大乘寶要義論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第十

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如《華嚴經》云，法界行願分位宣說菩薩無盡佛種世界世尊普遍智境界音聲如來，從彼剎中來至世尊釋迦牟尼如來之前，出現菩薩威德身相，所謂一切身分、一切相好、一切毛孔、一切莊嚴、一切衣服及緣具等一切菩薩眷屬具足。所有世尊，大毘盧遮那如來前際中住，過去一切如來後際中住，若已受記及未受記未來一切如來，現在十方一切佛剎普遍安住一切菩薩，昔所修習布施波羅蜜多相應先行海，一切受者及所施物皆悉影現，一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而為表示。又復身諸分位及語言道，一切衣飾眾緣具等，而亦對現一一表示。又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海，又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海，又諸菩薩加行精進相應先行海，又諸如來廣大靜慮辦事相應先行海，又諸如來轉大法輪法事成辦捨諸所有自在身相諸門影現一一表示相應先行海，又諸如來喜見諸菩薩道一切世間最上愛樂相應先行海，又諸菩薩諸勝願海增上法門廣大莊嚴相應先行海，又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行海，又諸菩薩廣大法界一切神變雲廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘，如是等十波羅蜜多影現表示。廣大法界一切廣大諸神變雲來詣佛所，於是菩薩并其眷屬頂禮佛已住於上方，化現一切金剛帝寶心莊嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子座上加趺而坐，現諸寶焰摩尼王網彌覆其上，復以三世一切如來音聲寶王纓珞垂掛莊嚴，頂戴摩尼寶冠，現菩薩身加持而住。而此菩薩并其眷屬，皆從普賢菩薩行願出生，於一切如來足根門中表現清淨，智眼所觀聞一切如來法輪經中理法音聲勝海，普攝一切菩薩得諸自在，及得最上波羅蜜多。一切如來皆悉雲集，於剎那剎那中廣現神變，出現諸有情身廣大境界。一切如來眾會道場身中光明顯照一切世界，於一世界中普攝影現諸境界相如微塵聚，所有一切有情善根成熟，應化度者而悉應時能來應現。一切如來轉法輪雲，一切毛孔吼音境界，一切世界普遍，一切善根出生，生已即時諸有情身皆悉平等，一切方分雲海一心剎那廣現神變。此經又云，菩薩大威德力者，爾時善財童子諦觀普賢菩薩身相，乃見菩薩一一身諸分位一一身諸分位分明，一一界體一一界體細分分明，一一身分各別分位一一身分各別分位分明，一一依聚一一依聚分明，一一毛孔一一毛孔分明。現此三千大千世界所有風火地界，并大海洲渚江河寶山，及須彌山鐵圍山等，國土城邑聚落方處樹林舍宅，并諸人民地獄餓鬼畜生之趣，阿修羅界龍界迦樓羅界，人界天界及其梵界，欲界色界無色界。是諸境界，悉以神力加持而住。乃至形色顯色 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《華嚴經》云，法界行願分位宣說菩薩無盡佛種世界世尊普遍智境界音聲如來，從彼剎中來至世尊釋迦牟尼如來之前，出現菩薩威德身相，所謂一切身分、一切相好、一切毛孔、一切莊嚴、一切衣服及緣具等一切菩薩眷屬具足。所有世尊，大毘盧遮那如來前際中住，過去一切如來後際中住，若已受記及未受記未來一切如來，現在十方一切佛剎普遍安住一切菩薩，昔所修習布施波羅蜜多相應先行海，一切受者及所施物皆悉影現，一切身相一切毛孔諸相好等亦悉對現而為表示。