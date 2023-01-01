集諸法寶最上義論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸法寶最上義論卷下

善寂菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善寂菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

復次今說生住異滅。此之四相剎那剎那有所轉故，不相應相而無其實。於不相應無實相中，不可起二分別，不可說一時、不可說異時，一時、異時無生起故。又不可說無時，理相違故。若說壞時，壞即不生故。是故當知生時無住，住時亦復而無所得。彼無住性，云何有滅？彼生與住說名為異。若本無生，云何有住？若法無住，即云何得？以無生故及無住故。於何義中而說有滅？若法有住，於住法中可說異性；法既無住，何有異性？無異性中不應分別。當知異性而非住性，實無一性而可分別。是故諸相及分別心，此為二種，若無諸相即無分別。若彼諸相、若分別心有分別者，二俱分別。如實義者，無相無分別。生住異滅若有性者，於一切時、一切處、一切法初中後分不可安立。若能如是如理思惟者，佛說是人名為大智。初分中分後分諸性，於三分性中實無一性有所生起，是故諸法非一性、非多性、一多中間俱無所得。若一切法離一性、離多性，即常與無常無所分別，是故非無常、非非無常，不應於中起二分別。當知初分中分後分不俱時生、不俱時有，如他人性即自所無。若自體性，他云何有？此中所說自性尚無，他性何有？是故自亦無性、他亦無性，當知一切法所行所作不離因性。若壞不壞，非心所思、不可分別，初中後分如實思惟，皆無為相、無別異相，不應分別彼彼諸法、各各種子。彼各各性，一一不離智種子生，剎那剎那時分轉易，是故彼彼一切法性。云何心能思惟生起？一切法中差別事相，當知無因亦無差別，諸法本來無所造作，雖作用相續當何有實？是故所知諸法及能知者，是二於剎那中不能和合。彼如是性實無能取，是中無所有亦無所得。當觀諸法生已即壞，若法不壞即非生法，以法壞故而無所得。彼不壞者是常住性，即常住性彼亦復離，即離之言是中亦離。若如是知，即了諸法彼差別性是常住因，無差別性亦復如是。諸有為法即生即滅，故名無住。若有住者，應有所得。以無住相、無所得故，彼無住法是故相應一切行中諸差別行。若彼彼性有所得者，於無差別行云何對治？是故差別行中無性可生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次今說生住異滅。此之四相剎那剎那有所轉故，不相應相而無其實。於不相應無實相中，不可起二分別，不可說一時、不可說異時，一時、異時無生起故。又不可說無時，理相違故。若說壞時，壞即不生故。是故當知生時無住，住時亦復而無所得。彼無住性，云何有滅？彼生與住說名為異。若本無生，云何有住？若法無住，即云何得？以無生故及無住故。於何義中而說有滅？若法有住，於住法中可說異性；法既無住，何有異性？無異性中不應分別。當知異性而非住性，實無一性而可分別。是故諸相及分別心，此為二種，若無諸相即無分別。若彼諸相、若分別心有分別者，二俱分別。如實義者，無相無分別。生住異滅若有性者，於一切時、一切處、一切法初中後分不可安立。若能如是如理思惟者，佛說是人名為大智。初分中分後分諸性，於三分性中實無一性有所生起，是故諸法非一性、非多性、一多中間俱無所得。