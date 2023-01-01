集大乘相論卷上 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 集大乘相論卷上

覺吉祥智菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺吉祥智菩薩造

西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝奉大夫試光祿卿傳法大師賜紫臣施護奉 詔譯

歸命妙吉祥菩薩摩訶薩。我今略釋諸大乘相，從菩提心出生大悲相應，所謂一切法，即當了知一切法無我。此所知相，是故今說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命妙吉祥菩薩摩訶薩。我今略釋諸大乘相，從菩提心出生大悲相應，所謂一切法，即當了知一切法無我。此所知相，是故今說。

此中何名一切法？所謂蘊、處、界、緣生、波羅蜜多、地、空、菩提分、聖諦、靜慮、無量行、無色、等至、解脫、三摩鉢底先行、解脫門、神通、陀羅尼、力、無所畏、無礙解、大慈大悲、佛不共法、諸聲聞果、了知一切相、真如、實際、無相法界等法，是謂一切法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中何名一切法？所謂蘊、處、界、緣生、波羅蜜多、地、空、菩提分、聖諦、靜慮、無量行、無色、等至、解脫、三摩鉢底先行、解脫門、神通、陀羅尼、力、無所畏、無礙解、大慈大悲、佛不共法、諸聲聞果、了知一切相、真如、實際、無相法界等法，是謂一切法。

所言蘊者，謂即五蘊。何等為五？色、受、想、行、識。此中色者，五根、五境。根謂眼、耳、鼻、舌、身。境謂色、聲、香、味、觸。彼眼識所依謂清淨眼根，耳識所依清淨耳根，鼻識所依清淨鼻根，舌識所依清淨舌根，身識所依清淨身根。色有二種，顯色、形色。顯謂青等，形謂長等。聲有三種，謂執受大種、不執受大種、俱大種。香有二種，謂好香、惡香。味有六種，謂苦、醋、甘、辛、醎、淡。觸有十一種，謂堅強、流潤、溫燥、輕動、重、輕、滑、澁、軟、飢、渴等。如是諸觸總略而說，有其三種，謂可意、不可意及二中間。此如是等由眼等所生、若界趣等分別、三世分別，有無邊分微細差別行相，應知此如是等略說色蘊。受蘊云何？受有三種，謂苦受、樂受、非苦樂受。而此三受若依眼等分別者，有其六分，彼如是分別受有十八，如下界中別明行相。此受蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說受蘊。想蘊云何？想有六種。此之行相，謂依眼等分別彼所取境相有其六種。所取相者，謂即色等，然所依性即不可分別。若分別、若不分別，謂即色、受二法。此如是等皆從我蘊自類所起。此想蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說想蘊。行蘊云何？謂心所有法信等善分、貪瞋癡等諸煩惱分。如是心所法，心諸分位所有行相依眼等轉。此行蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說行蘊。識蘊云何？謂六識身。此識蘊者，若依眼等根、色等境分別，及彼識相乃至善不善無記等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說識蘊。如前總說名為五蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言蘊者，謂即五蘊。何等為五？色、受、想、行、識。此中色者，五根、五境。根謂眼、耳、鼻、舌、身。境謂色、聲、香、味、觸。彼眼識所依謂清淨眼根，耳識所依清淨耳根，鼻識所依清淨鼻根，舌識所依清淨舌根，身識所依清淨身根。色有二種，顯色、形色。顯謂青等，形謂長等。聲有三種，謂執受大種、不執受大種、俱大種。香有二種，謂好香、惡香。味有六種，謂苦、醋、甘、辛、醎、淡。觸有十一種，謂堅強、流潤、溫燥、輕動、重、輕、滑、澁、軟、飢、渴等。如是諸觸總略而說，有其三種，謂可意、不可意及二中間。此如是等由眼等所生、若界趣等分別、三世分別，有無邊分微細差別行相，應知此如是等略說色蘊。受蘊云何？受有三種，謂苦受、樂受、非苦樂受。而此三受若依眼等分別者，有其六分，彼如是分別受有十八，如下界中別明行相。此受蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說受蘊。想蘊云何？想有六種。此之行相，謂依眼等分別彼所取境相有其六種。所取相者，謂即色等，然所依性即不可分別。若分別、若不分別，謂即色、受二法。此如是等皆從我蘊自類所起。此想蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說想蘊。行蘊云何？謂心所有法信等善分、貪瞋癡等諸煩惱分。如是心所法，心諸分位所有行相依眼等轉。此行蘊者，若界趣等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說行蘊。識蘊云何？謂六識身。此識蘊者，若依眼等根、色等境分別，及彼識相乃至善不善無記等分別，有無邊分行相，應知此如是等略說識蘊。如前總說名為五蘊。

