大乘寶要義論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第五

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

如《地藏經》云，復次有剎帝利旃陀羅乃至長者旃陀羅人，於其所為四方僧眾造立寺舍園林臺觀、資畜田土給侍人等，飲食衣服臥具醫藥，或華果樹或染色樹香樹蔭樹，乃至種種受用之具，若自侵奪、若教他侵奪，若自受用、若令他受用。於我法中出家人所，或生瞋恚、或復呵罵制止輕侮。於正法中作其障難，於說法師而興嬈亂。此等皆於三世一切佛世尊所生極過失，乃至一切智者之所遠離。復次彼中世尊作如是言：諸得忍菩薩摩訶薩，應受剎帝利王灌頂及富樂受用，我即許可。金剛藏菩薩白佛言：世尊！剎帝利王所受灌頂，若非得忍菩薩，彼當墮於何等惡趣？佛言：金剛藏！若非得忍菩薩，但能修集十善業道，受剎帝利王灌頂及富樂受用，我亦許可。金剛藏菩薩白佛言：世尊！若非得忍菩薩，又不具修十善業道，彼旃陀羅剎帝利囉惹於此世尊甚深教中而令減失，當墮阿鼻大地獄中，斯等云何而得解脫？佛言：善男子受剎帝利王灌頂者，若被信力堅固鎧甲，於三寶中廣生淨信，又不於我三乘出離法中而生毀謗，下至一四句偈亦不輕毀；於持戒破戒人中悉不嬈亂，下至不受淨戒但剃除鬚髮被袈裟者諸苾芻眾而不嬈亂；若眾僧所屬、若單己所屬，一切受用等物悉不侵奪制止，常所聽受三乘出離正法，如其所聞隨力修行，於彼修行三乘諸苾芻所而常親近，願力堅固不起違背之心，教授有情大乘之法，使令趣入復令安住。若有能具如是相者剎帝利王，應受廣大富樂受用而不退墮。先佛如來皆悉許可，我今亦然許可是事。復次彼中作如是言：若有真善剎帝利王，乃至真善長者，若今現在或未來世，乃至後五百歲法欲滅時，若自若他皆作衛護，於佛清淨教中堅固守護，又於安住聲聞乘者、緣覺乘者，及大乘者、諸補持伽羅具修淨戒德廣大者，若是法器若非法器，乃至但剃除鬚髮被袈裟者，悉為守護。復為護持塔寺所屬之物，悉不侵奪或自受用或與他受用，他所侵者即為制止。如是福蘊無量無數不可限極。爾時會中一切天主乃至畢舍左主咸作是言：世尊！若真善剎帝利王乃至真善長者，具足如是功德者，我等皆為作護，令具十種增長之事。何等為十？一者增長壽命、二者增長無難、三者增長無病、四者增長眷屬、五者增長財物、六者增長資具、七者增長自在、八者增長名稱、九者增長善友、十者增長智慧。我等與自眷屬，常當護彼真善剎帝利王，盡其國境有十種法，使令遠離而為守護。何等為十？一者他國兵敵、二者自國兵敵、三者罪業之人、四者殺害之人、五者非時雨、六者惡風暴熱、七者極惡宿曜、八者饑饉、九者橫病夭死、十者邪見。《 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《地藏經》云，復次有剎帝利旃陀羅乃至長者旃陀羅人，於其所為四方僧眾造立寺舍園林臺觀、資畜田土給侍人等，飲食衣服臥具醫藥，或華果樹或染色樹香樹蔭樹，乃至種種受用之具，若自侵奪、若教他侵奪，若自受用、若令他受用。於我法中出家人所，或生瞋恚、或復呵罵制止輕侮。於正法中作其障難，於說法師而興嬈亂。此等皆於三世一切佛世尊所生極過失，乃至一切智者之所遠離。復次彼中世尊作如是言：諸得忍菩薩摩訶薩，應受剎帝利王灌頂及富樂受用，我即許可。