若一切法離一性、離多性，即常與無常無所分別，是故非無常、非非無常，不應於中起二分別。當知初分中分後分不俱時生、不俱時有，如他人性即自所無。若自體性，他云何有？此中所說自性尚無，他性何有？是故自亦無性、他亦無性，當知一切法所行所作不離因性。若壞不壞，非心所思、不可分別，初中後分如實思惟，皆無為相、無別異相，不應分別彼彼諸法、各各種子。彼各各性，一一不離智種子生，剎那剎那時分轉易，是故彼彼一切法性。云何心能思惟生起？一切法中差別事相，當知無因亦無差別，諸法本來無所造作，雖作用相續當何有實？是故所知諸法及能知者，是二於剎那中不能和合。彼如是性實無能取，是中無所有亦無所得。當觀諸法生已即壞，若法不壞即非生法，以法壞故而無所得。彼不壞者是常住性，即常住性彼亦復離，即離之言是中亦離。若如是知，即了諸法彼差別性是常住因，無差別性亦復如是。諸有為法即生即滅，故名無住。若有住者，應有所得。以無住相、無所得故，彼無住法是故相應一切行中諸差別行。若彼彼性有所得者，於無差別行云何對治？是故差別行中無性可生。

復次當知眼等諸識有現量性，大牟尼師親所宣說。若離現量性別取量非量者，彼於此中當云何得？世間所有先所作事皆無所依，如諸所作無作用性。若彼如是，諸現前事如其現前亦無所成。是中若有所行及非所行，即諸作用義皆相違。是故一切無實作事皆如虛空，常與無常俱不可執。當知諸法皆從緣生，雖生亦無少法可得，緣如幻故所生如幻，即彼如是出生諸法。以是義故，諸法無性亦非無性。此如是義，正等正覺如實宣說。當知一切法無著無礙，於大乘中此真實說。如是了知，即菩提心本來平等。十方三世一切如來如實知故，出生方便宣說一切甚深法門，如其所應名言分別，是故各各宣說表示出生諸法，所謂彼彼法是四諦法、彼彼法是唯識法。雖有所說而常真實，彼彼諸法皆悉如幻，由如幻故不可尋、不可伺、不可知、無表示、無攝藏。若離如是等，即知法真實，以知真實故而菩提心速得解脫。若菩提心如是解脫，即諸佛亦然、眾生亦然、生死亦然、涅盤亦然、法界亦然。是故佛與眾生二俱平等，生死涅盤亦復平等。若於此中如是如實了知是義，佛說此為諸佛菩提，乃於一切所行所作悉能成辦。此所說義是第一義，離此無別有第一義。此第一義攝一切法，是不思議真實語行，離有離無、非智非愚、非少非多，無相無性、無所照達、智不可知、識不可識，不即自性不離自性、無取無捨離取捨相，從如實智之所出生。隨所出生、隨所言說，無取相、無攝藏，非心所思，不可知故；非眼所見，不可見故。何以故？心無自性故。由心無自性，即一切法無自無他，以無自他二種差別即一切法自性相應，無生無滅、無集無散、非智非愚，無有少法有所表示、有所照達。當知彼彼菩提種子而彼彼相，為表了故。若能於彼彼相觀無我者，菩提種子亦無所生。諸菩薩摩訶薩自性真實，以善方便出現世間，起大悲心示有所證，而諸菩薩自性真實無生無滅。當知識法遠離疑惑，無有少法而可生起，我我所空，而無有相顯了表示。識相光明而無自性，然光明性彼性自常，是故我相性者無有光明。無光明中云何可說有光明相？如諸光明而能破暗，然暗與明不近不合。不近故明何能破？不合故暗何所破？若明暗相遠，又俱無所得。是故當知明能破暗不即不離，不可於中定實分別。暗雖有破，無能破法，彼能破法無別分量。何以故？破名無住故。由此應知，彼一切法因緣和合而有所生，以緣生故如幻而成。如幻法中，彼癡暗等亦非煩惱，但為智障而不了故離識分別。亦非光明有所生起，是二實性俱無分別，此中見邊而實無得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當知眼等諸識有現量性，大牟尼師親所宣說。若離現量性別取量非量者，彼於此中當云何得？