所言處者，即十二處，謂內六處，眼、耳、鼻、舌、身、意；外六處，色、聲、香、味、觸、法。此中應知，眼等五根、色等五境為十色處；彼意處者，謂即諸識；所餘諸法，是為法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言處者，即十二處，謂內六處，眼、耳、鼻、舌、身、意；外六處，色、聲、香、味、觸、法。此中應知，眼等五根、色等五境為十色處；彼意處者，謂即諸識；所餘諸法，是為法處。

所言界者，即十八界，謂六根界、六境界、六識界。此中眼等識分別有六，即有六觸，謂眼觸乃至意觸。彼色等識有三種相，謂善、不善及彼中間。此之行相，眼等觸為三受所生因性。即彼三受從眼等觸所生有六，彼六各各三種分別，謂苦、樂、非苦樂。如是總說觸受各有十八。如前受蘊所指，行相亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言界者，即十八界，謂六根界、六境界、六識界。此中眼等識分別有六，即有六觸，謂眼觸乃至意觸。彼色等識有三種相，謂善、不善及彼中間。此之行相，眼等觸為三受所生因性。即彼三受從眼等觸所生有六，彼六各各三種分別，謂苦、樂、非苦樂。如是總說觸受各有十八。如前受蘊所指，行相亦然。

復次地、水、火、風、空、識等相，名為六界。所言緣生者云何行相？即十二緣生。何等十二？所謂無明乃至老死。此中無明者，謂於業果諦寶法中不正行故，由此無明起諸煩惱，是故於無我中計我蘊等而有所得。無明緣行，行有三種，福行、罪行、不動行。福行謂十善業道，罪行謂十不善業道，不動行謂無色等至。彼如是行，以其無明為因諸行得生。行緣於識，是故眼等諸識愛非愛果種子生長。識緣名色，此名色者，謂由識故施設彼名，名有生處。是故受等四蘊為名，色即如應依名而立。名色緣六處，彼六處者，謂由如是名色眼等六處建立。六處緣觸，觸謂眼等色等，如前已說。觸緣受，受有三種，亦如前說，此中觸、受行相應知。受緣愛，愛由無明。愛緣取，取謂色等所取所生樂行。取緣有，有行相者，謂即如前所說行識等相。有緣生，謂即名色有所生起，由彼無明故有生法，即此無明自性亦無分位。生緣老死，老謂諸蘊衰變、死謂諸蘊滅壞。生法後邊而無其實，先所得身而悉捨離。然彼無明於後蘊中還復隨轉，增長一切煩惱過失，彼等皆由無明自類煩惱業等而為其因，是故煩惱業生。此三不斷，以是輪迴相續流轉。如是知者，當於實法而起對治，了無明等自性無我。如是等略說十二緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次地、水、火、風、空、識等相，名為六界。所言緣生者云何行相？即十二緣生。何等十二？所謂無明乃至老死。此中無明者，謂於業果諦寶法中不正行故，由此無明起諸煩惱，是故於無我中計我蘊等而有所得。無明緣行，行有三種，福行、罪行、不動行。福行謂十善業道，罪行謂十不善業道，不動行謂無色等至。彼如是行，以其無明為因諸行得生。行緣於識，是故眼等諸識愛非愛果種子生長。識緣名色，此名色者，謂由識故施設彼名，名有生處。是故受等四蘊為名，色即如應依名而立。名色緣六處，彼六處者，謂由如是名色眼等六處建立。六處緣觸，觸謂眼等色等，如前已說。觸緣受，受有三種，亦如前說，此中觸、受行相應知。受緣愛，愛由無明。愛緣取，取謂色等所取所生樂行。取緣有，有行相者，謂即如前所說行識等相。有緣生，謂即名色有所生起，由彼無明故有生法，即此無明自性亦無分位。生緣老死，老謂諸蘊衰變、死謂諸蘊滅壞。生法後邊而無其實，先所得身而悉捨離。然彼無明於後蘊中還復隨轉，增長一切煩惱過失，彼等皆由無明自類煩惱業等而為其因，是故煩惱業生。此三不斷，以是輪迴相續流轉。如是知者，當於實法而起對治，了無明等自性無我。如是等略說十二緣生。

