大乘阿毘達磨集論卷第五 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論卷第五

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

決擇分中諦品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決擇分中諦品第一之三

云何滅諦？謂相故、甚深故、世俗故、勝義故、不圓滿故、圓滿故、無莊嚴故、有莊嚴故、有餘故、無餘故、最勝故、差別故，分別滅諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何滅諦？謂相故、甚深故、世俗故、勝義故、不圓滿故、圓滿故、無莊嚴故、有莊嚴故、有餘故、無餘故、最勝故、差別故，分別滅諦。

何等相故？謂真如聖道煩惱不生，若滅依、若能滅、若滅性，是滅諦相。如世尊說：眼耳及與鼻舌身及與意，於此處名色究竟滅無餘。又說：是故汝今當觀是處，所謂此處眼究竟滅遠離色想，乃至意究竟滅遠離法想。由此道理顯示所緣真如境上有漏法滅，是滅諦相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等相故？謂真如聖道煩惱不生，若滅依、若能滅、若滅性，是滅諦相。如世尊說：眼耳及與鼻舌身及與意，於此處名色究竟滅無餘。又說：是故汝今當觀是處，所謂此處眼究竟滅遠離色想，乃至意究竟滅遠離法想。由此道理顯示所緣真如境上有漏法滅，是滅諦相。

何等甚深故？謂彼諸行究竟寂滅，如是寂滅望彼諸行，不可說異、不可說不異、不可說亦異亦不異、不可說非異非不異。所以者何？無戲論故。於此義中若生戲論，非正思議、非道、非如，亦非善巧方便思故。如世尊說：此六觸處盡、離欲、滅寂、靜、沒等。若謂有異、若謂無異、若謂亦有異亦無異、若謂非有異非無異者，於無戲論便生戲論，乃至有六處可有諸戲論。六處既滅絕諸戲論，即是涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等甚深故？謂彼諸行究竟寂滅，如是寂滅望彼諸行，不可說異、不可說不異、不可說亦異亦不異、不可說非異非不異。所以者何？無戲論故。於此義中若生戲論，非正思議、非道、非如，亦非善巧方便思故。如世尊說：此六觸處盡、離欲、滅寂、靜、沒等。若謂有異、若謂無異、若謂亦有異亦無異、若謂非有異非無異者，於無戲論便生戲論，乃至有六處可有諸戲論。六處既滅絕諸戲論，即是涅槃。

何等世俗故？謂以世間道摧伏種子所得滅，是故世尊別名說為彼分涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等世俗故？謂以世間道摧伏種子所得滅，是故世尊別名說為彼分涅槃。

何等勝義故？謂以聖慧永拔種子所得滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等勝義故？謂以聖慧永拔種子所得滅。

何等不圓滿故？謂諸有學或預流果攝、或一來果攝、或不還果攝等所有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等不圓滿故？謂諸有學或預流果攝、或一來果攝、或不還果攝等所有滅。

何等圓滿故？謂諸無學阿羅漢果攝等所有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等圓滿故？謂諸無學阿羅漢果攝等所有滅。

何等無莊嚴故？謂慧解脫阿羅漢所有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等無莊嚴故？謂慧解脫阿羅漢所有滅。

何等有莊嚴故？謂俱分解脫三明六通阿羅漢等所有滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等有莊嚴故？謂俱分解脫三明六通阿羅漢等所有滅。

何等有餘故？謂有餘依滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等有餘故？謂有餘依滅。

何等無餘故？謂無餘依滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等無餘故？謂無餘依滅。

何等最勝故？謂佛菩薩無住涅槃攝所有滅，以常安住一切有情利樂事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等最勝故？謂佛菩薩無住涅槃攝所有滅，以常安住一切有情利樂事故。

