大乘阿毘達磨集論卷第七 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論卷第七

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中得品第三之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決擇分中得品第三之二

云何建立現觀？略有十種，謂法現觀、義現觀、真現觀、後現觀、寶現觀、不行現觀、究竟現觀、聲聞現觀、獨覺現觀、菩薩現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立現觀？略有十種，謂法現觀、義現觀、真現觀、後現觀、寶現觀、不行現觀、究竟現觀、聲聞現觀、獨覺現觀、菩薩現觀。

何等法現觀？謂於諸諦增上法中已得上品淨信勝解隨信而行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法現觀？謂於諸諦增上法中已得上品淨信勝解隨信而行。

何等義現觀？謂於諸諦增上法中已得上品諦察法忍，此忍居順決擇分位，此由三種如理作意所顯發故。復成三品，謂上軟、上中、上上。何等真現觀？謂已得見道十六心剎那位所有聖道。又見道中得現觀邊安立諦，世俗智不現在前，於修道位此世俗智方可現前。何等後現觀？謂一切修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等義現觀？謂於諸諦增上法中已得上品諦察法忍，此忍居順決擇分位，此由三種如理作意所顯發故。復成三品，謂上軟、上中、上上。何等真現觀？謂已得見道十六心剎那位所有聖道。又見道中得現觀邊安立諦，世俗智不現在前，於修道位此世俗智方可現前。何等後現觀？謂一切修道。

何等寶現觀？謂於佛證淨、於法證淨、於僧證淨。何等不行現觀？謂已證得無作律儀，雖居學位而謂我今已盡那落迦、已盡傍生、已盡餓鬼、已盡顛墜惡趣，我不復造惡趣業感惡趣異熟。何等究竟現觀？如道諦中究竟道說。何等聲聞現觀？謂前所說七種現觀，從聞他音而證得故，名聲聞現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等寶現觀？謂於佛證淨、於法證淨、於僧證淨。何等不行現觀？謂已證得無作律儀，雖居學位而謂我今已盡那落迦、已盡傍生、已盡餓鬼、已盡顛墜惡趣，我不復造惡趣業感惡趣異熟。何等究竟現觀？如道諦中究竟道說。何等聲聞現觀？謂前所說七種現觀，從聞他音而證得故，名聲聞現觀。

何等獨覺現觀？謂前所說七種現觀，不由他音而證得故，名獨覺現觀。何等菩薩現觀？謂諸菩薩於前所說七現觀中，起修習忍而不作證，然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定，是名菩薩現觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等獨覺現觀？謂前所說七種現觀，不由他音而證得故，名獨覺現觀。何等菩薩現觀？謂諸菩薩於前所說七現觀中，起修習忍而不作證，然於菩薩極喜地中入諸菩薩正性決定，是名菩薩現觀。

聲聞現觀、菩薩現觀有何差別？略說有十一種，謂境界差別、任持差別、通達差別、誓願差別、出離差別、攝受差別、建立差別、眷屬差別、勝生差別、生差別、果差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞現觀、菩薩現觀有何差別？略說有十一種，謂境界差別、任持差別、通達差別、誓願差別、出離差別、攝受差別、建立差別、眷屬差別、勝生差別、生差別、果差別。

其果差別復有十種，謂轉依差別、功德圓滿差別、五相差別、三身差別、涅槃差別、證得和合智用差別、障清淨差別、和合作業差別、方便示現成等正覺入般涅槃差別、五種拔濟差別。諸無量等最勝功德何現觀攝？後現觀、究竟現觀攝。彼復云何？謂無量解脫、勝處、遍處、無諍、願智、無礙解、神通、相隨好、清淨、力、無畏、念住、不護、無忘失法、永斷習氣、大悲、不共佛法、一切種妙智，如是等功德，諸契經中處處宣說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 其果差別復有十種，謂轉依差別、功德圓滿差別、五相差別、三身差別、涅槃差別、證得和合智用差別、障清淨差別、和合作業差別、方便示現成等正覺入般涅槃差別、五種拔濟差別。諸無量等最勝功德何現觀攝？後現觀、究竟現觀攝。彼復云何？謂無量解脫、勝處、遍處、無諍、願智、無礙解、神通、相隨好、清淨、力、無畏、念住、不護、無忘失法、永斷習氣、大悲、不共佛法、一切種妙智，如是等功德，諸契經中處處宣說。

