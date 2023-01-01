大乘莊嚴經論卷第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第三

無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

菩提品第十 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩提品第十

釋曰：已說菩薩成熟眾生，次說菩薩得一切種智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說菩薩成熟眾生，次說菩薩得一切種智。偈曰：

一切難已行， 一切善已集， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切難已行， 一切善已集，

一切時已度， 一切障已斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切時已度， 一切障已斷。

釋曰：此偈顯一切種智因圓滿。一切難已行者，由具足行無量百千種難行行未曾疲倦故。一切善已集者，由具足聚集諸波羅蜜自性善根故。一切時已度者，由具足經長時大劫阿僧祇故。一切障已斷者，由具足斷一切大乘障，謂諸地所有微細障故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯一切種智因圓滿。一切難已行者，由具足行無量百千種難行行未曾疲倦故。一切善已集者，由具足聚集諸波羅蜜自性善根故。一切時已度者，由具足經長時大劫阿僧祇故。一切障已斷者，由具足斷一切大乘障，謂諸地所有微細障故。偈曰：

成就一切種， 此即為佛身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 成就一切種， 此即為佛身，

譬如大篋開， 眾寶無不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大篋開， 眾寶無不現。

釋曰：此偈顯一切種智果圓滿。有三義分別：一至得、二自性、三譬喻。成就一切種者，謂至得分別，從此已後成就一切種智故。此即為佛身者，謂自性分別，即說一切種智為佛身體故。譬如大篋開眾寶無不現者，謂譬喻分別，不可思議菩提分寶皆現前故。已說一切種智為佛身，次說此身無二相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯一切種智果圓滿。有三義分別：一至得、二自性、三譬喻。成就一切種者，謂至得分別，從此已後成就一切種智故。此即為佛身者，謂自性分別，即說一切種智為佛身體故。譬如大篋開眾寶無不現者，謂譬喻分別，不可思議菩提分寶皆現前故。已說一切種智為佛身，次說此身無二相。偈曰：

白法為佛身， 非無亦非有， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白法為佛身， 非無亦非有，

佛為法寶因， 法則善根因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為法寶因， 法則善根因。

釋曰：白法為佛身者，轉六波羅蜜等一切善法為佛體故。非無亦非有者，此體非無。何以故？真如無別故。亦復非有。何以故？自性不成就故。是名無二相。佛為法寶因者，佛說一切法故，及以神通力故。法則善根因者，眾生為田，善根為穀，如是法寶於所化眾生田生長善根穀故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：白法為佛身者，轉六波羅蜜等一切善法為佛體故。非無亦非有者，此體非無。何以故？真如無別故。亦復非有。何以故？自性不成就故。是名無二相。佛為法寶因者，佛說一切法故，及以神通力故。法則善根因者，眾生為田，善根為穀，如是法寶於所化眾生田生長善根穀故。偈曰：

具法亦離法， 如藏亦如雲， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 具法亦離法， 如藏亦如雲，

生法雨法雨， 故成如是譬。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 生法雨法雨， 故成如是譬。

釋曰：此偈重顯前義。具法亦離法者，諸佛具足一切善法故、遠離一切不善法故。如藏亦如雲者，佛寶如藏，法寶如雲。問：此以何義？答：生法雨。法雨故，成如是譬。佛寶能出生法寶，與大藏相似。法寶能生長一切眾生善根，與大雲相似。已說佛身無二相，次說是無上歸依。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈重顯前義。具法亦離法者，諸佛具足一切善法故、遠離一切不善法故。如藏亦如雲者，佛寶如藏，法寶如雲。問：此以何義？答：生法雨。法雨故，成如是譬。佛寶能出生法寶，與大藏相似。法寶能生長一切眾生善根，與大雲相似。已說佛身無二相，次說是無上歸依。偈曰：

諸佛常救護， 眾生三染污， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛常救護， 眾生三染污，

諸惑諸惡行， 及以生老死。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸惑諸惡行， 及以生老死。

釋曰：此偈略顯救護義。諸佛常救護者，由畢竟救護故。問：救護何法？答：眾生三染污，謂煩惱染污、業染污、生染污。諸惑者，即煩惱染污。諸惡行者，即業染污。及以生老死者，即生染污。問：云何救護？答：於此三種眾生，一切時救護不捨，即是畢竟義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈略顯救護義。諸佛常救護者，由畢竟救護故。問：救護何法？答：眾生三染污，謂煩惱染污、業染污、生染污。諸惑者，即煩惱染污。諸惡行者，即業染污。及以生老死者，即生染污。問：云何救護？答：於此三種眾生，一切時救護不捨，即是畢竟義。偈曰：

諸災及惡趣， 身見亦小乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸災及惡趣， 身見亦小乘，

如是諸眾生， 一切皆救護。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸眾生， 一切皆救護。

釋曰：此偈廣顯救護義。諸災者，謂盲聾瘖瘂狂亂形殘等眾生。由佛力故，盲者得視、聾者得聽、瘂者能言、狂者得正、亂者得定、形殘者得具足，如是救護。惡趣者，謂地獄等眾生，放火照觸，令得離苦不復更入，如是救護。身見者，謂著我眾生，令得人無我，解入二乘涅槃，如是救護。小乘者，謂二乘性不定眾生，方便引入大乘，如是救護。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈廣顯救護義。諸災者，謂盲聾瘖瘂狂亂形殘等眾生。由佛力故，盲者得視、聾者得聽、瘂者能言、狂者得正、亂者得定、形殘者得具足，如是救護。惡趣者，謂地獄等眾生，放火照觸，令得離苦不復更入，如是救護。身見者，謂著我眾生，令得人無我，解入二乘涅槃，如是救護。小乘者，謂二乘性不定眾生，方便引入大乘，如是救護。偈曰：

佛為勝歸處， 無比故無上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛為勝歸處， 無比故無上，

如前種種畏， 無不令脫者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前種種畏， 無不令脫者。

釋曰：此偈顯歸依勝。由佛無譬喻，故為無上。是故如前所說三種染污眾生，及餘災等眾生，一切皆能救護。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯歸依勝。由佛無譬喻，故為無上。是故如前所說三種染污眾生，及餘災等眾生，一切皆能救護。偈曰：

諸佛善滿身， 一切世間勝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛善滿身， 一切世間勝，

妙法化眾生， 以度悲海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法化眾生， 以度悲海故。

釋曰：此偈顯歸依勝因。諸佛善滿身一切世間勝者，此由自利究竟，由力無畏等諸善功德自性滿故。妙法化眾生以度悲海故者，善解教化眾生方便，及度大悲海岸究竟故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯歸依勝因。諸佛善滿身一切世間勝者，此由自利究竟，由力無畏等諸善功德自性滿故。妙法化眾生以度悲海故者，善解教化眾生方便，及度大悲海岸究竟故。偈曰：

