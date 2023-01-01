解捲論
陳那菩薩造 陳 真諦譯1卷CBETA T1620少于一千字 9 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
解捲論一卷
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陳那菩薩造
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陳西印度三藏真諦譯
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三界者，唯以言名為體，由強分別，非實有法，故不得真。由簡擇門諸法自性，為生不顛倒智，故立此論。
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於藤起蛇知， 見藤則無境。
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昏昧時中在非遠處，於藤色形見似蛇相，為境所誑，未見差別，謂彼是蛇，生決定解。若見藤異相，不如分別故、虛妄生故，昔解但是亂，知則無有境。
昏昧時中在非遠處，於藤色形見似蛇相，為境所誑，未見差別，謂彼是蛇，生決定解。若見藤異相，不如分別故、虛妄生故，昔解但是亂，知則無有境。
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若見藤分已， 藤知如蛇知。
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若分分思量析此藤境，藤體不可得。若無體，此藤知如蛇知，但是亂知。於藤諸分中亦如是思量分析，體相不可得故，此知緣藤及藤分悉是亂知。
若分分思量析此藤境，藤體不可得。若無體，此藤知如蛇知，但是亂知。於藤諸分中亦如是思量分析，體相不可得故，此知緣藤及藤分悉是亂知。
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一切假名類， 簡擇自性時，
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假名從他起， 乃至俗知境。
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依分分析觀察藤等不見自體，故如蛇知，此藤等知但是亂知，實無有境，一切假名。有法瓶衣人等，若觀瓦等諸分，乃至俗智境在及最後分，此中瓶等假名從他而起，最後無分析難顯離皆無。一切假名類，最後分無分析，唯一隣虛。若離一大，餘大及一大並不可顯現，無有體故，如兔角等。其異云何？隣虛者不可立為一物，若有物必有方異，猶如瓶等。瓶等諸物是世間有，有六方異，是故有分不成一物。若隣虛是有，應有六方，則是有分，不成一物。若不成一物，則為多物所成，與瓶不異，亦無實體。
依分分析觀察藤等不見自體，故如蛇知，此藤等知但是亂知，實無有境，一切假名。有法瓶衣人等，若觀瓦等諸分，乃至俗智境在及最後分，此中瓶等假名從他而起，最後無分析難顯離皆無。一切假名類，最後分無分析，唯一隣虛。若離一大，餘大及一大並不可顯現，無有體故，如兔角等。其異云何？隣虛者不可立為一物，若有物必有方異，猶如瓶等。瓶等諸物是世間有，有六方異，是故有分不成一物。若隣虛是有，應有六方，則是有分，不成一物。若不成一物，則為多物所成，與瓶不異，亦無實體。
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智人於俗境， 勿起真實意。
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由此三界唯有散亂，若智人欲求解脫，不應起真實計。問曰：有亂識。答：若汝言「我信瓶等外物自性不可得故，但有分別亂識緣無境起。何以故？幻化人、乾闥婆城等實非有，亂識似幻等起而非無。」是義不然，以不成就故。云何不成就？如所見不如是有故。此亂識似無物，由物無體，云何識得有？如所緣塵自性，能緣自性亦如是。所緣塵既無，此亂識不能自起。由他功力，他既不成，起義何在？以是義故，亂識有義，云何得立？於世間無如此法種子等生因，若無所生芽等果是有，則無是處。是故說幻化等譬亦不可立。
由此三界唯有散亂，若智人欲求解脫，不應起真實計。問曰：有亂識。答：若汝言「我信瓶等外物自性不可得故，但有分別亂識緣無境起。何以故？幻化人、乾闥婆城等實非有，亂識似幻等起而非無。」是義不然，以不成就故。云何不成就？如所見不如是有故。此亂識似無物，由物無體，云何識得有？如所緣塵自性，能緣自性亦如是。所緣塵既無，此亂識不能自起。由他功力，他既不成，起義何在？以是義故，亂識有義，云何得立？於世間無如此法種子等生因，若無所生芽等果是有，則無是處。是故說幻化等譬亦不可立。
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一切假名物， 若細心思量，
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智人欲等惑， 能除如蛇怖。
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猶如是說已識三界但假名，除瓶等麁識，習微細心。如世間所立瓶衣等物由假名有，約世俗心不違此事。後為遣此俗心，方起簡擇心，但見唯有亂識、無有外塵。此亂識因不成就故、似無物故，體則不成就。內外既無所有，得會法空。一切分別所作、欲等諸惑，智人易除。譬如於藤妄起蛇想而生怖畏，若見差別，定知是藤，能除蛇怖。由思量能起欲等諸塵自性速易能滅，欲等惑妄亦復如是。
猶如是說已識三界但假名，除瓶等麁識，習微細心。如世間所立瓶衣等物由假名有，約世俗心不違此事。後為遣此俗心，方起簡擇心，但見唯有亂識、無有外塵。此亂識因不成就故、似無物故，體則不成就。內外既無所有，得會法空。一切分別所作、欲等諸惑，智人易除。譬如於藤妄起蛇想而生怖畏，若見差別，定知是藤，能除蛇怖。由思量能起欲等諸塵自性速易能滅，欲等惑妄亦復如是。
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智人不違世， 隨說世間法，
智人不違世， 隨說世間法，
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若欲滅惑障， 依真應觀察。
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如世間瓶衣等物，信有不違，或說示他。如此智人先隨此事，後若求解脫，應修真理，簡擇世法自性。若如理簡擇，現起惑滅、未起不生。是立論用。
如世間瓶衣等物，信有不違，或說示他。如此智人先隨此事，後若求解脫，應修真理，簡擇世法自性。若如理簡擇，現起惑滅、未起不生。是立論用。
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