無量者，謂四無量。云何慈？謂依止靜慮，於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何悲？謂依止靜慮，於諸有情離苦意樂住具足中若定若慧，餘如前說。云何喜？謂依止靜慮，於諸有情不離樂意樂住具足中若定若慧，餘如前說。云何捨？謂依止靜慮，於諸有情利益意樂住具足中若定若慧，餘如前說。解脫者，謂八解脫。云何有色觀諸色？謂依止靜慮於內未伏見者色想，或現安立見者色想，觀所見色住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所，乃至為解脫變化障。云何內無色想觀外諸色？謂依止靜慮，於已伏見者色想，或現安立見者無色想，觀所見色住具足中若定若慧，餘如前說。云何淨解脫身作證具足住？謂依止靜慮，於內淨不淨諸色，已得展轉相待想、展轉相入想、展轉一味想故，於彼已得住具足中若定若慧，餘如前說，乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障。云何無邊空處解脫？謂於隨順解脫無邊空處住具足中若定若慧，餘如前說。如無邊空處解脫，無邊識處、無所有處、非想非非想處解脫亦爾。乃至為解脫寂靜解脫無滯礙障。云何想受滅解脫？謂依止非想非非想處解脫，超過諸餘寂靜解脫，住於似真解脫，住具足中心心所滅，為解脫想受滅障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量者，謂四無量。云何慈？謂依止靜慮，於諸有情與樂相應意樂住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何悲？謂依止靜慮，於諸有情離苦意樂住具足中若定若慧，餘如前說。云何喜？謂依止靜慮，於諸有情不離樂意樂住具足中若定若慧，餘如前說。云何捨？謂依止靜慮，於諸有情利益意樂住具足中若定若慧，餘如前說。解脫者，謂八解脫。云何有色觀諸色？謂依止靜慮於內未伏見者色想，或現安立見者色想，觀所見色住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所，乃至為解脫變化障。云何內無色想觀外諸色？謂依止靜慮，於已伏見者色想，或現安立見者無色想，觀所見色住具足中若定若慧，餘如前說。云何淨解脫身作證具足住？謂依止靜慮，於內淨不淨諸色，已得展轉相待想、展轉相入想、展轉一味想故，於彼已得住具足中若定若慧，餘如前說，乃至為解脫淨不淨變化煩惱生起障。云何無邊空處解脫？謂於隨順解脫無邊空處住具足中若定若慧，餘如前說。如無邊空處解脫，無邊識處、無所有處、非想非非想處解脫亦爾。乃至為解脫寂靜解脫無滯礙障。云何想受滅解脫？謂依止非想非非想處解脫，超過諸餘寂靜解脫，住於似真解脫，住具足中心心所滅，為解脫想受滅障。

勝處者，謂八勝處。前四勝處由二解脫所建立，後四勝處由一解脫所建立。此中解脫是意解所緣，勝處是勝伏所緣，自在轉故。依有情數非有情數說色少多，依淨不淨說色好惡，依人與天說色劣勝，餘如解脫中說。勝伏所緣，故名勝處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處者，謂八勝處。前四勝處由二解脫所建立，後四勝處由一解脫所建立。此中解脫是意解所緣，勝處是勝伏所緣，自在轉故。依有情數非有情數說色少多，依淨不淨說色好惡，依人與天說色劣勝，餘如解脫中說。勝伏所緣，故名勝處。

遍處者，謂十遍處，所緣遍滿故名遍處。於其遍滿住具足中若定若慧，及彼相應心心所法，是名遍處。何故於遍處建立地等？由此遍處觀所依能依色皆遍滿故，餘隨所應如解脫說。如是遍處能成滿解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍處者，謂十遍處，所緣遍滿故名遍處。於其遍滿住具足中若定若慧，及彼相應心心所法，是名遍處。何故於遍處建立地等？由此遍處觀所依能依色皆遍滿故，餘隨所應如解脫說。如是遍處能成滿解脫。

無諍者，謂依止靜慮，於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。願智者，謂依止靜慮，於為了所知願具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍者，謂依止靜慮，於防護他所應起煩惱住具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。願智者，謂依止靜慮，於為了所知願具足中若定若慧，餘如前說。

無礙解者，謂四無礙解。云何法無礙解？謂依止靜慮，於一切法名差別無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何義無礙解？謂依止靜慮，於諸相及意趣無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何訓詞無礙解？謂依止靜慮，於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何辯才無礙解？謂依止靜慮，於諸法差別無礙具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙解者，謂四無礙解。云何法無礙解？謂依止靜慮，於一切法名差別無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何義無礙解？謂依止靜慮，於諸相及意趣無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何訓詞無礙解？謂依止靜慮，於諸方言音及訓釋諸法言詞無礙具足中若定若慧，餘如前說。云何辯才無礙解？謂依止靜慮，於諸法差別無礙具足中若定若慧，餘如前說。

