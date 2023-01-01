大乘阿毘達磨集論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘阿毘達磨集論卷第一

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

三藏法師玄奘奉 詔譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三藏法師玄奘奉 詔譯

本事分中三法品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事分中三法品第一

本事與決擇， 是各有四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 本事與決擇， 是各有四種，

三法攝應成， 諦法得論議。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三法攝應成， 諦法得論議。

幾何因取相， 建立與次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 幾何因取相， 建立與次第，

義喻廣分別， 集總頌應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義喻廣分別， 集總頌應知。

蘊界處各有幾？蘊有五，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。界有十八，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。處有十二，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 蘊界處各有幾？蘊有五，謂色蘊、受蘊、想蘊、行蘊、識蘊。界有十八，謂眼界色界眼識界、耳界聲界耳識界、鼻界香界鼻識界、舌界味界舌識界、身界觸界身識界、意界法界意識界。處有十二，謂眼處色處、耳處聲處、鼻處香處、舌處味處、身處觸處、意處法處。

何因蘊唯有五？為顯五種我事故，謂身具我事、受用我事、言說我事、造作一切法非法我事、彼所依止我自體事。何因界唯十八？由身具等能持過現六行受用性故。何因處唯十二？唯由身具能與未來六行受用為生長門故。何故名取蘊？以取合故名為取蘊。何等為取？謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名為取？謂於未來現在諸蘊能引不捨故，希求未來染著現在欲貪名取。何故界處名有取法？應如蘊說。色蘊何相？變現相是色相。此有二種：一觸對變壞、二方所示現。云何名為觸對變壞？謂由手足塊石刀杖寒熱飢渴蚊虻蛇蠍所觸對時即便變壞。云何名為方所示現？謂由方所可相，示現如此如此色、如是如是色；或由定心、或由不定尋思相應種種搆畫。受蘊何相？領納相是受相，謂由受故領納種種淨不淨業諸果異熟。想蘊何相？搆了相是想相，謂由想故搆畫種種諸法像類，隨所見聞覺知之義起諸言說。行蘊何相？造作相是行相，謂由行故令心造作，於善不善無記品中驅役心故。識蘊何相？了別相是識相，謂由識故了別色聲香味觸法種種境界。眼界何相？謂眼曾現見色，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼界相。如眼界相，耳鼻舌身意界相亦爾。色界何相？謂色眼曾現見，及眼界於此增上，是色界相。如色界，相聲香味觸法界相亦爾。眼識界何相？謂依眼緣色似色了別，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼識界相。如眼識界，相耳鼻舌身意識界相亦爾。處何相？如界應知，隨其所應。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何因蘊唯有五？為顯五種我事故，謂身具我事、受用我事、言說我事、造作一切法非法我事、彼所依止我自體事。何因界唯十八？由身具等能持過現六行受用性故。何因處唯十二？唯由身具能與未來六行受用為生長門故。何故名取蘊？以取合故名為取蘊。何等為取？謂諸蘊中所有欲貪。何故欲貪說名為取？謂於未來現在諸蘊能引不捨故，希求未來染著現在欲貪名取。何故界處名有取法？應如蘊說。色蘊何相？變現相是色相。此有二種：一觸對變壞、二方所示現。云何名為觸對變壞？謂由手足塊石刀杖寒熱飢渴蚊虻蛇蠍所觸對時即便變壞。云何名為方所示現？謂由方所可相，示現如此如此色、如是如是色；或由定心、或由不定尋思相應種種搆畫。受蘊何相？領納相是受相，謂由受故領納種種淨不淨業諸果異熟。想蘊何相？搆了相是想相，謂由想故搆畫種種諸法像類，隨所見聞覺知之義起諸言說。行蘊何相？造作相是行相，謂由行故令心造作，於善不善無記品中驅役心故。識蘊何相？了別相是識相，謂由識故了別色聲香味觸法種種境界。眼界何相？謂眼曾現見色，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼界相。如眼界相，耳鼻舌身意界相亦爾。色界何相？謂色眼曾現見，及眼界於此增上，是色界相。如色界，相聲香味觸法界相亦爾。眼識界何相？謂依眼緣色似色了別，及此種子積集異熟阿賴耶識，是眼識界相。如眼識界，相耳鼻舌身意識界相亦爾。處何相？如界應知，隨其所應。

