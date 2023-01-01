大乘寶要義論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第七

譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿光梵大師賜紫沙門臣惟淨等奉 詔譯

如《華嚴經》云，大毘盧遮那解脫吉祥世界中普遍智焰功德幢王如來，建立無量有情住聲聞地、無量有情成熟緣覺菩提、無量有情成熟迅疾辯才出生菩提、無量有情成熟無垢精進幢出生菩提、無量有情成熟法辯才出生菩提、無量有情成熟根清淨辯才出生菩提、無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩提、無量有情安住法城現前境界一乘出生菩提、無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提、無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提、無量有情安住三摩地分位理法出生菩提、無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提、無量有情發菩薩菩提心、無量有情住菩薩道、無量有情安住清淨波羅蜜多道、無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《華嚴經》云，大毘盧遮那解脫吉祥世界中普遍智焰功德幢王如來，建立無量有情住聲聞地、無量有情成熟緣覺菩提、無量有情成熟迅疾辯才出生菩提、無量有情成熟無垢精進幢出生菩提、無量有情成熟法辯才出生菩提、無量有情成熟根清淨辯才出生菩提、無量有情成熟十力諸行圓滿出生菩提、無量有情安住法城現前境界一乘出生菩提、無量有情於一切處隨現種種神通一乘理法出生菩提、無量有情建立諸行普攝無量方便出生菩提、無量有情安住三摩地分位理法出生菩提、無量有情安住一切所緣境界清淨道場理法出生菩提、無量有情發菩薩菩提心、無量有情住菩薩道、無量有情安住清淨波羅蜜多道、無量有情住菩薩初地乃至住於菩薩十地。

此中應知，菩薩常以正法攝受一切。何等是正法攝受？如《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！正法攝受故即菩薩攝受，菩薩攝受故即正法攝受。正法攝受故一切有情攝受，一切有情攝受故即佛種不斷、所作成就。又若欲令佛種不斷、欲破一切有情諸業煩惱、欲閉一切惡趣之門、欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂、欲斷一切惡魔羂索，乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者，悉當以其正法攝受。此中應問：初發心菩薩以少善根，彼當云何攝受正法？如《菩薩藏經》云，菩薩若具四種法者，彼即不減菩提，轉生當作轉輪聖王，如其願力即得一切善根隨轉，得如大力堅固那羅延身，彼得轉輪聖王已修四梵行，生於梵世為梵天主。何等為四？一者菩薩若見如來塔廟故壞，發勤勇心而為治飾，乃至以一泥團作其供獻。二者於四衢道或闤闠之所，建立如來高顯妙塔、或塚廟像、或隨立幢相、或但竪剎竿、或安如來形像，或別別安布如來諸相，所謂轉法輪相、或復踰城出家之相、或菩提樹下成正覺相、或現大神通降魔軍相、或示現入大涅槃相、或忉利天下降之相。三者若見聲聞弟子眾中有離間者，為作和合。四者於如來教中，若見正法欲減滅時，乃至一四句偈勇力護持，使彼流通令不忘失。又於正法或說法師皆為攝受，乃至損棄身命終不捨法。《寶雲經》云，佛言：善男子！