盡於未來際， 普及一切生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 盡於未來際， 普及一切生，

恒時利益彼， 是說歸依大。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒時利益彼， 是說歸依大。

釋曰：此偈顯歸依大。大有三義：一者時大，窮一切眾生生死際故。二者境大，以一切眾生為境故。三者事大，恒時作利益救脫其苦令出離故。已說無上歸依，次說如來轉依相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯歸依大。大有三義：一者時大，窮一切眾生生死際故。二者境大，以一切眾生為境故。三者事大，恒時作利益救脫其苦令出離故。已說無上歸依，次說如來轉依相。偈曰：

二障種恒隨， 彼滅極廣斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二障種恒隨， 彼滅極廣斷，

白法圓滿故， 依轉二道成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 白法圓滿故， 依轉二道成。

釋曰：此偈顯示轉依有離有得。二障種恒隨彼滅極廣斷者，此明所治遠離，謂煩惱障、智障二種種子，無始已來恒時隨逐，今得永滅。極者，一切地。廣者，一切種。此皆斷故。白法圓滿故依轉二道成者，此明能治成就。謂佛體與最上圓滿白法相應，爾時依轉得二道成就：一得極清淨出世智道、二得無邊所識境界智道，是名轉依。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉依有離有得。二障種恒隨彼滅極廣斷者，此明所治遠離，謂煩惱障、智障二種種子，無始已來恒時隨逐，今得永滅。極者，一切地。廣者，一切種。此皆斷故。白法圓滿故依轉二道成者，此明能治成就。謂佛體與最上圓滿白法相應，爾時依轉得二道成就：一得極清淨出世智道、二得無邊所識境界智道，是名轉依。偈曰：

彼處如來住， 不動如山王， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 彼處如來住， 不動如山王，

尚悲樂滅人， 況著諸有者。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尚悲樂滅人， 況著諸有者。

釋曰：此偈顯示如來轉依諸轉中勝。何以故？如來轉依住無漏界處，如山王鎮地安住不動。如此轉已，見於聲聞緣覺樂寂滅人尚生憐愍，何況遠邊下賤著有苦惱眾生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示如來轉依諸轉中勝。何以故？如來轉依住無漏界處，如山王鎮地安住不動。如此轉已，見於聲聞緣覺樂寂滅人尚生憐愍，何況遠邊下賤著有苦惱眾生。偈曰：

他利及無上， 不轉及不生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 他利及無上， 不轉及不生，

廣大與無二， 無住亦平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大與無二， 無住亦平等，

殊勝與遍授， 是說如來轉， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 殊勝與遍授， 是說如來轉，

顯示十功德， 差別義應知。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 顯示十功德， 差別義應知。

釋曰：此二偈顯示如來轉依有十種功德差別。何等為十？一者他義轉，謂轉依已，為利他故。二者無上轉，謂轉依已，一切法中而得自在，過二乘轉故。三者不轉轉，謂轉依已，染污諸因不能轉此依，彼依轉故。四者不生轉，謂轉依已，一切染污法畢竟不起故。五者廣大轉，謂轉依已，示現得大菩提及般涅槃故。六者無二轉，謂轉依已，生死涅槃無有二故。七者不住轉，謂轉依已，有為無為俱不住故。八者平等轉，謂轉依已，與聲聞緣覺同解脫煩惱障故。九者殊勝轉，謂轉依已，力無畏等一切佛法無與等故。十者遍授轉，謂轉依已，恒以一切乘而教授故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此二偈顯示如來轉依有十種功德差別。何等為十？一者他義轉，謂轉依已，為利他故。二者無上轉，謂轉依已，一切法中而得自在，過二乘轉故。三者不轉轉，謂轉依已，染污諸因不能轉此依，彼依轉故。四者不生轉，謂轉依已，一切染污法畢竟不起故。五者廣大轉，謂轉依已，示現得大菩提及般涅槃故。六者無二轉，謂轉依已，生死涅槃無有二故。七者不住轉，謂轉依已，有為無為俱不住故。八者平等轉，謂轉依已，與聲聞緣覺同解脫煩惱障故。九者殊勝轉，謂轉依已，力無畏等一切佛法無與等故。十者遍授轉，謂轉依已，恒以一切乘而教授故。偈曰：

如空遍一切， 佛亦一切遍； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如空遍一切， 佛亦一切遍；

虛空遍諸色， 諸佛遍眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 虛空遍諸色， 諸佛遍眾生。

釋曰：此偈顯示佛體一切遍，與虛空相似。初二句直說，後二句釋說。譬如虛空遍一切色聚，佛體亦爾，遍一切眾生聚。若以眾生現非佛故，言佛體不遍者，是義不然，未成就故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示佛體一切遍，與虛空相似。初二句直說，後二句釋說。譬如虛空遍一切色聚，佛體亦爾，遍一切眾生聚。若以眾生現非佛故，言佛體不遍者，是義不然，未成就故。偈曰：

譬如水器壞， 月像不現前； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如水器壞， 月像不現前；

如是眾生過， 佛像亦不現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是眾生過， 佛像亦不現。

釋曰：此偈顯示佛體雖遍而眾生不見。譬如水器破壞不見月像，如是眾生過失不見佛像，此義得成。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示佛體雖遍而眾生不見。譬如水器破壞不見月像，如是眾生過失不見佛像，此義得成。偈曰：

譬如火聚性， 或然或滅盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如火聚性， 或然或滅盡；

如是諸佛化， 或出或涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸佛化， 或出或涅槃。

釋曰：此偈顯示諸佛教化有出有沒。譬如火性有時熾然有時滅盡，諸佛教化亦復如是，有時示現出世、有時示現涅槃。如是已說如來轉依，次說如來事業恒無功用。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示諸佛教化有出有沒。譬如火性有時熾然有時滅盡，諸佛教化亦復如是，有時示現出世、有時示現涅槃。如是已說如來轉依，次說如來事業恒無功用。偈曰：

意珠及天鼓， 自然成自事； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意珠及天鼓， 自然成自事；

佛化及佛說， 無思亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛化及佛說， 無思亦如是。

釋曰：此偈顯示佛事無功用。譬如如意寶珠雖復無心，自然能作種種變現。如來亦爾，雖復無功用心，自然能起種種變化。譬如天鼓雖復無心，自然能出種種音聲。如來亦爾，雖復無功用心，自然能說種種妙法。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示佛事無功用。譬如如意寶珠雖復無心，自然能作種種變現。如來亦爾，雖復無功用心，自然能起種種變化。譬如天鼓雖復無心，自然能出種種音聲。如來亦爾，雖復無功用心，自然能說種種妙法。偈曰：

