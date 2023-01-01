王法正理論
彌勒菩薩造 唐 玄奘譯1卷CBETA T1615少于一万字 1 h
向佛经 GPT 提问
第 1 卷
王法正理論
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彌勒菩薩造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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如佛世尊為出愛王所說經言：
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彼王一時往詣佛所，頂禮佛足，白言：「世尊！有一沙門若婆羅門來至我所，以不真實過失現前呵諫於我。我於爾時其心不生悔惱憂慼。何以故？觀此過失於我自身都不見故。又有沙門若婆羅門來至我所，以不真實功德現前讚勸於我。我於爾時心亦不生歡喜踴躍。何以故？觀此功德於我自身都不見故。彼諸沙門及婆羅門既退還已，我便獨處空閑靜室，生如是心籌量尋伺：『我當云何了知諸王真實過失、真實功德？若我知者，當捨其失、爰修其德。誰有沙門或婆羅門能了諸王真實過失、真實功德，亦能為我廣開示者？』既尋伺已，便作是念：『唯我世尊一切知者、一切見者，定當了知諸王所有真實過失、真實功德。我今當往佛世尊所請問斯義。』故我今者來至佛所，請決是義。唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？」作是請已。
彼王一時往詣佛所，頂禮佛足，白言：「世尊！有一沙門若婆羅門來至我所，以不真實過失現前呵諫於我。我於爾時其心不生悔惱憂慼。何以故？觀此過失於我自身都不見故。又有沙門若婆羅門來至我所，以不真實功德現前讚勸於我。我於爾時心亦不生歡喜踴躍。何以故？觀此功德於我自身都不見故。彼諸沙門及婆羅門既退還已，我便獨處空閑靜室，生如是心籌量尋伺：『我當云何了知諸王真實過失、真實功德？若我知者，當捨其失、爰修其德。誰有沙門或婆羅門能了諸王真實過失、真實功德，亦能為我廣開示者？』既尋伺已，便作是念：『唯我世尊一切知者、一切見者，定當了知諸王所有真實過失、真實功德。我今當往佛世尊所請問斯義。』故我今者來至佛所，請決是義。唯願如來為我開示。世尊！云何諸王真實過失？云何諸王真實功德？」作是請已。
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爾時世尊告出愛王曰：「大王！大王今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法及能引發王可愛法。
爾時世尊告出愛王曰：「大王！大王今者應當了知王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法及能引發王可愛法。
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「云何名為王之過失？大王當知，王過失者略有九種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，不可歸仰。何等為九？一不得自在、二立性暴惡、三猛利憤發、四恩惠奢薄、五受邪佞言、六所作不思不順儀則、七不顧善法、八不知差別忘所作恩、九一向縱任專行放逸。
「云何名為王之過失？大王當知，王過失者略有九種，王若成就如是過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾，不可歸仰。何等為九？一不得自在、二立性暴惡、三猛利憤發、四恩惠奢薄、五受邪佞言、六所作不思不順儀則、七不顧善法、八不知差別忘所作恩、九一向縱任專行放逸。
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「云何名王不得自在？謂有國王，志性不強，所為軟弱，為諸大臣輔相國師群官所制，不隨所欲作所應作錫賚群臣，於妙五欲歡娛遊戲亦不如意，如是名王不得自在。
「云何名王不得自在？謂有國王，志性不強，所為軟弱，為諸大臣輔相國師群官所制，不隨所欲作所應作錫賚群臣，於妙五欲歡娛遊戲亦不如意，如是名王不得自在。
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「云何名王立性暴惡？謂有國王，諸群臣類或餘人等，隨於一處現行少小不如意事，即便對面擯黜，發麁惡言咆勃忿恚，顰蹙而住時生憤發；設不對面背彼向餘，而作於前擯罵等事；設不對面亦不背彼向餘，而作於前黜罵等事。然唯內意憤恚欝快，懷惱害心、懷怨恨心，然不長時持憤恚心相續不捨。復有內意憤恚欝快，懷惱害心、懷怨恨心，亦於長時持憤恚心相續不捨。由如是相對面暴惡、背面暴惡、懊恚暴惡、暫時暴惡、長久暴惡，如是名王立性暴惡。大王當知，長久暴惡名為大過，非是餘者。
「云何名王立性暴惡？謂有國王，諸群臣類或餘人等，隨於一處現行少小不如意事，即便對面擯黜，發麁惡言咆勃忿恚，顰蹙而住時生憤發；設不對面背彼向餘，而作於前擯罵等事；設不對面亦不背彼向餘，而作於前黜罵等事。然唯內意憤恚欝快，懷惱害心、懷怨恨心，然不長時持憤恚心相續不捨。復有內意憤恚欝快，懷惱害心、懷怨恨心，亦於長時持憤恚心相續不捨。由如是相對面暴惡、背面暴惡、懊恚暴惡、暫時暴惡、長久暴惡，如是名王立性暴惡。大王當知，長久暴惡名為大過，非是餘者。
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「云何名王猛利憤發？謂有國王，諸群臣等有小𠎝過、有少違越，便削封祿奪、去妻妾，或以重罰而刑罰之，如是名王猛利憤發。
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「云何名王恩惠奢薄？謂有國王，諸群臣等供奉侍衛，雖極清淨善稱其心，而以微劣軟言而慰喻之，頒賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿、不順常式，或損耗已、或稽留已、或推注已、或怨恨已然後方與，如是名王恩惠奢薄。
「云何名王恩惠奢薄？謂有國王，諸群臣等供奉侍衛，雖極清淨善稱其心，而以微劣軟言而慰喻之，頒賜爵祿酬賞勳庸不能圓滿、不順常式，或損耗已、或稽留已、或推注已、或怨恨已然後方與，如是名王恩惠奢薄。
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「云何名王受邪佞言？若有國王，諸群臣等實非聰叡詐現聰叡，貪濁偏黨不閑憲式，情懷謀叛不修善政，聽受信用如是輩人所進諫議，由此因緣，王務財寶名稱善政並皆衰損，如是名王受邪佞言。