何等差別故？謂無餘、永斷、永出、永吐盡、離欲、滅、寂靜、沒等。何故名無餘永斷？由餘句故。何故名永出？永出諸纏故。何故名永吐？永吐隨眠故。何故名盡？見道對治得離繫故。何故名離欲？修道對治得離繫故。何故名滅？當來彼果苦不生故。何故名寂靜？於現法中彼果心苦永不行故。何故名沒？餘所有事永滅沒故。何故此滅復名無為？離三相故。何故此滅復名難見？超過肉眼、天眼境故。何故此滅復名不轉？永離諸趣差別轉故。何故此滅名不卑屈？離三愛故。何故此滅復名甘露？離蘊魔故。何故此滅復名無漏？永離一切煩惱魔故。何故此滅復名舍宅？無罪喜樂所依事故。何故此滅復名洲渚？三界隔絕故。何故此滅復名弘濟？能遮一切大苦災橫故。何故此滅復名歸依？無有虛妄意樂方便所依處故。何故此滅名勝歸趣？能為歸趣一切最勝聖性所依處故。何故此滅復名不死？永離生故。何故此滅名無熱惱？永離一切煩惱熱故、永離一切求不得苦大熱惱故。何故此滅名無熾然？永離一切愁歎憂苦諸惱亂故。何故此滅復名安隱？離怖畏住所依處故。何故此滅復名清涼？諸利益事所依處故。何故此滅復名樂事？第一義樂事故。何故此滅名趣吉祥？為證得彼易修方便所依處故。何故此滅復名無病？永離一切障礙病故。何故此滅復名不動？永離一切散動故。何故此滅復名涅槃？無相寂滅大安樂住所依處故。何故此滅復名無生？離續生故。何故此滅復名無起？永離此後漸生起故。何故此滅復名無造？永離前際諸業煩惱勢力所引故。何故此滅復名無作？不作現在諸業煩惱所依處故。何故此滅復名不生？永離未來相續生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等差別故？謂無餘、永斷、永出、永吐盡、離欲、滅、寂靜、沒等。何故名無餘永斷？由餘句故。何故名永出？永出諸纏故。何故名永吐？永吐隨眠故。何故名盡？見道對治得離繫故。何故名離欲？修道對治得離繫故。何故名滅？當來彼果苦不生故。何故名寂靜？於現法中彼果心苦永不行故。何故名沒？餘所有事永滅沒故。何故此滅復名無為？離三相故。何故此滅復名難見？超過肉眼、天眼境故。何故此滅復名不轉？永離諸趣差別轉故。何故此滅名不卑屈？離三愛故。何故此滅復名甘露？離蘊魔故。何故此滅復名無漏？永離一切煩惱魔故。何故此滅復名舍宅？無罪喜樂所依事故。何故此滅復名洲渚？三界隔絕故。何故此滅復名弘濟？能遮一切大苦災橫故。何故此滅復名歸依？無有虛妄意樂方便所依處故。何故此滅名勝歸趣？能為歸趣一切最勝聖性所依處故。何故此滅復名不死？永離生故。何故此滅名無熱惱？永離一切煩惱熱故、永離一切求不得苦大熱惱故。何故此滅名無熾然？永離一切愁歎憂苦諸惱亂故。何故此滅復名安隱？離怖畏住所依處故。何故此滅復名清涼？諸利益事所依處故。何故此滅復名樂事？第一義樂事故。何故此滅名趣吉祥？為證得彼易修方便所依處故。何故此滅復名無病？永離一切障礙病故。何故此滅復名不動？永離一切散動故。何故此滅復名涅槃？無相寂滅大安樂住所依處故。何故此滅復名無生？離續生故。何故此滅復名無起？永離此後漸生起故。何故此滅復名無造？永離前際諸業煩惱勢力所引故。何故此滅復名無作？不作現在諸業煩惱所依處故。何故此滅復名不生？永離未來相續生故。

如是滅諦總有四種行相差別，謂滅相、靜相、妙相、離相。云何滅相？煩惱離繫故。云何靜相？苦離繫故。云何妙相？樂靜事故。云何離相？常利益事故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是滅諦總有四種行相差別，謂滅相、靜相、妙相、離相。云何滅相？煩惱離繫故。云何靜相？苦離繫故。云何妙相？樂靜事故。云何離相？常利益事故。

云何道諦？謂由此道故知苦斷集證滅修道，是略說道諦相。道有五種，謂資糧道、加行道、見道、修道、究竟道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何道諦？謂由此道故知苦斷集證滅修道，是略說道諦相。道有五種，謂資糧道、加行道、見道、修道、究竟道。

何等資糧道？謂諸異生所有尸羅，守護根門、飲食知量，初夜後夜常不睡眠，勤修止觀正知而住。復有所餘進習諸善，聞所成慧、思所成慧、修所成慧，修習此故得成現觀解脫所依器性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等資糧道？謂諸異生所有尸羅，守護根門、飲食知量，初夜後夜常不睡眠，勤修止觀正知而住。復有所餘進習諸善，聞所成慧、思所成慧、修所成慧，修習此故得成現觀解脫所依器性。

何等加行道？謂有資糧道皆是加行道，或有加行道非資糧道。謂已積集資糧道者所有順決擇分善根，謂煖法、頂法、順諦忍法、世第一法。云何煖法？謂各別內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何頂法？謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何順諦忍法？謂各別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何世第一法？謂各別內證於諸諦中無間心三摩地鉢羅若及彼相應等法。何等見道？若總說謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法。又所緣能緣平等平等智為其相。又遣各別有情假、法假，遍遣二假所緣法智為相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等加行道？謂有資糧道皆是加行道，或有加行道非資糧道。謂已積集資糧道者所有順決擇分善根，謂煖法、頂法、順諦忍法、世第一法。云何煖法？謂各別內證於諸諦中明得三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何頂法？謂各別內證於諸諦中明增三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何順諦忍法？謂各別內證於諸諦中一分已入隨順三摩地鉢羅若及彼相應等法。云何世第一法？謂各別內證於諸諦中無間心三摩地鉢羅若及彼相應等法。何等見道？若總說謂世第一法無間無所得三摩地鉢羅若及彼相應等法。又所緣能緣平等平等智為其相。又遣各別有情假、法假，遍遣二假所緣法智為相。