依空業無間， 而業有增減； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依空業無間， 而業有增減；

依界事不斷， 而事有生滅。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 依界事不斷， 而事有生滅。

釋曰：此偈顯示佛事無間。譬如世間，依空所作無時斷絕。諸佛亦爾，依無漏界而作佛事亦無斷絕。譬如世間，依空所作有增有減。諸佛亦爾，依無漏界而作佛事亦有生滅。已說無功用心不捨佛事，次說無漏法界甚深。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示佛事無間。譬如世間，依空所作無時斷絕。諸佛亦爾，依無漏界而作佛事亦無斷絕。譬如世間，依空所作有增有減。諸佛亦爾，依無漏界而作佛事亦有生滅。已說無功用心不捨佛事，次說無漏法界甚深。偈曰：

如前後亦爾， 及離一切障， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如前後亦爾， 及離一切障，

非淨非不淨， 佛說名為如。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非淨非不淨， 佛說名為如。

釋曰：此偈顯示法界清淨相。如前後亦爾者，所謂非淨。由自性不染故，及離一切障者，所謂非不淨。由後時客塵離故，非淨非不淨佛說名為如者。是故佛說是如非淨非不淨，是名法界清淨相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界清淨相。如前後亦爾者，所謂非淨。由自性不染故，及離一切障者，所謂非不淨。由後時客塵離故，非淨非不淨佛說名為如者。是故佛說是如非淨非不淨，是名法界清淨相。偈曰：

清淨空無我， 佛說第一我； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 清淨空無我， 佛說第一我；

諸佛我淨故， 故佛名大我。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛我淨故， 故佛名大我。

釋曰：此偈顯示法界大我相。清淨空無我者，此無漏界由第一無我為自性故。佛說第一我者，第一無我謂清淨如，彼清淨如即是諸佛我自性。諸佛我淨故故佛名大我者，由佛此我最得清淨，是故號佛以為大我。由此義意，諸佛於無漏界建立第一我，是名法界大我相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界大我相。清淨空無我者，此無漏界由第一無我為自性故。佛說第一我者，第一無我謂清淨如，彼清淨如即是諸佛我自性。諸佛我淨故故佛名大我者，由佛此我最得清淨，是故號佛以為大我。由此義意，諸佛於無漏界建立第一我，是名法界大我相。偈曰：

非體非非體， 如是說佛體； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非體非非體， 如是說佛體；

是故作是論， 定是無記法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故作是論， 定是無記法。

釋曰：此偈顯示法界無記相。非體者，人法二相不可說故。非非體者，如相實有故。如是說佛體者，由此因緣故說佛體非體非非體。是故作是論定是無記法者，無記謂死後有如來、死後無如來、死後亦有如來亦無如來、死後非有如來非無如來，如是四句不可記故，是故法界是無記相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界無記相。非體者，人法二相不可說故。非非體者，如相實有故。如是說佛體者，由此因緣故說佛體非體非非體。是故作是論定是無記法者，無記謂死後有如來、死後無如來、死後亦有如來亦無如來、死後非有如來非無如來，如是四句不可記故，是故法界是無記相。偈曰：

譬如鐵熱息， 譬如眼瞖除， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如鐵熱息， 譬如眼瞖除，

心智息亦爾， 不說有無體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 心智息亦爾， 不說有無體。

釋曰：此偈顯示法界解脫相。譬如鐵熱息譬如眼瞖除者，如是二物熱息瞖除，可說非體非非體。何以故？非體者，由熱瞖無相故。非非體者，由息相有體故。心智息亦爾不說有無體者，諸佛心智以貪為熱、以無明為瞖，彼二若息，亦說非體非非體。何以故？非體者，由貪及無明息故。非非體者，由心慧解脫有故。是名法界解脫相。已說相甚深，次說處甚深。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界解脫相。譬如鐵熱息譬如眼瞖除者，如是二物熱息瞖除，可說非體非非體。何以故？非體者，由熱瞖無相故。非非體者，由息相有體故。心智息亦爾不說有無體者，諸佛心智以貪為熱、以無明為瞖，彼二若息，亦說非體非非體。何以故？非體者，由貪及無明息故。非非體者，由心慧解脫有故。是名法界解脫相。已說相甚深，次說處甚深。偈曰：

諸佛無漏界， 非一亦非多， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛無漏界， 非一亦非多，

前身隨順故， 非身如空故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 前身隨順故， 非身如空故。

釋曰：此偈顯示法界處甚深。諸佛無漏法界非一亦非多。何以故？非一者，由前身隨順故。非多者，由非身故。問：云何非身？答：如虛空故。是名法界處甚深。已說處甚深，次說業甚深。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界處甚深。諸佛無漏法界非一亦非多。何以故？非一者，由前身隨順故。非多者，由非身故。問：云何非身？答：如虛空故。是名法界處甚深。已說處甚深，次說業甚深。偈曰：

譬如大寶藏， 眾寶之所依； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如大寶藏， 眾寶之所依；

淨界亦如是， 佛法之依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界亦如是， 佛法之依止。

釋曰：此偈顯示法界依止業，由清淨法界為力無畏等諸菩提分寶所依止故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界依止業，由清淨法界為力無畏等諸菩提分寶所依止故。偈曰：

譬如密雲布， 灑雨成百穀； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如密雲布， 灑雨成百穀；

淨界亦如是， 流善熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界亦如是， 流善熟眾生。

釋曰：此偈顯示法界成熟眾生業，由從清淨法界流諸善根成熟眾生故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界成熟眾生業，由從清淨法界流諸善根成熟眾生故。偈曰：

譬如日月盈， 皎淨輪圓滿； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日月盈， 皎淨輪圓滿；

淨界亦如是， 善根聚圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界亦如是， 善根聚圓滿。

釋曰：此偈顯示法界到究竟業。聚謂福智，由清淨法界，如此二聚得圓滿故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界到究竟業。聚謂福智，由清淨法界，如此二聚得圓滿故。偈曰：

譬如日輪出， 流光照一切； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日輪出， 流光照一切；

淨界亦如是， 流說化群生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界亦如是， 流說化群生。

釋曰：此偈顯示法界說正法業。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界說正法業。偈曰：

譬如日光合， 同事照世間； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日光合， 同事照世間；

淨界亦如是， 佛合同業化。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界亦如是， 佛合同業化。

釋曰：此偈顯示法界化所作業。譬如多日多光一時和合同作一事，謂乾熟等。如是多佛多智一時和合同作一業，謂變化等。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界化所作業。譬如多日多光一時和合同作一事，謂乾熟等。如是多佛多智一時和合同作一業，謂變化等。偈曰：

