大乘成業論一卷 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘成業論一卷

世親菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世親菩薩造

大唐三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐三藏法師玄奘奉 詔譯

如處處經中世尊說三業，謂身業、語業、意業。此中有說身所造業故名身業，語即是業故名語業，此二皆用表與無表為其自性。意相應業故名意業，此業但以思為自性。今於此中何法名表？且身表業形色為性，緣此為境心等所生。誰之形色謂身形色？若身形色，何故前言身所造業故名身業？謂總名身一分攝故，名身形色。依身大種而發生故，名身所造。以總身言於別亦轉，如世間說居邑住林。何緣復說緣此為境心等所生？為欲簡彼脣等形色，彼非緣彼心等所生，以緣言音心等生故。又為簡彼宿願心等所引形色，彼非緣彼心等所生，餘異熟因心等生故。何故名表？此能表示自發業心令他知故。為顯此義，故說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如處處經中世尊說三業，謂身業、語業、意業。此中有說身所造業故名身業，語即是業故名語業，此二皆用表與無表為其自性。意相應業故名意業，此業但以思為自性。今於此中何法名表？且身表業形色為性，緣此為境心等所生。誰之形色謂身形色？若身形色，何故前言身所造業故名身業？謂總名身一分攝故，名身形色。依身大種而發生故，名身所造。以總身言於別亦轉，如世間說居邑住林。何緣復說緣此為境心等所生？為欲簡彼脣等形色，彼非緣彼心等所生，以緣言音心等生故。又為簡彼宿願心等所引形色，彼非緣彼心等所生，餘異熟因心等生故。何故名表？此能表示自發業心令他知故。為顯此義，故說頌言：

由外發身語， 表內心所思， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由外發身語， 表內心所思，

譬彼潛淵魚， 鼓波而自表。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬彼潛淵魚， 鼓波而自表。

形色者何？謂長等性。何者長等？謂於彼生長等名想。此攝在何處？謂色處所攝。今應思擇：長等為是極微差別猶如顯色？為是極微差別積聚？為別一物遍色等聚？設爾何失？長等若是極微差別，應如顯色，諸色聚中一一細分，長等可取。若是極微差別積聚，此與顯色極微積聚有何差別？即諸顯色積聚差別應成長等。若別一物遍色等聚，一故遍故，一一分中應全可取，於一切分皆具有故；或應非一，於諸分中各別住故。又壞自宗十處皆是極微積集。又應朋助食米齊宗執實有分遍諸分故。即於和合諸聚色中，見一面多便起長覺、見一面少便起短覺、見四面等便起方覺、見諸面滿便起圓覺、見中凸出便起高覺、見中坳凹便起下覺、見面齊平起於正覺、見面參差起不正覺，如旋轉輪觀錦繡時便生種種異形類覺，不應實有異類形色同在一處如諸顯色。若許爾者，應於一一處起一切形覺。然無是事，是故形色無別有體，即諸顯色於諸方面安布不同起長等覺，如樹蟻等行列無過。若爾云何？於遠闇處不了顯色，了形色耶？如何不了樹等形色，而能了彼行列形耶？然離樹等無別行列，或於遠闇諸聚色中若顯若形俱不能了，雖復能取而不分明，疑是何物、此何所見？由是應知但取顯色，由遠闇故見不分明，故表是形理不成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 形色者何？謂長等性。何者長等？謂於彼生長等名想。此攝在何處？謂色處所攝。今應思擇：長等為是極微差別猶如顯色？為是極微差別積聚？為別一物遍色等聚？設爾何失？長等若是極微差別，應如顯色，諸色聚中一一細分，長等可取。若是極微差別積聚，此與顯色極微積聚有何差別？即諸顯色積聚差別應成長等。若別一物遍色等聚，一故遍故，一一分中應全可取，於一切分皆具有故；或應非一，於諸分中各別住故。又壞自宗十處皆是極微積集。又應朋助食米齊宗執實有分遍諸分故。即於和合諸聚色中，見一面多便起長覺、見一面少便起短覺、見四面等便起方覺、見諸面滿便起圓覺、見中凸出便起高覺、見中坳凹便起下覺、見面齊平起於正覺、見面參差起不正覺，如旋轉輪觀錦繡時便生種種異形類覺，不應實有異類形色同在一處如諸顯色。若許爾者，應於一一處起一切形覺。然無是事，是故形色無別有體，即諸顯色於諸方面安布不同起長等覺，如樹蟻等行列無過。若爾云何？於遠闇處不了顯色，了形色耶？如何不了樹等形色，而能了彼行列形耶？然離樹等無別行列，或於遠闇諸聚色中若顯若形俱不能了，雖復能取而不分明，疑是何物、此何所見？由是應知但取顯色，由遠闇故見不分明，故表是形理不成立。

