大乘阿毘達磨集論
無著菩薩造 唐 玄奘譯7卷CBETA T1605大于一万字 7 h
向佛经 GPT 提问
第 4 卷
大乘阿毘達磨集論卷第四
大乘阿毘達磨集論卷第四
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無著菩薩造
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三藏法師玄奘奉 詔譯
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決擇分中諦品第一之二
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云何集諦？謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業，俱說名集諦。然薄伽梵隨最勝說，若愛若後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛，是名集諦。言最勝者，是遍行義。由愛具有六遍行義，是故最勝。何等為六？一事遍行、二位遍行、三世遍行、四界遍行、五求遍行、六種遍行。
云何集諦？謂諸煩惱及煩惱增上所生諸業，俱說名集諦。然薄伽梵隨最勝說，若愛若後有愛、若喜貪俱行愛、若彼彼喜樂愛，是名集諦。言最勝者，是遍行義。由愛具有六遍行義，是故最勝。何等為六？一事遍行、二位遍行、三世遍行、四界遍行、五求遍行、六種遍行。
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云何煩惱？謂由數故、相故、緣起故、境界故、相應故、差別故、邪行故、界故、眾故、斷故，觀諸煩惱。
云何煩惱？謂由數故、相故、緣起故、境界故、相應故、差別故、邪行故、界故、眾故、斷故，觀諸煩惱。
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何等數故？謂或六或十六。謂貪、瞋、慢、無明、疑、見，十謂前五見又分五，謂薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。
何等數故？謂或六或十六。謂貪、瞋、慢、無明、疑、見，十謂前五見又分五，謂薩迦耶見、邊執見、邪見、見取、戒禁取。
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何等相故？謂若法生時相不寂靜，由此生故身心相續不寂靜轉，是煩惱相。
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何等緣起故？謂煩惱隨眠未永斷故、順煩惱法現在前故、不正思惟現前起故，如是煩惱方乃得生，是名緣起。
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何等境界故？謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境，及緣諸煩惱事。又欲界煩惱，除無明見疑，餘不能緣上地為境。上地諸煩惱不能緣下地為境，已離彼地欲故。又緣滅道諦諸煩惱，不能親緣滅道為境，唯由依彼妄起分別說為所緣。又煩惱有二種，謂緣無事及緣有事。緣無事者，謂見及見相應法。所餘煩惱名緣有事。
何等境界故？謂一切煩惱還用一切煩惱為所緣境，及緣諸煩惱事。又欲界煩惱，除無明見疑，餘不能緣上地為境。上地諸煩惱不能緣下地為境，已離彼地欲故。又緣滅道諦諸煩惱，不能親緣滅道為境，唯由依彼妄起分別說為所緣。又煩惱有二種，謂緣無事及緣有事。緣無事者，謂見及見相應法。所餘煩惱名緣有事。
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何等相應故？謂貪不與瞋相應，如瞋疑亦爾，餘皆得相應。如貪，瞋亦爾，謂瞋不與貪慢見相應，慢不與瞋疑相應。無明有二種：一一切煩惱相應無明、二不共無明。不共無明者，謂於諦無智。見不與瞋、疑相應。疑不與貪、慢、見相應。忿等隨煩惱更互不相應。無慚、無愧於一切不善品中恒共相應。惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸，於一切染污品中恒共相應。
何等相應故？謂貪不與瞋相應，如瞋疑亦爾，餘皆得相應。如貪，瞋亦爾，謂瞋不與貪慢見相應，慢不與瞋疑相應。無明有二種：一一切煩惱相應無明、二不共無明。不共無明者，謂於諦無智。見不與瞋、疑相應。疑不與貪、慢、見相應。忿等隨煩惱更互不相應。無慚、無愧於一切不善品中恒共相應。惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸，於一切染污品中恒共相應。
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何等差別故？謂諸煩惱依種種義立種種門差別，所謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、暴流、軛、取、繫、蓋、株杌、垢、燒、害、箭、所有、惡行、漏、匱、熱、惱、諍、熾然、稠林、拘礙等。
何等差別故？謂諸煩惱依種種義立種種門差別，所謂結、縛、隨眠、隨煩惱、纏、暴流、軛、取、繫、蓋、株杌、垢、燒、害、箭、所有、惡行、漏、匱、熱、惱、諍、熾然、稠林、拘礙等。
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結有幾種？云何結？何處結耶？結有九種，謂愛結、恚結、慢結、無明結、見結、取結、疑結、嫉結、慳結。
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愛結者，謂三界貪愛結所繫故不厭三界，由不厭故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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恚結者，謂於有情苦及順苦法心有損害，恚結所繫故，於恚境相心不棄捨，不棄捨故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
恚結者，謂於有情苦及順苦法心有損害，恚結所繫故，於恚境相心不棄捨，不棄捨故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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慢結者，即七慢，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、下劣慢、邪慢。慢者，謂於下劣計己為勝，或於不相似計己相似，心舉為性。過慢者，謂於相似計己為勝，或復於勝計己相似，心舉為性。慢過慢者，謂於勝己計己為勝，心舉為性。我慢者，謂於五取蘊觀我我所，心舉為性。增上慢者，謂於未得上勝證法，計己已得上勝證法，心舉為性。下劣慢者，謂於多分勝計己少分劣，心舉為性。邪慢者，謂實無德計己有德，心舉為性。慢結所繫故，於我我所不能了知，不了知故執我我所，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