「云何名王受邪佞言？若有國王，諸群臣等實非聰叡詐現聰叡，貪濁偏黨不閑憲式，情懷謀叛不修善政，聽受信用如是輩人所進諫議，由此因緣，王務財寶名稱善政並皆衰損，如是名王受邪佞言。
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「云何名王所作不思不順儀則？謂有國王，不能究察不審究察、不能思擇不審思擇諸群臣輩，於彼彼務機密事中，不堪委任而委任之、堪委任者而不委任，堪驅役者而不驅役、不堪役者乃驅役之，應賞賚者而刑罰之、應刑罰者而賞賚之。又於群臣不善安處先王儀則，由此群臣處大朝會，餘論未終發言間絕，不敬不憚而興諫諍，不如旨教而善奉行，不正安住王之教命，如是名王所作不思不順儀則。
「云何名王所作不思不順儀則？謂有國王，不能究察不審究察、不能思擇不審思擇諸群臣輩，於彼彼務機密事中，不堪委任而委任之、堪委任者而不委任，堪驅役者而不驅役、不堪役者乃驅役之，應賞賚者而刑罰之、應刑罰者而賞賚之。又於群臣不善安處先王儀則，由此群臣處大朝會，餘論未終發言間絕，不敬不憚而興諫諍，不如旨教而善奉行，不正安住王之教命，如是名王所作不思不順儀則。
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「云何名王不顧善法？謂有國王，不信他世亦不曉悟。由於他世不信不悟，便於當來善不善業、愛非愛果不能信解。不信解故無有羞恥，隨情造作身語意業三種惡行，不能時時布施修福受齋學戒，如是名王不顧善法。
「云何名王不顧善法？謂有國王，不信他世亦不曉悟。由於他世不信不悟，便於當來善不善業、愛非愛果不能信解。不信解故無有羞恥，隨情造作身語意業三種惡行，不能時時布施修福受齋學戒，如是名王不顧善法。
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「云何名王不知差別忘所作恩？謂有國王，於諸大臣輔相國師及群官等其心顛倒，不善了知忠信技藝智慧差別。以不知故，非忠信所生忠信想、於忠信所非忠信想，無技藝所生技藝想、有技藝所無技藝想，於惡慧所生善慧想、於善慧所生惡慧想。彼由如是心顛倒故，於非忠信、無有技藝、惡慧臣所敬重愛養，忠信、技藝、善慧臣所反生輕賤。又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，知其無勢無力無勇，遂不敬愛、不賜爵祿、不酬其賞，設被陵蔑捨而不問，如是名王不知差別忘所作恩。
「云何名王不知差別忘所作恩？謂有國王，於諸大臣輔相國師及群官等其心顛倒，不善了知忠信技藝智慧差別。以不知故，非忠信所生忠信想、於忠信所非忠信想，無技藝所生技藝想、有技藝所無技藝想，於惡慧所生善慧想、於善慧所生惡慧想。彼由如是心顛倒故，於非忠信、無有技藝、惡慧臣所敬重愛養，忠信、技藝、善慧臣所反生輕賤。又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，知其無勢無力無勇，遂不敬愛、不賜爵祿、不酬其賞，設被陵蔑捨而不問，如是名王不知差別忘所作恩。
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「云何名王一向縱任專行放逸？謂有國王，於妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲愛樂受行，不能時時勗勵方便作所應作勞賚群臣，如是名王一向縱任專行放逸。
「云何名王一向縱任專行放逸？謂有國王，於妙五欲一向沈沒，耽著嬉戲愛樂受行，不能時時勗勵方便作所應作勞賚群臣，如是名王一向縱任專行放逸。
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「若有國王，成就如是九種過失，雖有大府庫、有大輔佐、有大軍眾而不可歸仰。大王當知，此九過失，是王自性之過失也。
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「云何名為王之功德？大王當知，王功德者，略有九種。王若成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾而可歸仰。何等為九？一得大自在、二性不暴惡、三憤發輕微、四恩惠猛利、五受正直言、六所作諦思善順儀則、七顧戀善法、八善知差別知所作恩、九不自縱任不行放逸。
「云何名為王之功德？大王當知，王功德者，略有九種。王若成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾而可歸仰。何等為九？一得大自在、二性不暴惡、三憤發輕微、四恩惠猛利、五受正直言、六所作諦思善順儀則、七顧戀善法、八善知差別知所作恩、九不自縱任不行放逸。
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「云何名王得大自在？謂有國王，自隨所欲作所應作勞賚群臣，於妙五欲歡娛遊戲，於諸大臣輔相國師群臣等所凡出教命宣布無礙，如是名王得大自在。
「云何名王得大自在？謂有國王，自隨所欲作所應作勞賚群臣，於妙五欲歡娛遊戲，於諸大臣輔相國師群臣等所凡出教命宣布無礙，如是名王得大自在。
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「云何名王性不暴惡？謂有國王，諸群臣等隨於何處雖行增上不如意事，性能容忍不現擯黜，不發言亦不咆勃，廣說乃至不生憤發；亦不對面亦不背面而作前事，亦不內意秘匿忿纏，亦不長夜蓄惡憤心相續不捨。不現暴惡、不背暴惡、不匿暴惡、不久暴惡，如是名王性不暴惡。
「云何名王性不暴惡？謂有國王，諸群臣等隨於何處雖行增上不如意事，性能容忍不現擯黜，不發言亦不咆勃，廣說乃至不生憤發；亦不對面亦不背面而作前事，亦不內意秘匿忿纏，亦不長夜蓄惡憤心相續不捨。不現暴惡、不背暴惡、不匿暴惡、不久暴惡，如是名王性不暴惡。
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「云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重罰而刑罰之。隨過輕重而行黜罰，如是名王憤發輕微。
「云何名王憤發輕微？謂有國王，諸群臣等雖有大愆、有大違越，而不一切削其封祿、奪其妻妾，不以重罰而刑罰之。隨過輕重而行黜罰，如是名王憤發輕微。
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「云何名王恩惠猛利？謂有國王，諸群臣等正直現前供奉侍衛，其心清淨其心調順，於時時中以正圓滿軟言慰喻，具足頒錫爵祿勳庸，而不令彼損耗稽留劬勞怨恨，易可供奉不難承事，如是名王恩惠猛利。
