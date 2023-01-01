無相思塵論
陳那菩薩造 陳 真諦譯1卷CBETA T1619少于一万字 12 min
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
無相思塵論
無相思塵論
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
陳那菩薩造
陳那菩薩造
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
陳西印度三藏法師真諦譯
陳西印度三藏法師真諦譯
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若說隣虛， 是根本因， 不似起故，
若說隣虛， 是根本因， 不似起故，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
非境如根。 識似聚起， 不從彼生，
非境如根。 識似聚起， 不從彼生，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
聚無有體， 譬如二月。 由此二義，
聚無有體， 譬如二月。 由此二義，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
外物非塵。 有說隣虛， 聚成萬物，
外物非塵。 有說隣虛， 聚成萬物，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
識似彼起， 故立為塵。 隣虛體相，
識似彼起， 故立為塵。 隣虛體相，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若是實有， 識不似故， 非境如塵。
若是實有， 識不似故， 非境如塵。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隣虛若塵， 則識無別； 若言相異，
隣虛若塵， 則識無別； 若言相異，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
則識不同。 異相在假， 故體非真，
則識不同。 異相在假， 故體非真，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
隣虛體量， 眾處無別。 若除隣虛，
隣虛體量， 眾處無別。 若除隣虛，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
萬識不起， 是故萬物， 悉是假名。
萬識不起， 是故萬物， 悉是假名。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
於內塵相， 如外而顯， 立為識塵，
於內塵相， 如外而顯， 立為識塵，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
識似現故。 是識緣緣， 隨生決定，
識似現故。 是識緣緣， 隨生決定，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
共立功能， 令次第起， 二根共生，
共立功能， 令次第起， 二根共生，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
勝能為根。 於識無礙， 更互為因，
勝能為根。 於識無礙， 更互為因，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
勝能為塵， 互生無始。
勝能為塵， 互生無始。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
若有人執眼等六識緣外境起，是人或分別隣虛為境，是識因故。或分別隣虛聚為境，似聚識起故。塵者何相？若識能了別其體相，如其體相識起，是故說此名塵。隣虛無此事。若隣虛實是識因，譬如五根，是故隣虛非塵。若爾，隣虛聚應是境，如聚識起故。雖復如此如其相起，識不從此生，是故聚亦非塵。何以故？若塵能生識，似其體相可信為塵。何以故？可說此塵為識生緣故。聚者則不如此，非實有故。譬如二月由眼根亂識似二月起，二月非識境界，實無有故。聚亦如此，離隣虛無有實體故，聚非識境界。是故外塵，由此二義非識境界，一一分不具故。有諸師說：是隣虛聚集成萬物，有多種相具足，立此為境界。何以故？有別相能生證智，非但隣虛及隣虛聚，是故於隣虛及隣虛聚中有相為六識作境。隣虛相者非塵，譬如堅等。隣虛中有堅濕熱動觸，此物實有，非眼識境界，眼識不如其起故。隣虛中萬物亦如此。何以故？隣虛者於萬物中若生識，是識則無差別，以萬物中隣虛無有異故。若汝言由相差別故生識異，瓶等諸物相貌不同，緣此相故起識有異。是義不然。何以故？如此相貌差別，於瓶等假名物中不無，於隣虛實物中則無，隣虛體量不異故。於萬物中隣虛體量，所謂圓細無有差別，是故萬物相貌非是實有，是假名有。是假名相者，謂瓶等諸物若除隣虛，似瓶等識不生故。實物者，若析相應法，似實物識不滅。如未析時，於瓶中五塵識生，析竟五塵識亦不滅，故五塵等是實有。由此隣虛及聚萬物不能生識，是故外塵非識境界。若爾，何法名塵？於內塵相如外顯現，是名識塵。外塵實無所有，於內識中眾生亂心分別故，起六塵分別，此分別如在於外如此顯現，是四緣中名識緣緣，以是識體相故由此識生故。所以者何？是識作內塵相、從內塵生，具二法故，是故內塵名境界。
