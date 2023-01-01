大乘莊嚴經論卷第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第十

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

覺分品第二十一之一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺分品第二十一之一

釋曰：諸菩薩有羞相(羞兼慚愧)，此中應說。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩有羞相(羞兼慚愧)，此中應說。偈曰：

治障及合智， 緣境亦成生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治障及合智， 緣境亦成生，

菩薩有羞相， 如是四差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩有羞相， 如是四差別。

釋曰：此偈顯示菩薩有羞有四種相，一自性、二伴類、三境界、四作業。治障者，謂離無羞，此即是羞自性。合智者，與無分別知相應，此智是羞伴類。緣境者，菩薩以小無障眾生為可羞境，即是聲聞緣覺。小者，對大乘故。無障者，破煩惱障故。成生者，菩薩有羞，以建立眾生為業。此是有羞四種相。問：諸菩薩有羞於何行中起？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示菩薩有羞有四種相，一自性、二伴類、三境界、四作業。治障者，謂離無羞，此即是羞自性。合智者，與無分別知相應，此智是羞伴類。緣境者，菩薩以小無障眾生為可羞境，即是聲聞緣覺。小者，對大乘故。無障者，破煩惱障故。成生者，菩薩有羞，以建立眾生為業。此是有羞四種相。問：諸菩薩有羞於何行中起？偈曰：

菩薩於六度， 障增及治減， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於六度， 障增及治減，

不勤亦勤行， 於此有羞起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不勤亦勤行， 於此有羞起。

釋曰：諸菩薩於四事中極生羞恥，一者於諸度障增時極生羞恥；二者於諸障治減時極生羞恥；三者修諸度懈怠時極生羞恥；四者隨順煩惱法勤行時極生羞恥，所謂諸根常開而不禁守。問：菩薩有羞種差別云何。偈曰？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩於四事中極生羞恥，一者於諸度障增時極生羞恥；二者於諸障治減時極生羞恥；三者修諸度懈怠時極生羞恥；四者隨順煩惱法勤行時極生羞恥，所謂諸根常開而不禁守。問：菩薩有羞種差別云何。偈曰？

六品及二品， 七地與二乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 六品及二品， 七地與二乘，

亦似則為下， 反此應知上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦似則為下， 反此應知上。

釋曰：六品者，不定地中前六品有羞為下。二品者，諸定地中前二品有羞為下。七地者，菩薩十地中前七地有羞為下。二乘者，謂下心眾生有羞為下，由有增上慢故。亦似者，謂未得無生忍菩薩彼有羞亦為下。翻此諸下有羞，應知即是諸上有羞。問：何法是有羞障？及彼障有幾過失？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：六品者，不定地中前六品有羞為下。二品者，諸定地中前二品有羞為下。七地者，菩薩十地中前七地有羞為下。二乘者，謂下心眾生有羞為下，由有增上慢故。亦似者，謂未得無生忍菩薩彼有羞亦為下。翻此諸下有羞，應知即是諸上有羞。問：何法是有羞障？及彼障有幾過失？偈曰：

無羞惑不斷， 三害及六呵， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無羞惑不斷， 三害及六呵，

墮難退苦三， 如前十二失。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 墮難退苦三， 如前十二失。

釋曰：無羞者，是菩薩有羞障。若有此障則煩惱不斷，煩惱不斷則先生三害：一自害，謂不正思惟，由自惱故。二他害，謂瞋及捨，由惱他故。問：瞋者惱眾生可爾，捨者云何惱眾生？答：菩薩應化眾生，捨而不化，是謂為惱。俱害者，謂破尸羅，由惱自他故。起三害已即於現法得六呵責，由疑悔、失利、失護、棄捨、治罰、惡名故。隨其次第得六種呵責，所謂自呵責乃至十方人呵責。如是已後復有三種過失生：一退墮諸難處、二退失已得未得善法、三從彼生大苦受。是謂無羞生十二種過失。問：已知障及過失，何者是有羞功德？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無羞者，是菩薩有羞障。若有此障則煩惱不斷，煩惱不斷則先生三害：一自害，謂不正思惟，由自惱故。二他害，謂瞋及捨，由惱他故。問：瞋者惱眾生可爾，捨者云何惱眾生？答：菩薩應化眾生，捨而不化，是謂為惱。俱害者，謂破尸羅，由惱自他故。起三害已即於現法得六呵責，由疑悔、失利、失護、棄捨、治罰、惡名故。隨其次第得六種呵責，所謂自呵責乃至十方人呵責。如是已後復有三種過失生：一退墮諸難處、二退失已得未得善法、三從彼生大苦受。是謂無羞生十二種過失。問：已知障及過失，何者是有羞功德？偈曰：