「云何名王恩惠猛利？謂有國王，諸群臣等正直現前供奉侍衛，其心清淨其心調順，於時時中以正圓滿軟言慰喻，具足頒錫爵祿勳庸，而不令彼損耗稽留劬勞怨恨，易可供奉不難承事，如是名王恩惠猛利。
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「云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有聰叡無聰叡慢，無濁無偏善閑憲式，情無違叛樂修善法，聽受信用如是輩人所進言議，由此因緣，國務財寶名稱善法皆悉增盛，如是名王受正直言。
「云何名王受正直言？謂有國王，諸群臣等實有聰叡無聰叡慢，無濁無偏善閑憲式，情無違叛樂修善法，聽受信用如是輩人所進言議，由此因緣，國務財寶名稱善法皆悉增盛，如是名王受正直言。
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「云何名王所作諦思善順儀則？謂有國王，性能究察能審究察、性能思擇能審思擇諸群臣等，於彼彼務機密事中，不堪委任而不委任、堪委任者而委任之，不堪役者而不驅役、堪驅役者乃驅役之，應賞賚者而正賞賚、應刑罰者而正刑罰。凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴。又於群臣能善安處先王儀則，由此群臣雖處讌會，終不發言間絕餘論，要待言終恭敬畏憚而興諫諍。如其旨教而善奉行，能正安住王之教命。如是名王所作諦思善順儀則。
「云何名王所作諦思善順儀則？謂有國王，性能究察能審究察、性能思擇能審思擇諸群臣等，於彼彼務機密事中，不堪委任而不委任、堪委任者而委任之，不堪役者而不驅役、堪驅役者乃驅役之，應賞賚者而正賞賚、應刑罰者而正刑罰。凡有所為審思審擇然後方作而不卒暴。又於群臣能善安處先王儀則，由此群臣雖處讌會，終不發言間絕餘論，要待言終恭敬畏憚而興諫諍。如其旨教而善奉行，能正安住王之教命。如是名王所作諦思善順儀則。
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「云何名王顧戀善法？謂有國王，信知他世。由信善故，便於當來淨不淨業、愛非愛果能善信解。由信解故，具足慚恥而不縱情作身語意三種惡行，時時思擇布施修福受齋學戒，如是名王顧戀善法。
「云何名王顧戀善法？謂有國王，信知他世。由信善故，便於當來淨不淨業、愛非愛果能善信解。由信解故，具足慚恥而不縱情作身語意三種惡行，時時思擇布施修福受齋學戒，如是名王顧戀善法。
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「云何名王善知差別知所作恩？謂有國王，於諸大臣輔相國師及群臣等心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別。若諸群臣忠信技藝及與智慧若有若無並如實知，於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之而正攝受。又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，雖知無勢無力無勇，然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤，爵祿勳庸分賞無替。如是名王善知差別知所作恩。
「云何名王善知差別知所作恩？謂有國王，於諸大臣輔相國師及群臣等心無顛倒，能善了知忠信、技藝、智慧差別。若諸群臣忠信技藝及與智慧若有若無並如實知，於其無者輕而遠之，於其有者敬而愛之而正攝受。又諸臣等年耆衰邁，曾於長夜供奉侍衛，雖知無勢無力無勇，然念昔恩轉懷敬愛而不輕賤，爵祿勳庸分賞無替。如是名王善知差別知所作恩。
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「云何名王不自縱任不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒耽著嬉戲愛樂受行，能於時時勗勵方便作所應作勞賚群臣，如是名王不自縱任不行放逸。
「云何名王不自縱任不行放逸？謂有國王，於妙五欲而不沈沒耽著嬉戲愛樂受行，能於時時勗勵方便作所應作勞賚群臣，如是名王不自縱任不行放逸。
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「若王成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾而可歸仰。大王當知，如是九種王之功德，是王自性之功德也。
「若王成就如是功德，雖無大府庫、無大輔佐、無大軍眾而可歸仰。大王當知，如是九種王之功德，是王自性之功德也。
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「云何名為王衰損門？大王當知，王衰損門略有五種：一不善觀察而攝群臣；二雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時；三專行放逸不思機務；四專行放逸不守府庫；五專行放逸不修法行。如是五種，皆悉名為王衰損門。
「云何名為王衰損門？大王當知，王衰損門略有五種：一不善觀察而攝群臣；二雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時；三專行放逸不思機務；四專行放逸不守府庫；五專行放逸不修法行。如是五種，皆悉名為王衰損門。
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「云何名王不善觀察而攝群臣？謂有國王，於群臣等不能究察不審究察、不能思擇不審思擇忠信技藝智慧差別，攝為親侍加以寵愛，厚賜爵祿重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現為慰喻。然此群臣所付財寶多有損費，若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗，恐懼破散為他所勝，遲留人後奔北無戀，矯行惡策動𮓪王政。如是名王不善觀察而攝群臣。
「云何名王不善觀察而攝群臣？謂有國王，於群臣等不能究察不審究察、不能思擇不審思擇忠信技藝智慧差別，攝為親侍加以寵愛，厚賜爵祿重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現為慰喻。然此群臣所付財寶多有損費，若遇怨敵惡友軍陣彼先退敗，恐懼破散為他所勝，遲留人後奔北無戀，矯行惡策動𮓪王政。如是名王不善觀察而攝群臣。