金剛藏菩薩白佛言：世尊！剎帝利王所受灌頂，若非得忍菩薩，彼當墮於何等惡趣？佛言：金剛藏！若非得忍菩薩，但能修集十善業道，受剎帝利王灌頂及富樂受用，我亦許可。金剛藏菩薩白佛言：世尊！若非得忍菩薩，又不具修十善業道，彼旃陀羅剎帝利囉惹於此世尊甚深教中而令減失，當墮阿鼻大地獄中，斯等云何而得解脫？佛言：善男子受剎帝利王灌頂者，若被信力堅固鎧甲，於三寶中廣生淨信，又不於我三乘出離法中而生毀謗，下至一四句偈亦不輕毀；於持戒破戒人中悉不嬈亂，下至不受淨戒但剃除鬚髮被袈裟者諸苾芻眾而不嬈亂；若眾僧所屬、若單己所屬，一切受用等物悉不侵奪制止，常所聽受三乘出離正法，如其所聞隨力修行，於彼修行三乘諸苾芻所而常親近，願力堅固不起違背之心，教授有情大乘之法，使令趣入復令安住。若有能具如是相者剎帝利王，應受廣大富樂受用而不退墮。先佛如來皆悉許可，我今亦然許可是事。復次彼中作如是言：若有真善剎帝利王，乃至真善長者，若今現在或未來世，乃至後五百歲法欲滅時，若自若他皆作衛護，於佛清淨教中堅固守護，又於安住聲聞乘者、緣覺乘者，及大乘者、諸補持伽羅具修淨戒德廣大者，若是法器若非法器，乃至但剃除鬚髮被袈裟者，悉為守護。復為護持塔寺所屬之物，悉不侵奪或自受用或與他受用，他所侵者即為制止。如是福蘊無量無數不可限極。爾時會中一切天主乃至畢舍左主咸作是言：世尊！若真善剎帝利王乃至真善長者，具足如是功德者，我等皆為作護，令具十種增長之事。何等為十？一者增長壽命、二者增長無難、三者增長無病、四者增長眷屬、五者增長財物、六者增長資具、七者增長自在、八者增長名稱、九者增長善友、十者增長智慧。我等與自眷屬，常當護彼真善剎帝利王，盡其國境有十種法，使令遠離而為守護。何等為十？一者他國兵敵、二者自國兵敵、三者罪業之人、四者殺害之人、五者非時雨、六者惡風暴熱、七者極惡宿曜、八者饑饉、九者橫病夭死、十者邪見。《

月燈三昧經》云，佛言：若諸天、龍、夜叉等，於我教中作護持者，彼等是大施主，令我法眼而得久住，使三寶種不斷不絕，從我口生之子，從法化生諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，及餘淨信善男子善女人，為勝義諦法乃至為求阿耨多羅三藐三菩提者，悉為護持。我今親自付囑於汝天、龍、夜叉等諸大施主，及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩，如我教勅當為作護。若欲安住修行正法者，即得心善。云何得心善？如《寶雲經》云，菩薩得心善。是中云何名為心善？謂彼若能於身心離，即得心善。應生如是心審諦觀察：當以何法是我心之所行？又復以何說名為善？若行於善即喜心清淨，由心喜故是即行善，能生多種厭離、能起多種伺察，諸不善法而悉斷滅。《阿闍世王經》云，諸菩薩不應如是生心。若心有所生，即諸惡魔伺得其便，諸佛如來亦不愛樂，賢聖不生喜心，自善根分而亦減失。若復生心而無所生，即諸惡魔伺不得便，諸佛如來亦悉愛樂，賢聖心喜，自善根分亦不減失。彼若如是修行，即於一切處生心。生心轉法輪，所說之法而無雜亂。如《開發內心經》云，佛言：慈氏！若諸苾芻所說雜亂，雖復多聞，返生驕倨迷醉忘失，內心散亂而不專注。彼諂曲心相續而生，遠離奢摩他毘鉢舍那，不為他人之所尊重，天龍夜叉亦不隨順，所修正行而不成就。若於所行悉無所得，是為正行。