慢結者，即七慢，謂慢、過慢、慢過慢、我慢、增上慢、下劣慢、邪慢。慢者，謂於下劣計己為勝，或於不相似計己相似，心舉為性。過慢者，謂於相似計己為勝，或復於勝計己相似，心舉為性。慢過慢者，謂於勝己計己為勝，心舉為性。我慢者，謂於五取蘊觀我我所，心舉為性。增上慢者，謂於未得上勝證法，計己已得上勝證法，心舉為性。下劣慢者，謂於多分勝計己少分劣，心舉為性。邪慢者，謂實無德計己有德，心舉為性。慢結所繫故，於我我所不能了知，不了知故執我我所，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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無明結者，謂三界無智無明結所繫故，於苦法集法不能解了，不解了故廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。見結所繫故，於邪出離妄計追求妄興執著。於邪出離妄執著已，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
見結者，即三見，謂薩迦耶見、邊執見、邪見。見結所繫故，於邪出離妄計追求妄興執著。於邪出離妄執著已，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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取結者，謂見取，戒禁取。取結所繫故，於邪出離方便妄計執著。以妄執著邪出離方便故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
取結者，謂見取，戒禁取。取結所繫故，於邪出離方便妄計執著。以妄執著邪出離方便故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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疑結者，謂於諦猶豫。疑結所繫故，於佛法僧寶妄生疑惑。以疑惑故，於三寶所不修正行。以於三寶所不修正行故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
疑結者，謂於諦猶豫。疑結所繫故，於佛法僧寶妄生疑惑。以疑惑故，於三寶所不修正行。以於三寶所不修正行故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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嫉結者，謂耽著利養、不耐他榮發起心妬。嫉結所繫故，愛重利養、不尊敬法。重利養故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
嫉結者，謂耽著利養、不耐他榮發起心妬。嫉結所繫故，愛重利養、不尊敬法。重利養故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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慳結者，謂耽著利養，於資生具其心悋惜。慳結所繫故，愛重畜積、不尊遠離。重畜積故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
慳結者，謂耽著利養，於資生具其心悋惜。慳結所繫故，愛重畜積、不尊遠離。重畜積故，廣行不善、不行諸善，由此能招未來世苦，與苦相應。
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縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛。由貪縛故，縛諸有情令處壞苦。由瞋縛故，縛諸有情令處苦苦。由癡縛故，縛諸有情令處行苦。又依貪瞋癡故，於善加行不得自在，故名為縛。
縛有三種，謂貪縛、瞋縛、癡縛。由貪縛故，縛諸有情令處壞苦。由瞋縛故，縛諸有情令處苦苦。由癡縛故，縛諸有情令處行苦。又依貪瞋癡故，於善加行不得自在，故名為縛。
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隨眠有七，謂欲愛隨眠、瞋恚隨眠、有愛隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲愛隨眠者，謂欲貪品麁重。瞋恚隨眠者，謂瞋恚品麁重。有愛隨眠者，謂色無色貪品麁重。慢隨眠者，謂慢品麁重。無明隨眠者，謂無明品麁重。見隨眠者，謂見品麁重。疑隨眠者，謂疑品麁重。若未離欲求者，由欲愛瞋恚隨眠之所隨增。未離有求者，由有愛隨眠之所隨增。未離邪梵行求者，由慢、無明、見、疑隨眠之所隨增。由彼眾生得少對治便生憍慢，愚於聖諦，虛妄計度外邪解脫解脫方便，於佛聖教正法毘柰耶中猶豫疑惑。
隨眠有七，謂欲愛隨眠、瞋恚隨眠、有愛隨眠、慢隨眠、無明隨眠、見隨眠、疑隨眠。欲愛隨眠者，謂欲貪品麁重。瞋恚隨眠者，謂瞋恚品麁重。有愛隨眠者，謂色無色貪品麁重。慢隨眠者，謂慢品麁重。無明隨眠者，謂無明品麁重。見隨眠者，謂見品麁重。疑隨眠者，謂疑品麁重。若未離欲求者，由欲愛瞋恚隨眠之所隨增。未離有求者，由有愛隨眠之所隨增。未離邪梵行求者，由慢、無明、見、疑隨眠之所隨增。由彼眾生得少對治便生憍慢，愚於聖諦，虛妄計度外邪解脫解脫方便，於佛聖教正法毘柰耶中猶豫疑惑。
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隨煩惱者，謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱，謂除煩惱所餘染污行蘊所攝一切心所法。此復云何？謂除貪等六煩惱所餘染污行蘊所攝忿等諸心所法。又貪瞋癡名隨煩惱心所法，由此隨煩惱隨惱於心，令不離染、令不解脫、令不斷障，故名隨煩惱。如世尊說：汝等長夜為貪瞋癡隨所惱亂，心恒染污。
隨煩惱者，謂所有諸煩惱皆是隨煩惱。有隨煩惱非煩惱，謂除煩惱所餘染污行蘊所攝一切心所法。此復云何？謂除貪等六煩惱所餘染污行蘊所攝忿等諸心所法。又貪瞋癡名隨煩惱心所法，由此隨煩惱隨惱於心，令不離染、令不解脫、令不斷障，故名隨煩惱。如世尊說：汝等長夜為貪瞋癡隨所惱亂，心恒染污。
