大乘寶要義論
宋 法護等譯10卷CBETA T1635大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
大乘寶要義論卷第一
大乘寶要義論卷第一
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西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯
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歸命十方無邊際， 所住一切世界中，
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過未現在諸如來， 菩薩聲聞緣覺等。
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智者當知人身難得，於剎那間成諸勝行亦復為難，若於此中不起思惟作利益事，此生虛來。云何能於如來清淨言教，發勤勇心領納聽受？此有二事，謂人身難得、正法難聞，值佛出世復甚為難。
智者當知人身難得，於剎那間成諸勝行亦復為難，若於此中不起思惟作利益事，此生虛來。云何能於如來清淨言教，發勤勇心領納聽受？此有二事，謂人身難得、正法難聞，值佛出世復甚為難。
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問：此中以何而為印證值佛甚難？答：無數經中皆作是說，斯為定量。且依《妙法蓮華經》云，佛言：諸苾芻！如來、應供、正等正覺，經於百千俱胝那庾多劫，如是等曠遠世時或有或無，如來出世斯為甚難，如優曇華時一現爾。《決定王經》云，佛言：阿難！諸佛出世，彼優曇華，俱時而現。其華如金有淨妙光。開敷異香遍由旬內。是華光明能破冥暗，能令念者即得清淨，能息病苦、能作明照、能去惡香、能施妙香，彼香能息四界增損。其華亦非隨轉輪王遍處皆出，唯金輪王乃可應現，況復破戒諸有情類，唯佛出世是華俱出。此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無？如有緣起中說，無熱惱大池北面有山名五峯，而彼山上有優曇華林，若佛世尊從兜率天宮沒降生人間入母胎時，彼優曇華而方含蘂；若佛世尊出母胎時，是華增長有開敷相；若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時，彼優曇華開敷茂盛；若佛世尊棄捨壽命及緣行時，是華萎瘁；若佛世尊入涅槃時，是華枝葉及以華果皆悉凋落。其華分量大若車輪。《覺智方廣經》云，大名稱仙王謂諸仙眾言：諸仁者！若菩薩暫時得值如來出世說法化利，是即相應。《華嚴經》云，於俱胝劫中值佛出世，聽受正法尊重信奉，此真實見甚為難得。《賢劫經》云，此賢劫後六十五劫無佛出世，其後有劫號大名稱，彼一劫中有十千佛出現於世。大名稱劫後八十千劫無佛出世，其後有劫號曰星喻，彼一劫中有八十千佛出現於世。星喻劫後經三百劫無佛出世，其後有劫名功德莊嚴，彼一劫中有八萬四千佛出現於世。
問：此中以何而為印證值佛甚難？答：無數經中皆作是說，斯為定量。且依《妙法蓮華經》云，佛言：諸苾芻！如來、應供、正等正覺，經於百千俱胝那庾多劫，如是等曠遠世時或有或無，如來出世斯為甚難，如優曇華時一現爾。《決定王經》云，佛言：阿難！諸佛出世，彼優曇華，俱時而現。其華如金有淨妙光。開敷異香遍由旬內。是華光明能破冥暗，能令念者即得清淨，能息病苦、能作明照、能去惡香、能施妙香，彼香能息四界增損。其華亦非隨轉輪王遍處皆出，唯金輪王乃可應現，況復破戒諸有情類，唯佛出世是華俱出。此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無？如有緣起中說，無熱惱大池北面有山名五峯，而彼山上有優曇華林，若佛世尊從兜率天宮沒降生人間入母胎時，彼優曇華而方含蘂；若佛世尊出母胎時，是華增長有開敷相；若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時，彼優曇華開敷茂盛；若佛世尊棄捨壽命及緣行時，是華萎瘁；若佛世尊入涅槃時，是華枝葉及以華果皆悉凋落。其華分量大若車輪。《覺智方廣經》云，大名稱仙王謂諸仙眾言：諸仁者！若菩薩暫時得值如來出世說法化利，是即相應。《華嚴經》云，於俱胝劫中值佛出世，聽受正法尊重信奉，此真實見甚為難得。《賢劫經》云，此賢劫後六十五劫無佛出世，其後有劫號大名稱，彼一劫中有十千佛出現於世。大名稱劫後八十千劫無佛出世，其後有劫號曰星喻，彼一劫中有八十千佛出現於世。星喻劫後經三百劫無佛出世，其後有劫名功德莊嚴，彼一劫中有八萬四千佛出現於世。
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此中問言：云何能知人身難得？答：諸契經中皆作是說。如《雜阿含經》云，佛言：諸苾芻！譬如大地流水充滿，有人取木開一孔穴置於水中，是木輕浮隨風飄流，東風西向、西風東向，南北所吹亦復如是。有一眼龜居其水內，壽命無數百歲，凡經百歲自水一浮投木孔中。諸苾芻！於汝意云何？彼一眼龜如是壽極長遠，百歲一浮，可能得值浮木孔邪？諸苾芻言：不也。世尊！佛言：諸苾芻！值佛出世、說法化度、覺了正道、得至涅槃亦復如是，斯極為難。或得人身時分具足，又復為難。