若欲了知其正行者，謂即勤行修習多聞宴坐。復次彼中作如是說，若有菩薩勤修勝行而為總領，造七寶妙塔遍滿三千大千世界，我亦於彼而不許可。若復有人聽受正法一四句偈，與般若波羅蜜多相應者，我即於彼尊重稱讚。何以故？多聞能生諸佛菩提，復從世間無取著生。若有菩薩勤修勝行為總領者，應當為他說法講授。菩薩與其教導，令於繫著法中不生繫著，所獲福蘊廣大無量業障銷散。慈氏！假使滿閻浮提勤修勝行總領菩薩，彼等若能於一勤行說法講授菩薩之所承事供養，又若滿閻浮提勤修說法講授菩薩，而悉於一勤行宴坐菩薩之所承事供養，此如是等佛悉許可而亦隨喜。何以故？智慧事業於難行事業中而為最上，一切三界高顯最勝。復次宣說正法行者，如《寶積經》云，佛言：迦葉！譬如商主欲入大海求無價寶，先善觀察堅固船筏，乃至到寶所已還復自舍。迦葉！菩薩摩訶薩亦復如是，欲入一切智海，先當觀察勤行六波羅蜜多，乃至超過一切愚夫異生聲聞緣覺之地，然後住佛果位。《阿闍世王經》云，佛言：大王！一切智心根本不斷，如是根本當起精進策勤教示，布施無厭足，以彼迴向一切智智故；持戒無厭足，迴向一切有情故；忍辱無厭足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 月燈三昧經》云，佛言：若諸天、龍、夜叉等，於我教中作護持者，彼等是大施主，令我法眼而得久住，使三寶種不斷不絕，從我口生之子，從法化生諸苾芻、苾芻尼、優婆塞、優婆夷，及餘淨信善男子善女人，為勝義諦法乃至為求阿耨多羅三藐三菩提者，悉為護持。我今親自付囑於汝天、龍、夜叉等諸大施主，及慈氏等賢劫之中諸菩薩摩訶薩，如我教勅當為作護。若欲安住修行正法者，即得心善。云何得心善？如《寶雲經》云，菩薩得心善。是中云何名為心善？謂彼若能於身心離，即得心善。應生如是心審諦觀察：當以何法是我心之所行？又復以何說名為善？若行於善即喜心清淨，由心喜故是即行善，能生多種厭離、能起多種伺察，諸不善法而悉斷滅。《阿闍世王經》云，諸菩薩不應如是生心。若心有所生，即諸惡魔伺得其便，諸佛如來亦不愛樂，賢聖不生喜心，自善根分而亦減失。若復生心而無所生，即諸惡魔伺不得便，諸佛如來亦悉愛樂，賢聖心喜，自善根分亦不減失。彼若如是修行，即於一切處生心。生心轉法輪，所說之法而無雜亂。如《開發內心經》云，佛言：慈氏！若諸苾芻所說雜亂，雖復多聞，返生驕倨迷醉忘失，內心散亂而不專注。彼諂曲心相續而生，遠離奢摩他毘鉢舍那，不為他人之所尊重，天龍夜叉亦不隨順，所修正行而不成就。若於所行悉無所得，是為正行。若欲了知其正行者，謂即勤行修習多聞宴坐。復次彼中作如是說，若有菩薩勤修勝行而為總領，造七寶妙塔遍滿三千大千世界，我亦於彼而不許可。若復有人聽受正法一四句偈，與般若波羅蜜多相應者，我即於彼尊重稱讚。何以故？多聞能生諸佛菩提，復從世間無取著生。若有菩薩勤修勝行為總領者，應當為他說法講授。菩薩與其教導，令於繫著法中不生繫著，所獲福蘊廣大無量業障銷散。慈氏！假使滿閻浮提勤修勝行總領菩薩，彼等若能於一勤行說法講授菩薩之所承事供養，又若滿閻浮提勤修說法講授菩薩，而悉於一勤行宴坐菩薩之所承事供養，此如是等佛悉許可而亦隨喜。何以故？智慧事業於難行事業中而為最上，一切三界高顯最勝。復次宣說正法行者，如《寶積經》云，佛言：迦葉！譬如商主欲入大海求無價寶，先善觀察堅固船筏，乃至到寶所已還復自舍。迦葉！菩薩摩訶薩亦復如是，欲入一切智海，先當觀察勤行六波羅蜜多，乃至超過一切愚夫異生聲聞緣覺之地，然後住佛果位。《阿闍世王經》云，佛言：大王！一切智心根本不斷，如是根本當起精進策勤教示，布施無厭足，以彼迴向一切智智故；持戒無厭足，迴向一切有情故；忍辱無厭足，