菩薩若具十種法者，即能攝受正法。何等為十？一者於後末世後五百歲正法減時，如來教中起雜亂事，而諸有情多住邪道，息滅智燈無正師授，爾時應以廣大經典，具大威力攝廣大義，如一切法母者尊重供養受持讀誦宣說解釋；二者以甚深經為他演說，解釋開示使其解了；三者於修正道人所，發生歡喜清淨之心；四者得歡喜已為彼攝受；五者以無著心為他說法使其聽受；六者於說法人所起師尊想；七者於其正法起甘露想；八者又於正法如良藥想；九者不惜身命希求正法；十者以所得法如說修行。是為十法。《寂靜決定神變經》云，佛言：賢護！菩薩若具四種法者，即能攝受正法。何等為四？一者於自快樂而不愛著；二者施於他人上妙快樂；三者具大悲心；四者求法無厭。彼經又云，過去世時無垢威光王，於大高如來所，千歲之中種諸善根，以一切樂具供養彼佛，及以四事給施八萬四千諸苾芻眾。如是過千歲已，彼大高如來告無垢威光王言：大王如是滿足千歲於如來所行諸施法，若比勤行求法菩薩一出入息中所有善根，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。何況於正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義，彼福邊際我不能說。大王！且置是事。正使如是滿足 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應知，菩薩常以正法攝受一切。何等是正法攝受？如《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！正法攝受故即菩薩攝受，菩薩攝受故即正法攝受。正法攝受故一切有情攝受，一切有情攝受故即佛種不斷、所作成就。又若欲令佛種不斷、欲破一切有情諸業煩惱、欲閉一切惡趣之門、欲受無量無數轉輪聖王上妙快樂及梵王帝釋護世等樂、欲斷一切惡魔羂索，乃至欲成阿耨多羅三藐三菩提果者，悉當以其正法攝受。此中應問：初發心菩薩以少善根，彼當云何攝受正法？如《菩薩藏經》云，菩薩若具四種法者，彼即不減菩提，轉生當作轉輪聖王，如其願力即得一切善根隨轉，得如大力堅固那羅延身，彼得轉輪聖王已修四梵行，生於梵世為梵天主。何等為四？一者菩薩若見如來塔廟故壞，發勤勇心而為治飾，乃至以一泥團作其供獻。二者於四衢道或闤闠之所，建立如來高顯妙塔、或塚廟像、或隨立幢相、或但竪剎竿、或安如來形像，或別別安布如來諸相，所謂轉法輪相、或復踰城出家之相、或菩提樹下成正覺相、或現大神通降魔軍相、或示現入大涅槃相、或忉利天下降之相。三者若見聲聞弟子眾中有離間者，為作和合。四者於如來教中，若見正法欲減滅時，乃至一四句偈勇力護持，使彼流通令不忘失。又於正法或說法師皆為攝受，乃至損棄身命終不捨法。《寶雲經》云，佛言：善男子！菩薩若具十種法者，即能攝受正法。何等為十？一者於後末世後五百歲正法減時，如來教中起雜亂事，而諸有情多住邪道，息滅智燈無正師授，爾時應以廣大經典，具大威力攝廣大義，如一切法母者尊重供養受持讀誦宣說解釋；二者以甚深經為他演說，解釋開示使其解了；三者於修正道人所，發生歡喜清淨之心；四者得歡喜已為彼攝受；五者以無著心為他說法使其聽受；六者於說法人所起師尊想；七者於其正法起甘露想；八者又於正法如良藥想；九者不惜身命希求正法；十者以所得法如說修行。是為十法。《寂靜決定神變經》云，佛言：賢護！菩薩若具四種法者，即能攝受正法。何等為四？一者於自快樂而不愛著；二者施於他人上妙快樂；三者具大悲心；四者求法無厭。彼經又云，過去世時無垢威光王，於大高如來所，千歲之中種諸善根，以一切樂具供養彼佛，及以四事給施八萬四千諸苾芻眾。如是過千歲已，彼大高如來告無垢威光王言：大王如是滿足千歲於如來所行諸施法，若比勤行求法菩薩一出入息中所有善根，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。何況於正法中乃至一四句偈勤行宣說解釋其義，彼福邊際我不能說。大王！且置是事。正使如是滿足