此中問言：云何能知人身難得？答：諸契經中皆作是說。如《雜阿含經》云，佛言：諸苾芻！譬如大地流水充滿，有人取木開一孔穴置於水中，是木輕浮隨風飄流，東風西向、西風東向，南北所吹亦復如是。有一眼龜居其水內，壽命無數百歲，凡經百歲自水一浮投木孔中。諸苾芻！於汝意云何？彼一眼龜如是壽極長遠，百歲一浮，可能得值浮木孔邪？諸苾芻言：不也。世尊！佛言：諸苾芻！值佛出世、說法化度、覺了正道、得至涅槃亦復如是，斯極為難。或得人身時分具足，又復為難。
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此中問言：云何能知時分具足而難得邪？答：諸契經中作如是說。如《增一阿含經》云，佛言：諸苾芻！有八種難，不知時人不應修梵行。何等為八？若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在地獄中，此為第一修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在畜生中，此為第二修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在餓鬼中，此為第三修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在長壽天，此為第四修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在於邊惡恚害之處，此為第五修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情雖生中國，或聾或瘂、根不完具，善說惡說不知其義，此為第六修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情生於中國，不聾不瘂、六根完具，善說惡說而悉能知，然起邪見顛倒計執，謂無施無利、亦無事火、無善作惡作諸業果報、無此世無他世、無父無母、無世間沙門婆羅門、無正趣正道、無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，此為第七修梵行者時分之難。或復一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，又復正見無顛倒計執，謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果，然佛不出世不說法要，此為第八修梵行者時分之難。諸苾芻！當知有一種時分和合應修梵行，謂佛出世宣說法要，初善中善後善、文義深遠純一無雜、具足清白梵行之相。而一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，正見具足不起顛倒計執，謂有施有利亦有事火、有善作惡作諸業果報、有此世有他世、有父有母、有世間沙門婆羅門、有正趣正道、有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，是為一種時分和合。《大集經．月藏品》云，諸仁者！時分和合如應時香樹，極為難得。
此中問言：云何能知時分具足而難得邪？答：諸契經中作如是說。如《增一阿含經》云，佛言：諸苾芻！有八種難，不知時人不應修梵行。何等為八？若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在地獄中，此為第一修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在畜生中，此為第二修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在餓鬼中，此為第三修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在長壽天，此為第四修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在於邊惡恚害之處，此為第五修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情雖生中國，或聾或瘂、根不完具，善說惡說不知其義，此為第六修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情生於中國，不聾不瘂、六根完具，善說惡說而悉能知，然起邪見顛倒計執，謂無施無利、亦無事火、無善作惡作諸業果報、無此世無他世、無父無母、無世間沙門婆羅門、無正趣正道、無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，此為第七修梵行者時分之難。或復一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，又復正見無顛倒計執，謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果，然佛不出世不說法要，此為第八修梵行者時分之難。諸苾芻！當知有一種時分和合應修梵行，謂佛出世宣說法要，初善中善後善、文義深遠純一無雜、具足清白梵行之相。而一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，正見具足不起顛倒計執，謂有施有利亦有事火、有善作惡作諸業果報、有此世有他世、有父有母、有世間沙門婆羅門、有正趣正道、有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，是為一種時分和合。《大集經．月藏品》云，諸仁者！時分和合如應時香樹，極為難得。
