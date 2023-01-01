大乘莊嚴經論卷第十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第十三

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

行住品第二十三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住品第二十三

釋曰：已說菩薩功德，次說菩薩五種相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說菩薩功德，次說菩薩五種相。偈曰：

內心有憐愍， 愛語及勇健， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內心有憐愍， 愛語及勇健，

開手并釋義， 此五菩薩相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 開手并釋義， 此五菩薩相。

釋曰：菩薩有五種相，一憐愍、二愛語、三勇健、四開手、五釋義。憐愍者，以菩提心攝利眾生故。愛語者，令於佛法得正信故。勇健者，難行苦行不退屈故。開手者，以財攝故。釋義者，以法攝故。此五種相，應知初一是心、後四是行。已說菩薩五種相，次說菩薩在家出家分。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩有五種相，一憐愍、二愛語、三勇健、四開手、五釋義。憐愍者，以菩提心攝利眾生故。愛語者，令於佛法得正信故。勇健者，難行苦行不退屈故。開手者，以財攝故。釋義者，以法攝故。此五種相，應知初一是心、後四是行。已說菩薩五種相，次說菩薩在家出家分。偈曰：

菩薩一切時， 恒居輪王位， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩一切時， 恒居輪王位，

利益眾生作， 在家分如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生作， 在家分如此。

釋曰：菩薩在家恒作輪王，化行十善，離於十惡，此是利益。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩在家恒作輪王，化行十善，離於十惡，此是利益。偈曰：

受得及法得， 及以示現成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受得及法得， 及以示現成，

三種出家分， 在於一切地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三種出家分， 在於一切地。

釋曰：菩薩出家有三分，一受得分，謂從他受護；二法得分，謂得無流護；三示現分，謂變化作受。得分謂信行地，法得分及示現分謂入大地。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩出家有三分，一受得分，謂從他受護；二法得分，謂得無流護；三示現分，謂變化作受。得分謂信行地，法得分及示現分謂入大地。偈曰：

應知出家分， 無量功德具， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知出家分， 無量功德具，

欲比在家分， 最勝彼無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲比在家分， 最勝彼無等。

釋曰：二分挍量出家分勝，由無量功德具足故。已說菩薩在家出家分，次說菩薩五種極大心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：二分挍量出家分勝，由無量功德具足故。已說菩薩在家出家分，次說菩薩五種極大心。偈曰：

愛果及善根， 涅槃欲令得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛果及善根， 涅槃欲令得，

未淨淨極淨， 謂在諸地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未淨淨極淨， 謂在諸地中。

釋曰：五極大心者，一樂極大心、二利極大心、三未淨極大心、四已淨極大心、五極淨極大心。愛果者，謂樂極大心，令諸眾生得後世愛果故。善根者，謂利極大心，令諸眾生現行諸善及得涅槃故。未淨者，謂未淨極大心，即信行地菩薩。淨者，謂已淨極大心，即初地至七地菩薩。極淨者，謂極淨極大心，即後三地菩薩。已說菩薩五種極大心，次說菩薩四種攝眾生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：五極大心者，一樂極大心、二利極大心、三未淨極大心、四已淨極大心、五極淨極大心。愛果者，謂樂極大心，令諸眾生得後世愛果故。善根者，謂利極大心，令諸眾生現行諸善及得涅槃故。未淨者，謂未淨極大心，即信行地菩薩。淨者，謂已淨極大心，即初地至七地菩薩。極淨者，謂極淨極大心，即後三地菩薩。已說菩薩五種極大心，次說菩薩四種攝眾生。偈曰：

欲樂及平等， 增上與徒眾， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲樂及平等， 增上與徒眾，

四心於諸地， 攝受一切生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四心於諸地， 攝受一切生。

釋曰：四種攝眾生者，一欲樂心攝，由以菩提心攝故；二平等心攝，由入初地得自他平等心攝故；三增上心攝，由居主位以自在力攝故；四徒眾心攝，由攝成自弟子故。已說菩薩四種攝眾生，次說菩薩四種受生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種攝眾生者，一欲樂心攝，由以菩提心攝故；二平等心攝，由入初地得自他平等心攝故；三增上心攝，由居主位以自在力攝故；四徒眾心攝，由攝成自弟子故。已說菩薩四種攝眾生，次說菩薩四種受生。偈曰：

業力及願力， 定力亦通力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 業力及願力， 定力亦通力，

依此四種力， 菩薩而受生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此四種力， 菩薩而受生。

釋曰：四種受生者，一業力生、二願力生、三定力生、四通力生。業力生者，謂信行地菩薩業力自在，隨所欲處而受生故。願力生者，謂入大地菩薩願力自在，為成熟他受畜生等生故。定力生者，謂得定菩薩定力自在，捨於上界下受生故。通力生者，謂得神通菩薩通力自在，能於兜率天等示現諸相而受生故。已說菩薩四種受生，次說菩薩十一住相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種受生者，一業力生、二願力生、三定力生、四通力生。業力生者，謂信行地菩薩業力自在，隨所欲處而受生故。願力生者，謂入大地菩薩願力自在，為成熟他受畜生等生故。定力生者，謂得定菩薩定力自在，捨於上界下受生故。通力生者，謂得神通菩薩通力自在，能於兜率天等示現諸相而受生故。已說菩薩四種受生，次說菩薩十一住相。偈曰：

