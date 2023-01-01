大乘莊嚴經論卷第十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第十二

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

功德品第二十二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德品第二十二

釋曰：已說菩薩諸覺分，次說菩薩諸功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說菩薩諸覺分，次說菩薩諸功德。偈曰：

捨身及勝位， 忍下亦長勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 捨身及勝位， 忍下亦長勤，

不味不分別， 六行說希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不味不分別， 六行說希有。

釋曰：此偈顯示行希有。檀行者，若能施自身命則為希有，餘非希有。戒行者，若能棄捨勝位慕道出家則為希有，餘非希有。忍行者，若能不顧身命忍於下劣眾生則為希有，餘非希有。精進行者，若能長時正勤乃至窮生死際而不斷絕則為希有，餘非希有。禪行者，若能於勝定樂而不噉味不彼受生則為希有，餘非希有。慧行者，若能起無分別智則為希有，餘非希有。若聲聞人分別四諦而有厭離，菩薩則不爾。是名六種行希有。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示行希有。檀行者，若能施自身命則為希有，餘非希有。戒行者，若能棄捨勝位慕道出家則為希有，餘非希有。忍行者，若能不顧身命忍於下劣眾生則為希有，餘非希有。精進行者，若能長時正勤乃至窮生死際而不斷絕則為希有，餘非希有。禪行者，若能於勝定樂而不噉味不彼受生則為希有，餘非希有。慧行者，若能起無分別智則為希有，餘非希有。若聲聞人分別四諦而有厭離，菩薩則不爾。是名六種行希有。偈曰：

生在如來家， 得記并受職， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生在如來家， 得記并受職，

及以得菩提， 四果說希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以得菩提， 四果說希有。

釋曰：此偈顯示果希有。菩薩有四種果：一者入初地時生如來家，是須陀洹果。二者於第八地中而得授記，是斯陀含果。三者於第十地中而得受職，是阿那含果。四者佛地，是阿羅漢果。前三是學果，第四是無學果。已說菩薩希有，次說菩薩非希有。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示果希有。菩薩有四種果：一者入初地時生如來家，是須陀洹果。二者於第八地中而得授記，是斯陀含果。三者於第十地中而得受職，是阿那含果。四者佛地，是阿羅漢果。前三是學果，第四是無學果。已說菩薩希有，次說菩薩非希有。偈曰：

離欲與得悲， 勝修及平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離欲與得悲， 勝修及平等，

依此修諸度， 是行非希有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此修諸度， 是行非希有。

釋曰：若菩薩已得離欲而行布施非為希有，不染於物，物易捨故。若菩薩已得大悲而持戒、忍辱非為希有。若菩薩已得勝修，謂第八地，由無功用無分別故，行後三度非為希有。若菩薩已得自他平等心行一切諸度亦非希有，由利他時即如自利，無有退屈心故。已說菩薩非希有，次說菩薩平等心。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若菩薩已得離欲而行布施非為希有，不染於物，物易捨故。若菩薩已得大悲而持戒、忍辱非為希有。若菩薩已得勝修，謂第八地，由無功用無分別故，行後三度非為希有。若菩薩已得自他平等心行一切諸度亦非希有，由利他時即如自利，無有退屈心故。已說菩薩非希有，次說菩薩平等心。偈曰：

菩薩愛眾生， 不同生五愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩愛眾生， 不同生五愛，

自身與眷屬、 子友及諸親。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自身與眷屬、 子友及諸親。

釋曰：此偈顯示菩薩於諸眾生得平等心。眾生有五種愛心不得平等：一愛自身、二愛眷屬、三愛兒子、四愛朋友、五愛諸親。由此五愛不得平等亦非畢竟，如人或時亦行自害。菩薩愛眾生心則平等，由不捨不退故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示菩薩於諸眾生得平等心。眾生有五種愛心不得平等：一愛自身、二愛眷屬、三愛兒子、四愛朋友、五愛諸親。由此五愛不得平等亦非畢竟，如人或時亦行自害。菩薩愛眾生心則平等，由不捨不退故。偈曰：

無偏及無犯， 遍忍起善利， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無偏及無犯， 遍忍起善利，

禪亦無分別， 六度心平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪亦無分別， 六度心平等。

釋曰：此偈顯示菩薩行六度得心平等。無偏者，是布施心平等，於諸求者不墮愛憎故。無犯者，是持戒心平等，乃至微細戒行亦不缺故。遍忍者，是忍辱心平等，普於勝劣眾生皆能忍故。起善利者，是精進心平等，為起一切善根及起自他一切種利而勤行故。禪亦者，是學定心平等，菩薩修定亦為起諸善根及為起諸利益而精進故。無分別者，是修慧心平等，從初發心乃至究竟所行諸度皆三輪清淨故。是名諸度心平等。已說菩薩平等心，次說菩薩饒益眾生事。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示菩薩行六度得心平等。無偏者，是布施心平等，於諸求者不墮愛憎故。無犯者，是持戒心平等，乃至微細戒行亦不缺故。遍忍者，是忍辱心平等，普於勝劣眾生皆能忍故。起善利者，是精進心平等，為起一切善根及起自他一切種利而勤行故。禪亦者，是學定心平等，菩薩修定亦為起諸善根及為起諸利益而精進故。無分別者，是修慧心平等，從初發心乃至究竟所行諸度皆三輪清淨故。是名諸度心平等。已說菩薩平等心，次說菩薩饒益眾生事。偈曰：

令器及令禁， 耐惡與助善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令器及令禁， 耐惡與助善，

入法亦斷疑， 六行饒益事。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入法亦斷疑， 六行饒益事。

釋曰：此偈顯示諸菩薩以六波羅蜜饒益諸眾生。令器者，以施饒益，令彼得成修善器故。令禁者，以戒饒益，隨其堪能而令持故。耐惡者，以忍饒益，能受眾生違逆事故。助善者，以進饒益，佐助眾生營善業故。入法者，以定饒益，迴邪入正通力能故。斷疑者，以智饒益，若凡若聖所有疑網皆除故。已說菩薩六度饒益，次說菩薩七似饒益，一似母饒益、二似父饒益、三似善友饒益、四似同侶饒益、五似健奴饒益、六似闍梨饒益、七似和上饒益。問：云何似母饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示諸菩薩以六波羅蜜饒益諸眾生。令器者，以施饒益，令彼得成修善器故。令禁者，以戒饒益，隨其堪能而令持故。耐惡者，以忍饒益，能受眾生違逆事故。助善者，以進饒益，佐助眾生營善業故。入法者，以定饒益，迴邪入正通力能故。斷疑者，以智饒益，若凡若聖所有疑網皆除故。已說菩薩六度饒益，次說菩薩七似饒益，一似母饒益、二似父饒益、三似善友饒益、四似同侶饒益、五似健奴饒益、六似闍梨饒益、七似和上饒益。問：云何似母饒益？偈曰：

等心生聖地， 長善防諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等心生聖地， 長善防諸惡，

教習以多聞， 五業如慈母。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教習以多聞， 五業如慈母。

釋曰：譬如慈母於子作五種饒益業，一懷胎、二出生、三長養、四防害、五教語。菩薩饒益眾生五業亦爾，一等心向眾生、二生之於聖地、三長養諸善根、四防護諸惡作、五教習以多聞，是名菩薩五種似母業。問：云何似父饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如慈母於子作五種饒益業，一懷胎、二出生、三長養、四防害、五教語。菩薩饒益眾生五業亦爾，一等心向眾生、二生之於聖地、三長養諸善根、四防護諸惡作、五教習以多聞，是名菩薩五種似母業。問：云何似父饒益？偈曰：

