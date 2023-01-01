集大乘相論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集大乘相論卷下

覺吉祥智菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺吉祥智菩薩造

西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏傳法大師賜紫沙門臣施護奉 詔譯

復次所言聖諦者，即四聖諦，謂苦、集、滅、道。此中苦聖諦者，謂蘊等顛倒相，背聖法為性。集聖諦者，謂如所說苦，由此無明、行等煩惱業集為緣，與生等苦而為因性。滅聖諦者，謂於一切法如實無分別無生相為性，世間癡暗對治滅如所證。道聖諦者，謂趣向菩提慈心等法及法念處，總略攝故。此諸聖諦，於一切法平等所緣。如是略說，名四聖諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次所言聖諦者，即四聖諦，謂苦、集、滅、道。此中苦聖諦者，謂蘊等顛倒相，背聖法為性。集聖諦者，謂如所說苦，由此無明、行等煩惱業集為緣，與生等苦而為因性。滅聖諦者，謂於一切法如實無分別無生相為性，世間癡暗對治滅如所證。道聖諦者，謂趣向菩提慈心等法及法念處，總略攝故。此諸聖諦，於一切法平等所緣。如是略說，名四聖諦。

所言靜慮者，即四靜慮，謂離生喜樂名初靜慮、定生喜樂名第二靜慮、離喜妙樂名第三靜慮、捨念清淨名第四靜慮。如是等四皆寂止相，欲界等貪心不流動，是名靜慮。然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂，畢竟不捨眾生，圓滿菩薩道法，成就無量行。如是略說，名四靜慮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言靜慮者，即四靜慮，謂離生喜樂名初靜慮、定生喜樂名第二靜慮、離喜妙樂名第三靜慮、捨念清淨名第四靜慮。如是等四皆寂止相，欲界等貪心不流動，是名靜慮。然諸菩薩亦不味著諸靜慮樂，畢竟不捨眾生，圓滿菩薩道法，成就無量行。如是略說，名四靜慮。

所言無量行者，即四無量行，謂慈、悲、喜、捨，此四皆緣無量眾生為境界故。此中慈無量行者，謂與一切眾生畢竟利樂，所修諸行而悉離相，遠離顛倒、順菩薩道。悲無量行者，謂不令眾生而有一苦。此悲謂能對治惱害不起為性。喜無量行者，謂證一切法無我平等，所有施等諸善住菩提心，廣為利樂一切眾生，方便所行如所生喜為喜受相。捨無量行者，謂於三有分別平等，起廣大行拯救眾生，於自所得三摩地樂而不味著。此能對治放逸過失，心住實相，如應調伏世間一切執相等心。已能安住靜慮，於諸色想對治實法，復於無量法門得法平等，住法無我如理而證。所獲一切平等樂法，是名自在最勝所得。如是略說，名四無量行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無量行者，即四無量行，謂慈、悲、喜、捨，此四皆緣無量眾生為境界故。此中慈無量行者，謂與一切眾生畢竟利樂，所修諸行而悉離相，遠離顛倒、順菩薩道。悲無量行者，謂不令眾生而有一苦。此悲謂能對治惱害不起為性。喜無量行者，謂證一切法無我平等，所有施等諸善住菩提心，廣為利樂一切眾生，方便所行如所生喜為喜受相。捨無量行者，謂於三有分別平等，起廣大行拯救眾生，於自所得三摩地樂而不味著。此能對治放逸過失，心住實相，如應調伏世間一切執相等心。已能安住靜慮，於諸色想對治實法，復於無量法門得法平等，住法無我如理而證。所獲一切平等樂法，是名自在最勝所得。如是略說，名四無量行。

所言無色等至者，此有其四，謂空無邊處乃至非想非非想處。此中空無邊處等至者，謂離種種色對礙想，觀無邊空而為相應，捨諸有相、心住一境。復次識無邊處等至、無所有處等至、非想非非想處等至，此如是等皆寂靜行，如初相應觀無貪相而為所緣，餘復觀察無著無礙，如應最上無相出生。如是略說，名四無色等至。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無色等至者，此有其四，謂空無邊處乃至非想非非想處。此中空無邊處等至者，謂離種種色對礙想，觀無邊空而為相應，捨諸有相、心住一境。復次識無邊處等至、無所有處等至、非想非非想處等至，此如是等皆寂靜行，如初相應觀無貪相而為所緣，餘復觀察無著無礙，如應最上無相出生。如是略說，名四無色等至。

