大乘莊嚴經論卷第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論卷第一

太子右庶子安平男臣李百藥奉 勅序 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 太子右庶子安平男臣李百藥奉 勅序

臣聞：天帝受無上之法，景福會昌；輪王致正真之道，神祇合德。是則聖人執契，玄化潛通；至誠所感，冥功斯應。皇情西顧、法海東流，如開洪範之圖、似得圓光之夢。持綫妙典，發金口而祕綸言；書葉舊章，自龍宮而升麟閣。昔迦維馭世，大啟法門，懸明鏡於無象、運虛舟於彼岸。空有兼謝、生滅俱忘，絕智希夷之表、遺形動寂之外。然隨緣利見、應跡生知，震大地而萃人天、放神光而掩日月，百億須彌俱霑聲教、三千世界盡入隄封。愍三毒之韁鎖、矜五蔭之纏蓋，惜飛電於浮生、歎懸藤於逝水。八關云闢，開慧識於幽塗；三乘方軌，運慈心於朽宅。龍興霧集，神動天隨。大道為心，望法雲而遐舉；聞聲悟道，漸初地而依仁。遷㮈苑之喬枝、入祇園之隩室，酌智水之餘潤、承慧日之末光。既而稅駕連河、歸真雙樹，聖靈逾遠、像教浸微，大義或乖、斯文將墜。穿鑿異端、分析多緒，是末非古、殊塗別派。天親初學之輩，尚致西河之疑；龍樹究竟之儔，彌深東魯之歎。仰惟法寶，盡諦無為。故經文云：佛以法為師，佛從法生、佛依法住。豈止研幾盡性、妙物窮神，出入無間、苞含元氣而已！若夫惟天為大，寒暑運其功；謂地蓋厚，山澤通其氣。是以姬文以大聖之姿幽贊易道、丘明懷同恥之德祖述微言，諸經著論、俯同斯旨。大乘莊嚴論者，無著菩薩纂焉。菩薩以如來滅度之後，含章秀發，三十二相具體而微，八千億結承風俱解，弘通正法、莊飾經王，明真如功德之宗、顯大士位行之地，破小乘執著、成大乘綱紀。其菩提一品最為微妙，轉八識以成四智、束四智以具三身，詳諸經論所未曾有，可謂聞所未聞、見所未見。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 臣聞：天帝受無上之法，景福會昌；輪王致正真之道，神祇合德。是則聖人執契，玄化潛通；至誠所感，冥功斯應。皇情西顧、法海東流，如開洪範之圖、似得圓光之夢。持綫妙典，發金口而祕綸言；書葉舊章，自龍宮而升麟閣。昔迦維馭世，大啟法門，懸明鏡於無象、運虛舟於彼岸。空有兼謝、生滅俱忘，絕智希夷之表、遺形動寂之外。然隨緣利見、應跡生知，震大地而萃人天、放神光而掩日月，百億須彌俱霑聲教、三千世界盡入隄封。愍三毒之韁鎖、矜五蔭之纏蓋，惜飛電於浮生、歎懸藤於逝水。八關云闢，開慧識於幽塗；三乘方軌，運慈心於朽宅。龍興霧集，神動天隨。大道為心，望法雲而遐舉；聞聲悟道，漸初地而依仁。遷㮈苑之喬枝、入祇園之隩室，酌智水之餘潤、承慧日之末光。既而稅駕連河、歸真雙樹，聖靈逾遠、像教浸微，大義或乖、斯文將墜。穿鑿異端、分析多緒，是末非古、殊塗別派。天親初學之輩，尚致西河之疑；龍樹究竟之儔，彌深東魯之歎。仰惟法寶，盡諦無為。故經文云：佛以法為師，佛從法生、佛依法住。豈止研幾盡性、妙物窮神，出入無間、苞含元氣而已！若夫惟天為大，寒暑運其功；謂地蓋厚，山澤通其氣。是以姬文以大聖之姿幽贊易道、丘明懷同恥之德祖述微言，諸經著論、俯同斯旨。大乘莊嚴論者，無著菩薩纂焉。菩薩以如來滅度之後，含章秀發，三十二相具體而微，八千億結承風俱解，弘通正法、莊飾經王，明真如功德之宗、顯大士位行之地，破小乘執著、成大乘綱紀。其菩提一品最為微妙，轉八識以成四智、束四智以具三身，詳諸經論所未曾有，可謂聞所未聞、見所未見。

聖上受飛行之寶命、總步驟於前王，屈天師之尊，智周萬物；應人皇之運，道照三明。慈惠外宣、神機內湛，端扆而役百靈、垂拱而朝萬國，彌綸造化之初、含吐陰陽之際，功成作樂既章韶舞，治定制禮言動翠華。金輪所王，封疆之固惟遠；芥城雖滿，龜鼎之祚無窮。光闡大猷，開導群品，凡諸內典，盡令翻譯。摩伽陀國三藏法師波羅頗蜜多羅，唐言明友，即中天竺剎利王之種姓也，以大唐貞觀元年十二月入京。法師戒行精勤、才識明敏，至德隣于初果、多能亞夫將聖，繼澄、什之清塵來儀上國，摽生、遠之逸氣高步玄門，帝心簡在，皇儲禮敬。其博聞強記、探幽洞微，京城大德莫不推許。粵以貞觀四年，恭承明詔。又 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聖上受飛行之寶命、總步驟於前王，屈天師之尊，智周萬物；應人皇之運，道照三明。慈惠外宣、神機內湛，端扆而役百靈、垂拱而朝萬國，彌綸造化之初、含吐陰陽之際，功成作樂既章韶舞，治定制禮言動翠華。金輪所王，封疆之固惟遠；芥城雖滿，龜鼎之祚無窮。光闡大猷，開導群品，凡諸內典，盡令翻譯。摩伽陀國三藏法師波羅頗蜜多羅，唐言明友，即中天竺剎利王之種姓也，以大唐貞觀元年十二月入京。法師戒行精勤、才識明敏，至德隣于初果、多能亞夫將聖，繼澄、什之清塵來儀上國，摽生、遠之逸氣高步玄門，帝心簡在，皇儲禮敬。其博聞強記、探幽洞微，京城大德莫不推許。粵以貞觀四年，恭承明詔。又