千歲，盡諸所有布施供養，總以為聚施一遊方苾芻，如是或施諸苾芻眾。若於勤行宣說講授菩薩所，以樂法故於彼尊重，起於淨信持以飲食，生如是心：我為求正法故以此飲食而為獻施。以前布施之法比此善根，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。《如來祕密經》云，所有菩薩福蘊，若比攝受正法福蘊，此復倍多。正使一切諸佛勤劬宣說經俱胝劫，尚不能得受持正法福蘊邊際。何等正法？如《勝鬘師子吼經》云，此正法者，即是大乘增語。何以故？大乘出生聲聞緣覺之乘，及世出世間一切善法故。《法集經》云，彼正法攝受者，所謂於一切如來諸說甚深甚深經典，宣說講授專注思惟，是為正法攝受。當知諸菩薩若依著有所得行，雖經無量時供養諸如來，於彼彼佛所然不得授記，況復成菩提。如《梵王問經》云，佛言：大梵！我於一劫若過一劫，宣說彼彼如來名字。若我供養是諸如來，或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多，我於彼彼佛所未得授記。何以故？我於有所得行而依著故。若我爾時於然燈如來所，纔見彼佛即得無生法忍，彼佛世尊與我授起。我於爾時超過一切有所得行，而復圓滿六波羅蜜多，於甚深法中能生信解，所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得周畢。《大集經．月藏品》云，佛言：月藏！彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐三菩提，不共一切聲聞緣覺所有，是故世俗諦不能成就阿耨多羅三藐三菩提最上善根及辦諸勝行。月藏！如人持以爝火，不能枯涸甚深大海。彼世俗諦亦復如是，尚不能涸自煩惱海，況復為他諸有情類。此中何能信解甚深之法？如《菩薩藏經》云，菩薩有二種慧，一者從他聲聞、二者自心深固作意。此中何等是從他聲聞？若有菩薩雖復樂修諸相應行，然於菩薩藏正法不樂聽受，又不樂聞諸聖法律，於定中少味而為喜足，慢心熾盛故墮增上慢。而彼菩薩不能解脫生老病死憂悲苦惱，亦不解脫六趣輪迴，又復不能解脫苦蘊。以彼緣故，如來說言從他聲聞。而此所聞不能解脫老死等法。何等是為深固作意？所謂菩薩自作是學，無所有法而可和合非不和合是深固行，此深固行即是非行增語。彼如是聲，若前際若後際，如實伺察，從何所生？復從何滅？又若言說若義理、若斷若證、若已說若當說，彼等一切如實伺察，無過去相、無未來相、無現在相可得，即一切法自性寂滅。自性寂靜自性圓滿，畢究無生無起無實，應觀諸法畢竟涅槃。若如是觀，即無所觀亦非無觀，此名正觀。況復一切法如實可觀邪？是即無所觀，此無所觀亦即無生增語。若一切法無生即不越正理，若一切法平等即佛法平等。如是所說，是為不 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 千歲，盡諸所有布施供養，總以為聚施一遊方苾芻，如是或施諸苾芻眾。若於勤行宣說講授菩薩所，以樂法故於彼尊重，起於淨信持以飲食，生如是心：我為求正法故以此飲食而為獻施。以前布施之法比此善根，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。《如來祕密經》云，所有菩薩福蘊，若比攝受正法福蘊，此復倍多。正使一切諸佛勤劬宣說經俱胝劫，尚不能得受持正法福蘊邊際。何等正法？如《勝鬘師子吼經》云，此正法者，即是大乘增語。何以故？大乘出生聲聞緣覺之乘，及世出世間一切善法故。《法集經》云，彼正法攝受者，所謂於一切如來諸說甚深甚深經典，宣說講授專注思惟，是為正法攝受。當知諸菩薩若依著有所得行，雖經無量時供養諸如來，於彼彼佛所然不得授記，況復成菩提。如《梵王問經》云，佛言：大梵！我於一劫若過一劫，宣說彼彼如來名字。