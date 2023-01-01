大乘寶要義論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘寶要義論卷第一

西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚少卿傳梵大師賜紫沙門臣法護等奉 詔譯

歸命十方無邊際， 所住一切世界中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸命十方無邊際， 所住一切世界中，

過未現在諸如來， 菩薩聲聞緣覺等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過未現在諸如來， 菩薩聲聞緣覺等。

智者當知人身難得，於剎那間成諸勝行亦復為難，若於此中不起思惟作利益事，此生虛來。云何能於如來清淨言教，發勤勇心領納聽受？此有二事，謂人身難得、正法難聞，值佛出世復甚為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智者當知人身難得，於剎那間成諸勝行亦復為難，若於此中不起思惟作利益事，此生虛來。云何能於如來清淨言教，發勤勇心領納聽受？此有二事，謂人身難得、正法難聞，值佛出世復甚為難。

問：此中以何而為印證值佛甚難？答：無數經中皆作是說，斯為定量。且依《妙法蓮華經》云，佛言：諸苾芻！如來、應供、正等正覺，經於百千俱胝那庾多劫，如是等曠遠世時或有或無，如來出世斯為甚難，如優曇華時一現爾。《決定王經》云，佛言：阿難！諸佛出世，彼優曇華，俱時而現。其華如金有淨妙光。開敷異香遍由旬內。是華光明能破冥暗，能令念者即得清淨，能息病苦、能作明照、能去惡香、能施妙香，彼香能息四界增損。其華亦非隨轉輪王遍處皆出，唯金輪王乃可應現，況復破戒諸有情類，唯佛出世是華俱出。此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無？如有緣起中說，無熱惱大池北面有山名五峯，而彼山上有優曇華林，若佛世尊從兜率天宮沒降生人間入母胎時，彼優曇華而方含蘂；若佛世尊出母胎時，是華增長有開敷相；若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時，彼優曇華開敷茂盛；若佛世尊棄捨壽命及緣行時，是華萎瘁；若佛世尊入涅槃時，是華枝葉及以華果皆悉凋落。其華分量大若車輪。《覺智方廣經》云，大名稱仙王謂諸仙眾言：諸仁者！若菩薩暫時得值如來出世說法化利，是即相應。《華嚴經》云，於俱胝劫中值佛出世，聽受正法尊重信奉，此真實見甚為難得。《賢劫經》云，此賢劫後六十五劫無佛出世，其後有劫號大名稱，彼一劫中有十千佛出現於世。大名稱劫後八十千劫無佛出世，其後有劫號曰星喻，彼一劫中有八十千佛出現於世。星喻劫後經三百劫無佛出世，其後有劫名功德莊嚴，彼一劫中有八萬四千佛出現於世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：此中以何而為印證值佛甚難？答：無數經中皆作是說，斯為定量。且依《妙法蓮華經》云，佛言：諸苾芻！如來、應供、正等正覺，經於百千俱胝那庾多劫，如是等曠遠世時或有或無，如來出世斯為甚難，如優曇華時一現爾。《決定王經》云，佛言：阿難！諸佛出世，彼優曇華，俱時而現。其華如金有淨妙光。開敷異香遍由旬內。是華光明能破冥暗，能令念者即得清淨，能息病苦、能作明照、能去惡香、能施妙香，彼香能息四界增損。其華亦非隨轉輪王遍處皆出，唯金輪王乃可應現，況復破戒諸有情類，唯佛出世是華俱出。此中云何能知彼優曇華於曠遠時或有或無？如有緣起中說，無熱惱大池北面有山名五峯，而彼山上有優曇華林，若佛世尊從兜率天宮沒降生人間入母胎時，彼優曇華而方含蘂；若佛世尊出母胎時，是華增長有開敷相；若佛世尊成阿耨多羅三藐三菩提果時，彼優曇華開敷茂盛；若佛世尊棄捨壽命及緣行時，是華萎瘁；若佛世尊入涅槃時，是華枝葉及以華果皆悉凋落。其華分量大若車輪。《覺智方廣經》云，大名稱仙王謂諸仙眾言：諸仁者！若菩薩暫時得值如來出世說法化利，是即相應。《華嚴經》云，於俱胝劫中值佛出世，聽受正法尊重信奉，此真實見甚為難得。《賢劫經》云，此賢劫後六十五劫無佛出世，其後有劫號大名稱，彼一劫中有十千佛出現於世。大名稱劫後八十千劫無佛出世，其後有劫號曰星喻，彼一劫中有八十千佛出現於世。星喻劫後經三百劫無佛出世，其後有劫名功德莊嚴，彼一劫中有八萬四千佛出現於世。