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纏有八種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧。數數增盛纏繞於心，故名為纏。謂隨修習止舉捨相，及彼所依梵行等所攝淨尸羅時，纏繞於心。
纏有八種，謂惛沈、睡眠、掉舉、惡作、嫉、慳、無慚、無愧。數數增盛纏繞於心，故名為纏。謂隨修習止舉捨相，及彼所依梵行等所攝淨尸羅時，纏繞於心。
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暴流有四，謂欲暴流、有暴流、見暴流、無明暴流。隨流漂鼓是暴流義，隨順雜染故。初是習欲求者，第二是習有求者，後二是習邪梵行求者，能依所依相應道理故。
暴流有四，謂欲暴流、有暴流、見暴流、無明暴流。隨流漂鼓是暴流義，隨順雜染故。初是習欲求者，第二是習有求者，後二是習邪梵行求者，能依所依相應道理故。
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軛有四種，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。障礙離繫是軛義，違背清淨故。此亦隨其次第習三求者相應現行。
軛有四種，謂欲軛、有軛、見軛、無明軛。障礙離繫是軛義，違背清淨故。此亦隨其次第習三求者相應現行。
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取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。執取諍根執取後有，是取義。所以者何？由貪著欲繫縛耽染為因，諸在家者更相鬪諍，此諍根本是第一取。由貪著見繫縛耽染為因，諸出家者更相鬪諍，此諍根本是後三取。六十二見趣，是見取。各別禁戒多分苦行，是戒禁取。彼所依止薩迦耶見，是我語取。由見取、戒禁取，諸外道輩更相諍論。由我語取，諸外道輩互無諍論，與正法者互有諍論。如是執著諍論根本，復能引取後有苦異熟，故名為取。
取有四種，謂欲取、見取、戒禁取、我語取。執取諍根執取後有，是取義。所以者何？由貪著欲繫縛耽染為因，諸在家者更相鬪諍，此諍根本是第一取。由貪著見繫縛耽染為因，諸出家者更相鬪諍，此諍根本是後三取。六十二見趣，是見取。各別禁戒多分苦行，是戒禁取。彼所依止薩迦耶見，是我語取。由見取、戒禁取，諸外道輩更相諍論。由我語取，諸外道輩互無諍論，與正法者互有諍論。如是執著諍論根本，復能引取後有苦異熟，故名為取。
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繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫。此實執取身繫，以能障礙定意性身，故名為繫。所以者何？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。
繫有四種，謂貪欲身繫、瞋恚身繫、戒禁取身繫。此實執取身繫，以能障礙定意性身，故名為繫。所以者何？能為四種心亂因故。謂由貪愛財物等因令心散亂，於鬪諍事不正行為因令心散亂，於難行戒禁苦惱為因令心散亂，不如正理推求境界為因令心散亂。
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蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。能令善品不得顯了，是蓋義，謂於樂出家位，覺邪行位，止舉捨位。
蓋有五種，謂貪欲蓋、瞋恚蓋、惛沈睡眠蓋、掉舉惡作蓋、疑蓋。能令善品不得顯了，是蓋義，謂於樂出家位，覺邪行位，止舉捨位。
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株杌有三，謂貪株杌、瞋株杌、癡株杌。由依止貪瞋癡先所串習為方便故，成貪等行，心不調順，無所堪能難可解脫。令諸有情難斷此行，故名株杌。
株杌有三，謂貪株杌、瞋株杌、癡株杌。由依止貪瞋癡先所串習為方便故，成貪等行，心不調順，無所堪能難可解脫。令諸有情難斷此行，故名株杌。
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垢有三種，謂貪垢、瞋垢、癡垢。由依止貪瞋癡故，毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者，或於聚落或閑靜處，見已作如是言：此長老作如是事、行如是行，為聚落刺、點染不淨。說名為垢。
垢有三種，謂貪垢、瞋垢、癡垢。由依止貪瞋癡故，毀犯如是尸羅學處。由此有智同梵行者，或於聚落或閑靜處，見已作如是言：此長老作如是事、行如是行，為聚落刺、點染不淨。說名為垢。
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燒害有三，謂貪燒害、瞋燒害、癡燒害。由依止貪瞋癡故，長時數受生死燒惱，故名燒害。
燒害有三，謂貪燒害、瞋燒害、癡燒害。由依止貪瞋癡故，長時數受生死燒惱，故名燒害。
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箭有三種，謂貪箭、瞋箭、癡箭。由依止貪瞋癡故，於有有具深起追求相續不絕，於佛法僧苦集滅道常生疑惑，故名為箭。
箭有三種，謂貪箭、瞋箭、癡箭。由依止貪瞋癡故，於有有具深起追求相續不絕，於佛法僧苦集滅道常生疑惑，故名為箭。
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所有有三，謂貪所有、瞋所有、癡所有。由依止貪瞋癡故，積畜財物、有怖有怨、多住散亂，故名所有。
所有有三，謂貪所有、瞋所有、癡所有。由依止貪瞋癡故，積畜財物、有怖有怨、多住散亂，故名所有。
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惡行有三，謂貪惡行、瞋惡行、癡惡行。由依止貪瞋癡故，恒行身語意惡行，故名惡行。又即依此貪瞋癡門，廣生無量惡不善行故，建立三不善根。所以者何？以諸有情愛味世間所有為因行諸惡行，分別世間怨相為因行諸惡行，執著世間邪法為因行諸惡行，是故此貪瞋癡亦名惡行、亦名不善根。
惡行有三，謂貪惡行、瞋惡行、癡惡行。由依止貪瞋癡故，恒行身語意惡行，故名惡行。又即依此貪瞋癡門，廣生無量惡不善行故，建立三不善根。所以者何？以諸有情愛味世間所有為因行諸惡行，分別世間怨相為因行諸惡行，執著世間邪法為因行諸惡行，是故此貪瞋癡亦名惡行、亦名不善根。
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漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。令心連注流散不絕，故名為漏。此復云何？依外門流注故立欲漏，依內門流注故立有漏，依彼二所依門流注故立無明漏。
