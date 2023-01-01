入大乘論卷下 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入大乘論卷下

堅意菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅意菩薩造

北涼三藏法師道泰等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 北涼三藏法師道泰等譯

譏論空品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譏論空品第二

問曰：汝先說調順乘、大苦乘得妙果報，菩薩所得境界甚難了知。答曰：菩薩行處微妙甚難，於三阿僧祇劫乃可成就。無量百千萬億那由他劫在凡夫中，無有出世之法。如尊者提婆所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝先說調順乘、大苦乘得妙果報，菩薩所得境界甚難了知。答曰：菩薩行處微妙甚難，於三阿僧祇劫乃可成就。無量百千萬億那由他劫在凡夫中，無有出世之法。如尊者提婆所說偈：

「無量億劫中， 常在凡夫地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無量億劫中， 常在凡夫地，

汝今應當知， 未來亦如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 汝今應當知， 未來亦如是。」

是故菩薩行處甚大，亦復難得。散亂眾生得聞甚難、能說亦難，況復修行。如尊者提婆所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故菩薩行處甚大，亦復難得。散亂眾生得聞甚難、能說亦難，況復修行。如尊者提婆所說偈：

「生得值法難， 聽說亦復難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生得值法難， 聽說亦復難，

生死雖無際， 聽法故有邊。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死雖無際， 聽法故有邊。」

問曰：尊者先所說十地，願時為我分別演說，何等為菩薩十地？答曰：初歡喜地、二離垢地、三名明地、四名焰地、五難勝地、六現前地、七深遠地、八不動地、九善慧地、十法雲地。云何名歡喜地？出過凡夫，得不思議出世間道，心生歡喜故，名歡喜地。云何名為離垢地？離破戒垢故，名為離垢地。云何名明地？依十二門禪，得明智慧故，名為明地。云何名焰地？得增上覺意分別道品，燒煩惱薪，功德熾然，故名焰地。云何名難勝地？修習十智，雖伏煩惱，未能勝故，名為難勝地。云何名現前地？能逆順觀十二因緣，得法現前故，名為現前地。云何名深遠地？愛佛功德智慧次第不間餘心，深入法相故，名深遠地。云何名不動地？離色等相，堅固難動故，名為不動地。云何名善慧地？入四辯才，解一切音聲，隨其所問，於一剎那頃悉皆能答故，名善慧地。云何名法雲地？能受一切佛法，猶如大雲能注法雨故，名法雲地。是名菩薩具足十地。如是十地，是菩薩安住行處，亦能滿足一切智慧。如《十地經》中之所廣說。若能如是知菩薩十地者，是名善知安住行處，亦名善知菩薩廣大功德處所，亦能善知如來無量功德廣大處所。若不能如是知者，我今立決定誓，當知是人於菩薩法及如來法皆悉不了。菩薩摩訶薩從初發意乃至十地，常修四行，如《寶頂經》中說，善知無明行、諸波羅蜜行、分別道品行、成熟眾生行。如是四行，總入二輪，所謂福輪、智輪。菩薩諸地悉具二種，智果、福果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：尊者先所說十地，願時為我分別演說，何等為菩薩十地？答曰：初歡喜地、二離垢地、三名明地、四名焰地、五難勝地、六現前地、七深遠地、八不動地、九善慧地、十法雲地。云何名歡喜地？出過凡夫，得不思議出世間道，心生歡喜故，名歡喜地。云何名為離垢地？離破戒垢故，名為離垢地。云何名明地？依十二門禪，得明智慧故，名為明地。云何名焰地？得增上覺意分別道品，燒煩惱薪，功德熾然，故名焰地。云何名難勝地？修習十智，雖伏煩惱，未能勝故，名為難勝地。云何名現前地？能逆順觀十二因緣，得法現前故，名為現前地。云何名深遠地？愛佛功德智慧次第不間餘心，深入法相故，名深遠地。云何名不動地？離色等相，堅固難動故，名為不動地。云何名善慧地？入四辯才，解一切音聲，隨其所問，於一剎那頃悉皆能答故，名善慧地。云何名法雲地？能受一切佛法，猶如大雲能注法雨故，名法雲地。是名菩薩具足十地。如是十地，是菩薩安住行處，亦能滿足一切智慧。如《十地經》中之所廣說。若能如是知菩薩十地者，是名善知安住行處，亦名善知菩薩廣大功德處所，亦能善知如來無量功德廣大處所。若不能如是知者，我今立決定誓，當知是人於菩薩法及如來法皆悉不了。菩薩摩訶薩從初發意乃至十地，常修四行，如《寶頂經》中說，善知無明行、諸波羅蜜行、分別道品行、成熟眾生行。如是四行，總入二輪，所謂福輪、智輪。菩薩諸地悉具二種，智果、福果。

問曰：云何成就二果？答曰：初地福果為閻浮提王；第二地福果為轉輪聖王，主四天下；第三地福果為天帝釋；第四地福果為焰魔天王；第五地福果為兜率陀天王；第六地福果為化樂天王；第七地福果為他化自在天王；第八地福果為千世界梵；第九地福果為二千世界梵；第十地福果為三千大千世界淨居天王，如《花嚴經》廣說。如來出生果報及攝受世界，是名菩薩福輪。云何名菩薩智輪？初地菩薩於一剎那頃得百三昧，見百諸佛神通，能過百佛國土，能動百佛世界，光明遍照百佛世界，能成就百眾生，能知過去百劫、未來百劫，能入百法門，能現百身、復為一身，以百菩薩莊嚴眷屬。若以願力，復過於此百千萬億無量無邊，亦非算數譬喻所知。若身力，若光明力，若神通力，若眼力，若聲力，若行力，若莊嚴力，若住持力，若解脫力，造眾善業，是名初住菩薩於剎那頃成就如是無量功德。二住菩薩得千三昧，如是廣說。三住菩薩得十萬三昧，餘亦如初住廣說。四住菩薩得億三昧，餘亦如初住廣說。五住菩薩得千億三昧，餘亦如初住廣說。六住菩薩得萬億三昧，餘亦如初住廣說。七住菩薩得億百千那由他三昧，餘亦如初住廣說。八住菩薩得十三千大千世界微塵數三昧，餘亦如初住廣說。九住菩薩得十佛世界百千阿僧祇微塵數三昧，諸餘功德如初住廣說。十住菩薩得十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數三昧，諸餘功德如初住廣說。於一剎那頃乃至見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛，如初住菩薩於一剎那頃見百佛世界乃至成就百眾生，十住菩薩亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何成就二果？答曰：初地福果為閻浮提王；第二地福果為轉輪聖王，主四天下；第三地福果為天帝釋；第四地福果為焰魔天王；第五地福果為兜率陀天王；第六地福果為化樂天王；第七地福果為他化自在天王；第八地福果為千世界梵；第九地福果為二千世界梵；第十地福果為三千大千世界淨居天王，如《花嚴經》廣說。如來出生果報及攝受世界，是名菩薩福輪。云何名菩薩智輪？初地菩薩於一剎那頃得百三昧，見百諸佛神通，能過百佛國土，能動百佛世界，光明遍照百佛世界，能成就百眾生，能知過去百劫、未來百劫，能入百法門，能現百身、復為一身，以百菩薩莊嚴眷屬。若以願力，復過於此百千萬億無量無邊，亦非算數譬喻所知。若身力，若光明力，若神通力，若眼力，若聲力，若行力，若莊嚴力，若住持力，若解脫力，造眾善業，是名初住菩薩於剎那頃成就如是無量功德。二住菩薩得千三昧，如是廣說。三住菩薩得十萬三昧，餘亦如初住廣說。四住菩薩得億三昧，餘亦如初住廣說。五住菩薩得千億三昧，餘亦如初住廣說。六住菩薩得萬億三昧，餘亦如初住廣說。七住菩薩得億百千那由他三昧，餘亦如初住廣說。八住菩薩得十三千大千世界微塵數三昧，餘亦如初住廣說。九住菩薩得十佛世界百千阿僧祇微塵數三昧，諸餘功德如初住廣說。十住菩薩得十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數三昧，諸餘功德如初住廣說。於一剎那頃乃至見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛，如初住菩薩於一剎那頃見百佛世界乃至成就百眾生，十住菩薩亦復如是。