所言解脫者，即八解脫，謂內有色觀外色解脫乃至滅受想解脫。此中初解脫者，謂內有色想離外色貪，是名內有色觀外色解脫。復次如其行相內無色想離外色貪，是名內無色觀外色解脫。復次於色等清淨住無貪行，是名淨解脫。復次空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，如是四無色處解脫，皆如其行相住如實觀。復次滅受想解脫行相。應知如是略說，名八解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言解脫者，即八解脫，謂內有色觀外色解脫乃至滅受想解脫。此中初解脫者，謂內有色想離外色貪，是名內有色觀外色解脫。復次如其行相內無色想離外色貪，是名內無色觀外色解脫。復次於色等清淨住無貪行，是名淨解脫。復次空無邊處解脫、識無邊處解脫、無所有處解脫、非想非非想處解脫，如是四無色處解脫，皆如其行相住如實觀。復次滅受想解脫行相。應知如是略說，名八解脫。

所言三摩鉢底先行者，謂欲住彼空無邊處等諸三摩鉢底，先當如應滅諸行相，住法自性平等寂靜，後當安住諸三摩鉢底，此名先行。又復當知此四無色等至及滅盡等至，而諸菩薩於冒哩𠰒多位入師子遊戲三摩地現前而觀，不為非三摩呬多心之所間斷，亦復不為初靜慮等之所間斷。此滅盡等至是無動相。此中諸三摩鉢底，何故次第如是？謂成熟眾生如應所觀次第如是。又復當知此即最上樂門，獲是樂者了我無實，我無實故自心寂靜。所應修習諸神通、波羅蜜多等，皆勝慧所觀如實出生。此即略攝一切法相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言三摩鉢底先行者，謂欲住彼空無邊處等諸三摩鉢底，先當如應滅諸行相，住法自性平等寂靜，後當安住諸三摩鉢底，此名先行。又復當知此四無色等至及滅盡等至，而諸菩薩於冒哩𠰒多位入師子遊戲三摩地現前而觀，不為非三摩呬多心之所間斷，亦復不為初靜慮等之所間斷。此滅盡等至是無動相。此中諸三摩鉢底，何故次第如是？謂成熟眾生如應所觀次第如是。又復當知此即最上樂門，獲是樂者了我無實，我無實故自心寂靜。所應修習諸神通、波羅蜜多等，皆勝慧所觀如實出生。此即略攝一切法相。

所言解脫門者，即三解脫門，謂空、無相、無願。此中空解脫門者，謂若人若法諸蘊等事離分別相，而彼蘊等若染若淨，於分別相中畢竟無性，於空法中離取捨相，而無染智如實對治。無相解脫門者，謂於蘊等畢竟無相，由無相故取不可得，彼無染智如實對治不著諸相。無願解脫門者，謂於一切清淨解脫門蘊處界等及波羅蜜多圓滿勝行最上一切相皆如實知，如實出生現前平等，離諸所取願樂心故。如是略說，名三解脫門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言解脫門者，即三解脫門，謂空、無相、無願。此中空解脫門者，謂若人若法諸蘊等事離分別相，而彼蘊等若染若淨，於分別相中畢竟無性，於空法中離取捨相，而無染智如實對治。無相解脫門者，謂於蘊等畢竟無相，由無相故取不可得，彼無染智如實對治不著諸相。無願解脫門者，謂於一切清淨解脫門蘊處界等及波羅蜜多圓滿勝行最上一切相皆如實知，如實出生現前平等，離諸所取願樂心故。如是略說，名三解脫門。