又復身諸分位及語言道，一切衣飾眾緣具等，而亦對現一一表示。又昔修習持戒波羅蜜多相應先行海，又諸忍辱波羅蜜多示現割截身諸分位相應先行海，又諸菩薩加行精進相應先行海，又諸如來廣大靜慮辦事相應先行海，又諸如來轉大法輪法事成辦捨諸所有自在身相諸門影現一一表示相應先行海，又諸如來喜見諸菩薩道一切世間最上愛樂相應先行海，又諸菩薩諸勝願海增上法門廣大莊嚴相應先行海，又諸菩薩力波羅蜜多諸行成辦清淨相應先行海，又諸菩薩廣大法界一切神變雲廣大所作諸菩薩智境界相應先行海乘，如是等十波羅蜜多影現表示。廣大法界一切廣大諸神變雲來詣佛所，於是菩薩并其眷屬頂禮佛已住於上方，化現一切金剛帝寶心莊嚴藏大樓閣中金剛帝青蓮華師子座上加趺而坐，現諸寶焰摩尼王網彌覆其上，復以三世一切如來音聲寶王纓珞垂掛莊嚴，頂戴摩尼寶冠，現菩薩身加持而住。而此菩薩并其眷屬，皆從普賢菩薩行願出生，於一切如來足根門中表現清淨，智眼所觀聞一切如來法輪經中理法音聲勝海，普攝一切菩薩得諸自在，及得最上波羅蜜多。一切如來皆悉雲集，於剎那剎那中廣現神變，出現諸有情身廣大境界。一切如來眾會道場身中光明顯照一切世界，於一世界中普攝影現諸境界相如微塵聚，所有一切有情善根成熟，應化度者而悉應時能來應現。一切如來轉法輪雲，一切毛孔吼音境界，一切世界普遍，一切善根出生，生已即時諸有情身皆悉平等，一切方分雲海一心剎那廣現神變。此經又云，菩薩大威德力者，爾時善財童子諦觀普賢菩薩身相，乃見菩薩一一身諸分位一一身諸分位分明，一一界體一一界體細分分明，一一身分各別分位一一身分各別分位分明，一一依聚一一依聚分明，一一毛孔一一毛孔分明。現此三千大千世界所有風火地界，并大海洲渚江河寶山，及須彌山鐵圍山等，國土城邑聚落方處樹林舍宅，并諸人民地獄餓鬼畜生之趣，阿修羅界龍界迦樓羅界，人界天界及其梵界，欲界色界無色界。是諸境界，悉以神力加持而住。乃至形色顯色

雲電星宿，晝夜圓半月時年分，住劫壞劫。現如是等此世界相已，所有東方一切世界亦如是觀，南西北方四維上下一切世界如應對現所觀亦然。又諸佛降生眾會道場，及有情等所有此娑婆世界，前際中住過去一切世界一切互相，皆見普賢菩薩一一身中大人之相，并諸佛降生一切菩薩眾會道場，及有情舍宅晝夜劫數等。如是後際中住未來一切世界佛剎等普遍一切亦然，皆見如此娑婆世界前際後際中住一切世界一切互相見諸影相。如是十方前際後際中住一切世界，一切皆見普賢菩薩一一身中大人之相，一一毛孔中一一分明互相無雜，皆見普賢菩薩在世尊大毘盧遮那如來之前，坐於大寶蓮華藏師子座上現游戲神通。時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來，見此所現游戲神通。東方如是，普遍十方一切世界亦然，皆見一切如來足根門中各有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。如其十方一切世界，悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。時如是普遍十方一切佛剎如微塵數，一一微塵數皆是廣大法界佛會道場，悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。時一一身相悉得三世一切所緣影相表示，所有一切剎土一切有情諸佛降生諸菩薩眾會道場影現表示。時普聞一切有情語言、一切佛音聲、一切如來轉大法輪、一切宣說教授神通變化、一切菩薩集會諸佛游戲境相音聲此等，總略如其所說，當知皆是菩薩摩訶薩大威德力。此中應問：何等是如來大威德力？如《菩薩十地經》云，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！諸菩薩行境界如是，加持神力尚復無量，云何能入如來行境界邪？金剛藏菩薩言：佛子：譬如有人於四大洲世界之中取小石塊，若二若三如豆之量，作如是言：大地世界頗有過於此邪？