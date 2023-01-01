大乘寶要義論卷第六 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第六

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如《寶積經》云，假使滿三界中一切有情，是諸有情各各造立如來塔廟，如是色相一一高顯猶如須彌山王，而諸有情經於殑伽沙數劫中，各各尊重供養是塔。若有不離一切智心菩薩，但置一華而為供養，此獲福蘊勝前福蘊其數倍多。彼經又云，假使三千大千世界一切有情悉住大乘，而復皆成轉輪聖王，設以香油如大海水，積燃燈草等須彌量，各各燃是廣大燈明，供養如來所有塔廟。若有出家菩薩取燃燈草投少分油，於佛塔前燃燈供養，此獲福蘊倍勝於前燈明布施，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。又若彼諸轉輪聖王，各於佛及苾芻眾所普施一切受用樂具。若有出家菩薩，以自持鉢所乞之食，先減施人然後自食，此獲福蘊勝前福蘊最上廣大。又若彼諸轉輪聖王，積以妙衣如須彌量，普施佛及諸苾芻眾。若有出家菩薩，但以三衣，或施十信心菩薩、或施佛及諸苾芻眾、或施如來塔廟之中，此獲福蘊比前所施極為殊勝。又若彼諸轉輪聖王，一一皆以滿閻浮提布設妙華，廣為供養如來塔廟。若有出家菩薩，下至但取一華供養如來塔廟者，此獲福蘊比前所施，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。《次第出生經》云，當觀菩薩有其四種賢善稱讚，應於如來策勤供養。何等為四？一者自作最上布施供養，令他有情亦如是作供養勝行；二者勤誠供養諸如來已，轉復堅固大菩提心；三者現前瞻覩三十二種大丈夫相；四者種植善根而得增勝。此等四法，是為最上承事供養諸佛如來。《海慧問經》云，佛言：海慧！有三種最上承事供養如來之法。何等為三？一者發生大菩提心、二者攝受如來正法、三者廣為有情起大悲心，此等是為勝義供養之行。《慈氏師子吼經》云，無佛可想、無佛可觀，何況有佛可供養邪？有所得者，無有是處。此中何等是供養佛？所謂真供養者，應起無想無相之心。若無心心所作意、無佛想無法想無眾想、無補特伽羅想、無自他想，如是供養者是真供養諸佛如來。《般若波羅蜜多經》云，佛言：天主！假使殑伽沙數世界之中積滿如來舍利置於剎幢之上，若有人書寫般若波羅蜜多經俱為獻施，汝於二分之中當取何分？帝釋白佛言：世尊！我於此二分中當取般若波羅蜜多分。何以故？般若能生如來舍利故。若有供養修習般若波羅蜜多者，是即供養如來舍利。佛言：帝釋！若諸有情信解如來如實涅盤者，極為難得。此中何等是諸如來如實涅槃？無數經中作如是說。《如來興顯經》云，佛言：佛子！若諸菩薩樂欲了知諸佛如來大涅槃者，以慧觀察，先當了知法自性性。法自性者，謂即真如、實際、法界、虛空界、自性清淨際 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《寶積經》云，假使滿三界中一切有情，是諸有情各各造立如來塔廟，如是色相一一高顯猶如須彌山王，而諸有情經於殑伽沙數劫中，各各尊重供養是塔。若有不離一切智心菩薩，但置一華而為供養，此獲福蘊勝前福蘊其數倍多。彼經又云，假使三千大千世界一切有情悉住大乘，而復皆成轉輪聖王，設以香油如大海水，積燃燈草等須彌量，各各燃是廣大燈明，供養如來所有塔廟。