所言波羅蜜多者云何行相？其數有十。此中施有三種，謂法施、無妄施、慈施。戒有三種，謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍辱三種，謂諦察法忍、耐怨害忍、安受苦忍。精進三種，謂被甲精進、加行精進、畢竟成就精進。定有三種，謂離過失定、引發定、辦事定。慧有三種，謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧。方便三種，謂離過方便、拯濟方便、速證樂方便。願有三種，謂自行成就願、解眾生縛願、清淨佛土願。力有三種，謂成辦事業力、滅除煩惱力、降伏魔怨力。智有三種，謂無分別智、分別平等覺了智、滅眾生罪智。如是施等諸波羅蜜多，以菩提心為先，於一切眾生起慈心觀。而此諸波羅蜜多於諸世間所行，無有行相亦無所得；於出世蘊等是即無我解脫相，真實所證如理而觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言波羅蜜多者云何行相？其數有十。此中施有三種，謂法施、無妄施、慈施。戒有三種，謂攝律儀戒、攝善法戒、饒益有情戒。忍辱三種，謂諦察法忍、耐怨害忍、安受苦忍。精進三種，謂被甲精進、加行精進、畢竟成就精進。定有三種，謂離過失定、引發定、辦事定。慧有三種，謂聞所成慧、思所成慧、修所成慧。方便三種，謂離過方便、拯濟方便、速證樂方便。願有三種，謂自行成就願、解眾生縛願、清淨佛土願。力有三種，謂成辦事業力、滅除煩惱力、降伏魔怨力。智有三種，謂無分別智、分別平等覺了智、滅眾生罪智。如是施等諸波羅蜜多，以菩提心為先，於一切眾生起慈心觀。而此諸波羅蜜多於諸世間所行，無有行相亦無所得；於出世蘊等是即無我解脫相，真實所證如理而觀。

所言地者，即彼十地，所謂歡喜地修施波羅蜜多，離垢地修戒波羅蜜多，發光地修忍辱波羅蜜多，焰慧地修精進波羅蜜多，難勝地修定波羅蜜多，現前地修慧波羅蜜多，遠行地修方便波羅蜜多，不動地修願波羅蜜多，善慧地修力波羅蜜多，法雲地修智波羅蜜多。如是諸地所得法無我理，皆慈心所證，悉無差別。而彼所修施等諸波羅蜜多，安住清淨勝上所得，廣大願力普遍成就，不共一切聲聞等故。是諸波羅蜜多，於所緣相而無差別若人若法，離相空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言地者，即彼十地，所謂歡喜地修施波羅蜜多，離垢地修戒波羅蜜多，發光地修忍辱波羅蜜多，焰慧地修精進波羅蜜多，難勝地修定波羅蜜多，現前地修慧波羅蜜多，遠行地修方便波羅蜜多，不動地修願波羅蜜多，善慧地修力波羅蜜多，法雲地修智波羅蜜多。如是諸地所得法無我理，皆慈心所證，悉無差別。而彼所修施等諸波羅蜜多，安住清淨勝上所得，廣大願力普遍成就，不共一切聲聞等故。是諸波羅蜜多，於所緣相而無差別若人若法，離相空故。