此等一切惡， 菩薩若有羞， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此等一切惡， 菩薩若有羞，

當知一切盡， 起彼對治故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知一切盡， 起彼對治故。

天人聰慧生， 速滿於二聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天人聰慧生， 速滿於二聚，

成生不退轉， 離不離為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成生不退轉， 離不離為果。

釋曰：初偈顯示有羞離過功德。如前過失，菩薩有羞一切不有故。後偈顯示有羞集得功德，具足聚集五勝果故。天人聰慧生者，是得果報果，謂常生天上及以人中恒得聰慧故。速滿於二聚者，是得增上果，謂得大菩提二聚故。成生不退轉者，是得丈夫果，丈夫所作故。離者，是得相離果，離彼障故。不離者，是得依果，一切生處不離彼障對治故。問：有羞功用，譬喻云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初偈顯示有羞離過功德。如前過失，菩薩有羞一切不有故。後偈顯示有羞集得功德，具足聚集五勝果故。天人聰慧生者，是得果報果，謂常生天上及以人中恒得聰慧故。速滿於二聚者，是得增上果，謂得大菩提二聚故。成生不退轉者，是得丈夫果，丈夫所作故。離者，是得相離果，離彼障故。不離者，是得依果，一切生處不離彼障對治故。問：有羞功用，譬喻云何？偈曰：

有衣翻有垢， 凡夫無慚故； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有衣翻有垢， 凡夫無慚故；

天衣更無垢， 菩薩有慚爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 天衣更無垢， 菩薩有慚爾。

菩薩慚具足， 如空不可污； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩慚具足， 如空不可污；

欲勝諸菩薩， 亦以慚莊嚴。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲勝諸菩薩， 亦以慚莊嚴。

譬如慈母愛， 慚護眾生然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如慈母愛， 慚護眾生然，

觀生及化生， 此事由慚起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀生及化生， 此事由慚起。

釋曰：此中第一偈顯示慚如衣服。何以故？有慚者過垢不能污故。第二偈上半顯示慚如虛空。何以故？有慚者雖值世間八法，不被染故。第二偈下半顯示慚如莊嚴。何以故？有慚者端正勝餘菩薩故。第三偈顯示慚如慈母。何以故？有慚者擁護生死一切過失如象馬軍，觀生化生由此起故。衣服譬顯慚能對治住諸煩惱，虛空譬顯慚能對治染著八法，莊嚴譬顯慚能隨順同行，慈母譬顯慚能成熟眾生。問：菩薩行慚有何相？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中第一偈顯示慚如衣服。何以故？有慚者過垢不能污故。第二偈上半顯示慚如虛空。何以故？有慚者雖值世間八法，不被染故。第二偈下半顯示慚如莊嚴。何以故？有慚者端正勝餘菩薩故。第三偈顯示慚如慈母。何以故？有慚者擁護生死一切過失如象馬軍，觀生化生由此起故。衣服譬顯慚能對治住諸煩惱，虛空譬顯慚能對治染著八法，莊嚴譬顯慚能隨順同行，慈母譬顯慚能成熟眾生。問：菩薩行慚有何相？偈曰：

不忍及不行， 亦忍及亦行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不忍及不行， 亦忍及亦行，

當知此四種， 是說行慚相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此四種， 是說行慚相。

釋曰：此偈顯示四種行慚相，一不忍，二不行，三忍，四行。何以故？有慚者於一切過惡有前二相，不忍故、不行故。於一切功德有後二相，忍故、行故。問：云何慚羞得無上？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示四種行慚相，一不忍，二不行，三忍，四行。何以故？有慚者於一切過惡有前二相，不忍故、不行故。於一切功德有後二相，忍故、行故。問：云何慚羞得無上？偈曰：

教習於慚羞， 亦起五自意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 教習於慚羞， 亦起五自意，

信法等別故， 無上如前知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信法等別故， 無上如前知。

釋曰：如前知者，於大乘經說慚羞處生淨信故、以九種深心修習故、依虛空等定修習故、由無分別智攝故、以一果入一切果故。已說菩薩有羞，次說菩薩無畏。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前知者，於大乘經說慚羞處生淨信故、以九種深心修習故、依虛空等定修習故、由無分別智攝故、以一果入一切果故。已說菩薩有羞，次說菩薩無畏。偈曰：

諸菩薩無畏， 體相及差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸菩薩無畏， 體相及差別，

堅固與殊勝， 今當次第解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 堅固與殊勝， 今當次第解。

釋曰：菩薩無畏有四義解釋，一體相、二差別、三堅固、四殊勝。問：體相云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩無畏有四義解釋，一體相、二差別、三堅固、四殊勝。問：體相云何？偈曰：

進定慧三起， 勇健勤猛作， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進定慧三起， 勇健勤猛作，

是說無畏相， 亦顯於眾名。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是說無畏相， 亦顯於眾名。

釋曰：精進、禪定、般若此三若起，是無畏體相。勇、健、勤、猛，此四顯無畏眾名。問：此三於何行中無畏？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：精進、禪定、般若此三若起，是無畏體相。勇、健、勤、猛，此四顯無畏眾名。問：此三於何行中無畏？偈曰：

諸有所作中， 下動愚則畏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸有所作中， 下動愚則畏，

離三三決定， 是名無畏安。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 離三三決定， 是名無畏安。

釋曰：菩薩於諸所作中，其心若下、若動、若愚，則生怖畏。何以故？下心者，於彼無勤修故。動心者，於彼心不住故。愚心者，於彼無方便故。彼三對治，隨其次第即是精進、禪定、般若。是故精進等三若得決定，則名無畏。問：云何決定？答：此三對治任運現前，是名決定。問：已說體相，云何差別？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩於諸所作中，其心若下、若動、若愚，則生怖畏。何以故？下心者，於彼無勤修故。動心者，於彼心不住故。愚心者，於彼無方便故。彼三對治，隨其次第即是精進、禪定、般若。是故精進等三若得決定，則名無畏。問：云何決定？答：此三對治任運現前，是名決定。問：已說體相，云何差別？偈曰：