證空證業果， 住禪住覺分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證空證業果， 住禪住覺分，

觀諦觀緣起， 無相無功用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀諦觀緣起， 無相無功用，

化力淨二門， 及以菩提淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化力淨二門， 及以菩提淨，

以此諸所說， 立地相應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以此諸所說， 立地相應知。

釋曰：十一住者即十一地，住者名地故。證空者顯初住相，多住人法二無我故。證業果者顯第二住相，證業及果不壞，能護戒故。住禪者顯第三住相，能生欲界而不退禪故。住覺分者顯第四住相，能入生死而不捨覺分故。觀諦者顯第五住相，以明教化惱唯惱心，以我無故。觀緣起者顯第六住相，能不起染心而依緣起受生故。無相者顯第七住相，行雖功用而上參一道，多住無相故。無功用者顯第八住相，雖淨佛土而無起作，多住無功用故。化力者顯第九住相，四辯自在能成熟一切眾生故。淨二門者顯第十住相，三昧門、陀羅尼門極清淨故。淨菩提者顯第十一住相，一切智障斷究竟故。已說菩薩十一住相，次說菩薩依地立名。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：十一住者即十一地，住者名地故。證空者顯初住相，多住人法二無我故。證業果者顯第二住相，證業及果不壞，能護戒故。住禪者顯第三住相，能生欲界而不退禪故。住覺分者顯第四住相，能入生死而不捨覺分故。觀諦者顯第五住相，以明教化惱唯惱心，以我無故。觀緣起者顯第六住相，能不起染心而依緣起受生故。無相者顯第七住相，行雖功用而上參一道，多住無相故。無功用者顯第八住相，雖淨佛土而無起作，多住無功用故。化力者顯第九住相，四辯自在能成熟一切眾生故。淨二門者顯第十住相，三昧門、陀羅尼門極清淨故。淨菩提者顯第十一住相，一切智障斷究竟故。已說菩薩十一住相，次說菩薩依地立名。偈曰：

初三三行淨， 次三三慢斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初三三行淨， 次三三慢斷，

後三覺捨化， 第十有四名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後三覺捨化， 第十有四名。

釋曰：於十地中建立十菩薩名。初三三行淨者，初地名見淨，菩薩得人法二見對治智故。第二地名戒淨，菩薩微細犯垢永無體故。第三地名定淨，菩薩諸禪三昧得不退故。次三三慢斷者，第四地名斷法門異慢，菩薩於諸經法破起差別慢故。第五地名斷相續異慢，菩薩入十平等心於一切相續得平等故。第六地名斷染淨異慢，菩薩如性本淨、客塵故染能住緣起法，如不起黑白差別見故。後三覺捨化者，第七地名得覺，菩薩住無相力，能念念中修三十七覺分故。第八地名行捨，菩薩住無功用無相故；亦名淨土，菩薩方便行與不退地菩薩合故。第九地名化眾生，菩薩能成熟一切眾生故。第十有四名者，一名大神通，菩薩得大神通故；二名滿法身，菩薩具無量三昧門陀羅尼門故；三名能現身，菩薩住兜率天等示相身故；四名受職，菩薩於諸佛所得受職故。已說菩薩依地立名，次說菩薩隨地修學及學果。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：於十地中建立十菩薩名。初三三行淨者，初地名見淨，菩薩得人法二見對治智故。第二地名戒淨，菩薩微細犯垢永無體故。第三地名定淨，菩薩諸禪三昧得不退故。次三三慢斷者，第四地名斷法門異慢，菩薩於諸經法破起差別慢故。第五地名斷相續異慢，菩薩入十平等心於一切相續得平等故。第六地名斷染淨異慢，菩薩如性本淨、客塵故染能住緣起法，如不起黑白差別見故。後三覺捨化者，第七地名得覺，菩薩住無相力，能念念中修三十七覺分故。第八地名行捨，菩薩住無功用無相故；亦名淨土，菩薩方便行與不退地菩薩合故。第九地名化眾生，菩薩能成熟一切眾生故。第十有四名者，一名大神通，菩薩得大神通故；二名滿法身，菩薩具無量三昧門陀羅尼門故；三名能現身，菩薩住兜率天等示相身故；四名受職，菩薩於諸佛所得受職故。已說菩薩依地立名，次說菩薩隨地修學及學果。偈曰：

隨次依前六， 見性修三學， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨次依前六， 見性修三學，

隨次依後四， 得果有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨次依後四， 得果有四種。

釋曰：隨次依前六見性修三學者，菩薩於初地通達真如，第二地學增上戒，第三地學增上心，第四第五第六地學增上慧。慧有二境，一法實，謂苦等四諦；二緣起，謂逆順觀十二因緣。此二境亦在第二第三地中，是故彼地亦增上慧建立。然第四地中菩提分慧增上，第五地中諦觀慧增上，第六地中緣起觀慧增上，故此三地建立增上慧學。隨次依後四得果有四種者，依第七地得無相有功用住，為第一果。依第八地得無相無功用住，為第二果。依第九地得成熟眾生，為第三果。依第十地得二門成熟，為第四果。已說隨地修學及學果，次說菩薩隨地修習無流五陰。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：隨次依前六見性修三學者，菩薩於初地通達真如，第二地學增上戒，第三地學增上心，第四第五第六地學增上慧。慧有二境，一法實，謂苦等四諦；二緣起，謂逆順觀十二因緣。此二境亦在第二第三地中，是故彼地亦增上慧建立。然第四地中菩提分慧增上，第五地中諦觀慧增上，第六地中緣起觀慧增上，故此三地建立增上慧學。隨次依後四得果有四種者，依第七地得無相有功用住，為第一果。依第八地得無相無功用住，為第二果。依第九地得成熟眾生，為第三果。依第十地得二門成熟，為第四果。已說隨地修學及學果，次說菩薩隨地修習無流五陰。偈曰：