譬如日光照， 無限亦一時； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如日光照， 無限亦一時；

淨界佛光照， 二事亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界佛光照， 二事亦如是。

釋曰：此偈顯示法界無分別業。譬如日光普照，無有分限亦復一時。如是佛光普照，無限一時亦復如是。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界無分別業。譬如日光普照，無有分限亦復一時。如是佛光普照，無限一時亦復如是。偈曰：

譬如諸日光， 說有雲等翳； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如諸日光， 說有雲等翳；

淨界諸佛智， 說有眾生障。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界諸佛智， 說有眾生障。

釋曰：此偈顯示法界不作業。譬如日光，雲等為翳，是故不照。如是佛光，眾生過失為障，五濁多故，是故不有所作。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界不作業。譬如日光，雲等為翳，是故不照。如是佛光，眾生過失為障，五濁多故，是故不有所作。偈曰：

譬如滋灰力， 染衣種種色； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如滋灰力， 染衣種種色；

淨界行願力， 解脫種種智。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨界行願力， 解脫種種智。

釋曰：此偈顯示法界解脫智業。譬如別衣由滋灰力，有處得種種色、有處不得種種色。三乘淨界亦爾，由行願力，諸佛解脫得種種智、二乘解脫不得種種智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界解脫智業。譬如別衣由滋灰力，有處得種種色、有處不得種種色。三乘淨界亦爾，由行願力，諸佛解脫得種種智、二乘解脫不得種種智。偈曰：

無漏界甚深， 相處業三種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無漏界甚深， 相處業三種，

諸佛如是說， 譬如染畫空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛如是說， 譬如染畫空。

釋曰：此偈重顯前甚深義。無漏界甚深相處業三種者，此無漏界，世尊略說三種甚深：一者相甚深、二者處甚深、三者業甚深。相甚深有四種：一清淨相、二大我相、三無記相、四解脫相，如其次第。由前四偈所顯處甚深一種，謂一多不住故。由第五偈所顯業甚深有八種：一寶依止業、二成熟眾生業、三到究竟業、四說正法業、五化所作業、六無分別業、七智不作業、八解脫智業，如其次第。由後八偈所顯，諸佛如是說，譬如染畫空者，此無漏界無有戲論，譬如虛空是故甚深。如是甚深差別說者，譬如染於虛空、畫於虛空，是義應知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈重顯前甚深義。無漏界甚深相處業三種者，此無漏界，世尊略說三種甚深：一者相甚深、二者處甚深、三者業甚深。相甚深有四種：一清淨相、二大我相、三無記相、四解脫相，如其次第。由前四偈所顯處甚深一種，謂一多不住故。由第五偈所顯業甚深有八種：一寶依止業、二成熟眾生業、三到究竟業、四說正法業、五化所作業、六無分別業、七智不作業、八解脫智業，如其次第。由後八偈所顯，諸佛如是說，譬如染畫空者，此無漏界無有戲論，譬如虛空是故甚深。如是甚深差別說者，譬如染於虛空、畫於虛空，是義應知。偈曰：

一切無別故， 得如清淨故， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切無別故， 得如清淨故，

故說諸眾生， 名為如來藏。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 故說諸眾生， 名為如來藏。

釋曰：此偈顯示法界是如來藏。一切無別故者，一切眾生、一切諸佛等無差別，故名為如。得如清淨故者，得清淨如以為自性，故名如來。以是義故，可說一切眾生名為如來藏。已說無漏界甚深，次說諸佛變化。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界是如來藏。一切無別故者，一切眾生、一切諸佛等無差別，故名為如。得如清淨故者，得清淨如以為自性，故名如來。以是義故，可說一切眾生名為如來藏。已說無漏界甚深，次說諸佛變化。偈曰：

聲聞及緣覺， 菩薩與如來， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聲聞及緣覺， 菩薩與如來，

初化退世間， 至佛退菩薩。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 初化退世間， 至佛退菩薩。

釋曰：此偈顯示增上變化。一切世間變化，聲聞變化能退。一切聲聞變化、緣覺變化能退。一切緣覺變化，菩薩變化能退。一切菩薩變化，諸佛變化能退。無有一人變化，能退諸佛變化，是故如來變化最得增上。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示增上變化。一切世間變化，聲聞變化能退。一切聲聞變化、緣覺變化能退。一切緣覺變化，菩薩變化能退。一切菩薩變化，諸佛變化能退。無有一人變化，能退諸佛變化，是故如來變化最得增上。偈曰：

如是佛變化， 無量不思議， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是佛變化， 無量不思議，

隨人隨世界， 隨時種種現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨人隨世界， 隨時種種現。

釋曰：此偈顯示甚深變化。此甚深有二種：一者無量、二者不思議。問：此事云何？答：隨何根人、隨何世界、隨何時節，如其差別，若多若少種種變化。如是無量亦不思議，是故如來變化最為甚深。自下次說別轉變化。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示甚深變化。此甚深有二種：一者無量、二者不思議。問：此事云何？答：隨何根人、隨何世界、隨何時節，如其差別，若多若少種種變化。如是無量亦不思議，是故如來變化最為甚深。自下次說別轉變化。偈曰：

如是五根轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是五根轉， 變化得增上，

諸義遍所作， 功德千二百。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸義遍所作， 功德千二百。

釋曰：此偈顯示轉五根變化。此變化得二種增上：一者得諸義遍所作，謂一一根皆能互用一切境界故。二者得功德千二百，謂一一根各得千二百功德故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉五根變化。此變化得二種增上：一者得諸義遍所作，謂一一根皆能互用一切境界故。二者得功德千二百，謂一一根各得千二百功德故。偈曰：

如是意根轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是意根轉， 變化得增上，

極淨無分別， 恒隨變化行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 極淨無分別， 恒隨變化行。

釋曰：此偈顯示轉意根變化。意根，謂染污識。由此轉故，得極淨無分別智，恒與一切變化隨行共所作故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉意根變化。意根，謂染污識。由此轉故，得極淨無分別智，恒與一切變化隨行共所作故。偈曰：

如是義受轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是義受轉， 變化得增上，

淨土如所欲， 受用皆現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 淨土如所欲， 受用皆現前。

釋曰：此偈顯示轉義受變化。義謂五塵，受謂五識，由此二轉，剎土清淨，所欲現前隨意受用。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉義受變化。義謂五塵，受謂五識，由此二轉，剎土清淨，所欲現前隨意受用。偈曰：

