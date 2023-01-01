大乘法界無差別論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法界無差別論

堅慧菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅慧菩薩造

大唐于闐三藏提雲般若等譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐于闐三藏提雲般若等譯

稽首菩提心， 能為勝方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 稽首菩提心， 能為勝方便，

得離生老死， 病苦依過失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得離生老死， 病苦依過失。

菩提心略說有十二種義，是此論體，諸聰慧者應如次知，所謂果故、因故、自性故、異名故、無差別故、分住故、無染故、常恒故、相應故、不作義利故、作義利故、一性故。此中最初顯示菩提心果，令見勝利；次即說彼所起之因；然後安立此出生相，及顯異名而無差別；於一切位無有染著。常與淨法而共相應。不淨位中無諸功用，於清淨位能作利益一性涅槃。應知如是十二種義，今此論中次第開闡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提心略說有十二種義，是此論體，諸聰慧者應如次知，所謂果故、因故、自性故、異名故、無差別故、分住故、無染故、常恒故、相應故、不作義利故、作義利故、一性故。此中最初顯示菩提心果，令見勝利；次即說彼所起之因；然後安立此出生相，及顯異名而無差別；於一切位無有染著。常與淨法而共相應。不淨位中無諸功用，於清淨位能作利益一性涅槃。應知如是十二種義，今此論中次第開闡。

何者名為菩提心果？謂最寂靜涅盤界。此唯諸佛所證，非餘能得。所以者何？唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故。於中無生，永不復生意生諸蘊故；無老，此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故；無死，永捨離不思議變易死故；無病，一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故；無苦，依無始時來無明住地所有習氣皆永除故；無過失，一切身語意誤犯不行故。此則由菩提心為最上方便不退失因，一切功德至於究竟而得彼果，彼果者即涅盤界。何者為涅盤界？謂諸佛所有轉依相不思議法身。以菩提心是不思議果因，如白月初分，故今頂禮。復次頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何者名為菩提心果？謂最寂靜涅盤界。此唯諸佛所證，非餘能得。所以者何？唯佛如來能永滅盡一切微細煩惱熱故。於中無生，永不復生意生諸蘊故；無老，此功德增上殊勝圓滿究竟無衰變故；無死，永捨離不思議變易死故；無病，一切煩惱所知障病及與習氣皆永斷故；無苦，依無始時來無明住地所有習氣皆永除故；無過失，一切身語意誤犯不行故。此則由菩提心為最上方便不退失因，一切功德至於究竟而得彼果，彼果者即涅盤界。何者為涅盤界？謂諸佛所有轉依相不思議法身。以菩提心是不思議果因，如白月初分，故今頂禮。復次頌曰：

能益世善法， 聖法及諸佛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能益世善法， 聖法及諸佛，

所依寶處如， 如地海種子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依寶處如， 如地海種子。

復次菩提心如地，一切世間善苗生長所依故；如海，一切聖法珍寶積聚處所故；如種子，一切佛樹出生相續之因故。如是已說菩提心果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次菩提心如地，一切世間善苗生長所依故；如海，一切聖法珍寶積聚處所故；如種子，一切佛樹出生相續之因故。如是已說菩提心果。

云何此因？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何此因？頌曰：

信為其種子， 般若為其母， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信為其種子， 般若為其母，

三昧為胎藏， 大悲乳養人。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧為胎藏， 大悲乳養人。

復次云何此因積集？應知如轉輪王子，其中於法深信為菩提心種子，智慧通達為母，三昧為胎藏，由定樂住一切善法得安立故。大悲為乳母，以哀愍眾生於生死中無有厭倦，一切種智得圓滿故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次云何此因積集？應知如轉輪王子，其中於法深信為菩提心種子，智慧通達為母，三昧為胎藏，由定樂住一切善法得安立故。大悲為乳母，以哀愍眾生於生死中無有厭倦，一切種智得圓滿故。

云何自性？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何自性？頌曰：

自性無染著， 如火寶空水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無染著， 如火寶空水，

白法所成就， 猶如大山王。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白法所成就， 猶如大山王。

復次應知此菩提心因積集已有二種相，謂離染清淨相、白法所成相。離染清淨相者，謂即此心自性不染，又出客塵煩惱障得清淨。譬如火摩尼寶虛空水等為灰垢雲土所覆翳時，雖其自性無所染著，然猶遠離灰等故，令火等得清淨。如是一切眾生自性無差別心，雖貪等煩惱所不能染，然猶遠離貪等故，其心得清淨。白法所成相者，謂如是自性清淨心為一切白法所依，即以一切白淨法而成其性。如說須彌山眾寶所依，即以眾寶而合成故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次應知此菩提心因積集已有二種相，謂離染清淨相、白法所成相。離染清淨相者，謂即此心自性不染，又出客塵煩惱障得清淨。譬如火摩尼寶虛空水等為灰垢雲土所覆翳時，雖其自性無所染著，然猶遠離灰等故，令火等得清淨。如是一切眾生自性無差別心，雖貪等煩惱所不能染，然猶遠離貪等故，其心得清淨。白法所成相者，謂如是自性清淨心為一切白法所依，即以一切白淨法而成其性。如說須彌山眾寶所依，即以眾寶而合成故。