所言神通者，有其六種，謂天眼通乃至漏盡通。此中天眼通者，謂於諸色相正觀無礙最勝清淨。天耳通者，謂於一切音聲能聞清淨。他心通者，謂於他心一切行相能如實知。宿住通者，謂自他過去諸差別事悉能記念。神境通者，此復有三，謂隱顯自在，隨諸世界種種現身，於虛空中往來無礙。隨所作轉如應現身，如其所應不現身相作神通事。漏盡通者，謂諸無明貪等煩惱此名為漏，智斷無餘名為漏盡。如是等最勝六通，安住菩提心、離戲論智，是諸菩薩勝上所修，不共一切聲聞道等。圓滿無相無發悟性，是諸波羅蜜多平等道行。總攝一切白所修法，一切願力一切相故。勇猛精進而為先導，安住最上清淨心一境性。初靜慮等，如名如義隨應差別，無邊行相總略攝故，三摩陀耶所住持故。如是略說，名為六通。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言神通者，有其六種，謂天眼通乃至漏盡通。此中天眼通者，謂於諸色相正觀無礙最勝清淨。天耳通者，謂於一切音聲能聞清淨。他心通者，謂於他心一切行相能如實知。宿住通者，謂自他過去諸差別事悉能記念。神境通者，此復有三，謂隱顯自在，隨諸世界種種現身，於虛空中往來無礙。隨所作轉如應現身，如其所應不現身相作神通事。漏盡通者，謂諸無明貪等煩惱此名為漏，智斷無餘名為漏盡。如是等最勝六通，安住菩提心、離戲論智，是諸菩薩勝上所修，不共一切聲聞道等。圓滿無相無發悟性，是諸波羅蜜多平等道行。總攝一切白所修法，一切願力一切相故。勇猛精進而為先導，安住最上清淨心一境性。初靜慮等，如名如義隨應差別，無邊行相總略攝故，三摩陀耶所住持故。如是略說，名為六通。

所言陀羅尼者，謂即彼一切相及一切法、一切法性隨應總攝。聲名句文為諸義相。所有無量念、無邊辯才及諸三摩地門，彼無相智悉能證入，對治有相有礙心故，是即無上菩提最勝所得陀羅尼門。而彼一切三摩地陀羅尼等，金剛喻定現前證入，即一切相普遍平等，入無相智真實而證。一切種習皆悉捨離，智觀平等大悲相應，堅固所作，於諸法性如實解脫，勝報現前平等安住，大圓鏡智如實出生，一切願力皆悉圓滿。如是略說，名陀羅尼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言陀羅尼者，謂即彼一切相及一切法、一切法性隨應總攝。聲名句文為諸義相。所有無量念、無邊辯才及諸三摩地門，彼無相智悉能證入，對治有相有礙心故，是即無上菩提最勝所得陀羅尼門。而彼一切三摩地陀羅尼等，金剛喻定現前證入，即一切相普遍平等，入無相智真實而證。一切種習皆悉捨離，智觀平等大悲相應，堅固所作，於諸法性如實解脫，勝報現前平等安住，大圓鏡智如實出生，一切願力皆悉圓滿。如是略說，名陀羅尼。

所言力者，即佛十力，謂處非處智力乃至漏盡智力。此中處非處智力者，謂於一切處因果決定不決定，智如實知。若佛、若梵王、若轉輪聖王，彼彼所得勝報決定，名之為處。彼非處者，謂因果不決定行相應知。業報智力者，謂諸眾生，作善業惡業、生善趣惡趣，此等業報，智如實知。種種界智力者，謂諸眾生界趣差別，智如實知。種種勝解智力者，謂諸聲聞等於諸法中起種種勝解，離諸染法、趣寂靜相，此如是等，智如實知。了別諸根智力者，謂諸眾生信等諸根種種差別，智如實知。種種定智力者，謂初靜慮等、諸三摩地、三摩鉢底，如名如義無邊行相，智如實知。至處道智力者，道有二種，謂非愛樂道，即無明等；可愛樂道，謂寂滅等。而彼滅者，謂聲聞、緣覺及諸菩薩所證差別，智如實知。生滅智力者，謂諸眾生種種生滅，智如實知。宿住隨念智力者，謂於過去事如實記念。漏盡智力者，謂佛世尊大圓鏡智自性觀察，離諸障染、分別平等。如是處非處等諸力，如來遊戲神通所證。此力具足故，即一切法增上所觀。如是略說，名為十力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言力者，即佛十力，謂處非處智力乃至漏盡智力。此中處非處智力者，謂於一切處因果決定不決定，智如實知。若佛、若梵王、若轉輪聖王，彼彼所得勝報決定，名之為處。彼非處者，謂因果不決定行相應知。業報智力者，謂諸眾生，作善業惡業、生善趣惡趣，此等業報，智如實知。種種界智力者，謂諸眾生界趣差別，智如實知。種種勝解智力者，謂諸聲聞等於諸法中起種種勝解，離諸染法、趣寂靜相，此如是等，智如實知。了別諸根智力者，謂諸眾生信等諸根種種差別，智如實知。種種定智力者，謂初靜慮等、諸三摩地、三摩鉢底，如名如義無邊行相，智如實知。至處道智力者，道有二種，謂非愛樂道，即無明等；可愛樂道，謂寂滅等。而彼滅者，謂聲聞、緣覺及諸菩薩所證差別，智如實知。生滅智力者，謂諸眾生種種生滅，智如實知。宿住隨念智力者，謂於過去事如實記念。漏盡智力者，謂佛世尊大圓鏡智自性觀察，離諸障染、分別平等。如是處非處等諸力，如來遊戲神通所證。此力具足故，即一切法增上所觀。如是略說，名為十力。

