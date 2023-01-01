佛性論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性論卷第一

天親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天親菩薩造

陳天竺三藏真諦譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 陳天竺三藏真諦譯

緣起分第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起分第一

問曰：佛何因緣說於佛性？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 問曰：佛何因緣說於佛性？

答曰：如來為除五種過失、生五功德故，說一切眾生悉有佛性。除五種過失者，一為令眾生離下劣心故、二為離慢下品人故、三為離虛妄執故、四為離誹謗真實法故、五為離我執故。一為令眾生離下劣心者，有諸眾生未聞佛說有佛性理，不知自身必當有得佛義故，於此身起下劣想，不能發菩提心。今欲令其發心，捨下劣意故，說眾生悉有佛性。二為離高慢心者，若有人曾聞佛說眾生有佛性故，因此發心，既發心已，便謂我有佛性故能發心，作輕慢意，謂他不能。為破此執故，佛說一切眾生皆有佛性。三為離虛妄執者，若人有此慢心，則於如理如量正智不得生顯故起虛妄。虛妄者，是眾生過失。過失有二：一本無、二是客。一本無者，如如理中本無人我，作人我執，此執無本。由無本執故，起無明等。由無明起業，由業起果報。如此三種無實根本所執是無，故知能執皆成虛妄故。由於此執所起無明諸業果報並是虛妄故，無受者作者而於中執有，是虛妄故言本無。二是客者，有為諸法皆念念滅無停住義，則能罵所罵二無所有，但初剎那為舊、次剎那為客。能罵所罵起而即謝，是則初剎那是怨、次則非怨，以於客中作於舊執，此執不實故名虛妄。若起此執，正智不生。為除此執，故說佛性。佛性者，即是人法二空所顯真如。由真如故，無能罵所罵。通達此理，離虛妄執。四為除誹謗真實法者，一切眾生過失之事並是二空，由解此空故所起清淨智慧功德，是名真實。言誹謗者，若不說佛性則不了空，便執實有，違謗真如，淨智功德皆不成就。五離我執者，若不見虛妄過失、真實功德，於眾生中不起大悲。由聞佛說佛性故，知虛妄過失、真實功德，則於眾生中起大悲心，無有彼此故除我執。為此五義因緣，佛說佛性生五種功德。五功德者，一起正勤心、二生恭敬事、三生般若、四生闍那、五生大悲。由五功德能翻五失，由正勤故，翻下劣心；由恭敬故，翻輕慢意；由般若故，翻妄想執；由生闍那俗智，能顯實智及諸功德故，翻謗真法，由大悲心，慈念平等，故翻我執。翻我執者，由佛性故觀一切眾生二無所有，息自愛念；觀諸眾生二空所攝，一切功德而得成就，是故於他而生愛念。由般若故，滅自愛念；由大悲故，生他愛念。由般若故，捨凡夫執；由大悲故，捨二乘執。由般若故，不捨涅槃；由大悲故，不捨生死。由般若故，成就佛法；由大悲故，成熟眾生。由二方便住無住處，無有退轉速證菩提，滅五過失、生五功德，是故佛說一切眾生皆有佛性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 答曰：如來為除五種過失、生五功德故，說一切眾生悉有佛性。除五種過失者，一為令眾生離下劣心故、二為離慢下品人故、三為離虛妄執故、四為離誹謗真實法故、五為離我執故。一為令眾生離下劣心者，有諸眾生未聞佛說有佛性理，不知自身必當有得佛義故，於此身起下劣想，不能發菩提心。今欲令其發心，捨下劣意故，說眾生悉有佛性。二為離高慢心者，若有人曾聞佛說眾生有佛性故，因此發心，既發心已，便謂我有佛性故能發心，作輕慢意，謂他不能。為破此執故，佛說一切眾生皆有佛性。三為離虛妄執者，若人有此慢心，則於如理如量正智不得生顯故起虛妄。虛妄者，是眾生過失。過失有二：一本無、二是客。一本無者，如如理中本無人我，作人我執，此執無本。由無本執故，起無明等。由無明起業，由業起果報。如此三種無實根本所執是無，故知能執皆成虛妄故。由於此執所起無明諸業果報並是虛妄故，無受者作者而於中執有，是虛妄故言本無。二是客者，有為諸法皆念念滅無停住義，則能罵所罵二無所有，但初剎那為舊、次剎那為客。能罵所罵起而即謝，是則初剎那是怨、次則非怨，以於客中作於舊執，此執不實故名虛妄。若起此執，正智不生。為除此執，故說佛性。佛性者，即是人法二空所顯真如。由真如故，無能罵所罵。通達此理，離虛妄執。四為除誹謗真實法者，一切眾生過失之事並是二空，由解此空故所起清淨智慧功德，是名真實。言誹謗者，若不說佛性則不了空，便執實有，違謗真如，淨智功德皆不成就。五離我執者，若不見虛妄過失、真實功德，於眾生中不起大悲。由聞佛說佛性故，知虛妄過失、真實功德，則於眾生中起大悲心，無有彼此故除我執。為此五義因緣，佛說佛性生五種功德。五功德者，一起正勤心、二生恭敬事、三生般若、四生闍那、五生大悲。由五功德能翻五失，由正勤故，翻下劣心；由恭敬故，翻輕慢意；由般若故，翻妄想執；由生闍那俗智，能顯實智及諸功德故，翻謗真法，由大悲心，慈念平等，故翻我執。翻我執者，由佛性故觀一切眾生二無所有，息自愛念；觀諸眾生二空所攝，一切功德而得成就，是故於他而生愛念。由般若故，滅自愛念；由大悲故，生他愛念。由般若故，捨凡夫執；由大悲故，捨二乘執。由般若故，不捨涅槃；由大悲故，不捨生死。由般若故，成就佛法；由大悲故，成熟眾生。由二方便住無住處，無有退轉速證菩提，滅五過失、生五功德，是故佛說一切眾生皆有佛性。

佛性論破執分第二中破小乘執品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性論破執分第二中破小乘執品第一

復次佛性有無，成、破立義應知。破有三種：一破小乘執、二破外道執、三破菩薩執。初破小乘執者，佛為小乘人說有眾生不住於性，永不般涅槃故。於此生疑，起不信心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次佛性有無，成、破立義應知。破有三種：一破小乘執、二破外道執、三破菩薩執。初破小乘執者，佛為小乘人說有眾生不住於性，永不般涅槃故。於此生疑，起不信心。