自性及大願， 不顧及不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性及大願， 不顧及不退，

聞深亦能化， 置彼於佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聞深亦能化， 置彼於佛身，

亦行諸苦行， 不捨於生死， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦行諸苦行， 不捨於生死，

生死不能染， 此十是差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死不能染， 此十是差別。

釋曰：此二偈隨其次第說無畏有十種差別。一者自性，謂性成就得無畏故。二者大願，謂發菩提心得無畏故。三者不顧，謂勤自利時不顧身命得無畏故。四者不退，謂勤利他時有違逆者得無畏故。五者聞深，謂聽實義時得無畏故。六者能化，謂難化眾生以通力化得無畏故。七者置彼於佛身，謂建立眾生於大菩提得無畏故。八者亦行諸苦行，謂行種種難行苦行得無畏故。九者不捨生死，謂故意受生得無畏故。十者生死不能染，謂處染不染得無畏故。問：已說差別，云何堅固？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈隨其次第說無畏有十種差別。一者自性，謂性成就得無畏故。二者大願，謂發菩提心得無畏故。三者不顧，謂勤自利時不顧身命得無畏故。四者不退，謂勤利他時有違逆者得無畏故。五者聞深，謂聽實義時得無畏故。六者能化，謂難化眾生以通力化得無畏故。七者置彼於佛身，謂建立眾生於大菩提得無畏故。八者亦行諸苦行，謂行種種難行苦行得無畏故。九者不捨生死，謂故意受生得無畏故。十者生死不能染，謂處染不染得無畏故。問：已說差別，云何堅固？偈曰：

惡朋及重苦， 聞深不能退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡朋及重苦， 聞深不能退，

譬如螽翅風， 不動須彌海。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如螽翅風， 不動須彌海。

釋曰：菩薩無畏於三緣得不動，一遇惡朋、二遭重苦、三聞深法。譬如螽蟖振羽不能蕩海搖山，彼之三緣不能動菩薩心亦復如是，是故菩薩無畏得堅固。問：已說堅固，云何殊勝？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩無畏於三緣得不動，一遇惡朋、二遭重苦、三聞深法。譬如螽蟖振羽不能蕩海搖山，彼之三緣不能動菩薩心亦復如是，是故菩薩無畏得堅固。問：已說堅固，云何殊勝？偈曰：

諸說無畏中， 菩薩無畏上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸說無畏中， 菩薩無畏上，

相異堅殊勝， 與彼不相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相異堅殊勝， 與彼不相似。

釋曰：由前三義勝故，菩薩無畏於諸說無畏中最為殊勝。已說菩薩無畏，次說菩薩不退。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由前三義勝故，菩薩無畏於諸說無畏中最為殊勝。已說菩薩無畏，次說菩薩不退。偈曰：

不退諸菩薩， 品類有三事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不退諸菩薩， 品類有三事，

於聞進苦故， 慚勇為依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於聞進苦故， 慚勇為依止。

欲樂大菩提， 是說不退性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲樂大菩提， 是說不退性，

未成成極成， 差別諸地顯。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 未成成極成， 差別諸地顯。

釋曰：此二偈顯示不退品類依止自性差別。彼品類有三種：一聞法無厭不退、二恒大精進不退、三生死苦惱不退。依止有二種：一慚、二勇。有慚者不退，退者可羞恥故。有勇者不退，退者非猛健故。自性，謂欲樂大菩提。欲樂若迴，即得退故。差別有三種：一未成，謂信行地菩薩不退。二成，謂初地至七地菩薩不退。三極成，謂八地已上菩薩不退。已說菩薩不退，次說菩薩知法。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈顯示不退品類依止自性差別。彼品類有三種：一聞法無厭不退、二恒大精進不退、三生死苦惱不退。依止有二種：一慚、二勇。有慚者不退，退者可羞恥故。有勇者不退，退者非猛健故。自性，謂欲樂大菩提。欲樂若迴，即得退故。差別有三種：一未成，謂信行地菩薩不退。二成，謂初地至七地菩薩不退。三極成，謂八地已上菩薩不退。已說菩薩不退，次說菩薩知法。偈曰：