求佛色相故；精進無厭足，於諸善根勤修集故；禪定無厭足，所緣相應故；智慧無厭足，於一切處善思擇故為法利故。富樂壽命，於一切處皆無過失。及復修正行者，當為一切有情起平等心。如《月燈三昧經》云，佛言：童子！菩薩摩訶薩當具足一法，若成是功德者，即得速證阿耨多羅三藐三菩提。何等一法？童子！所謂菩薩摩訶薩於一切有情起平等心、利益心、無障礙心、無毒心，是為一法。若欲修正法行者，應當棄捨利養等事。如《開發內心經》云，應當伺察諸利養事，以其所著失正念故；癡若起時，自利成辦故；諂若起時，不能隨順諸佛教勅故；驕倨我慢起時，一向但為險惡根本故。此等壞失諸善根故，智者應當伺察利養。雖於現受而有所得，然其後世果利都無，無量禪定皆悉遠離，當墮地獄餓鬼畜生趣中。智者又應伺察利養，猶如水行流注不斷。既伺察已，如是生心少欲知足。如《雜阿含經》云，譬如一類瘂羊之群，於彼尼拘律陀樹周匝而行。是中有一瘂羊，獨詣群鹿巖中守鹿人所，乃至於彼群鹿之前搖動其頭跪伏而坐，求彼所食及求作護。如是還已，餘瘂羊眾悉生輕慢。此有一類稱讚利養我慢苾芻亦復如是，起無厭心離於眾中，為所食故獨入城邑，巡行乞食復求邀命，得彼最上清淨飲食。自分食已，以所求食持還園中苾芻眾所，謂苾芻言：諸尊者！我於今日白衣舍中受其邀命，得彼最上清淨食已。今我有其所乞之食，是長食法、是已捨法，汝諸尊者若欲食者應當隨意。如是言已，中有少年苾芻皆生輕慢。智者當知，若發如是麁惡言者，皆為利養等事，如經廣說。此中云何遠離諂誑二法？如《無熱惱經》云，有二種法，於一切智心而為障礙，所謂一誑、二諂。有其二法是無障礙，一正直、二無諂。若欲成辦諸正行者，常當親近諸善知識，因善知識故成諸正行。何等經中而作此說？如《勝生勝鬘解脫經》云，諸菩薩摩訶薩因善知識故，流出一切菩薩行法，善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故，善知識者而能出生一切菩薩諸善根故。善知識者，普能結集一切菩薩修學所行。善知識者而為根本，能令一切菩薩深心清淨故。善知識者能為守護增長一切福蘊故。善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故。善知識者而能攝持，令諸菩薩不墮惡趣，使令不退轉於大乘、不越菩薩學處，出過愚夫異生之地，亦不棄捨聲聞緣覺之法，復為作護。善知識者，能令一切失道之者還歸正道，聞正法者引令解入一切佛法。善知識如母，能令一切悉生佛家。善知識如父，廣為有情資育利益故。善知識如乳母，善護一切令離罪業故。善知識如僕使捍勞，能入 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求佛色相故；精進無厭足，於諸善根勤修集故；禪定無厭足，所緣相應故；智慧無厭足，於一切處善思擇故為法利故。富樂壽命，於一切處皆無過失。及復修正行者，當為一切有情起平等心。如《月燈三昧經》云，佛言：童子！