若有出家菩薩取燃燈草投少分油，於佛塔前燃燈供養，此獲福蘊倍勝於前燈明布施，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。又若彼諸轉輪聖王，各於佛及苾芻眾所普施一切受用樂具。若有出家菩薩，以自持鉢所乞之食，先減施人然後自食，此獲福蘊勝前福蘊最上廣大。又若彼諸轉輪聖王，積以妙衣如須彌量，普施佛及諸苾芻眾。若有出家菩薩，但以三衣，或施十信心菩薩、或施佛及諸苾芻眾、或施如來塔廟之中，此獲福蘊比前所施極為殊勝。又若彼諸轉輪聖王，一一皆以滿閻浮提布設妙華，廣為供養如來塔廟。若有出家菩薩，下至但取一華供養如來塔廟者，此獲福蘊比前所施，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。《次第出生經》云，當觀菩薩有其四種賢善稱讚，應於如來策勤供養。何等為四？一者自作最上布施供養，令他有情亦如是作供養勝行；二者勤誠供養諸如來已，轉復堅固大菩提心；三者現前瞻覩三十二種大丈夫相；四者種植善根而得增勝。此等四法，是為最上承事供養諸佛如來。《海慧問經》云，佛言：海慧！有三種最上承事供養如來之法。何等為三？一者發生大菩提心、二者攝受如來正法、三者廣為有情起大悲心，此等是為勝義供養之行。《慈氏師子吼經》云，無佛可想、無佛可觀，何況有佛可供養邪？有所得者，無有是處。此中何等是供養佛？所謂真供養者，應起無想無相之心。若無心心所作意、無佛想無法想無眾想、無補特伽羅想、無自他想，如是供養者是真供養諸佛如來。《般若波羅蜜多經》云，佛言：天主！假使殑伽沙數世界之中積滿如來舍利置於剎幢之上，若有人書寫般若波羅蜜多經俱為獻施，汝於二分之中當取何分？帝釋白佛言：世尊！我於此二分中當取般若波羅蜜多分。何以故？般若能生如來舍利故。若有供養修習般若波羅蜜多者，是即供養如來舍利。佛言：帝釋！若諸有情信解如來如實涅盤者，極為難得。此中何等是諸如來如實涅槃？無數經中作如是說。《如來興顯經》云，佛言：佛子！若諸菩薩樂欲了知諸佛如來大涅槃者，以慧觀察，先當了知法自性性。法自性者，謂即真如、實際、法界、虛空界、自性清淨際

、無相際、我自性際，一切法自性如如涅槃。應如是了知如來如實涅槃。何以故？佛子！諸法本來如是，無生無所生。若法本來如是無生無所生，是故無有少法可得。然佛如來有所生者，但為有情喜樂相續乃有生故，如來入涅槃者，亦為有情厭倦生故，而實如來本無所生亦無涅槃。是諸如來常住法界。佛子！譬如日輪光明出現，普遍照耀一切世界，各於清淨水器之中見日光影，亦非日輪遍一切處，隨入器中乃有所現；若復彼彼清淨水器，或破壞時、或渾濁時、或減少時，彼日光明而悉不見。然日光影雖於器中而不顯現，非日之咎，以彼淨器自破壞故。佛子！如來亦復如是。法界日輪廣大光明，從法界中常所出現，普遍照耀隨順一切世間。若諸有情清淨心相續，如來即為出現影像。一切有情雖常覩見如來日輪影像，亦非如來遍一切處隨為出現。若復有情如彼壞器，不清淨心相續業煩惱覆故，不見如來日光影像，彼諸有情即起如來入涅槃想。然以如來入涅槃者，非如來咎，但為有情相續善根有破壞故。又復應以大涅槃法所可化度諸有情故，是故如來現入涅槃，而實如來無來無去亦無所住。佛子！譬如一切世間悉作火事，或復後時別異聚落國土城邑火事息滅，且非普盡一切世間火事皆息。佛子！如來亦復如是，普盡一切世界，隨順施作一切佛事。若餘佛剎中作佛事已現入涅槃，亦非一切世界諸佛悉入涅槃。