若別說見道差別，謂世第一法無間苦法智忍、苦法智、苦類智忍、苦類智，集法智忍、集法智、集類智忍、集類智，滅法智忍、滅法智、滅類智忍、滅類智，道法智忍、道法智、道類智忍、道類智。如是十六智忍，是見道差別相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若別說見道差別，謂世第一法無間苦法智忍、苦法智、苦類智忍、苦類智，集法智忍、集法智、集類智忍、集類智，滅法智忍、滅法智、滅類智忍、滅類智，道法智忍、道法智、道類智忍、道類智。如是十六智忍，是見道差別相。

云何苦？謂苦諦。云何苦法？謂苦諦增上所起教法。云何法智？謂於加行道中觀察諦增上法智。云何智忍？謂先觀察增上力故，於各別苦諦中起現證無漏慧，由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱，是故名為苦法智忍。云何苦法智？謂忍無間由此智故於前所說煩惱解脫而得作證，是名苦法智。云何苦類智忍？謂苦法智無間無漏慧生，於苦法智忍及苦法智各別內證。言後諸聖法皆是此種類，是故名為苦類智忍。云何苦類智？謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍，是名苦類智。如是於餘諦中隨其所應，諸忍諸智盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦？謂苦諦。云何苦法？謂苦諦增上所起教法。云何法智？謂於加行道中觀察諦增上法智。云何智忍？謂先觀察增上力故，於各別苦諦中起現證無漏慧，由此慧故永捨見苦所斷一切煩惱，是故名為苦法智忍。云何苦法智？謂忍無間由此智故於前所說煩惱解脫而得作證，是名苦法智。云何苦類智忍？謂苦法智無間無漏慧生，於苦法智忍及苦法智各別內證。言後諸聖法皆是此種類，是故名為苦類智忍。云何苦類智？謂此無間無漏智生，審定印可苦類智忍，是名苦類智。如是於餘諦中隨其所應，諸忍諸智盡當知。

於此位中由法忍法智覺悟所取、由類忍類智覺悟能取。又此一切忍智位中，說名安住無相觀者。如是十六心剎那，說名見道。於所知境智生究竟，名一剎那。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此位中由法忍法智覺悟所取、由類忍類智覺悟能取。又此一切忍智位中，說名安住無相觀者。如是十六心剎那，說名見道。於所知境智生究竟，名一剎那。

一切道諦由四種相應隨覺了，謂安立故、思惟故、證受故、圓滿故。云何安立故？謂聲聞等隨自所證已得究竟，為欲令他亦了知故，由後得智以無量種名句文身安立道諦。云何思惟故？謂正修習現觀方便，以世間智如所安立思惟數習。云何證受故？謂如是數習已自內證受最初見道正出世間無戲論位。云何圓滿故？謂此位後圓滿轉依，乃至證得究竟。彼既證得究竟位已，復由後得智以名句文身安立道諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切道諦由四種相應隨覺了，謂安立故、思惟故、證受故、圓滿故。云何安立故？謂聲聞等隨自所證已得究竟，為欲令他亦了知故，由後得智以無量種名句文身安立道諦。云何思惟故？謂正修習現觀方便，以世間智如所安立思惟數習。云何證受故？謂如是數習已自內證受最初見道正出世間無戲論位。云何圓滿故？謂此位後圓滿轉依，乃至證得究竟。彼既證得究竟位已，復由後得智以名句文身安立道諦。

如契經言，遠塵離垢於諸法中正法眼生者，此依見道說，諸法忍能遠塵，諸法智能離垢。遍知故、永斷故，道得清淨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經言，遠塵離垢於諸法中正法眼生者，此依見道說，諸法忍能遠塵，諸法智能離垢。遍知故、永斷故，道得清淨。

如契經言：見法、得法、極通達法、究竟堅法，越度一切悕望、疑惑，不假他緣。於大師教餘不能引於諸法中得無所畏。此亦依見道說。見法者，謂諸法忍。得法者，謂諸法智。極通達法者，謂諸類忍。究竟堅法者，謂諸類智。越度一切悕望者，由諸忍智於自所證無有悕慮。越度一切疑惑者，於此位中於他所證無有猶豫。不假他緣者，於所修道中無他引道自然善巧。於大師教餘不能引者，於佛聖教不為邪道所化引故。於諸法中得無所畏者，於依所證問記法中，諸怯劣心永無有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如契經言：見法、得法、極通達法、究竟堅法，越度一切悕望、疑惑，不假他緣。於大師教餘不能引於諸法中得無所畏。此亦依見道說。見法者，謂諸法忍。得法者，謂諸法智。極通達法者，謂諸類忍。究竟堅法者，謂諸類智。越度一切悕望者，由諸忍智於自所證無有悕慮。越度一切疑惑者，於此位中於他所證無有猶豫。不假他緣者，於所修道中無他引道自然善巧。於大師教餘不能引者，於佛聖教不為邪道所化引故。於諸法中得無所畏者，於依所證問記法中，諸怯劣心永無有故。

何等修道？謂見道上所有世間道、出世間道、軟道、中道、上道、加行道、無間道、解脫道、勝進道等，皆名修道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等修道？謂見道上所有世間道、出世間道、軟道、中道、上道、加行道、無間道、解脫道、勝進道等，皆名修道。