令信令戒定， 令脫令勸請， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令信令戒定， 令脫令勸請，

亦為防後障， 五業如慈父。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦為防後障， 五業如慈父。

釋曰：譬如慈父於子作五種饒益業，一下種子、二教工巧、三為娉室、四付善友、五為絕債不令後償。菩薩五業亦爾，一令起信以為聖體種子、二令學增上戒定以為工巧、三令得解脫喜樂以為娉室、四令勸請諸佛以為善友、五為遮諸障閡以為絕債，是名菩薩五種似父業。問：云何似善友饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如慈父於子作五種饒益業，一下種子、二教工巧、三為娉室、四付善友、五為絕債不令後償。菩薩五業亦爾，一令起信以為聖體種子、二令學增上戒定以為工巧、三令得解脫喜樂以為娉室、四令勸請諸佛以為善友、五為遮諸障閡以為絕債，是名菩薩五種似父業。問：云何似善友饒益？偈曰：

祕深及呵犯， 讚持與教授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 祕深及呵犯， 讚持與教授，

令覺諸魔事， 五業如善友。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令覺諸魔事， 五業如善友。

釋曰：譬如善友於己作五種饒益業，一密語為覆、二惡行令斷、三善行稱譽、四所造佐助、五遮習惡事。惡事四種：一射獵、二姦非、三耽酒、四博戲。菩薩五業亦爾，一非器者祕其深說、二犯戒者如法呵責、三具戒者以善稱譽、四修行者教令速證、五魔事者即令覺知，是名菩薩五種似善友業。問：云何似同侶饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如善友於己作五種饒益業，一密語為覆、二惡行令斷、三善行稱譽、四所造佐助、五遮習惡事。惡事四種：一射獵、二姦非、三耽酒、四博戲。菩薩五業亦爾，一非器者祕其深說、二犯戒者如法呵責、三具戒者以善稱譽、四修行者教令速證、五魔事者即令覺知，是名菩薩五種似善友業。問：云何似同侶饒益？偈曰：

與樂及與利， 樂恒利亦恒， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與樂及與利， 樂恒利亦恒，

及以不離散， 五業如同侶。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以不離散， 五業如同侶。

釋曰：譬如有智同侶於己作五種饒益業，一與樂、二與利、三恒與樂、四恒與利、五不乖離。菩薩五業亦爾，一與不顛倒樂。世間成就者名樂，由此得樂受故。二與不顛倒利。出世成就者名利，由此對治煩惱病故。餘三可解。是名菩薩五種似同侶業。問：云何似健奴饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如有智同侶於己作五種饒益業，一與樂、二與利、三恒與樂、四恒與利、五不乖離。菩薩五業亦爾，一與不顛倒樂。世間成就者名樂，由此得樂受故。二與不顛倒利。出世成就者名利，由此對治煩惱病故。餘三可解。是名菩薩五種似同侶業。問：云何似健奴饒益？偈曰：

成生開出要， 忍害與二成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成生開出要， 忍害與二成，

示以巧方便， 五業如健奴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示以巧方便， 五業如健奴。

釋曰：譬如健奴為主作五種饒益業，一極諸所作、二得不欺誑、三忍諸打罵、四作事精好、五解巧方便。菩薩五業亦爾，一成熟眾生、二開示出要、三忍諸惡事、四與世間樂、五與出世利，是名菩薩五種似健奴業。問：云何似闍梨饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如健奴為主作五種饒益業，一極諸所作、二得不欺誑、三忍諸打罵、四作事精好、五解巧方便。菩薩五業亦爾，一成熟眾生、二開示出要、三忍諸惡事、四與世間樂、五與出世利，是名菩薩五種似健奴業。問：云何似闍梨饒益？偈曰：

遍授及示要， 舒顏亦愛語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遍授及示要， 舒顏亦愛語，

不求彼恩報， 五業如闍梨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不求彼恩報， 五業如闍梨。

釋曰：得無生忍者說為闍梨。譬如闍梨於弟子作五種饒益業，一教其諸法、二示其速要、三身知舒顏、四口知愛語、五心無悕望。菩薩五業亦爾應知。問：云何似和上饒益？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：得無生忍者說為闍梨。譬如闍梨於弟子作五種饒益業，一教其諸法、二示其速要、三身知舒顏、四口知愛語、五心無悕望。菩薩五業亦爾應知。問：云何似和上饒益？偈曰：

令滿及令脫， 斷障與世樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令滿及令脫， 斷障與世樂，

及與出世利， 五業如和上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及與出世利， 五業如和上。

釋曰：譬如和上於弟子作五種饒益業，一度令出家、二與其受戒、三禁斷諸過、四攝持以財、五教授以法。菩薩五業亦爾，一令滿二聚、二令得解脫、三令斷諸障、四與世間樂、五與出世利，是名菩薩五種似和上業。已說菩薩七似饒益，次說眾生六種報恩。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如和上於弟子作五種饒益業，一度令出家、二與其受戒、三禁斷諸過、四攝持以財、五教授以法。菩薩五業亦爾，一令滿二聚、二令得解脫、三令斷諸障、四與世間樂、五與出世利，是名菩薩五種似和上業。已說菩薩七似饒益，次說眾生六種報恩。偈曰：

不著及不犯， 知作亦善行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著及不犯， 知作亦善行，

如是修六度， 是報菩薩恩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是修六度， 是報菩薩恩。

釋曰：如菩薩饒益眾生，眾生報菩薩恩亦如是。不著者，布施報恩。不犯者，持戒報恩。知作者，修忍報恩。菩薩愛忍彼知而作，即是報恩。善行者，行餘三度報恩，以精進行定慧即得解脫故。後三度合名善行。已說眾生六種報恩，次說菩薩五種希望。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如菩薩饒益眾生，眾生報菩薩恩亦如是。不著者，布施報恩。不犯者，持戒報恩。知作者，修忍報恩。菩薩愛忍彼知而作，即是報恩。善行者，行餘三度報恩，以精進行定慧即得解脫故。後三度合名善行。已說眾生六種報恩，次說菩薩五種希望。偈曰：

六增及六減， 成生與進地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六增及六減， 成生與進地，

大覺是五處， 希望有五種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大覺是五處， 希望有五種。

釋曰：諸菩薩於五處常起希望，一希望六度增長、二希望六蔽損減、三希望成熟眾生、四希望勝進諸地、五希望無上菩提，是名五種希望。已說菩薩五種希望，次說菩薩四種不空果。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩於五處常起希望，一希望六度增長、二希望六蔽損減、三希望成熟眾生、四希望勝進諸地、五希望無上菩提，是名五種希望。已說菩薩五種希望，次說菩薩四種不空果。偈曰：

斷怖與發心， 除疑亦起行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 斷怖與發心， 除疑亦起行，

四事化眾生， 必定不空果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四事化眾生， 必定不空果。

釋曰：諸菩薩四業利益眾生，必不空果。一為說深法必得不怖、二令發菩提心必得佛果、三為之斷疑必無重起、四為說六度必能修習，是名四業不空果。已說菩薩四種不空果，次說菩薩六種正行。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩四業利益眾生，必不空果。一為說深法必得不怖、二令發菩提心必得佛果、三為之斷疑必無重起、四為說六度必能修習，是名四業不空果。已說菩薩四種不空果，次說菩薩六種正行。偈曰：