如巧幻師善學幻法，諸明呪力而悉洞曉，於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事，一切聚落國土城邑悉遍顯示。隨其幻力，若住一劫若過一劫、若餘聚落或城邑中，作幻事已隱自身相，亦非一切世間幻事皆隱。佛子！如來亦復如是，以無量如幻之智，善學方便勝慧智明，示現一切法界幻事。如來隨現，然如來身畢竟安住法界及虛空界，一切有情平等事業，別別剎土隨順作已示現涅槃，亦非一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃。佛子！諸有菩薩應如是知，諸佛如來大涅槃故，所知無量畢竟無著，法界無邊亦復無中，如虛空界自性廣大，真如無生而亦無滅安住實際，然以方便隨時示現。是故當知，一切世間勿生疲厭，隨先行願而自安住，一切世間一切剎土，成辦所有諸勝法行。《般若波羅蜜多經》云，大涅槃者，所謂自性空。《妙法蓮華經》云，佛言：迦葉！若能覺了彼一切法平等之性，是大涅槃。彼經又云，佛言：善男子！如來諸所作事而皆作已，成佛已來極甚久遠壽命無量，如來常住不入涅槃，為度有情故示現涅槃。何以故？應以如是緣成熟有情故。《大悲經》云，佛言：大梵！如是此世業盡、煩惱盡、苦盡，苦緣息滅寂然出離 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 、無相際、我自性際，一切法自性如如涅槃。應如是了知如來如實涅槃。何以故？佛子！諸法本來如是，無生無所生。若法本來如是無生無所生，是故無有少法可得。然佛如來有所生者，但為有情喜樂相續乃有生故，如來入涅槃者，亦為有情厭倦生故，而實如來本無所生亦無涅槃。是諸如來常住法界。佛子！譬如日輪光明出現，普遍照耀一切世界，各於清淨水器之中見日光影，亦非日輪遍一切處，隨入器中乃有所現；若復彼彼清淨水器，或破壞時、或渾濁時、或減少時，彼日光明而悉不見。然日光影雖於器中而不顯現，非日之咎，以彼淨器自破壞故。佛子！如來亦復如是。法界日輪廣大光明，從法界中常所出現，普遍照耀隨順一切世間。若諸有情清淨心相續，如來即為出現影像。一切有情雖常覩見如來日輪影像，亦非如來遍一切處隨為出現。若復有情如彼壞器，不清淨心相續業煩惱覆故，不見如來日光影像，彼諸有情即起如來入涅槃想。然以如來入涅槃者，非如來咎，但為有情相續善根有破壞故。又復應以大涅槃法所可化度諸有情故，是故如來現入涅槃，而實如來無來無去亦無所住。佛子！譬如一切世間悉作火事，或復後時別異聚落國土城邑火事息滅，且非普盡一切世間火事皆息。佛子！如來亦復如是，普盡一切世界，隨順施作一切佛事。若餘佛剎中作佛事已現入涅槃，亦非一切世界諸佛悉入涅槃。如巧幻師善學幻法，諸明呪力而悉洞曉，於一切三千大千世界中普現其身作諸幻事，一切聚落國土城邑悉遍顯示。隨其幻力，若住一劫若過一劫、若餘聚落或城邑中，作幻事已隱自身相，亦非一切世間幻事皆隱。佛子！如來亦復如是，以無量如幻之智，善學方便勝慧智明，示現一切法界幻事。如來隨現，然如來身畢竟安住法界及虛空界，一切有情平等事業，別別剎土隨順作已示現涅槃，亦非一佛剎中入涅槃故一切法界如來悉入涅槃。佛子！諸有菩薩應如是知，諸佛如來大涅槃故，所知無量畢竟無著，法界無邊亦復無中，如虛空界自性廣大，真如無生而亦無滅安住實際，然以方便隨時示現。是故當知，一切世間勿生疲厭，隨先行願而自安住，一切世間一切剎土，成辦所有諸勝法行。《般若波羅蜜多經》云，大涅槃者，所謂自性空。《妙法蓮華經》云，佛言：迦葉！若能覺了彼一切法平等之性，是大涅槃。彼經又云，佛言：善男子！如來諸所作事而皆作已，成佛已來極甚久遠壽命無量，如來常住不入涅槃，為度有情故示現涅槃。何以故？應以如是緣成熟有情故。《大悲經》云，佛言：大梵！如是此世業盡、煩惱盡、苦盡，苦緣息滅寂然出離

