大乘法界無差別論一卷(一名如來藏論) 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法界無差別論一卷(一名如來藏論)

堅慧菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅慧菩薩造

大唐于闐三藏提雲般若譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏提雲般若譯

法界不生亦不滅， 無老病死無蘊過， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法界不生亦不滅， 無老病死無蘊過，

由彼發勝菩提心， 是故我今稽首禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由彼發勝菩提心， 是故我今稽首禮。

有情菩提心具足， 能生聖者及自然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有情菩提心具足， 能生聖者及自然，

一切善法所依處， 由如地海種子等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切善法所依處， 由如地海種子等。

彼種含在母胎中， 亦如乳母共長養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼種含在母胎中， 亦如乳母共長養，

信心勝智菩提本， 大定大悲育應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心勝智菩提本， 大定大悲育應知。

性淨覺心常無垢， 猶如大寶太虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性淨覺心常無垢， 猶如大寶太虛空，

如蘇迷盧超眾岳， 一切白法寶生處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蘇迷盧超眾岳， 一切白法寶生處。

貪嗔癡等皆斷盡， 不為煩惱過所牽， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪嗔癡等皆斷盡， 不為煩惱過所牽，

過於殑伽沙伎能， 萬法圓滿光映徹。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過於殑伽沙伎能， 萬法圓滿光映徹。

淨我樂常波羅蜜， 得成應供十方尊， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨我樂常波羅蜜， 得成應供十方尊，

因時即是菩提心， 果滿德圓名正覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因時即是菩提心， 果滿德圓名正覺。

彼體能含法界相， 智光朗徹淨無瑕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼體能含法界相， 智光朗徹淨無瑕，

菩提心法不思議， 諸佛如來皆讚歎。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心法不思議， 諸佛如來皆讚歎。

無始以來非造作， 無有質礙亦無終， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無始以來非造作， 無有質礙亦無終，

以空無相慧了知， 諸佛如來之境界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以空無相慧了知， 諸佛如來之境界。

彼性一切法所依， 遠離斷常二種見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼性一切法所依， 遠離斷常二種見，

法身與彼眾生界， 是故佛說本無差。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身與彼眾生界， 是故佛說本無差。

不淨及與淨非淨， 極淨次第應當知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨及與淨非淨， 極淨次第應當知，

初即眾生次菩薩， 最後如來極清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初即眾生次菩薩， 最後如來極清淨。

塵垢所污性不明， 喻若重雲掩麗日， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 塵垢所污性不明， 喻若重雲掩麗日，

煩惱雲網皆解脫， 日輪光照滿虛空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱雲網皆解脫， 日輪光照滿虛空。

劫火熾盛在空中， 太虛本無有燒相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 劫火熾盛在空中， 太虛本無有燒相，

如是法性不被燒， 老病死火無能壞。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是法性不被燒， 老病死火無能壞。

一切世間生滅法， 皆悉不離於虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切世間生滅法， 皆悉不離於虛空，

如是無為法界中， 諸根依此而生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無為法界中， 諸根依此而生滅。

如燈明煖色和合， 離此三法更無燈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如燈明煖色和合， 離此三法更無燈，

如是佛法與體俱， 離此法外無別體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛法與體俱， 離此法外無別體。

客塵煩惱性非有， 與彼淨體先相離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 客塵煩惱性非有， 與彼淨體先相離，

不空無垢法相應， 無有斷脫常隨轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不空無垢法相應， 無有斷脫常隨轉。

如蓮開已葉所蓋， 如金性淨沒穢中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮開已葉所蓋， 如金性淨沒穢中，

亦如滿月羅睺吞， 不能照世煩惱覆。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如滿月羅睺吞， 不能照世煩惱覆。

如清池水妙華敷， 金山埿滓無能污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如清池水妙華敷， 金山埿滓無能污，

如淨空中星月滿， 解慧圓間垢消除。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如淨空中星月滿， 解慧圓間垢消除。

譬如旭日照世間， 千光晃耀普周遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如旭日照世間， 千光晃耀普周遍，

如地如海穀寶滿， 得脫生死養眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地如海穀寶滿， 得脫生死養眾生。

恒處生死發智悲， 常無常等無住著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒處生死發智悲， 常無常等無住著，

禪定總持清淨水， 牟尼王雲善穀因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定總持清淨水， 牟尼王雲善穀因。

斯即法身是如來， 亦名聖帝真圓寂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯即法身是如來， 亦名聖帝真圓寂，

如水與冷不相離， 佛果涅槃亦復然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如水與冷不相離， 佛果涅槃亦復然。

論攝頌曰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論攝頌曰。

果、因及自性， 異名與差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 果、因及自性， 異名與差別，

異相、不染性， 亦名常和合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 異相、不染性， 亦名常和合，