此中問言：云何能知人身難得？答：諸契經中皆作是說。如《雜阿含經》云，佛言：諸苾芻！譬如大地流水充滿，有人取木開一孔穴置於水中，是木輕浮隨風飄流，東風西向、西風東向，南北所吹亦復如是。有一眼龜居其水內，壽命無數百歲，凡經百歲自水一浮投木孔中。諸苾芻！於汝意云何？彼一眼龜如是壽極長遠，百歲一浮，可能得值浮木孔邪？諸苾芻言：不也。世尊！佛言：諸苾芻！值佛出世、說法化度、覺了正道、得至涅槃亦復如是，斯極為難。或得人身時分具足，又復為難。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中問言：云何能知人身難得？答：諸契經中皆作是說。如《雜阿含經》云，佛言：諸苾芻！譬如大地流水充滿，有人取木開一孔穴置於水中，是木輕浮隨風飄流，東風西向、西風東向，南北所吹亦復如是。有一眼龜居其水內，壽命無數百歲，凡經百歲自水一浮投木孔中。諸苾芻！於汝意云何？彼一眼龜如是壽極長遠，百歲一浮，可能得值浮木孔邪？諸苾芻言：不也。世尊！佛言：諸苾芻！值佛出世、說法化度、覺了正道、得至涅槃亦復如是，斯極為難。或得人身時分具足，又復為難。

此中問言：云何能知時分具足而難得邪？答：諸契經中作如是說。如《增一阿含經》云，佛言：諸苾芻！有八種難，不知時人不應修梵行。何等為八？若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在地獄中，此為第一修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在畜生中，此為第二修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在餓鬼中，此為第三修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在長壽天，此為第四修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在於邊惡恚害之處，此為第五修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情雖生中國，或聾或瘂、根不完具，善說惡說不知其義，此為第六修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情生於中國，不聾不瘂、六根完具，善說惡說而悉能知，然起邪見顛倒計執，謂無施無利、亦無事火、無善作惡作諸業果報、無此世無他世、無父無母、無世間沙門婆羅門、無正趣正道、無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，此為第七修梵行者時分之難。或復一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，又復正見無顛倒計執，謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果，然佛不出世不說法要，此為第八修梵行者時分之難。諸苾芻！當知有一種時分和合應修梵行，謂佛出世宣說法要，初善中善後善、文義深遠純一無雜、具足清白梵行之相。而一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，正見具足不起顛倒計執，謂有施有利亦有事火、有善作惡作諸業果報、有此世有他世、有父有母、有世間沙門婆羅門、有正趣正道、有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，是為一種時分和合。《大集經．月藏品》云，諸仁者！時分和合如應時香樹，極為難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中問言：云何能知時分具足而難得邪？答：諸契經中作如是說。如《增一阿含經》云，佛言：諸苾芻！有八種難，不知時人不應修梵行。何等為八？若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在地獄中，此為第一修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在畜生中，此為第二修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在餓鬼中，此為第三修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在長壽天，此為第四修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情在於邊惡恚害之處，此為第五修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情雖生中國，或聾或瘂、根不完具，善說惡說不知其義，此為第六修梵行者時分之難。若佛出世時宣說法要，化度有情使至涅槃，而一類有情生於中國，不聾不瘂、六根完具，善說惡說而悉能知，然起邪見顛倒計執，謂無施無利、亦無事火、無善作惡作諸業果報、無此世無他世、無父無母、無世間沙門婆羅門、無正趣正道、無阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，此為第七修梵行者時分之難。或復一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，又復正見無顛倒計執，謂有施有利乃至有阿羅漢取證聖果，然佛不出世不說法要，此為第八修梵行者時分之難。諸苾芻！當知有一種時分和合應修梵行，謂佛出世宣說法要，初善中善後善、文義深遠純一無雜、具足清白梵行之相。而一類有情生於中國，不聾不瘂六根完具，善說惡說而悉能知，正見具足不起顛倒計執，謂有施有利亦有事火、有善作惡作諸業果報、有此世有他世、有父有母、有世間沙門婆羅門、有正趣正道、有阿羅漢智解於此世他世以自通力而證聖果，是為一種時分和合。《大集經．月藏品》云，諸仁者！時分和合如應時香樹，極為難得。