知法知法業， 知相知無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 知法知法業， 知相知無盡，

得果及二門， 成生亦住法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得果及二門， 成生亦住法。

釋曰：知法者，謂知五明處：一內明、二因明、三聲明、四醫明、五巧明，知此五論是謂知法。知法業者，謂知自利利他，以此為業。知內論者，為自修及為他說。知因論者，為申己義及屈他義。知聲論者，為自善音令他信受。知醫論者，為除他疾。知巧論者，為令他解。知論相者，謂知此五論得有五因，是菩薩知論相：一聞得、二持得、三誦得、四思得、五通得。菩薩先於論有聞，聞已受持，持已習誦，誦已正思，思已通達。通達者，知此是功德、此是過失、此是善語、此是惡語。知無盡者，謂如此知，乃至無餘涅槃亦無盡故。得果者，謂自知得一切種智故。二門者：一三昧門、二陀羅尼門。知論菩薩以三昧門成熟眾生，隨彼化攝故；以陀羅尼門成熟佛法，隨所得法皆能持故。已說菩薩知法，次說菩薩知世間。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：知法者，謂知五明處：一內明、二因明、三聲明、四醫明、五巧明，知此五論是謂知法。知法業者，謂知自利利他，以此為業。知內論者，為自修及為他說。知因論者，為申己義及屈他義。知聲論者，為自善音令他信受。知醫論者，為除他疾。知巧論者，為令他解。知論相者，謂知此五論得有五因，是菩薩知論相：一聞得、二持得、三誦得、四思得、五通得。菩薩先於論有聞，聞已受持，持已習誦，誦已正思，思已通達。通達者，知此是功德、此是過失、此是善語、此是惡語。知無盡者，謂如此知，乃至無餘涅槃亦無盡故。得果者，謂自知得一切種智故。二門者：一三昧門、二陀羅尼門。知論菩薩以三昧門成熟眾生，隨彼化攝故；以陀羅尼門成熟佛法，隨所得法皆能持故。已說菩薩知法，次說菩薩知世間。偈曰：

身知亦口知， 及以實諦知， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身知亦口知， 及以實諦知，

菩薩知世間， 最勝餘無等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩知世間， 最勝餘無等。

釋曰：菩薩有三種知世間，一身知世間、二口知世間、三諦知世間。問：云何身知？云何口知？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩有三種知世間，一身知世間、二口知世間、三諦知世間。問：云何身知？云何口知？偈曰：

身知則舒顏， 口知則先語， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身知則舒顏， 口知則先語，

為令成器故， 正法隨修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為令成器故， 正法隨修行。

釋曰：舒顏者，謂熙怡歡笑，此是身知世間。先語者，謂慰問讚美，此是口知世間。問：此知何所為？答：為令成器故。問：令成何器？答：正法隨修行，令成此器故。問：云何諦知世間？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：舒顏者，謂熙怡歡笑，此是身知世間。先語者，謂慰問讚美，此是口知世間。問：此知何所為？答：為令成器故。問：令成何器？答：正法隨修行，令成此器故。問：云何諦知世間？偈曰：

二知知世生， 二知知世滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二知知世生， 二知知世滅，

為息復為得， 諦知勤修行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為息復為得， 諦知勤修行。

釋曰：二知知世生者，知苦集二諦則知世間常生，由生及生方便故。二知知世滅者，知滅道二諦則知世間可滅，由滅及滅方便故。問：知諦世間復何所為？答：為息復為得諦智勤修行。息者，苦集諦。得者，滅道諦。諸菩薩為息苦集諦、為得滅道諦故，觀諸諦修智具足。如是知世間，即是知世間業。已說菩薩知世間，次說菩薩修習四量。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：二知知世生者，知苦集二諦則知世間常生，由生及生方便故。二知知世滅者，知滅道二諦則知世間可滅，由滅及滅方便故。問：知諦世間復何所為？答：為息復為得諦智勤修行。息者，苦集諦。得者，滅道諦。諸菩薩為息苦集諦、為得滅道諦故，觀諸諦修智具足。如是知世間，即是知世間業。已說菩薩知世間，次說菩薩修習四量。偈曰：

能詮及義意， 了義亦無言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能詮及義意， 了義亦無言，

當知此四種， 是說四量相。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知此四種， 是說四量相。

釋曰：能詮者，如來所說十二部經，此法為量，非人為量。義意者，謂文中所以，此義為量，非語為量。了義者，謂世間可信及佛所印可，此了義為量，非不了義為量。無言者，謂出世證智，此智為量，非識為量。問：世尊何故說此四量？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：能詮者，如來所說十二部經，此法為量，非人為量。義意者，謂文中所以，此義為量，非語為量。了義者，謂世間可信及佛所印可，此了義為量，非不了義為量。無言者，謂出世證智，此智為量，非識為量。問：世尊何故說此四量？偈曰：

謗法及非義， 邪思與可言， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗法及非義， 邪思與可言，

遮此四事故， 次第說四量。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遮此四事故， 次第說四量。

釋曰：說能詮法為量，遮謗說人。說義意為量，遮非義文句。說了義為量，遮邪思倒解。說智為量，遮可言智。問：依此四量有何功德？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：說能詮法為量，遮謗說人。說義意為量，遮非義文句。說了義為量，遮邪思倒解。說智為量，遮可言智。問：依此四量有何功德？偈曰：

信心及內思， 正聞與證智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心及內思， 正聞與證智，

菩薩不可壞， 依量功德爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩不可壞， 依量功德爾。

釋曰：依第一量則信心不可壞，依第二量則正思不可壞，依第三量則正聞不可壞，依第四量則世智不可壞。已說菩薩修習四量，次說菩薩四無礙解。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：依第一量則信心不可壞，依第二量則正思不可壞，依第三量則正聞不可壞，依第四量則世智不可壞。已說菩薩修習四量，次說菩薩四無礙解。偈曰：

於門相言智， 通達無比倫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於門相言智， 通達無比倫，

此即是菩薩， 四種無礙解。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此即是菩薩， 四種無礙解。

釋曰：第一者謂知門智，能知義中所有名門差別故。第二者謂知相智，能知此義屬此名故。第三者謂知言智，能知異土言音故。第四者謂知智智，能知自能說法故。知此四種是無礙解。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第一者謂知門智，能知義中所有名門差別故。第二者謂知相智，能知此義屬此名故。第三者謂知言智，能知異土言音故。第四者謂知智智，能知自能說法故。知此四種是無礙解。偈曰：

