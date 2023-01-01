大乘阿毘達磨集論卷第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論卷第二

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一之二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事分中三法品第一之二

復次蘊界處廣分別云何？嗢柁南曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次蘊界處廣分別云何？嗢柁南曰：

實有性等所知等， 色等漏等已生等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實有性等所知等， 色等漏等已生等，

過去世等諸緣等， 云何幾種為何義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 過去世等諸緣等， 云何幾種為何義。

蘊界處中云何實有？幾是實有？為何義故觀實有耶？謂不待名言此餘根境，是實有義。一切皆是實有。為捨執著實有我故，觀察實有。云何假有？幾是假有？為何義故觀假有耶。謂待名言此餘根境，是假有義。一切皆是假有。為捨執著實有我故，觀察假有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊界處中云何實有？幾是實有？為何義故觀實有耶？謂不待名言此餘根境，是實有義。一切皆是實有。為捨執著實有我故，觀察實有。云何假有？幾是假有？為何義故觀假有耶。謂待名言此餘根境，是假有義。一切皆是假有。為捨執著實有我故，觀察假有。

云何世俗有？幾是世俗有？為何義故觀世俗有耶？謂雜染所緣，是世俗有義。一切皆是世俗有。為捨執著雜染相我故，觀察世俗有。云何勝義有？幾是勝義有？為何義故觀勝義有耶？謂清淨所緣，是勝義有義。一切皆是勝義有。為捨執著清淨相我故，觀察勝義有。云何所知？幾是所知？為何義故觀所知耶。謂所知有五種：一色、二心、三心所有法、四心不相應行、五無為。若於是處雜染清淨，若所雜染及所清淨，若能雜染及能清淨，若於此分位若此清淨性，由依此故一切皆是所知。此中色謂色蘊，十色界、十色處及法界法處所攝諸色。心謂識蘊，七識界及意處。心所有法，謂受蘊、想蘊、相應行蘊，及法界法處一分。心不相應行，謂不相應行蘊及法界法處一分。無為，謂法界法處一分。又所知法者，謂勝解智所行故、道理智所行故、不散智所行故、內證智所行故、他性智所行故、下智所行故、上智所行故、厭患智所行故、不起智所行故、無生智所行故、智智所行故、究竟智所行故、大義智所行故，是所知義。一切皆是所知。為捨執著知者見者我故，觀察所知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世俗有？幾是世俗有？為何義故觀世俗有耶？謂雜染所緣，是世俗有義。一切皆是世俗有。為捨執著雜染相我故，觀察世俗有。云何勝義有？幾是勝義有？為何義故觀勝義有耶？謂清淨所緣，是勝義有義。一切皆是勝義有。為捨執著清淨相我故，觀察勝義有。云何所知？幾是所知？為何義故觀所知耶。謂所知有五種：一色、二心、三心所有法、四心不相應行、五無為。若於是處雜染清淨，若所雜染及所清淨，若能雜染及能清淨，若於此分位若此清淨性，由依此故一切皆是所知。此中色謂色蘊，十色界、十色處及法界法處所攝諸色。心謂識蘊，七識界及意處。心所有法，謂受蘊、想蘊、相應行蘊，及法界法處一分。心不相應行，謂不相應行蘊及法界法處一分。無為，謂法界法處一分。又所知法者，謂勝解智所行故、道理智所行故、不散智所行故、內證智所行故、他性智所行故、下智所行故、上智所行故、厭患智所行故、不起智所行故、無生智所行故、智智所行故、究竟智所行故、大義智所行故，是所知義。一切皆是所知。為捨執著知者見者我故，觀察所知。

云何所識？幾是所識？為何義故觀所識耶？謂無分別故、有分別故、因故、轉故、相故、相所生故、能治所治故、微細差別故，是所識義。一切皆是所識。為捨執著能見者等我故，觀察所識。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所識？幾是所識？為何義故觀所識耶？謂無分別故、有分別故、因故、轉故、相故、相所生故、能治所治故、微細差別故，是所識義。一切皆是所識。為捨執著能見者等我故，觀察所識。

云何所通達？幾是所通達？為何義故觀所通達耶？謂轉變故、隨聞故、入行故、來故、往故、出離故，是所通達義。一切皆是所通達。為捨執著有威德我故，觀察所通達。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所通達？幾是所通達？為何義故觀所通達耶？謂轉變故、隨聞故、入行故、來故、往故、出離故，是所通達義。一切皆是所通達。為捨執著有威德我故，觀察所通達。

云何有色？幾是有色？為何義故觀有色耶？謂色自性故、依大種故、憙集故、有方所故、處遍滿故、方所可說故、方處所行故、二同所行故、相屬故、隨逐故、顯了故、變壞故、顯示故、積集建立故、外門故、內門故、長遠故、分限故、暫時故、示現故，是有色義。一切皆是有色。或隨所應，為捨執著有色我故，觀察有色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有色？幾是有色？為何義故觀有色耶？謂色自性故、依大種故、憙集故、有方所故、處遍滿故、方所可說故、方處所行故、二同所行故、相屬故、隨逐故、顯了故、變壞故、顯示故、積集建立故、外門故、內門故、長遠故、分限故、暫時故、示現故，是有色義。一切皆是有色。或隨所應，為捨執著有色我故，觀察有色。

