大乘阿毘達磨集論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論卷第三

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一之三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事分中三法品第一之三

云何緣？幾是緣？為何義故觀緣耶？謂因故、等無間故、所緣故、增上故，是緣義。一切是緣。為捨執著我為因法故，觀察緣。何等因緣？謂阿賴耶識及善習氣。又自性故、差別故、助伴故、等行故、增益故、障礙故、攝受故，是因緣義。自性者，謂能作因。自性差別者，謂能作因差別，略有二十種。一生能作，謂識和合望識。二住能作，謂食望已生及求生有情。三持能作，謂大地望有情。四照能作，謂燈等望諸色。五變壞能作，謂火望薪。六分離能作，謂鎌等望所斷。七轉變能作，謂工巧智等望金銀等物。八信解能作，謂煙望火。九顯了能作，謂宗因喻望所成義。十等至能作，謂聖道望涅槃。十一隨說能作，謂名想見。十二觀待能作，謂觀待此故於彼求欲生，如待飢渴追求飲食。十三牽引能作，謂懸遠緣，如無明望老死。十四生起能作，謂隣近緣，如無明望行。十五攝受能作，謂所餘緣，如田水糞等望穀生等。十六引發能作，謂隨順緣，如正事王令王悅豫。十七定別能作，謂差別緣，如五趣緣望五趣果。十八同事能作，謂和合緣，如根不壞，境界現前，作意正起望所生識。十九相違能作，謂障礙緣，如雹望穀。二十不相違能作，謂無障礙緣，如穀無障。助伴者，謂諸法共有而生必無缺減，如四大種及所造色隨其所應。等行者，謂諸法共有等行所緣必無缺減，如心心所。增益者，謂前際修善不善無記法故，能令後際善等諸法展轉增勝後後生起。障礙者，謂隨所數習諸煩惱故，隨所有惑皆得相續增長堅固，乃令相續遠避涅槃。攝受者，謂不善及善有漏法，能攝受自體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣？幾是緣？為何義故觀緣耶？謂因故、等無間故、所緣故、增上故，是緣義。一切是緣。為捨執著我為因法故，觀察緣。何等因緣？謂阿賴耶識及善習氣。又自性故、差別故、助伴故、等行故、增益故、障礙故、攝受故，是因緣義。自性者，謂能作因。自性差別者，謂能作因差別，略有二十種。一生能作，謂識和合望識。二住能作，謂食望已生及求生有情。三持能作，謂大地望有情。四照能作，謂燈等望諸色。五變壞能作，謂火望薪。六分離能作，謂鎌等望所斷。七轉變能作，謂工巧智等望金銀等物。八信解能作，謂煙望火。九顯了能作，謂宗因喻望所成義。十等至能作，謂聖道望涅槃。十一隨說能作，謂名想見。十二觀待能作，謂觀待此故於彼求欲生，如待飢渴追求飲食。十三牽引能作，謂懸遠緣，如無明望老死。十四生起能作，謂隣近緣，如無明望行。十五攝受能作，謂所餘緣，如田水糞等望穀生等。十六引發能作，謂隨順緣，如正事王令王悅豫。十七定別能作，謂差別緣，如五趣緣望五趣果。十八同事能作，謂和合緣，如根不壞，境界現前，作意正起望所生識。十九相違能作，謂障礙緣，如雹望穀。二十不相違能作，謂無障礙緣，如穀無障。助伴者，謂諸法共有而生必無缺減，如四大種及所造色隨其所應。等行者，謂諸法共有等行所緣必無缺減，如心心所。增益者，謂前際修善不善無記法故，能令後際善等諸法展轉增勝後後生起。障礙者，謂隨所數習諸煩惱故，隨所有惑皆得相續增長堅固，乃令相續遠避涅槃。攝受者，謂不善及善有漏法，能攝受自體故。

何等等無間緣？謂中無間隔，等無間故。同分異分心心所生，等無間故。是等無間緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等等無間緣？謂中無間隔，等無間故。同分異分心心所生，等無間故。是等無間緣義。

何等所緣緣？謂有分齊境所緣故、無分齊境所緣故、無異行相境所緣故、有異行相境所緣故、有事境所緣故、無事境所緣故、事所緣故、分別所緣故、有顛倒所緣故、無顛倒所緣故、有礙所緣故、無礙所緣故，是所緣緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等所緣緣？謂有分齊境所緣故、無分齊境所緣故、無異行相境所緣故、有異行相境所緣故、有事境所緣故、無事境所緣故、事所緣故、分別所緣故、有顛倒所緣故、無顛倒所緣故、有礙所緣故、無礙所緣故，是所緣緣義。

何等增上緣？謂任持增上故、引發增上故、俱有增上故、境界增上故、產生增上故、住持增上故、受用果增上故、世間清淨離欲增上故、出世清淨離欲增上故，是增上緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等增上緣？謂任持增上故、引發增上故、俱有增上故、境界增上故、產生增上故、住持增上故、受用果增上故、世間清淨離欲增上故、出世清淨離欲增上故，是增上緣義。