問曰：如佛所說，一世界中無二佛出。云何菩薩見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛？答曰：諸佛說言一世界中無二佛者，為彼鈍根小心眾生，不為利根大心者說。如汝經中說，一世界無二轉輪聖王、無二佛出。然諸四天下實有眾多轉輪聖王，諸佛出世亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如佛所說，一世界中無二佛出。云何菩薩見十佛世界不可說不可說億百千那由他微塵數諸佛？答曰：諸佛說言一世界中無二佛者，為彼鈍根小心眾生，不為利根大心者說。如汝經中說，一世界無二轉輪聖王、無二佛出。然諸四天下實有眾多轉輪聖王，諸佛出世亦復如是。

問曰：釋迦牟尼佛亦能遍一切佛國，何必餘佛？答曰：若如汝言，但一佛能遍滿一切世界者，不應有過去大釋迦牟尼佛、七佛出世得成正覺。是以我言多佛無過。假使釋迦牟尼佛神力能遍一切世界，今無量諸菩薩等廣修萬行，功德滿足皆當成佛；無有一人獨成正覺，而障諸菩薩使不成佛，無有是處。如《阿含》、《枯樹》、《法輪》及餘諸經，說是經時有六十比丘漏盡意解，俱得阿羅漢果。菩薩亦爾，功行齊等同時成佛，當知十方有無量諸佛。又《金沙》、《阿含》二部經說，有佛始成、有佛現在、有佛滅度。復次說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：釋迦牟尼佛亦能遍一切佛國，何必餘佛？答曰：若如汝言，但一佛能遍滿一切世界者，不應有過去大釋迦牟尼佛、七佛出世得成正覺。是以我言多佛無過。假使釋迦牟尼佛神力能遍一切世界，今無量諸菩薩等廣修萬行，功德滿足皆當成佛；無有一人獨成正覺，而障諸菩薩使不成佛，無有是處。如《阿含》、《枯樹》、《法輪》及餘諸經，說是經時有六十比丘漏盡意解，俱得阿羅漢果。菩薩亦爾，功行齊等同時成佛，當知十方有無量諸佛。又《金沙》、《阿含》二部經說，有佛始成、有佛現在、有佛滅度。復次說偈：

「過去無量佛， 未來亦復然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「過去無量佛， 未來亦復然，

及今成佛者， 皆滅於愁憂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及今成佛者， 皆滅於愁憂。

一切尊重法， 今本皆修行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切尊重法， 今本皆修行，

未來亦復然， 正覺法如是。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未來亦復然， 正覺法如是。」

曇無毱多亦說是偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 曇無毱多亦說是偈：

「頂禮一切佛， 漏盡無有上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「頂禮一切佛， 漏盡無有上，

無量諸佛身， 正覺最勝尊。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量諸佛身， 正覺最勝尊。

正覺所生處， 并及得菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正覺所生處， 并及得菩提，

能轉正法輪， 入無漏涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能轉正法輪， 入無漏涅槃。

若住若經行， 如來之所坐， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若住若經行， 如來之所坐，

臥如師子王， 我今皆悉禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臥如師子王， 我今皆悉禮。

上下諸世尊， 方面及四維， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 上下諸世尊， 方面及四維，

法身與舍利， 敬禮諸佛塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身與舍利， 敬禮諸佛塔。

東方及北方， 在世兩足尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 東方及北方， 在世兩足尊，

厥名曰難勝， 彼佛所說偈。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厥名曰難勝， 彼佛所說偈。

若以此偈誦， 常讚於世尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若以此偈誦， 常讚於世尊，

生死百劫中， 終不墮惡道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死百劫中， 終不墮惡道。」

如佛為尊者目連說言：非汝退神足，但是舍利弗以神通力，用其衣帶繫難勝坐。如是等佛而汝經中自作此說，況摩訶衍辯明諸佛無量無邊，等於法界、同虛空界諸佛世界悉有諸佛。初地菩薩身行清淨，雖有結使而不能擾。七住菩薩不名斷結，亦不名有結。云何名不有結不斷結？以不為結使所擾故名為無結，愛佛功德故名為有結。第二阿僧祇劫滿足得於八地，一切行具足無有所作，一切結使盡故得成菩提，空靜住處得滅盡定如阿羅漢。如是得無生法忍，若諸佛不勸請者，即於彼定入無餘涅槃。如經中說，得無生法忍，離煩惱障，如阿羅漢。得寂滅無餘，離於生死，得十自在。何等為十？壽命自在、得心自在、眾具自在、作業自在、生處自在、解脫自在、神通自在、願自在、法自在、智自在。得如是自在，善修如意足故。降伏四魔。何等為四？陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。為眾生故皆悉一味，得無緣慈。猶如如意藥樹，隨眾生所願，皆使成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛為尊者目連說言：非汝退神足，但是舍利弗以神通力，用其衣帶繫難勝坐。如是等佛而汝經中自作此說，況摩訶衍辯明諸佛無量無邊，等於法界、同虛空界諸佛世界悉有諸佛。初地菩薩身行清淨，雖有結使而不能擾。七住菩薩不名斷結，亦不名有結。云何名不有結不斷結？以不為結使所擾故名為無結，愛佛功德故名為有結。第二阿僧祇劫滿足得於八地，一切行具足無有所作，一切結使盡故得成菩提，空靜住處得滅盡定如阿羅漢。如是得無生法忍，若諸佛不勸請者，即於彼定入無餘涅槃。如經中說，得無生法忍，離煩惱障，如阿羅漢。得寂滅無餘，離於生死，得十自在。何等為十？壽命自在、得心自在、眾具自在、作業自在、生處自在、解脫自在、神通自在、願自在、法自在、智自在。得如是自在，善修如意足故。降伏四魔。何等為四？陰魔、煩惱魔、死魔、天魔。為眾生故皆悉一味，得無緣慈。猶如如意藥樹，隨眾生所願，皆使成就。

問曰：云何菩薩自身作業，能令眾生隨願令得？答曰：菩薩以慈心為體，猶如見毒而能殺人，眾生見菩薩故便得利益。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何菩薩自身作業，能令眾生隨願令得？答曰：菩薩以慈心為體，猶如見毒而能殺人，眾生見菩薩故便得利益。

問曰：八住菩薩以盡結使，云何最後身菩薩生羅睺羅？答曰：誠如所言。若最後身菩薩有實欲者，乃至無佛可得，況羅睺羅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：八住菩薩以盡結使，云何最後身菩薩生羅睺羅？答曰：誠如所言。若最後身菩薩有實欲者，乃至無佛可得，況羅睺羅。

問曰：云何無佛？答曰：若毀戒，無尸波羅蜜。若無尸波羅蜜，則無諸波羅蜜。如佛所說，若無戒則無施，無施則無忍，無忍則無精進，無精進則無禪定，無禪定則無智慧，無智慧則無一切諸功德，無一切諸功德則無佛，無佛則無羅睺羅。汝何以疑生羅睺羅有結無結？八住菩薩無諸煩惱，如阿羅漢，以方便力故現受五欲、作諸過惡，捨四天下轉輪王位，令使眾生得厭離心。猶如娑留枝比丘說佛本行偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何無佛？答曰：若毀戒，無尸波羅蜜。若無尸波羅蜜，則無諸波羅蜜。如佛所說，若無戒則無施，無施則無忍，無忍則無精進，無精進則無禪定，無禪定則無智慧，無智慧則無一切諸功德，無一切諸功德則無佛，無佛則無羅睺羅。汝何以疑生羅睺羅有結無結？八住菩薩無諸煩惱，如阿羅漢，以方便力故現受五欲、作諸過惡，捨四天下轉輪王位，令使眾生得厭離心。猶如娑留枝比丘說佛本行偈：

「一身為多身， 作已極為勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一身為多身， 作已極為勝，

非實亦非虛， 各各令喜悅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非實亦非虛， 各各令喜悅。

放恣生欲意， 盛壯狂所亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 放恣生欲意， 盛壯狂所亂，

現同行於欲， 引令到彼岸。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現同行於欲， 引令到彼岸。

禪智能燒滅， 欲界諸結使， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪智能燒滅， 欲界諸結使，

欲結甚狂逸， 能示現其心。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲結甚狂逸， 能示現其心。」

菩薩觀欲知如幻夢，是故以此令轉其意，大悲菩薩作諸幻術而化其心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩觀欲知如幻夢，是故以此令轉其意，大悲菩薩作諸幻術而化其心。