云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種及四大種所造。云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。何等地界？謂堅鞕性。何等水界？謂流濕性。何等火界？謂溫熱性。何等風界？謂輕等動性。云何所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色聲香味所觸一分，及法處所攝色。何等眼根？謂四大種所造眼識所依清淨色。何等耳根？謂四大種所造耳識所依清淨色。何等鼻根？謂四大種所造鼻識所依清淨色。何等舌根？謂四大種所造舌識所依清淨色。何等身根？謂四大種所造身識所依清淨色。何等為色？謂四大種所造眼根所行義，謂青、黃、赤、白、長、短、方、圓、麁、細、高、下、正、不正、光、影、明、闇、雲、煙、塵、霧、逈色、表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。何等為聲？謂四大種所造耳根所取義，或可意、或不可意、或俱相違，或執受大種為因、或不執受大種為因、或俱大種為因，或世所極成、或成所引、或遍計所起，或聖言所攝、或非聖言所攝。何等為香？謂四大種所造鼻根所取義，謂好香、惡香、平等香、俱生香、和合香、變異香。何等為味？謂四大種所造舌根所取義，謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，或可意、或不可意、或俱相違、或俱生，或和合，或變異。何等所觸一分？謂四大種所造身根所取義，謂滑性、澁性、輕性、重性、軟性、緩、急、冷、飢、渴、飽、力、劣、悶、癢、黏、病、老、死、疲、息、勇。何等法處所攝色？有五種應知，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起、色定自在所生色。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立色蘊？謂諸所有色，若四大種及四大種所造。云何四大種？謂地界、水界、火界、風界。何等地界？謂堅鞕性。何等水界？謂流濕性。何等火界？謂溫熱性。何等風界？謂輕等動性。云何所造色？謂眼根、耳根、鼻根、舌根、身根，色聲香味所觸一分，及法處所攝色。何等眼根？謂四大種所造眼識所依清淨色。何等耳根？謂四大種所造耳識所依清淨色。何等鼻根？謂四大種所造鼻識所依清淨色。何等舌根？謂四大種所造舌識所依清淨色。何等身根？謂四大種所造身識所依清淨色。何等為色？謂四大種所造眼根所行義，謂青、黃、赤、白、長、短、方、圓、麁、細、高、下、正、不正、光、影、明、闇、雲、煙、塵、霧、逈色、表色、空一顯色。此復三種，謂妙、不妙、俱相違色。何等為聲？謂四大種所造耳根所取義，或可意、或不可意、或俱相違，或執受大種為因、或不執受大種為因、或俱大種為因，或世所極成、或成所引、或遍計所起，或聖言所攝、或非聖言所攝。何等為香？謂四大種所造鼻根所取義，謂好香、惡香、平等香、俱生香、和合香、變異香。何等為味？謂四大種所造舌根所取義，謂苦、酢、甘、辛、醎、淡，或可意、或不可意、或俱相違、或俱生，或和合，或變異。何等所觸一分？謂四大種所造身根所取義，謂滑性、澁性、輕性、重性、軟性、緩、急、冷、飢、渴、飽、力、劣、悶、癢、黏、病、老、死、疲、息、勇。何等法處所攝色？有五種應知，謂極略色、極逈色、受所引色、遍計所起、色定自在所生色。

云何建立受蘊？謂六受身：眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。如是六受身，或樂、或苦、或不苦不樂。復有樂身受、苦身受、不苦不樂身受。樂心受、苦心受、不苦不樂心受。復有樂有味受、苦有味受、不苦不樂有味受。樂無味受、苦無味受、不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜受、苦依耽嗜受、不苦不樂依耽嗜受。樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。何等身受？謂五識相應受。何等心受？謂意識相應受。何等有味受？謂自體愛相應受。何等無味受？謂此愛不相應受。何等依耽嗜受？謂妙五欲愛相應受。何等依出離受？謂此愛不相應受。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立受蘊？謂六受身：眼觸所生受、耳觸所生受、鼻觸所生受、舌觸所生受、身觸所生受、意觸所生受。如是六受身，或樂、或苦、或不苦不樂。復有樂身受、苦身受、不苦不樂身受。樂心受、苦心受、不苦不樂心受。復有樂有味受、苦有味受、不苦不樂有味受。樂無味受、苦無味受、不苦不樂無味受。復有樂依耽嗜受、苦依耽嗜受、不苦不樂依耽嗜受。樂依出離受、苦依出離受、不苦不樂依出離受。何等身受？謂五識相應受。何等心受？謂意識相應受。何等有味受？謂自體愛相應受。何等無味受？謂此愛不相應受。何等依耽嗜受？謂妙五欲愛相應受。何等依出離受？謂此愛不相應受。

云何建立想蘊？謂六想身：眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。由此想故，或了有相、或了無相，或了小、或了大，或了無量、或了無少所有無所有處。何等有相想？謂除不善言說無想界定及有頂定想，所餘諸想。何等無相想？謂所餘想。何等小想？謂能了欲界想。何等大想？謂能了色界想。何等無量想？謂能了空無邊處識無邊處想。何等無少所有無所有處想？謂能了無所有處想。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立想蘊？謂六想身：眼觸所生想、耳觸所生想、鼻觸所生想、舌觸所生想、身觸所生想、意觸所生想。由此想故，或了有相、或了無相，或了小、或了大，或了無量、或了無少所有無所有處。何等有相想？謂除不善言說無想界定及有頂定想，所餘諸想。何等無相想？謂所餘想。何等小想？謂能了欲界想。何等大想？謂能了色界想。何等無量想？謂能了空無邊處識無邊處想。何等無少所有無所有處想？謂能了無所有處想。