此中應問：彼作是說得人身者，云何能得清淨平等清淨所說？答：有十種功德若能圓滿，彼得人身清淨平等。何等為十？如《超越下族經》云，一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信；二者廣多清淨欲見聖賢；三者樂聞正法；四者不生慳嫉普行大施；五者端身繫念樂涅槃道；六者以無礙心善心廣施；七者信有諸業及諸業報；八者不起分別；九者無求無疑亦無染慧；十者不壞善惡業果。如是十種若了知已，於此命緣諸惡莫作。此中應問：何名為信？答：信者謂順向聖賢，諸惡莫作。如《破染慧經》云：諸善法中信為先導。是中信者何義？謂信順義。此能具足如來無障礙智，而能宣說難見難知甚深正法，永斷愛纏。謂無眼無眼滅、無耳鼻舌身意無耳鼻舌身意滅，無住非無住、無意樂非無意樂，具六十種音聲文句，次第語業清淨潔白，其身極淨，其心現種種色相。而佛如來無所不知無所不見、無不成證無不覺了。如來以清淨眼及如來普眼，永斷過失遠離貪愛，破諸癡瞑過於肉眼，而能觀照甚深頂相，宣說無上第一義諦。一切佛法雖復分別，如是佛法而不謗緣起，此名為信。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！何名信力？謂於一切佛法現前印順，信解無疑亦無異求，決定實信業及業報。信心無雜，於空、無相、無願所作諸行及一切法皆生淨信，謂布施有布施果、持戒持戒果、忍辱忍辱果、精進精進果、禪定禪定果、智慧智慧果。彼如是說是清淨相。於大乘勝解中能生淨信，此說名為信力。若復覺了諸著，是名信根。若根若力，總說名信。又復此中何名信力？信謂印順，能信他聲。云何修菩薩者信他聲邪？所謂聞他教示發菩提心修菩薩行，菩薩依止波羅蜜多、善巧方便及四攝法、一切佛法菩薩法等聲。從他聞已極生淨信，此說名為信力。《菩薩藏經》云，佛言：舍利子！此修菩薩行者，內發菩提心已即生淨信廣多清淨，欲見聖賢樂聞正法，決定信有諸業及業果報，斷十不善業、修十善業，信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞，所聞相應心意和合，超越疑惑不受後有，於諸佛菩薩及聲聞等真善知識，常所親近起愛重心，信彼善知識所說諸業及業果報。知其器已，如應為說甚深言論，謂空無相無願無行無生無起之論、無我無人無有情無壽者之論及緣生論。是諸言論聞已無疑亦復無執，隨入一切法，蘊處界等悉應無著。信一切法自性皆空，以佛智推求，純一不放逸。何名不放逸？謂若諸根起散亂時，應自心調伏、他心隨護。《月光菩薩經》云，若諸有情於三寶中起淨信心，而實難得，譬彼如意珠寶求得亦難。《入如來功德智不思議境界經 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中應問：彼作是說得人身者，云何能得清淨平等清淨所說？答：有十種功德若能圓滿，彼得人身清淨平等。何等為十？如《超越下族經》云，一者若善男子善女人內發菩提心已即生淨信；二者廣多清淨欲見聖賢；三者樂聞正法；四者不生慳嫉普行大施；五者端身繫念樂涅槃道；六者以無礙心善心廣施；七者信有諸業及諸業報；八者不起分別；九者無求無疑亦無染慧；十者不壞善惡業果。如是十種若了知已，於此命緣諸惡莫作。此中應問：何名為信？答：信者謂順向聖賢，諸惡莫作。如《破染慧經》云：諸善法中信為先導。是中信者何義？謂信順義。此能具足如來無障礙智，而能宣說難見難知甚深正法，永斷愛纏。謂無眼無眼滅、無耳鼻舌身意無耳鼻舌身意滅，無住非無住、無意樂非無意樂，具六十種音聲文句，次第語業清淨潔白，其身極淨，其心現種種色相。而佛如來無所不知無所不見、無不成證無不覺了。如來以清淨眼及如來普眼，永斷過失遠離貪愛，破諸癡瞑過於肉眼，而能觀照甚深頂相，宣說無上第一義諦。一切佛法雖復分別，如是佛法而不謗緣起，此名為信。《信力入印法門經》云，佛言：妙吉祥！何名信力？謂於一切佛法現前印順，信解無疑亦無異求，決定實信業及業報。信心無雜，於空、無相、無願所作諸行及一切法皆生淨信，謂布施有布施果、持戒持戒果、忍辱忍辱果、精進精進果、禪定禪定果、智慧智慧果。彼如是說是清淨相。於大乘勝解中能生淨信，此說名為信力。若復覺了諸著，是名信根。若根若力，總說名信。又復此中何名信力？信謂印順，能信他聲。云何修菩薩者信他聲邪？所謂聞他教示發菩提心修菩薩行，菩薩依止波羅蜜多、善巧方便及四攝法、一切佛法菩薩法等聲。從他聞已極生淨信，此說名為信力。《菩薩藏經》云，佛言：舍利子！此修菩薩行者，內發菩提心已即生淨信廣多清淨，欲見聖賢樂聞正法，決定信有諸業及業果報，斷十不善業、修十善業，信有沙門婆羅門及正趣正道而復多聞，所聞相應心意和合，超越疑惑不受後有，於諸佛菩薩及聲聞等真善知識，常所親近起愛重心，信彼善知識所說諸業及業果報。知其器已，如應為說甚深言論，謂空無相無願無行無生無起之論、無我無人無有情無壽者之論及緣生論。是諸言論聞已無疑亦復無執，隨入一切法，蘊處界等悉應無著。信一切法自性皆空，以佛智推求，純一不放逸。何名不放逸？謂若諸根起散亂時，應自心調伏、他心隨護。《月光菩薩經》云，若諸有情於三寶中起淨信心，而實難得，譬彼如意珠寶求得亦難。《入如來功德智不思議境界經