云何無色？幾是無色？為何義故觀無色耶？謂有色相違，是無色義。一切皆是無色。或隨所應，為捨執著無色我故，觀察無色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無色？幾是無色？為何義故觀無色耶？謂有色相違，是無色義。一切皆是無色。或隨所應，為捨執著無色我故，觀察無色。

云何有見？幾是有見？為何義故觀有見耶？謂眼所行境，是有見義，餘差別如有色說。一切皆是有見。或隨所應，為捨執著眼境我故，觀察有見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有見？幾是有見？為何義故觀有見耶？謂眼所行境，是有見義，餘差別如有色說。一切皆是有見。或隨所應，為捨執著眼境我故，觀察有見。

云何無見？幾是無見？為何義故觀無見耶？謂有見相違，是無見義。一切皆是無見。或隨所應，為捨執著非眼境我故，觀察無見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無見？幾是無見？為何義故觀無見耶？謂有見相違，是無見義。一切皆是無見。或隨所應，為捨執著非眼境我故，觀察無見。

云何有對？幾是有對？為何義故觀有對耶？謂諸有見者皆是有對。又三因故說名有對，謂種類故、積集故、不修治故。種類者，謂諸色法互為能礙、互為所礙。積集者，謂極微已上。不修治者，謂非三摩地自在轉色。又損害依處是有對義。一切皆是有對。或隨所應，為捨執著不遍行我故，觀察有對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有對？幾是有對？為何義故觀有對耶？謂諸有見者皆是有對。又三因故說名有對，謂種類故、積集故、不修治故。種類者，謂諸色法互為能礙、互為所礙。積集者，謂極微已上。不修治者，謂非三摩地自在轉色。又損害依處是有對義。一切皆是有對。或隨所應，為捨執著不遍行我故，觀察有對。

云何無對？幾是無對？為何義故觀無對耶？謂有對相違，是無對義。一切皆是無對。或隨所應，為捨執著遍行我故，觀察無對。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無對？幾是無對？為何義故觀無對耶？謂有對相違，是無對義。一切皆是無對。或隨所應，為捨執著遍行我故，觀察無對。

云何有漏？幾是有漏？為何義故觀有漏耶？謂漏自性故、漏相屬故、漏所縛故、漏所隨故、漏隨順故、漏種類故，是有漏義。五取蘊、十五界、十處全，及三界二處少分，是有漏。為捨執著漏合我故，觀察有漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有漏？幾是有漏？為何義故觀有漏耶？謂漏自性故、漏相屬故、漏所縛故、漏所隨故、漏隨順故、漏種類故，是有漏義。五取蘊、十五界、十處全，及三界二處少分，是有漏。為捨執著漏合我故，觀察有漏。

云何無漏？幾是無漏？為何義故觀無漏耶？謂有漏相違，是無漏義。五無取蘊全，及三界二處少分，是無漏。為捨執著離漏我故，觀察無漏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無漏？幾是無漏？為何義故觀無漏耶？謂有漏相違，是無漏義。五無取蘊全，及三界二處少分，是無漏。為捨執著離漏我故，觀察無漏。

云何有諍？幾是有諍？為何義故觀有諍耶？謂依如是貪瞋癡故，執持刀杖發起一切鬪訟違諍，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼所隨故、彼隨順故、彼種類故，是有諍義。乃至有漏有爾所量，有諍亦爾。為捨執著諍合我故，觀察有諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有諍？幾是有諍？為何義故觀有諍耶？謂依如是貪瞋癡故，執持刀杖發起一切鬪訟違諍，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼所隨故、彼隨順故、彼種類故，是有諍義。乃至有漏有爾所量，有諍亦爾。為捨執著諍合我故，觀察有諍。

云何無諍？幾是無諍？為何義故觀無諍耶？謂有諍相違，是無諍義。乃至無漏有爾所量，無諍亦爾。為捨執著離諍我故，觀察無諍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無諍？幾是無諍？為何義故觀無諍耶？謂有諍相違，是無諍義。乃至無漏有爾所量，無諍亦爾。為捨執著離諍我故，觀察無諍。

云何有染？幾是有染？為何義故觀有染耶？謂依如是貪瞋癡故，染著後有自身，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼隨逐故、彼隨順故、彼種類故，是有染義。乃至有諍有爾所量，有染亦爾。為捨執著染合我故，觀察有染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有染？幾是有染？為何義故觀有染耶？謂依如是貪瞋癡故，染著後有自身，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼隨逐故、彼隨順故、彼種類故，是有染義。乃至有諍有爾所量，有染亦爾。為捨執著染合我故，觀察有染。