云何建立行蘊？謂六思身：眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。由此思故，思作諸善、思作雜染、思作分位差別。又即此思，除受及想，與餘心所法、心不相應行，總名行蘊。何等名為餘心所法？謂作意、觸、欲、勝解、念、三摩地、慧、信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、勤、安、不放逸、捨、不害、貪、瞋、慢、無明、疑、薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、不正知、散亂、睡眠、惡作、尋、伺。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立行蘊？謂六思身：眼觸所生思、耳觸所生思、鼻觸所生思、舌觸所生思、身觸所生思、意觸所生思。由此思故，思作諸善、思作雜染、思作分位差別。又即此思，除受及想，與餘心所法、心不相應行，總名行蘊。何等名為餘心所法？謂作意、觸、欲、勝解、念、三摩地、慧、信、慚、愧、無貪、無瞋、無癡、勤、安、不放逸、捨、不害、貪、瞋、慢、無明、疑、薩迦耶見、邊執見、見取、戒禁取、邪見、忿、恨、覆、惱、嫉、慳、誑、諂、憍、害、無慚、無愧、惛沈、掉舉、不信、懈怠、放逸、忘念、不正知、散亂、睡眠、惡作、尋、伺。

何等為思？謂於心造作意業為體，於善不善無記品中役心為業。何等作意？謂發動心為體，於所緣境持心為業。何等為觸？謂依三和合諸根變異分別為體，受所依為業。何等為欲？謂於所樂事彼彼引發所作希望為體，正勤所依為業。何等勝解？謂於決定事隨所決定印持為體，不可引轉為業。何等為念？謂於串習事令心明記不忘為體，不散亂為業。何等三摩地？謂於所觀事令心一境為體。智所依止為業。何等為慧？謂於所觀事擇法為體，斷疑為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為思？謂於心造作意業為體，於善不善無記品中役心為業。何等作意？謂發動心為體，於所緣境持心為業。何等為觸？謂依三和合諸根變異分別為體，受所依為業。何等為欲？謂於所樂事彼彼引發所作希望為體，正勤所依為業。何等勝解？謂於決定事隨所決定印持為體，不可引轉為業。何等為念？謂於串習事令心明記不忘為體，不散亂為業。何等三摩地？謂於所觀事令心一境為體。智所依止為業。何等為慧？謂於所觀事擇法為體，斷疑為業。

何等為信？謂於有體有德有能忍可清淨希望為體，樂欲所依為業。何等為慚？謂於諸過惡自羞為體，惡行止息所依為業。何等為愧？謂於諸過惡羞他為體，業如慚說。何等無貪？謂於有有具無著為體，惡行不轉所依為業。何等無瞋？謂於諸有情苦及苦具無恚為體，惡行不轉所依為業。何等無癡？謂由報教證智決擇為體，惡行不轉所依為業。何等為勤？謂心勇悍為體，或被甲、或加行、或無下、或無退、或無足，差別成滿善品為業。何等為安？謂止息身心麁重、身心調暢為體、除遣一切障礙為業。何等不放逸？謂依止正勤無貪無瞋無癡修諸善法，於心防護諸有漏法為體，成滿一切世出世福為業。何等為捨？謂依止正勤無貪無瞋無癡，與雜染住相違，心平等性、心正直性、心無功用住性為體，不容雜染所依為業。何等不害？謂無瞋善根一分心悲愍為體，不損惱為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為信？謂於有體有德有能忍可清淨希望為體，樂欲所依為業。何等為慚？謂於諸過惡自羞為體，惡行止息所依為業。何等為愧？謂於諸過惡羞他為體，業如慚說。何等無貪？謂於有有具無著為體，惡行不轉所依為業。何等無瞋？謂於諸有情苦及苦具無恚為體，惡行不轉所依為業。何等無癡？謂由報教證智決擇為體，惡行不轉所依為業。何等為勤？謂心勇悍為體，或被甲、或加行、或無下、或無退、或無足，差別成滿善品為業。何等為安？謂止息身心麁重、身心調暢為體、除遣一切障礙為業。何等不放逸？謂依止正勤無貪無瞋無癡修諸善法，於心防護諸有漏法為體，成滿一切世出世福為業。何等為捨？謂依止正勤無貪無瞋無癡，與雜染住相違，心平等性、心正直性、心無功用住性為體，不容雜染所依為業。何等不害？謂無瞋善根一分心悲愍為體，不損惱為業。