世間所有先所作事皆無所依，如諸所作無作用性。若彼如是，諸現前事如其現前亦無所成。是中若有所行及非所行，即諸作用義皆相違。是故一切無實作事皆如虛空，常與無常俱不可執。當知諸法皆從緣生，雖生亦無少法可得，緣如幻故所生如幻，即彼如是出生諸法。以是義故，諸法無性亦非無性。此如是義，正等正覺如實宣說。當知一切法無著無礙，於大乘中此真實說。如是了知，即菩提心本來平等。十方三世一切如來如實知故，出生方便宣說一切甚深法門，如其所應名言分別，是故各各宣說表示出生諸法，所謂彼彼法是四諦法、彼彼法是唯識法。雖有所說而常真實，彼彼諸法皆悉如幻，由如幻故不可尋、不可伺、不可知、無表示、無攝藏。若離如是等，即知法真實，以知真實故而菩提心速得解脫。若菩提心如是解脫，即諸佛亦然、眾生亦然、生死亦然、涅盤亦然、法界亦然。是故佛與眾生二俱平等，生死涅盤亦復平等。若於此中如是如實了知是義，佛說此為諸佛菩提，乃於一切所行所作悉能成辦。此所說義是第一義，離此無別有第一義。此第一義攝一切法，是不思議真實語行，離有離無、非智非愚、非少非多，無相無性、無所照達、智不可知、識不可識，不即自性不離自性、無取無捨離取捨相，從如實智之所出生。隨所出生、隨所言說，無取相、無攝藏，非心所思，不可知故；非眼所見，不可見故。何以故？心無自性故。由心無自性，即一切法無自無他，以無自他二種差別即一切法自性相應，無生無滅、無集無散、非智非愚，無有少法有所表示、有所照達。當知彼彼菩提種子而彼彼相，為表了故。若能於彼彼相觀無我者，菩提種子亦無所生。諸菩薩摩訶薩自性真實，以善方便出現世間，起大悲心示有所證，而諸菩薩自性真實無生無滅。當知識法遠離疑惑，無有少法而可生起，我我所空，而無有相顯了表示。識相光明而無自性，然光明性彼性自常，是故我相性者無有光明。無光明中云何可說有光明相？如諸光明而能破暗，然暗與明不近不合。不近故明何能破？不合故暗何所破？若明暗相遠，又俱無所得。是故當知明能破暗不即不離，不可於中定實分別。暗雖有破，無能破法，彼能破法無別分量。何以故？破名無住故。由此應知，彼一切法因緣和合而有所生，以緣生故如幻而成。如幻法中，彼癡暗等亦非煩惱，但為智障而不了故離識分別。亦非光明有所生起，是二實性俱無分別，此中見邊而實無得。

復次當知，觸、作意、受、想、思、欲、勝解、念、定、慧，如是等心所有法，彼彼皆是菩提之相，而彼一一自性清淨。若或有法非菩提相者，而於自體理不相應。當如虛空自性清淨，而彼智性亦然清淨。若知我相實無所有，即彼識心亦復無生。若識無生者，彼一切法當云何有？是故應知諸法皆從真實所生。諸法因緣和合即生，雖生無實而無所有。諸法如幻、識心如幻，緣亦如幻。由如是故，識從緣生。當知智性亦復如幻，無所分別、無所了知。諸法自相非智所知，但有言說皆不相應。此中若能離諸分別，若生若滅皆悉遠離。緣生如幻，所生亦如幻，云何如幻中而實有生？當知識心彼如幻故智亦如幻，智如幻故所知亦如幻。智與所知俱如幻故，生法亦然。生法如幻故，諸法亦然。如人見彼幻所作象，如其所生即有三事。世間諸行亦復如是，如其所生亦有三事。若於此心有所見者，即有言說及所作事；若了無心即無所思。無心無思，法云何有？若有我相及有我所可說有見，無我我所當云何見？彼菩提相亦云何證？此無我相如是應知。一切幻法而無所有，如幻所現說名為有，有性無性彼自性性，此性無著一切處現。若法是有即不應無，此有亦復現前無體。若法是無即不應有，此無亦復現前有實。是故無生亦無攝藏。由此應知，若法言有不如是有，若不如是有即應是無。此中言有又不可定記，法界自性應如是說。若諸色法是實有體，於第一義然無所有，是故此中諸所作事，皆從幻化分別起故。