云何異名？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何異名？頌曰：

至於成佛位， 不名菩提心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 至於成佛位， 不名菩提心，

名為阿羅訶， 淨我樂常度。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名為阿羅訶， 淨我樂常度。

此心性明潔， 與法界同體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此心性明潔， 與法界同體，

如來依此心， 說不思議法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來依此心， 說不思議法。

復次此菩提心，永離一切客塵過惡，不離一切功德成就，得四種最上波羅蜜，名如來法身。如說「世尊如來法身，即是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。」如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字。又如說「舍利弗！此清淨法性即是法界，我依此自性清淨心、說不思議法。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此菩提心，永離一切客塵過惡，不離一切功德成就，得四種最上波羅蜜，名如來法身。如說「世尊如來法身，即是常波羅蜜、樂波羅蜜、我波羅蜜、淨波羅蜜。」如來法身即是客塵煩惱所染自性清淨心差別名字。又如說「舍利弗！此清淨法性即是法界，我依此自性清淨心、說不思議法。」

云何無差別？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無差別？頌曰：

法身眾生中， 本無差別相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身眾生中， 本無差別相，

無作無初盡， 亦無有染濁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無作無初盡， 亦無有染濁。

法空智所知， 無相聖所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法空智所知， 無相聖所行，

一切法依止， 斷常皆悉離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切法依止， 斷常皆悉離。

復次此菩提心，在於一切眾生身中，有十種無差別相。所謂無作，以無為故；無初，以無起故；無盡，以無滅故；無染濁，以自性清淨故；性空智所知，以一切法無我一味相故；無形相，以無諸根故；聖所行，以是佛大聖境界故；一切法所依，以染淨諸法所依止故；非常，以是雜染非常法性故；非斷，以是清淨非斷法性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此菩提心，在於一切眾生身中，有十種無差別相。所謂無作，以無為故；無初，以無起故；無盡，以無滅故；無染濁，以自性清淨故；性空智所知，以一切法無我一味相故；無形相，以無諸根故；聖所行，以是佛大聖境界故；一切法所依，以染淨諸法所依止故；非常，以是雜染非常法性故；非斷，以是清淨非斷法性故。

云何分位？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何分位？頌曰：

不淨眾生界， 染中淨菩薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不淨眾生界， 染中淨菩薩，

最極清淨者， 是說為如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 最極清淨者， 是說為如來。

復次此菩提心無差別相故，不淨位中名眾生界，於染淨位名為菩薩，最清淨位說名如來。如說「舍利弗！即此法身為本際，無邊煩惱藏所纏，從無始來生死趣中生滅流轉，說名眾生界。復次舍利弗！即此法身，厭離生死漂流之苦，捨於一切諸欲境界，於十波羅蜜及八萬四千法門中為求菩提而修諸行，說名菩薩。復次舍利弗！即此法身，解脫一切煩惱藏，遠離一切苦，永除一切煩惱隨煩惱垢，清淨極清淨最極清淨，住於法性，至一切眾生所觀察地，盡一切所知之地，昇無二丈夫處，得無障礙無所著一切法自在力，說名如來、應、正等覺。是故舍利弗！眾生界不異法身，法身不異眾生界。眾生界即是法身，法身即是眾生界。此但名異非義有別。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次此菩提心無差別相故，不淨位中名眾生界，於染淨位名為菩薩，最清淨位說名如來。如說「舍利弗！即此法身為本際，無邊煩惱藏所纏，從無始來生死趣中生滅流轉，說名眾生界。復次舍利弗！即此法身，厭離生死漂流之苦，捨於一切諸欲境界，於十波羅蜜及八萬四千法門中為求菩提而修諸行，說名菩薩。復次舍利弗！即此法身，解脫一切煩惱藏，遠離一切苦，永除一切煩惱隨煩惱垢，清淨極清淨最極清淨，住於法性，至一切眾生所觀察地，盡一切所知之地，昇無二丈夫處，得無障礙無所著一切法自在力，說名如來、應、正等覺。是故舍利弗！眾生界不異法身，法身不異眾生界。眾生界即是法身，法身即是眾生界。此但名異非義有別。」