所言空者，即十八空，謂眼等空，是名內空。色等空，是名外空。眼等色等智觀平等，名內外空。方等諸分器世間相各各觀察一一皆空，是名大空。於諸分別離取捨性說名為空，此空復空，是名空空。於勝義諦觀不可得，名勝義空。於施等行諸有為法皆悉平等，名有為空。諸無為法無發悟相，名無為空。於空法中無有少法，而實可轉、散而無集，是名散空。彼一切法無有邊際，名無際空。一切法中畢竟無餘一法不空，名畢竟空。蘊等諸法自性如是，無所生起、離自取捨相，名自相空。彼一切法空無差別，名一切法空。於我蘊中取捨不可得，名不可得空。此不可得，謂色等相不可得故，但有諸業性，是名無相空。若人若法彼自性空，是名自性空。於諸性中離取捨性，名無性空。彼無性者，謂離蘊等無別性故；若離蘊等自性起空分別者，是對礙相，即名無性自性空。若彼如是分別盡處，即能解脫色等繫縛，無復分別有無邊分，離蘊等取捨，是即一相。而彼一相性無有二，彼如是故，即於波羅蜜多安住一境。自性空理離戲論相，是即無我真實所觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言空者，即十八空，謂眼等空，是名內空。色等空，是名外空。眼等色等智觀平等，名內外空。方等諸分器世間相各各觀察一一皆空，是名大空。於諸分別離取捨性說名為空，此空復空，是名空空。於勝義諦觀不可得，名勝義空。於施等行諸有為法皆悉平等，名有為空。諸無為法無發悟相，名無為空。於空法中無有少法，而實可轉、散而無集，是名散空。彼一切法無有邊際，名無際空。一切法中畢竟無餘一法不空，名畢竟空。蘊等諸法自性如是，無所生起、離自取捨相，名自相空。彼一切法空無差別，名一切法空。於我蘊中取捨不可得，名不可得空。此不可得，謂色等相不可得故，但有諸業性，是名無相空。若人若法彼自性空，是名自性空。於諸性中離取捨性，名無性空。彼無性者，謂離蘊等無別性故；若離蘊等自性起空分別者，是對礙相，即名無性自性空。若彼如是分別盡處，即能解脫色等繫縛，無復分別有無邊分，離蘊等取捨，是即一相。而彼一相性無有二，彼如是故，即於波羅蜜多安住一境。自性空理離戲論相，是即無我真實所觀。

所言菩提分者，即三十七菩提分，謂四念處乃至八正道。四念處者，身、受、心、法。此中身念處者，觀身無有種種積集而無所著，離取捨相等，是名身念處。彼受念處、心念處、法念處，亦如是觀。又復即此法念處中，若於內外中間而分別者，別有三種，謂精進、定、正念。此三相應，即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行。於一切法中得無我相應，此念最勝。如是略說名四念處，所餘諸法亦如是知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所言菩提分者，即三十七菩提分，謂四念處乃至八正道。四念處者，身、受、心、法。此中身念處者，觀身無有種種積集而無所著，離取捨相等，是名身念處。彼受念處、心念處、法念處，亦如是觀。又復即此法念處中，若於內外中間而分別者，別有三種，謂精進、定、正念。此三相應，即能觀察諸菩薩最勝菩提心及施等善行。於一切法中得無我相應，此念最勝。如是略說名四念處，所餘諸法亦如是知。

四正斷者，謂是所對治，非菩提分。即已生令斷、未生令不生，此名勤斷二不善，非所對治，是菩提分；未生令生、已生令增長，此名勤修二善。如是略說，名四正斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正斷者，謂是所對治，非菩提分。即已生令斷、未生令不生，此名勤斷二不善，非所對治，是菩提分；未生令生、已生令增長，此名勤修二善。如是略說，名四正斷。

四神足者，謂欲、精進、三摩地、慧。如是相應行增上所得果，以其所得而觀欲等所緣，謂四種三摩地。而彼身心離諸所依、住離貪想，依止寂滅無所作行。如是略說，名四神足。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足者，謂欲、精進、三摩地、慧。如是相應行增上所得果，以其所得而觀欲等所緣，謂四種三摩地。而彼身心離諸所依、住離貪想，依止寂滅無所作行。如是略說，名四神足。