漏有三種，謂欲漏、有漏、無明漏。令心連注流散不絕，故名為漏。此復云何？依外門流注故立欲漏，依內門流注故立有漏，依彼二所依門流注故立無明漏。
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匱有三種，謂貪匱、瞋匱、癡匱。由依止貪瞋癡故，於有及資生具恒起追求無有厭足，常為貧乏眾苦所惱，是故名匱。
匱有三種，謂貪匱、瞋匱、癡匱。由依止貪瞋癡故，於有及資生具恒起追求無有厭足，常為貧乏眾苦所惱，是故名匱。
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熱有三種，謂貪熱、瞋熱、癡熱。由依止貪瞋癡故，不如正理執著諸相、執著隨好。由執著相及隨好故燒惱身心，故名為熱。
熱有三種，謂貪熱、瞋熱、癡熱。由依止貪瞋癡故，不如正理執著諸相、執著隨好。由執著相及隨好故燒惱身心，故名為熱。
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惱有三種，謂貪惱、瞋惱、癡惱。由依止貪瞋癡故，隨彼彼處愛樂耽著，彼若變壞便增愁歎，種種憂苦熱惱所觸，故名為惱。
惱有三種，謂貪惱、瞋惱、癡惱。由依止貪瞋癡故，隨彼彼處愛樂耽著，彼若變壞便增愁歎，種種憂苦熱惱所觸，故名為惱。
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諍有三種，謂貪諍、瞋諍、癡諍。由依止貪瞋癡故，執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟，是故貪等說名為諍。
諍有三種，謂貪諍、瞋諍、癡諍。由依止貪瞋癡故，執持刀杖興諸戰諍種種鬪訟，是故貪等說名為諍。
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熾然有三，謂貪熾然、瞋熾然、癡熾然。由依止貪瞋癡故，為非法貪大火所燒、不平等貪大火所燒，及為邪法大火所燒，故名熾然。
熾然有三，謂貪熾然、瞋熾然、癡熾然。由依止貪瞋癡故，為非法貪大火所燒、不平等貪大火所燒，及為邪法大火所燒，故名熾然。
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稠林有三，謂貪稠林、瞋稠林、癡稠林。由依止貪瞋癡故，於諸生死根本行中廣興染著，令諸有情感種種身流轉五趣，是故貪等說名稠林。
稠林有三，謂貪稠林、瞋稠林、癡稠林。由依止貪瞋癡故，於諸生死根本行中廣興染著，令諸有情感種種身流轉五趣，是故貪等說名稠林。
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拘礙有三，謂貪拘礙、瞋拘礙、癡拘礙。由依止貪瞋癡故，顧戀身財無所覺了樂處憒閙，得少善法便生厭足。由此不能修諸善法，故名拘礙。
拘礙有三，謂貪拘礙、瞋拘礙、癡拘礙。由依止貪瞋癡故，顧戀身財無所覺了樂處憒閙，得少善法便生厭足。由此不能修諸善法，故名拘礙。
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諸如是等煩惱義門差別無量。
諸如是等煩惱義門差別無量。
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何等邪行故？謂貪瞋二煩惱，迷境界及見起邪行。慢，迷有情及見起邪行。薩迦耶見、邊執見、邪見，迷所知境起邪行。見取、戒禁取，迷諸見起邪行。疑，迷對治起邪行。無明，迷一切起邪行。又十煩惱，皆迷苦集起諸邪行，是彼因緣所依處故。又十煩惱，皆迷滅道起諸邪行，由此能生彼怖畏故。
何等邪行故？謂貪瞋二煩惱，迷境界及見起邪行。慢，迷有情及見起邪行。薩迦耶見、邊執見、邪見，迷所知境起邪行。見取、戒禁取，迷諸見起邪行。疑，迷對治起邪行。無明，迷一切起邪行。又十煩惱，皆迷苦集起諸邪行，是彼因緣所依處故。又十煩惱，皆迷滅道起諸邪行，由此能生彼怖畏故。
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何等界故？謂除瞋，餘一切通三界繫，瞋唯欲界繫。
何等界故？謂除瞋，餘一切通三界繫，瞋唯欲界繫。
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又貪，於欲界與樂、喜、捨相應。如於欲界，於初二靜慮亦爾，於第三靜慮與樂、捨相應，已上唯與捨相應。瞋與苦、憂、捨相應。慢，於欲界與喜、捨相應，於初二靜慮與樂、喜、捨相應，於第三靜慮與樂、捨相應，已上唯捨相應。如慢，薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取亦爾。邪見，於欲界與憂、喜、捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。疑，於欲界與憂捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。無明有二種，謂相應、不共。相應無明，一切煩惱相應故，若於是處隨所有受皆得相應。不共無明，於欲界與憂、捨相應，於上界隨所有受皆得相應。何故諸煩惱皆與捨相應？以一切煩惱墮中庸位方息沒故。又貪，於欲界在六識身。如貪，瞋、無明亦爾。貪，於色界在四識身，於無色界在意識身。如貪，無明亦爾。慢、見疑，於一切處在意識身。又貪、瞋、慢，於欲界緣一分事轉；如於欲界，於色無色界亦爾。所餘煩惱，於一切處遍緣一切事轉。
又貪，於欲界與樂、喜、捨相應。如於欲界，於初二靜慮亦爾，於第三靜慮與樂、捨相應，已上唯與捨相應。瞋與苦、憂、捨相應。慢，於欲界與喜、捨相應，於初二靜慮與樂、喜、捨相應，於第三靜慮與樂、捨相應，已上唯捨相應。如慢，薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取亦爾。邪見，於欲界與憂、喜、捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。疑，於欲界與憂捨相應，於色無色界隨所有受皆與相應。無明有二種，謂相應、不共。相應無明，一切煩惱相應故，若於是處隨所有受皆得相應。不共無明，於欲界與憂、捨相應，於上界隨所有受皆得相應。何故諸煩惱皆與捨相應？以一切煩惱墮中庸位方息沒故。又貪，於欲界在六識身。如貪，瞋、無明亦爾。貪，於色界在四識身，於無色界在意識身。如貪，無明亦爾。慢、見疑，於一切處在意識身。又貪、瞋、慢，於欲界緣一分事轉；如於欲界，於色無色界亦爾。所餘煩惱，於一切處遍緣一切事轉。