》云，聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言：有五種法，諸菩薩摩訶薩當生勝解，若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得。何等為五？一者一切法空、二者一切法無對治、三者一切法無生、四者一切法無滅、五者一切法不可記說。如是五種當生勝解，如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處，如來悉無發悟亦無分別，然隨眾生心意若時非時一切常轉。諸菩薩摩訶薩於此當生勝解。《星賀騷那儞緣起經》云，世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故，於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺。諸菩薩摩訶薩於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得授記別，於其中間歷修勝行，遍入諸佛境界經無邊際劫，乃至于今現成正覺。於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣，為化度有情作利益故，經無邊際劫歷修勝行現成正覺。於此應生信解。是故當知，一切有情若發菩提心，此為難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 》云，聖除蓋障菩薩白妙吉祥菩薩言：有五種法，諸菩薩摩訶薩當生勝解，若此若彼阿僧祇最勝功德而悉獲得。何等為五？一者一切法空、二者一切法無對治、三者一切法無生、四者一切法無滅、五者一切法不可記說。如是五種當生勝解，如閻浮提地過微塵等數諸威儀道及作用處，如來悉無發悟亦無分別，然隨眾生心意若時非時一切常轉。諸菩薩摩訶薩於此當生勝解。《星賀騷那儞緣起經》云，世尊釋迦牟尼如來為化度有情作利益故，於殑伽沙數劫中歷修諸行現成正覺。諸菩薩摩訶薩於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來於燃燈佛所得授記別，於其中間歷修勝行，遍入諸佛境界經無邊際劫，乃至于今現成正覺。於此應生信解。又世尊釋迦牟尼如來見殺釋種因緣，為化度有情作利益故，經無邊際劫歷修勝行現成正覺。於此應生信解。是故當知，一切有情若發菩提心，此為難得。