勅尚書左僕射䢴國公房玄齡、散騎常侍行太子左庶子杜正倫銓定，義學法師慧乘、慧朗、法常、智解、曇藏、智首、道岳、惠明、僧辯、僧珍、法琳、靈佳、慧賾、慧淨、玄謨、僧伽等，於勝光寺共成勝業。又勅太府卿蘭陵男蕭璟監掌修緝。三藏法師云：外國凡大小乘學，悉以此論為本；若於此不通，未可弘法。是以覃思專精，特加研究。慧淨法師，聰敏博識，受旨綴文。玄謨法師，善達方言，又兼義解，至心譯語，一無紕謬。以七年獻春此始撰定斯畢，勒成十有三卷二十四品。勅太子右庶子安平男李百藥序之云爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 勅尚書左僕射䢴國公房玄齡、散騎常侍行太子左庶子杜正倫銓定，義學法師慧乘、慧朗、法常、智解、曇藏、智首、道岳、惠明、僧辯、僧珍、法琳、靈佳、慧賾、慧淨、玄謨、僧伽等，於勝光寺共成勝業。又勅太府卿蘭陵男蕭璟監掌修緝。三藏法師云：外國凡大小乘學，悉以此論為本；若於此不通，未可弘法。是以覃思專精，特加研究。慧淨法師，聰敏博識，受旨綴文。玄謨法師，善達方言，又兼義解，至心譯語，一無紕謬。以七年獻春此始撰定斯畢，勒成十有三卷二十四品。勅太子右庶子安平男李百藥序之云爾。

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無著菩薩造 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無著菩薩造

大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大唐天竺三藏波羅頗蜜多羅譯

緣起品第一 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 緣起品第一

偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 偈曰：

義智作諸義， 言句皆無垢， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 義智作諸義， 言句皆無垢，

救濟苦眾生， 慈悲為性故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 救濟苦眾生， 慈悲為性故。

巧說方便法， 所謂最上乘， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 巧說方便法， 所謂最上乘，

為發大心者， 略以五義現。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為發大心者， 略以五義現。

釋曰：莊嚴大乘經論，誰能莊嚴？答：義智能莊嚴。問：義智云何莊嚴？答：開作諸義。問：以何開作？答：以言及句。問：以何等言？以何等句？答：以無垢言、以無垢句。無垢言者，謂能至涅槃城。無垢句者，謂字句相應。若離無垢言句，則於諸義不能開曉。問：以何義故莊嚴？答：為救濟苦眾生故。問：眾生自苦，何因救濟？答：為菩薩者大悲為體，生憐愍故。問：若救他苦，莊嚴何法？答：莊嚴如來巧說方便法。問：何等方便法？答：所謂最上乘。問：為誰故莊嚴？答：為發大乘心者。問：以幾義莊嚴？答：略以五義示現。問：何者五義？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：莊嚴大乘經論，誰能莊嚴？答：義智能莊嚴。問：義智云何莊嚴？答：開作諸義。問：以何開作？答：以言及句。問：以何等言？以何等句？答：以無垢言、以無垢句。無垢言者，謂能至涅槃城。無垢句者，謂字句相應。若離無垢言句，則於諸義不能開曉。問：以何義故莊嚴？答：為救濟苦眾生故。問：眾生自苦，何因救濟？答：為菩薩者大悲為體，生憐愍故。問：若救他苦，莊嚴何法？答：莊嚴如來巧說方便法。問：何等方便法？答：所謂最上乘。問：為誰故莊嚴？答：為發大乘心者。問：以幾義莊嚴？答：略以五義示現。問：何者五義？偈曰：

譬如金成器， 譬如花正敷， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如金成器， 譬如花正敷，

譬如食美膳， 譬如解文字， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如食美膳， 譬如解文字，

譬如開寶篋， 是各得歡喜； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如開寶篋， 是各得歡喜；

五義法莊嚴， 歡喜亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 五義法莊嚴， 歡喜亦如是。

釋曰：此中五譬，即譬彼五義莊嚴。如其次第，能令發大心者信向故、受教故、思惟故、修習故、證得故。問：其義云何？答：金成譬，為令信向，轉彼心故。華敷譬，為令受教，開示彼故。食膳譬，為令思惟，得法味故。解文譬，為令修習，更不思故。開篋譬，為令證得真實菩提分寶，自覺證故。由此五義分別大乘，能令彼人得生愛樂。問：若彼法自性功德具足，何義更須莊嚴為？答此問，偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此中五譬，即譬彼五義莊嚴。如其次第，能令發大心者信向故、受教故、思惟故、修習故、證得故。問：其義云何？答：金成譬，為令信向，轉彼心故。華敷譬，為令受教，開示彼故。食膳譬，為令思惟，得法味故。解文譬，為令修習，更不思故。開篋譬，為令證得真實菩提分寶，自覺證故。由此五義分別大乘，能令彼人得生愛樂。問：若彼法自性功德具足，何義更須莊嚴為？答此問，偈曰：

譬如莊美質， 臨鏡生勝喜， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如莊美質， 臨鏡生勝喜，

妙法莊嚴已， 得喜更第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙法莊嚴已， 得喜更第一。

釋曰：譬如美質加莊像現在於鏡，則生勝喜。何以故？為有悅故。菩薩亦爾，莊嚴妙法義入自心，則生勝喜。何以故？為有問故。問：彼法有何功德須此莊嚴，強欲令他恭敬信受耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：譬如美質加莊像現在於鏡，則生勝喜。何以故？為有悅故。菩薩亦爾，莊嚴妙法義入自心，則生勝喜。何以故？為有問故。問：彼法有何功德須此莊嚴，強欲令他恭敬信受耶？偈曰：

譬如飲藥苦， 病差則為樂； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如飲藥苦， 病差則為樂；

住文及解義， 苦樂亦如是。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 住文及解義， 苦樂亦如是。

譬如難事王， 因事得威力； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如難事王， 因事得威力；

如是難解義， 因解得法財。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是難解義， 因解得法財。

譬如見生寶， 不別則不愛； 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如見生寶， 不別則不愛；

如是聞妙法， 不覺亦不喜。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如是聞妙法， 不覺亦不喜。

釋曰：此三偈次第顯示妙法有三功德，一顯斷障因功德、二顯自在因功德、三顯妙喜因功德。問：此義云何？答：如飲苦藥，初時則苦，以難服故；後時則樂，以病差故。此法亦爾，住文時苦，味難得故；解義時樂，障病破故。如事嚴王，初時則苦，難得意故；後時則樂，與威力故。此法亦爾，思惟時苦，深難解故；思度時樂，長聖財故。如見生寶，未別時則不愛，謂無用故；識別時則深重，知有用故。此法亦爾，修行時則不喜，謂空無用故；修度時則深悅，知有大用故。緣起品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：此三偈次第顯示妙法有三功德，一顯斷障因功德、二顯自在因功德、三顯妙喜因功德。問：此義云何？答：如飲苦藥，初時則苦，以難服故；後時則樂，以病差故。此法亦爾，住文時苦，味難得故；解義時樂，障病破故。如事嚴王，初時則苦，難得意故；後時則樂，與威力故。此法亦爾，思惟時苦，深難解故；思度時樂，長聖財故。如見生寶，未別時則不愛，謂無用故；識別時則深重，知有用故。此法亦爾，修行時則不喜，謂空無用故；修度時則深悅，知有大用故。緣起品究竟。