有說：身表行動為性，緣此為境，心等所生。何緣復說緣此為境心等所生？為欲簡彼脣等搖動，彼非緣彼心等所生，以緣言音心等生故。云何名行動？謂轉至餘方。此攝在何處？謂色處所攝。何緣知此轉至餘方？謂差別相不可知故。此理不然，如熟變物，雖纔觸火，光雪酢等諸熟變緣即有差別，而不可知彼差別相。然彼前後非無有異，此亦應然。如長薪草眾分相似，各別生焰雖有差別，而不可知彼差別相。然彼眾分非無有異，此亦應然。若熟變物纔觸緣時諸熟變相不即生者，彼於後時亦應不生，緣無異故。若長薪草眾分相似非分分中別生焰者，彼焰應無，由彼別故形量照明焰熱差別。是故不應以差別相不可知故，便謂即此轉至餘方，應審了知彼差別相。若謂滅因不可得故，知即此法轉至餘方。此亦非理，如心心所聲燈焰等，有何滅因而念念滅？餘亦應爾，滅不待因。若言心等亦有滅因，謂唯各別自無常相。若爾，何故餘不許然？餘既不然，此云何爾？故知心等滅不待因。心等既然，餘亦應爾。若餘法滅不待因者，薪等未與火等合前，彼色等性應不可取。如合後位，後亦應如前位可取。如何風手未觸未執燈鈴已前，燈焰鈴聲分明可取非於後位？然焰聲滅不待風手，薪等亦然不應為難。又若薪等由火等滅，彼色等性不可取者，纔觸無間應不可取，彼纔觸時有差別故，又彼外緣無差別故。諸熟變物下中上品，諸熟變相差別生時，由彼為因，後後生起、前前滅壞。誰復為因？不應此法由彼故生，即此復由彼法故滅，二相違法非共一因，世極成立。故有為法不待滅因，任運自滅。如前可取、不可取者，應知相續隨轉滅壞差別之相有微增故。又若滅法亦有因者，是則應無無因滅法。心心所等如待因生，滅亦應爾，非離心等別有無常世共成立。又因異故滅應差別，如火光雪酢等異故熟變差別。又已滅法應更可滅，許有因故，猶如色等。是故滅法決定無因。滅無因故纔生即滅，故知無有轉至餘方。若謂生因不可得故，知即此法轉至餘方。此亦非理，有生因故，謂前與後而作生因，如前念心與後念心、前念熟變與後熟變、乳與其酪、葡萄汁與酒、酒復與酢等，故無少法轉至餘方。轉相既無，何有行動？又若有住則無行動，既無行動彼應常住。法若無住亦無行動，纔生即滅，無動義故。若爾，現見行動者何？餘方所見，非即本物。何緣知彼非本物耶？由彼彼方新新生故。如草火焰及如影行，非此方影餘方可見形質不動，日等光明遠近迴轉，便見彼影或長或短或移轉故。又障光明少分生故。有反詰言：何緣徵難至餘方義？且如何知餘方所見非即本物？此 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說：身表行動為性，緣此為境，心等所生。何緣復說緣此為境心等所生？為欲簡彼脣等搖動，彼非緣彼心等所生，以緣言音心等生故。云何名行動？謂轉至餘方。此攝在何處？謂色處所攝。何緣知此轉至餘方？謂差別相不可知故。此理不然，如熟變物，雖纔觸火，光雪酢等諸熟變緣即有差別，而不可知彼差別相。然彼前後非無有異，此亦應然。如長薪草眾分相似，各別生焰雖有差別，而不可知彼差別相。然彼眾分非無有異，此亦應然。若熟變物纔觸緣時諸熟變相不即生者，彼於後時亦應不生，緣無異故。若長薪草眾分相似非分分中別生焰者，彼焰應無，由彼別故形量照明焰熱差別。是故不應以差別相不可知故，便謂即此轉至餘方，應審了知彼差別相。若謂滅因不可得故，知即此法轉至餘方。此亦非理，如心心所聲燈焰等，有何滅因而念念滅？餘亦應爾，滅不待因。若言心等亦有滅因，謂唯各別自無常相。若爾，何故餘不許然？餘既不然，此云何爾？故知心等滅不待因。心等既然，餘亦應爾。若餘法滅不待因者，薪等未與火等合前，彼色等性應不可取。如合後位，後亦應如前位可取。如何風手未觸未執燈鈴已前，燈焰鈴聲分明可取非於後位？然焰聲滅不待風手，薪等亦然不應為難。又若薪等由火等滅，彼色等性不可取者，纔觸無間應不可取，彼纔觸時有差別故，又彼外緣無差別故。諸熟變物下中上品，諸熟變相差別生時，由彼為因，後後生起、前前滅壞。誰復為因？不應此法由彼故生，即此復由彼法故滅，二相違法非共一因，世極成立。故有為法不待滅因，任運自滅。如前可取、不可取者，應知相續隨轉滅壞差別之相有微增故。又若滅法亦有因者，是則應無無因滅法。心心所等如待因生，滅亦應爾，非離心等別有無常世共成立。又因異故滅應差別，如火光雪酢等異故熟變差別。又已滅法應更可滅，許有因故，猶如色等。是故滅法決定無因。滅無因故纔生即滅，故知無有轉至餘方。若謂生因不可得故，知即此法轉至餘方。此亦非理，有生因故，謂前與後而作生因，如前念心與後念心、前念熟變與後熟變、乳與其酪、葡萄汁與酒、酒復與酢等，故無少法轉至餘方。轉相既無，何有行動？又若有住則無行動，既無行動彼應常住。法若無住亦無行動，纔生即滅，無動義故。若爾，現見行動者何？餘方所見，非即本物。何緣知彼非本物耶？由彼彼方新新生故。如草火焰及如影行，非此方影餘方可見形質不動，日等光明遠近迴轉，便見彼影或長或短或移轉故。又障光明少分生故。有反詰言：何緣徵難至餘方義？且如何知餘方所見非即本物？此

亦應引前理為證，謂若有住則無動等。又外火等緣無差別，而於後時差別可取，由此證知念念各別。又若以證異因無故，謂餘所見還是本物。既無有因，證即本物，何緣不謂非本物耶？由此二義應俱不定，故至餘方義不成立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦應引前理為證，謂若有住則無動等。又外火等緣無差別，而於後時差別可取，由此證知念念各別。又若以證異因無故，謂餘所見還是本物。既無有因，證即本物，何緣不謂非本物耶？由此二義應俱不定，故至餘方義不成立。

日出論者作如是言：諸行實無至餘方義，有為法性念念滅故。然別有法心差別為因，依手足等起，此法能作手足等物。異方生因是名行動，亦名身表。此攝在何處？謂色處所攝。若爾，何緣不許眼見如諸顯色？既非所見、不表示他，如何名表？復云何知此法實有？云何此法能令自身轉趣餘方別異而起？若言由心差別，所生風界即應如是。風界其性是動，足能為彼異方生因。何乃離風執有動法？又草葉等離外風界無別動法，云何移轉？然諸風界搖觸等生，其性能動，即應許彼能令手等轉餘方生，何勞別執？若體若用俱不極成能動法生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 日出論者作如是言：諸行實無至餘方義，有為法性念念滅故。然別有法心差別為因，依手足等起，此法能作手足等物。異方生因是名行動，亦名身表。此攝在何處？謂色處所攝。若爾，何緣不許眼見如諸顯色？既非所見、不表示他，如何名表？復云何知此法實有？云何此法能令自身轉趣餘方別異而起？若言由心差別，所生風界即應如是。風界其性是動，足能為彼異方生因。何乃離風執有動法？又草葉等離外風界無別動法，云何移轉？然諸風界搖觸等生，其性能動，即應許彼能令手等轉餘方生，何勞別執？若體若用俱不極成能動法生。