釋曰。所以生疑者，由佛說故，小乘諸部解執不同。若依分別部說，一切凡聖眾生並以空為其本，所以凡聖眾生皆從空出故。空是佛性，佛性者即大涅槃。若依毘曇薩婆多等諸部說者，則一切眾生無有性得佛性，但有修得佛性。分別眾生凡有三種：一定無佛性，永不得涅槃，是一闡提犯重禁者。二不定有無，若修時即得、不修不得，是賢善共位以上人故。三定有佛性，即三乘人：一聲聞從苦忍以上即得佛性，二獨覺從世法以上即得佛性，三者菩薩十迴向以上是不退位時得於佛性。所以然者，如經說：有眾生不住於性，永無般涅槃故。又阿鋡說：佛十力中性力所照，眾生境界有種種性，乃至麁妙等界不同，故稱性力。所以者何？一切眾生有性無性異故。有佛性者則修種種妙行，無佛性者則起種種麁惡。是故學小乘人見此二說皆有道理，未知何者為定，故起疑心。復次生不信心者，於二說中各偏一執，故不相信。何者？若從分別部說，則不信有無性眾生；若薩婆多等部說，則不信皆有佛性故。明有佛性者問執無性曰：汝云何有無性眾生永不般涅槃？答曰：眾生既有種種麁妙不同，故知理有有性、無性。汝若不信有無性眾生永不涅槃，而信有眾生有種種麁妙等界者，是義不然？何以故？執不平等故。問曰：汝信有眾生種種麁妙等界，即令信有無性眾生者，亦應信有無根眾生耶？何以故？眾生由有根無根故有種種麁妙等界。汝若不信有無根眾生者，云何信有麁妙等界？若謂有麁妙等界不關有根無根者，我亦信有麁妙等界不關有性無性之義，有何過失？若汝言無有無根眾生者，我亦說無有無性眾生。答曰：汝以有根無根例我有性無性，是義不然。何以故？汝謂無根者，為是眾生、為非眾生？若是眾生，有二過失：一者泰過過失，若無六根而是眾生者，則一切無情草木石等皆是眾生，同無根故。二者不及過失，本說六根以為眾生，既無六根，更說何物為眾生耶？而汝說無根眾生，是義不然，故知不為有根無根說麁妙等界，正為有性無性說麁妙耳。難曰：若汝謂我立無根眾生有二過失者，汝立犯重。一闡提人無有佛性永不得涅槃，亦有二失：一者泰過過失，眾生本以我見無明為凡夫法。尋此無明由違人空故起，既起無明故有業報。若不違人空則無無明業報。既無無明業報等三輪，若爾應是聖人作於凡夫。若謂眾生無佛性者，但聖為凡，無凡得聖，此成泰過。二者不及過失，若汝謂有眾生無佛性者，既無空性則無無明，若無無明則無業報。既無業報，眾生豈有？故成不及。而汝謂有眾生無佛性者，是義不然。何以故？汝既不信有無根眾生，那忽信 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。所以生疑者，由佛說故，小乘諸部解執不同。若依分別部說，一切凡聖眾生並以空為其本，所以凡聖眾生皆從空出故。空是佛性，佛性者即大涅槃。若依毘曇薩婆多等諸部說者，則一切眾生無有性得佛性，但有修得佛性。分別眾生凡有三種：一定無佛性，永不得涅槃，是一闡提犯重禁者。二不定有無，若修時即得、不修不得，是賢善共位以上人故。三定有佛性，即三乘人：一聲聞從苦忍以上即得佛性，二獨覺從世法以上即得佛性，三者菩薩十迴向以上是不退位時得於佛性。所以然者，如經說：有眾生不住於性，永無般涅槃故。又阿鋡說：佛十力中性力所照，眾生境界有種種性，乃至麁妙等界不同，故稱性力。所以者何？一切眾生有性無性異故。有佛性者則修種種妙行，無佛性者則起種種麁惡。是故學小乘人見此二說皆有道理，未知何者為定，故起疑心。復次生不信心者，於二說中各偏一執，故不相信。何者？若從分別部說，則不信有無性眾生；若薩婆多等部說，則不信皆有佛性故。明有佛性者問執無性曰：汝云何有無性眾生永不般涅槃？答曰：眾生既有種種麁妙不同，故知理有有性、無性。汝若不信有無性眾生永不涅槃，而信有眾生有種種麁妙等界者，是義不然？何以故？執不平等故。問曰：汝信有眾生種種麁妙等界，即令信有無性眾生者，亦應信有無根眾生耶？何以故？眾生由有根無根故有種種麁妙等界。汝若不信有無根眾生者，云何信有麁妙等界？若謂有麁妙等界不關有根無根者，我亦信有麁妙等界不關有性無性之義，有何過失？若汝言無有無根眾生者，我亦說無有無性眾生。答曰：汝以有根無根例我有性無性，是義不然。何以故？汝謂無根者，為是眾生、為非眾生？若是眾生，有二過失：一者泰過過失，若無六根而是眾生者，則一切無情草木石等皆是眾生，同無根故。二者不及過失，本說六根以為眾生，既無六根，更說何物為眾生耶？而汝說無根眾生，是義不然，故知不為有根無根說麁妙等界，正為有性無性說麁妙耳。難曰：若汝謂我立無根眾生有二過失者，汝立犯重。一闡提人無有佛性永不得涅槃，亦有二失：一者泰過過失，眾生本以我見無明為凡夫法。尋此無明由違人空故起，既起無明故有業報。若不違人空則無無明業報。既無無明業報等三輪，若爾應是聖人作於凡夫。若謂眾生無佛性者，但聖為凡，無凡得聖，此成泰過。二者不及過失，若汝謂有眾生無佛性者，既無空性則無無明，若無無明則無業報。既無業報，眾生豈有？故成不及。而汝謂有眾生無佛性者，是義不然。何以故？汝既不信有無根眾生，那忽信

有無性眾生？以二失同故。問曰：汝說有眾生無佛性者，如剎底利種，為具有四性及地獄人天等性、為不具有？若言不具有者，人應常人，永無作諸道義。若具足有者，則違經。如經中說：如來性力能了種種麁妙等界。此眾生性既其平等，經不證故。又若汝謂有眾生永不般涅槃者，義亦不然。如人先為剎底利，後作婆羅門、或人或天，無決定相故。若汝說不具足者，則與立譬相違。何以故？俱不具故。汝說無佛性眾生永不得佛，如人無天性，則應永無天報。若無天性而得天報者，亦應有無佛性眾生而得涅槃。復次若具足性與譬相似者，則無佛性眾生應具有佛性。若有有無二性，為相違不？若相違者，則應一有一無，是義不可。若無涅槃性眾生，則不應有涅槃性。汝言具二性者，義亦不然。何以故？如剎底利無婆羅門性，二性相違，決定無故。後則不得為婆羅門，乖世道故。又若俱有性義者，後時決得；若不具性義者，後決不得。若一人具此二義，定何所屬？又問：汝立無佛性眾生，始終定無、為不定無？譬如大地初無金性，後時或有，有已更無。汝立無佛性，亦如是不？若如此者，則應得二乘性竟，後更不得；得大乘性竟，後應更失；得定性已，後更不定。雖修得通達解脫等功德，後還更失，則修道無用。決定立性，並成無用故。又問：汝立無定性眾生如地，或時轉為金寶等物。無佛性眾生住於下性，是人性不定故能轉為涅槃者，為今生轉、為未來轉？若汝謂今生轉者，云何得轉？為值三寶得解脫三善根故轉、為不值而能得轉？若言修功德分故現在轉者，何謂無佛性眾生永住下性？是義自壞。若汝謂今世雖修善根終不得轉，未來方轉，故名住下性者，此性於未來中，為修善故轉、不修故轉？若修故轉，今修何故不轉？若言未來不修善自然轉者，現在未修，何故不轉？又若汝謂無佛性是定無者，如火定熱性，不可轉為水冷性。佛性亦爾，有無應定，皆不可轉。若不可轉者，汝立此定，為由因故定、不由因故定？若由因故定，此定不成定。何以故？本時未是定，由因方定故。若說不由因而定者，則無窮過失。是故我說此性亦復不定，不由因故，是義應成。如汝說定等共無因，若爾，非理之事並應得成。二者不平等過失，如人謂石女生兩兒，一白一黑。亦如兔有兩角，一利一鈍。若人不由因說，此不平等義亦應得成。如汝所說，此若不成，汝亦不立。三者失同外道，有本定有、無本定無，有不可滅、無不可生。此等過失，由汝邪執無性義生故。問曰：若爾，云何佛說眾生不住於性、永無般涅槃耶？答曰：若憎背大乘者。此法是一闡提因 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有無性眾生？以二失同故。問曰：汝說有眾生無佛性者，如剎底利種，為具有四性及地獄人天等性、為不具有？若言不具有者，人應常人，永無作諸道義。若具足有者，則違經。如經中說：如來性力能了種種麁妙等界。此眾生性既其平等，經不證故。又若汝謂有眾生永不般涅槃者，義亦不然。如人先為剎底利，後作婆羅門、或人或天，無決定相故。若汝說不具足者，則與立譬相違。何以故？俱不具故。汝說無佛性眾生永不得佛，如人無天性，則應永無天報。若無天性而得天報者，亦應有無佛性眾生而得涅槃。復次若具足性與譬相似者，則無佛性眾生應具有佛性。若有有無二性，為相違不？若相違者，則應一有一無，是義不可。若無涅槃性眾生，則不應有涅槃性。汝言具二性者，義亦不然。何以故？如剎底利無婆羅門性，二性相違，決定無故。後則不得為婆羅門，乖世道故。又若俱有性義者，後時決得；若不具性義者，後決不得。若一人具此二義，定何所屬？又問：汝立無佛性眾生，始終定無、為不定無？譬如大地初無金性，後時或有，有已更無。汝立無佛性，亦如是不？若如此者，則應得二乘性竟，後更不得；得大乘性竟，後應更失；得定性已，後更不定。雖修得通達解脫等功德，後還更失，則修道無用。決定立性，並成無用故。又問：汝立無定性眾生如地，或時轉為金寶等物。無佛性眾生住於下性，是人性不定故能轉為涅槃者，為今生轉、為未來轉？若汝謂今生轉者，云何得轉？為值三寶得解脫三善根故轉、為不值而能得轉？若言修功德分故現在轉者，何謂無佛性眾生永住下性？是義自壞。若汝謂今世雖修善根終不得轉，未來方轉，故名住下性者，此性於未來中，為修善故轉、不修故轉？若修故轉，今修何故不轉？若言未來不修善自然轉者，現在未修，何故不轉？又若汝謂無佛性是定無者，如火定熱性，不可轉為水冷性。佛性亦爾，有無應定，皆不可轉。若不可轉者，汝立此定，為由因故定、不由因故定？若由因故定，此定不成定。何以故？本時未是定，由因方定故。若說不由因而定者，則無窮過失。是故我說此性亦復不定，不由因故，是義應成。如汝說定等共無因，若爾，非理之事並應得成。二者不平等過失，如人謂石女生兩兒，一白一黑。亦如兔有兩角，一利一鈍。若人不由因說，此不平等義亦應得成。如汝所說，此若不成，汝亦不立。三者失同外道，有本定有、無本定無，有不可滅、無不可生。此等過失，由汝邪執無性義生故。問曰：若爾，云何佛說眾生不住於性、永無般涅槃耶？答曰：若憎背大乘者。此法是一闡提因