何等為貪？謂三界愛為體，生眾苦為業。何等為瞋？謂於有情苦及苦具心恚為體，不安隱住惡行所依為業。何等為慢？謂依止薩迦耶見心高舉為體，不敬苦生所依為業。何等無明？謂三界無知為體，於諸法中邪決定疑雜生起所依為業。何等為疑？謂於諦猶豫為體，善品不生所依為業。何等薩迦耶見？謂於五取蘊等隨觀執我及我所，諸忍欲覺觀見為體，一切見趣所依為業。何等邊執見？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，諸忍欲覺觀見為體，障處中行出離為業。何等見取，謂於諸見及見所依五取蘊等，隨觀執為最為勝為上為妙，諸忍欲覺觀見為體，執不正見所依為業。何等戒禁取？謂於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等，隨觀執為清淨為解脫為出離，諸忍欲覺觀見為體，勞而無果所依為業。何等邪見？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事、或邪分別，諸忍欲覺觀見為體，斷善根為業，及不善根堅固所依為業、不善生起為業、善不生起為業。如是五見，幾增益見？幾損減見？四是增益見，謂於所知境增益自性及差別故、於諸見中增益第一及清淨故。一多分是損減見。計前後際所有諸見，彼於此五幾見所攝？謂或二或一切。於不可記事所有諸見，彼於此五幾見所攝？謂或二或一切。薄伽梵觀何過失故，於蘊界處以五種相非毀執我？由觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故，謂異相過失、無常過失、不自在過失、無身過失、不由功用解脫過失。於五取蘊有二十句薩迦耶見，謂計色是我、我有諸色、色屬於我、我在色中，如是計受想行識是我，我有識等、識等屬我、我在識等中。於此諸見，幾是我見？幾是我所見？謂五是我見，十五是我所見。何因十五是我所見？由相應我所故、隨轉我所故、不離我所故。薩迦耶見，當言於事了不了耶？當言於事不得決了，如於繩上妄起蛇解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為貪？謂三界愛為體，生眾苦為業。何等為瞋？謂於有情苦及苦具心恚為體，不安隱住惡行所依為業。何等為慢？謂依止薩迦耶見心高舉為體，不敬苦生所依為業。何等無明？謂三界無知為體，於諸法中邪決定疑雜生起所依為業。何等為疑？謂於諦猶豫為體，善品不生所依為業。何等薩迦耶見？謂於五取蘊等隨觀執我及我所，諸忍欲覺觀見為體，一切見趣所依為業。何等邊執見？謂於五取蘊等隨觀執或斷或常，諸忍欲覺觀見為體，障處中行出離為業。何等見取，謂於諸見及見所依五取蘊等，隨觀執為最為勝為上為妙，諸忍欲覺觀見為體，執不正見所依為業。何等戒禁取？謂於諸戒禁及戒禁所依五取蘊等，隨觀執為清淨為解脫為出離，諸忍欲覺觀見為體，勞而無果所依為業。何等邪見？謂謗因謗果、或謗作用、或壞實事、或邪分別，諸忍欲覺觀見為體，斷善根為業，及不善根堅固所依為業、不善生起為業、善不生起為業。如是五見，幾增益見？幾損減見？四是增益見，謂於所知境增益自性及差別故、於諸見中增益第一及清淨故。一多分是損減見。計前後際所有諸見，彼於此五幾見所攝？謂或二或一切。於不可記事所有諸見，彼於此五幾見所攝？謂或二或一切。薄伽梵觀何過失故，於蘊界處以五種相非毀執我？由觀彼攝受薩迦耶見者有五種過失故，謂異相過失、無常過失、不自在過失、無身過失、不由功用解脫過失。於五取蘊有二十句薩迦耶見，謂計色是我、我有諸色、色屬於我、我在色中，如是計受想行識是我，我有識等、識等屬我、我在識等中。於此諸見，幾是我見？幾是我所見？謂五是我見，十五是我所見。何因十五是我所見？由相應我所故、隨轉我所故、不離我所故。薩迦耶見，當言於事了不了耶？當言於事不得決了，如於繩上妄起蛇解。