見性淨三身， 亦在前六地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見性淨三身， 亦在前六地，

餘地淨餘二， 遠離五障故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘地淨餘二， 遠離五障故。

釋曰：初地見性如前解，第二地中戒身清淨，第三地中定身清淨，第四第五第六地中慧身清淨。後四地及佛地，解脫身、解脫知見身清淨，由離五障故。五障者，第七地中以執相無知為障，第八地中以功用無知為障，第九地中以不能化生無知為障，第十地中以未淨二門無知為障。佛地中以礙障無知為障，謂此無知能礙聲聞緣覺境界智，諸佛知一切境無礙，由解脫此障故。已說菩薩隨地修無流五陰，次說菩薩隨地成就未成就。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初地見性如前解，第二地中戒身清淨，第三地中定身清淨，第四第五第六地中慧身清淨。後四地及佛地，解脫身、解脫知見身清淨，由離五障故。五障者，第七地中以執相無知為障，第八地中以功用無知為障，第九地中以不能化生無知為障，第十地中以未淨二門無知為障。佛地中以礙障無知為障，謂此無知能礙聲聞緣覺境界智，諸佛知一切境無礙，由解脫此障故。已說菩薩隨地修無流五陰，次說菩薩隨地成就未成就。偈曰：

未成就成就， 成復未成成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未成就成就， 成復未成成，

如地建立知， 分別無分別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如地建立知， 分別無分別。

釋曰：未成就成就者，彼信行地是未成就，自餘諸地是名成就。成復未成成者，於前成就地中復有未成就成就，七地已還名未成就，有功用故。八地已上是名成就，無功用故。問：前說歡喜地亦是成就，此義云何？答：如地建立知分別無分別，此由於地建立中知唯分別，於此分別亦無分別，所執能執俱無體故，約此義故說名成就。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：未成就成就者，彼信行地是未成就，自餘諸地是名成就。成復未成成者，於前成就地中復有未成就成就，七地已還名未成就，有功用故。八地已上是名成就，無功用故。問：前說歡喜地亦是成就，此義云何？答：如地建立知分別無分別，此由於地建立中知唯分別，於此分別亦無分別，所執能執俱無體故，約此義故說名成就。偈曰：

應知諸地中， 修習及成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知諸地中， 修習及成就，

此二不思議， 諸佛境界故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此二不思議， 諸佛境界故。

釋曰：菩薩於諸地中各有修習及成就，應知地地皆不可思議，由諸菩薩內自證覺是諸佛所知非餘人境界故。已說菩薩隨地成就未成就，次說菩薩入地十種相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於諸地中各有修習及成就，應知地地皆不可思議，由諸菩薩內自證覺是諸佛所知非餘人境界故。已說菩薩隨地成就未成就，次說菩薩入地十種相。偈曰：

明信及無劣， 無怯亦無待， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明信及無劣， 無怯亦無待，

通達及平等， 離偏亦離著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 通達及平等， 離偏亦離著，

及以知方便， 亦在聖眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以知方便， 亦在聖眾生，

如此十種相， 地地皆圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此十種相， 地地皆圓滿。

釋曰：入地菩薩地地皆有十相。何者為十？一明信、二無劣、三無怯、四無待、五通達、六平等、七離偏、八離著、九知方便、十聖眾生。明信者，於自地得明，於諸法中除無知故；於他地得信，於後諸地生願樂故。無劣者，聞深妙法不驚怖故。無怯者，行難行行，極勇猛故。無待者，起自地行不待教故。通達者，他地方便能起故。平等者，普於眾生同自心故。離偏者，耳聞毀譽無高下故。離著者，得輪王等位無愛染故。知方便者，知諸法不可得，為佛方便故。聖眾生者，諸佛徒眾恒在生故。此等十相地地皆具應知。已說菩薩入地十種相，次說菩薩地中十度相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：入地菩薩地地皆有十相。何者為十？一明信、二無劣、三無怯、四無待、五通達、六平等、七離偏、八離著、九知方便、十聖眾生。明信者，於自地得明，於諸法中除無知故；於他地得信，於後諸地生願樂故。無劣者，聞深妙法不驚怖故。無怯者，行難行行，極勇猛故。無待者，起自地行不待教故。通達者，他地方便能起故。平等者，普於眾生同自心故。離偏者，耳聞毀譽無高下故。離著者，得輪王等位無愛染故。知方便者，知諸法不可得，為佛方便故。聖眾生者，諸佛徒眾恒在生故。此等十相地地皆具應知。已說菩薩入地十種相，次說菩薩地中十度相。偈曰：