若不爾者，即心差別所生風界，能為手等異方生因，應是身表。如是風界無所表示，云何名表？又許觸處是善不善，便非釋子。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不爾者，即心差別所生風界，能為手等異方生因，應是身表。如是風界無所表示，云何名表？又許觸處是善不善，便非釋子。

若不爾者，即心差別能令自身餘方生起，即身生起，應是身表。是則身表應假非實，自身多法合為體故。又無表示，云何名表？香等不能表示他故。又許香等是善不善，便非釋子。若不爾者，即心差別所生顯色應是身表，顯色非心差別所起，自種子風差別生故。又許顯色是善不善，便非釋子。若此顯色體非身表，此餘方生應是身表。天愛任汝於此表業盡力所能勤加轉計，然此非用功力能成，何乃於中徒生勞倦？誰能成立生別有體？此所執生，非如色等是所現見、非如眼等是能現見，何緣知有？又不可見，云何名表？前說不能表示他故。又若顯色是善不善，可說此生為身表業。然諸顯色非善不善，前已說故。生亦應然，是故定無身實表業。若爾，身業應唯無表。此無表名為目何法？謂法處攝律儀色等。云何欲界有善無表離表而發？若欲界中有此無表，復有何過？應隨心轉，如在色界。是則餘心及無心位，應無律儀不律儀等。若謂受時要期發語所引發故無斯過者，說戒經時默無所說亦無要期，如何獲得虛誑語罪。又應無有無記身業，以無表業唯二種故。又亦應無一剎那頃善惡身業，以諸無表定相續故。謂若輕心不發無表，重心所發決定相續，雖彼隨情計度，實有身語業色，而不應成善不善性。所以者何？彼說色業於命終位必皆捨故，如何由此能得當來愛非愛果？有作是言：此何非理。謂過去業其體實有，能得當來所感果故。此於癰上更復生癰，謂執過去業體實有，先有後無名為過去，如何可執其體實有？若爾，世尊何故自說： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不爾者，即心差別能令自身餘方生起，即身生起，應是身表。是則身表應假非實，自身多法合為體故。又無表示，云何名表？香等不能表示他故。又許香等是善不善，便非釋子。若不爾者，即心差別所生顯色應是身表，顯色非心差別所起，自種子風差別生故。又許顯色是善不善，便非釋子。若此顯色體非身表，此餘方生應是身表。天愛任汝於此表業盡力所能勤加轉計，然此非用功力能成，何乃於中徒生勞倦？誰能成立生別有體？此所執生，非如色等是所現見、非如眼等是能現見，何緣知有？又不可見，云何名表？前說不能表示他故。又若顯色是善不善，可說此生為身表業。然諸顯色非善不善，前已說故。生亦應然，是故定無身實表業。若爾，身業應唯無表。此無表名為目何法？謂法處攝律儀色等。云何欲界有善無表離表而發？若欲界中有此無表，復有何過？應隨心轉，如在色界。是則餘心及無心位，應無律儀不律儀等。若謂受時要期發語所引發故無斯過者，說戒經時默無所說亦無要期，如何獲得虛誑語罪。又應無有無記身業，以無表業唯二種故。又亦應無一剎那頃善惡身業，以諸無表定相續故。謂若輕心不發無表，重心所發決定相續，雖彼隨情計度，實有身語業色，而不應成善不善性。所以者何？彼說色業於命終位必皆捨故，如何由此能得當來愛非愛果？有作是言：此何非理。謂過去業其體實有，能得當來所感果故。此於癰上更復生癰，謂執過去業體實有，先有後無名為過去，如何可執其體實有？若爾，世尊何故自說：

