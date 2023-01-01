大乘莊嚴經論卷第九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第九

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

供養品第十八 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養品第十八

釋曰：已說業所聚集諸行，未說供養如來。此供養，今當說。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說業所聚集諸行，未說供養如來。此供養，今當說。偈曰：

依物緣迴向， 因智田依止， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依物緣迴向， 因智田依止，

如是八供養， 供養諸如來。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是八供養， 供養諸如來。

釋曰：略說供養如來有八種。何謂為八？一者依供養、二者物供養、三者緣起供養、四者迴向供養、五者因供養、六者智供養、七者田供養、八者依止供養。問：此八義云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：略說供養如來有八種。何謂為八？一者依供養、二者物供養、三者緣起供養、四者迴向供養、五者因供養、六者智供養、七者田供養、八者依止供養。問：此八義云何？偈曰：

現前不現前， 衣服飲食等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 現前不現前， 衣服飲食等，

深起善淨心， 為滿於二聚， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 深起善淨心， 為滿於二聚，

常願生佛世， 三輪不分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 常願生佛世， 三輪不分別，

成熟諸眾生， 最後十一種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成熟諸眾生， 最後十一種。

釋曰：此二偈八句，顯示前八義應知。現前不現前者，謂依供養，依現在及過去未來諸佛而供養故。衣服飲食等者，謂物供養，以衣服等而供養故。深起善淨心者，謂緣起供養，以深淨信心而供養故。為滿於二聚者，謂迴向供養，為滿福智二聚而供養故。常願生佛世者，謂因供養，由有宿願，願生佛世令我有益，不虛供養故。三輪不分別者，謂智供養，設供、受供、供具三事不可得故。成熟諸眾生者，謂田供養，眾生為田，教彼供養令種善根故。最後十一種者，謂依止供養。此依止有十一種：一者依止物，由依財物而供養故。二者依止思惟，由依味思惟、隨喜思惟、希望思惟故。三者依止信，由信大乘發菩提心故。四者依止願，由發弘誓願故。五者依止悲，由憐愍眾生故。六者依止忍，由難行能行故。七者依止行，由諸波羅蜜故。八者依止正念，由如法不倒故。九者依止正見，由如實覺了故。十者依止解脫，由聲聞煩惱滅故。十一者依止真實，由得大菩提故。問：供養種差別云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈八句，顯示前八義應知。現前不現前者，謂依供養，依現在及過去未來諸佛而供養故。衣服飲食等者，謂物供養，以衣服等而供養故。深起善淨心者，謂緣起供養，以深淨信心而供養故。為滿於二聚者，謂迴向供養，為滿福智二聚而供養故。常願生佛世者，謂因供養，由有宿願，願生佛世令我有益，不虛供養故。三輪不分別者，謂智供養，設供、受供、供具三事不可得故。成熟諸眾生者，謂田供養，眾生為田，教彼供養令種善根故。最後十一種者，謂依止供養。此依止有十一種：一者依止物，由依財物而供養故。二者依止思惟，由依味思惟、隨喜思惟、希望思惟故。三者依止信，由信大乘發菩提心故。四者依止願，由發弘誓願故。五者依止悲，由憐愍眾生故。六者依止忍，由難行能行故。七者依止行，由諸波羅蜜故。八者依止正念，由如法不倒故。九者依止正見，由如實覺了故。十者依止解脫，由聲聞煩惱滅故。十一者依止真實，由得大菩提故。問：供養種差別云何？偈曰：

因果及內外， 麁細與大小， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果及內外， 麁細與大小，

亦遠近差別， 是名供養種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦遠近差別， 是名供養種。

釋曰：世等差別為供養種差別。彼過去為因、現在為果，現在為因、未來為果，如是因果謂去來今應知。內者，自供養。外者，令他供養。麁者，利供養。細者，隨順供養。小者，劣供養。大者，勝供養。有慢者為劣，無慢者為勝，三輪不分別故。遠者，欲後時供養。近者，即今時供養。復次隔世供養者為遠，無間供養者為近。復次發願於未來欲供養者為遠，發願於現在即供養者為近。問：何等供養如來為最上供養？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：世等差別為供養種差別。彼過去為因、現在為果，現在為因、未來為果，如是因果謂去來今應知。內者，自供養。外者，令他供養。麁者，利供養。細者，隨順供養。小者，劣供養。大者，勝供養。有慢者為劣，無慢者為勝，三輪不分別故。遠者，欲後時供養。近者，即今時供養。復次隔世供養者為遠，無間供養者為近。復次發願於未來欲供養者為遠，發願於現在即供養者為近。問：何等供養如來為最上供養？偈曰：

供養諸如來， 最上由自意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 供養諸如來， 最上由自意，

信心通方便， 和合五勝故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心通方便， 和合五勝故。

釋曰：五種自意供養如來，應知此供養為最上供養。何謂為五？一者淨信、二者深心、三者神通、四者方便、五者和合。淨信者，於大乘法說供養處生淨信故。深心者，此心有九種：一味心、二隨喜心、三希望心、四無厭心、五廣大心、六勝喜心、七勝利心、八無染心、九善淨心，此九心如修諸波羅蜜中說。神通者，謂依虛空藏等諸三摩提故。方便者，謂無分別智方便攝故。和合者，謂一切諸大菩薩和合一果入一切果故。供養品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：五種自意供養如來，應知此供養為最上供養。何謂為五？一者淨信、二者深心、三者神通、四者方便、五者和合。淨信者，於大乘法說供養處生淨信故。深心者，此心有九種：一味心、二隨喜心、三希望心、四無厭心、五廣大心、六勝喜心、七勝利心、八無染心、九善淨心，此九心如修諸波羅蜜中說。神通者，謂依虛空藏等諸三摩提故。方便者，謂無分別智方便攝故。和合者，謂一切諸大菩薩和合一果入一切果故。供養品究竟。

大乘莊嚴經論親近品第十九 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論親近品第十九

釋曰：已說供養如來。云何親近善知識？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說供養如來。云何親近善知識？偈曰：

