佛性論
天親菩薩造 陳 真諦譯4卷CBETA T1610大于一万字 6 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
佛性論卷第四
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天親菩薩造
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陳天竺三藏真諦譯
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辯相分第四中無變異品第九
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復次無變異義應知。離有六義，合則成三。離有六種者，一無前後際變異、二無染淨異、三無生異、四無轉異、五無依住異、六無滅異。言無前後際變異者，如佛為海智菩薩說《解節經》偈言：
復次無變異義應知。離有六義，合則成三。離有六種者，一無前後際變異、二無染淨異、三無生異、四無轉異、五無依住異、六無滅異。言無前後際變異者，如佛為海智菩薩說《解節經》偈言：
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「客塵相應故， 有自性德故，
「客塵相應故， 有自性德故，
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如前後亦爾， 是無變異相。」
如前後亦爾， 是無變異相。」
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復次釋不淨位中，有九種客塵，非所染污故不淨；淨位中，常樂我淨四德及如來恒沙功德，恒相應故，故說如來性前後無變異。若略說一切煩惱客塵，凡有九種：一者隨眠貪欲煩惱、二隨眠瞋、三隨眠癡、四貪瞋癡等極重上心惑、五無明住地、六見諦所滅、七修習所滅、八不淨地、九淨地惑。若煩惱在世間離欲眾生相續中，為不動業增長家因，能生色無色界，為出世無分別智所滅，是名隨眠欲瞋癡等三毒。
復次釋不淨位中，有九種客塵，非所染污故不淨；淨位中，常樂我淨四德及如來恒沙功德，恒相應故，故說如來性前後無變異。若略說一切煩惱客塵，凡有九種：一者隨眠貪欲煩惱、二隨眠瞋、三隨眠癡、四貪瞋癡等極重上心惑、五無明住地、六見諦所滅、七修習所滅、八不淨地、九淨地惑。若煩惱在世間離欲眾生相續中，為不動業增長家因，能生色無色界，為出世無分別智所滅，是名隨眠欲瞋癡等三毒。
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釋曰：言煩惱在者，有二：一有體說在、二無體，約因在故說在。言體在者，即見諦。隨眠未得治道，故言在。約因在者，即思惟隨眠，已得治道故。以思惟用見諦為因，思惟雖滅，由有見諦為思惟因，故言因在。思惟必由見諦而生，若除思惟因，有根本見諦惑在，後更能生思惟之惑，故言思惟因在。不動業增長家因者，一思惟能成業、二見諦能得果。何以故？斷思惟盡，業不成故。斷見諦盡，不感果故，故說不動業。為增長家因，能生色無色界故，為出世無分別智所滅者，有二種滅：一者性滅、二治道滅。一性滅者有二，謂念念滅及相違滅。相違滅又有二種，一等類相違，如貪違瞋等；二不等類相違，如正思惟違欲瞋等，是名性滅。二治道滅者，有二種：一通、二別。通道者，謂觀真如，滅三界煩惱。二別道者，如不淨觀等能滅貪瞋等煩惱，如苦諦觀滅苦諦惑、不滅集諦惑故，名隨眠欲瞋癡等。四三毒極重上心惑者，有諸煩惱在欲行眾生相續中，為罪福兩行增長家因，但生欲界，修不淨觀等所破，是名貪瞋癡極重上心煩惱。五無明住地惑者，在阿羅漢相續中，為無流業生家因，能生意所生身，為如來菩提所破，是名無明住地惑，故阿羅漢約安立諦觀能破諸煩惱。此無明住地，非安立諦觀所能破故，猶在羅漢相續中，為無流業生家因。無流業生家因者，流有三義：一者流入三界生死。二者退失，如失欲界流往色界，或失色界流下欲界，則隨生死不定一處故名為流。三者流脫功德善根失戒定慧，譬如破塘水則不住。無此三流，故名無流。業者，作意為義，此意業能生四種生死。如來菩提破者，如來菩提非安立諦觀，是名如來菩提。因此道故，能滅此惑故，名無明住地。六見諦所滅惑者，有二種學人：一凡夫、二聖人。此惑在學道凡夫相續中，無始已來未曾見理，因初出世聖道所破，名為見諦。
釋曰：言煩惱在者，有二：一有體說在、二無體，約因在故說在。言體在者，即見諦。隨眠未得治道，故言在。約因在者，即思惟隨眠，已得治道故。以思惟用見諦為因，思惟雖滅，由有見諦為思惟因，故言因在。思惟必由見諦而生，若除思惟因，有根本見諦惑在，後更能生思惟之惑，故言思惟因在。不動業增長家因者，一思惟能成業、二見諦能得果。何以故？斷思惟盡，業不成故。斷見諦盡，不感果故，故說不動業。為增長家因，能生色無色界故，為出世無分別智所滅者，有二種滅：一者性滅、二治道滅。一性滅者有二，謂念念滅及相違滅。相違滅又有二種，一等類相違，如貪違瞋等；二不等類相違，如正思惟違欲瞋等，是名性滅。二治道滅者，有二種：一通、二別。通道者，謂觀真如，滅三界煩惱。二別道者，如不淨觀等能滅貪瞋等煩惱，如苦諦觀滅苦諦惑、不滅集諦惑故，名隨眠欲瞋癡等。四三毒極重上心惑者，有諸煩惱在欲行眾生相續中，為罪福兩行增長家因，但生欲界，修不淨觀等所破，是名貪瞋癡極重上心煩惱。五無明住地惑者，在阿羅漢相續中，為無流業生家因，能生意所生身，為如來菩提所破，是名無明住地惑，故阿羅漢約安立諦觀能破諸煩惱。此無明住地，非安立諦觀所能破故，猶在羅漢相續中，為無流業生家因。無流業生家因者，流有三義：一者流入三界生死。二者退失，如失欲界流往色界，或失色界流下欲界，則隨生死不定一處故名為流。三者流脫功德善根失戒定慧，譬如破塘水則不住。無此三流，故名無流。業者，作意為義，此意業能生四種生死。如來菩提破者，如來菩提非安立諦觀，是名如來菩提。因此道故，能滅此惑故，名無明住地。六見諦所滅惑者，有二種學人：一凡夫、二聖人。此惑在學道凡夫相續中，無始已來未曾見理，因初出世聖道所破，名為見諦。
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釋曰：學道凡夫相續中者，若小乘則從煖、頂、忍、世法，此四是學道凡夫位，見諦隨眠其未能滅，故言在中。無始時節未見者，從無始以來迄至此道所未曾見安立聖諦，故言未曾得見。初出世聖道所破者，始自苦法忍初念之道，能破煩惱，名為見諦。自此後去並屬思惟。平等觀者，有利有鈍。若利根人，於一念中則等觀四諦，八十八惑一時俱斷，皆名見諦。若鈍根人，於次第觀者，則初念觀苦、不見餘三諦，但斷苦下四諦，名為見諦，餘未斷者皆屬思惟，是名見諦所滅惑。若大乘則十信等諸位。聖人者，初地以上。七修道所滅惑者，在學道聖人相續中，昔已曾見出世聖道所破，是名由修道所滅惑。八不淨地惑者，在未究竟行菩薩相續中，對障菩薩七地，為無相無功用道所破，對障故。