何等為忿？謂於現前不饒益相，瞋之一分，心怒為體，執杖憤發所依為業。何等為恨？謂自此已後，即瞋一分，懷怨不捨為體，不忍所依為業。何等為覆？謂於所作罪他正舉時，癡之一分，隱藏為體，悔不安住所依為業。何等為惱？忿恨居先，瞋之一分，心戾為體，高暴麁言所依為業、生起非福為業、不安隱住為業。何等為嫉？謂耽著利養不耐他榮，瞋之一分，心妬為體，令心憂慼不安隱住為業。何等為慳？謂耽著利養於資生具，貪之一分，心悋為體，不捨所依為業。何等為誑？謂耽著利養，貪癡一分，詐現不實功德為體，邪命所依為業。何等為諂？謂耽著利養，貪癡一分，矯設方便隱實過惡為體，障正教授為業。何等為憍？謂或依少年無病長壽之相、或得隨一有漏榮利之事，貪之一分，令心悅豫為體，一切煩惱及隨煩惱所依為業。何等為害？謂瞋之一分，無哀無悲無愍為體，損惱有情為業。何等無慚？謂貪瞋癡分，於諸過惡不自羞為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。何等無愧？謂貪瞋癡分，於諸過惡不羞他為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。何等惛沈？謂愚癡分，心無堪任為體，障毘鉢舍那為業。何等掉舉？謂貪欲分，隨念淨相心不寂靜為體，障奢摩他為業。何等不信？謂愚癡分，於諸善法心不忍可、心不清淨、心不希望為體，懈怠所依為業。何等懈怠？謂愚癡分，依著睡眠倚臥為樂、心不策勵為體，障修方便善品為業。何等放逸？謂依懈怠及貪瞋癡不修善法，於有漏法心不防護為體，憎惡損善所依為業。何等忘念？謂諸煩惱相應念為體，散亂所依為業。何等不正知？謂諸煩惱相應慧為體，由此慧故起不正知身語心行，毀所依為業。何等散亂，謂貪瞋癡分，心流散為體。此復六種，謂自性散亂、外散亂、內散亂、相散亂、麁重散、亂作意散亂。云何自性散亂？謂五識身。云何外散亂？謂正修善時於五妙欲其心馳散。云何內散亂？謂正修善時沈掉味著。云何相散亂？謂為他歸信矯示修善。云何麁重散亂？謂依我我所執及我慢品麁重力故，修善法時於已生起所有諸受起我我所，及與我慢執受間雜取相。云何作意散亂？謂依餘乘餘定若依若入，所有流散能障離欲為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等為忿？謂於現前不饒益相，瞋之一分，心怒為體，執杖憤發所依為業。何等為恨？謂自此已後，即瞋一分，懷怨不捨為體，不忍所依為業。何等為覆？謂於所作罪他正舉時，癡之一分，隱藏為體，悔不安住所依為業。何等為惱？忿恨居先，瞋之一分，心戾為體，高暴麁言所依為業、生起非福為業、不安隱住為業。何等為嫉？謂耽著利養不耐他榮，瞋之一分，心妬為體，令心憂慼不安隱住為業。何等為慳？謂耽著利養於資生具，貪之一分，心悋為體，不捨所依為業。何等為誑？謂耽著利養，貪癡一分，詐現不實功德為體，邪命所依為業。何等為諂？謂耽著利養，貪癡一分，矯設方便隱實過惡為體，障正教授為業。何等為憍？謂或依少年無病長壽之相、或得隨一有漏榮利之事，貪之一分，令心悅豫為體，一切煩惱及隨煩惱所依為業。何等為害？謂瞋之一分，無哀無悲無愍為體，損惱有情為業。何等無慚？謂貪瞋癡分，於諸過惡不自羞為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。何等無愧？謂貪瞋癡分，於諸過惡不羞他為體，一切煩惱及隨煩惱助伴為業。何等惛沈？謂愚癡分，心無堪任為體，障毘鉢舍那為業。何等掉舉？謂貪欲分，隨念淨相心不寂靜為體，障奢摩他為業。何等不信？謂愚癡分，於諸善法心不忍可、心不清淨、心不希望為體，懈怠所依為業。何等懈怠？謂愚癡分，依著睡眠倚臥為樂、心不策勵為體，障修方便善品為業。何等放逸？謂依懈怠及貪瞋癡不修善法，於有漏法心不防護為體，憎惡損善所依為業。何等忘念？謂諸煩惱相應念為體，散亂所依為業。何等不正知？謂諸煩惱相應慧為體，由此慧故起不正知身語心行，毀所依為業。何等散亂，謂貪瞋癡分，心流散為體。此復六種，謂自性散亂、外散亂、內散亂、相散亂、麁重散、亂作意散亂。云何自性散亂？謂五識身。云何外散亂？謂正修善時於五妙欲其心馳散。云何內散亂？謂正修善時沈掉味著。云何相散亂？謂為他歸信矯示修善。云何麁重散亂？謂依我我所執及我慢品麁重力故，修善法時於已生起所有諸受起我我所，及與我慢執受間雜取相。云何作意散亂？謂依餘乘餘定若依若入，所有流散能障離欲為業。

何等睡眠？謂依睡眠因緣，是愚癡分，心略為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，越失可作所依為業。何等惡作？謂依樂作不樂作、應作不應作，是愚癡分，心追悔為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，能障心住為業。何等為尋？謂或依思或依慧尋求意言，令心麁轉為體。何等為伺？謂或依思或依慧伺察意言，令心細轉為體。如是二種，安不安住所依為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等睡眠？謂依睡眠因緣，是愚癡分，心略為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，越失可作所依為業。何等惡作？謂依樂作不樂作、應作不應作，是愚癡分，心追悔為體，或善或不善或無記、或時或非時、或應爾或不應爾，能障心住為業。何等為尋？謂或依思或依慧尋求意言，令心麁轉為體。何等為伺？謂或依思或依慧伺察意言，令心細轉為體。如是二種，安不安住所依為業。