大乘莊嚴經論成宗品第二 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論成宗品第二

釋曰：有人疑此大乘非佛所說，云何有此功德可得？我今決彼疑網，成立大乘真是佛說。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有人疑此大乘非佛所說，云何有此功德可得？我今決彼疑網，成立大乘真是佛說。偈曰：

不記亦同行， 不行亦成就， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不記亦同行， 不行亦成就，

體、非體、能治、 文異八因成。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 體、非體、能治、 文異八因成。

釋曰：成立大乘，略有八因；一者不記、二者同行、三者不行、四者成就、五者體、六者非體、七者能治、八者文異。第一不記者，先法已盡後佛正出，若此大乘非是正法，何故世尊初不記耶？譬如未來有異，世尊即記。此不記故，知是佛說。第二同行者，聲聞乘與大乘非先非後一時同行，汝云何知此大乘獨非佛說？第三不行者，大乘深廣，非忖度人之所能信，況復能行外道制諸論，彼種不可得，是故不行。由彼不行，故是佛說。第四成就者，若汝言餘得菩提者說有大乘，非是今佛說有大乘。若作此執，則反成我義。彼得菩提，亦即是佛，如是說故。第五體者，若汝言餘佛有大乘體，此佛無大乘體。若作此執，亦成我義。大乘無異，體是一故。第六非體者，若汝言此佛無大乘體，則聲聞乘亦無體。若汝言聲聞乘是佛說故有體，大乘非佛說故無體。若作此執，有大過失。若無佛乘而有佛出說聲聞乘者，理不應故。第七能治者，由依此法修行得無分別智，由無分別智能破諸煩惱。由此因故，不得言無大乘。第八文異者，大乘甚深非如文義，不應一向隨文取義，言非佛語。復次若汝言初不記者，由佛無功用心捨故。若作此執，是義不然。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：成立大乘，略有八因；一者不記、二者同行、三者不行、四者成就、五者體、六者非體、七者能治、八者文異。第一不記者，先法已盡後佛正出，若此大乘非是正法，何故世尊初不記耶？譬如未來有異，世尊即記。此不記故，知是佛說。第二同行者，聲聞乘與大乘非先非後一時同行，汝云何知此大乘獨非佛說？第三不行者，大乘深廣，非忖度人之所能信，況復能行外道制諸論，彼種不可得，是故不行。由彼不行，故是佛說。第四成就者，若汝言餘得菩提者說有大乘，非是今佛說有大乘。若作此執，則反成我義。彼得菩提，亦即是佛，如是說故。第五體者，若汝言餘佛有大乘體，此佛無大乘體。若作此執，亦成我義。大乘無異，體是一故。第六非體者，若汝言此佛無大乘體，則聲聞乘亦無體。若汝言聲聞乘是佛說故有體，大乘非佛說故無體。若作此執，有大過失。若無佛乘而有佛出說聲聞乘者，理不應故。第七能治者，由依此法修行得無分別智，由無分別智能破諸煩惱。由此因故，不得言無大乘。第八文異者，大乘甚深非如文義，不應一向隨文取義，言非佛語。復次若汝言初不記者，由佛無功用心捨故。若作此執，是義不然。偈曰：

諸佛三因緣， 現見亦護法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛三因緣， 現見亦護法，

如來智無礙， 捨者不應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如來智無礙， 捨者不應爾。

釋曰：若此大乘非佛說者，是為大障。諸佛有三因緣，何故不記？一無功用智恒起、是眼恒見。二恒作正勤、守護正法。三如來智力無有障礙。由此三因，汝言捨而不記者，不應道理。復次若汝言有體者，即聲聞乘是大乘體。何以故？即以此乘得大菩提故。若作此執，是義不然。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若此大乘非佛說者，是為大障。諸佛有三因緣，何故不記？一無功用智恒起、是眼恒見。二恒作正勤、守護正法。三如來智力無有障礙。由此三因，汝言捨而不記者，不應道理。復次若汝言有體者，即聲聞乘是大乘體。何以故？即以此乘得大菩提故。若作此執，是義不然。偈曰：

非全非不違， 非行非教授， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非全非不違， 非行非教授，

是故聲聞乘， 非即是大乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是故聲聞乘， 非即是大乘。

釋曰：有四因緣，非即以聲聞乘為大乘體，非全故、非不違故、非行故、非教授故。非全者，聲聞乘無有利他教授，但為自厭離欲解脫而教授故。非不違者，若言聲聞乘以自方便而教授他，即是他利教授。是義不然。何以故？雖以自利安他，彼亦自求涅槃勤行方便，不可以此得大菩提故。非行者，若汝言若能久行聲聞乘行則得大菩提果。是義不然，非方便故。聲聞乘非大菩提方便，不以久行，非方便能得大乘果。譬如搆角求乳，不可得故。非教授者，如大乘教授，聲聞乘無。是故聲聞乘不得即是大乘。復次今更示汝相違義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有四因緣，非即以聲聞乘為大乘體，非全故、非不違故、非行故、非教授故。非全者，聲聞乘無有利他教授，但為自厭離欲解脫而教授故。非不違者，若言聲聞乘以自方便而教授他，即是他利教授。是義不然。何以故？雖以自利安他，彼亦自求涅槃勤行方便，不可以此得大菩提故。非行者，若汝言若能久行聲聞乘行則得大菩提果。是義不然，非方便故。聲聞乘非大菩提方便，不以久行，非方便能得大乘果。譬如搆角求乳，不可得故。非教授者，如大乘教授，聲聞乘無。是故聲聞乘不得即是大乘。復次今更示汝相違義。偈曰：

發心與教授， 方便及住持， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心與教授， 方便及住持，

時節下上乘， 五事一切異。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 時節下上乘， 五事一切異。

釋曰：聲聞乘與大乘有五種相違，一發心異、二教授異、三方便異、四住持異、五時節異。聲聞乘若發心、若教授、若勤方便，皆為自得涅槃故。住持亦少，福智聚小故。時節亦少，乃至三生得解脫故。大乘不爾，發心、教授、勤方便皆為利他故。住持亦多，福智聚大故。時節亦多，經三大阿僧祇劫故。如是一切相違，是故不應以小乘行而得大乘果。復次若汝言佛語有三相：一者入修多羅、二者顯示毘尼、三者不違法空。汝以一切法無自性而為教授，違此三相，故非佛語。若作此執，是義不然。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：聲聞乘與大乘有五種相違，一發心異、二教授異、三方便異、四住持異、五時節異。聲聞乘若發心、若教授、若勤方便，皆為自得涅槃故。住持亦少，福智聚小故。時節亦少，乃至三生得解脫故。大乘不爾，發心、教授、勤方便皆為利他故。住持亦多，福智聚大故。時節亦多，經三大阿僧祇劫故。如是一切相違，是故不應以小乘行而得大乘果。復次若汝言佛語有三相：一者入修多羅、二者顯示毘尼、三者不違法空。汝以一切法無自性而為教授，違此三相，故非佛語。若作此執，是義不然。偈曰：