云何無染？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無染？頌曰：

譬如明淨日， 為雲之所翳， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如明淨日， 為雲之所翳，

煩惱雲若除， 法身日明顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱雲若除， 法身日明顯。

此復云何？於不淨位中現有無量諸煩惱，而不為染。譬如日輪，為雲所覆而性常清淨。此心亦爾，彼雜煩惱但為客故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此復云何？於不淨位中現有無量諸煩惱，而不為染。譬如日輪，為雲所覆而性常清淨。此心亦爾，彼雜煩惱但為客故。

云何常恒？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何常恒？頌曰：

譬如劫盡火， 不能燒虛空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如劫盡火， 不能燒虛空，

如是老病死， 不能燒法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是老病死， 不能燒法界。

如一切世間， 依虛空起盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如一切世間， 依虛空起盡，

諸根亦如是， 依無為生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸根亦如是， 依無為生滅。

復次云何於此現有生老死而言是常？譬如虛空，雖劫災火起，不能為害。法界亦爾，是故經言「世尊！生死者但隨俗說有。世尊！死者諸根隱沒，生者諸根新起，非如來藏有生老死若沒若起。世尊！如來藏過有為相，寂靜常住，不變不斷故。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次云何於此現有生老死而言是常？譬如虛空，雖劫災火起，不能為害。法界亦爾，是故經言「世尊！生死者但隨俗說有。世尊！死者諸根隱沒，生者諸根新起，非如來藏有生老死若沒若起。世尊！如來藏過有為相，寂靜常住，不變不斷故。」

云何相應？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相應？頌曰：

如光明熱色， 與燈無異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如光明熱色， 與燈無異相，

如是諸佛法， 於法性亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛法， 於法性亦然。

煩惱性相離， 空彼客煩惱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱性相離， 空彼客煩惱，

淨法常相應， 不空無垢法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨法常相應， 不空無垢法。

復次云何未成正覺而言於此佛法相應？譬如光明熱色等與燈無有異相，諸佛法於法身亦如是。如說「舍利弗！諸佛法身有功德法，譬如燈有光明熱色不離不脫，摩尼寶珠光色形狀亦復如是。舍利弗！如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者，所謂過恒河沙如來法也。」復次如說「有二種如來藏空智。何等為二？所謂空如來藏，一切煩惱若離若脫智；不空如來藏，過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次云何未成正覺而言於此佛法相應？譬如光明熱色等與燈無有異相，諸佛法於法身亦如是。如說「舍利弗！諸佛法身有功德法，譬如燈有光明熱色不離不脫，摩尼寶珠光色形狀亦復如是。舍利弗！如來所說諸佛法身智功德法不離不脫者，所謂過恒河沙如來法也。」復次如說「有二種如來藏空智。何等為二？所謂空如來藏，一切煩惱若離若脫智；不空如來藏，過恒河沙不思議諸佛法不離不脫智。」

云何不作義利？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不作義利？頌曰：

煩惱藏纏覆， 不能益眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 煩惱藏纏覆， 不能益眾生，

如蓮華未開， 如金在糞中， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮華未開， 如金在糞中，

亦如月盛滿， 阿脩羅所蝕。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如月盛滿， 阿脩羅所蝕。

復次眾生法身即與如是功德相應，何故無有如來德用？應知此如蓮未開，諸惡見葉共包裹故。如金墮廁，在於覺觀糞穢中故。如滿月被蝕，我慢羅睺所執取故。如池水被濁，貪欲塵土所混雜故。如金山被翳，瞋恚泥垢所封著故。如虛空被覆，癡愚重雲之所蔽故。如日未出，在無明習氣地中故。如世界未成，在六處水大藏中故。如雲無雨，相違緣現前故。總為頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次眾生法身即與如是功德相應，何故無有如來德用？應知此如蓮未開，諸惡見葉共包裹故。如金墮廁，在於覺觀糞穢中故。如滿月被蝕，我慢羅睺所執取故。如池水被濁，貪欲塵土所混雜故。如金山被翳，瞋恚泥垢所封著故。如虛空被覆，癡愚重雲之所蔽故。如日未出，在無明習氣地中故。如世界未成，在六處水大藏中故。如雲無雨，相違緣現前故。總為頌曰：

如蓮金等未開顯， 佛體客塵翳亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如蓮金等未開顯， 佛體客塵翳亦然，

是時功德不自益， 反此則能為大利。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是時功德不自益， 反此則能為大利。

