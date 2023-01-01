大乘寶要義論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第三

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

《入定不定印經》云，佛言：妙吉祥！假使有人於十方一切世界一切有情悉挑其目至滿一劫，若有善男子善女人於彼如上諸有情所起慈愍心，悉使其目平復如故至滿一劫。妙吉祥！若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心暫一觀視者，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。假使有人遍往十方一切有情諸牢獄中，悉為解除牢獄繫縛，而復令得轉輪聖王或帝釋天主上妙快樂。妙吉祥！若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！若有善男子善女人於一切世界極微塵等諸有情所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中普行布施。若復有人，於一優婆塞無異師尊具修十善業者，當起是念：此是學佛戒行人。於一日中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。如是次第，若一苾芻、若隨信行人、若隨法行人乃至若緣覺，倍倍供施。若復有人但見一畫佛形像或經夾中畫如來像者，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數，何況合掌尊重或以華香塗香燈明淨心供養，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。復次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及聲聞眾，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人，於一羊車行菩薩人所，隨於何佛種植善根淨心具足者攝取是人，於一日中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸羊車行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一象車行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸象車行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一日月神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一聲聞神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一如來神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《入定不定印經》云，佛言：妙吉祥！假使有人於十方一切世界一切有情悉挑其目至滿一劫，若有善男子善女人於彼如上諸有情所起慈愍心，悉使其目平復如故至滿一劫。妙吉祥！若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心暫一觀視者，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。假使有人遍往十方一切有情諸牢獄中，悉為解除牢獄繫縛，而復令得轉輪聖王或帝釋天主上妙快樂。妙吉祥！若復有人於信解大乘菩薩所發清淨心瞻仰讚歎，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！若有善男子善女人於一切世界極微塵等諸有情所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中普行布施。若復有人，於一優婆塞無異師尊具修十善業者，當起是念：此是學佛戒行人。於一日中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。如是次第，若一苾芻、若隨信行人、若隨法行人乃至若緣覺，倍倍供施。