有欲無六障， 其次無亂慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有欲無六障， 其次無亂慧，

不漂亦不迴， 事友及供養， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不漂亦不迴， 事友及供養，

迴向將生勝， 修善與戲通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向將生勝， 修善與戲通，

功德藏如是， 佛子十六相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德藏如是， 佛子十六相。

釋曰：諸菩薩於諸地中得十度，有十六相。何者十六？一有欲樂，行諸度故。二無慳，離施障故。三無違，離戒障故。四無恚，離忍障故。五無懈，離進障故。六慈悲，離定障故。慈悲能與樂拔苦，是瞋惱對治，由定得故。七無惡慧，離慧障故。惡慧有三，謂自性分別、隨憶分別、顯示分別，此能斷故。八無亂慧，離異乘心故。九不漂，不為人天勝樂醉其心故。十不迴，不為不成就苦及難行苦退其心故。十一事友，依佛所示善知識聞大乘故。十二供養，供養三寶故。十三迴向，善巧方便故。十四生勝，此顯願波羅蜜相，離八難處不離諸佛菩薩故。十五修善，此顯力波羅蜜相，無間修諸善根故。十六戲通，此顯智波羅蜜相，遊戲諸大神通功德故。菩薩若得此相，則為一切眾中上首，是名佛子十六相。已說菩薩地中十度相，次說菩薩度度五功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩於諸地中得十度，有十六相。何者十六？一有欲樂，行諸度故。二無慳，離施障故。三無違，離戒障故。四無恚，離忍障故。五無懈，離進障故。六慈悲，離定障故。慈悲能與樂拔苦，是瞋惱對治，由定得故。七無惡慧，離慧障故。惡慧有三，謂自性分別、隨憶分別、顯示分別，此能斷故。八無亂慧，離異乘心故。九不漂，不為人天勝樂醉其心故。十不迴，不為不成就苦及難行苦退其心故。十一事友，依佛所示善知識聞大乘故。十二供養，供養三寶故。十三迴向，善巧方便故。十四生勝，此顯願波羅蜜相，離八難處不離諸佛菩薩故。十五修善，此顯力波羅蜜相，無間修諸善根故。十六戲通，此顯智波羅蜜相，遊戲諸大神通功德故。菩薩若得此相，則為一切眾中上首，是名佛子十六相。已說菩薩地中十度相，次說菩薩度度五功德。偈曰：

地地昇進時， 度度有五德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 地地昇進時， 度度有五德，

二及二及一， 應知止觀俱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二及二及一， 應知止觀俱。

釋曰：地地昇進時度度有五德者，菩薩於一一地修一一度，於一一度皆具五種功德。何者為五？一滅習、二得猗、三圓明、四相起、五廣因。滅習者，一一剎那滅除依中習氣聚故。得猗者，離種種相得法樂故。圓明者，遍知一切種不作分段故。相起者，由入大地無分別相生故。廣因者，為滿為淨一切種法身福聚智聚攝令增長故。二及二及一應知止觀俱者，此中應知，初二功德是奢摩他分，次二功德是毘鉢舍那分，第五功德是俱分。已說菩薩度度五功德，次釋菩薩十地名。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：地地昇進時度度有五德者，菩薩於一一地修一一度，於一一度皆具五種功德。何者為五？一滅習、二得猗、三圓明、四相起、五廣因。滅習者，一一剎那滅除依中習氣聚故。得猗者，離種種相得法樂故。圓明者，遍知一切種不作分段故。相起者，由入大地無分別相生故。廣因者，為滿為淨一切種法身福聚智聚攝令增長故。二及二及一應知止觀俱者，此中應知，初二功德是奢摩他分，次二功德是毘鉢舍那分，第五功德是俱分。已說菩薩度度五功德，次釋菩薩十地名。偈曰：