云何同分彼同分？幾是同分彼同分？為何義故觀同分彼同分耶？謂不離識彼相似根於境相續生故、離識自相似相續生故，是同分彼同分義。色蘊一分、眼等五、有色界處一分，是同分彼同分。為捨執著與識相應不相應我故，觀察同分彼同分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何同分彼同分？幾是同分彼同分？為何義故觀同分彼同分耶？謂不離識彼相似根於境相續生故、離識自相似相續生故，是同分彼同分義。色蘊一分、眼等五、有色界處一分，是同分彼同分。為捨執著與識相應不相應我故，觀察同分彼同分。

云何執受？幾是執受？為何義故觀執受耶？謂受生所依色故，是執受義。色蘊一分、五有色界處全及四一分，是執受。為捨執著身自在轉我故，觀察執受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何執受？幾是執受？為何義故觀執受耶？謂受生所依色故，是執受義。色蘊一分、五有色界處全及四一分，是執受。為捨執著身自在轉我故，觀察執受。

云何根？幾是根？為何義故觀根耶？謂取境增上故、種族不斷增上故、眾同分住增上故、受用淨不淨業果增上故、世間離欲增上故、出世離欲增上故，是根義。受識蘊全、色行蘊一分、十二界六處全、法界法處一分，是根，為捨執著增上我，故觀察根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何根？幾是根？為何義故觀根耶？謂取境增上故、種族不斷增上故、眾同分住增上故、受用淨不淨業果增上故、世間離欲增上故、出世離欲增上故，是根義。受識蘊全、色行蘊一分、十二界六處全、法界法處一分，是根，為捨執著增上我，故觀察根。

云何苦苦性？幾是苦苦性？為何義故觀苦苦性耶？謂苦受自相故、隨順苦受法自相故，是苦苦性義。一切一分是苦苦性。為捨執著有苦我故，觀察苦苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦苦性？幾是苦苦性？為何義故觀苦苦性耶？謂苦受自相故、隨順苦受法自相故，是苦苦性義。一切一分是苦苦性。為捨執著有苦我故，觀察苦苦性。

云何壞苦性？幾是壞苦性？為何義故觀壞苦性耶？謂樂受變壞自相故、隨順樂受法變壞自相故、於彼愛心變壞故，是壞苦性義。一切一分是壞苦性。為捨執著有樂我故，觀察壞苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何壞苦性？幾是壞苦性？為何義故觀壞苦性耶？謂樂受變壞自相故、隨順樂受法變壞自相故、於彼愛心變壞故，是壞苦性義。一切一分是壞苦性。為捨執著有樂我故，觀察壞苦性。

云何行苦性？幾是行苦性？為何義故觀行苦性耶？謂不苦不樂受自相故、隨順不苦不樂受法自相故、彼二麁重所攝受故、不離二無常所隨不安隱故，是行苦性義。除三界二處諸蘊一分，一切是行苦性。為捨執著有不苦不樂我故，觀察行苦性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何行苦性？幾是行苦性？為何義故觀行苦性耶？謂不苦不樂受自相故、隨順不苦不樂受法自相故、彼二麁重所攝受故、不離二無常所隨不安隱故，是行苦性義。除三界二處諸蘊一分，一切是行苦性。為捨執著有不苦不樂我故，觀察行苦性。

云何有異熟？幾是有異熟？為何義故觀有異熟耶？謂不善及善有漏，是有異熟。十界四處諸蘊一分，是有異熟。為捨執著能捨能續諸蘊我故，觀察有異熟。又異熟者，唯阿賴耶識及相應法，餘但異熟生非異熟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有異熟？幾是有異熟？為何義故觀有異熟耶？謂不善及善有漏，是有異熟。十界四處諸蘊一分，是有異熟。為捨執著能捨能續諸蘊我故，觀察有異熟。又異熟者，唯阿賴耶識及相應法，餘但異熟生非異熟。

云何食？幾是食？為何義故觀食耶？謂變壞故、有變壞者境界故、有境界者希望故、有希望者取故，有取者是食義。三蘊十一界五處一分，是食。為捨執著由食住我故，觀察食。又此食差別建立，略有四種：一不淨依止住食、二淨不淨依止住食、三清淨依止住食、四示現住食。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何食？幾是食？為何義故觀食耶？謂變壞故、有變壞者境界故、有境界者希望故、有希望者取故，有取者是食義。三蘊十一界五處一分，是食。為捨執著由食住我故，觀察食。又此食差別建立，略有四種：一不淨依止住食、二淨不淨依止住食、三清淨依止住食、四示現住食。

云何有上？幾是有上？為何義故觀有上耶？謂一切有為故、無為一分故，是有上義。除法界法處一分，一切是有上。為捨執著下劣事我故，觀察有上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有上？幾是有上？為何義故觀有上耶？謂一切有為故、無為一分故，是有上義。除法界法處一分，一切是有上。為捨執著下劣事我故，觀察有上。

云何無上？幾是無上？為何義故觀無上耶？謂無為一分故，是無上義。法界法處一分，是無上。為捨執著最勝事我故，觀察無上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無上？幾是無上？為何義故觀無上耶？謂無為一分故，是無上義。法界法處一分，是無上。為捨執著最勝事我故，觀察無上。