若復有人但見一畫佛形像或經夾中畫如來像者，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數，何況合掌尊重或以華香塗香燈明淨心供養，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。復次若有於殑伽沙數等諸佛世尊及聲聞眾，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人，於一羊車行菩薩人所，隨於何佛種植善根淨心具足者攝取是人，於一日中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸羊車行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一象車行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸象車行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一日月神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸日月神通行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一聲聞神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。若有人於一切世界極微塵等諸聲聞神通行菩薩人所，日日常以天百味飲食及天妙衣，於殑伽沙數等劫中布施供養。若復有人於一如來神通行菩薩人所，一日之中以一食施，如是福蘊倍勝於前阿僧祇數。

此中應問：何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人邪？答：如《入定不定印經》云，佛言：妙吉祥！菩薩有五種行，所謂羊車行、象車行、日月神通行、聲聞神通行、如來神通行。此中羊車行、象車行二菩薩人，於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。其日月神通行、聲聞神通行、如來神通行三菩薩人，於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。彼羊車行菩薩人，其復云何？譬如有人欲過五佛剎微塵數世界，乃自思念：我當乘其羊車。念已即乘，隨路而去，時極長久，歷受勤苦行百由旬，忽為大風所吹退八十由旬。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼羊車若經一劫，乃至不可說不可說劫，能過爾所世界或一世界不？妙吉祥言：不也。世尊！若能過者無有是處。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，後於大乘法中不持不誦，返於聲聞法中愛樂修習同其稱讚，受持讀誦解釋其義，復令他人持習解了。由是緣故智慧鈍劣，於無上智道有所退轉。是菩薩雖先修習大菩提心慧根慧眼，以其智慧成鈍劣故有所壞失，此名羊車行菩薩人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：何名羊車行菩薩人乃至如來神通行菩薩人邪？答：如《入定不定印經》云，佛言：妙吉祥！菩薩有五種行，所謂羊車行、象車行、日月神通行、聲聞神通行、如來神通行。此中羊車行、象車行二菩薩人，於阿耨多羅三藐三菩提有所退轉。其日月神通行、聲聞神通行、如來神通行三菩薩人，於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉。彼羊車行菩薩人，其復云何？譬如有人欲過五佛剎微塵數世界，乃自思念：我當乘其羊車。念已即乘，隨路而去，時極長久，歷受勤苦行百由旬，忽為大風所吹退八十由旬。妙吉祥！於汝意云何？是人乘彼羊車若經一劫，乃至不可說不可說劫，能過爾所世界或一世界不？妙吉祥言：不也。世尊！若能過者無有是處。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，後於大乘法中不持不誦，返於聲聞法中愛樂修習同其稱讚，受持讀誦解釋其義，復令他人持習解了。由是緣故智慧鈍劣，於無上智道有所退轉。是菩薩雖先修習大菩提心慧根慧眼，以其智慧成鈍劣故有所壞失，此名羊車行菩薩人。