菩薩摩訶薩當具足一法，若成是功德者，即得速證阿耨多羅三藐三菩提。何等一法？童子！所謂菩薩摩訶薩於一切有情起平等心、利益心、無障礙心、無毒心，是為一法。若欲修正法行者，應當棄捨利養等事。如《開發內心經》云，應當伺察諸利養事，以其所著失正念故；癡若起時，自利成辦故；諂若起時，不能隨順諸佛教勅故；驕倨我慢起時，一向但為險惡根本故。此等壞失諸善根故，智者應當伺察利養。雖於現受而有所得，然其後世果利都無，無量禪定皆悉遠離，當墮地獄餓鬼畜生趣中。智者又應伺察利養，猶如水行流注不斷。既伺察已，如是生心少欲知足。如《雜阿含經》云，譬如一類瘂羊之群，於彼尼拘律陀樹周匝而行。是中有一瘂羊，獨詣群鹿巖中守鹿人所，乃至於彼群鹿之前搖動其頭跪伏而坐，求彼所食及求作護。如是還已，餘瘂羊眾悉生輕慢。此有一類稱讚利養我慢苾芻亦復如是，起無厭心離於眾中，為所食故獨入城邑，巡行乞食復求邀命，得彼最上清淨飲食。自分食已，以所求食持還園中苾芻眾所，謂苾芻言：諸尊者！我於今日白衣舍中受其邀命，得彼最上清淨食已。今我有其所乞之食，是長食法、是已捨法，汝諸尊者若欲食者應當隨意。如是言已，中有少年苾芻皆生輕慢。智者當知，若發如是麁惡言者，皆為利養等事，如經廣說。此中云何遠離諂誑二法？如《無熱惱經》云，有二種法，於一切智心而為障礙，所謂一誑、二諂。有其二法是無障礙，一正直、二無諂。若欲成辦諸正行者，常當親近諸善知識，因善知識故成諸正行。何等經中而作此說？如《勝生勝鬘解脫經》云，諸菩薩摩訶薩因善知識故，流出一切菩薩行法，善知識者有大威力而能圓成諸菩薩故，善知識者而能出生一切菩薩諸善根故。善知識者，普能結集一切菩薩修學所行。善知識者而為根本，能令一切菩薩深心清淨故。善知識者能為守護增長一切福蘊故。善知識者是所愛樂獲得一切佛菩提故。善知識者而能攝持，令諸菩薩不墮惡趣，使令不退轉於大乘、不越菩薩學處，出過愚夫異生之地，亦不棄捨聲聞緣覺之法，復為作護。善知識者，能令一切失道之者還歸正道，聞正法者引令解入一切佛法。善知識如母，能令一切悉生佛家。善知識如父，廣為有情資育利益故。善知識如乳母，善護一切令離罪業故。善知識如僕使捍勞，能入

生死大煩惱海為拔濟故。善知識如舉棹人，運載有情至一切智智大寶洲故。諸修正行者，若欲往詣善知識所，應如是作意，使其身心清淨勤勇，其心如地，悉能荷擔諸重擔故；心如僕使，隨所欲教令悉為作故；其心如犬，常所警吠為守禦故。當觀自身如病人想，善知識如醫師想，所教示法猶如藥想，依教所行如病除想。凡如是等，因善知識故得深心清淨已，隨諸善知識所教令法而善修行，即能增長一切善根。如雪山王一切藥草樹林皆悉依止，依止善知識亦復如是，能成一切佛法大器。又如大海眾流所歸，菩薩因善知識從彼出生故，即得圓成一切菩薩行法及一切佛法。如《寶積經》云，佛言：迦葉！如人乘船入其大海，而於中流船忽破壞。是中或有依一版木或餘椽木，隨得所依安隱到岸。迦葉！菩薩乘於一切智心之船亦復如是，忽於中流壞失菩薩乘法，若遇善知識而為依止，彼即還得一切智心，乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲。迦葉！所有阿耨多羅三藐三菩提法，而悉依止善知識故，是故於諸善知識所供養承事而為最上。若佛在世、若涅槃後，應當勤行，斯得無量福行圓滿，畢竟果報而悉成辦。