大乘寶要義論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第二

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

《阿闍世王經》云，尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言：譬如初生師子，隨生即有力勢，凡所向詣或有群鹿，纔聞師子之香皆悉奔竄。設使大力龍象若聞師子香時，逼惱驚怖掣拽鎖縛，鎖縛斷已奔馳四向，山巖地穴遍求隱匿。水族飛禽聞師子香亦悉驚怖。妙吉祥！若諸菩薩具慧力者，亦復如是。彼初發心菩薩纔發大菩提心，即能勝過一切聲聞緣覺，魔宮震動，一切天魔咸生恐慄，以恐慄故而悉不能安止其宮。《寶積經》云，佛言：阿難！於汝意云何？譬若有人雙斷手足，能活命不？阿難答言：手足雖斷，其命尚活。佛言：阿難！若或有人剖裂其心，是人能活命不？阿難答言：不也。世尊！佛言：阿難！汝應當知，我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足，而諸菩薩其猶我心。阿難！若有菩薩御大寶車，以五欲功德作神通游戲，而無有人為其駕御，如來爾時為彼菩薩力御其車以進前道。若舍利子及目乾連修三解脫門，若經一劫若過一劫，如來不復與其勤力而為策進。《父子合集經》云，諸苾芻！所有殑伽沙數等諸如來，於殑伽沙數等劫中，稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏，說不能盡。何以故？如來往昔修菩薩行，曾無暫時不發是心，一切有情悉皆攝受。隨攝受已，於諸有情亦復不起所化度想。所有無量諸有情界，如來遍是有情界中，歷修菩薩廣大勝行，一一發心集諸福蘊。所以者何？諸苾芻！有情界無盡。以有情界無盡故，如來廣修菩薩勝行，一一發心集諸福蘊亦復無盡。《如來祕密經》云，若諸菩薩發菩提心修勝行者，令三寶種不斷不絕。又云，菩薩菩提心所生福蘊，悉用迴向一切有情，如是迴向功德滿虛空界而復過上。彼一切有情福蘊所攝，悉由菩薩菩提心轉。《法集經》云，菩薩發菩提心覺悟一切法，知一切法與法界等，而一切法無所從來及無所止亦不可知。然以如量智知法性空，令一切有情亦如是覺了。菩薩若如是發心，此說是為菩薩菩提心、利樂一切有情心、無上心、大慈柔軟心、大悲無倦心、大喜不退心、大捨無垢心、空無異作心、無相寂靜心、無願無住心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 《阿闍世王經》云，尊者大迦葉白妙吉祥菩薩言：譬如初生師子，隨生即有力勢，凡所向詣或有群鹿，纔聞師子之香皆悉奔竄。設使大力龍象若聞師子香時，逼惱驚怖掣拽鎖縛，鎖縛斷已奔馳四向，山巖地穴遍求隱匿。水族飛禽聞師子香亦悉驚怖。妙吉祥！若諸菩薩具慧力者，亦復如是。彼初發心菩薩纔發大菩提心，即能勝過一切聲聞緣覺，魔宮震動，一切天魔咸生恐慄，以恐慄故而悉不能安止其宮。《寶積經》云，佛言：阿難！於汝意云何？譬若有人雙斷手足，能活命不？阿難答言：手足雖斷，其命尚活。佛言：阿難！若或有人剖裂其心，是人能活命不？阿難答言：不也。世尊！佛言：阿難！汝應當知，我之弟子大目乾連及舍利子猶如手足，而諸菩薩其猶我心。阿難！若有菩薩御大寶車，以五欲功德作神通游戲，而無有人為其駕御，如來爾時為彼菩薩力御其車以進前道。若舍利子及目乾連修三解脫門，若經一劫若過一劫，如來不復與其勤力而為策進。《父子合集經》云，諸苾芻！所有殑伽沙數等諸如來，於殑伽沙數等劫中，稱讚彼發一切智相應心者諸功德藏，說不能盡。何以故？如來往昔修菩薩行，曾無暫時不發是心，一切有情悉皆攝受。隨攝受已，於諸有情亦復不起所化度想。所有無量諸有情界，如來遍是有情界中，歷修菩薩廣大勝行，一一發心集諸福蘊。所以者何？諸苾芻！有情界無盡。以有情界無盡故，如來廣修菩薩勝行，一一發心集諸福蘊亦復無盡。《如來祕密經》云，若諸菩薩發菩提心修勝行者，令三寶種不斷不絕。又云，菩薩菩提心所生福蘊，悉用迴向一切有情，如是迴向功德滿虛空界而復過上。彼一切有情福蘊所攝，悉由菩薩菩提心轉。《法集經》云，菩薩發菩提心覺悟一切法，知一切法與法界等，而一切法無所從來及無所止亦不可知。然以如量智知法性空，令一切有情亦如是覺了。菩薩若如是發心，此說是為菩薩菩提心、利樂一切有情心、無上心、大慈柔軟心、大悲無倦心、大喜不退心、大捨無垢心、空無異作心、無相寂靜心、無願無住心。