若有人執眼等六識緣外境起，是人或分別隣虛為境，是識因故。或分別隣虛聚為境，似聚識起故。塵者何相？若識能了別其體相，如其體相識起，是故說此名塵。隣虛無此事。若隣虛實是識因，譬如五根，是故隣虛非塵。若爾，隣虛聚應是境，如聚識起故。雖復如此如其相起，識不從此生，是故聚亦非塵。何以故？若塵能生識，似其體相可信為塵。何以故？可說此塵為識生緣故。聚者則不如此，非實有故。譬如二月由眼根亂識似二月起，二月非識境界，實無有故。聚亦如此，離隣虛無有實體故，聚非識境界。是故外塵，由此二義非識境界，一一分不具故。有諸師說：是隣虛聚集成萬物，有多種相具足，立此為境界。何以故？有別相能生證智，非但隣虛及隣虛聚，是故於隣虛及隣虛聚中有相為六識作境。隣虛相者非塵，譬如堅等。隣虛中有堅濕熱動觸，此物實有，非眼識境界，眼識不如其起故。隣虛中萬物亦如此。何以故？隣虛者於萬物中若生識，是識則無差別，以萬物中隣虛無有異故。若汝言由相差別故生識異，瓶等諸物相貌不同，緣此相故起識有異。是義不然。何以故？如此相貌差別，於瓶等假名物中不無，於隣虛實物中則無，隣虛體量不異故。於萬物中隣虛體量，所謂圓細無有差別，是故萬物相貌非是實有，是假名有。是假名相者，謂瓶等諸物若除隣虛，似瓶等識不生故。實物者，若析相應法，似實物識不滅。如未析時，於瓶中五塵識生，析竟五塵識亦不滅，故五塵等是實有。由此隣虛及聚萬物不能生識，是故外塵非識境界。若爾，何法名塵？於內塵相如外顯現，是名識塵。外塵實無所有，於內識中眾生亂心分別故，起六塵分別，此分別如在於外如此顯現，是四緣中名識緣緣，以是識體相故由此識生故。所以者何？是識作內塵相、從內塵生，具二法故，是故內塵名境界。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：如塵起識，是亦可然。內塵是識一分，共一時起，云何得作緣緣？答曰：立緣緣者，識緣此生，無有二故。緣者，或一時共起，能成餘法從他生，決定隨逐生不生故。
問曰：如塵起識，是亦可然。內塵是識一分，共一時起，云何得作緣緣？答曰：立緣緣者，識緣此生，無有二故。緣者，或一時共起，能成餘法從他生，決定隨逐生不生故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：若次第生，所緣、能緣相云何？答曰：若因在前、果在後，果隨因、因不隨果，若因有果必有、若因無果必無，果隨因或有或無，是名因果相。復次為安置功能次第故，立所緣、能緣。是似塵識次第起為生，似果起功能生識相續。
問：若次第生，所緣、能緣相云何？答曰：若因在前、果在後，果隨因、因不隨果，若因有果必有、若因無果必無，果隨因或有或無，是名因果相。復次為安置功能次第故，立所緣、能緣。是似塵識次第起為生，似果起功能生識相續。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問曰：若內塵是識，緣緣是緣生，經當云何釋？經言「依根緣色眼識得生」，廣說如經。答曰：功能體相能共造果，說名為根。
問曰：若內塵是識，緣緣是緣生，經當云何釋？經言「依根緣色眼識得生」，廣說如經。答曰：功能體相能共造果，說名為根。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
問：根者體用云何？答：勝能為體。此體因何法可比度知？有由生自果故，是其勝能可得了別。非有四大色，此功能於識中無有妨礙。此功能在識中離識，其體不可顯示。如我所立根與汝所立根，同功能為體，此有何異？如此功能及似塵相更互為因；如此功能及似塵相生，從無始來悉爾，依功能說名根，緣內塵相名境。是亂識不可言其相，得生此法更互為因亦無有始。何以故？或功能成熟故起似塵識、或似塵識故功能得成。識者，或異二、或不異二、或不可說，如此內塵具二法故可為識境。
問：根者體用云何？答：勝能為體。此體因何法可比度知？有由生自果故，是其勝能可得了別。非有四大色，此功能於識中無有妨礙。此功能在識中離識，其體不可顯示。如我所立根與汝所立根，同功能為體，此有何異？如此功能及似塵相更互為因；如此功能及似塵相生，從無始來悉爾，依功能說名根，緣內塵相名境。是亂識不可言其相，得生此法更互為因亦無有始。何以故？或功能成熟故起似塵識、或似塵識故功能得成。識者，或異二、或不異二、或不可說，如此內塵具二法故可為識境。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
無相思塵論
無相思塵論
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话