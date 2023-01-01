若有人執眼等六識緣外境起，是人或分別隣虛為境，是識因故。或分別隣虛聚為境，似聚識起故。塵者何相？若識能了別其體相，如其體相識起，是故說此名塵。隣虛無此事。若隣虛實是識因，譬如五根，是故隣虛非塵。若爾，隣虛聚應是境，如聚識起故。雖復如此如其相起，識不從此生，是故聚亦非塵。何以故？若塵能生識，似其體相可信為塵。何以故？可說此塵為識生緣故。聚者則不如此，非實有故。譬如二月由眼根亂識似二月起，二月非識境界，實無有故。聚亦如此，離隣虛無有實體故，聚非識境界。是故外塵，由此二義非識境界，一一分不具故。有諸師說：是隣虛聚集成萬物，有多種相具足，立此為境界。何以故？有別相能生證智，非但隣虛及隣虛聚，是故於隣虛及隣虛聚中有相為六識作境。隣虛相者非塵，譬如堅等。隣虛中有堅濕熱動觸，此物實有，非眼識境界，眼識不如其起故。隣虛中萬物亦如此。何以故？隣虛者於萬物中若生識，是識則無差別，以萬物中隣虛無有異故。若汝言由相差別故生識異，瓶等諸物相貌不同，緣此相故起識有異。是義不然。何以故？如此相貌差別，於瓶等假名物中不無，於隣虛實物中則無，隣虛體量不異故。於萬物中隣虛體量，所謂圓細無有差別，是故萬物相貌非是實有，是假名有。是假名相者，謂瓶等諸物若除隣虛，似瓶等識不生故。實物者，若析相應法，似實物識不滅。如未析時，於瓶中五塵識生，析竟五塵識亦不滅，故五塵等是實有。由此隣虛及聚萬物不能生識，是故外塵非識境界。若爾，何法名塵？於內塵相如外顯現，是名識塵。外塵實無所有，於內識中眾生亂心分別故，起六塵分別，此分別如在於外如此顯現，是四緣中名識緣緣，以是識體相故由此識生故。所以者何？是識作內塵相、從內塵生，具二法故，是故內塵名境界。

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