由此所說差別道理，餘無量門可類觀察。復次蘊界處差別略有三種，謂遍計所執相差別、所分別相差別、法性相差別。何等遍計所執相差別？謂於蘊界處中遍計所執我、有情、命者、生者、養者、數取趣者、意生者、摩納婆等。何等所分別相差別？謂即蘊界處法。何等法性相差別？謂即於蘊界處中我等無性、無我有性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此所說差別道理，餘無量門可類觀察。復次蘊界處差別略有三種，謂遍計所執相差別、所分別相差別、法性相差別。何等遍計所執相差別？謂於蘊界處中遍計所執我、有情、命者、生者、養者、數取趣者、意生者、摩納婆等。何等所分別相差別？謂即蘊界處法。何等法性相差別？謂即於蘊界處中我等無性、無我有性。

復有四種差別，謂相差別、分別差別、依止差別、相續差別。何等相差別？謂蘊界處一一自相差別。何等分別差別？謂即於蘊界處中實有假有、世俗有勝義有、有色無色、有見無見，如是等無量差別分別如前說。何等依止差別？謂乃至有情依止差別有爾所，當知蘊界處亦爾。何等相續差別？謂一一剎那蘊界處轉。於相差別善巧為何所了知？謂了知我執過患。於分別差別善巧為何所了知？謂了知聚想過患。於依止差別善巧為何所了知？謂了知不作而得、雖作而失想過患。於相續差別善巧為何所了知？謂了知安住想過患。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有四種差別，謂相差別、分別差別、依止差別、相續差別。何等相差別？謂蘊界處一一自相差別。何等分別差別？謂即於蘊界處中實有假有、世俗有勝義有、有色無色、有見無見，如是等無量差別分別如前說。何等依止差別？謂乃至有情依止差別有爾所，當知蘊界處亦爾。何等相續差別？謂一一剎那蘊界處轉。於相差別善巧為何所了知？謂了知我執過患。於分別差別善巧為何所了知？謂了知聚想過患。於依止差別善巧為何所了知？謂了知不作而得、雖作而失想過患。於相續差別善巧為何所了知？謂了知安住想過患。

又蘊界處有六種差別，謂外門差別、內門差別、長時差別、分限差別、暫時差別、顯示差別。何等外門差別？謂多分欲界差別。何等內門差別？謂一切定地。何等長時差別？謂諸異生。何等分限差別？謂諸有學，及除最後剎那蘊界處所餘無學。何等暫時差別？謂諸無學最後剎那蘊界處。何等顯示差別？謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又蘊界處有六種差別，謂外門差別、內門差別、長時差別、分限差別、暫時差別、顯示差別。何等外門差別？謂多分欲界差別。何等內門差別？謂一切定地。何等長時差別？謂諸異生。何等分限差別？謂諸有學，及除最後剎那蘊界處所餘無學。何等暫時差別？謂諸無學最後剎那蘊界處。何等顯示差別？謂諸佛及已得究竟菩薩摩訶薩所示現諸蘊界處。

大乘阿毘達磨集論本事分中攝品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論本事分中攝品第二

云何攝？略說攝有十一種，謂相攝、界攝、種類攝、分位攝、伴攝、方攝、時攝、一分攝、具分攝、更互攝、勝義攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何攝？略說攝有十一種，謂相攝、界攝、種類攝、分位攝、伴攝、方攝、時攝、一分攝、具分攝、更互攝、勝義攝。

何等相攝？謂蘊界處一一自相，即體自攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等相攝？謂蘊界處一一自相，即體自攝。

何等界攝？謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等界攝？謂蘊界處所有種子阿賴耶識能攝彼界。

何等種類攝？謂蘊界處其相雖異，蘊義界義處義等故展轉相攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等種類攝？謂蘊界處其相雖異，蘊義界義處義等故展轉相攝。

何等分位攝？謂樂位蘊界處即自相攝。苦位不苦不樂位亦爾，分位等故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等分位攝？謂樂位蘊界處即自相攝。苦位不苦不樂位亦爾，分位等故。

何等伴攝？謂色蘊與餘蘊互為伴故即攝助伴，餘蘊界處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等伴攝？謂色蘊與餘蘊互為伴故即攝助伴，餘蘊界處亦爾。

何等方攝？謂依東方諸蘊界處還自相攝，餘方蘊界處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等方攝？謂依東方諸蘊界處還自相攝，餘方蘊界處亦爾。

何等時攝？謂過去世諸蘊界處還自相攝，未來現在諸蘊界處亦爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等時攝？謂過去世諸蘊界處還自相攝，未來現在諸蘊界處亦爾。

何等一分攝？謂所有法蘊界處所攝但攝一分非餘，應知一分攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等一分攝？謂所有法蘊界處所攝但攝一分非餘，應知一分攝。

何等具分攝？謂所有法蘊界處所攝能攝全分，應知具分攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等具分攝？謂所有法蘊界處所攝能攝全分，應知具分攝。