問：發菩提心實為難得。此復云何得發起邪？答：多有經說。且依《華嚴經》云，世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心，實為難得。當知菩提心如世間種子，以世間一切善法悉種植故。如一切佛法境界，一切惡作能盡燒故。猶如劫火，一切不善法能銷壞故。猶如大地，一切義能成就故。如摩尼寶王，一切意樂悉圓滿故。猶如賢瓶，拔出生死流故。如勝鉤餌，一切世間天人阿修羅，乃至一切佛法一切佛功德，皆悉稱讚彼菩提心功德故。如佛塔廟。何以故？此中具有諸菩薩行勝境界故。又復此菩提心，出生過去未來現在一切諸佛。善男子！譬如有藥名鐵金光，是藥一兩能化鐵千兩悉使成金，非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥。發菩提心者亦復如是，若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受，能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金，非彼一切業煩惱障而能染污一切智心。善男子！又如秉一燈炬入於暗室，隨入室中，彼百千年積集暗瞑皆悉破滅洞然明照。發菩提心亦復如是，秉一切智心大光明炬，入於有情心意暗室，隨入其中，彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除，以大智光出生明照。善男子！又如大龍王頂大如意妙寶王冠，不為他怨敢來侵怖。諸菩薩摩訶薩亦復如是，頂菩提心及大悲心妙寶王冠，不為一切惡趣諸惡敢來侵怖。又如日月淨圓光中極所照曜，是中應現所有一切金銀珍寶、華鬘衣服、勝妙樂具，總集彼等一切所有，皆不能與如意寶王等其價直。發菩提心亦復如是，極盡三世一切智智法界道場隨所照曜，是中應現一切有情、一切天人及彼一切聲聞緣覺，若有漏若無漏一切善根，皆不能與發菩提心自在寶王等其價直。又如牛羊之乳滿大海中，若師子乳足跡之滴墮海中時，牛羊諸乳不能凝結亦不和合。菩提心亦復如是，不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海，如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時，諸業煩惱永盡無餘，所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合。又如親近勇猛之人，一切怨惡不能侵害。發菩提心者亦復如是，若親近勇猛菩薩，一切惡作之怨不能侵害。又如殘缺金剛之寶，雖有所損，於眾寶中亦復最勝，而能出過諸莊嚴具，彼金剛寶名亦不殞滅，普能拯濟諸有貧乏。少分菩提心亦復如是，其猶殘缺金剛之寶，雖未圓具，而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴，彼菩薩名亦不殞滅，能濟貧乏無聖財者。《勝軍王問經》云，佛言：大王！善哉善哉！汝能於佛法中愛樂希求。如汝大王！現今治化憍薩羅國，利益安樂一切人民，救拔濟度安慰接引使歸正道。而汝若能廣利一切有情，令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問：發菩提心實為難得。此復云何得發起邪？答：多有經說。