所言無畏者，即四所畏，謂一切智無畏、漏盡無畏、說障道無畏、出苦道無畏。此如是等若異若非異有所言說，悉無所得無畏自在。此四皆以平等性智而觀，如如意寶隨眾生意普遍平等。此法亦然，我相清淨離諸有著。如是略說，四無所畏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無畏者，即四所畏，謂一切智無畏、漏盡無畏、說障道無畏、出苦道無畏。此如是等若異若非異有所言說，悉無所得無畏自在。此四皆以平等性智而觀，如如意寶隨眾生意普遍平等。此法亦然，我相清淨離諸有著。如是略說，四無所畏。

所言無礙解者，謂義、法、樂說、辯才等。此中義無礙解者，謂於一切眾生無我相，以微妙智平等而觀。法無礙解者，謂隨諸相了知諸法智觀平等。樂說無礙解者，謂隨所樂說，能說所說不離自性。辯才無礙解者，謂於無邊法門隨應分別通達無相。此如是等與一切法增上相應，皆為攝彼諸愚癡者，令悉調伏安住諸法離相平等故。此四皆以妙觀察智而觀。如是略說四無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無礙解者，謂義、法、樂說、辯才等。此中義無礙解者，謂於一切眾生無我相，以微妙智平等而觀。法無礙解者，謂隨諸相了知諸法智觀平等。樂說無礙解者，謂隨所樂說，能說所說不離自性。辯才無礙解者，謂於無邊法門隨應分別通達無相。此如是等與一切法增上相應，皆為攝彼諸愚癡者，令悉調伏安住諸法離相平等故。此四皆以妙觀察智而觀。如是略說四無礙解。

所言大慈大悲者，此中慈謂與眾生樂，住寂靜心無發悟相，廣大最勝離相平等。悲謂拔苦，調伏難調，不捨眾生，離諸有相。此二皆成所作智而觀。如是略說大慈大悲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言大慈大悲者，此中慈謂與眾生樂，住寂靜心無發悟相，廣大最勝離相平等。悲謂拔苦，調伏難調，不捨眾生，離諸有相。此二皆成所作智而觀。如是略說大慈大悲。