見真見利物， 此處得歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見真見利物， 此處得歡喜；

出犯出異心， 是名離垢地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 出犯出異心， 是名離垢地；

求法持法力， 作明故名明； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 求法持法力， 作明故名明；

惑障智障薪， 能燒是焰慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惑障智障薪， 能燒是焰慧；

難退有二種， 能退故難勝； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難退有二種， 能退故難勝；

不住二法觀， 恒現名現前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住二法觀， 恒現名現前；

雜道隣一道， 遠去名遠行； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 雜道隣一道， 遠去名遠行；

相想無相想， 動無不動地； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相想無相想， 動無不動地；

四辯智力巧， 說善稱善慧； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四辯智力巧， 說善稱善慧；

二門如雲遍， 雨法名法雲。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二門如雲遍， 雨法名法雲。

釋曰：見真見利物此處得歡喜者，菩薩於初地中一見真如，謂見自利，昔曾未見今時始見，去菩提近故。二見利物，謂見利他，一一剎那能成熟百眾生故。由此二見起勝歡喜，故名歡喜地。出犯出異心是名離垢地者，菩薩於二地中出二種垢，一出犯戒垢、二出起異乘心垢。由出二垢故，名離垢地。如《十地經》說：我等應得應淨一切種智故勤精進。求法持法力作明故名明者，菩薩於三地中得三昧自在力，於無量佛法能求能持，得大法明為他作明。由能以法自明明他，故名明地。惑障智障薪能燒是焰慧者，菩薩於四地中以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性。此地菩薩能起慧焰燒二障薪故，名焰慧地。難退有二種能退故難勝者，菩薩於五地中有二種難，一勤化眾生心無惱難、二眾生不從化心無惱難。此地菩薩能退二難、於難得勝故，名難勝地。不住二法觀恒現名現前者，菩薩於六地中依般若力，能不住生死涅槃二法。如此觀慧恒現在前故，名現前地。雜道隣一道遠去名遠行者，菩薩於七地中近一乘道，故名遠去。問：誰是遠去？答：功用方便究竟此遠能去，由此遠去故名遠行地。相想無相想動無不動地者，菩薩於八地中有相想及無相有功用想，二想俱不能動，由無此動故，故名不動地。四辯智力巧說善稱善慧者，菩薩於九地中四無礙慧最為殊勝，於一剎那頃三千世界所有人天異類異音異義異問，此地菩薩能以一音普答眾問遍斷眾疑，由此說善故名善慧地。二門如雲遍雨法名法雲者，菩薩於十地中，由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏習因，遍滿阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空，能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、於一一好、於一一毛孔，雨無量無邊法雨，充足一切可化眾生。由能如雲雨法故，名法雲地。問：釋別名已，云何名住？云何名地？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：見真見利物此處得歡喜者，菩薩於初地中一見真如，謂見自利，昔曾未見今時始見，去菩提近故。二見利物，謂見利他，一一剎那能成熟百眾生故。由此二見起勝歡喜，故名歡喜地。出犯出異心是名離垢地者，菩薩於二地中出二種垢，一出犯戒垢、二出起異乘心垢。由出二垢故，名離垢地。如《十地經》說：我等應得應淨一切種智故勤精進。求法持法力作明故名明者，菩薩於三地中得三昧自在力，於無量佛法能求能持，得大法明為他作明。由能以法自明明他，故名明地。惑障智障薪能燒是焰慧者，菩薩於四地中以菩提分慧為焰自性，以惑智二障為薪自性。此地菩薩能起慧焰燒二障薪故，名焰慧地。難退有二種能退故難勝者，菩薩於五地中有二種難，一勤化眾生心無惱難、二眾生不從化心無惱難。此地菩薩能退二難、於難得勝故，名難勝地。不住二法觀恒現名現前者，菩薩於六地中依般若力，能不住生死涅槃二法。如此觀慧恒現在前故，名現前地。雜道隣一道遠去名遠行者，菩薩於七地中近一乘道，故名遠去。問：誰是遠去？答：功用方便究竟此遠能去，由此遠去故名遠行地。相想無相想動無不動地者，菩薩於八地中有相想及無相有功用想，二想俱不能動，由無此動故，故名不動地。四辯智力巧說善稱善慧者，菩薩於九地中四無礙慧最為殊勝，於一剎那頃三千世界所有人天異類異音異義異問，此地菩薩能以一音普答眾問遍斷眾疑，由此說善故名善慧地。二門如雲遍雨法名法雲者，菩薩於十地中，由三昧門及陀羅尼門攝一切聞熏習因，遍滿阿梨耶識中，譬如浮雲遍滿虛空，能以此聞熏習雲，於一一剎那、於一一相、於一一好、於一一毛孔，雨無量無邊法雨，充足一切可化眾生。由能如雲雨法故，名法雲地。問：釋別名已，云何名住？云何名地？偈曰：

為集諸善根， 樂住故說住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為集諸善根， 樂住故說住，

數數數無畏， 復以地為名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 數數數無畏， 復以地為名。

釋曰：為集諸善根樂住故名住者，諸菩薩為成就種種善根，於一切時樂住一切地，是故諸地說名為住。數數數無畏復以地為名者，步彌耶名為地。步者，數數義。彌者，實數義。耶者，無畏義。諸菩薩欲進上地，於一一地中數數斷障礙、數數得功德，是名數數義。地以十數為量，諸菩薩於一一地中知斷爾所障礙、知得爾所功德、知此不虛，是名實數義。上地是無畏處，諸菩薩畏於自地中退失自他利功德進求上地，是名無畏義。由此三義，故名為地。已說菩薩十地名，次說菩薩四種得地差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：為集諸善根樂住故名住者，諸菩薩為成就種種善根，於一切時樂住一切地，是故諸地說名為住。數數數無畏復以地為名者，步彌耶名為地。步者，數數義。彌者，實數義。耶者，無畏義。諸菩薩欲進上地，於一一地中數數斷障礙、數數得功德，是名數數義。地以十數為量，諸菩薩於一一地中知斷爾所障礙、知得爾所功德、知此不虛，是名實數義。上地是無畏處，諸菩薩畏於自地中退失自他利功德進求上地，是名無畏義。由此三義，故名為地。已說菩薩十地名，次說菩薩四種得地差別。偈曰：

由信及由行， 由達亦由成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由信及由行， 由達亦由成，

應知諸菩薩， 得地有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知諸菩薩， 得地有四種。

釋曰：四種得地者，一由信得、二由行得、三由通達得、四由成就得。由信者，以信得諸地故，如信地中說。由行者，以正行得諸地故。諸菩薩於大乘法有十種正行：一書寫、二供養、三流傳、四聽受、五轉讀、六教他、七習誦、八解說、九思擇、十修習。此十正行能生無量功德聚，此行得地故名行得。通達者，通達第一義諦，乃至七地名通達。得成就者，八地至佛地名成就得。已說菩薩四種得地，差別次說菩薩四種修行差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種得地者，一由信得、二由行得、三由通達得、四由成就得。由信者，以信得諸地故，如信地中說。由行者，以正行得諸地故。諸菩薩於大乘法有十種正行：一書寫、二供養、三流傳、四聽受、五轉讀、六教他、七習誦、八解說、九思擇、十修習。此十正行能生無量功德聚，此行得地故名行得。通達者，通達第一義諦，乃至七地名通達。得成就者，八地至佛地名成就得。已說菩薩四種得地，差別次說菩薩四種修行差別。偈曰：

諸度諸覺分， 諸通及諸攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸度諸覺分， 諸通及諸攝，

為大亦為小， 俱入亦俱成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為大亦為小， 俱入亦俱成。

釋曰：總說一切菩薩行不過四種，一波羅蜜行、二菩提分行、三神通行、四攝生行。說波羅蜜行為求大乘眾生，說菩提分行為求小乘眾生，說神通行為令二種眾生得入佛法，說攝生行為令二種眾生成熟佛法。行住品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：總說一切菩薩行不過四種，一波羅蜜行、二菩提分行、三神通行、四攝生行。說波羅蜜行為求大乘眾生，說菩提分行為求小乘眾生，說神通行為令二種眾生得入佛法，說攝生行為令二種眾生成熟佛法。行住品究竟。