云何作義利？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何作義利？頌曰：

如池無垢濁， 如蓮大開敷； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如池無垢濁， 如蓮大開敷；

亦如上真金， 洗除眾糞穢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦如上真金， 洗除眾糞穢；

如虛空清淨， 朗月星圍繞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如虛空清淨， 朗月星圍繞，

離欲解脫時， 功德亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲解脫時， 功德亦如是。

譬如日明現， 威光遍世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日明現， 威光遍世間，

如地生眾穀， 如海出眾寶， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地生眾穀， 如海出眾寶，

如是益眾生， 令從諸有脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是益眾生， 令從諸有脫。

了知諸有性， 而起於大悲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 了知諸有性， 而起於大悲，

若盡若不盡， 斯皆無所著。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若盡若不盡， 斯皆無所著。

佛心如大雲， 住於實際空， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛心如大雲， 住於實際空，

三昧總持法， 甘雨隨時降， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三昧總持法， 甘雨隨時降，

一切諸善苗， 因此而生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸善苗， 因此而生長。

此偈中義與前相反，應知則是清淨法身，遠離客塵眾患故、成就自性功德故。證斯法者則名如來、應、正等覺，於常住寂靜清涼不思議涅盤界恒受安樂，為一切眾生之所歸仰。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此偈中義與前相反，應知則是清淨法身，遠離客塵眾患故、成就自性功德故。證斯法者則名如來、應、正等覺，於常住寂靜清涼不思議涅盤界恒受安樂，為一切眾生之所歸仰。

云何一性？頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何一性？頌曰：

此即是法身， 亦即是如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是法身， 亦即是如來，

如是亦即是， 聖諦第一義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是亦即是， 聖諦第一義。

涅盤不異佛， 猶如冷即水， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 涅盤不異佛， 猶如冷即水，

功德不相離， 故無異涅盤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德不相離， 故無異涅盤。

若如來法身異涅盤者，經中不應作如是說。如彼頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若如來法身異涅盤者，經中不應作如是說。如彼頌曰：

「眾生界清淨， 應知即法身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「眾生界清淨， 應知即法身，

法身即涅盤， 涅盤即如來。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法身即涅盤， 涅盤即如來。」

復次如有經言「世尊！即此阿耨多羅三藐三菩提名涅盤界，即此涅盤界名如來法身。世尊！無異如來、無異法身，言如來者即法身也。」復次應知此亦不異苦滅諦，是故經言「非以苦壞名苦滅諦。言苦滅者，以從本已來無作無起、無生無滅、無盡離盡、常恒不變無有斷絕、自性清淨遠離一切煩惱藏、具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法，是故說名如來法身。世尊！即此如來法身，未離煩惱藏，說名如來藏。世尊！如來藏智是如來空智。世尊！如來藏者，一切聲聞獨覺本所不見、本所不證，唯佛世尊永壞一切煩惱藏、具修一切苦滅道之所證得。」是故當知佛與涅盤無有差別，譬如冷觸不異於水。復次應知，唯有一乘道。若不爾者，異此應有餘涅盤故。同一法界豈有下劣涅盤、勝妙涅盤耶？亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果，以現見因差別果亦差別故。是故經言「世尊！實無勝劣差別法證得涅盤。世尊平等諸法證於涅盤，世尊平等智、平等解脫、平等解脫見證得涅盤。是故世尊！涅盤界者名為一味，所謂平等味解脫味也。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次如有經言「世尊！即此阿耨多羅三藐三菩提名涅盤界，即此涅盤界名如來法身。世尊！無異如來、無異法身，言如來者即法身也。」復次應知此亦不異苦滅諦，是故經言「非以苦壞名苦滅諦。言苦滅者，以從本已來無作無起、無生無滅、無盡離盡、常恒不變無有斷絕、自性清淨遠離一切煩惱藏、具足過恒河沙不離不脫智不思議諸佛法，是故說名如來法身。世尊！即此如來法身，未離煩惱藏，說名如來藏。世尊！如來藏智是如來空智。世尊！如來藏者，一切聲聞獨覺本所不見、本所不證，唯佛世尊永壞一切煩惱藏、具修一切苦滅道之所證得。」是故當知佛與涅盤無有差別，譬如冷觸不異於水。復次應知，唯有一乘道。若不爾者，異此應有餘涅盤故。同一法界豈有下劣涅盤、勝妙涅盤耶？亦不可言由下中上勝劣諸因而得一果，以現見因差別果亦差別故。是故經言「世尊！實無勝劣差別法證得涅盤。世尊平等諸法證於涅盤，世尊平等智、平等解脫、平等解脫見證得涅盤。是故世尊！涅盤界者名為一味，所謂平等味解脫味也。」

大乘法界無差別論 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘法界無差別論