何等更互攝？謂色蘊攝幾界幾處？十全一少分。受蘊攝幾界幾處？一少分。如受蘊，想行蘊亦爾。識蘊攝幾界幾處？七界一處。眼界攝幾蘊幾處？色蘊少分一處全。如眼界，耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾。意界攝幾蘊幾處？一蘊一處。法界攝幾蘊幾處？三蘊全色蘊少分一處全。眼識界攝幾蘊幾處？識蘊意處少分。如眼識，耳鼻舌身意識界亦爾。眼處攝幾蘊幾界？色蘊少分一界全。如眼處，耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾。意處攝幾蘊幾界？一蘊七界。法處攝幾蘊幾界？三蘊全一少分一界全。如是諸餘法以蘊界處名說，及餘非蘊界處名說，如實有假有、世俗有、勝義有，所知、所識、所達，有色無色、有見無見，如是等如前所顯，隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等更互攝？謂色蘊攝幾界幾處？十全一少分。受蘊攝幾界幾處？一少分。如受蘊，想行蘊亦爾。識蘊攝幾界幾處？七界一處。眼界攝幾蘊幾處？色蘊少分一處全。如眼界，耳鼻舌身色聲香味觸界亦爾。意界攝幾蘊幾處？一蘊一處。法界攝幾蘊幾處？三蘊全色蘊少分一處全。眼識界攝幾蘊幾處？識蘊意處少分。如眼識，耳鼻舌身意識界亦爾。眼處攝幾蘊幾界？色蘊少分一界全。如眼處，耳鼻舌身色聲香味觸處亦爾。意處攝幾蘊幾界？一蘊七界。法處攝幾蘊幾界？三蘊全一少分一界全。如是諸餘法以蘊界處名說，及餘非蘊界處名說，如實有假有、世俗有、勝義有，所知、所識、所達，有色無色、有見無見，如是等如前所顯，隨其所應與蘊界處更互相攝盡當知。

何等勝義攝？謂蘊界處真如所攝。於攝善巧得何勝利？得於所緣略集勝利。隨彼彼境略聚其心，如是如是善根增勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等勝義攝？謂蘊界處真如所攝。於攝善巧得何勝利？得於所緣略集勝利。隨彼彼境略聚其心，如是如是善根增勝。

大乘阿毘達磨集論本事分中相應品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論本事分中相應品第三

云何相應？略說相應有六種，謂不相離相應、和合相應、聚集相應、俱有相應、作事相應、同行相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何相應？略說相應有六種，謂不相離相應、和合相應、聚集相應、俱有相應、作事相應、同行相應。

何等不相離相應？謂一切有方分色與極微處互不相離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等不相離相應？謂一切有方分色與極微處互不相離。

何等和合相應？謂極微已上，一切有方分色更互和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等和合相應？謂極微已上，一切有方分色更互和合。

何等聚集相應？謂方分聚色展轉集會。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等聚集相應？謂方分聚色展轉集會。

何等俱有相應？謂一身中諸蘊界處，俱時流轉同生住滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等俱有相應？謂一身中諸蘊界處，俱時流轉同生住滅。

何等作事相應？謂於一所作事展轉相攝，如二苾芻隨一所作更互相應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等作事相應？謂於一所作事展轉相攝，如二苾芻隨一所作更互相應。

何等同行相應？謂心心所於一所緣展轉同行。此同行相應復有多義，謂他性相應非己性、不相違相應非相違、同時相應非異時、同分界地相應非異分界地。復有一切遍行同行相應。謂受想思觸作意識。復有染污遍行同行相應，謂於染污意四種煩惱。復有非一切時同行相應，謂依止心，或時起信等善法、或時起貪等煩惱隨煩惱法。復有分位同行相應，謂與樂受諸相應法、與苦受不苦不樂受諸相應法。復有無間同行相應，謂在有心位。復有有間同行相應，謂無心定所間。復有外門同行相應，謂多分欲界繫心心所。復有內門同行相應，謂諸定地所有心心所。復有曾習同行相應，謂諸異生所有心心所，及有學者一分心心所。復有未曾習同行相應，謂出世間諸心心所，及初後時出世後所得諸心心所。於相應善巧得何勝利？能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義。由此了悟，即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著，又能善巧速入無我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等同行相應？謂心心所於一所緣展轉同行。此同行相應復有多義，謂他性相應非己性、不相違相應非相違、同時相應非異時、同分界地相應非異分界地。復有一切遍行同行相應。謂受想思觸作意識。復有染污遍行同行相應，謂於染污意四種煩惱。復有非一切時同行相應，謂依止心，或時起信等善法、或時起貪等煩惱隨煩惱法。復有分位同行相應，謂與樂受諸相應法、與苦受不苦不樂受諸相應法。復有無間同行相應，謂在有心位。復有有間同行相應，謂無心定所間。復有外門同行相應，謂多分欲界繫心心所。復有內門同行相應，謂諸定地所有心心所。復有曾習同行相應，謂諸異生所有心心所，及有學者一分心心所。復有未曾習同行相應，謂出世間諸心心所，及初後時出世後所得諸心心所。於相應善巧得何勝利？能善了悟唯依止心有受想等染淨諸法相應不相應義。由此了悟，即能捨離計我能受能想能思能念染淨執著，又能善巧速入無我。

大乘阿毘達磨集論本事分中成就品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論本事分中成就品第四

云何成就？謂成就相如前所說。此差別有三種，謂種子成就、自在成就、現行成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何成就？謂成就相如前所說。此差別有三種，謂種子成就、自在成就、現行成就。

何等種子成就？謂若生欲界，欲色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若生色界，欲界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。亦名不成就，色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若生無色界，欲色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。亦名不成就，無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若已得三界對治道，隨如是如是品類對治已生，如此如此品類由種子成就得不成就。隨如是如是品類對治未生，如此如此品類由種子成就故成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等種子成就？謂若生欲界，欲色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若生色界，欲界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。亦名不成就，色無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若生無色界，欲色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就。亦名不成就，無色界繫煩惱隨煩惱，由種子成就故成就；及生得善。若已得三界對治道，隨如是如是品類對治已生，如此如此品類由種子成就得不成就。隨如是如是品類對治未生，如此如此品類由種子成就故成就。