有、無義、一性， 略說有十二， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有、無義、一性， 略說有十二，

菩提心之名， 應知其次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心之名， 應知其次第。

釋曰：此是論體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此是論體。

其中先示菩提心果，次明功能從彼因起，因既起已即自性施設相貌異名差別，隨受身處不被污染故說為常和合，無別善法相應住煩惱中名為無義，出纏清淨名為有義，亦名一性，俱涅槃故。十二種義次第應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其中先示菩提心果，次明功能從彼因起，因既起已即自性施設相貌異名差別，隨受身處不被污染故說為常和合，無別善法相應住煩惱中名為無義，出纏清淨名為有義，亦名一性，俱涅槃故。十二種義次第應知。

於中何者是菩提心果？所謂諸佛寂滅涅槃是也。亦非餘者。何以故？微細習氣悉已斷故。言無生者，意成諸蘊本不生故。言無老者，寂滅功能增長殊勝至邊際故。言無病者，一切煩惱習障及所知障俱永斷故。言無死者，不思議變易無終盡故。言無蘊者，無始無明住地悉以斷故。言無過者，一切身口意業無過失故，亦能超過一切諸功能故。彼由何得？從菩提心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故。何者名涅槃界？所謂諸佛不可思議法界之性轉依法身是涅槃界也。是故我今頂禮彼不思議菩提之心，因果增長漸漸明盛，如初月故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於中何者是菩提心果？所謂諸佛寂滅涅槃是也。亦非餘者。何以故？微細習氣悉已斷故。言無生者，意成諸蘊本不生故。言無老者，寂滅功能增長殊勝至邊際故。言無病者，一切煩惱習障及所知障俱永斷故。言無死者，不思議變易無終盡故。言無蘊者，無始無明住地悉以斷故。言無過者，一切身口意業無過失故，亦能超過一切諸功能故。彼由何得？從菩提心最勝方便不退失因而能證得涅槃果故。何者名涅槃界？所謂諸佛不可思議法界之性轉依法身是涅槃界也。是故我今頂禮彼不思議菩提之心，因果增長漸漸明盛，如初月故。

復次菩提心種子者，一切世間善法穀生所依住處，如大地故。一切聖者法寶出處，如大海故。一切諸佛道樹之所從生次第之因，如種子故。此是菩提心之果也。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩提心種子者，一切世間善法穀生所依住處，如大地故。一切聖者法寶出處，如大海故。一切諸佛道樹之所從生次第之因，如種子故。此是菩提心之果也。

復次何以得知彼因相應？如轉輪王子。言淨信者，即是菩提心種。言勝智者，即最勝般若能了一切，名之為母。三摩地者，以定為胎，一切善法安住其中，安樂為體。言大悲者，於諸眾生起大悲故，於生死中不疲倦故，及能圓滿一切種智，養菩提心為乳母故。復次彼因和合菩提之心，應知有二。何者為二？一謂煩惱所染污相、二謂白法自性之相。於中染者，彼自性清淨常心不染，而為客塵煩惱覆障染污，猶如火等自性清淨為灰埿雲塵等障蔽。譬如火與寶珠虛空及水自性不染，若離灰等，火等自性皆得清淨。一切眾生亦復如是，自性之心皆同清淨，為貪等煩惱之所染污，若離貪等則心得清淨。復云何知白法之相亦皆清淨？自性清淨一切白法之所依止，一切白法亦從彼生，如蘇迷盧山出生寶故。菩提之心亦復如是，一切技藝皆得圓滿，獲得四種大波羅蜜多，是故說為如來法身。如經中說「世尊！如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。彼如來法身，為煩惱隨煩惱之所染污。」自性清淨心是異名說，如經中說「舍利弗！此善法如實真如法界自性清淨心相應法體，我依此自性清淨心，為眾生故說為不可思議。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次何以得知彼因相應？如轉輪王子。言淨信者，即是菩提心種。言勝智者，即最勝般若能了一切，名之為母。三摩地者，以定為胎，一切善法安住其中，安樂為體。言大悲者，於諸眾生起大悲故，於生死中不疲倦故，及能圓滿一切種智，養菩提心為乳母故。復次彼因和合菩提之心，應知有二。何者為二？一謂煩惱所染污相、二謂白法自性之相。於中染者，彼自性清淨常心不染，而為客塵煩惱覆障染污，猶如火等自性清淨為灰埿雲塵等障蔽。譬如火與寶珠虛空及水自性不染，若離灰等，火等自性皆得清淨。一切眾生亦復如是，自性之心皆同清淨，為貪等煩惱之所染污，若離貪等則心得清淨。復云何知白法之相亦皆清淨？自性清淨一切白法之所依止，一切白法亦從彼生，如蘇迷盧山出生寶故。菩提之心亦復如是，一切技藝皆得圓滿，獲得四種大波羅蜜多，是故說為如來法身。如經中說「世尊！如來法身是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。彼如來法身，為煩惱隨煩惱之所染污。」自性清淨心是異名說，如經中說「舍利弗！此善法如實真如法界自性清淨心相應法體，我依此自性清淨心，為眾生故說為不可思議。」