神通者，謂六神通。云何神境通？謂依止靜慮，於種種神變威德具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何天耳通？謂依止靜慮，於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧，餘如前說。云何心差別通？謂依止靜慮，於入他有情心行差別威德具足中若定若慧，餘如前說。云何宿住隨念通？謂依止靜慮，於隨念前際所行威德具足中若定若慧，餘如前說。云何死生通？謂依止靜慮，於觀有情死生差別威德具足中若定若慧，餘如前說。云何漏盡通？謂依止靜慮，於漏盡智威德具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。相隨好者，謂依止靜慮，於相隨好莊嚴所依示現具足中若定若慧，及彼相應諸心心所，并彼所起異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通者，謂六神通。云何神境通？謂依止靜慮，於種種神變威德具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何天耳通？謂依止靜慮，於隨聞種種音聲威德具足中若定若慧，餘如前說。云何心差別通？謂依止靜慮，於入他有情心行差別威德具足中若定若慧，餘如前說。云何宿住隨念通？謂依止靜慮，於隨念前際所行威德具足中若定若慧，餘如前說。云何死生通？謂依止靜慮，於觀有情死生差別威德具足中若定若慧，餘如前說。云何漏盡通？謂依止靜慮，於漏盡智威德具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。相隨好者，謂依止靜慮，於相隨好莊嚴所依示現具足中若定若慧，及彼相應諸心心所，并彼所起異熟。

清淨者，謂四清淨。云何依止清淨？謂依止靜慮，於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何境界清淨？謂依止靜慮，於隨所欲境界變化智具足中若定若慧，餘如前說。云何心清淨？謂依止靜慮，於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧，餘如前說。云何智清淨？謂依止靜慮，於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨者，謂四清淨。云何依止清淨？謂依止靜慮，於隨所欲依止取住捨具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何境界清淨？謂依止靜慮，於隨所欲境界變化智具足中若定若慧，餘如前說。云何心清淨？謂依止靜慮，於如所欲三摩地門自在具足中若定若慧，餘如前說。云何智清淨？謂依止靜慮，於隨所欲陀羅尼門任持具足中若定若慧，餘如前說。

力者，謂如來十力。云何處非處智力？謂依止靜慮，於一切種處非處智具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何自業智力？謂依止靜慮，於一切種自業智具足中若定若慧，餘如前說。餘力隨應當知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力者，謂如來十力。云何處非處智力？謂依止靜慮，於一切種處非處智具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何自業智力？謂依止靜慮，於一切種自業智具足中若定若慧，餘如前說。餘力隨應當知亦爾。

無畏者，謂四無畏。云何正等覺無畏？謂依止靜慮，由自利門，於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何漏盡無畏？謂依止靜慮，由自利門，於一切種漏盡自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。云何障法無畏？謂依止靜慮，由利他門，於一切種說障礙法自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。云何出苦道無畏？謂依止靜慮，由利他門，於一切種說出苦道法自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏者，謂四無畏。云何正等覺無畏？謂依止靜慮，由自利門，於一切種所知境界正等覺自稱德號建立具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。云何漏盡無畏？謂依止靜慮，由自利門，於一切種漏盡自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。云何障法無畏？謂依止靜慮，由利他門，於一切種說障礙法自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。云何出苦道無畏？謂依止靜慮，由利他門，於一切種說出苦道法自稱德號建立具足中若定若慧，餘如前說。

念住者，即三念住，謂御大眾時，於一切種雜染不現行具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住者，即三念住，謂御大眾時，於一切種雜染不現行具足中若定若慧，餘如前說。

不護者，即三不護，謂御大眾時，於隨所欲教授教誡方便具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護者，即三不護，謂御大眾時，於隨所欲教授教誡方便具足中若定若慧，餘如前說。

無忘失法者，謂於一切種，隨其所作所說明記具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忘失法者，謂於一切種，隨其所作所說明記具足中若定若慧，餘如前說。

永斷習氣者，謂一切智者於非一切智所作不現行具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷習氣者，謂一切智者於非一切智所作不現行具足中若定若慧，餘如前說。

大悲者，謂於緣無間苦境大悲住具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲者，謂於緣無間苦境大悲住具足中若定若慧，餘如前說。