如前供養佛， 略說有八種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前供養佛， 略說有八種，

親近於善友， 應知八亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近於善友， 應知八亦然。

釋曰：應知親近善知識亦有依等八種。問：此中八義復云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：應知親近善知識亦有依等八種。問：此中八義復云何？偈曰：

調靜除德增， 有勇阿含富， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 調靜除德增， 有勇阿含富，

覺真善說法， 悲深離退減。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 覺真善說法， 悲深離退減。

釋曰：此偈顯示第一依親近。若善知識具足十種功德者，應堪親近。何謂為十？一者調伏、二者寂靜、三者惑除、四者德增、五者有勇、六者經富、七者覺真、八者善說、九者悲深、十者離退。調伏者，與戒相應，由根調故。寂靜者，與定相應，由內攝故。惑除者，信念與慧相應，煩惱斷故。德增者，戒定慧具，不缺減故。有勇者，利益他時不疲惓故。經富者，得多聞故。覺真者，了實義故。善說者，不顛倒故。悲深者，絕希望故。離退者，於一切時恭敬說故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示第一依親近。若善知識具足十種功德者，應堪親近。何謂為十？一者調伏、二者寂靜、三者惑除、四者德增、五者有勇、六者經富、七者覺真、八者善說、九者悲深、十者離退。調伏者，與戒相應，由根調故。寂靜者，與定相應，由內攝故。惑除者，信念與慧相應，煩惱斷故。德增者，戒定慧具，不缺減故。有勇者，利益他時不疲惓故。經富者，得多聞故。覺真者，了實義故。善說者，不顛倒故。悲深者，絕希望故。離退者，於一切時恭敬說故。偈曰：

敬養及給侍， 身心亦相應， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 敬養及給侍， 身心亦相應，

願樂及以時， 下心為緣起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 願樂及以時， 下心為緣起。

釋曰：此偈上半顯示物親近，下半顯示緣起親近。物親近有三：一者財，謂恭敬供養。二者身，謂隨順給侍。三者心，謂給侍時身心相應。緣起親近亦有三種：一者願樂、二者知時、三者除慢。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈上半顯示物親近，下半顯示緣起親近。物親近有三：一者財，謂恭敬供養。二者身，謂隨順給侍。三者心，謂給侍時身心相應。緣起親近亦有三種：一者願樂、二者知時、三者除慢。偈曰：

為離於貪著， 為求隨順行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為離於貪著， 為求隨順行，

隨順如所教， 以此令彼喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨順如所教， 以此令彼喜。

釋曰：此偈上半顯示迴向親近，下半顯示因親近。迴向親近者，不為貪著利養故，但為隨順修行故。因親近者，菩薩如所教授隨順修行，為親近善知識因。何以故？菩薩以此隨順，令彼善知識心生歡喜故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈上半顯示迴向親近，下半顯示因親近。迴向親近者，不為貪著利養故，但為隨順修行故。因親近者，菩薩如所教授隨順修行，為親近善知識因。何以故？菩薩以此隨順，令彼善知識心生歡喜故。偈曰：

善解於三乘， 自乘令成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善解於三乘， 自乘令成就，

成生及淨土， 為法不為財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成生及淨土， 為法不為財。

釋曰：此偈顯示智、田、依止三種親近。善解於三乘自乘令成就者，顯示智親近，善解三乘者由智故。成生及淨土者，顯示田親近。田有二種：一眾生田、二佛土田。問：此二云何名田？答？自所聞法於眾生相續中而建立故、隨所住佛土修清淨因故。為法不為財者，顯示依止親近。菩薩但以法利具足為依止，是故親近善知識，不以財利具足為依止故。問：親近善知識種差別云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示智、田、依止三種親近。善解於三乘自乘令成就者，顯示智親近，善解三乘者由智故。成生及淨土者，顯示田親近。田有二種：一眾生田、二佛土田。問：此二云何名田？答？自所聞法於眾生相續中而建立故、隨所住佛土修清淨因故。為法不為財者，顯示依止親近。菩薩但以法利具足為依止，是故親近善知識，不以財利具足為依止故。問：親近善知識種差別云何？偈曰：

因果及隨法， 內外與麁細， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 因果及隨法， 內外與麁細，

勝劣亦遠近， 是謂種差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝劣亦遠近， 是謂種差別。

釋曰：因果差別者，謂過去親近為因、現在親近為果，現在親近為因、未來親近為果。隨法差別者，謂善知識所流法門，隨其差別而修行故。內外差別者，自親近為內、令他親近為外。麁細差別者，自聽為麁、內心思惟為細。勝劣差別者，有慢親近為劣、無慢親近為勝。遠近差別者，現在趣中親近為近、生報趣中親近為遠。復次生報趣中親近為近，後報趣中親近為遠。復次無間親近為近，隔世親近為遠。復次願於現在親近為近，願於未來親近為遠。問：何等親近善知識得為最上？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：因果差別者，謂過去親近為因、現在親近為果，現在親近為因、未來親近為果。隨法差別者，謂善知識所流法門，隨其差別而修行故。內外差別者，自親近為內、令他親近為外。麁細差別者，自聽為麁、內心思惟為細。勝劣差別者，有慢親近為劣、無慢親近為勝。遠近差別者，現在趣中親近為近、生報趣中親近為遠。復次生報趣中親近為近，後報趣中親近為遠。復次無間親近為近，隔世親近為遠。復次願於現在親近為近，願於未來親近為遠。問：何等親近善知識得為最上？偈曰：

親近善友勝， 自意五如前， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 親近善友勝， 自意五如前，

信心通方便， 和合等別故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心通方便， 和合等別故。

釋曰：如前供養諸佛，由五種自意故得為最勝，謂淨信、深心、神通、方便、和合。此中親近善知識，最勝亦爾。由淨信者，於大乘經說親近處生淨信故。由深心者，心亦九種，謂味心乃至善淨心，親近修行故。由神通者，謂依虛空藏等三摩提而親近故。由方便者，謂依無分別智攝故。由和合者，諸大菩薩以一果入一切果故。親近品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前供養諸佛，由五種自意故得為最勝，謂淨信、深心、神通、方便、和合。此中親近善知識，最勝亦爾。由淨信者，於大乘經說親近處生淨信故。由深心者，心亦九種，謂味心乃至善淨心，親近修行故。由神通者，謂依虛空藏等三摩提而親近故。由方便者，謂依無分別智攝故。由和合者，諸大菩薩以一果入一切果故。親近品究竟。