入自大乘經， 現自煩惱滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入自大乘經， 現自煩惱滅，

廣大甚深義， 不違自法空。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大甚深義， 不違自法空。

釋曰：今此大乘亦不違三相，入自大乘修多羅故、現自煩惱毘尼故，由菩薩以分別為煩惱故。廣大甚深即是菩薩法空，不違此空得大菩提故。是故此乘與三相不相違。復次前說不行者，我今更示此義令汝信受。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：今此大乘亦不違三相，入自大乘修多羅故、現自煩惱毘尼故，由菩薩以分別為煩惱故。廣大甚深即是菩薩法空，不違此空得大菩提故。是故此乘與三相不相違。復次前說不行者，我今更示此義令汝信受。偈曰：

有依及不定， 緣俗亦不普， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有依及不定， 緣俗亦不普，

退屈忖度人， 寧解大乘義？ 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 退屈忖度人， 寧解大乘義？

釋曰：由有五因，彼忖度者不能得入大乘境界，彼智有依故、不定故、緣俗故、不普故、退屈故。彼有依者，智依教生，非證智故。不定者，有時更有異智生故。緣俗者，忖度世諦，不及第一義諦故。不普者，雖緣世諦但得少解，不解一切故。退屈者，諍論辯窮即默然故。大乘者即無所依乃至終不退屈。不退屈者，無量經中有百千偈說大乘法，由得此法辯才無盡，是故大乘非忖度人境。問：汝說聲聞乘非佛菩提方便，若爾何者是耶？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由有五因，彼忖度者不能得入大乘境界，彼智有依故、不定故、緣俗故、不普故、退屈故。彼有依者，智依教生，非證智故。不定者，有時更有異智生故。緣俗者，忖度世諦，不及第一義諦故。不普者，雖緣世諦但得少解，不解一切故。退屈者，諍論辯窮即默然故。大乘者即無所依乃至終不退屈。不退屈者，無量經中有百千偈說大乘法，由得此法辯才無盡，是故大乘非忖度人境。問：汝說聲聞乘非佛菩提方便，若爾何者是耶？偈曰：

廣大及甚深， 成熟無分別， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣大及甚深， 成熟無分別，

說此二方便， 即是無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 說此二方便， 即是無上乘。

釋曰：廣大者，謂諸神通，由極勤方便令他信解故。甚深者，謂無分別智，由難行故。如其次第，一為成熟眾生、二為成熟佛法，即說此二為無上菩提方便，此二方便即是無上乘體。問：若爾，有人於中怖畏，過失云何？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：廣大者，謂諸神通，由極勤方便令他信解故。甚深者，謂無分別智，由難行故。如其次第，一為成熟眾生、二為成熟佛法，即說此二為無上菩提方便，此二方便即是無上乘體。問：若爾，有人於中怖畏，過失云何？偈曰：

不應怖而怖， 由怖被燒然， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不應怖而怖， 由怖被燒然，

怖引非福故， 長時過患起。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖引非福故， 長時過患起。

釋曰：若人非怖畏處妄生怖畏，是人即墮極熱惡道而被燒然。何以故？由此怖畏引大非福聚生，由此罪故能令是人經無量劫受大熱惱。問：彼人復有何因生此怖畏？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若人非怖畏處妄生怖畏，是人即墮極熱惡道而被燒然。何以故？由此怖畏引大非福聚生，由此罪故能令是人經無量劫受大熱惱。問：彼人復有何因生此怖畏？偈曰：

非性非法朋， 少慧少因力， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非性非法朋， 少慧少因力，

怖此深妙法， 退失大菩提。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 怖此深妙法， 退失大菩提。

釋曰：若人生怖，由四因緣：一非種性，離菩薩性故。二非法朋，離善知識故。三少慧力，未解大乘法空故。四少因力，先世不種諸波羅蜜自性善根故。由此因緣，於甚深妙法橫生怖想，由此想故於大菩提福智二聚應得不得，是名為退。汝今應知，此退過患最極深重。已說怖過及怖因，次說不應怖畏因。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若人生怖，由四因緣：一非種性，離菩薩性故。二非法朋，離善知識故。三少慧力，未解大乘法空故。四少因力，先世不種諸波羅蜜自性善根故。由此因緣，於甚深妙法橫生怖想，由此想故於大菩提福智二聚應得不得，是名為退。汝今應知，此退過患最極深重。已說怖過及怖因，次說不應怖畏因。偈曰：

無異即互無， 有異即險處， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無異即互無， 有異即險處，

無譬種種說， 續說多門說。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無譬種種說， 續說多門說。

非有如文義， 諸佛甚深體， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 非有如文義， 諸佛甚深體，

聰慧正觀人， 應知不應怖。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 聰慧正觀人， 應知不應怖。

釋曰：無異即互無者，若汝言聲聞乘即是大乘，無異大乘體。若如是者，即聲聞、辟支佛乘復無有體。何以故？由得佛故。如是一切皆是佛乘，何因怖耶？有異即險處者，若汝許有異大乘體，此體即是一切智道。最為第一險處，由難度故，此應仰信，何因怖耶？無譬者，於一時中無二大乘並出可以相比，何因怖一不怖二耶？種種說者，今此大乘非獨說空，亦說大福智聚。應解此意，何因獨怖空耶？續說者，一切時中決定相續說空，汝非乍聞，何因怖耶？多門說者，彼彼經中多門異說顯大要用，破諸分別，得無分別智。若異此說無大用者，如來但應言空，不說如、法性、實際等。既說有多門，何因獨怖空耶？非有如文義者，大乘甚深不如文義，何因隨文取義而怖空耶？諸佛甚深體者，佛性甚深卒難覺識，應求了別，何因怖耶？由如是等因緣故，聰慧正觀人於此大乘不應怖畏。已說不應怖畏因，次說能行此法智。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無異即互無者，若汝言聲聞乘即是大乘，無異大乘體。若如是者，即聲聞、辟支佛乘復無有體。何以故？由得佛故。如是一切皆是佛乘，何因怖耶？有異即險處者，若汝許有異大乘體，此體即是一切智道。最為第一險處，由難度故，此應仰信，何因怖耶？無譬者，於一時中無二大乘並出可以相比，何因怖一不怖二耶？種種說者，今此大乘非獨說空，亦說大福智聚。應解此意，何因獨怖空耶？續說者，一切時中決定相續說空，汝非乍聞，何因怖耶？多門說者，彼彼經中多門異說顯大要用，破諸分別，得無分別智。若異此說無大用者，如來但應言空，不說如、法性、實際等。既說有多門，何因獨怖空耶？非有如文義者，大乘甚深不如文義，何因隨文取義而怖空耶？諸佛甚深體者，佛性甚深卒難覺識，應求了別，何因怖耶？由如是等因緣故，聰慧正觀人於此大乘不應怖畏。已說不應怖畏因，次說能行此法智。偈曰：