釋曰：學道凡夫相續中者，若小乘則從煖、頂、忍、世法，此四是學道凡夫位，見諦隨眠其未能滅，故言在中。無始時節未見者，從無始以來迄至此道所未曾見安立聖諦，故言未曾得見。初出世聖道所破者，始自苦法忍初念之道，能破煩惱，名為見諦。自此後去並屬思惟。平等觀者，有利有鈍。若利根人，於一念中則等觀四諦，八十八惑一時俱斷，皆名見諦。若鈍根人，於次第觀者，則初念觀苦、不見餘三諦，但斷苦下四諦，名為見諦，餘未斷者皆屬思惟，是名見諦所滅惑。若大乘則十信等諸位。聖人者，初地以上。七修道所滅惑者，在學道聖人相續中，昔已曾見出世聖道所破，是名由修道所滅惑。八不淨地惑者，在未究竟行菩薩相續中，對障菩薩七地，為無相無功用道所破，對障故。
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釋曰：七地者，即前七地已還故。無相無功用道者，即八地以上。無相者，即真如境。無功用者，即自然昇進道。是名不淨地惑。九淨地惑者，在究竟行菩薩相續中，能障八地以上三地，譬金剛定慧所破。言究竟者，八地以上見境皆周，無更別境所未見者，故名究竟。但方便由有淺深故、諸地為別故，分別煩惱有此九種。約此煩惱立眾生有四種：一凡夫、二羅漢、三有學、四菩薩。此四種眾生，依無流界，由四煩惱故不淨。第一眾生由四煩惱故不淨，第二眾生由一煩惱故不淨，第三眾生由兩煩惱故不淨，第四眾生由兩煩惱故不淨。第一凡夫由四惑者，前三是隨眠貪瞋癡等，後一即上心煩惱，由此四故不淨。二由一惑者，即羅漢由無明住地故不淨。三由二惑者，謂見諦思惟，即有學聖、凡夫學道。凡夫由見諦煩惱故不淨，有學聖人由思惟煩惱故不淨，是名由二惑。四由二惑者，謂淨不淨，即是從初地已上至七地菩薩，由不淨地惑故不淨；若從八地已上三地，由淨地惑故不淨，是名由二惑故言不淨。
釋曰：七地者，即前七地已還故。無相無功用道者，即八地以上。無相者，即真如境。無功用者，即自然昇進道。是名不淨地惑。九淨地惑者，在究竟行菩薩相續中，能障八地以上三地，譬金剛定慧所破。言究竟者，八地以上見境皆周，無更別境所未見者，故名究竟。但方便由有淺深故、諸地為別故，分別煩惱有此九種。約此煩惱立眾生有四種：一凡夫、二羅漢、三有學、四菩薩。此四種眾生，依無流界，由四煩惱故不淨。第一眾生由四煩惱故不淨，第二眾生由一煩惱故不淨，第三眾生由兩煩惱故不淨，第四眾生由兩煩惱故不淨。第一凡夫由四惑者，前三是隨眠貪瞋癡等，後一即上心煩惱，由此四故不淨。二由一惑者，即羅漢由無明住地故不淨。三由二惑者，謂見諦思惟，即有學聖、凡夫學道。凡夫由見諦煩惱故不淨，有學聖人由思惟煩惱故不淨，是名由二惑。四由二惑者，謂淨不淨，即是從初地已上至七地菩薩，由不淨地惑故不淨；若從八地已上三地，由淨地惑故不淨，是名由二惑故言不淨。
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復次為現此九種煩惱故立九譬者，一為顯貪欲煩惱故，立蓮花化佛譬。譬如蓮花初開之時甚可愛樂，後時萎悴，人厭惡之。貪欲亦爾，初依塵成，後依塵壞，故以華譬貪。而華壞時，化佛出世，如貪覆法身。二為瞋煩惱故，以蜂為譬者，如蜂若為他所觸，放毒螫人。瞋亦如是，若心起瞋，即能自害復能害他。而有甘蜜，即譬法身，為瞋所覆故。三為無明惑故，立穀中粳糧譬。譬如白米，為糠所覆，不得受用。法身亦爾，為無明㲉所隱覆，故不得現。四為上心三種煩惱，立金墮不淨譬。譬如淨潔金寶為糞所塗，違逆人心。離欲之人亦復如是，為上心煩惱違逆其意，故說此譬。法身本淨，為上心惑所覆，故言不淨。五為顯無明住地故，立貧女寶藏譬。譬如貧女宅中，地下有金寶藏，為地覆故，受貧窮苦。二乘亦爾，為無明所覆，不見佛果故，受四種生死之苦。六為顯見諦惑，立菴羅樹子譬。譬如菴羅子，生芽之時必破其皮，然後得出。皮譬見諦，芽譬法身。見諦亦爾，初見真理即破此惑，法身顯現故。七為顯思惟惑故，立弊帛裹金寶譬。譬如敗衣，不堪服用。身見真實先來已破，聖道對治數數習故。思惟煩惱無復勢力，譬彼敗衣；金如法身，為思惑所障。八為顯不淨地惑，立貧女懷王子譬。譬如轉輪王子在貧女腹中，胎不能污。七地以還煩惱亦爾，雖名煩惱而有三德：一者無染濁，智慧慈悲所含養故；二者無過失，以不損自他故；三者無量功德，能成熟佛法及眾生故。若長煩惱即成凡夫，不能成熟佛法。若斷煩惱即成二乘，不能成熟眾生。九為顯淨地惑故，立摸中金像譬。譬如鑄金像，未開摸時像已成熟，水等諸物不能破，唯斧等乃能破故。八地以上惑亦如是，唯金剛心能破究竟故。因三種自性，為顯心清淨界名如來藏，故說九種如蓮花等譬。三種自性者，一者法身、二如如、三佛性。合此九譬為三，初三譬法身、次一譬如如、後五譬佛性。云何如此？明諸佛法身有二種：一正得、二正說。言正得法身者，最清淨法界是無分別智境，諸佛當體是自所得法。二正說法身者，為得此法身清淨法界正流從如所化眾生識生，名為正說法身。正說法身又有二種：一深妙、二麁淺，為安立此二道理。一深妙者，為安大乘道理。二麁淺，為二乘人說此道理。復次第一義諦，為安立菩薩甚深法藏。約真俗二諦，安立二乘十二部等種種法藏。
復次為現此九種煩惱故立九譬者，一為顯貪欲煩惱故，立蓮花化佛譬。譬如蓮花初開之時甚可愛樂，後時萎悴，人厭惡之。貪欲亦爾，初依塵成，後依塵壞，故以華譬貪。而華壞時，化佛出世，如貪覆法身。二為瞋煩惱故，以蜂為譬者，如蜂若為他所觸，放毒螫人。瞋亦如是，若心起瞋，即能自害復能害他。而有甘蜜，即譬法身，為瞋所覆故。三為無明惑故，立穀中粳糧譬。譬如白米，為糠所覆，不得受用。法身亦爾，為無明㲉所隱覆，故不得現。四為上心三種煩惱，立金墮不淨譬。譬如淨潔金寶為糞所塗，違逆人心。離欲之人亦復如是，為上心煩惱違逆其意，故說此譬。法身本淨，為上心惑所覆，故言不淨。五為顯無明住地故，立貧女寶藏譬。譬如貧女宅中，地下有金寶藏，為地覆故，受貧窮苦。二乘亦爾，為無明所覆，不見佛果故，受四種生死之苦。六為顯見諦惑，立菴羅樹子譬。譬如菴羅子，生芽之時必破其皮，然後得出。皮譬見諦，芽譬法身。見諦亦爾，初見真理即破此惑，法身顯現故。七為顯思惟惑故，立弊帛裹金寶譬。譬如敗衣，不堪服用。身見真實先來已破，聖道對治數數習故。思惟煩惱無復勢力，譬彼敗衣；金如法身，為思惑所障。八為顯不淨地惑，立貧女懷王子譬。譬如轉輪王子在貧女腹中，胎不能污。七地以還煩惱亦爾，雖名煩惱而有三德：一者無染濁，智慧慈悲所含養故；二者無過失，以不損自他故；三者無量功德，能成熟佛法及眾生故。若長煩惱即成凡夫，不能成熟佛法。若斷煩惱即成二乘，不能成熟眾生。九為顯淨地惑故，立摸中金像譬。譬如鑄金像，未開摸時像已成熟，水等諸物不能破，唯斧等乃能破故。八地以上惑亦如是，唯金剛心能破究竟故。因三種自性，為顯心清淨界名如來藏，故說九種如蓮花等譬。三種自性者，一者法身、二如如、三佛性。合此九譬為三，初三譬法身、次一譬如如、後五譬佛性。云何如此？明諸佛法身有二種：一正得、二正說。言正得法身者，最清淨法界是無分別智境，諸佛當體是自所得法。二正說法身者，為得此法身清淨法界正流從如所化眾生識生，名為正說法身。正說法身又有二種：一深妙、二麁淺，為安立此二道理。一深妙者，為安大乘道理。二麁淺，為二乘人說此道理。復次第一義諦，為安立菩薩甚深法藏。約真俗二諦，安立二乘十二部等種種法藏。