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「云何名王雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時？謂有國王，雖於群臣性能究察能審究察、性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別，攝為親侍而不寵愛，不如其量具賜爵祿，最機密處亦不委任，不數軟言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵惡友軍陣，廣說乃至大怖畏事命難現前，爾時於臣方行寵愛，廣說乃至數以軟言而相慰喻。時群臣等共相謂曰：『王於今者危迫因緣，方於我等暫行妙行，非長久心。』知此事已，雖有忠信技藝智慧隱而不現。如是名王雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時。
「云何名王雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時？謂有國王，雖於群臣性能究察能審究察、性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別，攝為親侍而不寵愛，不如其量具賜爵祿，最機密處亦不委任，不數軟言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵惡友軍陣，廣說乃至大怖畏事命難現前，爾時於臣方行寵愛，廣說乃至數以軟言而相慰喻。時群臣等共相謂曰：『王於今者危迫因緣，方於我等暫行妙行，非長久心。』知此事已，雖有忠信技藝智慧隱而不現。如是名王雖善觀察，而攝群臣無恩妙行，縱有非時。
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「云何名王專行放逸不思機務？謂有國王，於應和好所作所成機務等事，而不時時獨處空閑或與智者共正思惟，稱量觀察和好方便。如是於應乖絕所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟，稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨方便，如是名王專行放逸不思機務。
「云何名王專行放逸不思機務？謂有國王，於應和好所作所成機務等事，而不時時獨處空閑或與智者共正思惟，稱量觀察和好方便。如是於應乖絕所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆不時時獨處空閑或與智者共正思惟，稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨方便，如是名王專行放逸不思機務。
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「云何名王專行放逸不守府庫？謂有國王，寡營事業、拙營事業、不持事業、不觀事業，不禁王門、不禁宮門、不禁府庫，或於俳優技樂笑弄倡逸等所、或復耽樂博弈戲等，非量損費所有財寶，如是名王專行放逸不守府庫。
「云何名王專行放逸不守府庫？謂有國王，寡營事業、拙營事業、不持事業、不觀事業，不禁王門、不禁宮門、不禁府庫，或於俳優技樂笑弄倡逸等所、或復耽樂博弈戲等，非量損費所有財寶，如是名王專行放逸不守府庫。
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「云何名王專行放逸不修法行？謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才得理解脫、巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門，不能數往禮敬諮詢：云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等業能致吉祥遠離諸惡？設得聞已亦不勗勵如說修行，不能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王專行放逸不修法行。
「云何名王專行放逸不修法行？謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才得理解脫、巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門，不能數往禮敬諮詢：云何為善？云何不善？云何有罪？云何無罪？作何等業能致吉祥遠離諸惡？設得聞已亦不勗勵如說修行，不能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王專行放逸不修法行。
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「若有國王，成就如是五衰損門，當知此王退失現法、後法義利，謂前四門退現法利，最後一門退後法利。
「若有國王，成就如是五衰損門，當知此王退失現法、後法義利，謂前四門退現法利，最後一門退後法利。
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「云何名為王方便門？大王當知，王方便門略有五種。何等為五？一善觀察攝受群臣、二能以時行恩妙行、三無放逸專思機務、四無放逸善守府庫、五無放逸專修法行。
「云何名為王方便門？大王當知，王方便門略有五種。何等為五？一善觀察攝受群臣、二能以時行恩妙行、三無放逸專思機務、四無放逸善守府庫、五無放逸專修法行。
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「云何名王能善觀察攝受群臣？謂有國王，於群臣等性能究察能審究察、性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍，如是名王能善觀察攝受群臣。
「云何名王能善觀察攝受群臣？謂有國王，於群臣等性能究察能審究察、性能思擇能審思擇忠信技藝智慧差別攝為親侍，如是名王能善觀察攝受群臣。
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「云何名王能善以時行恩妙行？謂有國王，於諸群臣善觀察已，攝為親侍加以寵愛，隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前，即便罄竭顯示忠信技藝智慧。如是名王能善以時行恩妙行。
「云何名王能善以時行恩妙行？謂有國王，於諸群臣善觀察已，攝為親侍加以寵愛，隨其度量厚賜爵祿重賞勳庸，最機密處而相委任，數以軟言現相慰喻。彼於一時王遇怨敵惡友軍陣大怖畏事命難現前，即便罄竭顯示忠信技藝智慧。如是名王能善以時行恩妙行。