何名象車行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃自思念：我當乘其八支具足妙好象車。念已即乘，隨路而去。經于百年行二千由旬，忽為大風所吹退千由旬。妙吉祥！於汝意云何？乃至是人能過一世界不？妙吉祥言：不也。世尊！若能過者無有是處。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，後於大乘法中不持不誦，返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了，此名象車行菩薩人。何名日月神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人作日月神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人能過，時極長久，歷受勤苦。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，不於聲聞法中愛樂修習，乃至一四句偈亦不持讀，唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了，此名日月神通行菩薩人。何名聲聞神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人作聲聞神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人能過。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩發大菩提心已，於大乘法中愛樂修習，而復於他修大乘者、信解大乘者、持誦大乘者、攝受大乘者諸菩薩所，信奉歸向親近於彼，希求大乘受持讀誦，乃至值遇失命因緣亦不暫時捨離大乘，而復於他修大乘者以香華等尊重供養，於未學菩薩亦不起慢心，此名聲聞神通行菩薩人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名象車行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃自思念：我當乘其八支具足妙好象車。念已即乘，隨路而去。經于百年行二千由旬，忽為大風所吹退千由旬。妙吉祥！於汝意云何？乃至是人能過一世界不？妙吉祥言：不也。世尊！若能過者無有是處。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，後於大乘法中不持不誦，返於聲聞法中愛樂修習乃至持讀解了，此名象車行菩薩人。何名日月神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人作日月神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人能過，時極長久，歷受勤苦。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩先發大菩提心已，不於聲聞法中愛樂修習，乃至一四句偈亦不持讀，唯於大乘法中愛樂讀誦解釋解了，此名日月神通行菩薩人。何名聲聞神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人作聲聞神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人能過。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩發大菩提心已，於大乘法中愛樂修習，而復於他修大乘者、信解大乘者、持誦大乘者、攝受大乘者諸菩薩所，信奉歸向親近於彼，希求大乘受持讀誦，乃至值遇失命因緣亦不暫時捨離大乘，而復於他修大乘者以香華等尊重供養，於未學菩薩亦不起慢心，此名聲聞神通行菩薩人。

何名如來神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人求佛神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人速能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人一剎那間發是心時，即能速過爾所世界。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩發大菩提心已，乃至善解大乘最上甚深廣大義理，常為救度一切有情，發大菩提心慈悲攝受，於六波羅蜜多四攝法等發勤勇心已，復令他人亦如是安住，此名如來神通行菩薩人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何名如來神通行菩薩人？譬如有人欲過如前佛剎微塵數世界，乃至其人求佛神通行隨路而去。妙吉祥！於汝意云何？是人速能過爾所世界不？妙吉祥白佛言：世尊！是人一剎那間發是心時，即能速過爾所世界。佛言：妙吉祥！如是如是。或有菩薩發大菩提心已，乃至善解大乘最上甚深廣大義理，常為救度一切有情，發大菩提心慈悲攝受，於六波羅蜜多四攝法等發勤勇心已，復令他人亦如是安住，此名如來神通行菩薩人。