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此中應問：彼作是說得人身者，云何能得清淨平等清淨所說？答：有十種功德若能圓滿，彼得人身清淨平等。何等為十？如《超越下族經》云，一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信；二者廣多清淨欲見聖賢；三者樂聞正法；四者不生慳嫉普行大施；五者端身繫念樂涅槃道；六者以無礙心善心廣施；七者信有諸業及諸業報；八者不起分別；九者無求無疑亦無染慧；十者不壞善惡業果。如是十種若了知已，於此命緣諸惡莫作。此中應問：何名為信？答：信者謂順向聖賢，諸惡莫作。如《破染慧經》云：諸善法中信為先導。是中信者何義？謂信順義。此能具足如來無障礙智，而能宣說難見難知甚深正法，永斷愛纏。謂無眼無眼滅、無耳鼻舌身意無耳鼻舌身意滅，無住非無住、無意樂非無意樂，具六十種音聲文句，次第語業清淨潔白，其身極淨，其心現種種色相。而佛如來無所不知無所不見、無不成證無不覺了。如來以清淨眼及如來普眼，永斷過失遠離貪愛，破諸癡瞑過於肉眼，而能觀照甚深頂相，宣說無上第一義諦。一切佛法雖復分別，如是佛法而不謗緣起，此名為信。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！何名信力？謂於一切佛法現前印順，信解無疑亦無異求，決定實信業及業報。信心無雜，於空、無相、無願所作諸行及一切法皆生淨信，謂布施有布施果、持戒持戒果、忍辱忍辱果、精進精進果、禪定禪定果、智慧智慧果。彼如是說是清淨相。於大乘勝解中能生淨信，此說名為信力。若復覺了諸著，是名信根。若根若力，總說名信。又復此中何名信力？信謂印順，能信他聲。云何修菩薩者信他聲邪？所謂聞他教示發菩提心修菩薩行，菩薩依止波羅蜜多、善巧方便及四攝法、一切佛法菩薩法等聲。從他聞已極生淨信，此說名為信力。《菩薩藏經》云，佛言：舍利子！此修菩薩行者，內發菩提心已即生淨信廣多清淨，欲見聖賢樂聞正法，決定信有諸業及業果報，斷十不善業、修十善業，信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞，所聞相應心意和合，超越疑惑不受後有，於諸佛菩薩及聲聞等真善知識，常所親近起愛重心，信彼善知識所說諸業及業果報。知其器已，如應為說甚深言論，謂空無相無願無行無生無起之論、無我無人無有情無壽者之論及緣生論。是諸言論聞已無疑亦復無執，隨入一切法，蘊處界等悉應無著。信一切法自性皆空，以佛智推求，純一不放逸。何名不放逸？謂若諸根起散亂時，應自心調伏、他心隨護。《月光菩薩經》云，若諸有情於三寶中起淨信心，而實難得，譬彼如意珠寶求得亦難。《入如來功德智不思議境界經
此中應問：彼作是說得人身者，云何能得清淨平等清淨所說？答：有十種功德若能圓滿，彼得人身清淨平等。何等為十？如《超越下族經》云，一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信；二者廣多清淨欲見聖賢；三者樂聞正法；四者不生慳嫉普行大施；五者端身繫念樂涅槃道；六者以無礙心善心廣施；七者信有諸業及諸業報；八者不起分別；九者無求無疑亦無染慧；十者不壞善惡業果。如是十種若了知已，於此命緣諸惡莫作。此中應問：何名為信？答：信者謂順向聖賢，諸惡莫作。如《破染慧經》云：諸善法中信為先導。是中信者何義？謂信順義。此能具足如來無障礙智，而能宣說難見難知甚深正法，永斷愛纏。謂無眼無眼滅、無耳鼻舌身意無耳鼻舌身意滅，無住非無住、無意樂非無意樂，具六十種音聲文句，次第語業清淨潔白，其身極淨，其心現種種色相。而佛如來無所不知無所不見、無不成證無不覺了。如來以清淨眼及如來普眼，永斷過失遠離貪愛，破諸癡瞑過於肉眼，而能觀照甚深頂相，宣說無上第一義諦。一切佛法雖復分別，如是佛法而不謗緣起，此名為信。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！何名信力？謂於一切佛法現前印順，信解無疑亦無異求，決定實信業及業報。信心無雜，於空、無相、無願所作諸行及一切法皆生淨信，謂布施有布施果、持戒持戒果、忍辱忍辱果、精進精進果、禪定禪定果、智慧智慧果。彼如是說是清淨相。於大乘勝解中能生淨信，此說名為信力。若復覺了諸著，是名信根。若根若力，總說名信。又復此中何名信力？信謂印順，能信他聲。云何修菩薩者信他聲邪？所謂聞他教示發菩提心修菩薩行，菩薩依止波羅蜜多、善巧方便及四攝法、一切佛法菩薩法等聲。從他聞已極生淨信，此說名為信力。《菩薩藏經》云，佛言：舍利子！此修菩薩行者，內發菩提心已即生淨信廣多清淨，欲見聖賢樂聞正法，決定信有諸業及業果報，斷十不善業、修十善業，信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞，所聞相應心意和合，超越疑惑不受後有，於諸佛菩薩及聲聞等真善知識，常所親近起愛重心，信彼善知識所說諸業及業果報。知其器已，如應為說甚深言論，謂空無相無願無行無生無起之論、無我無人無有情無壽者之論及緣生論。是諸言論聞已無疑亦復無執，隨入一切法，蘊處界等悉應無著。信一切法自性皆空，以佛智推求，純一不放逸。何名不放逸？謂若諸根起散亂時，應自心調伏、他心隨護。《月光菩薩經》云，若諸有情於三寶中起淨信心，而實難得，譬彼如意珠寶求得亦難。《入如來功德智不思議境界經