離求離後有， 遍起諸功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離求離後有， 遍起諸功德，

修禪捨無色， 智合方便行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修禪捨無色， 智合方便行。

釋曰：離求者，布施正行不望報故。離後有者，戒忍正行不求後有故。遍起諸功德者，精進正行。修禪捨無色者，禪定正行。智合方便行者，般若正行。三輪清淨為般若，迴向菩提為方便。如《寶積經》說：施不求報，如是廣說。已說菩薩六種正行，次說菩薩六度進退分。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：離求者，布施正行不望報故。離後有者，戒忍正行不求後有故。遍起諸功德者，精進正行。修禪捨無色者，禪定正行。智合方便行者，般若正行。三輪清淨為般若，迴向菩提為方便。如《寶積經》說：施不求報，如是廣說。已說菩薩六種正行，次說菩薩六度進退分。偈曰：

著財與毀禁， 慢下將墮善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 著財與毀禁， 慢下將墮善，

噉味亦分別， 是退翻為進。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 噉味亦分別， 是退翻為進。

釋曰：六度所對治是退分因，翻彼所對治即是能對治，應知即是進分因。已說菩薩六度進退分，次說菩薩六度真似功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：六度所對治是退分因，翻彼所對治即是能對治，應知即是進分因。已說菩薩六度進退分，次說菩薩六度真似功德。偈曰：

假許及詐相， 誑喜亦偽勤， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 假許及詐相， 誑喜亦偽勤，

身靜口善說， 是似翻即真。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身靜口善說， 是似翻即真。

釋曰：假許者是似布施，謂語求者言：所有恣取。而彼來即悋。詐相者是似持戒，謂覆藏諸惡而詐善威儀。誑喜者是似忍辱，謂甘言虛悅，而規害待時。偽勤者是似精進，謂虛說我求佛果，而實心希世報。身靜者是似禪定，謂身口端默而惡覺擾心口。善說者是似般若，謂為他巧說而身自不行。此六是不真行，翻此不真行即為真行。已說菩薩真似功德，次說菩薩為眾生除六蔽。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：假許者是似布施，謂語求者言：所有恣取。而彼來即悋。詐相者是似持戒，謂覆藏諸惡而詐善威儀。誑喜者是似忍辱，謂甘言虛悅，而規害待時。偽勤者是似精進，謂虛說我求佛果，而實心希世報。身靜者是似禪定，謂身口端默而惡覺擾心口。善說者是似般若，謂為他巧說而身自不行。此六是不真行，翻此不真行即為真行。已說菩薩真似功德，次說菩薩為眾生除六蔽。偈曰：

與彼六度行， 除彼六蔽障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 與彼六度行， 除彼六蔽障，

菩薩化眾生， 地地皆如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩化眾生， 地地皆如是。

釋曰：眾生有六蔽，能障彼六波羅蜜，所謂慳貪、破戒、嗔恚、懈怠、亂心、愚癡。菩薩如其次第，給其所須令行布施，乃至令行般若，使彼眾生得除六障，即是與施乃至與智。已說菩薩除眾生六蔽，次說諸佛授菩薩記。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：眾生有六蔽，能障彼六波羅蜜，所謂慳貪、破戒、嗔恚、懈怠、亂心、愚癡。菩薩如其次第，給其所須令行布施，乃至令行般若，使彼眾生得除六障，即是與施乃至與智。已說菩薩除眾生六蔽，次說諸佛授菩薩記。偈曰：

授記有二種， 人別及時別； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 授記有二種， 人別及時別；

轉記及大記， 此復為二種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉記及大記， 此復為二種。

釋曰：授記有二種，一人差別、二時差別。人差別授記有四種：一未發心授記，謂性位；二已發心授記；三現前授記；四不現前授記。時差別授記有二種：一有數時授記、二無數時授記。復次更有二種授記：一轉授記、二大授記。轉授記者，謂記彼菩薩後於如是如來、如是時節當得授記。問：云何大授記？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：授記有二種，一人差別、二時差別。人差別授記有四種：一未發心授記，謂性位；二已發心授記；三現前授記；四不現前授記。時差別授記有二種：一有數時授記、二無數時授記。復次更有二種授記：一轉授記、二大授記。轉授記者，謂記彼菩薩後於如是如來、如是時節當得授記。問：云何大授記？偈曰：

八地得無生， 斷慢斷功用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八地得無生， 斷慢斷功用，

諸佛及佛子， 一體同如故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛及佛子， 一體同如故。

釋曰：大授記者，謂在第八地中得無生忍時，由斷自言我當作佛慢故，及斷一切分別相功用故，得一切諸佛菩薩同一體故。問：云何同一體？答：不見諸佛諸菩薩與自己身而有差別。何以故？同一如故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大授記者，謂在第八地中得無生忍時，由斷自言我當作佛慢故，及斷一切分別相功用故，得一切諸佛菩薩同一體故。問：云何同一體？答：不見諸佛諸菩薩與自己身而有差別。何以故？同一如故。偈曰：

剎土及名號， 時節與劫名， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 剎土及名號， 時節與劫名，

眷屬并法住， 記復有六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眷屬并法住， 記復有六種。

釋曰：復有此六種授記，一者於如是剎土、二者有如是名號、三者經如是時節、四者有如是劫名、五者得如是眷屬、六者如是時節正法住世。已說諸佛授記，次說菩薩六種決定。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復有此六種授記，一者於如是剎土、二者有如是名號、三者經如是時節、四者有如是劫名、五者得如是眷屬、六者如是時節正法住世。已說諸佛授記，次說菩薩六種決定。偈曰：

財成及生勝， 不退與修習， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財成及生勝， 不退與修習，

定業無功用， 六事決定成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定業無功用， 六事決定成。

釋曰：菩薩由六度增上得六種決定。一者財成決定，由施常得大財成就故。二者生勝決定，由戒常得隨意受生故。三者不退決定，由忍諸苦常不退故。四者修習決定，由進恒時習善無間息故。五者定業決定，由禪成就眾生業永不退故。六者無功用決定，由智得無生忍無分別智自然住故。已說菩薩六種決定，次說菩薩六種必應作。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩由六度增上得六種決定。一者財成決定，由施常得大財成就故。二者生勝決定，由戒常得隨意受生故。三者不退決定，由忍諸苦常不退故。四者修習決定，由進恒時習善無間息故。五者定業決定，由禪成就眾生業永不退故。六者無功用決定，由智得無生忍無分別智自然住故。已說菩薩六種決定，次說菩薩六種必應作。偈曰：