，此說是為涅槃。大梵！此中無復有人了是涅槃，謂業煩惱盡、自性清淨。〈出世品〉云，諸佛方便開示無邊涅槃之法。《梵王問經》云，梵王白佛言：世尊！諸出家者於隨所樂一切相中若能止息，此說是為涅槃。佛言：大梵！此互為緣所成立故。《覺智方廣經》云，佛言：大目乾連！過去有佛號名稱高顯，彼佛剎中唯聲聞眾。是時有一苾芻名等，觀諸所緣住大乘行。是人曾於無量俱胝那庾多佛所種植善根，於阿耨多羅三藐三菩提心曾無退轉，安住無上大乘法中，欲令嚴淨不可說不可說佛剎。其佛剎中無別有情發菩提心，是時彼苾芻雖廣植善根，然於甚深法中生輕慢心，以是緣故當生長壽天。時名稱高顯如來如其所應作佛事已，即時普觀一切佛剎，何等剎中有情不作佛事？還自觀見我剎土中，有一苾芻住大乘行、是菩提器。然彼苾芻有障難事，以生長壽天故，彼之身器不能堪任令其種植菩提善根。是人命終之後，當墮阿鼻大地獄中，亦復不能堪任種植菩提善根。地獄出已生於人中而復聾瘂，諸有所作舉手示物，或假他緣方曉其事。是時名稱高顯如來為欲化度彼苾芻故，以善方便，於六十俱胝那庾多生中，捍勞忍苦作諸化事使令成熟。佛言：大目乾連！汝且觀彼如來大悲心故，為一有情經如是時受其勞苦，乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地。大目乾連！於汝意云何？彼時名稱高顯如來者豈異人乎？即現一切義如來是。彼等觀諸所緣苾芻者，即無量光如來是。《父子合集經．先行品》云，佛言：妙吉祥！彼過去世輪迴之中無量阿僧祇不思議無等比無初際，時有如來名曰帝幢，經于殑伽沙數等世界佛剎，是諸佛剎中諸有情類，皆悉得其五種樂事，或有有情得其欲樂、或得出離樂、或得禪定樂、或得三摩地樂、或得阿耨多羅三藐三菩提樂。而彼有情雖受諸樂然無繫著，譬如飛鳥騰翔空中而得自在。彼諸有情受樂亦然，悉無所著。妙吉祥白佛言：世尊！彼時帝幢如來者，即我世尊釋迦牟尼佛是。《入楞伽經》頌云： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，此說是為涅槃。大梵！此中無復有人了是涅槃，謂業煩惱盡、自性清淨。〈出世品〉云，諸佛方便開示無邊涅槃之法。《梵王問經》云，梵王白佛言：世尊！諸出家者於隨所樂一切相中若能止息，此說是為涅槃。佛言：大梵！此互為緣所成立故。《覺智方廣經》云，佛言：大目乾連！過去有佛號名稱高顯，彼佛剎中唯聲聞眾。是時有一苾芻名等，觀諸所緣住大乘行。是人曾於無量俱胝那庾多佛所種植善根，於阿耨多羅三藐三菩提心曾無退轉，安住無上大乘法中，欲令嚴淨不可說不可說佛剎。其佛剎中無別有情發菩提心，是時彼苾芻雖廣植善根，然於甚深法中生輕慢心，以是緣故當生長壽天。時名稱高顯如來如其所應作佛事已，即時普觀一切佛剎，何等剎中有情不作佛事？還自觀見我剎土中，有一苾芻住大乘行、是菩提器。然彼苾芻有障難事，以生長壽天故，彼之身器不能堪任令其種植菩提善根。是人命終之後，當墮阿鼻大地獄中，亦復不能堪任種植菩提善根。地獄出已生於人中而復聾瘂，諸有所作舉手示物，或假他緣方曉其事。是時名稱高顯如來為欲化度彼苾芻故，以善方便，於六十俱胝那庾多生中，捍勞忍苦作諸化事使令成熟。佛言：大目乾連！汝且觀彼如來大悲心故，為一有情經如是時受其勞苦，乃至彼苾芻機緣成熟安住不退轉地。大目乾連！於汝意云何？彼時名稱高顯如來者豈異人乎？