或無量邪？說是語者，如汝今時以諸如來、應供、正等正覺無量智法與菩薩法而相等比。佛子！四大洲世界如所取者豆量石塊而極少分，餘無有量。如來境界亦復如是。且法雲地菩薩所有功德，經無量劫猶尚不能說一少分，何況如來無量智境。佛子，我今實言告汝，於如來前為我作證。假使十方無邊世界如微塵等一切佛剎證菩薩地者，其數充滿，如稻麻竹𥯤甘蔗叢林。彼等菩薩經無邊劫，宣說開示如來所有一智境界，百分不及一，乃至俱胝那由他百千及譬喻分亦不及一。《入如來功德智不思議境界經》云，佛言：妙吉祥！今此會中或有有情，謂佛如來初始出家、或謂久已出家、或謂修諸苦行、或坐菩提場成等正覺、或破諸魔軍、或梵王帝釋護世勸請轉大法輪，或聞宣說聲聞乘法、或說緣 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雲電星宿，晝夜圓半月時年分，住劫壞劫。現如是等此世界相已，所有東方一切世界亦如是觀，南西北方四維上下一切世界如應對現所觀亦然。又諸佛降生眾會道場，及有情等所有此娑婆世界，前際中住過去一切世界一切互相，皆見普賢菩薩一一身中大人之相，并諸佛降生一切菩薩眾會道場，及有情舍宅晝夜劫數等。如是後際中住未來一切世界佛剎等普遍一切亦然，皆見如此娑婆世界前際後際中住一切世界一切互相見諸影相。如是十方前際後際中住一切世界，一切皆見普賢菩薩一一身中大人之相，一一毛孔中一一分明互相無雜，皆見普賢菩薩在世尊大毘盧遮那如來之前，坐於大寶蓮華藏師子座上現游戲神通。時此東方蓮華吉祥世界賢吉祥如來，見此所現游戲神通。東方如是，普遍十方一切世界亦然，皆見一切如來足根門中各有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。如其十方一切世界，悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。時如是普遍十方一切佛剎如微塵數，一一微塵數皆是廣大法界佛會道場，悉見一切如來足根門中有普賢菩薩坐於大寶蓮華藏師子座上現是游戲神通。時一一身相悉得三世一切所緣影相表示，所有一切剎土一切有情諸佛降生諸菩薩眾會道場影現表示。時普聞一切有情語言、一切佛音聲、一切如來轉大法輪、一切宣說教授神通變化、一切菩薩集會諸佛游戲境相音聲此等，總略如其所說，當知皆是菩薩摩訶薩大威德力。此中應問：何等是如來大威德力？如《菩薩十地經》云，解脫月菩薩問金剛藏菩薩言：佛子！諸菩薩行境界如是，加持神力尚復無量，云何能入如來行境界邪？金剛藏菩薩言：佛子：譬如有人於四大洲世界之中取小石塊，若二若三如豆之量，作如是言：大地世界頗有過於此邪？或無量邪？說是語者，如汝今時以諸如來、應供、正等正覺無量智法與菩薩法而相等比。佛子！四大洲世界如所取者豆量石塊而極少分，餘無有量。如來境界亦復如是。且法雲地菩薩所有功德，經無量劫猶尚不能說一少分，何況如來無量智境。佛子，我今實言告汝，於如來前為我作證。假使十方無邊世界如微塵等一切佛剎證菩薩地者，其數充滿，如稻麻竹𥯤甘蔗叢林。彼等菩薩經無邊劫，宣說開示如來所有一智境界，百分不及一，乃至俱胝那由他百千及譬喻分亦不及一。《入如來功德智不思議境界經》云，佛言：妙吉祥！今此會中或有有情，謂佛如來初始出家、或謂久已出家、或謂修諸苦行、或坐菩提場成等正覺、或破諸魔軍、或梵王帝釋護世勸請轉大法輪，或聞宣說聲聞乘法、或說緣