大乘莊嚴經論梵住品第二十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論梵住品第二十

釋曰：菩薩所修四梵住，此云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩所修四梵住，此云何？偈曰：

梵住有四種， 一一有四相， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 梵住有四種， 一一有四相，

治障與合智， 轉境及成生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治障與合智， 轉境及成生。

釋曰：梵住者，謂四無量，即慈悲喜捨。此中應知菩薩四無量，一一各有四種相：一治障，由所治斷故；二合智，得無分別智對治勝故；三轉境，由眾生緣、法緣、無緣故；四成生，由作勝業成就眾生故。問：何等眾生為眾生緣？何等法及無緣為法緣及無緣？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：梵住者，謂四無量，即慈悲喜捨。此中應知菩薩四無量，一一各有四種相：一治障，由所治斷故；二合智，得無分別智對治勝故；三轉境，由眾生緣、法緣、無緣故；四成生，由作勝業成就眾生故。問：何等眾生為眾生緣？何等法及無緣為法緣及無緣？偈曰：

樂苦喜煩惱， 如是眾生緣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂苦喜煩惱， 如是眾生緣，

法緣說彼法， 無緣即彼如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法緣說彼法， 無緣即彼如。

釋曰：四種眾生聚是眾生緣，一求樂眾生聚、二有苦眾生聚、三有喜眾生聚、四煩惱眾生聚。慈者於求樂眾生聚起與樂行，悲者於有苦眾生聚起拔苦行，喜者於有喜眾生聚起不離行，捨者於諸受起煩惱眾生聚起令離行，是名眾生緣。法緣者，即是說彼四種梵住法，說名法緣。無緣者，即是彼如，以無分別故說名無緣。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四種眾生聚是眾生緣，一求樂眾生聚、二有苦眾生聚、三有喜眾生聚、四煩惱眾生聚。慈者於求樂眾生聚起與樂行，悲者於有苦眾生聚起拔苦行，喜者於有喜眾生聚起不離行，捨者於諸受起煩惱眾生聚起令離行，是名眾生緣。法緣者，即是說彼四種梵住法，說名法緣。無緣者，即是彼如，以無分別故說名無緣。偈曰：

及彼如義故， 忍位得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 及彼如義故， 忍位得清淨，

身口業所攝， 亦盡諸煩惱。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 身口業所攝， 亦盡諸煩惱。

釋曰：彼四種行應知。無緣慈者，以如緣故，八地無生法忍時得，一切善根亦得圓滿，彼清淨故。及慈所依身口二業所攝者，諸煩惱亦盡。如煩惱所緣，說意自體諸煩惱斷，斷所緣故。如是修多羅中說。問：彼四梵住何等行差別？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼四種行應知。無緣慈者，以如緣故，八地無生法忍時得，一切善根亦得圓滿，彼清淨故。及慈所依身口二業所攝者，諸煩惱亦盡。如煩惱所緣，說意自體諸煩惱斷，斷所緣故。如是修多羅中說。問：彼四梵住何等行差別？偈曰：

有動及不動， 亦噉及不噉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有動及不動， 亦噉及不噉，

應知四梵住， 如是行差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知四梵住， 如是行差別。

釋曰：彼四梵住應知有四種行差別，一者動、二者不動、三者噉、四者不噉。動者退分，可退故。不動者住分及勝分，不可退故。噉者染污，貪著樂味無大心故。不噉者不染污也。此退等行，是梵住差別。諸菩薩住不動及不噉中，不住於動及噉中。問：梵住種差別云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼四梵住應知有四種行差別，一者動、二者不動、三者噉、四者不噉。動者退分，可退故。不動者住分及勝分，不可退故。噉者染污，貪著樂味無大心故。不噉者不染污也。此退等行，是梵住差別。諸菩薩住不動及不噉中，不住於動及噉中。問：梵住種差別云何？偈曰：

前六及前二， 下地亦下心， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前六及前二， 下地亦下心，

相似等為下， 翻下則為上。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 相似等為下， 翻下則為上。

釋曰：下上差別者，彼不定地自性，前六品為下。一切定地前二品亦為下，謂軟軟、軟中。下地亦為下，謂下七地菩薩觀上地故。下心亦為下，謂諸聲聞故。相似亦為下，謂未得無生法忍菩薩故。如所說下，翻此下則為上應知。問：此四梵住能得幾果？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：下上差別者，彼不定地自性，前六品為下。一切定地前二品亦為下，謂軟軟、軟中。下地亦為下，謂下七地菩薩觀上地故。下心亦為下，謂諸聲聞故。相似亦為下，謂未得無生法忍菩薩故。如所說下，翻此下則為上應知。問：此四梵住能得幾果？偈曰：

所生欲界報， 滿聚亦成生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 所生欲界報， 滿聚亦成生，

不離及離障， 具足五為果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不離及離障， 具足五為果。

釋曰：菩薩住諸梵住為因，具得五果。一者欲界眾生中生，是果報果。二者二聚圓滿，是增上果。三者成熟眾生，是丈夫果。四者一切生處不離梵住，是依果。五者所生之處恒離彼障，是相離果。問：此梵住中有何等事是菩薩相？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩住諸梵住為因，具得五果。一者欲界眾生中生，是果報果。二者二聚圓滿，是增上果。三者成熟眾生，是丈夫果。四者一切生處不離梵住，是依果。五者所生之處恒離彼障，是相離果。問：此梵住中有何等事是菩薩相？偈曰：

設遇重障緣， 及以自放逸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 設遇重障緣， 及以自放逸，

欲知菩薩相， 梵心無退轉。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲知菩薩相， 梵心無退轉。

釋曰：菩薩有二事梵心不動，應知是為菩薩相。一者設遇重障因緣，心終無異，是菩薩相。二者設自放逸，謂能治不現前時，心亦無異，是菩薩相。況無量現前時。問：梵住障礙云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩有二事梵心不動，應知是為菩薩相。一者設遇重障因緣，心終無異，是菩薩相。二者設自放逸，謂能治不現前時，心亦無異，是菩薩相。況無量現前時。問：梵住障礙云何？偈曰：