此中應問：云何以少善根迴向一切智，乃至坐菩提場於其中間而不盡邪？答：如《無盡意經》云，佛告尊者舍利子言：譬如一滴水入大海中乃至窮劫，於其中間而不能盡。菩薩以少善根迴向一切智亦復如是，乃至坐菩提場於其中間亦不能盡。《善巧方便經》云，或有菩薩見貧窮者，起悲愍心施以少飯。如佛所說，此心廣大名最上施。何況諸所施法，其施雖少而，一切智心功德無量。《賢劫經》云，星王如來於聲授如來所初發菩提心，彼星王如來昔為牧牛人，以末俱羅華供施因緣從是發心。名稱如來於電光如來所初發菩提心，彼名稱如來昔為織師，以妙㲲邊縷供施因緣從是發心。明焰如來於無邊光如來所初發菩提心，彼明焰如來昔為守城人，以一草燈供施因緣從是發心。難勝如來於堅固步如來所初發菩提心，彼難勝如來昔為樵人，以齒木供施因緣從是發心。功德幢如來於妙稱如來所初發菩提心，彼功德幢如來昔為汲水人，以盛水器供施因緣從是發心。力軍如來於大臂如來所初發菩提心，彼力軍如來昔為醫王，以一菴摩勒果供施因緣從是發心。《寶積經》云，若或有人為求阿羅漢果故，以摩尼寶充滿無邊世界而行布施。有菩薩乘人見已發一切智相應隨喜心，而此相應隨喜所有福蘊比前布施福蘊，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：云何以少善根迴向一切智，乃至坐菩提場於其中間而不盡邪？答：如《無盡意經》云，佛告尊者舍利子言：譬如一滴水入大海中乃至窮劫，於其中間而不能盡。菩薩以少善根迴向一切智亦復如是，乃至坐菩提場於其中間亦不能盡。《善巧方便經》云，或有菩薩見貧窮者，起悲愍心施以少飯。如佛所說，此心廣大名最上施。何況諸所施法，其施雖少而，一切智心功德無量。《賢劫經》云，星王如來於聲授如來所初發菩提心，彼星王如來昔為牧牛人，以末俱羅華供施因緣從是發心。名稱如來於電光如來所初發菩提心，彼名稱如來昔為織師，以妙㲲邊縷供施因緣從是發心。明焰如來於無邊光如來所初發菩提心，彼明焰如來昔為守城人，以一草燈供施因緣從是發心。難勝如來於堅固步如來所初發菩提心，彼難勝如來昔為樵人，以齒木供施因緣從是發心。功德幢如來於妙稱如來所初發菩提心，彼功德幢如來昔為汲水人，以盛水器供施因緣從是發心。力軍如來於大臂如來所初發菩提心，彼力軍如來昔為醫王，以一菴摩勒果供施因緣從是發心。《寶積經》云，若或有人為求阿羅漢果故，以摩尼寶充滿無邊世界而行布施。有菩薩乘人見已發一切智相應隨喜心，而此相應隨喜所有福蘊比前布施福蘊，百分不及一，乃至烏波尼殺曇分亦不及一。

問：云何菩薩而能勝出彼前布施？答：以迴向一切智故。如《般若波羅蜜多經》云，佛言：舍利子！菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒忍辱精進禪定智慧者，應當一發一切智相應隨喜心修學般若波羅蜜多，以大悲心而為先導，而諸菩薩然後發菩提心。是故當知，大菩提心者大悲為先導。此何能知邪？如《菩薩藏經》云，若諸菩薩欲求菩提，應以大悲而為先導。譬如士夫所有命根以出入息而為先導，諸菩薩摩訶薩亦復如是，於所集大乘法中以大悲心而為先導。又如轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導，菩薩摩訶薩亦復如是，於一切佛法中以大悲心而為先導。又云，諸菩薩於己過失常行伺察，於他過失悲心護念。《無畏授所問大乘經》云，佛言：長者！若諸菩薩為欲成就大菩提者，當於一切有情起大悲心，於自身命不生愛著，乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿床座香華塗香等一切樂具悉不應著。何以故？長者！多諸有情於身命等皆生愛著，以愛著故廣造罪業墮惡趣中。若復有情起大悲已，於身命等不生愛著，以不著故生於善趣，復能於彼一切有情運心廣行布施等行，一切善法相應而作。修菩薩者以大悲心而成其身。此云何知？如《寶雲經》云，佛言：善男子！若諸菩薩具十法者，是為大悲所成其身。何等為十？