隨次聞思修， 得法及得慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨次聞思修， 得法及得慧，

此智行此法， 未得勿非毀。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 此智行此法， 未得勿非毀。

釋曰：若人最初依善知識能起正聞，次於正義能起正憶，次於真實境界得生正智，次從彼彼得證法果，次從彼後起解脫智，是人此智隨深入遠能行此法。汝若自無此智，不應決定言非佛語。已說能行此法智，次遮怖畏此法句。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：若人最初依善知識能起正聞，次於正義能起正憶，次於真實境界得生正智，次從彼彼得證法果，次從彼後起解脫智，是人此智隨深入遠能行此法。汝若自無此智，不應決定言非佛語。已說能行此法智，次遮怖畏此法句。偈曰：

不解解不深， 深非思度解， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 不解解不深， 深非思度解，

解深得解脫， 諸怖不應爾。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 解深得解脫， 諸怖不應爾。

釋曰：不解者，若汝言如是深法非我所解。如是起怖畏者，不應爾。解不深者，若汝言佛解亦不深。如其解深，何故說深？如是起怖畏者，不應爾。深非思度解者，若汝言何故此深非思量境界？如是起怖畏者，不應爾。解深得解脫者，若汝言何故獨解深義能得解脫，非思量人能得解脫？如是起怖畏者，不應爾。如是已遮怖畏此法句，次以不信成立大乘。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：不解者，若汝言如是深法非我所解。如是起怖畏者，不應爾。解不深者，若汝言佛解亦不深。如其解深，何故說深？如是起怖畏者，不應爾。深非思度解者，若汝言何故此深非思量境界？如是起怖畏者，不應爾。解深得解脫者，若汝言何故獨解深義能得解脫，非思量人能得解脫？如是起怖畏者，不應爾。如是已遮怖畏此法句，次以不信成立大乘。偈曰：

由小信界伴， 不解深大法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由小信界伴， 不解深大法，

由汝不解故， 成我無上乘。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由汝不解故， 成我無上乘。

釋曰：小信者，狹劣信解故。小界者，阿梨耶識中熏習小種子故。小伴者，相似信界為眷屬故。此三若小，則不信別有大乘。由此不信，則成我所立是無上法。已說成立大乘，次遮謗毀大乘。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：小信者，狹劣信解故。小界者，阿梨耶識中熏習小種子故。小伴者，相似信界為眷屬故。此三若小，則不信別有大乘。由此不信，則成我所立是無上法。已說成立大乘，次遮謗毀大乘。偈曰：

隨聞而得覺， 未聞慎勿毀， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 隨聞而得覺， 未聞慎勿毀，

無量餘未聞， 謗者成癡業。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無量餘未聞， 謗者成癡業。

釋曰：汝隨少聞得有覺悟，不應隨聞復生謗毀。汝於未聞，無信可爾。何以故？不積善故未聞者多，慎勿謗毀。汝無簡別若生謗毀，更增癡業，壞前聞故。已遮謗毀，次遮邪思。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：汝隨少聞得有覺悟，不應隨聞復生謗毀。汝於未聞，無信可爾。何以故？不積善故未聞者多，慎勿謗毀。汝無簡別若生謗毀，更增癡業，壞前聞故。已遮謗毀，次遮邪思。偈曰：

如文取義時， 師心退真慧， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如文取義時， 師心退真慧，

謗說及輕法， 緣此大過生。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 謗說及輕法， 緣此大過生。

釋曰：師心者，謂自見取，非智者邊求義故。退真慧者，如實真解未得退故。謗說者，毀善說故。輕法者，嫉所聞故。緣此非福，次身受大苦報，是名大過起。已遮邪思，次遮惡意。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：師心者，謂自見取，非智者邊求義故。退真慧者，如實真解未得退故。謗說者，毀善說故。輕法者，嫉所聞故。緣此非福，次身受大苦報，是名大過起。已遮邪思，次遮惡意。偈曰：

惡意自性惡， 不善不應起， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 惡意自性惡， 不善不應起，

況移於善處， 應捨大過故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 況移於善處， 應捨大過故。

釋曰：惡意者，是憎嫉心。自性惡者，此心是自性罪，尚不可於過失法中起，何況於非過法中起，是故急應須捨大過患故。成宗品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：惡意者，是憎嫉心。自性惡者，此心是自性罪，尚不可於過失法中起，何況於非過法中起，是故急應須捨大過患故。成宗品究竟。

大乘莊嚴經論歸依品第三 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論歸依品第三

釋曰：如此已成立大乘。次依大乘攝勝歸依。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：如此已成立大乘。次依大乘攝勝歸依。偈曰：

若人歸三寶， 大乘歸第一， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若人歸三寶， 大乘歸第一，

一切遍勇猛， 得果不及故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一切遍勇猛， 得果不及故。

釋曰：一切歸依三寶中，應知大乘歸依最為第一。何以故？由四種大義自性勝故。何者四義？一者一切遍義、二者勇猛義、三者得果義、四者不及義。此義後當說。由此四義多有留難，諸歸依者或能不能，能者為勝。已說歸依勝，次勸勝歸依。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：一切歸依三寶中，應知大乘歸依最為第一。何以故？由四種大義自性勝故。何者四義？一者一切遍義、二者勇猛義、三者得果義、四者不及義。此義後當說。由此四義多有留難，諸歸依者或能不能，能者為勝。已說歸依勝，次勸勝歸依。偈曰：

難起亦難成， 應須大志意， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 難起亦難成， 應須大志意，

為成自他利， 當作勝歸依。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 為成自他利， 當作勝歸依。

釋曰：難起者，所謂勝願，由弘誓故。難成者，所謂勝行，由經無量劫故。由如此難，應須發大志意。何以故？為欲成就他利與自利故。他利者，所謂願行，由願行是名聞因故。自利者，所謂大義，由大義是自體果故。前說四義，今當先說一切遍義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：難起者，所謂勝願，由弘誓故。難成者，所謂勝行，由經無量劫故。由如此難，應須發大志意。何以故？為欲成就他利與自利故。他利者，所謂願行，由願行是名聞因故。自利者，所謂大義，由大義是自體果故。前說四義，今當先說一切遍義。偈曰：