供養及學戒， 修悲亦勤善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養及學戒， 修悲亦勤善，

離諠深樂法， 六事必應作。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離諠深樂法， 六事必應作。

釋曰：諸菩薩為成就六度故，於諸地中決定應作六事。一者必應供養，此為成就檀度，若不長時供養則檀度不得圓滿。供養義如供養品說。二者必應學戒，此為成就戒度，若不長時學戒則戒度不得圓滿。三者必應修悲，此為成就忍度，若不長時忍諸不饒益事則忍度不得圓滿。四者必應勤善，此為成就進度，若心放逸不修諸善則進度不得圓滿。五者必應離諠，此為成就禪度，若在聚落多諍擾心則禪度不得圓滿。六者必應樂法，此為成就智度，若不遍歷諸佛聽法無厭如海納流無時盈溢則智度不得圓滿。已說菩薩六種必應作，次說菩薩六種必常作。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩為成就六度故，於諸地中決定應作六事。一者必應供養，此為成就檀度，若不長時供養則檀度不得圓滿。供養義如供養品說。二者必應學戒，此為成就戒度，若不長時學戒則戒度不得圓滿。三者必應修悲，此為成就忍度，若不長時忍諸不饒益事則忍度不得圓滿。四者必應勤善，此為成就進度，若心放逸不修諸善則進度不得圓滿。五者必應離諠，此為成就禪度，若在聚落多諍擾心則禪度不得圓滿。六者必應樂法，此為成就智度，若不遍歷諸佛聽法無厭如海納流無時盈溢則智度不得圓滿。已說菩薩六種必應作，次說菩薩六種必常作。偈曰：

厭塵及自省， 耐苦修善法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭塵及自省， 耐苦修善法，

不味不分別， 六行必常起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不味不分別， 六行必常起。

釋曰：諸菩薩為成就六度故，必應常作六事。一者厭塵，謂知五欲過失，譬如糞穢雖少亦臭，布施果報雖多亦苦。由不著故能行三施，此事常修則檀度圓滿。二者自省，謂晝夜六時常自省察所作三業，知過則改，此事常修則戒度圓滿。三者耐苦，若有他來作諸不饒益事，及自求法忍諸寒熱等苦，此事常修則忍度圓滿。四者修善，善謂六波羅蜜，於諸地中此事常修則進度圓滿。五者不味，謂不噉禪中勝樂，恒來欲界受生，此事常修則禪度圓滿。六者不分別，謂於三輪異相不起分別，此事常修則智度圓滿。已說菩薩六種必常作，次說菩薩六度勝類。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩為成就六度故，必應常作六事。一者厭塵，謂知五欲過失，譬如糞穢雖少亦臭，布施果報雖多亦苦。由不著故能行三施，此事常修則檀度圓滿。二者自省，謂晝夜六時常自省察所作三業，知過則改，此事常修則戒度圓滿。三者耐苦，若有他來作諸不饒益事，及自求法忍諸寒熱等苦，此事常修則忍度圓滿。四者修善，善謂六波羅蜜，於諸地中此事常修則進度圓滿。五者不味，謂不噉禪中勝樂，恒來欲界受生，此事常修則禪度圓滿。六者不分別，謂於三輪異相不起分別，此事常修則智度圓滿。已說菩薩六種必常作，次說菩薩六度勝類。偈曰：

法施及聖戒， 無生起大乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法施及聖戒， 無生起大乘，

定悲如實智， 六行此為勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 定悲如實智， 六行此為勝。

釋曰：施有多種，以法施而為最上。戒有多種，以聖人所愛無流戒而為最上。忍有多種，以八地無生忍而為最上。精進有多種，以起大乘度脫眾生而為最上。定有多種，以出世第四禪與大悲合者而為最上。智有多種，以如實通達諸法智而為最上。已說菩薩六度勝類，次說四種假建立。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：施有多種，以法施而為最上。戒有多種，以聖人所愛無流戒而為最上。忍有多種，以八地無生忍而為最上。精進有多種，以起大乘度脫眾生而為最上。定有多種，以出世第四禪與大悲合者而為最上。智有多種，以如實通達諸法智而為最上。已說菩薩六度勝類，次說四種假建立。偈曰：

立法及立諦， 立理亦立乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 立法及立諦， 立理亦立乘，

五七四三種， 建立假差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五七四三種， 建立假差別。

釋曰：四種假建立者，一法假建立、二諦假建立、三道理假建立、四乘假建立。問：各有幾種？答：法假建立有五種差別，諦假建立有七種差別，道理假建立有四種差別，乘假建立有三種差別。法假建立五種者，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種假建立者，一法假建立、二諦假建立、三道理假建立、四乘假建立。問：各有幾種？答：法假建立有五種差別，諦假建立有七種差別，道理假建立有四種差別，乘假建立有三種差別。法假建立五種者，偈曰：

所謂五明處， 皆是大乘種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所謂五明處， 皆是大乘種，

修多祇夜等， 類有差別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 修多祇夜等， 類有差別故。

釋曰：法假建立五種，即是五明論，此五皆是大乘修多羅、祇夜等種類差別。五明處如覺分品說。諦假建立七種者，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：法假建立五種，即是五明論，此五皆是大乘修多羅、祇夜等種類差別。五明處如覺分品說。諦假建立七種者，偈曰：

輪轉及空相， 唯識與依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輪轉及空相， 唯識與依止，

邪行亦清淨， 正行如七種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 邪行亦清淨， 正行如七種。

釋曰：七種差別即是七如，一輪轉如、二空相如、三唯識如、四依止如、五邪行如、六清淨如、七正行如。輪轉如者謂生死，即是三界心心法此從分別起，此分別復從因緣起，不從自在等因生，亦非無因生。由分別境界空故，一切時但有分別、依他二性輪轉。空相如者，謂法無我，一切諸法同一空如以為相故。唯識如者，謂無分別智。依止如者，謂苦諦。此有二種：一器世間、二眾生世間。邪行如者，謂集諦，此即是愛。清淨如者，謂滅諦，此有二種：一煩惱障淨、二智障淨。正行如者，謂道諦。如此七種如，名諦假建立。此中應知三種如是分別、依他二性，謂輪轉如、依止如、邪行如。四種如是真實性，謂空相如、唯識如、清淨如、正行如故。分別依他二性攝者即是世諦，真實性攝者即是真諦。道理假建立四種者，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：七種差別即是七如，一輪轉如、二空相如、三唯識如、四依止如、五邪行如、六清淨如、七正行如。輪轉如者謂生死，即是三界心心法此從分別起，此分別復從因緣起，不從自在等因生，亦非無因生。由分別境界空故，一切時但有分別、依他二性輪轉。空相如者，謂法無我，一切諸法同一空如以為相故。唯識如者，謂無分別智。依止如者，謂苦諦。此有二種：一器世間、二眾生世間。邪行如者，謂集諦，此即是愛。清淨如者，謂滅諦，此有二種：一煩惱障淨、二智障淨。正行如者，謂道諦。如此七種如，名諦假建立。此中應知三種如是分別、依他二性，謂輪轉如、依止如、邪行如。四種如是真實性，謂空相如、唯識如、清淨如、正行如故。分別依他二性攝者即是世諦，真實性攝者即是真諦。道理假建立四種者，偈曰：

正思正見果， 擇法現等量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正思正見果， 擇法現等量，

亦說不思議， 道理有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說不思議， 道理有四種。

釋曰：道理假建立有四種，一相待道理、二因果道理、三成就道理、四法然道理。相待道理者，所謂正思，由待正思出世正見方始得起，離正思惟更無別方便故。因果道理者，所謂正見及果。成就道理者，所謂以現等量簡擇諸法。法然道理者，所謂不可思議處，此法已成故如。問：何故正思能起正見？此已成就不應更思。何故正見能斷煩惱及得於滅？此已成就不可更思。諸如是義悉是法然道理，如此四種名道理假建立。乘假建立三種者，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：道理假建立有四種，一相待道理、二因果道理、三成就道理、四法然道理。相待道理者，所謂正思，由待正思出世正見方始得起，離正思惟更無別方便故。因果道理者，所謂正見及果。成就道理者，所謂以現等量簡擇諸法。法然道理者，所謂不可思議處，此法已成故如。問：何故正思能起正見？此已成就不應更思。何故正見能斷煩惱及得於滅？此已成就不可更思。諸如是義悉是法然道理，如此四種名道理假建立。乘假建立三種者，偈曰：