如是分別轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是分別轉， 變化得增上，

諸智所作業， 恒時無礙行。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸智所作業， 恒時無礙行。

釋曰：此偈顯示轉分別變化。分別謂意識，由此轉故，諸智所作一切時變化無有障礙。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉分別變化。分別謂意識，由此轉故，諸智所作一切時變化無有障礙。偈曰：

如是安立轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是安立轉， 變化得增上，

住佛不動句， 不住於涅槃。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛不動句， 不住於涅槃。

釋曰：此偈顯示轉安立變化。安立謂器世界，由此轉故，住佛不動無漏法界，得不般涅槃，恒起增上變化。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉安立變化。安立謂器世界，由此轉故，住佛不動無漏法界，得不般涅槃，恒起增上變化。偈曰：

如是欲染轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是欲染轉， 變化得增上，

住佛無上樂， 示現妻無染。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住佛無上樂， 示現妻無染。

釋曰：此偈顯示轉欲染變化。由此轉故得二種變化：一者得無上樂住、二者得於妻無染。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉欲染變化。由此轉故得二種變化：一者得無上樂住、二者得於妻無染。偈曰：

如是空想轉， 變化得增上， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是空想轉， 變化得增上，

隨欲一切得， 所去皆無擁。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨欲一切得， 所去皆無擁。

釋曰：此偈顯示轉空想變化。由此轉故得二種變化：一者所欲皆得，得虛空藏故。二者所去無擁，得虛空解故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉空想變化。由此轉故得二種變化：一者所欲皆得，得虛空藏故。二者所去無擁，得虛空解故。偈曰：

如是無量轉， 如是無量化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是無量轉， 如是無量化，

不思議所作， 諸佛依無垢。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不思議所作， 諸佛依無垢。

釋曰：此偈總結前義。由無量轉故，得無量變化。如是諸佛不思議業，一切皆依無漏法界，是義應知。已說諸佛變化，次說諸佛成熟眾生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈總結前義。由無量轉故，得無量變化。如是諸佛不思議業，一切皆依無漏法界，是義應知。已說諸佛變化，次說諸佛成熟眾生。偈曰：

令集亦令長， 令熟亦令脫， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 令集亦令長， 令熟亦令脫，

熟熟不無餘， 世間無盡故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 熟熟不無餘， 世間無盡故。

釋曰：此偈顯示次第成熟因。未集善根者令聚集、已集善根者令增長、已長善根者令成熟、已熟善根者令解脫，使得最極清淨，如是十方諸佛各各善說。熟已復熟不般涅槃。何以故？由諸世間無有盡故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示次第成熟因。未集善根者令聚集、已集善根者令增長、已長善根者令成熟、已熟善根者令解脫，使得最極清淨，如是十方諸佛各各善說。熟已復熟不般涅槃。何以故？由諸世間無有盡故。偈曰：

難得已具得， 處處為物歸， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難得已具得， 處處為物歸，

希有非希有， 由得善方便。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希有非希有， 由得善方便。

釋曰：此偈顯示已熟菩薩行非希有相。難得已具得處處為物歸者，無上菩提最上功德此未曾有，今已具足相應，由此相應故能恒於十方世界為物歸處。希有非希有者，如是處處成熟眾生，是為希有。如此希有亦非希有。何以故？由得善方便故。善方便者，謂隨機道即是清淨行。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示已熟菩薩行非希有相。難得已具得處處為物歸者，無上菩提最上功德此未曾有，今已具足相應，由此相應故能恒於十方世界為物歸處。希有非希有者，如是處處成熟眾生，是為希有。如此希有亦非希有。何以故？由得善方便故。善方便者，謂隨機道即是清淨行。偈曰：

轉法及法沒， 得道亦涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 轉法及法沒， 得道亦涅槃，

處處方便起， 不動真法界。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處方便起， 不動真法界。

釋曰：此偈顯示普遍成熟因。轉法及法沒得道亦涅槃者，謂於一剎那中，有處示現轉無量法輪、有處示現正法滅盡、有處示現得大菩提、有處示現入於涅槃，此由眾生行不同故。處處方便起不動真法界者，若眾生應可成熟，如來隨彼住處處處教化，然於無漏法界亦復不動。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示普遍成熟因。轉法及法沒得道亦涅槃者，謂於一剎那中，有處示現轉無量法輪、有處示現正法滅盡、有處示現得大菩提、有處示現入於涅槃，此由眾生行不同故。處處方便起不動真法界者，若眾生應可成熟，如來隨彼住處處處教化，然於無漏法界亦復不動。偈曰：

不起分別意， 成熟去來今， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不起分別意， 成熟去來今，

處處化眾生， 三門常示現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 處處化眾生， 三門常示現。

釋曰：此偈顯示自然成熟因。不起分別意成熟去來今者，一切諸佛不作是念：我曾成熟眾生、我當成熟眾生、我今成熟眾生。何以故？由無分別故。處處化眾生三門常示現者，雖無功用，而一切時以諸善根於十方世界遍以三門成熟眾生。三門者，謂三乘教門故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示自然成熟因。不起分別意成熟去來今者，一切諸佛不作是念：我曾成熟眾生、我當成熟眾生、我今成熟眾生。何以故？由無分別故。處處化眾生三門常示現者，雖無功用，而一切時以諸善根於十方世界遍以三門成熟眾生。三門者，謂三乘教門故。偈曰：

如日自然光， 照闇成百穀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如日自然光， 照闇成百穀，

法日光亦爾， 滅惑熟眾生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 法日光亦爾， 滅惑熟眾生。

釋曰：此偈譬顯自然義。譬如日輪無勤方便自然放光，處處破闇成熟百穀。諸佛亦爾，雖無功用，以法日光處處滅惑成熟眾生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈譬顯自然義。譬如日輪無勤方便自然放光，處處破闇成熟百穀。諸佛亦爾，雖無功用，以法日光處處滅惑成熟眾生。偈曰：

一燈燃眾燈， 極聚明無盡； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一燈燃眾燈， 極聚明無盡；

一熟化多熟， 無盡化亦然。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一熟化多熟， 無盡化亦然。

釋曰：此偈顯示展轉成熟因。譬如一燈傳然眾燈，極大燈聚無量無數，而一燈無盡。諸佛亦爾，一佛成熟，化多成熟極大眾生聚無量無數，然其化力亦復無盡。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示展轉成熟因。譬如一燈傳然眾燈，極大燈聚無量無數，而一燈無盡。諸佛亦爾，一佛成熟，化多成熟極大眾生聚無量無數，然其化力亦復無盡。偈曰：