云何無染？幾是無染？為何義故觀無染耶？謂有染相違，是無染義。乃至無諍有爾所量，無染亦爾。為捨執著離染我故，觀察無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無染？幾是無染？為何義故觀無染耶？謂有染相違，是無染義。乃至無諍有爾所量，無染亦爾。為捨執著離染我故，觀察無染。

云何依耽嗜？幾是依耽嗜？為何義故觀依耽嗜耶？謂依如是貪瞋癡故染著五欲，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼隨逐故、彼隨順故、彼種類故，是依耽嗜義。乃至有染有爾所量，依耽嗜亦爾。為捨執著耽嗜合我故，觀察依耽嗜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何依耽嗜？幾是依耽嗜？為何義故觀依耽嗜耶？謂依如是貪瞋癡故染著五欲，彼自性故、彼相屬故、彼所縛故、彼隨逐故、彼隨順故、彼種類故，是依耽嗜義。乃至有染有爾所量，依耽嗜亦爾。為捨執著耽嗜合我故，觀察依耽嗜。

云何依出離？幾是依出離？為何義故觀依出離耶？謂依耽嗜相違，是依出離義。乃至無染有爾所量，出離亦爾。為捨執著離耽嗜我故，觀察出離。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何依出離？幾是依出離？為何義故觀依出離耶？謂依耽嗜相違，是依出離義。乃至無染有爾所量，出離亦爾。為捨執著離耽嗜我故，觀察出離。

云何有為？幾是有為？為何義故觀有為耶？謂若法有生滅住異，可知是有為義。一切皆是有為，唯除法界法處一分。為捨執著無常我故，觀察有為。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有為？幾是有為？為何義故觀有為耶？謂若法有生滅住異，可知是有為義。一切皆是有為，唯除法界法處一分。為捨執著無常我故，觀察有為。

云何無為？幾是無為？為何義故觀無為耶？謂有為相違，是無為義。法界法處一分是無為。為捨執著常住我故，觀察無為。無取五蘊，當言有為？當言無為？彼不應言有為無為。何以故？諸業煩惱所不為故，不應言有為；隨欲現前不現前故，不應言無為。如世尊說：法有二種，謂有為、無為。云何今說此法非有為非無為？若由此義說名有為，不以此義說名無為；若由此義說名無為，不以此義說名有為。依此道理，唯說二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無為？幾是無為？為何義故觀無為耶？謂有為相違，是無為義。法界法處一分是無為。為捨執著常住我故，觀察無為。無取五蘊，當言有為？當言無為？彼不應言有為無為。何以故？諸業煩惱所不為故，不應言有為；隨欲現前不現前故，不應言無為。如世尊說：法有二種，謂有為、無為。云何今說此法非有為非無為？若由此義說名有為，不以此義說名無為；若由此義說名無為，不以此義說名有為。依此道理，唯說二種。

云何世間？幾是世間？為何義故觀世間耶？謂三界所攝，及出世智後所得似彼顯現，是世間義。諸蘊一分，十五界、十處全，及三界二處一分，是世間。為捨執著世依我故，觀察世間。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何世間？幾是世間？為何義故觀世間耶？謂三界所攝，及出世智後所得似彼顯現，是世間義。諸蘊一分，十五界、十處全，及三界二處一分，是世間。為捨執著世依我故，觀察世間。

云何出世？幾是出世？為何義故觀出世耶？謂能對治三界，無顛倒、無戲論、無分別故，是無分別出世間義。又出世後所得亦名出世。依止出世故，是出世義。諸蘊一分，及三界二處一分，是出世。為捨執著獨存我故，觀察出世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何出世？幾是出世？為何義故觀出世耶？謂能對治三界，無顛倒、無戲論、無分別故，是無分別出世間義。又出世後所得亦名出世。依止出世故，是出世義。諸蘊一分，及三界二處一分，是出世。為捨執著獨存我故，觀察出世。

云何已生？幾是已生？為何義故觀已生耶？謂過去、現在，是已生義。一切一分是已生。為捨執著非常我故，觀察已生。又有二十四種已生，謂最初已生、相續已生、長養已生、依止已生、轉變已生、成熟已生、退墮已生、勝進已生、清淨已生、不清淨已生、運轉已生、有種已生、無種已生、影像自在示現已生、展轉已生、剎那壞已生、離會已生、異位已生、生死已生、成壞已生、先時已生、死時已生、中時已生、續時已生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何已生？幾是已生？為何義故觀已生耶？謂過去、現在，是已生義。一切一分是已生。為捨執著非常我故，觀察已生。又有二十四種已生，謂最初已生、相續已生、長養已生、依止已生、轉變已生、成熟已生、退墮已生、勝進已生、清淨已生、不清淨已生、運轉已生、有種已生、無種已生、影像自在示現已生、展轉已生、剎那壞已生、離會已生、異位已生、生死已生、成壞已生、先時已生、死時已生、中時已生、續時已生。