五根、五力者，即了知一切相果，謂信、精進、念、定、慧等增上相應根力。如是略說，名五根、五力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五根、五力者，即了知一切相果，謂信、精進、念、定、慧等增上相應根力。如是略說，名五根、五力。

復次此中如是等所修，即二覺了分，謂煖、頂位。煖位修四念處，頂位修四正斷。又復有二勝覺了分，謂忍、世第一法。忍位修四神足，世第一位修五根、五力。彼如是等無所作行，最上真實。信等根力為見道緣行相，應知彼見道所修謂七覺支。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此中如是等所修，即二覺了分，謂煖、頂位。煖位修四念處，頂位修四正斷。又復有二勝覺了分，謂忍、世第一法。忍位修四神足，世第一位修五根、五力。彼如是等無所作行，最上真實。信等根力為見道緣行相，應知彼見道所修謂七覺支。

七覺支者，即念覺支乃至捨覺支。此中念覺支者，謂利眾生證菩提願，現前正念無忘失相。擇法覺支者，謂於我法自性決擇為相。喜覺支者，謂自所修道得無漏因生喜樂故。輕安覺支者，謂如其所證真實法性，非菩提分種子而捨離故，身業心業得輕安故。定覺支者，謂四無量及菩提願入真如智純一境相。精進覺支者，謂雖觀寂靜勝上功德門而不味著，進修諸行復無懈息。捨覺支者，謂念利眾生如應調伏，隨其所行波羅蜜多等諸功德法，平等分別觀無來去，住平等故。如是略說，名七覺支。即如是等七覺支行，名正智分，彼能對治煩惱障及所知障行相。應知修道所修即八正道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支者，即念覺支乃至捨覺支。此中念覺支者，謂利眾生證菩提願，現前正念無忘失相。擇法覺支者，謂於我法自性決擇為相。喜覺支者，謂自所修道得無漏因生喜樂故。輕安覺支者，謂如其所證真實法性，非菩提分種子而捨離故，身業心業得輕安故。定覺支者，謂四無量及菩提願入真如智純一境相。精進覺支者，謂雖觀寂靜勝上功德門而不味著，進修諸行復無懈息。捨覺支者，謂念利眾生如應調伏，隨其所行波羅蜜多等諸功德法，平等分別觀無來去，住平等故。如是略說，名七覺支。即如是等七覺支行，名正智分，彼能對治煩惱障及所知障行相。應知修道所修即八正道。

八正道者，謂正見乃至正定。此中正見者，謂了一切法無我相，住於平等。苦等顛倒，彼之二分，是微妙相勝慧所觀。正思惟者，謂起思惟，不斷所作因，如願而證果。正語者，謂諸語言離妄分別、如實而說。正業者，謂諸所作而無顛倒，不害眾生、救拔眾生等，離妄而修。正命者，謂於淨命離諸邪妄，自行所修、自行而證。正勤者，謂雖至最上地而亦增進，身無疲倦、心生勇悍。正念者，謂念處等如實而觀，慈心莊嚴自願方便，於一切法無所忘失。正定者，謂身等業而常依止最勝功德，安住無分別智，即諸靜慮相平等相應。如是等略說，名三十七菩提分法，隨應行相總略攝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八正道者，謂正見乃至正定。此中正見者，謂了一切法無我相，住於平等。苦等顛倒，彼之二分，是微妙相勝慧所觀。正思惟者，謂起思惟，不斷所作因，如願而證果。正語者，謂諸語言離妄分別、如實而說。正業者，謂諸所作而無顛倒，不害眾生、救拔眾生等，離妄而修。正命者，謂於淨命離諸邪妄，自行所修、自行而證。正勤者，謂雖至最上地而亦增進，身無疲倦、心生勇悍。正念者，謂念處等如實而觀，慈心莊嚴自願方便，於一切法無所忘失。正定者，謂身等業而常依止最勝功德，安住無分別智，即諸靜慮相平等相應。如是等略說，名三十七菩提分法，隨應行相總略攝故。