何等自在成就？謂諸加行善法。若世出世靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底等功德及一分無記法，由自在成就故成就。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等自在成就？謂諸加行善法。若世出世靜慮、解脫、三摩地、三摩鉢底等功德及一分無記法，由自在成就故成就。

何等現行成就？謂諸蘊界處法隨所現前，若善若不善若無記，彼由現行成就故成就。若已斷善者，所有善法由種子成就故成就。亦名不成就，若非涅槃法一闡底迦，究竟成就雜染諸法。由闕解脫因亦名阿顛底迦，以彼解脫得因必竟不成就故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等現行成就？謂諸蘊界處法隨所現前，若善若不善若無記，彼由現行成就故成就。若已斷善者，所有善法由種子成就故成就。亦名不成就，若非涅槃法一闡底迦，究竟成就雜染諸法。由闕解脫因亦名阿顛底迦，以彼解脫得因必竟不成就故。

於成就善巧得何勝利？能善了知諸法增減。知增減故，於世興衰離決定想，乃至能斷若愛若恚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於成就善巧得何勝利？能善了知諸法增減。知增減故，於世興衰離決定想，乃至能斷若愛若恚。

大乘阿毘達磨集論決擇分中諦品第一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論決擇分中諦品第一之一

云何決擇？略說決擇有四種，謂諦決擇、法決擇、得決擇、論議決擇。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何決擇？略說決擇有四種，謂諦決擇、法決擇、得決擇、論議決擇。

云何諦決擇？謂四聖諦，苦諦、集諦、滅諦、道諦。云何苦諦？謂有情生及生所依處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何諦決擇？謂四聖諦，苦諦、集諦、滅諦、道諦。云何苦諦？謂有情生及生所依處。

何等有情生？即有情世間。謂諸有情生在那落迦、傍生、餓鬼、人、天趣中。人謂東毘提訶、西瞿陀尼、南贍部洲、北俱盧洲。天謂四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想有情天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。何等生所依處？即器世間。謂水輪依風輪，地輪依水輪。依此地輪，有蘇迷盧山、七金山、四大洲、八小洲、內海外海。蘇迷盧山四外層級四大王眾天。三十三天所居處別，外輪圍山虛空宮殿。若夜摩天、覩史多天、化樂天、他化自在天，及色界天所居處別。諸阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別，謂熱那落迦、寒那落迦、孤獨那落迦。及一分傍生餓鬼所居處別。乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界，如是千世界中有千日千月、千蘇迷盧山王、千四大洲、千四大王眾天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂變化天、千他化自在天、千梵世天，如是總名小千世界。千小千界總名第二中千世界，千中千界總名第三大千世界。如此三千大千世界，總有大輪圍山周匝圍繞。又此三千大千世界同壞同成。譬如天雨滴如車軸，無間無斷從空下注，如是東方無間無斷無量世界，或有將壞、或有將成、或有正壞、或壞已住、或有正成、或成已住。如於東方，乃至一切十方亦爾。若有情世間、若器世間，業煩惱力所生故、業煩惱增上所起故，總名苦諦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等有情生？即有情世間。謂諸有情生在那落迦、傍生、餓鬼、人、天趣中。人謂東毘提訶、西瞿陀尼、南贍部洲、北俱盧洲。天謂四大王眾天、三十三天、夜摩天、覩史多天、樂變化天、他化自在天，梵眾天、梵輔天、大梵天、少光天、無量光天、極光淨天、少淨天、無量淨天、遍淨天、無雲天、福生天、廣果天、無想有情天、無煩天、無熱天、善現天、善見天、色究竟天，無邊空處天、無邊識處天、無所有處天、非想非非想處天。何等生所依處？即器世間。謂水輪依風輪，地輪依水輪。依此地輪，有蘇迷盧山、七金山、四大洲、八小洲、內海外海。蘇迷盧山四外層級四大王眾天。三十三天所居處別，外輪圍山虛空宮殿。若夜摩天、覩史多天、化樂天、他化自在天，及色界天所居處別。諸阿素洛所居處別。及諸那落迦所居處別，謂熱那落迦、寒那落迦、孤獨那落迦。及一分傍生餓鬼所居處別。乃至一日一月周遍流光所照方處名一世界，如是千世界中有千日千月、千蘇迷盧山王、千四大洲、千四大王眾天、千三十三天、千夜摩天、千覩史多天、千樂變化天、千他化自在天、千梵世天，如是總名小千世界。千小千界總名第二中千世界，千中千界總名第三大千世界。如此三千大千世界，總有大輪圍山周匝圍繞。又此三千大千世界同壞同成。譬如天雨滴如車軸，無間無斷從空下注，如是東方無間無斷無量世界，或有將壞、或有將成、或有正壞、或壞已住、或有正成、或成已住。如於東方，乃至一切十方亦爾。若有情世間、若器世間，業煩惱力所生故、業煩惱增上所起故，總名苦諦。