巨海納眾流， 無厭復無溢； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巨海納眾流， 無厭復無溢；

佛界攝眾善， 不滿亦不增。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 佛界攝眾善， 不滿亦不增。

釋曰：此偈顯示無厭成熟因。譬如巨海廣納百川，無有厭足亦無盈溢，為容受故。佛界亦爾，常攝無量清淨善根，而不滿足亦不增長，由希有故。已說諸佛成熟眾生，次說諸佛法界清淨。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示無厭成熟因。譬如巨海廣納百川，無有厭足亦無盈溢，為容受故。佛界亦爾，常攝無量清淨善根，而不滿足亦不增長，由希有故。已說諸佛成熟眾生，次說諸佛法界清淨。偈曰：

二障已永除， 法如得清淨， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二障已永除， 法如得清淨，

諸物及緣智， 自在亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸物及緣智， 自在亦無盡。

釋曰：此偈顯示法界性義。二障已永除法如得清淨者，謂清淨相，由煩惱障及智障悉永盡故。諸物及緣智自在亦無盡者，謂自在相，由於諸物及緣彼智二種自在永無盡故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界性義。二障已永除法如得清淨者，謂清淨相，由煩惱障及智障悉永盡故。諸物及緣智自在亦無盡者，謂自在相，由於諸物及緣彼智二種自在永無盡故。偈曰：

一切種如智， 修淨法界因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切種如智， 修淨法界因，

利樂化眾生， 此果亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 利樂化眾生， 此果亦無盡。

釋曰：此偈顯示法界因義。一切種如智修淨法界因者，謂為清淨法界，於一切時修一切種如門智以為因故。利樂化眾生此果亦無盡者，謂為教化眾生，於一切時與一切眾生利樂二果恒無盡故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界因義。一切種如智修淨法界因者，謂為清淨法界，於一切時修一切種如門智以為因故。利樂化眾生此果亦無盡者，謂為教化眾生，於一切時與一切眾生利樂二果恒無盡故。偈曰：

發起身口心， 三業恒時化， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發起身口心， 三業恒時化，

二門及二聚， 方便悉圓滿。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二門及二聚， 方便悉圓滿。

釋曰：此偈顯示法界業義。發起身口心三業恒時化者，謂起身業口業心業，一切時教化眾生故。二門及二聚方便悉圓滿者，論具足二門二聚為方便故。二門，謂三昧門、陀羅尼門。二聚，謂福德聚、智慧聚。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界業義。發起身口心三業恒時化者，謂起身業口業心業，一切時教化眾生故。二門及二聚方便悉圓滿者，論具足二門二聚為方便故。二門，謂三昧門、陀羅尼門。二聚，謂福德聚、智慧聚。偈曰：

自性及法食， 變化位差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性及法食， 變化位差別，

此由法界淨， 諸佛之所說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此由法界淨， 諸佛之所說。

釋曰：此偈顯示法界位義。自性及法食變化位差別者，謂自性身、食身、化身，位差別故。此由法界淨諸佛之所說者，若法界不清淨，此位不成故。已說諸佛法界清淨，次說諸佛三身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示法界位義。自性及法食變化位差別者，謂自性身、食身、化身，位差別故。此由法界淨諸佛之所說者，若法界不清淨，此位不成故。已說諸佛法界清淨，次說諸佛三身。偈曰：

性身及食身、 化身合三身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性身及食身、 化身合三身，

應知第一身， 餘二之依止。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知第一身， 餘二之依止。

釋曰：一切諸佛有三種身。一者自性身，由轉依相故。二者食身，由於大集眾中作法食故。三者化身，由作所化眾生利益故。此中應知，自性身為食身、化身依止，由是本故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切諸佛有三種身。一者自性身，由轉依相故。二者食身，由於大集眾中作法食故。三者化身，由作所化眾生利益故。此中應知，自性身為食身、化身依止，由是本故。偈曰：

食身於諸界， 受用有差別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 食身於諸界， 受用有差別，

眾土名身業， 一切皆異故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾土名身業， 一切皆異故。

釋曰：食身於一切世界中，諸徒眾、諸剎土、諸名號、諸身、諸業，如此諸受用事悉皆不同。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：食身於一切世界中，諸徒眾、諸剎土、諸名號、諸身、諸業，如此諸受用事悉皆不同。偈曰：

平等微細身， 受用身相合， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 平等微細身， 受用身相合，

應知受用身， 得是化身因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知受用身， 得是化身因。

釋曰：平等，謂自性身，一切諸佛等無別故。微細者，由此身難知故。受用身，謂食身，此身與平等身合，由依起故。應知受用身復是化身因者，由所欲受用，一切示現故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：平等，謂自性身，一切諸佛等無別故。微細者，由此身難知故。受用身，謂食身，此身與平等身合，由依起故。應知受用身復是化身因者，由所欲受用，一切示現故。偈曰：

化佛無量化， 是故名化身， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 化佛無量化， 是故名化身，

二身二利成， 一切種建立。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 二身二利成， 一切種建立。

釋曰：由化身諸佛於一切時化作無量差別，佛由此化故名為化身。二身者，謂食身、化身。二利者，謂自利、他利。食身以自利成就為相，化身以他利成就為相。如此二利，一切種成就故，次第建立食身及化身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由化身諸佛於一切時化作無量差別，佛由此化故名為化身。二身者，謂食身、化身。二利者，謂自利、他利。食身以自利成就為相，化身以他利成就為相。如此二利，一切種成就故，次第建立食身及化身。偈曰：

工巧及出生， 得道般涅槃， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 工巧及出生， 得道般涅槃，

示此大方便， 令他得解脫。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 示此大方便， 令他得解脫。

釋曰：復次化身者，於一切時教化眾生，或現工巧、或現出生、或現得菩提、或現般涅槃，如是種種示大方便，皆令眾生而得解脫。此是他利成就相。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：復次化身者，於一切時教化眾生，或現工巧、或現出生、或現得菩提、或現般涅槃，如是種種示大方便，皆令眾生而得解脫。此是他利成就相。偈曰：

應知佛三身， 是佛身皆攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知佛三身， 是佛身皆攝，

自他利依止， 示現悉三身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他利依止， 示現悉三身。

釋曰：應知此三身攝一切諸佛身，示現一切自利他利依止故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：應知此三身攝一切諸佛身，示現一切自利他利依止故。偈曰：