大乘莊嚴經論敬佛品第二十四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論敬佛品第二十四

釋曰：已說菩薩行住，次說禮佛功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說菩薩行住，次說禮佛功德。偈曰：

合心及離心， 不離利益心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 合心及離心， 不離利益心，

憐愍諸眾生， 救世我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 憐愍諸眾生， 救世我頂禮。

釋曰：此偈禮如來無量勝功德。合心者，是慈心，由與樂故。離心者，是悲心，由拔苦故。不離心者，是喜心，由恒悅故。利益心者，是捨心，由無染故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來無量勝功德。合心者，是慈心，由與樂故。離心者，是悲心，由拔苦故。不離心者，是喜心，由恒悅故。利益心者，是捨心，由無染故。偈曰：

一切障解脫， 一切世間勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切障解脫， 一切世間勝，

一切處遍滿， 心脫我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切處遍滿， 心脫我頂禮。

釋曰：此偈禮如來三處勝功德。一切障解脫者，顯解脫勝，由一切惑障、一切智障得解脫故。一切世間勝者，顯制入勝，由心自在，隨其所緣隨意轉故。一切處遍滿者，顯遍入勝，由一切境中智遍滿故。由此三義，心於三處而得解脫，故說心解脫。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來三處勝功德。一切障解脫者，顯解脫勝，由一切惑障、一切智障得解脫故。一切世間勝者，顯制入勝，由心自在，隨其所緣隨意轉故。一切處遍滿者，顯遍入勝，由一切境中智遍滿故。由此三義，心於三處而得解脫，故說心解脫。偈曰：

能遮彼惑起， 亦能害彼惑， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能遮彼惑起， 亦能害彼惑，

染污諸眾生， 悲者我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 染污諸眾生， 悲者我頂禮。

釋曰：此偈禮如來無諍勝功德。能遮彼惑起者，一切眾生應起煩惱，如來凡所作業能令不起。亦能害彼惑者，彼惑若已起，如來亦能令起對治方便。若餘人無諍，但能令他緣自不起煩惱，而不能令他起對治。如來無諍則不爾，非但令彼不起，亦能令彼起對治，是故為勝。染污諸眾生悲者我頂禮者，如來無諍三昧於一切染污眾生偏起憐愍，是故於彼名為悲者。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來無諍勝功德。能遮彼惑起者，一切眾生應起煩惱，如來凡所作業能令不起。亦能害彼惑者，彼惑若已起，如來亦能令起對治方便。若餘人無諍，但能令他緣自不起煩惱，而不能令他起對治。如來無諍則不爾，非但令彼不起，亦能令彼起對治，是故為勝。染污諸眾生悲者我頂禮者，如來無諍三昧於一切染污眾生偏起憐愍，是故於彼名為悲者。偈曰：

無功用無著， 無礙恒寂靜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無功用無著， 無礙恒寂靜，

能釋一切疑， 勝智我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能釋一切疑， 勝智我頂禮。

釋曰：此偈禮如來願智勝功德。如來願智由五事勝：一於起無功用、二於境不著、三於中無礙、四恒時寂靜、五能釋眾疑。由此五義，是故為勝。餘人願智，一非無功用，作意起故；二非無著，假定力故；三非無礙，少分知故；四非恒靜，非常定故；五不釋疑，有無知故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來願智勝功德。如來願智由五事勝：一於起無功用、二於境不著、三於中無礙、四恒時寂靜、五能釋眾疑。由此五義，是故為勝。餘人願智，一非無功用，作意起故；二非無著，假定力故；三非無礙，少分知故；四非恒靜，非常定故；五不釋疑，有無知故。偈曰：

所依及能依， 於言及於智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所依及能依， 於言及於智，

說者無礙慧， 善說我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說者無礙慧， 善說我頂禮。

釋曰：此偈禮如來無礙勝功德。所說有二種：一所依、謂法；二能依，謂義。說具有二種：一方言、二巧智。如來於此所說及說具，慧常無礙，是故為勝。說者，即顯無礙業。開示有方，故名善說。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來無礙勝功德。所說有二種：一所依、謂法；二能依，謂義。說具有二種：一方言、二巧智。如來於此所說及說具，慧常無礙，是故為勝。說者，即顯無礙業。開示有方，故名善說。偈曰：

能去及能聞， 知行知來去， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能去及能聞， 知行知來去，

令彼得出離， 教授我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令彼得出離， 教授我頂禮。

釋曰：此偈禮如來神通勝功德。能去者，是如意通，能往彼彼所故。能聞者，是天耳通，能聞彼彼音故。知行者，是他心通，能知彼人心行差別故。知來者，是宿住通，能知彼人前世從此因來故。知去者，是生死通，能知彼人今世從此因去故。令彼得出離者，是漏盡通，能如實為彼說法故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來神通勝功德。能去者，是如意通，能往彼彼所故。能聞者，是天耳通，能聞彼彼音故。知行者，是他心通，能知彼人心行差別故。知來者，是宿住通，能知彼人前世從此因來故。知去者，是生死通，能知彼人今世從此因去故。令彼得出離者，是漏盡通，能如實為彼說法故。偈曰：