此中應言，若有毀謗正法者，是即於法作其障難，斯極大罪。如《般若波羅蜜多經》云，或有修菩薩乘者，雖曾得見百千俱胝那庾多諸佛如來，於諸佛所廣行布施乃至修習智慧，而起有所得心。雖往諸佛會中聽受宣說般若波羅蜜多，不生尊重，若身若心悉不清淨，起染污慧成大罪業，即於甚深般若波羅蜜多而生毀謗。由謗此甚深般若波羅蜜多故，是即毀謗過去未來現在諸佛世尊及佛一切智，以是緣故是謂於法作大障難。此業相續墮大地獄，經俱胝那庾多百千歲，從一地獄出復入一地獄，如是展轉數數成壞，地獄出已復墮餓鬼及畜生趣。舍利子白佛言：世尊！此障正法罪業相續當墮五無間地獄，今可說是校量罪業為不可說邪？佛言：止！舍利子！汝不應說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應言，若有毀謗正法者，是即於法作其障難，斯極大罪。如《般若波羅蜜多經》云，或有修菩薩乘者，雖曾得見百千俱胝那庾多諸佛如來，於諸佛所廣行布施乃至修習智慧，而起有所得心。雖往諸佛會中聽受宣說般若波羅蜜多，不生尊重，若身若心悉不清淨，起染污慧成大罪業，即於甚深般若波羅蜜多而生毀謗。由謗此甚深般若波羅蜜多故，是即毀謗過去未來現在諸佛世尊及佛一切智，以是緣故是謂於法作大障難。此業相續墮大地獄，經俱胝那庾多百千歲，從一地獄出復入一地獄，如是展轉數數成壞，地獄出已復墮餓鬼及畜生趣。舍利子白佛言：世尊！此障正法罪業相續當墮五無間地獄，今可說是校量罪業為不可說邪？佛言：止！舍利子！汝不應說。

復次諸修菩薩行者有多種魔事，如《般若波羅蜜多經》云：復次須菩提！若有建立諸名字者，菩薩當知是為魔事。若有魔來詣菩薩所作如是說：汝此菩薩現成正覺建立是名。菩薩爾時隨起伺察，若住不退轉相，即彼魔異不得其便。若起解心謂我得記，即生慢意，於餘菩薩所乃起欺慢，此是惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若，善友不攝、惡友隨逐，或墮聲聞地、或墮緣覺地，起欺慢相應心者，獲罪甚重過四根本。菩薩當知，此為魔事。《妙吉祥神通游戲經》云，妙吉祥言：天子！隨有事業成此，皆是魔事。若其所求、若有所取、若有所捨，皆是魔事。若有所欲、若有想像、若有領納、若有計度，皆是魔事。又復天子！若於菩提心有所取著，皆是魔事。於布施持戒忍辱精進禪定智慧諸心有所取著，皆是魔事。又施起慢心、戒住分別、忍生忿恚、精進戲論、禪定取相、智慧作意，此等皆是魔事。若起厭捨心、樂居寂靜，此是魔事。若於少欲知足頭陀功德起領解意，此是魔事。若行於空、若行無相、若行無願、若行無戲論、若行遠離，於如來言教所行起我慢意有所分別，皆是魔事。天子！乃至若有分別若無分別見聞覺知想念生時，皆是魔事。天子問言：妙吉祥！是諸魔事何因所起？妙吉祥言：天子！諸魔事者，皆從增上相應所起。何以故？而諸魔事於增上相應法中伺求其便，若非相應勝法魔何所作？天子言：妙吉祥！何等是菩薩增上相應？何等是不相應？妙吉祥言：天子！若二法相應，是即增上相應。何以故？以二法相應是為世間和合依止，此增上相應即是正相應增語，此正相應即是不相應增語，此不相應即是無戲論增語，此無戲論即是正相應增語。若相應若不相應，是中建立。是故天子！無眼相應無色相應，乃至無意相應無法相應，此說名為菩薩正相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸修菩薩行者有多種魔事，如《般若波羅蜜多經》云：復次須菩提！若有建立諸名字者，菩薩當知是為魔事。若有魔來詣菩薩所作如是說：汝此菩薩現成正覺建立是名。菩薩爾時隨起伺察，若住不退轉相，即彼魔異不得其便。若起解心謂我得記，即生慢意，於餘菩薩所乃起欺慢，此是惡魔巧以方便欲令菩薩遠離般若，善友不攝、惡友隨逐，或墮聲聞地、或墮緣覺地，起欺慢相應心者，獲罪甚重過四根本。菩薩當知，此為魔事。《妙吉祥神通游戲經》云，妙吉祥言：天子！隨有事業成此，皆是魔事。若其所求、若有所取、若有所捨，皆是魔事。若有所欲、若有想像、若有領納、若有計度，皆是魔事。又復天子！若於菩提心有所取著，皆是魔事。