不共佛法者，即十八種不共佛法。謂於不共身語意業清淨具足中、於所依及果根未得不退具足中、於不共業現行具足中、於不共智住具足中若定若慧，餘如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共佛法者，即十八種不共佛法。謂於不共身語意業清淨具足中、於所依及果根未得不退具足中、於不共業現行具足中、於不共智住具足中若定若慧，餘如前說。

一切種妙智者，謂於蘊界處一切種妙智性具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙智者，謂於蘊界處一切種妙智性具足中若定若慧，及彼相應諸心心所。

云何引發如是等功德？謂依止清淨四靜慮。若外道若聲聞若菩薩等，引發四無量五神通，多分依止邊際第四靜慮，若聲聞若菩薩若如來等引發所餘功德。何因引發如是功德？謂依止靜慮數數思惟，隨所建立法故。如是等功德略有二種：一現前發起自所作用、二安住自性。若現發起自所作用，以出世後所得世俗智為體。若安住自性，用出世智為體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何引發如是等功德？謂依止清淨四靜慮。若外道若聲聞若菩薩等，引發四無量五神通，多分依止邊際第四靜慮，若聲聞若菩薩若如來等引發所餘功德。何因引發如是功德？謂依止靜慮數數思惟，隨所建立法故。如是等功德略有二種：一現前發起自所作用、二安住自性。若現發起自所作用，以出世後所得世俗智為體。若安住自性，用出世智為體。

無量作何業？謂捨所治障，哀愍住故，能速圓滿福德資糧，成熟有情心無厭倦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量作何業？謂捨所治障，哀愍住故，能速圓滿福德資糧，成熟有情心無厭倦。

解脫作何業？謂引發變化事，於淨不淨變化無有艱難，於寂靜解脫無有滯礙，能住第一寂靜聖住，由勝解思惟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解脫作何業？謂引發變化事，於淨不淨變化無有艱難，於寂靜解脫無有滯礙，能住第一寂靜聖住，由勝解思惟故。

勝處作何業？謂能令前三解脫所緣境界自在而轉，由勝伏所緣故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝處作何業？謂能令前三解脫所緣境界自在而轉，由勝伏所緣故。

遍處作何業？謂善能成辦解脫所緣，遍滿流布故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍處作何業？謂善能成辦解脫所緣，遍滿流布故。

無諍作何業？謂所發語言聞皆信伏，愛護他心最為勝故，如其所應發語言故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無諍作何業？謂所發語言聞皆信伏，愛護他心最為勝故，如其所應發語言故。

願智作何業？謂能善記別三世等事，一切世間咸所恭敬，由遠一切眾眾所歸仰故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願智作何業？謂能善記別三世等事，一切世間咸所恭敬，由遠一切眾眾所歸仰故。

無礙解作何業？謂善說法要悅眾生心，能絕一切所疑網故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無礙解作何業？謂善說法要悅眾生心，能絕一切所疑網故。

神通作何業？謂以身業語業記心，化導有情令入聖教，善知有情一切心行及過未已，如應教授令永出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 神通作何業？謂以身業語業記心，化導有情令入聖教，善知有情一切心行及過未已，如應教授令永出離。

相及隨好作何業？謂能令暫見，謂大丈夫心生淨信。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相及隨好作何業？謂能令暫見，謂大丈夫心生淨信。

清淨作何業？謂由此勢力故取生有，隨其樂欲，或住一劫、或復劫餘、或捨壽行，或於諸法自在而轉、或於諸定自在而轉、或復任持諸佛正法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨作何業？謂由此勢力故取生有，隨其樂欲，或住一劫、或復劫餘、或捨壽行，或於諸法自在而轉、或於諸定自在而轉、或復任持諸佛正法。

力作何業？謂為除捨無因惡因論、不作而得論，無倒宣說增上生道，悟入一切有情心行正說法品，意樂隨眠境界資糧當能出離，隨其所應宣說決定勝道降伏諸魔，善能記別一切問論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 力作何業？謂為除捨無因惡因論、不作而得論，無倒宣說增上生道，悟入一切有情心行正說法品，意樂隨眠境界資糧當能出離，隨其所應宣說決定勝道降伏諸魔，善能記別一切問論。

無畏作何業？謂處大眾中自正建立我為大師，摧伏一切邪難外道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無畏作何業？謂處大眾中自正建立我為大師，摧伏一切邪難外道。

念住作何業？謂能不染污攝御大眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念住作何業？謂能不染污攝御大眾。