問曰：云何作此幻術誑惑眾生？答曰：菩薩常以四攝法方便教化一切眾生。同事利益，為破結使故。如翅燒菩薩本事因緣，以欲狂心擔負死尸走喚歌舞。菩薩方便亦現同彼，為除彼女熾欲憂患故現同事，不名妄語。一切菩薩方便同事，皆非妄語。世間幻術少有利益，菩薩得無量解脫如幻三昧門，諸有所為能大利益成就眾生，故無有過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何作此幻術誑惑眾生？答曰：菩薩常以四攝法方便教化一切眾生。同事利益，為破結使故。如翅燒菩薩本事因緣，以欲狂心擔負死尸走喚歌舞。菩薩方便亦現同彼，為除彼女熾欲憂患故現同事，不名妄語。一切菩薩方便同事，皆非妄語。世間幻術少有利益，菩薩得無量解脫如幻三昧門，諸有所為能大利益成就眾生，故無有過。

問曰：羅睺羅為是應化、為真實耶？答曰：二俱無過。菩薩身者即是天身。如《本起經》說，佛告阿難：如來為眾生故出現於世，不以天身轉於法輪。何以故？欲令眾生不懈怠故。佛以天身得成正覺，非我凡夫之所能成。以是故天中天為憐愍眾生故，示現世間，有其父母妻子眷屬。若是幻化現有羅睺羅，此亦無過。若是實人，亦無有過。菩薩方便得不思議解脫，住於大地，成就眾生，互為化生父母兄弟妻子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：羅睺羅為是應化、為真實耶？答曰：二俱無過。菩薩身者即是天身。如《本起經》說，佛告阿難：如來為眾生故出現於世，不以天身轉於法輪。何以故？欲令眾生不懈怠故。佛以天身得成正覺，非我凡夫之所能成。以是故天中天為憐愍眾生故，示現世間，有其父母妻子眷屬。若是幻化現有羅睺羅，此亦無過。若是實人，亦無有過。菩薩方便得不思議解脫，住於大地，成就眾生，互為化生父母兄弟妻子。

問曰：羅睺羅是菩薩耶？答曰：不但羅睺羅獨是菩薩，住迦毘羅衛城諸釋種童子，阿難、難陀、提婆達多、阿㝹樓馱等，皆是大力不退轉菩薩。如婆羅樓志於本行經中所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：羅睺羅是菩薩耶？答曰：不但羅睺羅獨是菩薩，住迦毘羅衛城諸釋種童子，阿難、難陀、提婆達多、阿㝹樓馱等，皆是大力不退轉菩薩。如婆羅樓志於本行經中所說偈：

「或是大丈夫， 或是佛所化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或是大丈夫， 或是佛所化，

提婆達多者， 大仙之同伴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 提婆達多者， 大仙之同伴。

或復為父子， 常作內眷屬， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或復為父子， 常作內眷屬，

菩薩有大力， 權變能為此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有大力， 權變能為此。

共佛及餘人， 菩薩諸大仙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 共佛及餘人， 菩薩諸大仙，

阿難難陀等， 那律釋摩南， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 阿難難陀等， 那律釋摩南，

跋陀與桎沙， 憂波桎麗等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 跋陀與桎沙， 憂波桎麗等，

作父子眷屬， 咸皆共圍遶。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作父子眷屬， 咸皆共圍遶。」

問曰：提婆達多於五百身中，常與菩薩而作大怨。云何復言名菩薩耶？答曰：提婆達多非佛怨耶。何以故？若提婆達多是佛怨者，菩薩修善，提婆達多恒造諸惡，云何世世得與菩薩共俱相值？以是義故，提婆達多非菩薩怨。譬如二人各行，一人趣東、一人向西，步步相遠而常違背，云何為伴得相值耶？若提婆達多是菩薩怨者，如來世尊應有大過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：提婆達多於五百身中，常與菩薩而作大怨。云何復言名菩薩耶？答曰：提婆達多非佛怨耶。何以故？若提婆達多是佛怨者，菩薩修善，提婆達多恒造諸惡，云何世世得與菩薩共俱相值？以是義故，提婆達多非菩薩怨。譬如二人各行，一人趣東、一人向西，步步相遠而常違背，云何為伴得相值耶？若提婆達多是菩薩怨者，如來世尊應有大過。

問曰：有何過耶？答曰：若爾者，佛非一切智、亦無神力、是為愚癡、則不能得擁護眾生、非金剛身、如來便應有餘業不能斷盡。云何知佛非一切智？如來在耆闍崛山，為提婆達多推石所壓而不覺知，是故當知如來非一切智。云何名為無有神力？提婆達多持杵打害，不能禁制，以是當知無有神力。云何名為愚癡。現見害至而不知避，是以當知為愚癡也。云何名為不能擁護眾生？提婆達多作五逆罪而不救度，以是當知不能擁護眾生。云何名非金剛身？轉輪聖王以少福報而無怨害，何況如來轉法輪王為石所壓身血流現，當知如來非金剛身。云何名有餘作業不能斷盡？為他所打，當知如來餘業不盡。若欲令佛無是過者，如來便應悉滅怨敵。但以善巧方便，欲令眾生起厭惡心，現作逆害墮於地獄，欲示業報不可壞故。又復欲為墮地獄者，歸依如來、請佛救護。又為來世豪貴之人入佛法中，若有恃其勢力，復以鞭杖加打於人，令此眾生便作是念：如來之身猶被毀害，況我凡夫薄福德者。汝言逆罪，但是菩薩善權方便。如是逆罪名雖有五，而實有二：破僧、害佛，如是等業世間所無。提婆達多是大賓伽羅菩薩，為遮眾生起逆罪故，現作二業墮於地獄。菩薩摩訶薩隨所應作以化眾生，乃至現同魔業，令魔波旬以三玉女顯現如來無欲之相。又雨刀劍、一切鉾矟，顯現如來無瞋恚相，亦無貪愛及愚癡相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：有何過耶？答曰：若爾者，佛非一切智、亦無神力、是為愚癡、則不能得擁護眾生、非金剛身、如來便應有餘業不能斷盡。云何知佛非一切智？如來在耆闍崛山，為提婆達多推石所壓而不覺知，是故當知如來非一切智。云何名為無有神力？提婆達多持杵打害，不能禁制，以是當知無有神力。云何名為愚癡。現見害至而不知避，是以當知為愚癡也。云何名為不能擁護眾生？提婆達多作五逆罪而不救度，以是當知不能擁護眾生。云何名非金剛身？轉輪聖王以少福報而無怨害，何況如來轉法輪王為石所壓身血流現，當知如來非金剛身。云何名有餘作業不能斷盡？為他所打，當知如來餘業不盡。若欲令佛無是過者，如來便應悉滅怨敵。但以善巧方便，欲令眾生起厭惡心，現作逆害墮於地獄，欲示業報不可壞故。又復欲為墮地獄者，歸依如來、請佛救護。又為來世豪貴之人入佛法中，若有恃其勢力，復以鞭杖加打於人，令此眾生便作是念：如來之身猶被毀害，況我凡夫薄福德者。汝言逆罪，但是菩薩善權方便。如是逆罪名雖有五，而實有二：破僧、害佛，如是等業世間所無。提婆達多是大賓伽羅菩薩，為遮眾生起逆罪故，現作二業墮於地獄。菩薩摩訶薩隨所應作以化眾生，乃至現同魔業，令魔波旬以三玉女顯現如來無欲之相。又雨刀劍、一切鉾矟，顯現如來無瞋恚相，亦無貪愛及愚癡相。

問曰：天魔來意，欲壞如來正覺之心。汝云何言欲顯如來無貪瞋耶？答曰：不為遮斷。何以故？若如來出過魔界，猶為魔遮者，大梵天王亦出魔界，云何不遮菩提？是道之妙果，無能奪者亦無與者，故不可壞。言魔擾亂，凡有二義。何等為二？一者實有惡業，為魔所擾；二者為進新學令心堅固，為魔逼試，實是菩薩真善知識現作魔來增益功德。譬如道路，以恐畏故疾度嶮難；猶如好牛，以少鞭杖則得調利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：天魔來意，欲壞如來正覺之心。汝云何言欲顯如來無貪瞋耶？答曰：不為遮斷。何以故？若如來出過魔界，猶為魔遮者，大梵天王亦出魔界，云何不遮菩提？是道之妙果，無能奪者亦無與者，故不可壞。言魔擾亂，凡有二義。何等為二？一者實有惡業，為魔所擾；二者為進新學令心堅固，為魔逼試，實是菩薩真善知識現作魔來增益功德。譬如道路，以恐畏故疾度嶮難；猶如好牛，以少鞭杖則得調利。