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釋曰：一正得法身者，體是真如。世間無物可為譬者，故還取花中佛像為譬。二正說深妙法身者，以真如一味故，故取蜂家蜜為譬。三麁淺正說法身者，以顯真俗種種義味故，故取糠中米為譬。由此三譬，顯諸佛正得法身、正說法身。是三法身遍滿攝藏一切眾生界無餘故，故經說無一眾生出如來法身外者，如無一色出虛空外者故。次金墮不淨一譬譬如如者，如如有三義，故取金為譬。一者性無變異、二者功德無窮、三者清淨無二。自性亦如，無變異故；功德亦如，無增減故；清淨亦如，無染污故，故曰如如是真如。如在一切邪定聚及一闡提諸眾生中本無差別，若至客塵滅後說名如來藏，故說一切眾生為如來藏，能藏如來不得顯現。為顯此清淨無二故，佛說此經：文殊師利！諸佛已出離於我取根本，由此自性清淨，應一切眾生清淨。是自性清淨與眾生清淨無有二故，為顯此如故說金寶譬。後五譬佛性者，佛性有二種：一者住自性性、二者引出性，諸佛三身因此二性故得成就。為顯住自性故，說地中寶藏譬。此住自性佛性者，有六種德故如寶藏：一者最難得。佛性亦爾，於無數時節起正勤心，因福德智慧滿足莊嚴方始顯現故。譬如意寶藏，由勝因乃感。二者清淨無垢。由佛性與煩惱不相染故，是故譬如意寶不為不淨所污。三者威神無窮，明六神通等功德圓滿故。如意寶亦爾，隨意能辦故說寶藏譬。四者能莊嚴一切世間功德善根，於一切處相稱可故。如意寶亦爾，能為世間種種莊嚴具。五者最勝，於一切法中無與等故。亦如如意寶，物中最勝故，說寶藏為譬。六者八種世法中無有變異，為十種常住因故。真寶亦爾，雖燒打磨不能改其自性，故取寶藏以譬住自性佛性。二者引出佛性。從初發意至金剛心，此中佛性名為引出。言引出者，凡有五位：一能出闡提位、二能出外道位、三出聲聞位、四出獨覺位、五出菩薩無明住地位。此法身能破煩惱㲉，其體顯現故。第六說菴羅樹芽為譬，如彼樹芽能破皮肉，得出生為大樹王故。說引出佛性，如菴羅樹芽能生大樹王故。為約此兩因故，佛說三身果。一者因住自性佛性故說法身。法身有四種功德，是故第七說敗帛裹真金譬。四功德者：一自性有，如金本有，非所造作。二清淨，如金本淨，塵垢不能染污。三為一切功德所依處，如金能感種種貴物故。四平等所得，謂一切眾生並同應得，如金無的主，眾人共有，隨其功力修者即得，故說法身猶如真金。二者因引出佛性故說應身。應身有四種功德，是故第八說如貧賤女人有轉輪王胎。四功德者：一依止，依止者，三十七道品是所依止。二者正生，謂欲得
釋曰：一正得法身者，體是真如。世間無物可為譬者，故還取花中佛像為譬。二正說深妙法身者，以真如一味故，故取蜂家蜜為譬。三麁淺正說法身者，以顯真俗種種義味故，故取糠中米為譬。由此三譬，顯諸佛正得法身、正說法身。是三法身遍滿攝藏一切眾生界無餘故，故經說無一眾生出如來法身外者，如無一色出虛空外者故。次金墮不淨一譬譬如如者，如如有三義，故取金為譬。一者性無變異、二者功德無窮、三者清淨無二。自性亦如，無變異故；功德亦如，無增減故；清淨亦如，無染污故，故曰如如是真如。如在一切邪定聚及一闡提諸眾生中本無差別，若至客塵滅後說名如來藏，故說一切眾生為如來藏，能藏如來不得顯現。為顯此清淨無二故，佛說此經：文殊師利！諸佛已出離於我取根本，由此自性清淨，應一切眾生清淨。是自性清淨與眾生清淨無有二故，為顯此如故說金寶譬。後五譬佛性者，佛性有二種：一者住自性性、二者引出性，諸佛三身因此二性故得成就。為顯住自性故，說地中寶藏譬。此住自性佛性者，有六種德故如寶藏：一者最難得。佛性亦爾，於無數時節起正勤心，因福德智慧滿足莊嚴方始顯現故。譬如意寶藏，由勝因乃感。二者清淨無垢。由佛性與煩惱不相染故，是故譬如意寶不為不淨所污。三者威神無窮，明六神通等功德圓滿故。如意寶亦爾，隨意能辦故說寶藏譬。四者能莊嚴一切世間功德善根，於一切處相稱可故。如意寶亦爾，能為世間種種莊嚴具。五者最勝，於一切法中無與等故。亦如如意寶，物中最勝故，說寶藏為譬。六者八種世法中無有變異，為十種常住因故。真寶亦爾，雖燒打磨不能改其自性，故取寶藏以譬住自性佛性。二者引出佛性。從初發意至金剛心，此中佛性名為引出。言引出者，凡有五位：一能出闡提位、二能出外道位、三出聲聞位、四出獨覺位、五出菩薩無明住地位。此法身能破煩惱㲉，其體顯現故。第六說菴羅樹芽為譬，如彼樹芽能破皮肉，得出生為大樹王故。說引出佛性，如菴羅樹芽能生大樹王故。為約此兩因故，佛說三身果。一者因住自性佛性故說法身。法身有四種功德，是故第七說敗帛裹真金譬。四功德者：一自性有，如金本有，非所造作。二清淨，如金本淨，塵垢不能染污。三為一切功德所依處，如金能感種種貴物故。四平等所得，謂一切眾生並同應得，如金無的主，眾人共有，隨其功力修者即得，故說法身猶如真金。二者因引出佛性故說應身。應身有四種功德，是故第八說如貧賤女人有轉輪王胎。四功德者：一依止，依止者，三十七道品是所依止。二者正生，謂欲得
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應得，即是未知欲知根。三者正住，謂正得，即是知根。四正受用，即知已根。合此四義，名為應身。如胎中轉輪王子，亦有四義：一以宿業為依止；二未得王位欲得，如初生；三正得王位，如住；四得已不失，如受用，是故應身以胎中轉輪王為譬。三者因引出佛性復出化身。化身者，有三事：一有相，如水中月，以影相為體故；二由功力，以宿願所作故；三有始有終，故第九立摸中佛像為譬。
應得，即是未知欲知根。三者正住，謂正得，即是知根。四正受用，即知已根。合此四義，名為應身。如胎中轉輪王子，亦有四義：一以宿業為依止；二未得王位欲得，如初生；三正得王位，如住；四得已不失，如受用，是故應身以胎中轉輪王為譬。三者因引出佛性復出化身。化身者，有三事：一有相，如水中月，以影相為體故；二由功力，以宿願所作故；三有始有終，故第九立摸中佛像為譬。