不護作何業 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不護作何業

謂能無間斷教授教誡所化徒眾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謂能無間斷教授教誡所化徒眾。

無忘失法作何業？謂能不捨離一切佛事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無忘失法作何業？謂能不捨離一切佛事。

永斷習氣作何業？謂離諸煩惱，亦不顯現似諸煩惱所作事業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 永斷習氣作何業？謂離諸煩惱，亦不顯現似諸煩惱所作事業。

大悲作何業？謂日夜六時遍觀世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲作何業？謂日夜六時遍觀世間。

不共佛法作何業？謂由身語意業清淨已得不退，若行若住映蔽一切聽聞獨覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不共佛法作何業？謂由身語意業清淨已得不退，若行若住映蔽一切聽聞獨覺。

一切種妙智作何業？謂能絕一切有情一切疑網，令正法眼長時得住，由此有情未成熟者令其成熟，已成熟者令得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種妙智作何業？謂能絕一切有情一切疑網，令正法眼長時得住，由此有情未成熟者令其成熟，已成熟者令得解脫。

於上所說現觀位中，證得後後勝品道時，捨前所得下劣品道。又即此時集斷，作證於無餘依涅槃界位。聲聞獨覺一切聖道，無不皆由頓捨所捨，非諸菩薩，是故唯說諸菩薩等為無盡善根者、無盡功德者。何故建立諸無記事？由彼所問不如理故。何故所問不如理耶？遠離因果染淨所應思處故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於上所說現觀位中，證得後後勝品道時，捨前所得下劣品道。又即此時集斷，作證於無餘依涅槃界位。聲聞獨覺一切聖道，無不皆由頓捨所捨，非諸菩薩，是故唯說諸菩薩等為無盡善根者、無盡功德者。何故建立諸無記事？由彼所問不如理故。何故所問不如理耶？遠離因果染淨所應思處故。

何緣菩薩已入菩薩超昇離生位，而非預流耶？由得不住道，一向預流行不成就故。何緣亦非一來耶？故受諸有無量生故。何緣亦非不還耶？安住靜慮還生欲界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何緣菩薩已入菩薩超昇離生位，而非預流耶？由得不住道，一向預流行不成就故。何緣亦非一來耶？故受諸有無量生故。何緣亦非不還耶？安住靜慮還生欲界故。

又諸菩薩已得諦現觀，於十地修道位唯修所知障對治道，非煩惱障對治道。若得菩提時，頓斷煩惱障及所知障，頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩雖未永斷一切煩惱，然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒，不起一切煩惱過失，一切地中如阿羅漢已斷煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸菩薩已得諦現觀，於十地修道位唯修所知障對治道，非煩惱障對治道。若得菩提時，頓斷煩惱障及所知障，頓成阿羅漢及如來。此諸菩薩雖未永斷一切煩惱，然此煩惱猶如呪藥所伏諸毒，不起一切煩惱過失，一切地中如阿羅漢已斷煩惱。

又諸菩薩於所知境應修善巧，於諸方便應修善巧，於虛妄分別應修善巧，於無分別應修善巧，於時時中應修練根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又諸菩薩於所知境應修善巧，於諸方便應修善巧，於虛妄分別應修善巧，於無分別應修善巧，於時時中應修練根。

云何所知境？謂略有六種：一迷亂、二迷亂所依、三不迷亂所依、四迷亂不迷亂、五不迷亂、六不迷亂等流。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所知境？謂略有六種：一迷亂、二迷亂所依、三不迷亂所依、四迷亂不迷亂、五不迷亂、六不迷亂等流。

云何方便善巧？謂略有四種：一成熟有情方便善巧、二圓滿佛法方便善巧、三速證通慧方便善巧、四道無斷絕方便善巧。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何方便善巧？謂略有四種：一成熟有情方便善巧、二圓滿佛法方便善巧、三速證通慧方便善巧、四道無斷絕方便善巧。

云何虛妄分別？謂略有十種：一根本分別、二相分別、三相顯現分別、四相變異分別、五相顯現變異分別、六他引分別、七不如理分別、八如理分別、九執著分別、十散亂分別。此復十種，一無性分別、二有性分別、三增益分別、四損減分別、五一性分別、六異性分別、七自性分別、八差別分別、九隨名義分別、十隨義名分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何虛妄分別？謂略有十種：一根本分別、二相分別、三相顯現分別、四相變異分別、五相顯現變異分別、六他引分別、七不如理分別、八如理分別、九執著分別、十散亂分別。此復十種，一無性分別、二有性分別、三增益分別、四損減分別、五一性分別、六異性分別、七自性分別、八差別分別、九隨名義分別、十隨義名分別。