眾生若有見， 知定是丈夫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若有見， 知定是丈夫，

深起淨信心， 方便我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深起淨信心， 方便我頂禮。

釋曰：此偈禮如來相好勝功德。一切眾生若有見者，即知如來是大丈夫，及於如來起淨信業，由以相好為方便故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來相好勝功德。一切眾生若有見者，即知如來是大丈夫，及於如來起淨信業，由以相好為方便故。偈曰：

取捨住變化， 定智得自在， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 取捨住變化， 定智得自在，

如此四清淨， 世尊我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此四清淨， 世尊我頂禮。

釋曰：此偈禮如來清淨勝功德。清淨四種：一身清淨、二緣清淨、三心清淨、四智清淨。取捨住者，顯身清淨，能於自身壽中若取若捨若住得自在故。變化者，顯緣清淨，能於諸境轉變起化得自在故。定者，顯心清淨，能於諸定出入得自在故。智者，顯智清淨，能知諸境無礙得自在故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來清淨勝功德。清淨四種：一身清淨、二緣清淨、三心清淨、四智清淨。取捨住者，顯身清淨，能於自身壽中若取若捨若住得自在故。變化者，顯緣清淨，能於諸境轉變起化得自在故。定者，顯心清淨，能於諸定出入得自在故。智者，顯智清淨，能知諸境無礙得自在故。偈曰：

方便及歸依， 清淨與出離， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 方便及歸依， 清淨與出離，

於此破四誑， 降魔我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於此破四誑， 降魔我頂禮。

釋曰：此偈禮如來力勝功德。魔依四事破壞眾生。何者四事？一依方便誑惑眾生，言受用五塵得生善道不墮惡道。二依歸依誑惑眾生，言自在天等是歸依處餘處則非。三依清淨誑惑眾生，言世間諸定唯此清淨餘非清淨。四依出離誑惑眾生，言小乘道果唯此出離非有大乘。佛為破魔四事顯己十力。一以是非智力破魔第一事，由善方便可得生天，非惡方便故。二以自業智力破魔第二事，由自業生天，非依自在天等力故。三以禪定智力破魔第三事，由具知禪定解脫三昧三摩跋提故。四以後七智力破魔第四事，由下根等令離、上根等安置故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來力勝功德。魔依四事破壞眾生。何者四事？一依方便誑惑眾生，言受用五塵得生善道不墮惡道。二依歸依誑惑眾生，言自在天等是歸依處餘處則非。三依清淨誑惑眾生，言世間諸定唯此清淨餘非清淨。四依出離誑惑眾生，言小乘道果唯此出離非有大乘。佛為破魔四事顯己十力。一以是非智力破魔第一事，由善方便可得生天，非惡方便故。二以自業智力破魔第二事，由自業生天，非依自在天等力故。三以禪定智力破魔第三事，由具知禪定解脫三昧三摩跋提故。四以後七智力破魔第四事，由下根等令離、上根等安置故。偈曰：

於智亦於斷， 於離亦於障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於智亦於斷， 於離亦於障，

能說自他利， 摧邪我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說自他利， 摧邪我頂禮。

釋曰：此偈禮如來無畏勝功德。於智者，是說一切智無畏。於斷者，是說漏盡無畏。於離者，是說盡苦道無畏。於障者，是說障道無畏。此中智及斷是說自利功德，離及障是說利他功德。若諸外道難言：瞿曇非具一切智、非盡一切漏、說道不能盡苦、說障不能妨道。如來於此四難而能摧伏，故名無畏。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來無畏勝功德。於智者，是說一切智無畏。於斷者，是說漏盡無畏。於離者，是說盡苦道無畏。於障者，是說障道無畏。此中智及斷是說自利功德，離及障是說利他功德。若諸外道難言：瞿曇非具一切智、非盡一切漏、說道不能盡苦、說障不能妨道。如來於此四難而能摧伏，故名無畏。偈曰：

在眾極治罰， 自無所護故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 在眾極治罰， 自無所護故，

離二染正住， 攝眾我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離二染正住， 攝眾我頂禮。

釋曰：在眾極治罰自無所護故者，此禮如來不護勝功德，若自有所護，在眾不能說極治罰故。離二染正住者，此禮如來念處勝功德，離二染者無喜憂故。正住者，不忘念故。由此二種功德勝故，能攝於一切徒眾，此即是業。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：在眾極治罰自無所護故者，此禮如來不護勝功德，若自有所護，在眾不能說極治罰故。離二染正住者，此禮如來念處勝功德，離二染者無喜憂故。正住者，不忘念故。由此二種功德勝故，能攝於一切徒眾，此即是業。偈曰：

行住一切處， 無非一切智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行住一切處， 無非一切智，

由斷一切習， 實義我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由斷一切習， 實義我頂禮。

釋曰：此偈禮如來斷習勝功德。如來於一切處一切時行住等事，無非一切智威儀，由具斷一切煩惱習故。若無一切智者，煩惱雖盡而習不盡，於行住時或逢奔車逸馬即被損害，由非一切智威儀故。如來無此事，由實有一切智故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來斷習勝功德。如來於一切處一切時行住等事，無非一切智威儀，由具斷一切煩惱習故。若無一切智者，煩惱雖盡而習不盡，於行住時或逢奔車逸馬即被損害，由非一切智威儀故。如來無此事，由實有一切智故。偈曰：

利益眾生事， 隨時不過時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利益眾生事， 隨時不過時，

所作恒無謬， 不忘我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所作恒無謬， 不忘我頂禮。

釋曰：此偈禮如來不忘勝功德。如來作利益眾生事，恒得其時不過其時，此是不忘法業。如來所作，一切時皆實不虛，此是不忘法自性。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來不忘勝功德。如來作利益眾生事，恒得其時不過其時，此是不忘法業。如來所作，一切時皆實不虛，此是不忘法自性。偈曰：