問曰：天魔亦有是菩薩耶？答曰：非但此世界魔是菩薩，十方世界魔王者多是菩薩。如《維摩詰經》中所說，十方世界作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩。能乞手足頭目髓腦，如是言者，皆是住不可思議解脫菩薩。何以故？若非菩薩者未堪斯事。譬如香象蹴踏非驢所及，唯諸菩薩乃能行耳。如彼廣說。以是義故，當知菩薩善知眾生種種所行，為欲顯其功德智慧方便力故，或現作殺殺者、作乞乞者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：天魔亦有是菩薩耶？答曰：非但此世界魔是菩薩，十方世界魔王者多是菩薩。如《維摩詰經》中所說，十方世界作魔王者，多是住不可思議解脫菩薩。能乞手足頭目髓腦，如是言者，皆是住不可思議解脫菩薩。何以故？若非菩薩者未堪斯事。譬如香象蹴踏非驢所及，唯諸菩薩乃能行耳。如彼廣說。以是義故，當知菩薩善知眾生種種所行，為欲顯其功德智慧方便力故，或現作殺殺者、作乞乞者。

問曰：若羅睺羅實是菩薩者，云何復言聲聞阿羅漢耶？答曰：菩薩亦名聲聞，亦名阿羅漢。何以故？令一切眾生聞阿耨多羅三藐三菩提，故名聲聞。於一切天、人、阿修羅應受供故，名為應供。菩薩摩訶薩為化眾生故，現作聲聞阿羅漢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若羅睺羅實是菩薩者，云何復言聲聞阿羅漢耶？答曰：菩薩亦名聲聞，亦名阿羅漢。何以故？令一切眾生聞阿耨多羅三藐三菩提，故名聲聞。於一切天、人、阿修羅應受供故，名為應供。菩薩摩訶薩為化眾生故，現作聲聞阿羅漢。

問曰：諸餘聲聞亦是菩薩耶？答曰：諸餘聲聞亦有是菩薩者，如《法華經》中舍利弗等五百弟子悉是菩薩，皆當作佛。一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩，如《不退轉法輪經》中廣說。以是故，當知菩薩皆現為聲聞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：諸餘聲聞亦是菩薩耶？答曰：諸餘聲聞亦有是菩薩者，如《法華經》中舍利弗等五百弟子悉是菩薩，皆當作佛。一切聲聞皆是阿鞞跋致菩薩，如《不退轉法輪經》中廣說。以是故，當知菩薩皆現為聲聞。

問曰：一切聲聞皆成佛不？答曰：聲聞成佛，此亦無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：一切聲聞皆成佛不？答曰：聲聞成佛，此亦無過。

問曰：云何無過？答曰：先斷結障，後斷智障，淨治諸地向一切智，是以無過。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何無過？答曰：先斷結障，後斷智障，淨治諸地向一切智，是以無過。

問曰：燒滅結使，如焦穀芽。云何得佛？答曰：若如汝言，斷滅結使不得成佛者。汝及一切眾生皆具諸煩惱，即應是佛。汝意若謂具煩惱人非是佛者，離煩惱者應當得佛。汝言燒煩惱結如焦穀芽而不成佛，亦無是處，我不欲令具煩惱種生佛法芽。汝癡無智、顛倒解故，謂煩惱為佛法種。阿羅漢初斷煩惱，後除智障，修菩提道得成正覺。阿羅漢中有少斷智障者、有不斷者，有得無諍三昧者、有不得無諍三昧者，有得五神通者、有不得五神通者，有得四辯者、有不得四辯者，有得禪出入自在者、有不得禪出入自在者。何以故？不斷一切智障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：燒滅結使，如焦穀芽。云何得佛？答曰：若如汝言，斷滅結使不得成佛者。汝及一切眾生皆具諸煩惱，即應是佛。汝意若謂具煩惱人非是佛者，離煩惱者應當得佛。汝言燒煩惱結如焦穀芽而不成佛，亦無是處，我不欲令具煩惱種生佛法芽。汝癡無智、顛倒解故，謂煩惱為佛法種。阿羅漢初斷煩惱，後除智障，修菩提道得成正覺。阿羅漢中有少斷智障者、有不斷者，有得無諍三昧者、有不得無諍三昧者，有得五神通者、有不得五神通者，有得四辯者、有不得四辯者，有得禪出入自在者、有不得禪出入自在者。何以故？不斷一切智障故。

問曰：云何名為智障？答曰：出世間無明名為智障。猶如娑羅留枝本行中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何名為智障？答曰：出世間無明名為智障。猶如娑羅留枝本行中說偈：

「無明有二種， 世間出世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「無明有二種， 世間出世間，

世間無明行， 賢聖已遠離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世間無明行， 賢聖已遠離。

愚癡無妙解， 不能如實知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愚癡無妙解， 不能如實知，

依止此心識， 法界諸嶮處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止此心識， 法界諸嶮處。

未能及本原， 云何決定出？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未能及本原， 云何決定出？

法身證涅槃， 唯佛能了知。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身證涅槃， 唯佛能了知。」

佛婆伽婆乃能知其體性智慧，及大悲斷結，是名聲聞所斷智障。聲聞有二種，一者勤修禪定，是鈍根人；二者迴向菩提，能斷智障，是利根人。樂行禪者，如《寶良經》說，猶如水精，終不能成摩尼寶珠。聲聞修禪亦復如是，終不能成菩提果也。此是諸佛境界，非我所知。一乘多乘，今但略舉其義，以明佛教不相違背。我未能了。譬如長者遠行疲極，現作化城。此經中說，但有一乘，實無有三。佛亦自說，唯有一乘，更無二三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛婆伽婆乃能知其體性智慧，及大悲斷結，是名聲聞所斷智障。聲聞有二種，一者勤修禪定，是鈍根人；二者迴向菩提，能斷智障，是利根人。樂行禪者，如《寶良經》說，猶如水精，終不能成摩尼寶珠。聲聞修禪亦復如是，終不能成菩提果也。此是諸佛境界，非我所知。一乘多乘，今但略舉其義，以明佛教不相違背。我未能了。譬如長者遠行疲極，現作化城。此經中說，但有一乘，實無有三。佛亦自說，唯有一乘，更無二三。

問曰：如來以何行得斷結使而成佛耶？答曰：經中說言，佛告阿難：能修四如意足者，若住一劫若住多劫，乃盡生死。一切諸經皆同是說。若汝言無煩惱者，我亦如是。若有親愛信歸於我，當為汝說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如來以何行得斷結使而成佛耶？答曰：經中說言，佛告阿難：能修四如意足者，若住一劫若住多劫，乃盡生死。一切諸經皆同是說。若汝言無煩惱者，我亦如是。若有親愛信歸於我，當為汝說。

問曰：云何住壽？答曰：阿羅漢無煩惱，與八住菩薩同，善修如意足故，能隨意住世，乃至盡於生死。羅睺羅、賓頭盧等盡住於世，為以此身住世、為更有餘身住？若以實身而住世者，則無其義。若變化身住壽多劫，斯有是處。亦如僧祇中說青眼如來等，為化菩薩故，在光音天與諸聲聞眾無量百千億那由他劫住，如彼天中聲聞住壽多劫。當知此界亦有聲聞能如是住。聲聞無結能如是住者，當知八地菩薩亦能如是盡生死住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何住壽？答曰：阿羅漢無煩惱，與八住菩薩同，善修如意足故，能隨意住世，乃至盡於生死。羅睺羅、賓頭盧等盡住於世，為以此身住世、為更有餘身住？若以實身而住世者，則無其義。若變化身住壽多劫，斯有是處。亦如僧祇中說青眼如來等，為化菩薩故，在光音天與諸聲聞眾無量百千億那由他劫住，如彼天中聲聞住壽多劫。當知此界亦有聲聞能如是住。聲聞無結能如是住者，當知八地菩薩亦能如是盡生死住。

問曰：佛言彌勒菩薩一生補處。以是因緣當知菩薩有生耶？云何得名無生乎？答曰：言有生者是戲論法。菩薩摩訶薩以方便力示現受生，非是真實。如維摩詰語彌勒菩薩言：無生可得，云何如來授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提？為過去生、未來生、現在生？若以過去生，過去生已滅。未來生，未來生未至。現在生，亦無住故。如觀過去未來現在生皆不可得，是故我說八住菩薩於第二阿僧祇劫盡有作行、住無作行，如阿羅漢斷結使而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛言彌勒菩薩一生補處。以是因緣當知菩薩有生耶？云何得名無生乎？答曰：言有生者是戲論法。菩薩摩訶薩以方便力示現受生，非是真實。如維摩詰語彌勒菩薩言：無生可得，云何如來授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提？為過去生、未來生、現在生？若以過去生，過去生已滅。未來生，未來生未至。現在生，亦無住故。如觀過去未來現在生皆不可得，是故我說八住菩薩於第二阿僧祇劫盡有作行、住無作行，如阿羅漢斷結使而說偈言：