云何無分別？謂略有三種：一知足無分別、二無顛倒無分別、三無戲論無分別。如此三種，異生、聲聞、菩薩如其次第應知。其相無戲論無分別，復離五相：一非無作意故、二非超過作意故、三非寂靜故、四非自性故、五非於所緣作加行故，謂於所緣不起加行。若諸菩薩性是利根，云何復令修練根行？謂令依利軟根引發利中根，復依利中根引發利利根故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無分別？謂略有三種：一知足無分別、二無顛倒無分別、三無戲論無分別。如此三種，異生、聲聞、菩薩如其次第應知。其相無戲論無分別，復離五相：一非無作意故、二非超過作意故、三非寂靜故、四非自性故、五非於所緣作加行故，謂於所緣不起加行。若諸菩薩性是利根，云何復令修練根行？謂令依利軟根引發利中根，復依利中根引發利利根故。

大乘阿毘達磨集論決擇分中論議品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論決擇分中論議品第四

云何論議決擇？略說有七種：謂義決擇、釋決擇、分別顯示決擇、等論決擇、攝決擇、論軌決擇、祕密決擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何論議決擇？略說有七種：謂義決擇、釋決擇、分別顯示決擇、等論決擇、攝決擇、論軌決擇、祕密決擇。

何等義決擇？謂依六義而起決擇。何等六義？謂自性義、因義、果義、業義、相應義、轉義。自性義者，謂三自性。因義者，謂三因：一生因、二轉因、三成因。果義者，謂五果：一異熟果、二等流果、三增上果、四事用果、五離繫果。業義者，謂五業：一取受業、二作用業、三加行業、四轉變業、五證得業。相應義者，謂五相應：一聚結相應、二隨逐相應、三連綴相應、四分位相應、五轉變相應。轉義者，謂五轉：一相轉、二安住轉、三顛倒轉、四不顛倒轉、五差別轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等義決擇？謂依六義而起決擇。何等六義？謂自性義、因義、果義、業義、相應義、轉義。自性義者，謂三自性。因義者，謂三因：一生因、二轉因、三成因。果義者，謂五果：一異熟果、二等流果、三增上果、四事用果、五離繫果。業義者，謂五業：一取受業、二作用業、三加行業、四轉變業、五證得業。相應義者，謂五相應：一聚結相應、二隨逐相應、三連綴相應、四分位相應、五轉變相應。轉義者，謂五轉：一相轉、二安住轉、三顛倒轉、四不顛倒轉、五差別轉。

何等釋決擇？謂能解釋諸經宗要。此復云何？略有六種：一所遍知事、二所遍知義、三遍知因緣、四遍知自性、五遍知果、六彼證受。又十四門辯釋決擇。何等十四？謂攝釋門、攝事門、總別分門、後後開引門、遮止門、轉變字門、壞不壞門、安立補特伽羅門、安立差別門、理趣門、遍知等門、力無力門、別別引門、引發門。何等分別顯示決擇？謂於如所說蘊等諸法中隨其所應，作一行順前句順後句、二句三句四句、述可句遮止句等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等釋決擇？謂能解釋諸經宗要。此復云何？略有六種：一所遍知事、二所遍知義、三遍知因緣、四遍知自性、五遍知果、六彼證受。又十四門辯釋決擇。何等十四？謂攝釋門、攝事門、總別分門、後後開引門、遮止門、轉變字門、壞不壞門、安立補特伽羅門、安立差別門、理趣門、遍知等門、力無力門、別別引門、引發門。何等分別顯示決擇？謂於如所說蘊等諸法中隨其所應，作一行順前句順後句、二句三句四句、述可句遮止句等。

何等等論決擇？謂依八。何八？若之詞問答決擇一切真偽。復有四種等論決擇道理：一能破、二能立、三能斷、四能覺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等等論決擇？謂依八。何八？若之詞問答決擇一切真偽。復有四種等論決擇道理：一能破、二能立、三能斷、四能覺。

何等攝決擇？謂由十處攝諸決擇。何等十處？一成所作決擇處、二趣入決擇處、三勝解決擇處、四道理決擇處、五論決擇處、六通達決擇處、七清淨決擇處、八引發決擇處、九句差別決擇處、十不由功用暫作意時一切義成決擇處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等攝決擇？謂由十處攝諸決擇。何等十處？一成所作決擇處、二趣入決擇處、三勝解決擇處、四道理決擇處、五論決擇處、六通達決擇處、七清淨決擇處、八引發決擇處、九句差別決擇處、十不由功用暫作意時一切義成決擇處。