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「云何名王無有放逸專思機務？謂有國王，於應和好所作所成機務等事，能於時時獨處空閑、或與智者共正思惟，稱量觀察和好方便。如是於應乖絕所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆能時時獨處空閑、或與智者共正思惟，稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨方便。如是名王無有放逸專思機務。
「云何名王無有放逸專思機務？謂有國王，於應和好所作所成機務等事，能於時時獨處空閑、或與智者共正思惟，稱量觀察和好方便。如是於應乖絕所作所成機務等事、於應惠施所作所成機務等事、於應軍陣所作所成機務等事、於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，皆能時時獨處空閑、或與智者共正思惟，稱量觀察乖絕方便，乃至攝受強黨方便。如是名王無有放逸專思機務。
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「云何名王無有放逸善守府庫？謂有國王，廣營事業、巧營事業、善持事業、善觀事業，善禁王門、善禁宮門、善禁府庫，又於俳優技樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶，亦不耽樂博弈戲等。如是名王無有放逸善守府庫。云何名王無有放逸專修法行？謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才得理解脫、巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門，而能數往禮敬諮問：云何為善？云何不善？何等有罪？何等無罪？作何等業能致吉祥遠離諸惡？既得聞已，善能勗勵如說修行，亦能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王無有放逸專修法行。
「云何名王無有放逸善守府庫？謂有國王，廣營事業、巧營事業、善持事業、善觀事業，善禁王門、善禁宮門、善禁府庫，又於俳優技樂笑弄倡逸等所不以非量而費財寶，亦不耽樂博弈戲等。如是名王無有放逸善守府庫。云何名王無有放逸專修法行？謂有國王，於世所知柔和淳質、聰慧辯才得理解脫、巧便無害樂無害法所有沙門若婆羅門，而能數往禮敬諮問：云何為善？云何不善？何等有罪？何等無罪？作何等業能致吉祥遠離諸惡？既得聞已，善能勗勵如說修行，亦能時時惠施樹福受齋學戒。如是名王無有放逸專修法行。
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「若有國王，成就如是五方便門，當知此王不退現法、後法義利，謂前四門不退現法所有義利，最後一門不退後法所有義利。
「若有國王，成就如是五方便門，當知此王不退現法、後法義利，謂前四門不退現法所有義利，最後一門不退後法所有義利。
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「云何名為王可愛法？大王當知，略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法。何等為五？一世所敬愛、二自在增上、三能摧怨敵、四善攝養身、五能往善趣。如是五種是王可愛可樂可欣可意之法。
「云何名為王可愛法？大王當知，略有五種諸王可愛可樂可欣可意之法。何等為五？一世所敬愛、二自在增上、三能摧怨敵、四善攝養身、五能往善趣。如是五種是王可愛可樂可欣可意之法。
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「云何能引王可愛法？大王當知，略有五種能引諸王可愛之法。何等為五？一恩養世間、二英勇具足、三善權方便、四正受境界、五勤修法行。
「云何能引王可愛法？大王當知，略有五種能引諸王可愛之法。何等為五？一恩養世間、二英勇具足、三善權方便、四正受境界、五勤修法行。
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「云何名王恩養世間？謂有國王，性本知足，於財寶門為性謹慎、不邪貪著，如其所應積集財寶不廣營求。又有國王，性無貪悋，成就無貪白淨之法，以自所有庫藏珍財，隨力隨能給施一切貧窮孤露。又有國王，柔和忍辱，多以軟言曉喻國界，於時時間隨其所應頒賞爵祿，終不以彼非所能業惡業重業役任群臣；諸有違犯可矜恕罪即便矜恕，諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養世間。由王受行如是恩養世間法故，遂感世間之所敬愛。
「云何名王恩養世間？謂有國王，性本知足，於財寶門為性謹慎、不邪貪著，如其所應積集財寶不廣營求。又有國王，性無貪悋，成就無貪白淨之法，以自所有庫藏珍財，隨力隨能給施一切貧窮孤露。又有國王，柔和忍辱，多以軟言曉喻國界，於時時間隨其所應頒賞爵祿，終不以彼非所能業惡業重業役任群臣；諸有違犯可矜恕罪即便矜恕，諸有違犯不可恕罪以實以時如理治罰。如是名王以正化法恩養世間。由王受行如是恩養世間法故，遂感世間之所敬愛。
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「云何名王英勇具足？謂有國王，計策無惰武略圓滿，未降伏者而降伏之、已降伏者而攝護之，廣營事業如前，乃至不甚耽樂博弈戲等，又善觀察應與不應勤於僚庶，應刑罰者正刑罰之、應攝養者正攝養之。如是名王英勇具足。由王受行如是英勇具足法故，遂能感得自在增上。
「云何名王英勇具足？謂有國王，計策無惰武略圓滿，未降伏者而降伏之、已降伏者而攝護之，廣營事業如前，乃至不甚耽樂博弈戲等，又善觀察應與不應勤於僚庶，應刑罰者正刑罰之、應攝養者正攝養之。如是名王英勇具足。由王受行如是英勇具足法故，遂能感得自在增上。
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「云何名王善權方便？謂有國王，於應和好所作所成機務等事如前，乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，能正了知和好方便，乃至攝受強黨方便。如是名王善權方便。由王受行如是善權方便法故，遂能摧伏所有怨敵。
「云何名王善權方便？謂有國王，於應和好所作所成機務等事如前，乃至於應攝受大力朋黨所作所成機務等事，能正了知和好方便，乃至攝受強黨方便。如是名王善權方便。由王受行如是善權方便法故，遂能摧伏所有怨敵。