眾生遍乘遍， 智遍寂滅遍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 眾生遍乘遍， 智遍寂滅遍，

是名智慧者， 四種一切遍。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 是名智慧者， 四種一切遍。

釋曰：大乘歸依者，有四種一切遍：一者眾生一切遍，欲度一切眾生故。二者乘一切遍，善解三乘故。三者智一切遍，通達二無我故。四者寂滅一切遍，生死涅槃體是一味，過惡功德不分別故。已說一切遍義，次說勇猛義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大乘歸依者，有四種一切遍：一者眾生一切遍，欲度一切眾生故。二者乘一切遍，善解三乘故。三者智一切遍，通達二無我故。四者寂滅一切遍，生死涅槃體是一味，過惡功德不分別故。已說一切遍義，次說勇猛義。偈曰：

悕望佛菩提， 不退難行行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 悕望佛菩提， 不退難行行，

諸佛平等覺， 勇猛勝有三。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸佛平等覺， 勇猛勝有三。

釋曰：大乘歸依，有三種勝勇猛：一願勝勇猛，歸依佛時求大菩提多生歡喜，知勝功德故。二者行勝勇猛，起修行時不退不屈，難行行故。三者果勝勇猛，至成佛時與一切諸佛平等覺故。復次由此勇猛，彼諸佛子恒得善生。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大乘歸依，有三種勝勇猛：一願勝勇猛，歸依佛時求大菩提多生歡喜，知勝功德故。二者行勝勇猛，起修行時不退不屈，難行行故。三者果勝勇猛，至成佛時與一切諸佛平等覺故。復次由此勇猛，彼諸佛子恒得善生。偈曰：

發心與智度， 聚滿亦大慈， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 發心與智度， 聚滿亦大慈，

種子及生母， 胎藏乳母勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 種子及生母， 胎藏乳母勝。

釋曰：菩薩善生，有四義：一者種子勝，以菩提心為種子故。二者生母勝，以般若波羅蜜為生母故。三者胎藏勝，以福智二聚住持為胎藏故。四者乳母勝，以大悲長養為乳母故。復次善生者，由勇猛故恒得勝身。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩善生，有四義：一者種子勝，以菩提心為種子故。二者生母勝，以般若波羅蜜為生母故。三者胎藏勝，以福智二聚住持為胎藏故。四者乳母勝，以大悲長養為乳母故。復次善生者，由勇猛故恒得勝身。偈曰：

妙相成生力， 大樂大方便， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 妙相成生力， 大樂大方便，

如此四成就， 是名為勝身。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 如此四成就， 是名為勝身。

釋曰：菩薩身勝，有四種：一者色勝，得妙相嚴身，勝轉輪王等相故。二者力勝，得成熟眾生自在力故。三者樂勝，得寂滅上品佛地無邊樂故。四者智勝，得救一切眾生大巧方便故。此四成就，是名佛子善生，所謂色成就、力成就、樂成就、智成就。復次由此勇猛，得與王子相似。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩身勝，有四種：一者色勝，得妙相嚴身，勝轉輪王等相故。二者力勝，得成熟眾生自在力故。三者樂勝，得寂滅上品佛地無邊樂故。四者智勝，得救一切眾生大巧方便故。此四成就，是名佛子善生，所謂色成就、力成就、樂成就、智成就。復次由此勇猛，得與王子相似。偈曰：

光授法自在， 巧說善治攝， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 光授法自在， 巧說善治攝，

由此四因故， 佛種則不斷。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此四因故， 佛種則不斷。

釋曰：由四因緣，王種不斷：一者入位受職、二者增上無違、三者善能決判、四者分明賞罰。善生佛子亦爾。一者蒙光授，謂一切諸佛與大光明令受職故。二者法自在，謂於一切法中智慧自在他無違故。三者能巧說，謂對佛眾中善說法故。四者善治罰，謂於學戒者過惡能治功德能攝故。復次由此勇猛，得與大臣相似。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：由四因緣，王種不斷：一者入位受職、二者增上無違、三者善能決判、四者分明賞罰。善生佛子亦爾。一者蒙光授，謂一切諸佛與大光明令受職故。二者法自在，謂於一切法中智慧自在他無違故。三者能巧說，謂對佛眾中善說法故。四者善治罰，謂於學戒者過惡能治功德能攝故。復次由此勇猛，得與大臣相似。偈曰：

入度見覺分， 持密利眾生， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 入度見覺分， 持密利眾生，

由此四因故， 得似於大臣。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此四因故， 得似於大臣。

釋曰：有四種因，是大臣功德：一者入王禁宮、二者見王妙寶、三者祕王密語、四者自在賞賜。勇猛菩薩亦爾，一者常得善入諸波羅蜜；二者常見處處經中大菩提分寶，由不忘法故；三者常持如來身口意密；四者常能利益無邊眾生。已說勇猛義，次說得果義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：有四種因，是大臣功德：一者入王禁宮、二者見王妙寶、三者祕王密語、四者自在賞賜。勇猛菩薩亦爾，一者常得善入諸波羅蜜；二者常見處處經中大菩提分寶，由不忘法故；三者常持如來身口意密；四者常能利益無邊眾生。已說勇猛義，次說得果義。偈曰：

福德及尊重， 有樂亦苦滅， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 福德及尊重， 有樂亦苦滅，

證樂證法陰， 習盡有滅捨。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 證樂證法陰， 習盡有滅捨。

釋曰：大乘歸依者，得此八果：一者信解時得大福德聚。二者發心時得三有尊重。三者故意受生時得三有中樂。四者解自他平等時得大苦聚滅，亦得滅一切眾生苦力。五者入無生忍時覺證最上樂。六者得菩提時證大法陰。法陰者所謂法身，如此法身名為大、名為勝、名為常、名為善聚。是無邊修多羅等法藏故名大，一切法中最上故名勝，永無有盡故名常，為力無畏等善法積聚故名善聚。七者得熏習聚盡永滅無餘。八者得有滅捨。有捨者，不住生死；滅捨者，不住涅槃。已說得果義，次說不及義。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大乘歸依者，得此八果：一者信解時得大福德聚。二者發心時得三有尊重。三者故意受生時得三有中樂。四者解自他平等時得大苦聚滅，亦得滅一切眾生苦力。五者入無生忍時覺證最上樂。六者得菩提時證大法陰。法陰者所謂法身，如此法身名為大、名為勝、名為常、名為善聚。是無邊修多羅等法藏故名大，一切法中最上故名勝，永無有盡故名常，為力無畏等善法積聚故名善聚。七者得熏習聚盡永滅無餘。八者得有滅捨。有捨者，不住生死；滅捨者，不住涅槃。已說得果義，次說不及義。偈曰：