云何非已生？幾是非已生？為何義故觀非已生耶？謂未來及無為法，是非已生義。一切一分是非已生。為捨執著常住我故，觀察非已生。又已生相違，是非已生義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非已生？幾是非已生？為何義故觀非已生耶？謂未來及無為法，是非已生義。一切一分是非已生。為捨執著常住我故，觀察非已生。又已生相違，是非已生義。

云何能取？幾是能取？為何義故觀能取耶？謂諸色根及心心所，是能取義。三蘊全，色行蘊一分，十二界六處全，及法界法處一分，是能取。為捨執著能受用我故，觀察能取。又能取有四種，謂不至能取、至能取、自相現在各別境界能取、自相共相一切時一切境界能取。又由和合識等生故，假立能取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何能取？幾是能取？為何義故觀能取耶？謂諸色根及心心所，是能取義。三蘊全，色行蘊一分，十二界六處全，及法界法處一分，是能取。為捨執著能受用我故，觀察能取。又能取有四種，謂不至能取、至能取、自相現在各別境界能取、自相共相一切時一切境界能取。又由和合識等生故，假立能取。

云何所取？幾是所取？為何義故觀所取耶？謂諸能取亦是所取。或有所取非能取，謂唯是取所行義。一切皆是所取。為捨執著境界我故，觀察所取。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何所取？幾是所取？為何義故觀所取耶？謂諸能取亦是所取。或有所取非能取，謂唯是取所行義。一切皆是所取。為捨執著境界我故，觀察所取。

云何外門？幾是外門？為何義故觀外門耶？謂欲界所繫法是外門義。除依佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝心心所等，四界二處全及餘一分欲界所攝，是外門。為捨執著不離欲我故，觀察外門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何外門？幾是外門？為何義故觀外門耶？謂欲界所繫法是外門義。除依佛教所生聞思慧及彼隨法行所攝心心所等，四界二處全及餘一分欲界所攝，是外門。為捨執著不離欲我故，觀察外門。

云何內門？幾是內門？為何義故觀內門耶？謂外門相違，是內門義。除四界二處全及餘一分，是內門。為捨執著離欲我故，觀察內門。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何內門？幾是內門？為何義故觀內門耶？謂外門相違，是內門義。除四界二處全及餘一分，是內門。為捨執著離欲我故，觀察內門。

云何染污？幾是染污？為何義故觀染污耶？謂不善及有覆無記法，是染污義。有覆無記者，謂遍行意相應煩惱等，及色無色界繫諸煩惱等。諸蘊十界四處一分，是染污。為捨執著煩惱合我故，觀察染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何染污？幾是染污？為何義故觀染污耶？謂不善及有覆無記法，是染污義。有覆無記者，謂遍行意相應煩惱等，及色無色界繫諸煩惱等。諸蘊十界四處一分，是染污。為捨執著煩惱合我故，觀察染污。

云何不染污？幾是不染污？為何義故觀不染污耶？謂善及無覆無記法，是不染污義。八界八處全，諸蘊及餘界處一分，是不染污。為捨執著離煩惱我故，觀察不染污。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不染污？幾是不染污？為何義故觀不染污耶？謂善及無覆無記法，是不染污義。八界八處全，諸蘊及餘界處一分，是不染污。為捨執著離煩惱我故，觀察不染污。

云何過去？幾是過去？為何義故觀過去耶？謂自相已生已滅故、因果已受用故、染淨功用已謝故、攝因已壞故、果及自相有非有故、憶念分別相故、戀為雜染相故、捨為清淨相故，是過去義。一切一分是過去。為捨執著流轉我故，觀察過去。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何過去？幾是過去？為何義故觀過去耶？謂自相已生已滅故、因果已受用故、染淨功用已謝故、攝因已壞故、果及自相有非有故、憶念分別相故、戀為雜染相故、捨為清淨相故，是過去義。一切一分是過去。為捨執著流轉我故，觀察過去。

云何未來？幾是未來？為何義故觀未來耶？謂有因非已生故、未得自相故、因果未受用故、雜染清淨性未現前故、因及自相有非有故、希為雜染相故、不希為清淨相故，是未來義。一切一分是未來。為捨執著流轉我故，觀察未來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何未來？幾是未來？為何義故觀未來耶？謂有因非已生故、未得自相故、因果未受用故、雜染清淨性未現前故、因及自相有非有故、希為雜染相故、不希為清淨相故，是未來義。一切一分是未來。為捨執著流轉我故，觀察未來。

云何現在？幾是現在？為何義故觀現在耶？謂自相已生未滅故、因果受用未受用故、雜染清淨正現前故、能顯過去未來相故、作用現前故，是現在義。一切一分是現在。為捨執著流轉我故，觀察現在。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何現在？幾是現在？為何義故觀現在耶？謂自相已生未滅故、因果受用未受用故、雜染清淨正現前故、能顯過去未來相故、作用現前故，是現在義。一切一分是現在。為捨執著流轉我故，觀察現在。