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釋曰：三義者，一有相貌，譬如月影，但似而不真實。化身亦爾，非實體故。二由人工造作者，譬化身宿願所起。三明有始有終者，譬化身隨緣變化，故能有始有終。復次以三義故顯此三身，初甚深義，顯於法身。甚深者，體微細故。故此法身具足五相、五種功德。五相者，一者無為相，離生老等四相過失故。二者無一異相，真與俗諦不一不異。復有二種：一約法辯、二就人論。約法辯不一不異者，為真通故不可言異，以俗別故不得言一。如螺白色，螺之與色不一不二。若言異者，見取螺白色時，不應得於螺解。若言一者，不應有香味觸異，但應是色。二約人論真俗不一不異者，若真與俗一，凡人見俗則應通真；若通真者，應是聖人，以不見真故，故知不一。若言異者，聖人見俗不應通真，若不通真即是凡夫；以聖人見故，不得為異，是故不一不異。三離二邊相者，有六種中道故，能出離六種二邊。何者為六？一者執可滅滅、二者執可畏畏、三者執可執執、四者執正與邪、五者執有作無作、六者執不生同生一。執可滅與滅者，有人謂言一切諸法畢竟可滅，是名一邊。畢竟滅盡是名為空，復是一邊。因此二邊偏執而生怖畏。為離此二邊偏執故，佛說諸法不有故非可滅，不無故非不滅。非滅非不滅，是名中道，故佛立虛空譬。所以《寶頂經》云：迦葉！譬如有人怖畏虛空，椎胸叫呼，作如是言：「善友！汝等為我除此虛空，除此虛空。」迦葉！於汝意云何？此空為可除不？迦葉言：不可。世尊！佛言：迦葉！若有如是沙門婆羅門怖畏性空，我說是人失心狂亂。所以者何？迦葉！一切諸法並是說空方便。若畏此空，云何不畏一切諸法？若惜諸法，云何不惜此空？問曰：此經為顯何義？答曰：為示一切諸法本性非有故說法空，非關法滅然後得空，故於空性不應生怖。是名離可滅滅二邊顯非能滅所滅中道。二執可畏畏。二邊者，以分別性所起色等六塵執為實苦是為一邊，生怖畏心復為一邊，此是因依他性執分別性，於中計有實苦而生怖畏。為離此二邊偏執、欲顯中道故，佛以畫師為譬：迦葉！譬如畫師作羅剎像，像甚可畏。畫師見像，自生怖畏，覆面不敢看，失心顛狂。迦葉！如是凡夫由自所作色等諸塵流轉生死，於如是法不能通達如實道理。此譬為顯何義？為明色等諸塵非是實有，但以妄想分別所作。如彼畫師自分別作羅剎惡像，見還生怖。是人亦爾，自於空中而生怖畏。
釋曰：三義者，一有相貌，譬如月影，但似而不真實。化身亦爾，非實體故。二由人工造作者，譬化身宿願所起。三明有始有終者，譬化身隨緣變化，故能有始有終。復次以三義故顯此三身，初甚深義，顯於法身。甚深者，體微細故。故此法身具足五相、五種功德。五相者，一者無為相，離生老等四相過失故。二者無一異相，真與俗諦不一不異。復有二種：一約法辯、二就人論。約法辯不一不異者，為真通故不可言異，以俗別故不得言一。如螺白色，螺之與色不一不二。若言異者，見取螺白色時，不應得於螺解。若言一者，不應有香味觸異，但應是色。二約人論真俗不一不異者，若真與俗一，凡人見俗則應通真；若通真者，應是聖人，以不見真故，故知不一。若言異者，聖人見俗不應通真，若不通真即是凡夫；以聖人見故，不得為異，是故不一不異。三離二邊相者，有六種中道故，能出離六種二邊。何者為六？一者執可滅滅、二者執可畏畏、三者執可執執、四者執正與邪、五者執有作無作、六者執不生同生一。執可滅與滅者，有人謂言一切諸法畢竟可滅，是名一邊。畢竟滅盡是名為空，復是一邊。因此二邊偏執而生怖畏。為離此二邊偏執故，佛說諸法不有故非可滅，不無故非不滅。非滅非不滅，是名中道，故佛立虛空譬。所以《寶頂經》云：迦葉！譬如有人怖畏虛空，椎胸叫呼，作如是言：「善友！汝等為我除此虛空，除此虛空。」迦葉！於汝意云何？此空為可除不？迦葉言：不可。世尊！佛言：迦葉！若有如是沙門婆羅門怖畏性空，我說是人失心狂亂。所以者何？迦葉！一切諸法並是說空方便。若畏此空，云何不畏一切諸法？若惜諸法，云何不惜此空？問曰：此經為顯何義？答曰：為示一切諸法本性非有故說法空，非關法滅然後得空，故於空性不應生怖。是名離可滅滅二邊顯非能滅所滅中道。二執可畏畏。二邊者，以分別性所起色等六塵執為實苦是為一邊，生怖畏心復為一邊，此是因依他性執分別性，於中計有實苦而生怖畏。為離此二邊偏執、欲顯中道故，佛以畫師為譬：迦葉！譬如畫師作羅剎像，像甚可畏。畫師見像，自生怖畏，覆面不敢看，失心顛狂。迦葉！如是凡夫由自所作色等諸塵流轉生死，於如是法不能通達如實道理。此譬為顯何義？為明色等諸塵非是實有，但以妄想分別所作。如彼畫師自分別作羅剎惡像，見還生怖。是人亦爾，自於空中而生怖畏。
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釋曰：初一譬約聲聞小乘說，此第二譬約大乘說。云何如此？以小乘人於真如中不數習故，故生怖畏。大乘人能數數習空，故不生畏。如師子子，聞師子吼不生怖畏。若不了分別、依他二性，執為實有，故被染污。三可執執二邊者，分別可執與能執以為實有。為離此二邊故，經中佛以幻師為譬：迦葉！譬如幻師作諸幻像，所作虎等還食幻師。迦葉！如是觀行比丘隨觀一境，顯現唯空故，實無所有、虛無真實。云何能得離此二邊？由依意識生唯識智。唯識智者，即無塵體智。是唯識智若成，則能還滅自本意識。何以故？以塵無體故意識不生，意識不生故唯識自滅故。意識如幻師，唯識智如幻虎。以意識能生唯識故，唯識觀成還能滅於意識。何以故？由塵等無故，意識不生。譬如幻虎還食幻師。如提婆法師說偈言：
釋曰：初一譬約聲聞小乘說，此第二譬約大乘說。云何如此？以小乘人於真如中不數習故，故生怖畏。大乘人能數數習空，故不生畏。如師子子，聞師子吼不生怖畏。若不了分別、依他二性，執為實有，故被染污。三可執執二邊者，分別可執與能執以為實有。為離此二邊故，經中佛以幻師為譬：迦葉！譬如幻師作諸幻像，所作虎等還食幻師。迦葉！如是觀行比丘隨觀一境，顯現唯空故，實無所有、虛無真實。云何能得離此二邊？由依意識生唯識智。唯識智者，即無塵體智。是唯識智若成，則能還滅自本意識。何以故？以塵無體故意識不生，意識不生故唯識自滅故。意識如幻師，唯識智如幻虎。以意識能生唯識故，唯識觀成還能滅於意識。何以故？由塵等無故，意識不生。譬如幻虎還食幻師。如提婆法師說偈言：
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「意識三有本， 諸塵是其因；
「意識三有本， 諸塵是其因；
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若見塵無體， 有種自然滅。」
若見塵無體， 有種自然滅。」
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四邪正二邊者，正者通達位中真實觀行分別為正，未通達前分別為邪。為離此二邊故，以兩木生火為譬。如經中說：迦葉！譬如二木相揩即能生火，火生之時還自燒木。如是正相真實觀行，與邪相治生聖智根。智根若成，還除邪正二分別故。譬如火生還燒兩木，兩木若盡，火亦無依。邪正不二，故言中道。五有作無作二邊者，有作者，有人執言，欲修智慧必先作意，然後事成。無作者，有人執言，智慧無事無能。何以故？由解惑相對，由解生故惑自然滅，非解能除，故說智慧無事無能。為離此二，是故立於油燈為譬。如經：迦葉！譬如燃燈，燈光既起，黑暗即滅。而彼燈光雖不作意言能滅暗、暗由我滅。而必因於光起，暗方得滅。是故燈光雖不作意，不無事能。智慧亦爾，不作是意我能滅惑，而亦非不由智慧生惑便除滅，故知智慧不無事能。若說作意我能滅惑，是名增益，即有作邊。若說智慧起時，無明自滅不由智慧，是名損減，即無作邊。為離此二邊故，說智慧生不作意。作不作意，非作故不增、非不作故不減，是名中道。六不生同生二邊者，一不生執者，譬如凡夫相續中，煩惱恒起，未曾生道，由惑礙故。未來亦爾，故知永不解脫，即是一邊。二同生者，明諸惑於無始長時本有，若對治道與惑同時起者，可能滅惑。若道始生，此道力弱，不能滅惑，故知永不解脫。為離此二邊，是故佛說第二燈譬：迦葉！如嶮暗山巖及廟堂房舍，無數千年暗在其中，未曾有人燃燈照了。設有人能於中燃燈，得成以不？答言：得成。迦葉！此中諸暗得作念言：我住此已久，我今不去。是暗能作此意以不？不可。世尊！何以故？燈光既成，不得不去。迦葉！如是煩惱及業，從無數劫來在眾生相續中，若能生一念正思惟者，則久劫煩惱悉皆自滅。迦葉！是燈光者，即譬聖無分別智。黑暗者，即譬眾生煩惱業。由此燈譬，破道不生執。何以故？以道依因緣生故。若因緣未合，道不得生；因緣具者，道即得生。由如燃燈後方暗滅。暗滅譬者，破同生執，以暗分羸弱故可滅，是無顛倒境界故。以白淨最強有真實境，無顛倒故。是名離六種二邊，顯六種中道。四離障相者，障有三種：一煩惱障，能離此障，得慧解脫阿羅漢。二禪定障，由離此障，故得俱解脫阿羅漢及獨覺等。三一切智障，是菩薩道所破，離此障故得成正覺。如來法身在三位中，雖有三障，非所染污。五法身界清淨相者，凡有四譬，譬各四義。初四義者，法身不改如金，如如清淨如水，第一義諦無相如空，大般涅槃顯了如覺。二四義者，神通轉變如金，慈悲潤澤如水，自性不捨眾生如空，般若