大體及大義， 無邊及無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大體及大義， 無邊及無盡，

由善世出世， 成熟神通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由善世出世， 成熟神通故。

釋曰：大乘歸依者所有善根，由四因故，一切聲聞辟支佛所不能及。一者大體、二者大義、三者無邊、四者無盡。問：此云何？答：大體者，謂世間善根，已得超過二乘故。大義者，謂出世善根，二乘出世但自利故。無邊者，謂成熟善根，能成熟無邊眾生故。無盡者，謂神通善根，至無餘涅槃亦無盡故。已說歸依勝義，次說歸依差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大乘歸依者所有善根，由四因故，一切聲聞辟支佛所不能及。一者大體、二者大義、三者無邊、四者無盡。問：此云何？答：大體者，謂世間善根，已得超過二乘故。大義者，謂出世善根，二乘出世但自利故。無邊者，謂成熟善根，能成熟無邊眾生故。無盡者，謂神通善根，至無餘涅槃亦無盡故。已說歸依勝義，次說歸依差別。偈曰：

希望及大悲， 種智亦不退， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 希望及大悲， 種智亦不退，

三出及二得， 差別有六種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 三出及二得， 差別有六種。

釋曰：歸依差別，有六種：一自性、二因、三果、四業、五相應、六品類。悕望為自性，至心求佛體故。大悲為因，為一切眾生故。種智為果，得無上菩提故。不退為業，行利他難行行不退不屈故。三出為相應，具足三乘出離行故。二得為品類，世俗得、法性得，麁細差別故。已說功德差別，次說行差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：歸依差別，有六種：一自性、二因、三果、四業、五相應、六品類。悕望為自性，至心求佛體故。大悲為因，為一切眾生故。種智為果，得無上菩提故。不退為業，行利他難行行不退不屈故。三出為相應，具足三乘出離行故。二得為品類，世俗得、法性得，麁細差別故。已說功德差別，次說行差別。偈曰：

歸依有大義， 功德聚增長， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 歸依有大義， 功德聚增長，

意悲遍世間， 廣流大聖法。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 意悲遍世間， 廣流大聖法。

釋曰：大義謂自他利行。自利行者，謂功德增長。復有多種，若思度、若數數、若時節，皆無有量，由不可思度故、不可數知故。畢竟恒行，時無分齊故。他利行者，作意及悲遍一切眾生故、廣勤方便流大聖法故。大聖法者，大乘法故。歸依品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：大義謂自他利行。自利行者，謂功德增長。復有多種，若思度、若數數、若時節，皆無有量，由不可思度故、不可數知故。畢竟恒行，時無分齊故。他利行者，作意及悲遍一切眾生故、廣勤方便流大聖法故。大聖法者，大乘法故。歸依品究竟。

大乘莊嚴經論種性品第四 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大乘莊嚴經論種性品第四

釋曰：已說歸依義，次說種性差別。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：已說歸依義，次說種性差別。偈曰：

有勝性相類， 過惡及功德， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 有勝性相類， 過惡及功德，

金譬與寶譬， 九種各四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 金譬與寶譬， 九種各四種。

釋曰：種性有九種差別，一有體、二最勝、三自性、四相貌、五品類、六過惡、七功德、八金譬、九寶譬。如是九義，一一各有四種差別。此偈總舉，餘偈別釋。此中先分別有體。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：種性有九種差別，一有體、二最勝、三自性、四相貌、五品類、六過惡、七功德、八金譬、九寶譬。如是九義，一一各有四種差別。此偈總舉，餘偈別釋。此中先分別有體。偈曰：

由界及由信， 由行及由果， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由界及由信， 由行及由果，

由此四差別， 應知有性體。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由此四差別， 應知有性體。

釋曰：種性有體，由四種差別：一由界差別、二由信差別、三由行差別、四由果差別。由界差別者，眾生有種種界無量差別，如《多界修多羅》說。由界差別故，應知三乘種性有差別。由信差別者，眾生有種種信可得，或有因力起、或有緣力起，能於三乘隨信一乘，非信一切。若無性差別，則亦無信差別。由行差別者，眾生行行，或有能進或有不能進。若無性差別，則亦無行差別。由果差別者，眾生菩提有下中上，子果相似故。若無性差別，則亦無果差別。由此四差別，是故應知種性有體。已說種性有體，次說種性最勝。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：種性有體，由四種差別：一由界差別、二由信差別、三由行差別、四由果差別。由界差別者，眾生有種種界無量差別，如《多界修多羅》說。由界差別故，應知三乘種性有差別。由信差別者，眾生有種種信可得，或有因力起、或有緣力起，能於三乘隨信一乘，非信一切。若無性差別，則亦無信差別。由行差別者，眾生行行，或有能進或有不能進。若無性差別，則亦無行差別。由果差別者，眾生菩提有下中上，子果相似故。若無性差別，則亦無果差別。由此四差別，是故應知種性有體。已說種性有體，次說種性最勝。偈曰：

明淨及普攝， 大義亦無盡， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 明淨及普攝， 大義亦無盡，

由善有四勝， 種性得第一。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 由善有四勝， 種性得第一。

釋曰：菩薩種性，由四種因緣得為最勝，一由善根明淨、二由善根普攝、三由善根大義、四由善根無盡。何以故？非諸聲聞等善根，如是明淨故。非一切人善根，攝力無畏等故。餘人善根無他利故、餘人善根涅槃時盡故。菩薩善根不爾，由此為因，種性最勝。已說種性最勝，次說種性自性。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性，由四種因緣得為最勝，一由善根明淨、二由善根普攝、三由善根大義、四由善根無盡。何以故？非諸聲聞等善根，如是明淨故。非一切人善根，攝力無畏等故。餘人善根無他利故、餘人善根涅槃時盡故。菩薩善根不爾，由此為因，種性最勝。已說種性最勝，次說種性自性。偈曰：

性種及習種， 所依及能依， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 性種及習種， 所依及能依，

應知有非有， 功德度義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知有非有， 功德度義故。

釋曰：菩薩種性有四種自性，一性種自性、二習種自性、三所依自性、四能依自性，彼如其次第。復次彼有者，因體有故。非有者，果體非有故。問：若爾，云何名性？答：功德度義故。度者，出生功德義。由此道理，是故名性。已說種性自性，次說種性相貌。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性有四種自性，一性種自性、二習種自性、三所依自性、四能依自性，彼如其次第。復次彼有者，因體有故。非有者，果體非有故。問：若爾，云何名性？答：功德度義故。度者，出生功德義。由此道理，是故名性。已說種性自性，次說種性相貌。偈曰：