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何等眾故？謂二眾煩惱：一見所斷眾、二修所斷眾。見所斷眾復有四種：一見苦所斷眾、二見集所斷眾、三見滅所斷眾、四見道所斷眾。欲界見苦所斷具十煩惱。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾。色界見苦等四種所斷各九煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是見所斷煩惱眾，總有一百一十二煩惱。欲界修所斷有六煩惱，謂俱生薩迦耶見、邊執見及貪、瞋、慢、無明。色界修所斷有五煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是修所斷煩惱眾，總有十六煩惱。
何等眾故？謂二眾煩惱：一見所斷眾、二修所斷眾。見所斷眾復有四種：一見苦所斷眾、二見集所斷眾、三見滅所斷眾、四見道所斷眾。欲界見苦所斷具十煩惱。如見苦所斷，見集滅道所斷亦爾。色界見苦等四種所斷各九煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是見所斷煩惱眾，總有一百一十二煩惱。欲界修所斷有六煩惱，謂俱生薩迦耶見、邊執見及貪、瞋、慢、無明。色界修所斷有五煩惱，除瞋。如色界，無色界亦爾。如是修所斷煩惱眾，總有十六煩惱。
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何等斷故？謂如此差別斷、由此作意斷、從此而得斷。如此差別斷者，謂遍智故、遠離故、得對治故。遍智者，謂彼因緣事遍智、自體遍智、過患遍智。遠離者，雖彼暫生而不堅執。得對治者，謂未生者令不生故，已生者令斷故，得對治道。由此作意斷者，何等作意能斷耶？總緣作意觀一切法皆無我性，能斷煩惱無常等行，但為修治無我行故。從此而得斷者，從何而得斷耶？不從過去，已滅故；不從未來，未生故；不從現在，道不俱故。然從諸煩惱麁重而得斷為斷。如是如是品麁重生，如是如是品對治。若此品對治生，即此品麁重滅。平等平等，猶如世間明生暗滅。由此品離繫故，令未來煩惱住不生法中，是名為斷。
何等斷故？謂如此差別斷、由此作意斷、從此而得斷。如此差別斷者，謂遍智故、遠離故、得對治故。遍智者，謂彼因緣事遍智、自體遍智、過患遍智。遠離者，雖彼暫生而不堅執。得對治者，謂未生者令不生故，已生者令斷故，得對治道。由此作意斷者，何等作意能斷耶？總緣作意觀一切法皆無我性，能斷煩惱無常等行，但為修治無我行故。從此而得斷者，從何而得斷耶？不從過去，已滅故；不從未來，未生故；不從現在，道不俱故。然從諸煩惱麁重而得斷為斷。如是如是品麁重生，如是如是品對治。若此品對治生，即此品麁重滅。平等平等，猶如世間明生暗滅。由此品離繫故，令未來煩惱住不生法中，是名為斷。
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云何煩惱增上所生諸業？謂若思業、若思已業，總名業相。又有五種業：一取受業、二作用業、三加行業、四轉變業、五證得業。今此義中意多分別加行業。
云何煩惱增上所生諸業？謂若思業、若思已業，總名業相。又有五種業：一取受業、二作用業、三加行業、四轉變業、五證得業。今此義中意多分別加行業。
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何等思業？謂福業、非福業、不動業。
何等思業？謂福業、非福業、不動業。
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何等思已業？謂身業、語業、意業。
何等思已業？謂身業、語業、意業。
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又此身語意三業，或善或不善。不善者，即十不善業道，謂殺生、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語、貪欲、瞋恚、邪見。善者即十善業道，謂離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語、無貪、無瞋、正見。
又此身語意三業，或善或不善。不善者，即十不善業道，謂殺生、不與取、欲邪行、虛誑語、離間語、麁惡語、雜穢語、貪欲、瞋恚、邪見。善者即十善業道，謂離殺生、離不與取、離欲邪行、離虛誑語、離離間語、離麁惡語、離雜穢語、無貪、無瞋、正見。
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又殺生等應以五門分別其相，謂事故、意樂故、方便故、煩惱故、究竟故。
又殺生等應以五門分別其相，謂事故、意樂故、方便故、煩惱故、究竟故。
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如契經言：故思造業。云何名為故思造業？謂他所教勅故思造業、他所勸請故思造業、無所了知故思造業、根本執著故思造業、顛倒分別故思造業。此中根本執著故思造業、顛倒分別故思造業，若作若增長，非不受異熟。作者，謂起造諸業令其現行。增長者，謂令習氣增益。
如契經言：故思造業。云何名為故思造業？謂他所教勅故思造業、他所勸請故思造業、無所了知故思造業、根本執著故思造業、顛倒分別故思造業。此中根本執著故思造業、顛倒分別故思造業，若作若增長，非不受異熟。作者，謂起造諸業令其現行。增長者，謂令習氣增益。
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如契經言：決定受業。云何名為決定受業？謂作業決定、受異熟決定、分位決定。
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十不善業道異熟果者，於三惡趣中隨下中上品，受傍生、餓鬼、那落迦異熟。等流果者，各隨其相於人趣中感得自身眾具衰損。增上果者，各隨其相感得所有外事衰損。廣說如經。
十不善業道異熟果者，於三惡趣中隨下中上品，受傍生、餓鬼、那落迦異熟。等流果者，各隨其相於人趣中感得自身眾具衰損。增上果者，各隨其相感得所有外事衰損。廣說如經。
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十善業道異熟果者，於人、天趣中受人天異熟。等流果者，即於彼處各隨其相感得自身眾具興盛。增上果者，即於彼處各隨其相感得所有外事興盛。
十善業道異熟果者，於人、天趣中受人天異熟。等流果者，即於彼處各隨其相感得自身眾具興盛。增上果者，即於彼處各隨其相感得所有外事興盛。
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善不善業於善趣惡趣中感生異熟時，有招引業、圓滿業。招引業者，謂由此業能感異熟果。圓滿業者，謂由此業生已，領受愛不愛果。或有業由一業力牽得一身，或有業由一業力牽得多身，或有業由多業力牽得一身，或有業由多業力牽得多身。若一有情成就多業，云何次第受異熟果？於彼身中重者先熟，或將死時現在前者、或先所數習者、或最初所行者，彼異熟先熟。