由依心業故， 三佛俱平等， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由依心業故， 三佛俱平等，

自性無間續， 三佛俱常住。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自性無間續， 三佛俱常住。

釋曰：彼三種身，如其次第，一切諸佛悉皆平等。由依故，一切諸佛自性身平等，法界無別故。由心故，一切諸佛食身平等，佛心無別故。由業故，一切諸佛化身平等，同一所作故。復次一切諸佛悉同常住，由自性常故，一切諸佛自性身常住，畢竟無漏故。由無間常故，一切諸佛食身常住，說法無斷絕故。由相續常故，一切諸佛化身常住，雖於此滅復彼現故。已說諸佛身，次說諸佛智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼三種身，如其次第，一切諸佛悉皆平等。由依故，一切諸佛自性身平等，法界無別故。由心故，一切諸佛食身平等，佛心無別故。由業故，一切諸佛化身平等，同一所作故。復次一切諸佛悉同常住，由自性常故，一切諸佛自性身常住，畢竟無漏故。由無間常故，一切諸佛食身常住，說法無斷絕故。由相續常故，一切諸佛化身常住，雖於此滅復彼現故。已說諸佛身，次說諸佛智。偈曰：

四智鏡不動， 三智之所依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 四智鏡不動， 三智之所依，

八七六五識， 次第轉得故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 八七六五識， 次第轉得故。

釋曰：四智鏡不動三智之所依者，一切諸佛有四種智：一者鏡智、二者平等智、三者觀智、四者作事智。彼鏡智以不動為相，恒為餘三智之所依止。何以故？三智動故。八七六五識次第轉得故者，轉第八識得鏡智，轉第七識得平等智，轉第六識得觀智，轉前五識得作事智，是義應知。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：四智鏡不動三智之所依者，一切諸佛有四種智：一者鏡智、二者平等智、三者觀智、四者作事智。彼鏡智以不動為相，恒為餘三智之所依止。何以故？三智動故。八七六五識次第轉得故者，轉第八識得鏡智，轉第七識得平等智，轉第六識得觀智，轉前五識得作事智，是義應知。偈曰：

鏡智緣無分， 相續恒不斷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡智緣無分， 相續恒不斷，

不愚諸所識， 諸相不現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不愚諸所識， 諸相不現前。

釋曰：此偈顯示轉第八識得鏡智。鏡智緣無分者，於一切境界不作分段緣故。相續恒不斷者，於一切時常行不斷絕故。不愚諸所識者，了知一切境界障永盡故。諸相不現前者，於諸境界離行相緣無分別故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉第八識得鏡智。鏡智緣無分者，於一切境界不作分段緣故。相續恒不斷者，於一切時常行不斷絕故。不愚諸所識者，了知一切境界障永盡故。諸相不現前者，於諸境界離行相緣無分別故。偈曰：

鏡智諸智因， 說是大智藏， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 鏡智諸智因， 說是大智藏，

餘身及餘智， 像現從此起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 餘身及餘智， 像現從此起。

釋曰：此偈顯示鏡智用。鏡智諸智因說是大智藏者，彼平等智等諸智一切種皆以鏡智為因，是故此智譬如大藏，由是諸智藏故。餘身及餘智像現從此起者，餘身，謂受用身等。餘智，謂平等智等。由彼身像及彼智像，一切皆從此智出生，是故佛說此智以為鏡智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示鏡智用。鏡智諸智因說是大智藏者，彼平等智等諸智一切種皆以鏡智為因，是故此智譬如大藏，由是諸智藏故。餘身及餘智像現從此起者，餘身，謂受用身等。餘智，謂平等智等。由彼身像及彼智像，一切皆從此智出生，是故佛說此智以為鏡智。偈曰：

眾生平等智， 修淨證菩提， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生平等智， 修淨證菩提，

不住於涅槃， 以無究竟故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不住於涅槃， 以無究竟故。

釋曰：此偈顯示轉第七識得平等智。眾生平等智修淨證菩提者，若諸菩薩證法現前時，即得一切眾生平等智。若修習此智最極清淨，即得無上菩提。不住於涅槃以無究竟故者，由眾生無盡故無究竟，無究竟故不住涅槃。由此義故，說為平等智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉第七識得平等智。眾生平等智修淨證菩提者，若諸菩薩證法現前時，即得一切眾生平等智。若修習此智最極清淨，即得無上菩提。不住於涅槃以無究竟故者，由眾生無盡故無究竟，無究竟故不住涅槃。由此義故，說為平等智。偈曰：

大慈與大悲， 是二恒無絕， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大慈與大悲， 是二恒無絕，

眾生若有信， 佛像即現前。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生若有信， 佛像即現前。

釋曰：此偈顯示平等智用。大慈與大悲是二恒無絕者，諸佛如來於一切時隨逐眾生。何以故？大慈大悲無斷絕故。眾生若有信佛像即現前者，如其所信，隨彼現故。是故或有眾生見如來青色、或有眾生見如來黃色，如是一切。此前二智即是法身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示平等智用。大慈與大悲是二恒無絕者，諸佛如來於一切時隨逐眾生。何以故？大慈大悲無斷絕故。眾生若有信佛像即現前者，如其所信，隨彼現故。是故或有眾生見如來青色、或有眾生見如來黃色，如是一切。此前二智即是法身。偈曰：

觀智識所識， 恒時無有礙， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀智識所識， 恒時無有礙，

此智如大藏， 總持三昧依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智如大藏， 總持三昧依。

釋曰：此偈顯示轉第六識得觀智。觀智於所識一切境界恒無障礙，譬如大藏，與一切陀羅尼門、一切三昧門而為依止。何以故？如是二門皆從此智生故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉第六識得觀智。觀智於所識一切境界恒無障礙，譬如大藏，與一切陀羅尼門、一切三昧門而為依止。何以故？如是二門皆從此智生故。偈曰：

恒在大眾中， 種種皆示現， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 恒在大眾中， 種種皆示現，

能斷諸疑網， 雨大法雨故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 能斷諸疑網， 雨大法雨故。

釋曰：此偈顯示觀智用，義如偈說。此觀智即是食身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示觀智用，義如偈說。此觀智即是食身。偈曰：

事智於諸界， 種種化事起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 事智於諸界， 種種化事起，

無量不思議， 為利群生故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量不思議， 為利群生故。

釋曰：此偈顯示轉前五識得作事智。彼作事智於一切世界中作種種變化事，無量無邊不可思議。如此等業，皆為利益一切眾生故。此作事智即是化身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示轉前五識得作事智。彼作事智於一切世界中作種種變化事，無量無邊不可思議。如此等業，皆為利益一切眾生故。此作事智即是化身。偈曰：