復次諸善心所斷自所治為業，煩惱隨煩惱障自能治為業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復次諸善心所斷自所治為業，煩惱隨煩惱障自能治為業。

何等名為心不相應行？謂得、無想定、滅盡定、無想異熟、命根、眾同分、生、老、住、無常、名身、句身、文身、異生性、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合等。何等為得、謂於善不善無記法若增若減，假立獲得成就。何等無想定？謂已離遍淨欲、未離上欲，出離想作意為先故，於不恒行心心所滅，假立無想定。何等滅盡定？謂已離無所有處欲，超過有頂，暫息想作意為先故，於不恒行諸心心所及恒行一分心心所滅，假立滅盡定。何等無想異熟？謂已生無想有情天中，於不恒行心心所滅，假立無想異熟。何等命根？謂於眾同分先業所引，住時決定，假立命根。何等眾同分？謂如是如是有情，於種種類自體相似，假立眾同分。何等為生？謂於眾同分諸行本無今有，假立為生。何等為老？謂於眾同分諸行相續變異，假立為老。何等為住？謂於眾同分諸行相續不變壞，假立為住。何等無常？謂於眾同分諸行相續變壞，假立無常。何等名身？謂於諸法自性增言，假立名身。何等句身？謂於諸法差別增言，假立句身。何等文身？謂於彼二所依諸字，假立文身。此言文者，能彰彼二故。此又名顯，能顯彼義故。此復名字，無異轉故。何等異生性？謂於聖法不得，假立異生性。何等流轉？謂於因果相續不斷，假立流轉。何等定異？謂於因果種種差別，假立定異。何等相應？謂於因果相稱，假立相應。何等勢速？謂於因果迅疾流轉，假立勢速。何等次第？謂於因果一一流轉，假立次第。何等為時？謂於因果相續流轉，假立為時。何等為方？謂於東西南北四維上下因果差別，假立為方。何等為數？謂於諸行一一差別，假立為數。何等和合？謂於因果眾緣集會，假立和合。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等名為心不相應行？謂得、無想定、滅盡定、無想異熟、命根、眾同分、生、老、住、無常、名身、句身、文身、異生性、流轉、定異、相應、勢速、次第、時、方、數、和合等。何等為得、謂於善不善無記法若增若減，假立獲得成就。何等無想定？謂已離遍淨欲、未離上欲，出離想作意為先故，於不恒行心心所滅，假立無想定。何等滅盡定？謂已離無所有處欲，超過有頂，暫息想作意為先故，於不恒行諸心心所及恒行一分心心所滅，假立滅盡定。何等無想異熟？謂已生無想有情天中，於不恒行心心所滅，假立無想異熟。何等命根？謂於眾同分先業所引，住時決定，假立命根。何等眾同分？謂如是如是有情，於種種類自體相似，假立眾同分。何等為生？謂於眾同分諸行本無今有，假立為生。何等為老？謂於眾同分諸行相續變異，假立為老。何等為住？謂於眾同分諸行相續不變壞，假立為住。何等無常？謂於眾同分諸行相續變壞，假立無常。何等名身？謂於諸法自性增言，假立名身。何等句身？謂於諸法差別增言，假立句身。何等文身？謂於彼二所依諸字，假立文身。此言文者，能彰彼二故。此又名顯，能顯彼義故。此復名字，無異轉故。何等異生性？謂於聖法不得，假立異生性。何等流轉？謂於因果相續不斷，假立流轉。何等定異？謂於因果種種差別，假立定異。何等相應？謂於因果相稱，假立相應。何等勢速？謂於因果迅疾流轉，假立勢速。何等次第？謂於因果一一流轉，假立次第。何等為時？謂於因果相續流轉，假立為時。何等為方？謂於東西南北四維上下因果差別，假立為方。何等為數？謂於諸行一一差別，假立為數。何等和合？謂於因果眾緣集會，假立和合。