云何世間道？謂世間初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。如是靜慮、無色，由四種相應廣分別，謂雜染故、清白故、建立故、清淨故。何等雜染故？謂四無記根：一愛、二見、三慢、四無明。由有愛故味上靜慮雜染所染，由有見故見上靜慮雜染所染，由有慢故慢上靜慮雜染所染，由無明故疑上靜慮雜染所染。如是煩惱恒染其心，令色無色界煩惱隨煩惱相續流轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世間道？謂世間初靜慮、第二靜慮、第三靜慮、第四靜慮，空無邊處、識無邊處、無所有處、非想非非想處。如是靜慮、無色，由四種相應廣分別，謂雜染故、清白故、建立故、清淨故。何等雜染故？謂四無記根：一愛、二見、三慢、四無明。由有愛故味上靜慮雜染所染，由有見故見上靜慮雜染所染，由有慢故慢上靜慮雜染所染，由無明故疑上靜慮雜染所染。如是煩惱恒染其心，令色無色界煩惱隨煩惱相續流轉。

何等清白故？謂淨靜慮、無色，由性善故說名清白。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等清白故？謂淨靜慮、無色，由性善故說名清白。

何等建立故？有四種建立，謂支分建立、等至建立、品類建立、名想建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等建立故？有四種建立，謂支分建立、等至建立、品類建立、名想建立。

云何支分建立？謂初靜慮有五支。何等為五？一尋、二伺、三喜、四樂、五心一境性。第二靜慮有四支。何等為四？一內等淨、二喜、三樂、四心一境性。第三靜慮有五支。何等為五？一捨、二念、三正知、四樂、五心一境性。第四靜慮有四支。何等為四？一捨清淨？二念清淨？三不苦不樂受？四心一境性。對治支故，利益支故，彼二所依自性支故，諸無色中不立支分，以奢摩他一味性故。云何等至建立？謂由七種作意證入初靜慮，如是乃至非想非非想處。何等名為七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、加行究竟作意、加行究竟果作意。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何支分建立？謂初靜慮有五支。何等為五？一尋、二伺、三喜、四樂、五心一境性。第二靜慮有四支。何等為四？一內等淨、二喜、三樂、四心一境性。第三靜慮有五支。何等為五？一捨、二念、三正知、四樂、五心一境性。第四靜慮有四支。何等為四？一捨清淨？二念清淨？三不苦不樂受？四心一境性。對治支故，利益支故，彼二所依自性支故，諸無色中不立支分，以奢摩他一味性故。云何等至建立？謂由七種作意證入初靜慮，如是乃至非想非非想處。何等名為七種作意？謂了相作意、勝解作意、遠離作意、攝樂作意、觀察作意、加行究竟作意、加行究竟果作意。

云何品類建立？謂初靜慮具軟、中、上三品熏修。如初靜慮，餘靜慮及無色三品熏修亦爾。由軟中上品熏修初靜慮故，於初靜慮中還生三異熟。如初靜慮，於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾。於無色界中無別處所故，不立生果處所差別。然由三品熏修無色定故，彼異熟生時有高有下、有劣有勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何品類建立？謂初靜慮具軟、中、上三品熏修。如初靜慮，餘靜慮及無色三品熏修亦爾。由軟中上品熏修初靜慮故，於初靜慮中還生三異熟。如初靜慮，於餘靜慮中若熏修若生果各三品亦爾。於無色界中無別處所故，不立生果處所差別。然由三品熏修無色定故，彼異熟生時有高有下、有劣有勝。

云何名想建立？謂於初靜慮所攝定中，諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地，彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名，豈能知數？況復證入？如於初靜慮所攝定中，於餘靜慮無色所攝定中亦爾。如是所說皆依靜慮波羅蜜多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名想建立？謂於初靜慮所攝定中，諸佛世尊及得究竟大威德菩薩摩訶薩所入三摩地，彼三摩地一切聲聞及獨覺等尚不了其名，豈能知數？況復證入？如於初靜慮所攝定中，於餘靜慮無色所攝定中亦爾。如是所說皆依靜慮波羅蜜多。

何等清淨故？謂初靜慮中邊際定，乃至非想非非想處邊際定，是名清淨。云何出世道？謂於修道中法智類智品所攝苦智、集智、滅智、道智，及彼相應三摩地等，或未至定所攝、或初靜慮乃至無所有處所攝，非想非非想處，唯是世間不明了想恒現行故，由此道理故名無想。如世尊言：乃至有想三摩鉢底，方能如實照了通達。滅定亦是出世間攝，由聖道後所證得故。要於人趣方能引發，或於人趣或於色界能現在前，生無色界多不現起，由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起，勤方便故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等清淨故？謂初靜慮中邊際定，乃至非想非非想處邊際定，是名清淨。云何出世道？謂於修道中法智類智品所攝苦智、集智、滅智、道智，及彼相應三摩地等，或未至定所攝、或初靜慮乃至無所有處所攝，非想非非想處，唯是世間不明了想恒現行故，由此道理故名無想。如世尊言：乃至有想三摩鉢底，方能如實照了通達。滅定亦是出世間攝，由聖道後所證得故。要於人趣方能引發，或於人趣或於色界能現在前，生無色界多不現起，由住寂靜解脫異熟者於此滅定多不發起，勤方便故。