四邪正二邊者，正者通達位中真實觀行分別為正，未通達前分別為邪。為離此二邊故，以兩木生火為譬。如經中說：迦葉！譬如二木相揩即能生火，火生之時還自燒木。如是正相真實觀行，與邪相治生聖智根。智根若成，還除邪正二分別故。譬如火生還燒兩木，兩木若盡，火亦無依。邪正不二，故言中道。五有作無作二邊者，有作者，有人執言，欲修智慧必先作意，然後事成。無作者，有人執言，智慧無事無能。何以故？由解惑相對，由解生故惑自然滅，非解能除，故說智慧無事無能。為離此二，是故立於油燈為譬。如經：迦葉！譬如燃燈，燈光既起，黑暗即滅。而彼燈光雖不作意言能滅暗、暗由我滅。而必因於光起，暗方得滅。是故燈光雖不作意，不無事能。智慧亦爾，不作是意我能滅惑，而亦非不由智慧生惑便除滅，故知智慧不無事能。若說作意我能滅惑，是名增益，即有作邊。若說智慧起時，無明自滅不由智慧，是名損減，即無作邊。為離此二邊故，說智慧生不作意。作不作意，非作故不增、非不作故不減，是名中道。六不生同生二邊者，一不生執者，譬如凡夫相續中，煩惱恒起，未曾生道，由惑礙故。未來亦爾，故知永不解脫，即是一邊。二同生者，明諸惑於無始長時本有，若對治道與惑同時起者，可能滅惑。若道始生，此道力弱，不能滅惑，故知永不解脫。為離此二邊，是故佛說第二燈譬：迦葉！如嶮暗山巖及廟堂房舍，無數千年暗在其中，未曾有人燃燈照了。設有人能於中燃燈，得成以不？答言：得成。迦葉！此中諸暗得作念言：我住此已久，我今不去。是暗能作此意以不？不可。世尊！何以故？燈光既成，不得不去。迦葉！如是煩惱及業，從無數劫來在眾生相續中，若能生一念正思惟者，則久劫煩惱悉皆自滅。迦葉！是燈光者，即譬聖無分別智。黑暗者，即譬眾生煩惱業。由此燈譬，破道不生執。何以故？以道依因緣生故。若因緣未合，道不得生；因緣具者，道即得生。由如燃燈後方暗滅。暗滅譬者，破同生執，以暗分羸弱故可滅，是無顛倒境界故。以白淨最強有真實境，無顛倒故。是名離六種二邊，顯六種中道。四離障相者，障有三種：一煩惱障，能離此障，得慧解脫阿羅漢。二禪定障，由離此障，故得俱解脫阿羅漢及獨覺等。三一切智障，是菩薩道所破，離此障故得成正覺。如來法身在三位中，雖有三障，非所染污。五法身界清淨相者，凡有四譬，譬各四義。初四義者，法身不改如金，如如清淨如水，第一義諦無相如空，大般涅槃顯了如覺。二四義者，神通轉變如金，慈悲潤澤如水，自性不捨眾生如空，般若
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解淨如覺。三四義者，因本清淨無染如金，勝道洗浣如水，解脫無累如空，果體顯現如覺。四四義者，樂性利益如金，淨體清潔如水，常德無壞如空，我義無著如覺。
解淨如覺。三四義者，因本清淨無染如金，勝道洗浣如水，解脫無累如空，果體顯現如覺。四四義者，樂性利益如金，淨體清潔如水，常德無壞如空，我義無著如覺。
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問曰：此五相各顯何義？答曰：初無為相者，為顯種類義。何以故？如來法身以無為為種類相故。二無別異者，為顯相義。明如來相者應知不一不二為相故。三離二邊相者，為顯足趺義。足者即菩薩一切聖道，趺者聖道所依止處。捨離二邊，能依中道之理，得至法身故。四離一切障相者，為顯法身功德無諸染污，智障永度故。五清淨法身相者，顯法身果無垢澄寂故。復次五相次第義應知，初無為相者顯常住，二無別異相者顯真實義，三離二邊相者顯對治義，四離一切障相者顯解脫義，五法界清淨者顯自性清淨義。如是相生，亦得從前向後、從後向前故。復次五義次第者，一自性故說無為，二無分別故說不一不二，三聖智境界故說離二邊，四自性清淨故說離一切障，五究竟成就故說法界清淨。是名五相。復次五德者，一不可量、二不可數、三不可思、四無與等、五究竟清淨。一不可量者，有四義：一由時節久故不可量；二功用大故不可量；三無餘不足故不可量；四無中間故不可量，如佛問舍利弗：汝能如量通達如來功德不？舍利弗言：不能。世尊！又問：汝云何得信如來功德？舍利弗言：我今依聲聞能觀見如來戒等功德，無處不生希有。譬如有人行天園，路見寶莊嚴樹，生希有心。我今亦爾。世尊！譬如有人在大城外，見彼諸人出入，無不可怜。作如是計：此城中人，皆應可怜。我亦如是，依聲聞故，能觀如來戒等功德，無非希有，以信知故。二不可數者，是不可量功德為一為多？其數無窮，過恒沙數。如《馬先行經》中說偈：
問曰：此五相各顯何義？答曰：初無為相者，為顯種類義。何以故？如來法身以無為為種類相故。二無別異者，為顯相義。明如來相者應知不一不二為相故。三離二邊相者，為顯足趺義。足者即菩薩一切聖道，趺者聖道所依止處。捨離二邊，能依中道之理，得至法身故。四離一切障相者，為顯法身功德無諸染污，智障永度故。五清淨法身相者，顯法身果無垢澄寂故。復次五相次第義應知，初無為相者顯常住，二無別異相者顯真實義，三離二邊相者顯對治義，四離一切障相者顯解脫義，五法界清淨者顯自性清淨義。如是相生，亦得從前向後、從後向前故。復次五義次第者，一自性故說無為，二無分別故說不一不二，三聖智境界故說離二邊，四自性清淨故說離一切障，五究竟成就故說法界清淨。是名五相。復次五德者，一不可量、二不可數、三不可思、四無與等、五究竟清淨。一不可量者，有四義：一由時節久故不可量；二功用大故不可量；三無餘不足故不可量；四無中間故不可量，如佛問舍利弗：汝能如量通達如來功德不？舍利弗言：不能。世尊！又問：汝云何得信如來功德？舍利弗言：我今依聲聞能觀見如來戒等功德，無處不生希有。譬如有人行天園，路見寶莊嚴樹，生希有心。我今亦爾。世尊！譬如有人在大城外，見彼諸人出入，無不可怜。作如是計：此城中人，皆應可怜。我亦如是，依聲聞故，能觀如來戒等功德，無非希有，以信知故。二不可數者，是不可量功德為一為多？其數無窮，過恒沙數。如《馬先行經》中說偈：
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「若人有千頭， 頭頭有百口，
「若人有千頭， 頭頭有百口，