何故過去未來現在說名言事，非涅槃等？內自所證不可說故、唯曾當現是言說所依故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故過去未來現在說名言事，非涅槃等？內自所證不可說故、唯曾當現是言說所依故。

云何善？幾是善？為何義故觀善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、饒益故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是善義。五蘊十界四處一分是善。為捨執著法合我故，觀察善。何等自性善？謂信等十一心所有法。何等相屬善？謂彼相應法。何等隨逐善？謂即彼諸法習氣。何等發起善？謂彼所發身業語業。何等勝義善？謂真如。何等生得善？謂即彼諸善法，由先串習故感得如是報，由此自性即於是處不由思惟任運樂住。何等加行善。謂依止親近善丈夫故，聽聞正法如理作意，修習淨善法隨法行。何等現前供養善？謂想對如來，建立靈廟圖寫尊容；或想對正法，書治法藏興供養業。何等饒益善？謂以四攝事饒益一切有情。何等引攝善？謂施性福業事及戒性福業事故，引攝生天樂異熟、引攝生富貴家、引攝隨順清淨法。何等對治善？謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治、伏對治、離繫對治、煩惱障對治、所知障對治。何等寂靜善？謂永斷貪欲、永斷瞋恚、永斷愚癡、永斷一切煩惱，若想受滅、若有餘依涅槃界、若無餘依涅槃界、若無所住涅槃界。何等等流善？謂已得寂靜者，由此增上力故，發起勝品神通等世出世共不共功德。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何善？幾是善？為何義故觀善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、饒益故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是善義。五蘊十界四處一分是善。為捨執著法合我故，觀察善。何等自性善？謂信等十一心所有法。何等相屬善？謂彼相應法。何等隨逐善？謂即彼諸法習氣。何等發起善？謂彼所發身業語業。何等勝義善？謂真如。何等生得善？謂即彼諸善法，由先串習故感得如是報，由此自性即於是處不由思惟任運樂住。何等加行善。謂依止親近善丈夫故，聽聞正法如理作意，修習淨善法隨法行。何等現前供養善？謂想對如來，建立靈廟圖寫尊容；或想對正法，書治法藏興供養業。何等饒益善？謂以四攝事饒益一切有情。何等引攝善？謂施性福業事及戒性福業事故，引攝生天樂異熟、引攝生富貴家、引攝隨順清淨法。何等對治善？謂厭壞對治、斷對治、持對治、遠分對治、伏對治、離繫對治、煩惱障對治、所知障對治。何等寂靜善？謂永斷貪欲、永斷瞋恚、永斷愚癡、永斷一切煩惱，若想受滅、若有餘依涅槃界、若無餘依涅槃界、若無所住涅槃界。何等等流善？謂已得寂靜者，由此增上力故，發起勝品神通等世出世共不共功德。

云何不善？幾是不善？為何義故觀不善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、損害故、引攝故、所治故、障礙故，是不善義。五蘊十界四處一分，是不善。為捨執著非法合我故，觀察不善。何等自性不善？謂除染污意相應及色無色界煩惱等，所餘能發惡行煩惱隨煩惱。何等相屬不善？謂即此煩惱隨煩惱相應法。何等隨逐不善？謂即彼習氣。何等發起不善？謂彼所起身業語業。何等勝義不善？謂一切流轉。何等生得不善？謂由串習不善故，感得如是異熟，由此自性即於不善任運樂住。何等加行不善？謂依止親近不善丈夫故，聽聞不正法，不如理作意行身語意惡行。何等現前供養不善？謂想對歸依隨一天眾已，或殺害意為先、或邪惡意為先，建立祠廟廣興供養業，令無量眾廣樹非福。何等損害不善？謂於一切處起身語意種種邪行。何等引攝不善？謂行身語意諸惡行已，於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿。何等所治不善？謂諸對治所對治法。何等障礙不善？謂能障礙諸善品法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何不善？幾是不善？為何義故觀不善耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、損害故、引攝故、所治故、障礙故，是不善義。五蘊十界四處一分，是不善。為捨執著非法合我故，觀察不善。何等自性不善？謂除染污意相應及色無色界煩惱等，所餘能發惡行煩惱隨煩惱。何等相屬不善？謂即此煩惱隨煩惱相應法。何等隨逐不善？謂即彼習氣。何等發起不善？謂彼所起身業語業。何等勝義不善？謂一切流轉。何等生得不善？謂由串習不善故，感得如是異熟，由此自性即於不善任運樂住。何等加行不善？謂依止親近不善丈夫故，聽聞不正法，不如理作意行身語意惡行。何等現前供養不善？謂想對歸依隨一天眾已，或殺害意為先、或邪惡意為先，建立祠廟廣興供養業，令無量眾廣樹非福。何等損害不善？謂於一切處起身語意種種邪行。何等引攝不善？謂行身語意諸惡行已，於惡趣善趣引攝不愛果異熟或引或滿。何等所治不善？謂諸對治所對治法。何等障礙不善？謂能障礙諸善品法。