心說行聚果， 五各下中上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心說行聚果， 五各下中上，

依此三品異， 建立有三乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此三品異， 建立有三乘。

釋曰：依五義、三品建立三乘。五義者，一心、二說、三行、四聚、五果。三品者，謂下、中、上。若聲聞，五事俱下：心下者求自解脫，說下者說自利法，行下者行自利行，聚下者福智狹小但三生等，果下者得聲聞果。若緣覺乘，五事俱中。若菩薩乘，五事俱上。心上者，謂四種恩心，如《金剛波若經》說。說上者，如其恩心，作如是說法。行上者，如其說法，作如是行行。聚上者，如其行行，得如是聚滿。果上者，如其聚滿，得無上菩提。復次若聲聞乘，從他聞法內自思惟，以分別智得果。若緣覺乘，不從他聞，內自思惟，亦以分別智得果。若菩薩乘，不從他聞，以無分別智得果。此三種名乘假建立。已說四種假建立，次說菩薩四種求知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依五義、三品建立三乘。五義者，一心、二說、三行、四聚、五果。三品者，謂下、中、上。若聲聞，五事俱下：心下者求自解脫，說下者說自利法，行下者行自利行，聚下者福智狹小但三生等，果下者得聲聞果。若緣覺乘，五事俱中。若菩薩乘，五事俱上。心上者，謂四種恩心，如《金剛波若經》說。說上者，如其恩心，作如是說法。行上者，如其說法，作如是行行。聚上者，如其行行，得如是聚滿。果上者，如其聚滿，得無上菩提。復次若聲聞乘，從他聞法內自思惟，以分別智得果。若緣覺乘，不從他聞，內自思惟，亦以分別智得果。若菩薩乘，不從他聞，以無分別智得果。此三種名乘假建立。已說四種假建立，次說菩薩四種求知。偈曰：

名物互為客， 二性俱是假， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 名物互為客， 二性俱是假，

二別不可得， 是名四求義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二別不可得， 是名四求義。

釋曰：諸菩薩四種求諸法，一名求、二物求、三自性求、四差別求。名求者，推名於物是客，此謂名求。物求者，推物於名是客，此謂物求。自性求者，推名自性及物自性知俱是假，此謂自性求。差別求者，推名差別及物差別知俱空故悉不可得，此謂差別求。說四求已，次分別四如實知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩四種求諸法，一名求、二物求、三自性求、四差別求。名求者，推名於物是客，此謂名求。物求者，推物於名是客，此謂物求。自性求者，推名自性及物自性知俱是假，此謂自性求。差別求者，推名差別及物差別知俱空故悉不可得，此謂差別求。說四求已，次分別四如實知。偈曰：

真智有四種， 名等不可得， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 真智有四種， 名等不可得，

二利為大業， 成在諸地中。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二利為大業， 成在諸地中。

釋曰：諸菩薩於諸法有四種如實知，一緣名如實知、二緣物如實知、三緣自性如實知、四緣差別如實知。如實知者，由知一切名等皆不可得故。二利為大業成在諸地中者，諸菩薩於諸地中起自利利他大事，此名如實知業。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩於諸法有四種如實知，一緣名如實知、二緣物如實知、三緣自性如實知、四緣差別如實知。如實知者，由知一切名等皆不可得故。二利為大業成在諸地中者，諸菩薩於諸地中起自利利他大事，此名如實知業。偈曰：

住持及受用， 種子合三因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住持及受用， 種子合三因，

依止及心法， 亦種為彼縛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止及心法， 亦種為彼縛。

釋曰：三因者，一住持因、二受用因、三種子因。住持因者，謂器世界。受用因者，謂五欲境界。種子因者，謂阿梨耶識，由此識是內外諸法種子因故。此三因如繩，即是能縛。問：此縛縛何等物？答：依止及心法亦種為彼縛。所縛亦有三種，一依止、二心法、三阿梨耶識。問：依止是何等？答：是眼等六根。問：阿梨耶識是何等？答：是三界內外諸法種子。此中但有阿梨耶識可縛，無人我可縛，此名如實知繫縛。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：三因者，一住持因、二受用因、三種子因。住持因者，謂器世界。受用因者，謂五欲境界。種子因者，謂阿梨耶識，由此識是內外諸法種子因故。此三因如繩，即是能縛。問：此縛縛何等物？答：依止及心法亦種為彼縛。所縛亦有三種，一依止、二心法、三阿梨耶識。問：依止是何等？答：是眼等六根。問：阿梨耶識是何等？答：是三界內外諸法種子。此中但有阿梨耶識可縛，無人我可縛，此名如實知繫縛。偈曰：

安相在心前， 及以自然住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 安相在心前， 及以自然住，

一切俱觀察， 至得大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切俱觀察， 至得大菩提。

釋曰：安相在心前者，安相謂聞思修慧方便，人所緣起分別，故名安相。及以自然住者，彼相謂自性現前，非分別故，名自然住。一切俱觀察者，彼二所緣非所緣體，無分別故。以此方便為諸相對治，彼二應次第觀察，謂先觀安相、後觀自然住相，此二皆非緣體，彼起四倒即得隨滅。至得大菩提者，若修行人但觀察人相，唯得聲聞緣覺菩提；若觀察一切法相，即得無上菩提。如是隨其所縛而得解脫，此名如實知解脫。問：此解脫由何所知？由何所盡？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：安相在心前者，安相謂聞思修慧方便，人所緣起分別，故名安相。及以自然住者，彼相謂自性現前，非分別故，名自然住。一切俱觀察者，彼二所緣非所緣體，無分別故。以此方便為諸相對治，彼二應次第觀察，謂先觀安相、後觀自然住相，此二皆非緣體，彼起四倒即得隨滅。至得大菩提者，若修行人但觀察人相，唯得聲聞緣覺菩提；若觀察一切法相，即得無上菩提。如是隨其所縛而得解脫，此名如實知解脫。問：此解脫由何所知？由何所盡？偈曰：

若智緣真如， 遠離彼二執， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若智緣真如， 遠離彼二執，

亦知熏聚因， 依他性即盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知熏聚因， 依他性即盡。

釋曰：若具知三性，即盡依他性。若智緣真如者，是知真實性。遠離彼二執者，是知分別性。亦知熏聚因者，是知依他性。依他性即盡者，由知三性即熏習聚盡。熏習聚者，謂阿梨耶識。問：此盡有何功德？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若具知三性，即盡依他性。若智緣真如者，是知真實性。遠離彼二執者，是知分別性。亦知熏聚因者，是知依他性。依他性即盡者，由知三性即熏習聚盡。熏習聚者，謂阿梨耶識。問：此盡有何功德？偈曰：