所言佛不共法者，即十八不共法，謂如來身無失乃至現在知見無著無礙。此中初者謂如來身無失，無有疲倦，離身諸過。如來語無失者，無非愛語，離語諸過。如來意無失者，無有失念，離意諸過。如是三業，為令愚癡者生淨信故。無異想心者，於一切眾生住平等心。無不定心者，為令愚癡眾生除散亂相。無不知捨心者，謂諸眾生事無有不知而捨者。此等六法，是彼增上戒學所出生故，與無住涅槃而為因故。信無減者，謂於無住涅槃中不壞信故。欲無減者，謂於無住涅槃不愛著故。精進無減者，謂於利於命於行悉無住故。慧無減者，謂畢竟於諸世間長養眾生無不通達故。解脫無減者，謂不取聲聞等涅槃相故。解脫知見無減者，為利眾生，智破戲論相，令諸眾生各各平等證得無上涅槃。此等六法，是彼增上定學所出生故，與無住涅槃而為緣故。身業隨智慧行者，謂於一切處若動若止經行等相，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。語業隨智慧行者，謂一切語言離妄分別，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。意業隨智慧行者，謂於眾生住平等心，隨所利益無有差別，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。過去知見無著無礙者，謂內無有性名為無著，外離諸縛名為無礙，於過去一切法，平等悉知，破戲論相。未來知見無著無礙者，謂於未來一切法，平等悉知，破戲論相。現在知見無著無礙者，謂於現在一切法，平等悉知，破戲論相。此等六法，是彼增上慧學所出生故。此等諸法，唯佛如來圓滿成就無上勝智，為利眾生隨眾生轉，不共一切聲聞有故，法界清淨智所出生。如是略說，名十八不共法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言佛不共法者，即十八不共法，謂如來身無失乃至現在知見無著無礙。此中初者謂如來身無失，無有疲倦，離身諸過。如來語無失者，無非愛語，離語諸過。如來意無失者，無有失念，離意諸過。如是三業，為令愚癡者生淨信故。無異想心者，於一切眾生住平等心。無不定心者，為令愚癡眾生除散亂相。無不知捨心者，謂諸眾生事無有不知而捨者。此等六法，是彼增上戒學所出生故，與無住涅槃而為因故。信無減者，謂於無住涅槃中不壞信故。欲無減者，謂於無住涅槃不愛著故。精進無減者，謂於利於命於行悉無住故。慧無減者，謂畢竟於諸世間長養眾生無不通達故。解脫無減者，謂不取聲聞等涅槃相故。解脫知見無減者，為利眾生，智破戲論相，令諸眾生各各平等證得無上涅槃。此等六法，是彼增上定學所出生故，與無住涅槃而為緣故。身業隨智慧行者，謂於一切處若動若止經行等相，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。語業隨智慧行者，謂一切語言離妄分別，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。意業隨智慧行者，謂於眾生住平等心，隨所利益無有差別，常與智慧而共相應，是故智慧而為先導。過去知見無著無礙者，謂內無有性名為無著，外離諸縛名為無礙，於過去一切法，平等悉知，破戲論相。未來知見無著無礙者，謂於未來一切法，平等悉知，破戲論相。現在知見無著無礙者，謂於現在一切法，平等悉知，破戲論相。此等六法，是彼增上慧學所出生故。此等諸法，唯佛如來圓滿成就無上勝智，為利眾生隨眾生轉，不共一切聲聞有故，法界清淨智所出生。如是略說，名十八不共法。

所言聲聞果者，即四聲聞果，謂須陀洹乃至阿羅漢。此中須陀洹者，厭苦欣樂，隨應斷除所有煩惱，七返生死見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。斯陀含者，厭苦欣樂，隨應斷除所有煩惱，一來此界見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。阿那含者，厭苦欣樂，無餘欲界煩惱可斷，不還欲界，於色無色界隨應解脫見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。阿羅漢者，悉斷三界所有煩惱，盡苦邊際悟無我理，隨應解脫趣證涅槃。如是略說四聲聞果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言聲聞果者，即四聲聞果，謂須陀洹乃至阿羅漢。此中須陀洹者，厭苦欣樂，隨應斷除所有煩惱，七返生死見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。斯陀含者，厭苦欣樂，隨應斷除所有煩惱，一來此界見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。阿那含者，厭苦欣樂，無餘欲界煩惱可斷，不還欲界，於色無色界隨應解脫見苦等諦，悟人無我趣向涅槃。阿羅漢者，悉斷三界所有煩惱，盡苦邊際悟無我理，隨應解脫趣證涅槃。如是略說四聲聞果。

所言了知一切相者，謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等。一切相者，即一切法。諸佛如來為利世間，一切所向隨應方便，得無妄失法，住堅固相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言了知一切相者，謂諸佛如來於一切相如實了知現前平等。一切相者，即一切法。諸佛如來為利世間，一切所向隨應方便，得無妄失法，住堅固相。