善不善業於善趣惡趣中感生異熟時，有招引業、圓滿業。招引業者，謂由此業能感異熟果。圓滿業者，謂由此業生已，領受愛不愛果。或有業由一業力牽得一身，或有業由一業力牽得多身，或有業由多業力牽得一身，或有業由多業力牽得多身。若一有情成就多業，云何次第受異熟果？於彼身中重者先熟，或將死時現在前者、或先所數習者、或最初所行者，彼異熟先熟。
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如契經言：有三種業，謂福業、非福業、不動業。何等福業？謂欲界繫善業。何等非福業？謂不善業。何等不動業？謂色無色界繫善業。
如契經言：有三種業，謂福業、非福業、不動業。何等福業？謂欲界繫善業。何等非福業？謂不善業。何等不動業？謂色無色界繫善業。
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如契經說：無明緣行，若福、非福及與不動。云何福及不動行緣無明生？有二種愚：一異熟果愚、二真實義愚，由異熟果愚故發非福行，由真實義愚故發福及不動行。
如契經說：無明緣行，若福、非福及與不動。云何福及不動行緣無明生？有二種愚：一異熟果愚、二真實義愚，由異熟果愚故發非福行，由真實義愚故發福及不動行。
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殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。不與取業道，貪瞋癡為方便，由貪究竟。如不與取，欲邪行、貪欲業道亦爾。虛誑語業道，貪瞋癡為方便，於三種中隨由一究竟。如虛誑語，離間語、雜穢語業道亦爾。邪見業道，貪瞋癡為方便，由癡究竟。
殺生業道，貪瞋癡為方便，由瞋究竟。如殺生，麁惡語、瞋恚業道亦爾。不與取業道，貪瞋癡為方便，由貪究竟。如不與取，欲邪行、貪欲業道亦爾。虛誑語業道，貪瞋癡為方便，於三種中隨由一究竟。如虛誑語，離間語、雜穢語業道亦爾。邪見業道，貪瞋癡為方便，由癡究竟。
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如契經言：有共業、有不共業，有強力業、有劣力業。云何共業？若業能令諸器世間種種差別。云何不共業？若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉增上，由此業力說諸有情更互相望為增上緣，以彼互有增上力故，亦名共業。是故經言：如是有情與餘有情互相見等，而不受用、不易可得。云何強力業？謂對治力強補特伽羅，故思所造諸不善業，由對治力所攝伏故，令當受那落迦業轉成現法受、應現法受業轉令不受。所以此業名強力者，由能對治業力強故。又故思所造一切善業皆名強力。依此業故，薄伽梵說：我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心，諸所造作有量之業，不能牽引、不能留住，亦不能令墮在彼數。又對治力劣補特伽羅，故思所造諸不善業，望諸善業皆名強力。又故思造業異熟決定不斷不知，名強力業。此中意說一切善不善業異熟決定，聖道力不斷者，皆名強力業。又欲界繫諸不善業性皆是強力。又先所串習名強力業。又依強位名強力業。又不可治者所造諸業名強力業，無涅槃法故。又由田故發強力業。又由心加行故發強力業。又由九種因發強力業，謂由田故、事故、自體故、所依故、作意故、意樂故、助伴故、多修習故、與多眾生共所行故。與此相違是劣力業。如世尊說：若有說言，彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業，若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。若有說言，彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是順所受業，若作若增長，還受如是如是順所受異熟。若有是事，便應修習清淨梵行，又亦可知正盡諸苦作苦邊際。如是經言有何密意？此中佛意為欲遮止如是邪說，謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟，苦俱行業還能感得苦俱行異熟，不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟，故作是說。又為開許如是正說，謂樂俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。苦俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。不苦不樂俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。如是名為此經密意。又業差別有三種，謂律儀業、不律儀業、非律儀非不律儀業。
如契經言：有共業、有不共業，有強力業、有劣力業。云何共業？若業能令諸器世間種種差別。云何不共業？若業能令有情世間種種差別。或復有業令諸有情展轉增上，由此業力說諸有情更互相望為增上緣，以彼互有增上力故，亦名共業。是故經言：如是有情與餘有情互相見等，而不受用、不易可得。云何強力業？謂對治力強補特伽羅，故思所造諸不善業，由對治力所攝伏故，令當受那落迦業轉成現法受、應現法受業轉令不受。所以此業名強力者，由能對治業力強故。又故思所造一切善業皆名強力。依此業故，薄伽梵說：我聖弟子能以無量廣大之業善熏其心，諸所造作有量之業，不能牽引、不能留住，亦不能令墮在彼數。又對治力劣補特伽羅，故思所造諸不善業，望諸善業皆名強力。又故思造業異熟決定不斷不知，名強力業。此中意說一切善不善業異熟決定，聖道力不斷者，皆名強力業。又欲界繫諸不善業性皆是強力。又先所串習名強力業。又依強位名強力業。又不可治者所造諸業名強力業，無涅槃法故。又由田故發強力業。又由心加行故發強力業。又由九種因發強力業，謂由田故、事故、自體故、所依故、作意故、意樂故、助伴故、多修習故、與多眾生共所行故。與此相違是劣力業。如世尊說：若有說言，彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是業，若作若增長，還受如是如是異熟。若有是事，便不應修清淨梵行，亦不可知正盡諸苦作苦邊際。若有說言，彼彼丈夫補特伽羅，隨如是如是順所受業，若作若增長，還受如是如是順所受異熟。若有是事，便應修習清淨梵行，又亦可知正盡諸苦作苦邊際。如是經言有何密意？此中佛意為欲遮止如是邪說，謂樂俱行業還能感得樂俱行異熟，苦俱行業還能感得苦俱行異熟，不苦不樂俱行業還能感得不苦不樂俱行異熟，故作是說。又為開許如是正說，謂樂俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。苦俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。不苦不樂俱行業，順樂受者還受樂異熟，順苦受者還受苦異熟，順不苦不樂受者還受不苦不樂異熟。如是名為此經密意。又業差別有三種，謂律儀業、不律儀業、非律儀非不律儀業。