「從初發意來， 方便行諸地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「從初發意來， 方便行諸地，

得到第八地， 自在盡諸結。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得到第八地， 自在盡諸結。」

順修諸行品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 順修諸行品第三

問曰：如向所說，八地菩薩善斷煩惱一切結使，云何成佛得一切智？答曰：菩薩摩訶薩除身諸惡、寂滅結使，離於生死、遊戲自在，金剛力士常隨護助，獲得清淨金剛之身，如《如來藏經》中廣說。得四辯智，淨治第九地，於二千梵中得自在力，能善說法為大法師，能入如來祕密之藏。淨治第十地，得無量無邊禁呪方術，能令一切自在無礙，作摩醯首羅天子，亦為一切世間依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如向所說，八地菩薩善斷煩惱一切結使，云何成佛得一切智？答曰：菩薩摩訶薩除身諸惡、寂滅結使，離於生死、遊戲自在，金剛力士常隨護助，獲得清淨金剛之身，如《如來藏經》中廣說。得四辯智，淨治第九地，於二千梵中得自在力，能善說法為大法師，能入如來祕密之藏。淨治第十地，得無量無邊禁呪方術，能令一切自在無礙，作摩醯首羅天子，亦為一切世間依止。

問曰：所言摩醯首羅者，為同世間摩醯、更有異耶？答曰：是淨居自在，非世間自在。汝言摩醯首羅者，名字雖同而人非一，有淨居摩醯首羅、有毘舍闍摩醯首羅。其淨居者，如是菩薩隣於佛地猶如羅縠障，於一剎那頃，十方世界微塵數法悉能了知，能以口吹十方世界皆大震動。又以一身遍一切佛國，亦如皇太子初受職時，以己業力故大寶蓮華自然化出，受一切種智位，坐寶蓮華王座，有無量菩薩亦坐蓮花上而自圍遶。坐寶蓮花已，十方世界諸佛放大光明照此菩薩受灌頂位，如轉輪聖王長子受王位時。受灌頂已，即於彼座斷除智境微細之障，得首楞嚴三昧、毘楞嚴三昧、法華三昧，得一切實法決定三昧、不可思議解脫三昧、甚深無畏海水三昧、微妙清淨離垢三昧、諸法平等無言說三昧乃至金剛三昧。得如是諸三昧已，悉無障礙，一切行滿足，覺一切智境，成阿耨多羅三藐三菩提。成正覺已，得如來十力；得四辯智、十八不共法，能遍至一切佛國；得一切諸佛不壞法身，遍滿一切法界；一切身口意業相皆悉除滅；得無為寂滅處。登如來地有二因緣，一於一切世間顯現色身，悉以本願無作業力；二以眾生分別想異，是故能作種種色像皆悉應之。是名如來無礙法身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：所言摩醯首羅者，為同世間摩醯、更有異耶？答曰：是淨居自在，非世間自在。汝言摩醯首羅者，名字雖同而人非一，有淨居摩醯首羅、有毘舍闍摩醯首羅。其淨居者，如是菩薩隣於佛地猶如羅縠障，於一剎那頃，十方世界微塵數法悉能了知，能以口吹十方世界皆大震動。又以一身遍一切佛國，亦如皇太子初受職時，以己業力故大寶蓮華自然化出，受一切種智位，坐寶蓮華王座，有無量菩薩亦坐蓮花上而自圍遶。坐寶蓮花已，十方世界諸佛放大光明照此菩薩受灌頂位，如轉輪聖王長子受王位時。受灌頂已，即於彼座斷除智境微細之障，得首楞嚴三昧、毘楞嚴三昧、法華三昧，得一切實法決定三昧、不可思議解脫三昧、甚深無畏海水三昧、微妙清淨離垢三昧、諸法平等無言說三昧乃至金剛三昧。得如是諸三昧已，悉無障礙，一切行滿足，覺一切智境，成阿耨多羅三藐三菩提。成正覺已，得如來十力；得四辯智、十八不共法，能遍至一切佛國；得一切諸佛不壞法身，遍滿一切法界；一切身口意業相皆悉除滅；得無為寂滅處。登如來地有二因緣，一於一切世間顯現色身，悉以本願無作業力；二以眾生分別想異，是故能作種種色像皆悉應之。是名如來無礙法身。

問曰：如經中說，從初出家能住佛法名為法身。答曰：此事不然。汝若以是名為法身，唯法無佛，則無三歸。若欲令具三歸依者，始從初地乃至十地在淨居天成於正覺，自在應化名為法身，具足三寶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如經中說，從初出家能住佛法名為法身。答曰：此事不然。汝若以是名為法身，唯法無佛，則無三歸。若欲令具三歸依者，始從初地乃至十地在淨居天成於正覺，自在應化名為法身，具足三寶。

問曰：若以如是名法身者，虛誑無實。何以故？如來具足功德，捨兜率天、降閻浮提生於王宮，於後邊身得成菩提。云何而言於淨居天得成佛道名為法身耶？答曰：非閻浮提成佛，十地功德非欲界法，況於閻浮提得成正覺。我先不言八住菩薩盡一切結漏能作千世界梵王，九住菩薩作二千世界梵王，十住菩薩作三千大千世界梵王。以誓願力故生淨居天，斯有是處。於閻浮提實身成佛者，則非其義。以是義故，當知淨居天成佛，非閻浮提乎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若以如是名法身者，虛誑無實。何以故？如來具足功德，捨兜率天、降閻浮提生於王宮，於後邊身得成菩提。云何而言於淨居天得成佛道名為法身耶？答曰：非閻浮提成佛，十地功德非欲界法，況於閻浮提得成正覺。我先不言八住菩薩盡一切結漏能作千世界梵王，九住菩薩作二千世界梵王，十住菩薩作三千大千世界梵王。以誓願力故生淨居天，斯有是處。於閻浮提實身成佛者，則非其義。以是義故，當知淨居天成佛，非閻浮提乎。

問曰：假使生於閻浮提得成佛者，亦能於三千大千世界而得自在。答曰：此事不然。何以故？福德果報決定有處，汝不知故而作是說。若釋迦牟尼佛生閻浮提，於三千大千世界得自在者，於一切十方世界亦應自在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：假使生於閻浮提得成佛者，亦能於三千大千世界而得自在。答曰：此事不然。何以故？福德果報決定有處，汝不知故而作是說。若釋迦牟尼佛生閻浮提，於三千大千世界得自在者，於一切十方世界亦應自在。

問曰：縱令十方皆使自在，復有何過？答曰：若爾者，但是一佛世界，十方諸佛則無依果。復次如諸經說，皆謂釋迦如來王領三千大千世界，不言乃至十方世界。若如汝語，則無因果。如經中說，諸佛出世，國土眾生皆是依報，各有齊限。是故當知，在淨居天成於正覺，領三千大千世界，非閻浮提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：縱令十方皆使自在，復有何過？答曰：若爾者，但是一佛世界，十方諸佛則無依果。復次如諸經說，皆謂釋迦如來王領三千大千世界，不言乃至十方世界。若如汝語，則無因果。如經中說，諸佛出世，國土眾生皆是依報，各有齊限。是故當知，在淨居天成於正覺，領三千大千世界，非閻浮提。

問曰：若佛非閻浮提成正覺者，如來四塔則無利益。答曰：我先不已說耶。若以結使因緣受身，則無成道、無尸波羅蜜，若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜，若無諸波羅蜜則無佛，若無佛則無四塔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若佛非閻浮提成正覺者，如來四塔則無利益。答曰：我先不已說耶。若以結使因緣受身，則無成道、無尸波羅蜜，若無尸波羅蜜則無諸波羅蜜，若無諸波羅蜜則無佛，若無佛則無四塔。