「業雖經百劫， 而終無失壞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「業雖經百劫， 而終無失壞，

遇眾緣合時， 要當酬彼果。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇眾緣合時， 要當酬彼果。」

無失壞言，為顯何義？顯所作業非無果義，由後半頌證此義成。誰不信受善不善業，雖經久遠而能得果？但應思擇如何得果。為由相續轉變差別，如稻種等而得果耶？為由自相經久遠時安住不壞而得果耶？若由相續轉變差別而得果者，義且可然。若由自相經久遠時安住不壞而得果者，應言此業經久遠時體不謝滅而能得果。若謂此業非自相無名為謝滅，然由此業無復作用名謝滅者，如何此業無復作用？由更不能引當果故。何緣不能更引當果？此於彼果已曾引故。不可於果引而復引，如法已生不重生故。何緣不引餘等流果？以等流果無分限故，豈不此果亦現在時？已曾引故不須重引，業體不滅常應現在，何不常引所得果耶？豈不前言不可於果引而復引，如法已生不重生故，如何復難？前雖有言，而未釋難。業體恒有，應如中際，常名現在；常能引果，應如初際，恒復可生。若謂過去業體雖有而無作用故非現在，非現在故不能引果。此亦不然，既恒有體，應如現在恒有作用。又汝所宗過去諸法有與果用，何非現在？若謂現在唯依諸法取果用說，理亦不然，用義同故，應俱現在。過去諸法無取果用名過去者，有與果用應名現在，此用盡時應名謝滅，是則諸法滅而復滅，如是亦應生而復生，故彼宗義理不成立。又法如何名能引果？謂安立彼令當生故。諸漏盡者，最後剎那應不引果，後不生故。是則此念應非現在，不應更滅入於過去。初現在時已無作用，如何後時說名謝滅？若雖無用而更滅者，是則過去復應須滅。若滅已復滅，應生已更生，便有自違前所說過。若謂此念雖有能生後果作用，而緣闕故後果不生。此亦非理，果必不生，如何知有能生作用？應言此念違順二緣有非有故，雖從因生而無作用能生後果。是故彼宗如是種類能引果義，理必不成。由此但應於果種子能長養故，名能引果。又彼宗說過去未來體皆實有，未來何故非如現在能引果耶？若一切時一切物有，何時何物體非有故。而經言：遇眾緣合時當酬彼果。又彼應說誰於何位、於誰有能，言安立彼令當生故名能引果。以一切時一切有故，是故所言謂過去業其體實有能得當來所感果者，理定不成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無失壞言，為顯何義？顯所作業非無果義，由後半頌證此義成。誰不信受善不善業，雖經久遠而能得果？但應思擇如何得果。為由相續轉變差別，如稻種等而得果耶？為由自相經久遠時安住不壞而得果耶？若由相續轉變差別而得果者，義且可然。若由自相經久遠時安住不壞而得果者，應言此業經久遠時體不謝滅而能得果。若謂此業非自相無名為謝滅，然由此業無復作用名謝滅者，如何此業無復作用？由更不能引當果故。何緣不能更引當果？此於彼果已曾引故。不可於果引而復引，如法已生不重生故。何緣不引餘等流果？以等流果無分限故，豈不此果亦現在時？已曾引故不須重引，業體不滅常應現在，何不常引所得果耶？豈不前言不可於果引而復引，如法已生不重生故，如何復難？前雖有言，而未釋難。業體恒有，應如中際，常名現在；常能引果，應如初際，恒復可生。若謂過去業體雖有而無作用故非現在，非現在故不能引果。此亦不然，既恒有體，應如現在恒有作用。又汝所宗過去諸法有與果用，何非現在？若謂現在唯依諸法取果用說，理亦不然，用義同故，應俱現在。過去諸法無取果用名過去者，有與果用應名現在，此用盡時應名謝滅，是則諸法滅而復滅，如是亦應生而復生，故彼宗義理不成立。又法如何名能引果？謂安立彼令當生故。諸漏盡者，最後剎那應不引果，後不生故。是則此念應非現在，不應更滅入於過去。初現在時已無作用，如何後時說名謝滅？若雖無用而更滅者，是則過去復應須滅。若滅已復滅，應生已更生，便有自違前所說過。若謂此念雖有能生後果作用，而緣闕故後果不生。此亦非理，果必不生，如何知有能生作用？應言此念違順二緣有非有故，雖從因生而無作用能生後果。是故彼宗如是種類能引果義，理必不成。由此但應於果種子能長養故，名能引果。又彼宗說過去未來體皆實有，未來何故非如現在能引果耶？若一切時一切物有，何時何物體非有故。而經言：遇眾緣合時當酬彼果。又彼應說誰於何位、於誰有能，言安立彼令當生故名能引果。以一切時一切有故，是故所言謂過去業其體實有能得當來所感果者，理定不成。

若爾，應許由善不善身語二業蘊相續中引別法起，其體實有，心不相應行蘊所攝。有說此法名為增長。有說此法名不失壞，由此法故能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法，若不爾者，餘心起時此便斷滅。心相續中若不引起如是別法，云何能得當來世果？是故定應許有此法。若於先時誦習文義，後經久遠復生憶念；又於先時於諸境界數見聞等，後經久遠於彼境中還生憶念，於何剎那引起何法，由此後時還生憶念？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，應許由善不善身語二業蘊相續中引別法起，其體實有，心不相應行蘊所攝。有說此法名為增長。有說此法名不失壞，由此法故能得當來愛非愛果。意業亦應許有此法，若不爾者，餘心起時此便斷滅。心相續中若不引起如是別法，云何能得當來世果？是故定應許有此法。若於先時誦習文義，後經久遠復生憶念；又於先時於諸境界數見聞等，後經久遠於彼境中還生憶念，於何剎那引起何法，由此後時還生憶念？

又先趣入滅定等心引起何法，由此後時還從定起生出定心？又紫礦汁染拘櫞花，彼二俱滅引起何法，後結果時瓤生赤色？故離彼計身語二業所引別法，但應由思差別作用熏心相續令起功能，由此功能轉變差別，當來世果差別而生。如紫礦汁染拘櫞花相續轉變，至結果時其瓤色赤，內法熏習應知亦爾。又何不許身語二業熏心相續？以身語業由心引成善不善故。不應由心成善不善，於異相續能與當來愛非愛果，非餘造業餘受果故。若所作業體雖謝滅，由所熏心相續功能轉變差別，能得當來愛等果者，處無心定及無想天心相續斷，如何先業能得當來愛非愛果？有作是說：於此生中先所熏心必還相續，故得當來愛非愛果。既已間斷，何因能續？入定心作等無間緣故能令續。彼久謝滅，云何能作等無間緣？如破過去業能得果，此亦同彼，應如理破，故出定心不應續起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又先趣入滅定等心引起何法，由此後時還從定起生出定心？又紫礦汁染拘櫞花，彼二俱滅引起何法，後結果時瓤生赤色？故離彼計身語二業所引別法，但應由思差別作用熏心相續令起功能，由此功能轉變差別，當來世果差別而生。如紫礦汁染拘櫞花相續轉變，至結果時其瓤色赤，內法熏習應知亦爾。又何不許身語二業熏心相續？以身語業由心引成善不善故。不應由心成善不善，於異相續能與當來愛非愛果，非餘造業餘受果故。若所作業體雖謝滅，由所熏心相續功能轉變差別，能得當來愛等果者，處無心定及無想天心相續斷，如何先業能得當來愛非愛果？有作是說：於此生中先所熏心必還相續，故得當來愛非愛果。既已間斷，何因能續？入定心作等無間緣故能令續。彼久謝滅，云何能作等無間緣？如破過去業能得果，此亦同彼，應如理破，故出定心不應續起。