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云何律儀業？謂別解脫律儀所攝業、靜慮律儀所攝業、無漏律儀所攝業。別解脫律儀所攝業者，即是七眾所受律儀，謂苾芻律儀、苾芻尼律儀、式叉摩那律儀、勤策律儀、勤策女律儀、鄔波索迦律儀、鄔波斯迦律儀，及近住律儀。依止何等補特伽羅建立出家律儀？依能修行遠離惡行、遠離欲行補特伽羅。依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀？依能盡受遠離惡行、不遠離欲行補特伽羅。依止何等補特伽羅建立近住律儀？依止不能遠離惡行及不能遠離欲行補特伽羅。若唯修學鄔波索迦一分學處，為說成就鄔波索迦律儀、為說不成就？應說成就而名犯戒。扇搋、半擇迦等，為遮彼受鄔波索迦律儀不耶？不遮彼受鄔波索迦律儀。然遮彼鄔波索迦性，不堪親近承事苾芻苾芻尼等二出家眾故。又半擇迦有五種，謂生便半擇迦、嫉妬半擇迦、半月半擇迦、灌灑半擇迦、除去半擇迦。
云何律儀業？謂別解脫律儀所攝業、靜慮律儀所攝業、無漏律儀所攝業。別解脫律儀所攝業者，即是七眾所受律儀，謂苾芻律儀、苾芻尼律儀、式叉摩那律儀、勤策律儀、勤策女律儀、鄔波索迦律儀、鄔波斯迦律儀，及近住律儀。依止何等補特伽羅建立出家律儀？依能修行遠離惡行、遠離欲行補特伽羅。依止何等補特伽羅建立鄔波索迦律儀鄔波斯迦律儀？依能盡受遠離惡行、不遠離欲行補特伽羅。依止何等補特伽羅建立近住律儀？依止不能遠離惡行及不能遠離欲行補特伽羅。若唯修學鄔波索迦一分學處，為說成就鄔波索迦律儀、為說不成就？應說成就而名犯戒。扇搋、半擇迦等，為遮彼受鄔波索迦律儀不耶？不遮彼受鄔波索迦律儀。然遮彼鄔波索迦性，不堪親近承事苾芻苾芻尼等二出家眾故。又半擇迦有五種，謂生便半擇迦、嫉妬半擇迦、半月半擇迦、灌灑半擇迦、除去半擇迦。
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靜慮律儀所攝業者，謂能損伏發起犯戒煩惱種子，離欲界欲者所有遠離、離初靜慮欲者所有遠離、離第二靜慮欲者所有遠離、離第三靜慮欲者所有遠離，是名靜慮律儀所攝身語業。
靜慮律儀所攝業者，謂能損伏發起犯戒煩惱種子，離欲界欲者所有遠離、離初靜慮欲者所有遠離、離第二靜慮欲者所有遠離、離第三靜慮欲者所有遠離，是名靜慮律儀所攝身語業。
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無漏律儀所攝業者，謂以見諦者由無漏作意力所得無漏遠離戒性，是名無漏律儀所攝業。
無漏律儀所攝業者，謂以見諦者由無漏作意力所得無漏遠離戒性，是名無漏律儀所攝業。
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云何不律儀業？謂諸不律儀者，或由生彼種姓中故、或由受持彼事業故，所期現行彼業決定。何等名為不律儀者？所謂屠羊、養鷄養猪、捕鳥捕魚、獵鹿罝兔、劫賊、魁膾、控牛縛象、立壇呪龍、守獄、讒搆、好為損等。
云何不律儀業？謂諸不律儀者，或由生彼種姓中故、或由受持彼事業故，所期現行彼業決定。何等名為不律儀者？所謂屠羊、養鷄養猪、捕鳥捕魚、獵鹿罝兔、劫賊、魁膾、控牛縛象、立壇呪龍、守獄、讒搆、好為損等。
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云何非律儀非不律儀業？謂住非律儀非不律儀者所有善不善業。
云何非律儀非不律儀業？謂住非律儀非不律儀者所有善不善業。
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又業差別有三種，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。順樂受業者，謂從欲界乃至第三靜慮所有善業。順苦受業者，謂不善業。順不苦不樂受業者，謂第三靜慮已上所有善業。
又業差別有三種，謂順樂受業、順苦受業、順不苦不樂受業。順樂受業者，謂從欲界乃至第三靜慮所有善業。順苦受業者，謂不善業。順不苦不樂受業者，謂第三靜慮已上所有善業。
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又業差別有三種，謂順現法受業、順生受業、順後受業。順現法受業者，若業於現法中異熟成熟。謂從慈定起已，於彼造作若損若益，必得現異熟。如從慈定起，從無諍定起、從滅定起、從預流果起、從阿羅漢果起亦爾。又於佛為上首僧中造善惡業，必得現異熟。又有餘猛利意樂方便所行善不善業，亦得現異熟。順生受業者，若業於無間生中異熟成熟，謂五無間業。復有所餘善不善業，於無間生異熟熟者，一切皆名順生受業。順後受業者，若業於無間生後異熟成熟，是名順後受業。
又業差別有三種，謂順現法受業、順生受業、順後受業。順現法受業者，若業於現法中異熟成熟。謂從慈定起已，於彼造作若損若益，必得現異熟。如從慈定起，從無諍定起、從滅定起、從預流果起、從阿羅漢果起亦爾。又於佛為上首僧中造善惡業，必得現異熟。又有餘猛利意樂方便所行善不善業，亦得現異熟。順生受業者，若業於無間生中異熟成熟，謂五無間業。復有所餘善不善業，於無間生異熟熟者，一切皆名順生受業。順後受業者，若業於無間生後異熟成熟，是名順後受業。
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又業差別有四種，謂黑黑異熟業、白白異熟業、黑白黑白異熟業、非黑白無異熟業能盡諸業。黑黑異熟業者，謂不善業。白白異熟業者，謂三界善業。黑白黑白異熟業者，謂欲界繫雜業，或有業意樂故黑、方便故白，或有業方便故黑、意樂故白。非黑白無異熟業能盡諸業者，謂於加行無間道中諸無漏業。
又業差別有四種，謂黑黑異熟業、白白異熟業、黑白黑白異熟業、非黑白無異熟業能盡諸業。黑黑異熟業者，謂不善業。白白異熟業者，謂三界善業。黑白黑白異熟業者，謂欲界繫雜業，或有業意樂故黑、方便故白，或有業方便故黑、意樂故白。非黑白無異熟業能盡諸業者，謂於加行無間道中諸無漏業。
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總約一切無漏業，所有障礙隨順體性，如其次第建立曲穢濁等諸染污業、淨牟尼等諸清淨業。
總約一切無漏業，所有障礙隨順體性，如其次第建立曲穢濁等諸染污業、淨牟尼等諸清淨業。