四梵有四障， 瞋惱憂欲故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四梵有四障， 瞋惱憂欲故，

菩薩具此障， 多種過失起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩具此障， 多種過失起。

釋曰：彼四梵所對治具有四障，如其次第，一瞋、二惱、三憂、四欲。由如此障梵無體故。若有此四，復生多種過失。問：多失云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼四梵所對治具有四障，如其次第，一瞋、二惱、三憂、四欲。由如此障梵無體故。若有此四，復生多種過失。問：多失云何？偈曰：

如是諸煩惱， 起則有三害， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸煩惱， 起則有三害，

自害亦害彼， 及以尸羅害。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自害亦害彼， 及以尸羅害。

釋曰：此偈顯示三害過失。一自害，謂自苦思作。二他害，謂他苦思作。三尸羅害，謂俱苦思作。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示三害過失。一自害，謂自苦思作。二他害，謂他苦思作。三尸羅害，謂俱苦思作。偈曰：

有悔亦失利， 失護及師捨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有悔亦失利， 失護及師捨，

治罰并惡名， 如是六呵責。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 治罰并惡名， 如是六呵責。

釋曰：此偈顯示得六種呵責過失。一者自呵責，由有憂悔故。二者他呵責，由失利養故。三者天呵責，由失擁護故。四者大師呵責，由大師所捨故。五者梵行呵責，由智慧梵行人如法治罰故。六者十方人呵責，惡名流出故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示得六種呵責過失。一者自呵責，由有憂悔故。二者他呵責，由失利養故。三者天呵責，由失擁護故。四者大師呵責，由大師所捨故。五者梵行呵責，由智慧梵行人如法治罰故。六者十方人呵責，惡名流出故。偈曰：

後身諸難墮， 梵住今亦退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 後身諸難墮， 梵住今亦退，

心數亦苦得， 復次三過生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心數亦苦得， 復次三過生。

釋曰：此偈顯示後得三種過失。一者墮難，由此惡業得後世惡報故。二者退行，由已得退及未得退，退失現在未來梵住故。三者苦生，由心數法從彼生大憂苦故。問：已說過失，何者是功德？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示後得三種過失。一者墮難，由此惡業得後世惡報故。二者退行，由已得退及未得退，退失現在未來梵住故。三者苦生，由心數法從彼生大憂苦故。問：已說過失，何者是功德？偈曰：

善住梵住人， 遠離彼諸惡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 善住梵住人， 遠離彼諸惡，

生死不能污， 不捨濟群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死不能污， 不捨濟群生。

釋曰：住梵住者得二功德，一者捨煩惱，如前所說過失悉遠離故；二者不捨眾生，為成熟眾生生死不能污故。問：已知功德。此功德云何知最尊最上？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：住梵住者得二功德，一者捨煩惱，如前所說過失悉遠離故；二者不捨眾生，為成熟眾生生死不能污故。問：已知功德。此功德云何知最尊最上？偈曰：

如人有一子， 有德生極愛， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如人有一子， 有德生極愛，

菩薩於一切， 起梵勝過彼。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩於一切， 起梵勝過彼。

釋曰：由過此譬則顯示菩薩四種梵住最尊最上。問：大悲以何等眾生為所緣？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由過此譬則顯示菩薩四種梵住最尊最上。問：大悲以何等眾生為所緣？偈曰：

熾然及怨勝， 苦逼亦闇覆， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熾然及怨勝， 苦逼亦闇覆，

住險將大縛， 食毒并失道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住險將大縛， 食毒并失道，

復有非道住， 及以瘦澁者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 復有非道住， 及以瘦澁者，

如此十眾生， 大悲心所緣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此十眾生， 大悲心所緣。

釋曰：菩薩大悲略以十種眾生為境界。一是熾然眾生，謂樂著欲染者。二是怨勝眾生，謂修善時為魔障礙者。三是苦逼眾生，謂在三塗者。四是闇覆眾生，謂恒行不善者，由不識業報故。五是住險眾生，謂不樂涅槃者，由生死險道不斷絕故。六是大縛眾生，謂外道僻見者，由欲向解脫為種種僻見堅縛所縛故。七是食毒眾生，謂噉定味者，譬如美食雜毒則能害人；善定亦爾，為貪所著則便退失。八是失道眾生，謂增上慢者，由於真實解脫道中而迷謬故。九是非道住眾生，謂於下乘不定者，由有退故。十是瘦澁眾生，謂諸菩薩於二聚未滿者。如此十種眾生，是菩薩大悲所緣境界。已說大悲境界，次說大悲得果。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩大悲略以十種眾生為境界。一是熾然眾生，謂樂著欲染者。二是怨勝眾生，謂修善時為魔障礙者。三是苦逼眾生，謂在三塗者。四是闇覆眾生，謂恒行不善者，由不識業報故。五是住險眾生，謂不樂涅槃者，由生死險道不斷絕故。六是大縛眾生，謂外道僻見者，由欲向解脫為種種僻見堅縛所縛故。七是食毒眾生，謂噉定味者，譬如美食雜毒則能害人；善定亦爾，為貪所著則便退失。八是失道眾生，謂增上慢者，由於真實解脫道中而迷謬故。九是非道住眾生，謂於下乘不定者，由有退故。十是瘦澁眾生，謂諸菩薩於二聚未滿者。如此十種眾生，是菩薩大悲所緣境界。已說大悲境界，次說大悲得果。偈曰：

障斷及覺因， 與樂亦愛果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 障斷及覺因， 與樂亦愛果，

自流五依故， 是人去佛近。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自流五依故， 是人去佛近。

釋曰：障斷者，是相離果，彼障斷故。覺因者，是增上果，利益眾生故。與樂者，是丈夫果，丈夫所作故。愛果者，是果報果，得可愛報故。自流者，是依果，與未來勝悲故。如是五果皆依大悲所得。當知如此菩薩，去佛菩提則為不遠。已說大悲得果，次說大悲不住。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：障斷者，是相離果，彼障斷故。覺因者，是增上果，利益眾生故。與樂者，是丈夫果，丈夫所作故。愛果者，是果報果，得可愛報故。自流者，是依果，與未來勝悲故。如是五果皆依大悲所得。當知如此菩薩，去佛菩提則為不遠。已說大悲得果，次說大悲不住。偈曰：