有作是說：依附色根種子力故後心還起，以能生心心所種子依二相續，謂心相續、色根相續，隨其所應。豈不經說：意法為緣生於意識。云何離意而意識生？應知意種或時名意，以於因中立果名故，如於所觸立飢渴名。如何一一心心所法，從二種子相續而生？不見芽等從種生法有如是事，可藉多緣生於一果。無從二種有一果生。若爾，還應不免前過。謂無心定及無想天心相續斷，如何先業能得當來愛非愛果？是彼宗過。何謂彼宗？謂執此位全無心者。若說此位是有心者，即無斯過。如尊者世友所造問論中言：若執滅定全無有心，可有此過；我說滅定猶有細心，故無此失。彼復引經證成此義，如契經言：處滅定者身行皆滅，廣說乃至根無變壞。識不離身，今此位中許有何識？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有作是說：依附色根種子力故後心還起，以能生心心所種子依二相續，謂心相續、色根相續，隨其所應。豈不經說：意法為緣生於意識。云何離意而意識生？應知意種或時名意，以於因中立果名故，如於所觸立飢渴名。如何一一心心所法，從二種子相續而生？不見芽等從種生法有如是事，可藉多緣生於一果。無從二種有一果生。若爾，還應不免前過。謂無心定及無想天心相續斷，如何先業能得當來愛非愛果？是彼宗過。何謂彼宗？謂執此位全無心者。若說此位是有心者，即無斯過。如尊者世友所造問論中言：若執滅定全無有心，可有此過；我說滅定猶有細心，故無此失。彼復引經證成此義，如契經言：處滅定者身行皆滅，廣說乃至根無變壞。識不離身，今此位中許有何識？

有說：此有第六意識。豈不經說：意法為緣生於意識，三和合觸，與觸俱起有受想思。云何此位得有意識而無三和、或有三和而無有觸、或復有觸而無受想？由是說名滅受想定。有作是釋：如何世尊說受緣愛，而一切受非皆愛緣？觸亦應爾，非一切觸皆受等緣。世尊餘經自簡此義，謂無明觸所生諸受為緣生愛。曾無有處簡觸生受，無簡別故，非為善釋。有別釋言：三和觸者，三事有力，合故觸生。於此位中，三事無力可能生觸及生受想，由入定心所厭壞故。正在定位尚無有觸，況有受想，故此位中唯餘意識，無諸心所。若爾，此位意識是何？為善、為染、為無記性？設爾何失？若善性者，如何善性非無貪等善根相應？設無貪等善根相應，如何無觸？若謂由善等無間緣所引發故此識善者，理不應然，善心無間生三心故。又善根力所引善心，無因能遮，無貪等故。又無善根，應不成善。然此滅定，如滅是善。若染性者，如何染性不與貪等煩惱相應？設與貪等煩惱相應，如何無觸？如佛於彼《十問經》中自作是說：所有受蘊、想蘊、行蘊皆觸為緣。又無想定尚不許染，況滅盡定！若是無覆無記性者，為異熟生、為威儀路、為工巧處、為能變化？設爾何失？若異熟生，如何有頂定心無間，此下八地中間懸隔，而起欲界異熟生心？如何復從此心無間，而得現起不動等心？如摩訶俱瑟祉羅契經中作如是問：「出滅定時當觸幾觸？」答言：「具壽！當觸三觸，謂不動觸、無所有觸及無相觸。」又異熟心宿業所引，有何道理？由滅定前要期勢力，令彼出定時限不過。復有何緣？要於有頂緣滅為境定心邊際，欲界宿業習氣所引，異熟果心方得現起，非於前位。又以何緣？於此所起異熟生色斷已不續，異熟生心斷而更續。若威儀路或工巧處、或能變化，如何此心緣威儀等，無觸而能有所造作？又許所修九次第定及八解脫體皆是善，不應此位現起染污或無記心。又用有頂緣滅為境，寂靜思惟定為依止，方能現入滅受想定。如摩訶俱瑟祉羅契經中依滅盡定作如是問：「幾因幾緣為依能入無相界定？」答言：「具壽！二因二緣為依能入無相界定，謂不思惟一切相及正思惟無相界。」若滅定中有意識者，此緣何境？作何行相？若緣滅境作靜行相，如何非善？設是善者，如何不許與無貪等善根相應？設許相應，如何不許觸為緣起？若緣餘境作餘行相，如何入滅定心無間起散亂心而不違理？設自計度有餘無記，由此二因亦不應理。是故汝等不如實知阿笈摩義，縱情妄計第六意識滅定等有，由是而執此位有心。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說：此有第六意識。豈不經說：意法為緣生於意識，三和合觸，與觸俱起有受想思。云何此位得有意識而無三和、或有三和而無有觸、或復有觸而無受想？由是說名滅受想定。有作是釋：如何世尊說受緣愛，而一切受非皆愛緣？觸亦應爾，非一切觸皆受等緣。世尊餘經自簡此義，謂無明觸所生諸受為緣生愛。曾無有處簡觸生受，無簡別故，非為善釋。有別釋言：三和觸者，三事有力，合故觸生。於此位中，三事無力可能生觸及生受想，由入定心所厭壞故。正在定位尚無有觸，況有受想，故此位中唯餘意識，無諸心所。若爾，此位意識是何？為善、為染、為無記性？設爾何失？若善性者，如何善性非無貪等善根相應？設無貪等善根相應，如何無觸？若謂由善等無間緣所引發故此識善者，理不應然，善心無間生三心故。又善根力所引善心，無因能遮，無貪等故。又無善根，應不成善。然此滅定，如滅是善。若染性者，如何染性不與貪等煩惱相應？設與貪等煩惱相應，如何無觸？如佛於彼《十問經》中自作是說：所有受蘊、想蘊、行蘊皆觸為緣。又無想定尚不許染，況滅盡定！若是無覆無記性者，為異熟生、為威儀路、為工巧處、為能變化？設爾何失？若異熟生，如何有頂定心無間，此下八地中間懸隔，而起欲界異熟生心？如何復從此心無間，而得現起不動等心？如摩訶俱瑟祉羅契經中作如是問：「出滅定時當觸幾觸？」答言：「具壽！當觸三觸，謂不動觸、無所有觸及無相觸。」又異熟心宿業所引，有何道理？由滅定前要期勢力，令彼出定時限不過。復有何緣？要於有頂緣滅為境定心邊際，欲界宿業習氣所引，異熟果心方得現起，非於前位。又以何緣？於此所起異熟生色斷已不續，異熟生心斷而更續。若威儀路或工巧處、或能變化，如何此心緣威儀等，無觸而能有所造作？又許所修九次第定及八解脫體皆是善，不應此位現起染污或無記心。又用有頂緣滅為境，寂靜思惟定為依止，方能現入滅受想定。如摩訶俱瑟祉羅契經中依滅盡定作如是問：「幾因幾緣為依能入無相界定？」答言：「具壽！二因二緣為依能入無相界定，謂不思惟一切相及正思惟無相界。」若滅定中有意識者，此緣何境？作何行相？若緣滅境作靜行相，如何非善？設是善者，如何不許與無貪等善根相應？設許相應，如何不許觸為緣起？若緣餘境作餘行相，如何入滅定心無間起散亂心而不違理？設自計度有餘無記，由此二因亦不應理。是故汝等不如實知阿笈摩義，縱情妄計第六意識滅定等有，由是而執此位有心。