能說及所說， 說具合三事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能說及所說， 說具合三事，

四二復二種， 次第三事因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四二復二種， 次第三事因。

釋曰：能說、所說、說具，此三事各有因緣。能說有四因緣：一教授智、二成熟智、三聚滿智、四令覺智。所說有二因緣：一法、二義，四智於此二有用故。說具有二因緣：一言、二智，由此二得成說故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：能說、所說、說具，此三事各有因緣。能說有四因緣：一教授智、二成熟智、三聚滿智、四令覺智。所說有二因緣：一法、二義，四智於此二有用故。說具有二因緣：一言、二智，由此二得成說故。偈曰：

舉法及釋法， 令解與避難， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 舉法及釋法， 令解與避難，

建立四無礙， 以是義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 建立四無礙， 以是義應知。

釋曰：舉法者，以門故。釋法者，以相故。令解者，以言故。避難者，以智故。應知此中以所說法及義以說具言及智，次第建立四無礙解。問：云何名無礙解？無礙解有何業？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：舉法者，以門故。釋法者，以相故。令解者，以言故。避難者，以智故。應知此中以所說法及義以說具言及智，次第建立四無礙解。問：云何名無礙解？無礙解有何業？偈曰：

內證及外覺， 故稱無礙解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內證及外覺， 故稱無礙解，

能斷一切疑， 此即是彼業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷一切疑， 此即是彼業。

釋曰：此偈上半立名，下半顯業。名者，由諸菩薩初以出世間智內證諸法得平等如解，後以後得世智外覺諸法法門差別。由此道理，故名無礙解。業者，復由此解能斷一切眾生一切疑網，此名為業。已說菩薩四無礙解，次說菩薩二聚功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈上半立名，下半顯業。名者，由諸菩薩初以出世間智內證諸法得平等如解，後以後得世智外覺諸法法門差別。由此道理，故名無礙解。業者，復由此解能斷一切眾生一切疑網，此名為業。已說菩薩四無礙解，次說菩薩二聚功德。偈曰：

福智為二聚， 勝報亦不污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福智為二聚， 勝報亦不污，

一切諸菩薩， 勝相皆如此。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切諸菩薩， 勝相皆如此。

釋曰：福智為二聚者，二聚謂福聚及智聚。勝報亦不污者，諸菩薩由福聚故，於生死中作勝報成就因。由智聚故，於彼勝報作不染污因。是故菩薩勝相無等。問：二聚攝六度云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：福智為二聚者，二聚謂福聚及智聚。勝報亦不污者，諸菩薩由福聚故，於生死中作勝報成就因。由智聚故，於彼勝報作不染污因。是故菩薩勝相無等。問：二聚攝六度云何？偈曰：

初二為福體， 第六即是智， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初二為福體， 第六即是智，

餘三二聚因， 五亦成智聚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘三二聚因， 五亦成智聚。

釋曰：初二為福體者，應知施、戒二波羅蜜為福聚體。第六即是智者，應知般若波羅蜜即為智聚體。餘三二聚因者，應知忍辱、精進、禪定三波羅蜜通為二聚因，由俱作故。五亦成智聚者，復由般若能迴向故，一切諸波羅蜜皆成智聚。問：云何名聚？云何聚業？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：初二為福體者，應知施、戒二波羅蜜為福聚體。第六即是智者，應知般若波羅蜜即為智聚體。餘三二聚因者，應知忍辱、精進、禪定三波羅蜜通為二聚因，由俱作故。五亦成智聚者，復由般若能迴向故，一切諸波羅蜜皆成智聚。問：云何名聚？云何聚業？偈曰：

正修及數修， 資善名為聚； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 正修及數修， 資善名為聚；

自利與他利， 成就則名業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自利與他利， 成就則名業。

釋曰：此偈上半釋名，下半顯業。名者，三婆羅名為聚。三者，正修義。婆羅者，數修義。由正修及數修善法則得資長，由資長故名聚。業者，由此聚故則能成就自他二利，是名為業。問：二聚種差別云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈上半釋名，下半顯業。名者，三婆羅名為聚。三者，正修義。婆羅者，數修義。由正修及數修善法則得資長，由資長故名聚。業者，由此聚故則能成就自他二利，是名為業。問：二聚種差別云何？偈曰：

入地入無相， 及入無功用， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入地入無相， 及入無功用，

受職并究竟， 二聚次第因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 受職并究竟， 二聚次第因。

釋曰：此中種差別者，彼信行地聚為入地因。六地中聚為入無相因。無相者，第七地所攝聚，彼相不起故。第七地聚為入無功用因。第八第九地聚為入受職因。第十地聚為入究竟因，究竟者佛地所攝故。已說菩薩二聚功德，次說菩薩修習四念處。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中種差別者，彼信行地聚為入地因。六地中聚為入無相因。無相者，第七地所攝聚，彼相不起故。第七地聚為入無功用因。第八第九地聚為入受職因。第十地聚為入究竟因，究竟者佛地所攝故。已說菩薩二聚功德，次說菩薩修習四念處。偈曰：