復有清淨世界，非苦諦攝、非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺；尚非得靜慮者靜慮境界，況尋思者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有清淨世界，非苦諦攝、非業煩惱力所生故、非業煩惱增上所起故，然由大願清淨善根增上所引。此所生處不可思議，唯佛所覺；尚非得靜慮者靜慮境界，況尋思者。

復次苦相差別有八，謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略攝一切五取蘊苦。生何因苦？眾苦所逼故、餘苦所依故。老何因苦？時分變壞苦故。病何因苦？大種變異苦故。死何因苦？受命變壞苦故。怨憎會何因苦？合會生苦故。愛別離何因苦？別離生苦故。求不得何因苦？所悕不果生苦故。略攝一切五取蘊何因苦？麁重苦故。如是八種略攝為六，謂逼迫苦、轉變苦、合會苦、別離苦、所悕不果苦、麁重苦。如是六種廣開為八，若六若八平等平等。如說三苦，此中八苦，為三攝八、八攝三耶？展轉相攝。所謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦，能顯苦苦；愛別離苦、求不得苦，能顯壞苦；略攝一切五取蘊苦，能顯行苦。如說二苦，謂世俗諦苦、勝義諦苦。何者世俗諦苦？何者勝義諦苦？謂生苦乃至求不得苦，是世俗諦苦。略攝一切五取蘊苦，是勝義諦苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次苦相差別有八，謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦，略攝一切五取蘊苦。生何因苦？眾苦所逼故、餘苦所依故。老何因苦？時分變壞苦故。病何因苦？大種變異苦故。死何因苦？受命變壞苦故。怨憎會何因苦？合會生苦故。愛別離何因苦？別離生苦故。求不得何因苦？所悕不果生苦故。略攝一切五取蘊何因苦？麁重苦故。如是八種略攝為六，謂逼迫苦、轉變苦、合會苦、別離苦、所悕不果苦、麁重苦。如是六種廣開為八，若六若八平等平等。如說三苦，此中八苦，為三攝八、八攝三耶？展轉相攝。所謂生苦、老苦、病苦、死苦、怨憎會苦，能顯苦苦；愛別離苦、求不得苦，能顯壞苦；略攝一切五取蘊苦，能顯行苦。如說二苦，謂世俗諦苦、勝義諦苦。何者世俗諦苦？何者勝義諦苦？謂生苦乃至求不得苦，是世俗諦苦。略攝一切五取蘊苦，是勝義諦苦。

云何苦諦共相？謂無常相、苦相、空相、無我相。何等無常相？略有十二，謂非有相、壞滅相、變異相、別離相、現前相、法爾相、剎那相、相續相、病等相、種種心行轉相、資產興衰相、器世成壞相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何苦諦共相？謂無常相、苦相、空相、無我相。何等無常相？略有十二，謂非有相、壞滅相、變異相、別離相、現前相、法爾相、剎那相、相續相、病等相、種種心行轉相、資產興衰相、器世成壞相。

何等非有相？謂蘊界處於一切時，我我所性常非有故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等非有相？謂蘊界處於一切時，我我所性常非有故。

何等壞滅相？謂諸行生已即滅，暫有還無故。何等變異相？謂諸行異生，由不相似相續轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等壞滅相？謂諸行生已即滅，暫有還無故。何等變異相？謂諸行異生，由不相似相續轉故。

何等別離相？謂於諸行失增上力，或他所攝執為己有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等別離相？謂於諸行失增上力，或他所攝執為己有。

何等現前相？謂正處無常，由因隨逐，今受無常故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等現前相？謂正處無常，由因隨逐，今受無常故。

何等法爾相？謂當來無常，由因隨逐，定當受故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等法爾相？謂當來無常，由因隨逐，定當受故。

何等剎那相？謂諸行剎那，後必不住故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等剎那相？謂諸行剎那，後必不住故。

何等相續相？謂無始時來諸行生滅相續不斷故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等相續相？謂無始時來諸行生滅相續不斷故。

何等病等相？謂四大時分受命變異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等病等相？謂四大時分受命變異故。

何等種種心行轉相？謂於一時起有貪心、或於一時起離貪心，如是有瞋離瞋、有癡離癡、若合若散、若下若舉、若掉離掉、若不寂靜若寂靜、若定不定，如是等心行流轉故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等種種心行轉相？謂於一時起有貪心、或於一時起離貪心，如是有瞋離瞋、有癡離癡、若合若散、若下若舉、若掉離掉、若不寂靜若寂靜、若定不定，如是等心行流轉故。

何等資產興衰相？謂諸興善終歸衰變故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等資產興衰相？謂諸興善終歸衰變故。