若爾，云何許滅定等諸無心位亦有心耶？應如一類經為量者所許細心彼位猶有，謂異熟果識具一切種子，從初結生乃至終沒，展轉相續曾無間斷，彼彼生處由異熟因品類差別相續流轉，乃至涅槃方畢竟滅。即由此識無間斷故，於無心位亦說有心，餘六識身於此諸位皆不轉故說為無心。由滅定等加行入心增上力故，令六識種暫時損伏不得現起故名無心，非無一切。心有二種：一集起心，無量種子集起處故；二種種心，所緣行相差別轉故。滅定等位第二心闕故名無心，如一足床闕餘足故亦名無足。彼諸識種被損伏位，異熟果識剎那剎那轉變差別，能損伏力漸劣漸微乃至都盡，如水熱箭引燒發力，漸劣漸微至都盡位。識種爾時得生果便，初從識種意識還生，後位隨緣餘識漸起，即前所說異熟果識攝藏種種諸法種子。彼彼餘識及俱有法善不善性數熏發時，隨其所應種力增盛，由此相續轉變差別。隨種力熟隨遇助緣，便感當來愛非愛果。依如是義，有說頌言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若爾，云何許滅定等諸無心位亦有心耶？應如一類經為量者所許細心彼位猶有，謂異熟果識具一切種子，從初結生乃至終沒，展轉相續曾無間斷，彼彼生處由異熟因品類差別相續流轉，乃至涅槃方畢竟滅。即由此識無間斷故，於無心位亦說有心，餘六識身於此諸位皆不轉故說為無心。由滅定等加行入心增上力故，令六識種暫時損伏不得現起故名無心，非無一切。心有二種：一集起心，無量種子集起處故；二種種心，所緣行相差別轉故。滅定等位第二心闕故名無心，如一足床闕餘足故亦名無足。彼諸識種被損伏位，異熟果識剎那剎那轉變差別，能損伏力漸劣漸微乃至都盡，如水熱箭引燒發力，漸劣漸微至都盡位。識種爾時得生果便，初從識種意識還生，後位隨緣餘識漸起，即前所說異熟果識攝藏種種諸法種子。彼彼餘識及俱有法善不善性數熏發時，隨其所應種力增盛，由此相續轉變差別。隨種力熟隨遇助緣，便感當來愛非愛果。依如是義，有說頌言：

心與無邊種， 俱相續恒流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心與無邊種， 俱相續恒流，

遇各別熏緣， 心種便增盛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇各別熏緣， 心種便增盛。

種力漸次熟， 緣合時與果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種力漸次熟， 緣合時與果，

如染拘櫞花， 果時瓤色赤。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如染拘櫞花， 果時瓤色赤。

世尊依此，於解深密大乘經中說如是頌： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世尊依此，於解深密大乘經中說如是頌：

「阿陀那識甚深細， 一切種子如暴流， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「阿陀那識甚深細， 一切種子如暴流，

我於凡愚不開演， 恐彼分別執為我。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 我於凡愚不開演， 恐彼分別執為我。」

能續後有、能執持身，故說此名阿陀那識。攝藏一切諸法種子，故復說名阿賴耶識。前生所引業異熟故，即此亦名異熟果識。若不許有此異熟識，復有何識能執持身？非有餘識能遍持身，乃至命終恒不捨故。又何處蘊煩惱隨眠對治生時可名能斷。若言蘊在能對治心，此不應理，如何隨眠煩惱隨逐可為能治？又諸有情生無色界，染善無漏心正起時，有何趣攝異熟法在？或應許趣通非異熟及不繫法，便與理違。又不還果生有頂處，為盡餘漏修對治道。無所有處無漏起時，於有頂處有何別物自體猶存，而不名死、非眾同分？或復命根離色心等別有實物。此二唯於異熟諸蘊相似勢分而假建立。相似勢分無別實體，如稻稗等相似勢分，故定應許異六識身有如上說持種識體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能續後有、能執持身，故說此名阿陀那識。攝藏一切諸法種子，故復說名阿賴耶識。前生所引業異熟故，即此亦名異熟果識。若不許有此異熟識，復有何識能執持身？非有餘識能遍持身，乃至命終恒不捨故。又何處蘊煩惱隨眠對治生時可名能斷。若言蘊在能對治心，此不應理，如何隨眠煩惱隨逐可為能治？又諸有情生無色界，染善無漏心正起時，有何趣攝異熟法在？或應許趣通非異熟及不繫法，便與理違。又不還果生有頂處，為盡餘漏修對治道。無所有處無漏起時，於有頂處有何別物自體猶存，而不名死、非眾同分？或復命根離色心等別有實物。此二唯於異熟諸蘊相似勢分而假建立。相似勢分無別實體，如稻稗等相似勢分，故定應許異六識身有如上說持種識體。