依止及對治， 入諦與緣緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止及對治， 入諦與緣緣，

作意并至得， 隨順亦隨轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 作意并至得， 隨順亦隨轉，

覺境及受生， 限極將最上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺境及受生， 限極將最上，

長時與後證， 勝修十四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 長時與後證， 勝修十四種。

釋曰：此二偈明菩薩四念處有十四種勝修，一依止勝修、二對治勝修、三入諦勝修、四緣緣勝修、五作意勝修、六至得勝修、七隨順勝修、八隨轉勝修、九覺境勝修、十受生勝修、十一限極勝修、十二最上勝修、十三長時勝修、十四後證勝修。依止勝修者，謂依大乘經起聞思修慧為自體故。對治勝修者，謂能對治不淨苦無常無我法想四倒，由入身等法無我故。入諦勝修者，謂如其次第，次第入苦集滅道諦故。自入他入，如《中邊分別論》說。緣緣勝修者，謂緣一切眾生身等為境界故。作意勝修者，謂身等不可得故。至得勝修者，謂身等不離不合故。隨順勝修者，謂得諸障對治，能對治彼障故。隨轉勝修者，謂凡夫二乘所修念處亦攝隨轉，為教授故。覺境勝修者，謂知身如幻色相似故、知受如夢皆邪覺故、知心如空自性淨故。知法如客，客謂纏垢，譬如虛空有烟雲塵霧故。受生勝修者，謂故意受生成就轉輪王等最勝，身受心法亦不染故。限極勝修者，謂修下品念處亦過餘人修最上品，自性利故。最上勝修者，謂能不作功用總別修習四念處故。長時勝修者，謂修至無餘涅槃亦無盡故。後證勝修者，謂十地及佛地中皆可得故。已說菩薩修習四念處，次說菩薩修習四正勤。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈明菩薩四念處有十四種勝修，一依止勝修、二對治勝修、三入諦勝修、四緣緣勝修、五作意勝修、六至得勝修、七隨順勝修、八隨轉勝修、九覺境勝修、十受生勝修、十一限極勝修、十二最上勝修、十三長時勝修、十四後證勝修。依止勝修者，謂依大乘經起聞思修慧為自體故。對治勝修者，謂能對治不淨苦無常無我法想四倒，由入身等法無我故。入諦勝修者，謂如其次第，次第入苦集滅道諦故。自入他入，如《中邊分別論》說。緣緣勝修者，謂緣一切眾生身等為境界故。作意勝修者，謂身等不可得故。至得勝修者，謂身等不離不合故。隨順勝修者，謂得諸障對治，能對治彼障故。隨轉勝修者，謂凡夫二乘所修念處亦攝隨轉，為教授故。覺境勝修者，謂知身如幻色相似故、知受如夢皆邪覺故、知心如空自性淨故。知法如客，客謂纏垢，譬如虛空有烟雲塵霧故。受生勝修者，謂故意受生成就轉輪王等最勝，身受心法亦不染故。限極勝修者，謂修下品念處亦過餘人修最上品，自性利故。最上勝修者，謂能不作功用總別修習四念處故。長時勝修者，謂修至無餘涅槃亦無盡故。後證勝修者，謂十地及佛地中皆可得故。已說菩薩修習四念處，次說菩薩修習四正勤。偈曰：

三捨及入地， 住寂與得記， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三捨及入地， 住寂與得記，

成生亦受職， 淨土并圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成生亦受職， 淨土并圓滿。

釋曰：菩薩為對治四念處障故修習四正勤，若廣說此對治則有十種差別，由對治十行障故。十行者，一捨著行，謂受有中勝報而不染著。二捨蓋行，謂離一切障蓋。三捨下行，謂離二乘作意。四入地行，謂入初六地。五住寂行，謂入第七地。六得記行，謂入第八地。七成生行，謂入第九地。八受職行，謂入第十地。九淨土行，謂第八第九第十三地。十圓滿行，謂入佛地。菩薩為對治此十行障故修習四正勤，是為廣說差別。問：此十差別修義云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩為對治四念處障故修習四正勤，若廣說此對治則有十種差別，由對治十行障故。十行者，一捨著行，謂受有中勝報而不染著。二捨蓋行，謂離一切障蓋。三捨下行，謂離二乘作意。四入地行，謂入初六地。五住寂行，謂入第七地。六得記行，謂入第八地。七成生行，謂入第九地。八受職行，謂入第十地。九淨土行，謂第八第九第十三地。十圓滿行，謂入佛地。菩薩為對治此十行障故修習四正勤，是為廣說差別。問：此十差別修義云何？偈曰：

依止於欲故， 起勤起精進， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止於欲故， 起勤起精進，

攝心與正持， 十治修如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝心與正持， 十治修如是。

釋曰：修義者，謂依欲起勤，依勤起精進攝心正持，是名修義。此中有平等修、有有相修、有精進修。平等修者，由正勤能令止觀平等故。有相修者，由止舉捨三相合修故。精進修者，為斷止觀中沒掉二障起精進故。問：云何起精進？答：謂攝心及正持。攝心者，謂奢摩他。正持者，若心平等則如是住如是正持。以此三修修前十行，是名修正勤。已說菩薩修習四正勤，次說菩薩修習四神足。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：修義者，謂依欲起勤，依勤起精進攝心正持，是名修義。此中有平等修、有有相修、有精進修。平等修者，由正勤能令止觀平等故。有相修者，由止舉捨三相合修故。精進修者，為斷止觀中沒掉二障起精進故。問：云何起精進？答：謂攝心及正持。攝心者，謂奢摩他。正持者，若心平等則如是住如是正持。以此三修修前十行，是名修正勤。已說菩薩修習四正勤，次說菩薩修習四神足。偈曰：