問曰：汝之所說皆非義理。何以故？一切諸部論師皆說，一切諸佛皆從閻浮提出。而釋迦如來生於林彌尼園，在伽耶城坐於道場成等正覺，於波羅㮏而轉法輪，拘尸那城入般涅槃。是故汝言非也。答曰：此事不然。何以故？我意不欲令諸如來於此而出，在首陀會天而成正覺。若首陀會成正覺者，則無王宮生亦無出家亦無成道。何以故？若爾，如來便無親族，亦無生處亦無有滅。如《法華經》、《智照經》、《如來出生經》皆廣說，如來不生不滅。迦葉亦自說言，我依一切種智出家。當知此義即是示現如來不生；於金棺內而出其脚，迦葉致禮，則明如來不滅。是故當知如來法身不生不滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：汝之所說皆非義理。何以故？一切諸部論師皆說，一切諸佛皆從閻浮提出。而釋迦如來生於林彌尼園，在伽耶城坐於道場成等正覺，於波羅㮏而轉法輪，拘尸那城入般涅槃。是故汝言非也。答曰：此事不然。何以故？我意不欲令諸如來於此而出，在首陀會天而成正覺。若首陀會成正覺者，則無王宮生亦無出家亦無成道。何以故？若爾，如來便無親族，亦無生處亦無有滅。如《法華經》、《智照經》、《如來出生經》皆廣說，如來不生不滅。迦葉亦自說言，我依一切種智出家。當知此義即是示現如來不生；於金棺內而出其脚，迦葉致禮，則明如來不滅。是故當知如來法身不生不滅。

問曰：如來都無少生滅耶？答曰：我今依理正說如來實無生滅，非為虛妄。如來但以方便示現生滅，皆是不可思議，為化眾生故。如佛於《修賴經》中說，我於娑婆世界若以實身現者，則無一人而受我化。是故此處最為甚深，亦是祕密，亦名顯現，皆為下根眾生智慧微淺，不能得知甚深之法，是故方便為現斯事。以偈頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：如來都無少生滅耶？答曰：我今依理正說如來實無生滅，非為虛妄。如來但以方便示現生滅，皆是不可思議，為化眾生故。如佛於《修賴經》中說，我於娑婆世界若以實身現者，則無一人而受我化。是故此處最為甚深，亦是祕密，亦名顯現，皆為下根眾生智慧微淺，不能得知甚深之法，是故方便為現斯事。以偈頌曰：

「大乘甚深廣， 顯現易可說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「大乘甚深廣， 顯現易可說，

鈍智心狹劣， 聞則懷驚疑。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈍智心狹劣， 聞則懷驚疑。

真是佛子者， 能知其甚深， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真是佛子者， 能知其甚深，

今乃真實說， 但為求佛者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今乃真實說， 但為求佛者。

成就於二乘， 人天諸利根， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就於二乘， 人天諸利根，

受福乘此乘， 是名大乘道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受福乘此乘， 是名大乘道。

大乘能出生， 聲聞緣覺道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘能出生， 聲聞緣覺道，

若遮大乘者， 云何得諸果？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若遮大乘者， 云何得諸果？

猶如諸字本， 離本則無字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如諸字本， 離本則無字，

若離摩訶衍， 亦無一切乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若離摩訶衍， 亦無一切乘。

鈍根少智者， 不信於大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鈍根少智者， 不信於大乘，

以不能信故， 則無一切乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以不能信故， 則無一切乘。

自利而兼他， 是名無上乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利而兼他， 是名無上乘，

是故當親近， 乃至成佛道。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當親近， 乃至成佛道。」

是義甚深、難可顯現，不應處處而為人說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是義甚深、難可顯現，不應處處而為人說。

問曰：雖不得一切處說，應為能解者說。若發大心增長智慧，應為是人具足分別如前所說。答曰：有四不思議，所謂佛不思議、禪定不思議、龍神不思議、業報不思議。佛不思議應顯現法，唯有利根眾生，從盧舍那佛以來所說諸法悉能堪受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：雖不得一切處說，應為能解者說。若發大心增長智慧，應為是人具足分別如前所說。答曰：有四不思議，所謂佛不思議、禪定不思議、龍神不思議、業報不思議。佛不思議應顯現法，唯有利根眾生，從盧舍那佛以來所說諸法悉能堪受。

問曰：云何得從彼佛以為次第乃至今耶？答曰：如來法身為化眾生有四方便。何等為四？一者多檀多羅波羅比地、二者多檀多羅尼比致、三者阿亶多波羅比致、四者阿亶多羅比致(此四深妙，秦言無以譯之，故存梵本耳)。問曰：若如來法身常是寂滅無相無為，云何而得隨順有相？答曰：以本願力故。如入滅盡定比丘，雖無心相，以先要心，若打揵搥聲發至耳，隨其聲發即得出定。菩薩亦復如是，發菩提心本誓願力：若使我得寂滅法身，爾時心識雖復無相，以無作力故教化眾生。是故如來無相法身，便能普應隨順有相。如三千大千世界百億兜率天、百億炎摩天，皆悉俱時示現色身。現色身已，或復捨壽、或現入胎、或現初生、或作釋梵四天王等接事左右、或現行七步、或現師子吼、或復自言天上人間最尊最上、最後邊身斷生老病死，或現童子、或現入宮、或現出家、或現苦行、或現坐道場、或現降魔、或現初成佛、或現覺悟眾生、或現久成佛、或現釋梵請轉法輪、或現成熟不成熟眾生、或現度脫已成熟者、或現當入涅槃、或現已入涅槃、或現閻浮提全身舍利分身舍利、或現兜率下來，乃至現度脫成熟眾生，隨應所見皆為現形，或復數數示現、或復暫時示現。如是說者，名真實義。終不三阿僧祇劫修行諸波羅蜜而成，四十五十年果便滅盡耶？云何當說，因如須彌只羅山等，果如芥子微塵分許。是故汝說即是顛倒。如我法中，乃可令使因如芥子，果如須彌只羅大山，此合斯義。是故三阿僧祇因，得盡一切生死果報，應化眾生法身常存，如《法花．壽量》所明，亦如〈文殊師利授記品〉中說也。彼云何名為多但多羅尼比致？如佛所說：我作佛事已竟。語諸比丘：我涅槃時到。如是十方諸佛亦復如是，為化眾生故作如是語，其實不滅。一切佛國神通變化，皆與虛空法界齊等。是故當知，法身是常，色身應化故無常。若以色身觀佛者，不名見如來。如佛說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何得從彼佛以為次第乃至今耶？答曰：如來法身為化眾生有四方便。何等為四？一者多檀多羅波羅比地、二者多檀多羅尼比致、三者阿亶多波羅比致、四者阿亶多羅比致(此四深妙，秦言無以譯之，故存梵本耳)。問曰：若如來法身常是寂滅無相無為，云何而得隨順有相？答曰：以本願力故。如入滅盡定比丘，雖無心相，以先要心，若打揵搥聲發至耳，隨其聲發即得出定。菩薩亦復如是，發菩提心本誓願力：若使我得寂滅法身，爾時心識雖復無相，以無作力故教化眾生。是故如來無相法身，便能普應隨順有相。如三千大千世界百億兜率天、百億炎摩天，皆悉俱時示現色身。現色身已，或復捨壽、或現入胎、或現初生、或作釋梵四天王等接事左右、或現行七步、或現師子吼、或復自言天上人間最尊最上、最後邊身斷生老病死，或現童子、或現入宮、或現出家、或現苦行、或現坐道場、或現降魔、或現初成佛、或現覺悟眾生、或現久成佛、或現釋梵請轉法輪、或現成熟不成熟眾生、或現度脫已成熟者、或現當入涅槃、或現已入涅槃、或現閻浮提全身舍利分身舍利、或現兜率下來，乃至現度脫成熟眾生，隨應所見皆為現形，或復數數示現、或復暫時示現。如是說者，名真實義。終不三阿僧祇劫修行諸波羅蜜而成，四十五十年果便滅盡耶？云何當說，因如須彌只羅山等，果如芥子微塵分許。是故汝說即是顛倒。如我法中，乃可令使因如芥子，果如須彌只羅大山，此合斯義。是故三阿僧祇因，得盡一切生死果報，應化眾生法身常存，如《法花．壽量》所明，亦如〈文殊師利授記品〉中說也。彼云何名為多但多羅尼比致？如佛所說：我作佛事已竟。語諸比丘：我涅槃時到。如是十方諸佛亦復如是，為化眾生故作如是語，其實不滅。一切佛國神通變化，皆與虛空法界齊等。是故當知，法身是常，色身應化故無常。若以色身觀佛者，不名見如來。如佛說偈：