生死苦為體， 及以無我性， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死苦為體， 及以無我性，

不厭亦不惱， 大悲勝覺故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不厭亦不惱， 大悲勝覺故。

釋曰：一切生死以苦為體、以無我為性，菩薩於苦得如實知、於無我得無上覺，如是得知覺已，由大悲故於生死不生厭離，由勝覺故亦不為煩惱所惱，是故菩薩得不住涅槃亦不住生死。已說大悲不住，次說大悲功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切生死以苦為體、以無我為性，菩薩於苦得如實知、於無我得無上覺，如是得知覺已，由大悲故於生死不生厭離，由勝覺故亦不為煩惱所惱，是故菩薩得不住涅槃亦不住生死。已說大悲不住，次說大悲功德。偈曰：

見苦自性時， 知苦生悲苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 見苦自性時， 知苦生悲苦，

亦知捨方便， 恒修不厭生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 亦知捨方便， 恒修不厭生。

釋曰：菩薩觀世間苦，見其自性時即生悲苦。如彼遠離方便，亦求如實知，知已恒修不厭，是名大悲功德。已說大悲功德，次說大悲差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩觀世間苦，見其自性時即生悲苦。如彼遠離方便，亦求如實知，知已恒修不厭，是名大悲功德。已說大悲功德，次說大悲差別。偈曰：

自性與數擇， 宿習及障斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性與數擇， 宿習及障斷，

應知菩薩悲， 如此四差別。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知菩薩悲， 如此四差別。

釋曰：此大悲隨其次第有四差別。一者自性，成自然故。二者數擇，見功德過失故。三者宿習，由先世久修故。四者障斷，由得離欲斷所治惱障清淨故。復有六種差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此大悲隨其次第有四差別。一者自性，成自然故。二者數擇，見功德過失故。三者宿習，由先世久修故。四者障斷，由得離欲斷所治惱障清淨故。復有六種差別。偈曰：

非等亦非常， 非深亦非順， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非等亦非常， 非深亦非順，

非道非不得， 翻六悲如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非道非不得， 翻六悲如是。

釋曰：翻非大悲六種差別，即是大悲六種差別。一者平等、二者常恒、三者深極、四者隨順、五者淨道、六者不得。平等者，於樂受等眾生所有諸受皆知是苦故。常恒者，乃至無餘涅槃亦無盡故。深極者，入地諸菩薩得自他平等故。隨順者，於一切眾生苦如理拔濟故。淨道者，所對治惱得斷除故。不得者，得無生法忍時諸法不可得故。已說大悲差別，次說大悲如樹。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：翻非大悲六種差別，即是大悲六種差別。一者平等、二者常恒、三者深極、四者隨順、五者淨道、六者不得。平等者，於樂受等眾生所有諸受皆知是苦故。常恒者，乃至無餘涅槃亦無盡故。深極者，入地諸菩薩得自他平等故。隨順者，於一切眾生苦如理拔濟故。淨道者，所對治惱得斷除故。不得者，得無生法忍時諸法不可得故。已說大悲差別，次說大悲如樹。偈曰：

悲忍思願生， 成熟次第說， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲忍思願生， 成熟次第說，

大根至大果， 悲樹六事成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大根至大果， 悲樹六事成。

釋曰：此大悲樹應知以六事成就，一者大悲、二者忍辱、三者思惟、四者勝願、五者勝生、六者成熟，此即是根、莖、枝、葉、華、果六位。問：此事云何？答：此樹以大悲為根，以忍辱為莖，以利益眾生思惟為枝，以勝生願為葉，以所得勝生為華，以成熟眾生為果。問：何故六事先後如此？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此大悲樹應知以六事成就，一者大悲、二者忍辱、三者思惟、四者勝願、五者勝生、六者成熟，此即是根、莖、枝、葉、華、果六位。問：此事云何？答：此樹以大悲為根，以忍辱為莖，以利益眾生思惟為枝，以勝生願為葉，以所得勝生為華，以成熟眾生為果。問：何故六事先後如此？偈曰：

無悲則無忍， 如是六次第， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無悲則無忍， 如是六次第，

勝生若不得， 成熟眾生無。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勝生若不得， 成熟眾生無。

釋曰：若無大悲則不能起大苦難行忍，若無大苦難行忍則不能起利益眾生思惟，若無利益眾生思惟則不能起勝生願，若無勝生願則不能向勝生處，若不向勝生處則不能成熟眾生。問：前後相似如此，成立相似復云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若無大悲則不能起大苦難行忍，若無大苦難行忍則不能起利益眾生思惟，若無利益眾生思惟則不能起勝生願，若無勝生願則不能向勝生處，若不向勝生處則不能成熟眾生。問：前後相似如此，成立相似復云何？偈曰：

根生以慈潤， 莖擢以樂廣， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 根生以慈潤， 莖擢以樂廣，

念正則增枝， 願續則長葉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 念正則增枝， 願續則長葉，

內緣成為華， 外緣成為果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 內緣成為華， 外緣成為果，

當知悲根等， 如是次第成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 當知悲根等， 如是次第成。

釋曰：此中成立相似者，悲以慈潤能令滋生，由有慈者見他苦已生悲苦故，是故以悲為根。忍以樂想能令抽擢，由菩薩利他苦生樂想，樂想生已能令忍辱得廣大故，是故以忍為莖。思以正念能令增進，由忍廣已能於利他事中起正念故，是故以思為枝。願以相續能令長成，由前滅後生，譬如葉長落故抽新，是故以願為葉。生以內緣成為實，由自身成熟則受生不虛，是故以生為華。成熟者，以外緣成為實，由他身成熟則利益不虛，是故以成熟眾生為果。如是次第成立應知。已說大悲如樹，次讚大悲功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中成立相似者，悲以慈潤能令滋生，由有慈者見他苦已生悲苦故，是故以悲為根。忍以樂想能令抽擢，由菩薩利他苦生樂想，樂想生已能令忍辱得廣大故，是故以忍為莖。思以正念能令增進，由忍廣已能於利他事中起正念故，是故以思為枝。願以相續能令長成，由前滅後生，譬如葉長落故抽新，是故以願為葉。生以內緣成為實，由自身成熟則受生不虛，是故以生為華。成熟者，以外緣成為實，由他身成熟則利益不虛，是故以成熟眾生為果。如是次第成立應知。已說大悲如樹，次讚大悲功德。偈曰：