，為令眾生捨此法故。若隨一闡提因，於長時中輪轉不滅。以是義故，經作是說。若依道理，一切眾生皆悉本有清淨佛性，若永不得般涅槃者，無有是處。是故佛性決定本有，離有離無故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 ，為令眾生捨此法故。若隨一闡提因，於長時中輪轉不滅。以是義故，經作是說。若依道理，一切眾生皆悉本有清淨佛性，若永不得般涅槃者，無有是處。是故佛性決定本有，離有離無故。

佛性論破執分第二中破外道品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性論破執分第二中破外道品第二

復次為外道不識佛性故，彼立義應知。有外道說：一切諸法皆有自性，等有不空，性各異故。若諸法悉空無自性者，則水火色心、生死涅槃並無自性。自性既無，應可轉火為水、轉於涅槃更作生死。何以故？等無自性故。現見火性定熱，不可為水；水性定濕，不可為火。涅槃生死亦復如是，不可互相轉作，如此二法並有自性故。若互可轉，則修道無用。故知諸法各有自性，是故不空。復次為破外道自性義應知。難曰：汝說諸法各有自性不空，性定異者，是義不然。何以故？自性決定不可得故。決定者，離此泰近泰遠八種不可見因外，若物定有則應可見，若物定無則不可見，譬如兔角及蛇耳等，以決定智、依道理覓決不可得，定永無故。諸法自性亦復如是，故知諸法無自性故空。若汝說瓶等諸物更互各異，如瓶異衣等者，是義不然。何以故？瓶與色等，為即自性、為離自性？若定即離者，義皆不可。若是一者，則不應有八，瓶與數相違故，一義不立。若定異者，緣色則不應得瓶，如人緣牛曾不見馬。故瓶等即離自性皆不可得。若汝說有性有故諸法有，自性不空者，是義不然。何以故？有性無自性故。有性若是自性有者，則不離空有二處。若有中有者，則二有相並無能所用。法既以有，何勞復須自性有耶？若無中有者，那不能令兔角龜毛等有？故知二處不立。復次問曰：汝說自性與瓶等，為一、為異？若一者，則不應有八性；若有八者，一數即乖。若言異者，則不通有便無言智。何以故？汝言由自性有，故有言說及生智慧。今既是異故，知無言說。無言說故，智慧不生。有無即離，皆不可得，故自性定無。又若汝說，汝言亦空。是故一切諸法不空者，此義不然。何以故？如是語言入諸法攝故。語言亦空，故知諸法皆空。若汝說語言可聞故不空者，是義不然。何以故？語言自性不可得故，語言因緣種種異故。異相者，有八事：一覺；二觀；三功用；四風氣；五八處，八處者，臍、胸、喉、舌根、項、齒、鼻、脣；六音聲；七名字；八開閉。具此八義故，言聲得生。分別語言並入一切諸法攝，故知同皆是空。又汝言，若汝說空平等者，云何於八種因緣但生語言、不生餘法？是義不然。何以故？汝不識他義本故。若有人立不從因緣能出語言，汝對此人可施此難。我今說因果決定、不無因緣。因果定者，如從因生果。若果不從因生，則應本來有果。若因不生果，果何緣有？若因果俱無性者，則自他同無。云何自生、不生於他？為自果生，他果不生故，不得無性。由因生故，不可說有；從他生故，不可說無。以是義故，我說因果決定，汝難不成 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次為外道不識佛性故，彼立義應知。有外道說：一切諸法皆有自性，等有不空，性各異故。若諸法悉空無自性者，則水火色心、生死涅槃並無自性。自性既無，應可轉火為水、轉於涅槃更作生死。何以故？等無自性故。現見火性定熱，不可為水；水性定濕，不可為火。涅槃生死亦復如是，不可互相轉作，如此二法並有自性故。若互可轉，則修道無用。故知諸法各有自性，是故不空。復次為破外道自性義應知。難曰：汝說諸法各有自性不空，性定異者，是義不然。何以故？自性決定不可得故。決定者，離此泰近泰遠八種不可見因外，若物定有則應可見，若物定無則不可見，譬如兔角及蛇耳等，以決定智、依道理覓決不可得，定永無故。諸法自性亦復如是，故知諸法無自性故空。若汝說瓶等諸物更互各異，如瓶異衣等者，是義不然。何以故？瓶與色等，為即自性、為離自性？若定即離者，義皆不可。若是一者，則不應有八，瓶與數相違故，一義不立。若定異者，緣色則不應得瓶，如人緣牛曾不見馬。故瓶等即離自性皆不可得。若汝說有性有故諸法有，自性不空者，是義不然。何以故？有性無自性故。有性若是自性有者，則不離空有二處。若有中有者，則二有相並無能所用。法既以有，何勞復須自性有耶？若無中有者，那不能令兔角龜毛等有？故知二處不立。復次問曰：汝說自性與瓶等，為一、為異？若一者，則不應有八性；若有八者，一數即乖。若言異者，則不通有便無言智。何以故？汝言由自性有，故有言說及生智慧。今既是異故，知無言說。無言說故，智慧不生。有無即離，皆不可得，故自性定無。又若汝說，汝言亦空。是故一切諸法不空者，此義不然。何以故？如是語言入諸法攝故。語言亦空，故知諸法皆空。若汝說語言可聞故不空者，是義不然。何以故？語言自性不可得故，語言因緣種種異故。異相者，有八事：一覺；二觀；三功用；四風氣；五八處，八處者，臍、胸、喉、舌根、項、齒、鼻、脣；六音聲；七名字；八開閉。具此八義故，言聲得生。分別語言並入一切諸法攝，故知同皆是空。又汝言，若汝說空平等者，云何於八種因緣但生語言、不生餘法？是義不然。何以故？汝不識他義本故。若有人立不從因緣能出語言，汝對此人可施此難。我今說因果決定、不無因緣。因果定者，如從因生果。若果不從因生，則應本來有果。若因不生果，果何緣有？若因果俱無性者，則自他同無。云何自生、不生於他？為自果生，他果不生故，不得無性。由因生故，不可說有；從他生故，不可說無。以是義故，我說因果決定，汝難不成

。如《中論》偈言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 。如《中論》偈言：

「一切處諸法， 從自不得生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「一切處諸法， 從自不得生，

從他二亦爾， 從無因亦然。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 從他二亦爾， 從無因亦然。」