云何軟道？謂軟軟、軟中、軟上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中上上、上中、上下三品煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何軟道？謂軟軟、軟中、軟上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中上上、上中、上下三品煩惱。

云何中道？謂中軟、中中、中上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中中上、中中、中軟三品煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何中道？謂中軟、中中、中上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中中上、中中、中軟三品煩惱。

云何上道？謂上軟、上中、上上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中軟上、軟中、軟軟三品煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何上道？謂上軟、上中、上上品道。由此道故，能捨三界所繫地地中軟上、軟中、軟軟三品煩惱。

云何加行道？謂由此道能捨煩惱，是名修道中加行道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何加行道？謂由此道能捨煩惱，是名修道中加行道。

云何無間道？謂由此道無間永斷煩惱令無所餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無間道？謂由此道無間永斷煩惱令無所餘。

云何解脫道？謂由此道證斷煩惱所得解脫。云何勝進道？謂為斷餘品煩惱所有加行無間解脫道，是名勝進道。又復棄捨斷煩惱加行或勤方便思惟諸法，或勤方便安住諸法，或進修餘三摩鉢底諸所有道，名勝進道。又為引發勝品功德，或復安住諸所有道，名勝進道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何解脫道？謂由此道證斷煩惱所得解脫。云何勝進道？謂為斷餘品煩惱所有加行無間解脫道，是名勝進道。又復棄捨斷煩惱加行或勤方便思惟諸法，或勤方便安住諸法，或進修餘三摩鉢底諸所有道，名勝進道。又為引發勝品功德，或復安住諸所有道，名勝進道。

復云何修如是諸道？謂得修、習修、除去修、對治修。得修者，謂未生善法修習令生。習修者，謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣。除去修者，謂已生惡不善法修令永斷。對治修者，謂未生惡不善法修令不生。又道生時能安立自習氣，是名得修。即此道現前修習，是名習修。即此道現在前時能捨自障，名除去修。即此道既捨自障，令彼未來住不生法，名對治修。復有四種對治名對治修，謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治。云何厭壞對治？謂於有漏諸行見多過患。云何斷對治？謂加行道及無間道。云何持對治？謂解脫道。云何遠分對治？謂此後諸道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復云何修如是諸道？謂得修、習修、除去修、對治修。得修者，謂未生善法修習令生。習修者，謂已生善法修令堅住不忘倍復增廣。除去修者，謂已生惡不善法修令永斷。對治修者，謂未生惡不善法修令不生。又道生時能安立自習氣，是名得修。即此道現前修習，是名習修。即此道現在前時能捨自障，名除去修。即此道既捨自障，令彼未來住不生法，名對治修。復有四種對治名對治修，謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治。云何厭壞對治？謂於有漏諸行見多過患。云何斷對治？謂加行道及無間道。云何持對治？謂解脫道。云何遠分對治？謂此後諸道。

又道差別有十一種，謂觀察事道、勤功用道、修治定道、現觀方便道、親近現觀道、現觀道、清淨出離道、依根差別道、淨修三學道、發諸功德道、遍攝諸道道。如是諸道隨其次第，謂三十七菩提分法、四種正行、四種法迹、奢摩他、毘鉢舍那、三無漏根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又道差別有十一種，謂觀察事道、勤功用道、修治定道、現觀方便道、親近現觀道、現觀道、清淨出離道、依根差別道、淨修三學道、發諸功德道、遍攝諸道道。如是諸道隨其次第，謂三十七菩提分法、四種正行、四種法迹、奢摩他、毘鉢舍那、三無漏根。

此中一切菩提分法，皆由五門而得建立，謂所緣故、自體故、助伴故、修習故、修果故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此中一切菩提分法，皆由五門而得建立，謂所緣故、自體故、助伴故、修習故、修果故。