如《華積經》云，若見師子游戲如來，見已發清淨心，而為供養。又若彼佛入涅槃後，取其舍利如芥子許而為供養。如是所獲果報皆悉齊等，是中亦無種種差別。如《大悲經》云，佛言：阿難！若人於我現前供養。且置是事，又若有人於我涅槃後，收取舍利如芥子許作諸供養。亦置是事，又若有人於我法中造立寶塔。復置是事，若或有人但以一華散擲空中，觀想諸佛而為供養，我說是人以此善根，畢竟趣證大涅槃果。阿難！以要言之，下至傍生趣中諸有情類，若能想念諸佛，我說彼等以是善根，畢竟亦成大涅槃果。阿難！汝觀於佛世尊所，何等行施而為最大？何等發心是大威力？阿難！若有人但能一稱那謨佛陀邪，此為勝義。何以故？謂佛世尊具大不空名稱故。此不空義者，所謂即是那謨佛陀邪。以於諸如來所隨有何等極少善根而不壞失，下至一發淨心，此等一切乃至畢竟趣證涅槃。阿難！譬如漁師於大池中欲取其魚，即以鉤餌置於水中，魚即競來游泳而食。是時漁師知魚所在，重復牢固鉤竿輪線徐緩深鉤。既得魚已置于陸地，隨其所欲取以用之。世間一類有情亦復如是，先於佛世尊所發清淨心種植善根，下至一發淨信已，而彼有情後復惡作，業障所覆生於難處，其後還得值佛世尊，以菩提智及四攝鉤線，拔彼有情出生死流置涅槃岸。《海龍王問經》云，佛言：龍主！諸菩薩摩訶薩若能具足八法，即得常不離諸佛。何等為八？一者教示觀佛 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死大煩惱海為拔濟故。善知識如舉棹人，運載有情至一切智智大寶洲故。諸修正行者，若欲往詣善知識所，應如是作意，使其身心清淨勤勇，其心如地，悉能荷擔諸重擔故；心如僕使，隨所欲教令悉為作故；其心如犬，常所警吠為守禦故。當觀自身如病人想，善知識如醫師想，所教示法猶如藥想，依教所行如病除想。凡如是等，因善知識故得深心清淨已，隨諸善知識所教令法而善修行，即能增長一切善根。如雪山王一切藥草樹林皆悉依止，依止善知識亦復如是，能成一切佛法大器。又如大海眾流所歸，菩薩因善知識從彼出生故，即得圓成一切菩薩行法及一切佛法。如《寶積經》云，佛言：迦葉！如人乘船入其大海，而於中流船忽破壞。是中或有依一版木或餘椽木，隨得所依安隱到岸。迦葉！菩薩乘於一切智心之船亦復如是，忽於中流壞失菩薩乘法，若遇善知識而為依止，彼即還得一切智心，乘諸波羅蜜多法運載而行到法界洲。迦葉！所有阿耨多羅三藐三菩提法，而悉依止善知識故，是故於諸善知識所供養承事而為最上。若佛在世、若涅槃後，應當勤行，斯得無量福行圓滿，畢竟果報而悉成辦。如《華積經》云，若見師子游戲如來，見已發清淨心，而為供養。又若彼佛入涅槃後，取其舍利如芥子許而為供養。如是所獲果報皆悉齊等，是中亦無種種差別。如《大悲經》云，佛言：阿難！若人於我現前供養。且置是事，又若有人於我涅槃後，收取舍利如芥子許作諸供養。亦置是事，又若有人於我法中造立寶塔。復置是事，若或有人但以一華散擲空中，觀想諸佛而為供養，我說是人以此善根，畢竟趣證大涅槃果。阿難！以要言之，下至傍生趣中諸有情類，若能想念諸佛，我說彼等以是善根，畢竟亦成大涅槃果。阿難！汝觀於佛世尊所，何等行施而為最大？何等發心是大威力？阿難！若有人但能一稱那謨佛陀邪，此為勝義。何以故？謂佛世尊具大不空名稱故。此不空義者，所謂即是那謨佛陀邪。以於諸如來所隨有何等極少善根而不壞失，下至一發淨心，此等一切乃至畢竟趣證涅槃。阿難！譬如漁師於大池中欲取其魚，即以鉤餌置於水中，魚即競來游泳而食。是時漁師知魚所在，重復牢固鉤竿輪線徐緩深鉤。既得魚已置于陸地，隨其所欲取以用之。世間一類有情亦復如是，先於佛世尊所發清淨心種植善根，下至一發淨信已，而彼有情後復惡作，業障所覆生於難處，其後還得值佛世尊，以菩提智及四攝鉤線，拔彼有情出生死流置涅槃岸。《海龍王問經》云，佛言：龍主！諸菩薩摩訶薩若能具足八法，即得常不離諸佛。何等為八？一者教示觀佛