初言一切處諸法者，明處有三：一約四生處，謂三界生處及無流界生處。此四攝一切內外處盡，四中所有一切諸法攝法亦盡。二約內道外道攝一切所有法，處通世出世皆盡。三約有情無情攝一切法皆盡，處通三世攝有皆盡，故言一切處諸法。次三句以四種因緣覓諸法實生皆不可得：一從自、二從他、三俱從自他、四不從自他。尋此四句皆無生義，故知諸法悉非性有。一不從自生者，若從自生，生則無用。自既以有，何勞復生？故文言從自不得生。二若從他生，何不生於異果？同皆是無故，故言從他不得生。三若俱從自他生者，亦復不然。前約異體相續立自他義，如兩物相望故互為自他。以張望王，張即為自、王即為他；以王望張，王自張他，義亦如是。此二他性為一、為異？若兩他性是一者，則無自他義，非兩相望故。若彼他義異此他義者，彼即不成他，以異他性故。彼他既非他，此他亦復失本。由他望我故，我有他義；他既非他，我他亦失，本由他故有。自他義既空，自性理失，竟何俱從自他生耶？故言二亦然。次約同類因果相望論自他者，本由種子為因，能生芽果。芽必由因，故名為果；種必生果，故得名因。因之與果為一、為異？若定一者，則無生義，本已是有，復何用生？若定異者，則應生異果。既俱是異因，何故但生自果、不生餘果？既自他一異俱不可得，故知不俱從自他生，所以文言二亦爾故。四不從自他生者，是無因義。若汝謂諸法不從因緣而自有者，則一切諸法互能相生，火應生水、水能生火，等無因緣故。若不爾者，無因生義即不得成，故文言從無因亦然。於四句中求覓生相並不可得，是故當知決定無生。復次若汝難，即與證量相違。若諸法無實性者，則能所皆不可得。聲不至耳，耳不得聲，我現見聲耳相對所以得聞，故知不空者。是義不然。何以故？是能所及證量自性皆不可得故。汝言由自性得成故不空者，是義不然。何以故？此自性於根塵證量中，一異有無等皆不可得故，自性不成。若汝說云何不可得？由多因成故。若法有自性，即不由因得成，已成物者更生無用故。若汝言多因各生聲自性，譬如鼓聲必由手桴等因緣，隨此手等各自分有得聲義者。是義不然。何以故？前自他等四句中覓生不可得，由性空以顯故。若一性不成者，多性云何成？若汝立自性者，是因不勞立。何以故？自性自是有，何復用因為？若汝說一果由一因得成，果以因為體故。若爾，但應一人得聞。何以故？由一人擊鼓，但一人應聞，餘人那並得聞？若多人共聞，則知因果不得一體。若汝說有多果，即從多因生，隨至而取。如人散種田 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初言一切處諸法者，明處有三：一約四生處，謂三界生處及無流界生處。此四攝一切內外處盡，四中所有一切諸法攝法亦盡。二約內道外道攝一切所有法，處通世出世皆盡。三約有情無情攝一切法皆盡，處通三世攝有皆盡，故言一切處諸法。次三句以四種因緣覓諸法實生皆不可得：一從自、二從他、三俱從自他、四不從自他。尋此四句皆無生義，故知諸法悉非性有。一不從自生者，若從自生，生則無用。自既以有，何勞復生？故文言從自不得生。二若從他生，何不生於異果？同皆是無故，故言從他不得生。三若俱從自他生者，亦復不然。前約異體相續立自他義，如兩物相望故互為自他。以張望王，張即為自、王即為他；以王望張，王自張他，義亦如是。此二他性為一、為異？若兩他性是一者，則無自他義，非兩相望故。若彼他義異此他義者，彼即不成他，以異他性故。彼他既非他，此他亦復失本。由他望我故，我有他義；他既非他，我他亦失，本由他故有。自他義既空，自性理失，竟何俱從自他生耶？故言二亦然。次約同類因果相望論自他者，本由種子為因，能生芽果。芽必由因，故名為果；種必生果，故得名因。因之與果為一、為異？若定一者，則無生義，本已是有，復何用生？若定異者，則應生異果。既俱是異因，何故但生自果、不生餘果？既自他一異俱不可得，故知不俱從自他生，所以文言二亦爾故。四不從自他生者，是無因義。若汝謂諸法不從因緣而自有者，則一切諸法互能相生，火應生水、水能生火，等無因緣故。若不爾者，無因生義即不得成，故文言從無因亦然。於四句中求覓生相並不可得，是故當知決定無生。復次若汝難，即與證量相違。若諸法無實性者，則能所皆不可得。聲不至耳，耳不得聲，我現見聲耳相對所以得聞，故知不空者。是義不然。何以故？是能所及證量自性皆不可得故。汝言由自性得成故不空者，是義不然。何以故？此自性於根塵證量中，一異有無等皆不可得故，自性不成。若汝說云何不可得？由多因成故。若法有自性，即不由因得成，已成物者更生無用故。若汝言多因各生聲自性，譬如鼓聲必由手桴等因緣，隨此手等各自分有得聲義者。是義不然。何以故？前自他等四句中覓生不可得，由性空以顯故。若一性不成者，多性云何成？若汝立自性者，是因不勞立。何以故？自性自是有，何復用因為？若汝說一果由一因得成，果以因為體故。若爾，但應一人得聞。何以故？由一人擊鼓，但一人應聞，餘人那並得聞？若多人共聞，則知因果不得一體。若汝說有多果，即從多因生，隨至而取。如人散種田

中，人田是一，而種子眾多，所生芽等亦復不少。亦如一人打鼓，鼓聲眾多，故人聞亦多者。是義不然。何以故？本不可取故。若本已有自性，何得稱言現見因打鼓已後方聞聲？若汝說聲自性本有，由八種不了故未得者。是義不然。何以故？雖近遠等亦不得聞，故知本無自性。若汝說一聲轉作多聲者。是義不然。何以故？一多數相違故，倒義應成，汝義本壞。一多數相違者，汝所立義聲有三種：一但與果相違、二雙與因果相違、三但與因相違。初剎那聲但與第二剎那聲相違，最後剎那聲但與因相違，無更有別果。中間無數聲前後相望，有無量因果，自俱相違。以是義故，一聲生無量聲者，是義不可。何以故？一時俱聞故。若前後生多聲者，則應前後而聞。不前後聞，一時俱聞者，故知非一聲生無量聲。復次倒義得成故者，若汝謂一能生多，我亦言多能生一。汝若不信多能生一，我亦不信一能生多。復次汝義本壞故者，汝義云有物德事等三種，唯於物中可說有德有事，不於德中更復立德。而汝今於聲德中分別有數量德，寧不自乖本執耶？若汝說是數量但依名句味、不依於聲，譬如劫來燒屋實是火燒，以火與劫相應故，非是劫燒；由火依劫故，故云劫燒。數量亦爾，實是名句味家德，此名句味與聲相應故。數量德依聲而說故，我義本不失者。是義不然。何以故？名句味耳根所得故。此名句味為是聲、非聲耶？若是聲者，不應有德，諸德無體故。若非聲者，聞聲之時則不應得。於名句味若一時得，云何復言名句味等有於數量而聲無耶？故知汝義自乖於本。此前破鞞世師。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 中，人田是一，而種子眾多，所生芽等亦復不少。亦如一人打鼓，鼓聲眾多，故人聞亦多者。是義不然。何以故？本不可取故。若本已有自性，何得稱言現見因打鼓已後方聞聲？若汝說聲自性本有，由八種不了故未得者。是義不然。何以故？雖近遠等亦不得聞，故知本無自性。若汝說一聲轉作多聲者。是義不然。何以故？一多數相違故，倒義應成，汝義本壞。一多數相違者，汝所立義聲有三種：一但與果相違、二雙與因果相違、三但與因相違。初剎那聲但與第二剎那聲相違，最後剎那聲但與因相違，無更有別果。中間無數聲前後相望，有無量因果，自俱相違。以是義故，一聲生無量聲者，是義不可。何以故？一時俱聞故。若前後生多聲者，則應前後而聞。不前後聞，一時俱聞者，故知非一聲生無量聲。復次倒義得成故者，若汝謂一能生多，我亦言多能生一。汝若不信多能生一，我亦不信一能生多。復次汝義本壞故者，汝義云有物德事等三種，唯於物中可說有德有事，不於德中更復立德。而汝今於聲德中分別有數量德，寧不自乖本執耶？若汝說是數量但依名句味、不依於聲，譬如劫來燒屋實是火燒，以火與劫相應故，非是劫燒；由火依劫故，故云劫燒。數量亦爾，實是名句味家德，此名句味與聲相應故。數量德依聲而說故，我義本不失者。是義不然。何以故？名句味耳根所得故。此名句味為是聲、非聲耶？若是聲者，不應有德，諸德無體故。若非聲者，聞聲之時則不應得。於名句味若一時得，云何復言名句味等有於數量而聲無耶？故知汝義自乖於本。此前破鞞世師。