何等論軌決擇？略有七種：一論體、二論處、三論依、四論莊嚴、五論負、六論出離、七論多所作法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等論軌決擇？略有七種：一論體、二論處、三論依、四論莊嚴、五論負、六論出離、七論多所作法。

第一論體復有六種：一言論、二尚論、三諍論、四毀論、五順論、六教論。言論者，謂一切世間語言。尚論者，謂諸世間所隨聞論，世智所尚故。諍論者，謂互相違返所立言論。毀論者，謂更相憤怒發麁惡言。順論者，謂隨順清淨智見所有決擇言論。教論者，謂教導有情心未定者令其心定，心已定者令得解脫所有言論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第一論體復有六種：一言論、二尚論、三諍論、四毀論、五順論、六教論。言論者，謂一切世間語言。尚論者，謂諸世間所隨聞論，世智所尚故。諍論者，謂互相違返所立言論。毀論者，謂更相憤怒發麁惡言。順論者，謂隨順清淨智見所有決擇言論。教論者，謂教導有情心未定者令其心定，心已定者令得解脫所有言論。

第二論處，謂或於王家、或於執理家、或對淳質堪為量者、或對善伴、或對善解法義沙門婆羅門等而起論端。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第二論處，謂或於王家、或於執理家、或對淳質堪為量者、或對善伴、或對善解法義沙門婆羅門等而起論端。

第三論依，謂依此立論略有二種：一所成立、二能成立。所成立有二種：一自性、二差別。能成立有八種：一立宗、二立因、三立喻、四合、五結、六現量、七比量、八聖教量。所成立自性者，謂我自性或法自性。差別者，謂我差別或法差別。立宗者，謂以所應成自所許義，宣示於他令彼解了。立因者，謂即於所成未顯了義，正說現量可得不可得等信解之相。立喻者，謂以所見邊與未所見邊和會正說。合者，為引所餘此種類義，令就此法正說理趣。結者，謂到究竟趣所有正說。現量者，謂自正明了無迷亂義。比量者，謂現餘信解。聖教量者，謂不違二量之教。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第三論依，謂依此立論略有二種：一所成立、二能成立。所成立有二種：一自性、二差別。能成立有八種：一立宗、二立因、三立喻、四合、五結、六現量、七比量、八聖教量。所成立自性者，謂我自性或法自性。差別者，謂我差別或法差別。立宗者，謂以所應成自所許義，宣示於他令彼解了。立因者，謂即於所成未顯了義，正說現量可得不可得等信解之相。立喻者，謂以所見邊與未所見邊和會正說。合者，為引所餘此種類義，令就此法正說理趣。結者，謂到究竟趣所有正說。現量者，謂自正明了無迷亂義。比量者，謂現餘信解。聖教量者，謂不違二量之教。

第四論莊嚴，謂依論正理而發論端，深為善美，名論莊嚴。此復六種：一善自他宗、二言音圓滿、三無畏、四辯才、五敦肅、六應供。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第四論莊嚴，謂依論正理而發論端，深為善美，名論莊嚴。此復六種：一善自他宗、二言音圓滿、三無畏、四辯才、五敦肅、六應供。

第五論負，謂捨言、言屈、言過。捨言者，謂自發言稱己論失、稱他論德。言屈者，謂假託餘事方便而退，或說外事而捨本宗、或現忿怒憍慢覆藏等，如經廣說。言過者，略有九種：一雜亂、二麁獷、三不辯了、四無限量、五非義相應、六不應時、七不決定、八不顯了、九不相續。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五論負，謂捨言、言屈、言過。捨言者，謂自發言稱己論失、稱他論德。言屈者，謂假託餘事方便而退，或說外事而捨本宗、或現忿怒憍慢覆藏等，如經廣說。言過者，略有九種：一雜亂、二麁獷、三不辯了、四無限量、五非義相應、六不應時、七不決定、八不顯了、九不相續。

第六論出離，謂觀察德失令論出離或復不作。若知敵論非正法器、時眾無德，自無善巧不應興論。若知敵論是正法器、時眾有德，自有善巧方可興論。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第六論出離，謂觀察德失令論出離或復不作。若知敵論非正法器、時眾無德，自無善巧不應興論。若知敵論是正法器、時眾有德，自有善巧方可興論。