大悲利益作， 誰於他不起？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲利益作， 誰於他不起？

於苦勝樂生， 樂生由悲故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 於苦勝樂生， 樂生由悲故。

釋曰：此義如偈所說。已讚大悲功德，次說大悲無著。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此義如偈所說。已讚大悲功德，次說大悲無著。偈曰：

菩薩悲自在， 寂靜尚不住， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悲自在， 寂靜尚不住，

世樂及身命， 此愛云何起？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 世樂及身命， 此愛云何起？

釋曰：一切世間皆愛世樂及自身命。一切聲聞緣覺雖不愛世樂及自身命，而於涅槃起住著意。菩薩不爾，大悲自在故，於涅槃尚不住，何況住彼二愛中。已說大悲無著，次說大悲愛勝。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切世間皆愛世樂及自身命。一切聲聞緣覺雖不愛世樂及自身命，而於涅槃起住著意。菩薩不爾，大悲自在故，於涅槃尚不住，何況住彼二愛中。已說大悲無著，次說大悲愛勝。偈曰：

貪愛非無障， 世悲亦世間， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 貪愛非無障， 世悲亦世間，

菩薩悲愛起， 障盡亦過世。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩悲愛起， 障盡亦過世。

釋曰：悲愛最勝自有二義，一者障盡、二者過世。愛親等貪則自體是障，行世間悲體雖非障而是世間。菩薩悲愛自體障盡而復過世，故為最勝。問：云何障盡？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：悲愛最勝自有二義，一者障盡、二者過世。愛親等貪則自體是障，行世間悲體雖非障而是世間。菩薩悲愛自體障盡而復過世，故為最勝。問：云何障盡？偈曰：

有苦及無智， 大海及大闇， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有苦及無智， 大海及大闇，

拔濟以方便， 云何不障盡？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 拔濟以方便， 云何不障盡？

釋曰：有苦為大海，無智為大闇。能拔濟方便是大悲，此悲愛則障盡。問：云何過世？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有苦為大海，無智為大闇。能拔濟方便是大悲，此悲愛則障盡。問：云何過世？偈曰：

羅漢及緣覺， 如是悲愛無， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 羅漢及緣覺， 如是悲愛無，

何況餘世間， 豈得不過世？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 何況餘世間， 豈得不過世？

釋曰：阿羅漢辟支佛尚無大悲愛，況餘世間而有可得。若如是者，豈不過世乎？已說大悲愛勝，次說大悲無厭。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：阿羅漢辟支佛尚無大悲愛，況餘世間而有可得。若如是者，豈不過世乎？已說大悲愛勝，次說大悲無厭。偈曰：

得悲諸菩薩， 捨苦而起苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得悲諸菩薩， 捨苦而起苦，

彼初起苦怖， 證時欣樂甚。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼初起苦怖， 證時欣樂甚。

釋曰：捨苦者，謂諸菩薩以大悲故欲捨他苦。而起苦者，由捨他苦則起自苦。彼初起苦怖者，彼初謂信行地菩薩。彼於起苦中而生怯怖，由自他平等未見故、由苦如實未觸故。證時欣樂甚者，證時謂淨心地菩薩。彼於起苦中生極欣樂，由見自他平等故、由苦如實已觸故。已說大悲無厭，次說大悲苦勝。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：捨苦者，謂諸菩薩以大悲故欲捨他苦。而起苦者，由捨他苦則起自苦。彼初起苦怖者，彼初謂信行地菩薩。彼於起苦中而生怯怖，由自他平等未見故、由苦如實未觸故。證時欣樂甚者，證時謂淨心地菩薩。彼於起苦中生極欣樂，由見自他平等故、由苦如實已觸故。已說大悲無厭，次說大悲苦勝。偈曰：

悲苦最希有， 苦勝一切樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲苦最希有， 苦勝一切樂，

更樂悲生故， 辦非有況餘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 更樂悲生故， 辦非有況餘。

釋曰：悲苦最希有者，謂從他苦而生大悲，從大悲而生自苦。如是悲苦有何希有，而得過此故為最希有。苦勝一切樂者，即此悲苦勝於一切世間之樂。問：何故？答：更樂悲生故。此諸菩薩更以悲苦為樂，由此苦從大悲生故。辦非有況餘者，彼樂所作已辦者尚無，況餘世間而得有也。已說大悲苦勝，次說大悲施勝。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：悲苦最希有者，謂從他苦而生大悲，從大悲而生自苦。如是悲苦有何希有，而得過此故為最希有。苦勝一切樂者，即此悲苦勝於一切世間之樂。問：何故？答：更樂悲生故。此諸菩薩更以悲苦為樂，由此苦從大悲生故。辦非有況餘者，彼樂所作已辦者尚無，況餘世間而得有也。已說大悲苦勝，次說大悲施勝。偈曰：

施與悲共起， 能令菩薩樂， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施與悲共起， 能令菩薩樂，

三界中樂受， 比此無一分。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三界中樂受， 比此無一分。

釋曰：若布施與大悲俱生，則能起菩薩勝樂。於三界中所作諸樂，欲比大悲施所作樂，無有一分而得相似。已說大悲施勝，次說大悲忍苦。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若布施與大悲俱生，則能起菩薩勝樂。於三界中所作諸樂，欲比大悲施所作樂，無有一分而得相似。已說大悲施勝，次說大悲忍苦。偈曰：