復次破僧佉義應知。內曰：汝義云聲有自性，與自性不異故者。是義不然。何以故？若聲有自性，則聲應為耳本故。若說聲是耳、耳即是聲；可說自性即聲、聲即自性。若不許耳即是聲者，亦不許汝聲即自性。若汝說聲是所聞、耳不爾者。是義不然。何以故？汝聲與耳為一、為異？若汝說聲是所聞與耳異者，已所聞故，與自性亦異。若說聲與耳不異者，何故不說聲能聞耳？若汝說德如耳者。是亦不然。何以故？若聲滅時，耳應俱滅，聲耳是一故。如耳聲一物不成，例餘成不成亦爾。故知諸法決無自性，悉皆是空。若汝說證量云何成者。是義不然。何以故？今我立證量顯了二空，諸法空故，自性不可得。如見幻事幻物者證量，所見不如實有。諸法亦爾，不如所見而有所見，由體不實故不有，由證量故不無；由體無故空義得成，以證量故假有不失。復次一切諸法無有自性。何以故？依因緣生故。譬如火依他而生，離樵即不可見，亦如螢火。若火有自性，則應離樵空中自燃。若自燃有，則應離於燃具，為更生事則無有用，火成無事，一切諸水所不能滅。若汝說有自性故是故可滅。若無自性，如幻化火無有實性，無對治故水不能滅者。是義不然。何以故？責汝此火為本有性、為是無性？若本有性者，末亦是有。本末既有則應是常，不應可滅。復次自性各各自不同，可相壞故。譬如作事，後作事成，前事則壞，如火為水所滅。若一切法各有自性，何能相滅？若汝說若無自性，則火與樵不得異者。是義不然。何以故？多有過失，能所不異故。若一不異者，有何能所？火樵二物亦可說言：樵為能照、火為所照。若不爾者，則汝義本立一不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次破僧佉義應知。內曰：汝義云聲有自性，與自性不異故者。是義不然。何以故？若聲有自性，則聲應為耳本故。若說聲是耳、耳即是聲；可說自性即聲、聲即自性。若不許耳即是聲者，亦不許汝聲即自性。若汝說聲是所聞、耳不爾者。是義不然。何以故？汝聲與耳為一、為異？若汝說聲是所聞與耳異者，已所聞故，與自性亦異。若說聲與耳不異者，何故不說聲能聞耳？若汝說德如耳者。是亦不然。何以故？若聲滅時，耳應俱滅，聲耳是一故。如耳聲一物不成，例餘成不成亦爾。故知諸法決無自性，悉皆是空。若汝說證量云何成者。是義不然。何以故？今我立證量顯了二空，諸法空故，自性不可得。如見幻事幻物者證量，所見不如實有。諸法亦爾，不如所見而有所見，由體不實故不有，由證量故不無；由體無故空義得成，以證量故假有不失。復次一切諸法無有自性。何以故？依因緣生故。譬如火依他而生，離樵即不可見，亦如螢火。若火有自性，則應離樵空中自燃。若自燃有，則應離於燃具，為更生事則無有用，火成無事，一切諸水所不能滅。若汝說有自性故是故可滅。若無自性，如幻化火無有實性，無對治故水不能滅者。是義不然。何以故？責汝此火為本有性、為是無性？若本有性者，末亦是有。本末既有則應是常，不應可滅。復次自性各各自不同，可相壞故。譬如作事，後作事成，前事則壞，如火為水所滅。若一切法各有自性，何能相滅？若汝說若無自性，則火與樵不得異者。是義不然。何以故？多有過失，能所不異故。若一不異者，有何能所？火樵二物亦可說言：樵為能照、火為所照。若不爾者，則汝義本立一不成。

外曰：若汝說火離一異者，云何說火從因緣生耶？內曰：如樵中色等五塵，是時不成樵，即於一時並成熱性故。四大四微等八物皆不一不異，若言冷熱等八物一異者，是義不然。何以故？若是一者，冷應至熱，即墮常見。若言異者，簡空而生，即是斷見，緣冷生熱。故若異者應有八火，火若有八，一火不生，並如前說。是故諸法悉依緣生。何以故？相續、不度故，相續故不斷、不度故不常、以是義故，斷常見滅；不一不異，隨世間故亦說一異。復次若汝說能量所量二法成就，所以諸法各有自性故不空者。是義不然。何以故？量從自生故。不緣所量境而能量智自成者，無有是處。既無所量，能量之名對何而立？則量何所量耶？若汝說由觀所量故得成能量者。是義不然。何以故？若前境未有，即量何所緣？所量者是所緣境，能量者是能緣智。若所量已成，能量何用？所本由能，故得所名。若能量未有已成所量，則能量無用。若所量不關能量自得成者，有何能所？若汝說能量所量更互相成，是二各有自性而更互相合故，一名能量一名所量者。是義不然。何以故？若未相對時兩法已成而後時得名者，有四過失：一者相對無用。何以故？一切諸法未被緣時已成所量。智亦如是，未能緣時已成能量。既自性已成，何用相對？二者為何事未足復須相對？若為立名須相對者，體既已立，何故無名？若汝謂體本自性是有，但未相對故未有名者。是義不可。既未有名，云何有體？三者所量前成、能量後成者。若所量已成故得所量，能量未成復何所對而名所量？四者若能所俱時成者，則能所義壞。如牛角並生，則無能所。既前後俱時求覓自性皆不可得，故知諸法悉空。復次若汝說，譬如燈為能照、瓶為所照，燈瓶二物本性是有，但相對時名能所照，故量義得成者。是義不然。何以故？燈譬未成故。與量不相似，豈得為譬耶？若汝說云何未成者。燈中無暗故，故不照自體。若照自體，體是所照。如瓶等譬，瓶既須別燈來照，燈亦應更有別燈照之，此則照照無窮過故。而不然者，汝謂證量相似故取燈為譬者，我明不相似故不得為譬。何以故？燈但照他，決不照自。若體有暗，可須自他來照；體既無暗，何勞自他照耶？不如瓶等物，體暗不自顯，故須燈照。若燈復須照，則應更有別燈來照。而不爾者，定知燈但為能照，非是所照。量即不爾，是能是所。能緣前境名為能量，即自智緣；及為他智緣，故名所量。即自緣者，如眼識為證量，直對前色，不能分別作是青意。若作是青意解，即是意識，是則二心俱起。眼識取色，不能自取。意識分別青黃，即是取。眼識 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 外曰：若汝說火離一異者，云何說火從因緣生耶？內曰：如樵中色等五塵，是時不成樵，即於一時並成熱性故。四大四微等八物皆不一不異，若言冷熱等八物一異者，是義不然。何以故？若是一者，冷應至熱，即墮常見。若言異者，簡空而生，即是斷見，緣冷生熱。故若異者應有八火，火若有八，一火不生，並如前說。是故諸法悉依緣生。何以故？相續、不度故，相續故不斷、不度故不常、以是義故，斷常見滅；不一不異，隨世間故亦說一異。復次若汝說能量所量二法成就，所以諸法各有自性故不空者。是義不然。何以故？量從自生故。不緣所量境而能量智自成者，無有是處。既無所量，能量之名對何而立？則量何所量耶？若汝說由觀所量故得成能量者。是義不然。何以故？若前境未有，即量何所緣？所量者是所緣境，能量者是能緣智。若所量已成，能量何用？所本由能，故得所名。若能量未有已成所量，則能量無用。若所量不關能量自得成者，有何能所？若汝說能量所量更互相成，是二各有自性而更互相合故，一名能量一名所量者。是義不然。何以故？若未相對時兩法已成而後時得名者，有四過失：一者相對無用。何以故？一切諸法未被緣時已成所量。智亦如是，未能緣時已成能量。既自性已成，何用相對？二者為何事未足復須相對？若為立名須相對者，體既已立，何故無名？若汝謂體本自性是有，但未相對故未有名者。是義不可。既未有名，云何有體？三者所量前成、能量後成者。若所量已成故得所量，能量未成復何所對而名所量？四者若能所俱時成者，則能所義壞。如牛角並生，則無能所。既前後俱時求覓自性皆不可得，故知諸法悉空。復次若汝說，譬如燈為能照、瓶為所照，燈瓶二物本性是有，但相對時名能所照，故量義得成者。是義不然。何以故？燈譬未成故。與量不相似，豈得為譬耶？若汝說云何未成者。燈中無暗故，故不照自體。若照自體，體是所照。如瓶等譬，瓶既須別燈來照，燈亦應更有別燈照之，此則照照無窮過故。而不然者，汝謂證量相似故取燈為譬者，我明不相似故不得為譬。何以故？燈但照他，決不照自。若體有暗，可須自他來照；體既無暗，何勞自他照耶？不如瓶等物，體暗不自顯，故須燈照。若燈復須照，則應更有別燈來照。而不爾者，定知燈但為能照，非是所照。量即不爾，是能是所。能緣前境名為能量，即自智緣；及為他智緣，故名所量。即自緣者，如眼識為證量，直對前色，不能分別作是青意。若作是青意解，即是意識，是則二心俱起。眼識取色，不能自取。意識分別青黃，即是取。眼識