四念住所緣者，謂身受心法。復有四事，謂我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事。自體者，謂慧及念。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂於內身等修循身等觀。如於內，於外、於內外亦爾。內身者，謂於此身中所有內色處。外身者，謂外所有外色處。內外身者，謂內處相應所有外處根所依止。又他身中所有內色處。云何於身修循身觀？謂以分別影像身與本質身平等。隨觀內受者，謂因內身所生受。外受者，謂因外身所生受。內外受者，謂因內外身所生受。如受，心、法亦爾。如於身修循身觀，如是於受等修循受等觀，如其所應。又修習者，謂欲、勤、策、勵、勇猛、不息、正念、正知及不放逸，修習差別故。欲修習者，謂為對治不作意隨煩惱。勤修習者，謂為對治懈怠隨煩惱。策修習者，謂為對治惛沈掉舉隨煩惱。勵修習者，謂為對治心下劣性隨煩惱。勇猛修習者，謂為對治踈漏疲倦隨煩惱。不息修習者，謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱。正念修習者，謂為對治忘失尊教隨煩惱。正知修習者，謂為對治毀犯追悔隨煩惱。不放逸修習者，謂為對治捨諸善軛隨煩惱。修果者，謂斷四顛倒、趣入四諦、身等離繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四念住所緣者，謂身受心法。復有四事，謂我所依事、我受用事、我自體事、我染淨事。自體者，謂慧及念。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂於內身等修循身等觀。如於內，於外、於內外亦爾。內身者，謂於此身中所有內色處。外身者，謂外所有外色處。內外身者，謂內處相應所有外處根所依止。又他身中所有內色處。云何於身修循身觀？謂以分別影像身與本質身平等。隨觀內受者，謂因內身所生受。外受者，謂因外身所生受。內外受者，謂因內外身所生受。如受，心、法亦爾。如於身修循身觀，如是於受等修循受等觀，如其所應。又修習者，謂欲、勤、策、勵、勇猛、不息、正念、正知及不放逸，修習差別故。欲修習者，謂為對治不作意隨煩惱。勤修習者，謂為對治懈怠隨煩惱。策修習者，謂為對治惛沈掉舉隨煩惱。勵修習者，謂為對治心下劣性隨煩惱。勇猛修習者，謂為對治踈漏疲倦隨煩惱。不息修習者，謂為對治得少善法生知足喜隨煩惱。正念修習者，謂為對治忘失尊教隨煩惱。正知修習者，謂為對治毀犯追悔隨煩惱。不放逸修習者，謂為對治捨諸善軛隨煩惱。修果者，謂斷四顛倒、趣入四諦、身等離繫。

四正斷所緣者，謂已生未生所治能治法。自體者，謂精進。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，如契經說：生欲策勵發起正勤策心持心。此中諸句，顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲。正勤者，謂策勵等。於止舉捨相作意中，為欲損減惛沈掉舉、發起正勤，故次說言策心持心。修果者，謂盡棄捨一切所治。於能對治若得若增，是名修果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四正斷所緣者，謂已生未生所治能治法。自體者，謂精進。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，如契經說：生欲策勵發起正勤策心持心。此中諸句，顯修正勤及所依止。所依止者，謂欲。正勤者，謂策勵等。於止舉捨相作意中，為欲損減惛沈掉舉、發起正勤，故次說言策心持心。修果者，謂盡棄捨一切所治。於能對治若得若增，是名修果。

四神足所緣者，謂已成滿定所作事。自體者，謂三摩地。助伴者，謂欲、勤、心、觀及彼相應心心所等。云何欲三摩地？謂由殷重方便觸心一境性。云何勤三摩地？謂由無間方便觸心一境性。云何心三摩地？謂由先修三摩地力觸心一境性。云何觀三摩地？謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性。又欲三摩地者，謂由生欲觸心一境性。勤三摩地者，謂由策勵發起正勤觸心一境性。心三摩地者，謂由持心觸心一境性。觀三摩地者，謂由策心觸心一境性。修習者，謂數修習八種斷行。何等為八？謂欲、精進、信、安、正念、正知、思、捨。如是八種略攝為四，謂加行、攝受、繼屬、對治。又欲勤心觀修有二種，謂并因緣聚散遠離修、不劣不散彼二所依隨順修。修果者，謂已善修治三摩地故，隨所欲證所通達法，即能隨心通達變現。又於別別處所法中，證得堪能自在作用，如所願樂能辦種種神通等事，又能引發勝品功德。五根所緣者，謂四聖諦。自體者，謂信、精進、念、定、慧。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂信根於諸諦起忍可行修習。精進根於諸諦生忍可已，為覺悟故起精進行修習。念根於諸諦發精進已，繫念起不忘失行修習。定根於諸諦既繫念已，起心一境性行修習。慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習。修果者，謂能速發諦現觀，及能修治煖、頂，引發忍、世第一法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四神足所緣者，謂已成滿定所作事。自體者，謂三摩地。助伴者，謂欲、勤、心、觀及彼相應心心所等。云何欲三摩地？謂由殷重方便觸心一境性。云何勤三摩地？謂由無間方便觸心一境性。云何心三摩地？謂由先修三摩地力觸心一境性。云何觀三摩地？謂由聞他教法內自簡擇觸心一境性。又欲三摩地者，謂由生欲觸心一境性。勤三摩地者，謂由策勵發起正勤觸心一境性。心三摩地者，謂由持心觸心一境性。觀三摩地者，謂由策心觸心一境性。修習者，謂數修習八種斷行。何等為八？謂欲、精進、信、安、正念、正知、思、捨。如是八種略攝為四，謂加行、攝受、繼屬、對治。又欲勤心觀修有二種，謂并因緣聚散遠離修、不劣不散彼二所依隨順修。修果者，謂已善修治三摩地故，隨所欲證所通達法，即能隨心通達變現。又於別別處所法中，證得堪能自在作用，如所願樂能辦種種神通等事，又能引發勝品功德。五根所緣者，謂四聖諦。自體者，謂信、精進、念、定、慧。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂信根於諸諦起忍可行修習。精進根於諸諦生忍可已，為覺悟故起精進行修習。念根於諸諦發精進已，繫念起不忘失行修習。定根於諸諦既繫念已，起心一境性行修習。慧根於諸諦心既得定起簡擇行修習。修果者，謂能速發諦現觀，及能修治煖、頂，引發忍、世第一法。