一者見一切有情為苦逼迫無救無依無歸趣者，見已應發大菩提心為作依怙；二者發菩提心已，令彼有情得法成就；三者隨所得法，為諸有情作大利益；四者慳悋有情令住布施；五者若毀禁戒令修淨戒；六者若多忿恚令住忍辱；七者若多懈怠令發精進；八者若多散亂令修靜慮；九者諸無智慧令得勝慧；十者一切有情極苦所逼，菩薩普為息除，令於菩提不為障難。如是名為十法。《總持自在王問經》云，菩薩或見一類有情貪愛所纏，於自妻子眷屬而生耽染，以愛纏故不得自在。菩薩如應為說法要，令解愛纏使得自在，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情起忿恚心互相違損生多過失，菩薩如應為說法要，使令斷除忿恚過失，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情為惡友攝故遠離善友常造罪業，菩薩如應為說法要，使令常得親近善友遠離惡友，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情最極貪愛不知厭足遠離勝慧，菩薩如應為說法要，令斷貪愛發生勝慧，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情謂無業報執斷執常，菩薩如應為說法要，令入甚深緣起知諸業行，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情以其無明癡暗所覆取著我人有情壽者，菩薩如應為說法要，使令慧眼清淨斷諸見執，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：云何菩薩而能勝出彼前布施？答：以迴向一切智故。如《般若波羅蜜多經》云，佛言：舍利子！菩薩摩訶薩若欲勝出一切聲聞緣覺所修布施持戒忍辱精進禪定智慧者，應當一發一切智相應隨喜心修學般若波羅蜜多，以大悲心而為先導，而諸菩薩然後發菩提心。是故當知，大菩提心者大悲為先導。此何能知邪？如《菩薩藏經》云，若諸菩薩欲求菩提，應以大悲而為先導。譬如士夫所有命根以出入息而為先導，諸菩薩摩訶薩亦復如是，於所集大乘法中以大悲心而為先導。又如轉輪聖王於諸寶中以其輪寶而為先導，菩薩摩訶薩亦復如是，於一切佛法中以大悲心而為先導。又云，諸菩薩於己過失常行伺察，於他過失悲心護念。《無畏授所問大乘經》云，佛言：長者！若諸菩薩為欲成就大菩提者，當於一切有情起大悲心，於自身命不生愛著，乃至一切財穀舍宅妻子飲食衣服乘輿床座香華塗香等一切樂具悉不應著。何以故？長者！多諸有情於身命等皆生愛著，以愛著故廣造罪業墮惡趣中。若復有情起大悲已，於身命等不生愛著，以不著故生於善趣，復能於彼一切有情運心廣行布施等行，一切善法相應而作。修菩薩者以大悲心而成其身。此云何知？如《寶雲經》云，佛言：善男子！若諸菩薩具十法者，是為大悲所成其身。何等為十？一者見一切有情為苦逼迫無救無依無歸趣者，見已應發大菩提心為作依怙；二者發菩提心已，令彼有情得法成就；三者隨所得法，為諸有情作大利益；四者慳悋有情令住布施；五者若毀禁戒令修淨戒；六者若多忿恚令住忍辱；七者若多懈怠令發精進；八者若多散亂令修靜慮；九者諸無智慧令得勝慧；十者一切有情極苦所逼，菩薩普為息除，令於菩提不為障難。如是名為十法。《總持自在王問經》云，菩薩或見一類有情貪愛所纏，於自妻子眷屬而生耽染，以愛纏故不得自在。菩薩如應為說法要，令解愛纏使得自在，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情起忿恚心互相違損生多過失，菩薩如應為說法要，使令斷除忿恚過失，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情為惡友攝故遠離善友常造罪業，菩薩如應為說法要，使令常得親近善友遠離惡友，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情最極貪愛不知厭足遠離勝慧，菩薩如應為說法要，令斷貪愛發生勝慧，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情謂無業報執斷執常，菩薩如應為說法要，令入甚深緣起知諸業行，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情以其無明癡暗所覆取著我人有情壽者，菩薩如應為說法要，使令慧眼清淨斷諸見執，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類