不能取，自見色境故。但分別眼識所得者即是所量，分別眼識即是能量。是故證量由他分別故得成立。燈則不爾，但是能照，非是所照，不由他照故得成立。以是因緣，不得舉此譬於證量。若燈能自照，不更須別燈照者，瓶等亦應自照，不更須別燈來照。若燈體暗故應照自體，而不須別燈照者，瓶亦應爾，瓶體有暗則應自照自體，亦不勞別燈來照。瓶應自照故，是則瓶燈一種俱應自照並不由他，則瓶與燈復有何異？若燈不應照者，云何能照自體？若體無暗不須照者，復何勞照？若照自體者，則有二失：一者體應有暗故須照者，此則與瓶為一，瓶有暗故。既不能自照，燈亦有暗，云何能照？二者能所照一，既是一體，竟誰為能所照耶？汝燈譬既不成，證量義亦壞。又不但用一色為瓶而合八物為瓶者，唯見一色，云何得瓶？若見一色即是瓶者，唯色是瓶，故知證色不證於瓶。又色亦不可證。何以故？隣虛色不成就故。汝謂隣虛微塵常不可空故，聚眾多成塵，色義則爾者。為當就一塵中有六方不？若有六方，即成六分；若無六方，非謂為色。既有六分，即可分析；若有方無分，是則六塵共入一塵。無量諸塵並應如是，則無成大義。又如一塵，日光照時，為照一邊、為東西俱達？若唯照一邊，則有六分；若東西俱達，色則非有。故知方分不實，悉併是空。有何證見？既無有證量，比等諸量理當自失。又如自性離色等，諸塵不可得比，瓶亦如是。若汝云先須證見、後則比知，如先曾證見火與烟相應，有火比烟。後時見烟，雖不見火，而由於前曾見火故，比度前時知有火者。是義不然。何以故？汝謂由色等塵能比知自性。先來未見，云何由色等而得比知瓶亦如是知？先來未曾證見，云何見色能比知瓶？是則由證量故有比量，此義不成。證既不成，比譬聖言等量皆失。又有過失，因果無差別故，比智不成。若汝謂自性生五唯等，自性為因，五唯為果。因中已有果，果時亦有因，至五唯時自性終不失，五唯自性即並本有故，自性五唯其體則一。若爾，因果無差，云何說五唯能比知自性？此即自體以比自體，義何謂乎？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不能取，自見色境故。但分別眼識所得者即是所量，分別眼識即是能量。是故證量由他分別故得成立。燈則不爾，但是能照，非是所照，不由他照故得成立。以是因緣，不得舉此譬於證量。若燈能自照，不更須別燈照者，瓶等亦應自照，不更須別燈來照。若燈體暗故應照自體，而不須別燈照者，瓶亦應爾，瓶體有暗則應自照自體，亦不勞別燈來照。瓶應自照故，是則瓶燈一種俱應自照並不由他，則瓶與燈復有何異？若燈不應照者，云何能照自體？若體無暗不須照者，復何勞照？若照自體者，則有二失：一者體應有暗故須照者，此則與瓶為一，瓶有暗故。既不能自照，燈亦有暗，云何能照？二者能所照一，既是一體，竟誰為能所照耶？汝燈譬既不成，證量義亦壞。又不但用一色為瓶而合八物為瓶者，唯見一色，云何得瓶？若見一色即是瓶者，唯色是瓶，故知證色不證於瓶。又色亦不可證。何以故？隣虛色不成就故。汝謂隣虛微塵常不可空故，聚眾多成塵，色義則爾者。為當就一塵中有六方不？若有六方，即成六分；若無六方，非謂為色。既有六分，即可分析；若有方無分，是則六塵共入一塵。無量諸塵並應如是，則無成大義。又如一塵，日光照時，為照一邊、為東西俱達？若唯照一邊，則有六分；若東西俱達，色則非有。故知方分不實，悉併是空。有何證見？既無有證量，比等諸量理當自失。又如自性離色等，諸塵不可得比，瓶亦如是。若汝云先須證見、後則比知，如先曾證見火與烟相應，有火比烟。後時見烟，雖不見火，而由於前曾見火故，比度前時知有火者。是義不然。何以故？汝謂由色等塵能比知自性。先來未見，云何由色等而得比知瓶亦如是知？先來未曾證見，云何見色能比知瓶？是則由證量故有比量，此義不成。證既不成，比譬聖言等量皆失。又有過失，因果無差別故，比智不成。若汝謂自性生五唯等，自性為因，五唯為果。因中已有果，果時亦有因，至五唯時自性終不失，五唯自性即並本有故，自性五唯其體則一。若爾，因果無差，云何說五唯能比知自性？此即自體以比自體，義何謂乎？

復次破鞞世師義應知。若汝謂瓶等與色等異者，云何得證？若離色等諸德是物可證者應知，石女有兒、用炎水浴、被龜毛衣、著兔角屣、戴空華鬘、入闥婆城、共化女戲是等亦應可證。若此不可證者，瓶等亦爾。色等既無，瓶云何有？如瓶，一切諸量亦皆不成，如是自性悉不可得，故知諸法一切皆空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次破鞞世師義應知。若汝謂瓶等與色等異者，云何得證？若離色等諸德是物可證者應知，石女有兒、用炎水浴、被龜毛衣、著兔角屣、戴空華鬘、入闥婆城、共化女戲是等亦應可證。若此不可證者，瓶等亦爾。色等既無，瓶云何有？如瓶，一切諸量亦皆不成，如是自性悉不可得，故知諸法一切皆空。

