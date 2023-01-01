掌中論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 掌中論一卷

陳那菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳那菩薩造

三藏法師義淨奉 制譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師義淨奉 制譯

論曰：謂於三界但有假名，實無外境，由妄執故。今欲為彼未證真者，決擇諸法自性之門，令無倒解，故造斯論。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：謂於三界但有假名，實無外境，由妄執故。今欲為彼未證真者，決擇諸法自性之門，令無倒解，故造斯論。頌曰：

於繩作蛇解， 見繩知境無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於繩作蛇解， 見繩知境無，

若了彼分時， 知如蛇解謬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若了彼分時， 知如蛇解謬。

論曰：如於非遠不分明處唯見繩蛇相似之事，未能了彼差別自性，被惑亂故，定執為蛇。後時了彼差別法已，知由妄執誑亂生故，但是錯解無有實事。復於繩處支分差別善觀察時，繩之自體亦不可得。如是知已，所有繩解，猶如蛇覺，唯有妄識。如於繩處有惑亂識，亦於彼分毫釐等處知相假藉、無實可得，是故緣繩及分等心所有相狀但唯妄識。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如於非遠不分明處唯見繩蛇相似之事，未能了彼差別自性，被惑亂故，定執為蛇。後時了彼差別法已，知由妄執誑亂生故，但是錯解無有實事。復於繩處支分差別善觀察時，繩之自體亦不可得。如是知已，所有繩解，猶如蛇覺，唯有妄識。如於繩處有惑亂識，亦於彼分毫釐等處知相假藉、無實可得，是故緣繩及分等心所有相狀但唯妄識。頌曰：

諸有假設事， 詳觀自性時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有假設事， 詳觀自性時，

從他皆假名， 乃至世俗境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從他皆假名， 乃至世俗境。

論曰：如於繩等支分之處別別分析審觀察時，知無實體，唯是妄心。如是應知，一切諸法但是假名，如瓶衣等物藉埿縷等成，乃至言說識所行境未至破壞名為瓶等。言「從他」者，謂從世俗言說而有，非於勝義。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如於繩等支分之處別別分析審觀察時，知無實體，唯是妄心。如是應知，一切諸法但是假名，如瓶衣等物藉埿縷等成，乃至言說識所行境未至破壞名為瓶等。言「從他」者，謂從世俗言說而有，非於勝義。頌曰：

無分非見故， 至極同非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無分非見故， 至極同非有，

但由惑亂心， 智者不應執。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 但由惑亂心， 智者不應執。

論曰：若復執云諸有假事至極微位不可分析、復無方分是實有者，此即猶如空花及兔角等，不可見故、無力能生緣彼識故，所執極微定非實有。所以須說不可見因，由彼不能安立極微成實有故。所以者何？由有方分事差別故。猶如現見有瓶衣等物、東西北等，方分別故，斯皆現有支分可得。若言極微是現有者，必有方分，別異性故。是則應許東西北等支分別故。此實極微理不成就，亦非一體。多分成故、見事別故。一實極微定不可得，如是應捨極微之論。是故智者了知三界咸是妄情，欲求妙理不應執實。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若復執云諸有假事至極微位不可分析、復無方分是實有者，此即猶如空花及兔角等，不可見故、無力能生緣彼識故，所執極微定非實有。所以須說不可見因，由彼不能安立極微成實有故。所以者何？由有方分事差別故。猶如現見有瓶衣等物、東西北等，方分別故，斯皆現有支分可得。若言極微是現有者，必有方分，別異性故。是則應許東西北等支分別故。此實極微理不成就，亦非一體。多分成故、見事別故。一實極微定不可得，如是應捨極微之論。是故智者了知三界咸是妄情，欲求妙理不應執實。頌曰：

妄有非實故， 與所見不同， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妄有非實故， 與所見不同，

由境相虛妄， 能緣亦非有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由境相虛妄， 能緣亦非有。

論曰：若言我亦於彼瓶衣等事許彼自性是不可得，皆是妄識之所分別，然而緣彼相狀亂識是其實有，觀健達婆城及幻人等，其識是有。設有此識，亦非實故，與所見事不相應故。此惑亂識，於所緣境作有性解。彼事自性已明非有，境既是無，能緣妄識亦非實有，云何令彼妄識有耶？然於世間不曾見有無能生種子有所生芽等？由斯汝說幻城等喻道理不成。頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：若言我亦於彼瓶衣等事許彼自性是不可得，皆是妄識之所分別，然而緣彼相狀亂識是其實有，觀健達婆城及幻人等，其識是有。設有此識，亦非實故，與所見事不相應故。此惑亂識，於所緣境作有性解。彼事自性已明非有，境既是無，能緣妄識亦非實有，云何令彼妄識有耶？然於世間不曾見有無能生種子有所生芽等？由斯汝說幻城等喻道理不成。頌曰：

斯皆是假設， 善覺者能知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斯皆是假設， 善覺者能知，

智人斷煩惱， 易若除蛇怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人斷煩惱， 易若除蛇怖。

論曰：如說三界但有假名，瓶等麁覺既除遣已，知從名言而有其事。善觀察者能了知已，即於繩處蛇怖除遣；復審思惟，了彼差別，於繩等處妄執亦無。如是觀時，一切能生離染之法，易速蠲除煩惱羅網，及諸業果自當斷滅。有別頌曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 論曰：如說三界但有假名，瓶等麁覺既除遣已，知從名言而有其事。善觀察者能了知已，即於繩處蛇怖除遣；復審思惟，了彼差別，於繩等處妄執亦無。如是觀時，一切能生離染之法，易速蠲除煩惱羅網，及諸業果自當斷滅。有別頌曰：

智人觀俗事， 當隨俗所行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人觀俗事， 當隨俗所行，

欲求煩惱斷， 要明真勝義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲求煩惱斷， 要明真勝義。

猶如世人於諸俗事瓶衣等處，以為實有名瓶衣等；智者亦爾，當順世間而興言說，知非實有。若樂觀察煩惱過失求解脫者，宜於如是真勝義中周遍推尋、如理作意，於諸境處及能緣妄識煩惱繫縛不復生長。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如世人於諸俗事瓶衣等處，以為實有名瓶衣等；智者亦爾，當順世間而興言說，知非實有。若樂觀察煩惱過失求解脫者，宜於如是真勝義中周遍推尋、如理作意，於諸境處及能緣妄識煩惱繫縛不復生長。