緣彼真如智， 觀察無異相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣彼真如智， 觀察無異相，

有非有現見， 想作自在成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有非有現見， 想作自在成。

釋曰：觀察無異相者，別相及如無差別見故。此說二乘與菩薩差別。二乘相及無相差別而見，如是見已悉捨於相，於無相界起作意緣入無相三昧。菩薩則不爾，於真如外不見別有諸相，於無相界亦見無相，由菩薩智無種種相修故。有非有現見者，有名真如境界，非有名相境界，皆現見故。想作自在成者，謂欲作神通等事，一切皆由憶想分別而成，此是如實知利益。問：凡夫及菩薩二見云何顯示？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：觀察無異相者，別相及如無差別見故。此說二乘與菩薩差別。二乘相及無相差別而見，如是見已悉捨於相，於無相界起作意緣入無相三昧。菩薩則不爾，於真如外不見別有諸相，於無相界亦見無相，由菩薩智無種種相修故。有非有現見者，有名真如境界，非有名相境界，皆現見故。想作自在成者，謂欲作神通等事，一切皆由憶想分別而成，此是如實知利益。問：凡夫及菩薩二見云何顯示？偈曰：

覆實見不實， 應知是凡夫； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覆實見不實， 應知是凡夫；

見實覆不實， 如是名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見實覆不實， 如是名菩薩。

釋曰：凡夫無功用，不見真如，見不真實相。菩薩無功用，見真如，不見不真實相。問：已知差別，云何轉依及得解脫？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：凡夫無功用，不見真如，見不真實相。菩薩無功用，見真如，不見不真實相。問：已知差別，云何轉依及得解脫？偈曰：

不見見應知， 無義有義境， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不見見應知， 無義有義境，

轉依及解脫， 以得自在故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉依及解脫， 以得自在故。

釋曰：無義境界謂諸相，此即不見；有義境界謂真如，此即見，如是說名轉依。見所執境界無體，及見真如有體，如是說名解脫。何以故？以得自在故。自在者，謂隨自意轉自然不行諸境界。如經說：若有相則被縛，若被縛則無解脫，不行一切境界即是解脫。問：云何如實知淨土方便？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無義境界謂諸相，此即不見；有義境界謂真如，此即見，如是說名轉依。見所執境界無體，及見真如有體，如是說名解脫。何以故？以得自在故。自在者，謂隨自意轉自然不行諸境界。如經說：若有相則被縛，若被縛則無解脫，不行一切境界即是解脫。問：云何如實知淨土方便？偈曰：

眾生同一種， 地境皆普見， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生同一種， 地境皆普見，

此即淨土障， 應知亦應捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即淨土障， 應知亦應捨。

釋曰：眾生同一種地境皆普見者，器世界是大境界，一切眾生同見一種類，皆言此是大地故。此即淨土障者，由作此見，即與淨土方便而為障礙。應知亦應捨者，菩薩知此想為障礙已，即應勤捨此想，是名對治。已說菩薩四種如實知，次說菩薩五種無量。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：眾生同一種地境皆普見者，器世界是大境界，一切眾生同見一種類，皆言此是大地故。此即淨土障者，由作此見，即與淨土方便而為障礙。應知亦應捨者，菩薩知此想為障礙已，即應勤捨此想，是名對治。已說菩薩四種如實知，次說菩薩五種無量。偈曰：

應化及應淨， 應得亦應成， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應化及應淨， 應得亦應成，

應說此五事， 菩薩五無量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應說此五事， 菩薩五無量。

釋曰：五事無量者，一應化事無量，由攝一切眾生界故；二應淨事無量，由攝一切器世界故；三應得事無量，由攝一切法界故；四應成事無量，由攝一切可化眾生故；五應說事無量，由攝十二部經是化眾生方便故。已說菩薩五種無量，次說菩薩說法有八果。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：五事無量者，一應化事無量，由攝一切眾生界故；二應淨事無量，由攝一切器世界故；三應得事無量，由攝一切法界故；四應成事無量，由攝一切可化眾生故；五應說事無量，由攝十二部經是化眾生方便故。已說菩薩五種無量，次說菩薩說法有八果。偈曰：

發心及得忍， 淨眼與盡漏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心及得忍， 淨眼與盡漏，

法住學亦斷， 受用為八果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法住學亦斷， 受用為八果。

釋曰：菩薩若勤說法，能得八果：一諸聽法者或發菩提心；二或得無生忍；三或於諸法遠塵離垢得法眼淨，此謂下乘所攝；四或得諸漏盡；五令正法久住，由此正說得展轉受持故；六未學義者令得學義；七未斷疑者令得斷疑；八已斷疑者令得受用正法無障大喜味。已說菩薩說法有八果，次說大乘七大義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩若勤說法，能得八果：一諸聽法者或發菩提心；二或得無生忍；三或於諸法遠塵離垢得法眼淨，此謂下乘所攝；四或得諸漏盡；五令正法久住，由此正說得展轉受持故；六未學義者令得學義；七未斷疑者令得斷疑；八已斷疑者令得受用正法無障大喜味。已說菩薩說法有八果，次說大乘七大義。偈曰：

緣行智勤巧， 果事皆具足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣行智勤巧， 果事皆具足，

依此七大義， 建立於大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依此七大義， 建立於大乘。

釋曰：若具足七種大義，說為大乘。一者緣大，由無量修多羅等廣大法為緣故。二者行大，由自利利他行皆具足故。三者智大，由人法二無我一時通達故。四者勤大，由三大阿僧祇劫無間修故。五者巧大，由不捨生死而不染故。六者果大，由至得力、無所畏、不共法故。七者事大，由數數示現大菩提、大涅槃故。已說大乘七大義，次說八法攝大乘。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若具足七種大義，說為大乘。一者緣大，由無量修多羅等廣大法為緣故。二者行大，由自利利他行皆具足故。三者智大，由人法二無我一時通達故。四者勤大，由三大阿僧祇劫無間修故。五者巧大，由不捨生死而不染故。六者果大，由至得力、無所畏、不共法故。七者事大，由數數示現大菩提、大涅槃故。已說大乘七大義，次說八法攝大乘。偈曰：

性信心行入， 成淨菩提勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性信心行入， 成淨菩提勝，

如是八種事， 總攝諸大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八種事， 總攝諸大乘。

釋曰：此以八事總攝一切大乘。八事者，一種性，如性品說；二信法，如信品說；三發心，如發心品說；四行行，如度攝品說；五入道，如教授品說；六成熟眾生，謂初七地；七淨佛國土，謂第八不退地；八菩提勝，謂佛地。菩提有三種，謂聲聞菩提、緣覺菩提、佛菩提。佛菩提大故為勝，於此佛地示現大菩提及大涅槃故。已說八法攝大乘，次說菩薩五人差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此以八事總攝一切大乘。八事者，一種性，如性品說；二信法，如信品說；三發心，如發心品說；四行行，如度攝品說；五入道，如教授品說；六成熟眾生，謂初七地；七淨佛國土，謂第八不退地；八菩提勝，謂佛地。菩提有三種，謂聲聞菩提、緣覺菩提、佛菩提。佛菩提大故為勝，於此佛地示現大菩提及大涅槃故。已說八法攝大乘，次說菩薩五人差別。偈曰：

信行及淨行， 相行無相行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信行及淨行， 相行無相行，

及以無作行， 差別依諸地。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以無作行， 差別依諸地。

釋曰：菩薩有五人差別。一信行人，謂地前一阿僧祇劫。二淨心行人，謂入初地。三相行人，謂二地至六地。四無相行人，謂第七地。五無作行人，謂後三地。已說菩薩五人差別，次說菩薩諸相差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩有五人差別。一信行人，謂地前一阿僧祇劫。二淨心行人，謂入初地。三相行人，謂二地至六地。四無相行人，謂第七地。五無作行人，謂後三地。已說菩薩五人差別，次說菩薩諸相差別。偈曰：