若法有性、若法無性本自如是，若非有性、若非無性亦復如是。有性無性自性相應，性與無性非心分別。若有說言諸法是一，一無自性；若有說言諸法是異，異無自性。一切法中無自性性說不可得，所有諸佛隨三世轉，普令世間一切眾生盡得解脫，而諸佛界無增長因，彼彼亦復無增長性。真實性中諸佛常有。當知一切法四種分別，所謂若有、若無、是二、非二。世間如幻心亦如幻，云何無說而有所說？一切法空離諸所著，空亦不離彼真如性，是中不應戲論分別。以是義故，諸法無性，應如是說。當知諸佛正等正覺，非性非無性，性與無性皆離著故。此即非空亦非不空，空有中間亦無所立，是故一切法無生無性，以無生無性故隨諸有相處處表示。然其執相義無所得，無實取性，是即真實。諸法無生亦復無滅，彼一切法皆同一相。此中如是同一相故，即一切法無染無淨。若言諸法有生有滅，當知皆從煩惱種子虛妄生起。若說諸法為無生者，彼說名為斷見增語；若說諸法為無滅者，彼說名為常見增語。是故應知諸法離言，不可說生不可說滅。一切法中若生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當知，觸、作意、受、想、思、欲、勝解、念、定、慧，如是等心所有法，彼彼皆是菩提之相，而彼一一自性清淨。若或有法非菩提相者，而於自體理不相應。當如虛空自性清淨，而彼智性亦然清淨。若知我相實無所有，即彼識心亦復無生。若識無生者，彼一切法當云何有？是故應知諸法皆從真實所生。諸法因緣和合即生，雖生無實而無所有。諸法如幻、識心如幻，緣亦如幻。由如是故，識從緣生。當知智性亦復如幻，無所分別、無所了知。諸法自相非智所知，但有言說皆不相應。此中若能離諸分別，若生若滅皆悉遠離。緣生如幻，所生亦如幻，云何如幻中而實有生？當知識心彼如幻故智亦如幻，智如幻故所知亦如幻。智與所知俱如幻故，生法亦然。生法如幻故，諸法亦然。如人見彼幻所作象，如其所生即有三事。世間諸行亦復如是，如其所生亦有三事。若於此心有所見者，即有言說及所作事；若了無心即無所思。無心無思，法云何有？若有我相及有我所可說有見，無我我所當云何見？彼菩提相亦云何證？此無我相如是應知。一切幻法而無所有，如幻所現說名為有，有性無性彼自性性，此性無著一切處現。若法是有即不應無，此有亦復現前無體。若法是無即不應有，此無亦復現前有實。是故無生亦無攝藏。由此應知，若法言有不如是有，若不如是有即應是無。此中言有又不可定記，法界自性應如是說。若諸色法是實有體，於第一義然無所有，是故此中諸所作事，皆從幻化分別起故。若法有性、若法無性本自如是，若非有性、若非無性亦復如是。有性無性自性相應，性與無性非心分別。若有說言諸法是一，一無自性；若有說言諸法是異，異無自性。一切法中無自性性說不可得，所有諸佛隨三世轉，普令世間一切眾生盡得解脫，而諸佛界無增長因，彼彼亦復無增長性。真實性中諸佛常有。當知一切法四種分別，所謂若有、若無、是二、非二。世間如幻心亦如幻，云何無說而有所說？一切法空離諸所著，空亦不離彼真如性，是中不應戲論分別。以是義故，諸法無性，應如是說。當知諸佛正等正覺，非性非無性，性與無性皆離著故。此即非空亦非不空，空有中間亦無所立，是故一切法無生無性，以無生無性故隨諸有相處處表示。然其執相義無所得，無實取性，是即真實。諸法無生亦復無滅，彼一切法皆同一相。此中如是同一相故，即一切法無染無淨。若言諸法有生有滅，當知皆從煩惱種子虛妄生起。若說諸法為無生者，彼說名為斷見增語；若說諸法為無滅者，彼說名為常見增語。是故應知諸法離言，不可說生不可說滅。一切法中若生