於布施持戒忍辱精進禪定智慧諸心有所取著，皆是魔事。又施起慢心、戒住分別、忍生忿恚、精進戲論、禪定取相、智慧作意，此等皆是魔事。若起厭捨心、樂居寂靜，此是魔事。若於少欲知足頭陀功德起領解意，此是魔事。若行於空、若行無相、若行無願、若行無戲論、若行遠離，於如來言教所行起我慢意有所分別，皆是魔事。天子！乃至若有分別若無分別見聞覺知想念生時，皆是魔事。天子問言：妙吉祥！是諸魔事何因所起？妙吉祥言：天子！諸魔事者，皆從增上相應所起。何以故？而諸魔事於增上相應法中伺求其便，若非相應勝法魔何所作？天子言：妙吉祥！何等是菩薩增上相應？何等是不相應？妙吉祥言：天子！若二法相應，是即增上相應。何以故？以二法相應是為世間和合依止，此增上相應即是正相應增語，此正相應即是不相應增語，此不相應即是無戲論增語，此無戲論即是正相應增語。若相應若不相應，是中建立。是故天子！無眼相應無色相應，乃至無意相應無法相應，此說名為菩薩正相應。

復次天子！當知諸菩薩有二十種法，隨起魔事令魔勇悍。何等二十？一者於修解脫事業者、於怖畏生死者、於修相應勝行者，方便親近承事供養，此等皆是菩薩魔事。二者若但觀空棄捨有情，是菩薩魔事。三者但觀無為於有為善根而生懈倦，是菩薩魔事。四者雖起定意而不修定行，是菩薩魔事。五者說法者樂說聽者不起大悲，是菩薩魔事。六者於有戒有德人所求行布施、於破戒人所而生毀謗，是菩薩魔事。七者樂說聲聞緣覺言論、隱覆大乘言論，是菩薩魔事。八者隱覆甚深言論、樂說種類言論，是菩薩魔事。九者雖知菩薩道而不求修波羅蜜多道，是菩薩魔事。十者以稱讚增上相應語言，與不相應諸有情類而為教示，是菩薩魔事。十一者雖種植善根而背菩提心，是菩薩魔事。十二者雖於相應觀行相續所行，而不為諸有情如應教示，是菩薩魔事。十三者雖求盡彼無餘煩惱，於生死相續煩惱厭棄，是菩薩魔事。十四者雖復伺察勝慧，而不取大悲所緣之境，是菩薩魔事。十五者於一切善行若不具方便，是菩薩魔事。十六者雖復希求菩薩藏法，而樂受持路伽邪陀外道典籍，是菩薩魔事。十七者雖復多聞於所聞法，而常祕惜不令他知，是菩薩魔事。十八者雖復多聞，以世間緣為他說授，貿取其財為無義利，是菩薩魔事。十九者於住大乘諸法師所，而不親近尊重承事；返於住彼聲聞緣覺乘人，非同分者同其稱讚，是菩薩魔事。二十者若時菩薩恃有財寶威德富盛，若天帝釋、若梵王、若護世、若王及長者，皆不親近尊重承事，以威德富盛故，是菩薩魔事。此等是為菩薩二十種法，隨起魔事令魔勇悍。《海意經》云，若有菩薩具大名稱，富盛自在種族高勝，眷屬廣多具有福行，由如是故而生懈怠，不以智求相應勝行，驕倨放逸。或見菩薩出家圓滿，常以智行求相應法，悍勞忍苦大風大熱悉能甘受，血肉銷瘦容貌醜惡。而前菩薩如是見彼勝功能已生欺慢意，彼有善說而不聽受，而復增起驕倨癡慢，此為菩薩魔力鉤制。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次天子！當知諸菩薩有二十種法，隨起魔事令魔勇悍。何等二十？一者於修解脫事業者、於怖畏生死者、於修相應勝行者，方便親近承事供養，此等皆是菩薩魔事。二者若但觀空棄捨有情，是菩薩魔事。三者但觀無為於有為善根而生懈倦，是菩薩魔事。四者雖起定意而不修定行，是菩薩魔事。五者說法者樂說聽者不起大悲，是菩薩魔事。六者於有戒有德人所求行布施、於破戒人所而生毀謗，是菩薩魔事。七者樂說聲聞緣覺言論、隱覆大乘言論，是菩薩魔事。八者隱覆甚深言論、樂說種類言論，是菩薩魔事。九者雖知菩薩道而不求修波羅蜜多道，是菩薩魔事。十者以稱讚增上相應語言，與不相應諸有情類而為教示，是菩薩魔事。十一者雖種植善根而背菩提心，是菩薩魔事。十二者雖於相應觀行相續所行，而不為諸有情如應教示，是菩薩魔事。十三者雖求盡彼無餘煩惱，於生死相續煩惱厭棄，是菩薩魔事。十四者雖復伺察勝慧，而不取大悲所緣之境，是菩薩魔事。十五者於一切善行若不具方便，是菩薩魔事。十六者雖復希求菩薩藏法，而樂受持路伽邪陀外道典籍，是菩薩魔事。十七者雖復多聞於所聞法，而常祕惜不令他知，是菩薩魔事。十八者雖復多聞，以世間緣為他說授，貿取其財為無義利，是菩薩魔事。十九者於住大乘諸法師所，而不親近尊重承事；返於住彼聲聞緣覺乘人，非同分者同其稱讚，是菩薩魔事。二十者若時菩薩恃有財寶威德富盛，若天帝釋、若梵王、若護世、若王及長者，皆不親近尊重承事，以威德富盛故，是菩薩魔事。此等是為菩薩二十種法，隨起魔事令魔勇悍。《海意經》云，若有菩薩具大名稱，富盛自在種族高勝，眷屬廣多具有福行，由如是故而生懈怠，不以智求相應勝行，驕倨放逸。或見菩薩出家圓滿，常以智行求相應法，悍勞忍苦大風大熱悉能甘受，血肉銷瘦容貌醜惡。而前菩薩如是見彼勝功能已生欺慢意，彼有善說而不聽受，而復增起驕倨癡慢，此為菩薩魔力鉤制。