不著及清淨， 降嗔與勤德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不著及清淨， 降嗔與勤德，

不動并見實， 有欲名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不動并見實， 有欲名菩薩。

釋曰：此偈以自利門說菩薩相。不著者是能行施不著諸欲故，清淨者是能持戒，降嗔者是能忍辱，勤德者是能精進，不動者是能習定，見實者是能修智，有欲者是能起願樂大菩提故。行此七事，說名菩薩相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以自利門說菩薩相。不著者是能行施不著諸欲故，清淨者是能持戒，降嗔者是能忍辱，勤德者是能精進，不動者是能習定，見實者是能修智，有欲者是能起願樂大菩提故。行此七事，說名菩薩相。偈曰：

隨攝及無惱， 耐損并勇力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨攝及無惱， 耐損并勇力，

不放逸多聞， 利彼名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不放逸多聞， 利彼名菩薩。

釋曰：此偈以利他門說菩薩相。隨攝者是施，恒以四攝攝眾生故。無惱者是戒，自信於他不起惱害見故。耐損者是忍，他來違逆不懷加報意故。勇力者是進，在苦度眾生無有退屈心故。不放逸者是定，不著禪味來就下處生故。多聞者是智，能斷一切眾生疑故。如是勤行利他是菩薩相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以利他門說菩薩相。隨攝者是施，恒以四攝攝眾生故。無惱者是戒，自信於他不起惱害見故。耐損者是忍，他來違逆不懷加報意故。勇力者是進，在苦度眾生無有退屈心故。不放逸者是定，不著禪味來就下處生故。多聞者是智，能斷一切眾生疑故。如是勤行利他是菩薩相。偈曰：

厭財及捨欲， 忘怨亦勤善， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 厭財及捨欲， 忘怨亦勤善，

巧相無惡見， 內住名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧相無惡見， 內住名菩薩。

釋曰：此偈以住功德門說菩薩相。厭財者住施功德，知慳財過墮於惡道、來貧窮故。捨欲者住戒功德，若著五欲不能出家受持戒故。忘怨者住忍功德，他來損己不懷不報故。懷報者如似畫石、不懷報者如似畫水，一墮惡道、一生善趣。勤善者住進功德，為自他二利恒行六波羅蜜故。巧相者住定功德，善能分別止舉捨三相故。無惡見者住智功德，一切諸相不可得故。內住者住願功德，內謂大乘論住不動故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以住功德門說菩薩相。厭財者住施功德，知慳財過墮於惡道、來貧窮故。捨欲者住戒功德，若著五欲不能出家受持戒故。忘怨者住忍功德，他來損己不懷不報故。懷報者如似畫石、不懷報者如似畫水，一墮惡道、一生善趣。勤善者住進功德，為自他二利恒行六波羅蜜故。巧相者住定功德，善能分別止舉捨三相故。無惡見者住智功德，一切諸相不可得故。內住者住願功德，內謂大乘論住不動故。偈曰：

具悲亦起慚， 耐苦及捨樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具悲亦起慚， 耐苦及捨樂，

持念并善定， 不捨名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 持念并善定， 不捨名菩薩。

釋曰：此偈以不退門說菩薩相。具悲者是施不退，愍他苦人能行施故。起慚者是戒不退，觀此世他世及法人不造諸非故。耐苦者是忍不退，風雨寒熱等及他違損事一切皆忍故。捨樂者是進不退，能行正勤人不著自樂故。持念者是定不退，能善攝心人由念力故。善定者是慧不退，無分別智具足故。不捨者是願不退，不捨大乘故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以不退門說菩薩相。具悲者是施不退，愍他苦人能行施故。起慚者是戒不退，觀此世他世及法人不造諸非故。耐苦者是忍不退，風雨寒熱等及他違損事一切皆忍故。捨樂者是進不退，能行正勤人不著自樂故。持念者是定不退，能善攝心人由念力故。善定者是慧不退，無分別智具足故。不捨者是願不退，不捨大乘故。偈曰：

除苦不作苦， 容苦不畏苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 除苦不作苦， 容苦不畏苦，

脫苦不思苦， 欲苦名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 脫苦不思苦， 欲苦名菩薩。

釋曰：此偈以離苦門說菩薩相。除苦者是施，施他物時除他貧窮故。不作苦者是戒，戒自居時不作苦惱他故。容苦者是忍，自他利時諸苦能受故。不畏苦者是進，行難行時恒得不退故。脫苦者是定，離欲欲界時解脫苦苦故。不思苦者是慧，三輪清淨時不起分別故。欲苦者是願，為化眾生樂住生死故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以離苦門說菩薩相。除苦者是施，施他物時除他貧窮故。不作苦者是戒，戒自居時不作苦惱他故。容苦者是忍，自他利時諸苦能受故。不畏苦者是進，行難行時恒得不退故。脫苦者是定，離欲欲界時解脫苦苦故。不思苦者是慧，三輪清淨時不起分別故。欲苦者是願，為化眾生樂住生死故。偈曰：

樂法及性法， 呵法亦勤法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂法及性法， 呵法亦勤法，

自在法明法， 向法名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在法明法， 向法名菩薩。

釋曰：此偈以攝法門說菩薩相。樂法者是施，愛施等法故。性法者是戒，自性護持故。呵法者是忍，譏嫌瞋法故。勤法者是進，勤行大乘法故。自在法者是定，諸禪自在故。明法者是慧，無上般若具足故。向法者是願，一向樂大菩提故。問：云何名法？答：由一切諸波羅蜜法皆隨轉故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以攝法門說菩薩相。樂法者是施，愛施等法故。性法者是戒，自性護持故。呵法者是忍，譏嫌瞋法故。勤法者是進，勤行大乘法故。自在法者是定，諸禪自在故。明法者是慧，無上般若具足故。向法者是願，一向樂大菩提故。問：云何名法？答：由一切諸波羅蜜法皆隨轉故。偈曰：

財制護善樂， 法乘於此七， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 財制護善樂， 法乘於此七，

七種不放逸， 是故名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 七種不放逸， 是故名菩薩。

釋曰：此偈以不放逸門說菩薩相。一財不放逸，此由布施，不施不堅、施則堅固故。二制不放逸，此由持戒，如佛說應作者作、不應作者不作故。三護不放逸，此由忍辱，護自他心無兩害故。四善不放逸，此由精進，常起正勤行六度故。五樂不放逸，此由修定，諸禪樂受不味著故。六法不放逸，如實真法此能知故。七乘不放逸，此由大願，魔王來壞其菩提心，亦不退故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以不放逸門說菩薩相。一財不放逸，此由布施，不施不堅、施則堅固故。二制不放逸，此由持戒，如佛說應作者作、不應作者不作故。三護不放逸，此由忍辱，護自他心無兩害故。四善不放逸，此由精進，常起正勤行六度故。五樂不放逸，此由修定，諸禪樂受不味著故。六法不放逸，如實真法此能知故。七乘不放逸，此由大願，魔王來壞其菩提心，亦不退故。偈曰：