若我供養是諸如來，或復於彼我修梵行及修六波羅蜜多，我於彼彼佛所未得授記。何以故？我於有所得行而依著故。若我爾時於然燈如來所，纔見彼佛即得無生法忍，彼佛世尊與我授起。我於爾時超過一切有所得行，而復圓滿六波羅蜜多，於甚深法中能生信解，所有諸菩薩自利利他最勝諸行悉得周畢。《大集經．月藏品》云，佛言：月藏！彼勝義諦即能成就阿耨多羅三藐三菩提，不共一切聲聞緣覺所有，是故世俗諦不能成就阿耨多羅三藐三菩提最上善根及辦諸勝行。月藏！如人持以爝火，不能枯涸甚深大海。彼世俗諦亦復如是，尚不能涸自煩惱海，況復為他諸有情類。此中何能信解甚深之法？如《菩薩藏經》云，菩薩有二種慧，一者從他聲聞、二者自心深固作意。此中何等是從他聲聞？若有菩薩雖復樂修諸相應行，然於菩薩藏正法不樂聽受，又不樂聞諸聖法律，於定中少味而為喜足，慢心熾盛故墮增上慢。而彼菩薩不能解脫生老病死憂悲苦惱，亦不解脫六趣輪迴，又復不能解脫苦蘊。以彼緣故，如來說言從他聲聞。而此所聞不能解脫老死等法。何等是為深固作意？所謂菩薩自作是學，無所有法而可和合非不和合是深固行，此深固行即是非行增語。彼如是聲，若前際若後際，如實伺察，從何所生？復從何滅？又若言說若義理、若斷若證、若已說若當說，彼等一切如實伺察，無過去相、無未來相、無現在相可得，即一切法自性寂滅。自性寂靜自性圓滿，畢究無生無起無實，應觀諸法畢竟涅槃。若如是觀，即無所觀亦非無觀，此名正觀。況復一切法如實可觀邪？是即無所觀，此無所觀亦即無生增語。若一切法無生即不越正理，若一切法平等即佛法平等。如是所說，是為不

越正理，此說名為深固作意，如是乃能解入最上甚深正法。《父子合集經》云，佛告淨飯王言：大王！若或空劫時中，或有梵天樓閣出現於前，七寶所成彼堅實性。若生起時從何所來？如是欲界他化自在天、化樂天、兜率天、夜摩天、忉利天、四大王天，是等諸天樓閣悉現七寶所成。又鐵圍山、大鐵圍山，堅實一聚金剛所成，是等諸山彼堅實性從何所來？又須彌山、儞民達囉山、持雙山、持軸山、持金剛山、朅那里酟山、尾那怛酤山、馬耳山、善見山、大善見山、烏咎誐盧山、香醉山、雪山，及餘黑山，悉現於前，乃至一切三千大千世界而悉出現。且彼須彌山王去地八萬由旬，其堅實性悉集現前，從何所來？大王！若此世界成後，大地火然、大水漂流、大風鼓擊，其火亘空所有烟燼悉無所現，如酥或油投火中燒亦無烟燼。其水漂時無餘可得，如鹽投水而悉混融亦無有餘。其風鼓擊無少物可現，如毘嵐風當吹鼓時，何有飛鳥而可得現？此三千大千世界亦復如是，火然、水漂、風鼓之時，無餘可見。彼堅實性如是壞滅，從何所去？此說外地界？內地界亦然？及餘諸界若內若外亦復如是。是故一切法生時無所從來？滅時亦無所去。彼等有生決定皆空？生已亦復自性皆空。《阿闍世王經》云，爾時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸菩薩聲聞大眾。盥手滌器已，於妙吉祥菩薩之前肅恭而坐聽受正法。王言：菩薩！願今為我解除惡作。妙吉祥言：大王！假使殑伽沙數等諸佛世尊，亦復不能為汝解除惡作。阿闍世王聞是語已，驚怖無救烟絕躄地。是時尊者大迦葉即告王言：止止。大王！勿生驚怖。此妙吉祥菩薩善能為汝說自因緣，應作是問：以何緣故菩薩作如是說？時阿闍世王從地徐起，白妙吉祥菩薩言：以何緣故菩薩作如是說？妙吉祥言：大王！於汝意云何？汝心有所緣觀佛世尊邪？王言：不也。妙吉祥言：汝今云何，觀心生邪？王言：不也。妙吉祥言：觀心滅邪？王言：不也。妙吉祥言：觀有為法邪？王言：不也。妙吉祥言：觀佛世尊於有為法有表示邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！於汝意云何？若諸法中無法可觀者。而容有法可解除邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！