若滅，實無少法而有所得。若能離彼二種增語，即一切法非斷非常，有性無性性自真實，此中無有少法是所得相，無有一事而實可轉。諸法雖生而無所有，是中亦復無實境界。智如虛空離諸有相，智與虛空皆悉平等。當知一切差別分別，為煩惱網、礙清淨性。真如無相離諸所緣，自性清淨有大光明，是故當知諸佛世尊本真如性，是為佛寶。以清淨因示清淨法，開生正解自性任持，是為法寶。指真實道自體相應，是為僧寶。如是三寶皆無為相、非蘊等法，無所集、無所有，無有相、無分別。是故諸佛世尊住勝義諦，從如實道如實而來，故名如來。如實了知無我等法，是故現諸色相及功德法，從初發心修諸勝行得不退轉，乃至最後一生補處成等正覺。此所因者，從無垢真如現諸佛身，此所現身是方便生，宣說諸法然無說相。何以故？無性無所有故。識心清淨，是識即有，諸所作事亦如是現，雖現無取而亦無說，以勝義諦不可取、不可說故。即此無取及無說，性體自真實亦不可說。以不可說即無分別，無分別性是勝義諦，於勝義諦中隨事分別所有所有諸法聲。如是如是諸法說，彼彼諸法無說相，諸法法性皆平等，諸法無我亦無自性。有性無性，彼彼自性離有離無，而不可取亦不可說。此中如是若有若無，語義甚深，離相而說。諸法無證相，此名正等覺。諸法離說相，是名真實說。無生亦無滅，諸法甚深義。各各諸境界，無我而無轉。外法不可轉、外法不可取，施戒等諸法，雖說而無相。是故於一切法無所取相，即無所著，此中亦復無別作用。設有所作事，亦說名為空。作用空故無實行相，無實行相中法無增無減。若於諸法虛妄分別，當知彼心執相中轉，起彼心故。是愚癡者著煩惱性，彼非解脫。若不起彼虛妄分別，諸所作事皆悉寂靜，彼能如實而得解脫，無分別故心性常寂。是故諸法從緣而生，雖有所生說名為空，當觀自法而無有相，正等正覺作如是說。當知諸法無集無散、無自無他，無有小法取相可得，如初亦如後初後相應，而彼真如性光明照。若能照達彼真如性，諸法緣生現而無礙，如幻所生亦如是說。此所宣說大乘出生，當知一切法若生若滅，非尋伺道而能知故。何以故？諸語義邊無所著故，彼真實性不可知故。是故現前無所取著，智者如實離諸言說。彼分別心說名為網，離分別故即得解脫，彼解脫心如空平等。如是所說是甚深法，若於此中如實信解，是大智者彼信解心與三界等，是心清淨離諸塵垢，復能遠離一切染著，即於諸法無取無捨。一切執著愚癡皆悉遠離，彼能獲得十種自在。彼於自法覺了實性，無自性中亦無所住，於 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若滅，實無少法而有所得。若能離彼二種增語，即一切法非斷非常，有性無性性自真實，此中無有少法是所得相，無有一事而實可轉。諸法雖生而無所有，是中亦復無實境界。智如虛空離諸有相，智與虛空皆悉平等。當知一切差別分別，為煩惱網、礙清淨性。真如無相離諸所緣，自性清淨有大光明，是故當知諸佛世尊本真如性，是為佛寶。以清淨因示清淨法，開生正解自性任持，是為法寶。指真實道自體相應，是為僧寶。如是三寶皆無為相、非蘊等法，無所集、無所有，無有相、無分別。是故諸佛世尊住勝義諦，從如實道如實而來，故名如來。如實了知無我等法，是故現諸色相及功德法，從初發心修諸勝行得不退轉，乃至最後一生補處成等正覺。此所因者，從無垢真如現諸佛身，此所現身是方便生，宣說諸法然無說相。何以故？無性無所有故。識心清淨，是識即有，諸所作事亦如是現，雖現無取而亦無說，以勝義諦不可取、不可說故。即此無取及無說，性體自真實亦不可說。以不可說即無分別，無分別性是勝義諦，於勝義諦中隨事分別所有所有諸法聲。如是如是諸法說，彼彼諸法無說相，諸法法性皆平等，諸法無我亦無自性。有性無性，彼彼自性離有離無，而不可取亦不可說。此中如是若有若無，語義甚深，離相而說。諸法無證相，此名正等覺。諸法離說相，是名真實說。