如五根，五力亦爾。差別者，由此能損減所對治障不可屈伏，故名為力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如五根，五力亦爾。差別者，由此能損減所對治障不可屈伏，故名為力。

七覺支所緣者，謂四聖諦如實性。自體者，謂念、擇法、精進、喜、安、定、捨。念是所依支。擇法是自體支。精進是出離支。喜是利益支。安、定、捨是不染污支，由此不染污故、依止不染污故、體是不染污故。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修念覺支。如念覺支，乃至捨覺支亦爾。如是四句，次第顯示緣四諦境修習覺支。修果者，謂見所斷煩惱永斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七覺支所緣者，謂四聖諦如實性。自體者，謂念、擇法、精進、喜、安、定、捨。念是所依支。擇法是自體支。精進是出離支。喜是利益支。安、定、捨是不染污支，由此不染污故、依止不染污故、體是不染污故。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，謂依止遠離、依止無欲、依止寂滅，迴向棄捨修念覺支。如念覺支，乃至捨覺支亦爾。如是四句，次第顯示緣四諦境修習覺支。修果者，謂見所斷煩惱永斷。

八聖道支所緣者，謂即此後時四聖諦如實性。自體者，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。正見是分別支。正思惟是誨示他支。正語、正業、正命是令他信支，見、戒、命清淨性故。正精進是淨煩惱障支。正念是淨隨煩惱障支。正定是能淨最勝功德障支。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，如覺支說。修果者，謂分別誨示他令他信，煩惱障淨、隨煩惱障淨、最勝功德障淨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八聖道支所緣者，謂即此後時四聖諦如實性。自體者，謂正見、正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定。正見是分別支。正思惟是誨示他支。正語、正業、正命是令他信支，見、戒、命清淨性故。正精進是淨煩惱障支。正念是淨隨煩惱障支。正定是能淨最勝功德障支。助伴者，謂彼相應心心所等。修習者，如覺支說。修果者，謂分別誨示他令他信，煩惱障淨、隨煩惱障淨、最勝功德障淨故。

四種正行者，謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。初謂鈍根未得根本靜慮，第二謂利根未得根本靜慮，第三謂鈍根已得根本靜慮，第四謂利根已得根本靜慮。四種法迹者，謂無貪、無瞋、正念、正定。無貪、無瞋能令增上戒學清淨，正念能令增上心學清淨，正定能令增上慧學清淨。奢摩他者，謂於內攝心令住、等住、安住、近住，調順寂靜、最極寂靜，專注一趣平等攝持。毘鉢舍那者，謂簡擇諸法、最極簡擇、普遍尋思、周審觀察，為欲對治麁重相結故、為欲制伏諸顛倒故、令無倒心善安住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四種正行者，謂苦遲通行、苦速通行、樂遲通行、樂速通行。初謂鈍根未得根本靜慮，第二謂利根未得根本靜慮，第三謂鈍根已得根本靜慮，第四謂利根已得根本靜慮。四種法迹者，謂無貪、無瞋、正念、正定。無貪、無瞋能令增上戒學清淨，正念能令增上心學清淨，正定能令增上慧學清淨。奢摩他者，謂於內攝心令住、等住、安住、近住，調順寂靜、最極寂靜，專注一趣平等攝持。毘鉢舍那者，謂簡擇諸法、最極簡擇、普遍尋思、周審觀察，為欲對治麁重相結故、為欲制伏諸顛倒故、令無倒心善安住故。

又依奢摩他、毘鉢舍那立四種道。或有一類已得奢摩他非毘鉢舍那，此類依奢摩他進修毘鉢舍那。或有一類已得毘鉢舍那非奢摩他，此類依毘鉢舍那進修奢摩他。或有一類不得奢摩他亦非毘鉢舍那，此類專心制伏惛沈掉舉雙修二道。或有一類已得奢摩他及毘鉢舍那，此類奢摩他毘鉢舍那二道和合平等雙轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又依奢摩他、毘鉢舍那立四種道。或有一類已得奢摩他非毘鉢舍那，此類依奢摩他進修毘鉢舍那。或有一類已得毘鉢舍那非奢摩他，此類依毘鉢舍那進修奢摩他。或有一類不得奢摩他亦非毘鉢舍那，此類專心制伏惛沈掉舉雙修二道。或有一類已得奢摩他及毘鉢舍那，此類奢摩他毘鉢舍那二道和合平等雙轉。

三根者，謂未知當知根、已知根、具知根。云何未知當知根？謂於加行道及於見道十五心剎那中所有諸根。云何已知根？謂從第十六見道心剎那已上，於一切有學道中所有諸根。云何具知根？謂於無學道所有諸根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三根者，謂未知當知根、已知根、具知根。云何未知當知根？謂於加行道及於見道十五心剎那中所有諸根。云何已知根？謂從第十六見道心剎那已上，於一切有學道中所有諸根。云何具知根？謂於無學道所有諸根。