影像、二者承事如來、三者常讚如來、四者造佛形像、五者教示觀佛色相、六者隨何佛剎聞佛名稱即於彼佛剎中發生勝願、七者不生下劣之心、八者起廣大心求佛之智。如《菩薩藏經》云，若能嚴淨如來塔廟者，當得四種清淨最上誓願。何等為四？一者獲得最上色相清淨誓願、二者最上諸相具足清淨誓願、三者最上堅固修集清淨誓願、四者最上觀見如來清淨誓願。彼經復言，若人於如來塔廟散華塗香作供養者，是人獲得八種不壞之法。何等為八？一者不壞色相、二者不壞富樂、三者不壞眷屬、四者不壞淨戒、五者不壞多聞、六者不壞寂定、七者不壞智慧、八者不壞誓願。若人欲造如來形像者，應隨意作，或以土木鐵石、或復象牙、或金銀瑠璃水精赤珠珊瑚碼碯及諸珂貝眾妙香等，或造圖𭘻、或於版木牆壁作諸畫像，或以紙素及諸繒帛䤹剪而成，或自新而作、或增修故壞如來形像。如是作已，當來不於下族中生、不於惡業族中生、不於邪見族中生，所感身支當無殘缺。設有具造五無間罪者，於如來所能發淨信造立如來形像，是人所有當來地獄業報轉重令輕，於三乘法或餘乘中而得出離。如人不淨穢污其身，而能潔淨沐浴妙香塗飾，而彼穢惡之香飄散無餘。造五無間罪業者亦復如是，造佛像故彼等罪業銷滅無餘。又復具行十不善業者，若於如來所發淨信心，彼之罪業亦悉銷滅，如酥投火中而悉成焰，業散無餘其義如是，何況具足最勝菩提心者，及彼出家具淨戒者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 影像、二者承事如來、三者常讚如來、四者造佛形像、五者教示觀佛色相、六者隨何佛剎聞佛名稱即於彼佛剎中發生勝願、七者不生下劣之心、八者起廣大心求佛之智。如《菩薩藏經》云，若能嚴淨如來塔廟者，當得四種清淨最上誓願。何等為四？一者獲得最上色相清淨誓願、二者最上諸相具足清淨誓願、三者最上堅固修集清淨誓願、四者最上觀見如來清淨誓願。彼經復言，若人於如來塔廟散華塗香作供養者，是人獲得八種不壞之法。何等為八？一者不壞色相、二者不壞富樂、三者不壞眷屬、四者不壞淨戒、五者不壞多聞、六者不壞寂定、七者不壞智慧、八者不壞誓願。若人欲造如來形像者，應隨意作，或以土木鐵石、或復象牙、或金銀瑠璃水精赤珠珊瑚碼碯及諸珂貝眾妙香等，或造圖𭘻、或於版木牆壁作諸畫像，或以紙素及諸繒帛䤹剪而成，或自新而作、或增修故壞如來形像。如是作已，當來不於下族中生、不於惡業族中生、不於邪見族中生，所感身支當無殘缺。設有具造五無間罪者，於如來所能發淨信造立如來形像，是人所有當來地獄業報轉重令輕，於三乘法或餘乘中而得出離。如人不淨穢污其身，而能潔淨沐浴妙香塗飾，而彼穢惡之香飄散無餘。造五無間罪業者亦復如是，造佛像故彼等罪業銷滅無餘。又復具行十不善業者，若於如來所發淨信心，彼之罪業亦悉銷滅，如酥投火中而悉成焰，業散無餘其義如是，何況具足最勝菩提心者，及彼出家具淨戒者。