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》云，聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言：有五種法，諸菩薩摩訶薩當生勝解，若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得。何等為五？一者一切法空、二者一切法無對治、三者一切法無生、四者一切法無滅、五者一切法不可記說。如是五種當生勝解，如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處，如來悉無發悟亦無分別，然隨眾生心意若時非時一切常轉。諸菩薩摩訶薩於此當生勝解。《星賀騷那儞緣起經》云，世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故，於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺。諸菩薩摩訶薩於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得授記別，於其中間歷修勝行，遍入諸佛境界經無邊際劫，乃至于今現成正覺。於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣，為化度有情作利益故，經無邊際劫歷修勝行現成正覺。於此應生信解。是故當知，一切有情若發菩提心，此為難得。
》云，聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言：有五種法，諸菩薩摩訶薩當生勝解，若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得。何等為五？一者一切法空、二者一切法無對治、三者一切法無生、四者一切法無滅、五者一切法不可記說。如是五種當生勝解，如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處，如來悉無發悟亦無分別，然隨眾生心意若時非時一切常轉。諸菩薩摩訶薩於此當生勝解。《星賀騷那儞緣起經》云，世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故，於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺。諸菩薩摩訶薩於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得授記別，於其中間歷修勝行，遍入諸佛境界經無邊際劫，乃至于今現成正覺。於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣，為化度有情作利益故，經無邊際劫歷修勝行現成正覺。於此應生信解。是故當知，一切有情若發菩提心，此為難得。
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問：發菩提心實為難得。此復云何得發起邪？答：多有經說。且依《華嚴經》云，世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心，實為難得。當知菩提心如世間種子，以世間一切善法悉種植故。如一切佛法境界，一切惡作能盡燒故。猶如劫火，一切不善法能銷壞故。猶如大地，一切義能成就故。如摩尼寶王，一切意樂悉圓滿故。猶如賢瓶，拔出生死流故。如勝鉤餌，一切世間天人阿修羅，乃至一切佛法一切佛功德，皆悉稱讚彼菩提心功德故。如佛塔廟。何以故？此中具有諸菩薩行勝境界故。又復此菩提心，出生過去未來現在一切諸佛。善男子！譬如有藥名鐵金光，是藥一兩能化鐵千兩悉使成金，非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥。發菩提心者亦復如是，若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受，能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金，非彼一切業煩惱障而能染污一切智心。善男子！又如秉一燈炬入於暗室，隨入室中，彼百千年積集暗瞑皆悉破滅洞然明照。發菩提心亦復如是，秉一切智心大光明炬，入於有情心意暗室，隨入其中，彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除，以大智光出生明照。善男子！又如大龍王頂大如意妙寶王冠，不為他怨敢來侵怖。諸菩薩摩訶薩亦復如是，頂菩提心及大悲心妙寶王冠，不為一切惡趣諸惡敢來侵怖。又如日月淨圓光中極所照曜，是中應現所有一切金銀珍寶、華鬘衣服、勝妙樂具，總集彼等一切所有，皆不能與如意寶王等其價直。發菩提心亦復如是，極盡三世一切智智法界道場隨所照曜，是中應現一切有情、一切天人及彼一切聲聞緣覺，若有漏若無漏一切善根，皆不能與發菩提心自在寶王等其價直。又如牛羊之乳滿大海中，若師子乳足跡之滴墮海中時，牛羊諸乳不能凝結亦不和合。菩提心亦復如是，不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海，如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時，諸業煩惱永盡無餘，所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合。又如親近勇猛之人，一切怨惡不能侵害。發菩提心者亦復如是，若親近勇猛菩薩，一切惡作之怨不能侵害。又如殘缺金剛之寶，雖有所損，於眾寶中亦復最勝，而能出過諸莊嚴具，彼金剛寶名亦不殞滅，普能拯濟諸有貧乏。少分菩提心亦復如是，其猶殘缺金剛之寶，雖未圓具，而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴，彼菩薩名亦不殞滅，能濟貧乏無聖財者。《勝軍王問經》云，佛言：大王！善哉善哉！汝能於佛法中愛樂希求。如汝大王！現今治化憍薩羅國，利益安樂一切人民，救拔濟度安慰接引使歸正道。而汝若能廣利一切有情，令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨