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復有施等諸清淨業。云何施業？謂因緣故、等起故、處所故、自體故，分別施業。因緣者，謂無貪無瞋無癡善根。等起者，謂彼俱行思。處所者，謂所施物。自體者，謂正行施時身語意業。云何施圓滿？謂數數施故、無偏黨施故、隨其所欲圓滿施故，施得圓滿。又無所依施故、廣清淨施故、極歡喜施故、數數施故、田器施故、善分布新舊施故，施得圓滿。
復有施等諸清淨業。云何施業？謂因緣故、等起故、處所故、自體故，分別施業。因緣者，謂無貪無瞋無癡善根。等起者，謂彼俱行思。處所者，謂所施物。自體者，謂正行施時身語意業。云何施圓滿？謂數數施故、無偏黨施故、隨其所欲圓滿施故，施得圓滿。又無所依施故、廣清淨施故、極歡喜施故、數數施故、田器施故、善分布新舊施故，施得圓滿。
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云何應知施物圓滿？謂所施財物非誑詐得故、所施財物非侵他得故、所施財物非穢離垢故、所施財物清淨故、所施財物如法所引故，如是應知施物圓滿。
云何應知施物圓滿？謂所施財物非誑詐得故、所施財物非侵他得故、所施財物非穢離垢故、所施財物清淨故、所施財物如法所引故，如是應知施物圓滿。
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如契經說：成就尸羅，善能防護別解脫律儀，軌則所行皆悉圓滿，見微細罪生大怖畏，於諸學處善能受學。云何成就尸羅？能受能護淨尸羅故。云何善能防護別解脫律儀？能善護持出離尸羅故。云何軌則所行皆悉圓滿？具淨尸羅難為毀責故。云何見微細罪生大怖畏？勇猛恭敬所學尸羅故。云何於諸學處善能受學圓滿？受學所學尸羅故。
如契經說：成就尸羅，善能防護別解脫律儀，軌則所行皆悉圓滿，見微細罪生大怖畏，於諸學處善能受學。云何成就尸羅？能受能護淨尸羅故。云何善能防護別解脫律儀？能善護持出離尸羅故。云何軌則所行皆悉圓滿？具淨尸羅難為毀責故。云何見微細罪生大怖畏？勇猛恭敬所學尸羅故。云何於諸學處善能受學圓滿？受學所學尸羅故。
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從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義。云何名為防護身語？由彼正解所攝持故。云何身語具足圓滿？終不毀犯所毀犯故。云何身語清淨現行？由無悔等漸次修行，乃至得定為依止故。云何身語極善現行？染污尋思所不雜故。云何身語無罪現行？遠離邪願修梵行故。云何身語無害現行？不輕陵他易共住故。云何身語隨順現行？由能隨順涅槃得故。云何身語隨隱顯現行？隱善顯惡故。云何身語親善現行？同梵行者攝受尸羅故。云何身語應儀現行？於尊尊位離憍慢故。云何身語敬順現行？於尊教誨敬順受故。云何身語無熱現行？遠離苦行熱惱下劣欲解故。云何身語不惱現行？棄捨財業無悔惱故。云何身語無悔現行？雖得少分不以為喜而無悔恨故。如世尊說：如是有情皆由自業，業所乖諍、從業所生、依業出離、業能分別一切有情高下勝劣。云何有情皆由自業？由自造業而受異熟故。云何業所乖諍？於受自業所得異熟時，善不善業互違諍故。云何從業所生？是諸有情遠離無因惡因，唯從業所生故。云何依業出離？依對治業解業縛故。云何由業有情高下？謂猶業故於善惡趣得自體差別。云何勝劣？謂諸有情成就功德過失差別。
從是已後依止尸羅釋佛經中護身等義。云何名為防護身語？由彼正解所攝持故。云何身語具足圓滿？終不毀犯所毀犯故。云何身語清淨現行？由無悔等漸次修行，乃至得定為依止故。云何身語極善現行？染污尋思所不雜故。云何身語無罪現行？遠離邪願修梵行故。云何身語無害現行？不輕陵他易共住故。云何身語隨順現行？由能隨順涅槃得故。云何身語隨隱顯現行？隱善顯惡故。云何身語親善現行？同梵行者攝受尸羅故。云何身語應儀現行？於尊尊位離憍慢故。云何身語敬順現行？於尊教誨敬順受故。云何身語無熱現行？遠離苦行熱惱下劣欲解故。云何身語不惱現行？棄捨財業無悔惱故。云何身語無悔現行？雖得少分不以為喜而無悔恨故。如世尊說：如是有情皆由自業，業所乖諍、從業所生、依業出離、業能分別一切有情高下勝劣。云何有情皆由自業？由自造業而受異熟故。云何業所乖諍？於受自業所得異熟時，善不善業互違諍故。云何從業所生？是諸有情遠離無因惡因，唯從業所生故。云何依業出離？依對治業解業縛故。云何由業有情高下？謂猶業故於善惡趣得自體差別。云何勝劣？謂諸有情成就功德過失差別。
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如世尊說：有情業異熟不可思議。云何業異熟可思議？云何業異熟不可思議？謂諸善業於人天趣得可愛異熟，是可思議。諸不善業墮三惡趣得不愛異熟，是可思議。即由此業感諸有情自身異熟等種種差別，不可思議。又即善不善業，處差別、事差別、因差別、異熟差別、品類差別等，皆不可思議。復有種種外事差別，能感業用不可思議。又末尼珠、藥草、呪術，相應業用不可思議。又諸觀行者，威德業用不可思議。又諸菩薩，自在業用不可思議，所謂命自在故、心自在故、財自在故、業自在故、生自在故、勝解自在故、願自在故、神通自在故、智自在故、法自在故。諸大菩薩由如是等自在力故，所作業用不可思議。又一切佛，所作諸佛應所作事業用不可思議。如是集諦總有四種行相差別，謂因相、集相、生相、緣相。云何因相？謂能引發復有習氣因，是名因相。云何集相？謂彼彼有情所集習氣，於彼彼有情類為等起因，是名集相。云何生相？謂各別內身無量品類差別生因，是名生相。云何緣相？謂諸有情別別得捨因，是名緣相。
如世尊說：有情業異熟不可思議。云何業異熟可思議？云何業異熟不可思議？謂諸善業於人天趣得可愛異熟，是可思議。諸不善業墮三惡趣得不愛異熟，是可思議。即由此業感諸有情自身異熟等種種差別，不可思議。又即善不善業，處差別、事差別、因差別、異熟差別、品類差別等，皆不可思議。復有種種外事差別，能感業用不可思議。又末尼珠、藥草、呪術，相應業用不可思議。又諸觀行者，威德業用不可思議。又諸菩薩，自在業用不可思議，所謂命自在故、心自在故、財自在故、業自在故、生自在故、勝解自在故、願自在故、神通自在故、智自在故、法自在故。諸大菩薩由如是等自在力故，所作業用不可思議。又一切佛，所作諸佛應所作事業用不可思議。如是集諦總有四種行相差別，謂因相、集相、生相、緣相。云何因相？謂能引發復有習氣因，是名因相。云何集相？謂彼彼有情所集習氣，於彼彼有情類為等起因，是名集相。云何生相？謂各別內身無量品類差別生因，是名生相。云何緣相？謂諸有情別別得捨因，是名緣相。
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大乘阿毘達磨集論卷第四
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