無生亦無滅，諸法甚深義。各各諸境界，無我而無轉。外法不可轉、外法不可取，施戒等諸法，雖說而無相。是故於一切法無所取相，即無所著，此中亦復無別作用。設有所作事，亦說名為空。作用空故無實行相，無實行相中法無增無減。若於諸法虛妄分別，當知彼心執相中轉，起彼心故。是愚癡者著煩惱性，彼非解脫。若不起彼虛妄分別，諸所作事皆悉寂靜，彼能如實而得解脫，無分別故心性常寂。是故諸法從緣而生，雖有所生說名為空，當觀自法而無有相，正等正覺作如是說。當知諸法無集無散、無自無他，無有小法取相可得，如初亦如後初後相應，而彼真如性光明照。若能照達彼真如性，諸法緣生現而無礙，如幻所生亦如是說。此所宣說大乘出生，當知一切法若生若滅，非尋伺道而能知故。何以故？諸語義邊無所著故，彼真實性不可知故。是故現前無所取著，智者如實離諸言說。彼分別心說名為網，離分別故即得解脫，彼解脫心如空平等。如是所說是甚深法，若於此中如實信解，是大智者彼信解心與三界等，是心清淨離諸塵垢，復能遠離一切染著，即於諸法無取無捨。一切執著愚癡皆悉遠離，彼能獲得十種自在。彼於自法覺了實性，無自性中亦無所住，於

諸法中如實信解，如所信解如實而住。譬如虛空周遍無缺，彼一切法圓滿出生亦復如是。是法平等普遍一切，是中無法若來若去，無來去故諸法現前，知是義者通達佛教，一切生法悉無所著，異此亦復無別有法。此是大乘諸法要道，最上甚深如實而轉。識心淨故一切無著，與一切法理不相違。是故當知一切執心盡處有法，彼法甚深非智所觀、非所了知，有無二處俱不可立。以是義故，諸佛菩提無能證者、無所證處，菩提法中無所安立。若能如實證自佛者，與一切法而自相應。諸法無因亦無所作，諸愚癡者思惟分別。若執無因，又復不能集諸福事，起染著心感惡趣報。是故智者於此甚深微妙法中，如實信解、尊重恭敬，即得無量最上福聚，是名真實修大乘者。是故若人覺了此道是如實道、是無著道、最上最勝，而能發生清淨信者，諸佛稱讚。有諸無智邪見外道，不能捨彼諸執著心，此甚深法不應為說，若為說者理不相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法中如實信解，如所信解如實而住。譬如虛空周遍無缺，彼一切法圓滿出生亦復如是。是法平等普遍一切，是中無法若來若去，無來去故諸法現前，知是義者通達佛教，一切生法悉無所著，異此亦復無別有法。此是大乘諸法要道，最上甚深如實而轉。識心淨故一切無著，與一切法理不相違。是故當知一切執心盡處有法，彼法甚深非智所觀、非所了知，有無二處俱不可立。以是義故，諸佛菩提無能證者、無所證處，菩提法中無所安立。若能如實證自佛者，與一切法而自相應。諸法無因亦無所作，諸愚癡者思惟分別。若執無因，又復不能集諸福事，起染著心感惡趣報。是故智者於此甚深微妙法中，如實信解、尊重恭敬，即得無量最上福聚，是名真實修大乘者。是故若人覺了此道是如實道、是無著道、最上最勝，而能發生清淨信者，諸佛稱讚。有諸無智邪見外道，不能捨彼諸執著心，此甚深法不應為說，若為說者理不相應。

我所稱讚最上法， 初中後善理相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我所稱讚最上法， 初中後善理相應，

總攝最上真實句， 甚深微妙不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 總攝最上真實句， 甚深微妙不思議，

集諸功德量無邊， 普施一切眾生界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集諸功德量無邊， 普施一切眾生界。