以此緣故我作是說，假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能為汝解除惡作。復次大王！若此空中或煙或塵欲染虛空，於汝意云何？是彼煙塵能染空不？王言：不也。妙吉祥言：大王！又或有人作如是言：我欲清淨虛空。而彼虛空其能淨不？王言：不也。妙吉祥言：大王！如來亦復如是與虛空等。說一切法本來相續自性無染，彼無有法若染若淨而實可觀，是中復何有所解除？大王！我 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 越正理，此說名為深固作意，如是乃能解入最上甚深正法。《父子合集經》云，佛告淨飯王言：大王！若或空劫時中，或有梵天樓閣出現於前，七寶所成彼堅實性。若生起時從何所來？如是欲界他化自在天、化樂天、兜率天、夜摩天、忉利天、四大王天，是等諸天樓閣悉現七寶所成。又鐵圍山、大鐵圍山，堅實一聚金剛所成，是等諸山彼堅實性從何所來？又須彌山、儞民達囉山、持雙山、持軸山、持金剛山、朅那里酟山、尾那怛酤山、馬耳山、善見山、大善見山、烏咎誐盧山、香醉山、雪山，及餘黑山，悉現於前，乃至一切三千大千世界而悉出現。且彼須彌山王去地八萬由旬，其堅實性悉集現前，從何所來？大王！若此世界成後，大地火然、大水漂流、大風鼓擊，其火亘空所有烟燼悉無所現，如酥或油投火中燒亦無烟燼。其水漂時無餘可得，如鹽投水而悉混融亦無有餘。其風鼓擊無少物可現，如毘嵐風當吹鼓時，何有飛鳥而可得現？此三千大千世界亦復如是，火然、水漂、風鼓之時，無餘可見。彼堅實性如是壞滅，從何所去？此說外地界？內地界亦然？及餘諸界若內若外亦復如是。是故一切法生時無所從來？滅時亦無所去。彼等有生決定皆空？生已亦復自性皆空。《阿闍世王經》云，爾時阿闍世王於其宮中飯佛世尊及諸菩薩聲聞大眾。盥手滌器已，於妙吉祥菩薩之前肅恭而坐聽受正法。王言：菩薩！願今為我解除惡作。妙吉祥言：大王！假使殑伽沙數等諸佛世尊，亦復不能為汝解除惡作。阿闍世王聞是語已，驚怖無救烟絕躄地。是時尊者大迦葉即告王言：止止。大王！勿生驚怖。此妙吉祥菩薩善能為汝說自因緣，應作是問：以何緣故菩薩作如是說？時阿闍世王從地徐起，白妙吉祥菩薩言：以何緣故菩薩作如是說？妙吉祥言：大王！於汝意云何？汝心有所緣觀佛世尊邪？王言：不也。妙吉祥言：汝今云何，觀心生邪？王言：不也。妙吉祥言：觀心滅邪？王言：不也。妙吉祥言：觀有為法邪？王言：不也。妙吉祥言：觀佛世尊於有為法有表示邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！於汝意云何？若諸法中無法可觀者。而容有法可解除邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！以此緣故我作是說，假使殑伽沙數等諸佛世尊亦不能為汝解除惡作。復次大王！若此空中或煙或塵欲染虛空，於汝意云何？是彼煙塵能染空不？王言：不也。妙吉祥言：大王！又或有人作如是言：我欲清淨虛空。而彼虛空其能淨不？王言：不也。妙吉祥言：大王！如來亦復如是與虛空等。說一切法本來相續自性無染，彼無有法若染若淨而實可觀，是中復何有所解除？大王！我

於是義如實正觀故作是說。假使殑伽沙數等諸佛世尊，亦不能為汝解除惡作。復次大王！諸佛世尊內心非有所得、非有所起，外亦非所得、非所起。何以故？一切法自性無所起。若法自性無所起故，即無處容受有所起性。何以故？一切法自性無所起故即無所成，一切法無所成故即無所集，一切法無集故即無出生，一切法無出生故即法離性，一切法離性故即無能作行，一切法無能作行故即無有生，一切法無有生故即無異熟法，一切法無異熟故即無起作，一切法無起作故即無所染，一切法無染故即自性明亮，一切法自性明亮故即法清淨，一切法清淨故即虛空等，一切法虛空等故即無對治，一切法無對治故即離於二，一切法離二故即離二邊，一切法離二邊故即法無邊，一切法無邊故即無涯際，一切法無涯際故即無究竟，一切法無究竟故即無所緣，一切法無所緣故即於一切處無顛倒住，一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得。