云何建立識蘊？謂心、意、識差別。何等為心？謂蘊界處習氣所熏一切種子阿賴耶識。亦名異熟識，亦名阿陀那識，以能積集諸習氣故。何等為意？謂一切時緣阿賴耶識思度為性，與四煩惱恒相應，謂我見、我愛、我慢、無明。此意遍行一切善不善無記位，唯除聖道現前，若處滅盡定及在無學地。又六識以無間滅識為意。何等為識？謂六識身：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。何等眼識？謂依眼緣色了別為性。何等耳識？謂依耳緣聲了別為性。何等鼻識？謂依鼻緣香了別為性。何等舌識？謂依舌緣味了別為性。何等身識？謂依身緣觸了別為性。何等意識？謂依意緣法了別為性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立識蘊？謂心、意、識差別。何等為心？謂蘊界處習氣所熏一切種子阿賴耶識。亦名異熟識，亦名阿陀那識，以能積集諸習氣故。何等為意？謂一切時緣阿賴耶識思度為性，與四煩惱恒相應，謂我見、我愛、我慢、無明。此意遍行一切善不善無記位，唯除聖道現前，若處滅盡定及在無學地。又六識以無間滅識為意。何等為識？謂六識身：眼識、耳識、鼻識、舌識、身識、意識。何等眼識？謂依眼緣色了別為性。何等耳識？謂依耳緣聲了別為性。何等鼻識？謂依鼻緣香了別為性。何等舌識？謂依舌緣味了別為性。何等身識？謂依身緣觸了別為性。何等意識？謂依意緣法了別為性。

云何建立界？謂色蘊即十界，眼界色界、耳界聲界、鼻界香界、舌界味界、身界觸界，及意界一分，受蘊想蘊行蘊即法界一分，識蘊即七識界，謂眼等六識界及意界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立界？謂色蘊即十界，眼界色界、耳界聲界、鼻界香界、舌界味界、身界觸界，及意界一分，受蘊想蘊行蘊即法界一分，識蘊即七識界，謂眼等六識界及意界。

何等界法蘊不攝耶？謂法界中諸無為法。此無為法復有八種，謂善法真如、不善法真如、無記法真如、虛空、非擇滅、擇滅、不動及想受滅。何等善法真如？謂無我性，亦名空性、無相、實際、勝義、法界。何故真如說名真如？謂彼自性無變異故。何故真如名無我性？離二我故。何故真如名為空性？一切雜染所不行故。何故真如名為無相？以一切相皆寂靜故。何故真如名為實際？以無顛倒所緣性故。何故真如名為勝義？最勝聖智所行處故。何故真如名為法界？一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故。如善法真如，當知不善法真如、無記法真如亦爾。何等虛空？謂無色性，容受一切所作業故。何等非擇滅？謂是滅非離繫。何等擇滅？謂是滅是離繫。何等不動？謂已離遍淨欲、未離上欲，苦樂滅。何等想受滅？謂已離無所有處欲，超過有頂，暫息想作意為先故，諸不恒行心心所滅，及恒行一分心心所滅。又若五種色，若受想行蘊，及此所說八無為法，如是十六總名法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何等界法蘊不攝耶？謂法界中諸無為法。此無為法復有八種，謂善法真如、不善法真如、無記法真如、虛空、非擇滅、擇滅、不動及想受滅。何等善法真如？謂無我性，亦名空性、無相、實際、勝義、法界。何故真如說名真如？謂彼自性無變異故。何故真如名無我性？離二我故。何故真如名為空性？一切雜染所不行故。何故真如名為無相？以一切相皆寂靜故。何故真如名為實際？以無顛倒所緣性故。何故真如名為勝義？最勝聖智所行處故。何故真如名為法界？一切聲聞獨覺諸佛妙法所依相故。如善法真如，當知不善法真如、無記法真如亦爾。何等虛空？謂無色性，容受一切所作業故。何等非擇滅？謂是滅非離繫。何等擇滅？謂是滅是離繫。何等不動？謂已離遍淨欲、未離上欲，苦樂滅。何等想受滅？謂已離無所有處欲，超過有頂，暫息想作意為先故，諸不恒行心心所滅，及恒行一分心心所滅。又若五種色，若受想行蘊，及此所說八無為法，如是十六總名法界。

云何建立處？謂十色界即十色處，七識界即意處，法界即法處。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 云何建立處？謂十色界即十色處，七識界即意處，法界即法處。