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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口口百言舌， 舌舌百言聲，
口口百言舌， 舌舌百言聲，
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十力等一分， 窮劫說不盡。」
十力等一分， 窮劫說不盡。」
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三不可思者，非覺觀境界故。四無與等者，不與聲聞獨覺菩薩三乘等共得故。五究竟清淨者，無明住地永滅無餘故。是名法身五德。復次應身者，勢用廣大故。此身本有三德：一大般若、二大禪定、三大慈悲。大般若者，無分別聖智是其體相。大禪定者，無作意是其體相，已離出入意故。大慈悲者，能拔能救是其體相。如眾生意令得圓滿，故須此三。一為法樂、二為六通、三為拔濟，是故大悲為拔三惡道苦，安置人天，大定能顯六通，令生信樂。般若為受法樂，能成熟解脫。是名應身。復次化身者，大悲為本，禪定為變現，般若能令有五種能：一令生厭怖、二令入聖道、三令捨昔執、四令信樂大法、五令受大菩提記。此三大法在因地中，熏修如如，安立本願。由此本願，至道後時，隨於三身能作利益眾生之事。是故出現五濁世中，事有十四：一現本生事、二現生兜率天、三從天下處中陰、四入胎、五出胎、六學技能、七童子遊戲、八出家、九苦行、十詣菩提樹、十一破魔軍、十二成佛、十三轉法輪、十四般涅槃。此十四事現五濁世，至眾生盡。此十四事為五因緣：一為說無常苦無我空涅槃寂靜，由此正說音聲，能令眾生於三有中而生怖畏。二生怖畏已，令入二乘聖道。三入聖道已，生究竟涅槃心。為破如此增上慢心故，說大乘法花等真實法教，令諸眾生捨本所執，攝取慈悲般若方便四攝，已於無上乘中而成熟之。五成熟已，授其無上菩提道記。是名化身事。復次依此三身，隨一一身各有一德。法身微細故，甚深是其德。應身威神具足故，廣大是其德。化身能濟度凡夫等諸眾生故，和善是其德。復次此三身者，恒能生起世間利益等事，故說常住。常住者，依十種因緣。十者，一因緣無邊、二眾生界無邊、三大悲無邊、四如意足無邊、五無分別智無邊、六恒在禪定無散、七安樂清涼、八行於世間八法不染、九甘露寂靜遠離死魔、十本性法然無生無滅。一因緣無邊故常者，無量劫來捨身命財、為攝正法，正法既無邊際無窮無盡，還以無窮之因感無窮果，果即三身，故得是常。二眾生無邊故常者，初發心時結四弘誓、起十無盡大願：若眾生不可盡，我願無盡；眾生若盡，我願乃盡。眾生既其無盡，是故化身常在世間，教導眾生無有窮盡。三大悲無邊故常者，若諸菩薩分有大悲，尚能恒救眾生心無齊限，久住生死不入涅槃，何況如來眾德圓滿，常在大悲，救拔恒恩，豈有邊際？是故言常。四四如意無邊故常者，世間有得四神足者，尚能住壽四十小劫，何況如來為大神足師，而當不能住壽自在億百千劫廣化眾生？是故名常。五無分別慧無邊故
三不可思者，非覺觀境界故。四無與等者，不與聲聞獨覺菩薩三乘等共得故。五究竟清淨者，無明住地永滅無餘故。是名法身五德。復次應身者，勢用廣大故。此身本有三德：一大般若、二大禪定、三大慈悲。大般若者，無分別聖智是其體相。大禪定者，無作意是其體相，已離出入意故。大慈悲者，能拔能救是其體相。如眾生意令得圓滿，故須此三。一為法樂、二為六通、三為拔濟，是故大悲為拔三惡道苦，安置人天，大定能顯六通，令生信樂。般若為受法樂，能成熟解脫。是名應身。復次化身者，大悲為本，禪定為變現，般若能令有五種能：一令生厭怖、二令入聖道、三令捨昔執、四令信樂大法、五令受大菩提記。此三大法在因地中，熏修如如，安立本願。由此本願，至道後時，隨於三身能作利益眾生之事。是故出現五濁世中，事有十四：一現本生事、二現生兜率天、三從天下處中陰、四入胎、五出胎、六學技能、七童子遊戲、八出家、九苦行、十詣菩提樹、十一破魔軍、十二成佛、十三轉法輪、十四般涅槃。此十四事現五濁世，至眾生盡。此十四事為五因緣：一為說無常苦無我空涅槃寂靜，由此正說音聲，能令眾生於三有中而生怖畏。二生怖畏已，令入二乘聖道。三入聖道已，生究竟涅槃心。為破如此增上慢心故，說大乘法花等真實法教，令諸眾生捨本所執，攝取慈悲般若方便四攝，已於無上乘中而成熟之。五成熟已，授其無上菩提道記。是名化身事。復次依此三身，隨一一身各有一德。法身微細故，甚深是其德。應身威神具足故，廣大是其德。化身能濟度凡夫等諸眾生故，和善是其德。復次此三身者，恒能生起世間利益等事，故說常住。常住者，依十種因緣。十者，一因緣無邊、二眾生界無邊、三大悲無邊、四如意足無邊、五無分別智無邊、六恒在禪定無散、七安樂清涼、八行於世間八法不染、九甘露寂靜遠離死魔、十本性法然無生無滅。一因緣無邊故常者，無量劫來捨身命財、為攝正法，正法既無邊際無窮無盡，還以無窮之因感無窮果，果即三身，故得是常。二眾生無邊故常者，初發心時結四弘誓、起十無盡大願：若眾生不可盡，我願無盡；眾生若盡，我願乃盡。眾生既其無盡，是故化身常在世間，教導眾生無有窮盡。三大悲無邊故常者，若諸菩薩分有大悲，尚能恒救眾生心無齊限，久住生死不入涅槃，何況如來眾德圓滿，常在大悲，救拔恒恩，豈有邊際？是故言常。四四如意無邊故常者，世間有得四神足者，尚能住壽四十小劫，何況如來為大神足師，而當不能住壽自在億百千劫廣化眾生？是故名常。五無分別慧無邊故
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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常者，遠離生死涅槃二執，一向與第一義諦相應，不動不出，故知是常。六恒在禪定故常者，世間有人得禪定者，尚能不為水火燼溺刀箭所傷，何況如來常在禪定而應可壞？是故名常。七安樂清涼故常者，安樂即是金剛心，能除無明住地最後念無常苦。以無苦故，故名安樂。佛果顯成，故名清涼。是解脫道，故名為常。八行於世間八法不染故常者，佛身雖復在於道前，生死相應而不為彼煩惱所染，無妄想緣，故是常住。九甘露寂靜遠離死魔故常者，甘露令人長仙不死，金剛之心能除無明最後念惑，故得佛果常樂，常樂故寂靜，寂靜故遠離死魔，離死魔故是常住法。十性無生滅故是常者，法身非本無今有、本有今無，雖行三世，非三世法。何以故？此是本有，非始今有。過三世法，是故名常。
常者，遠離生死涅槃二執，一向與第一義諦相應，不動不出，故知是常。六恒在禪定故常者，世間有人得禪定者，尚能不為水火燼溺刀箭所傷，何況如來常在禪定而應可壞？是故名常。七安樂清涼故常者，安樂即是金剛心，能除無明住地最後念無常苦。以無苦故，故名安樂。佛果顯成，故名清涼。是解脫道，故名為常。八行於世間八法不染故常者，佛身雖復在於道前，生死相應而不為彼煩惱所染，無妄想緣，故是常住。九甘露寂靜遠離死魔故常者，甘露令人長仙不死，金剛之心能除無明最後念惑，故得佛果常樂，常樂故寂靜，寂靜故遠離死魔，離死魔故是常住法。十性無生滅故是常者，法身非本無今有、本有今無，雖行三世，非三世法。何以故？此是本有，非始今有。過三世法，是故名常。