云何無記？幾是無記？為何義故觀無記耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、饒益故、受用故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是無記義。八界八處全，及餘蘊界處一分，是無記。為捨執著離法非法我故，觀察無記。何等自性無記？謂八色界處意相應品，命根、眾同分、名句文身等。何等相屬無記？謂懷非穢非淨心者，所有由名句文身所攝受心心所法。何等隨逐無記？謂即彼戲論習氣。何等發起無記？謂彼所攝受諸心心所法所發身業語業。何等勝義無記？謂虛空、非擇滅。何等生得無記？謂諸不善有漏善法異熟。何等加行無記？謂非染非善心者所有威儀路、工巧處法。何等現前供養無記？謂如有一想對歸依隨一天眾，遠離殺害意邪惡見，建立祠廟興供養業，令無量眾於如是處不生長福非福。何等饒益無記？謂如有一於自僕使妻子等所，以非穢非淨心而行惠施。何等受用無記？謂如有一以無簡擇無染污心受用資具。何等引攝無記？謂如有一於工巧處串習故，於當來世復引攝如是相身，由此身故習工巧處速疾究竟。何等對治無記？謂如有一為治疾病得安樂故，以簡擇心好服醫藥。何等寂靜無記？謂色無色界諸煩惱等，由奢摩他所藏伏故。何等等流無記？謂變化心俱生品。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無記？幾是無記？為何義故觀無記耶？謂自性故、相屬故、隨逐故、發起故、勝義故、生得故、加行故、現前供養故、饒益故、受用故、引攝故、對治故、寂靜故、等流故，是無記義。八界八處全，及餘蘊界處一分，是無記。為捨執著離法非法我故，觀察無記。何等自性無記？謂八色界處意相應品，命根、眾同分、名句文身等。何等相屬無記？謂懷非穢非淨心者，所有由名句文身所攝受心心所法。何等隨逐無記？謂即彼戲論習氣。何等發起無記？謂彼所攝受諸心心所法所發身業語業。何等勝義無記？謂虛空、非擇滅。何等生得無記？謂諸不善有漏善法異熟。何等加行無記？謂非染非善心者所有威儀路、工巧處法。何等現前供養無記？謂如有一想對歸依隨一天眾，遠離殺害意邪惡見，建立祠廟興供養業，令無量眾於如是處不生長福非福。何等饒益無記？謂如有一於自僕使妻子等所，以非穢非淨心而行惠施。何等受用無記？謂如有一以無簡擇無染污心受用資具。何等引攝無記？謂如有一於工巧處串習故，於當來世復引攝如是相身，由此身故習工巧處速疾究竟。何等對治無記？謂如有一為治疾病得安樂故，以簡擇心好服醫藥。何等寂靜無記？謂色無色界諸煩惱等，由奢摩他所藏伏故。何等等流無記？謂變化心俱生品。

復有示現善不善無記法。此復云何？謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故，有所示現。當知此中無有一法真實可得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有示現善不善無記法。此復云何？謂佛及得第一究竟菩薩摩訶薩，為欲饒益諸有情故，有所示現。當知此中無有一法真實可得。

云何欲界繫？幾是欲界繫？為何義故觀欲界繫耶？謂未離欲者所有善不善無記法，是欲界繫義。四界二處全，及餘蘊界處一分，是欲界繫。為捨執著未離欲界欲我故，觀察欲界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何欲界繫？幾是欲界繫？為何義故觀欲界繫耶？謂未離欲者所有善不善無記法，是欲界繫義。四界二處全，及餘蘊界處一分，是欲界繫。為捨執著未離欲界欲我故，觀察欲界繫。

云何色界繫？幾是色界繫？為何義故觀色界繫耶？謂已離欲界欲、未離色界欲者，所有善無記法，是色界繫義。除前所說四界二處，餘蘊界處一分，是色界繫。為捨執著離欲界欲我故，觀察色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何色界繫？幾是色界繫？為何義故觀色界繫耶？謂已離欲界欲、未離色界欲者，所有善無記法，是色界繫義。除前所說四界二處，餘蘊界處一分，是色界繫。為捨執著離欲界欲我故，觀察色界繫。

云何無色界繫？幾是無色界繫？為何義故觀無色界繫耶？謂已離色界欲？未離無色界欲者，所有善無記法，是無色界繫義。三界二處四蘊一分，是無色界繫。為捨執著離色界欲我故，觀察無色界繫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無色界繫？幾是無色界繫？為何義故觀無色界繫耶？謂已離色界欲？未離無色界欲者，所有善無記法，是無色界繫義。三界二處四蘊一分，是無色界繫。為捨執著離色界欲我故，觀察無色界繫。