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「云何名王正受境界？謂有國王，善能籌量府庫增減，不奢不悋，平等自處、清正受用、眾雜受用、勝妙受用，隨其時候所宜受用、與諸臣佐親屬受用、在於勝處而為受用、奏諸伎樂而為受用、無有𠎝失而為受用。無𠎝失者，謂疾惱時應食所宜、避所不宜，於康豫時消已方食，若食未消或食而利皆不應食。應共食者正現在前，不應獨食精妙上味詭擯餘人。如是名王正受境界。由王受行如是正受境界法故，遂能善巧攝養自身。
「云何名王正受境界？謂有國王，善能籌量府庫增減，不奢不悋，平等自處、清正受用、眾雜受用、勝妙受用，隨其時候所宜受用、與諸臣佐親屬受用、在於勝處而為受用、奏諸伎樂而為受用、無有𠎝失而為受用。無𠎝失者，謂疾惱時應食所宜、避所不宜，於康豫時消已方食，若食未消或食而利皆不應食。應共食者正現在前，不應獨食精妙上味詭擯餘人。如是名王正受境界。由王受行如是正受境界法故，遂能善巧攝養自身。
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「云何名王勤修法行？謂有國王，具足淨信、戒、聞、捨、慧。
「云何名王勤修法行？謂有國王，具足淨信、戒、聞、捨、慧。
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「云何名王具足淨信？謂有國王，信解他世、信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟。如是名王具足淨信。
「云何名王具足淨信？謂有國王，信解他世、信解當來淨不淨業及愛非愛果與異熟。如是名王具足淨信。
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「云何名王具足淨戒？謂有國王，遠離殺生及不與取、婬欲邪行、妄語、飲酒諸放逸處。如是名王具足淨戒。
「云何名王具足淨戒？謂有國王，遠離殺生及不與取、婬欲邪行、妄語、飲酒諸放逸處。如是名王具足淨戒。
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「云何名王具足淨聞？謂有國王，於現法義、於後法義，及於現法後法等義眾妙法門，善聽善受習誦通利，專意研究善見善達。如是名王具足淨聞。
「云何名王具足淨聞？謂有國王，於現法義、於後法義，及於現法後法等義眾妙法門，善聽善受習誦通利，專意研究善見善達。如是名王具足淨聞。
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「云何名王具足淨捨？謂有國王，雖在慳垢所纏眾中心恒清淨，遠離慳垢而處居家，常行棄捨舒手樂施，好興祠福惠捨圓滿，於布施時常樂平等。如是名王具足淨捨。
「云何名王具足淨捨？謂有國王，雖在慳垢所纏眾中心恒清淨，遠離慳垢而處居家，常行棄捨舒手樂施，好興祠福惠捨圓滿，於布施時常樂平等。如是名王具足淨捨。
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「云何名王具足淨慧？謂有國王，如實了知善不善法、有罪無罪、修與不修、勝劣黑白，於廣分別諸緣生法亦如實知，縱令失念生惡貪欲、瞋恚、忿恨、覆、惱、慳、嫉、幻誑、諂曲、無慚、無愧、惡欲惡見，而心覺悟並不堅住。如是名王具足淨慧。如是名王勤修法行。由王受行此法行故能往善趣。如是五種能引發王可愛之法，能引諸王現法、後法所有利益，謂初四種能引發王現法利益，最後一種能引發王後法利益。
「云何名王具足淨慧？謂有國王，如實了知善不善法、有罪無罪、修與不修、勝劣黑白，於廣分別諸緣生法亦如實知，縱令失念生惡貪欲、瞋恚、忿恨、覆、惱、慳、嫉、幻誑、諂曲、無慚、無愧、惡欲惡見，而心覺悟並不堅住。如是名王具足淨慧。如是名王勤修法行。由王受行此法行故能往善趣。如是五種能引發王可愛之法，能引諸王現法、後法所有利益，謂初四種能引發王現法利益，最後一種能引發王後法利益。
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「復次大王當知，我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法及能引發王可愛法。是故大王應當修學，王之過失宜當遠離，王之功德宜當修習，王衰損門宜當遠離，王方便門宜當修學，王可愛法宜當希慕，能引發王可愛之法宜當受行。大王若能如是修學，當獲一切利益安樂。」
「復次大王當知，我已略說王之過失、王之功德、王衰損門、王方便門、王可愛法及能引發王可愛法。是故大王應當修學，王之過失宜當遠離，王之功德宜當修習，王衰損門宜當遠離，王方便門宜當修學，王可愛法宜當希慕，能引發王可愛之法宜當受行。大王若能如是修學，當獲一切利益安樂。」
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復次依行差別建立三士，謂下中上。無自利行無利他行名為下士，有自利行無利他行、有利他行無自利行名為中士，有自利行有利他行名為上士。
復次依行差別建立三士，謂下中上。無自利行無利他行名為下士，有自利行無利他行、有利他行無自利行名為中士，有自利行有利他行名為上士。
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復有四種補特伽羅，或有行惡而非樂惡、或有樂惡而非行惡、或有行惡亦復樂惡、或非行惡亦非樂惡。若信諸惡能感當來非愛果報，由失念故、或放逸故、近惡友故造作惡行，是名行惡而非樂惡。若先世來串習惡故喜樂諸惡，惡欲所牽，彼由親近善丈夫故、聞正法故、如理作意為依止故，見諸惡行能感當來非愛果報，自勉自勵遠離諸惡，是名樂惡而非行惡。若性樂惡而不遠離，是名行惡亦復樂惡。若有為性不樂諸惡亦能遠離，名非行惡亦非樂惡。此中行惡亦樂惡者是名下士。若有行惡而非樂惡、或有樂惡而非行惡是名中士。若非行惡亦非樂惡是名上士。
復有四種補特伽羅，或有行惡而非樂惡、或有樂惡而非行惡、或有行惡亦復樂惡、或非行惡亦非樂惡。若信諸惡能感當來非愛果報，由失念故、或放逸故、近惡友故造作惡行，是名行惡而非樂惡。若先世來串習惡故喜樂諸惡，惡欲所牽，彼由親近善丈夫故、聞正法故、如理作意為依止故，見諸惡行能感當來非愛果報，自勉自勵遠離諸惡，是名樂惡而非行惡。若性樂惡而不遠離，是名行惡亦復樂惡。若有為性不樂諸惡亦能遠離，名非行惡亦非樂惡。此中行惡亦樂惡者是名下士。若有行惡而非樂惡、或有樂惡而非行惡是名中士。若非行惡亦非樂惡是名上士。
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復有三士：一重受欲、二重事務、三重正法。初名下士，次名中士，後名上士。
復有三士：一重受欲、二重事務、三重正法。初名下士，次名中士，後名上士。