且依《華嚴經》云，世間有情若發阿耨多羅三藐三菩提心，實為難得。當知菩提心如世間種子，以世間一切善法悉種植故。如一切佛法境界，一切惡作能盡燒故。猶如劫火，一切不善法能銷壞故。猶如大地，一切義能成就故。如摩尼寶王，一切意樂悉圓滿故。猶如賢瓶，拔出生死流故。如勝鉤餌，一切世間天人阿修羅，乃至一切佛法一切佛功德，皆悉稱讚彼菩提心功德故。如佛塔廟。何以故？此中具有諸菩薩行勝境界故。又復此菩提心，出生過去未來現在一切諸佛。善男子！譬如有藥名鐵金光，是藥一兩能化鐵千兩悉使成金，非彼千兩鐵而能壞此一兩聖藥。發菩提心者亦復如是，若能一發一切智心微妙聖藥善根迴向智所攝受，能令一切業煩惱障悉成一切法一切智金，非彼一切業煩惱障而能染污一切智心。善男子！又如秉一燈炬入於暗室，隨入室中，彼百千年積集暗瞑皆悉破滅洞然明照。發菩提心亦復如是，秉一切智心大光明炬，入於有情心意暗室，隨入其中，彼不可說百千劫已來積集一切業煩惱障無明黑暗皆悉銷除，以大智光出生明照。善男子！又如大龍王頂大如意妙寶王冠，不為他怨敢來侵怖。諸菩薩摩訶薩亦復如是，頂菩提心及大悲心妙寶王冠，不為一切惡趣諸惡敢來侵怖。又如日月淨圓光中極所照曜，是中應現所有一切金銀珍寶、華鬘衣服、勝妙樂具，總集彼等一切所有，皆不能與如意寶王等其價直。發菩提心亦復如是，極盡三世一切智智法界道場隨所照曜，是中應現一切有情、一切天人及彼一切聲聞緣覺，若有漏若無漏一切善根，皆不能與發菩提心自在寶王等其價直。又如牛羊之乳滿大海中，若師子乳足跡之滴墮海中時，牛羊諸乳不能凝結亦不和合。菩提心亦復如是，不可說百千劫積集諸業煩惱其猶大海，如來大丈夫師子發一切智心一滴之乳墮海中時，諸業煩惱永盡無餘，所有一切聲聞緣覺解脫亦不和合。又如親近勇猛之人，一切怨惡不能侵害。發菩提心者亦復如是，若親近勇猛菩薩，一切惡作之怨不能侵害。又如殘缺金剛之寶，雖有所損，於眾寶中亦復最勝，而能出過諸莊嚴具，彼金剛寶名亦不殞滅，普能拯濟諸有貧乏。少分菩提心亦復如是，其猶殘缺金剛之寶，雖未圓具，而亦出過一切聲聞緣覺功德莊嚴，彼菩薩名亦不殞滅，能濟貧乏無聖財者。《勝軍王問經》云，佛言：大王！善哉善哉！汝能於佛法中愛樂希求。如汝大王！現今治化憍薩羅國，利益安樂一切人民，救拔濟度安慰接引使歸正道。而汝若能廣利一切有情，令發一切智心圓滿一切佛法趣證阿耨

多羅三藐三菩提道，斯復大利。又復大王！彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中，生尊重想。大王！彼諸聖賢於正等覺有所樂欲，有信有求有願有稱讚生隨喜心，是諸聖賢若身語意極生信重。何以故？大王！而彼地方有無數百佛出現、無數百轉法輪、無數百聖眾相續得度。如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現，轉正法輪化度聖眾，如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 多羅三藐三菩提道，斯復大利。又復大王！彼祇陀林常有無數百千聖賢隱居其中，生尊重想。大王！彼諸聖賢於正等覺有所樂欲，有信有求有願有稱讚生隨喜心，是諸聖賢若身語意極生信重。何以故？大王！而彼地方有無數百佛出現、無數百轉法輪、無數百聖眾相續得度。如是乃至無數百千俱胝那庾多殑伽沙數諸佛出現，轉正法輪化度聖眾，如是彼諸聖賢皆悉發生菩提樂欲信求願等。