復次彼心於諸眾生，為十種事。無差別相，所謂無作故。無始，不生故。無終，不滅故。無礙，自性光明故。以空智知一切法一味相，猶無性故。無性即無相，離諸根境界故。是聖者所行，諸佛境界故。一切法所依，染淨諸法所依止故。遠離於常，染法無常故。遠離於斷，白法不斷故。此復差別略有三相。言不淨者，即初說名為眾生界。淨不淨者，即次說明為菩薩也。極清淨者，說為如來。如經所說「舍利弗！即此法界，過於恒沙無邊煩惱㲉所纏裹，無始世來常為生死波浪漂流，往來生滅恒處中流，說名眾生。舍利弗！即此法界，無邊厭離生死、不住涅槃，一切欲界中住，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，行菩提行時，名為菩薩。舍利弗！即此法界，一切俱胝煩惱解脫、度一切苦，遠離一切煩惱隨眠纏垢，證得清淨最極清淨法性中住，一切眾生之所瞻仰，住一切爾焰地，得大勢力無障無著，於一切法得自在力，說名如來、應、正等覺。是故舍利弗！無別眾生界、無別法身，眾生界即法身、法身即眾生界。此無二義文字差別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次彼心於諸眾生，為十種事。無差別相，所謂無作故。無始，不生故。無終，不滅故。無礙，自性光明故。以空智知一切法一味相，猶無性故。無性即無相，離諸根境界故。是聖者所行，諸佛境界故。一切法所依，染淨諸法所依止故。遠離於常，染法無常故。遠離於斷，白法不斷故。此復差別略有三相。言不淨者，即初說名為眾生界。淨不淨者，即次說明為菩薩也。極清淨者，說為如來。如經所說「舍利弗！即此法界，過於恒沙無邊煩惱㲉所纏裹，無始世來常為生死波浪漂流，往來生滅恒處中流，說名眾生。舍利弗！即此法界，無邊厭離生死、不住涅槃，一切欲界中住，行十波羅蜜，攝八萬四千法門，行菩提行時，名為菩薩。舍利弗！即此法界，一切俱胝煩惱解脫、度一切苦，遠離一切煩惱隨眠纏垢，證得清淨最極清淨法性中住，一切眾生之所瞻仰，住一切爾焰地，得大勢力無障無著，於一切法得自在力，說名如來、應、正等覺。是故舍利弗！無別眾生界、無別法身，眾生界即法身、法身即眾生界。此無二義文字差別。」

此復云何？在不淨時煩惱所染，猶如重雲掩覆麗日。自性清淨心無有染，客塵煩惱既除遣已，日輪晃曜遍滿虛空。既有生老病死，云何復說此性為常？猶如火劫燒太虛空，空界無為本無燒相。法界無為亦復如是，老病死火無能燒壞。是故經說「世尊！世間言說有死有生，非如來藏有生死也。世尊！死者舊諸根壞，生者新諸根起。世尊！如來藏離有為境界相、常住寂靜。」此之藏性既常住不變，未能發起，云何得與佛法相應？猶如燈明及與煖色更無別相，法與法身亦復如是。如佛說言「舍利弗！譬如燈無二法功能無異，所為光明及煖色等不相離故。或如寶珠光明形色。如是如是。舍利弗！如來所說法身不相離法，智慧功能所為過殑伽沙如來之法。」如說「世尊！有二種如來藏空不空智。何者為二？世尊！所謂空如來藏，與煩惱㲉和合無別不了解脫。不空者，過恒河沙不離不脫不異不思議佛法成就，說如來法身。」何故法身萬德圓滿功德具足，眾生因何不得解脫？喻若蓮華，邪見羅網葉所覆故。亦如真金，墮於疑惑不淨穢故。猶如滿月，我慢羅睺之所吞故。如清池水，貪欲塵垢之所濁故。喻彼金山，為嗔恚埿所塗染故。如太虛空，愚癡之雲遍滿遮故。如日未出，無明住地之所障故，六處大蘊胎藏中住。如器世間相未成故，如是無雨緣未合故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復云何？在不淨時煩惱所染，猶如重雲掩覆麗日。自性清淨心無有染，客塵煩惱既除遣已，日輪晃曜遍滿虛空。既有生老病死，云何復說此性為常？猶如火劫燒太虛空，空界無為本無燒相。法界無為亦復如是，老病死火無能燒壞。是故經說「世尊！世間言說有死有生，非如來藏有生死也。世尊！死者舊諸根壞，生者新諸根起。世尊！如來藏離有為境界相、常住寂靜。」此之藏性既常住不變，未能發起，云何得與佛法相應？猶如燈明及與煖色更無別相，法與法身亦復如是。如佛說言「舍利弗！譬如燈無二法功能無異，所為光明及煖色等不相離故。或如寶珠光明形色。如是如是。舍利弗！如來所說法身不相離法，智慧功能所為過殑伽沙如來之法。」如說「世尊！有二種如來藏空不空智。何者為二？世尊！所謂空如來藏，與煩惱㲉和合無別不了解脫。不空者，過恒河沙不離不脫不異不思議佛法成就，說如來法身。」何故法身萬德圓滿功德具足，眾生因何不得解脫？喻若蓮華，邪見羅網葉所覆故。亦如真金，墮於疑惑不淨穢故。猶如滿月，我慢羅睺之所吞故。如清池水，貪欲塵垢之所濁故。喻彼金山，為嗔恚埿所塗染故。如太虛空，愚癡之雲遍滿遮故。如日未出，無明住地之所障故，六處大蘊胎藏中住。如器世間相未成故，如是無雨緣未合故。