分別四神足， 略以三事解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別四神足， 略以三事解，

依止及方便， 亦成就應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止及方便， 亦成就應知。

釋曰：此中略以三事分別四神足，一依止、二方便、三成就。問：云何依止？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中略以三事分別四神足，一依止、二方便、三成就。問：云何依止？偈曰：

禪定所依止， 差別有四足， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 禪定所依止， 差別有四足，

一欲二精進、 三心四思惟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一欲二精進、 三心四思惟。

釋曰：應知禪波羅蜜所依止有此四足差別。問：云何方便？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：應知禪波羅蜜所依止有此四足差別。問：云何方便？偈曰：

起作及隨攝， 繫縛并對治， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起作及隨攝， 繫縛并對治，

隨次八斷行， 三一二二成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨次八斷行， 三一二二成。

釋曰：起作及隨攝繫縛并對治者，方便亦有四種：一起作方便、二隨攝方便、三繫縛方便、四對治方便。問：此四種方便，各以何等行成？答：隨次八斷行三一二二成。八斷行者，一信、二欲、三勤、四猗、五念、六智、七思、八捨。此中隨其次第，以信欲勤三行成立起作方便，由信起欲、由欲起勤，如是次第故。以猗一行成立隨攝方便，由猗息已定得生故。以念智二行成立繫縛方便，由正念故心於定中不離所緣，由正智故心離所緣覺已隨攝。以思捨二行成立對治方便，由思故對治沒纏，由捨故對治掉纏，此二是諸煩惱對治故。問：云何成就？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：起作及隨攝繫縛并對治者，方便亦有四種：一起作方便、二隨攝方便、三繫縛方便、四對治方便。問：此四種方便，各以何等行成？答：隨次八斷行三一二二成。八斷行者，一信、二欲、三勤、四猗、五念、六智、七思、八捨。此中隨其次第，以信欲勤三行成立起作方便，由信起欲、由欲起勤，如是次第故。以猗一行成立隨攝方便，由猗息已定得生故。以念智二行成立繫縛方便，由正念故心於定中不離所緣，由正智故心離所緣覺已隨攝。以思捨二行成立對治方便，由思故對治沒纏，由捨故對治掉纏，此二是諸煩惱對治故。問：云何成就？偈曰：

能見及能授， 遊戲亦遊願， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能見及能授， 遊戲亦遊願，

自在并得法， 成就此六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自在并得法， 成就此六種。

釋曰：六成就者，一能見成就、二能授成就、三遊戲成就、四遊願成就、五自在成就、六得法成就。能見成就者，謂五眼，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，此成就故。能授成就者，謂六通，依此能教授故。如其次第，身通往彼所，天耳通聞其音而為說法，他心通知障有無為之除斷，宿住通知過去行借力令知使其生信，天眼通知死此生彼令其生厭，漏盡通為之說法令得解脫。遊戲成就者，此有多種，謂變化等諸定。遊願成就者，謂入願力遊諸願果，謂放光發聲等。此不可數，廣如《十地經》說。自在成就者，謂十自在，亦如《十地經》說。得法成就者，謂得力、無所畏及不共法。已說菩薩修習四神足，次說菩薩修習五根。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：六成就者，一能見成就、二能授成就、三遊戲成就、四遊願成就、五自在成就、六得法成就。能見成就者，謂五眼，肉眼、天眼、慧眼、法眼、佛眼，此成就故。能授成就者，謂六通，依此能教授故。如其次第，身通往彼所，天耳通聞其音而為說法，他心通知障有無為之除斷，宿住通知過去行借力令知使其生信，天眼通知死此生彼令其生厭，漏盡通為之說法令得解脫。遊戲成就者，此有多種，謂變化等諸定。遊願成就者，謂入願力遊諸願果，謂放光發聲等。此不可數，廣如《十地經》說。自在成就者，謂十自在，亦如《十地經》說。得法成就者，謂得力、無所畏及不共法。已說菩薩修習四神足，次說菩薩修習五根。偈曰：

覺行聞止觀， 信等根所緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺行聞止觀， 信等根所緣，

增上是根義， 成就利益故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增上是根義， 成就利益故。

釋曰：信根以菩提為所緣，進根以菩薩行為所緣，念根以聞大乘法為所緣，定根以奢摩他為所緣，慧根以如實智為所緣。問：云何是根義？答：此信等於所緣增上，故名為根，能成就利益故。已說菩薩修習五根，次說菩薩修習五力。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：信根以菩提為所緣，進根以菩薩行為所緣，念根以聞大乘法為所緣，定根以奢摩他為所緣，慧根以如實智為所緣。問：云何是根義？答：此信等於所緣增上，故名為根，能成就利益故。已說菩薩修習五根，次說菩薩修習五力。偈曰：

應知信等根， 垂入於初地， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知信等根， 垂入於初地，

如前五根障， 能羸故名力。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前五根障， 能羸故名力。

釋曰：此中五根臨入初地時，能令不信、懈怠、失念、亂心、無知羸劣，故名為力。已說菩薩修習五力，次說菩薩修習七覺分。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中五根臨入初地時，能令不信、懈怠、失念、亂心、無知羸劣，故名為力。已說菩薩修習五力，次說菩薩修習七覺分。偈曰：