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復有三種補特伽羅：一以非事為自事、二以自事為自事、三以他事為自事。若行惡行以自存活，名以非事為自事。若怖惡行修行善行，名以自事為自事。若諸菩薩，以他事為自事等。初名下士，次名中士，後名上士。
復有三種補特伽羅：一以非事為自事、二以自事為自事、三以他事為自事。若行惡行以自存活，名以非事為自事。若怖惡行修行善行，名以自事為自事。若諸菩薩，以他事為自事等。初名下士，次名中士，後名上士。
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又諸國王有三圓滿，謂果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。若諸國王生富貴家，長壽少病有大宗葉，成就俱生聰利之慧，是王名為果報圓滿。若諸國王善權方便所攝持故，恒常成就圓滿英勇，是王名為士用圓滿。若諸國王任持正法名為法王、安住正法名為大王，與內宮王子群臣英傑豪貴國人共修惠施，樹福受齋堅持禁戒，是王名為功德圓滿。果報圓滿者，受用先世淨業果報。士用圓滿者，受用現法可愛之果。功德圓滿者，亦於當來受用圓滿淨業果報。若有國王三種圓滿皆不具足，名為下士。若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿，名為中士。若三圓滿無不具足，名為上士。
又諸國王有三圓滿，謂果報圓滿、士用圓滿、功德圓滿。若諸國王生富貴家，長壽少病有大宗葉，成就俱生聰利之慧，是王名為果報圓滿。若諸國王善權方便所攝持故，恒常成就圓滿英勇，是王名為士用圓滿。若諸國王任持正法名為法王、安住正法名為大王，與內宮王子群臣英傑豪貴國人共修惠施，樹福受齋堅持禁戒，是王名為功德圓滿。果報圓滿者，受用先世淨業果報。士用圓滿者，受用現法可愛之果。功德圓滿者，亦於當來受用圓滿淨業果報。若有國王三種圓滿皆不具足，名為下士。若有果報圓滿或士用圓滿或俱圓滿，名為中士。若三圓滿無不具足，名為上士。
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復有三臣：一有忠信無伎能智慧、二有忠信伎能無智慧、三具忠信伎能智慧。初名下士，次名中士，後名上士。若不忠信無有伎能亦無智慧，當知此臣下中之下。
復有三臣：一有忠信無伎能智慧、二有忠信伎能無智慧、三具忠信伎能智慧。初名下士，次名中士，後名上士。若不忠信無有伎能亦無智慧，當知此臣下中之下。
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又有四語：一非愛似愛、二愛似非愛、三非愛似非愛、四愛似愛。諸有語言辭句善順，然非所宜，是名初語。或有語言辭句勃逆，然是所宜，是第二語。或有語言辭句勃逆，亦非所宜，是第三語。或有語言辭句善順，亦是所宜，是第四語。若有宣說非愛似非愛、非愛似愛語者，是下士。若有宣說愛似非愛語者，是中士。若有宣說愛似愛語者，是上士。
又有四語：一非愛似愛、二愛似非愛、三非愛似非愛、四愛似愛。諸有語言辭句善順，然非所宜，是名初語。或有語言辭句勃逆，然是所宜，是第二語。或有語言辭句勃逆，亦非所宜，是第三語。或有語言辭句善順，亦是所宜，是第四語。若有宣說非愛似非愛、非愛似愛語者，是下士。若有宣說愛似非愛語者，是中士。若有宣說愛似愛語者，是上士。
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復有三種受諸欲者：或有受欲，非法猛浪積集財寶，不能安樂正養己身及與妻子，廣說乃至不於沙門婆羅門所修殖福田。或有受欲，以法或非法猛浪或非積集財寶，能以安樂正養己身妻子眷屬及知友等，不於沙門婆羅門所修殖福田。或有受欲，一向以法，及不猛浪積集財寶，能以安樂正養己身，廣說乃至能於沙門婆羅門所修殖福田。此三種中，初名下士，次名中士，後名上士。
復有三種受諸欲者：或有受欲，非法猛浪積集財寶，不能安樂正養己身及與妻子，廣說乃至不於沙門婆羅門所修殖福田。或有受欲，以法或非法猛浪或非積集財寶，能以安樂正養己身妻子眷屬及知友等，不於沙門婆羅門所修殖福田。或有受欲，一向以法，及不猛浪積集財寶，能以安樂正養己身，廣說乃至能於沙門婆羅門所修殖福田。此三種中，初名下士，次名中士，後名上士。
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復有三人：一者有人，貪染而食，愛著饕餮，乃至耽湎不見過患、不知出離。二者有人，思擇而食，不染不著亦不饕餮，吞吸迷悶堅住耽湎，深見過患善知出離，而於此食未斷未知。三者有人，思擇而食，不生貪染，廣說乃至深見過患善知出離，又於此食已斷已知。初名下士，次名中士，後名上士。
復有三人：一者有人，貪染而食，愛著饕餮，乃至耽湎不見過患、不知出離。二者有人，思擇而食，不染不著亦不饕餮，吞吸迷悶堅住耽湎，深見過患善知出離，而於此食未斷未知。三者有人，思擇而食，不生貪染，廣說乃至深見過患善知出離，又於此食已斷已知。初名下士，次名中士，後名上士。
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復依施物說有三人：一者有人，所施之物但具妙香，不具美妙味之與觸。二者有人，所施之物具妙香味而無妙觸。三者有人，所施之物具足美妙香味與觸。初名下士，次名中士，後名上士。
復依施物說有三人：一者有人，所施之物但具妙香，不具美妙味之與觸。二者有人，所施之物具妙香味而無妙觸。三者有人，所施之物具足美妙香味與觸。初名下士，次名中士，後名上士。
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又依施田說有三人：一者有人，於愛於恩而行惠施。二者有人，於貧苦田而行惠施。三者有人，於具功德最勝福田而行惠施。初名下士，次名中士，後名上士。復有差別，施於所愛名為下士，施於有恩名為中士，施於貧苦具德勝田名為上士。
又依施田說有三人：一者有人，於愛於恩而行惠施。二者有人，於貧苦田而行惠施。三者有人，於具功德最勝福田而行惠施。初名下士，次名中士，後名上士。復有差別，施於所愛名為下士，施於有恩名為中士，施於貧苦具德勝田名為上士。
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又依施心說有三人：一者有人，將欲惠施先心歡喜，正惠施時心不清淨，惠施已後尋復追悔。二者有人，先心歡喜，施時心淨，施已追悔。三者有人先心歡喜，施時心淨，施已無悔。初名下士，次名中士，後名上士。
又依施心說有三人：一者有人，將欲惠施先心歡喜，正惠施時心不清淨，惠施已後尋復追悔。二者有人，先心歡喜，施時心淨，施已追悔。三者有人先心歡喜，施時心淨，施已無悔。初名下士，次名中士，後名上士。