復次有一分離欲、具分離欲、通達離欲、損伏離欲、永害離欲。復有十種離欲，謂自性離欲、損害離欲、任持離欲、增上離欲、愚癡離欲、對治離欲、遍知離欲、永斷離欲、有上離欲、無上離欲。何等自性離欲？謂於苦受及順苦受處法生厭背性。何等損害離欲？謂習欲者暢熱惱已，生厭背性。何等任持離欲？謂飽食已，於諸美膳生厭背性。何等增上離欲？謂得勝處已，於下劣處生厭背性。何等愚癡離欲？謂諸愚夫於涅槃界生厭背性。何等對治離欲？謂由世間出世間道斷諸煩惱。何等遍知離欲？謂已得見道者？於三界法生厭背性。何等永斷離欲？謂永斷地地諸煩惱已，生厭背性。何等有上離欲？謂世間聲聞、獨覺所有離欲。何等無上離欲？謂佛菩薩所有離欲，為欲利樂諸有情故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次有一分離欲、具分離欲、通達離欲、損伏離欲、永害離欲。復有十種離欲，謂自性離欲、損害離欲、任持離欲、增上離欲、愚癡離欲、對治離欲、遍知離欲、永斷離欲、有上離欲、無上離欲。何等自性離欲？謂於苦受及順苦受處法生厭背性。何等損害離欲？謂習欲者暢熱惱已，生厭背性。何等任持離欲？謂飽食已，於諸美膳生厭背性。何等增上離欲？謂得勝處已，於下劣處生厭背性。何等愚癡離欲？謂諸愚夫於涅槃界生厭背性。何等對治離欲？謂由世間出世間道斷諸煩惱。何等遍知離欲？謂已得見道者？於三界法生厭背性。何等永斷離欲？謂永斷地地諸煩惱已，生厭背性。何等有上離欲？謂世間聲聞、獨覺所有離欲。何等無上離欲？謂佛菩薩所有離欲，為欲利樂諸有情故。

云何有學？幾是有學？為何義故觀有學耶？謂求解脫者所有善法，是有學義。十界四處諸蘊一分，是有學。為捨執著求解脫我故，觀察有學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何有學？幾是有學？為何義故觀有學耶？謂求解脫者所有善法，是有學義。十界四處諸蘊一分，是有學。為捨執著求解脫我故，觀察有學。

云何無學？幾是無學？為何義故觀無學耶？謂於諸學處已得究竟者所有善法，是無學義。為捨執著已脫我故，觀察無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何無學？幾是無學？為何義故觀無學耶？謂於諸學處已得究竟者所有善法，是無學義。為捨執著已脫我故，觀察無學。

云何非學非無學？幾是非學非無學？為何義故觀非學非無學耶？謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法并無為法，是非學非無學義。八界八處全，及餘蘊界處一分，是非學非無學。為捨執著不解脫我故，觀察非學非無學。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非學非無學？幾是非學非無學？為何義故觀非學非無學耶？謂諸異生所有善不善無記法，及諸學者染污無記法，諸無學者無記法并無為法，是非學非無學義。八界八處全，及餘蘊界處一分，是非學非無學。為捨執著不解脫我故，觀察非學非無學。

云何見所斷？幾是見所斷？為何義故觀見所斷耶？謂分別所起染污見疑見、處疑處，及於見等所起邪行煩惱隨煩惱，及由見等所發身語意業，并一切惡趣等蘊界處，是見所斷義。一切一分是見所斷。為捨執著見圓滿我故，觀察見所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何見所斷？幾是見所斷？為何義故觀見所斷耶？謂分別所起染污見疑見、處疑處，及於見等所起邪行煩惱隨煩惱，及由見等所發身語意業，并一切惡趣等蘊界處，是見所斷義。一切一分是見所斷。為捨執著見圓滿我故，觀察見所斷。

云何修所斷？幾是修所斷？為何義故觀修所斷耶？謂得見道後見所斷相違諸有漏法，是修所斷義。一切一分是修所斷。為捨執著修圓滿我故，觀察修所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何修所斷？幾是修所斷？為何義故觀修所斷耶？謂得見道後見所斷相違諸有漏法，是修所斷義。一切一分是修所斷。為捨執著修圓滿我故，觀察修所斷。

云何非所斷？幾是非所斷？為何義故觀非所斷耶？謂諸無漏法，除順決擇分，是非所斷。十界四處諸蘊一分，是非所斷。為捨執著成滿我故，觀察非所斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何非所斷？幾是非所斷？為何義故觀非所斷耶？謂諸無漏法，除順決擇分，是非所斷。十界四處諸蘊一分，是非所斷。為捨執著成滿我故，觀察非所斷。

云何緣生？幾是緣生？為何義故觀緣生耶？謂相故、分別支故、略攝支故、建立支緣故、建立支業故、支雜染攝故、義故、甚深故、差別故、順逆故，是緣生義。一切皆是緣生，唯除法界法處一分諸無為法。為捨執著無因不平等因我法故，觀察緣生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何緣生？幾是緣生？為何義故觀緣生耶？謂相故、分別支故、略攝支故、建立支緣故、建立支業故、支雜染攝故、義故、甚深故、差別故、順逆故，是緣生義。一切皆是緣生，唯除法界法處一分諸無為法。為捨執著無因不平等因我法故，觀察緣生。