覺乘法、或說大乘之法，或覩佛身高一尋量、或見佛身高一俱盧舍、或見佛身高顯過諸由旬百千數量，或見佛身如真金色、乃至或見如摩尼寶色，或見如來寂靜身相、或見如來入涅槃相、或見如來一聚身相、或見分布如來舍利，或謂十年成等正覺、或謂十年入大涅槃，或謂有於世尊釋迦牟尼如來教中得圓滿者、或隱沒者，或謂若十二十三十四十乃至百千俱胝那由他劫入大涅槃，或謂世尊釋迦牟尼如來於不可說不可說劫成等正覺。妙吉祥！於如是等差別之相，如來悉非分別非離分別。而佛如來以無發悟無分別法，常隨有情心作諸行相。《菩薩十住經》云，佛言：妙吉祥！有多種說者，如有大池縱廣正等五十萬由旬，池岸平坦池水清甘，復有蓮華遍覆池內。若或有人，以鐵所成千輻輪車而以駿馬，勝迦樓羅迅疾勢者而駕馭之，其車行得不著池水，馬跡亦復不踐蓮華。妙吉祥！如來亦復如是。乘於大車游彼大池，中有毒蛇鼓水騰踊，若剎那間而彼毒蛇隨車後轉，其車即時七返右旋。若復毒蛇隨彼大車一返右旋，其車即時右旋無數。如阿難等諸大苾芻說法亦然，有時阿難說十種法表示其義，若復阿難說一種法，即時舍利子說千種法表示其義。若復舍利子說一種法，即時大目乾連過八萬世界。若復大目乾連過一世界，即時如來於十方法界最上自在越虛空際，普遍一切世界海，一一世界、一一洲渚、一一凡夫道中，示現從兜率天宮沒、下降人間、入胎、住胎、出胎，梵王帝釋承接沐浴莊嚴，周行七步觀察十方作師子吼，習學一切工巧伎藝明論事業，現處太子之位，於王宮中嬉戲娛樂游賞園林，出家苦行，食乳糜粥已詣菩提場坐成正覺，摧伏魔軍觀樹經行，大梵天王請轉法輪，入忉利天宮等。國土分量劫名次第，威德身相壽量多少，眾會莊嚴佛剎清淨，教法莊嚴發菩提心，修諸行願成波羅蜜多，圓滿諸地神通智忍，具總持三摩地諸解脫門。如來無量，諸供養事無量，如來及菩薩法境界無量，法雲廣大所行分量，成熟有情方便分位差別之量，起大游戲神通變化，示現一乘大般涅槃，分布舍利分別教法。住時久近及法滅時，皆從如是大法池中之所出現。又復於諸外道所修行處，及一切有情所應作事，如來以無發悟無分別心同時悉現，於後邊際究竟分位勤勇示現。凡如是等剎那，俱時十方一切一一自身毛孔之中，所有遍諸方分三世一切如來及諸菩薩眾會之海，廣大一切佛剎功德莊嚴，諸有情聚舍宅宮室廣大莊嚴，諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設，諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴，一切如來境界廣大莊嚴。如是等相，如來俱時以無發悟無分別心普遍示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺乘法、或說大乘之法，或覩佛身高一尋量、或見佛身高一俱盧舍、或見佛身高顯過諸由旬百千數量，或見佛身如真金色、乃至或見如摩尼寶色，或見如來寂靜身相、或見如來入涅槃相、或見如來一聚身相、或見分布如來舍利，或謂十年成等正覺、或謂十年入大涅槃，或謂有於世尊釋迦牟尼如來教中得圓滿者、或隱沒者，或謂若十二十三十四十乃至百千俱胝那由他劫入大涅槃，或謂世尊釋迦牟尼如來於不可說不可說劫成等正覺。妙吉祥！於如是等差別之相，如來悉非分別非離分別。而佛如來以無發悟無分別法，常隨有情心作諸行相。《菩薩十住經》云，佛言：妙吉祥！有多種說者，如有大池縱廣正等五十萬由旬，池岸平坦池水清甘，復有蓮華遍覆池內。若或有人，以鐵所成千輻輪車而以駿馬，勝迦樓羅迅疾勢者而駕馭之，其車行得不著池水，馬跡亦復不踐蓮華。妙吉祥！如來亦復如是。乘於大車游彼大池，中有毒蛇鼓水騰踊，若剎那間而彼毒蛇隨車後轉，其車即時七返右旋。若復毒蛇隨彼大車一返右旋，其車即時右旋無數。如阿難等諸大苾芻說法亦然，有時阿難說十種法表示其義，若復阿難說一種法，即時舍利子說千種法表示其義。若復舍利子說一種法，即時大目乾連過八萬世界。若復大目乾連過一世界，即時如來於十方法界最上自在越虛空際，普遍一切世界海，一一世界、一一洲渚、一一凡夫道中，示現從兜率天宮沒、下降人間、入胎、住胎、出胎，梵王帝釋承接沐浴莊嚴，周行七步觀察十方作師子吼，習學一切工巧伎藝明論事業，現處太子之位，於王宮中嬉戲娛樂游賞園林，出家苦行，食乳糜粥已詣菩提場坐成正覺，摧伏魔軍觀樹經行，大梵天王請轉法輪，入忉利天宮等。