解捲論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解捲論一卷

陳那菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳那菩薩造

陳西印度三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳西印度三藏真諦譯

三界者，唯以言名為體，由強分別，非實有法，故不得真。由簡擇門諸法自性，為生不顛倒智，故立此論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界者，唯以言名為體，由強分別，非實有法，故不得真。由簡擇門諸法自性，為生不顛倒智，故立此論。

於藤起蛇知， 見藤則無境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於藤起蛇知， 見藤則無境。

昏昧時中在非遠處，於藤色形見似蛇相，為境所誑，未見差別，謂彼是蛇，生決定解。若見藤異相，不如分別故、虛妄生故，昔解但是亂，知則無有境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 昏昧時中在非遠處，於藤色形見似蛇相，為境所誑，未見差別，謂彼是蛇，生決定解。若見藤異相，不如分別故、虛妄生故，昔解但是亂，知則無有境。

若見藤分已， 藤知如蛇知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若見藤分已， 藤知如蛇知。

若分分思量析此藤境，藤體不可得。若無體，此藤知如蛇知，但是亂知。於藤諸分中亦如是思量分析，體相不可得故，此知緣藤及藤分悉是亂知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若分分思量析此藤境，藤體不可得。若無體，此藤知如蛇知，但是亂知。於藤諸分中亦如是思量分析，體相不可得故，此知緣藤及藤分悉是亂知。

一切假名類， 簡擇自性時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切假名類， 簡擇自性時，

假名從他起， 乃至俗知境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假名從他起， 乃至俗知境。

依分分析觀察藤等不見自體，故如蛇知，此藤等知但是亂知，實無有境，一切假名。有法瓶衣人等，若觀瓦等諸分，乃至俗智境在及最後分，此中瓶等假名從他而起，最後無分析難顯離皆無。一切假名類，最後分無分析，唯一隣虛。若離一大，餘大及一大並不可顯現，無有體故，如兔角等。其異云何？隣虛者不可立為一物，若有物必有方異，猶如瓶等。瓶等諸物是世間有，有六方異，是故有分不成一物。若隣虛是有，應有六方，則是有分，不成一物。若不成一物，則為多物所成，與瓶不異，亦無實體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依分分析觀察藤等不見自體，故如蛇知，此藤等知但是亂知，實無有境，一切假名。有法瓶衣人等，若觀瓦等諸分，乃至俗智境在及最後分，此中瓶等假名從他而起，最後無分析難顯離皆無。一切假名類，最後分無分析，唯一隣虛。若離一大，餘大及一大並不可顯現，無有體故，如兔角等。其異云何？隣虛者不可立為一物，若有物必有方異，猶如瓶等。瓶等諸物是世間有，有六方異，是故有分不成一物。若隣虛是有，應有六方，則是有分，不成一物。若不成一物，則為多物所成，與瓶不異，亦無實體。

智人於俗境， 勿起真實意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人於俗境， 勿起真實意。

由此三界唯有散亂，若智人欲求解脫，不應起真實計。問曰：有亂識。答：若汝言「我信瓶等外物自性不可得故，但有分別亂識緣無境起。何以故？幻化人、乾闥婆城等實非有，亂識似幻等起而非無。」是義不然，以不成就故。云何不成就？如所見不如是有故。此亂識似無物，由物無體，云何識得有？如所緣塵自性，能緣自性亦如是。所緣塵既無，此亂識不能自起。由他功力，他既不成，起義何在？以是義故，亂識有義，云何得立？於世間無如此法種子等生因，若無所生芽等果是有，則無是處。是故說幻化等譬亦不可立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此三界唯有散亂，若智人欲求解脫，不應起真實計。問曰：有亂識。答：若汝言「我信瓶等外物自性不可得故，但有分別亂識緣無境起。何以故？幻化人、乾闥婆城等實非有，亂識似幻等起而非無。」是義不然，以不成就故。云何不成就？如所見不如是有故。此亂識似無物，由物無體，云何識得有？如所緣塵自性，能緣自性亦如是。所緣塵既無，此亂識不能自起。由他功力，他既不成，起義何在？以是義故，亂識有義，云何得立？於世間無如此法種子等生因，若無所生芽等果是有，則無是處。是故說幻化等譬亦不可立。

一切假名物， 若細心思量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切假名物， 若細心思量，

智人欲等惑， 能除如蛇怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人欲等惑， 能除如蛇怖。

猶如是說已識三界但假名，除瓶等麁識，習微細心。如世間所立瓶衣等物由假名有，約世俗心不違此事。後為遣此俗心，方起簡擇心，但見唯有亂識、無有外塵。此亂識因不成就故、似無物故，體則不成就。內外既無所有，得會法空。一切分別所作、欲等諸惑，智人易除。譬如於藤妄起蛇想而生怖畏，若見差別，定知是藤，能除蛇怖。由思量能起欲等諸塵自性速易能滅，欲等惑妄亦復如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 猶如是說已識三界但假名，除瓶等麁識，習微細心。如世間所立瓶衣等物由假名有，約世俗心不違此事。後為遣此俗心，方起簡擇心，但見唯有亂識、無有外塵。此亂識因不成就故、似無物故，體則不成就。內外既無所有，得會法空。一切分別所作、欲等諸惑，智人易除。譬如於藤妄起蛇想而生怖畏，若見差別，定知是藤，能除蛇怖。由思量能起欲等諸塵自性速易能滅，欲等惑妄亦復如是。

智人不違世， 隨說世間法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 智人不違世， 隨說世間法，

若欲滅惑障， 依真應觀察。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若欲滅惑障， 依真應觀察。

如世間瓶衣等物，信有不違，或說示他。如此智人先隨此事，後若求解脫，應修真理，簡擇世法自性。若如理簡擇，現起惑滅、未起不生。是立論用。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世間瓶衣等物，信有不違，或說示他。如此智人先隨此事，後若求解脫，應修真理，簡擇世法自性。若如理簡擇，現起惑滅、未起不生。是立論用。