蓮花金滿月， 池水金山空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蓮花金滿月， 池水金山空，

如日大地雲， 佛性客塵染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日大地雲， 佛性客塵染。

煩惱覆功能， 佛事無由作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱覆功能， 佛事無由作，

略說九譬喻， 染淨翻應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 略說九譬喻， 染淨翻應知。

由此如來法身亦復如是，一切煩惱客塵離障盡故、自性功能具足故，得成應供。一切眾生同共受用，證得常住寂靜清涼不思議涅槃界。所謂說如來、應、正等覺，非異如來法身外別有涅槃。又如所說「眾生界得清淨時，應知即是法身。」法身即是涅槃界，涅槃即是如來，如經中說「世尊！無上正等覺者即是涅槃。世尊！涅槃界者即是如來法身，世尊法身之外無別如來。世尊！如來者即是法身，此無有異也。」即是苦滅等，是故經言「世尊！非壞法故名為苦滅。然苦滅者，無始無作無生無起、無滅無盡離盡、常住不動寂靜，自性清淨，破一切煩惱㲉，過殑伽河沙不離不脫不思議佛法具足，說如來法身。世尊！此是如來藏。未脫煩惱㲉，名如來藏。世尊！如來藏者，是諸如來空智。世尊！如來藏，一切聲聞緣覺所不能見、先未曾見、昔未曾得，唯有如來得證，及破一切煩惱㲉，修習一切苦滅道。是故如水與冷，覺性與涅槃無二無別故。」或說一乘性欲，或不涅槃。又說同一法界，或小涅槃、或中涅槃、或大涅槃。不爾。下中上因中轉果，應為一也。因既差別，果亦差別。是故言「世尊！無有下中上者得涅槃。世尊，平等法者、平等智者、平等解脫者、解脫知見者，證得涅槃。是故世尊！涅槃界一味等味，所謂明解脫味。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此如來法身亦復如是，一切煩惱客塵離障盡故、自性功能具足故，得成應供。一切眾生同共受用，證得常住寂靜清涼不思議涅槃界。所謂說如來、應、正等覺，非異如來法身外別有涅槃。又如所說「眾生界得清淨時，應知即是法身。」法身即是涅槃界，涅槃即是如來，如經中說「世尊！無上正等覺者即是涅槃。世尊！涅槃界者即是如來法身，世尊法身之外無別如來。世尊！如來者即是法身，此無有異也。」即是苦滅等，是故經言「世尊！非壞法故名為苦滅。然苦滅者，無始無作無生無起、無滅無盡離盡、常住不動寂靜，自性清淨，破一切煩惱㲉，過殑伽河沙不離不脫不思議佛法具足，說如來法身。世尊！此是如來藏。未脫煩惱㲉，名如來藏。世尊！如來藏者，是諸如來空智。世尊！如來藏，一切聲聞緣覺所不能見、先未曾見、昔未曾得，唯有如來得證，及破一切煩惱㲉，修習一切苦滅道。是故如水與冷，覺性與涅槃無二無別故。」或說一乘性欲，或不涅槃。又說同一法界，或小涅槃、或中涅槃、或大涅槃。不爾。下中上因中轉果，應為一也。因既差別，果亦差別。是故言「世尊！無有下中上者得涅槃。世尊，平等法者、平等智者、平等解脫者、解脫知見者，證得涅槃。是故世尊！涅槃界一味等味，所謂明解脫味。」

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