一切法常故即無動轉相應，一切法淨故即自性明亮所成，一切法樂故即無分別相應，一切法我自性故即無我表示相應，一切法無惡作故即內心寂止，一切法無實故即勝義諦無所安立，一切法寂靜故即遍寂相，一切法無我故即我我所相離，一切法無味故即解脫相，一切法離名故即名差別不可得，一切法無分別故即種種性離，一切法一味故即解脫普攝，一切法離相故即無相際，一切法無相故即無解了所緣清淨，一切法空故即一切見作皆離，一切法無願故即超越三世，一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得，一切法涅槃普攝故即畢竟無生。大王！於汝意云何？若法無生復無積集，是中還能有所染不？王言：不也。妙吉祥言：又復有法可解除邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！由如是故，如來知一切法與涅槃等，乃於是中無有惡作而能解除。是故大王！彼深固相應，當如是行，以無顛倒心應當如實作其伺察。如伺察已隨伺察時，無有少法可取可捨，亦無有法而可共住。若一切法不共住故，此說是為輕安。若法輕安即法寂靜，若法寂靜是即法自性，若法自性即無自性，一切法無自性故即無主宰。大王！於中應作忍法，即此亦復無法可作。何以故？大王！所作寂靜故。如是了者當證涅槃，此中亦復無法可作亦非無作。若作若非作，此說皆歸涅槃寂靜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於是義如實正觀故作是說。假使殑伽沙數等諸佛世尊，亦不能為汝解除惡作。復次大王！諸佛世尊內心非有所得、非有所起，外亦非所得、非所起。何以故？一切法自性無所起。若法自性無所起故，即無處容受有所起性。何以故？一切法自性無所起故即無所成，一切法無所成故即無所集，一切法無集故即無出生，一切法無出生故即法離性，一切法離性故即無能作行，一切法無能作行故即無有生，一切法無有生故即無異熟法，一切法無異熟故即無起作，一切法無起作故即無所染，一切法無染故即自性明亮，一切法自性明亮故即法清淨，一切法清淨故即虛空等，一切法虛空等故即無對治，一切法無對治故即離於二，一切法離二故即離二邊，一切法離二邊故即法無邊，一切法無邊故即無涯際，一切法無涯際故即無究竟，一切法無究竟故即無所緣，一切法無所緣故即於一切處無顛倒住，一切法於一切處無顛倒住故即常樂我淨悉不可得。一切法常故即無動轉相應，一切法淨故即自性明亮所成，一切法樂故即無分別相應，一切法我自性故即無我表示相應，一切法無惡作故即內心寂止，一切法無實故即勝義諦無所安立，一切法寂靜故即遍寂相，一切法無我故即我我所相離，一切法無味故即解脫相，一切法離名故即名差別不可得，一切法無分別故即種種性離，一切法一味故即解脫普攝，一切法離相故即無相際，一切法無相故即無解了所緣清淨，一切法空故即一切見作皆離，一切法無願故即超越三世，一切法三世斷故即過去未來現在皆不可得，一切法涅槃普攝故即畢竟無生。大王！於汝意云何？若法無生復無積集，是中還能有所染不？王言：不也。妙吉祥言：又復有法可解除邪？王言：不也。妙吉祥言：大王！由如是故，如來知一切法與涅槃等，乃於是中無有惡作而能解除。是故大王！彼深固相應，當如是行，以無顛倒心應當如實作其伺察。如伺察已隨伺察時，無有少法可取可捨，亦無有法而可共住。若一切法不共住故，此說是為輕安。若法輕安即法寂靜，若法寂靜是即法自性，若法自性即無自性，一切法無自性故即無主宰。大王！於中應作忍法，即此亦復無法可作。何以故？大王！所作寂靜故。如是了者當證涅槃，此中亦復無法可作亦非無作。若作若非作，此說皆歸涅槃寂靜。