依初靜慮地現修道時，亦修欲界繫所有善根，於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善根，如是依一切上地現修道時，皆能修習下界下地所有善根，於彼得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依初靜慮地現修道時，亦修欲界繫所有善根，於彼得自在故。如依初靜慮地修欲界善根，如是依一切上地現修道時，皆能修習下界下地所有善根，於彼得自在故。

何等究竟道？謂依金剛喻定，一切麁重永已息故、一切繫得永已斷故、永證一切離繫得故，從此次第無間轉依，證得盡智及無生智十無學法等。何等為十？謂無學正見乃至無學正定、無學正解脫、無學正智。如是等法名究竟道。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等究竟道？謂依金剛喻定，一切麁重永已息故、一切繫得永已斷故、永證一切離繫得故，從此次第無間轉依，證得盡智及無生智十無學法等。何等為十？謂無學正見乃至無學正定、無學正解脫、無學正智。如是等法名究竟道。

云何名為一切麁重？略說有二十四種，謂一切遍行戲論麁重、領受麁重、煩惱麁重、業麁重、異熟麁重、煩惱障麁重、業障麁重、異熟障麁重、蓋麁重、尋思麁重、飲食麁重、交會麁重、夢麁重、病麁重、老麁重、死麁重、勞倦麁重、堅固麁重、麁麁重、中麁重、細麁重、煩惱障麁重、定障麁重、所知障麁重。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何名為一切麁重？略說有二十四種，謂一切遍行戲論麁重、領受麁重、煩惱麁重、業麁重、異熟麁重、煩惱障麁重、業障麁重、異熟障麁重、蓋麁重、尋思麁重、飲食麁重、交會麁重、夢麁重、病麁重、老麁重、死麁重、勞倦麁重、堅固麁重、麁麁重、中麁重、細麁重、煩惱障麁重、定障麁重、所知障麁重。

云何繫得？謂於麁重積集假立繫得性。云何離繫得？謂於麁重離散假立離繫得性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何繫得？謂於麁重積集假立繫得性。云何離繫得？謂於麁重離散假立離繫得性。

云何金剛喻定？謂居修道最後斷結道位所有三摩地，或加行道攝、或無間道攝。加行道攝者，謂從此已去，非一切障所礙，能破一切障。無間道攝者，謂從此無間盡智，無生智生。又此三摩地無間堅固一味遍滿，為顯此義薄伽梵說：如大石山無缺無隙無穴一段，極善圓滿，十方猛風所不動轉。云何名為無間轉依？謂已證得無學道者三種轉依。何等為三？謂心轉依、道轉依、麁重轉依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何金剛喻定？謂居修道最後斷結道位所有三摩地，或加行道攝、或無間道攝。加行道攝者，謂從此已去，非一切障所礙，能破一切障。無間道攝者，謂從此無間盡智，無生智生。又此三摩地無間堅固一味遍滿，為顯此義薄伽梵說：如大石山無缺無隙無穴一段，極善圓滿，十方猛風所不動轉。云何名為無間轉依？謂已證得無學道者三種轉依。何等為三？謂心轉依、道轉依、麁重轉依。

云何盡智？謂由因盡所得智，或緣盡為境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何盡智？謂由因盡所得智，或緣盡為境。

云何無生智？謂由果斷所得智？或緣果不生為境。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無生智？謂由果斷所得智？或緣果不生為境。

十無學法，當知依止無學戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 十無學法，當知依止無學戒蘊、定蘊、慧蘊、解脫蘊、解脫知見蘊說。

如是道諦總有四種行相差別，謂道相、如相、行相、出相。云何道相？因此尋求真實義故。云何如相？以能對治諸煩惱故。云何行相？善能成辦心令不顛倒故。云何出相？趣真常迹故。於諸諦中十六行相皆通世間及出世間。世間出世間有何差別？於所知境不善悟入善悟入性差別故、有障無障性差別故、有分別無分別性差別故。所以者何？於諸諦中無常苦等十六世間行相，不善通達真如性故、煩惱所隨眠故、依名言門起戲論故。出世行相與此相違。出世行相現在前時，雖復現證見無常義，然不依名言戲論門見此是無常義。如無常行相於無常義，餘行相於餘義隨其所應當知亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是道諦總有四種行相差別，謂道相、如相、行相、出相。云何道相？因此尋求真實義故。云何如相？以能對治諸煩惱故。云何行相？善能成辦心令不顛倒故。云何出相？趣真常迹故。於諸諦中十六行相皆通世間及出世間。世間出世間有何差別？於所知境不善悟入善悟入性差別故、有障無障性差別故、有分別無分別性差別故。所以者何？於諸諦中無常苦等十六世間行相，不善通達真如性故、煩惱所隨眠故、依名言門起戲論故。出世行相與此相違。出世行相現在前時，雖復現證見無常義，然不依名言戲論門見此是無常義。如無常行相於無常義，餘行相於餘義隨其所應當知亦爾。