菩薩入初地， 建立於覺分， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩入初地， 建立於覺分，

諸法及眾生， 於此得平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸法及眾生， 於此得平等。

釋曰：諸菩薩入初地時，覺彼法故建立覺分。問：云何覺？答：於一切法及自他身得平等解，如此名覺。如其次第，法無我及人無我故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：諸菩薩入初地時，覺彼法故建立覺分。問：云何覺？答：於一切法及自他身得平等解，如此名覺。如其次第，法無我及人無我故。偈曰：

譬如輪王行， 七寶為先導， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如輪王行， 七寶為先導，

菩薩趣正覺， 七分常圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩趣正覺， 七分常圓滿。

釋曰：此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似。問：何分與何寶相似？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此明諸菩薩七覺分與轉輪聖王七寶相似。問：何分與何寶相似？偈曰：

念伏於諸境， 擇法破分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念伏於諸境， 擇法破分別，

進速無餘覺， 明增喜遍身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 進速無餘覺， 明增喜遍身，

障盡猗而樂， 諸作從定生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障盡猗而樂， 諸作從定生，

隨時所欲住， 棄取皆由捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨時所欲住， 棄取皆由捨。

釋曰：第一念覺分與輪寶相似，未降國土輪能降故、未伏境界念能伏故。第二擇法覺分與象寶相似，諸國勍敵象能摧故、分別勝怨擇能破故。第三精進覺分與馬寶相似，大地闊邊馬速窮故、真如極際進速覺故。第四喜覺分與珠寶相似，珠光燭幽王歡極故、法明破暗心喜滿故。第五猗覺分與女寶相似，王受快樂女摩觸故、智脫障惱猗息惡故。第六定覺分與藏臣寶相似，王有所須從臣出故、智有所用從定生故。第七捨覺分與兵寶相似，主兵閱眾棄弱取強，隨轉輪聖王所住不疲倦故；菩薩修行棄惡取善，隨無分別智所住無功用故。成立七覺分與七寶相似，其義如此。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：第一念覺分與輪寶相似，未降國土輪能降故、未伏境界念能伏故。第二擇法覺分與象寶相似，諸國勍敵象能摧故、分別勝怨擇能破故。第三精進覺分與馬寶相似，大地闊邊馬速窮故、真如極際進速覺故。第四喜覺分與珠寶相似，珠光燭幽王歡極故、法明破暗心喜滿故。第五猗覺分與女寶相似，王受快樂女摩觸故、智脫障惱猗息惡故。第六定覺分與藏臣寶相似，王有所須從臣出故、智有所用從定生故。第七捨覺分與兵寶相似，主兵閱眾棄弱取強，隨轉輪聖王所住不疲倦故；菩薩修行棄惡取善，隨無分別智所住無功用故。成立七覺分與七寶相似，其義如此。偈曰：

依止及自性， 出離與功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依止及自性， 出離與功德，

第五說不染， 此分有三種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 第五說不染， 此分有三種。

釋曰：七覺分如其次第。念是依止分，一切菩提分依此而行故。擇是自性分，一切菩提以此為自體故。進是出離分，以此能令菩薩至究竟故。喜是功德分，以此能令心樂滿故。猗定捨三是不染分，猗是不染因故、定是不染依止故、捨是不染自性故。已說菩薩修習七覺分，次說菩薩修習八正道分。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：七覺分如其次第。念是依止分，一切菩提分依此而行故。擇是自性分，一切菩提以此為自體故。進是出離分，以此能令菩薩至究竟故。喜是功德分，以此能令心樂滿故。猗定捨三是不染分，猗是不染因故、定是不染依止故、捨是不染自性故。已說菩薩修習七覺分，次說菩薩修習八正道分。偈曰：

一轉如前覺， 立分二亦然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一轉如前覺， 立分二亦然，

次三三業淨， 後三三障斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 次三三業淨， 後三三障斷。

釋曰：一轉如前覺者，第一分，如前位中如實覺後時隨轉，說名正見。立分二亦然者，第二分，如前位中自所立分而解，入佛經中如佛所立為他分別，名正思惟。次三三業淨者，次三謂正語、正業、正命。三業謂語業、身業、俱業。如其次第，以次三正攝此三業故。後三三障斷者，後三謂正勤、正念、正定。三障謂智障、定障、自在障。如其次第，以後三正治此三障。由修正勤長時不退屈故智障斷，由修正念掉沒無體故定障斷，由修正定勝德成就故自在障斷。如是建立八正道分應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一轉如前覺者，第一分，如前位中如實覺後時隨轉，說名正見。立分二亦然者，第二分，如前位中自所立分而解，入佛經中如佛所立為他分別，名正思惟。次三三業淨者，次三謂正語、正業、正命。三業謂語業、身業、俱業。如其次第，以次三正攝此三業故。後三三障斷者，後三謂正勤、正念、正定。三障謂智障、定障、自在障。如其次第，以後三正治此三障。由修正勤長時不退屈故智障斷，由修正念掉沒無體故定障斷，由修正定勝德成就故自在障斷。如是建立八正道分應知。