「若以色見佛， 音聲求如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若以色見佛， 音聲求如來，

是人行邪道， 不名為見佛。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是人行邪道， 不名為見佛。」

以是義故，以法身觀佛，名真見如來。如蓮花比丘尼見佛色身，便作是念：我最先見佛。佛言：汝不先見我。唯須菩提識於法身，已先見我。是故當知，位階十住名見法身。若禮法身，即禮一切色身。如佛於《法華經》中說，若人稱名供養觀世音法身者，勝供養六十二億諸佛色身。何以故？以其位階十地，得佛法身，亦名菩薩亦名為佛。以是故知，法身為本，無量色身皆依法身而現化出。是故佛便假說六十二億恒河沙色身，不如供養一法身乎。如佛於《寶積經》中所說，如是迦葉！如世間人，月初出時恭敬禮拜，至其盛滿而不恭敬。何以故？從初以至滿故。如是迦葉！若善男子欲恭敬我者，先當敬禮菩薩。何以故？以佛從菩薩地得滿足故，乃至經歷生死變化色像利益眾生。以是義故，彼已得佛果，是佛實說，非虛妄也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是義故，以法身觀佛，名真見如來。如蓮花比丘尼見佛色身，便作是念：我最先見佛。佛言：汝不先見我。唯須菩提識於法身，已先見我。是故當知，位階十住名見法身。若禮法身，即禮一切色身。如佛於《法華經》中說，若人稱名供養觀世音法身者，勝供養六十二億諸佛色身。何以故？以其位階十地，得佛法身，亦名菩薩亦名為佛。以是故知，法身為本，無量色身皆依法身而現化出。是故佛便假說六十二億恒河沙色身，不如供養一法身乎。如佛於《寶積經》中所說，如是迦葉！如世間人，月初出時恭敬禮拜，至其盛滿而不恭敬。何以故？從初以至滿故。如是迦葉！若善男子欲恭敬我者，先當敬禮菩薩。何以故？以佛從菩薩地得滿足故，乃至經歷生死變化色像利益眾生。以是義故，彼已得佛果，是佛實說，非虛妄也。

問曰：若未入菩薩地者，受具戒比丘得為禮不？答曰：得禮，以初發心菩薩勝於一切聲聞辟支佛故。如尊者羅睺所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若未入菩薩地者，受具戒比丘得為禮不？答曰：得禮，以初發心菩薩勝於一切聲聞辟支佛故。如尊者羅睺所說偈：

「若發深心， 必生菩提， 故為一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若發深心， 必生菩提， 故為一切，

之所恭敬。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 之所恭敬。」

問曰：云何受具足戒比丘而禮不具足戒未入正位菩薩耶？答曰：應禮菩薩。何以故？聲聞戒要須受得盡壽便捨；菩薩發心成就自性第一義戒、解脫戒，是故聲聞雖受具足戒，猶應禮彼未入正位菩薩。以菩薩體性不殺、遠離刀杖，乃至虫蟻盡無殺心而有慚愧。如是廣說，體性不盜，乃至體性不邪見。如波羅提木叉戒，命終時捨、罷道時捨；菩薩大士性戒成就，乃至道場終不中捨。以是義故，雖受具戒，應為作禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：云何受具足戒比丘而禮不具足戒未入正位菩薩耶？答曰：應禮菩薩。何以故？聲聞戒要須受得盡壽便捨；菩薩發心成就自性第一義戒、解脫戒，是故聲聞雖受具足戒，猶應禮彼未入正位菩薩。以菩薩體性不殺、遠離刀杖，乃至虫蟻盡無殺心而有慚愧。如是廣說，體性不盜，乃至體性不邪見。如波羅提木叉戒，命終時捨、罷道時捨；菩薩大士性戒成就，乃至道場終不中捨。以是義故，雖受具戒，應為作禮。

問曰：成就體性戒者乃可供養，不應禮拜。答曰：不然。以有戒功德故，亦應禮拜，豈但供養。汝言不受戒菩薩不應向禮，我今復當為汝廣說，不但以白四羯磨故而受具足戒。如比尼毘婆沙中說，有十種受具足戒，菩薩有種種受戒。何等為十？如佛自言善來比丘，自然已得受具足戒，如摩訶迦葉。自誓因緣受具足戒，如憍陳如。見諦故受具足戒，如波闍波提比丘尼。以八法受具足戒，如達摩提那比丘尼。遣使受具足戒，如須陀尼耶沙彌。論義受具足戒，如耶舍比丘等。善來受具足戒，如拔陀羅波楞伽。三歸受具足戒，如邊地第五律師受具足戒。中國白四羯磨受具足戒。是以菩薩常受具足戒，未曾捨離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：成就體性戒者乃可供養，不應禮拜。答曰：不然。以有戒功德故，亦應禮拜，豈但供養。汝言不受戒菩薩不應向禮，我今復當為汝廣說，不但以白四羯磨故而受具足戒。如比尼毘婆沙中說，有十種受具足戒，菩薩有種種受戒。何等為十？如佛自言善來比丘，自然已得受具足戒，如摩訶迦葉。自誓因緣受具足戒，如憍陳如。見諦故受具足戒，如波闍波提比丘尼。以八法受具足戒，如達摩提那比丘尼。遣使受具足戒，如須陀尼耶沙彌。論義受具足戒，如耶舍比丘等。善來受具足戒，如拔陀羅波楞伽。三歸受具足戒，如邊地第五律師受具足戒。中國白四羯磨受具足戒。是以菩薩常受具足戒，未曾捨離。

問曰：若被法服菩薩得禮白衣菩薩不？答曰：菩薩方便具足五通，隨順眾生一切形相而同其服，亦隨一切眾生入於諸趣同其狀類。大菩薩等隨眾生業報變化受身，如尊者拘摩羅陀所說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：若被法服菩薩得禮白衣菩薩不？答曰：菩薩方便具足五通，隨順眾生一切形相而同其服，亦隨一切眾生入於諸趣同其狀類。大菩薩等隨眾生業報變化受身，如尊者拘摩羅陀所說偈言：

「諸趣悉變化， 唯除淨居天， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「諸趣悉變化， 唯除淨居天，

隨業種種轉， 無處不受生。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨業種種轉， 無處不受生。」

以是故知，諸菩薩常同利益，隨其受生而化導之，以方便力但為眾生，不隨煩惱業報所繫。如尊者提婆所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以是故知，諸菩薩常同利益，隨其受生而化導之，以方便力但為眾生，不隨煩惱業報所繫。如尊者提婆所說偈：

「或現作師長， 或復為弟子， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「或現作師長， 或復為弟子，

以種種方便， 為化諸凡愚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以種種方便， 為化諸凡愚，

自在於諸趣， 常為眾恭敬； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在於諸趣， 常為眾恭敬；

若不恭敬者， 是大憍慢業。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不恭敬者， 是大憍慢業。」

是以菩薩雖形服在俗，應得禮敬。猶如如來為化眾生，作若干種形。亦如化弗迦沙王，作老比丘形、作瓦師形、作力士形、作琴瑟伎術師形，亦現種種在家人形。雖為種種無量形狀，一切皆應恭敬禮拜。是故雖同俗服，應加禮敬。如佛所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以菩薩雖形服在俗，應得禮敬。猶如如來為化眾生，作若干種形。亦如化弗迦沙王，作老比丘形、作瓦師形、作力士形、作琴瑟伎術師形，亦現種種在家人形。雖為種種無量形狀，一切皆應恭敬禮拜。是故雖同俗服，應加禮敬。如佛所說偈：

「嚴飾諸行而寂滅， 調伏決定修梵行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「嚴飾諸行而寂滅， 調伏決定修梵行，

於諸眾生捨刀杖， 是名沙門婆羅門。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於諸眾生捨刀杖， 是名沙門婆羅門。」

是以於諸菩薩，不應取其形狀相貌而生分別。菩薩但為三界眾生作大舍宅，或化為佛、或化為天人，乃至化為種種畜生，一切皆應禮彼菩薩功德妙聚；不應作心禮其狀貌，如彼世人致禮形像。遠敬法身，豈在金石泥團土木而尊事乎？是故菩薩以諸方便作內外形利益眾生，禮無咎耶。是以如來非是涅槃、非不涅槃，如羅睺羅所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是以於諸菩薩，不應取其形狀相貌而生分別。菩薩但為三界眾生作大舍宅，或化為佛、或化為天人，乃至化為種種畜生，一切皆應禮彼菩薩功德妙聚；不應作心禮其狀貌，如彼世人致禮形像。遠敬法身，豈在金石泥團土木而尊事乎？是故菩薩以諸方便作內外形利益眾生，禮無咎耶。是以如來非是涅槃、非不涅槃，如羅睺羅所說偈：

「生死苦長遠， 應當入涅槃； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「生死苦長遠， 應當入涅槃；