不遂及小罪， 不忍退亦亂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不遂及小罪， 不忍退亦亂，

小見及異乘， 七羞名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 小見及異乘， 七羞名菩薩。

釋曰：此偈以有羞門說菩薩相。一不遂羞，羞慳貪故。二小罪羞，羞微細罪，見怖畏故。三不忍羞，羞不忍故。四退羞，羞懈怠故。五亂羞，羞退定故。六小見羞，羞餘小執，通達法無我故。七異乘羞，羞起小乘心，捨大菩提故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以有羞門說菩薩相。一不遂羞，羞慳貪故。二小罪羞，羞微細罪，見怖畏故。三不忍羞，羞不忍故。四退羞，羞懈怠故。五亂羞，羞退定故。六小見羞，羞餘小執，通達法無我故。七異乘羞，羞起小乘心，捨大菩提故。偈曰：

今世後世捨， 起勤亦得通， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 今世後世捨， 起勤亦得通，

等說及大果， 七攝名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 等說及大果， 七攝名菩薩。

釋曰：此偈以攝生門說菩薩相。一今世攝，謂以布施攝現在眾生。二後世攝，謂以持戒攝未來眾生，得勝生處方能攝故。三捨攝，謂以忍辱攝有惱亂眾生。四起勤攝，謂以精進攝懈怠眾生。五得通攝，謂以禪定攝他方眾生，往彼化故。六等說攝，謂以智慧攝下中上眾生，等心為說無增減故。七大果攝，謂以大願，若得佛果攝諸眾生無有餘故。此諸偈義，以異門說六度及大願，是菩薩相應知。已說菩薩諸相差別，次說菩薩諸名差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈以攝生門說菩薩相。一今世攝，謂以布施攝現在眾生。二後世攝，謂以持戒攝未來眾生，得勝生處方能攝故。三捨攝，謂以忍辱攝有惱亂眾生。四起勤攝，謂以精進攝懈怠眾生。五得通攝，謂以禪定攝他方眾生，往彼化故。六等說攝，謂以智慧攝下中上眾生，等心為說無增減故。七大果攝，謂以大願，若得佛果攝諸眾生無有餘故。此諸偈義，以異門說六度及大願，是菩薩相應知。已說菩薩諸相差別，次說菩薩諸名差別。偈曰：

應知諸菩薩， 亦名摩訶薩， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知諸菩薩， 亦名摩訶薩，

亦名有慧者， 亦名上成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名有慧者， 亦名上成就，

亦名降伏子， 亦名降伏持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名降伏子， 亦名降伏持，

亦名能降伏， 亦名降伏牙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名能降伏， 亦名降伏牙，

亦名為勇猛， 亦名為上聖， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名為勇猛， 亦名為上聖，

亦名為導師， 亦名大名稱， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名為導師， 亦名大名稱，

亦名為有悲， 亦名大福德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名為有悲， 亦名大福德，

亦名自在行， 亦名正說者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦名自在行， 亦名正說者。

釋曰：此十六名皆依義立，一切菩薩總有此名。若人聞有此名，應知即是菩薩。已說菩薩諸名差別，次說菩薩諸義差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此十六名皆依義立，一切菩薩總有此名。若人聞有此名，應知即是菩薩。已說菩薩諸名差別，次說菩薩諸義差別。偈曰：

實覺大義覺， 一切覺恒覺， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 實覺大義覺， 一切覺恒覺，

及以方便覺， 五覺名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以方便覺， 五覺名菩薩。

釋曰：由有五覺故名菩薩。一者實義覺，覺人法無我故。二者大義覺，覺自他義故。三者一切覺，覺一切種義故。四者恒覺，雖現涅槃，覺無盡故。五者方便覺，覺隨物機而作方便故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由有五覺故名菩薩。一者實義覺，覺人法無我故。二者大義覺，覺自他義故。三者一切覺，覺一切種義故。四者恒覺，雖現涅槃，覺無盡故。五者方便覺，覺隨物機而作方便故。偈曰：

隨我及小見， 及以諸識身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨我及小見， 及以諸識身，

亦於虛分別， 四覺名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦於虛分別， 四覺名菩薩。

釋曰：復由四覺名為菩薩。一隨我覺，由覺心故，心謂阿梨耶識。二小見覺，由覺意故，意謂與我見等四惑相應緣阿梨耶識者。三識身覺，由覺識故，識謂六識身。四虛分別覺，由覺不真分別故。不真分別者，即前心意識，一切菩薩唯覺此是不真分別故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復由四覺名為菩薩。一隨我覺，由覺心故，心謂阿梨耶識。二小見覺，由覺意故，意謂與我見等四惑相應緣阿梨耶識者。三識身覺，由覺識故，識謂六識身。四虛分別覺，由覺不真分別故。不真分別者，即前心意識，一切菩薩唯覺此是不真分別故。偈曰：

無境及真義， 永無亦圓滿， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無境及真義， 永無亦圓滿，

亦說不可得， 五覺名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦說不可得， 五覺名菩薩。

釋曰：復由五覺名為菩薩。一無境覺，覺依他性故。二真義覺，覺真實性故。三永無覺，覺分別性故。四圓滿覺，覺一切境一切種故。五不可得覺，覺三輪清淨故。三輪者，一應覺，謂菩薩境；二依覺，謂菩薩身；三覺性，謂菩薩智。此三不可得故，名不可得覺。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復由五覺名為菩薩。一無境覺，覺依他性故。二真義覺，覺真實性故。三永無覺，覺分別性故。四圓滿覺，覺一切境一切種故。五不可得覺，覺三輪清淨故。三輪者，一應覺，謂菩薩境；二依覺，謂菩薩身；三覺性，謂菩薩智。此三不可得故，名不可得覺。偈曰：

成就及處所， 胎藏隨次現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就及處所， 胎藏隨次現，

及以斷深疑， 五覺名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及以斷深疑， 五覺名菩薩。

釋曰：復由五覺名為菩薩。一成就覺，謂成佛果。二處所覺，謂住兜率天宮。三胎藏覺，謂入母胎。四隨次現覺，謂出胎、受欲、出家、修行、成道。五斷深疑覺，謂為諸眾生轉大法輪。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復由五覺名為菩薩。一成就覺，謂成佛果。二處所覺，謂住兜率天宮。三胎藏覺，謂入母胎。四隨次現覺，謂出胎、受欲、出家、修行、成道。五斷深疑覺，謂為諸眾生轉大法輪。偈曰：

得不得及住， 於自亦於他， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得不得及住， 於自亦於他，

有說與無說， 有慢及慢斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有說與無說， 有慢及慢斷，

未熟亦已熟， 如此十一種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未熟亦已熟， 如此十一種，

一切皆能覺， 是故名菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切皆能覺， 是故名菩薩。

釋曰：復由十一種覺故名菩薩。得不得及住者，如其次第過去未來現在覺。於自亦於他者，謂內覺外覺。有說與無說者，謂麁覺細覺。有慢及慢斷者，謂劣覺、勝覺。未熟亦已熟者，謂遠覺、近覺。未熟者覺，彼久遠方覺。已熟者覺，彼於近即覺。功德品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復由十一種覺故名菩薩。得不得及住者，如其次第過去未來現在覺。於自亦於他者，謂內覺外覺。有說與無說者，謂麁覺細覺。有慢及慢斷者，謂劣覺、勝覺。未熟亦已熟者，謂遠覺、近覺。未熟者覺，彼久遠方覺。已熟者覺，彼於近即覺。功德品究竟。