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問曰：佛說大乘諸經，一向皆言顯諸法空如雲夢幻。煩惱能障故，以雲為譬；一切諸業不真實故，以夢為譬；一切五陰果報煩惱業所起故，故以幻為譬。前說此經顯於此義，云何更說一切眾生皆有佛性？答曰：已如初說，五種功德除五過失，明有佛性，是故言有。復次此九種譬，為顯佛性有五義應知。五義者，一真實有、二依方便則可得見、三得見已功德無窮、四無初不應相應㲉。釋曰：無初者，謂煩惱業報並皆無始，故言無初。不應者，由此三故違逆法身，故言不應。相應者，由依法身得起此三，故說相應。㲉者，此三能藏法身，故名為㲉。五無初相應善性為法者，釋曰：無初者，以性得般若大悲禪定，法身並本有故，故言無初。體用未曾相離，故言相應。是名無初相應。善性為法者，法身自性無改，由般若故；性有威德，由禪定故；性能潤滑，由大悲故，故稱善性為法。如是九譬，釋無前後際變異義竟。二無染淨變異者，法身不為生死陰界入等所污，故言無染。非智數所作，故言無淨。三無生變異者，法身無生故非起成，非起成故非是始有，不論變異。四無老變異者，法身無動轉故無所改異，故言無老。五無依住變異者，若法有依有住即有變異，法身不由他故，無依無所的在，故言無住。六無滅變異者，法身常住、不可破壞，故言無滅變異，是名無變異。六種別義究竟。復次合六為三者，一前後寂靜，謂無前後際異。二無流，即無染淨異。三無為，謂無四相生住滅等故無有變異。是故一切妄想諸法有三變異：一果報盡故變異、二對治所破故變異、三剎那念念滅故變異。法身不爾，離三過失故一；前後寂靜故無果報，盡變異二；無流故無對治，破變異三。非有為法故、無念念壞變異故，名無變異。
問曰：佛說大乘諸經，一向皆言顯諸法空如雲夢幻。煩惱能障故，以雲為譬；一切諸業不真實故，以夢為譬；一切五陰果報煩惱業所起故，故以幻為譬。前說此經顯於此義，云何更說一切眾生皆有佛性？答曰：已如初說，五種功德除五過失，明有佛性，是故言有。復次此九種譬，為顯佛性有五義應知。五義者，一真實有、二依方便則可得見、三得見已功德無窮、四無初不應相應㲉。釋曰：無初者，謂煩惱業報並皆無始，故言無初。不應者，由此三故違逆法身，故言不應。相應者，由依法身得起此三，故說相應。㲉者，此三能藏法身，故名為㲉。五無初相應善性為法者，釋曰：無初者，以性得般若大悲禪定，法身並本有故，故言無初。體用未曾相離，故言相應。是名無初相應。善性為法者，法身自性無改，由般若故；性有威德，由禪定故；性能潤滑，由大悲故，故稱善性為法。如是九譬，釋無前後際變異義竟。二無染淨變異者，法身不為生死陰界入等所污，故言無染。非智數所作，故言無淨。三無生變異者，法身無生故非起成，非起成故非是始有，不論變異。四無老變異者，法身無動轉故無所改異，故言無老。五無依住變異者，若法有依有住即有變異，法身不由他故，無依無所的在，故言無住。六無滅變異者，法身常住、不可破壞，故言無滅變異，是名無變異。六種別義究竟。復次合六為三者，一前後寂靜，謂無前後際異。二無流，即無染淨異。三無為，謂無四相生住滅等故無有變異。是故一切妄想諸法有三變異：一果報盡故變異、二對治所破故變異、三剎那念念滅故變異。法身不爾，離三過失故一；前後寂靜故無果報，盡變異二；無流故無對治，破變異三。非有為法故、無念念壞變異故，名無變異。
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佛性論辯相分第四中無差別品第十
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復次無差別義應知。無差別者，此如來性已至極清淨位。若略說，是無流界中，約如來性有四義，因此四義故立四名，約於四人顯以四德。四義者，一者一切佛法前後不相離、二者一切處皆如、三者非妄想倒法、四者本性寂靜。
復次無差別義應知。無差別者，此如來性已至極清淨位。若略說，是無流界中，約如來性有四義，因此四義故立四名，約於四人顯以四德。四義者，一者一切佛法前後不相離、二者一切處皆如、三者非妄想倒法、四者本性寂靜。
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釋曰：一切佛法前後不相離者，如《勝鬘經》說：世尊！如來藏不空過恒沙數等不相離不捨智不可思惟諸佛功德故。知如來藏由如來功德故不空。不空者，即明佛具足一切功德故。此性一切處皆如者，一切諸法無自性故。如《無上依經》說：一切眾生有陰界入，勝負種類內外所現，無始時節相續流轉，法然所得至明妙善。以是義故，故知一切處皆如。非妄想顛倒法者，如《解節經》中說，佛告無盡意菩薩：善男子！如來性者是真實諦，若如來出世及不出世，性相常然，非虛妄法。由此經故，知無妄想倒法名真實諦。本性寂靜者，如《文殊師利遍行經》說，佛言：文殊師利！諸佛如來本性自般涅槃，不生不滅。以是義故，故知本來自性寂靜。復次立四名者，一由佛法不相離故說名法身、二由性一切處如故名如來、三由無虛妄顛倒故名真實諦、四由本來寂靜故名般涅槃。是四義四名，於如來性無有差別故，說無差別相。復次約四人者，一者非身見眾生境界，由此真性是邪執對治故，為身見人說名法身。
釋曰：一切佛法前後不相離者，如《勝鬘經》說：世尊！如來藏不空過恒沙數等不相離不捨智不可思惟諸佛功德故。知如來藏由如來功德故不空。不空者，即明佛具足一切功德故。此性一切處皆如者，一切諸法無自性故。如《無上依經》說：一切眾生有陰界入，勝負種類內外所現，無始時節相續流轉，法然所得至明妙善。以是義故，故知一切處皆如。非妄想顛倒法者，如《解節經》中說，佛告無盡意菩薩：善男子！如來性者是真實諦，若如來出世及不出世，性相常然，非虛妄法。由此經故，知無妄想倒法名真實諦。本性寂靜者，如《文殊師利遍行經》說，佛言：文殊師利！諸佛如來本性自般涅槃，不生不滅。以是義故，故知本來自性寂靜。復次立四名者，一由佛法不相離故說名法身、二由性一切處如故名如來、三由無虛妄顛倒故名真實諦、四由本來寂靜故名般涅槃。是四義四名，於如來性無有差別故，說無差別相。復次約四人者，一者非身見眾生境界，由此真性是邪執對治故，為身見人說名法身。
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問曰：云何對此人以真如名法身？
問曰：云何對此人以真如名法身？