即現一切義如來是。彼等觀諸所緣苾芻者，即無量光如來是。《父子合集經．先行品》云，佛言：妙吉祥！彼過去世輪迴之中無量阿僧祇不思議無等比無初際，時有如來名曰帝幢，經于殑伽沙數等世界佛剎，是諸佛剎中諸有情類，皆悉得其五種樂事，或有有情得其欲樂、或得出離樂、或得禪定樂、或得三摩地樂、或得阿耨多羅三藐三菩提樂。而彼有情雖受諸樂然無繫著，譬如飛鳥騰翔空中而得自在。彼諸有情受樂亦然，悉無所著。妙吉祥白佛言：世尊！彼時帝幢如來者，即我世尊釋迦牟尼佛是。《入楞伽經》頌云：

我不觀寂靜， 亦不起行相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我不觀寂靜， 亦不起行相，

復無分別心， 故我證涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復無分別心， 故我證涅槃。

此中當知，於一乘信解極為難得。此一乘者，而諸經中皆作是說。《妙法蓮華經》云，我發起一乘為有情說法，所謂佛乘，無二無三。十方一切世界法爾如是。何以故？若過去世十方一切世界諸佛如來，皆發起一乘為有情說法。若未來世十方一切世界諸佛如來，亦發起一乘為有情說法。若今現在十方一切世界諸佛如來，復發起一乘為有情說法，所謂佛乘。以是緣故，十方世界尚無二乘而可建立，何況有三。〈真實品〉云，佛言：妙吉祥！由昔因中一乘境界能具足故，今佛剎中唯一乘法而為出離，而無聲聞緣覺二乘建立。何以故？如來已離種種想故。若有人言：如來或說大乘之法、或說緣覺乘、或說聲聞乘者。是人於如來所起不清淨心、不平等心、取著之心。《大悲經》云，佛言：我若說有種種想者，即於法中自生諂曲。然我為諸有情所說諸法，皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智攝，使諸有情同到一切智智之地。是故無彼諸乘分位而可建立，亦無諸地我所建立，亦不建立補特伽羅事，亦無少行及無量行之所建立，復無三乘而可分別。彼無分別性入法界門，但為世俗諦故開示引導方便宣說，勝義諦中唯一乘法而無有二。《般若波羅蜜多經》云，佛言：天主！若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者，我當令發阿耨多羅三藐三菩提心。若復不能決定發菩提心者，我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生死流中相續不斷故。我意不欲令彼諸善根分有所隱沒，當令於彼最勝法中而有所得。〈大集會品〉云，一乘普攝彼一切乘，以其一乘攝諸乘故。同歸一理，普入法界無分別性。《總持自在王問經》云，佛不說有種種之想。然佛出世，諸所作事悉同一味法界，而無障礙容受一切有情。自成正覺已，復令諸有情而亦覺了，然後轉妙法輪，所謂不退轉輪。譬如治寶之師，於其寶所但取假色瑠璃，先以灰水磨淬令潔，次用黑膩之髮而復治之。然其寶師曾無疲倦，後以肉汁及以繒帛重復磨治，又用大藥汁及細妙衣次第精治，然後瑩潔，去其假色同真瑠璃。如來亦復如是，知有情界本不清淨，乃為宣說無常、苦、無我、不淨之法，令於輪迴起厭離想，後以聖法調伏方便開導，如來亦不暫生疲倦；後為宣說空無相無願之法，令其開覺如來之眼，如來亦不暫生疲倦；後為宣說不退轉輪，及說三輪清淨，引導有情令入如來境界之中，平等超越種種因性，咸證如來清淨法性。此說是為世間究竟得無上果。《阿惟越致經》云，不退轉輪平等故，諸佛說法亦平等。