生死苦自性， 不捨由悲故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生死苦自性， 不捨由悲故，

起苦利他因， 云何捨不習？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 起苦利他因， 云何捨不習？

釋曰：一切苦悉入生死苦中。諸菩薩不捨生死，由大悲故。菩薩起苦，是利他因。菩薩不捨生死時，即是不捨一切苦。已說大悲忍苦，次說大悲施果。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切苦悉入生死苦中。諸菩薩不捨生死，由大悲故。菩薩起苦，是利他因。菩薩不捨生死時，即是不捨一切苦。已說大悲忍苦，次說大悲施果。偈曰：

悲施財三果， 悲者恒增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲施財三果， 悲者恒增長，

愛生及攝生， 資生復三樂。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 愛生及攝生， 資生復三樂。

釋曰：悲施財三果悲者恒增長者，謂菩薩大悲能增長三種果：一者增悲，由修習故能令自體增長。二者增施，由悲自在故能令施得增長。三者增財，由施自在故能令財得增長。愛生及攝生資生復三樂者，從是三果復生三樂：一者從悲為因生愛生樂、二者從施為因生攝生樂、三者從財為因生資生樂。已說大悲增果，次說大悲勸進。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：悲施財三果悲者恒增長者，謂菩薩大悲能增長三種果：一者增悲，由修習故能令自體增長。二者增施，由悲自在故能令施得增長。三者增財，由施自在故能令財得增長。愛生及攝生資生復三樂者，從是三果復生三樂：一者從悲為因生愛生樂、二者從施為因生攝生樂、三者從財為因生資生樂。已說大悲增果，次說大悲勸進。偈曰：

悲長及施增， 成生亦樂起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲長及施增， 成生亦樂起，

牽來復將去， 大悲勸如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 牽來復將去， 大悲勸如是。

釋曰：大悲勸進菩薩行六種功德。大悲義言：菩薩！汝修習我令我滋長，汝捨資財令施增進，汝應以施成熟眾生，汝應以施令自樂起，汝若施者招引大菩提二聚及餘令向己來，汝若施者將導二聚及餘令向大菩提去。已說大悲勸進，次說大悲樂勝。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大悲勸進菩薩行六種功德。大悲義言：菩薩！汝修習我令我滋長，汝捨資財令施增進，汝應以施成熟眾生，汝應以施令自樂起，汝若施者招引大菩提二聚及餘令向己來，汝若施者將導二聚及餘令向大菩提去。已說大悲勸進，次說大悲樂勝。偈曰：

苦者悲諸苦， 不施云何樂？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦者悲諸苦， 不施云何樂？

以令自樂故， 施樂拔他苦。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 以令自樂故， 施樂拔他苦。

釋曰：苦者悲諸苦者，諸菩薩以悲起諸苦，是故名苦者。不施云何樂者，菩薩大悲故以他苦為自苦，若不施他樂云何得自樂？以令自樂故施樂拔他苦者，若菩薩施眾生樂、拔眾生苦時，即是菩薩自作樂。已說大悲樂勝，次說大悲教授。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：苦者悲諸苦者，諸菩薩以悲起諸苦，是故名苦者。不施云何樂者，菩薩大悲故以他苦為自苦，若不施他樂云何得自樂？以令自樂故施樂拔他苦者，若菩薩施眾生樂、拔眾生苦時，即是菩薩自作樂。已說大悲樂勝，次說大悲教授。偈曰：

悲者教自施， 施彼勿自求， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲者教自施， 施彼勿自求，

施報願不受， 有願還以施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施報願不受， 有願還以施。

釋曰：此偈教行無求施。悲者教自施施彼勿自求者，大悲義言：汝施施他時莫求自樂，他樂若無自樂亦無。何以故？樂不別故。施報願不受有願還以施者，若我施果亦願不受，設有果時還以布施。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行無求施。悲者教自施施彼勿自求者，大悲義言：汝施施他時莫求自樂，他樂若無自樂亦無。何以故？樂不別故。施報願不受有願還以施者，若我施果亦願不受，設有果時還以布施。偈曰：

施及於施果， 普施於一切， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施及於施果， 普施於一切，

彼樂我樂故， 施彼我無須。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼樂我樂故， 施彼我無須。

釋曰：此偈教行施果施。謂施及施所得果，普施一切眾生。何以故？悲者以彼樂為自樂故。是故菩薩所有施果，皆應布施一切眾生。大悲作如是教授。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行施果施。謂施及施所得果，普施一切眾生。何以故？悲者以彼樂為自樂故。是故菩薩所有施果，皆應布施一切眾生。大悲作如是教授。偈曰：

輕財而以施， 來多復來好， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 輕財而以施， 來多復來好，

不用而自來， 還用展轉施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不用而自來， 還用展轉施。

釋曰：此偈教行厭財施。若人厭財而行施者，是人雖不欲財而財自來。極廣極妙道理如此，以大心故。若有如此還用布施，是則資財來而復來，菩薩則施而復施。何以故？非求自樂，欲令施施無窮故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行厭財施。若人厭財而行施者，是人雖不欲財而財自來。極廣極妙道理如此，以大心故。若有如此還用布施，是則資財來而復來，菩薩則施而復施。何以故？非求自樂，欲令施施無窮故。偈曰：

悲者以大悲， 盡施及常施， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悲者以大悲， 盡施及常施，

應作如是施， 慎勿求施果。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應作如是施， 慎勿求施果。

釋曰：此偈教行無間施應知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行無間施應知。偈曰：

若我不樂施， 施果不施時， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若我不樂施， 施果不施時，

施無一剎那， 以無施愛故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 施無一剎那， 以無施愛故。

釋曰：此偈教行無厭施應知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行無厭施應知。偈曰：

不作不與果， 與果與作者， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不作不與果， 與果與作者，

是汝觀恩過， 與我不相似。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是汝觀恩過， 與我不相似。

釋曰：此偈教行捨恩施。菩薩語施云：若人行汝者，汝方與果，是汝待報恩過失。我則不爾，是汝不與我相似。復次若人行汝者，汝但與此人果，汝則是待報恩者。我則不爾，所行施果與一切眾生，是汝不與我相似。已說大悲教施，次說大悲行施。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈教行捨恩施。菩薩語施云：若人行汝者，汝方與果，是汝待報恩過失。我則不爾，是汝不與我相似。復次若人行汝者，汝但與此人果，汝則是待報恩者。我則不爾，所行施果與一切眾生，是汝不與我相似。已說大悲教施，次說大悲行施。偈曰：