即依此識，赤銅鍱部經中建立有分識名、大眾部經名根本識、化地部說窮生死蘊。云何此識緣境行相？此境行相不可了知。云何名識而得如是？如執滅定等位有餘，識者境界行相難知，此亦應爾。此識攝在何取蘊中？理實應言識取蘊攝。若爾，經句當云何通？如說：云何名識取蘊？謂六識身。又說：云何識緣名色？識謂六識。應知此經別有密意，如契經說：云何行蘊？謂六思身。非行蘊中更無餘法，此亦應爾。說六非餘有何密意？且如世尊《解深密》說，「我於凡愚不開演」者，「恐彼分別執為我」故。何緣愚夫執此為我？此無始來窮生死際行相微細無改變故。又以六識所依所緣行相品類麁易了故，與諸煩惱及對治道有相應故，建立雜染清淨品故。體是果識，由此比知有種識故。諸契經中隨所宣說不說因識，與上所說皆相違故，是名說六非餘密意。由此已釋餘部經中唯說六識身為有分識等，隨其所應皆無違害。又於今時一一部內無量契經皆已隱沒，如《釋軌論》廣辯應知，故不應計阿賴耶識定非經說，理必有故。若爾，一身應有二識俱時而轉，謂異熟識及餘轉識。如是何過？若一身中二識俱轉，應俱時立二有情身，如餘身中二識俱轉。此無有失，因果二識展轉為依，不相離故。又異熟識是餘轉識所熏習故，非異身中二識俱轉有如是事，故無此失。頗有現見種與種果相續異耶？現見世間青蓮花等，根與莖等相續各異而為種果，此亦應然。又縱世間見與不見，若不許有阿賴耶識，便有如前所說過難，故應定許阿賴耶識離六識身其體實有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 即依此識，赤銅鍱部經中建立有分識名、大眾部經名根本識、化地部說窮生死蘊。云何此識緣境行相？此境行相不可了知。云何名識而得如是？如執滅定等位有餘，識者境界行相難知，此亦應爾。此識攝在何取蘊中？理實應言識取蘊攝。若爾，經句當云何通？如說：云何名識取蘊？謂六識身。又說：云何識緣名色？識謂六識。應知此經別有密意，如契經說：云何行蘊？謂六思身。非行蘊中更無餘法，此亦應爾。說六非餘有何密意？且如世尊《解深密》說，「我於凡愚不開演」者，「恐彼分別執為我」故。何緣愚夫執此為我？此無始來窮生死際行相微細無改變故。又以六識所依所緣行相品類麁易了故，與諸煩惱及對治道有相應故，建立雜染清淨品故。體是果識，由此比知有種識故。諸契經中隨所宣說不說因識，與上所說皆相違故，是名說六非餘密意。由此已釋餘部經中唯說六識身為有分識等，隨其所應皆無違害。又於今時一一部內無量契經皆已隱沒，如《釋軌論》廣辯應知，故不應計阿賴耶識定非經說，理必有故。若爾，一身應有二識俱時而轉，謂異熟識及餘轉識。如是何過？若一身中二識俱轉，應俱時立二有情身，如餘身中二識俱轉。此無有失，因果二識展轉為依，不相離故。又異熟識是餘轉識所熏習故，非異身中二識俱轉有如是事，故無此失。頗有現見種與種果相續異耶？現見世間青蓮花等，根與莖等相續各異而為種果，此亦應然。又縱世間見與不見，若不許有阿賴耶識，便有如前所說過難，故應定許阿賴耶識離六識身其體實有。

何緣不許我體實有，與六識身為所依止？汝所執我其相云何，而說能為六識依止？若許我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉變，與識何殊而執為我？若執我體是一是常畢竟無變，如何可說受識等熏為所依止？夫熏習者，令彼所熏相續變成功能差別，如紫礦汁熏拘櫞花，令彼相續功能轉變。若無熏習，則無轉變差別功能。如何先時領智貪等？數習異故，後經久時念智貪等生起差別。又無心位與彼後時我體無別，今既無識，後意識等從何而生？又於識等我有何能，而執我為識等依止？若言識等因我故生，我體恒時既無差別，如何識等漸次而生，非於一時一切頓起？若謂更待餘因緣助方能生者，離餘因緣如何知有我能生用？若言識等依我而轉，諸法纔生無間即滅，既無住義何容有轉？故不應執我體實有，與六識身為所依止。又執有我，違阿笈摩說一切法皆無有我，故汝所執一常實我，都無正理，但率妄情。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣不許我體實有，與六識身為所依止？汝所執我其相云何，而說能為六識依止？若許我如阿賴耶識生滅相續隨緣轉變，與識何殊而執為我？若執我體是一是常畢竟無變，如何可說受識等熏為所依止？夫熏習者，令彼所熏相續變成功能差別，如紫礦汁熏拘櫞花，令彼相續功能轉變。若無熏習，則無轉變差別功能。如何先時領智貪等？數習異故，後經久時念智貪等生起差別。又無心位與彼後時我體無別，今既無識，後意識等從何而生？又於識等我有何能，而執我為識等依止？若言識等因我故生，我體恒時既無差別，如何識等漸次而生，非於一時一切頓起？若謂更待餘因緣助方能生者，離餘因緣如何知有我能生用？若言識等依我而轉，諸法纔生無間即滅，既無住義何容有轉？故不應執我體實有，與六識身為所依止。又執有我，違阿笈摩說一切法皆無有我，故汝所執一常實我，都無正理，但率妄情。

由此證成，但思差別熏習同時，阿賴耶識令其相續轉變差別，能引當來愛非愛果，非如彼說身語業相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此證成，但思差別熏習同時，阿賴耶識令其相續轉變差別，能引當來愛非愛果，非如彼說身語業相。