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答曰：是諸凡夫色等諸陰無有此性，強橫執有我及有我所，由此人法二執染污其心，身見滅處是甘露界不能信樂，何能通達如來法界？若見此界身見執滅，雖復身見已除未除此界恒爾，是故此界乃名真身。凡夫所執既非真實，故不俱在不得名身，為對如是身見凡夫立名為身。二者對顛倒人說名如來，顛倒人者謂二乘人。如來常住應修應行，而翻倒修無常想等。何以故？此修依於虛妄境起，故名倒修。樂我淨等亦復如是，由倒行故，一切二乘不能進修得與如來道果相稱，是故常等真如非其境界。此真如者，不如無常等世間對治故。此真如非如中，有如無非如；亦如二乘如者，是非如中如，無非如中非如。云何如此二乘之人，約虛妄觀無常等相以為真如？此虛妄觀唯因中有，果地則無。是故此如或成或壞，因中則成、果地則壞。菩薩如者離於虛妄，約真性以觀真故如。此如於因果中二處無異故，唯成不壞。是故二乘人如，逐其定滅，去而不來。菩薩如者，因果恒有，去來不異，捨因到果，故稱如去。從果出用，故曰如來。是故如來非二乘境界，故對二乘立如來名。三者對散動心人說名真諦，真如者是無增減法。散動心人者，始行大乘菩薩迷如來藏，有二種人：一者唯信滅除諸法名之為空，一切諸法未分析時是名為有，若分析竟乃名為空。二者謂有實法名之為空，我今應修應得。此二人者迷如來藏，前則執無故迷，後人執有故迷。如來藏者，道理何相？如偈說言：
答曰：是諸凡夫色等諸陰無有此性，強橫執有我及有我所，由此人法二執染污其心，身見滅處是甘露界不能信樂，何能通達如來法界？若見此界身見執滅，雖復身見已除未除此界恒爾，是故此界乃名真身。凡夫所執既非真實，故不俱在不得名身，為對如是身見凡夫立名為身。二者對顛倒人說名如來，顛倒人者謂二乘人。如來常住應修應行，而翻倒修無常想等。何以故？此修依於虛妄境起，故名倒修。樂我淨等亦復如是，由倒行故，一切二乘不能進修得與如來道果相稱，是故常等真如非其境界。此真如者，不如無常等世間對治故。此真如非如中，有如無非如；亦如二乘如者，是非如中如，無非如中非如。云何如此二乘之人，約虛妄觀無常等相以為真如？此虛妄觀唯因中有，果地則無。是故此如或成或壞，因中則成、果地則壞。菩薩如者離於虛妄，約真性以觀真故如。此如於因果中二處無異故，唯成不壞。是故二乘人如，逐其定滅，去而不來。菩薩如者，因果恒有，去來不異，捨因到果，故稱如去。從果出用，故曰如來。是故如來非二乘境界，故對二乘立如來名。三者對散動心人說名真諦，真如者是無增減法。散動心人者，始行大乘菩薩迷如來藏，有二種人：一者唯信滅除諸法名之為空，一切諸法未分析時是名為有，若分析竟乃名為空。二者謂有實法名之為空，我今應修應得。此二人者迷如來藏，前則執無故迷，後人執有故迷。如來藏者，道理何相？如偈說言：
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無一法可損， 無一法可增，
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應見實如實， 見實得解脫。
應見實如實， 見實得解脫。
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由客塵故空， 與法界相離；
由客塵故空， 與法界相離；
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無上法不空， 與法界相隨。
無上法不空， 與法界相隨。
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如來性者，自清淨故；能染客塵者，自性空故，故言無一法可損。真如者，與清淨因不相離，過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒相應故，故言無一法可增。若法無，因此無法觀真如空，以餘法有故，觀如不空，故言真如亦空不空。何以故？以離增減二邊故，無一法可損，故是空；無一法可增，故非空，若作是觀名真實觀，故得遠離增減二邊。為始行菩薩不能得見此藏理故，為對此人說真實諦，從初地至十地是其境界，觀於此理行十地行，是故非關始行境界。四者對十地菩薩說名涅槃。唯佛一人能得涅槃，餘諸菩薩不能至故。如《勝鬘經》說：世尊！由得涅槃故，世尊成就如來、阿羅訶、三藐三佛陀，得一切無量不可思惟究竟清淨諸佛功德。是故涅槃四種功德無差別相。復次四功德者，一一切功德、二無量功德、三不可思惟功德、四究竟清淨功德。由得涅槃故成如來，是故如來與於涅槃無有差別。何以故？若離佛者無得涅槃，若離涅槃無得佛故。
如來性者，自清淨故；能染客塵者，自性空故，故言無一法可損。真如者，與清淨因不相離，過恒沙數等不捨智不可思惟諸佛功德恒相應故，故言無一法可增。若法無，因此無法觀真如空，以餘法有故，觀如不空，故言真如亦空不空。何以故？以離增減二邊故，無一法可損，故是空；無一法可增，故非空，若作是觀名真實觀，故得遠離增減二邊。為始行菩薩不能得見此藏理故，為對此人說真實諦，從初地至十地是其境界，觀於此理行十地行，是故非關始行境界。四者對十地菩薩說名涅槃。唯佛一人能得涅槃，餘諸菩薩不能至故。如《勝鬘經》說：世尊！由得涅槃故，世尊成就如來、阿羅訶、三藐三佛陀，得一切無量不可思惟究竟清淨諸佛功德。是故涅槃四種功德無差別相。復次四功德者，一一切功德、二無量功德、三不可思惟功德、四究竟清淨功德。由得涅槃故成如來，是故如來與於涅槃無有差別。何以故？若離佛者無得涅槃，若離涅槃無得佛故。
解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话
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釋曰：功德者，初一切功德，即是第八不動地位，無分別、無穿漏、無中間、自然成，菩薩聖道恒相應故，諸佛如來無流界中一切功德皆得成就。二無量功德者，是第九善慧地位，無數禪定陀羅尼門海，能攝無量功德，智所依止故，無量功德皆得成就。三不可思惟功德，是第十法雲地位，一切如來祕密法藏證見明了，智慧所依故，故不可思惟皆得成就。四究竟清淨者，一切惑及習氣、一切智障已滅盡故，由滅盡智障故究竟清淨，功德圓滿成就涅槃。與此四功德相攝不相離故，唯佛得涅槃，餘人未得。是故如來性，於此四義、四名、四人、四德無有差別，故言無差別德。以是因緣，此自性等十相，為顯三義：一顯本有不可思議竟界、二顯依道理修修行可得、三顯得已能令無量功德圓滿究竟，故造斯論。
釋曰：功德者，初一切功德，即是第八不動地位，無分別、無穿漏、無中間、自然成，菩薩聖道恒相應故，諸佛如來無流界中一切功德皆得成就。二無量功德者，是第九善慧地位，無數禪定陀羅尼門海，能攝無量功德，智所依止故，無量功德皆得成就。三不可思惟功德，是第十法雲地位，一切如來祕密法藏證見明了，智慧所依故，故不可思惟皆得成就。四究竟清淨者，一切惑及習氣、一切智障已滅盡故，由滅盡智障故究竟清淨，功德圓滿成就涅槃。與此四功德相攝不相離故，唯佛得涅槃，餘人未得。是故如來性，於此四義、四名、四人、四德無有差別，故言無差別德。以是因緣，此自性等十相，為顯三義：一顯本有不可思議竟界、二顯依道理修修行可得、三顯得已能令無量功德圓滿究竟，故造斯論。
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佛性論卷第四
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