何等器世成壞相？謂火水風三種成壞有三災，頂謂第二第三第四靜慮。第四靜慮外宮殿等，雖無外災成壞，然彼諸天與宮殿等俱生俱滅，說有成壞。復有三種中劫，所謂饑饉、疫病、刀兵。此小三災，劫究竟位方乃出現。謂世界成已，一中劫初唯減、一中劫後唯增，十八中劫亦增亦減，二十中劫世界正壞，二十中劫世界壞已住，二十中劫世界正成，二十中劫世界成已住。合此八十中劫為一大劫，由此劫數顯色無色界諸天壽量，如說以壽盡故、福盡故、業盡故，彼彼有情從彼彼處沒。云何壽盡？謂時死。云何福盡？謂非時死，即非福死。以彼有情貪著定味，福力減盡因此命終。云何業盡？謂順生受業、順後受業俱盡故死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等器世成壞相？謂火水風三種成壞有三災，頂謂第二第三第四靜慮。第四靜慮外宮殿等，雖無外災成壞，然彼諸天與宮殿等俱生俱滅，說有成壞。復有三種中劫，所謂饑饉、疫病、刀兵。此小三災，劫究竟位方乃出現。謂世界成已，一中劫初唯減、一中劫後唯增，十八中劫亦增亦減，二十中劫世界正壞，二十中劫世界壞已住，二十中劫世界正成，二十中劫世界成已住。合此八十中劫為一大劫，由此劫數顯色無色界諸天壽量，如說以壽盡故、福盡故、業盡故，彼彼有情從彼彼處沒。云何壽盡？謂時死。云何福盡？謂非時死，即非福死。以彼有情貪著定味，福力減盡因此命終。云何業盡？謂順生受業、順後受業俱盡故死。

何等苦相？謂或三苦、或八苦、或六苦，廣說如前，是名苦相。何故經說若無常者即是苦耶？由二分無常為緣，苦相可了知故。謂生分無常為緣，苦苦性可了知故；滅分無常為緣，壞苦性可了知故；俱分無常為緣，行苦性可了知故。即依此義，薄伽梵說：諸行無常、諸行變壞。又依此義言，諸所有受我說皆苦。又於生滅二法所隨諸行中，有生等八苦，性可了知故，佛說言：若無常者即是苦。又於無常諸行中有生等苦可了知者，如來依此密意說言：由無常故苦，非一切行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等苦相？謂或三苦、或八苦、或六苦，廣說如前，是名苦相。何故經說若無常者即是苦耶？由二分無常為緣，苦相可了知故。謂生分無常為緣，苦苦性可了知故；滅分無常為緣，壞苦性可了知故；俱分無常為緣，行苦性可了知故。即依此義，薄伽梵說：諸行無常、諸行變壞。又依此義言，諸所有受我說皆苦。又於生滅二法所隨諸行中，有生等八苦，性可了知故，佛說言：若無常者即是苦。又於無常諸行中有生等苦可了知者，如來依此密意說言：由無常故苦，非一切行。

何等空相？謂若於是處此非有，由此理正觀為空。若於是處餘是有，由此理如實知有，是名善入空性。如實知者，不顛倒義。於何處誰非有？於蘊界處，常恒凝住不變壞法我我所等非有。由此理，彼皆是空。於何處誰餘有？即此處無我性。此我無性無我有性，是謂空性。故薄伽梵密意說言：有如實知有，無如實知無。復有三種空性，謂自性空性、如性空性、真性空性。初依遍計所執自性觀，第二依依他起自性觀，第三依圓成實自性觀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等空相？謂若於是處此非有，由此理正觀為空。若於是處餘是有，由此理如實知有，是名善入空性。如實知者，不顛倒義。於何處誰非有？於蘊界處，常恒凝住不變壞法我我所等非有。由此理，彼皆是空。於何處誰餘有？即此處無我性。此我無性無我有性，是謂空性。故薄伽梵密意說言：有如實知有，無如實知無。復有三種空性，謂自性空性、如性空性、真性空性。初依遍計所執自性觀，第二依依他起自性觀，第三依圓成實自性觀。

何等無我相？謂如我論者所立我相，蘊界處非此相，由蘊界處我相無故，名無我相。故薄伽梵密意說言：一切法皆無我。如世尊說：此一切非我所，此非我處此非我我。於如是義，應以正慧如實觀察。此言何義？謂於外事密意說此一切非我所，於內事密意說此非我處此非我我。所以者何？以於外事唯計我所相，是故但遣我所；於內事通計我我所相，是故雙遣我我所。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等無我相？謂如我論者所立我相，蘊界處非此相，由蘊界處我相無故，名無我相。故薄伽梵密意說言：一切法皆無我。如世尊說：此一切非我所，此非我處此非我我。於如是義，應以正慧如實觀察。此言何義？謂於外事密意說此一切非我所，於內事密意說此非我處此非我我。所以者何？以於外事唯計我所相，是故但遣我所；於內事通計我我所相，是故雙遣我我所。

前說無常皆剎那相，此云何知？如心心所是剎那相，當知色等亦剎那相，由心執受故、等心安危故、隨心轉變故、是心所依故、心增上生故、心自在轉故。又於最後位變壞可得故、生已不待緣自然滅壞故，當觀色等亦念念滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前說無常皆剎那相，此云何知？如心心所是剎那相，當知色等亦剎那相，由心執受故、等心安危故、隨心轉變故、是心所依故、心增上生故、心自在轉故。又於最後位變壞可得故、生已不待緣自然滅壞故，當觀色等亦念念滅。

如世尊說：諸所有色，彼一切若四大種、若四大種所造。此依何意說？依容有意說同在一處，依此而有是造義。若於此聚此大種可得，當知此聚唯有此大種非餘。或有聚唯一大種、或有二大種、或有乃至一切大種，所造色亦爾。若於此聚此所造色可得，當知此聚唯此非餘。或有聚唯一所造色、或二所造色、或有乃至多所造色，隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如世尊說：諸所有色，彼一切若四大種、若四大種所造。此依何意說？依容有意說同在一處，依此而有是造義。若於此聚此大種可得，當知此聚唯有此大種非餘。或有聚唯一大種、或有二大種、或有乃至一切大種，所造色亦爾。若於此聚此所造色可得，當知此聚唯此非餘。或有聚唯一所造色、或二所造色、或有乃至多所造色，隨其所應。