若不許有身語二業，豈能遺謗三業契經？不能遺謗，然能如理解釋此經令無過失。如何無失解釋此經？應除執毒，當為廣說。何為契經說有三業？何者是身？何者是業？何義名身？何義名業？復以何義名為身業語業意業？問亦如是。復以何緣，契經唯說身等三業，非眼等耶？何為契經說三業者，為顯三業攝十業道，勸勵怖多所作者故，如略說三學授佛栗氏子。有執諸業唯身所造非語非意，為顯彼二亦有所造，故說三業。身謂諸根大造和合，差別為體。業即是思，差別為性。積集所成是為身義，大造極微積集成故。有說種種穢惡集成是為身義，身是種種諸不淨物所依處故。若爾，天趣應無有身。隨作者意有所造作，是為業義。能動身思，說名身業。思有三種：一審慮思、二決定思、三動發思。若思能動身，即說為身業。此思能引令身相續異方生因，風界起故。具足應言動身之業，除動之言，但名身業，如益力之油但名力油，如動塵之風但名塵風，此亦如是。十業道中，初三業道許身業攝，謂殺生、不與取、欲邪行。如何思業而得彼名？由此思業能動其身，令行殺、盜及邪行故。思力動身令有所作，即名思作，如世間說狂賊燒村薪草熟飯。思復云何得名業道？思有造作故名為業，復與善趣惡趣為道，通生彼故得業道名。或所動身是思業道，三種思業依彼轉故。又殺盜婬由思業起、依身而生，隨世俗故亦名身業。然此實非善不善性，亦隨世俗假立其名，為令世間依此門故，於善惡思勤修止作，是故假說善不善名。若唯思業是善不善，何故業道契經中言：由身三種故思造業，作及增長是不善故，能生苦果及苦異熟。此經意說，能動於身、以身為門、身為依處，緣殺盜婬為境，思業為因，能感苦果異熟名身三種，故思造業。除此，餘思名為意業，意相應故、不能動發身及語故。若爾，何緣經說：二業，所謂思業及思已業。即前所說三種思中，初二種思名為思業，第三一思名思已業，無違經過。語謂語言，音聲為性，此能表了所欲說義，故名為語。能發語思，說名語業。或復語者，字等所依，由帶字等能詮表義，故名為語。具足應言發語之業，除發之言，但名語業，喻說如前。意者謂識，能思量故。趣向餘生及境界故，說名為意。作動意思，說名意業，令意造作善不善等種種事故。具足應言作意之業，除作之言，但名意業。或意相應業名意業，除相應言，但名意業，喻說如前。若三種業但思為體，於散亂心及無心位爾時無思，如何得有名具律儀不律儀者？由思差別所熏成種不損壞故，名具律儀不律儀者，故無有過。思差別者，簡取勝思能發律 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若不許有身語二業，豈能遺謗三業契經？不能遺謗，然能如理解釋此經令無過失。如何無失解釋此經？應除執毒，當為廣說。何為契經說有三業？何者是身？何者是業？何義名身？何義名業？復以何義名為身業語業意業？問亦如是。復以何緣，契經唯說身等三業，非眼等耶？何為契經說三業者，為顯三業攝十業道，勸勵怖多所作者故，如略說三學授佛栗氏子。有執諸業唯身所造非語非意，為顯彼二亦有所造，故說三業。身謂諸根大造和合，差別為體。業即是思，差別為性。積集所成是為身義，大造極微積集成故。有說種種穢惡集成是為身義，身是種種諸不淨物所依處故。若爾，天趣應無有身。隨作者意有所造作，是為業義。能動身思，說名身業。思有三種：一審慮思、二決定思、三動發思。若思能動身，即說為身業。此思能引令身相續異方生因，風界起故。具足應言動身之業，除動之言，但名身業，如益力之油但名力油，如動塵之風但名塵風，此亦如是。十業道中，初三業道許身業攝，謂殺生、不與取、欲邪行。如何思業而得彼名？由此思業能動其身，令行殺、盜及邪行故。思力動身令有所作，即名思作，如世間說狂賊燒村薪草熟飯。思復云何得名業道？思有造作故名為業，復與善趣惡趣為道，通生彼故得業道名。或所動身是思業道，三種思業依彼轉故。又殺盜婬由思業起、依身而生，隨世俗故亦名身業。然此實非善不善性，亦隨世俗假立其名，為令世間依此門故，於善惡思勤修止作，是故假說善不善名。若唯思業是善不善，何故業道契經中言：由身三種故思造業，作及增長是不善故，能生苦果及苦異熟。此經意說，能動於身、以身為門、身為依處，緣殺盜婬為境，思業為因，能感苦果異熟名身三種，故思造業。除此，餘思名為意業，意相應故、不能動發身及語故。若爾，何緣經說：二業，所謂思業及思已業。即前所說三種思中，初二種思名為思業，第三一思名思已業，無違經過。語謂語言，音聲為性，此能表了所欲說義，故名為語。能發語思，說名語業。或復語者，字等所依，由帶字等能詮表義，故名為語。具足應言發語之業，除發之言，但名語業，喻說如前。意者謂識，能思量故。趣向餘生及境界故，說名為意。作動意思，說名意業，令意造作善不善等種種事故。具足應言作意之業，除作之言，但名意業。或意相應業名意業，除相應言，但名意業，喻說如前。若三種業但思為體，於散亂心及無心位爾時無思，如何得有名具律儀不律儀者？由思差別所熏成種不損壞故，名具律儀不律儀者，故無有過。思差別者，簡取勝思能發律

儀不律儀表。由此思故，熏成二種殊勝種子，依二種子未損壞位，假立善惡律儀無表。齊何當言損壞如是由思差別所熏成種？謂從此後不作因生遮不遮思。如先所受，誰能損壞如是種子？謂若有思能發於表，因此棄捨善惡律儀，及餘捨因亦能損壞。所以不說眼等業者，由此經中但說有情加行之業，不說諸法作用之業。何謂有情加行之業？謂隨作者意所造作。何謂諸法作用之業？謂眼耳等各別功能。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 儀不律儀表。由此思故，熏成二種殊勝種子，依二種子未損壞位，假立善惡律儀無表。齊何當言損壞如是由思差別所熏成種？謂從此後不作因生遮不遮思。如先所受，誰能損壞如是種子？謂若有思能發於表，因此棄捨善惡律儀，及餘捨因亦能損壞。所以不說眼等業者，由此經中但說有情加行之業，不說諸法作用之業。何謂有情加行之業？謂隨作者意所造作。何謂諸法作用之業？謂眼耳等各別功能。

佛說三業義深細， 我依理教妙辯成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛說三業義深細， 我依理教妙辯成，

願乘此福濟群生， 咸使速證清淨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願乘此福濟群生， 咸使速證清淨覺。