問：發菩提心實為難得。此復云何得發起邪？答：多有經說。且依《華嚴經》云，世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心，實為難得。當知菩提心如世間種子，以世間一切善法悉種植故。如一切佛法境界，一切惡作能盡燒故。猶如劫火，一切不善法能銷壞故。猶如大地，一切義能成就故。如摩尼寶王，一切意樂悉圓滿故。猶如賢瓶，拔出生死流故。如勝鉤餌，一切世間天人阿修羅，乃至一切佛法一切佛功德，皆悉稱讚彼菩提心功德故。如佛塔廟。何以故？此中具有諸菩薩行勝境界故。又復此菩提心，出生過去未來現在一切諸佛。善男子！譬如有藥名鐵金光，是藥一兩能化鐵千兩悉使成金，非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥。發菩提心者亦復如是，若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受，能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金，非彼一切業煩惱障而能染污一切智心。善男子！又如秉一燈炬入於暗室，隨入室中，彼百千年積集暗瞑皆悉破滅洞然明照。發菩提心亦復如是，秉一切智心大光明炬，入於有情心意暗室，隨入其中，彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除，以大智光出生明照。善男子！又如大龍王頂大如意妙寶王冠，不為他怨敢來侵怖。諸菩薩摩訶薩亦復如是，頂菩提心及大悲心妙寶王冠，不為一切惡趣諸惡敢來侵怖。又如日月淨圓光中極所照曜，是中應現所有一切金銀珍寶、華鬘衣服、勝妙樂具，總集彼等一切所有，皆不能與如意寶王等其價直。發菩提心亦復如是，極盡三世一切智智法界道場隨所照曜，是中應現一切有情、一切天人及彼一切聲聞緣覺，若有漏若無漏一切善根，皆不能與發菩提心自在寶王等其價直。又如牛羊之乳滿大海中，若師子乳足跡之滴墮海中時，牛羊諸乳不能凝結亦不和合。菩提心亦復如是，不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海，如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時，諸業煩惱永盡無餘，所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合。又如親近勇猛之人，一切怨惡不能侵害。發菩提心者亦復如是，若親近勇猛菩薩，一切惡作之怨不能侵害。又如殘缺金剛之寶，雖有所損，於眾寶中亦復最勝，而能出過諸莊嚴具，彼金剛寶名亦不殞滅，普能拯濟諸有貧乏。少分菩提心亦復如是，其猶殘缺金剛之寶，雖未圓具，而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴，彼菩薩名亦不殞滅，能濟貧乏無聖財者。《勝軍王問經》云，佛言：大王！善哉善哉！汝能於佛法中愛樂希求。如汝大王！現今治化憍薩羅國，利益安樂一切人民，救拔濟度安慰接引使歸正道。而汝若能廣利一切有情，令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨
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多羅三藐三菩提道，斯復大利。又復大王！彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中，生尊重想。大王！彼諸聖賢於正等覺有所樂欲，有信有求有願有稱讚生隨喜心，是諸聖賢若身語意極生信重。何以故？大王！而彼地方有無數百佛出現、無數百轉法輪、無數百聖眾相續得度。如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現，轉正法輪化度聖眾，如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等。
多羅三藐三菩提道，斯復大利。又復大王！彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中，生尊重想。大王！彼諸聖賢於正等覺有所樂欲，有信有求有願有稱讚生隨喜心，是諸聖賢若身語意極生信重。何以故？大王！而彼地方有無數百佛出現、無數百轉法輪、無數百聖眾相續得度。如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現，轉正法輪化度聖眾，如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等。
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大乘寶要義論卷第一
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