是故如來為下劣信解諸有情類不能解了一乘法故，乃出娑婆世界五濁時中，以善方便為彼 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中當知，於一乘信解極為難得。此一乘者，而諸經中皆作是說。《妙法蓮華經》云，我發起一乘為有情說法，所謂佛乘，無二無三。十方一切世界法爾如是。何以故？若過去世十方一切世界諸佛如來，皆發起一乘為有情說法。若未來世十方一切世界諸佛如來，亦發起一乘為有情說法。若今現在十方一切世界諸佛如來，復發起一乘為有情說法，所謂佛乘。以是緣故，十方世界尚無二乘而可建立，何況有三。〈真實品〉云，佛言：妙吉祥！由昔因中一乘境界能具足故，今佛剎中唯一乘法而為出離，而無聲聞緣覺二乘建立。何以故？如來已離種種想故。若有人言：如來或說大乘之法、或說緣覺乘、或說聲聞乘者。是人於如來所起不清淨心、不平等心、取著之心。《大悲經》云，佛言：我若說有種種想者，即於法中自生諂曲。然我為諸有情所說諸法，皆悉令於菩提樂欲得大乘法一切智攝，使諸有情同到一切智智之地。是故無彼諸乘分位而可建立，亦無諸地我所建立，亦不建立補特伽羅事，亦無少行及無量行之所建立，復無三乘而可分別。彼無分別性入法界門，但為世俗諦故開示引導方便宣說，勝義諦中唯一乘法而無有二。《般若波羅蜜多經》云，佛言：天主！若諸天子未發阿耨多羅三藐三菩提心者，我當令發阿耨多羅三藐三菩提心。若復不能決定發菩提心者，我亦當令隨喜發於阿耨多羅三藐三菩提心。何以故？彼於生死流中相續不斷故。我意不欲令彼諸善根分有所隱沒，當令於彼最勝法中而有所得。〈大集會品〉云，一乘普攝彼一切乘，以其一乘攝諸乘故。同歸一理，普入法界無分別性。《總持自在王問經》云，佛不說有種種之想。然佛出世，諸所作事悉同一味法界，而無障礙容受一切有情。自成正覺已，復令諸有情而亦覺了，然後轉妙法輪，所謂不退轉輪。譬如治寶之師，於其寶所但取假色瑠璃，先以灰水磨淬令潔，次用黑膩之髮而復治之。然其寶師曾無疲倦，後以肉汁及以繒帛重復磨治，又用大藥汁及細妙衣次第精治，然後瑩潔，去其假色同真瑠璃。如來亦復如是，知有情界本不清淨，乃為宣說無常、苦、無我、不淨之法，令於輪迴起厭離想，後以聖法調伏方便開導，如來亦不暫生疲倦；後為宣說空無相無願之法，令其開覺如來之眼，如來亦不暫生疲倦；後為宣說不退轉輪，及說三輪清淨，引導有情令入如來境界之中，平等超越種種因性，咸證如來清淨法性。此說是為世間究竟得無上果。《阿惟越致經》云，不退轉輪平等故，諸佛說法亦平等。是故如來為下劣信解諸有情類不能解了一乘法故，乃出娑婆世界五濁時中，以善方便為彼

有情建立佛事使成佛果。《勝鬘師子吼經》云，諸佛如來方便宣說此涅槃法，從三乘中出生諸乘，然由一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提。《入楞伽經》云，諸煩惱種子入三摩地、三摩鉢底，如實覺了住無漏界，復入聲聞緣覺無漏界中，出世勝行圓滿成辦，得不思議法身自在。如來為所化有情成諸善行故，以善方便說種種乘。是故諸如來於種種界中非但說三乘，亦說餘乘法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情建立佛事使成佛果。《勝鬘師子吼經》云，諸佛如來方便宣說此涅槃法，從三乘中出生諸乘，然由一乘之法取證阿耨多羅三藐三菩提。《入楞伽經》云，諸煩惱種子入三摩地、三摩鉢底，如實覺了住無漏界，復入聲聞緣覺無漏界中，出世勝行圓滿成辦，得不思議法身自在。如來為所化有情成諸善行故，以善方便說種種乘。是故諸如來於種種界中非但說三乘，亦說餘乘法。