又說麁聚色極微集所成者，當知此中極微無體，但由覺慧漸漸分析細分損減，乃至可析邊際，即約此際建立極微。為遣一合想故，又為悟入諸所有色非真實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又說麁聚色極微集所成者，當知此中極微無體，但由覺慧漸漸分析細分損減，乃至可析邊際，即約此際建立極微。為遣一合想故，又為悟入諸所有色非真實故。

復次苦法略有八種差別，謂有廣大不寂靜苦、有寂靜苦、有寂靜不寂靜苦、有中不寂靜苦、有微薄不寂靜苦、有微薄寂靜苦、有極微薄寂靜苦、有非苦似苦住大寂靜。云何廣大不寂靜苦？謂生欲界未曾積集諸善根者。云何寂靜苦？謂即此已生順解脫分善根者。云何寂靜不寂靜苦？謂即此為世間道離欲已種善根者。云何中不寂靜苦？謂生色界遠離順解脫分者。云何微薄不寂靜苦？謂生無色界遠離順解脫分者。云何微薄寂靜苦？謂諸有學。云何極微薄寂靜苦？謂諸無學命根住緣六處。云何非苦似苦住大寂靜？謂已得究竟菩薩摩訶薩等，乘大悲願力故生諸有中。復次前說死苦。死有三種，謂或善心死、或不善心死、或無記心死。善心死者，謂於明利心現行位，或由自善根力所持故、或由他所引攝故，發起善心趣命終位。不善心死者，謂亦於明利心現行位，或由自不善根力所持故、或由他所引攝故，起不善心趣命終位。無記心死者，謂若於明利心現行位、若於不明利心現行位、或由闕二緣故、或由加行無功能故，起無記心趣命終位。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次苦法略有八種差別，謂有廣大不寂靜苦、有寂靜苦、有寂靜不寂靜苦、有中不寂靜苦、有微薄不寂靜苦、有微薄寂靜苦、有極微薄寂靜苦、有非苦似苦住大寂靜。云何廣大不寂靜苦？謂生欲界未曾積集諸善根者。云何寂靜苦？謂即此已生順解脫分善根者。云何寂靜不寂靜苦？謂即此為世間道離欲已種善根者。云何中不寂靜苦？謂生色界遠離順解脫分者。云何微薄不寂靜苦？謂生無色界遠離順解脫分者。云何微薄寂靜苦？謂諸有學。云何極微薄寂靜苦？謂諸無學命根住緣六處。云何非苦似苦住大寂靜？謂已得究竟菩薩摩訶薩等，乘大悲願力故生諸有中。復次前說死苦。死有三種，謂或善心死、或不善心死、或無記心死。善心死者，謂於明利心現行位，或由自善根力所持故、或由他所引攝故，發起善心趣命終位。不善心死者，謂亦於明利心現行位，或由自不善根力所持故、或由他所引攝故，起不善心趣命終位。無記心死者，謂若於明利心現行位、若於不明利心現行位、或由闕二緣故、或由加行無功能故，起無記心趣命終位。

修淨行者臨命終位，於身下分先起冷觸。不淨行者臨命終位，於身上分先起冷觸。不淨行者中有生時，其相顯現如黑羊羔光、或如陰暗夜分。修淨行者中有生時，其相顯現如白練光、或如晴夜分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修淨行者臨命終位，於身下分先起冷觸。不淨行者臨命終位，於身上分先起冷觸。不淨行者中有生時，其相顯現如黑羊羔光、或如陰暗夜分。修淨行者中有生時，其相顯現如白練光、或如晴夜分。

又此中有在欲色界正受生位，亦從無色界命終後位，亦名意生健達縛等。極住七日，或中夭、或時移轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 又此中有在欲色界正受生位，亦從無色界命終後位，亦名意生健達縛等。極住七日，或中夭、或時移轉。

住中有中亦能集諸業，先串習力所引善等思現行故。又能覩見同類有情。又中有形似當生處。又此中有所趣無礙，如具神通往來迅速，仍於生處有所拘礙。又此中有於所生處，如秤兩頭低昂道理，終沒結生時分亦爾。住中有中於所生處發起貪愛，亦用餘煩惱為緣助。此中有身與貪俱滅，羯邏藍身與識俱生，此唯是異熟。自此已後根漸生長，如緣起中說。於四生類，或受卵生、或受胎生、或受濕生、或受化生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住中有中亦能集諸業，先串習力所引善等思現行故。又能覩見同類有情。又中有形似當生處。又此中有所趣無礙，如具神通往來迅速，仍於生處有所拘礙。又此中有於所生處，如秤兩頭低昂道理，終沒結生時分亦爾。住中有中於所生處發起貪愛，亦用餘煩惱為緣助。此中有身與貪俱滅，羯邏藍身與識俱生，此唯是異熟。自此已後根漸生長，如緣起中說。於四生類，或受卵生、或受胎生、或受濕生、或受化生。