晝夜六時觀， 一切眾生界， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 晝夜六時觀， 一切眾生界，

大悲具足故， 利意我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲具足故， 利意我頂禮。

釋曰：此偈禮如來大悲勝功德。如來以大悲故，晝夜六時觀察眾生誰退誰進，未起善根者令其得起、已起善根者令其增進。雖日六時，而實一切時恒轉法輪，由大悲具足故，此即大悲業。於一切眾生常起利益意，此是大悲自性。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來大悲勝功德。如來以大悲故，晝夜六時觀察眾生誰退誰進，未起善根者令其得起、已起善根者令其增進。雖日六時，而實一切時恒轉法輪，由大悲具足故，此即大悲業。於一切眾生常起利益意，此是大悲自性。偈曰：

由行及由得， 由智及由業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由行及由得， 由智及由業，

於一切二乘， 最上我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於一切二乘， 最上我頂禮。

釋曰：此偈禮如來不共勝功德。如來有十八不共法：一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三智知過去無著無礙、十四智知未來無著無礙、十五智知現在無著無礙、十六身業隨智慧行、十七口業隨智慧行、十八意業隨智慧行。此中由行者，攝初節六不共。由得者，攝第二節六不共。由智者，攝第三節三不共。由業者，攝第四節三不共。一切聲聞緣覺於餘一切眾生為上，如來由此四事不共故於彼上復上，故名最上。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來不共勝功德。如來有十八不共法：一身無失、二口無失、三念無失、四無異想、五無不定心、六無不知已捨、七欲無減、八精進無減、九念無減、十慧無減、十一解脫無減、十二解脫知見無減、十三智知過去無著無礙、十四智知未來無著無礙、十五智知現在無著無礙、十六身業隨智慧行、十七口業隨智慧行、十八意業隨智慧行。此中由行者，攝初節六不共。由得者，攝第二節六不共。由智者，攝第三節三不共。由業者，攝第四節三不共。一切聲聞緣覺於餘一切眾生為上，如來由此四事不共故於彼上復上，故名最上。偈曰：

三身大菩提， 一切種得故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三身大菩提， 一切種得故，

眾生諸處疑， 能除我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生諸處疑， 能除我頂禮。

釋曰：此偈禮如來種智勝功德。三身者，一自性身、二受用身、三化身，此說種智自性。問：此智於一切境知一切種復云何？答：一切眾生於一切處生疑，此智能斷，此說種智業。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來種智勝功德。三身者，一自性身、二受用身、三化身，此說種智自性。問：此智於一切境知一切種復云何？答：一切眾生於一切處生疑，此智能斷，此說種智業。偈曰：

無著及無過， 無穢亦無息， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著及無過， 無穢亦無息，

無動無戲論， 清淨我頂禮。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無動無戲論， 清淨我頂禮。

釋曰：此偈禮如來度滿勝功德。無著者，於諸資財無所染故。無過者，於身等業永無垢故。無穢者，世法諸苦不濁心故。無息者，少有所得不即住故。無動者，心恒寂靜不散亂故。無戲論者，一切法中所有分別皆不行故。如來此六圓滿，具離六障，故名清淨。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈禮如來度滿勝功德。無著者，於諸資財無所染故。無過者，於身等業永無垢故。無穢者，世法諸苦不濁心故。無息者，少有所得不即住故。無動者，心恒寂靜不散亂故。無戲論者，一切法中所有分別皆不行故。如來此六圓滿，具離六障，故名清淨。偈曰：

成就第一義， 出離一切地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就第一義， 出離一切地，

於他得尊極， 解脫諸眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於他得尊極， 解脫諸眾生，

無盡等功德， 現在皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無盡等功德， 現在皆具足，

世見眾亦見， 不見人天等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世見眾亦見， 不見人天等。

釋曰：此二偈禮如來佛相勝功德。此中略說佛相有六種：一體、二因、三果、四業、五相應、六差別。由此六種表知是佛，故說佛相。成就第一義者，此是體相，由真如最清淨第一義成就故。出離一切地者，此是因相，由出離一切菩薩地故。於他得尊極者，此是果相，由於一切眾生中得第一故。解脫諸眾生者，此是業相，由能令一切眾生得解脫故。無盡等功德現世皆具足者，此是相應相。世見眾亦見不見人天等者，此是差別相。世見者，謂種種世界皆見，此是化身。眾亦見者，謂佛大弟子眾亦見，此是受用身。不見者，謂人天等一切時不見，此是自性身。此即三身差別。敬佛品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈禮如來佛相勝功德。此中略說佛相有六種：一體、二因、三果、四業、五相應、六差別。由此六種表知是佛，故說佛相。成就第一義者，此是體相，由真如最清淨第一義成就故。出離一切地者，此是因相，由出離一切菩薩地故。於他得尊極者，此是果相，由於一切眾生中得第一故。解脫諸眾生者，此是業相，由能令一切眾生得解脫故。無盡等功德現世皆具足者，此是相應相。世見眾亦見不見人天等者，此是差別相。世見者，謂種種世界皆見，此是化身。眾亦見者，謂佛大弟子眾亦見，此是受用身。不見者，謂人天等一切時不見，此是自性身。此即三身差別。敬佛品究竟。

大乘修多羅莊嚴論極清淨時說已究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘修多羅莊嚴論極清淨時說已究竟。