由此道理，諸蘊界處三法所攝，謂色蘊、法界、意處。如說眼及眼界，若有眼亦眼界耶？設有眼界亦眼耶？或有眼非眼界，謂阿羅漢最後眼。或有眼界非眼，謂處卵㲉羯邏藍時、頞部曇時、閉尸時，在母腹中若不得眼，設得已失；若生無色異生所有眼因。或有眼亦眼界，謂所餘位。或有無眼無眼界，謂已入無餘依涅槃界，及諸聖者生無色界。如眼與眼界，如是耳鼻舌身與耳等界，隨其所應盡當知。若有意亦意界耶？設有意界亦意耶？或有意非意界，謂阿羅漢最後意。或有意界非意，謂處滅定者所有意因。或有意亦意界，謂所餘位。或有無意無意界，謂已入無餘依涅槃界。若生長彼地，即用彼地眼還見彼地色耶？或有即用彼地眼還見彼地色，或復餘地。謂生長欲界，用色廛眼見欲廛色；或用色廛上地眼見下地色。如以眼對色，如是以耳對聲。如生長欲界，如是生長色界。若生長欲界，即以欲廛鼻舌身，還嗅甞覺欲廛香味觸。若生長色界，即以色廛身，還覺自地觸。彼界自性定無香味，離段食貪故。由此道理亦無鼻舌兩識。若生長欲界，即以欲廛意知三界法及無漏法。如生長欲界，如是生長色界。若生長無色界，以無色廛意，知無色廛自地法及無漏法，若以無漏意知三界法及無漏法。何故諸蘊如是次第？由識住故，謂四識住及識。又前為後依故，如其色相而領受故，如所領受而了知故，如所了知而思作故，如所思作隨彼彼處而了別故。又由染污清淨故，謂若於是處而起染淨，若由領受取相造作故染污清淨，若所染污及所清淨，由此理故說蘊次第。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此道理，諸蘊界處三法所攝，謂色蘊、法界、意處。如說眼及眼界，若有眼亦眼界耶？設有眼界亦眼耶？或有眼非眼界，謂阿羅漢最後眼。或有眼界非眼，謂處卵㲉羯邏藍時、頞部曇時、閉尸時，在母腹中若不得眼，設得已失；若生無色異生所有眼因。或有眼亦眼界，謂所餘位。或有無眼無眼界，謂已入無餘依涅槃界，及諸聖者生無色界。如眼與眼界，如是耳鼻舌身與耳等界，隨其所應盡當知。若有意亦意界耶？設有意界亦意耶？或有意非意界，謂阿羅漢最後意。或有意界非意，謂處滅定者所有意因。或有意亦意界，謂所餘位。或有無意無意界，謂已入無餘依涅槃界。若生長彼地，即用彼地眼還見彼地色耶？或有即用彼地眼還見彼地色，或復餘地。謂生長欲界，用色廛眼見欲廛色；或用色廛上地眼見下地色。如以眼對色，如是以耳對聲。如生長欲界，如是生長色界。若生長欲界，即以欲廛鼻舌身，還嗅甞覺欲廛香味觸。若生長色界，即以色廛身，還覺自地觸。彼界自性定無香味，離段食貪故。由此道理亦無鼻舌兩識。若生長欲界，即以欲廛意知三界法及無漏法。如生長欲界，如是生長色界。若生長無色界，以無色廛意，知無色廛自地法及無漏法，若以無漏意知三界法及無漏法。何故諸蘊如是次第？由識住故，謂四識住及識。又前為後依故，如其色相而領受故，如所領受而了知故，如所了知而思作故，如所思作隨彼彼處而了別故。又由染污清淨故，謂若於是處而起染淨，若由領受取相造作故染污清淨，若所染污及所清淨，由此理故說蘊次第。

何故諸界如是次第？由隨世事差別轉故。云何世事差別而轉？謂諸世間最初相見，既相見已更相問訊，既問訊已即受沐浴塗香花鬘，次受種種上妙飲食，次受種種臥具侍女，然後意界處處分別，以內界次第故建立外界，隨此次第建立識界。如界次第，處亦如是。蘊義云何？諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，彼一切略說一色蘊，積聚義故，如財貨蘊。如是乃至識蘊。又苦相廣大故名為蘊，如大材蘊。如契經言：如是純大苦蘊集故。又荷雜染擔故名為蘊，如肩荷擔。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何故諸界如是次第？由隨世事差別轉故。云何世事差別而轉？謂諸世間最初相見，既相見已更相問訊，既問訊已即受沐浴塗香花鬘，次受種種上妙飲食，次受種種臥具侍女，然後意界處處分別，以內界次第故建立外界，隨此次第建立識界。如界次第，處亦如是。蘊義云何？諸所有色，若過去若未來若現在、若內若外、若麁若細、若劣若勝、若遠若近，彼一切略說一色蘊，積聚義故，如財貨蘊。如是乃至識蘊。又苦相廣大故名為蘊，如大材蘊。如契經言：如是純大苦蘊集故。又荷雜染擔故名為蘊，如肩荷擔。

界義云何？一切法種子義；又能持自相義；又能持因果性義；又攝持一切法差別義。處義云何？識生長門義是處義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 界義云何？一切法種子義；又能持自相義；又能持因果性義；又攝持一切法差別義。處義云何？識生長門義是處義。

如佛所說：色如聚沫，受如浮泡，想如陽焰，行如芭蕉，識如幻化。以何義故色如聚沫乃至識如幻化？以無我故、離淨故、少味故、不堅故、不實故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如佛所說：色如聚沫，受如浮泡，想如陽焰，行如芭蕉，識如幻化。以何義故色如聚沫乃至識如幻化？以無我故、離淨故、少味故、不堅故、不實故。