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復於受持戒福業事建立三人：一者有人，但離一分，非一切時常能遠離，唯自遠離、不勸他離亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名下士。二者有人，離一切分，一切時離，唯自遠離、不勸他人亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名中士。三者有人，一切俱現，是名上士。
復於受持戒福業事建立三人：一者有人，但離一分，非一切時常能遠離，唯自遠離、不勸他離亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名下士。二者有人，離一切分，一切時離，唯自遠離、不勸他人亦不讚美，見同法者心不歡喜，是名中士。三者有人，一切俱現，是名上士。
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又於受持禁戒處所建立三人：一者有人，住惡說法毘奈耶中受持禁戒。二者有人，住善說法毘奈耶中受持禁戒而有缺漏。三者有人，即住於此受持禁戒而不缺漏。初名下士，次名中士，後名上士。
又於受持禁戒處所建立三人：一者有人，住惡說法毘奈耶中受持禁戒。二者有人，住善說法毘奈耶中受持禁戒而有缺漏。三者有人，即住於此受持禁戒而不缺漏。初名下士，次名中士，後名上士。
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又於受持戒心建立三人：一者有人，為活命故受持禁戒。二者有人，為生天故受持禁戒。三者有人，為涅槃故受持禁戒。初名下士，次名中士，後名上士。
又於受持戒心建立三人：一者有人，為活命故受持禁戒。二者有人，為生天故受持禁戒。三者有人，為涅槃故受持禁戒。初名下士，次名中士，後名上士。
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又於受持別解脫律儀說有三人：一者有人，唯能受持近住律儀。二者有人，亦能受持近事律儀。三者有人，亦能受持苾芻律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
又於受持別解脫律儀說有三人：一者有人，唯能受持近住律儀。二者有人，亦能受持近事律儀。三者有人，亦能受持苾芻律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
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又於受持苾芻律儀說有三人：一者有人，唯能成就受具足支，無受隨法諸學處支，亦無隨護他人心支，亦無隨護如先所受諸學處支。二者有人，成前三支，無後一支。三者有人，具成四支。初名下士，次名中士，後名上士。
又於受持苾芻律儀說有三人：一者有人，唯能成就受具足支，無受隨法諸學處支，亦無隨護他人心支，亦無隨護如先所受諸學處支。二者有人，成前三支，無後一支。三者有人，具成四支。初名下士，次名中士，後名上士。
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又有三人：一者有人，唯成就別解脫律儀。二者有人，成別解脫、靜慮律儀。三者有人，成別解脫、靜慮、無漏三種律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
又有三人：一者有人，唯成就別解脫律儀。二者有人，成別解脫、靜慮律儀。三者有人，成別解脫、靜慮、無漏三種律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
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又有三人：一者有人，唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀。二者有人，亦能成就聲聞等相應所受戒律儀。三者有人，亦能成就菩提薩埵所受戒律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
又有三人：一者有人，唯能成就非律儀非不律儀攝所受戒律儀。二者有人，亦能成就聲聞等相應所受戒律儀。三者有人，亦能成就菩提薩埵所受戒律儀。初名下士，次名中士，後名上士。
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復依修習思惟方便建立三人：一者有人，唯得勵力運轉思惟。二者有人，有間運轉，設得無間要作功用方能運轉。三者有人，已得成就任運思惟。初名下士，次名中士，後名上士。
復依修習思惟方便建立三人：一者有人，唯得勵力運轉思惟。二者有人，有間運轉，設得無間要作功用方能運轉。三者有人，已得成就任運思惟。初名下士，次名中士，後名上士。
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又依已得修差別故建立三人：一者有人，已得內心奢摩他定，未得增上慧法毘鉢舍那。二者有人，已得增上慧法毘鉢舍那，未得內心奢摩他定。三者有人，俱得二種。初名下士，次名中士，後名上士。
又依已得修差別故建立三人：一者有人，已得內心奢摩他定，未得增上慧法毘鉢舍那。二者有人，已得增上慧法毘鉢舍那，未得內心奢摩他定。三者有人，俱得二種。初名下士，次名中士，後名上士。
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又有三人：一者有人，已得有尋有伺三摩地。二者有人，已得無尋唯伺三摩地。三者有人，已得無尋無伺三摩地。初名下士，次名中士，後名上士。
又有三人：一者有人，已得有尋有伺三摩地。二者有人，已得無尋唯伺三摩地。三者有人，已得無尋無伺三摩地。初名下士，次名中士，後名上士。
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又依住修差別建立三人：一者有人，住染污靜慮。二者有人，住世間清淨靜慮。三者有人，住無漏靜慮。初名下士，次名中士，後名上士。
又依住修差別建立三人：一者有人，住染污靜慮。二者有人，住世間清淨靜慮。三者有人，住無漏靜慮。初名下士，次名中士，後名上士。
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王法正理論一卷
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