有情耽味生死執著五蘊如殺害者，菩薩如應為說法要，使令出離一切三界，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情為彼魔索之所纏縛若愛若惡皆生住著，菩薩如應為說法要，使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情扃涅槃門闢惡趣戶，菩薩如應為說法要，使令彼等闢涅槃門扃惡趣戶，菩薩為諸有情起大悲心故發菩提心。若於菩薩忍法有毀謗者，彼生欺慢心於法障難，欲令菩薩遠離忍法，菩薩當知是魔事起。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！假使有人於一切世界極微塵等一切有情所有善根悉為障難，若復於一優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根而為障難，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於極微塵等一切世界諸優婆塞所有善根悉為障難。若復有人於一苾芻所彼少善根而為障難，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。如是次第，若於隨信行人、隨法行人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、八人地及緣覺人，羊車行菩薩人、象車行菩薩人、日月神通行菩薩人、聲聞神通行菩薩人等，若或有人於是極微塵等一切世界諸聲聞神通行菩薩人所諸有善根悉為障難，若復有人於一如來神通行菩薩所彼一善根而為障難，起欺慢心生忿恚者，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於十方一切世界極微塵等一切有情挑取其眼，而復劫奪一切所有資生財物，若復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚，罵辱毀呰加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。若或有人於菩薩所，隨以何緣起欺慢心生忿恚者，由是罪業墮大號叫地獄，身量五百由旬，有五百頭，其一一頭有五百舌，而一一舌有五百犁以耕其舌有大熾焰。假使有人於三千大千世界一切有情所，皆以刀杖而打斫之，加復侵奪所有一切資生財物，若復有人於菩薩所起欺慢心，而生忿恚及懷損惱，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人發極惡心、一切有情不利益心，於殑伽沙數等世界，一一世界中有殑伽沙數諸阿羅漢而悉殺害，復以殑伽沙數等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉破壞，若復有人於信解大乘菩薩所同植大乘種已，隨以何緣起欺慢心而生忿恚，罵辱毀呰加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。何以故？以菩薩能生諸如來故，使令佛種不斷絕故。若有毀謗菩薩者，是即毀謗正法。若毀謗菩薩者，彼無別法可攝受故，唯菩薩法而能攝受。假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚，若復有人於菩薩所生忿恚已，捨而背之不樂瞻視，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害，加復侵奪一切所有，若復有人隨於一菩薩所而生 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情耽味生死執著五蘊如殺害者，菩薩如應為說法要，使令出離一切三界，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情為彼魔索之所纏縛若愛若惡皆生住著，菩薩如應為說法要，使令解脫魔索纏縛斷除愛惡所住著心，菩薩為諸有情起大悲心故。