何等相故？謂無作緣生故、無常緣生故、勢用緣生故，是緣生相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等相故？謂無作緣生故、無常緣生故、勢用緣生故，是緣生相。

何等分別支故？謂分別緣生為十二分。何等十二？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生及老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等分別支故？謂分別緣生為十二分。何等十二？謂無明、行、識、名色、六處、觸、受、愛、取、有、生及老死。

何等略攝支故？謂能引支、所引支、能生支、所生支。能引支者，謂無明、行、識。所引支者，謂名色、六處、觸、受。能生支者，謂愛，取，有。所生支者，謂生、老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等略攝支故？謂能引支、所引支、能生支、所生支。能引支者，謂無明、行、識。所引支者，謂名色、六處、觸、受。能生支者，謂愛，取，有。所生支者，謂生、老死。

何等建立支緣故？謂習氣故、引發故、思惟故、俱有故，建立支緣，隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等建立支緣故？謂習氣故、引發故、思惟故、俱有故，建立支緣，隨其所應。

何等建立支業故？謂無明有二種業：一令諸有情於有愚癡；二與行作緣。行有二種業：一令諸有情於諸趣中種種差別；二與識作緣。由熏習故，識有二種業：一持諸有情所有業縛；二與名色作緣。名色有二種業：一攝諸有情自體；二與六處作緣。六處有二種業：一攝諸有情自體圓滿；二與觸作緣。觸有二種業：一令諸有情於所受用境界流轉；二與受作緣。受有二種業：一令諸有情於所受用生果流轉；二與愛作緣。愛有二種業：一引諸有情流轉生死；二與取作緣。取有二種業：一為取後有，令諸有情發有取識；二與有作緣。有有二種業：一令諸有情後有現前；二與生作緣。生有二種業：一令諸有情名色六處觸受次第生起；二與老死作緣。老死有二種業：一數令有情時分變異；二數令有情壽命變異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等建立支業故？謂無明有二種業：一令諸有情於有愚癡；二與行作緣。行有二種業：一令諸有情於諸趣中種種差別；二與識作緣。由熏習故，識有二種業：一持諸有情所有業縛；二與名色作緣。名色有二種業：一攝諸有情自體；二與六處作緣。六處有二種業：一攝諸有情自體圓滿；二與觸作緣。觸有二種業：一令諸有情於所受用境界流轉；二與受作緣。受有二種業：一令諸有情於所受用生果流轉；二與愛作緣。愛有二種業：一引諸有情流轉生死；二與取作緣。取有二種業：一為取後有，令諸有情發有取識；二與有作緣。有有二種業：一令諸有情後有現前；二與生作緣。生有二種業：一令諸有情名色六處觸受次第生起；二與老死作緣。老死有二種業：一數令有情時分變異；二數令有情壽命變異。

何等支雜染攝故？謂若無明、若愛、若取，是煩惱雜染所攝。若行，若識，若有，是業雜染所攝。餘是生雜染所攝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等支雜染攝故？謂若無明、若愛、若取，是煩惱雜染所攝。若行，若識，若有，是業雜染所攝。餘是生雜染所攝。

何等義故？謂無作者義、有因義、離有情義、依他起義、無作用義、無常義、有剎那義、因果相續不斷義、因果相似攝受義、因果差別義、因果決定義，是緣起義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等義故？謂無作者義、有因義、離有情義、依他起義、無作用義、無常義、有剎那義、因果相續不斷義、因果相似攝受義、因果差別義、因果決定義，是緣起義。

何等甚深故？謂因甚深故、相甚深故、生甚深故、住甚深故、轉甚深故，是甚深義。又諸緣起法雖剎那滅而住可得，雖無作用緣而有功能緣可得，雖離有情而有情可得，雖無作者而諸業果不壞可得，是故甚深。又諸緣起法，不從自生、不從他生、不從共生，非不自作他作因生，是故甚深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等甚深故？謂因甚深故、相甚深故、生甚深故、住甚深故、轉甚深故，是甚深義。又諸緣起法雖剎那滅而住可得，雖無作用緣而有功能緣可得，雖離有情而有情可得，雖無作者而諸業果不壞可得，是故甚深。又諸緣起法，不從自生、不從他生、不從共生，非不自作他作因生，是故甚深。

何等差別故？謂識生差別故、內死生差別故、外穀等生差別故、成壞差別故、食持差別故、愛非愛趣分別差別故、清淨差別故、威德差別故，是差別義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等差別故？謂識生差別故、內死生差別故、外穀等生差別故、成壞差別故、食持差別故、愛非愛趣分別差別故、清淨差別故、威德差別故，是差別義。

何等順逆故？謂雜染順逆故、清淨順逆故，是說緣起順逆義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等順逆故？謂雜染順逆故、清淨順逆故，是說緣起順逆義。