道名涅槃因？答曰：第十四外道僧佉論師說，二十五諦，自性因生諸眾生是涅槃因。自性是常，故從自性生大，從大生意，從意生智，從智生五分，從五分生五知根，從五知根生五業根，從五業根生五大。是故論中說，隨何等何等性修行二十五諦，如實知從自性生還入自性，能離一切生死得涅槃。如是從自性生一切眾生，是故外道僧佉說，自性是常能生諸法是涅槃因。

問曰：何等外道說有作所作而共和合名涅槃？答曰：第十五外道摩醯首羅論師作如是說，果是那羅延所作，梵天是因。摩醯首羅一體三分，所謂梵天、那羅延、摩醯首羅。地是依處，地主是摩醯首羅天。於三界中所有一切命非命物，皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者，虛空是頭、地是身、水是尿、山是糞、一切眾生是腹中虫、風是命、火是煖、罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因，一切從自在天生、從自在天滅，名為涅槃。是故摩醯首羅論師說，自在天常生一切物是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說有作所作而共和合名涅槃？答曰：第十五外道摩醯首羅論師作如是說，果是那羅延所作，梵天是因。摩醯首羅一體三分，所謂梵天、那羅延、摩醯首羅。地是依處，地主是摩醯首羅天。於三界中所有一切命非命物，皆是摩醯首羅天生。摩醯首羅身者，虛空是頭、地是身、水是尿、山是糞、一切眾生是腹中虫、風是命、火是煖、罪福是業。是八種是摩醯首羅身。自在天是生滅因，一切從自在天生、從自在天滅，名為涅槃。是故摩醯首羅論師說，自在天常生一切物是涅槃因。

問曰：何等外道說一切物自然而生名涅槃？答曰：第十六外道無因論師作如是說，無因無緣生一切物，無染因、無淨因。《我論》中說：如棘刺針無人作、孔雀等種種畫色皆無人作，自然而有不從因生，名為涅槃。是故無因論師說，自然是常生一切物是涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說一切物自然而生名涅槃？答曰：第十六外道無因論師作如是說，無因無緣生一切物，無染因、無淨因。《我論》中說：如棘刺針無人作、孔雀等種種畫色皆無人作，自然而有不從因生，名為涅槃。是故無因論師說，自然是常生一切物是涅槃因。

問曰：何等外道說諸物皆是時作名涅槃？答曰：第十七外道時散論師作如是說，時熟一切大、時作一切物、時散一切物。是故《我論》中說：如被百箭射時不到不死，時到則小草觸即死。一切物時生、一切物時熟、一切物時滅，時不可過。是故時論師說，時是常生一切物名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說諸物皆是時作名涅槃？答曰：第十七外道時散論師作如是說，時熟一切大、時作一切物、時散一切物。是故《我論》中說：如被百箭射時不到不死，時到則小草觸即死。一切物時生、一切物時熟、一切物時滅，時不可過。是故時論師說，時是常生一切物名涅槃因。

問曰：何等外道說見有物名涅槃？答曰：第十八外道服水論師作如是說，水是萬物根本。水能生天地、生有命無命一切物，下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天皆水為主。水能生物、水能壞物，名為涅槃。是故外道服水論師說，水是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說見有物名涅槃？答曰：第十八外道服水論師作如是說，水是萬物根本。水能生天地、生有命無命一切物，下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天皆水為主。水能生物、水能壞物，名為涅槃。是故外道服水論師說，水是常名涅槃因。

問曰：何等外道說見無物名涅槃因？答曰：第十九外道口力論師說，虛空是萬物因。最初生虛空，從虛空生風，從風生火，從火生煖，煖生水，水即凍凌堅作地，從地生種種藥草，從種種藥草生五穀，從五穀生命。是故《我論》中說：命者是食，後時還沒虛空名涅槃。是故外道口力論師說，虛空是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說見無物名涅槃因？答曰：第十九外道口力論師說，虛空是萬物因。最初生虛空，從虛空生風，從風生火，從火生煖，煖生水，水即凍凌堅作地，從地生種種藥草，從種種藥草生五穀，從五穀生命。是故《我論》中說：命者是食，後時還沒虛空名涅槃。是故外道口力論師說，虛空是常名涅槃因。

問曰：何等外道說見有無物是涅槃因？答曰：第二十外道本生安荼論師說，本無日月星辰、虛空及地，唯有大水。時大安荼生如雞子，周匝金色，時熟破為二段，一段在上作天、一段在下作地，彼二中間生梵天，名一切眾生祖公，作一切有命無命物。如是有命無命等物散沒彼處，名涅槃。是故外道安荼論師說，大安荼出生梵天是常名涅槃因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：何等外道說見有無物是涅槃因？答曰：第二十外道本生安荼論師說，本無日月星辰、虛空及地，唯有大水。時大安荼生如雞子，周匝金色，時熟破為二段，一段在上作天、一段在下作地，彼二中間生梵天，名一切眾生祖公，作一切有命無命物。如是有命無命等物散沒彼處，名涅槃。是故外道安荼論師說，大安荼出生梵天是常名涅槃因。