大悲及大信， 大忍及大行， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大悲及大信， 大忍及大行，

若有如此相， 是名菩薩性。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 若有如此相， 是名菩薩性。

釋曰：菩薩種性，有四種相貌：一大悲為相，哀愍一切苦眾生故。二大信為相，愛樂一切大乘法故。三大忍為相，能耐一切難行行故。四大行為相，遍行諸波羅蜜自性善根故。已說種性相貌，次說種性品類。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性，有四種相貌：一大悲為相，哀愍一切苦眾生故。二大信為相，愛樂一切大乘法故。三大忍為相，能耐一切難行行故。四大行為相，遍行諸波羅蜜自性善根故。已說種性相貌，次說種性品類。偈曰：

決定及不定， 不退或退墮， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 決定及不定， 不退或退墮，

遇緣如次第， 品類有四種。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遇緣如次第， 品類有四種。

釋曰：菩薩種性品類，略說有四種：一者決定、二者不定、三者不退、四者退墮，如其次第。決定者，遇緣不退。不定者，遇緣退墮。已說種性品類，次說種性過失。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性品類，略說有四種：一者決定、二者不定、三者不退、四者退墮，如其次第。決定者，遇緣不退。不定者，遇緣退墮。已說種性品類，次說種性過失。偈曰：

應知菩薩性， 略說有四失， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 應知菩薩性， 略說有四失，

習惑與惡友， 貧窮屬他故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 習惑與惡友， 貧窮屬他故。

釋曰：菩薩種性過失，略說有四種：一者習惑，功德不行、煩惱多行故。二者惡友，離善知識、狎弊人故。三者貧窮，所須眾具皆乏少故。四者屬他，繫屬於人，不自在故。已說種性過失，次說種性功德。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性過失，略說有四種：一者習惑，功德不行、煩惱多行故。二者惡友，離善知識、狎弊人故。三者貧窮，所須眾具皆乏少故。四者屬他，繫屬於人，不自在故。已說種性過失，次說種性功德。偈曰：

功德亦四種， 雖墮於惡道， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 功德亦四種， 雖墮於惡道，

遲入復速出， 苦薄及悲深。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 遲入復速出， 苦薄及悲深。

釋曰：菩薩種性雖有如前過失，若墮惡道，應知於中復有四種功德：一者遲入，不數墮故。二者速出，不久住故。三者苦薄，逼惱輕故。四者悲深，哀愍眾生亦成就故。已說種性功德，次說種性金譬。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：菩薩種性雖有如前過失，若墮惡道，應知於中復有四種功德：一者遲入，不數墮故。二者速出，不久住故。三者苦薄，逼惱輕故。四者悲深，哀愍眾生亦成就故。已說種性功德，次說種性金譬。偈曰：

譬如勝金性， 出生有四種， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如勝金性， 出生有四種，

諸善及諸智， 諸淨諸通故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 諸善及諸智， 諸淨諸通故。

釋曰：勝金性者，所出有四義：一者極多、二者光明、三者無垢、四者調柔。菩薩種性亦爾，一者為無量善根依止、二者為無量智慧依止、三者為一切煩惱障智障得清淨依止、四者為一切神通變化依止。已說種性金性譬，次說種性寶性譬。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：勝金性者，所出有四義：一者極多、二者光明、三者無垢、四者調柔。菩薩種性亦爾，一者為無量善根依止、二者為無量智慧依止、三者為一切煩惱障智障得清淨依止、四者為一切神通變化依止。已說種性金性譬，次說種性寶性譬。偈曰：

譬如妙寶性， 四種成就因， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 譬如妙寶性， 四種成就因，

大果及大智， 大定大義故。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 大果及大智， 大定大義故。

釋曰：妙寶性者，四種成就依止：一者真成就依止、二者色成就依止、三者形成就依止、四者量成就依止。菩薩種性亦爾，一者為大菩提因；二者為大智因；三者為大定因，定者由心住故；四者為大義因，成就無邊眾生故。已廣分別性位，次分別無性位。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：妙寶性者，四種成就依止：一者真成就依止、二者色成就依止、三者形成就依止、四者量成就依止。菩薩種性亦爾，一者為大菩提因；二者為大智因；三者為大定因，定者由心住故；四者為大義因，成就無邊眾生故。已廣分別性位，次分別無性位。偈曰：

一向行惡行， 普斷諸白法， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 一向行惡行， 普斷諸白法，

無有解脫分， 善少亦無因。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 無有解脫分， 善少亦無因。

釋曰：無般涅槃法者，是無性位。此略有二種：一者時邊般涅槃法、二者畢竟無涅槃法。時邊般涅槃法者，有四種人：一者一向行惡行、二者普斷諸善法、三者無解脫分善根、四者善根不具足。畢竟無涅槃法者，無因故，彼無般涅槃性，此謂但求生死、不樂涅槃人。已說無性，次說令入。偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：無般涅槃法者，是無性位。此略有二種：一者時邊般涅槃法、二者畢竟無涅槃法。時邊般涅槃法者，有四種人：一者一向行惡行、二者普斷諸善法、三者無解脫分善根、四者善根不具足。畢竟無涅槃法者，無因故，彼無般涅槃性，此謂但求生死、不樂涅槃人。已說無性，次說令入。偈曰：

廣演深大法， 令信令極忍， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 廣演深大法， 令信令極忍，

究竟大菩提， 二知二性勝。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 究竟大菩提， 二知二性勝。

釋曰：廣演深大法者，為利他故。謂無智者，令得大信。已大信者，令成就極忍，能行不退。已極忍者，令究竟成就無上菩提。二知者，謂諸凡夫及諸聲聞。若得如是，彼諸二人則知自性性德圓滿性最為殊勝。問：云何勝？偈曰： 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰：廣演深大法者，為利他故。謂無智者，令得大信。已大信者，令成就極忍，能行不退。已極忍者，令究竟成就無上菩提。二知者，謂諸凡夫及諸聲聞。若得如是，彼諸二人則知自性性德圓滿性最為殊勝。問：云何勝？偈曰：

增長菩提樹， 生樂及滅苦， 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 增長菩提樹， 生樂及滅苦，

自他利為果， 此勝如吉根。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 自他利為果， 此勝如吉根。

釋曰。如是種性能增長極廣功德大菩提樹、能得大樂、能滅大苦、能得自他利樂以為大果，是故此性最為第一，譬如吉祥樹根。菩薩種性亦爾。種性品究竟。 订阅 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 登录 Deerpark 解锁现代文阅读14000卷,与佛经GPT对话 釋曰。如是種性能增長極廣功德大菩提樹、能得大樂、能滅大苦、能得自他利樂以為大果，是故此性最為第一，譬如吉祥樹根。菩薩種性亦爾。種性品究竟。