無障及淨句， 利彼亦自量， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無障及淨句， 利彼亦自量，

無求與無著， 悲者如是施。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無求與無著， 悲者如是施。

釋曰：無障者，謂不奪他物行施故。淨句者，以如法財行施，謂不以毒物兵杖酒等施故。利彼者，以施攝他時置於善根故。自量者，不令自眷屬有乏少故。無求者，謂前眾生或無心求或無口求，見彼乏少自然而施，及不簡福田故。無著者，不求報恩及以果報故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無障者，謂不奪他物行施故。淨句者，以如法財行施，謂不以毒物兵杖酒等施故。利彼者，以施攝他時置於善根故。自量者，不令自眷屬有乏少故。無求者，謂前眾生或無心求或無口求，見彼乏少自然而施，及不簡福田故。無著者，不求報恩及以果報故。偈曰：

盡廣勝常喜， 離著亦清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡廣勝常喜， 離著亦清淨，

迴向於二處， 菩提及善根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 迴向於二處， 菩提及善根。

釋曰：盡者，內外物施故。廣者，多物施故。勝者，妙物施故。常者，恒施故。喜者，離瞋施故。謂乞求者作不饒益時，忍而喜施。離著者，無希望故，如前無著說。清淨者，以如法故，如前淨句說。迴向菩提者，迴向大菩提故。迴向善根者，迴向隨順善根器故。已說大悲行施，次說大悲受用差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：盡者，內外物施故。廣者，多物施故。勝者，妙物施故。常者，恒施故。喜者，離瞋施故。謂乞求者作不饒益時，忍而喜施。離著者，無希望故，如前無著說。清淨者，以如法故，如前淨句說。迴向菩提者，迴向大菩提故。迴向善根者，迴向隨順善根器故。已說大悲行施，次說大悲受用差別。偈曰：

有財而自用， 及用施眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有財而自用， 及用施眾生，

得喜施喜勝， 三樂養心故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 得喜施喜勝， 三樂養心故。

釋曰：菩薩自受用財生喜，及用財布施眾生生喜，二喜相比施喜為勝。何以故？三樂養心故。三樂者，一布施喜、二攝他喜、三菩提聚滿足喜。已說大悲受用差別，次說大悲增長諸度。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩自受用財生喜，及用財布施眾生生喜，二喜相比施喜為勝。何以故？三樂養心故。三樂者，一布施喜、二攝他喜、三菩提聚滿足喜。已說大悲受用差別，次說大悲增長諸度。偈曰：

慳惡瞋放逸， 緣著及邪著， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慳惡瞋放逸， 緣著及邪著，

如是六蔽者， 悲令六度增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是六蔽者， 悲令六度增。

釋曰：慳者，少物不能捨故。惡者，破戒及惱他故。瞋者，於少不饒益起大瞋故。放逸者，於諸善法不勤行故。緣著者，五欲亂心故。邪著者，外道無慧故。如是住六蔽者，大悲憐愍為說過失，令六波羅蜜而得增長。說大悲增長諸度已，此大悲從四緣生亦應顯示。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：慳者，少物不能捨故。惡者，破戒及惱他故。瞋者，於少不饒益起大瞋故。放逸者，於諸善法不勤行故。緣著者，五欲亂心故。邪著者，外道無慧故。如是住六蔽者，大悲憐愍為說過失，令六波羅蜜而得增長。說大悲增長諸度已，此大悲從四緣生亦應顯示。偈曰：

苦樂不苦樂， 因力及善友， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 苦樂不苦樂， 因力及善友，

自體相續流， 大悲四緣義。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自體相續流， 大悲四緣義。

釋曰：苦樂不苦樂者，顯示緣緣具緣，三受三苦俱起悲故。問：捨受云何苦？答：由行苦故。因力者，顯示因緣。善友者，顯示增上緣。自體相續流者，顯示次第緣。問：大悲如是生已，云何得平等？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：苦樂不苦樂者，顯示緣緣具緣，三受三苦俱起悲故。問：捨受云何苦？答：由行苦故。因力者，顯示因緣。善友者，顯示增上緣。自體相續流者，顯示次第緣。問：大悲如是生已，云何得平等？偈曰：

行相及思惟， 隨順與離障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 行相及思惟， 隨順與離障，

不得亦清淨， 六義悲平等。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不得亦清淨， 六義悲平等。

釋曰：大悲平等有六種。一者行相平等，由三受位眾生平等知是苦故。二者思惟平等，由平等憐愍故。三者隨順平等，由平等救濟故。四者離障平等，由平等不惱故。五者不得平等，由自他及悲三輪平等不可得故。六者清淨平等，由八地無生忍時平等得故。問：如是別說大悲已，此四梵住云何修習得令無上？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大悲平等有六種。一者行相平等，由三受位眾生平等知是苦故。二者思惟平等，由平等憐愍故。三者隨順平等，由平等救濟故。四者離障平等，由平等不惱故。五者不得平等，由自他及悲三輪平等不可得故。六者清淨平等，由八地無生忍時平等得故。問：如是別說大悲已，此四梵住云何修習得令無上？偈曰：

慈等令無上， 自意修亦五， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 慈等令無上， 自意修亦五，

信心通方便， 和合如前說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 信心通方便， 和合如前說。

釋曰：如前供養諸佛、親近善友，皆由五種自意修習得令無上，梵住亦爾。由淨信者，於大乘經說梵住處生淨信故。由深心者，以九種心修梵住故。由神通者，依虛空等定而修習故。由方便者，依無分別智所攝故。由和合者，以一果入一切果故。梵住品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如前供養諸佛、親近善友，皆由五種自意修習得令無上，梵住亦爾。由淨信者，於大乘經說梵住處生淨信故。由深心者，以九種心修梵住故。由神通者，依虛空等定而修習故。由方便者，依無分別智所攝故。由和合者，以一果入一切果故。梵住品究竟。