攝持及等心， 開法亦作事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 攝持及等心， 開法亦作事，

如是依四義， 次第四智起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是依四義， 次第四智起。

釋曰：攝持者，謂聞法攝持故。等心者，謂於一切眾生得自他平等故。開法者，謂演說正法故。作事者，謂起種種化業故。依第一義，鏡智起。依第二義，平等智起。依第三義，觀智起。依第四義，作事智起。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：攝持者，謂聞法攝持故。等心者，謂於一切眾生得自他平等故。開法者，謂演說正法故。作事者，謂起種種化業故。依第一義，鏡智起。依第二義，平等智起。依第三義，觀智起。依第四義，作事智起。偈曰：

性別及不虛， 一切亦無始， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性別及不虛， 一切亦無始，

無別故不一， 依同故不多。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無別故不一， 依同故不多。

釋曰：此偈顯示諸佛不一不多。不一者，由性別故、不虛故、一切故、無始故、無別故。性別者，由無邊諸佛性別。若言唯有一佛，而有當得菩提者，是義不然，故佛不一。不虛者，若福智聚虛，則應餘菩薩不得菩提；由二聚不虛故，是義不然，故佛不一。一切者，若言唯有一佛，則應是佛不利益一切眾生；由佛建立一切眾生作佛故，是義不然，故佛不一。無始者，若言唯有最初一佛，是佛應無福智二聚而得成佛，是義不然，故佛不一。無別者，若言有別佛無福智二聚，是義不然，故佛不一。不多者，由依同故，一切諸佛法身由依無漏界故。已說諸佛智，次說入佛方便。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此偈顯示諸佛不一不多。不一者，由性別故、不虛故、一切故、無始故、無別故。性別者，由無邊諸佛性別。若言唯有一佛，而有當得菩提者，是義不然，故佛不一。不虛者，若福智聚虛，則應餘菩薩不得菩提；由二聚不虛故，是義不然，故佛不一。一切者，若言唯有一佛，則應是佛不利益一切眾生；由佛建立一切眾生作佛故，是義不然，故佛不一。無始者，若言唯有最初一佛，是佛應無福智二聚而得成佛，是義不然，故佛不一。無別者，若言有別佛無福智二聚，是義不然，故佛不一。不多者，由依同故，一切諸佛法身由依無漏界故。已說諸佛智，次說入佛方便。偈曰：

分別若恒有， 真實則永無； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別若恒有， 真實則永無；

分別若永無， 真實則恒有。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 分別若永無， 真實則恒有。

釋曰：若分別自性是恒有，則真實自性是永無，由不可得故。若分別自性是永無，則真實自性是恒有，由可得故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若分別自性是恒有，則真實自性是永無，由不可得故。若分別自性是永無，則真實自性是恒有，由可得故。偈曰：

欲修最上修， 不見一切修； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲修最上修， 不見一切修；

欲得最上得， 不見一切得。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 欲得最上得， 不見一切得。

釋曰：彼如是最上修，彼修不可得。彼如是最上得，彼得不可得。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：彼如是最上修，彼修不可得。彼如是最上得，彼得不可得。偈曰：

尊重及長時， 觀佛希有法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 尊重及長時， 觀佛希有法，

緣此速得佛， 去佛菩提遠。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣此速得佛， 去佛菩提遠。

釋曰：若有菩薩於佛世尊極生尊重，及長時正勤觀佛未曾有法，緣此觀心及長時精進，而謂我當速得無上菩提。應知如是菩薩，去佛菩提則為甚遠。何以故？彼有慢故。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若有菩薩於佛世尊極生尊重，及長時正勤觀佛未曾有法，緣此觀心及長時精進，而謂我當速得無上菩提。應知如是菩薩，去佛菩提則為甚遠。何以故？彼有慢故。偈曰：

觀法唯分別， 此義如前知； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 觀法唯分別， 此義如前知；

菩薩無分別， 說彼速成佛。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 菩薩無分別， 說彼速成佛。

釋曰：若菩薩觀一切諸法唯是分別，觀彼分別亦無分別，即得入彼無生忍位。由如此義，說得菩提。已說入佛方便，次說諸佛同事。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若菩薩觀一切諸法唯是分別，觀彼分別亦無分別，即得入彼無生忍位。由如此義，說得菩提。已說入佛方便，次說諸佛同事。偈曰：

應知諸河水， 別依亦別事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知諸河水， 別依亦別事，

水少虫用少， 未入大海故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水少虫用少， 未入大海故。

一切入大海， 一依亦一事， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入大海， 一依亦一事，

水大虫用大， 亦復常無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 水大虫用大， 亦復常無盡。

如是諸別解， 別意亦別業， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是諸別解， 別意亦別業，

解少利益少， 未入佛體故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解少利益少， 未入佛體故。

一切入佛體， 一解亦一意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切入佛體， 一解亦一意，

解大利益大， 極聚亦無盡。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解大利益大， 極聚亦無盡。

釋曰：別水，譬諸菩薩別解。別依，譬諸菩薩別意。一水，譬諸如來一解。一依，譬諸如來一意。由諸河水別故，水事業亦別。由水少故，水虫受用亦少。何以故？未得同入大海故。諸菩薩亦爾，由解別故作業亦別，由解少故利益眾生亦少。何以故？未得同入佛體故。諸水若入大海，即同一依、即同一體，由水一故事業亦一，由水大故水虫受用亦大。若諸菩薩同入佛體，即同一意、即同一解，由解一故作業亦一，由解大故利益亦大，極一切眾生聚亦無有盡。如是已說諸佛體用，次說一偈勸進悕求。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：別水，譬諸菩薩別解。別依，譬諸菩薩別意。一水，譬諸如來一解。一依，譬諸如來一意。由諸河水別故，水事業亦別。由水少故，水虫受用亦少。何以故？未得同入大海故。諸菩薩亦爾，由解別故作業亦別，由解少故利益眾生亦少。何以故？未得同入佛體故。諸水若入大海，即同一依、即同一體，由水一故事業亦一，由水大故水虫受用亦大。若諸菩薩同入佛體，即同一意、即同一解，由解一故作業亦一，由解大故利益亦大，極一切眾生聚亦無有盡。如是已說諸佛體用，次說一偈勸進悕求。偈曰：

無比圓白法， 眾生利樂因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無比圓白法， 眾生利樂因，

樂住無盡藏， 智者應求發。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 樂住無盡藏， 智者應求發。

釋曰：無比圓白法者，由佛自利成就故。眾生利樂因者，由佛利他成就故。樂住無盡藏者，由佛善根無過無上，是無盡樂藏故。智者應求發者，有智之人應求如此最勝樂住而發大菩提心故。菩提品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無比圓白法者，由佛自利成就故。眾生利樂因者，由佛利他成就故。樂住無盡藏者，由佛善根無過無上，是無盡樂藏故。智者應求發者，有智之人應求如此最勝樂住而發大菩提心故。菩提品究竟。