第七論多所作法，略有三種：一善達自他宗，由此堪能遍興談論；二無畏，由此堪能處一切眾而興論端；三辯才，由此堪能於諸問難皆善辯答。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第七論多所作法，略有三種：一善達自他宗，由此堪能遍興談論；二無畏，由此堪能處一切眾而興論端；三辯才，由此堪能於諸問難皆善辯答。

復次若欲自求利益安樂，於諸論軌應善通達，不應與他而興諍論。如薄伽梵於《大乘阿毘達磨經》中說如是言：若諸菩薩欲勤精進修諸善品、欲行真實法隨法行、欲善攝益一切有情、欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者，當正觀察十二處法，不應與他共興諍論。何等十二？一者宣說證無上義微妙法時，其信解者甚為難得。二者作受教心而請問者甚為難得。三者時眾賢善觀察德失甚為難得。四者凡所興論能離六失甚為難得。何等為六？謂執著邪宗失、矯亂語失、所作語言不應時失、言退屈失、麁惡語失、心恚怒失。五者凡興論時不懷獷毒甚為難得。六者凡興論時善護他心甚為難得。七者凡興論時善護定心甚為難得。八者凡興論時欲令己劣他得勝心甚為難得。九者己劣他勝心不煩惱甚為難得。十者心已煩惱得安隱住甚為難得。十一者既不安住常修善法甚為難得。十二者於諸善法既不恒修，心未得定能速得定、心已得定能速解脫甚為難得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次若欲自求利益安樂，於諸論軌應善通達，不應與他而興諍論。如薄伽梵於《大乘阿毘達磨經》中說如是言：若諸菩薩欲勤精進修諸善品、欲行真實法隨法行、欲善攝益一切有情、欲得速證阿耨多羅三藐三菩提者，當正觀察十二處法，不應與他共興諍論。何等十二？一者宣說證無上義微妙法時，其信解者甚為難得。二者作受教心而請問者甚為難得。三者時眾賢善觀察德失甚為難得。四者凡所興論能離六失甚為難得。何等為六？謂執著邪宗失、矯亂語失、所作語言不應時失、言退屈失、麁惡語失、心恚怒失。五者凡興論時不懷獷毒甚為難得。六者凡興論時善護他心甚為難得。七者凡興論時善護定心甚為難得。八者凡興論時欲令己劣他得勝心甚為難得。九者己劣他勝心不煩惱甚為難得。十者心已煩惱得安隱住甚為難得。十一者既不安住常修善法甚為難得。十二者於諸善法既不恒修，心未得定能速得定、心已得定能速解脫甚為難得。

何等祕密決擇？謂說餘義名句文身，隱密轉變更顯餘義。如契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等祕密決擇？謂說餘義名句文身，隱密轉變更顯餘義。如契經言：

「逆害於父母， 王及二多聞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「逆害於父母， 王及二多聞，

誅國及隨行， 是人說清淨。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 誅國及隨行， 是人說清淨。」

又契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經言：

「不信不知恩， 斷蜜無容處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「不信不知恩， 斷蜜無容處，

恒食人所吐， 是最上丈夫。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒食人所吐， 是最上丈夫。」

又契經言： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經言：

「覺不堅為堅， 善住於顛倒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 「覺不堅為堅， 善住於顛倒，

極煩惱所惱， 得最上菩提。」 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極煩惱所惱， 得最上菩提。」

又契經言：菩薩摩訶薩成就五法，施波羅蜜多速得圓滿。何等為五？一者增益慳悋法性、二者於施有倦、三者憎惡乞求、四者無暫少施、五者遠離於施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經言：菩薩摩訶薩成就五法，施波羅蜜多速得圓滿。何等為五？一者增益慳悋法性、二者於施有倦、三者憎惡乞求、四者無暫少施、五者遠離於施。

又契經言：菩薩摩訶薩成就五法名梵行者，成就第一清淨梵行。何等為五，一者常求以欲離欲、二者捨斷欲法、三者欲貪已生即便堅執、四者怖治欲法、五者三二數貪。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又契經言：菩薩摩訶薩成就五法名梵行者，成就第一清淨梵行。何等為五，一者常求以欲離欲、二者捨斷欲法、三者欲貪已生即便堅執、四者怖治欲法、五者三二數貪。

何故此論名為「大乘阿毘達磨集」？略有三義，謂等所集故、遍所集故、正所集故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故此論名為「大乘阿毘達磨集」？略有三義，謂等所集故、遍所集故、正所集故。