復次為破僧佉執應知。若汝說因中有果故，諸量不成，如諸法有自性者。是義不然。何以故？因果一體故。汝謂自性因中即有果，諸法中即有自性，故得比知。若爾，因果為一，為異？若一者，一體無有異故，不可相比。若汝說因果不一者，則自違汝義。若因中定有於果，即成二失：一者以因即果則失於因，自性一故，只得是果，云何有因？二者若已有果，因則何用？本由因生，果既已有，何復用因？若汝說是因有故自性不失者。是義不然。何以故？自性處所無故。若汝說由密空處故，云何無處所者。是義不然。何以故？密空處並未有故。密者，謂四大、四塵八物。空者，謂空大、聲塵二物。如此五大五塵二處並未有者，自性云何得立？自性未變異時，五唯五大，並未有故。空大是空處，四大是密處，二處昔未有時，汝立自性為在何處？若汝說先自性未有空密者。是義不然。何以故？生因違本故。若變異前未有空密，則無因用。當變異時始有空密方有因用者，是則變異，應能生自性。若汝說是時此二未有者。是義不然。何以故？因不成就故，何物為先耶？若汝謂無物先自性者。是義不然，自性無住處故，若無處所則違汝聖言故。迦毘羅仙為阿修利婆羅門說：昔初唯有一暗冥，此中但有智。由處所既無法引聖言，即自相違。自性及我並不成就，復以何譬得立自性？若汝說第三是其譬喻者。亦復不然。何以故？有二過失故，一者自失本義、二者因性不成。若汝說無異即是譬者。是義不然，第三不成故。若汝說由無異故第三得成者。是亦不然，但有數故。若汝說數有，即乖義本。若汝所說義本若有數、數即義者。是亦不然。何以故？數滅時義亦壞故，變異與自性則為無異，如不如並皆不立。自性及變異無差別故，則因與果為一並亦不成。若汝說若因果一者，則無言語故，汝難亦無。若因果異者，一義不然。何以故？有三過失故，一自違汝義、二成自顛倒、三言語無因。一自違義本者云何？如此今我取汝義還難汝，汝為信為不信？汝若信我難，汝義即壞。若不信我難者，汝難亦非難。何以知然？由我難故。汝語義得成者，我義亦立。汝所立義，是何時中？為在我難前、為後、為俱時？若在前者，我未有難，汝對破誰？若在我難後，我義已成，汝義那立？若俱時者，則無能所，如江海水一時和合，云何辯異？汝我二義便無差別，即成我義。二自顛倒者，汝取生義難我顯義，此非難處。若我立生義，汝可以三時為難，難我生者不離三時故。若三時不立，是生不成可爾。顯義者，由道理故立。若有道理，則三時無異；若無道理，則不能顯義。是 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次為破僧佉執應知。若汝說因中有果故，諸量不成，如諸法有自性者。是義不然。何以故？因果一體故。汝謂自性因中即有果，諸法中即有自性，故得比知。若爾，因果為一，為異？若一者，一體無有異故，不可相比。若汝說因果不一者，則自違汝義。若因中定有於果，即成二失：一者以因即果則失於因，自性一故，只得是果，云何有因？二者若已有果，因則何用？本由因生，果既已有，何復用因？若汝說是因有故自性不失者。是義不然。何以故？自性處所無故。若汝說由密空處故，云何無處所者。是義不然。何以故？密空處並未有故。密者，謂四大、四塵八物。空者，謂空大、聲塵二物。如此五大五塵二處並未有者，自性云何得立？自性未變異時，五唯五大，並未有故。空大是空處，四大是密處，二處昔未有時，汝立自性為在何處？若汝說先自性未有空密者。是義不然。何以故？生因違本故。若變異前未有空密，則無因用。當變異時始有空密方有因用者，是則變異，應能生自性。若汝說是時此二未有者。是義不然。何以故？因不成就故，何物為先耶？若汝謂無物先自性者。是義不然，自性無住處故，若無處所則違汝聖言故。迦毘羅仙為阿修利婆羅門說：昔初唯有一暗冥，此中但有智。由處所既無法引聖言，即自相違。自性及我並不成就，復以何譬得立自性？若汝說第三是其譬喻者。亦復不然。何以故？有二過失故，一者自失本義、二者因性不成。若汝說無異即是譬者。是義不然，第三不成故。若汝說由無異故第三得成者。是亦不然，但有數故。若汝說數有，即乖義本。若汝所說義本若有數、數即義者。是亦不然。何以故？數滅時義亦壞故，變異與自性則為無異，如不如並皆不立。自性及變異無差別故，則因與果為一並亦不成。若汝說若因果一者，則無言語故，汝難亦無。若因果異者，一義不然。何以故？有三過失故，一自違汝義、二成自顛倒、三言語無因。一自違義本者云何？如此今我取汝義還難汝，汝為信為不信？汝若信我難，汝義即壞。若不信我難者，汝難亦非難。何以知然？由我難故。汝語義得成者，我義亦立。汝所立義，是何時中？為在我難前、為後、為俱時？若在前者，我未有難，汝對破誰？若在我難後，我義已成，汝義那立？若俱時者，則無能所，如江海水一時和合，云何辯異？汝我二義便無差別，即成我義。二自顛倒者，汝取生義難我顯義，此非難處。若我立生義，汝可以三時為難，難我生者不離三時故。若三時不立，是生不成可爾。顯義者，由道理故立。若有道理，則三時無異；若無道理，則不能顯義。是

故不成，不由三時故。是故難生，須依三時。今所難者須依道理，汝將時節難道理義故，自成顛倒。三言語無因者，言語由義得成，若無義者語言不立，因果一體異義不成，故無語言。若汝說是因是果者。是義不然。何以故？有無常過故。果既無常，因亦應爾。若因無常，則違汝義本。汝因是常、果是無常，果色等變異不可得故。若汝說由色所比故非不可得者。義亦不然，所比無有故，並如前破。證量不成故，比量亦不成，未有空密處故，因無住所故不得成。若汝說若無可比，比量亦得成，如比有四句：一有比無、二無比有、三有比有、四無比無者。是義不然。石女兒兔角等並應可比，色等可證非可證此義何用？是因無道理故，不可得成。若汝說如隣虛空塵以果比因，自性亦爾者。是義不然。以隣虛不成故、因果異故、離色等塵不可得故，故譬不得成立。若汝說取非證比非所證，如地下水不可知見，比自性我亦如是者。是義不然。何以故？若汝能因石女兒比龜毛者，我則信汝因隣虛塵得比自性。若汝說如燈自成，比量亦爾者。是義不然。何以故？離色等八物，燈不可見故。如隣虛塵離色等亦不可得，所比自性亦不可得，故知無自性。若汝說憶知有故，故證量比量並成，若無證比復何所憶者。是義不然。若離三種知外方有憶知，證比不成故。三種知者，一異境知、二能別知、三一知。異境知者，如人見瓶，後時憶衣，此非謂憶。汝義亦爾，色即異物，已見色時便憶於瓶，故義不可。二能別知者，譬如張即見瓶，王即後憶者，無有是處。汝義亦爾，覺能取境，我能憶知，此兩別類不同。是覺前見，我後憶知，無是義故。三一知者，如人正看瓶時，不得生憶，若有憶知則二過失：一者兩知一時不得俱起，以心是一故，心取色時不得取聲。二者根正對境未捨，那復得憶餘境？汝覺亦爾，唯是一知，無念念滅，從變異初至解脫前際恒是一故，是憶知中無有憶知。若翻此三知，憶知得成。謂境界同類、能知同類、知念念滅不得一時，備此三義憶知得成。汝憶知不成，故證比等量亦不得成，以是緣故自性義壞。若汝說憶知由自性，所以得成一異有無等造。初念取境則備三義：一境、二人、三智，並一時俱有。至第二念時，前三已滅、後三續起，前後同類是為一義，前後各一亦是一義，前無後有是為異義，前能生後是其有義，前滅後生是其無義。備此諸義，故有憶知。由自性故，憶知得成者。內曰：若爾，我大歡喜，翻成我義，有何損失。我今由此義故說無自性，譬如前種能生後穀，此前後穀不一不二、不有不無。若一者則無前後，若異者則前穀 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故不成，不由三時故。是故難生，須依三時。今所難者須依道理，汝將時節難道理義故，自成顛倒。三言語無因者，言語由義得成，若無義者語言不立，因果一體異義不成，故無語言。若汝說是因是果者。是義不然。何以故？有無常過故。果既無常，因亦應爾。若因無常，則違汝義本。汝因是常、果是無常，果色等變異不可得故。若汝說由色所比故非不可得者。義亦不然，所比無有故，並如前破。證量不成故，比量亦不成，未有空密處故，因無住所故不得成。若汝說若無可比，比量亦得成，如比有四句：一有比無、二無比有、三有比有、四無比無者。是義不然。石女兒兔角等並應可比，色等可證非可證此義何用？是因無道理故，不可得成。若汝說如隣虛空塵以果比因，自性亦爾者。是義不然。以隣虛不成故、因果異故、離色等塵不可得故，故譬不得成立。若汝說取非證比非所證，如地下水不可知見，比自性我亦如是者。是義不然。何以故？若汝能因石女兒比龜毛者，我則信汝因隣虛塵得比自性。若汝說如燈自成，比量亦爾者。是義不然。何以故？離色等八物，燈不可見故。如隣虛塵離色等亦不可得，所比自性亦不可得，故知無自性。若汝說憶知有故，故證量比量並成，若無證比復何所憶者。是義不然。若離三種知外方有憶知，證比不成故。三種知者，一異境知、二能別知、三一知。異境知者，如人見瓶，後時憶衣，此非謂憶。汝義亦爾，色即異物，已見色時便憶於瓶，故義不可。二能別知者，譬如張即見瓶，王即後憶者，無有是處。汝義亦爾，覺能取境，我能憶知，此兩別類不同。是覺前見，我後憶知，無是義故。三一知者，如人正看瓶時，不得生憶，若有憶知則二過失：一者兩知一時不得俱起，以心是一故，心取色時不得取聲。二者根正對境未捨，那復得憶餘境？汝覺亦爾，唯是一知，無念念滅，從變異初至解脫前際恒是一故，是憶知中無有憶知。若翻此三知，憶知得成。謂境界同類、能知同類、知念念滅不得一時，備此三義憶知得成。汝憶知不成，故證比等量亦不得成，以是緣故自性義壞。若汝說憶知由自性，所以得成一異有無等造。初念取境則備三義：一境、二人、三智，並一時俱有。至第二念時，前三已滅、後三續起，前後同類是為一義，前後各一亦是一義，前無後有是為異義，前能生後是其有義，前滅後生是其無義。備此諸義，故有憶知。由自性故，憶知得成者。內曰：若爾，我大歡喜，翻成我義，有何損失。我今由此義故說無自性，譬如前種能生後穀，此前後穀不一不二、不有不無。若一者則無前後，若異者則前穀