以大慈悲力， 久住而不捨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以大慈悲力， 久住而不捨。」

是故當知，隨生死久遠，法身常住、色身應現，猶如燈滅，是故菩薩法身勝於諸佛色身。諸佛色身於欲界而成正覺，菩薩法身住於淨居。菩薩法身住於諸佛一切種智，諸佛色身為化眾生，令諸釋梵、四天王等皆悉恭敬。是以佛說，供養六十二億恒河沙諸佛色身，不如供養菩薩一法身也。如《集一切福德三昧經》中所說，喜樂正法。終不說佛入於涅槃，如《法華經》中說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故當知，隨生死久遠，法身常住、色身應現，猶如燈滅，是故菩薩法身勝於諸佛色身。諸佛色身於欲界而成正覺，菩薩法身住於淨居。菩薩法身住於諸佛一切種智，諸佛色身為化眾生，令諸釋梵、四天王等皆悉恭敬。是以佛說，供養六十二億恒河沙諸佛色身，不如供養菩薩一法身也。如《集一切福德三昧經》中所說，喜樂正法。終不說佛入於涅槃，如《法華經》中說偈：

「常在靈鷲山， 及餘諸住處； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「常在靈鷲山， 及餘諸住處；

凡愚無智者， 雖在而不見。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 凡愚無智者， 雖在而不見。」

如《入一切世界大莊嚴三昧經》中說，告善男子：汝見如來法身不？白言：世尊！唯然已見。於一毛孔見億百那由他諸佛世界，身口業等遍滿一切諸佛世界。又如來密藏中說持速疾菩薩觀如來頂，上至無量諸佛世界猶不能見。如目連尋如來說法音聲，乃至野馬世界猶不能盡於佛音聲。如《首楞嚴經》中所說，如來處於宮中，而現無量世界初生、轉法輪、入涅槃。如《密藏經》中說，如來法身住於一切眾生身中，光影外現，猶如淨綵裹摩尼珠，無所障蔽亦復如是。是故當知，如來法身遍在一切諸眾生中。如佛所說，乃至枯樹焦木亦悉皆入不應生害，況復餘類。是故不應稱量眾生，除諸如來無能知者。如維摩詰所說，一切佛土皆悉嚴淨，此娑婆世界亦是。大心眾生有如來藏故，釋迦如來以善方便，令諸聲聞大弟子等現五濁世。諸外道等雖計一異，如是人等一切身中亦有法身，悉從菩薩善方便生，皆為顯發摩訶衍道。是故當知，菩薩於三千大千世界教化眾生故，種種不同，若利根眾生，為讚大乘而無譏嫌，令心易解；若鈍根眾生，入邪見林、著愚癡網，得見諸佛菩薩因緣故，滅諸邪見乃入大乘。是故摩訶衍於諸乘中最為根本。若有眾生受持信解此大乘者，當知是人業報煩惱皆悉消除，如世尊為阿闍世王解諸疑悔經中所說，光相！勿作是言。何以故？汝於餘佛世界十劫修諸禪定，不如於此娑婆世界能一食頃修行慈心。何以故？於餘世界斷除煩惱，亦復不如於此娑婆世界一食頃中修習善業。如與文殊師利授記中說，及餘諸經皆具分別。若有眾生誹謗正法，如《般若經》及《法花》中廣說其謗法過逆罪；若能受持信解大乘，乃至五無間等皆悉消盡。如佛所說偈： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如《入一切世界大莊嚴三昧經》中說，告善男子：汝見如來法身不？白言：世尊！唯然已見。於一毛孔見億百那由他諸佛世界，身口業等遍滿一切諸佛世界。又如來密藏中說持速疾菩薩觀如來頂，上至無量諸佛世界猶不能見。如目連尋如來說法音聲，乃至野馬世界猶不能盡於佛音聲。如《首楞嚴經》中所說，如來處於宮中，而現無量世界初生、轉法輪、入涅槃。如《密藏經》中說，如來法身住於一切眾生身中，光影外現，猶如淨綵裹摩尼珠，無所障蔽亦復如是。是故當知，如來法身遍在一切諸眾生中。如佛所說，乃至枯樹焦木亦悉皆入不應生害，況復餘類。是故不應稱量眾生，除諸如來無能知者。如維摩詰所說，一切佛土皆悉嚴淨，此娑婆世界亦是。大心眾生有如來藏故，釋迦如來以善方便，令諸聲聞大弟子等現五濁世。諸外道等雖計一異，如是人等一切身中亦有法身，悉從菩薩善方便生，皆為顯發摩訶衍道。是故當知，菩薩於三千大千世界教化眾生故，種種不同，若利根眾生，為讚大乘而無譏嫌，令心易解；若鈍根眾生，入邪見林、著愚癡網，得見諸佛菩薩因緣故，滅諸邪見乃入大乘。是故摩訶衍於諸乘中最為根本。若有眾生受持信解此大乘者，當知是人業報煩惱皆悉消除，如世尊為阿闍世王解諸疑悔經中所說，光相！勿作是言。何以故？汝於餘佛世界十劫修諸禪定，不如於此娑婆世界能一食頃修行慈心。何以故？於餘世界斷除煩惱，亦復不如於此娑婆世界一食頃中修習善業。如與文殊師利授記中說，及餘諸經皆具分別。若有眾生誹謗正法，如《般若經》及《法花》中廣說其謗法過逆罪；若能受持信解大乘，乃至五無間等皆悉消盡。如佛所說偈：

「所作重惡業， 能深自悔責， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「所作重惡業， 能深自悔責，

敬信大乘法， 拔除諸罪根。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬信大乘法， 拔除諸罪根。」

佛說如是真實法相，信心次第相續連注皆悉空寂，先所造惡即能消滅。如世尊解除疑悔經中說也。大王！觀察汝心，以何心殺父？為過去心、未來心、現在心耶？若過去心，過去心已滅，若心已滅則無方所亦無住處。若未來心，未來心未至。若現在心，現在心不住。譬如幻化，非青黃赤白紫頗梨色，體性純淨，乃至非相非可見。如是廣說，即得勝趣。是故當知，摩訶衍者是根本乘。如《彌勒莊嚴經》中說發菩提心事，解菩提心、住菩提心，得大利益、不墮惡趣。解菩提心、淨菩提心，從地至地漸漸增益而得法身，能現神通如盧舍那佛所作變化。而說偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說如是真實法相，信心次第相續連注皆悉空寂，先所造惡即能消滅。如世尊解除疑悔經中說也。大王！觀察汝心，以何心殺父？為過去心、未來心、現在心耶？若過去心，過去心已滅，若心已滅則無方所亦無住處。若未來心，未來心未至。若現在心，現在心不住。譬如幻化，非青黃赤白紫頗梨色，體性純淨，乃至非相非可見。如是廣說，即得勝趣。是故當知，摩訶衍者是根本乘。如《彌勒莊嚴經》中說發菩提心事，解菩提心、住菩提心，得大利益、不墮惡趣。解菩提心、淨菩提心，從地至地漸漸增益而得法身，能現神通如盧舍那佛所作變化。而說偈言：

「若得無垢身， 色像則無量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「若得無垢身， 色像則無量，

或出於閻浮， 或處於兜率。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 或出於閻浮， 或處於兜率。

從於定光佛， 乃盡生死際， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從於定光佛， 乃盡生死際，

知時與非時， 當知定光化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知時與非時， 當知定光化。

非是形色處， 亦復非無相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非是形色處， 亦復非無相，

悉由於本行， 亦如水中月。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉由於本行， 亦如水中月。

身口意皆密， 悉是不共法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口意皆密， 悉是不共法，

一切諸世界， 色身現解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸世界， 色身現解脫。

持世諸天人， 欲觀見佛頂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持世諸天人， 欲觀見佛頂，

無邊不思議， 過於億世界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無邊不思議， 過於億世界。

目連諸弟子， 至心求佛聲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 目連諸弟子， 至心求佛聲，

亦過百千界， 尋聲無邊際。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦過百千界， 尋聲無邊際。

法身功德業， 一切無能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身功德業， 一切無能知，

不可以形類， 言辭巧宣說。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不可以形類， 言辭巧宣說。」

見聞唯佛力， 非我之境界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見聞唯佛力， 非我之境界，

念報佛恩者， 頂戴信奉行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念報佛恩者， 頂戴信奉行。

今我所說法， 迴施諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今我所說法， 迴施諸眾生，

悉滅煩惱結， 得證無上道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悉滅煩惱結， 得證無上道。