國土分量劫名次第，威德身相壽量多少，眾會莊嚴佛剎清淨，教法莊嚴發菩提心，修諸行願成波羅蜜多，圓滿諸地神通智忍，具總持三摩地諸解脫門。如來無量，諸供養事無量，如來及菩薩法境界無量，法雲廣大所行分量，成熟有情方便分位差別之量，起大游戲神通變化，示現一乘大般涅槃，分布舍利分別教法。住時久近及法滅時，皆從如是大法池中之所出現。又復於諸外道所修行處，及一切有情所應作事，如來以無發悟無分別心同時悉現，於後邊際究竟分位勤勇示現。凡如是等剎那，俱時十方一切一一自身毛孔之中，所有遍諸方分三世一切如來及諸菩薩眾會之海，廣大一切佛剎功德莊嚴，諸有情聚舍宅宮室廣大莊嚴，諸有情聚眼耳鼻舌身意處廣大施設，諸菩薩行皆悉積集廣大莊嚴，一切如來境界廣大莊嚴。如是等相，如來俱時以無發悟無分別心普遍示現。

於後邊際究竟勤勇剎那俱時，普攝一切十方世界，乃至凡夫道中有盡無盡無復遺餘。諸有情界一切有情，一一有情各各身相形色顯色音聲語言譬喻說法，凡如是等分量差別，如來俱時以無發悟無分別心普遍示現。隨諸有情別別心意，於後邊際究竟勤勇，隨應表示隨所施作。妙吉祥！譬如白月十五中夜之時，遍閻浮提一切男子女人童男童女，各各現前觀月輪相，而彼月輪悉無分別。如來亦復如是，以無發悟無分別心作諸行相，由成就不共佛法故，隨有情心意隨應化度，一切有情各各現前普觀如來，而如來心亦無分別。是故當知，若有分別若無分別，諸佛如來悉無發悟，而成就不共佛法故，隨應施作一切行相。此中應知，諸廣大甚深經中，而獨顯說諸佛菩薩大威德力。若有人能深生信解書寫讀誦尊重供養者，是人獲福廣大無量。此經又云，佛言：妙吉祥！譬如須彌山王勝出眾山，顯照殊妙亦高亦廣而復最大。妙吉祥！若菩薩信解此正法者亦復如是，勝出一切菩薩摩訶薩。以十方一切世界如微塵等諸菩薩眾，若於此正法生信解者，所有五波羅蜜多出生善根，於阿僧祇劫中而能積集，顯照殊妙亦高亦廣而復最大。妙吉祥！若善男子善女人，所有十方一切世界一切有情而悉勸令發菩提心，復有善男子善女人信樂無餘依涅槃者，此所獲福比倍於前不可數量。妙吉祥！正使善男子善女人普令一切有情信樂無餘依涅槃，若復善男子善女人於此正法能生信樂，若自書寫若令他書寫、若自讀誦若令他讀誦，乃至但能信樂受持，以香華燈塗等諸供具而供養之，此所獲福比倍於前不可稱數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於後邊際究竟勤勇剎那俱時，普攝一切十方世界，乃至凡夫道中有盡無盡無復遺餘。諸有情界一切有情，一一有情各各身相形色顯色音聲語言譬喻說法，凡如是等分量差別，如來俱時以無發悟無分別心普遍示現。隨諸有情別別心意，於後邊際究竟勤勇，隨應表示隨所施作。妙吉祥！譬如白月十五中夜之時，遍閻浮提一切男子女人童男童女，各各現前觀月輪相，而彼月輪悉無分別。如來亦復如是，以無發悟無分別心作諸行相，由成就不共佛法故，隨有情心意隨應化度，一切有情各各現前普觀如來，而如來心亦無分別。是故當知，若有分別若無分別，諸佛如來悉無發悟，而成就不共佛法故，隨應施作一切行相。此中應知，諸廣大甚深經中，而獨顯說諸佛菩薩大威德力。若有人能深生信解書寫讀誦尊重供養者，是人獲福廣大無量。此經又云，佛言：妙吉祥！譬如須彌山王勝出眾山，顯照殊妙亦高亦廣而復最大。妙吉祥！若菩薩信解此正法者亦復如是，勝出一切菩薩摩訶薩。以十方一切世界如微塵等諸菩薩眾，若於此正法生信解者，所有五波羅蜜多出生善根，於阿僧祇劫中而能積集，顯照殊妙亦高亦廣而復最大。妙吉祥！若善男子善女人，所有十方一切世界一切有情而悉勸令發菩提心，復有善男子善女人信樂無餘依涅槃者，此所獲福比倍於前不可數量。妙吉祥！正使善男子善女人普令一切有情信樂無餘依涅槃，若復善男子善女人於此正法能生信樂，若自書寫若令他書寫、若自讀誦若令他讀誦，乃至但能信樂受持，以香華燈塗等諸供具而供養之，此所獲福比倍於前不可稱數。