後豆，故無一異。自性不有不無者，因滅果生故，因滅故不有、果生故不無。因時未有果故不可說有，果生時必由因故不可說無。以是義故，因果憶知並得成就，故說無自性。如穀前後不一不異，能作種種諸事。憶知亦爾，前後不一不異，故能憶知種種諸境。若汝聞憶知若是無常，云何修習者。答曰：已無常故則有修習，譬如劫波婆種子種植於地，以佉陀羅汁而溉灌之，後時出生芽莖枝葉是其自相無有異色，唯果熟時即成佉陀羅色，為相紅赤，異劫波婆自相本色。如是心者作法非法，是法次第前心熏習後心，如是方便熏習不失，故不一異。至果熟時，苦樂等果即各顯現，是故從無自性心諸業得生，如劫波種子後同佉陀羅色。若作此執，有自性心，是名憶知。或有人說，壽者亦是憶知。若作此執，即無憶知心及壽者，有自性故則無忘失。若汝說有忘失者，有二過失：一者憶知若有自性則無忘失，若有忘失則無憶知。如此忘失，為有自性、為無自性？若有自性，與憶知性為相違不？若不相違，於一物中便應一時俱有憶忘兩心並起。若相違者，但有自性忘失則無憶知，憶知既無，何所忘失？若汝說是知先生後滅故說忘失，若爾者自性則不成。若有憶知，自性、作具無用，憶知恒有故。若汝說由作具故得成者，則無自性，有過失故。若作者與具一體，則無憶知，知恒有故。若知無者，心或時無，則無自性。心或時有，則無憶知。若無憶知，心則應滅。若汝說有別物故心得是常者。證知之時應不憶知。即以證知當憶知處，是故不失憶知體者。是義不然。何以故？若物常住則無數習，同類相似乃可數習。若無自性，似義可成。若有自性，即應恒守一物一事，故無相似。無相似故則無數習，無數習故則無憶知。若汝立自性憶知者，比量等並不成就，以一體故。一切疑心應是決智、欲即離欲、偷即是施、即婦是母。是覺若與自性不異，為當先有、為當後有？若先有者，所覺既無，覺何所覺？若後有者，則因中果義即自壞。若汝說本有者，所覺何物？若言我是所覺者。是義不然，以證比二量我不可得故。物若是有，不離二量所得。譬如五塵，五根五塵者，智不重生故，是名證量。比量者，智重生故。先見識生，後比知有根，以識不離根故。如先見烟，後知有火。我者則不爾，不如色等可證，過根境故，不如諸根可比。無有相應事故，故我非所覺。是故覺若在前，則不成覺。故知一切法如實無自性，唯真實空是其體性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後豆，故無一異。自性不有不無者，因滅果生故，因滅故不有、果生故不無。因時未有果故不可說有，果生時必由因故不可說無。以是義故，因果憶知並得成就，故說無自性。如穀前後不一不異，能作種種諸事。憶知亦爾，前後不一不異，故能憶知種種諸境。若汝聞憶知若是無常，云何修習者。答曰：已無常故則有修習，譬如劫波婆種子種植於地，以佉陀羅汁而溉灌之，後時出生芽莖枝葉是其自相無有異色，唯果熟時即成佉陀羅色，為相紅赤，異劫波婆自相本色。如是心者作法非法，是法次第前心熏習後心，如是方便熏習不失，故不一異。至果熟時，苦樂等果即各顯現，是故從無自性心諸業得生，如劫波種子後同佉陀羅色。若作此執，有自性心，是名憶知。或有人說，壽者亦是憶知。若作此執，即無憶知心及壽者，有自性故則無忘失。若汝說有忘失者，有二過失：一者憶知若有自性則無忘失，若有忘失則無憶知。如此忘失，為有自性、為無自性？若有自性，與憶知性為相違不？若不相違，於一物中便應一時俱有憶忘兩心並起。若相違者，但有自性忘失則無憶知，憶知既無，何所忘失？若汝說是知先生後滅故說忘失，若爾者自性則不成。若有憶知，自性、作具無用，憶知恒有故。若汝說由作具故得成者，則無自性，有過失故。若作者與具一體，則無憶知，知恒有故。若知無者，心或時無，則無自性。心或時有，則無憶知。若無憶知，心則應滅。若汝說有別物故心得是常者。證知之時應不憶知。即以證知當憶知處，是故不失憶知體者。是義不然。何以故？若物常住則無數習，同類相似乃可數習。若無自性，似義可成。若有自性，即應恒守一物一事，故無相似。無相似故則無數習，無數習故則無憶知。若汝立自性憶知者，比量等並不成就，以一體故。一切疑心應是決智、欲即離欲、偷即是施、即婦是母。是覺若與自性不異，為當先有、為當後有？若先有者，所覺既無，覺何所覺？若後有者，則因中果義即自壞。若汝說本有者，所覺何物？若言我是所覺者。是義不然，以證比二量我不可得故。物若是有，不離二量所得。譬如五塵，五根五塵者，智不重生故，是名證量。比量者，智重生故。先見識生，後比知有根，以識不離根故。如先見烟，後知有火。我者則不爾，不如色等可證，過根境故，不如諸根可比。無有相應事故，故我非所覺。是故覺若在前，則不成覺。故知一切法如實無自性，唯真實空是其體性。

佛性論破執分第二中破大乘見品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛性論破執分第二中破大乘見品第三

復次為破大乘中學有偏執者應知。若汝說一切有皆由俗諦、一切無皆由真諦。應作此問：善友！何者是真實？何者是俗諦？答曰：一切諸法無有自性，是為真實。於無自性法中說有自性，是名俗諦，以於無中假說有故。問曰：是執無有自性，為當依世俗言故有、為當唯是語言？若依世俗言有此執者，此執則不可說。何以故？執是無故。若此執唯是語言，則無所詮，世俗語言不成就故。若不成就是世俗者，是義不然。又若汝謂於無自性中執有自性是名為俗，若執有者云何是無？答曰：為顛倒品類故，故無中說有，乃至於無常樂我等諸法說言皆有。常等諸德其體實無，但假說有。如此執者，為四倒攝，是故雖執是有而得是無。問曰：如此顛倒為有為無？若是有者，一切諸法無有自性，是義不然。若是無者，此執顛倒亦不得成。若無性中執有自性為俗諦者。是義不然。何以故？二諦不可說有、不可說無，非有非無故。真諦不可說有、不可說無者，無人法故不可說有、顯二空故不可說無。俗諦亦爾，分別性故不可說有、依他性故不可說無。復次真諦不定有無人法、無不無二、空有不有。俗諦亦爾，分別性故非決定無、依他性故非決定有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次為破大乘中學有偏執者應知。若汝說一切有皆由俗諦、一切無皆由真諦。應作此問：善友！何者是真實？何者是俗諦？答曰：一切諸法無有自性，是為真實。於無自性法中說有自性，是名俗諦，以於無中假說有故。問曰：是執無有自性，為當依世俗言故有、為當唯是語言？若依世俗言有此執者，此執則不可說。何以故？執是無故。若此執唯是語言，則無所詮，世俗語言不成就故。若不成就是世俗者，是義不然。又若汝謂於無自性中執有自性是名為俗，若執有者云何是無？答曰：為顛倒品類故，故無中說有，乃至於無常樂我等諸法說言皆有。常等諸德其體實無，但假說有。如此執者，為四倒攝，是故雖執是有而得是無。問曰：如此顛倒為有為無？若是有者，一切諸法無有自性，是義不然。若是無者，此執顛倒亦不得成。若無性中執有自性為俗諦者。是義不然。何以故？二諦不可說有、不可說無，非有非無故。真諦不可說有、不可說無者，無人法故不可說有、顯二空故不可說無。俗諦亦爾，分別性故不可說有、依他性故不可說無。復次真諦不定有無人法、無不無二、空有不有。俗諦亦爾，分別性故非決定無、依他性故非決定有。