此中應知，三身亦名一切相。法身，自性無我智相，無差別故。報身，最勝相，即一切相智所依性故。化身，所作事相，於一切處如應現化而施設故。又復一切相者，雖所了知而無分別，為利眾生隨應所作。是相寂靜，無緣自性一切平等。所有蘊等一切相亦復無邊，若在三界若出三界，應如實了知諸相不可得。如是名為了知一切相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應知，三身亦名一切相。法身，自性無我智相，無差別故。報身，最勝相，即一切相智所依性故。化身，所作事相，於一切處如應現化而施設故。又復一切相者，雖所了知而無分別，為利眾生隨應所作。是相寂靜，無緣自性一切平等。所有蘊等一切相亦復無邊，若在三界若出三界，應如實了知諸相不可得。如是名為了知一切相。

所言真如者，即一切法自性離取捨，若智若愚、若色若心，住平等性、離妄、無分別，是即名真如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言真如者，即一切法自性離取捨，若智若愚、若色若心，住平等性、離妄、無分別，是即名真如。

所言實際者，即菩提性，一切如量如實離諸分別。此中應知，如佛所說於我蘊等性畢竟無所得，復於他量而不可言說。如是名為實際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言實際者，即菩提性，一切如量如實離諸分別。此中應知，如佛所說於我蘊等性畢竟無所得，復於他量而不可言說。如是名為實際。

所言無相者，即彼真如說名無相。而真如者，但以名字假分別故，於名字中性不可得。當知我等性即諸法自性，是故此中若人若法悉離諸相而同一相。此一相者，即一切法無對礙相、離諸分別，於第一義自性無動。是名無相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言無相者，即彼真如說名無相。而真如者，但以名字假分別故，於名字中性不可得。當知我等性即諸法自性，是故此中若人若法悉離諸相而同一相。此一相者，即一切法無對礙相、離諸分別，於第一義自性無動。是名無相。

所言法界者，即十力等果法及諸因法，乃至一切法自性所依，是即法界。此法界中遠離一切虛妄顛倒分別相等，明慧現前如實照了。是名法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言法界者，即十力等果法及諸因法，乃至一切法自性所依，是即法界。此法界中遠離一切虛妄顛倒分別相等，明慧現前如實照了。是名法界。

復次當知，此中真如等、大圓鏡智等，即一切法無所作門。彼真如無所作門，即諸法自相門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當知，此中真如等、大圓鏡智等，即一切法無所作門。彼真如無所作門，即諸法自相門。

復次當知，此中真如及彼十力，皆以大圓鏡智而觀。彼實際所證及四無所畏，皆以平等性智而觀。彼無相微妙清淨及四無礙解性，皆以妙觀察智而觀。彼法界一切法真實所證所依性及大慈大悲，皆以成所作智而觀。所有一切處增上所觀法，皆悉安住法界清淨智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次當知，此中真如及彼十力，皆以大圓鏡智而觀。彼實際所證及四無所畏，皆以平等性智而觀。彼無相微妙清淨及四無礙解性，皆以妙觀察智而觀。彼法界一切法真實所證所依性及大慈大悲，皆以成所作智而觀。所有一切處增上所觀法，皆悉安住法界清淨智。

如是等一切法，當知皆悉如量正語與菩提心相應，大慈隨順一切眾生。是一切法平等、同一所緣、相應無相最上法門，總攝波羅蜜多等一切法故，隨其所行如量相應。此相應故，是名一切法無我。智者當知，佛所說法從解脫門如實出生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是等一切法，當知皆悉如量正語與菩提心相應，大慈隨順一切眾生。是一切法平等、同一所緣、相應無相最上法門，總攝波羅蜜多等一切法故，隨其所行如量相應。此相應故，是名一切法無我。智者當知，佛所說法從解脫門如實出生。

諸佛智慧無有上， 所說因性亦無邊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛智慧無有上， 所說因性亦無邊，

於彼無邊如實知， 一切相應而表示。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於彼無邊如實知， 一切相應而表示。

諸相應門顯諸性， 隨宜方便而出生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸相應門顯諸性， 隨宜方便而出生，

大慧所作悉圓成， 我為利樂故稱說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慧所作悉圓成， 我為利樂故稱說。