又云，有四種法能於大乘而為障難，一者顯露己德、二者隱覆他德、三者我慢熾盛、四者忿恚堅固。又諸菩薩勿應以發菩提心便為喜足，然當廣修相應勝行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又云，有四種法能於大乘而為障難，一者顯露己德、二者隱覆他德、三者我慢熾盛、四者忿恚堅固。又諸菩薩勿應以發菩提心便為喜足，然當廣修相應勝行。

此中應問：在家菩薩云何所行？答：如《勇授長者問經》云，佛言：長者！在家菩薩雖處其家，常修正士所行諸業，非正士所行而實不作，依法受用不以非法，艱苦希求正命自資，不以邪命而活、不惱他人，自所得利雖常受用起無常觀，廣以實法而行布施大捨無悋，尊事父母，於妻子奴婢及作事人乃至朋友知識常以正法而相教示。又復何等是在家菩薩不正所行？如《出家障難經》云，佛告尊者大名言：汝今當知，諸生盲者、聾者瘂者，及旋陀羅不知樂者、多毀謗者、諂曲者、不男者、常為僕使者、轉女人身者，駝驢猪狗乃至毒蛇，如是等類，世世生生於佛教中不生愛樂。又復大名！在家菩薩若有四種法者，是為難事。一者於先佛所曾種善根諸有情類，及求出離心者、樂聖道心者，於彼若作障難，此為在家菩薩第一難事。二者貪著財寶子息眷屬不信業報，若男若女若妻子等諸親眷屬，於富貴中捨欲出家者，若於彼等作障難者，此為在家菩薩第二難事。三者在家菩薩毀謗正法，未聞之法雖復聽受，聞已不信返生毀謗，此為在家菩薩第三難事。四者於具戒德沙門婆羅門所起損害心及多種過失心，此為在家菩薩第四難事。如是四種及別別起諸障難法，皆是在家菩薩乃至世世所生而為難事。如有一人墮穢污井，乃謂餘人言：快哉此井，有清潔水。餘人聞已，於穢水中起清水想，不以穢污為不清淨。諸染欲有情亦復如是，自染欲泥而復教令他人亦染，自嗅惡香教他亦然，自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令他人亦墮。又如有人獲其怨對棄擲火坑，是火猛焰高七人量無薪無煙。諸染欲者亦復如是，親近女人讚說欲事墮欲火坑而復教令他人亦墮，使彼墮已病苦憂惱常所侵逼。又如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂，而復謂言：是山平坦無復巇險，可登其山受於快樂。世間父母愛戀子息亦復如是，以愛子故於欲染事隨生取著，而欲染法其實大惡猶如毒蛇。是人染心於彼妻前，返以美言讚說欲事。彼三惡趣極大險怖，亦以美言返為善說。作是說者，當墮地獄餓鬼畜生道中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：在家菩薩云何所行？答：如《勇授長者問經》云，佛言：長者！在家菩薩雖處其家，常修正士所行諸業，非正士所行而實不作，依法受用不以非法，艱苦希求正命自資，不以邪命而活、不惱他人，自所得利雖常受用起無常觀，廣以實法而行布施大捨無悋，尊事父母，於妻子奴婢及作事人乃至朋友知識常以正法而相教示。又復何等是在家菩薩不正所行？如《出家障難經》云，佛告尊者大名言：汝今當知，諸生盲者、聾者瘂者，及旋陀羅不知樂者、多毀謗者、諂曲者、不男者、常為僕使者、轉女人身者，駝驢猪狗乃至毒蛇，如是等類，世世生生於佛教中不生愛樂。又復大名！在家菩薩若有四種法者，是為難事。一者於先佛所曾種善根諸有情類，及求出離心者、樂聖道心者，於彼若作障難，此為在家菩薩第一難事。二者貪著財寶子息眷屬不信業報，若男若女若妻子等諸親眷屬，於富貴中捨欲出家者，若於彼等作障難者，此為在家菩薩第二難事。三者在家菩薩毀謗正法，未聞之法雖復聽受，聞已不信返生毀謗，此為在家菩薩第三難事。四者於具戒德沙門婆羅門所起損害心及多種過失心，此為在家菩薩第四難事。如是四種及別別起諸障難法，皆是在家菩薩乃至世世所生而為難事。如有一人墮穢污井，乃謂餘人言：快哉此井，有清潔水。餘人聞已，於穢水中起清水想，不以穢污為不清淨。諸染欲有情亦復如是，自染欲泥而復教令他人亦染，自嗅惡香教他亦然，自墮貪瞋癡等諸險難處而復教令他人亦墮。又如有人獲其怨對棄擲火坑，是火猛焰高七人量無薪無煙。諸染欲者亦復如是，親近女人讚說欲事墮欲火坑而復教令他人亦墮，使彼墮已病苦憂惱常所侵逼。又如一人教令餘人登刀鋒山受其快樂，而復謂言：是山平坦無復巇險，可登其山受於快樂。世間父母愛戀子息亦復如是，以愛子故於欲染事隨生取著，而欲染法其實大惡猶如毒蛇。是人染心於彼妻前，返以美言讚說欲事。彼三惡趣極大險怖，亦以美言返為善說。作是說者，當墮地獄餓鬼畜生道中。