或見一類有情扃涅槃門闢惡趣戶，菩薩如應為說法要，使令彼等闢涅槃門扃惡趣戶，菩薩為諸有情起大悲心故發菩提心。若於菩薩忍法有毀謗者，彼生欺慢心於法障難，欲令菩薩遠離忍法，菩薩當知是魔事起。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！假使有人於一切世界極微塵等一切有情所有善根悉為障難，若復於一優婆塞無異師尊具修十善業者彼少善根而為障難，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於極微塵等一切世界諸優婆塞所有善根悉為障難。若復有人於一苾芻所彼少善根而為障難，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。如是次第，若於隨信行人、隨法行人、須陀洹、斯陀含、阿那含、阿羅漢、八人地及緣覺人，羊車行菩薩人、象車行菩薩人、日月神通行菩薩人、聲聞神通行菩薩人等，若或有人於是極微塵等一切世界諸聲聞神通行菩薩人所諸有善根悉為障難，若復有人於一如來神通行菩薩所彼一善根而為障難，起欺慢心生忿恚者，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於十方一切世界極微塵等一切有情挑取其眼，而復劫奪一切所有資生財物，若復有人於一菩薩所起欺慢心而生忿恚，罵辱毀呰加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。若或有人於菩薩所，隨以何緣起欺慢心生忿恚者，由是罪業墮大號叫地獄，身量五百由旬，有五百頭，其一一頭有五百舌，而一一舌有五百犁以耕其舌有大熾焰。假使有人於三千大千世界一切有情所，皆以刀杖而打斫之，加復侵奪所有一切資生財物，若復有人於菩薩所起欺慢心，而生忿恚及懷損惱，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人發極惡心、一切有情不利益心，於殑伽沙數等世界，一一世界中有殑伽沙數諸阿羅漢而悉殺害，復以殑伽沙數等諸佛塔廟諸寶所成及寶欄楯豎立幢幡殊妙嚴飾皆悉破壞，若復有人於信解大乘菩薩所同植大乘種已，隨以何緣起欺慢心而生忿恚，罵辱毀呰加復觸嬈，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。何以故？以菩薩能生諸如來故，使令佛種不斷絕故。若有毀謗菩薩者，是即毀謗正法。若毀謗菩薩者，彼無別法可攝受故，唯菩薩法而能攝受。假使有人於十方一切世界諸有情所悉生忿恚，若復有人於菩薩所生忿恚已，捨而背之不樂瞻視，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。假使有人於閻浮提一切有情而悉殺害，加復侵奪一切所有，若復有人隨於一菩薩所而生

毀謗，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。《慈氏師子吼經》云，若菩薩於滿三千大千世界一切有情所，悉生忿恚罵辱捶打，而彼菩薩亦復不為壞失損惱。若此菩薩或於一菩薩所，一起忿恚心雖極少分，而此菩薩是為陷失損惱。何以故？彼一菩薩經爾所劫被忍辱鎧、常不捨離一切智心，是故此菩薩不應於彼暫生忿恚。《妙吉祥神通游戲經》云，佛言：妙吉祥！汝今當知，諸言損害者，謂百劫中積修善根別別壞失，此名損害。修菩薩行者應如是知，若於佛世尊所作不饒益得大罪報，作諸饒益者獲大福蘊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 毀謗，如是之罪倍勝於前阿僧祇數。《慈氏師子吼經》云，若菩薩於滿三千大千世界一切有情所，悉生忿恚罵辱捶打，而彼菩薩亦復不為壞失損惱。若此菩薩或於一菩薩所，一起忿恚心雖極少分，而此菩薩是為陷失損惱。何以故？彼一菩薩經爾所劫被忍辱鎧、常不捨離一切智心，是故此菩薩不應於彼暫生忿恚。《妙吉祥神通游戲經》云，佛言：妙吉祥！汝今當知，諸言損害者，謂百劫中積修善根別別壞失，此名損害。修菩薩行者應如是知，若於佛世尊所作不饒益得大罪報，作諸饒益者獲大福蘊。